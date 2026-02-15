10 lựa chọn thay thế Fyxer AI tốt nhất cho năm 2026

Hầu hết các nhóm không nhận ra rằng trợ lý email của họ thực sự đang làm cho quy trình làm việc trở nên tồi tệ hơn — bằng cách giữ các tin nhắn bị mắc kẹt trong một ứng dụng trong khi các công việc, tài liệu và bối cảnh dự án lại nằm ở một nơi hoàn toàn khác. Nghiên cứu của Microsoft cho thấy nhân viên chuyển đổi giữa các ứng dụng gần 1.200 lần mỗi ngày, lãng phí tới năm tuần công việc mỗi năm chỉ để định hướng lại bản thân.

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho bạn 10 lựa chọn thay thế cho Fyxer AI, từ các công cụ chỉ dành cho email như Shortwave và Superhuman đến các không gian làm việc thống nhất như ClickUp, giúp kết nối hộp thư đến của bạn trực tiếp với công việc có thể thực hiện được.

Tại sao nên tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Fyxer AI?

Sử dụng trợ lý email độc lập có thể mang lại cảm giác năng suất ban đầu, nhưng thường tạo ra một vấn đề mới: quy trình làm việc bị phân mảnh. Email của bạn nằm trong một công cụ, công việc trong một công cụ khác, và ghi chú cuộc họp lại ở một nơi hoàn toàn khác. Bạn liên tục phải chuyển đổi giữa các ứng dụng chỉ để theo dõi một cuộc hội thoại duy nhất, dẫn đến tình trạng "mất mát ngữ cảnh" — một vấn đề khiến các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin, chuyển đổi giữa các ứng dụng và tìm kiếm tệp tin trên nhiều nền tảng — khiến các chi tiết quan trọng dễ bị bỏ qua. Nghiên cứu của Gartner cho thấy 47% nhân viên làm việc trên nền tảng kỹ thuật số gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Sự thiếu kết nối này là lý do khiến nhiều nhóm bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Fyxer AI. Các vấn đề cốt lõi thường tập trung vào một số điểm gây phiền toái chính:

Giới hạn về cá nhân hóa: Các phản hồi do AI soạn thảo có thể cảm thấy chung chung và thiếu đi sự tinh tế trong phong cách giao tiếp độc đáo của bạn, buộc bạn phải dành thêm thời gian để chỉnh sửa chúng.

Vấn đề về độ tin cậy: Bạn có thể thấy việc phân loại email và chất lượng bản nháp không nhất quán, khiến việc tin tưởng hoàn toàn vào AI trở nên khó khăn.

Thiếu bối cảnh công việc: Một trợ lý email chỉ xem hộp thư đến của bạn không thể hiểu cách một tin nhắn liên quan đến một dự án, công việc hoặc mục tiêu của nhóm cụ thể. Bạn vẫn phải kết nối các điểm một cách thủ công.

Khoảng trống tích hợp: Nếu công việc của nhóm bạn không chỉ giới hạn trong Gmail hoặc Outlook, một trợ lý email chuyên dụng sẽ không phù hợp với hệ thống công nghệ tổng thể của bạn.

Giải pháp tốt nhất không phải lúc nào cũng là một công cụ email đơn thuần. Nhiều nhóm tìm thấy giá trị lớn hơn trong một không gian làm việc tích hợp, nơi email, công việc, tài liệu và AI được kết hợp lại. Điều này cho phép ngữ cảnh được truyền tải một cách tự nhiên từ hộp thư đến trực tiếp vào công việc có thể thực hiện được.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và đang theo dõi các quyết định, những thông tin quan trọng của kinh doanh sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với khả năng Quản lý Công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

Trước khi khám phá các lựa chọn cụ thể, việc hiểu rõ bức tranh tổng thể về ứng dụng AI trong quản lý năng suất và quy trình làm việc là rất hữu ích. Video này cung cấp cái nhìn tổng quan về các trường hợp sử dụng AI khác nhau, giúp bạn đánh giá những tính năng nào quan trọng nhất cho nhu cầu cụ thể của nhóm của mình.

Các lựa chọn thay thế Fyxer AI trong nháy mắt

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Các nhóm muốn quản lý công việc được hỗ trợ bởi AI, kết nối email với hành động. ClickUp Brain, Tóm tắt AI, Email trong công việc, Tự động hóa, Tài liệu, Bảng điều khiển Miễn phí vĩnh viễn, có các kế hoạch trả phí cho nhóm; tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Shortwave Người dùng Gmail chuyên nghiệp muốn có một hộp thư đến tích hợp AI. Gói AI, tóm tắt chủ đề tin nhắn, tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên Gói miễn phí; Pro ~$8,50/người dùng/tháng, Kinh doanh ~$18/người dùng/tháng, Premier tùy chỉnh Superhuman Các nhà lãnh đạo và người dùng email khối lượng lớn ưu tiên tốc độ Hộp thư đến chia tách, Trả lời tức thì bằng AI, quy trình làm việc ưu tiên bàn phím Gói Starter $30/người dùng/tháng, Gói Kinh doanh $40/người dùng/tháng, Gói Enterprise tùy chỉnh Missive Các nhóm cần chia sẻ hộp thư đến với tính năng trò chuyện tích hợp. Giao nhiệm vụ qua email, trò chuyện nội bộ, soạn thảo cộng tác. Gói Starter $14/người dùng/tháng, Gói Năng suất $18/người dùng/tháng, Gói Kinh doanh $26/người dùng/tháng, Gói Enterprise tùy chỉnh Microsoft Copilot Các tổ chức sử dụng Microsoft 365 cho email, tài liệu và cuộc họp Tóm tắt Outlook, hỗ trợ soạn thảo, trí tuệ xuyên ứng dụng $30/người dùng/tháng (tiện ích bổ sung) Gemini (Google Không gian Làm việc) Người dùng Google Workspace muốn tích hợp AI gốc trong Gmail và Tài liệu Google Hỗ trợ soạn thảo, tóm tắt chuỗi email, bối cảnh toàn bộ Không gian Làm việc. Gemini Kinh doanh $20/người dùng/tháng, Doanh nghiệp $30/người dùng/tháng Hiver Các nhóm quản lý hộp thư Gmail chia sẻ cho hỗ trợ hoặc vận hành Các tác vụ, phát hiện xung đột, thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLAs), phân tích. Lite $19/người dùng/tháng, Pro $49/người dùng/tháng, Elite $79/người dùng/tháng Gmelius Các nhóm muốn có quy trình làm việc email theo phong cách Kanban trong Gmail Bảng Kanban, chuỗi công việc, tự động hóa quy trình làm việc Meli $19/người dùng/tháng, Growth $25/người dùng/tháng, Pro $40/người dùng/tháng, Enterprise tùy chỉnh Spike Người dùng ưa chuộng giao diện email dạng cuộc hội thoại. Chế độ xem cuộc hội thoại, Hộp thư đến ưu tiên, ghi chú tích hợp và video. Gói miễn phí; Gói nhóm ~$7.99/người dùng/tháng, Gói kinh doanh ~$12.99/người dùng/tháng, Gói doanh nghiệp tùy chỉnh SaneBox Cá nhân muốn lọc email bằng AI mà không cần chuyển đổi khách hàng email. Lọc thông minh, SaneBlackHole, bản tóm tắt hàng ngày Snack ~$7/tháng, Lunch ~$12/tháng, Dinner ~$36/tháng

Các lựa chọn thay thế Fyxer AI tốt nhất để sử dụng

Không phải mọi công cụ email AI đều được thiết kế cho việc thực thi thực tế. Nhiều công cụ giúp bạn soạn thảo hoặc tổ chức tin nhắn, nhưng khi công việc cần quyền sở hữu, theo dõi và hiển thị, những hạn chế bắt đầu lộ ra. Các công cụ dưới đây vượt xa sự hỗ trợ hộp thư đến để hỗ trợ cách công việc thực sự di chuyển giữa các nhóm.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn quản lý công việc được hỗ trợ bởi AI, kết nối email với hành động)

Tự động tạo công việc từ trò chuyện, tài liệu và nhiều nguồn khác thông qua ClickUp AI.

Hầu hết các trợ lý email đều tối ưu hóa cho một mục tiêu: giúp bạn xử lý hộp thư đến nhanh hơn. Tuy nhiên, lỗ hổng năng suất lớn thường xảy ra sau khi email được đọc, khi việc theo dõi được thực hiện trong một công cụ khác, quyết định được ghi lại trong một tài liệu mà không ai liên kết, và công việc được theo dõi trên bảng dự án không có kết nối nào với cuộc hội thoại ban đầu.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách xem email là điểm khởi đầu của quá trình thực thi, chứ không phải là điểm kết thúc của giao tiếp.

Trong không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp, hộp thư đến của bạn không nằm “bên cạnh” công việc. Nó được tích hợp trực tiếp vào các công việc, tài liệu, dòng thời gian và báo cáo, giúp thông tin quan trọng luôn gắn liền với kết quả công việc. Điều này có nghĩa là ít phải sao chép-dán hơn, ít bỏ sót mục việc cần làm hơn và ít tình huống “chờ đã, chúng ta đã quyết định điều đó ở đâu?” hơn.

Tìm kiếm qua các công việc, tài liệu và trò chuyện trong ClickUp và đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên với ClickUp Brain.

Thay vì sử dụng AI để tạo ra các phản hồi chung chung một cách độc lập, ClickUp Brain có thể giúp bạn chuyển từ chủ đề sang hành động với sự hiểu biết về dự án. Bạn có thể tóm tắt một chuỗi email dài thành các quyết định chính, trích xuất các bước tiếp theo, tạo công việc với người chịu trách nhiệm và thời hạn, và soạn thảo một phản hồi phản ánh những gì thực sự đang diễn ra trong dự án, chứ không chỉ những gì được viết trong tin nhắn cuối cùng.

Ra quyết định chiến dịch thông minh và có ngữ cảnh hơn với ClickUp Brain

Và vì các cuộc họp tạo ra nhiều công việc theo dõi như email, ClickUp AI Notetaker có thể tự động tham gia cuộc gọi, ghi lại bản ghi âm, và tạo ra tóm tắt và các mục hành động ngay bên cạnh công việc, để những "việc quan trọng" của bạn không bị mắc kẹt trong một ứng dụng khác.

Nhận ghi chú và tóm tắt tự động hóa với ClickUp AI Notetaker

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Gửi và nhận email trực tiếp trong các công việc để các cuộc hội thoại luôn được gắn liền với công việc mà chúng đề cập, với các phản hồi được tự động ghi lại trong chủ đề công việc.

Chuyển đổi email thành công việc hoặc bình luận có thể thực hiện bằng cách chuyển tiếp nó, để các công việc theo dõi trở thành công việc được giao và có thể theo dõi chỉ trong vài giây.

Tóm tắt chủ đề email, trích xuất các tác vụ cần thực hiện và soạn thảo phản hồi bằng AI hoạt động trong bối cảnh không gian làm việc của bạn, không chỉ giới hạn trong hộp thư đến.

Ghi lại cuộc họp tự động và tạo bản ghi chép có thể tìm kiếm, tóm tắt thông minh và các mục hành động kết nối trực tiếp với các công việc và dự án.

Tìm kiếm lịch sử email Gmail gần đây trực tiếp từ ClickUp để bạn có thể tìm thấy bối cảnh quan trọng mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Kích hoạt các quy trình làm việc từ công việc dựa trên email, như tự động phân công công việc, cập nhật trạng thái hoặc định tuyến yêu cầu ngay khi chúng được gửi đến.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Bối cảnh thống nhất: Tất cả mọi thứ đều nằm trong một không gian làm việc, điều này có nghĩa là các đề xuất AI được dựa trên toàn bộ lịch sử công việc của bạn, không chỉ hộp thư đến.

Trí tuệ nhân tạo nhận thức ngữ cảnh: ClickUp Brain kết nối các cuộc hội thoại với dự án, hiển thị các công việc liên quan và soạn thảo phản hồi dựa trên ngữ cảnh thực tế của dự án.

Tính linh hoạt trong quy trình làm việc: ClickUp thích ứng với quy trình của nhóm bạn, dù bạn đang quản lý giao tiếp với khách hàng, dự án nội bộ hay ClickUp thích ứng với quy trình của nhóm bạn, dù bạn đang quản lý giao tiếp với khách hàng, dự án nội bộ hay các sáng kiến liên chức năng

Nhược điểm:

Sự phong phú của các tính năng có thể tạo ra một đường cong học tập cho người dùng mới.

Trải nghiệm ứng dụng di động có một số khác biệt so với phiên bản desktop.

Các tính năng nâng cao có thể yêu cầu một chút thời gian ban đầu để cấu hình cho quy trình làm việc cụ thể của bạn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 4.000 đánh giá)

📮 ClickUp Insight: Trong khi 34% người dùng hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống AI, một nhóm lớn hơn một chút (38%) duy trì thái độ “tin tưởng nhưng kiểm tra”. Một công cụ độc lập không quen thuộc với bối cảnh công việc của bạn thường có nguy cơ cao hơn trong việc tạo ra các phản hồi không chính xác hoặc không thỏa đáng. Đó là lý do chúng tôi phát triển ClickUp Brain, AI kết nối quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác trong không gian làm việc của bạn cùng các công cụ bên thứ ba tích hợp. Nhận phản hồi theo ngữ cảnh mà không cần chuyển đổi và trải nghiệm sự tăng hiệu suất công việc lên 2–3 lần, giống như các khách hàng của chúng tôi tại Seequent.

2. Shortwave (phù hợp nhất cho người dùng Gmail chuyên nghiệp muốn quản lý hộp thư đến bằng AI tích hợp sẵn)

qua Shortwave

Nếu vấn đề chính của bạn là hộp thư đến Gmail lộn xộn, Shortwave có thể là giải pháp. Đây là một giải pháp thay thế hoàn toàn cho giao diện Gmail, được xây dựng lại từ đầu với AI làm trung tâm. Đây không chỉ là một plugin; đây là một cách hoàn toàn mới để trải nghiệm email của bạn.

Tính năng nổi bật của nó là “bundling”, tự động nhóm các email liên quan lại với nhau. Bản tin, lời mời lịch và thông báo được gom gọn vào các gói gọn gàng, để các cuộc hội thoại quan trọng của bạn luôn ở vị trí trung tâm. Điều này giúp giảm đáng kể sự lộn xộn về mặt hình ảnh và giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng, một mục tiêu chính của quản lý email hiệu quả.

Shortwave cũng có tính năng tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên, cho phép bạn đặt câu hỏi như: “Hiển thị các email từ Sarah về ngân sách quý 3.” Đối với cá nhân và các nhóm sử dụng Gmail và muốn có một hộp thư đến thông minh mà không cần chuyển sang nền tảng công việc đầy đủ, đây là giải pháp tập trung và mạnh mẽ.

Các tính năng nổi bật của Shortwave

Tính năng gom nhóm email bằng AI: Tự động nhóm các email tương tự, giảm bớt áp lực hộp thư đến mà không cần cài đặt các bộ lọc phức tạp.

Tóm tắt chuỗi email: Cung cấp các tóm tắt do AI tạo ra cho các chuỗi email dài, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt nội dung.

Tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên: Cho phép bạn tìm kiếm email bằng cách đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường thay vì đoán từ khóa.

Ưu và nhược điểm của Shortwave

Ưu điểm:

Tích hợp sâu với Gmail để có quy trình làm việc liền mạch.

Tính năng gói thông minh và tóm tắt giúp bạn xử lý email nhanh hơn.

Được thiết kế cho tốc độ với giao diện thân thiện với bàn phím.

Nhược điểm:

Chỉ tương thích với Gmail, không hỗ trợ Outlook hoặc các nhà cung cấp khác.

Các tính năng hợp tác nhóm có giới hạn

Hàm AI đầy đủ yêu cầu đăng ký trả phí.

Giá cả linh hoạt

Gói miễn phíPro: $8,50/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Kinh doanh: $18/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Premier: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Shortwave

G2: 4.4/5 (60+ đánh giá)Capterra: Không được liệt kê

3. Superhuman (phù hợp nhất cho các nhà điều hành và người dùng email khối lượng lớn ưu tiên tốc độ)

qua Superhuman

Superhuman được thiết kế cho một mục đích duy nhất: tốc độ. Đây là một ứng dụng email cao cấp với thiết kế ưu tiên bàn phím, cho phép bạn xử lý hộp thư đến một cách nhanh chóng mà không cần chạm vào chuột. Nếu bạn là một nhà điều hành hoặc nhà sáng lập nhận hàng trăm email mỗi ngày, thời gian tiết kiệm được có thể rất đáng kể.

Tính năng Split Inbox tự động phân loại email của bạn thành các luồng tùy chỉnh, như email quan trọng, tin nhắn nhóm hoặc bản tin. Điều này giúp bạn xử lý từng loại email với mức độ chú ý phù hợp. Tính năng Trả lời Nhanh AI cũng đề xuất các phản hồi hoàn chỉnh mà bạn có thể gửi chỉ với một cú nhấn phím.

Superhuman tương thích với cả Gmail và Outlook, mang lại sự linh hoạt hơn so với một số lựa chọn khác. Đây là một khoản đầu tư, nhưng đối với những người coi thời gian là tài sản quý giá nhất, lợi ích về năng suất có thể bù đắp cho chi phí.

Các tính năng nổi bật của Superhuman

Split Inbox: Chia hộp thư đến thành các luồng để bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng mà không bị phân tâm.

Trả lời tức thì bằng AI: Đề xuất các phản hồi email hoàn thành, học hỏi phong cách viết của bạn theo thời gian.

Thiết kế ưu tiên bàn phím: Hầu hết mọi thao tác đều có phím tắt, tối ưu hóa giao diện để đạt tốc độ cao nhất.

Ưu và nhược điểm của Superhuman

Ưu điểm:

Người dùng báo cáo sự cải thiện đáng kể về thời gian xử lý email.

Hỗ trợ cả tài khoản Gmail và Outlook.

Gồm các tính năng như theo dõi trạng thái đã đọc và nhắc nhở theo dõi.

Nhược điểm:

Yêu cầu một phiên hướng dẫn cá nhân để bắt đầu.

Không có gói miễn phí nào có sẵn để đánh giá.

Các tính năng hợp tác bị giới hạn, vì nó được thiết kế cho sử dụng cá nhân.

Giá cả của Superhuman

Gói Starter: $30/người dùng/thángGói Business: $40/người dùng/thángGói Enterprise: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Superhuman

G2: 4.7/5 (hơn 14.000 đánh giá)Capterra: 4.9/5 (hơn 2.000 đánh giá)

4. Missive (Phù hợp nhất cho các nhóm cần chia sẻ hộp thư đến với tính năng trò chuyện tích hợp)

qua Missive

Missive được thiết kế cho các nhóm hợp tác trong việc quản lý giao tiếp với khách hàng. Nó kết hợp email, trò chuyện và quản lý công việc cơ bản vào một giao diện duy nhất, giúp bạn thảo luận và phân công email mà không cần rời khỏi chủ đề trò chuyện.

Thay vì chuyển tiếp email hoặc CC đồng nghiệp, bạn có thể sử dụng bình luận nội bộ mà khách hàng không bao giờ nhìn thấy. Điều này loại bỏ vấn đề kinh điển “có ai trả lời email này không?” mà các nhóm sử dụng email truyền thống cho hộp thư đến chung như support@ hoặc sales@ thường gặp phải.

Missive cũng cho phép soạn thảo cộng tác, nơi nhiều người có thể làm việc trên cùng một phản hồi email cùng lúc. Đối với các nhóm quản lý bất kỳ quy trình chia sẻ công việc nào liên quan đến giao tiếp, nó hiệu quả trong việc kết nối khoảng cách giữa email và hợp tác nhóm.

Các tính năng nổi bật của Missive

Hộp thư đến chia sẻ với công việc: Giao email cho các thành viên trong nhóm như các công việc và theo dõi trạng thái của chúng.

Trò chuyện nội bộ bên cạnh email: Thảo luận về email với đồng nghiệp trong một cuộc hội thoại phụ vẫn được gắn liền với chủ đề.

Soạn thảo cộng tác: Thực hiện công việc soạn thảo các phản hồi email theo thời gian thực.

Ưu và nhược điểm của Missive

Ưu điểm:

Giữ cho các cuộc hội thoại có thể theo dõi và hộp thư đến gọn gàng hơn bằng cách loại bỏ việc chuyển tiếp email nội bộ.

Tích hợp email và trò chuyện nhóm vào một công cụ duy nhất.

Mang đến tổ chức theo phong cách trung tâm hỗ trợ cho bất kỳ hộp thư đến chung nào.

Nhược điểm:

Đòi hỏi một quá trình làm quen cho các nhóm đã quen với email truyền thống.

Ứng dụng di động có chức năng giới hạn hơn so với phiên bản desktop.

Một số tích hợp chỉ có sẵn trên các kế hoạch cao cấp.

Giá cả của Missive

Gói Starter: $14/người dùng/thángGói Productive: $18/người dùng/thángGói Business: $26/người dùng/thángGói Enterprise: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Missive

G2: 4.7/5 (hơn 200 đánh giá)Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

5. Microsoft Copilot (phù hợp nhất cho các tổ chức sử dụng Microsoft 365)

qua Microsoft Copilot

Đối với các tổ chức đã sử dụng hệ sinh thái Microsoft, Copilot cung cấp trợ lý AI mà không cần thêm nhà cung cấp khác. Trí tuệ nhân tạo được tích hợp sẵn trong các công cụ bạn đã sử dụng, như Outlook, Teams và Word.

Trong Outlook, Copilot có thể tóm tắt các chủ đề email dài, soạn thảo phản hồi và giúp bạn chuẩn bị cho cuộc họp bằng cách lấy các tài liệu liên quan. Điểm mạnh thực sự của nó là khả năng thông minh xuyên ứng dụng. Nó có thể tham khảo lịch của bạn, lấy dữ liệu từ bảng tính Excel hoặc tích hợp nội dung từ tài liệu Word khi giúp bạn viết email.

Sự tích hợp sâu rộng này khiến Copilot trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho các nhóm doanh nghiệp sử dụng Microsoft 365 làm tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nó yêu cầu cả gói đăng ký Microsoft 365 và giấy phép Copilot bổ sung.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Copilot

Tóm tắt email Outlook: Cung cấp các bản tóm tắt do AI tạo ra cho các chủ đề email dài, nhấn mạnh các điểm chính và các mục cần thực hiện.

Hỗ trợ soạn thảo có ngữ cảnh: Soạn thảo phản hồi email dựa trên lịch trình, tài liệu gần đây và các cuộc trao đổi trước đó của bạn.

Trí tuệ xuyên ứng dụng: Thu thập thông tin liên quan từ Teams, SharePoint và Excel khi soạn thảo email.

Ưu và nhược điểm của Microsoft Copilot

Ưu điểm:

Tích hợp gốc có nghĩa là không cần cài đặt hoặc học cách sử dụng các ứng dụng mới.

Cung cấp bảo mật và tuân thủ cấp doanh nghiệp trong hệ sinh thái Microsoft.

Cung cấp các khả năng AI đa dạng vượt xa việc quản lý email thông thường.

Nhược điểm:

Yêu cầu đăng ký Microsoft 365 kèm theo giấy phép Copilot bổ sung.

Khả năng AI bị giới hạn trong hệ sinh thái Microsoft.

Tính năng có thể khác nhau tùy theo kế hoạch Microsoft 365.

Giá của Microsoft Copilot

Copilot cho Microsoft 365: $30/người dùng/tháng (tiện ích bổ sung)

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Copilot

G2: 4.3/5 (100+ đánh giá)Capterra: Không được liệt kê

6. Gemini (phù hợp nhất cho người dùng Google Workspace muốn có trợ lý AI tích hợp sẵn)

qua Gemini

Tương tự như Microsoft Copilot, Gemini AI của Google tích hợp trực tiếp vào Gmail và hệ sinh thái Google Workspace. Đối với các nhóm sử dụng hệ sinh thái của Google, nó cung cấp hỗ trợ email mà không cần phải rời khỏi các công cụ bạn sử dụng hàng ngày.

Trong Gmail, Gemini có thể giúp bạn soạn thảo email, tóm tắt các chủ đề tin nhắn và đề xuất phản hồi. Tích hợp này mở rộng sang các ứng dụng Google khác, như Google Meet để tóm tắt cuộc họp và Tài liệu Google để viết chung. Điều này tạo ra một trải nghiệm AI liền mạch trên tất cả các công cụ Google của bạn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) hiểu các tệp Google Drive, sự kiện Lịch Google và lịch sử giao tiếp của bạn, giúp các đề xuất của nó trở nên phù hợp với ngữ cảnh hơn so với những gì một công cụ độc lập có thể cung cấp.

Các tính năng nổi bật của Gemini

Hỗ trợ soạn thảo email Gmail: Đề xuất các tùy chọn hoàn thành khi bạn gõ hoặc tạo bản nháp hoàn chỉnh dựa trên một lời nhắc đơn giản.

Tóm tắt chuỗi hội thoại email: Tóm tắt các cuộc hội thoại email dài thành các điểm chính để giúp bạn nắm bắt nhanh chóng.

Trí tuệ xuyên Không gian Làm việc: Tham chiếu các tài liệu Google Drive và sự kiện Lịch Google của bạn khi giúp bạn soạn thảo tin nhắn.

Ưu và nhược điểm của Gemini

Ưu điểm:

Xuất hiện trực tiếp trong các ứng dụng Google mà bạn đã sử dụng, không cần cài đặt thêm.

Thường được bao gồm trong các kế hoạch Google Workspace, tùy thuộc vào cấp độ đăng ký của bạn.

Cung cấp trải nghiệm AI nhất quán trên email, tài liệu và cuộc họp.

Nhược điểm:

Giới hạn trong hệ sinh thái Không gian Làm việc Google

Khả năng AI có thể khác nhau đáng kể tùy thuộc vào kế hoạch của bạn.

Một số tính năng vẫn đang được triển khai và có thể chưa sẵn sàng cho tất cả người dùng.

Giá cả của Gemini (Google Không gian Làm việc)

Gemini Kinh doanh: $20/người dùng/tháng (tiện ích bổ sung)Gemini Doanh nghiệp: $30/người dùng/tháng (tiện ích bổ sung)

Đánh giá và nhận xét về Gemini

G2: Không được liệt kê như một sản phẩm độc lập “Gemini for Không gian Làm việc”Capterra: Không được liệt kê

7. Hiver (phù hợp nhất cho đội ngũ hỗ trợ quản lý hộp thư đến Gmail chia sẻ)

qua Hiver

Hiver biến hộp thư đến Gmail của bạn thành một trung tâm hỗ trợ mà không bắt nhóm của bạn phải học giao diện mới. Nó được thiết kế cho các nhóm quản lý hộp thư đến chung như support@ hoặc sales@, những người cần phân công, theo dõi và hợp tác trên email.

Hiver tích hợp các tính năng như phân công email, theo dõi trạng thái và phát hiện xung đột trực tiếp vào Gmail. Tính năng phát hiện xung đột đặc biệt hữu ích, vì nó cảnh báo bạn nếu đồng nghiệp đã trả lời email đó, giúp tránh các phản hồi trùng lặp.

Đối với các nhóm hỗ trợ và vận hành muốn có cấu trúc rõ ràng mà không cần đến sự phức tạp của hệ thống vé hỗ trợ đầy đủ, Hiver là lựa chọn thực tiễn.

Các tính năng nổi bật của Hiver

Giao nhiệm vụ email và trạng thái: Giao email cho các thành viên trong nhóm và theo dõi trạng thái của chúng (đã mở, đang chờ xử lý, đã đóng) trong Gmail.

Phát hiện xung đột: Cảnh báo khi đồng nghiệp đang ở chế độ xem hoặc trả lời cùng một email.

Theo dõi và phân tích SLA: Đặt mục tiêu thời gian phản hồi và theo dõi hiệu suất của nhóm.

Ưu và nhược điểm của Hiver

Ưu điểm:

Công việc bên trong Gmail, giúp giảm thiểu thời gian làm quen cho nhóm của bạn.

Cung cấp các tính năng hỗ trợ khách hàng mà không cần đến sự phức tạp của một hệ thống vé hỗ trợ đầy đủ.

Dễ dàng và nhanh chóng để cài đặt

Nhược điểm:

Chỉ hoạt động với Gmail

Không phù hợp cho các quy trình hỗ trợ phức tạp yêu cầu định tuyến nâng cao.

Một số tính năng nâng cao có giới hạn trong các kế hoạch cao cấp.

Giá cả của Hiver

Lite: $19/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Pro: $49/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Elite: $79/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Hiver

G2: 4.6/5 (900+ đánh giá)Capterra: 4.7/5 (200+ đánh giá)

8. Gmelius (phù hợp nhất cho các nhóm muốn quản lý email theo phong cách Kanban trong Gmail)

qua Gmelius

Gmelius mang các khái niệm quản lý dự án trực tiếp vào hộp thư đến Gmail của bạn. Nó cho phép bạn hiển thị email trên bảng Kanban, tạo các chuỗi tiếp cận tự động hóa và xây dựng quy trình làm việc để xử lý các công việc lặp đi lặp lại.

Chế độ xem Kanban là tính năng nổi bật, một biểu mẫu trực quan hóa quy trình làm việc cho phép bạn biến email thành các thẻ có thể kéo thả giữa các cột. Điều này hoàn hảo cho các quy trình bán hàng hoặc hàng đợi hỗ trợ, nơi mỗi email đại diện cho một giai đoạn trong quy trình.

Đối với các nhóm làm việc theo hướng trực quan và muốn áp dụng các nguyên tắc quản lý dự án vào hộp thư đến, Gmelius cung cấp một phương pháp độc đáo và mạnh mẽ.

Các tính năng nổi bật của Gmelius

Bảng Kanban cho email: Hiển thị và quản lý quy trình làm việc email bằng cách kéo thả các thẻ email giữa các cột tùy chỉnh.

Dãy email: Tạo các chuỗi theo dõi tự động hóa cho các chiến dịch tiếp cận.

Tự động hóa quy trình làm việc: Tạo quy tắc để tự động phân công, gắn nhãn hoặc di chuyển email dựa trên các tiêu chí bạn đã định nghĩa.

Ưu và nhược điểm của Gmelius

Ưu điểm:

Bảng Kanban trực quan giúp bạn dễ dàng theo dõi trạng thái quy trình làm việc chỉ với một cái nhìn.

Kết hợp quản lý hộp thư đến và tiếp cận khách hàng vào một công cụ duy nhất.

Hoạt động trực tiếp trong giao diện Gmail.

Nhược điểm:

Chỉ hỗ trợ Gmail

Phương pháp Kanban có thể cảm thấy lạ lẫm với một số người dùng.

Các tính năng tự động hóa nâng cao bị giới hạn trên các kế hoạch dịch vụ cấp thấp.

Giá cả của Gmelius

Meli: $19/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Growth: $25/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Pro: $40/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gmelius

G2: 4.4/5 (700+ đánh giá)Capterra: 4.4/5 (200+ đánh giá)

9. Spike (phù hợp nhất cho người dùng ưa chuộng email cuộc hội thoại hơn các chủ đề email truyền thống)

qua Spike

Spike tái định nghĩa email thành một cuộc hội thoại. Nó hiển thị tin nhắn của bạn dưới định dạng cuộc hội thoại, giúp giao tiếp trở nên trực tiếp và ít formal hơn.

Hộp thư ưu tiên của nó sử dụng AI để hiển thị các tin nhắn quan trọng đồng thời lọc bỏ các thông tin không cần thiết như bản tin và thông báo. Spike còn tích hợp các tính năng như ghi chú cộng tác và cuộc gọi video, giúp giảm bớt nhu cầu sử dụng các công cụ riêng biệt.

Spike tương thích với nhiều nhà cung cấp email, mang lại sự linh hoạt hơn so với các giải pháp chỉ hỗ trợ Gmail. Đối với những ai cảm thấy giao diện email truyền thống quá rối mắt, Spike mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Tính năng nổi bật của Spike

Chế độ xem email trò chuyện: Hiển thị tin nhắn dưới dạng bong bóng trò chuyện để giao tiếp dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Hộp thư đến ưu tiên: Sử dụng AI để tự động nhận diện và hiển thị các tin nhắn quan trọng nhất của bạn.

Công cụ hợp tác tích hợp: Bao gồm ghi chú, công việc và cuộc gọi video ngay trong ứng dụng.

Ưu và nhược điểm của Spike

Ưu điểm:

Giao diện tương tự như trò chuyện có thể giảm bớt áp lực từ email và tăng tốc độ phản hồi.

Hỗ trợ nhiều tài khoản email, không chỉ Gmail.

Tích hợp giao tiếp và hợp tác cơ bản vào một công cụ duy nhất.

Nhược điểm:

Chế độ xem cuộc hội thoại có thể gây bối rối cho người dùng quen với email truyền thống.

Không phù hợp cho các cuộc trao đổi kinh doanh chính thức.

Một số tính năng hoạt động tốt hơn trên ứng dụng di động so với trên máy tính để bàn.

Giá cả tăng đột biến

Gói miễn phíTeam: $7.99/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Kinh doanh: $12.99/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Spike

G2: 4.6/5 (70+ đánh giá)Capterra: 4.4/5 (70+ đánh giá)

10. Sanebox (phù hợp nhất cho cá nhân muốn lọc email bằng AI mà không cần thay đổi ứng dụng email)

qua Sanebox

Sanebox hoạt động âm thầm trong nền cùng với ứng dụng email hiện tại của bạn để lọc và tổ chức các tin nhắn. Nó phân tích thói quen sử dụng email của bạn để hiểu những gì quan trọng với bạn và tự động di chuyển các tin nhắn ít quan trọng hơn vào các thư mục riêng biệt.

Tính năng nổi bật nhất của nó là SaneBlackHole, cho phép bạn chặn người gửi chỉ với một cú nhấp chuột. Chỉ cần kéo email vào thư mục BlackHole, và bạn sẽ không bao giờ thấy tin nhắn từ người gửi đó nữa.

Đối với những người muốn quản lý email bằng AI mà không cần chuyển sang một ứng dụng email mới, Sanebox là giải pháp nhẹ nhàng và hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Sanebox

Lọc email bằng AI: Học thói quen sử dụng email của bạn để tự động phân loại các tin nhắn ít quan trọng vào các thư mục riêng biệt.

SaneBlackHole: Tính năng hủy đăng ký chỉ với một cú nhấp chuột thực sự hoạt động.

Tổng hợp hàng ngày: Gom các email không quan trọng vào một bản tóm tắt hàng ngày duy nhất.

Ưu và nhược điểm của Sanebox

Ưu điểm:

Hỗ trợ mọi ứng dụng email, bao gồm Gmail, Outlook và Apple Mail.

Hoạt động tự động ở chế độ nền với tương tác hàng ngày tối thiểu.

Giảm thiểu hiệu quả sự lộn xộn và tiếng ồn trong hộp thư đến.

Nhược điểm:

Chỉ cung cấp tính năng lọc và không hỗ trợ soạn thảo hoặc tóm tắt email.

Yêu cầu cấp quyền truy cập cho dịch vụ của bên thứ ba vào email của bạn.

Trí tuệ nhân tạo có thể thỉnh thoảng lưu trữ sai một email quan trọng.

Giá cả của SaneBox

Snack: ~$7/thángLunch: ~$12/thángDinner: ~$36/tháng

Đánh giá và nhận xét về SaneBox

G2: 4.6/5 (150+ đánh giá)Capterra: 4.8/5 (500+ đánh giá)

Chọn quy trình làm việc phù hợp, không chỉ chọn công cụ phù hợp.

Lựa chọn thay thế Fyxer AI tốt nhất cho bạn phụ thuộc vào vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết. Nếu bạn chỉ muốn một hộp thư đến nhanh hơn hoặc gọn gàng hơn, một ứng dụng email chuyên dụng như Shortwave hoặc Superhuman có thể là đủ. Nếu nhóm của bạn đã tích hợp sâu vào hệ sinh thái Microsoft hoặc Google, Copilot hoặc Gemini là những lựa chọn hợp lý.

Tuy nhiên, những cải thiện lớn nhất về năng suất không đến từ việc quản lý email nhanh hơn. Chúng đến từ việc loại bỏ sự tách biệt giữa email và công việc thực tế của bạn. Khi các cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và dự án của bạn đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất, AI của bạn trở nên thực sự thông minh – một lợi ích quan trọng của AI bối cảnh.

Mục tiêu không chỉ là một hộp thư đến trống rỗng. Đó là đảm bảo mọi email quan trọng đều dẫn đến hành động đúng đắn, được theo dõi tại đúng nơi, với đầy đủ bối cảnh cần thiết – cốt lõi của tự động hóa quy trình làm việc. Để xây dựng quy trình làm việc thực sự kết nối, hãy bắt đầu miễn phí với ClickUp. ✨

Câu hỏi thường gặp

Fyxer AI là trợ lý email được hỗ trợ bởi AI cho Gmail và Outlook, giúp quản lý hộp thư đến của bạn. Nó sử dụng AI để xử lý phân loại email, soạn thảo trả lời tự động và ghi chú từ cuộc họp.

Fyxer AI là một trợ lý email chuyên dụng, trong khi Microsoft Copilot là một lớp AI tích hợp trên toàn bộ bộ công cụ Microsoft 365. Copilot cung cấp bối cảnh rộng hơn bằng cách kết nối email với lịch, tài liệu và nhóm của bạn.

Đúng vậy, một không gian làm việc tích hợp như ClickUp thay thế trợ lý độc lập bằng cách xử lý email trong bối cảnh công việc của bạn. ClickUp Task Management và ClickUp Brain cung cấp trợ lý AI được hỗ trợ bởi lịch sử dự án đầy đủ của bạn.

Các giới hạn phổ biến bao gồm các phản hồi do AI soạn thảo chung chung, phân loại email không nhất quán và thiếu tích hợp với bối cảnh công việc tổng thể của bạn. Điều này có nghĩa là bạn vẫn phải kết nối email với các dự án và công việc của mình một cách thủ công.