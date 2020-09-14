Cách chúng tôi xây dựng niềm tin thông qua việc tuân thủ SOC 2

Bảo mật và bảo mật cho tất cả người dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại ClickUp.

Chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu giúp bạn tăng năng suất làm việc, mà còn cam kết đảm bảo rằng bạn có thể hoàn toàn tin tưởng rằng mọi công việc bạn thực hiện trên nền tảng của chúng tôi luôn được bảo vệ an toàn và bảo mật.

Đó là lý do tại sao chúng tôi vô cùng hân hoan thông báo rằng chúng tôi đã đạt được chứng nhận kiểm toán hàng đầu trong ngành về các Nguyên tắc Dịch vụ Tin cậy (SOC 2), tập trung vào lĩnh vực bảo mật.

Được rồi, nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn?

Dưới đây là thông tin về Tiêu chuẩn SOC 2, cách chúng tôi đạt được tiêu chuẩn này, và những việc cần làm để xây dựng mức độ tin cậy và bảo mật cao nhất cùng với những người có năng suất cao nhất trên hành tinh: chính là bạn!

SOC 2 là gì?

Nói chung, đây là một trong những thành tựu bảo mật được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực phần mềm. Nó thể hiện những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đảm bảo các hệ thống, máy chủ và sản phẩm của chúng tôi luôn dẫn đầu ngành về bảo mật và tuân thủ.

Tiêu chuẩn Kiểm soát Tổ chức Dịch vụ (SOC 2) là một quy trình kiểm toán và xác nhận bảo mật được thiết kế riêng cho các công ty SaaS quản lý dữ liệu khách hàng.

Các tổ chức và người dùng cuối cần được đảm bảo rằng dữ liệu của họ sẽ được bảo vệ an toàn khi giao phó cho nhà cung cấp dịch vụ SaaS. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Schellman, một nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ chứng nhận và tuân thủ, để tiến hành kiểm toán và xác minh độc lập các biện pháp kiểm soát về mặt tổ chức và công nghệ của chúng tôi. Quy trình kiểm toán của Schellman được thực hiện theo khung tiêu chuẩn tuân thủ SOC 2 do Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ ( AICPA ) ban hành.

ClickUp đã đạt được chứng nhận SOC 2 Loại 1 như thế nào?

SOC 2 là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu về bảo mật SaaS. Chứng nhận này chỉ được cấp sau khi hoàn tất quy trình kiểm toán nghiêm ngặt và định kỳ, bao gồm Năm Nguyên tắc về Niềm tin và Tính toàn vẹn của Hiệp hội Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA):

Bảo mật : ngăn chặn truy cập trái phép

Tính sẵn sàng : đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng để vận hành và sử dụng

Tính toàn vẹn của quy trình xử lý: quy trình xử lý của hệ thống đã được hoàn thành, chính xác, kịp thời và được ủy quyền

Bảo mật : thông tin được xác định là bí mật sẽ được bảo vệ theo cam kết hoặc thỏa thuận

Bảo mật: Thông tin cá nhân được thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ và hủy bỏ theo đúng các cam kết trong Thông báo về bảo mật của tổ chức và tuân thủ các tiêu chí được quy định trong Các Nguyên tắc về Bảo mật được Chấp nhận Chung do Hiệp hội Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Canada (CICA) ban hành.

Khung quy định về kiểm toán và việc đạt được chứng nhận SOC 2 rất toàn diện đến mức nhiều tổ chức tài chính, chính phủ và y tế chỉ hợp tác với các nhà cung cấp đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn này.

SOC 2 Loại 1 so với SOC 2 Loại 2

Cần lưu ý rằng báo cáo SOC 2 có hai loại khác nhau: Loại 1 và Loại 2.

Chứng nhận SOC 2 của chúng tôi thuộc loại đầu tiên (Loại 1), có nghĩa là các báo cáo SOC 2 có thể xác nhận rằng nền tảng của chúng tôi được thiết kế phù hợp để bảo mật dữ liệu của bạn. ClickUp hiện đang nỗ lực hướng tới chứng nhận SOC 2 Loại 2 và sẽ có thêm thông tin mới để chia sẻ vào năm mới.

Điều này có nghĩa là chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật ở mức cao nhất để đảm bảo thông tin của quý khách được bảo mật, riêng tư, chính xác và luôn được giữ riêng tư — đồng thời, chúng tôi còn mời một đơn vị độc lập bên thứ ba tiến hành kiểm toán và xác minh mức độ bảo mật đó.

Cam kết không ngừng của chúng tôi đối với bảo mật của quý khách

Khi bạn sử dụng ClickUp, chúng tôi hiểu rằng bạn đang đặt niềm tin vào chúng tôi. Chính vì vậy, chúng tôi luôn coi việc đảm bảo bảo mật cho bạn là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi tiếp tục thực hiện cam kết nhằm giành được sự tin tưởng của quý vị bằng cách:

Chứng nhận SOC 2 của chúng tôi chỉ là cột mốc mới nhất trong hành trình thực hiện cam kết của chúng tôi. Bởi vì xét cho cùng, chúng tôi xây dựng ClickUp nhằm giúp bạn hoàn thành nhiều công việc hơn — mà không bao giờ phải lo lắng về việc dữ liệu hay thông tin của bạn bị lạm dụng.

