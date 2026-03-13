Phần mềm quản lý dự án tốt nhất dành cho người dùng không chuyên về kỹ thuật

Khi phần mềm được thiết kế dành cho người dùng kỹ thuật thay vì các nhóm làm việc hàng ngày, ngay cả việc phân công các công việc đơn giản cũng có thể trở nên phức tạp.

Nhiều công cụ quản lý dự án giả định rằng người dùng có trình độ kỹ thuật cao hơn, khiến các chuyên gia không chuyên về kỹ thuật cảm thấy choáng ngợp bởi sự phức tạp không cần thiết.

Các công cụ quản lý dự án tốt nhất dành cho người dùng không chuyên về kỹ thuật sẽ thay đổi trải nghiệm đó. Chúng ưu tiên tính rõ ràng hơn là cấu hình và giảm thiểu rào cản ở mọi bước.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các công cụ quản lý dự án giúp người dùng không chuyên về kỹ thuật dễ dàng đáp ứng thời hạn và duy trì năng suất làm việc.

👀 Bạn có biết? Những cuộc hội thoại thân mật ban đầu giữa Jim Snyder và một nhóm nhỏ đồng nghiệp dần dần phát triển thành một ý tưởng lớn hơn: tạo ra một không gian nơi các nhà quản lý dự án có thể kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và cùng nhau giải quyết những thách thức chung. Ý tưởng đó đã hình thành sau một cuộc thảo luận trong bữa tối tại Philadelphia và trở thành hiện thực tại một cuộc họp chính thức diễn ra vào ngày 3 tháng 10 năm 1969 tại Viện Công nghệ Georgia, đánh dấu sự ra đời của Viện Quản lý Dự án.

Tổng quan về các phần mềm quản lý dự án hàng đầu dành cho người dùng không chuyên về kỹ thuật

Để tóm tắt tổng quan, bảng dưới đây cung cấp chế độ xem tổng quan nhanh về các công cụ quản lý dự án tốt nhất được thiết kế dành cho người dùng không chuyên về kỹ thuật.

Tên công cụ Các tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Quản lý dự án toàn diện với các công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển, tự động hóa, tóm tắt bằng AI, tìm kiếm doanh nghiệp và các trợ lý AI để giảm thiểu việc phối hợp thủ công Quản lý toàn bộ công việc tại một nơi với sự thuận tiện tối đa, đặc biệt dành cho người dùng không chuyên về kỹ thuật mong muốn sự rõ ràng mà không cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp Asana Theo dõi mục tiêu, mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc, danh mục dự án, quản lý khối lượng công việc và tóm tắt dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo Lập kế hoạch dự án có cấu trúc và thực thi theo mục tiêu, vẫn dễ tiếp cận ngay cả khi quy mô công việc mở rộng Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13,49 mỗi người dùng mỗi tháng Monday.com Bảng trực quan, biểu đồ Gantt, bảng điều khiển, mẫu, theo dõi thời gian và tự động hóa không cần mã Theo dõi dự án trực quan dành cho các nhóm muốn xem trạng thái, quyền sở hữu và tiến độ chỉ trong nháy mắt Có kế hoạch miễn phí (tối đa 2 người dùng được cấp phép); Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12 mỗi người dùng được cấp phép mỗi tháng Trello Bảng Kanban dựa trên thẻ, danh sách kiểm tra, Power-Ups, tính năng chuyển email thành công việc và các tự động hóa đơn giản Theo dõi dự án nhẹ nhàng và tổ chức công việc cá nhân hoặc cho nhóm nhỏ Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $6 mỗi người dùng mỗi tháng Notion Dự án dựa trên cơ sở dữ liệu, chế độ xem linh hoạt, tài liệu liên kết, trợ lý AI, ghi chú cuộc họp và tìm kiếm doanh nghiệp Tổ chức dự án tùy chỉnh dành cho các nhóm mong muốn sự linh hoạt thay vì các quy trình làm việc cứng nhắc Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12 mỗi thành viên mỗi tháng Basecamp Bảng điều khiển dự án đơn giản, tính năng nhắn tin tích hợp, danh sách việc cần làm, lịch trình, biểu đồ Hill và tiện ích bổ sung theo dõi thời gian tùy chọn Các nhóm mong muốn có khả năng hiển thị tổng quan về dự án và giao tiếp đơn giản mà không cần các quy trình làm việc phức tạp hay báo cáo rườm rà Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15 mỗi người dùng mỗi tháng Smartsheet Quản lý dự án theo phong cách bảng tính, công thức, biểu mẫu, bảng điều khiển, tự động hóa quy trình làm việc và các phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo Các nhóm đã quen với bảng tính và muốn theo dõi dự án một cách có hệ thống mà không cần phải học giao diện mới Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12 mỗi thành viên mỗi tháng Airtable Cơ sở dữ liệu có cấu trúc với các chế độ xem linh hoạt, bản ghi liên kết, tự động hóa không cần mã, tóm tắt bằng AI và giao diện giống ứng dụng Các nhóm muốn có quy trình làm việc có thể tùy chỉnh và dữ liệu có cấu trúc mà không cần kiến thức kỹ thuật hoặc chuyên môn về cơ sở dữ liệu Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20 mỗi người dùng được cấp phép mỗi tháng Teamwork Các dự án hướng đến khách hàng, theo dõi thời gian dựa trên công việc, chế độ xem khối lượng công việc, các cột mốc quan trọng và báo cáo thuận tiện cho việc thanh toán Các nhóm làm việc dựa trên dịch vụ cần tính năng hợp tác nhóm và theo dõi thời gian liên kết trực tiếp với công việc dự án Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13,99 mỗi người dùng mỗi tháng Wrike Biểu đồ khối lượng công việc trực quan, hợp tác trong công việc, phê duyệt tài liệu, Bảng trắng và tóm tắt có sự hỗ trợ của AI Các nhóm cần sự hợp tác sáng tạo mà không cần thiết lập kỹ thuật phức tạp Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10 mỗi người dùng mỗi tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong phần mềm quản lý dự án dành cho người dùng không chuyên về kỹ thuật?

Dưới đây là một số tính năng cần ưu tiên trong phần mềm quản lý dự án tốt nhất dành cho người dùng không chuyên về kỹ thuật:

Giao diện trực quan và gọn gàng : Giúp bạn nhanh chóng nắm bắt vị trí các chức năng và thực hiện các thao tác mà không cần đào tạo hay hướng dẫn kỹ thuật

Phân công công việc và thiết lập dự án: Cho phép bạn tạo nhiều dự án, phân công công việc và theo dõi tiến độ chỉ trong vài phút mà không cần cấu hình phức tạp

Quy trình làm việc có thể tùy chỉnh mà không phức tạp: Cho phép bạn điều chỉnh trạng thái hoặc chế độ xem để phù hợp với cách công việc của bạn, mà không cần kiến thức kỹ thuật

Dễ sử dụng với các cài đặt mặc định thông minh: Hoạt động hiệu quả ngay khi cài đặt và cho phép bạn áp dụng các tính năng nâng cao dần dần thay vì làm bạn choáng ngợp ngay từ đầu

Bảng điều khiển và báo cáo trực quan: Cho phép bạn tạo bảng điều khiển tùy chỉnh và hiển thị tiến độ của nhóm mà không cần báo cáo thủ công

Thông báo tập trung: Giúp bạn cập nhật thông tin với các thông báo liên quan đồng thời cho phép bạn kiểm soát để tránh tình trạng quá tải thông báo

Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng dễ tiếp cận: Cung cấp các hướng dẫn và bài hướng dẫn đơn giản để bạn có thể duy trì năng suất làm việc mà không cần phụ thuộc vào bộ phận CNTT

Phần mềm quản lý dự án tốt nhất dành cho người dùng không chuyên về kỹ thuật

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét chi tiết từng hệ thống quản lý dự án, bao gồm các tính năng nổi bật, giới hạn, giá cả và đánh giá của người dùng.

1. ClickUp (Lựa chọn tốt nhất cho quản lý dự án toàn diện với sự rõ ràng được hỗ trợ bởi AI và quy trình làm việc mượt mà)

Quản lý tất cả tài liệu, dự án, cuộc hội thoại và nhiều hơn nữa trên một nền tảng toàn diện với ClickUp

Cảm thấy choáng ngợp trước các công cụ quản lý dự án buộc bạn phải học thuật ngữ lạ lẫm và quy trình làm việc cứng nhắc chỉ để hoàn thành các công việc cơ bản là điều thường gặp. Thay vì đơn giản hóa công việc, chúng lại gây ra trở ngại và làm chậm tiến độ.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách hoạt động như một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện, mục tiêu và AI vào một hệ thống kết nối. Bạn không cần phải ghép nối nhiều công cụ hay hiểu các khung công nghệ phức tạp để quản lý dự án.

Hãy cùng xem phần mềm quản lý dự án ClickUp loại bỏ sự phức tạp và giúp người dùng không chuyên về kỹ thuật quản lý công việc hàng ngày dễ dàng hơn như thế nào. Dưới đây là tổng quan nhanh. 👇🏼

Tổ chức và triển khai dự án với một kế hoạch rõ ràng

Công việc thường bắt đầu từ những ý tưởng rời rạc trong các cuộc trò chuyện và ghi chú cuộc họp, và việc biến chúng thành một kế hoạch có cấu trúc có thể cảm thấy khó khăn. ClickUp Tasks cho phép bạn ghi lại từng ý tưởng ngay khi nó xuất hiện, thêm các công việc con, chỉ định người chịu trách nhiệm, đặt ngày đáo hạn, đính kèm tệp đính kèm liên quan và áp dụng thẻ trong cùng một dự án để thực hiện một cách rõ ràng.

Tạo và quản lý kiến thức dự án một cách hiệu quả

Thông tin dự án thường bị phân tán trong các tệp và thư mục chia sẻ, khiến việc xác định thông tin nào là mới nhất hoặc cần thực hiện bước tiếp theo trở nên khó khăn. ClickUp Docs giúp kết nối trực tiếp kiến thức dự án với các công việc của bạn, nhờ đó các tài liệu như SOW, kế hoạch dự án và yêu cầu trở nên dễ tìm kiếm và dễ sử dụng.

Tiếp tục hoàn thiện nội dung của bạn với ClickUp Brain trong tài liệu Docs

Bạn có thể tạo tài liệu cho mọi loại công việc với các trang lồng nhau, mẫu, dấu trang và các yếu tố định dạng để quản lý kiến thức hiệu quả. Sau đó, nhóm của bạn có thể cùng nhau chỉnh sửa theo thời gian thực, để lại bình luận, gắn thẻ đồng nghiệp và chuyển văn bản thành công việc khi ý tưởng cần được thực hiện.

Tiếp theo, ClickUp Brain hoạt động như một lớp thông minh trên không gian làm việc của bạn, tổng hợp bối cảnh để bạn có thể tìm được câu trả lời mà không cần phải lục lọi các dự án phức tạp hay chuyển đổi giữa các công cụ.

Thay vì sử dụng AI chung chung chỉ viết văn bản dựa trên các lời nhắc, ClickUp Brain hiểu dữ liệu không gian làm việc của bạn và cung cấp những thông tin chi tiết và đề xuất hữu ích ngay tại nơi bạn làm việc.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý dự án hỗ trợ bạn bằng cách:

Trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ đơn giản dựa trên dữ liệu thực tế từ các công việc, tài liệu và trò chuyện của bạn

Tự động tổng hợp trạng thái dự án để bạn có thể nắm bắt tiến độ và rủi ro chỉ trong nháy mắt

Nêu rõ những vấn đề cần chú ý tiếp theo dựa trên thời hạn, cập nhật hoặc công việc bị tắc nghẽn

Soạn thảo các bản cập nhật, mục cần thực hiện hoặc nội dung trực tiếp từ những gì đang diễn ra trong Không gian Làm việc của bạn

Vì Brain hiểu rõ công việc thực tế của bạn, nó giúp đơn giản hóa quá trình cập nhật thông tin và hỗ trợ người dùng không chuyên về kỹ thuật duy trì sự tập trung mà không cần dựa vào các báo cáo phức tạp.

💟 Tính năng bổ sung: ClickUp Brain MAX được phát triển dựa trên ClickUp Brain, giúp chấm dứt tình trạng AI lan tràn và đưa AI theo ngữ cảnh vào các công cụ làm việc hàng ngày của bạn. Nó hợp nhất các chức năng tìm kiếm, tự động hóa và tạo/lập nội dung để công việc không bị gián đoạn khi thông tin nằm ngoài một ứng dụng duy nhất. Bạn có thể tìm kiếm trên ClickUp, các công cụ kết nối và trên web, đồng thời tự động hóa các hành động mà không cần chuyển đổi công cụ hay tìm hiểu cách thức hoạt động của các hệ thống AI khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau như GPT, Claude và Gemini tùy theo nhu cầu để đạt được kết quả cụ thể. Với Talk to Text, bạn có thể nói ra ý tưởng, soạn thảo văn bản hoặc tóm tắt các cuộc họp dài dằng dặc bằng tính năng ghi âm được tinh chỉnh bằng AI, giúp bạn thực hiện công việc nhanh chóng hơn mà không cần gõ phím hay nhập các lệnh phức tạp. Trải nghiệm AI tích hợp và đơn giản hóa quy trình làm việc với ClickUp BrainMAX

Tìm kiếm mọi thứ ngay lập tức với công cụ tìm kiếm doanh nghiệp

ClickUp Enterprise Search mở rộng khả năng tìm kiếm AI trên toàn bộ không gian làm việc của bạn, giúp các câu trả lời không bị giới hạn trong một dự án, tài liệu hoặc công cụ cụ thể.

Tìm kiếm tệp tin và cập nhật ngay lập tức với ClickUp Enterprise Search

Enterprise Search cho phép bạn tìm kiếm trên các công việc, tài liệu, bình luận và các ứng dụng kết nối như Google Drive, Notion, Slack và Gmail từ một nơi duy nhất. Bạn có thể nhập một từ khóa hoặc câu hỏi đơn giản và ngay lập tức tìm thấy tệp, bản cập nhật hoặc cuộc hội thoại phù hợp mà không cần nhớ nơi lưu trữ hoặc chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Giảm bớt công việc lặt vặt và nâng cao hiệu quả

Khi công việc đã được tổ chức, sự cản trở thường xuất phát từ việc theo dõi lặp đi lặp lại và cập nhật thủ công. ClickUp Tự động hóa loại bỏ những công việc lặp đi lặp lại này bằng cách xử lý các công việc lặp lại ở chế độ nền.

Chuyển đổi các tính năng tự động hóa bạn cần hoặc tùy chỉnh quy tắc thông qua AI dựa trên quy trình làm việc của bạn

Nó cho phép bạn tự động phân công công việc, cập nhật trạng thái, chuyển công việc giữa các giai đoạn hoặc thông báo cho những người liên quan khi có thay đổi. Các quy tắc này được cài đặt dựa trên các điều kiện đơn giản (không phải logic kỹ thuật), điều này có nghĩa là các quy trình làm việc hàng ngày của dự án luôn nhất quán mà không cần dựa vào nhắc nhở hay can thiệp thủ công.

Các Super Agent của ClickUp tiến xa hơn nữa bằng cách hành động dựa trên bối cảnh, chứ không chỉ dựa trên các quy tắc. Các Super Agent có thể theo dõi công việc, xác định rủi ro, tóm tắt các thay đổi hoặc đề xuất các bước tiếp theo dựa trên những gì đang diễn ra trong không gian làm việc của bạn.

Ví dụ, một Super Agent có thể theo dõi dòng thời gian của dự án, phát hiện khi các công việc bị chậm trễ, đánh dấu các rủi ro tiềm ẩn và tự động nhắc nhở người phù hợp thực hiện hành động.

Theo dõi tình trạng và hiệu suất dự án một cách hiệu quả

Cuối cùng, Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng và theo thời gian thực về hiệu suất của các dự án mà không cần phải giải thích các báo cáo hay bảng tính phức tạp. Nó lấy dữ liệu trực tiếp từ các công việc mà nhóm của bạn cập nhật hàng ngày, do đó tiến độ, khối lượng công việc, các phê duyệt và dòng thời gian sẽ hiển thị cùng với các chỉ số mà bạn quan tâm.

Theo dõi tiến độ dự án chỉ trong nháy mắt bằng cách theo dõi dòng thời gian, khối lượng công việc và các chỉ số chính với Bảng điều khiển ClickUp

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tối ưu hóa quy trình tiếp nhận dự án: Thu thập các yêu cầu và phản hồi qua Thu thập các yêu cầu và phản hồi qua ClickUp Biểu mẫu , sau đó tự động phân loại chúng vào nhiều dự án mà không cần sắp xếp thủ công

Biến kế hoạch thành hiện thực một cách trực quan: Brainstorm trên các bảng trắng kỹ thuật số bằng Brainstorm trên các bảng trắng kỹ thuật số bằng ClickUp Whiteboards và chuyển đổi các hình dạng hoặc ghi chú dán thành các công việc có thể theo dõi

Giữ các cuộc hội thoại gắn liền với quá trình thực hiện: Thảo luận công việc trực tiếp trong Thảo luận công việc trực tiếp trong ClickUp Chat và giao công việc từ các tin nhắn mà không cần chuyển đổi công cụ hay mất bối cảnh

Biến các cuộc họp thành động lực: Ghi âm cuộc gọi, tạo bản tóm tắt được hỗ trợ bởi AI và tạo các mục liên kết bằng công cụ Ghi âm cuộc gọi, tạo bản tóm tắt được hỗ trợ bởi AI và tạo các mục liên kết bằng công cụ ClickUp AI Notetaker trên ClickUp, Zoom hoặc Microsoft Teams

Kiểm soát thời gian và ngân sách một cách chủ động: Quản lý thời gian tính phí và phát hiện sớm các rủi ro về ngân sách nhờ tính năng Quản lý thời gian tính phí và phát hiện sớm các rủi ro về ngân sách nhờ tính năng Theo dõi Thời gian tích hợp sẵn trong ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Ứng dụng di động ClickUp thực sự mang lại trải nghiệm đầy đủ như trên máy tính để bàn, nhưng một số tính năng nâng cao sẽ dễ quản lý hơn trên máy tính để bàn

Giá của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4,7/5 (hơn 11.100 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.540 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Theo một người dùng G2:

Đối với những ai đang phải xoay xở với nhiều việc như công việc, học tập, gia đình và mục tiêu cá nhân, ClickUp không chỉ là một ứng dụng. Nó trở thành bộ não thứ hai của bạn. Nó đã giúp tôi xây dựng cấu trúc trong một trong những giai đoạn bận rộn và áp lực nhất trong cuộc đời tôi, và tôi thực sự không biết làm thế nào mình có thể duy trì tiến độ nếu không có nó. Nếu bạn còn đang do dự, hãy bắt đầu ngay. Chỉ riêng gói miễn phí đã mạnh mẽ hơn hầu hết các công cụ trả phí hiện có.

2. Asana (Phù hợp nhất cho việc lập kế hoạch dự án có cấu trúc và theo dõi mục tiêu, có khả năng mở rộng mà không làm người dùng cảm thấy quá tải)

qua Asana

Các công cụ quản lý dự án truyền thống thường có xu hướng đơn giản hóa quá mức công việc hoặc trở nên phức tạp khi dự án phát triển. Tuy nhiên, Asana cung cấp một cấu trúc có khả năng mở rộng mà vẫn dễ tiếp cận đối với người dùng không chuyên về kỹ thuật.

Bạn có thể bắt đầu với các tính năng quản lý mục tiêu của Asana để xác định các mục tiêu dự án rõ ràng với các mục tiêu và dòng thời gian có thể đo lường được. Sau đó, theo dõi tiến độ theo cách thủ công hoặc tự động và chia sẻ mục tiêu với những người phù hợp để đảm bảo sự thống nhất trong các nhóm nội bộ.

Ứng dụng quản lý tác vụ này cũng hỗ trợ lập kế hoạch năng lực cho toàn bộ công việc. Bạn có thể xem nhân sự đang được phân công ở đâu và chia sẻ các kế hoạch phân bổ nguồn lực tổng quan để giúp nhóm của bạn phân công và cân bằng công việc chính xác hơn.

Hơn nữa, AI tích hợp sẵn giúp bạn luôn cập nhật thông tin mà không cần phải lục lọi các báo cáo. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo các bản tóm tắt tiến độ ngắn gọn và nhận được các đề xuất về các bước tiếp theo hợp lý trực tiếp từ dữ liệu dự án.

Các tính năng nổi bật của Asana

Tối ưu hóa việc phân phối khối lượng công việc theo thời gian thực bằng cách kiểm tra số giờ làm việc của từng người và đang theo dõi thời gian ước lượng so với thời gian thực tế

Theo dõi các dự án được kết nối thông qua danh mục dự án để có chế độ xem tổng quan tập trung và hợp tác giữa các nhóm toàn cầu từ một nơi duy nhất

Tiêu chuẩn hóa các quy trình trong toàn tổ chức bằng cách tạo các gói quy trình có thể tái sử dụng, giúp các nhóm làm việc từ xa áp dụng các phương pháp công việc nhất quán

Giới hạn của Asana

Báo cáo cấp độ MIS nâng cao đòi hỏi phải có nỗ lực thủ công hoặc sử dụng các công cụ bên ngoài để có được những thông tin chi tiết hơn và có thể tùy chỉnh

Không có tùy chọn để vô hiệu hóa người được giao công việc và ngày đáo hạn, hoặc tạo các mục không phải là công việc

Giá của Asana

Cá nhân: Miễn phí

Gói Starter: $13,49/người dùng mỗi tháng

Nâng cao: $30,49/người dùng mỗi tháng

Doanh nghiệp : Giá tùy chỉnh

Enterprise+: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 13.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Một bài đánh giá trên Capterra cho biết:

Phần mềm này dễ sử dụng và giúp các nhóm nhỏ theo dõi công việc của mình. Bảng nhiệm vụ và danh sách công việc của Asana giúp mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và dễ dàng đạt được mục tiêu hơn. Tôi thích sự đơn giản của nó đối với những người mới bắt đầu quản lý dự án.

👀 Bạn có biết? 42% số người được hỏi dành một hoặc nhiều ngày làm việc để tổng hợp báo cáo dự án theo cách thủ công. Trong khi đó, 72% tin rằng phạm vi và trách nhiệm của PMO sẽ tiếp tục mở rộng, theo Báo cáo Tình hình Quản lý Dự án 2025 của Wellingtone

3. monday.com (Phù hợp nhất để theo dõi dự án trực quan với thông tin về quyền sở hữu và tiến độ rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên)

monday.com được xây dựng dựa trên các bảng trực quan, giống như bảng tính, giúp bạn dễ dàng nắm bắt tình trạng công việc chỉ trong nháy mắt. Các cột được phân biệt bằng màu sắc hiển thị rõ ràng quyền sở hữu, trạng thái, tiến độ và thời hạn, do đó bạn không cần kiến thức kỹ thuật để hiểu được đâu là những điểm cần chú ý.

Đối với việc lập kế hoạch và lên lịch, công cụ này giúp bạn xác định một cơ sở tham chiếu rõ ràng và so sánh dòng thời gian dự kiến với tiến độ thực tế. Với các tính năng như biểu đồ Gantt và lớp phủ đường dẫn quan trọng, bạn có thể phát hiện các mối phụ thuộc và điều chỉnh lịch trình sớm để đảm bảo dự án đi đúng hướng.

Nền tảng này cũng cung cấp các tính năng tự động hóa và các mẫu sẵn sàng sử dụng để công việc diễn ra suôn sẻ. Bạn có thể tự động hóa các bản cập nhật và phân công công việc bằng các tùy chọn có sẵn, trong khi các mẫu sẵn có giúp bạn khởi động nhiều dự án một cách nhanh chóng.

monday.com: các tính năng nổi bật

Theo dõi thời gian dành cho các công việc để cải thiện việc lập kế hoạch trong tương lai và ước tính khối lượng công việc chính xác hơn

Thu thập yêu cầu dự án thông qua các biểu mẫu có cấu trúc và tối ưu hóa quy trình phê duyệt và xác định ưu tiên

Theo dõi tiến độ dự án và tình trạng sẵn sàng của nhóm thông qua bảng điều khiển và báo cáo chi tiết để hỗ trợ việc ra quyết định có căn cứ.

Giới hạn của monday.com

Việc sắp xếp lại bảng hoặc chuyển đổi mẫu sau khi thiết lập có thể gây rắc rối và khó chịu

Giá của monday.com

Miễn phí

Gói Standard: $14/người dùng được cấp phép mỗi tháng

Pro: $24/người dùng được cấp phép mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về monday.com

G2: 4,7/5 (hơn 14.900 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 5.690 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về monday.com?

Dưới đây là bài đánh giá trên G2:

Tôi thực sự hài lòng với monday.com cùng giá trị và tính minh bạch của hệ thống quản lý của nó. Giao diện gọn gàng, trực quan và dễ cài đặt, cho phép chúng tôi tạo ra các bảng công việc có tổ chức tốt và mang lại hiệu quả cao cùng các quy trình làm việc đơn giản mà hầu như không cần thời gian làm quen; giúp người dùng mới có thể bắt đầu ngay lập tức khi tôi thêm họ vào.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 5 chuyên gia dành hơn 3 giờ mỗi ngày chỉ để tìm kiếm tệp tin, tin nhắn hoặc thông tin bổ sung liên quan đến công việc của họ. Điều đó có nghĩa là gần 40% thời gian làm việc trong một tuần bị lãng phí cho việc lẽ ra chỉ mất vài giây! Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI và ClickUp Brain của ClickUp giúp thống nhất toàn bộ công việc của bạn — bao gồm các công việc, tài liệu, email và cuộc trò chuyện — để bạn có thể tìm thấy chính xác những gì mình cần khi cần mà không phải chuyển đổi giữa các công cụ.

4. Trello (Phù hợp nhất cho việc quản lý công việc đơn giản dựa trên thẻ và tổ chức dự án nhẹ nhàng)

qua Trello

Trello, do Atlassian phát triển, là một công cụ quản lý công việc đơn giản dựa trên thẻ, được xây dựng dựa trên phương pháp Kanban. Mỗi thẻ chứa tất cả thông tin liên quan đến một công việc, bao gồm mô tả, danh sách kiểm tra, ngày đáo hạn và tệp đính kèm, tất cả đều được tập trung tại một nơi.

Khi công việc trải rộng trên nhiều dự án, tính năng đồng bộ hóa thẻ giúp bạn duy trì sự tổ chức. Tính năng này cho phép cùng một thẻ xuất hiện trên nhiều bảng, giúp bạn theo dõi các công việc liên quan trong các bối cảnh khác nhau mà không cần sao chép công việc hoặc mất đi khả năng hiển thị công việc.

Các tiện ích mở rộng (Power-Ups) giúp mở rộng khả năng của bảng Trello bằng cách thêm các tính năng như lịch, Trường Tùy chỉnh, báo cáo hoặc tích hợp chỉ khi bạn cần. Butler bổ sung cho điều này bằng tự động hóa đơn giản dựa trên quy tắc, giúp giảm bớt các thao tác lặp đi lặp lại và duy trì tiến độ công việc với nỗ lực thủ công tối thiểu.

Các tính năng nổi bật của Trello

Chuyển đổi email thành danh sách việc cần làm có tổ chức bằng cách chuyển tiếp chúng vào hộp thư đến Trello của bạn, nơi AI sẽ tự động trích xuất các chi tiết quan trọng và các liên kết liên quan

Gửi các tin nhắn quan trọng từ Slack hoặc Microsoft Teams đến Trello, để chúng xuất hiện trong hộp thư đến của bạn kèm theo tóm tắt do AI tạo ra

Lên lịch phân công lại công việc trực tiếp từ Lịch Google và Outlook để dễ dàng theo dõi tiến độ

Giới hạn của Trello

Báo cáo nâng cao và việc theo dõi mối quan hệ phụ thuộc thường phụ thuộc vào các tiện ích mở rộng (Power-Ups) hoặc các công cụ bổ sung

Khi bảng mở rộng, chúng có thể trở nên lộn xộn và khiến việc truy cập thông tin trở nên khó khăn hơn

Giá của Trello

Miễn phí

Gói Tiêu chuẩn: $6/người dùng mỗi tháng

Gói Premium: $12,50/người dùng mỗi tháng

Gói Không giới hạn: $17,50/người dùng mỗi tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.4/5 (hơn 13.960 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 23.450 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Trello?

Một bài đánh giá trên Reddit cho biết:

Tôi thấy Trello rất hữu ích vì nó giúp tôi có chế độ xem tổng quan về các dự án, công việc, v.v. mà tôi đang thực hiện. Tôi nghĩ điểm mạnh của Trello là nó rất đơn giản (bảng, danh sách công việc, thẻ) và dễ sử dụng, nên có thể áp dụng cho hầu hết mọi tình huống cần tổ chức thông tin.

5. Notion (Phù hợp nhất cho việc tổ chức dự án linh hoạt và chia sẻ kiến thức có cấu trúc trong một không gian làm việc)

qua Notion

Notion tổ chức các dự án dưới dạng cơ sở dữ liệu có cấu trúc, điều này có nghĩa là bạn không bị giới hạn ở các danh sách công việc cơ bản. Bạn có thể ghi lại các chi tiết như công việc, người phụ trách, trạng thái, ngày đáo hạn, thẻ và thông tin hỗ trợ tại một nơi duy nhất, đồng thời liên kết dữ liệu liên quan để tránh tình trạng phân mảnh thông tin.

Quản lý công việc hàng ngày thông qua các danh sách kiểm tra đơn giản và chuyển sang chế độ dòng thời gian khi cần nắm bắt tiến độ của các dự án. Điều này giúp dễ dàng phát hiện các mối quan hệ phụ thuộc và điều chỉnh thời hạn mà không cần sao chép kế hoạch hoặc xây dựng lại các chế độ xem.

Nền tảng này cũng cung cấp các trợ lý AI để xử lý các công việc bảo trì dự án lặp đi lặp lại. Sau khi được cấu hình, các trợ lý này có thể trả lời các câu hỏi thường gặp hoặc xử lý các công việc theo dõi định kỳ, giúp công việc tiếp tục diễn ra mà không cần sự can thiệp thủ công liên tục.

Enterprise Search cung cấp cho bạn một nơi duy nhất để tìm kiếm câu trả lời. Công cụ này tìm kiếm trên Notion và các công cụ được kết nối, trả về kết quả từ các nguồn đã được phê duyệt kèm theo bối cảnh và trích dẫn, giúp bạn tìm thấy thông tin đáng tin cậy mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Các tính năng nổi bật của Notion

Lọc và sắp xếp thông tin để tập trung vào các công việc được giao cho bạn hoặc các chi tiết cụ thể mà bạn cần vào bất kỳ lúc nào

Kiểm soát quyền hiển thị và chỉnh sửa thông qua các quyền truy cập chi tiết, tự động cấp quyền truy cập phù hợp cho đúng người.

Tự động ghi lại các cuộc họp kéo dài và nhận ghi chú cuộc họp do AI tạo ra cùng các bản tóm tắt có thể áp dụng ngay trong không gian làm việc của bạn

Giới hạn của Notion

Notion thiếu các tính năng quản lý dự án chuyên sâu, như tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn

Giá của Notion

Miễn phí

Thêm vào đó: $12/thành viên mỗi tháng

Kinh doanh: $24/thành viên mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4,6/5 (hơn 10.210 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 2.680 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Theo một người đánh giá trên Capterra:

Giao diện gọn gàng, hiện đại và trực quan. Ngay cả những người dùng không rành về công nghệ cũng có thể nhanh chóng hiểu cách tạo trang và sắp xếp thông tin. Các khối kéo thả, mẫu và phím tắt giúp công việc diễn ra nhanh chóng và có hệ thống hơn.

6. Basecamp (Phù hợp nhất cho việc giao tiếp và hiển thị dự án đơn giản mà không cần quy trình làm việc phức tạp)

qua Basecamp

Đối với các nhóm quy mô vừa muốn công việc trở nên đơn giản và dễ quản lý, Basecamp là một lựa chọn tốt. Khi mở ứng dụng, màn hình chính hiển thị các dự án, lịch trình, nhiệm vụ và các sự kiện sắp tới của bạn trong một chế độ xem rõ ràng.

Nếu bạn cần theo dõi thời gian để lập hóa đơn hoặc hiểu cách phân phối nỗ lực, công cụ này cung cấp tính năng Bảng chấm công dưới dạng tiện ích bổ sung. Tính năng này cho phép bạn ghi lại thời gian dành cho các nhiệm vụ và tài liệu để cải thiện việc quản lý thời gian.

Bạn cũng không cần các báo cáo phức tạp để nắm bắt tình hình. LineUp, Mission Control và Hill Charts giúp bạn theo dõi tiến độ một cách rõ ràng mà không làm bạn choáng ngợp bởi dữ liệu. Menu Hey tập hợp những vấn đề cần sự chú ý của bạn, còn Pings cung cấp một không gian gọn gàng để trao đổi nhanh chóng khi có vấn đề cần giải quyết.

Các tính năng nổi bật của Basecamp

Tái sử dụng các mẫu dự án cho các công việc lặp lại đồng thời lựa chọn chính xác những gì khách hàng có thể xem và những gì được giữ riêng tư

Lên lịch sự kiện một cách thuận tiện hơn với tính năng gọi video chỉ bằng một cú nhấp chuột và hỗ trợ ngôn ngữ thông dụng

Xem lại tất cả công việc chưa được phân công trên các dự án trong một báo cáo duy nhất để bạn có thể phân công công việc và đặt thời hạn trước khi có bất kỳ công việc nào bị bỏ sót

Giới hạn của Basecamp

Hệ thống công việc rất đơn giản, điều này có thể gây hạn chế nếu bạn cần các quy trình làm việc nâng cao hơn, trạng thái tùy chỉnh, mối quan hệ phụ thuộc hoặc báo cáo

Thông báo có thể gây quá tải hoặc dễ bị bỏ lỡ do giới hạn khả năng kiểm soát

Giá của Basecamp

Miễn phí

Thêm vào đó: $15/người dùng mỗi tháng

Pro Không giới hạn: 299 USD/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Basecamp

G2: 4.1/5 (hơn 5.440 đánh giá)

Capterra: 4,3/5 (hơn 14.400 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Basecamp?

Một người dùng G2 chia sẻ trải nghiệm của họ:

Sự đơn giản của Basecamp trở thành lợi thế lớn nhất của tôi. Bảng điều khiển dự án của nó hiển thị rõ ràng các ưu tiên, các rào cản và quyền sở hữu, giúp giảm thiểu những yếu tố gây nhiễu thường làm chậm quá trình ra quyết định. Tôi thích cách mỗi dự án đều được tích hợp sẵn các công cụ như bảng tin, danh sách việc cần làm, tài liệu và tệp tin, nhờ đó tôi không phải tìm kiếm thông tin cập nhật trên nhiều nền tảng khác nhau.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Với hơn 1.000 mẫu có sẵn miễn phí, ClickUp giúp loại bỏ phần khó khăn nhất trong quản lý dự án: bước khởi đầu. Bạn không cần phải thiết kế quy trình làm việc hay cấu hình các hệ thống phức tạp từ đầu. Chỉ cần thêm một mẫu ClickUp vào không gian làm việc của bạn và bắt đầu làm việc ngay lập tức. Ví dụ, Mẫu Kế hoạch Quản lý Dự án Cấp Cao của ClickUp giúp bạn xác định các mục tiêu dài hạn, theo dõi các chỉ số KPI và giám sát các sản phẩm đầu ra cuối cùng từ một chế độ xem rõ ràng. Tải mẫu miễn phí Bỏ qua bước thiết lập và bắt đầu thực hiện ngay với Mẫu Quản lý Dự án Cấp Cao của ClickUp Tất cả các tính năng đều hoạt động hài hòa để mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và nhanh chóng về tình trạng dự án. Bạn có thể theo dõi thời gian, thêm thẻ, quản lý các mối quan hệ phụ thuộc và thậm chí kết nối email mà không cần thiết lập phức tạp hay kiến thức kỹ thuật chuyên sâu.

7. Smartsheet (Phù hợp nhất cho quản lý dự án theo phong cách bảng tính với tính năng tự động hóa và thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu)

qua Smartsheet

Smartsheet là một nền tảng quản lý dự án dựa trên đám mây, kết hợp sự quen thuộc của bảng tính với quản lý công việc có cấu trúc. Bạn sẽ có một nơi trung tâm để lập kế hoạch và quản lý công việc mà không cần phải học một giao diện hoàn toàn mới.

Nền tảng này cung cấp các công thức mạnh mẽ để tự động hóa các phép tính và liên kết dữ liệu giữa các dự án, với các cập nhật được phản ánh theo thời gian thực. Nó cũng giúp việc thu thập dữ liệu trở nên dễ dàng thông qua các biểu mẫu có thương hiệu và có thể tùy chỉnh, giúp bạn thu thập thông tin nhất quán cho các yêu cầu hoặc phản hồi.

Smartsheet AI mang lại sự thông minh cho công việc của bạn bằng cách cung cấp các thông tin chi tiết và giúp bạn hiểu rõ dữ liệu phức tạp mà không cần kỹ năng chuyên sâu. Điều này giúp giảm bớt nỗ lực thủ công và hỗ trợ quá trình ra quyết định tốt hơn khi các dự án của bạn phát triển.

Các tính năng nổi bật của Smartsheet

Hình dung các xu hướng chính bằng cách sử dụng các biểu đồ có thể tùy chỉnh như biểu đồ burndown và chế độ xem chuỗi thời gian, giúp việc phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng hơn

Tự động hóa quy trình làm việc dự án linh hoạt với nhiều hành động và điều kiện trên các công cụ như Microsoft Teams và Slack

Kiểm soát thông báo để làm nổi bật các công việc quan trọng và các quyết định phê duyệt thông qua thông báo trong ứng dụng và cập nhật qua email

Giới hạn của Smartsheet

Các bảng điều khiển của Smartsheet thiếu các tùy chọn đào sâu và lọc dữ liệu, và các biểu đồ trực quan có vẻ bị giới hạn so với các công cụ khác

Giá của Smartsheet

Dùng thử miễn phí

Pro: $12/thành viên mỗi tháng

Kinh doanh: $24/thành viên mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Quản lý công việc nâng cao: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Smartsheet

G2: 4.4/5 (hơn 21.420 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 3.470 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Smartsheet?

Một bài đánh giá trên Capterra cho biết:

Phần mềm này có giao diện thân thiện với người dùng, kết hợp giao diện quen thuộc của bảng tính với các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ. Ngoài ra, các công cụ hợp tác mạnh mẽ như cập nhật thời gian thực, bình luận và chia sẻ tệp giúp các nhóm dễ dàng làm việc cùng nhau một cách hiệu quả.

8. Airtable (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh cao dựa trên dữ liệu có cấu trúc mà không cần mã)

qua Airtable

Công việc trong Airtable được xây dựng dựa trên các trường có cấu trúc như menu thả xuống, tệp đính kèm, ngày tháng và bản ghi được liên kết. Bạn có thể kết nối các bảng để các dự án và tài sản luôn liên quan với nhau, giúp bạn quản lý các quy trình làm việc tùy chỉnh mà không cần dựa vào mã hoặc các tệp riêng biệt.

Cách bạn xem và sử dụng dữ liệu đó rất linh hoạt. Chuyển đổi giữa các chế độ xem lưới, kanban, lịch và dòng thời gian để các nhóm sáng tạo có thể làm việc trên cùng một dữ liệu theo định dạng phù hợp với họ. Sau đó, AI tích hợp sẵn và các tính năng tự động hóa không cần mã của nền tảng sẽ tự động chạy các quy trình công việc, biến dữ liệu dự án thành các bản tóm tắt rõ ràng và thông tin chi tiết có cấu trúc.

Các tính năng nổi bật của Airtable

Tạo giao diện giống ứng dụng cho các trưởng nhóm để họ chỉ nhìn thấy các trường và hành động liên quan đến công việc của mình mà không làm thay đổi dữ liệu cơ bản

Xây dựng ứng dụng sẵn sàng đưa vào sản xuất một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng Omni để tạo ra các ứng dụng được hỗ trợ bởi AI thông qua cuộc hội thoại tự nhiên và khai thác thông tin chi tiết từ dữ liệu của bạn và trên web

Hình dung các chỉ số chính thông qua các phần mở rộng bằng cách tạo bảng điều khiển, biểu đồ và báo cáo phù hợp với nhu cầu báo cáo của các trưởng nhóm

Giới hạn của Airtable

Xem dạng danh sách thiếu tùy chọn khóa trường chính, và không có cách nào dễ dàng để tải xuống hàng loạt hình ảnh

Công việc làm việc với các công thức có thể gây nhầm lẫn, vì không phải lúc nào cũng rõ ràng loại công thức nào áp dụng trong từng trường hợp

Giá của Airtable

Miễn phí

Nhóm: $24/người dùng được cấp phép mỗi tháng

Kinh doanh: 54 USD/người dùng được cấp phép mỗi tháng

Quy mô doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Airtable

G2: 4,6/5 (hơn 3.180 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 2.200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Airtable?

Dưới đây là một bài đánh giá trên Reddit:

Tôi rất thích việc có thể thêm gần như bất kỳ tính năng nào mình muốn ngay sau khi nhận ra mình cần nó. Điều này hoàn hảo cho những ai muốn một giải pháp hoàn toàn tùy chỉnh, được thiết kế riêng và cảm thấy hứng thú khi tự tay thực hiện nó.

9. Teamwork (Phù hợp nhất cho quản lý dự án tập trung vào khách hàng với tính năng theo dõi thời gian tích hợp và khả năng hiển thị hóa đơn)

qua Teamwork

Việc có một cách đơn giản để theo dõi tiến độ và thời gian sử dụng thường là một thách thức đối với người dùng không chuyên về kỹ thuật, vì họ phải dựa vào nhiều công cụ khác nhau và học các quy trình làm việc khác nhau để cập nhật thông tin.

Teamwork giải quyết vấn đề này bằng cách gắn kết chặt chẽ việc hợp tác và theo dõi thời gian với công việc hàng ngày. Bạn có thể cấp quyền truy cập cho khách hàng vào các dự án cụ thể để họ có thể xem trạng thái tiến độ và các sản phẩm đã hoàn thành tại một nơi duy nhất.

Đồng thời, nhóm của bạn có thể ghi lại thời gian trực tiếp trên các công việc, giúp dữ liệu thời gian luôn chính xác và gắn liền với công việc thực tế thay vì phải sử dụng các công cụ riêng biệt hoặc báo cáo thủ công.

Nó cũng giúp việc theo dõi khối lượng công việc và tình trạng dự án trở nên dễ hiểu hơn mà không cần sử dụng các khái niệm kế hoạch phức tạp. Nhanh chóng xem tình trạng sẵn sàng của nhóm để phát hiện tình trạng quá tải và so sánh ước lượng thời gian với thời gian thực tế để kiểm tra xem dự án có đang nằm trong phạm vi hay không.

Các tính năng nổi bật của Teamwork

Gửi thời gian theo dõi trực tiếp vào quy trình lập hóa đơn và hiển thị khả năng theo dõi tài chính cho các nhóm dịch vụ mà không cần áp dụng hệ thống tài chính mới

Tổ chức công việc xoay quanh các kết quả có thể đo lường được hoặc các cột mốc quan trọng để ngăn các nhóm làm việc từ xa mất đi tầm nhìn về mục tiêu lớn hơn

Lưu và áp dụng các mẫu dự án hoàn chỉnh để chuẩn hóa quy trình triển khai mà không cần phải thiết lập lại phân công công việc cho các công việc lặp lại hoặc tương tự

Giới hạn của Teamwork

Các tính năng chính có thể khó tìm, và giao diện người dùng có thể cảm thấy lỗi thời và không trực quan

Các thông báo có thể tích tụ nhanh chóng do các giới hạn về tùy chọn tùy chỉnh

Giá cả của Teamwork

Miễn phí

Deliver: $13,99/người dùng mỗi tháng

Grow: $25,99/người dùng mỗi tháng

Quy mô: Giá tùy chỉnh

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Teamwork

G2: 4.4/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 900 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Teamwork?

Dưới đây là nhận xét của một người dùng G2 về công cụ này:

Tôi rất thích cách Teamwork.com hỗ trợ việc xem xét tất cả các công việc, theo dõi từng công việc một và phân công chúng cho các nhà phát triển hoặc thành viên cụ thể trong nhóm. Tôi cũng thích việc cài đặt phần mềm này cực kỳ dễ dàng. Bạn chỉ cần đăng nhập và bắt đầu công việc ngay lập tức. Ngoài ra, việc tích hợp với Slack thực sự mang lại lợi ích cho chúng tôi, giúp quá trình hợp tác diễn ra suôn sẻ hơn.

10. Wrike (Phù hợp nhất để quản lý công việc sáng tạo và vận hành với tính năng cộng tác theo ngữ cảnh và phê duyệt)

qua Wrike

Nếu bạn đang quản lý công việc sáng tạo hoặc vận hành, Wrike hỗ trợ quản lý dự án và hợp tác theo ngữ cảnh mà không yêu cầu kiến thức kỹ thuật.

Nó cung cấp các chế độ xem trực quan về khối lượng công việc, hiển thị sức chứa của nhóm dưới dạng các biểu đồ rõ ràng, dễ đọc, giúp dễ dàng nhận biết ai đang quá tải và cần điều chỉnh ở đâu.

Nền tảng này cũng cung cấp các tính năng hợp tác nâng cao được kết nối trực tiếp với công việc. Bạn có thể xem xét hình ảnh và các tệp khác ngay trong các công việc, đồng thời để lại bình luận hoặc chú thích trên các phần cụ thể cần được chú ý.

Với Wrike Bảng trắng hỗ trợ lập kế hoạch trực quan và Wrike Copilot hỗ trợ viết mô tả và tóm tắt, bạn có thể brainstorm ý tưởng và quản lý các cập nhật thường xuyên mà không cần dựa vào các công cụ bổ sung.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Tạo và quản lý các trợ lý AI không cần mã để theo dõi rủi ro, tự động phân bổ tài nguyên và giảm thiểu việc điều phối thủ công

Theo dõi và quản lý việc phê duyệt tài liệu tại một nơi duy nhất để xác định sớm các hành động đang chờ xử lý và tránh các sự chậm trễ liên quan đến việc phê duyệt

Sử dụng các công cụ phân tích và báo cáo BI tiên tiến để biến dữ liệu dự án thành những thông tin chi tiết rõ ràng, hỗ trợ việc ra quyết định tốt hơn

Giới hạn của Wrike

Nền tảng này có độ khó học, đặc biệt trong công việc với các tính năng nâng cao như tự động hóa và Trường Tùy chỉnh

Một số thao tác trên nền tảng này đòi hỏi nhiều cú nhấp chuột hơn dự kiến, và việc tìm kiếm các mục cũ có thể mất nhiều thời gian

Giá của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $10/người dùng mỗi tháng

Kinh doanh: $25/người dùng mỗi tháng

Pinnacle: Giá tùy chỉnh

Apex: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4,2/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Capterra: 4,4/5 (hơn 2.870 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Một bài đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi thích bố cục và cảm nhận tổng thể về sản phẩm cũng như trải nghiệm người dùng (UX). Tôi nghĩ rằng tính năng tích hợp với Microsoft Teams và hệ thống thông báo hoạt động rất hiệu quả. Tôi thích các chế độ xem đa dạng, và tôi cho rằng biểu đồ Gantt là một trong những phiên bản tốt nhất của chế độ xem này từ Wrike. Lịch hoạt động rất hiệu quả và được tích hợp tốt hơn so với các công cụ quản lý dự án khác.

Phần mềm quản lý dự án tốt nhất dành cho người dùng không chuyên về kỹ thuật cần mang lại sự rõ ràng cho công việc hàng ngày. Tuy nhiên, phần lớn các công cụ hoặc thiếu cấu trúc đủ vững chắc để duy trì độ tin cậy, hoặc trở nên quá tải khi dự án phát triển.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách loại bỏ sự phức tạp mà vẫn cung cấp cho bạn cấu trúc cần thiết để quản lý công việc thực tế. Các công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển, biểu mẫu và Bảng trắng đều nằm trong một không gian làm việc kết nối, giúp kế hoạch và thực thi luôn đồng bộ.

Ngoài ra, ClickUp Brain còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) theo ngữ cảnh, giúp trả lời các câu hỏi và đề xuất các bước tiếp theo dựa trên công việc thực tế của bạn.

