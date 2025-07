10 công cụ phát hiện AI tốt nhất năm 2025 (miễn phí và trả phí)

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến trong tạo/lập nội dung có hai mặt. Một mặt, AI giống như một phù thủy tạo ra nội dung chất lượng trong chớp mắt, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian để đầu tư vào các dự án có giá trị khác. Nhưng không phải mọi thứ đều màu hồng, việc tạo nội dung bằng AI cũng có những nhược điểm.

Ngoài việc có thể vi phạm đạo đức, nội dung do AI tạo ra có thể không đáng tin cậy và hoàn toàn không chính xác.

Khi các công cụ AI ngày càng tiên tiến, việc xác định nội dung do chúng tạo ra trở nên ngày càng khó khăn. Đây là lúc các công cụ phát hiện AI phát huy tác dụng — chúng phân tích văn bản và hình ảnh để phát hiện xem chúng được tạo ra bởi con người hay AI. ?️

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 10 công cụ phát hiện nội dung AI tốt nhất trên thị trường để giúp bạn phân biệt nội dung do con người tạo ra và nội dung do AI tạo ra.

Phần mềm phát hiện AI là gì?

Công cụ phát hiện AI phân tích nội dung để xác định xu hướng và mẫu cho thấy nội dung đó được tạo bởi con người hay AI. Khi phân tích văn bản, công cụ phát hiện nội dung AI sẽ tìm kiếm sự thiếu chiều sâu và sáng tạo, sự lặp lại của các từ và cụm từ nhất định, độ dài câu cụ thể hoặc thông tin không chính xác hoặc lỗi thời.

Trong trường hợp hình ảnh hoặc video, các công cụ phát hiện AI quét các yếu tố như đối tượng, tư thế hoặc ký tự để xác định nguồn gốc của chúng. ?

Các công cụ được sử dụng để phát hiện AI được hỗ trợ bởi công nghệ mạnh mẽ, nhưng cần đề cập rằng chúng không phải lúc nào cũng chính xác. Chúng có thể mắc lỗi, vì vậy bạn không nên vội vàng và tin tưởng một công cụ một cách mù quáng.

Cách chọn công cụ kiểm tra phát hiện AI tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn

Có rất nhiều công cụ phát hiện AI trên thị trường, làm thế nào để chọn được một công cụ chất lượng? Nếu bạn muốn một công cụ đạt được sự cân bằng giữa chức năng, dễ sử dụng và độ tin cậy, hãy tìm kiếm các đặc điểm sau:

Hỗ trợ nhiều mô hình ngôn ngữ: Có thể nhận diện văn bản do AI tạo ra trong GPT-3, GPT-4, Bard, Claude và các mô hình khác Độ chính xác: Công cụ phát hiện AI phù hợp phải có tỷ lệ dương tính giả và âm tính giả tối thiểu và cung cấp kết quả tương đối đáng tin cậy Khả năng mở rộng: Phải có khả năng phân tích các mục dữ liệu lớn mà không ảnh hưởng đến độ chính xác Khả năng tùy chỉnh: Trình phát hiện AI phải cho phép bạn tùy chỉnh quá trình phân tích để tập trung vào các tiêu chí cụ thể phù hợp với nhu cầu của bạn Tùy chọn báo cáo: Trình phát hiện nội dung AI phải cung cấp tổng quan về lịch sử phân tích của bạn và cho phép bạn xác định các xu hướng có thể thúc đẩy việc cải thiện nội dung của bạn Tương thích đa nền tảng: Công cụ này phải hoạt động tốt trên nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau

Chúng tôi đã phân tích hàng chục công cụ phát hiện AI và lựa chọn 10 công cụ hàng đầu nổi bật về độ tin cậy, đánh giá tốt và tính năng tuyệt vời. Hãy xem xét chúng và tìm công cụ phù hợp với nhu cầu của bạn và mang lại nhiều lợi ích nhất.

1. Copyleaks – Tốt nhất cho sử dụng cấp doanh nghiệp

Bạn đang tìm kiếm giải pháp phát hiện AI cho doanh nghiệp của mình? Copyleaks chính là thứ bạn cần — công cụ này cung cấp phân tích cấp câu, phạm vi mô hình đầy đủ (bao gồm Bard và GPT-4) và độ tin cậy ấn tượng.

Trên thực tế, công cụ phát hiện AI này tự báo cáo độ chính xác 99,1% và tỷ lệ dương tính giả 0,2% trên tất cả nội dung do AI tạo ra. !

Copyleaks phân tích văn bản câu bằng câu, cung cấp cho bạn thông tin chính xác về những phần được viết bởi con người và những phần có khả năng được viết bởi AI. Bạn thậm chí có thể xem các phần được AI diễn giải lại.

Copyleaks hiểu 30 ngôn ngữ, vì vậy nó là một công cụ tuyệt vời cho các doanh nghiệp đa quốc gia. Ngoài ra, nó có thể phân tích mã nguồn, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các nhóm lập trình và phát triển phần mềm.

Các tính năng tốt nhất của Copyleaks

Phân tích cấp độ câu

Phủ sóng toàn bộ mô hình

99. độ chính xác 1% (theo báo cáo của người dùng)

Hỗ trợ 30 ngôn ngữ

Giới hạn của Copyleaks

Chế độ xem kết quả có thể chậm hơn so với một số công cụ phát hiện nội dung AI khác

Không có tùy chọn loại trừ một số phần của văn bản

Giá cả của Copyleaks

9,16 USD/tháng cho 1.200 trang (mỗi trang bao gồm tối đa 250 từ nội dung được quét)

*Giá niêm yết đề cập đến mô hình thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Copyleaks

G2 : 4.8/5 (dưới 5 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (80+ đánh giá)

2. ZeroGPT – Tốt nhất cho hỗ trợ đa ngôn ngữ

Nếu bạn ưu tiên tiện lợi và đơn giản, ZeroGPT có thể là lựa chọn phù hợp cho các công cụ phát hiện AI.

Nền tảng này mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn. Ví dụ, ZeroGPT hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Indonesia, tiếng Đức và tiếng Hindi. Điều này khiến nó phù hợp cho các nhà giáo dục và nhóm nội dung trên toàn thế giới để phát hiện văn bản do AI tạo ra và hiểu các nội dung AI khác.

Một tính năng thú vị khác mà bạn sẽ có được với nền tảng này là API ZeroGPT, cho phép bạn tích hợp công cụ này vào các ứng dụng và chương trình khác để tận hưởng tính năng phát hiện nội dung AI theo thời gian thực.

Khi quét một nội dung bằng công cụ này, bạn sẽ nhận được tỷ lệ phần trăm thể hiện khả năng nội dung đó được viết bởi con người hay được tạo ra bởi AI/GPT. Khi cuộn xuống, bạn sẽ thấy các phần văn bản có vẻ được tạo ra bởi AI được đánh dấu màu vàng.

Các tính năng tốt nhất của ZeroGPT

ZeroGPT API có thể được sử dụng tương tự như các công cụ viết AI khác

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trên nội dung do AI tạo ra

Không có chi phí ẩn hay giới hạn về lượng văn bản bạn có thể phân tích

Giới hạn của ZeroGPT

Không có tùy chọn đính kèm tệp để phân tích trong trình phát hiện nội dung

Giao diện có thể trông cũ đối với một số người dùng

Giá cả của ZeroGPT

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về ZeroGPT

Không có đánh giá

3. Winston AI – Tốt nhất cho nhận dạng ký tự quang học

Winston AI là một công cụ phát hiện nội dung AI dễ sử dụng với bảng điều khiển trực quan. Công cụ này phân tích văn bản của bạn một cách sâu sắc và hiển thị tỷ lệ phần trăm khả năng nội dung đó được tạo bởi AI.

Nền tảng này hỗ trợ nhiều loại tệp — bạn có thể sao chép và dán văn bản hoặc tải lên tệp docx, .jpg hoặc .png. Winston AI tự hào có công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) tiên tiến, cho phép nó đọc văn bản từ hình ảnh và thậm chí xử lý văn bản viết tay một cách dễ dàng.

Công cụ phát hiện AI này có tỷ lệ chính xác tự báo cáo là 99,6%. Ngoài việc hiển thị xác suất tổng thể của một văn bản là nội dung do AI tạo ra, Winston AI còn đánh giá từng câu, cho phép bạn đào sâu hơn và xác định chính xác các vấn đề.

Winston AI hiện hỗ trợ các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.

Các tính năng tốt nhất của Winston AI

Tính năng Công nghệ OCR

Xử lý văn bản viết tay

Đánh giá từng câu một

Giao diện phát hiện AI dễ sử dụng

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Một trong số ít các tùy chọn phát hiện nội dung AI miễn phí trong danh sách này

Giới hạn của Winston AI

Tính năng báo cáo có thể được cải thiện

So với các đối thủ cạnh tranh, số lượng ngôn ngữ được hỗ trợ tương đối ít hơn

Giá cả của Winston AI

Miễn phí

Cần thiết : $12/tháng cho tối đa 80.000 từ

Nâng cao: $19/tháng cho tối đa 200.000 từ

*Tất cả giá niêm yết đều tham chiếu đến mô hình thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Winston AI

Capterra: 4/5 (dưới 5 đánh giá)

4. Crossplag – Tốt nhất cho phát hiện đạo văn

Crossplag là một công cụ phát hiện đạo văn phổ biến. Một trong những tính năng mới của nó là trình phát hiện nội dung AI, sử dụng các thuật toán học máy để xác định chính xác nguồn gốc của một văn bản và cho bạn biết nó được tạo bởi AI hay con người.

Trình phát hiện AI được huấn luyện để nhận ra các mẫu có trong văn bản do con người viết. Crossplag xác định các sai lệch so với các mẫu này và hiển thị tỷ lệ phần trăm cho biết khả năng văn bản của bạn được tạo bởi AI.

Sử dụng công cụ này rất đơn giản — tất cả những gì bạn cần làm là sao chép và dán văn bản của mình, nhấn "Kiểm tra" và để Crossplag làm phần còn lại. ?

Các tính năng tốt nhất của Crossplag

Dễ sử dụng

Nhanh

Được huấn luyện với hơn 1,5 tỷ tham số để đạt độ chính xác tối đa

Giới hạn của Crossplag

Thiếu hình ảnh trong giao diện

Tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất được hỗ trợ

Giá cả của Crossplag

Liên hệ để biết giá cả

Đánh giá và nhận xét về Crossplag

G2: 4.6/5 (dưới 5 đánh giá)

5. GLTR – Tốt nhất cho người dùng am hiểu công nghệ:

GLTR (viết tắt của Giant Language Model Test Room) là một công cụ phát hiện AI được phát triển bởi MIT-IBM Watson AI Lab và HarvardNLP. Công cụ này cho phép bạn tiến hành phân tích pháp y văn bản để xác định xem nó có phải do AI tạo ra hay không.

Dựa trên công nghệ GPT-2, công cụ này phân tích từng từ để xác định xác suất AI dự đoán từ đó. Công cụ này thực hiện việc này bằng cách tập trung vào ngữ cảnh trước từ cần phân tích và xác suất AI tạo ra một chuỗi từ cụ thể.

Vì vậy, nếu GLTR ước tính rằng các công cụ AI thường tạo ra từ bạn quan tâm và từ trước đó cùng nhau, nó sẽ đánh dấu từ đó.

Nếu từ bạn đang phân tích nằm trong 10 dự đoán hàng đầu của AI, GLTR sẽ tô màu xanh lá cây cho từ đó. Đối với 100 dự đoán hàng đầu, bạn sẽ thấy màu vàng, và đối với 1.000 dự đoán hàng đầu, từ đó sẽ có màu đỏ. Mọi thứ trên 1.000 sẽ có màu tím.

Nói một cách đơn giản, nếu văn bản chủ yếu có màu xanh lá cây, thì khả năng cao là nó được tạo ra bởi AI.

Các tính năng tốt nhất của GLTR

Cung cấp phân tích văn bản sâu sắc trong các công cụ viết AI của mình

Mã hóa màu sắc văn bản để dễ dàng điều hướng

Đánh giá vị trí của các từ để xác định liệu AI có được sử dụng hay không

Giới hạn của GLTR

Được phát triển vào năm 2019, nên có thể không hiệu quả với các công nghệ mới hơn

Việc giải thích kết quả có thể khó khăn đối với người dùng lần đầu tiên

Giá cả của GLTR

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về GLTR

Không có đánh giá

6. Nội dung quy mô lớn – Tốt nhất cho các nhà tiếp thị nội dung

Trình phát hiện AI của Content at Scale cung cấp một cách đơn giản, không rườm rà để đánh giá văn bản và xác định xem nó được tạo bởi con người, AI hay cả hai.

Công cụ này đã được huấn luyện bằng các bài đăng trên blog, bài luận, mục nhập Wikipedia và hàng nghìn bài báo để hiển thị kết quả đáng tin cậy và chính xác. Nó có thể xác định văn bản được tạo bởi ChatGPT, Bard, Claude hay các công cụ khác.

Khi bạn chạy phân tích, công cụ này sẽ đánh dấu màu văn bản của bạn để chỉ ra những phần nào có khả năng được tạo ra bởi AI và những phần nào được viết bởi con người. Màu xanh lá cây có nghĩa là văn bản của bạn có nguồn gốc từ con người, trong khi màu đỏ là cảnh báo và cho thấy AI đã "viết" văn bản đó. Màu vàng và cam cho biết văn bản của bạn có thể cần được viết lại để tránh nghe có vẻ máy móc và để an toàn hơn.

Các tính năng tốt nhất của Content at Scale

Kết quả dễ hiểu

Cung cấp tùy chọn viết lại văn bản AI để nghe giống như con người

Phân tích từng câu

Giới hạn nội dung quy mô lớn

Bản viết lại bằng AI không phải lúc nào cũng đáng tin cậy

Kết quả có thể không rõ ràng

Giá nội dung quy mô lớn

Miễn phí

Phiên bản Pro: 49 USD/tháng

Xếp hạng và đánh giá nội dung quy mô lớn

Không có đánh giá

7. Originality. ai – Giải pháp hai trong một tốt nhất

Originality.ai là giải pháp hai trong một — nó có tính năng phát hiện AI VÀ kiểm tra đạo văn. Nó có thể phát hiện các văn bản được tạo bởi ChatGPT, Bard và các công cụ AI nổi tiếng khác với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Originality.ai là công cụ lý tưởng cho các nhóm, nhờ các tùy chọn sáng tạo như thêm đồng nghiệp vào nền tảng, xem lịch sử quét và chia sẻ kết quả. Công cụ này chủ yếu nhắm đến các công ty tiếp thị nội dung và SEO, nhưng bất kỳ ai muốn đảm bảo nội dung của mình không có AI đều có thể sử dụng.

Ngoài công cụ phát hiện AI và kiểm tra đạo văn, Originality.ai còn cung cấp các bài kiểm tra khả năng đọc miễn phí để giúp bạn tạo ra nội dung dễ hiểu và hấp dẫn.

Originality.ai - các tính năng tốt nhất

Công cụ phát hiện AI kết hợp kiểm tra đạo văn

Báo cáo có thể chia sẻ

Tùy chọn hợp tác

Kiểm tra độ dễ đọc

Giới hạn của Originality.ai

Tùy chọn giới hạn trên mô hình định giá trả theo sử dụng

Nhiều người dùng báo cáo kết quả không chính xác

Originality. ai giá cả

Trả theo sử dụng : Thanh toán một lần 30 đô la cho 3.000 tín dụng (một tín dụng quét 100 từ)

Đăng ký cơ bản: 14,95 USD/tháng cho 2.000 tín dụng (mỗi tín dụng bổ sung là 0,01 USD)

Đánh giá và nhận xét về Originality.ai

Product Hunt: 2,9/5 (hơn 20 đánh giá)

8. Undetectable. ai – Tốt nhất để nhân hóa nội dung AI

Undetectable. ai là một công cụ độc đáo với hai hàm quan trọng. Nó cho phép bạn quét văn bản và xác định nội dung AI, nhưng cũng cho phép bạn "nhân hóa" các phần do AI tạo ra và tránh nội dung của bạn bị gắn cờ. ?

Sử dụng nền tảng này rất dễ dàng — chỉ cần dán văn bản vào ô được cung cấp và nhấn nút Kiểm tra AI. Bạn có thể tùy chỉnh độ dễ đọc và mục đích mục tiêu để đảm bảo công cụ hiểu ý định của bạn.

Nếu kết quả cho thấy một số phần của văn bản của bạn được tạo bởi AI, hãy nhấn Humanize để biến chúng thành nội dung có khả năng vượt qua các công cụ phát hiện AI khác.

Không thể phát hiện. Các tính năng tốt nhất của ai

Trình phát hiện nội dung AI và nhân hóa văn bản

Hỗ trợ tối đa 10.000 ký tự cùng một lúc

Dễ sử dụng

Nhận dạng văn bản từ GPT-3, GPT-4, Bard, Claude, v.v.

Không thể phát hiện. Giới hạn của ai

Một số người dùng cho rằng giá quá cao

Giao diện có thể trông hơi lỗi thời

Giá cả của Undetectable. ai

Miễn phí (tùy chọn giới hạn, không có tính năng nhân bản văn bản)

Hàng năm : 5 USD/tháng cho 10.000 từ — có thể tùy chỉnh

Dành cho kinh doanh: Liên hệ để biết giá

Đánh giá và nhận xét về Undetectable. ai

Product Hunt : 5/5 (dưới 10 đánh giá)

G2: 5/5 (dưới 5 đánh giá)

9. Writer – Tốt nhất cho sự đơn giản và dễ sử dụng

Bạn đang tìm kiếm một công cụ phát hiện nội dung AI miễn phí, đơn giản và không có các tính năng rườm rà? Writer đáp ứng tất cả các yêu cầu và kết hợp giao diện đơn giản với chức năng mạnh mẽ.

Công việc duy nhất của bạn là sao chép và dán văn bản bạn muốn quét và chọn "Phân tích văn bản". Writer sẽ đánh giá nội dung và hiển thị tỷ lệ phần trăm cho biết văn bản của bạn được tạo bởi con người hay AI.

Ngoài ra, còn có tùy chọn thêm URL và phân tích nguồn gốc nội dung của nó.

Hãy lưu ý rằng số ký tự tối đa mà công cụ tiện dụng này hỗ trợ là 1.500, vì vậy bạn có thể cần phải chạy nhiều phân tích liên tiếp để kiểm tra một văn bản lớn.

Các tính năng tốt nhất của Writer

Dễ sử dụng

Có thể phân tích nội dung thông qua URL

Cung cấp trình kiểm tra ngữ pháp miễn phí

Giới hạn của người viết

Màu sắc không mã hóa AI – và các câu do con người tạo ra

Không có tùy chọn tải lên tệp văn bản hoặc hình ảnh để phân tích

Giá dịch vụ viết lách

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về tác giả

Không có đánh giá

10. Hugging Face – Tốt nhất cho hỗ trợ cộng đồng

Hugging Face là một cộng đồng AI nơi người dùng hợp lực để làm việc và thảo luận về các mô hình, bộ dữ liệu và ứng dụng. Không có gì ngạc nhiên khi nền tảng này cung cấp một công cụ phát hiện nội dung AI chất lượng cao, cho phép bạn quét văn bản và kiểm tra tính độc đáo của chúng.

Trình phát hiện phân loại nội dung là thực (do con người tạo ra) hoặc giả (do AI tạo ra) và hiển thị kết quả bằng số thập phân, rất thú vị và mới mẻ đối với những người dùng am hiểu công nghệ.

Nếu bạn không thích định dạng này, hãy cuộn xuống cuối trang của công cụ phát hiện nội dung AI Hugging Face và nhấp vào đề xuất để có trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các tính năng tốt nhất của Hugging Face

Tuyệt vời cho người dùng am hiểu công nghệ

Hỗ trợ cộng đồng

Nguồn mở

Giới hạn của Hugging Face

Người dùng không rành về công nghệ có thể không thấy nó hữu ích

Kết quả không rõ ràng như các công cụ phát hiện nội dung AI khác

Giá cả của Hugging Face

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Hugging Face

Không có đánh giá

Các công cụ AI mà chúng tôi giới thiệu hoạt động bằng cách ngăn chặn việc lạm dụng AI, trong khi những công cụ khác cố gắng khai thác toàn bộ tiềm năng của AI để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Một ví dụ hoàn hảo cho nhóm thứ hai là ClickUp, cho phép bạn hợp lý hóa quy trình làm việc, quản lý tài liệu, tăng cường sự hợp tác và đánh thức khả năng sáng tạo của bạn. Hãy cùng xem cách thức hoạt động của nó! ?️

Viết tốt hơn với ClickUp Brain Sử dụng ClickUp AI để tạo bài đăng blog trong ClickUp Docs từ một lời nhắc đơn giản để thêm chi tiết và các khía cạnh quan trọng khác

ClickUp là một nền tảng quản lý dự án và nhiệm vụ phổ biến với hàng tá tùy chọn để hợp tác nhóm liền mạch, theo dõi tiến độ, quản lý tài liệu và tổ chức khối lượng công việc. Nhưng hãy gác những điều đó sang một bên và tập trung vào trợ lý viết hàng đầu của nền tảng này — ClickUp AI.

ClickUp AI là trợ thủ đắc lực khi bạn thiếu cảm hứng (hoặc thời gian) để soạn email, bài đăng blog, hợp đồng, đề nghị, bài báo hoặc bất kỳ loại văn bản nào. Đây là tấm vé đưa bạn đến thế giới nội dung hoàn hảo!

Để hiểu được các chức năng ấn tượng của trợ lý viết, chúng ta phải đề cập đến một tính năng nổi bật khác của ClickUp — ClickUp Docs. Sử dụng nó để tạo, chỉnh sửa, chia sẻ và quản lý tài liệu của bạn ở một nơi. Hãy nghĩ về nó như một tủ hồ sơ ảo, nơi mọi thứ được sắp xếp cẩn thận và dễ tìm. ?️

ClickUp AI và ClickUp Docs trong thực tế

Sử dụng ClickUp AI để viết nhanh hơn và hoàn thiện bản sao, email trả lời và hơn thế nữa

ClickUp AI và ClickUp Docs kết hợp với nhau để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể. Giả sử bạn cần viết một email cho khách hàng. Bạn sẽ mở ClickUp Doc và nhập "/ai. " Sau đó, nhấn "AI tools" và chọn lời nhắc đầu tiên: Write an email. Bạn chỉ cần nhập tên khách hàng, mục đích, nội dung chính và giọng điệu mong muốn, ClickUp sẽ tạo ra một email hoàn hảo trong vài giây.

ClickUp AI không chỉ là một trình tạo nội dung — nó còn có thể giúp bạn:

Bạn không chắc chắn làm thế nào để tận dụng lợi ích của công cụ viết AI này? Mẫu ClickUp sẽ giúp bạn! ?

Nền tảng này cung cấp hơn 1.000 mẫu cho các mục đích khác nhau, từ quản lý quy trình làm việc đến theo dõi thời gian. Bạn sẽ đặc biệt thích các mẫu có tính năng nhắc nhở AI dành riêng cho từng vai trò — chúng đi kèm với hướng dẫn sẵn sàng để bạn dán vào các công cụ như ChatGPT để tạo ra các phản hồi mong muốn.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Trợ lý viết AI

Giúp việc động não, tạo nội dung, tóm tắt và chỉnh sửa trở nên dễ dàng

ClickUp Docs — trung tâm quản lý tài liệu tập trung và là nơi lý tưởng để khám phá các chức năng của ClickUp AI

Khả năng tùy chỉnh cao — cung cấp các hướng dẫn giúp ClickUp AI hoạt động hiệu quả hơn và chính xác hơn

Cung cấp thư viện mẫu phong phú

Giới hạn của ClickUp

Các tùy chọn đa dạng của nền tảng có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp ban đầu

Hỗ trợ AI cho ứng dụng di động (chưa) có sẵn

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.900+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.700+ đánh giá)

Kiểm soát nội dung của bạn với các công cụ phát hiện nội dung do AI viết

Cho dù bạn sử dụng công cụ phát hiện nội dung AI hay nền tảng cung cấp trợ lý viết AI mạnh mẽ, bạn vẫn là người cầm lái và đảm bảo nội dung của mình là nguyên bản, phù hợp, hấp dẫn và dễ đọc.

Với ClickUp, bạn nhận được nhiều hơn một công cụ viết — bạn có được một nền tảng quản lý dự án và nhiệm vụ, cùng các tùy chọn theo dõi thời gian, cộng tác nhóm, tổ chức và quản lý tài liệu tuyệt vời, để kể một vài ví dụ. Đăng ký ClickUp và khám phá mọi tính năng mà nó mang lại!