أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Canny في عام 2025

بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه، فإن ملاحظات العملاء ضرورية للحصول على رؤى حول منتجك وقياس مستويات الرضا. إحدى الأدوات التي تساعد في ذلك هي Canny.

بفضل أدوات التحليلات المدمجة، تساعدك Canny على جمع الملاحظات وتحليل النتائج وإنشاء خارطة طريق للمنتج لمشاركة أحدث ميزاتك مع العملاء. ✨

على الرغم من أن Canny أداة مفيدة، إلا أن السعر قد يكون بعيدًا عن متناول الشركات الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للحصول على الملاحظات في Canny هي من خرائط طريق المنتج والتصويت (آسف، لا توجد نماذج ملاحظات العملاء أو أدوات أو لافتات NPS للحصول على رؤى).

لحسن الحظ، فإن Canny ليس خيارك الوحيد لأدوات ملاحظات العملاء.

هنا، سنوضح لك ما الذي تبحث عنه في بدائل Canny. بالإضافة إلى ذلك، سوف نشارك أفضل 10 بدائل لـ Canny حتى تتمكن من الحصول على رؤى وتحسين المنتجات وبناء علاقات ناجحة مع العملاء. 🥇

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Canny؟

في حين أن Canny أداة جيدة إذا كنت ترغب فقط في الحصول على نظرة عامة حول شعور العملاء تجاه منتجك، فإن بعض الأدوات تعطي رؤى أعمق لاتخاذ قرارات أفضل. 🔎

إليك ما يجب أن تبحث عنه في نظام إدارة التعليقات البديل لـ Canny:

التقييمات الكمية : تسمح لك أشياء مثل تقييمات رضا العملاء بتحديد الأخطاء ومراقبة الاتجاهات بشكل أفضل من مقاييس التصويت على الميزات البسيطة

: تسمح لك أشياء مثل تقييمات رضا العملاء بتحديد الأخطاء ومراقبة الاتجاهات بشكل أفضل من مقاييس التصويت على الميزات البسيطة قنوات التواصل مع العملاء : تحقيق أهداف التواصل وبناء علاقات أفضل مع موظفيك من خلال استخدام أشياء مثل الدردشة والنماذج ورسائل البريد الإلكتروني للتواصل مع العملاء الواقعيين وإغلاق حلقة التغذية الراجعة

: تحقيق أهداف التواصل وبناء علاقات أفضل مع موظفيك من خلال استخدام أشياء مثل الدردشة والنماذج ورسائل البريد الإلكتروني للتواصل مع العملاء الواقعيين وإغلاق حلقة التغذية الراجعة تقسيم المستخدمين : ليس كل المستخدمين متشابهين. احصل على الرؤى وقدم ما يحتاجه عملاؤك، وتتبع الملاحظات من خلال شخصيات مجزأة تبسط تحليل أصحاب المصلحة مقاييس متعددة : توفر مقاييس التسويق مثل NPS و CSAT رؤى أعمق في سلوك العملاء للتعامل مع احتياجاتهم من كل زاوية أثناء التقاط ملاحظات العملاء

: ليس كل المستخدمين متشابهين. احصل على الرؤى وقدم ما يحتاجه عملاؤك، وتتبع الملاحظات من خلال شخصيات مجزأة تبسط تحليل أصحاب المصلحة عمليات التكامل: هل لديك حزمة تقنية عميقة؟ اختر بديل Canny مع ميزات وتكاملات رئيسية تعمل مع نظام إدارة الملاحظات المفضل لديك لتبسيط العملية

من خلال هذه الميزات الرئيسية، يمكنك الحصول على معلومات أفضل وفهم عملائك على مستوى أكثر جدوى. وبوجود هذه المعرفة في متناول اليد، يمكن لفريقك إنشاء منتجات أفضل تخدم احتياجات مؤيديك.

أفضل 10 بدائل كاني لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد للعثور على أفضل بدائل Canny لتعليقات العملاء؟ دعنا نتعمق في أفضل 10 خيارات لتجربتها اليوم. من الخدمة الكاملة برامج إدارة المشاريع إلى أدوات إدارة ملاحظات العملاء، ستجد الخيار الأفضل لعملك هنا. 🤩

1. انقر فوق

قم بسحب الحقول المخصصة وإفلاتها في طريقة عرض النموذج لصياغة استطلاعات شاملة أو جمع الملاحظات في ClickUp 3.0

عندما تبحث عن أداة بديلة لإدارة الملاحظات لتحل محل Canny، من الصعب التغلب على ClickUp. هذا برنامج إدارة المهام يساعدك على إدارة كل شيء بدءًا من عبء عمل فريقك إلى ملاحظات المستخدمين. استخدمه لإدارة المنتج لجمع ملاحظات المستخدمين، وإنشاء مناقشات الفريق حول طلبات الميزات، وبناء خرائط طريق لمبادرات المنتج.

قابل للتخصيص نماذج ClickUp تتيح لك الحصول على الملاحظات التي تحتاجها من العملاء. اجمع فريق المنتج الخاص بك لبناء أطر عمل بمنطق شرطي لنماذجك واستخدمها لجمع الملاحظات والحصول على رؤى حول طلبات الميزات وعرض ملاحظات العملاء في عرض قائمة وتتبع الملاحظات لإطلاق المنتجات المستقبلية أو جلسات العصف الذهني.

أنشئ المهام على الفور من نماذجك وأسندها إلى أعضاء الفريق المناسبين. اختر من بين أربعة أولويات المهام للإبلاغ عنها بناءً على مستوى الاستعجال. تقوم التعليقات والإشعارات بتحديث مراقبي المهمة والمكلفين بها على الفور لتشغيل الخطوات التالية في خارطة طريق المنتج.

قم بتحسين تنظيم مهامك عن طريق إضافة علامات مخصصة واستخدام خيارات التصفية في طريقة عرض القائمة واللوحة لتحديد مهامك ذات الأولوية القصوى بدقة طريقة عرض الجدول في ClickUp يتيح لك إنشاء قاعدة بيانات عملاء مليئة بالمعلومات ذات الصلة بمنتجاتك. استخدمه لإنشاء جداول بيانات وتخزين معلومات العملاء وتصور البيانات. 📈

يحتوي ClickUp على أكثر من 1,000 قالب بما في ذلك سجلات التغيير والمنتج نماذج الملاحظات واستبيانات رضا العملاء لجمع وتحليل رؤى العملاء. كل واحدة منها قابلة للتخصيص وفقًا لأخبارك، سواء كنت شركة صغيرة مع مجموعة صغيرة من العملاء المخلصين أو شركة كبيرة تضم مئات الآلاف من المستخدمين.

ClickUp أفضل الميزات

مدمج في أدوات ملاحظات العملاء تتيح لك جمع وتحليل وإعداد التقارير في مكان واحد

آلاف القوالب بما في ذلك قوالب تحديد الأولويات توفير الوقت في إنشاء توثيق ملاحظات المستخدمين

تتيح لك طرق العرض المختلفة بما في ذلك لوحات كانبان إدارة لوحات الملاحظات وتتبع التقدم المحرز في مبادرات المنتج

بناء وإدارة عملائك قاعدة المعرفة في مساحة واحدة مريحة بفضل النماذج و المستندات الإشعارات و التعاون في الوقت الفعلي تحسين العمل الجماعي وإبقاء الجميع على اطلاع على أحدث التغييرات

تعمل عمليات التكامل مع أدوات مثل Zendesk و Zapier و Slack على تبسيط سير العمل وتحسين التواصل عبر مجموعة التقنيات الخاصة بك

قيود ClickUp

بعض الميزات مثل ClickUp AI غير متوفرة في الباقة المجانية

على الرغم من سهولة تعلّم واجهة المستخدم، إلا أن هناك منحنى تعليمي بفضل العدد الهائل من الميزات والوظائف

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. صوت المستخدم

عبر صوت المستخدم UserVoice هو بديل Canny.io الذي يتعمق أكثر في ملاحظات العملاء. بينما يقدم Canny تغذية راجعة استنادًا إلى التصويت، يذهب UserVoice إلى أبعد من ذلك من خلال جمع التغذية الراجعة من طرق متعددة بما في ذلك البريد الإلكتروني والاستبيانات والدردشة و نماذج التعليقات الآلية . استخدم هذه الأداة لـ الاستفادة من ملاحظات المستخدمين وبناء منتجات أكثر ابتكارًا. ⚒️

أفضل الميزات #### UserVoice

توفر عمليات التكامل الذكية مع أدوات مثل Salesforce سير عمل أفضل وإنتاجية أكبر

تنشئ بوابة الملاحظات ذات العلامة التجارية مكانًا بنّاءً للمستخدمين لطلب ميزات جديدة والإبلاغ عن الأخطاء وإنشاء حلقات ملاحظات أفضل

تتيح أداة التعليقات داخل التطبيق للعملاء تقديم آراءهم مباشرةً على موقعك الإلكتروني أو في تطبيقك - دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو الانتقال إلى صفحة أخرى

يتيح الشريط الجانبي للمساهمين لعملاء المبيعات ووكلاء دعم العملاء مشاركة التعليقات من المستخدمين من أي تطبيق على الويب

قيود صوت المستخدم

يمكن أن تكون خطط التسعير باهظة الثمن لأداة إدارة الملاحظات المحددة هذه

هناك مجال للتحسين عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها التي تأتي مع ملاحظات العملاء الواقعية

تسعير #### تسعير UserVoice

الأساسية : 699 دولاراً شهرياً، يتم دفعها سنوياً

: 699 دولاراً شهرياً، يتم دفعها سنوياً محترف : 899 دولارًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 899 دولارًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا القسط : 1,349$/شهرياً، تُدفع سنوياً

: 1,349$/شهرياً، تُدفع سنوياً المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات صوت المستخدم

G2 : 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.2/5 (60+ تقييم)

3. برنامج Atlassian's Jira

عبر برنامج جيراجيرا هي أداة لتتبع المشكلات تعمل على تحديد الأخطاء وتتبعها، وإنشاء خرائط طريق للمنتج، وجمع رؤى المستخدمين. وهي أداة رائعة لجمع وتحليل ما يقوله عملاؤك عن منتجاتك، وهي أداة محبوبة لدى شركات البرمجيات كخدمة والشركات الناشئة. بالإضافة إلى أنه يسلط الضوء على مجالات التحسين لاستهداف المشكلات الملحة على الفور. ✍️

أفضل ميزات برنامج جيرا

مع أكثر من 2,500 تكامل مع واجهة برمجة التطبيقات، تعمل هذه المنصة مع أي أداة في قائمة المفضلة لديك

توفر القوالب القابلة للتخصيص وأتمتة سير العمل الوقت وتتيح لك إنشاء نماذج ملاحظات فريدة لمنتجاتك

استخدم ميزات إعداد التقارير المدمجة لمشاركة التحديثات مع الفريق وإجراء مناقشات حول تحسين المنتج والميزات المتقدمة

تتيح لك لوحات المعلومات القابلة للتخصيص إمكانية عزل العمل لفريق المنتج أو ربطه بأقسام أخرى للحصول على سير عمل فعال للملاحظات

قيود برنامج جيرا #### قيود برنامج جيرا

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة يمكن تبسيطها لتسهيل العثور على المشاريع والملاحظات المناسبة

يقتصر رسم خرائط الطريق المتقدمة على الخطط المدفوعة

تسعير برنامج Jira Software

مجاني

قياسي : 7.75 دولار/مستخدم/شهرياً

: 7.75 دولار/مستخدم/شهرياً قسط : 15.25 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 15.25 دولاراً/مستخدماً/شهرياً مؤسسة: تسعير مخصص

Jira Software التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

4. بيندو

عبر بيندو Pendo هو حل تجربة العملاء الذي يبسّط طريقة جمع ملاحظات المستخدمين. فهو مدمج مباشرة في تطبيقك أو موقعك الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدمين طلب الميزات الرئيسية، والإبلاغ عن المشكلات التي تواجههم في المنتج، والحصول على الدعم الذي يحتاجونه. 🙌

أفضل ميزات Pendo

إعادة تشغيل الجلسات توفر تسجيل فيديو لكيفية استخدام العملاء لتطبيقك أو موقعك للحصول على رؤى ميدانية حول مجالات التحسين

توفر التحليلات داخل التطبيق قياسات كمية لسعادة العملاء, نجاح العملاء والمشاركة

جمع ملاحظات العملاء على موقعك أو تطبيقك وإضافة الطلبات على الفور إلى خارطة طريق منتجك

تساعد الأدلة المخصصة في معالجة مشكلات المستخدم الشائعة ذات الصلة بمنتجاتك المحددة، مما يوفر الوقت لفريق خدمة العملاء لديك

قيود Pendo

خطط التسعير في الجانب الأعلى

التقارير المخصصة محدودة على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### تسعير Pendo

مجاني

بداية : بدءًا من 7,000 دولار سنويًا اعتمادًا على عدد المستخدمين النشطين

: بدءًا من 7,000 دولار سنويًا اعتمادًا على عدد المستخدمين النشطين النمو : اتصل بنا لمعرفة الأسعار

: اتصل بنا لمعرفة الأسعار المحفظة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات بندو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. اختبار المستخدم

عبر اختبار المستخدم أفضل طريقة لفهم المستخدمين هي أن تضع نفسك مكانهم. باستخدام UserTesting، تعرف على ما يراه عملاؤك عند استخدامهم لمنتجاتك وتعمق في ملاحظات المستخدمين لبناء منتجات يستخدمونها يوميًا. 🎯

أفضل ميزات UserTesting

تتيح لك الشبكات المصممة لهذا الغرض والشركاء استهداف العملاء في أسواق وشرائح مختلفة لفهم احتياجاتهم

توفر اختبارات قابلية الاستخدام واختبارات النقر والاستطلاعات رؤى ديناميكية أكثر إفادة من اختبارات التصويت البسيطة

قم بقياس الأداء من خلال درجات الولاء والثقة والاستخدام التي يقودها العملاء

تقدم لوحات المعلومات المدعومة بالتعلُّم الآلي اقتراحات للتغييرات للتميز عن المنافسين

قيود اختبار المستخدم

تتطلب ملاحظات العملاء من المستخدمين فتح علامة تبويب جديدة، لذا فهي ليست أداة داخل التطبيق

يرغب بعض المستخدمين في التحقق من صحة المستخدمين والتحقق من المستخدمين بشكل أفضل

تسعير UserTesting

الأساسيات : التسعير المخصص

: التسعير المخصص متقدم : تسعير مخصص

: تسعير مخصص أساسي: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات اختبار المستخدم

G2 : 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. فريل

عبر فريل Frill هي أداة لإدارة ملاحظات العملاء يمكنك استخدامها كتطبيق ويب أو أداة. استخدم ميزات التخصيص لإنشاء لوحات فريدة من نوعها حيث يمكنك طرح الأفكار وتلبية احتياجات العملاء. 🧠

أفضل ميزات #### فريل

تتيح لك اللوحات القابلة للتخصيص التقاط الأفكار وإنشاء المبادرات والاستجابة لمخاوف المستخدمين

ملاحظات غير محدودة باستخدام الحاجيات بغض النظر عن خطة التسعير

إنشاء خارطة طريق عامة استنادًا إلى ملاحظات المستخدمين لمشاركة التغييرات قيد الإعداد

الإعلانات (إصدار Frill من أداة سجل التغييرات) لتحديث المستخدمين على الفور عند إطلاق ميزة أو منتج جديد

قيود فريل

يتم نشر جميع التعليقات على الفور، وهو ما قد يكون غير مناسب للشركات التي تريد الموافقة على التعليقات قبل نشرها

يتم دعم العملاء بشكل أساسي عبر البريد الإلكتروني، مما قد يؤخر مشاريع التعليقات

تسعير #### فريل

بدء التشغيل : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا الشركة : 49$/شهرًا

: 49$/شهرًا النمو : 149 دولاراً في الشهر

: 149 دولاراً في الشهر المؤسسات: بدءًا من 349 دولارًا أمريكيًا

Frill التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (20+ تقييمات)

7. نولت

عبر نولت لا يجب أن تكون ملاحظات العملاء مملة. على الأقل هذا هو ما يشعر به القائمون على تطبيق Nolt. كواحد من أفضل البدائل لـ Canny، يقدم هذا التطبيق لوحة ملاحظات مرئية مذهلة ومرئية سيحب المستخدمون استخدامها عند جمع الملاحظات.

فهو لا يقدم تجربة أفضل للعملاء فحسب، بل يزيد أيضًا من احتمالية تفاعل المستخدمين مع منتجاتك ومشاركة آرائهم. 💡

نولت أفضل الميزات

تتيح لك الحالات والحقول المخصصة إنشاء عمليات سير عمل مخصصة تناسب فريقك

استفد من الإعدادات العامة أو الخاصة للوحات ملاحظات العملاء حسب احتياجات عملك

تتيح لك ميزات العلامات التجارية المخصصة إضافة لمساتك وشخصيتك الخاصة إلى نماذج ولوحات التعليقات

التحكم الكامل في المستخدمين والإشارات والتصويت يجعل من السهل إنشاء حلقة ملاحظات غنية بالمعلومات وخالية من الألفاظ النابية أو غيرها من المعلومات المحظورة

قيود #### نولت

واجهة المستخدم البسيطة والتصميم البسيط سهل الاستخدام ولكنهما يحدان من حجم التعليقات الكبيرة

يتمنى بعض المستخدمين لو كان هناك المزيد من عمليات التكامل المتاحة

تسعير نولت

أساسي : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا إحترافي : 89 دولارًا في الشهر

: 89 دولارًا في الشهر المؤسسات: متوفرة عند الطلب

نولت التقييمات والمراجعات

G2 : 5/5 (أكثر من 15 تقييم)

: 5/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 40 مراجعة)

8. ميزة AlphaOSOS

عبر ألفا أوس ميزاتOS، التي أعيدت تسميتها من HelloNext، هي أداة تتيح لك جمع وتحليل ملاحظات العملاء على نطاق واسع. فبدلاً من جمع الرؤى من التصويت على الميزات فقط، تتيح لك هذه الأداة تحليل تفاعل العملاء من خلال عدة طرق. 📊

أفضل ميزات الميزات

تتيح لك أداة خارطة الطريق إنشاء مسارات للمنتج بناءً على ملاحظات المستخدمين أو من الصفر ومشاركتها على الفور مع قرائك

اجمع الملاحظات باستخدام طرق مختلفة بما في ذلك الأدوات، ولوحة ملاحظات التصويت، واستطلاعات الرأي، والتضمينات، والنماذج

يُحدِّث سجل التغييرات المستخدمين بصور مرئية وعناصر واجهة مستخدم منبثقة وإشعارات حتى لا يفوتهم أي منتج أو ميزة جديدة

تعمل عمليات التكامل مع أدوات مثل Slack وIntercom وLineer وClickUp على تبسيط سير العمل باستخدام جميع أدواتك

قيود نظام التشغيل المميز

يحتوي على ميزات أقل من الأدوات الأخرى في هذه القائمة، ولكن الأسعار تعكس ذلك

هناك القليل من منحنى التعلم في البداية عند التنقل بين ميزات المنتج

تسعير نظام التشغيل FeatureOS

Runway : 29 دولاراً في الشهر

: 29 دولاراً في الشهر Take Flight : 79 دولاراً في الشهر

: 79 دولاراً في الشهر الطيران عالياً: $149$/شهرياً

FeatureOS التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

9. فيدبير

عبر فيدبير لقد ولّت أيام التعليقات المفككة الموزعة على رسائل البريد الإلكتروني ومكالمات الدعم وطلبات المبيعات. مع FeedBear، يتم تخزين جميع ملاحظات عملائك بشكل ملائم في مكان واحد.

تقدم أداة ملاحظات المستخدمين تجربة مجانية لمدة 14 يوماً قبل الالتزام. يمكنك تحسين تطوير المنتج باستخدام لوحات أفكار متعددة، وجعل المستخدمين يصوتون على خياراتهم المفضلة، وبناء خارطة طريق للمنتج لتحقيق النجاح. 🛣️

أفضل ميزات FeedBear

الإشعارات التلقائية تتيح للمستخدمين معرفة التغييرات التي طلبوها

تُظهر اللوحات والمهام للفريق ما تعمل عليه وتسهّل تعيين الخطوات التالية

تساعدك الواجهة البسيطة على إنشاء نماذج الملاحظات في أقل من دقيقة

أضف شعارك وعلامتك التجارية وشخصيتك إلى التصميم القابل للتخصيص بالكامل

قيود FeedBear

يتمنى المستخدمون أن يكون هناك المزيد من التخصيص للحقول في برنامج إدارة الملاحظات

لا يتوفر FeedBear بجميع اللغات، مما يحد من استخدامه للشركات الأجنبية والعملاء الأجانب

تسعير FeedBear

بدء التشغيل : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا الشركات : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة تبدأ من 499 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات FeedBear

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. سافيو

عبر سافيو مصمم ل B2B SaaS يجعل Savio إنشاء خارطة طريق تعتمد على البيانات أسهل من أي وقت مضى. تخطى الملاحظات الفوضوية في جداول البيانات واستخدم هذه الأداة لتنظيم تقارير العملاء من مختلف الفرق بما في ذلك المبيعات والمنتج والتسويق. 🧑‍💼

سافيو أفضل الميزات

يتم تجميع الملاحظات على الفور في فئات متشابهة، مما يسهل تحديد طلبات الميزات والمجالات التي يريد المستخدمون تحسينات على المنتج فيها

إغلاق حلقة الملاحظات وإرسال إشعارات فورية مخصصة لإعلام المستخدمين بأنك تستمع إلى مخاوفهم

تتيح لك المقاييس المضمنة تحليل الملاحظات لتحديد أولويات العمل الأكثر أهمية

عمليات التكامل تشمل Help Scout وإضافات Chrome وSalesforce

قيود سافيو

بعض الميزات مثل لوحات كانبان ولوحات التصويت مفقودة

يمكن أن تكون وظيفة البحث عن التذاكر أكثر سهولة بالنسبة لأداة إدارة الملاحظات

تسعير سافيو

أساسي : 49 دولاراً للمستخدم الأول/شهرياً، والمستخدمون الإضافيون 29 دولاراً شهرياً لكل منهم

: 49 دولاراً للمستخدم الأول/شهرياً، والمستخدمون الإضافيون 29 دولاراً شهرياً لكل منهم احترافي : 99 دولارًا/المستخدم الأول/شهرًا، والمستخدمون الإضافيون 49 دولارًا/شهرًا لكل منهم

: 99 دولارًا/المستخدم الأول/شهرًا، والمستخدمون الإضافيون 49 دولارًا/شهرًا لكل منهم شركة: 299 دولارًا/مستخدم أول/شهريًا، والمستخدمون الإضافيون 59 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

سافيو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 5/5 (1+ تقييمات)

## احصل على رؤى أفضل للعملاء الآن مع ClickUp

باستخدام بدائل Canny هذه، يمكنك الحصول على ملاحظات أفضل من العملاء والاستمرار في تحسين عمليتك ومنتجك.

بدءًا من الأدوات التي تجعل التصويت على الميزات أمرًا سهلاً إلى التحليلات المدمجة وميزات إدارة المهام، أصبح من الأسهل من أي وقت مضى رفع مستوى التجربة لفريقك وعملائك.🌻

وفي هذا الصدد اشترك في ClickUp اليوم وتواصل مع المستخدمين لديك لتقديم المنتجات التي يحبونها.

مع أتمتة المهام، والنماذج القابلة للتخصيص، والعروض، والأولويات (ناهيك عن آلاف عمليات التكامل)، يمكنك بسهولة المزامنة مع فريقك في أي وقت وفي أي مكان لضمان رضا العملاء بشكل أكبر. 🏆