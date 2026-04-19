Cách tạo bảng theo dõi thời gian trong Google Trang tính

🔎 Bạn có biết? Dữ liệu theo dõi thời gian chậm trễ hoặc không chính xác là một trong ba nguyên nhân hàng đầu khiến độ chính xác của bảng lương giảm sút nghiêm trọng. Có thể nói, mỗi khi bạn ước lượng thời gian mà không có hệ thống, bạn thực chất đang đánh cược với khoản lương của mình.

Một bảng tính Google Trang tính thô có thể trông giống như một giải pháp tạm thời, nhưng nếu thiếu các công thức và cấu trúc phù hợp, nó chỉ dẫn đến những tranh chấp về lương tốn kém. Bạn cần một hệ thống đảm bảo tính chính xác và hiển thị thời gian trong ngày đã được sử dụng như thế nào.

Chúng ta sẽ tạo một bảng theo dõi thời gian trong Google Trang tính để xử lý mọi thứ, từ nhật ký hàng ngày đến các kỳ trả lương hai tuần một lần phức tạp. Bạn sẽ tìm thấy các bản thiết kế chi tiết để biến một bảng trống thành một công cụ tính lương chính xác, cùng với các mẫu để thực hiện việc cần làm chỉ trong vài giây.

Và vì bảng tính có những giới hạn nhất định, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn biết chính xác khi nào nên ngừng xây dựng và bắt đầu nâng cấp lên ClickUp trước khi hệ thống thủ công của bạn không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Bảng theo dõi thời gian trong Google Trang tính là gì?

Bảng theo dõi thời gian trong Google Trang tính là một bảng tính ghi lại giờ công việc, tính tổng và sắp xếp các mục nhập thời gian theo ngày, tuần hoặc kỳ trả lương. Điều này có nghĩa là bạn có một định dạng lặp lại để nhập thời gian bắt đầu và kết thúc công việc, và các công thức sẽ tự động xử lý các phép tính cho bạn.

Một mẫu bảng chấm công Google Trang tính điển hình bao gồm các cột về ngày tháng, tên nhân viên, dự án hoặc công việc, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời lượng nghỉ, tổng số giờ và ghi chú. Một số phiên bản còn bao gồm tính toán giờ làm thêm hoặc các cờ đánh dấu giờ làm việc tính phí và không tính phí.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên trí thức sử dụng các chiến lược quản lý thời gian được cá nhân hóa. Tuy nhiên, hầu hết các công cụ quản lý quy trình làm việc vẫn chưa cung cấp các tính năng quản lý thời gian hoặc sắp xếp thứ tự ưu tiên tích hợp mạnh mẽ, điều này có thể cản trở việc sắp xếp thứ tự ưu tiên hiệu quả. Các tính năng lập lịch và theo dõi thời gian được hỗ trợ bởi AI của ClickUp có thể giúp bạn biến những phỏng đoán này thành các quyết định dựa trên dữ liệu. Nó thậm chí có thể đề xuất các khoảng thời gian tập trung tối ưu cho các công việc. Hãy xây dựng một hệ thống quản lý thời gian tùy chỉnh phù hợp với cách làm việc thực tế của bạn!

Cách tạo bảng theo dõi thời gian trong Google Trang tính

Để bắt đầu, bạn chỉ cần một tài khoản Google và truy cập vào sheets.google.com. Bạn có thể bắt đầu với một trang trống hoàn toàn mới hoặc sao chép một trong các mẫu mà chúng tôi đã cung cấp liên kết ở phần sau của hướng dẫn này.

Thực hiện theo ba bước sau để tạo ra một công cụ theo dõi hiệu quả và chuyên nghiệp.

Bước 1: Xây dựng khung cơ bản

Mở một trang tính mới và đặt tên rõ ràng cho nó, chẳng hạn như ‘Bảng chấm công nhóm – Tháng 6’. Việc ưu tiên hàng đầu của bạn là tạo các tiêu đề cột để thu thập dữ liệu chính xác. Tại Hàng 1, nhập các tiêu đề cột sau:

Ngày: Ngày trong lịch mà công việc diễn ra

Tên nhân viên: Người ghi chép giờ làm việc

Dự án/Công việc: Tên công việc hoặc dự án cụ thể

Thời gian bắt đầu: Khi đồng hồ bắt đầu

Thời gian kết thúc: Khi công việc kết thúc

Giờ nghỉ (Giờ): Tổng thời gian dành cho giờ ăn trưa hoặc thời gian nghỉ cá nhân

Tổng số giờ: Kết quả tính toán cuối cùng (chúng ta sẽ tự động hóa bước này tiếp theo)

Ghi chú: Bất kỳ thông tin bổ sung nào dành cho người quản lý hoặc khách hàng

qua Google Trang tính

Sau khi các tiêu đề đã được thiết lập:

Chọn cột Ngày, sau đó vào Định dạng → Số → Ngày

Lặp lại thao tác tương tự cho các cột Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc, lựa chọn Thời gian

Để giữ cho dữ liệu của bạn luôn chính xác, hãy sử dụng tính năng Kiểm tra dữ liệu trên cột Dự án. Điều này sẽ tạo ra một menu thả xuống cho nhóm của bạn, giúp loại bỏ các lỗi đánh máy. Tiếp theo:

Chuyển đến Chế độ xem → Khóa → 1 hàng để các tiêu đề luôn hiển thị ở phía trên khi bạn cuộn qua các mục nhập

Bước 2: Tự động hóa các phép tính

Google Trang tính có thể giúp bạn tránh việc cần làm là tính toán thủ công, nhưng bạn cần áp dụng một mẹo cụ thể. Để tính tổng số giờ làm việc, hãy chuyển đến cột Giờ (ô G2) và nhập:

=(F2 – E2) 24*

Công thức này trừ thời gian bắt đầu khỏi thời gian kết thúc và chuyển đổi kết quả thành số giờ.

📌 Lưu ý quan trọng: Google Trang tính coi thời gian là một phần của ngày 24 giờ. Nếu bạn không nhân với 24, 8 giờ của bạn sẽ hiển thị là 0,33. Việc nhân sẽ chuyển đổi phân số đó thành số thập phân phù hợp cho việc tính lương hoặc lập hóa đơn.

Để tổng kết các phép tính của bạn:

Tổng số giờ trong kỳ: Ở cuối bảng tính, sử dụng =SUM(G2:G13) để xem tổng số giờ trong tháng

Theo dõi giờ làm thêm: Nếu bạn muốn đánh dấu những ngày làm việc dài, hãy sử dụng =MAX(G2-8, 0)

Công thức này tính toán tổng thời gian công việc trong ca làm việc 8 giờ và bỏ qua thời gian dưới mức đó.

Bước 3: Hoàn thiện và bảo vệ dữ liệu của bạn

Giờ đây khi bảng tính đã hoạt động, bạn cần thiết lập chế độ bảo vệ người dùng để nhóm của bạn không vô tình xóa công thức.

Khóa công thức: Chuyển đến Dữ liệu → Bảo vệ trang tính và phạm vi , lựa chọn cột Tổng số giờ (ví dụ: H2:H) và cài đặt quyền truy cập để chỉ bạn mới có thể chỉnh sửa cột này

Áp dụng định dạng có điều kiện: Chuyển đến Định dạng → Định dạng có điều kiện để tự động chuyển màu các ô thành đỏ nếu ai đó ghi nhận hơn 10 giờ hoặc quên nhập ngày

Cải thiện khả năng đọc: Sử dụng Định dạng → Màu sắc xen kẽ để tạo cho bảng tính của bạn một giao diện gọn gàng, chuyên nghiệp và dễ đọc từng hàng một

Tạo chế độ xem có bộ lọc: Chuyển đến Dữ liệu → Tạo bộ lọc để từng nhân viên có thể lọc bảng tính theo tên của mình mà không làm thay đổi những gì người khác nhìn thấy

Mở rộng quy mô cho tương lai: Nhấp chuột phải vào tab ở phía dưới và lựa chọn Sao chép cho mỗi kỳ lương hoặc tháng mới để giữ cho dữ liệu của bạn được sắp xếp gọn gàng và kích thước tệp ở mức dễ quản lý

Mẫu theo dõi thời gian miễn phí trên Google Trang tính

Bạn không nhất thiết phải xây dựng hệ thống từ đầu. Các mẫu bảng theo dõi thời gian sẵn có trên Google Trang tính này cung cấp ngay một khung sườn vững chắc — bạn chỉ cần sao chép và bắt đầu ghi lại số giờ làm việc của mình.

Mẫu bảng chấm công hàng ngày

qua Mẫu Bảng theo dõi thời gian hàng ngày

Mẫu bảng chấm công hàng ngày phù hợp nhất cho nhân viên làm ca, nhà thầu tính phí theo giờ hoặc bất kỳ ai phải phân chia thời gian cho nhiều dự án trong cùng một ngày. Mẫu này sử dụng một hàng cho mỗi khối thời gian, với các cột dành cho công việc, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời gian nghỉ, tổng số giờ và ghi chú. Hàng tổng hợp ở phía dưới sẽ tự động tính tổng số giờ trong ngày.

Mẫu bảng chấm công hàng tuần

qua Mẫu Bảng theo dõi thời gian hàng tuần

Mẫu Bảng theo dõi thời gian hàng tuần là định dạng cổ điển được hầu hết các nhóm ưa chuộng. Mẫu này gọn gàng, trực quan và hoàn hảo cho tuần làm việc tiêu chuẩn 40 giờ. Mỗi ngày trong tuần có một hàng riêng. Bạn nhập tổng số giờ làm việc hàng ngày, và bảng tính sẽ tự động tính tổng thành tổng số giờ hàng tuần.

Một số phiên bản bao gồm một cột để người quản lý ký xác nhận, giúp biến tài liệu này thành một thẻ chấm công chính thức để lưu trữ.

Mẫu bảng chấm công hai tuần một lần

qua Mẫu bảng chấm công hai tuần một lần

Các mẫu bảng chấm công hai tuần một lần là lựa chọn yêu thích của các bộ phận Nhân sự và tính lương. Bạn có thể theo dõi đầy đủ hai tuần trên một trang duy nhất, bao gồm các trường thông tin về ID nhân viên, bộ phận và người quản lý. Định dạng này rất phù hợp để sử dụng làm mẫu bảng chấm công ghi chép giờ làm việc trong Google Trang tính.

🔎 Bạn có biết? 60% tổ chức tại Mỹ và Canada thực hiện tính lương hai tuần một lần, trong khi 40% thực hiện tính lương nửa tháng một lần.

Mẫu bảng chấm công hàng tháng

qua Mẫu Bảng theo dõi thời gian hàng tháng

Mẫu Bảng theo dõi thời gian hàng tháng có thể được sử dụng như một mẫu hóa đơn cho các freelancer, chuyên gia tư vấn và điều phối viên tình nguyện. Mẫu này liệt kê từng ngày trong tháng dưới dạng một hàng. Bạn cũng có thể thêm một cột ‘Thời gian tính phí’ và trường ‘Mức lương theo giờ’.

Không chỉ đơn thuần là theo dõi thời gian, bảng tính này còn đóng vai trò như một bản tóm tắt tài chính. Nó tính toán tổng thu nhập của bạn trong tháng, giúp bạn dễ dàng xác định chính xác số tiền cần tính vào hóa đơn tiếp theo.

Lợi ích của việc sử dụng Google Trang tính để theo dõi thời gian

Vì Google Trang tính có thể đã là một phần trong quy trình làm việc hàng ngày của bạn, nên nó giúp loại bỏ khó khăn trong việc làm quen với phần mềm mới phức tạp. Dưới đây là lý do tại sao nó vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà quản lý:

Khả năng truy cập phần mềm: Tận dụng tài khoản Google Workspace hiện có của bạn để tránh chi phí và việc thiết lập các ứng dụng bên thứ ba chuyên dụng

Cộng tác trực tiếp: Đồng bộ hóa các thay đổi ngay lập tức để nhiều thành viên trong nhóm có thể ghi lại giờ làm việc cùng lúc mà không tạo ra các phiên bản tệp trùng lặp

Tùy chỉnh hoàn toàn: Thiết kế từng cột và công thức để phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án và cấu trúc phân cấp của ClickUp

Bảo vệ khi kiểm toán: Xem lịch sử phiên bản để biết chính xác thời điểm các chỉnh sửa được thực hiện và khôi phục dữ liệu trước đó nếu công thức bị lỗi

Kiểm soát quyền truy cập: Quản lý quyền truy cập chia sẻ để cấp quyền chỉnh sửa đầy đủ cho quản lý trong khi giới hạn chế độ xem của nhân viên chỉ ở dữ liệu của chính họ

Khả năng tương thích đa nền tảng: Cập nhật nhật ký của bạn từ bất kỳ địa điểm nào bằng ứng dụng di động hoặc trình duyệt web tiêu chuẩn trên máy tính để bàn

Giới hạn của tính năng theo dõi thời gian trong Google Trang tính

Mặc dù bảng tính là một điểm khởi đầu tuyệt vời, nhưng cuối cùng chúng cũng sẽ gặp phải những hạn chế. Trước khi commit với việc sử dụng lâu dài, hãy cân nhắc những rào cản phổ biến sau đây:

Ghi chép thủ công: Ghi lại từng mục nhập theo trí nhớ vì không có bộ đếm thời gian tích hợp sẵn để bắt đầu hoặc dừng trong quá trình công việc

Rủi ro về dữ liệu: Độ chính xác của toàn bộ báo cáo có thể bị ảnh hưởng chỉ vì một ô bị xóa nhầm hoặc một lỗi công thức cũng có thể làm hỏng toàn bộ bảng tính

Khoảng trống về tuân thủ: Phải theo dõi các thành viên trong nhóm thủ công vì bảng tính thiếu Phải theo dõi các thành viên trong nhóm thủ công vì bảng tính thiếu tính năng tự động hóa quy trình làm việc để gửi thông báo nhắc nhở tự động về việc điền vào các giờ làm việc còn thiếu

Độ phức tạp của báo cáo: Tạo các công thức nâng cao như truy vấn hoặc IMPORTRANGE nếu bạn muốn xem các bản tóm tắt dữ liệu tổng quan theo dự án hoặc nhân viên

Quy trình làm việc tĩnh: Quản lý việc phê duyệt qua email hoặc trò chuyện vì không có nút ‘Gửi’ tích hợp sẵn hoặc cách nào để khóa bảng tính sau khi quản lý đã phê duyệt

Tách biệt công cụ: Phải chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng vì bảng tính của bạn không có kết nối trực tiếp với các công việc thực tế mà bạn đang hoàn thành

🔎 Bạn có biết? Việc chuyển đổi giữa các tác vụ đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm bạn. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc xuất phát từ việc phải chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp.

Khi nào nên xem xét các giải pháp thay thế cho tính năng theo dõi thời gian của Google Trang tính

Google Trang tính là một công cụ đáng tin cậy để bắt đầu theo dõi giờ làm việc, đặc biệt là đối với các freelancer làm việc độc lập hoặc các nhóm hai người. Tuy nhiên, có một điểm giới hạn rõ ràng mà tại đó bảng tính không còn là công cụ hỗ trợ mà trở thành một trở ngại.

Hãy chú ý đến những dấu hiệu sau đây cho thấy bảng tính của bạn đã không còn phù hợp:

Mở rộng nhóm: Hãy chuyển sang sử dụng công cụ chuyên dụng khi việc quản lý hơn năm người dẫn đến xung đột phiên bản, xóa nhầm hàng và tình trạng định dạng lộn xộn

Tích hợp công việc: Hãy chuyển sang Hãy chuyển sang phần mềm quản lý dự án tích hợp nếu bạn đã chán việc phải sao chép thủ công tên các công việc vào một bảng tính không liên kết

Báo cáo phức tạp: Hãy nâng cấp phần mềm của bạn nếu bạn phải mất hàng giờ để xử lý các hàm truy vấn hoặc IMPORTRANGE chỉ để xem lợi nhuận cơ bản của dự án

Tuân thủ quy định về lương: Chuyển sang một nền tảng chuyên nghiệp khi bạn cần các bản ghi kiểm toán có cơ sở pháp lý và các tính năng khóa chính thức cho việc tính lương và lập hóa đơn cho khách hàng

Yêu cầu tự động hóa: Sử dụng công cụ có tính năng hẹn giờ tích hợp để loại bỏ vấn đề ghi nhớ thủ công và đảm bảo mọi giây tính phí đều được ghi lại tự động

Hiển thị quy trình làm việc: Chuyển sang bảng điều khiển trực tiếp nếu bạn cần xem ai đang làm việc hoặc các dự án nào đang vượt quá giới hạn ngân sách theo thời gian thực

Cách ClickUp giúp việc theo dõi thời gian trở nên dễ dàng

Nếu bạn đã từng tạo bảng theo dõi thời gian trong Google Trang tính và gặp phải những giới hạn mà chúng tôi đã đề cập, ClickUp sẽ xử lý tất cả những vấn đề đó một cách nguyên bản.

ClickUp là một Không gian Làm việc AI tích hợp, kết hợp quản lý dự án, tài liệu, giao tiếp và theo dõi thời gian vào một Không gian Làm việc duy nhất. Đối với các nhóm đã vượt qua giai đoạn ghi chép thủ công, ClickUp thay thế hệ thống rời rạc gồm Google Trang tính và các ứng dụng trò chuyện riêng lẻ bằng một nguồn dữ liệu duy nhất và đáng tin cậy cho dữ liệu thời gian của bạn.

Ghi lại thời gian ngay khi bắt đầu công việc

Theo dõi thời gian với ClickUp Sử dụng tính năng Theo dõi Thời gian của ClickUp để theo dõi thời gian theo ngày, tuần, tháng hoặc bất kỳ phạm vi tùy chỉnh nào

Việc coi việc theo dõi thời gian như một công việc riêng biệt sẽ dẫn đến những khoảng trống trong trí nhớ — những giờ làm việc diễn ra trong luồng công việc nhưng không được phản ánh trên bảng chấm công của bạn. ClickUp Time Tracking theo dõi thời gian cho các công việc đã hoàn thành bằng cách tích hợp một bộ đếm thời gian toàn cầu trực tiếp vào luồng công việc của bạn.

Nhờ đó, bạn có thể quản lý thời gian thông qua cùng một giao diện mà bạn sử dụng để quản lý các dự án. Điều này đảm bảo rằng mọi giây làm việc tính phí đều được ghi chép, phân công và hiển thị theo thời gian thực.

Theo dõi mọi thứ mà không mất một giây nào nhờ các tính năng tích hợp sẵn của ClickUp:

Global Timer: Bắt đầu và dừng thời gian từ bất kỳ thiết bị nào — máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc trình duyệt web — để đảm bảo tính nhất quán của các mục nhập khi bạn chuyển đổi giữa các công việc

Nhập liệu thủ công: Thêm thời gian công việc theo hình thức hồi tố hoặc tạo các mục nhập theo phạm vi thời gian để ghi nhận bất kỳ công việc ngoại tuyến nào chưa được ghi nhận thời gian

Ghi chú và Nhãn: Phân loại các mục nhập của bạn bằng các mô tả và thẻ cụ thể để lọc chính xác những công việc bạn đã dành thời gian thực hiện trong tuần

Cờ đánh dấu chi phí: Đánh dấu các mục ghi chép cụ thể là chi phí tính phí chỉ với một cú nhấp chuột để biết chính xác những gì cần được tính vào hóa đơn tiếp theo của bạn

Khi bạn hoàn thành một công việc trong ClickUp, thời gian của bạn đã được ghi lại sẵn. Bạn không cần lo lắng về lỗi đánh máy hay công thức bị hỏng; bạn chỉ cần chuyển sang mục tiếp theo trong khi nền tảng sẽ tự động xử lý việc mục nhập dữ liệu cho bạn.

Dự báo và lập kế hoạch với ClickUp ước lượng thời gian

Phân chia ước lượng thời gian trong ClickUp giữa các thành viên trong nhóm cho các công việc và công việc con

Bảng theo dõi thời gian trong Google Trang tính chỉ mang tính phản ứng—nó cho bạn biết bạn đã làm gì, chứ không phải bạn có thể làm được gì. ClickUp Ức lượng thời gian tạo ra các dòng thời gian rõ ràng và giúp bạn quản lý khối lượng công việc của nhóm một cách hiệu quả.

Điều này giúp loại bỏ sự không chắc chắn trong quá trình lập kế hoạch. Bằng cách so sánh thời gian thực tế với dự đoán của bạn, bạn có thể cải thiện khả năng dự báo cho các dự án trong tương lai và đảm bảo các mốc thời gian vẫn thực tế.

Lập kế hoạch lịch trình của bạn với tính năng Ức lượng Thời gian chi tiết của ClickUp:

Phân chia công việc cho người được giao: Phân chia ước lượng thời gian giữa các thành viên trong nhóm cho các công việc và công việc con để xác định ai đang gánh vác khối lượng công việc nặng nhất

Tổng hợp ước tính: Xem tổng thời gian cần thiết cho toàn bộ dự án để nắm bắt bức tranh tổng thể của lộ trình thực hiện

Báo cáo so sánh: Xác định những điểm bạn đã đánh giá thấp độ phức tạp của dự án bằng chế độ xem so sánh ‘Thực tế so với Dự kiến’ song song.

Việc cài đặt những kỳ vọng này giúp nhóm của bạn duy trì sự cân bằng. Bạn sẽ biết ngay lập tức nếu ai đó đang vượt quá sức chứa hoặc nếu một dự án có nguy cơ trễ hạn, từ đó cho phép bạn điều chỉnh hướng đi trước khi thời hạn trôi qua.

Hiển thị hiệu suất trên Bảng điều khiển Thời gian ClickUp

Hiển thị dữ liệu phức tạp một cách dễ dàng với Bảng điều khiển ClickUp

Để biết bạn đã lấy lại được bao nhiêu thời gian làm việc chuyên sâu hoặc những dự án nào đang ngốn ngân sách của bạn, bạn cần khả năng quan sát toàn diện. Bảng điều khiển ClickUp biến các mục nhập thời gian rời rạc thành các hình ảnh trực quan đơn giản, mang đến cho bạn một trung tâm điều khiển thời gian thực cho toàn bộ hoạt động của bạn.

Hình dung dữ liệu phức tạp và hiểu các mẫu lặp lại bằng cách sử dụng Thẻ Bảng điều khiển:

Thẻ bảng chấm công: Tạo các chế độ xem tùy chỉnh để xem tổng số giờ được nhóm theo ngày, cá nhân hoặc dự án, giúp phân tích sâu hơn về việc phân bổ nguồn lực

Thẻ tính toán: Dự đoán ngày giao hàng trong tương lai dựa trên tốc độ hiện tại, giúp bạn đặt ra kỳ vọng chính xác hơn cho khách hàng

Lọc và sắp xếp: Phân loại thời gian theo trạng thái, mức độ ưu tiên hoặc thẻ để xác định các điểm nghẽn đang làm chậm tiến độ công việc

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc tính tổng số giờ hoặc tìm kiếm các khoảng thời gian chưa được tính phí trong bảng tính thường liên quan đến các công thức SUMIFS hoặc VLOOKUP phức tạp, có thể bị lỗi chỉ vì một thao tác gõ phím sai. ClickUp Brain thay thế công việc tẻ nhạt này và trở thành một lớp giao tiếp trên dữ liệu của bạn. Thay vì tạo báo cáo từ đầu, bạn chỉ cần đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường, chẳng hạn như ‘Những thành viên nào trong nhóm chưa đạt được sức chứa trong tuần này?’ và nhận được câu trả lời ngay lập tức, dựa trên dữ liệu. ClickUp Brain có khả năng truy cập thông qua trí tuệ nhân tạo vào mọi mục nhập thời gian, Trường Tùy chỉnh ClickUp và trạng thái công việc trên toàn bộ không gian làm việc của bạn; nó kết nối các điểm mà một Google Trang tính tĩnh không thể nhìn thấy. Bạn có thể hiểu được các xu hướng đằng sau chúng và lấy lại hàng giờ làm việc tập trung, vốn trước đây phải dành cho việc quản lý dữ liệu thủ công.

Bảng theo dõi trên Google Trang tính của bạn có đang cản trở công việc của bạn không?

Google Trang tính là một môi trường thử nghiệm tuyệt vời để tạo bảng theo dõi đầu tiên của bạn, nhưng như chúng ta đã thấy, môi trường thử nghiệm này cũng có những giới hạn. Mặc dù các công thức và mẫu mà chúng tôi đã đề cập sẽ giúp bạn khắc phục những lỗ hổng trong quy trình hiện tại, nhưng chúng không thể giải quyết được nhược điểm cơ bản của việc nhập liệu thủ công: lỗi do con người gây ra.

Mỗi phút bạn dành ra để khắc phục công thức =SUM bị lỗi là thời gian bạn không dành cho công việc giúp phát triển kinh doanh. Hãy nhớ rằng, theo dữ liệu, chính những sai sót nhỏ này là nguyên nhân khiến chi phí lương lao dốc.

ClickUp loại bỏ hoàn toàn công việc thủ công tẻ nhạt. Bạn sẽ có các bộ đếm thời gian tích hợp sẵn trong các nhiệm vụ, các ước tính được hỗ trợ bởi AI để dự đoán thời hạn hoàn thành, và các bảng điều khiển tự động hóa các phép tính cho bạn — không cần dùng đến hàm VLOOKUP.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Google Trang tính có tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn không?

Google Trang tính không có tính năng đồng hồ bấm giờ hoặc tính năng theo dõi thời gian tự động hóa tích hợp sẵn. Bạn có thể nhập thủ công thời gian bắt đầu và kết thúc vào các ô. Hoặc sử dụng tiện ích bổ sung của bên thứ ba cho Google Không gian Làm việc để đồng bộ hóa đồng hồ bấm giờ trực tiếp với bảng tính của bạn. Nếu không có các công cụ bên ngoài này, bảng chấm công trên Google Trang tính vẫn chỉ là một hệ thống mục nhập thủ công.

Nhiều nhân viên có thể sử dụng cùng một mẫu bảng chấm công Google Trang tính không?

Nhiều nhân viên có thể sử dụng cùng một bảng theo dõi thời gian trên Google Trang tính bằng cách sử dụng tính năng ‘Chia sẻ’ với quyền truy cập trình chỉnh sửa. Tuy nhiên, để tránh việc ghi đè dữ liệu và các vấn đề về bảo mật, tốt nhất là tạo các tab riêng biệt cho từng nhân viên hoặc sử dụng tính năng Lọc chế độ xem. Điều này đảm bảo rằng các chỉnh sửa của một người sẽ không làm gián đoạn chế độ xem hoặc tính toàn vẹn dữ liệu của nhật ký của thành viên khác trong nhóm.

Làm thế nào để nhập 30 phút vào bảng theo dõi thời gian trên Google Trang tính?

Bạn nên nhập 30 phút vào Google Trang tính theo định dạng HH:MM bằng cách gõ 0:30. Để đảm bảo phần mềm nhận diện đây là thời lượng dùng cho tính toán, hãy định dạng ô thành "Thời gian" hoặc "Thời lượng" trong menu Định dạng. Nếu cần tính lương dựa trên các mục nhập này, bạn phải nhân tổng thời gian với 24 để chuyển đổi thành số thập phân.

Google Trang tính có đủ chính xác để theo dõi số giờ làm việc có thể tính phí cho khách hàng không?

Google Trang tính đảm bảo độ chính xác về mặt toán học trong việc theo dõi giờ làm việc tính phí miễn là các công thức của bạn được cấu trúc đúng cách và định dạng ô nhất quán. Rủi ro chính đối với độ chính xác không phải là phần mềm mà là các lỗi mục nhập thủ công, việc xóa ô vô tình hoặc các bản ghi bị bỏ sót. Để hỗ trợ việc lập hóa đơn cho khách hàng có giá trị cao và các bản ghi kiểm toán có thể bảo vệ được, hãy chuyển sang các hệ thống tự động hóa như ClickUp để loại bỏ các sai lệch do con người gây ra.