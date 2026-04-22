10 lựa chọn thay thế Fyntrix AI tốt nhất năm 2026

Hầu hết các nhóm đều chuyển sang sử dụng các giải pháp thay thế Fyntrix AI vì cùng một lý do: nó giúp xử lý email nhanh hơn mà không khắc phục được các hệ thống không kết nối với nhau – nguyên nhân gốc rễ gây ra tình trạng quá tải email.

Hướng dẫn này phân tích chi tiết 10 giải pháp thay thế Fyntrix AI, từ các ứng dụng quản lý hộp thư đến nhanh hơn cho đến các không gian làm việc tích hợp giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào email như trung tâm chính.

Hãy cùng bắt đầu! 🚀

Tổng quan về các lựa chọn thay thế Fyntrix AI

Dưới đây là cái nhìn nhanh về những việc cần làm nhất của các giải pháp thay thế Fyntrix AI hàng đầu. 👀

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Quản lý công việc dựa trên AI dành cho các nhóm cần tích hợp email, công việc, tài liệu và giao tiếp trong một không gian làm việc theo ngữ cảnh duy nhất ClickUp Brain cho AI nhận biết ngữ cảnh trên các tác vụ, tài liệu và cuộc trò chuyện, Super Agents để thực thi quy trình làm việc không cần mã với các đồng nghiệp AI, hộp thư đến thống nhất để sắp xếp thứ tự ưu tiên các thông báo và chuyển đổi chúng thành các công việc Miễn phí vĩnh viễn; có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp Notion Nhân viên làm việc với kiến thức và các nhóm cần tài liệu, wiki và dự án nhẹ được hỗ trợ bởi AI Notion AI để viết, tóm tắt và trích xuất các mục cần thực hiện, tích hợp Notion Calendar để lên lịch và Notion Mail để quản lý email trong không gian làm việc Miễn phí; Bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng Motion Các chuyên gia và nhóm nhỏ muốn sử dụng tính năng lập lịch dựa trên AI và lập kế hoạch lịch tự động Tự động lập lịch thông minh dựa trên mức độ ưu tiên và thời hạn, điều chỉnh lịch linh hoạt khi kế hoạch thay đổi, cùng với việc phân chia khối thời gian tập trung để giảm thiểu sự xao nhãng Dùng thử miễn phí; Giá khởi điểm từ $29/tháng cho mỗi người dùng Superhuman Người dùng chuyên nghiệp tập trung vào quy trình làm việc email tốc độ cao và năng suất dựa trên bàn phím Soạn thảo và tóm tắt email có sự hỗ trợ của AI, điều hướng ưu tiên bàn phím để quản lý hộp thư đến nhanh chóng, tính năng Split Inbox để sắp xếp ưu tiên Giá khởi điểm từ $30/tháng Shortwave Người dùng Gmail đang tìm kiếm tính năng sắp xếp hộp thư đến tích hợp AI và tìm kiếm ngữ nghĩa Tìm kiếm email bằng ngôn ngữ tự nhiên được hỗ trợ bởi AI, tự động gộp các email có mức độ ưu tiên thấp, đề xuất trả lời tức thì Miễn phí; Bắt đầu từ $18/tháng cho mỗi người dùng Missive Các nhóm cần chia sẻ hộp thư đến và giao tiếp thời gian thực liên quan đến email Bản nháp chia sẻ để viết email cộng tác, trò chuyện nội bộ trong nhóm cùng với chủ đề email, quy tắc phân công và định tuyến cho các cuộc hội thoại Dùng thử miễn phí; Giá khởi điểm từ $18/tháng cho mỗi người dùng Spike Cá nhân và các nhóm nhỏ ưa chuộng giao diện email dạng trò chuyện với các công cụ năng suất tích hợp sẵn Giao diện email cuộc hội thoại giúp loại bỏ sự lộn xộn, Magic Message AI để soạn thảo câu trả lời, Hộp thư đến ưu tiên để lọc các tin nhắn quan trọng Miễn phí; Bắt đầu từ $8/tháng cho mỗi người dùng Fyxer AI Dành cho những người đang tìm kiếm các tính năng soạn thảo email tự động hóa, sắp xếp ưu tiên hộp thư đến và chuẩn bị cuộc họp có sự hỗ trợ của AI Các phản hồi do AI tạo ra được tùy chỉnh theo phong cách viết của người dùng, phân loại hộp thư đến tự động theo mức độ ưu tiên, tạo bản tóm tắt cuộc họp tổng hợp các cuộc hội thoại liên quan Dùng thử miễn phí; Giá từ $30/tháng SaneBox Các chuyên gia đang bị quá tải bởi lượng email khổng lồ và cần tính năng lọc và sắp xếp ưu tiên thông minh Thư mục SaneLater để phân loại email không khẩn cấp, chế độ Không làm phiền để tập trung trong kỳ công việc, nhắc nhở theo dõi email chưa được trả lời Dùng thử miễn phí; Giá từ 3,49 USD/tháng Clean Email Người dùng tập trung vào việc dọn dẹp hộp thư đến hàng loạt và tổ chức email lâu dài Chế độ xem để nhóm các email tương tự, công cụ Unsubscriber để quản lý đăng ký, quy tắc Auto Clean để duy trì hộp thư đến liên tục Dùng thử miễn phí; Giá bắt đầu từ $9,99/tháng

Tại sao nên tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Fyntrix AI

Bạn có thể đang tìm kiếm một giải pháp thay thế nếu gặp phải các vấn đề như sau:

Phạm vi AI giới hạn: Fyntrix AI chỉ xem hộp thư đến của bạn, do đó không thể trả lời các câu hỏi về trạng thái dự án hoặc tóm tắt công việc diễn ra ngoài email

Thiếu tính hiển thị trong nhóm: Fyntrix AI được thiết kế dành cho cá nhân, khiến các thành viên trong nhóm không biết ai đang xử lý yêu cầu của khách hàng hoặc cơ hội bán hàng nào.

Quy trình làm việc bị gián đoạn: Các yêu cầu qua email vẫn phải được chuyển thành công việc thủ công, dẫn đến những lỗ hổng khiến công việc có thể bị bỏ sót

Các lựa chọn thay thế dưới đây giải quyết những vấn đề này theo những cách khác nhau. Một số tập trung chủ yếu vào việc cải thiện email, trong khi những công cụ khác, như ClickUp, nhằm mục đích loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ, vốn là nguyên nhân chính gây ra vấn đề với email.

Các lựa chọn thay thế Fyntrix AI tốt nhất để sử dụng

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về các giải pháp thay thế Fyntrix AI tốt nhất. 👇

1. ClickUp (Lựa chọn tốt nhất cho các nhóm muốn quản lý công việc dựa trên AI ngoài email)

Tạo câu trả lời dựa trên ngữ cảnh bằng ClickUp Brain

Fyntrix AI giúp bạn làm việc nhanh hơn trong email. ClickUp lại áp dụng một phương pháp khác: nó giúp giảm bớt khối lượng công việc phải xử lý qua email ngay từ đầu.

Sự khác biệt đó rất quan trọng. Đối với nhiều nhóm, tình trạng quá tải email thực chất không phải là vấn đề về email. Đó là triệu chứng của công việc thiếu sự kết nối. Yêu cầu nằm trong hộp thư đến, cập nhật nằm trong trò chuyện, quyết định nằm trong tài liệu, và các mục cần thực hiện được sao chép thủ công vào một công cụ dự án riêng biệt. Đến khi bạn trả lời email, bạn đã phải ghép nối bối cảnh từ ba hoặc bốn nguồn khác nhau.

ClickUp là một Không gian Làm việc AI tích hợp được thiết kế để giải quyết vấn đề đó. Nó kết hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện, tự động hóa và AI trong một hệ thống duy nhất, giúp các nhóm quản lý công việc ngay tại nơi nó diễn ra thay vì coi email là trung tâm của mọi thứ. Điều này khiến ClickUp trở thành một lựa chọn thay thế Fyntrix AI mạnh mẽ hơn nhiều cho các nhóm cần tính minh bạch, sự phối hợp và khả năng theo dõi tiến độ, chứ không chỉ là những phản hồi nhanh chóng.

ClickUp tập hợp các thành phần khác nhau của không gian làm việc của bạn vào một chế độ xem duy nhất

Thay vì chỉ giúp bạn soạn thảo email, ClickUp giúp bạn biến công việc đến thành các công việc được theo dõi. Một yêu cầu có thể trở thành một công việc, một cuộc thảo luận có thể được gắn liền với dự án mà nó thuộc về, và AI có thể lấy bối cảnh từ khắp không gian làm việc của bạn thay vì chỉ từ hộp thư đến. Đối với các nhóm đang cố gắng giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ và ngăn chặn việc mất dữ liệu giữa các hệ thống, đây là một cải tiến lớn hơn nhiều so với một trợ lý email thông minh.

📌 Hãy thử lời nhắc này: Tạo một bản cập nhật ngắn gọn cho khách hàng dựa trên công việc này. Bao gồm tiến độ đã đạt được, trạng thái hiện tại và bất kỳ yếu tố phụ thuộc hoặc sự chậm trễ nào bằng ngôn ngữ đơn giản.

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản có cấu trúc bằng tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tự động hóa quy trình làm việc và các trợ lý AI: Sử dụng Sử dụng ClickUp Automations và Super Agents để phân công công việc, kích hoạt các bước tiếp theo và giảm bớt công việc điều phối lặp đi lặp lại

AI nhận biết ngữ cảnh với ClickUp Brain: Đặt câu hỏi, soạn thảo bản cập nhật, tóm tắt công việc và tạo nội dung bằng cách sử dụng ngữ cảnh từ các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn Đặt câu hỏi, soạn thảo bản cập nhật, tóm tắt công việc và tạo nội dung bằng cách sử dụng ngữ cảnh từ các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn

Quản lý công việc kết nối: Tập hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện và thông báo vào một không gian làm việc duy nhất để các yêu cầu không bị thất lạc giữa các công cụ

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm

Giải quyết vấn đề lớn hơn trong quy trình làm việc: ClickUp giúp giảm tải email bằng cách kết nối các công việc, tài liệu, giao tiếp và AI trong một không gian làm việc duy nhất, thay vì coi email như một lớp riêng biệt

Nâng cao khả năng hiển thị công việc của nhóm: Các nhóm có thể xem ai chịu trách nhiệm về công việc nào, công việc nào đang bị chặn và công việc tiếp theo cần thực hiện mà không cần phải lục lọi hộp thư đến hay chuyển đổi giữa các công cụ

Giảm thiểu tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ: Bằng cách kết hợp quản lý công việc, giao tiếp và tự động hóa trong một nền tảng duy nhất, ClickUp giúp giảm bớt việc phải chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng không liên kết với nhau Bằng cách kết hợp quản lý công việc, giao tiếp và tự động hóa trong một nền tảng duy nhất, ClickUp giúp giảm bớt việc phải chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng không liên kết với nhau

Nhược điểm

Không phải là ứng dụng email chuyên dụng: ClickUp hỗ trợ email trong các quy trình làm việc, nhưng nó không được thiết kế để thay thế một ứng dụng hộp thư đến độc lập dành cho những người muốn trải nghiệm tập trung hoàn toàn vào email.

Có thể cảm thấy quá phức tạp so với nhu cầu: Người dùng cá nhân hoặc các nhóm chỉ cần một công cụ quản lý hộp thư đến đơn giản có thể thấy ClickUp quá phức tạp so với những gì họ cần ngay từ ngày đầu tiên sử dụng

Giá của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4,7/5 (hơn 11.480 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.565 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng ClickUp hài lòng chia sẻ:

Tôi thực sự thích cách ClickUp giúp tôi tiết kiệm vô số thời gian nhờ các tính năng tự động hóa và cách nó giúp quá trình đặt chỗ của tôi diễn ra suôn sẻ. Các tính năng tự động hóa là vô giá đối với tôi, và tôi rất thích các tính năng SuperAgent mà tôi mới phát hiện gần đây. SuperAgents và Automations xử lý các chi tiết nhỏ nhặt cho tôi, giúp tôi tập trung vào các công việc quan trọng hơn. […] Một tính năng tuyệt vời khác là kết nối với Google Mail, cho phép tôi gửi email qua các tính năng tự động hóa hoặc thông qua ClickUp, giúp tôi không cần phải mở hàng trăm email cùng lúc.

2. Notion (Phù hợp nhất cho những người làm việc trí óc cần tài liệu, wiki và quản lý công việc nhẹ với AI)

Notion là một không gian làm việc kết nối được xây dựng xoay quanh tài liệu, quản lý kiến thức và tổ chức dự án linh hoạt. Nó hoạt động đặc biệt hiệu quả như một trung tâm điều phối cho các trang wiki, ghi chú và cơ sở dữ liệu quan hệ.

Công nghệ AI của nền tảng này được tích hợp vào mọi trang, cho phép bạn tóm tắt các tài liệu dài, trích xuất các mục cần thực hiện từ ghi chú của cuộc họp hoặc tạo bản nháp đầu tiên của bản tóm tắt dự án. Nền tảng này cũng đã mở rộng để bao gồm Notion Calendar và Notion Mail, giúp tích hợp lịch trình và email vào cùng một môi trường.

Các tính năng nổi bật của Notion

Notion AI: Trợ lý AI tích hợp giúp bạn viết, chỉnh sửa và tóm tắt nội dung trực tiếp trong các tài liệu và cơ sở dữ liệu của bạn

Cơ sở dữ liệu quan hệ: Bạn có thể tạo các cơ sở dữ liệu mạnh mẽ để theo dõi dự án, công việc hoặc liên hệ và kết nối chúng lại với nhau để xây dựng các hệ thống tùy chỉnh

Lịch và email tích hợp: Notion Calendar đồng bộ với Lịch Google, và Notion Mail cho phép bạn quản lý email ngay trong không gian làm việc của mình, mặc dù đây là một tính năng mới.

Ưu và nhược điểm của Notion

Ưu điểm:

Rất linh hoạt: Bạn có thể xây dựng hầu hết mọi loại quy trình làm việc hoặc hệ thống tài liệu mà bạn cần

Rất phù hợp cho quản lý kiến thức: Công cụ này nổi trội trong việc tạo và tổ chức nội dung dài như wiki nhóm và Công cụ này nổi trội trong việc tạo và tổ chức nội dung dài như wiki nhóm và kế hoạch dự án

Nhược điểm:

Có thể chậm: Các không gian làm việc có hàng nghìn trang hoặc cơ sở dữ liệu phức tạp có thể gặp vấn đề về hiệu suất

Đường cong học tập dốc: Việc thiết lập các cấu hình nâng cao đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian

Giá của Notion

Miễn phí

Ngoài ra: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 24 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.6/5 (hơn 10.215 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 2.685 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Một người dùng Reddit cho biết:

Thực ra việc cần làm chỉ là dùng thử bản dùng thử. Nó khá ổn khi cần viết lại nội dung, và tôi thực sự thích nó khi xây dựng cơ sở dữ liệu, đặc biệt là với các mối quan hệ và công thức. Nhanh hơn nhiều so với việc tôi phải tự mày mò để viết đúng cú pháp. Tôi không thấy nó quá ấn tượng với các nội dung dài, nên tôi sẽ tiếp tục dùng các công cụ chính cho việc đó

3. Motion (Phù hợp nhất cho các chuyên gia muốn AI tự động lên lịch công việc và cuộc họp)

Motion là một công cụ lập lịch trình được hỗ trợ bởi AI, giải quyết một khía cạnh khác của vấn đề: thời gian, chứ không phải email. Thay vì chỉ giúp bạn soạn email, nó tự động lên lịch các công việc và cuộc họp vào lịch của bạn. Bạn cung cấp các công việc và thời hạn; Motion sẽ xây dựng một kế hoạch thực tế cho ngày của bạn.

Khi lịch trình của bạn thay đổi, AI sẽ tự động sắp xếp lại các công việc để phù hợp. Lịch trình linh hoạt này giúp tránh tình trạng nhận quá nhiều công việc, dẫn đến kiệt sức và trễ hạn.

Các tính năng nổi bật của Motion

Lập lịch tự động thông minh: Motion sẽ tìm ra thời điểm thích hợp nhất để xử lý các công việc của bạn dựa trên mức độ ưu tiên, thời hạn và các cuộc họp hiện có của bạn

Tự động điều chỉnh lịch: Nếu một cuộc họp được lên lịch hoặc một công việc mất nhiều thời gian hơn dự kiến, Motion sẽ tự động điều chỉnh lịch của bạn ngay lập tức

Lịch trình cuộc họp: Tính năng này bao gồm các liên kết đặt lịch để chia sẻ thời gian rảnh của bạn, giúp giảm bớt việc trao đổi email qua lại thường cần thiết để tìm thời gian phù hợp cho cuộc họp

Ưu và nhược điểm của Motion

Ưu điểm:

Giảm bớt cảm giác mệt mỏi khi ra quyết định : Bạn không cần phải tốn công sức để quyết định công việc tiếp theo Bạn không cần phải tốn công sức để quyết định công việc tiếp theo

Tạo lịch trình thực tế: Công cụ này giúp bạn tránh bị quá tải bằng cách chỉ lên lịch cho những việc bạn có thời gian thực hiện

Giúp tập trung: Công cụ này giúp bạn tránh bị phân tâm bằng cách Công cụ này giúp bạn tránh bị phân tâm bằng cách chia nhỏ thời gian cho các công việc

Nhược điểm:

Không quản lý email: Đây là công cụ quản lý thời gian, không phải trợ lý email. Bạn sẽ cần một công cụ khác để sử dụng các tính năng AI liên quan đến hộp thư đến

Yêu cầu sự tin tưởng vào AI: Một số người dùng cảm thấy không thoải mái khi để một thuật toán điều khiển lịch trình của họ

Tính năng dành cho nhóm giới hạn: Công cụ này chủ yếu dành cho sử dụng cá nhân và thiếu các tính năng hợp tác mạnh mẽ

Giá dịch vụ Motion

Dùng thử miễn phí

Dành cho cá nhân

Pro AI: 49 USD/tháng

Kinh doanh AI: 69 USD/tháng

Dành cho các nhóm

Pro AI: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh AI: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Motion

G2: 4.1/5 (hơn 155 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 85 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Motion?

Như đã chia sẻ trên G2:

Tôi thích sử dụng tính năng AI của Motion để đặt câu hỏi về cách tôi đang sử dụng thời gian của mình và liệu có cách nào tốt hơn để tôi có thể vận hành mọi việc hay không. Tính năng này thực sự hữu ích trong việc xác định xem tôi có bỏ sót điều gì không. Tôi cũng thích tính năng cho phép tôi gửi công việc trực tiếp từ email của mình. Tôi sử dụng lịch trình AI hàng ngày vì nó sắp xếp các công việc của tôi thành những việc cần ưu tiên, giúp tôi quản lý mọi thứ một cách hiệu quả.

4. Superhuman (Phù hợp nhất cho người dùng chuyên sâu quan tâm đến tốc độ xử lý email và quy trình làm việc dựa trên bàn phím)

Superhuman được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ và vẫn là một trong những lựa chọn tập trung vào email nhất trong danh sách này. Công cụ này đạt được điều này nhờ thiết kế ưu tiên bàn phím, nơi hầu hết mọi thao tác đều có phím tắt. Người dùng chuyên nghiệp có thể xử lý hộp thư đến một cách nhanh chóng mà không cần chạm vào chuột.

Công nghệ AI của nó được tích hợp liền mạch để giúp bạn soạn thảo câu trả lời, tóm tắt các chủ đề tin nhắn và điều chỉnh giọng điệu ngay lập tức. Hơn nữa, tính năng Split Inbox còn tự động phân loại email, giúp bạn chỉ nhìn thấy những gì quan trọng.

Các tính năng nổi bật nhất của Superhuman

Superhuman AI: Trợ lý AI tích hợp để soạn thảo, chỉnh sửa và tóm tắt email

Thiết kế ưu tiên bàn phím: Cho phép bạn quản lý hộp thư đến với tốc độ cao bằng cách sử dụng phím tắt cho mọi thao tác

Trạng thái đã đọc: Hiển thị thời điểm email của bạn được mở, rất hữu ích cho hoạt động bán hàng và theo dõi

Ưu và nhược điểm của Superhuman

Ưu điểm:

Siêu nhanh: Người dùng liên tục đánh giá đây là ứng dụng email nhanh nhất mà họ từng sử dụng

Tích hợp AI liền mạch: Các tính năng AI được tích hợp trực tiếp vào cửa sổ soạn thảo, giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng

Quy trình làm việc có định hướng: Thiết kế hướng dẫn bạn đạt được " Thiết kế hướng dẫn bạn đạt được " Hộp thư đến không có email ", giúp hình thành thói quen quản lý email hiệu quả

Nhược điểm:

Chỉ dành cho email: Công cụ này không quản lý công việc, dự án hoặc các loại công việc khác

Hỗ trợ nhà cung cấp giới hạn: Chỉ hoạt động với tài khoản Gmail và Outlook

Không có tính năng dành cho nhóm: Đây là công cụ dành cho cá nhân, không có hộp thư đến chia sẻ hoặc Đây là công cụ dành cho cá nhân, không có hộp thư đến chia sẻ hoặc tính năng hợp tác nhóm

Giá của Superhuman

Gói Starter: $30/tháng

Kinh doanh: 40 USD/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét xuất sắc

G2: 4,7/5 (hơn 1.195 đánh giá)

Capterra: 4,8/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Superhuman?

Theo đánh giá trên G2:

Tôi thích tính năng chia hộp thư đến và các tính năng theo dõi tự động hóa và theo lịch trình. Việc sử dụng các phím tắt khác nhau rất hữu ích và giúp tiết kiệm thời gian. Tôi cũng thấy tính năng tìm kiếm mạnh mẽ hơn so với các nền tảng email khác mà tôi sử dụng, điều này thật tuyệt vời!

5. Shortwave (Lựa chọn tốt nhất cho người dùng Gmail muốn quản lý hộp thư đến bằng AI)

Shortwave là một ứng dụng email được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để giúp Gmail trở nên gọn gàng, nhanh chóng và dễ tìm kiếm hơn. Tính năng nổi bật của nó là công cụ tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên, cho phép bạn đặt câu hỏi về hộp thư đến của mình. Ví dụ: bạn có thể hỏi, “Sếp của tôi đã nói gì về ngân sách quý 3 năm ngoái?” và AI sẽ tìm ra các email liên quan.

Ngoài tính năng tìm kiếm, Shortwave còn tự động nhóm các email liên quan (như bản tin và thông báo) lại với nhau để giữ hộp thư đến của bạn gọn gàng. Ứng dụng này cũng cung cấp các đề xuất trả lời và tóm tắt bằng AI, khiến nó trở thành một lựa chọn thay thế Fyntrix hiện đại cho bất kỳ ai đang sử dụng sâu rộng hệ sinh thái Google.

Các tính năng nổi bật của Shortwave

Tự động gộp email: Tính năng này gộp các email không khẩn cấp lại với nhau để hộp thư đến chính của bạn luôn tập trung vào những email quan trọng.

Gợi ý trả lời nhanh: Bạn có thể chọn từ các tùy chọn trả lời nhanh dựa trên nội dung email

Giao diện hiện đại: Cung cấp trải nghiệm gọn gàng và nhanh chóng hơn so với ứng dụng web Gmail tiêu chuẩn

Ưu và nhược điểm của Shortwave

Ưu điểm:

Tìm kiếm ngữ nghĩa mạnh mẽ: Khả năng tìm kiếm các email cũ bằng cách mô tả chúng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian

Tăng cường chức năng cho Gmail: Công cụ này hoạt động trên tài khoản Gmail hiện tại của bạn, do đó bạn không cần phải chuyển đổi

Sự cân bằng tốt về tính năng: Công cụ này tích hợp các tính năng AI hữu ích mà không làm giao diện trở nên rối mắt

Nhược điểm:

Chỉ dành cho Gmail: Công cụ này không hỗ trợ Outlook hoặc các nhà cung cấp email khác

Không có tính năng quản lý dự án: Đây hoàn toàn là một công cụ email

Gói dịch vụ có thể chưa hoàn hảo: Một số người dùng phản ánh rằng AI đôi khi phân loại sai email

Giá dịch vụ Shortwave

Cá nhân

Miễn phí

Ưu điểm: 18 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Kinh doanh: 30 USD/tháng cho mỗi người dùng

Gói Premier: 45 USD/tháng cho mỗi người dùng

Giá tối đa: 120 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Shortwave

G2: 4.4/5 (hơn 65 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Shortwave?

Một người dùng trên G2 chia sẻ:

Shortwave hỗ trợ quản lý email với các tính năng như tùy chỉnh, sắp xếp ưu tiên và bảo mật dữ liệu. Giao diện thân thiện với người dùng khiến tôi sử dụng nó hàng ngày và thậm chí chuyển từ Gmail sang. Tính năng Ghim thư cực kỳ hữu ích, giúp truy cập các email quan trọng một cách dễ dàng.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 5 chuyên gia dành hơn 3 giờ mỗi ngày chỉ để tìm kiếm tệp tin, tin nhắn hoặc thông tin bổ sung liên quan đến công việc của họ. Điều đó có nghĩa là gần 40% thời gian làm việc trong một tuần bị lãng phí cho việc lẽ ra chỉ mất vài giây! Tính năng Connected Search của ClickUp giúp thống nhất toàn bộ công việc của bạn — bao gồm các công việc, tài liệu, email và cuộc trò chuyện — để bạn có thể tìm thấy chính xác những gì mình cần khi cần mà không phải chuyển đổi giữa các công cụ.

6. Missive (Phù hợp nhất cho các nhóm cần hộp thư đến chia sẻ với tính năng cộng tác thời gian thực)

Missive là một ứng dụng email dành cho nhóm, cung cấp các tính năng hiển thị và hợp tác cho hộp thư đến chung. Bạn có thể phân công các cuộc hội thoại cho các thành viên cụ thể trong nhóm, để mọi người đều biết ai chịu trách nhiệm về việc gì.

Nền tảng này còn cho phép bạn trò chuyện với đồng nghiệp ngay bên cạnh chuỗi email, giúp tập trung các cuộc hội thoại về khách hàng hoặc vấn đề tại một nơi duy nhất. Bạn thậm chí có thể cộng tác soạn thảo email theo thời gian thực thông qua các bản nháp được chia sẻ.

Các tính năng nổi bật của Missive

Bản nháp chia sẻ: Viết và chỉnh sửa email cùng nhau theo thời gian thực trước khi gửi

Trò chuyện nhóm: Thảo luận về email với nhóm của bạn trong một cuộc trò chuyện riêng mà không cần phải chuyển tiếp chủ đề tin nhắn

Quy tắc tự động hóa: Tự động chuyển tiếp, phân công hoặc gắn nhãn email dựa trên các quy tắc do bạn thiết lập

Ưu và nhược điểm của Missive

Ưu điểm:

Được thiết kế dành cho quy trình làm việc nhóm: Các tính năng được phát triển từ đầu nhằm hỗ trợ hợp tác nhóm trong việc quản lý email

Giảm thiểu các cuộc hội thoại nội bộ: Bạn có thể xem trạng thái của bất kỳ cuộc hội thoại nào trực tiếp trong Missive

Hỗ trợ nhiều nhà cung cấp email: Tương thích với Gmail, Outlook và các tài khoản IMAP khác

Nhược điểm:

Tính năng AI giới hạn: Trọng tâm là hợp tác, không phải viết hoặc tóm tắt dựa trên AI

Có thể quá phức tạp đối với các nhóm nhỏ: Các tính năng có thể quá phức tạp đối với người dùng cá nhân hoặc các nhóm rất nhỏ

Không tích hợp với công cụ quản lý dự án: Bạn sẽ cần chuyển thông tin thủ công giữa Missive và Bạn sẽ cần chuyển thông tin thủ công giữa Missive và công cụ quản lý công việc của mình

Giá của Missive

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Gói Starter: 18 USD/tháng cho mỗi người dùng

Năng suất: 30 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 45 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Missive

G2: 4.8/5 (hơn 795 đánh giá)

Capterra: 4,9/5 (hơn 145 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Missive?

Một bài đánh giá trên Capterra viết:

Khả năng quản lý nhiều hộp thư đến (hỗ trợ, thanh toán, câu hỏi chung) tại một nơi duy nhất chính xác là điều chúng tôi cần. Tính năng đề cập @ trong các bình luận nội bộ giúp việc thông báo cho đúng người trở nên cực kỳ dễ dàng mà không cần phải chuyển tiếp email qua lại.

Spike biến email của bạn thành một cuộc hội thoại giống như trò chuyện. Ứng dụng loại bỏ các tiêu đề và nội dung rườm rà, hiển thị email dưới dạng các bong bóng tin nhắn đơn giản. Điều này giúp cuộc hội thoại dễ theo dõi hơn và đọc nhanh hơn nhiều.

Ngoài giao diện độc đáo, Spike còn tích hợp sẵn các tính năng ghi chú, quản lý công việc và cuộc họp qua video. Mặc dù các tính năng này cơ bản hơn so với các công cụ chuyên dụng, chúng vẫn cho phép bạn xử lý các quy trình làm việc đơn giản mà không cần rời khỏi hộp thư đến. Trí tuệ nhân tạo của Spike, được gọi là Magic Message, cũng hỗ trợ bạn soạn thảo phản hồi và điều chỉnh giọng điệu.

Các tính năng nổi bật nhất của Spike

Các công cụ năng suất tích hợp sẵn: Ứng dụng này bao gồm các tính năng ghi chú cơ bản, quản lý công việc và cuộc họp qua video

Magic Message AI: Trợ lý AI tích hợp để soạn thảo và chỉnh sửa email

Hộp thư đến ưu tiên: Giải pháp thay thế Fyntrix lọc bỏ các tin nhắn ít quan trọng hơn để bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng

Ưu và nhược điểm của Spike

Ưu điểm:

Giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh: Việc có Việc có các công cụ năng suất cơ bản trong một ứng dụng rất tiện lợi cho các trường hợp sử dụng đơn giản

Hỗ trợ tất cả các nhà cung cấp email chính: Hoạt động với Gmail, Outlook, Yahoo và các tài khoản IMAP khác

Nhược điểm:

Giao diện trò chuyện không phù hợp với tất cả mọi người: Nó có thể gây nhầm lẫn trong các chủ đề email dài và trang trọng hơn

Các tính năng không quá sâu sắc: Các tính năng ghi chú và công việc tích hợp sẵn không mạnh mẽ bằng các công cụ chuyên dụng

Có thể quá thân mật: Thiết kế này có thể không phù hợp với tất cả các hình thức giao tiếp chuyên nghiệp hoặc giao tiếp với khách hàng

Giá tăng đột biến

Ứng dụng email

Ưu điểm: 8 USD/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: $16/tháng cho mỗi người dùng

Teamspace

Miễn phí

Nhóm: $5/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét nổi bật

G2: 4.6/5 (hơn 260 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 45 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Spike?

Phản hồi trên G2 đề cập:

Tôi thích sử dụng Spike vì nó giúp việc gửi email trở nên giống như trò chuyện, nhanh chóng và dễ quản lý. Giao diện gọn gàng cùng các tính năng tích hợp như ghi chú và công việc giúp nâng cao năng suất và giữ mọi thứ được sắp xếp gọn gàng tại một nơi. Điều này đã giúp việc giao tiếp hàng ngày của tôi trở nên hiệu quả hơn rất nhiều.

8. Fyxer AI (Phù hợp nhất cho những cá nhân muốn tự động hóa quá trình soạn thảo email và sắp xếp hộp thư đến)

Fyxer AI là một giải pháp thay thế trực tiếp cho Fyntrix AI, hoạt động như trợ lý email AI cá nhân của bạn. Công cụ này học cách viết của bạn và soạn thảo các câu trả lời, sau đó bạn có thể chỉnh sửa và gửi đi. Đối với các tin nhắn thường xuyên, bạn thậm chí có thể cấu hình để công cụ tự động gửi trả lời.

Nó cũng đóng vai trò như một công cụ chuẩn bị cuộc họp AI bằng cách tạo các bản tóm tắt trước các sự kiện trong lịch của bạn. Các bản tóm tắt này tổng hợp các cuộc hội thoại email liên quan, giúp bạn bước vào mỗi cuộc họp với bối cảnh phù hợp. Fyxer được thiết kế dành cho những người muốn tự động hóa quy trình làm việc email của mình càng nhiều càng tốt.

Các tính năng nổi bật của Fyxer AI

Trả lời do AI tạo: Tính năng này soạn thảo các phản hồi email dựa trên lịch sử cuộc hội thoại và phong cách cá nhân của bạn

Quản lý hộp thư đến: Trí tuệ nhân tạo tự động phân loại email theo mức độ ưu tiên để giúp bạn tập trung

Tạo bản tóm tắt cuộc họp: Công cụ này tổng hợp các email liên quan trước khi cuộc họp diễn ra

Ưu và nhược điểm của Fyxer AI

Ưu điểm:

Tiết kiệm đáng kể thời gian viết: Các phản hồi do AI soạn thảo có thể xử lý một phần lớn khối lượng công việc email của bạn

Thích ứng với phong cách của bạn: Trí tuệ nhân tạo học hỏi từ bạn, vì vậy các đề xuất của nó sẽ trở nên tự nhiên hơn theo thời gian

Chuẩn bị cuộc họp tự động hóa: Các bản tóm tắt là một cách hữu ích để nhanh chóng nắm bắt thông tin

Nhược điểm:

Chỉ dành cho cá nhân: Công cụ này không có tính năng hợp tác nhóm hoặc hộp thư đến chia sẻ

Tích hợp giới hạn: Công cụ này không kết nối với các công cụ làm việc khác của bạn như phần mềm quản lý dự án hoặc CRM

Yêu cầu sự tin tưởng: Cho phép AI tự động gửi email đòi hỏi mức độ tin tưởng cao vào độ chính xác của nó

Giá của Fyxer AI

Dùng thử miễn phí 7 ngày

Gói Starter: 30 USD/tháng cho mỗi người dùng

Gói Professional: 50 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Fyxer AI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

9. SaneBox (Lựa chọn tốt nhất cho những ai cảm thấy quá tải với lượng email khổng lồ và cần tính năng lọc thông minh)

SaneBox hoạt động giống như một bộ lọc thông minh hơn là một trợ lý email toàn diện. Ứng dụng này sử dụng AI để phân tích thói quen sử dụng email của bạn và tự động phân loại các tin nhắn không khẩn cấp vào một thư mục SaneLater riêng biệt. Hộp thư đến chính của bạn sẽ chỉ còn lại những email mà AI đã học được là quan trọng đối với bạn.

Vì công cụ này hoạt động trên máy chủ, bạn không cần phải thay đổi ứng dụng email hiện tại. Giải pháp thay thế Fyntrix này còn bao gồm các tính năng như SaneBlackHole để chặn ngay lập tức các người gửi và nhắc nhở nhắc nhở theo dõi các email chưa nhận được phản hồi.

Các tính năng nổi bật của SaneBox

Thư mục SaneLater: Tính năng này tự động di chuyển các email không khẩn cấp ra khỏi hộp thư đến để bạn có thể xử lý chúng sau

Chế độ Không làm phiền: Tính năng này tạm dừng việc gửi các email không khẩn cấp trong khoảng thời gian bạn cài đặt để tập trung vào công việc

Nhắc nhở theo dõi: Tính năng này sẽ thông báo cho bạn nếu email bạn gửi không nhận được phản hồi trong một khoảng thời gian nhất định

Ưu và nhược điểm của SaneBox

Ưu điểm:

Tương thích với mọi ứng dụng email: Bạn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng email mà bạn đã quen thuộc và yêu thích

Dễ dàng cài đặt: Sau một khoảng thời gian đào tạo ngắn, công cụ sẽ tự động chạy ngầm

Giảm bớt lo lắng về hộp thư đến: Công cụ này giúp bạn kiểm soát lượng email bằng cách phân biệt thông tin quan trọng với những thông tin không cần thiết

Nhược điểm:

Không có tính năng viết bằng AI: Công cụ này chỉ lọc và sắp xếp; nó không giúp bạn viết email

Yêu cầu kiểm tra một thư mục khác: Bạn cần hình thành thói quen kiểm tra thư mục SaneLater

Thuật toán không hoàn hảo: Đôi khi, một email quan trọng có thể bị lọc nhầm

Giá của SaneBox

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Snack: Từ 3,49 USD/tháng

Lunch: Từ $5,99/tháng

Dinner: Từ $16,99/tháng

Đánh giá và nhận xét về SaneBox

G2: 4.9/5 (hơn 185 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 70 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về SaneBox?

Một người dùng trên G2 nhấn mạnh:

Tôi thích sự dễ sử dụng và khả năng dọn dẹp email của SaneBox. Nó giúp ngăn hộp thư đến của tôi bị ngập tràn bởi email từ các nhà cung cấp và bản tin, điều này khiến tôi bỏ lỡ những thông tin quan trọng. SaneBox giúp sắp xếp tình huống đó một cách có tổ chức. Sự dễ sử dụng khiến tôi cảm thấy bớt áp lực trong việc phải đạt được mục tiêu hộp thư đến trống rỗng và giúp tôi không cảm thấy tội lỗi vì không theo kịp các email của mình. Việc thiết lập ban đầu rất dễ dàng.

10. Clean Email (Phù hợp nhất cho người dùng muốn dọn dẹp hộp thư đến hàng loạt và duy trì sự gọn gàng thường xuyên)

Clean Email tập trung vào việc dọn dẹp hộp thư đến hàng loạt, giúp bạn lưu trữ, xóa và sắp xếp lượng lớn email nhanh hơn nhiều. Ứng dụng này nhóm các email của bạn vào các Chế độ xem thông minh, chẳng hạn như Email từ mạng xã hội hoặc Thông báo từ mua sắm trực tuyến, để bạn có thể quản lý chúng theo từng đợt.

Bạn cũng có thể cài đặt các quy tắc Auto Clean để giữ hộp thư đến của mình luôn gọn gàng trong tương lai. Ví dụ: bạn có thể tạo một quy tắc để tự động lưu trữ các bản tin sau 30 ngày. Đây là một công cụ quản lý giúp bạn kiểm soát hộp thư đến và duy trì sự gọn gàng đó.

Các tính năng nổi bật của Clean Email

Chế độ xem Smart: Nhóm các loại email tương tự lại với nhau để xử lý hàng loạt dễ dàng

Hủy đăng ký: Xác định tất cả các đăng ký của bạn và cho phép bạn hủy đăng ký chúng tại một nơi duy nhất

Tập trung vào bảo mật: Công cụ này phân tích tiêu đề email và siêu dữ liệu, chứ không phải nội dung tin nhắn của bạn

Ưu và nhược điểm của Clean Email

Ưu điểm:

Rất phù hợp để dọn dẹp hàng loạt: Công cụ này có thể giúp bạn dọn dẹp hộp thư đến lộn xộn chỉ trong một phần nhỏ thời gian so với việc làm thủ công

Tự động hóa dọn dẹp hộp thư đến: Các quy tắc Auto Clean giúp ngăn chặn tình trạng lộn xộn tích tụ trở lại

Hỗ trợ tất cả các nhà cung cấp email chính: Hoạt động với Gmail, Outlook, Yahoo và các tài khoản IMAP khác

Nhược điểm:

Không phải là ứng dụng email hàng ngày: Đây là công cụ để dọn dẹp, không phải để đọc và trả lời email

Yêu cầu sử dụng định kỳ: Để tận dụng giá trị của công cụ này, bạn cần sử dụng nó thường xuyên để duy trì hộp thư đến của mình

Không có tính năng viết bằng AI: Công cụ này tập trung hoàn toàn vào việc tổ chức và dọn dẹp

Giá của Clean Email

Dùng thử miễn phí

Một tài khoản: $9,99/tháng

Năm tài khoản: $19,99/tháng

10 tài khoản: $29,99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Clean Email

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Clean Email?

Dựa trên đánh giá của Capterra:

Chắc chắn phần mềm này đã giúp tôi rất nhiều trong việc quản lý hộp thư. Việc cố gắng sắp xếp cuộc sống cá nhân và công việc qua email có thể là một thách thức do lượng email tôi nhận được hàng ngày. Phần mềm này thật tuyệt vời trong việc sắp xếp một lượng lớn email một cách rất hiệu quả.

Giải pháp thay thế Fyntrix AI phù hợp nhất cho quy trình làm việc của bạn

Việc lựa chọn công cụ phù hợp phụ thuộc vào việc xác định nguồn gốc thực sự của vấn đề. Bạn đang cố gắng cải thiện chính email hay khắc phục các quy trình làm việc rời rạc khiến email trở nên quá tải?

Nếu tình trạng quá tải email thực sự là triệu chứng của các công cụ không kết nối và thông tin phân tán, thì một ứng dụng quản lý hộp thư đến tốt hơn cũng chỉ giải quyết được một phần vấn đề. Bạn vẫn sẽ phải chuyển đổi giữa các ứng dụng và tự tay tái tạo bối cảnh. Đó chính là lúc ClickUp trở thành giải pháp mạnh mẽ hơn.

Bằng cách tập trung các công việc, tài liệu và giao tiếp vào một nơi duy nhất, bạn sẽ loại bỏ tình trạng công việc lan tràn gây quá tải email. Trí tuệ nhân tạo của bạn hiểu rõ công việc của bạn, nhóm của bạn có khả năng hiển thị toàn diện, và các quy trình làm việc được kết nối liền mạch từ đầu đến cuối.

Câu hỏi thường gặp

Tôi nên tìm kiếm những yếu tố nào ở một giải pháp thay thế Fyntrix AI?

Hãy tìm kiếm một công cụ không chỉ giúp tăng tốc độ trả lời email. Các giải pháp thay thế Fyntrix AI mạnh mẽ nhất còn giúp cải thiện khả năng hiển thị, giảm thiểu việc chuyển giao thủ công và kết nối email với các phần còn lại của công việc, chẳng hạn như công việc, tài liệu và giao tiếp trong nhóm.

Lựa chọn thay thế Fyntrix AI nào là tốt nhất cho các nhóm, chứ không chỉ dành cho cá nhân?

ClickUp là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các nhóm vì nó không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ hộp thư đến. Ứng dụng này kết nối email, công việc, tài liệu, trò chuyện và các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI trong một không gian làm việc duy nhất, giúp các nhóm có thể quản lý yêu cầu và quá trình thực hiện cùng nhau thay vì phải làm việc trên các công cụ rời rạc.

Có giải pháp thay thế Fyntrix AI nào hoạt động tốt với Gmail hoặc Outlook không?

Đúng vậy. Các công cụ như Shortwave được thiết kế riêng cho người dùng Gmail, trong khi Superhuman, Missive, Spike, SaneBox và Clean Email hỗ trợ cả Gmail và Outlook. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào việc bạn muốn trải nghiệm hộp thư đến nhanh hơn hay một hệ thống toàn diện hơn để quản lý công việc liên quan đến email.

Liệu một giải pháp thay thế Fyntrix AI có thể giúp giảm bớt lượng email quá tải, chứ không chỉ đơn thuần là sắp xếp chúng?

Đúng vậy, nhưng chỉ một số công cụ làm được điều đó. Các công cụ tập trung vào hộp thư đến như SaneBox và Clean Email giúp sắp xếp và lọc các tin nhắn đến. Các nền tảng như ClickUp giúp giảm tải email một cách triệt để hơn bằng cách chuyển các công việc, cập nhật và giao tiếp nhóm vào một không gian làm việc chung, nhờ đó giảm thiểu số lượng công việc cần xử lý qua email.

Sự khác biệt giữa trợ lý email AI và không gian làm việc tích hợp như ClickUp là gì?

Trợ lý email AI giúp bạn soạn thảo, tóm tắt và sắp xếp các tin nhắn trong hộp thư đến. Một không gian làm việc tích hợp như ClickUp xử lý quy trình làm việc phức tạp hơn bằng cách kết nối các công việc, tài liệu, trò chuyện, tự động hóa và AI tại một nơi duy nhất. Điều đó có nghĩa là nhóm của bạn có thể biến các yêu cầu thành hành động mà không cần phải tái tạo bối cảnh thủ công giữa các công cụ.