8 công cụ tương tự Smartsheet cho kế hoạch sức chứa

Smartsheet xử lý dữ liệu dự án có cấu trúc tốt, nhưng nó được xây dựng dựa trên logic bảng tính, chứ không phải dựa trên sức chứa thời gian thực. Nếu nhóm của bạn đang phân chia thời gian cho nhiều dự án và kế hoạch của bạn không còn phù hợp với thực tế ngay khi ai đó phân công lại một công việc, thì bạn đã vượt quá khả năng của công cụ này.

Hướng dẫn này bao gồm tám giải pháp thay thế. Kết luận nhanh: các công ty tính phí theo thời gian làm việc cho khách hàng nên xem xét Float hoặc Productive. Các nhóm quy mô trung bình cần tính toán tài nguyên phức tạp nên chọn Wrike hoặc Runn. Các nhóm muốn kế hoạch sức chứa được tích hợp trực tiếp trong không gian làm việc cùng với công việc thực tế nên xem xét ClickUp. Asana và monday.com là lựa chọn phù hợp cho các nhóm đã sử dụng chúng. Resource Guru là giải pháp đơn giản nhất nếu bạn chỉ cần một chế độ xem tình trạng sẵn sàng chung.

Dưới đây: bảng so sánh, năm yếu tố thực sự quan trọng khi đánh giá các công cụ này, cùng với các bài đánh giá chi tiết kèm theo những giới hạn thực tế của từng công cụ.

Phần mềm lập kế hoạch sức chứa là gì?

Phần mềm lập kế hoạch năng lực cho bạn biết nhóm của bạn thực tế có thể đảm nhận bao nhiêu công việc, sau đó giúp bạn phân công công việc mới mà không khiến ai phải vượt quá giới hạn đó. Phần mềm này tổng hợp thông tin về thời gian rảnh, ngày nghỉ, nhiệm vụ hiện tại và (trong các công cụ tốt hơn) kỹ năng, để câu hỏi “chúng ta có thể nhận dự án này không?” được trả lời dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Lý do tại sao điều này lại quan trọng hơn trước đây: lịch làm việc kết hợp, công việc theo hợp đồng và việc nhân viên chia thời gian cho ba đến năm dự án đã khiến khối lượng công việc trở nên khó nắm bắt. Một bảng tính có thể theo dõi ai đang làm gì. Nhưng nó không thể cho bạn biết rằng Priya sẽ phải làm việc 110% vào tuần tới vì hai hạn chót trùng vào cùng một ngày thứ Ba.

Thông tin từ ClickUp: Chỉ 15% nhà quản lý kiểm tra khối lượng công việc trước khi giao công việc mới. 24% còn lại giao công việc chỉ dựa trên thời hạn dự án. Kết quả là các nhóm làm việc quá sức, các thành viên trong nhóm không được tận dụng hết khả năng và tình trạng kiệt sức xuất hiện muộn ba tuần so với thời điểm có thể khắc phục. Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm được 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng các tính năng tự động hóa của ClickUp — giúp tăng hiệu suất công việc lên 12%.

Tổng quan về các giải pháp thay thế Smartsheet cho kế hoạch sức chứa

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả Giới hạn thực tế ClickUp Các nhóm muốn quản lý sức chứa, công việc và tài liệu trong một không gian làm việc duy nhất Chế độ xem khối lượng công việc được liên kết với các công việc đang diễn ra; AI phân công và sắp xếp thứ tự ưu tiên Miễn phí vĩnh viễn; Có tùy chỉnh cho doanh nghiệp Độ phức tạp của các tính năng là một thách thức đối với các nhóm nhỏ Monday.com Theo dõi năng lực trực quan cho các nhóm không chuyên về kỹ thuật Tiện ích khối lượng công việc, phân bổ quá mức được đánh dấu bằng màu sắc Miễn phí; gói trả phí từ $9/người dùng/tháng Các tính năng quản lý khối lượng công việc nâng cao chỉ có ở các gói cao cấp Wrike Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp với lịch trình dựa trên nỗ lực Công cụ lập kế hoạch tài nguyên, phân công dựa trên tỷ lệ phần trăm Miễn phí; gói trả phí từ $10/người dùng/tháng Đường cong học tập dốc, giao diện người dùng lộn xộn Asana Sức chứa cấp danh mục đầu tư trên nhiều dự án Chế độ xem khối lượng công việc, danh mục đầu tư, dòng thời gian Miễn phí; gói trả phí từ $13,49/người dùng/tháng Độ chính xác của khối lượng công việc phụ thuộc vào việc ước tính nỗ lực một cách nhất quán Float Lập lịch tài nguyên chuyên dụng cho các cơ quan Trình lập lịch trực quan, phân bổ dựa trên lợi nhuận Giá từ 8,50 USD/người dùng/tháng Các tính năng quản lý dự án hạn chế Resource Guru Lập lịch làm việc đơn giản cho nhóm với tính năng quản lý nghỉ phép Thanh khả dụng, phát hiện xung đột Giá từ $5/người dùng/tháng Báo cáo cơ bản, ít tích hợp Runn Dự báo sức chứa theo thời gian thực cho các nhóm dịch vụ Lập kế hoạch kịch bản, các dự án dự kiến Giá từ 9 USD/người dùng/tháng Cộng đồng người dùng nhỏ, giới hạn mẫu Năng suất Quản lý nguồn lực của cơ quan gắn liền với ngân sách Tỷ lệ sử dụng liên quan đến biên lợi nhuận dự án Giá từ $10/người dùng/tháng Quá mức cần thiết đối với các doanh nghiệp không kinh doanh dịch vụ

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Bạn có biết? 50% tổ chức thiếu các chỉ số KPI dự án theo thời gian thực và do đó, lãng phí ít nhất một ngày làm việc mỗi tháng cho việc lập báo cáo thủ công.

Tại sao các nhóm tìm kiếm các giải pháp thay thế Smartsheet cho việc lập kế hoạch sức chứa

Các nhóm thường không còn phù hợp với Smartsheet trong việc lập kế hoạch năng lực khi dữ liệu nguồn lực trở nên quá động để quản lý bằng các hàng và cột. Lập kế hoạch năng lực cần cập nhật công việc theo thời gian thực, khả năng hiển thị thời gian nghỉ, dự báo khối lượng công việc, lập kế hoạch kịch bản và các thay đổi về phân công công việc tự động cập nhật kế hoạch.

Smartsheet có thể theo dõi dữ liệu dự án có cấu trúc tốt, nhưng các nhóm thường cần một hệ thống kết nối hơn khi khối lượng công việc thay đổi hàng ngày, nhân viên chia thời gian làm việc cho nhiều dự án hoặc các nhà quản lý cần so sánh kế hoạch sức chứa với công việc thực tế.

Mỗi công cụ đều khẳng định là giải pháp bạn cần, điều này khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn hơn mức cần thiết. Dưới đây là những tính năng thiết yếu bạn nên chú ý:

Hiển thị khối lượng công việc theo thời gian thực: Bạn cần một công cụ tự động cập nhật khi dòng thời gian thay đổi, hiển thị ai đang quá tải và ai còn khả năng xử lý công việc ngay lúc này

Lập kế hoạch tình huống: Một công cụ tốt cho phép bạn mô phỏng các tình huống “giả định” trước khi commit, để bạn có thể thấy chính xác một dự án mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khối lượng công việc của nhóm

Theo dõi mức độ sử dụng: Theo dõi thời gian tính phí và không tính phí để phát hiện tình trạng phân bổ quá mức trước khi nó trở thành vấn đề

Phân công dựa trên kỹ năng: Các công cụ tốt hơn có thể đề xuất người nên đảm nhận công việc dựa trên công việc trước đây, vai trò và tình trạng sẵn sàng. Hầu hết các nhà quản lý thường mặc định chọn “người gần nhất” vì họ không có dữ liệu này trước mắt

Tích hợp với các công cụ hiện có: Độ chính xác của dữ liệu năng lực phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu công việc được nhập vào. Hãy tìm một công cụ có thể tích hợp với lịch làm việc, hệ thống theo dõi thời gian và hệ thống quản lý dự án của bạn

1. ClickUp

Cách ClickUp sử dụng Chế độ xem Khối lượng công việc để cân bằng sức chứa của nhóm

Ưu điểm của ClickUp trong lập kế hoạch năng lực nằm ở cấu trúc: Chế độ xem Khối lượng công việc (Workload View) sử dụng dữ liệu công việc theo thời gian thực, do đó sức chứa sẽ thay đổi khi các công việc được di chuyển. Điều này loại bỏ bước đồng bộ hóa thủ công thường gây ra sự cố trong hầu hết các phương pháp lập kế hoạch dựa trên bảng tính.

Chế độ xem Khối lượng công việc hiển thị các công việc của từng người so với sức chứa đã định, được thiết lập theo giờ, số lượng công việc hoặc các trường nỗ lực tùy chỉnh như điểm câu chuyện. Bạn có thể kéo các công việc giữa các người hoặc các khung thời gian trực tiếp từ chế độ xem này, và các thanh khối lượng công việc sẽ tự động tính toán lại khi bạn di chuyển chúng. Chế độ xem này hoạt động như một bề mặt lập kế hoạch, không chỉ là một báo cáo.

Các bảng điều khiển lấy dữ liệu từ theo dõi thời gian, tiến độ công việc và các Trường Tùy chỉnh đã có sẵn trong không gian làm việc. Bạn có thể so sánh năng lực theo kế hoạch với nỗ lực đã ghi nhận, xem phân phối giữa các nhóm và chia sẻ chế độ xem trực tiếp với các bên liên quan mà không cần xuất dữ liệu.

ClickUp Brain tích hợp trên các công việc, tài liệu và bảng điều khiển. Nó có thể tóm tắt tiến độ dự án, hiển thị các mẫu Khối lượng công việc và đề xuất phân công dựa trên lịch sử công việc và khối lượng hiện tại.

Hãy để ClickUp Brain theo dõi khối lượng công việc của nhóm bạn và thông báo cho bạn về các xu hướng quan trọng

Đối với lập kế hoạch sức chứa, AI Assign đề xuất chủ sở hữu công việc dựa trên tính sẵn sàng, khối lượng công việc và bối cảnh công việc.

Nhận định khách quan: ClickUp có nhiều tính năng, nhưng sự đa dạng này đi kèm với chi phí. Các nhóm chỉ cần tính năng chia sẻ tình trạng sẵn sàng và không muốn tìm hiểu không gian làm việc rộng hơn sẽ thấy các công cụ nhẹ hơn như Resource Guru hoặc Float dễ cài đặt hơn. Chế độ xem Khối lượng công việc trên thiết bị di động cũng có giới hạn so với phiên bản trên máy tính để bàn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Không gian làm việc thống nhất giúp loại bỏ tình trạng phân tán thông tin. Với dữ liệu sức chứa, công việc và giao tiếp được tập trung tại một nơi, khả năng hiển thị khối lượng công việc của bạn phản ánh thực tế mà không cần đồng bộ hóa thủ công

Các thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI giúp phát hiện các mẫu ẩn. ClickUp Brain giúp bạn chuyển từ việc xử lý sự cố phản ứng sang tối ưu hóa chủ động bằng cách đề xuất các nhiệm vụ và cảnh báo rủi ro

Các đơn vị sức chứa linh hoạt phù hợp với mọi quy trình làm việc. Dù bạn sử dụng giờ, điểm câu chuyện hay số lượng công việc, chế độ xem Khối lượng công việc sẽ tự động điều chỉnh theo cách làm việc của nhóm bạn

Nhược điểm:

Độ sâu tính năng là một thách thức thực sự đối với các nhóm mới làm quen với các nền tảng tất cả trong một

Chế độ xem khối lượng công việc trên thiết bị di động có ít thao tác hơn so với phiên bản trên máy tính để bàn

Quá trình thiết lập ban đầu mất nhiều thời gian hơn so với các công cụ lập lịch chuyên dụng như Float

Giá của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4,7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi thích việc mọi thứ được tích hợp trong ClickUp, điều này giúp tôi hiểu công việc được thực hiện như thế nào và mọi người đang làm gì mỗi tuần. Việc hiển thị sức chứa và tài liệu thực sự rất quan trọng, đặc biệt là đối với quản lý dự án tại một công ty như chúng tôi. Tôi đánh giá cao việc chúng tôi không bỏ sót bất cứ điều gì nhờ có mọi thứ trong ClickUp. Ngoài ra, việc thiết lập ban đầu cũng rất dễ dàng đối với tôi.

Một người dùng TrustRadius khác chia sẻ:

Tôi đã sử dụng Trello, Jira, Smartsheet, monday.com và Basecamp, đồng thời xem xét một số công cụ khác, nhưng chỉ có ClickUp mới sở hữu sự kết hợp giữa tính linh hoạt và cấu trúc giúp tôi có thể quản lý công việc cá nhân trong cùng một công cụ với nhiều nhóm khác, những nhóm này chia sẻ một số công việc nhưng không phải tất cả.

Monday.com là một lựa chọn thay thế Smartsheet mạnh mẽ dành cho các nhóm muốn theo dõi khối lượng công việc một cách trực quan mà không cần giao diện dựa trên bảng tính. Các bảng trực quan của nó giúp việc phân phối khối lượng công việc trở nên dễ hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên, với các thanh được mã hóa bằng màu sắc hiển thị ai đang ở mức sức chứa, dưới mức sức chứa hoặc vượt quá sức chứa trên các dòng thời gian.

Việc phân bổ lại công việc cũng rất đơn giản. Các nhà quản lý có thể kéo và thả các công việc trực tiếp từ tiện ích Khối lượng công việc.

Bạn cũng có thể sử dụng các công thức tự động hóa của monday.com để chủ động giải quyết các vấn đề. Ví dụ: bạn có thể cài đặt một quy trình tự động để kích hoạt thông báo khi khối lượng công việc của một thành viên trong nhóm vượt quá ngưỡng quy định, từ đó bạn có thể can thiệp kịp thời trước khi họ bị quá tải.

Nhận định khách quan: Cấu trúc giá của Monday.com được chia theo các “gói” người dùng (3, 5, 10), điều này khiến chi phí tăng nhanh chóng đối với các nhóm không phù hợp hoàn toàn với các gói này. Các tính năng quản lý khối lượng công việc hữu ích nhất chỉ có sẵn trong kế hoạch Pro.

Các tính năng nổi bật của Monday.com

Tiện ích Khối lượng công việc: Hiển thị sức chứa của nhóm dưới dạng các thanh trực quan, sử dụng màu sắc để ngay lập tức làm nổi bật các thành viên trong nhóm bị phân công quá tải

Chế độ xem dòng thời gian và biểu đồ Gantt: Giúp bạn lập kế hoạch tiến độ dự án dựa trên thời gian rảnh của nhóm để phát hiện các xung đột về nguồn lực tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra

Tích hợp: Kết nối với các công cụ như Slack, Lịch Google và Zoom

Ưu và nhược điểm của Monday.com

Ưu điểm:

Giao diện trực quan, dễ sử dụng

Cấu trúc bảng linh hoạt phù hợp với nhiều quy trình làm việc

Tự động hóa mạnh mẽ cho các cảnh báo về sức chứa

Nhược điểm:

Chính sách giá theo nhóm người dùng gây bất lợi cho các nhóm nằm giữa các cấp độ

Các tính năng nâng cao về sức chứa bị giới hạn ở các kế hoạch cao cấp hơn

Các quy trình theo dõi phức tạp đòi hỏi phải tùy chỉnh kỹ lưỡng ngay từ đầu

Giá của Monday.com

Miễn phí

Gói Cơ bản: $9/người dùng/tháng

Gói Standard: $12/người dùng/tháng

Pro: $19/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận bán hàng

Đánh giá và nhận xét về Monday.com

G2: 4,7/5 (hơn 15.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Monday.com?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Điều tôi thích nhất ở Monday Work Management là việc tổ chức dự án và theo dõi công việc tại một nơi duy nhất trở nên vô cùng dễ dàng. Giao diện rất trực quan và dễ sử dụng, giúp toàn bộ nhóm có thể nắm bắt tiến độ, hạn chót và trách nhiệm chỉ trong nháy mắt. Tôi cũng đánh giá cao các tính năng tự động hóa và tích hợp, vì chúng giúp giảm bớt công việc thủ công và đảm bảo mọi người luôn đồng bộ. Nhìn chung, điều này giúp hợp tác trở nên trơn tru hơn và việc theo dõi dự án hiệu quả hơn rất nhiều.

3. Wrike

Wrike được thiết kế dành cho các tổ chức quy mô lớn nơi việc phân bổ nguồn lực thực sự phức tạp. Điểm khác biệt của Wrike là tính năng lập lịch dựa trên nỗ lực: các nhà quản lý phân công thành viên nhóm theo tỷ lệ phần trăm thời gian thay vì số lượng công việc, giúp đánh giá chính xác hơn về sức chứa khi nhân sự tham gia vào nhiều dự án cùng lúc.

Tính năng theo dõi thời gian tích hợp cho phép bạn so sánh thời gian trong kế hoạch với thời gian thực tế đã sử dụng, nhờ đó các ước tính năng lực trong tương lai sẽ chính xác hơn qua từng chu kỳ.

Nhận xét thẳng thắn: Nền tảng này có độ khó học cao. Bộ công cụ quản lý tài nguyên đầy đủ chỉ có sẵn từ Gói Doanh nghiệp trở lên. Một số người dùng cho rằng giao diện quá rối mắt.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Mô-đun quản lý tài nguyên: Hỗ trợ kiểm soát truy cập dựa trên vai trò để đảm bảo những người phù hợp quản lý các tài nguyên phù hợp trong các nhóm

Biểu đồ Khối lượng công việc: Lọc các chế độ xem phân bổ theo dự án, nhóm hoặc cá nhân để xác định chính xác nơi các điểm nghẽn đang hình thành trước khi chúng ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành

Báo cáo và phân tích: Báo cáo chi tiết về mức độ sử dụng tài nguyên trên các bộ phận giúp ban lãnh đạo phát hiện các điểm kém hiệu quả và đưa ra quyết định về nhân sự dựa trên dữ liệu

Ưu và nhược điểm của Wrike

Ưu điểm:

Bộ đếm thời gian công việc tự động ghi lại số giờ mà không cần nhập liệu thủ công

Resource Planner cho phép các nhà quản lý thử nghiệm các kịch bản lập lịch trước khi phân công công việc

Các yêu cầu tài nguyên được xử lý thông qua các quy trình phê duyệt có cấu trúc

Nhược điểm:

Đường cong học tập dốc đối với các nhóm mới làm quen với quản lý công việc doanh nghiệp

Các tính năng tài nguyên đầy đủ chỉ có trên Gói Doanh nghiệp trở lên

Giao diện có thể cảm thấy lộn xộn

Giá của Wrike

Miễn phí

Nhóm: 10 USD/người dùng/tháng

Kinh doanh: 25 USD/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận bán hàng

Pinnacle: Liên hệ bộ phận bán hàng

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4,2/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Bạn không cần phải sử dụng tất cả các tính năng chuyên sâu để tận dụng tối đa Wrike. Bạn có thể sử dụng nó ở mức tối thiểu như một công cụ theo dõi thời hạn và người được giao nhiệm vụ, rồi từ từ bổ sung thêm các chức năng theo dõi khác khi bạn làm quen với phần mềm. Phần mềm này được thiết kế thực sự tuyệt vời, cho phép bạn sử dụng theo từng lớp và phát triển dần dần trong quá trình sử dụng.

4. Asana

Khi quản lý nhiều dự án, bạn dễ dàng mất đi cái nhìn tổng quan và dẫn đến việc quá tải cho nhóm. Chế độ xem Khối lượng công việc của Asana giúp bạn cân bằng các nhiệm vụ trên toàn bộ danh mục dự án, giúp dễ dàng ngăn ngừa tình trạng kiệt sức và đảm bảo các sáng kiến quan trọng nhất của bạn được phân bổ nguồn lực hợp lý.

Bạn sẽ có cái nhìn tổng quan trực quan về sức chứa dựa trên các ước tính nỗ lực mà bạn đã cài đặt cho các công việc. Vấn đề nằm ngay ở đó: nếu nhóm của bạn không tuân thủ nghiêm ngặt các ước tính nỗ lực, thì chế độ xem khối lượng công việc sẽ chỉ cho bạn thấy những con số không thực tế.

Nhận định khách quan: Các tính năng cấp danh mục đầu tư của Asana chỉ có sẵn ở gói Business trở lên, và đây chính là lúc mức giá trở nên khó chấp nhận. Đơn vị đo lường sức chứa được giới hạn ở giờ hoặc điểm, với rất ít sự linh hoạt ngoài phạm vi đó.

Các tính năng nổi bật của Asana

Bảng điều khiển báo cáo: Hiển thị các chỉ số thời gian thực như mức sử dụng sức chứa, số giờ làm việc đã ghi nhận và xu hướng khối lượng công việc để hỗ trợ các quyết định dựa trên dữ liệu

Danh mục đầu tư: Theo dõi sức chứa trên nhiều dự án cùng lúc, giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược về nguồn lực

Chế độ xem dòng thời gian: So sánh lịch trình dự án với thời gian rảnh của nhóm để phát hiện xung đột về nguồn lực trước khi chúng gây ra sự chậm trễ

Ưu và nhược điểm của Asana

Ưu điểm:

Lập kế hoạch năng lực hỗ trợ đồng thời cả chế độ xem cấp bộ phận và cấp nhóm

Kết nối với hơn 200 công cụ

Các kế hoạch sức chứa tự động đồng bộ hóa với khối lượng công việc và danh mục đầu tư

Nhược điểm:

Lập kế hoạch sức chứa phụ thuộc vào các ước tính nỗ lực nhất quán

Các tính năng nâng cao về khối lượng công việc và danh mục đầu tư yêu cầu các gói dịch vụ cấp cao hơn

Ít linh hoạt hơn trong việc dự báo nguồn lực chi tiết so với các công cụ chuyên dụng như Runn hoặc Float

Giá của Asana

Cá nhân: Miễn phí

Gói Starter: $13,49/người dùng/tháng

Nâng cao: $30,49/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận bán hàng

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Các tính năng AI được bổ sung ở cấp độ danh mục đầu tư mang lại những thông tin chi tiết thú vị về các dự án quy mô lớn. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy tiềm năng trong việc tiêu chuẩn hóa báo cáo danh mục đầu tư.

Thông tin thú vị: Các tổ ong duy trì một lực lượng dự phòng gồm những con ong trông có vẻ nhàn rỗi. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những con ong này thực chất là một nguồn dự trữ sức chứa theo yêu cầu, được kích hoạt khi nhu cầu kiếm ăn đột ngột tăng cao hoặc một nhóm thực hiện công việc gặp tổn thất. Thiên nhiên đã tự phát minh ra khái niệm về các nhóm nguồn lực dự phòng!

5. Float

qua Float

Nếu vấn đề khiến bạn băn khoăn nhất chỉ là xác định ai có thể đảm nhận công việc nào, thì một nền tảng quản lý dự án đầy đủ tính năng có thể khiến bạn cảm thấy quá phức tạp.

Float được xây dựng chủ yếu như một công cụ lập lịch tài nguyên, và điều đó thể hiện rõ qua thiết kế của nó. Trình lập lịch trực quan hiển thị tình trạng sẵn sàng và các nhiệm vụ trên một dòng thời gian gọn gàng. Chức năng kéo và thả giúp phân bổ nhân sự cho các dự án và ngay lập tức hiển thị tác động lên khối lượng công việc của mọi người. Các báo cáo về sức chứa bao gồm tỷ lệ sử dụng, dự báo tài nguyên và phân phối khối lượng công việc. Tính năng theo dõi thời gian nghỉ được tích hợp sẽ tự động tính đến các kỳ nghỉ và ngày lễ vào sức chứa, để bạn không vô tình lên lịch làm việc cho người đang vắng mặt.

Đánh giá trung thực: Các tính năng quản lý dự án khá hạn chế. Bạn có thể sẽ phải kết hợp Float với một công cụ quản lý công việc riêng biệt. Chức năng báo cáo cũng không phong phú bằng so với các nền tảng tất cả trong một, và trải nghiệm trên thiết bị di động kém hơn so với ứng dụng web.

Các tính năng nổi bật của Float

Lọc theo kỹ năng và vai trò: Tiêu chuẩn hóa các vai trò với mức chi phí và tỷ lệ tính phí mặc định, đồng thời thêm các thẻ tùy chỉnh cho địa điểm, kỹ năng, thâm niên và nhiều tiêu chí khác — để chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể tìm được người phù hợp nhất cho công việc

Trình lập lịch tài nguyên trực quan: Giao diện dòng thời gian gọn gàng giúp dễ dàng xem tình trạng sẵn sàng của nhóm và phân công nhân sự cho các dự án

Báo cáo sức chứa: Tạo báo cáo về tỷ lệ sử dụng và dự báo khả năng sẵn sàng để giúp bạn lập kế hoạch cho nhu cầu trong tương lai

Ưu và nhược điểm của Float

Ưu điểm:

Dự toán dự án dựa trên chi phí thực tế và tỷ lệ tính phí, sau đó đang theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực khi kế hoạch thay đổi

Chế độ xem sử dụng thời gian thực hiển thị rủi ro về công suất dư thừa và biên độ cùng lúc

Tích hợp với ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, Monday.com, Wrike, Slack, Lịch Google và Outlook

Nhược điểm:

Các tính năng quản lý dự án giới hạn

Chức năng báo cáo không có phần mở rộng như các nền tảng tất cả trong một

Trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động so với phiên bản web

Giá của Float

Gói Starter: 8,50 USD/người dùng/tháng

Pro: $14/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Liên hệ bộ phận bán hàng

Đánh giá và nhận xét về Float

G2: 4.3/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Float?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi rất thích nền tảng này vì khả năng lập kế hoạch và lên dòng thời gian cho dự án. Nền tảng này giúp nâng cao hiệu quả và cho phép các nhóm hợp tác tốt hơn để hoàn thành dự án trong khung thời gian quy định. Điểm tôi thích nhất ở nền tảng này là tính năng báo cáo, giúp đưa ra các quyết định sáng suốt và chính xác hơn, điều này rất quan trọng đối với tổ chức. Nền tảng này có giao diện người dùng đơn giản, dễ sử dụng. Ngoài ra, việc theo dõi và quản lý chu kỳ dự án cũng rất hiệu quả với nền tảng này.

6. Resource Guru

Resource Guru giúp đơn giản hóa việc lập lịch làm việc cho nhóm nhờ giao diện tập trung vào tình trạng sẵn sàng. Tính năng nổi bật là thanh hiển thị tình trạng sẵn sàng, cho phép xem nhanh thời gian đã đặt lịch so với thời gian còn trống của từng thành viên trong nhóm. Tính năng quản lý xung đột sẽ tự động cảnh báo các lịch trình trùng lặp trước khi bạn commit chúng.

Quản lý nghỉ phép được tích hợp ngay trong chế độ xem lịch trình, do đó các kỳ nghỉ, ngày nghỉ ốm và thời gian vắng mặt được hiển thị cùng với các nhiệm vụ dự án.

Đánh giá khách quan: Resource Guru là một công cụ lập lịch, không phải là nền tảng quản lý dự án. Chức năng báo cáo chỉ ở mức cơ bản, danh sách tích hợp ít hơn so với các đối thủ lớn hơn, và bạn sẽ cần một công cụ riêng để thực hiện các công việc thực tế.

Các tính năng nổi bật của Resource Guru

Lịch hẹn tạm thời: Các nhóm có thể thêm lịch hẹn tạm thời cho các công việc chưa được xác nhận vào lịch trình, giúp lập kế hoạch trước khi công việc được chính thức cam kết

Theo dõi thời gian: Các nhóm có thể theo dõi thời gian bằng cách sử dụng bảng chấm công dễ dàng hoàn thành, so sánh số giờ dự báo với số giờ thực tế và xuất dữ liệu bảng chấm công để phân tích sâu hơn

Đặt lịch sử dụng thiết bị và phòng họp: Resource Guru cho phép bạn quản lý không chỉ nhân sự mà còn cả thiết bị và phòng họp trong cùng một giao diện lập lịch

Ưu và nhược điểm của Resource Guru

Ưu điểm:

Được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan, công ty tư vấn, xây dựng, kỹ thuật và CNTT

Hỗ trợ phân cấp tổ chức với tính năng đặt lịch dựa trên người phê duyệt

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Nhược điểm:

Các tính năng quản lý dự án giới hạn

Báo cáo cơ bản

Số lượng tích hợp ít hơn so với các đối thủ cạnh tranh lớn hơn

Giá của Resource Guru

Grasshopper: $5/người dùng/tháng

Blackbelt: 8 USD/người dùng/tháng

Master: $12/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Resource Guru

G2: 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Resource Guru?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi thích việc có thể dễ dàng đăng nhập vào Resource Guru để kiểm tra lịch trình của mình, điều này giúp tôi lập kế hoạch lịch làm việc hàng ngày và hàng năm trước. Việc này rất hữu ích cho tổ chức của chúng tôi trong việc sắp xếp và biết mình cần ở đâu vào một thời điểm cụ thể. Tôi cũng thấy việc cài đặt và sử dụng rất dễ dàng. Video hướng dẫn rất dễ hiểu, giúp tôi dễ dàng bắt đầu sử dụng.

Thông tin thú vị: Các kỹ sư của Netflix đã phổ biến khái niệm “kỹ thuật hỗn loạn” (chaos engineering) như một phần của thử nghiệm sức chứa hệ thống—cố ý làm sập các hệ thống đang hoạt động để phát hiện các giới hạn sức chứa ẩn trước khi lưu lượng truy cập thực tế gây ra sự cố.

7. Runn

Cam kết thực hiện các dự án mới mà không biết tác động đến nhóm của bạn là nguyên nhân khiến thời hạn giao hàng bị lùi lại ba tháng. Runn giải quyết vấn đề này bằng cách dự báo sức chứa theo thời gian thực và lập kế hoạch kịch bản, giúp bạn mô phỏng nhu cầu về nguồn lực trước khi ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.

Biểu đồ sức chứa của Runn hiển thị mức độ sử dụng và khả năng sẵn sàng của nhóm theo thời gian, được cập nhật trực tiếp khi kế hoạch dự án thay đổi. Tính năng mạnh mẽ nhất là lập kế hoạch kịch bản, cho phép bạn mô phỏng “điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhận dự án này bên cạnh những dự án hiện có.”

Ví dụ: một nhóm dịch vụ có thể mô phỏng xem dự án của khách hàng mới có làm quá tải các nhà thiết kế vào tháng 6, khiến các kỹ sư bị thiếu việc làm vào tháng 7 hay cần phải thuê nhà thầu bên ngoài trước khi ký hợp đồng hay không.

Nhận định khách quan: Cộng đồng người dùng của Runn còn nhỏ, điều này có nghĩa là số lượng mẫu và quy trình làm việc được chia sẻ sẽ ít hơn. Giống như Float và Resource Guru, các tính năng quản lý dự án của Runn khá giới hạn, do đó bạn có thể sẽ phải kết hợp nó với một công cụ khác. Khả năng tích hợp của Runn cũng giới hạn hơn so với các nền tảng đã có tên tuổi.

Các tính năng nổi bật của Runn

Dự báo sức chứa theo thời gian thực: Runn cung cấp các dự báo sức chứa theo thời gian thực để hướng dẫn các quyết định về tuyển dụng, phân bổ lại và quản lý dự án, giúp duy trì sự cân bằng trong việc sử dụng tài nguyên

Dự án dự kiến: Các nhóm có thể mô phỏng các dự án dự kiến để hiểu công việc sắp tới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức chứa, dòng thời gian và rủi ro triển khai

Các giai đoạn dự án và cột mốc quan trọng: Có thể xây dựng kế hoạch bằng cách sử dụng các nhiệm vụ, giai đoạn dự án, cột mốc và thời gian nghỉ, với khả năng chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau

Ưu và nhược điểm của Runn

Ưu điểm:

Lên lịch làm việc cho nhân viên theo tỷ lệ phân bổ cho từng công việc

Dễ dàng cài đặt và triển khai trên các nhóm

Thẻ tùy chỉnh giúp lọc người dùng theo kỹ năng, vai trò hoặc địa điểm

Nhược điểm:

Các tính năng quản lý dự án giới hạn

Cộng đồng người dùng nhỏ hơn, ít mẫu hơn

Số lượng tích hợp ít hơn so với các đối thủ cạnh tranh đã có tên tuổi

Giá của Runn

Phiên bản Lite: 9 USD/người dùng/tháng

Gói Standard: $13/người dùng/tháng

Nâng cao: Liên hệ bộ phận bán hàng

Đánh giá và nhận xét của Runn

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4,8/5 (hơn 30 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Runn?

Một người dùng Capterra đề cập:

Trải nghiệm tích cực trên mọi phương diện, từ việc sử dụng sản phẩm, tính dễ sử dụng, tương tác với nhân viên/hỗ trợ/bot, đến sự sẵn lòng hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi trong quá trình lập kế hoạch. Rất hài lòng.

Bạn có biết? Henry Gantt đã phát minh ra biểu đồ Gantt vào khoảng năm 1910-1915 như một công cụ trực quan để lập lịch trình khối lượng công việc sản xuất theo thời gian, sắp xếp thứ tự các công việc sao cho phù hợp với sức chứa của máy móc và nhân lực sẵn có. Đây vẫn là một trong những công cụ lập kế hoạch được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, với khái niệm cơ bản hầu như không thay đổi.

8. Năng suất

Productive kết hợp lập lịch nguồn lực với lập ngân sách và theo dõi lợi nhuận, giúp bạn có chế độ xem tổng quan về tài chính và hoạt động tại cùng một nơi. Các công cụ lập lịch hiển thị tình trạng sẵn sàng của nhóm cùng với ngân sách dự án, giúp bạn phân công những nhân sự quan trọng nhất vào các công việc mang lại lợi nhuận cao nhất.

Productive được thiết kế dành cho các công ty quảng cáo, nơi nhân viên phải phân chia thời gian cho nhiều dự án khách hàng và lợi nhuận phụ thuộc vào độ chính xác của việc theo dõi hiệu suất sử dụng. Báo cáo hiệu suất sử dụng theo dõi thời gian tính phí và không tính phí, trong khi các tính năng dành riêng cho công ty quảng cáo giúp quản lý phí duy trì và biên lợi nhuận dự án.

Nhận định khách quan: Điểm mạnh và cũng là giới hạn của Productive nằm ở việc tập trung vào các công ty dịch vụ. Nếu bạn không kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, phần lớn các tính năng của Productive sẽ trở thành chi phí phát sinh. Ngoài ra, các báo cáo nâng cao chỉ có sẵn trong các gói dịch vụ có giá cao hơn.

Các tính năng nổi bật nhất về năng suất

Dự báo mức độ sử dụng: Productive giúp các nhóm trực quan hóa và dự báo tỷ lệ sử dụng, đồng thời hỗ trợ việc ra quyết định về việc có nên nhận các dự án mới hay không

Theo dõi thời gian và số liệu thực tế: Khi ai đó ghi lại thời gian trên Productive, hệ thống sẽ tự động cập nhật mức tiêu hao ngân sách, tỷ lệ sử dụng và biên lợi nhuận dự báo

Quản lý dự án và công việc: Productive tích hợp quản lý công việc, phân bổ nguồn lực, theo dõi thời gian, quản lý yêu cầu nghỉ phép, lập ngân sách và CRM

Ưu và nhược điểm của năng suất

Ưu điểm:

Đặt chỗ tạm thời cho các dự án chưa được xác nhận, có thể chuyển đổi thành xác nhận

Tính năng lập lịch tích hợp với yêu cầu nghỉ phép và nghỉ lễ

Kết nối với Slack, Lịch Google, Outlook, Xero, QuickBooks, BambooHR và Breathe

Nhược điểm:

Việc tập trung vào các công ty đại lý là quá mức cần thiết đối với các doanh nghiệp không kinh doanh dịch vụ

Đường cong học tập dành cho các nhóm mới làm quen với quản lý tài nguyên và tài chính tích hợp

Các tính năng báo cáo nâng cao chỉ có sẵn trong các kế hoạch dịch vụ có giá cao hơn

Giá cả năng suất

Essential: 10 USD/người dùng/tháng

Gói Professional: 25 USD/người dùng/tháng

Ultimate: Liên hệ bộ phận bán hàng

Đánh giá và nhận xét có năng suất

G2: 4,7/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 80 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Productive?

Một người dùng G2 đề cập:

Tôi rất thích giao diện trực quan và thân thiện với người dùng—nó giúp quá trình làm quen với hệ thống diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài ra, các công cụ hợp tác cũng rất tuyệt vời, giúp nhóm của tôi luôn kết nối và đồng bộ, ngay cả khi làm việc ở các múi giờ khác nhau.

Bạn nên chọn giải pháp nào?

Chỉ là công cụ lập lịch, không kèm theo các tính năng quản lý dự án rườm rà: Float hoặc Resource Guru. Triển khai nhanh hơn, chi phí trên mỗi người dùng được cấp phép thấp hơn và bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng công cụ quản lý công việc hiện tại của mình.

Doanh nghiệp kinh doanh đại lý hoặc dịch vụ: Năng suất nếu bạn tính phí theo giờ và quan tâm đến biên lợi nhuận trên mỗi dự án. Chọn Float nếu bạn muốn một giải pháp nhẹ nhàng hơn.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ với các tính toán tài nguyên phức tạp: Wrike để phân bổ theo tỷ lệ phần trăm trên các danh mục đầu tư. Runn nếu lập kế hoạch kịch bản là vấn đề chính.

Đã sử dụng Asana hoặc monday.com: Hãy tận dụng những gì bạn đang có. Cả hai nền tảng này đều quản lý sức chứa khá tốt, nên việc chuyển sang nền tảng khác chỉ vì mục đích này thường không đáng để thực hiện quá trình di chuyển.

Muốn lập kế hoạch năng lực song song với công việc thực tế: ClickUp. Ưu điểm nằm ở cấu trúc — chế độ xem Khối lượng công việc tự động cập nhật khi các công việc thay đổi vì chúng sử dụng cùng một dữ liệu — và nhược điểm là đường cong học tập phức tạp hơn.

Điểm chung của cả tám giải pháp này là: các công cụ lập lịch như Float và Resource Guru rất dễ sử dụng khi bạn chỉ cần biết tình trạng sẵn có, nhưng kế hoạch lại nằm ngoài phạm vi công việc. Kế hoạch và công việc sẽ dần tách rời nhau trừ khi có người chủ động đồng bộ hóa chúng. Đó chính là khoảng trống mà một không gian làm việc tích hợp như ClickUp được thiết kế để lấp đầy.

Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Sự khác biệt giữa kế hoạch sức chứa và kế hoạch nguồn lực là gì?

Lập kế hoạch năng lực là việc hiểu tổng khối lượng công việc mà nhóm của bạn có thể xử lý, trong khi lập kế hoạch nguồn lực là việc phân công người cụ thể cho các công việc cụ thể. Lập kế hoạch năng lực trả lời câu hỏi: “Chúng ta có đủ sức chứa không?”, còn lập kế hoạch nguồn lực trả lời câu hỏi: “Ai nên thực hiện công việc này?”

Đúng vậy, có các công cụ phù hợp với mọi kích thước nhóm. Các nhóm nhỏ hơn có thể bắt đầu với một công cụ lập lịch đơn giản, trong khi các tổ chức lớn hơn thường cần một nền tảng toàn diện kết hợp lập kế hoạch sức chứa với quản lý dự án và báo cáo.

Các công cụ lập kế hoạch sức chứa được hỗ trợ bởi AI phân tích dữ liệu khối lượng công việc theo thời gian thực, đề xuất người phụ trách công việc, đánh dấu các điểm nghẽn và tóm tắt các rủi ro về sức chứa. Việc lập kế hoạch dựa trên bảng tính phụ thuộc vào việc cập nhật thủ công, do đó sẽ trở nên lỗi thời khi thời hạn, nhiệm vụ hoặc tình trạng sẵn sàng thay đổi.

Nhiều công cụ lập kế hoạch năng lực chuyên dụng hỗ trợ tích hợp. Tuy nhiên, một giải pháp tất cả trong một như ClickUp, kết hợp lập kế hoạch năng lực với quản lý công việc, giúp loại bỏ nhu cầu tích hợp. Nó cũng ngăn chặn các vấn đề đồng bộ hóa dữ liệu có thể phát sinh khi sử dụng các công cụ riêng biệt.