10 أدوات تأليف المساعدة للكتّاب التقنيين في عام 2025

بصفتك كاتباً تقنياً، فإن مهمتك هي توفير المعلومات المهمة في نسخة واضحة وسهلة القراءة. قد يستغرق التنسيق وحده ساعات.

سواء كنت تكتب كتيبات المستخدم أو ملفات المساعدة أو الأسئلة الشائعة للمساعدة عبر الإنترنت، فإن أدوات تأليف المساعدة (HAT) ضرورية. مع وجود البرنامج المناسب في صفك، سيكون لديك وقت أسهل في إنشاء وإدارة وتوزيع الوثائق عبر الإنترنت بسرعة الضوء. ⚡

في هذا الدليل، سنشرح في هذا الدليل ما هي أدوات تأليف المساعدة ولماذا تحتاج إلى واحدة في أسرع وقت ممكن. سنقوم أيضًا بمشاركة بعض ميزات HAT التي لا بد من امتلاكها وأفضل 10 حلول برمجية مفضلة لدينا لتأليف المساعدة.

ما هي أداة تأليف المساعدة (HAT)؟

أدوات تأليف المساعدة هي برامج متخصصة يستخدمها الكتّاب التقنيون لإنتاج وثائق المساعدة. تأتي هذه الأدوات عادةً مع محرر ما تراه هو ما تحصل عليه (WYSIWYG) الذي يتيح لك التركيز على المحتوى بينما يتعامل البرنامج مع التنسيق والفهرسة الدقيقة. تقوم أدوات HATs بإخراج نسخ بتنسيقات إخراج مختلفة، بما في ذلك HTML و CHM و ePub و XML و RTF. 📚

بالتأكيد، من الممكن كتابة نسخة تقنية دون استخدام HAT، ولكن فكر في تبني واحدة:

توفير الوقت باستخدام القوالب والتصميم المنسق مسبقًا

إنشاء محتوى مرة واحدة ومشاركته عبر جميع المنصات والتنسيقات

فهرسة نسختك وتنظيمها تلقائيًا

توطين النسخ باستخدام أدوات إدارة الترجمة المدمجة

ميزات يجب البحث عنها في أداة تأليف المساعدة

تختلف كل أداة HAT قليلاً، لكننا نوصي بأداة ذات وظائف مثل

أ سهولة الاستخدام الواجهة: كلما كان منحنى التعلم أصغر، كلما تمكنت من البدء في الكتابة بشكل أسرع

كلما كان منحنى التعلم أصغر، كلما تمكنت من البدء في الكتابة بشكل أسرع مصدر واحد التأليف من مصدر واحد : هذه الميزة موفرة للوقت. فهي تتيح لك إنشاء المحتوى مرة واحدة ونشره بتنسيقات متعددة بنقرة واحدة

: هذه الميزة موفرة للوقت. فهي تتيح لك إنشاء المحتوى مرة واحدة ونشره بتنسيقات متعددة بنقرة واحدة القوالب : القوالب المصممة مسبقًا تسرّع عملية كتابة النصوص وتمنح نصك شكلاً ومظهرًا متناسقًا

القوالب المصممة مسبقًا تسرّع عملية كتابة النصوص وتمنح نصك شكلاً ومظهرًا متناسقًا عمليات التكامل : يجب أن تتكامل أداة تأليف المساعدة الجيدة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل، مثل مستندات Microsoft Word أو أدوات SaaS الشائعة

: يجب أن تتكامل أداة تأليف المساعدة الجيدة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل، مثل مستندات Microsoft Word أو أدوات SaaS الشائعة التحكم في الإصدارات : تتبع التغييرات والتعاون مع أعضاء الفريق وإدارة الإصدارات المختلفة من المستند دون فقدان أي عمل

تتبع التغييرات والتعاون مع أعضاء الفريق وإدارة الإصدارات المختلفة من المستند دون فقدان أي عمل إدارة المشروع : تنظيم المحتوى، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، ومراقبة التقدم المحرز أصبح أسهل بكثير مع سير العمل المدمج

: تنظيم المحتوى، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، ومراقبة التقدم المحرز أصبح أسهل بكثير مع سير العمل المدمج نظام إدارة المحتوى المكوّن : يتيح لك نظام إدارة المحتوى المكوّن (CCMS) إنشاء نص كمقتطفات معيارية يسهل تعديلها وإعادة استخدامها عبر قاعدة معرفية. وهذا سيغير قواعد اللعبة إذا كانت وثائقك تحتوي على الكثير من النسخ المتكررة

أفضل 10 أدوات لتأليف المساعدة لعام 2024

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ClickUp أفضل الميزات

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قيود ClickUp

ClickUp AI متاح فقط للباقات المدفوعة

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذلك قد تبدو المنصة كثيرة في البداية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. هيلب جوس

عبر هيلب جوس Helpjuice هو برنامج قائم على المعرفة للتأليف وتنسيق المحتوى. إذا كنت مهتمًا بمعرفة عدد الأشخاص الذين يقرؤون وثائقك بالفعل، فإن تحليلات Helpjuice تحصي عدد الأشخاص الذين يتفاعلون مع نسختك.

يحتفظ نظام إدارة المحتوى المكوّن أيضًا بسجل قوي للمقالات - ويسمح لك بنشر نسخ متعددة من النسخ في وقت واحد - لذلك لا داعي للقلق بشأن فقدان عملك.

أفضل ميزات Helpjuice

يتكامل مع سلاك جوجل سيلز فورس و Zapier والمزيد

التحكم في من يرى ماذا باستخدام الأذونات المتدرجة

نسخ ولصق الصور أو لقطات الشاشة أو النص من مستند Word مباشرةً في معالج النصوص Helpjuice

ربط مقالات المساعدة بسهولة باستخدام أداة الربط التلقائي الخاصة بها

قيود Helpjuice

لا يوفر Helpjuice أدوات إدارة المشاريع

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في واجهة المستخدم/تجربة الاستخدام

تسعيرة Helpjuice

المبتدئين: 120 دولارًا شهريًا ل 4 مستخدمين

120 دولارًا شهريًا ل 4 مستخدمين التشغيل: 200 دولار شهريًا ل 16 مستخدمًا

200 دولار شهريًا ل 16 مستخدمًا بريميوم محدود: 289 دولارًا شهريًا ل 60 مستخدمًا

289 دولارًا شهريًا ل 60 مستخدمًا بريميوم غير محدود: 499 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

Helpjuice التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (29 تقييمًا)

4.5/5 (29 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

3. المؤلف-إيت

عبر المؤلف-إيت يُصنف Author-it نفسه على أنه أداة شاملة للكتّاب التقنيين. توفر أدوات تأليف المساعدة الخاصة بها نظامًا معياريًا لإدارة المحتوى CCMS يسمح لك بتبديل وتعديل الكثير من المحتوى في وقت واحد - بنقرة واحدة فقط.

انشر عبر قنوات متعددة وتنسيقات الويب بدون أي تنسيق.

أفضل ميزات المؤلف-إيت

تعمل إدارة المتغيرات على ضبط النسخة بناءً على فريق القارئ ودوره وموقعه

تضمن مهام سير عمل المراجعة والموافقة على خروج النسخة المعتمدة فقط

استخدام Author-it لترجمة المستندات الفنية

التعاون مع الكتّاب الآخرين والخبراء المتخصصين في الموضوع

قيود برنامج Author-it

يقول العديد من المستخدمين أن واجهة مستخدم Author-it قديمة بعض الشيء وليست بديهية جدًا

يقول آخرون إن تكاليف الترخيص باهظة للغاية

تسعير Author-it

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات المؤلف-it

G2: 4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4/5 (2 مراجعات)

4. أدوبي روبو هيلب

عبر أدوبي روبو هيلب هذا صحيح: الشركة التي جلبت لك Photoshop لديها أيضًا أدوات تأليف المساعدة. RoboHelp هو أداة كتابة تقنية مصممة مع مراعاة الامتثال وإمكانية الوصول، لذلك إذا كنت تعمل في مجال منظم بشدة، فقد تكون هذه الأداة أداة رائعة للوظيفة.

يتضمن RoboHelp مدققًا إملائيًا ومحتوى مشروطًا وميزات إعادة استخدام المحتوى والتأليف الجزئي للمحتوى.

أفضل ميزات RoboHelp RoboHelp

التكامل مع SharePoint Online وGit وغير ذلك الكثير

يتوفر RoboHelp على كل من نظامي التشغيل Windows وMac

قام RoboHelp بتبسيط عمليات استيراد Microsoft Word وHTML وMarkdown

تجعل المراجعة عبر الإنترنت من السهل تعديل النسخة أو الموافقة عليها قبل نشرها في العالم

قيود RoboHelp

يقول بعض المستخدمين أن RoboHelp هو الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة وليس الشركات الكبيرة

يقول آخرون أنه من الصعب تصدير ملفات RoboHelp إلى منصات أخرى وتنسيقات متعددة

تسعير RoboHelp

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات RoboHelp RoboHelp

G2: 4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 140 تقييم)

5. Document360

عبر المستند 360 Document360 هو أداة إنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإجراءات التشغيل الموحدة، ووثائق المنتج، ومواقع الويكي الخاصة بقاعدة المعرفة، والأدلة. أنشئ بوابة قاعدة معارف داخلية مخصصة - مكتملة بالتحليلات - لإنشاء وثائق المساعدة جنبًا إلى جنب مع فريقك.

يمكنك بعد ذلك وضع علامة تجارية لموقع قاعدة معارف داخلية أو خارجية لمشاركة المعلومات بسرعة الضوء. ✨

Document360 أفضل الميزات

إنشاء عناصر واجهة مستخدم قابلة للتضمين تربط صفحات الويب بقاعدة المعرفة الخاصة بك

يتضمن Document360 أدوات توثيق المطورين

جرب الذكاء الاصطناعي لـ Document360 مساعد الكتابة ، إيدي، للبحث المساعد، وتوصيات المقالات، والملخصات

قم بإنشاء ما يصل إلى ست فئات محتوى لتنظيم المستندات ذات الصلة بسرعة

قيود Document360 Document360

لا يحتوي Document360 على تطبيق للهاتف المحمول

يتمنى العديد من المستخدمين دعم ملفات الفيديو والصور الأكبر حجمًا

تسعير Document360

مجاني

قياسي: 149 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين، يتم دفعها سنويًا

149 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين، يتم دفعها سنويًا احترافي: 299 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين، يتم إصدار فواتيرها سنويًا

299 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين، يتم إصدار فواتيرها سنويًا الشركات: 399 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين، تُدفع سنويًا

399 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين، تُدفع سنويًا المؤسسات: 599 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين، تُدفع سنويًا

Document360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 370 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 370 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

6. مادكاب فلير

عبر مادكاب فلير Madcap عبارة عن مجموعة من الحلول البرمجية، لكن منتجها Flare هو الخيار الأول عندما يتعلق الأمر بأدوات تأليف المساعدة. استخدم Flare لاستيراد المحتوى وتأليفه ومراجعته وترجمته ونشره.

إذا كنت تشعر بالفضول بشأن استخدام ما بعد الإنتاج، تحقق من تحليلات Flare في الوقت الفعلي لمعرفة مدى فائدة الأشخاص الذين يجدون محتوى الخدمة الذاتية الخاص بك.

أفضل ميزات #### Flare

يأتي Flare مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

الاستيراد من Word و Excel و FrameMaker و Confluence و RoboHelp و DITA و Markdown والمزيد

استخدم محرر WYSIWYG وأشرطة البنية لكتابة نسخة نظيفة ومنظمة في وقت أقل

إذا كنت تعرف القليل من التعليمات البرمجية، استخدم محرر العرض المنفصل مع عرض التعليمات البرمجية XML

قيود #### Flare

يقول بعض المستخدمين أن المنصة متأخرة أو بها أخطاء

يقول آخرون أن سير عمل المراجعة غير متقن بعض الشيء

تسعير #### Flare

Madcap Flare : 182 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

182 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا مادكاب سنترال: 311 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات برنامج #### Flare

G2: 4.4/5 (أكثر من 420 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 420 تقييم) Capterra: 4/5 (17 تقييم)

7. بروفس

عبر بروفس يحتوي ProProfs على العديد من الميزات، ولكن ككاتب تقني، ستحصل على الكثير من القيمة من برنامج قاعدة المعرفة الخاص بهم. يمكنك إنشاء كتيبات المستخدم، أو قاعدة معرفية داخلية لموظفيك، أو موقع مساعدة للعملاء موجه للجمهور بأقل قدر من المتاعب.

أدوات التأليف الخاصة به مثالية للفرق التي تنشئ محتوى بلغات متعددة أيضاً.

ProProfs أفضل الميزات

قاعدة معارف ProProfs قابلة للتخصيص بنسبة 100%

استخدام القوالب المعدة مسبقاً أو إنشاء قوالب خاصة بك

يتصل ProProfs بأكثر من 100 تطبيق آخر

تعيين الأدوار والأذونات وإدارة التعليقات مع التعليقات الداخلية

قيود بروبروفس #### قيود بروبروفس

يتمنى العديد من المستخدمين لو كان لدى ProProfs المزيد من النماذج

يقول آخرون أن ProProfs يعاني من خلل في كثير من الأحيان

أسعار بروبروفس

مجاني: ما يصل إلى 25 مقالة

ما يصل إلى 25 مقالة الشركات: 19.99 دولارًا شهريًا مقابل 100 مقالة، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات ProProfs

G2: 4.5/5 (35 تقييم)

4.5/5 (35 تقييم) Capterra: 4.8/5 (53 تقييم)

8. HelpNDoc

عبر HelpNDoc التنسيقات. أنشئ مواقع HTML، أو ملفات PDF، أو كتب Kindle الإلكترونية، أو ملفات CHM، أو DocX لأي حالة استخدام تقريبًا.

فيما يتعلق بأدوات تأليف المساعدة، قد لا تحتوي هذه الأداة على أحدث واجهة، لكن HelpNDoc تدمج الكثير من الميزات مثل مكتبة المحتوى ومحرر الكلمات الرئيسية ومحرر جدول المحتويات والمزيد.

HelpNDoc أفضل الميزات

تصدير المحتوى إلى تنسيقات متعددة في وقت واحد

ستحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة، لكن المنصة تأتي مع كود المصدر الكامل لجميع القوالب

إنشاء مواقع ويب HTML5 سريعة الاستجابة تعمل على أي جهاز

أتمتة المهام المتكررة باستخدام محرر البرامج النصية

قيود HelpNDoc

لا يحتوي على الكثير من المراجعات

تحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة لاستخدام العديد من ميزات HelpNDoc

واجهة المستخدم قديمة بعض الشيء

تسعير HelpNDoc

قياسي: 99 يورو (104.39 دولار)

99 يورو (104.39 دولار) احترافي: 299 يورو (315.29 دولارًا)

299 يورو (315.29 دولارًا) أعلى سعر: 499 يورو (526.19 دولار)

HelpNDoc التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (15 تقييم)

4/5 (15 تقييم) Capterra: غير متاح

9. كونفلوينس

عبر التقاءكونفلوينس يجمع بين إدارة المعرفة والتعاون في المشروع في منصة واحدة. إنها قاعدة معرفية في المقام الأول، ولكنها تعمل أيضًا كأداة لتأليف المساعدة.

يمكنك تبادل الأفكار مع فريقك في ألواح كونفلوينس البيضاء، أو إنشاء مساحات لمشاريع منفصلة، أو المشاركة في تحرير المحتوى في الوقت الفعلي مع فريقك.

أفضل ميزات Confluence

تحويل محتوى Confluence إلى جيرا المشكلات

بناء أشجار المحتوى لتبسيط البحث المتقدم

يأتي Confluence مع أكثر من 75 نموذجًا قابلاً للتخصيص

يتكامل بسهولة مع Jira و Trello قيود ملتقى

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب دمج Confluence مع أي نظام أساسي غير مملوك لشركة Atlassian

لا يتكامل مع حلول التعاون الشائعة مثل Microsoft Teams

تسعير كونفلوينس

مجاني: حتى 10 مستخدمين

حتى 10 مستخدمين المعيار: 6.05 دولار/مستخدم شهرياً (خصومات بعد 100 مستخدم)

6.05 دولار/مستخدم شهرياً (خصومات بعد 100 مستخدم) القسط: 11.55 دولار/مستخدم شهرياً (خصومات بعد 100 مستخدم)

11.55 دولار/مستخدم شهرياً (خصومات بعد 100 مستخدم) المؤسسات: بعد 801 مستخدم، اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج Confluence

G2: 4.1/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,100 تقييم)

10. كليك هيلب

عبر كليك هيلب ClickHelp هي بوابة شاملة لإنشاء الوثائق التقنية واستضافتها ومشاركتها. وهي متواجدة في أكثر من 90 دولة، لذا فإن ClickHelp هو الخيار الأمثل للشركات متعددة الجنسيات التي تحتاج إلى إدارة الترجمة.

تتيح لك أدوات تأليف المساعدة الخاصة به تخصيص البوابة حسب رغبتك والتعاون مع زملائك في العمل في الوقت الفعلي.

ClickHelp أفضل الميزات

يتكامل ClickHelp مع MadCap Flare و RoboHelp و MS Word و Confluence والمزيد

عرض سريع لجميع حالات المواضيع والتعليقات والمهام المطلوبة حسب الموضوع

يدعم ClickHelp المصادر الأحادية لتبسيط إعادة استخدام المحتوى

إنشاء مستندات عامة أو محمية بكلمة مرور

قيود ClickHelp

أبلغ بعض المستخدمين عن ضعف تجارب دعم العملاء

يقول آخرون إن المنصة باهظة الثمن

تسعير ClickHelp

البداية: 175 دولارًا شهريًا ل 2 مستخدمين (8 دولارات شهريًا لكل مستخدم بعد 2)

175 دولارًا شهريًا ل 2 مستخدمين (8 دولارات شهريًا لكل مستخدم بعد 2) النمو: 285 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين (10 دولارات شهريًا لكل مستخدم بعد 5)

285 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين (10 دولارات شهريًا لكل مستخدم بعد 5) احترافي: 580 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين (12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بعد 10)

ClickHelp التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (19 تقييمًا)

اكتب محتوى أفضل بمتاعب أقل

أدوات تأليف المساعدة القوية ليست رفاهية للكتاب التقنيين - إنها ضرورية.

من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى القوالب الموفرة للوقت، تعمل أدوات المساعدة على تبسيط عملية التوثيق بأكملها حتى تتمكن من كتابة أدلة أفضل في وقت أقل.

إذا كنت ترغب في تبسيط سير عملك وتوفير تجربة شاملة للمستخدم النهائي، فاختر ClickUp كأداة لتأليف المساعدة. نحن نجمع بين إدارة المشاريع، والمستندات، والذكاء الاصطناعي، والقوالب، وغير ذلك الكثير لنعطي كتابتك التقنية دفعة قوية. 🤩

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