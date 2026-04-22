10 lựa chọn thay thế Olovka AI tốt nhất năm 2026

👀 Bạn có biết? Tỷ lệ sinh viên sử dụng AI đã tăng vọt lên 92%, so với 66% chỉ một năm trước đó.

Tuy nhiên, khi AI trở thành xu hướng phổ biến, tiêu chuẩn về chất lượng cũng ngày càng cao. Việc tạo ra một bản nháp nhanh chóng không còn là đủ. Giờ đây, bạn cần tạo ra những công việc có trích dẫn chính xác và kết nối các ý tưởng một cách mạch lạc.

Olovka AI là một công cụ phổ biến để viết bài luận nhanh chóng. Tuy nhiên, nó thường gặp hạn chế khi công việc đòi hỏi độ sâu học thuật. Đối với các nhà nghiên cứu và sinh viên, một “bot viết bài luận” chung chung có thể tiềm ẩn rủi ro. Bạn không muốn bỏ sót những chi tiết tinh tế hay trích dẫn từ các nguồn chưa được xác minh.

Hướng dẫn này giới thiệu các lựa chọn thay thế Olovka AI tốt nhất cho năm học 2026.

Tổng quan về các lựa chọn thay thế Olovka AI

Dưới đây là bảng so sánh nhanh các lựa chọn thay thế Olovka AI hàng đầu, đối tượng phù hợp, tính năng nổi bật và mức giá.

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Viết bài bằng AI luôn kết nối với các công việc, tài liệu và thời hạn ClickUp Brain, Brain MAX, Tài liệu, AI Notetaker, Super Agents, tự động hóa, Clips, Notepad, Nhắc nhở Miễn phí vĩnh viễn; Có tùy chỉnh cho doanh nghiệp Notion AI Viết bằng AI trong một cơ sở kiến thức linh hoạt dành cho ghi chú và nghiên cứu Hỏi đáp trên toàn không gian làm việc, chỉnh sửa/tóm tắt trực tiếp, tự động điền từ cơ sở dữ liệu Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $12/tháng The Good AI Tạo bài luận học thuật có cấu trúc với dàn ý và trích dẫn nhanh chóng Luồng từ dàn ý đến bản nháp, giọng điệu học thuật, định dạng trích dẫn Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $5/tháng EduWriter AI Các bài báo học thuật có nhiều trích dẫn với tính năng hỗ trợ phát hiện đạo văn Tự động trích dẫn đa phong cách, phát hiện đạo văn, xuất bài viết đã định dạng Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $19/tháng Samwell. ai Viết học thuật dựa trên nghiên cứu với hỗ trợ nguồn tham khảo Tìm kiếm nguồn tài liệu học thuật, quy trình viết bài luận có hướng dẫn, công cụ chuyển đổi kiểu trích dẫn Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $15,32/tháng Writeless Soạn thảo nhanh các biểu mẫu luận văn dài chỉ với ít thông tin đầu vào Bản nháp dài, đề xuất chủ đề, độ phức tạp của bài viết có thể điều chỉnh Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $24,99/tháng MyEssayWriter AI Tạo dàn ý bài luận và bản nháp dài hơn với sự hỗ trợ chỉnh sửa cơ bản Công cụ tạo dàn ý, tạo bài luận mở rộng, đề xuất chỉnh sửa Kế hoạch trả phí từ 7,99 USD/tháng QuillBot AI Viết lại, sửa lỗi ngữ pháp và chỉnh sửa nhanh Chế độ diễn đạt lại, công cụ kiểm tra ngữ pháp, công cụ tóm tắt + công cụ tạo trích dẫn Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ 4,17 USD/tháng EssayFlow AI Viết học thuật giống như con người với công cụ phát hiện và trích dẫn Kiểm tra phát hiện AI, hỗ trợ trích dẫn, công cụ phát hiện đạo văn, viết đa ngôn ngữ Kế hoạch trả phí từ 27,98 USD/tháng Grammarly Sửa lỗi ngữ pháp và giọng điệu theo thời gian thực trên các ứng dụng Tích hợp trình duyệt và ứng dụng, phát hiện giọng điệu, đề xuất cải thiện độ rõ ràng Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $30/tháng

Tại sao nên chọn các lựa chọn thay thế cho Olovka AI

Olovka AI là trợ lý viết lách AI được thiết kế dành riêng cho việc viết bài học thuật và bài luận. Công cụ này rất giỏi trong việc tạo ra các bài luận có cấu trúc và xử lý trích dẫn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi các công việc viết lách của bạn vượt ra ngoài phạm vi lớp học?

Nhiều nhóm phải xử lý phạm vi rộng các công việc viết lách hàng ngày — từ email cho khách hàng và báo cáo dự án đến tài liệu nội bộ và nội dung tiếp thị. Việc sử dụng một công cụ viết bài luận chuyên dụng cho các công việc này sẽ gây ra sự bất tiện.

Việc phải liên tục chuyển đổi giữa công cụ viết AI và không gian làm việc thực tế gây ra sự phân tán thông tin. Điều này cũng thúc đẩy các nhóm tìm kiếm các giải pháp tốt hơn. Trên thực tế, chỉ 23% nhân viên hoàn toàn hài lòng với các ứng dụng công việc của họ, do sự phân mảnh này.

Dưới đây là những lý do chính khiến các nhóm tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Olovka AI:

Hỗ trợ viết đa dạng hơn: Bạn cần một công cụ có thể xử lý email chuyên nghiệp, báo cáo và nội dung tiếp thị, không chỉ riêng bài luận

Hợp tác nhóm: Công cụ viết AI của bạn nên được tích hợp vào nơi mà Công cụ viết AI của bạn nên được tích hợp vào nơi mà nhóm của bạn đang thực hiện công việc cùng nhau

Tích hợp quy trình làm việc: Các công cụ viết AI tốt nhất kết nối trực tiếp với các công việc, dự án và tài liệu của bạn, giúp bạn không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng

Gợi ý dựa trên ngữ cảnh: Bạn cần một công cụ trí tuệ nhân tạo có thể hiểu công việc của bạn và điều chỉnh giọng điệu cũng như phong cách cho phù hợp

👀 Bạn có biết? Từ “essay” bắt nguồn từ động từ tiếng Pháp “essayer”, có nghĩa đen là “thử” hoặc “cố gắng”. Michel de Montaigne đã đặt ra thuật ngữ này vào những năm 1500 vì ông coi các tác phẩm của mình là những “nỗ lực” nhằm sắp xếp suy nghĩ của mình.

Các lựa chọn thay thế Olovka AI tốt nhất để sử dụng

Mỗi công cụ dưới đây đều mang đến những điểm mạnh riêng biệt — khả năng tùy chỉnh cao hơn, tích hợp nghiên cứu mạnh mẽ hơn hoặc hỗ trợ phạm vi đa dạng các công việc viết.

Bắt đầu với công cụ tốt nhất:

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc viết bài dựa trên AI được tích hợp vào toàn bộ quy trình làm việc của bạn)

Olovka AI được phát triển để giúp sinh viên viết bài luận nhanh hơn. Tuy nhiên, khi công việc của bạn vượt ra ngoài bản nháp đầu tiên, bạn sẽ cần nhiều hơn một công cụ viết AI. Bạn cần các ghi chú, nghiên cứu, nội dung viết và hạn chót của mình được kết nối chặt chẽ với nhau.

Đó chính là điểm nổi bật của ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới.

Đầu tiên là ClickUp Brain, công cụ AI có khả năng hiểu ngữ cảnh tốt nhất, giải quyết những vấn đề lâu nay về nội dung sai lệch và công việc bị gián đoạn.

Phát hiện và sửa lỗi do AI gây ra trong bất kỳ văn bản nào với ClickUp Brain

Bạn có thể sử dụng nó để:

Soạn thảo nội dung gốc

Viết lại các phần

Nâng cao độ rõ ràng

Tóm tắt nội dung phức tạp

Dịch văn bản

Và còn nhiều hơn thế nữa

Brain cũng có thể tạo nội dung từ một lời nhắc trực tiếp trong ClickUp Docs hoặc các trường văn bản khác. Công cụ này cũng hoạt động trên văn bản đã lựa chọn trong Docs. Điều đó có nghĩa là, khi một đoạn văn không được như ý, bạn có thể chỉnh sửa lại mà không cần sao chép toàn bộ nội dung sang một công cụ khác.

Tiếp tục hoàn thiện nội dung của bạn với ClickUp Brain trong tài liệu

Hơn nữa, với ClickUp Docs, bạn có thể soạn thảo và lưu trữ bài viết, ghi chú lớp học và tài liệu học tập trong một trình chỉnh sửa cộng tác. Sau khi hoàn thành, chỉ cần định dạng chúng với các tiêu đề lớn, phần nổi bật, trích dẫn, khối mã, nút, đường phân cách và nhiều tính năng khác.

Docs cũng hỗ trợ nhúng và cộng tác trực tiếp, giúp bạn dễ dàng cân bằng giữa việc viết cá nhân, ghi chú chia sẻ và các bài tập dự án.

Soạn thảo bài viết và ghi chú học tập với định dạng linh hoạt trong ClickUp Docs

Trong tài liệu và các khu vực văn bản khác, lệnh gạch chéo /AI sẽ hiển thị trợ giúp viết bằng AI ngay tại nơi bạn đang thực hiện công việc. Tính năng này giúp bạn lên ý tưởng, soạn thảo hoặc viết lại mà không làm gián đoạn luồng công việc của bạn.

Đối với các buổi giảng và lớp học trực tiếp, ClickUp AI Notetaker tiếp tục công việc ở nơi mà hầu hết các công cụ viết AI dừng lại. Nó có thể tự động tham gia và ghi lại các cuộc họp trên Zoom, Microsoft Teams và Google Meet.

Sau đó, ClickUp sẽ cung cấp cho bạn tổng quan, những điểm chính, các bước tiếp theo, các chủ đề chính, danh sách người tham dự và bản ghi chép đầy đủ. Tất cả đều được gửi đến bạn dưới dạng tài liệu (Doc) mà bạn được gắn thẻ.

Tất cả những tài liệu này đều được lưu trữ trong Docs Hub, và bạn thậm chí có thể đặt câu hỏi cho AI về chúng sau đó. Không còn phải xem lại các bài giảng dài hay lục lọi các mốc thời gian nữa.

Nhận bản ghi cuộc họp, bản ghi chép và các mục cần thực hiện trực tiếp vào hộp thư đến của bạn với công cụ ghi chú AI của ClickUp

ClickUp Super Agents nâng tầm hiệu quả lên một cấp độ mới. Đây là những tác nhân tự động mà bạn có thể cấu hình để xử lý các công việc cốt lõi dựa trên bối cảnh không gian làm việc. Chúng có thể xử lý công việc, cập nhật mức độ ưu tiên, tạo nội dung và quản lý quy trình làm việc tự động, trong khi bạn vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng:

Trợ lý nghiên cứu AI : Thu thập và sắp xếp thông tin về các chủ đề đã định. Biến dữ liệu nghiên cứu thô thành nội dung bạn có thể sử dụng để viết bài : Thu thập và sắp xếp thông tin về các chủ đề đã định. Biến dữ liệu nghiên cứu thô thành nội dung bạn có thể sử dụng để viết bài

Trợ lý trích xuất nhiệm vụ : Quét ghi chú bài giảng, bản ghi âm và các cuộc thảo luận trong lớp để trích xuất các nhiệm vụ. Gán chủ sở hữu, đặt ngày đáo hạn và tự động tạo các nhiệm vụ ClickUp liên kết : Quét ghi chú bài giảng, bản ghi âm và các cuộc thảo luận trong lớp để trích xuất các nhiệm vụ. Gán chủ sở hữu, đặt ngày đáo hạn và tự động tạo các nhiệm vụ ClickUp liên kết

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Bạn đồng hành học tập AI : Sử dụng : Sử dụng ClickUp Brain MAX (trợ lý AI trên máy tính để bàn) để vượt xa việc soạn thảo đơn thuần. Công cụ này đọc các giáo trình, ghi chú bài giảng và các bài luận trước đây mà bạn đã tải lên để viết bài dựa trên bối cảnh. Nó cũng có thể điều chỉnh giọng điệu và giúp bạn xây dựng các luận điểm thuyết phục hơn cho các bài tập của mình

Video hướng dẫn ngắn gọn : Dự án nhóm? Ghi lại màn hình bằng : Dự án nhóm? Ghi lại màn hình bằng ClickUp Clips để giải thích ý tưởng và chia sẻ phản hồi mà không cần các chủ đề bình luận dài dòng

Không bao giờ bỏ lỡ hạn chót : Luôn đi đúng tiến độ với : Luôn đi đúng tiến độ với tính năng Nhắc nhở của ClickUp . Đặt cảnh báo cho các phiên học, ngày thi và các công việc cần theo dõi nhanh để bạn không bao giờ nộp công việc muộn

Giảm bớt công việc thủ công : Thiết lập : Thiết lập Tự động hóa ClickUp để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Ví dụ: tự động hóa có thể chuyển một công việc sang trạng thái “Đã xong” khi bạn tải lên bài viết hoặc nhắc nhở bạn khi ngày đáo hạn sắp đến

Xây dựng cấu trúc : Sắp xếp cuộc sống của bạn với : Sắp xếp cuộc sống của bạn với Cấu trúc phân cấp ClickUp (Không gian → Thư mục → Danh sách công việc → Nhiệm vụ). Bạn có thể tạo các khu vực riêng biệt cho từng môn học, thư mục và bài tập. Điều này giúp bạn giữ bài tập về nhà và ghi chú ở một nơi duy nhất

Không gian ghi chú nhanh: Sử dụng : Sử dụng ClickUp Notepad để ghi lại ý tưởng, phác thảo sơ bộ hoặc ghi chú bài giảng ngay khi chúng nảy ra. Khi bạn sẵn sàng thực hiện, hãy biến chúng thành các công việc có thể theo dõi

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Không gian làm việc thống nhất giúp loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ: Viết, công việc, tài liệu và trò chuyện đều nằm trên Viết, công việc, tài liệu và trò chuyện đều nằm trên một nền tảng duy nhất , giúp bạn không phải sao chép nội dung giữa các ứng dụng hay mất bối cảnh

Gợi ý AI dựa trên ngữ cảnh: ClickUp Brain hiểu cấu trúc Không gian Làm việc ClickUp của bạn và các gợi ý của nó được tùy chỉnh theo công việc thực tế của bạn

Phù hợp từ cá nhân đến doanh nghiệp: Dù bạn là người dùng cá nhân hay một nhóm lớn, bạn vẫn được trải nghiệm những tính năng viết bằng AI tương tự

Nhược điểm:

Số lượng tính năng khổng lồ có thể gây khó khăn cho người dùng mới làm quen với các nền tảng tất cả trong một

Để tận dụng tối đa các tính năng AI nâng cao, bạn nên dành thời gian tìm hiểu tài liệu hướng dẫn

Giá dịch vụ ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4,7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 chia sẻ:

ClickUp đã giúp tôi trở thành một người có tổ chức hơn trong không gian làm việc của mình với tư cách là một sinh viên, đồng thời cung cấp các nhắc nhở hàng ngày cho các sở thích khác của tôi. Nó cũng cho phép tùy chỉnh sâu rộng thông qua các mẫu để làm cho không gian trở nên cá nhân hóa hơn.

📮 ClickUp Insight: Cảm giác trì hoãn thật nặng nề. Thực tế, gần một nửa số người tham gia khảo sát của chúng tôi cảm thấy có lỗi khi không thực hiện công việc. Nhưng thường thì vấn đề không phải ở bạn — mà là ở cách bạn thiết lập công việc. Nếu ghi chú của bạn lộn xộn hoặc bạn không biết việc cần làm tiếp theo là gì, sẽ rất khó để bắt đầu. ClickUp Brain MAX giúp bạn thực hiện bước đầu tiên một cách dễ dàng. Chỉ cần hỏi nó: “Hôm nay tôi nên làm gì?” hoặc “Điều gì đang cản trở tôi?” Nó sẽ xem xét các công việc của bạn và đưa ra câu trả lời rõ ràng ngay lập tức. Ngoài ra, Talk-to-Text giúp bạn suy nghĩ thành lời. Bạn không cần phải gõ một câu lệnh hoàn hảo hay gửi văn bản cho ba người bạn khác nhau. Chỉ cần nói ra suy nghĩ của mình và bắt đầu công việc mà không gặp áp lực.

2. Notion AI (Tốt nhất cho việc viết bằng AI trong các cơ sở kiến thức linh hoạt)

Notion AI là một trợ lý được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc Notion. Công cụ này rất hữu ích cho sinh viên và nhà nghiên cứu, những người lưu trữ lượng lớn ghi chú, tệp PDF và bản ghi bài giảng tại một địa điểm duy nhất. Khác với các công cụ trò chuyện độc lập, Notion AI sử dụng dữ liệu cụ thể trong các trang riêng tư của bạn để trả lời câu hỏi hoặc sắp xếp tệp tin.

Công cụ này sử dụng logic tìm kiếm “trên toàn bộ không gian làm việc”. Giả sử bạn yêu cầu AI tìm một lý thuyết cụ thể bị chôn vùi trong đống ghi chú của cả học kỳ. Trợ lý sẽ quét toàn bộ cơ sở dữ liệu của bạn để tìm ra câu trả lời chính xác kèm theo các liên kết đến nguồn tham khảo.

Nó cũng có thể biến một danh sách các điểm liệt kê lộn xộn thành một bảng có cấu trúc. Bạn cũng sẽ thấy các dữ liệu như “Ngày” hoặc “Khái niệm chính” được điền tự động dựa trên nội dung trang.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Hỏi đáp theo ngữ cảnh trên toàn Không gian Làm việc: Hỏi Notion AI bất kỳ câu hỏi nào, và nó sẽ tìm kiếm trên toàn bộ Không gian Làm việc của bạn để cung cấp câu trả lời

Soạn thảo và cải thiện nội dung ngay trong tài liệu: Chọn bất kỳ văn bản nào trong tài liệu và yêu cầu AI viết lại, mở rộng hoặc tóm tắt trực tiếp

Tự động điền các trường cơ sở dữ liệu: Notion AI có thể tự động điền các trường cơ sở dữ liệu dựa trên nội dung trang, giúp giảm thiểu việc thực hiện mục nhập thủ công

Ưu và nhược điểm của Notion AI

Ưu điểm:

Cấu trúc không gian làm việc linh hoạt có thể thích ứng với hầu hết mọi trường hợp sử dụng

AI hiểu bối cảnh không gian làm việc của bạn, giúp đưa ra các đề xuất phù hợp hơn

Thư viện mẫu phong phú giúp bạn bắt đầu nhanh hơn

Nhược điểm:

Các tính năng AI yêu cầu gói đăng ký bổ sung ngoài kế hoạch Notion cơ bản

Hiệu suất có thể bị chậm lại khi sử dụng các không gian làm việc có quy mô rất lớn

Giá của Notion AI

Miễn phí : (Phiên bản dùng thử giới hạn của Notion AI)

Ngoài ra : $12/tháng cho mỗi người dùng (Phiên bản dùng thử giới hạn của Notion AI)

Kinh doanh : $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2: 4,7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion AI?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi rất thích hệ thống khối, khả năng biến một ghi chú đơn giản thành một cơ sở dữ liệu quan hệ phức tạp. Tôi rất thích các bản tóm tắt chủ đề được hỗ trợ bởi AI, Slack Huddles, Trình tạo quy trình làm việc, cùng các tính năng Danh sách công việc và Bảng vẽ mới.

3. The Good AI (Tốt nhất để tạo bài luận học thuật có cấu trúc)

The Good AI là trợ lý viết lách được thiết kế riêng cho bài luận của sinh viên. Công cụ này giúp những ai gặp khó khăn với “trang trắng”.

Bạn có thể sử dụng công cụ này để tạo bản nháp có đầy đủ trích dẫn chỉ trong vài phút. Khác với các chatbot thông thường, công cụ này duy trì giọng điệu học thuật và trích dẫn chính xác ngay từ lời nhắc ban đầu.

Nhập đề bài luận của bạn và chọn độ dài mong muốn cho bài viết. Trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra một dàn ý hoàn chỉnh cho bạn — bao gồm phần mở đầu, phần thân bài và phần kết luận.

Sau khi có bản nháp, hãy bôi đen bất kỳ câu nào để AI viết tiếp phần tiếp theo cho bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ tích hợp sẵn để sửa lỗi ngữ pháp và kiểm tra dấu vết của AI. Điều này giúp bạn hoàn thiện công việc trước khi nộp.

Các tính năng nổi bật của The Good AI

Bài luận có cấu trúc: Tạo ra một bài luận hoàn thành bao gồm phần mở đầu, các đoạn thân bài và phần kết luận cho chủ đề bạn chọn

Hỗ trợ nhiều loại bài luận: Tạo bài luận tranh luận, giải thích, miêu tả hoặc kể chuyện tùy theo nhu cầu

Trích dẫn tự động: Công cụ này có thể chèn trích dẫn theo các định dạng như APA, MLA hoặc Chicago

Ưu và nhược điểm của The Good AI

Ưu điểm:

Nó nhanh chóng tạo ra các bài luận có cấu trúc, giúp tiết kiệm thời gian cho bản nháp ban đầu

Tính năng hỗ trợ trích dẫn giúp đáp ứng các yêu cầu định dạng học thuật

Giao diện đơn giản của nó giúp người dùng dễ dàng làm quen.

Nhược điểm:

Công cụ này chỉ giới hạn trong các bài luận học thuật và không phù hợp cho việc viết chuyên nghiệp.

Nội dung được tạo ra có thể cần chỉnh sửa đáng kể để phù hợp với phong cách cá nhân của bạn

Nó không có tính năng hợp tác cho các dự án viết lách theo nhóm

Chính sách giá của Good AI

Miễn phí

Gói Premium: $5/tháng

Đánh giá và nhận xét về The Good AI

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

4. EduWriter AI (Tốt nhất cho các bài báo học thuật có nhiều trích dẫn)

EduWriter AI là trợ lý AI dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu đang gấp rút hoàn thành bài viết. Công cụ này tạo ra các bài báo học thuật được định dạng đầy đủ trong vòng chưa đầy 20 giây.

Khác với các công cụ AI thông thường, công cụ này được thiết kế riêng cho các quy định của trường học. Nó bao gồm một công cụ chấm điểm bài luận và một công cụ tạo trích dẫn theo đúng phong cách APA phiên bản thứ 7.

Để bắt đầu, chỉ cần nhập chủ đề của bạn. Sau đó, chọn trình độ học vấn, từ cấp trung học phổ thông đến tiến sĩ. Công cụ sẽ tạo ra một bản nháp rõ ràng với phần mở đầu, luận điểm chính và phần tóm tắt kết luận.

Bạn có thể tải nội dung xuống dưới dạng tệp Word. Tệp này sẽ có sẵn trang bìa, danh mục tham khảo và khoảng cách phù hợp. Ngoài ra, tất cả các nguồn được sử dụng đều được liên kết với văn bản của bạn.

Các tính năng nổi bật của EduWriter AI

Tự động trích dẫn theo nhiều định dạng: Tạo trích dẫn theo các định dạng APA, MLA, Chicago, Harvard và các định dạng khác

Tính năng phát hiện đạo văn tích hợp: Kiểm tra tính độc đáo của nội dung trước khi nộp bài

Tích hợp nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo có thể trích xuất thông tin liên quan từ các nguồn học thuật để hỗ trợ lập luận của bạn

Ưu và nhược điểm của EduWriter AI

Ưu điểm:

Hỗ trợ trích dẫn mạnh mẽ giúp giảm bớt công việc định dạng thủ công

Kiểm tra đạo văn giúp bạn yên tâm trước khi nộp bài

Tích hợp nghiên cứu giúp bạn nhanh chóng tìm thấy bằng chứng hỗ trợ

Nhược điểm:

Nó tập trung hoàn toàn vào viết học thuật và không phù hợp với các loại nội dung khác

Chất lượng kết quả có thể thay đổi phụ thuộc vào độ phức tạp của chủ đề

Bạn không thể tùy chỉnh phong cách hoặc giọng điệu viết

Giá của EduWriter AI

Miễn phí

Gói Premium: 19 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về EduWriter AI

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về EduWriter AI?

Một người dùng Capterra chia sẻ:

Trải nghiệm tổng thể của tôi với EduWriter.ai là tích cực. Công cụ này dễ sử dụng, tiết kiệm nhiều thời gian và tạo ra nội dung học thuật có cấu trúc tốt. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn cần chỉnh sửa, đây là một công cụ đáng tin cậy, hỗ trợ năng suất làm việc và đáp ứng hiệu quả hầu hết các nhu cầu viết lách.

5. Samwell.ai (Tốt nhất cho việc viết bài học thuật dựa trên nghiên cứu)

Việc tìm kiếm các nguồn tin đáng tin cậy cho một bài nghiên cứu có thể mất hàng giờ tìm kiếm thủ công. Điều này quá kém hiệu quả và khiến việc xây dựng một lập luận vững chắc dựa trên bằng chứng trở nên khó khăn.

Samwell.ai là một trợ lý nghiên cứu AI hỗ trợ bạn trong việc này. Công cụ này tìm kiếm các nguồn tài liệu học thuật để bổ sung vào bài viết của bạn. Nó có thể tìm kiếm nguồn, tóm tắt nội dung và chèn trích dẫn trực tiếp vào bản nháp của bạn.

Công cụ này sử dụng một mạng lưới rộng lớn gồm hơn 20 thư viện học thuật. Điều này đảm bảo các nguồn tham khảo của bạn là chính xác và đã qua thẩm định đồng nghiệp. Và khi bản nháp đã sẵn sàng, hãy sử dụng “Trình chỉnh sửa Power” để chèn các bảng, biểu đồ và tài liệu tham khảo video tùy chỉnh.

Các tính năng nổi bật của Samwell.ai

Trợ lý nghiên cứu AI: Công cụ này tìm kiếm các nguồn tài liệu học thuật liên quan dựa trên chủ đề của bạn. Nó cũng gợi ý cách tích hợp các nguồn này vào bài viết.

Quy trình viết bài luận có hướng dẫn: Trợ lý logic từng bước giúp bạn hoàn thiện luận điểm và xây dựng lộ trình có cấu trúc

Công cụ chuyển đổi định dạng trích dẫn: Chuyển đổi giữa các định dạng MLA, APA, Chicago, IEEE và các định dạng khác chỉ với một cú nhấp chuột để phù hợp với yêu cầu của bạn

Ưu và nhược điểm của Samwell.ai

Ưu điểm:

Phương pháp ưu tiên nghiên cứu đảm bảo nội dung của bạn được hỗ trợ bởi các nguồn tham khảo

Tự động định dạng trích dẫn giúp tiết kiệm thời gian khi tạo danh mục tài liệu tham khảo

Đây là công cụ hữu ích cho sinh viên mới bắt đầu nghiên cứu học thuật

Nhược điểm:

Công cụ này chỉ giới hạn trong việc viết học thuật và không phù hợp với nội dung kinh doanh hoặc sáng tạo

Chất lượng nguồn phụ thuộc vào các cơ sở dữ liệu có sẵn và có thể không bao quát hết tất cả các chủ đề

Nội dung được tạo ra có thể cần chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu của bạn

Giá của Samwell.ai

Miễn phí

Học thuật: $15,32/tháng

Đánh giá và nhận xét về Samwell.ai

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Samwell.ai?

Một người dùng Reddit chia sẻ:

Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy công cụ này cực kỳ hữu ích khi viết các bài báo nghiên cứu khoa học.

🧠 Sự thật thú vị: Trợ lý giảng dạy AI đầu tiên trong lịch sử, Jill Watson, rất giỏi trong công việc của mình. Năng lực của cô ấy xuất sắc đến mức các sinh viên tại Georgia Tech không hề biết cô ấy không phải là con người. Trong nhiều tháng năm 2016, cô ấy đã quản lý các bài đăng trên diễn đàn và xử lý các thắc mắc của sinh viên một cách hoàn hảo. Sự “tiết lộ” lớn chỉ diễn ra vào cuối học kỳ. Đây là một ví dụ điển hình về sức mạnh của AI khi được cung cấp “bối cảnh” phù hợp.

6. Writeless (Tốt nhất để tạo bản nháp bài luận nhanh chóng với ít thao tác nhập liệu)

Đôi khi, phần khó khăn nhất của việc viết lách chính là bắt đầu. Tình trạng bí ý tưởng có thể khiến bạn ngồi nhìn chằm chằm vào trang giấy trống mà không có ý tưởng nào. Điều này thật căng thẳng khi bạn đang phải đối mặt với thời hạn gấp rút.

Writeless tập trung vào tốc độ, giúp soạn thảo bài luận nhanh chóng với tối thiểu sự can thiệp của người dùng. Công cụ này được thiết kế dành cho sinh viên cần bắt đầu nhanh chóng và có kế hoạch tự hoàn thành công việc. Chỉ cần nhập chủ đề và nhận bản nháp trong vài giây, không cần quản lý các cài đặt phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Writeless

Bài viết dài: Tạo bài nghiên cứu lên đến 20.000 từ (khoảng 40 trang) chỉ trong một lần

Gợi ý chủ đề: Nếu bạn đang gặp khó khăn, Writeless có thể gợi ý các chủ đề hoặc góc nhìn để bạn khám phá

Tùy chỉnh: Điều chỉnh mức độ trang trọng, giọng điệu và mức độ dễ đọc theo phong cách hoặc nhu cầu của bạn

Ưu và nhược điểm của Writeless

Ưu điểm:

Nó là nhà cung cấp kết quả cực kỳ nhanh chóng cho những người dùng cần bản nháp gấp.

Giao diện đơn giản, không cần thời gian làm quen

Nó rất hữu ích cho việc brainstorming và vượt qua tình trạng bí ý tưởng

Nhược điểm:

Có giới hạn trong việc kiểm soát cấu trúc, giọng điệu hoặc độ sâu của nội dung đầu ra

Nội dung được tạo ra thường cần chỉnh sửa đáng kể

Không hỗ trợ trích dẫn hoặc kiểm tra đạo văn

Giá cả của Writeless

Miễn phí

Hàng tháng: $30/tháng

Đánh giá và nhận xét về Writeless

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

7. MyEssayWriter AI (Tốt nhất để xây dựng khung bài luận logic)

MyEssayWriter AI hỗ trợ học sinh trung học và sinh viên đại học chưa biết bắt đầu từ đâu. Đây không phải là một công cụ nghiên cứu phức tạp. Thay vào đó, nó rất dễ sử dụng và giúp tạo ra bản nháp rõ ràng một cách nhanh chóng.

Để bắt đầu, chỉ cần nhập chủ đề của bạn. Sau đó, chọn một phong cách, chẳng hạn như bài luận “tranh luận” hoặc “miêu tả”. AI sẽ tạo ra một luận điểm và một dàn ý đầy đủ. Sau đó, bạn có thể sử dụng công cụ “Humanizer” để điều chỉnh kết quả cho phù hợp với phong cách viết của bạn.

Các tính năng nổi bật của MyEssayWriter AI

Bài luận dài: Tạo các bài luận dài cho bài nghiên cứu hoặc các bài tập mở rộng

Trình tạo dàn ý: Bắt đầu với một dàn ý tùy chỉnh để đảm bảo nội dung bao quát tất cả các điểm cần thiết

Gợi ý chỉnh sửa: Công cụ này cung cấp các gợi ý để cải thiện nội dung

Ưu và nhược điểm của MyEssayWriter AI

Ưu điểm:

Nó xử lý tốt các yêu cầu về nội dung dài

Công cụ tạo dàn ý là nhà cung cấp kiểm soát cấu trúc trước khi tạo nội dung

Các đề xuất chỉnh sửa giúp cải thiện bản nháp ban đầu

Nhược điểm:

Các kết quả dài hơn có thể chứa nội dung lặp lại hoặc không nhất quán

Nó vẫn cần chỉnh sửa đáng kể để đạt chất lượng học thuật khi nộp/gửi bài.

Nó chỉ giới hạn ở các định dạng bài luận

Giá dịch vụ MyEssayWriter AI

Gói Cơ bản : 7,99 USD/tháng

Pro : 14,99 USD/tháng

Gói Premium: $19,99/tháng

Đánh giá và nhận xét về MyEssayWriter AI

G2 : 4.6/5 (hơn 10 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về MyEssayWriter AI?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tính năng tìm kiếm và trích dẫn của nó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, và AI tạo ra văn bản có cấu trúc tốt, nghe tự nhiên, giống như chính công việc của tôi.

8. QuillBot AI (Tốt nhất cho việc diễn đạt lại và cải thiện ngữ pháp)

Bạn đã hoàn thành bản nháp đầu tiên, nhưng cảm thấy nó còn lộn xộn. Bạn lo lắng rằng nó có thể có lỗi, hoặc giọng điệu chưa thực sự phù hợp. Thực sự, việc chỉnh sửa bản nháp có thể khó khăn không kém gì việc viết ra nó.

QuillBot giúp bạn chỉnh sửa bản nháp để sửa lỗi ngữ pháp và cải thiện độ rõ ràng. Công cụ này cung cấp nhiều chế độ khác nhau, chẳng hạn như “thuận lợi” hoặc “chính thức”. Điều này cho phép bạn điều chỉnh giọng điệu và phong cách theo nhu cầu.

Các tính năng nổi bật của QuillBot AI

Chuyển đổi giữa hơn 10 chế độ diễn đạt lại: Chọn từ các phong cách như Chuẩn, Trôi chảy, Chính thức hoặc Học thuật để điều chỉnh văn bản sao cho phù hợp với yêu cầu của bạn

Trình kiểm tra ngữ pháp: Phát hiện lỗi ngữ pháp, vấn đề về dấu câu và cách diễn đạt không tự nhiên

Công cụ tóm tắt và tạo trích dẫn: Tóm tắt văn bản dài thành các điểm chính hoặc tạo trích dẫn theo các định dạng phổ biến

Ưu và nhược điểm của QuillBot AI

Ưu điểm:

Nó diễn đạt lại rất tốt, với nhiều chế độ phong cách khác nhau

Công cụ kiểm tra ngữ pháp giải thích các sửa lỗi để bạn có thể học hỏi thêm

Phần mở rộng trình duyệt của nó hoạt động trên nhiều trang web và ứng dụng

Nhược điểm:

Nó không được thiết kế để tạo nội dung từ đầu

Gói miễn phí có giới hạn số từ, điều này có thể gây khó chịu cho những người dùng thường xuyên

Nội dung được viết lại vẫn cần được kiểm tra lại về độ chính xác và phong cách.

Giá dịch vụ QuillBot AI

Miễn phí

Gói Premium : 4,17 USD/tháng, thanh toán hàng năm

Kế hoạch gói Teams: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về QuillBot AI

G2 : 4.4/5 (hơn 70 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về QuillBot AI?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Đây là một phần mềm tuyệt vời, dễ sử dụng và đầy đủ các tính năng như viết lại văn bản và công cụ kiểm tra AI. Các phần mở rộng và tích hợp của ứng dụng cũng rất hữu ích, đồng thời có các tùy chọn cao cấp. Hầu như không cần đào tạo.

9. EssayFlow AI (Tốt nhất cho việc viết bài học thuật có sự hỗ trợ của AI giống như con người)

Học sinh thường lo lắng rằng văn bản do AI tạo ra sẽ nghe có vẻ máy móc hoặc bị các công cụ phát hiện AI đánh dấu. Nỗi lo này có thể khiến việc sử dụng AI trở nên khó khăn, ngay cả khi bạn thực sự cần sự trợ giúp để bắt đầu.

EssayFlow AI tập trung vào nội dung đọc tự nhiên và vượt qua kiểm tra phát hiện AI. Điều này giúp sinh viên lo lắng về công việc của họ bị đánh dấu là nội dung do AI tạo ra. Công cụ này nhằm kết hợp phong cách viết giống con người với tốc độ của AI.

Các tính năng nổi bật của EssayFlow AI

Dịch sang hơn 50 ngôn ngữ: Viết bằng hàng chục ngôn ngữ khác nhau mà vẫn giữ được giọng điệu “giống như con người”

Tính năng phát hiện AI tích hợp: Kiểm tra nội dung của bạn bằng các công cụ phát hiện AI trước khi nộp bài

Hỗ trợ trích dẫn và kiểm tra đạo văn: Tạo trích dẫn và kiểm tra đạo văn để nội dung của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn về tính trung thực học thuật

EssayFlow AI và nhược điểm

Ưu điểm:

Việc tập trung vào việc tạo ra văn phong tự nhiên có thể giúp bài luận trở nên dễ đọc hơn

Tính năng phát hiện AI tích hợp sẵn mang lại sự minh bạch

Hỗ trợ trích dẫn giúp đáp ứng các yêu cầu học thuật

Nhược điểm:

Việc nhấn mạnh vào việc tránh bị phát hiện có thể không phù hợp với tất cả các chính sách của tổ chức

Chất lượng đầu ra rất đa dạng và cần được xem xét kỹ lưỡng

Nó chỉ giới hạn ở các định dạng bài luận học thuật

Giá của EssayFlow AI

Basic : 27,98 USD/tháng

Pro : 34,98 USD/tháng

Không giới hạn: 84,98 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về EssayFlow AI

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

10. Grammarly (Tốt nhất để sửa lỗi ngữ pháp và giọng điệu theo thời gian thực trên mọi nền tảng)

Viết trên các nền tảng khác nhau — email, mạng xã hội, tài liệu — có thể là một thách thức. Những lỗi ngữ pháp nhỏ hoặc giọng điệu không nhất quán rất dễ lọt qua, làm giảm uy tín chuyên nghiệp của bạn.

Grammarly là một trợ lý viết lách được sử dụng rộng rãi, cung cấp tính năng sửa lỗi ngữ pháp, chính tả và dấu câu theo thời gian thực bất cứ nơi nào bạn gõ. Điểm mạnh của nó là tính phổ biến. Nói tóm lại, phần mở rộng trình duyệt và các tích hợp đảm bảo hỗ trợ nhất quán trên tất cả các ứng dụng của bạn. Tính năng phát hiện giọng điệu của nó cũng giúp bạn điều chỉnh văn phong cho phù hợp với các bối cảnh khác nhau, từ bình thường đến trang trọng.

Các tính năng nổi bật của Grammarly

Phần mở rộng trình duyệt và tích hợp: Grammarly hoạt động trên các trình duyệt, ứng dụng máy tính và thiết bị di động, mang đến sự hỗ trợ viết lách nhất quán

Phát hiện và điều chỉnh giọng điệu: Công cụ này phân tích giọng điệu bài viết của bạn và đề xuất các điều chỉnh để phù hợp với đối tượng độc giả mục tiêu của bạn

Gợi ý về sự rõ ràng và tính thu hút: Ngoài việc kiểm tra ngữ pháp, Grammarly còn đề xuất các cách để bài viết của bạn trở nên rõ ràng và thu hút hơn

Ưu và nhược điểm của Grammarly

Ưu điểm:

Nó hoạt động ở mọi nơi bạn viết, cung cấp hỗ trợ nhất quán trên mọi nền tảng

Tính năng phát hiện giọng điệu giúp điều chỉnh văn bản của bạn cho phù hợp với các bối cảnh và đối tượng khác nhau

Những giải thích rõ ràng giúp bạn học hỏi và cải thiện kỹ năng viết theo thời gian

Nhược điểm:

Đây chủ yếu là một công cụ chỉnh sửa với khả năng tạo nội dung giới hạn

Một số đề xuất có thể không phù hợp với các hướng dẫn phong cách hoặc sở thích cụ thể

Một số tính năng chính yêu cầu đăng ký để truy cập đầy đủ

Giá của Grammarly

Miễn phí

Hàng tháng: 30 USD/thành viên/tháng

Đánh giá và nhận xét về Grammarly

G2 : 4,7/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Grammarly?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Grammarly rất dễ sử dụng và tích hợp mượt mà với các trình duyệt và công cụ tôi dùng hàng ngày. Nó cung cấp các gợi ý theo thời gian thực về ngữ pháp, sự rõ ràng và giọng điệu, giúp tôi viết chuyên nghiệp và tự tin hơn. Giao diện gọn gàng và việc triển khai chỉ cần thiết lập tối thiểu. Tôi đặc biệt thích tính năng phát hiện giọng điệu và các gợi ý diễn đạt lại, giúp cải thiện chất lượng giao tiếp đáng kể.

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, một số công cụ viết AI hoạt động trực tiếp bên trong các nền tảng quản lý dự án. Ví dụ, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ viết AI ngay tại nơi bạn thực hiện công việc cùng nhóm. ClickUp Brain hoạt động trên mọi phần trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Nó được tích hợp với ClickUp Tasks, tài liệu và ClickUp Chat, giúp quá trình viết và thực thi luôn được kết nối.

Điều gì làm cho một công cụ viết AI trở nên an toàn và đáng tin cậy cho mục đích chuyên nghiệp?

Hãy chọn các công cụ có quy định rõ ràng về bảo mật. Tìm kiếm các chứng nhận bảo mật hàng đầu như SOC 2 hoặc ISO. Việc tìm hiểu cách AI được huấn luyện cũng rất quan trọng. Các công cụ được tích hợp vào các nền tảng lớn như ClickUp an toàn hơn so với các ứng dụng nhỏ, độc lập. ClickUp sử dụng các biện pháp bảo mật cao cấp để đảm bảo công việc của bạn được an toàn và riêng tư.

Làm thế nào các nhóm có thể sử dụng AI để cải thiện kỹ năng viết và giao tiếp chuyên nghiệp?

Các nhóm có thể sử dụng AI để soạn thảo bản cập nhật trạng thái, tóm tắt ghi chú cuộc họp, điều chỉnh giọng điệu và đảm bảo tính nhất quán cho tài liệu. Cách tốt nhất để sử dụng AI là tích hợp nó trực tiếp vào công việc cần làm. Bạn không nên phải thêm một công cụ mới chỉ để quản lý việc viết lách.