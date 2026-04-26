10 mẫu biểu theo dõi doanh thu từ đăng ký thực sự giúp phát hiện các dấu hiệu tỷ lệ hủy đăng ký

Nếu doanh nghiệp kinh doanh đăng ký của bạn đang bị thất thoát doanh thu, nguyên nhân hầu như không bao giờ nằm ở kênh thu hút khách hàng. Vấn đề nằm ở khoảng trống giữa nền tảng thanh toán, hệ thống CRM và bảng tính do ai đó tạo ra từ năm 2022 mà vẫn được dùng để đối chiếu MRR. Đến khi kết thúc tháng, tỷ lệ hủy đăng ký bắt đầu từ sáu tuần trước đã trở thành con số cố định.

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu chi tiết 10 mẫu biểu theo dõi doanh thu đăng ký, mục đích sử dụng thực tế của từng mẫu và chỉ ra những điểm yếu của từng mẫu. Nếu bạn chỉ muốn chọn một mẫu, hãy chuyển thẳng đến bảng so sánh bên dưới.

So sánh nhanh: 10 mẫu biểu theo dõi doanh thu đăng ký

Mẫu theo dõi doanh thu từ đăng ký là gì?

Mẫu theo dõi doanh thu đăng ký là một khung làm việc được thiết kế sẵn để theo dõi thu nhập định kỳ — bao gồm MRR, ARR, tỷ lệ hủy đăng ký, mở rộng và ngày gia hạn — trong một chế độ xem tập trung. Nó thay thế cho sự kết hợp rời rạc giữa các tệp xuất hóa đơn, báo cáo CRM và bảng tính tài chính mà hầu hết các doanh nghiệp đăng ký thường phải đối mặt vào năm thứ hai.

Tại sao điều này lại quan trọng: dữ liệu doanh thu thường được lưu trữ trong ba hoặc bốn hệ thống không kết nối với nhau. Việc đối chiếu thủ công tốn hàng giờ mỗi tháng, lỗi ngày càng tích tụ, và các dấu hiệu sớm về tỷ lệ hủy đăng ký bị chôn vùi trong đống dữ liệu lộn xộn.

ClickUp Insight: 47% số người tham gia khảo sát của chúng tôi dựa vào bảng tổng hợp, bảng điều khiển và biểu đồ trong bảng tính để hiểu công việc của họ. Vấn đề là việc di chuyển cột, đổi tên trang tính hoặc thêm hàng có thể âm thầm làm hỏng công thức, phạm vi hoặc hình ảnh trực quan — và báo cáo vẫn hiển thị những con số trông có vẻ đúng nhưng thực tế lại không phải vậy. Không gian làm việc dựa trên mẫu với dữ liệu trực tiếp giúp tránh được vấn đề hỏng hóc âm thầm này.

Bạn có biết? Dữ liệu năm 2025 của Recurly cho thấy 25% người đăng ký đã chọn tạm dừng thay vì hủy đăng ký khi được cung cấp tùy chọn này, tạo ra hơn $200 triệu doanh thu từ việc kích hoạt lại. Đó là nguồn doanh thu mà hầu hết các doanh nghiệp không bao giờ thu được vì họ không đang theo dõi các giai đoạn trong chu kỳ đời sống của người đăng ký.

Tại sao nên sử dụng mẫu theo dõi thay vì tự xây dựng từ đầu?

Việc xây dựng từ đầu thường dẫn đến một công cụ theo dõi thiếu một trong ba yếu tố: định nghĩa nhất quán, tự động hóa hoặc khả năng đánh dấu các tài khoản có nguy cơ trước khi họ hủy đăng ký. Một mẫu có sẵn sẽ cung cấp cho bạn cả ba yếu tố này ngay từ ngày đầu tiên.

Những lợi ích cụ thể:

Kết thúc tháng nhanh hơn. Tự động hóa các tính toán giúp loại bỏ việc đối chiếu thủ công, vốn biến việc kết thúc tháng thành một dự án kéo dài nhiều ngày

Dự báo dựa trên dữ liệu, không phải cảm tính. Dữ liệu lịch sử được chuẩn hóa giúp bạn dự báo hai quý tiếp theo dựa trên các điểm tham chiếu thay vì cảm tính

Phát hiện sớm tình trạng hủy đăng ký. Một công cụ theo dõi giúp phát hiện sự sụt giảm sử dụng, hạ cấp gói dịch vụ hoặc bỏ qua thanh toán sẽ giúp bạn có cơ hội can thiệp trước khi tài khoản bị hủy

Sự thống nhất trong nhóm. Khi các bộ phận bán hàng, thành công và tài chính cùng xem xét các số giống nhau, bạn sẽ không còn tranh cãi về việc định nghĩa MRR của ai là đúng

Một không gian làm việc thay vì năm. Việc lưu trữ dữ liệu doanh thu cùng với ghi chú khách hàng, công việc gia hạn và báo cáo trong một công cụ duy nhất giúp loại bỏ việc phải chuyển đổi tab liên tục

Xem thêm: 10 mẫu danh sách kiểm tra hoàn tất giao dịch để quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ

Mẫu theo dõi doanh thu đăng ký nên bao gồm những gì?

Một công cụ theo dõi hữu ích phải ghi nhận cả các chỉ số tài chính lẫn các tín hiệu hoạt động — yếu tố thứ hai chính là điều tạo nên sự khác biệt giữa một hệ thống ghi chép thông thường và một hệ thống bảo vệ doanh thu. Hãy chú ý đến tám thành phần sau:

Các trường MRR và ARR theo từng khách hàng. Các số tổng quan, với sự phân biệt rõ ràng giữa MRR từ khách hàng mới, mở rộng, thu hẹp và tỷ lệ hủy đăng ký.

Chỉ số trạng thái khách hàng. Các trạng thái được phân biệt bằng màu sắc cho khách hàng đang hoạt động, dùng thử, có nguy cơ rời bỏ và đã rời bỏ — hiển thị ngay lập tức

Ngày gia hạn. Hiển thị các đợt gia hạn sắp tới để các nhóm hỗ trợ khách hàng có thể liên hệ với khách hàng từ 60 đến 90 ngày trước ngày gia hạn

Lịch sử thanh toán. Nhật ký giao dịch với thời gian và số tiền, dùng cho việc đối chiếu và tra cứu tranh chấp

Ghi nhận lý do hủy đăng ký. Ngày và lý do cho mỗi trường hợp hủy đăng ký — không có thông tin này thì không thể nhận diện xu hướng

Phân khúc doanh thu. Khả năng phân tích theo cấp độ, kế hoạch hoặc nhóm khách hàng. Việc tổng hợp MRR sẽ che giấu phân khúc thực sự đang bị sụt giảm

Cảnh báo tự động. Kích hoạt khi trạng thái thay đổi, thanh toán thất bại hoặc ngày gia hạn sắp đến

Điểm tích hợp. Kết nối với nền tảng thanh toán, CRM và công cụ kế toán của bạn để việc theo dõi không cần thực hiện thủ công

10 mẫu theo dõi doanh thu đăng ký tốt nhất

Các mẫu này bao quát các khía cạnh khác nhau của quản lý doanh thu từ đăng ký — từ việc đang theo dõi các chỉ số KPI tổng quan đến ghi chép chi tiết các giao dịch.

1. Mẫu KPI bán hàng ClickUp

Các chỉ số bán hàng không kết nối với doanh thu đăng ký thực tế sẽ tạo ra những điểm mù cho ban lãnh đạo. Bạn không thể biết được nhân viên bán hàng nào đang mang lại nhiều doanh thu định kỳ nhất hoặc điểm nào trong phễu chuyển đổi đang gặp trục trặc. Điều này khiến ban lãnh đạo không thể hiển thị tình trạng sức khỏe của các gói đăng ký theo thời gian thực mà không phải liên tục yêu cầu các báo cáo thủ công.

Mẫu KPI Bán hàng của ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách đang theo dõi các chỉ số quan trọng nhất đối với doanh thu từ đăng ký: tỷ lệ chuyển đổi, kích thước giao dịch trung bình và doanh thu trên mỗi nhân viên bán hàng, tất cả trong một nơi. Bạn sẽ có các bảng điều khiển KPI được thiết lập sẵn, giúp hiển thị xu hướng về các đăng ký mới, nâng cấp và hạ cấp chỉ trong nháy mắt.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tích hợp theo dõi mục tiêu: Gán các chỉ số KPI dưới dạng công việc với các trạng thái "Đang mở" và "Hoàn thành" để mỗi nhân viên bán hàng đều biết chính xác mục tiêu họ đang hướng tới

Chế độ xem hàng tuần và hàng tháng: Chuyển đổi giữa hiệu suất chi tiết hàng tuần và xu hướng tổng quan hàng tháng

15 trường Tùy chỉnh được tạo sẵn: Theo dõi các chỉ số như Số lần cố gắng bán thêm, Doanh thu từ bán hàng lặp lại và Giá trị báo giá mà không cần phải xây dựng hệ thống theo dõi từ đầu

Bảng doanh thu hàng tháng: Hiển thị doanh thu hàng tháng trên bảng theo phong cách Kanban để có cái nhìn tổng quan nhanh chóng và dễ theo dõi

Phù hợp nhất cho: Các quản lý bán hàng và trưởng bộ phận tài chính cần chế độ xem trực tiếp các chỉ số KPI về đăng ký theo từng nhân viên. Sử dụng mẫu này để phát hiện sớm các trường hợp sụt giảm tỷ lệ chuyển đổi.

2. ClickUp Mẫu báo cáo bán hàng hàng tháng

Việc tạo báo cáo doanh thu hàng tháng đôi khi biến thành một cuộc chạy đua sao chép-dán thủ công kéo dài. Đến khi hoàn thành, dữ liệu đã lỗi thời và các bên liên quan lại phải thực hiện công việc dựa trên những số không nhất quán.

Mẫu Báo cáo hàng tháng về bán hàng của ClickUp giúp chuẩn hóa quy trình bằng cách tổng hợp doanh thu, chi phí và lợi nhuận/lỗ tại một nơi duy nhất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tính năng trực quan hóa dữ liệu tích hợp: Xem xu hướng doanh thu qua biểu đồ và biểu đồ mà không cần xuất sang công cụ riêng biệt

Các chế độ xem linh hoạt: Xây dựng quy trình làm việc của bạn với các chế độ xem Danh sách công việc, Gantt, Khối lượng công việc và Lịch

Báo cáo hợp tác: Sử dụng Sử dụng ClickUp Docs để làm việc trên báo cáo cùng nhóm của bạn theo thời gian thực và chia sẻ báo cáo với các bên liên quan mà không cần cấp quyền truy cập đầy đủ vào không gian làm việc

Theo dõi mục tiêu: Đặt mục tiêu hiệu suất hàng tháng và đang theo dõi tiến độ trực tiếp trong mẫu

Phù hợp nhất cho: Các quản lý bán hàng và nhóm vận hành doanh thu cần một định dạng có cấu trúc và có thể lặp lại cho báo cáo hàng tháng. Khung làm việc này giúp họ rút ngắn thời gian hoàn tất giao dịch và cung cấp số liệu chính xác cho các bên liên quan mỗi tháng.

Mẹo chuyên nghiệp: Khi báo cáo hàng tháng của bạn đã sẵn sàng, công việc thực sự là tìm hiểu những số liệu đó đang nói lên điều gì. Đó chính là lúc ClickUp Brain phát huy tác dụng. ClickUp là một không gian làm việc AI tích hợp, vì vậy Brain có đầy đủ bối cảnh về các công việc, tài liệu và dữ liệu của bạn. Hãy hỏi nó tại sao MRR lại giảm trong tháng trước, những tài khoản nào sắp đến hạn gia hạn, hoặc tại sao quy trình bán hàng của bạn đang bị đình trệ, và nó sẽ ngay lập tức lấy câu trả lời từ không gian làm việc của bạn.

3. ClickUp Mẫu báo cáo bán hàng

Khi ban lãnh đạo hỏi về doanh thu từ một khu vực hoặc loại dịch vụ cụ thể, nhóm của bạn không nên mất đến hai ngày để tìm ra câu trả lời. Mẫu Báo cáo Bán hàng của ClickUp giúp dữ liệu của bạn được sắp xếp gọn gàng thông qua 10 Trường Tùy chỉnh được tạo sẵn và năm chế độ xem chuyên dụng. Vì vậy, bất kỳ câu hỏi nào nảy sinh đều có câu trả lời sẵn sàng ngay trong tầm tay.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Năm chế độ xem sẵn sàng sử dụng: Chuyển đổi giữa các chế độ xem Báo cáo Doanh thu Hàng năm, Báo cáo Quý, Báo cáo Doanh thu Hàng tháng và Báo cáo Doanh thu theo Loại Dịch vụ mà không cần phải thiết lập lại bất kỳ thứ gì

10 trường Tùy chỉnh ClickUp được tạo sẵn: Theo dõi Khu vực bán hàng, Quý bán hàng, Năm bán hàng và Thành tích bán hàng ngay lập tức

Chế độ xem Bảng và Bảng điều khiển: Sử dụng chế độ xem Bảng của ClickUp để phân tích chi tiết các số và chế Sử dụng chế độ xem Bảng của ClickUp để phân tích chi tiết các số và chế độ xem Bảng điều khiển của ClickUp để trực quan hóa hiệu suất chỉ trong nháy mắt

Tính năng đặt mục tiêu tích hợp: Đặt mục tiêu dựa trên kết quả báo cáo và tạo các công việc đánh giá định kỳ để theo dõi tiến độ

Phù hợp nhất cho: Các nhóm bán hàng thường xuyên nhận được yêu cầu báo cáo đột xuất. Mẫu này giúp sắp xếp dữ liệu theo khu vực, quý và loại dịch vụ một cách có hệ thống.

4. ClickUp Mẫu theo dõi doanh số bán hàng

Biết được nhóm của bạn đã đạt được số doanh thu mong muốn là điều hữu ích. Nhưng việc biết được sản phẩm nào đã thúc đẩy kết quả đó, lợi nhuận duy trì ở mức nào và nhân viên bán hàng nào đang đi đúng hướng mới thực sự giúp bạn đưa ra quyết định. Giờ đây, bạn có thể có được chế độ xem chi tiết đó với Mẫu theo dõi bán hàng của ClickUp.

Mẫu này đang theo dõi doanh số từ đơn đặt hàng đến kết quả, với 12 Trường Tùy chỉnh bao gồm chi phí đơn vị, phí vận chuyển, mục tiêu lợi nhuận và hàng trả lại, để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào từ quá trình bán hàng đến báo cáo tổng kết.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Năm trạng thái công việc tùy chỉnh của ClickUp : Đánh dấu tiến độ là Chưa bắt đầu, Đang tiến hành, Đã đạt mục tiêu, Chưa đạt mục tiêu hoặc Hoàn thành để hiển thị tình trạng quy trình làm việc của từng nhân viên bán hàng chỉ trong nháy mắt

Chế độ xem Doanh số bán hàng theo tháng: Theo dõi xu hướng hiệu suất theo thời gian mà không cần tạo báo cáo riêng biệt

Chế độ xem "Trạng thái bán hàng theo sản phẩm": Nhanh chóng xác định những sản phẩm đang đạt mục tiêu và những sản phẩm cần được chú ý

12 trường Tùy chỉnh được tạo sẵn: Theo dõi chi phí đơn vị, mục tiêu lợi nhuận, phí vận chuyển và hàng trả lại cùng với dữ liệu bán hàng cốt lõi

Phù hợp nhất cho: Các quản lý bán hàng đang theo dõi hiệu suất sản phẩm và biên lợi nhuận, những người muốn nắm bắt tiến độ của từng cá nhân và nhóm.

5. Mẫu quy trình bán hàng ClickUp

Một quy trình bán hàng chỉ tồn tại trong đầu ai đó, hoặc tệ hơn là trên một bảng tính chia sẻ, thực sự không phải là một quy trình bán hàng. Đó chỉ là một danh sách công việc có thể xảy ra sai sót. Hãy sử dụng Mẫu Quy trình Bán hàng của ClickUp để tập trung toàn bộ quy trình bán hàng của bạn vào một nơi duy nhất.

Theo dõi mọi khách hàng tiềm năng từ lần liên hệ đầu tiên đến khi Đã đóng đơn thành công, với 30 trạng thái tùy chỉnh phản ánh chính xác tình trạng của từng giao dịch, bao gồm Churned (Đã hủy đăng ký), Up For Renewal (Sắp gia hạn), Attention Needed (Cần chú ý) và Qualified Prospect (Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện).

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

30 trạng thái tùy chỉnh: Phủ sóng mọi giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn mà không cần ép các giao dịch vào các nhóm chung chung không phù hợp với quy trình của bạn

Tự động hóa tích hợp: Ba quy trình tự động hóa được cấu hình sẵn giúp giảm thiểu việc cập nhật trạng thái thủ công và duy trì tiến độ của quy trình làm việc mà không gây ra gánh nặng cho quản trị viên.

Chế độ xem bảng kéo và thả: Sử dụng Sử dụng bảng Kanban của ClickUp để di chuyển các giao dịch qua các giai đoạn một cách trực quan và phát hiện các điểm tắc nghẽn ngay lập tức

Chế độ xem Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP) về Bán hàng: Đồng bộ hóa nhóm của bạn với chế độ xem Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP) chuyên dụng được tích hợp trực tiếp vào mẫu

Phù hợp nhất cho: Các nhóm bán hàng quản lý lượng lớn khách hàng tiềm năng ở nhiều giai đoạn khác nhau có thể sử dụng khung làm việc này để nâng cao khả năng hiển thị quy trình bán hàng.

Xem thêm: Cách xây dựng cẩm nang giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ thực sự hiệu quả

6. ClickUp Mẫu CRM bán hàng

Hệ thống CRM của bạn chỉ thực sự hữu ích khi nhóm của bạn thực sự sử dụng nó. Khi nó bị chôn vùi trong một công cụ riêng biệt mà không ai mở ra trừ khi bắt buộc, dữ liệu khách hàng sẽ trở nên lỗi thời, các hoạt động theo dõi bị bỏ lỡ và các giao dịch bị tuột mất.

Vậy giải pháp là gì? Hãy thử Mẫu CRM Bán hàng của ClickUp và quản lý quan hệ khách hàng ngay trong cùng không gian làm việc mà nhóm của bạn đang sử dụng. Theo dõi mọi cuộc hội thoại, giám sát tiến độ khách hàng tiềm năng qua 20 trạng thái tùy chỉnh và có chế độ xem thời gian thực về toàn bộ quy trình bán hàng mà không cần rời khỏi ClickUp.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

20 trạng thái tùy chỉnh: Di chuyển khách hàng qua các giai đoạn như Hoạt động, Đang đàm phán, Đang tích hợp và Không hoạt động với khả năng hiển thị rõ ràng ở mỗi bước

Chế độ xem bảng cho phân khúc: Hình dung các phân khúc khách hàng và quản lý quy trình bán hàng trên bảng Kanban tương tác

Tự động hóa tích hợp sẵn: Hai quy trình tự động hóa được cấu hình sẵn sẽ xử lý các cập nhật định kỳ, giúp nhóm của bạn tập trung vào việc bán hàng thực tế

Chế độ xem Tóm tắt và Xem dạng danh sách công việc: Chuyển đổi giữa tổng quan chung về quy trình làm việc và phân tích chi tiết theo từng công việc mà không cần phải xây dựng lại bất cứ thứ gì

Phù hợp nhất cho: Các nhóm bán hàng muốn có chức năng CRM mà không cần phải trả tiền cho một công cụ riêng biệt. Khung làm việc này rất hữu ích để lưu trữ dữ liệu khách hàng, các cuộc trao đổi và tiến độ giao dịch tại một nơi duy nhất mà nhóm của bạn thực sự sẽ kiểm tra.

ClickUp Insight: Trung bình, mỗi chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc — tức là mất hơn 120 giờ mỗi năm để lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy sử dụng ClickUp Brain. Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — để bạn có thể ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần nhờ sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những thành quả gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách các nhóm bán hàng hoạt động trong toàn bộ chu kỳ doanh thu. Hãy xem hướng dẫn thực tiễn này để tìm hiểu cách tận dụng AI nhằm tối ưu hóa quy trình bán hàng, nâng cao độ chính xác của dự báo và chốt được nhiều giao dịch hơn:

7. ClickUp Mẫu biểu mẫu đăng ký

Mẫu biểu mẫu đăng ký của ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống thu thập thông tin có cấu trúc để thu thập và sắp xếp thông tin người đăng ký ngay từ khi họ đăng ký. Các trường Tùy chỉnh cho Email người đăng ký, Sở thích, Lịch cập nhật và Thời lượng đăng ký đảm bảo bạn có thể thu thập một cách nhất quán những dữ liệu mà bạn thực sự cần.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

4 trạng thái người đăng ký: Theo dõi từng liên hệ với các trạng thái Hoạt động, Người đăng ký mới, Đã ngừng hoạt động hoặc Đã hủy đăng ký, để danh sách của bạn luôn phản ánh thực tế

Chế độ xem biểu mẫu đăng ký chuyên dụng: Thiết kế và tùy chỉnh biểu mẫu đăng ký của bạn trực tiếp trong mẫu

Chế độ xem Trạng thái người đăng ký: Xem tổng quan về tình trạng sức khỏe của cơ sở người đăng ký mà không cần phải lục lọi từng hồ sơ riêng lẻ

Phù hợp nhất cho: Các nhóm tiếp thị và vận hành đang quản lý danh sách người đăng ký ngày càng mở rộng. Họ có thể sử dụng mẫu này để đảm bảo tính nhất quán trong quy trình tiếp nhận và duy trì độ chính xác của dữ liệu người đăng ký ngay từ ngày đầu tiên.

Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng công cụ theo dõi đăng ký của bạn để thực hiện phân tích nguyên nhân mất khách hàng hàng tháng, chứ không chỉ là báo cáo doanh thu. Các tài khoản bạn đã mất trong tháng trước chính là dữ liệu hữu ích nhất để bảo vệ những tài khoản bạn vẫn còn.

8. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp

Doanh thu từ đăng ký không tồn tại một cách độc lập. Nó ảnh hưởng đến dòng tiền, phân bổ ngân sách và lợi nhuận—nhưng nhiều nhóm vẫn theo dõi nó một cách riêng biệt. Đến khi bạn cố gắng kết nối các dữ liệu lại với nhau, bạn đang làm việc với những số không khớp nhau.

Mẫu Quản lý Tài chính của ClickUp cung cấp cho đội ngũ tài chính của bạn một không gian làm việc duy nhất để theo dõi ngân sách, chi phí và tiến độ tài chính. Với 28 trạng thái tùy chỉnh, 4 quy trình tự động hóa và phân tích trực quan tích hợp sẵn, mẫu này được thiết kế dành cho các nhóm cần giám sát tài chính mà không gặp phải tình trạng "Tool Sprawl".

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

28 trạng thái tùy chỉnh: Theo dõi mọi công việc tài chính từ "Việc cần làm" qua "Approved", "Signed" và "Hoàn thành" mà không bỏ sót bất kỳ thông tin nào trong quá trình chuyển giao

4 tính năng tự động hóa tích hợp sẵn: Cài đặt nhắc nhở thanh toán và các sự kiện kích hoạt đánh giá ngân sách để bạn không bỏ lỡ các chi tiết quan trọng giữa các chu kỳ báo cáo

Chế độ xem lịch: Lập kế hoạch và lên lịch các công việc tài chính theo ngày đáo hạn để chủ động hoàn thành công việc thay vì chỉ phản ứng khi đến ngày đáo hạn

Hiển thị dòng tiền: Theo dõi dòng tiền vào và ra hàng tháng và điều chỉnh các quyết định chi tiêu trước khi kết thúc tháng

Phù hợp nhất cho: Các nhóm tài chính và kế toán cần một không gian làm việc thống nhất để lập ngân sách, theo dõi chi phí và quản lý dự án tài chính.

Thông tin thú vị: Nghiên cứu về tăng trưởng B2B năm 2025 của McKinsey cho thấy khách hàng hiện tại mang lại doanh thu cao hơn 10% so với khách hàng mới, tính trung bình.

9. ClickUp Mẫu Sổ nhật ký và Sổ cái

Mẫu Sổ nhật ký và Sổ cái của ClickUp tập trung mọi giao dịch tài chính vào một thư mục duy nhất, giúp bạn không phải nhớ lại và tổng hợp lại mọi thứ vào cuối tháng.

Bạn có thể theo dõi thu nhập, chi phí và các giao dịch chuyển khoản bằng các trường Tín dụng và Nợ tích hợp sẵn, đồng thời tổng hợp tất cả dữ liệu này vào Bảng điều khiển ClickUp để phân tích mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chế độ xem Danh sách giao dịch: Lưu trữ và xem lại mọi giao dịch tài chính trong một danh sách duy nhất, được sắp xếp gọn gàng mà không cần phải tìm kiếm qua nhiều hệ thống

Trường Tùy chỉnh Tín dụng và Nợ: Ghi lại chi tiết giao dịch với các trường tích hợp sẵn được thiết kế cho hệ thống kế toán kép tiêu chuẩn

Các việc con lồng nhau và nhãn ưu tiên: Phân tích các giao dịch phức tạp và đánh dấu bất kỳ nội dung nào cần xem xét trước khi kết thúc tháng

Phân tích bảng điều khiển: Sử dụng Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi hoạt động tài chính và phát hiện các sai lệch trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn

Phù hợp nhất cho: Kế toán viên và nhân viên kế toán cần một hệ thống gọn gàng, có tổ chức để ghi chép giao dịch và luôn sẵn sàng cho việc kiểm toán.

Xem thêm: Cách ClickUp sử dụng bảng điều khiển tùy chỉnh để hiển thị tình hình theo thời gian thực

10. Template.net: Mẫu theo dõi chi phí đăng ký

Bỏ qua các chi phí đăng ký là một trong những cách dễ dàng nhất khiến các khoản chi phí nhỏ dần tích tụ mà không ai hay biết. Từ các bản dùng thử phần mềm, công cụ phát trực tuyến, lưu trữ đám mây, ứng dụng thiết kế cho đến các khoản gia hạn mà không ai nhớ đã phê duyệt, chi tiêu định kỳ có thể trở nên rối ren rất nhanh.

Theo dõi chi phí đăng ký của doanh nghiệp bạn với Mẫu theo dõi chi phí đăng ký của Template.net. Khác với các mẫu khác trong danh sách này, mẫu này theo dõi các chi phí định kỳ mà doanh nghiệp hoặc nhóm của bạn phải trả, chứ không phải doanh thu từ đăng ký mà khách hàng trả cho bạn. Mẫu này cung cấp cho bạn một định dạng kiểu tài liệu đơn giản để ghi lại chi phí đăng ký hàng tháng và hàng năm tại một nơi duy nhất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi chi phí hàng tháng: Liệt kê từng gói đăng ký, chi phí, chu kỳ thanh toán và ngày thanh toán tiếp theo để bạn có thể nhanh chóng biết được khoản nào sắp đến hạn và khi nào.

Tổng quan về chi phí hàng năm: Tính toán tổng chi phí hàng năm cho từng gói đăng ký để xác định các công cụ đắt đỏ, ứng dụng trùng lặp hoặc các trường hợp gia hạn cần xem xét lại

Hiển thị chi tiêu thủ công: Sử dụng định dạng tĩnh như Word, Tài liệu Google hoặc PDF để ghi chép các chi phí định kỳ mà không cần bảng điều khiển hay thiết lập phần mềm

Đánh giá đơn giản về việc hủy đăng ký: Phát hiện các gói đăng ký chưa sử dụng hoặc bị quên trước khi chúng được gia hạn, từ các công cụ SaaS đến dịch vụ lưu trữ đám mây và tài khoản phần mềm cho nhóm

Phù hợp nhất cho: Đang theo dõi số tiền bạn chi cho các gói đăng ký, chứ không phải số tiền khách hàng trả cho bạn.

Nếu bạn cần theo dõi doanh thu từ đăng ký, hãy sử dụng một trong các mẫu tập trung vào doanh thu trong Danh sách công việc này. Khi quy trình tài chính của bạn cần các cảnh báo gia hạn, phê duyệt hoặc các bước theo dõi định kỳ, hãy chuyển sang Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp và kết hợp với <46>ClickUp Tự động hóa .

Bắt đầu từ đâu

Mẫu theo dõi doanh thu đăng ký giúp các nhóm theo dõi doanh thu định kỳ, tỷ lệ hủy đăng ký, gia hạn, cơ hội mở rộng và tình trạng khách hàng tại một nơi duy nhất. Với các chỉ số đăng ký rõ ràng hơn, các nhóm có thể phát hiện rủi ro mất khách hàng sớm hơn và đưa ra quyết định phát triển nhanh hơn.

Câu hỏi thường gặp

Cập nhật hàng tuần là phương pháp hiệu quả nhất cho các chỉ số thay đổi nhanh như MRR và tỷ lệ hủy đăng ký. Ngày gia hạn và trạng thái khách hàng cần được cập nhật theo thời gian thực khi có thay đổi. Việc đối chiếu hàng tháng sẽ phát hiện bất kỳ sai sót nào bị bỏ sót.

Tôi có thể sử dụng mẫu theo dõi doanh thu đăng ký nếu có nhiều mức giá khác nhau không?

Có. Hầu hết các mẫu đều hỗ trợ phân loại doanh thu thông qua Trường Tùy chỉnh. Hãy tạo một trường cho cấp độ đăng ký và lọc các chế độ xem theo trường đó. Điều này cho phép bạn so sánh tỷ lệ MRR, tỷ lệ hủy đăng ký và tỷ lệ gia hạn giữa các kế hoạch mà không cần tạo các công cụ theo dõi riêng biệt.

Sự khác biệt giữa công cụ theo dõi doanh thu từ đăng ký và CRM là gì?

Một hệ thống CRM theo dõi mối quan hệ và lịch sử giao tiếp. Một công cụ theo dõi doanh thu từ đăng ký tập trung vào các chỉ số tài chính — MRR, tỷ lệ hủy đăng ký, ngày gia hạn và trạng thái thanh toán. Hai yếu tố này hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với nhau, đó là lý do tại sao các mẫu như Mẫu CRM Bán hàng của ClickUp rất hữu ích: chúng tích hợp dữ liệu khách hàng và theo dõi doanh thu vào cùng một không gian làm việc.