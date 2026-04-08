Chuyển đổi công cụ quản lý dự án: Danh sách kiểm tra từng bước

Theo số liệu ngành, chỉ 16% doanh nghiệp hiện đang sử dụng phần mềm quản lý dự án hoàn toàn phù hợp với nhu cầu kinh doanh của họ. Điều này có nghĩa là phần lớn các nhóm đang phải vật lộn với chính công cụ của mình—đối mặt với dữ liệu phân mảnh, báo cáo thủ công và những công việc “quản lý công việc” làm mất đi năng suất làm việc.

Khi tổ chức của bạn phát triển, công cụ nhẹ nhàng từng được coi là “tạm bợ” thường trở thành điểm nghẽn. Tuy nhiên, việc di chuyển hàng nghìn công việc, mối phụ thuộc và thói quen làm việc của nhóm có thể khiến bạn cảm thấy áp lực hơn cả vấn đề ban đầu.

Để hỗ trợ bạn trong quá trình chuyển đổi này, chúng tôi đã lập ra một danh sách kiểm tra từng bước nhằm đảm bảo hệ thống mới của bạn trở thành một tài sản, chứ không phải là một rào cản nữa. ⚙️

Hãy xác nhận xem việc chuyển đổi có thực sự cần thiết hay không bằng cách kiểm tra các dấu hiệu sau. 👀

Nhóm của bạn đã vượt quá khả năng của công cụ: Nền tảng từng phù hợp với 5 người giờ đây không còn đáp ứng được các dự án liên chức năng và khối lượng công việc ngày càng tăng. Các tính năng bạn cần—như quy trình làm việc tùy chỉnh, báo cáo nâng cao hoặc quyền truy cập chi tiết—không tồn tại

Tỷ lệ áp dụng thấp và đang giảm: Một nửa nhóm đang theo dõi công việc qua bảng tính hoặc các chủ đề trò chuyện thay vì công cụ quản lý dự án

Tình hình công việc thiếu sự hiển thị: Việc cập nhật trạng thái đòi hỏi phải liên hệ từng người, và ban lãnh đạo không thể có được cái Việc cập nhật trạng thái đòi hỏi phải liên hệ từng người, và ban lãnh đạo không thể có được cái nhìn tổng quan đáng tin cậy về tiến độ nếu không tổ chức cuộc họp

Bạn đang kết hợp quá nhiều ứng dụng: Các công cụ riêng biệt cho tài liệu, theo dõi thời gian, trò chuyện và quản lý công việc khiến thông tin bị phân tán trên các tab

Công cụ không thể theo kịp cách làm việc của bạn: Cấu trúc cứng nhắc, tự động hóa giới hạn hoặc thiếu tích hợp buộc nhóm của bạn phải tìm cách thích ứng với phần mềm

Nếu bạn thấy nhiều hơn một trong những điều trên nghe quen thuộc, đó là vấn đề về nền tảng. Đã đến lúc đánh giá bước tiếp theo.

📮 Thông tin từ ClickUp: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng phải sử dụng hơn 15 công cụ cùng lúc cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở mức 9 nền tảng trở xuống. Nhưng tại sao không thử sử dụng chỉ một nền tảng? Là ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn chưa? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

👀 Bạn có biết? Khoảng 55% dữ liệu mà các công ty thu thập là “dữ liệu ẩn” — thông tin được thu thập nhưng chưa bao giờ được sử dụng cho báo cáo hoặc ra quyết định.

Những yếu tố cần đánh giá khi chọn công cụ quản lý dự án tiếp theo

Nếu không có tiêu chí đánh giá rõ ràng, bạn sẽ phải thực hiện việc di chuyển dữ liệu hai lần. Hãy đảm bảo đã hoàn tất ba lĩnh vực này trước khi commit.

Tính thân thiện với người dùng và sự phù hợp với nhóm

Bạn cần đánh giá độ khó trong quá trình làm quen dựa trên tốc độ mà một thành viên không chuyên về kỹ thuật có thể tạo công việc, cập nhật trạng thái và tìm kiếm thông tin cần thiết. Không dựa trên một bản demo bán hàng được trau chuốt.

🤝 Đảm bảo công cụ quản lý dự án tiếp theo của bạn có thể linh hoạt thích ứng với cách làm việc hiện tại của các nhóm. Trong ClickUp: Sản phẩm có thể quản lý các ưu tiên trong Danh sách công việc hoặc Dòng thời gian

Thiết kế có thể di chuyển công việc một cách trực quan trên Bảng

Bộ phận Kỹ thuật có thể lập bản đồ các mối phụ thuộc trong Gantt

Bộ phận vận hành có thể theo dõi các mốc thời gian trong Lịch hoặc Bảng Các chế độ xem (Views) của ClickUp được thiết kế để các nhóm có thể thay đổi góc nhìn mà không cần phải xây dựng lại công việc. Thậm chí tốt hơn nữa, việc bắt đầu cũng đơn giản không kém. Với hơn 15 chế độ xem, ClickUp cung cấp cho các tổ chức một giải pháp toàn diện cho mọi nhóm ClickUp cung cấp các video hướng dẫn và hướng dẫn chi tiết theo yêu cầu, sẵn sàng hỗ trợ khi ai đó cần sự trợ giúp nhanh chóng.

Tích hợp với hệ thống công nghệ hiện tại của bạn

Liệt kê các ứng dụng mà nhóm của bạn sử dụng hàng ngày — công cụ giao tiếp, lưu trữ tệp, công cụ phát triển, CRM, phần mềm thiết kế — và xác nhận xem có tích hợp sẵn hay không. Các kết nối bị gián đoạn giữa các công cụ sẽ tái tạo chính xác tình trạng phân tán thông tin: lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng, tìm kiếm tệp và cập nhật lặp lại trên các nền tảng.

Các tính năng không thể thiếu cho quản lý dự án

Đây là danh sách kiểm tra quản lý dự án cơ bản của bạn. Nếu một công cụ thiếu hơn một trong các yếu tố này, bạn sẽ phải vá các lỗ hổng bằng các tiện ích bổ sung trong vòng vài tháng.

Quản lý công việc và phân cấp: Công việc con, mối quan hệ phụ thuộc, mức độ ưu tiên và Trạng thái tùy chỉnh

Các chế độ xem dự án đa dạng: Xem dạng danh sách công việc, Bảng, dòng thời gian/biểu đồ Gantt và lịch

Tài liệu và quản lý kiến thức: Tài liệu tích hợp sẵn đi kèm với các công việc

Tự động hóa: Các tác nhân kích hoạt dựa trên quy tắc giúp loại bỏ các cập nhật thủ công lặp đi lặp lại

Báo cáo và Bảng điều khiển: Hiển thị thời gian thực về khối lượng công việc, tiến độ và các rào cản

Các tính năng AI: Tóm tắt, hỗ trợ viết và Tóm tắt, hỗ trợ viết và tìm kiếm thông minh trên toàn bộ dữ liệu công việc

🛑 Cạm bẫy lớn nhất đối với các nhóm đang phát triển? Bạn đoán đúng rồi: sự mở rộng công việc. Khi kinh doanh của bạn phát triển, bạn rất dễ rơi vào tình trạng mua một ứng dụng mới cho mỗi vấn đề mới phát sinh. Một hệ thống CRM chuyên dụng, một gói đăng ký AI độc lập và một công cụ riêng biệt cho trò chuyện nhóm. Đột nhiên, bạn phải chi hàng nghìn đô la cho hơn 20 ứng dụng không liên kết với nhau, và nhóm của bạn phải dành nửa ngày chỉ để tìm kiếm thông tin. Hãy khám phá ClickUp Small Business Suite. Giải pháp này kết hợp sức mạnh của một nền tảng cấp doanh nghiệp vào một không gian làm việc AI tích hợp duy nhất, thân thiện với ngân sách, được thiết kế riêng cho các nhóm đang phát triển. Khám phá sự hội tụ của ClickUp Thay thế các công cụ không kết nối bằng ClickUp Small Business Suite Thay vì ghép nối một hệ thống công nghệ chắp vá, bạn sẽ có được một hệ thống dữ liệu thống nhất: Trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp tích hợp sẵn: Truy cập các mô hình mới nhất của Claude, Gemini và ChatGPT ngay trong không gian làm việc của bạn — không cần phải đăng ký các gói AI riêng lẻ với giá $20/tháng

Tích hợp toàn diện các công cụ: Các dự án, tài liệu, trò chuyện, Bảng trắng, theo dõi thời gian và CRM được tập trung tại một nền tảng duy nhất, giúp các nhóm thay thế trung bình hơn 6 công cụ cốt lõi

Hỗ trợ cấp doanh nghiệp: Bạn không cần phải tự mình giải quyết vấn đề di chuyển dữ liệu. Bạn sẽ nhận được giờ hỗ trợ chuyên dụng, hướng dẫn triển khai và hỗ trợ tích hợp AI - những dịch vụ thường chỉ dành cho các tập đoàn lớn Hãy tham khảo kinh nghiệm từ Path8 Productions. Trước khi chuyển đổi, nhà sáng lập Pat Henderson cho biết họ đã lãng phí thời gian quý báu để cập nhật các hệ thống không kết nối với nhau, điều này làm tăng nguy cơ mất dữ liệu. Bằng cách chuyển sang Small Business Suite, họ đã hợp nhất hơn 6 công cụ giao tiếp trong vòng chưa đầy 8 tuần và cắt giảm 60% thời gian chuẩn bị cho các cuộc họp. Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian để cập nhật các hệ thống khác nhau mà không thể kết nối với nhau. Điều này làm chậm tiến độ công việc và tăng nguy cơ bỏ sót các vấn đề. Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian để cập nhật các hệ thống khác nhau mà không thể kết nối với nhau. Điều này làm chậm tiến độ công việc và tăng nguy cơ bỏ sót các vấn đề.

Hãy thực hiện các bước này theo thứ tự — việc bỏ qua các bước là nguyên nhân khiến các nhóm mất dữ liệu hoặc mất đà.

Bước 1: Kiểm tra công cụ và quy trình làm việc hiện tại của bạn

Trước khi bắt đầu sử dụng công cụ mới, hãy ghi chép lại mọi thông tin trong công cụ cũ. Điều này bao gồm các dự án đang hoạt động và trạng thái của chúng, các quy trình làm việc định kỳ, quy tắc tự động hóa, Trường Tùy chỉnh, mẫu, cấu trúc quyền truy cập và các tích hợp đang được sử dụng.

Phỏng vấn các người dùng chủ chốt từ mỗi nhóm để tìm hiểu những gì họ thực sự sử dụng so với những gì đã được cài đặt nhưng bị bỏ qua. Tạo một tài liệu danh mục đơn giản liệt kê mọi dự án, người phụ trách, trạng thái và các mối phụ thuộc.

⭐️ Nếu bạn muốn kiểm tra từng quy trình làm việc một cách kỹ lưỡng trước khi chuyển đổi, hãy bắt đầu với Mẫu Kiểm tra và Cải tiến Quy trình của ClickUp.

Tải mẫu miễn phí Kiểm tra các quy trình làm việc hiện tại trước khi di chuyển với Mẫu Kiểm tra và Cải tiến Quy trình của ClickUp

Điều này giúp bạn có một phương pháp có cấu trúc để xác định quyền sở hữu, công việc đang thực hiện và những gì cần được xử lý. Bạn cũng có thể ghi lại các quy trình tự động hóa, tích hợp, mẫu và các yếu tố phụ thuộc liên quan đến quy trình làm việc đó trước khi quá trình di chuyển bắt đầu.

📮 ClickUp Insight: Trung bình, mỗi chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc — tức là mất hơn 120 giờ mỗi năm chỉ để lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy thử ClickUp Brain. Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần nhờ ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!

Bước 2: Sao lưu và xuất dữ liệu dự án

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo không có dữ liệu nào bị mất.

Xuất tất cả những gì bạn có thể cần từ công cụ hiện tại:

Các công việc và công việc con (kèm theo trạng thái và người được giao)

Bình luận và lịch sử hoạt động

Tệp đính kèm và liên kết tệp

Biên bản thời gian và giờ làm việc được theo dõi

Tài liệu dự án và ghi chú

Hầu hết các công cụ quản lý dự án đều hỗ trợ xuất dữ liệu dưới dạng CSV hoặc JSON. Hãy sử dụng cả hai định dạng nếu có sẵn, vì chúng thường thu thập các loại dữ liệu khác nhau.

Lưu trữ bản sao lưu của bạn tại một địa điểm trung lập, chẳng hạn như một ổ đĩa đám mây chung, hoàn toàn tách biệt với cả hai công cụ quản lý dự án. Điều này giúp bạn có một phương án dự phòng an toàn nếu xảy ra sự cố trong quá trình di chuyển và đảm bảo dữ liệu của bạn không phụ thuộc vào công cụ mà bạn sắp ngừng sử dụng.

Một điều mà hầu hết các nhóm thường bỏ qua là: các tệp đính kèm và liên kết tệp thường bị hỏng trong quá trình di chuyển. Trước khi tắt bất kỳ hệ thống nào, hãy xác minh rằng mọi tệp được liên kết vẫn sẽ hiển thị đúng trong môi trường mới.

🧠 Thông tin thú vị: Một trong những dự án đầu tiên áp dụng các kỹ thuật “Quản lý Dự án” chính thức là Đập Hoover vào những năm 1930. Dự án này hoàn thành sớm hơn hai năm so với kế hoạch (một thành tích hiếm thấy trong lĩnh vực phần mềm ngày nay!).

Bước 3: Thiết lập và cấu hình không gian làm việc mới của bạn

Đừng sao chép y hệt cấu trúc của công cụ cũ. Hãy tận dụng cơ hội này để sắp xếp lại:

Đơn giản hóa phân cấp thư mục

Tiêu chuẩn hóa quy ước đặt tên

Chỉ tạo các Trường Tùy chỉnh và trạng thái tùy chỉnh mà bạn thực sự cần

Bước 4: Di chuyển các công việc, dự án và tài nguyên

Hãy sử dụng các công cụ nhập liệu tích hợp sẵn bất cứ khi nào có thể. Việc mục nhập thủ công dễ dẫn đến lỗi và tốn thời gian.

Sau khi nhập dữ liệu, hãy thực hiện quá trình kiểm tra xác thực. Kiểm tra ngẫu nhiên một số dự án để xác nhận rằng các mối quan hệ giữa các công việc (phụ thuộc, công việc con), giá trị Trường Tùy chỉnh và người dùng được chỉ định đã được chuyển sang chính xác. Lưu trữ kiến thức cùng với các công việc mà nó hỗ trợ thay vì lưu trữ trong một wiki riêng biệt.

Chỉ cần xây dựng lại các mẫu mà nhóm của bạn đã sử dụng tích cực trong quý vừa qua. Chỉ định một người phụ trách di chuyển dữ liệu cho mỗi bộ phận, chịu trách nhiệm xác minh dữ liệu của nhóm mình đã được chuyển sang đúng cách. ✨

Bước 5: Đào tạo nhóm và triển khai hệ thống

Đào tạo không chỉ là một buổi demo chung cho toàn bộ đội ngũ. Hãy xây dựng chương trình đào tạo theo từng vai trò ngay từ đầu, vì mỗi người cần những nội dung khác nhau:

Các nhà quản lý dự án cần nắm vững các khía cạnh về báo cáo, tự động hóa và quản lý quyền truy cập

Các thành viên cá nhân cần các tính năng tạo/lập công việc, chế độ xem và cài đặt thông báo

Trưởng nhóm cần thiết lập quy trình làm việc, theo dõi các mối phụ thuộc và hiển thị tiến độ

Sau đó, hãy tạo một hướng dẫn tham khảo nội bộ ngắn gọn bao gồm năm tác vụ hàng ngày quan trọng nhất mà nhóm của bạn sẽ thực hiện. Hãy đảm bảo thời lượng không quá mười phút. Các video ngắn, ảnh chụp màn hình có chú thích hoặc tài liệu chia sẻ đều là những lựa chọn hiệu quả trong trường hợp này.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì viết các tài liệu hướng dẫn dài dòng hoặc dành thời gian trên lịch để hướng dẫn trực tiếp, hãy ghi lại các đoạn video ngắn ClickUp Clips ngay trong các công việc hoặc tài liệu. Hướng dẫn quy trình làm việc, ghi âm lời giải thích và đặt đoạn ghi hình chính xác tại nơi nhóm của bạn cần. Ghi lại các hướng dẫn quy trình làm việc bằng ClickUp Clips và xem lại chúng nhanh hơn với ClickUp AI ClickUp AI tự động chuyển đổi văn bản cho mọi Clip kèm theo dấu thời gian, giúp đồng nghiệp có thể lướt qua nội dung chỉ trong vài giây. Các câu hỏi được gắn liền với video thông qua bình luận có dấu thời gian, và mọi thứ đều được tập trung tại một trung tâm Clips Hub duy nhất.

Trước khi triển khai toàn diện, hãy thực hiện một dự án thử nghiệm. Hãy để một hoặc hai nhóm sử dụng công cụ mới trên một dự án thực tế trước tiên. Thu thập phản hồi chân thành, khắc phục các điểm gây cản trở, sau đó mở rộng quy mô.

Khi chính thức triển khai, hãy cài đặt một ngày ngừng sử dụng cụ thể cho công cụ cũ và thông báo cho nhóm của bạn. Mọi người mặc định sử dụng những gì họ đã quen thuộc, và miễn là công cụ cũ vẫn còn khả dụng, nhiều người sẽ tiếp tục sử dụng nó.

👀 Bạn có biết? Người ta ước tính rằng những email được gọi là “không cần thiết” — như cập nhật trạng thái, tin nhắn “cảm ơn!” và việc gửi email cho mọi người chỉ để họ nắm thông tin — khiến nền kinh tế Mỹ mất đi một khoản đáng kinh ngạc lên tới 650 tỷ đô la mỗi năm do sụt giảm năng suất.

Khi chuyển đổi công cụ quản lý dự án, bao nhiêu phần của quy trình làm việc của bạn vẫn được duy trì?

Bởi vì thách thức thực sự hiếm khi nằm ở việc di chuyển công việc. Đó là tất cả những yếu tố xung quanh công việc, từ tài liệu dự án và bình luận đến các quy trình tự động hóa, báo cáo, và những thói quen nhỏ mà nhóm của bạn phụ thuộc vào để duy trì tiến độ công việc. Theo thời gian, ngay cả một quá trình chuyển đổi được lập kế hoạch kỹ lưỡng cũng có thể trở nên rối ren khi bối cảnh đó bị phân tán giữa các công cụ hoặc bị bỏ lại phía sau.

Đây chính là điểm khác biệt mà ClickUp mang lại. Là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp hợp nhất các công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển, bảng trắng, tự động hóa và theo dõi thời gian trong một không gian làm việc duy nhất. Điều đó có nghĩa là việc chuyển đổi sẽ không khiến nhóm của bạn phải mất thời gian ghép nối lại các quy trình.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết:

Tiết kiệm hàng tuần công sức mục nhập lại dữ liệu

ClickUp giúp loại bỏ phần lớn công việc nhập lại dữ liệu nhờ tính năng nhập dữ liệu trực tiếp từ các công cụ như Asana, Basecamp, Monday.com và Wrike. Bạn cũng có thể nhập dữ liệu từ các tệp CSV, Excel, JSON, TSV và TXT.

Nhập công việc từ các công cụ và bảng tính khác vào ClickUp

Trong quá trình nhập dữ liệu, bạn có thể ánh xạ dữ liệu nhập vào với người dùng và trường dữ liệu hiện có, kiểm tra tính chính xác của các ánh xạ đó và quản lý mọi thứ thông qua Trình quản lý nhập dữ liệu của ClickUp. Đây chính là sự hội tụ trong hành động.

Hơn nữa, hệ thống phân cấp của ClickUp được thiết kế để tổ chức công việc thành các Không gian, Thư mục, Danh sách công việc và Công việc, giúp nhóm có thể cấu trúc các dự án đã nhập theo cách họ lập kế hoạch và triển khai công việc.

🎥 Bạn muốn biết cách tổ chức Không gian Làm việc ClickUp hiệu quả nhất? Chúng tôi có một hướng dẫn chi tiết dành riêng cho bạn:

Hãy bỏ lại phía sau tình trạng công việc lan tràn

Khi chuyển đổi công cụ quản lý dự án, các công việc chỉ là một phần của quá trình. Rủi ro lớn hơn là mang theo sự lộn xộn đó vào môi trường mới: tài liệu ở ứng dụng này, cuộc hội thoại ở ứng dụng khác, theo dõi thời gian ở ứng dụng thứ ba và báo cáo ở một nơi hoàn toàn khác. Công cụ thay đổi, nhưng sự lộn xộn vẫn theo sau. 😵‍💫

Giải pháp là tập trung toàn bộ công việc của bạn vào một nơi duy nhất, đến mức bạn không cần phải tìm kiếm câu trả lời ở nơi khác.

Và ClickUp mang đến cho bạn cấu trúc đó một cách liền mạch. Tóm lại:

Giữ kiến thức dự án gắn liền với công việc bằng ClickUp Docs: Lưu trữ bản tóm tắt, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP), ghi chú cuộc họp và kế hoạch dự án ngay trong không gian làm việc của bạn. Với các trang lồng nhau, nội dung nhúng, Lưu trữ bản tóm tắt, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP), ghi chú cuộc họp và kế hoạch dự án ngay trong không gian làm việc của bạn. Với các trang lồng nhau, nội dung nhúng, bình luận được gán và tính năng chỉnh sửa cộng tác trực tiếp, nhóm của bạn có thể cùng nhau cập nhật tài liệu và tìm thấy bối cảnh mới nhất mà không cần phải tìm kiếm trong một công cụ khác

Biến những ý tưởng sơ bộ thành công việc thực tế với ClickUp Bảng trắng: Vẽ sơ đồ quy trình làm việc, phác thảo các bước và sắp xếp ý tưởng một cách trực quan mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn. Bạn có thể thêm các công việc và tài liệu hiện có vào Bảng trắng, sau đó chuyển đổi các hình dạng, ghi chú dán và văn bản thành công việc khi đến lúc chuyển từ kế hoạch sang thực thi Vẽ sơ đồ quy trình làm việc, phác thảo các bước và sắp xếp ý tưởng một cách trực quan mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn. Bạn có thể thêm các công việc và tài liệu hiện có vào Bảng trắng, sau đó chuyển đổi các hình dạng, ghi chú dán và văn bản thành công việc khi đến lúc chuyển từ kế hoạch sang thực thi

Giữ kết nối trong các cuộc hội thoại với ClickUp Chat: Thảo luận công việc ngay tại nơi bạn làm việc (không cần công cụ nhắn tin riêng biệt). Bạn có thể tạo công việc trực tiếp từ tin nhắn trò chuyện và bắt đầu Thảo luận công việc ngay tại nơi bạn làm việc (không cần công cụ nhắn tin riêng biệt). Bạn có thể tạo công việc trực tiếp từ tin nhắn trò chuyện và bắt đầu các cuộc họp SyncUp trực tiếp từ các kênh hoặc tin nhắn riêng tư

Theo dõi thời gian làm việc ngay tại nơi công việc diễn ra với ClickUp Time Tracking: Ghi lại giờ làm việc trực tiếp trên các công việc, mà không cần chuyển nhóm sang một công cụ theo dõi riêng biệt. ClickUp cũng hỗ trợ đồng hồ bấm giờ, mục nhập thời gian có thể chỉnh sửa và bảng chấm công, giúp việc xem xét thời gian đã dành cho công việc trở nên đơn giản hơn nhiều sau khi nhóm đã chuyển sang sử dụng Ghi lại giờ làm việc trực tiếp trên các công việc, mà không cần chuyển nhóm sang một công cụ theo dõi riêng biệt. ClickUp cũng hỗ trợ đồng hồ bấm giờ, mục nhập thời gian có thể chỉnh sửa và bảng chấm công, giúp việc xem xét thời gian đã dành cho công việc trở nên đơn giản hơn nhiều sau khi nhóm đã chuyển sang sử dụng

Theo dõi tình trạng dự án theo thời gian thực với Bảng điều khiển ClickUp: Tập hợp các báo cáo vào một không gian làm việc duy nhất để ban lãnh đạo không phải tìm kiếm thông tin cập nhật trên nhiều công cụ khác nhau. Bảng điều khiển cung cấp cho nhóm cái nhìn tổng quan về công việc thông qua các thẻ và cho phép họ đi sâu vào chi tiết khi có vấn đề cần chú ý Tập hợp các báo cáo vào một không gian làm việc duy nhất để ban lãnh đạo không phải tìm kiếm thông tin cập nhật trên nhiều công cụ khác nhau. Bảng điều khiển cung cấp cho nhóm cái nhìn tổng quan về công việc thông qua các thẻ và cho phép họ đi sâu vào chi tiết khi có vấn đề cần chú ý

Mỗi mục trong danh sách công việc đó là một công cụ mà nhóm của bạn sẽ phải trả phí riêng lẻ nếu không sử dụng danh sách này.

Loại bỏ các công việc thủ công rườm rà ngay từ ngày đầu tiên

Ngay sau khi thiết lập xong, những công việc lặp đi lặp lại bắt đầu xuất hiện: cập nhật trạng thái, phân công công việc, nhắc nhở đồng nghiệp và đảm bảo những người liên quan biết được những thay đổi. Nếu những công việc đó vẫn phải thực hiện thủ công, thì việc chuyển sang công cụ quản lý dự án mới có ý nghĩa gì?

Để loại bỏ sự cản trở đó, hãy bắt đầu với ClickUp Automations, một công cụ xây dựng quy trình "nếu-thì" không cần viết mã, cho phép bạn tạo quy trình làm việc với các Trigger (Kích hoạt), Điều kiện (Điều kiện) và Hành động (Hành động), nhờ đó bạn không cần phải quản lý từng cập nhật một cách thủ công. Bạn có thể bắt đầu với các tự động hóa được đề xuất, sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tạo các quy tắc tùy chỉnh phản ánh cách thức làm việc hiện tại của nhóm.

Tự động kích hoạt các hành động phù hợp và vận hành công việc trơn tru với ClickUp tự động hóa

Tích hợp AI và các trợ lý ảo vào không gian làm việc ngay từ ngày đầu tiên

Khi chuyển đổi công cụ quản lý dự án, bạn không chỉ đơn thuần là chuyển các công việc sang hệ thống mới. Bạn còn đang quyết định mức độ việc cần làm về phối hợp thủ công mà nhóm của bạn vẫn phải thực hiện sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành.

Các ClickUp Super Agents sẽ thay đổi điều đó cho bạn. Đây là những đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI, được tích hợp sẵn trong ClickUp, có thể xử lý các quy trình làm việc nhiều bước bằng cách sử dụng bối cảnh công việc của bạn, các công cụ tùy chỉnh và các ứng dụng bên ngoài đã lựa chọn.

Tự động hóa quy trình làm việc của bạn với ClickUp Super Agents

Và để nâng cao khả năng phân tích thông minh của bạn lên một tầm cao mới, bạn có ClickUp Brain. Brain tích hợp bộ sưu tập các tính năng AI trò chuyện và bối cảnh, có sẵn trên toàn bộ giải pháp, được thiết kế để kết nối con người, công việc và kiến thức của bạn. Nó có thể tìm kiếm câu trả lời trong Không gian Làm việc và các ứng dụng của bạn, tóm tắt các cập nhật ngay lập tức, và hỗ trợ tạo ra các tài liệu cần thiết như kế hoạch dự án, tài liệu, quy trình làm việc (SOP) và các sản phẩm đầu ra khác.

Tìm câu trả lời và tạo các sản phẩm đầu ra của dự án với ClickUp Brain

Đã đóng khoảng cách giữa chiến lược và thực thi

Sự thành công của quá trình di chuyển phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy đảm bảo kiểm tra hệ thống hiện tại, xác định các yêu cầu và thiết lập một mốc thời gian cụ thể để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra đúng tiến độ.

Khi tuân thủ quy trình di chuyển có cấu trúc, bạn có thể thực hiện “khởi động lại quy trình” và xóa bỏ những vấn đề tồn đọng trong tổ chức đã tích tụ qua nhiều tháng.

Sử dụng một không gian làm việc tích hợp như ClickUp sẽ đơn giản hóa quá trình này bằng cách hợp nhất các quy trình làm việc của bạn thành một nguồn thông tin duy nhất, phục vụ cả cho quá trình chuyển đổi lẫn các dự án đang triển khai.

Sẵn sàng di chuyển dữ liệu? Hãy bắt đầu với ClickUp!

Câu hỏi thường gặp

Việc di chuyển hoàn toàn sang công cụ quản lý dự án mất bao lâu đối với một nhóm quy mô trung bình?

Hầu hết các nhóm quy mô trung bình hoàn thành trong vòng một đến ba tuần, tùy thuộc vào khối lượng dự án và độ phức tạp của quy trình làm việc, trong khi các tổ chức lớn hơn có tích hợp tùy chỉnh có thể cần từ bốn đến tám tuần, bao gồm cả giai đoạn thử nghiệm.

Có — ClickUp hỗ trợ nhập dữ liệu trực tiếp từ Asana, Trello, Monday.com, Jira, Basecamp, Wrike và các nền tảng khác, tự động chuyển các công việc, người được giao, trạng thái và ngày đáo hạn, cùng với tính năng nhập CSV cho các công cụ không được hỗ trợ trực tiếp.

Không—hãy triển khai thử nghiệm với một hoặc hai dự án trên công cụ mới trước, sau đó di chuyển các công việc đang hoạt động còn lại theo từng giai đoạn để tránh tình trạng đình trệ. Trong khi đó, hãy đặt một mốc thời gian cụ thể để ngừng sử dụng nền tảng cũ nhằm tránh việc phải vận hành cả hai nền tảng vô thời hạn.

Tỷ lệ áp dụng thấp thường xảy ra khi thiết lập mới không phù hợp với cách làm việc thực tế của nhóm. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách mời các người dùng chủ chốt tham gia quá trình đánh giá, cung cấp đào tạo phù hợp với từng vai trò và triển khai thử nghiệm ngắn hạn trước khi triển khai toàn diện.