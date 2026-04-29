Trường Tùy chỉnh ClickUp: Cách tôi xây dựng hệ thống quản lý bất động sản kết nối cho nhà cung cấp và đơn đặt hàng

Nếu danh sách nhà cung cấp của bạn nằm ở một nơi và các đơn đặt hàng lại nằm ở nơi khác, nhóm của bạn có thể đang mất quá nhiều thời gian để tái tạo bối cảnh.

Đó chính là vấn đề mà tôi muốn giải quyết trong ClickUp.

Tại Project Preservation, chúng tôi quản lý các ngôi nhà và bất động sản phức tạp, điều này có nghĩa là mỗi bất động sản đều có các nhà cung cấp riêng, công việc bảo trì định kỳ, các đơn đặt hàng công việc một lần, yêu cầu bảo hiểm và lịch sử hoạt động. Nếu những chi tiết đó bị phân tán, ngay cả những câu hỏi đơn giản cũng trở nên khó khăn hơn mức cần thiết:

Ai là người cung cấp dịch vụ cho bất động sản này?

Nhà cung cấp này đã được phê duyệt chưa?

Công ty này đã hoàn thành những công việc nào trước đây?

Chúng ta có thể gộp các công việc này vào một lần thăm khám không?

Thị trường nào cần được chú ý trong tuần này?

Trong ClickUp, tôi đã xây dựng một hệ thống quản lý bất động sản tích hợp bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh, chế độ xem lọc và Mối quan hệ. Thiết lập bắt đầu với hai Danh sách công việc đơn giản: danh sách nhà cung cấp và danh sách đơn đặt hàng.

Nhưng một khi các danh sách đó chia sẻ các trường dữ liệu phù hợp và kết nối với nhau, chúng không còn chỉ là danh sách nữa. Chúng trở thành một hệ thống vận hành thực sự.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tôi xây dựng hệ thống đó và cách bạn có thể áp dụng cấu trúc tương tự cho quản lý nhà cung cấp, CRM, giao hàng cho khách hàng, hoạt động của nhóm hoặc bất kỳ quy trình làm việc nào mà các liên hệ và công việc cần được kết nối với nhau.

Giới thiệu về tôi: Người sáng lập dự án Preservation và Estatewyze

Tôi là Melissa Shymko, Nhà sáng lập của Project Preservation, một công ty có trụ sở tại Vùng Vịnh chuyên hỗ trợ chủ nhà trong việc quản lý và vận hành bất động sản của họ. Nhóm của tôi chuyên xây dựng các hệ thống và quy trình nhằm mang lại sự có tổ chức, nhất quán và hiệu quả cho các ngôi nhà và khu bất động sản phức tạp.

Dự án Bảo tồn đã trở thành môi trường thử nghiệm thực tế của chúng tôi. Đây là nơi chúng tôi tìm hiểu cách các ngôi nhà thực sự hoạt động hàng ngày, những gì bị hỏng, những gì lặp lại và những hệ thống nào vẫn hoạt động tốt trong điều kiện sử dụng thực tế.

Tôi cũng là người tạo Estatewyze, một nền tảng nội dung nơi tôi chia sẻ các khung làm việc thực tiễn, mẫu biểu và những phân tích hữu ích dành cho chủ nhà và các nhà quản lý bất động sản mong muốn quản lý ngôi nhà và quy trình làm việc của mình hiệu quả hơn.

Trong cả hai doanh nghiệp, tôi sử dụng ClickUp làm nền tảng cốt lõi cho hoạt động của chúng tôi. Thay vì coi nó như một công cụ quản lý công việc, tôi xem ClickUp là nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy, một cẩm nang toàn diện về cách chúng tôi làm việc với khách hàng, nhóm, nhà cung cấp, bất động sản và các dự án.

Vấn đề thực sự: Dữ liệu nhà cung cấp không được kết nối gây cản trở hoạt động

Khi dữ liệu nhà cung cấp và công việc vận hành không được kết nối, mỗi lần cập nhật đều mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết.

Nhiều nhóm vô tình tạo ra một phiên bản thu nhỏ của tình trạng "Work Sprawl" ngay trong không gian làm việc của họ. Bạn có thể có danh sách nhà cung cấp, danh sách đơn đặt hàng, ghi chú trong tài liệu và một số chi tiết quan trọng bị "kẹt" trong đầu ai đó.

Về mặt kỹ thuật, thông tin đã có sẵn. Nhưng chúng không được tích hợp với nhau.

Điều đó nhanh chóng gây ra vấn đề:

Bạn không thể biết ai phụ trách dịch vụ cho bất động sản nào nếu không tìm hiểu kỹ

Bạn sao chép thông tin nhà cung cấp sang nhiều công việc

Việc gộp các công việc liên quan lại với nhau và tiết kiệm thời gian trở nên khó khăn hơn

Các thành viên trong nhóm đưa ra quyết định mà không có một cấu trúc được chia sẻ

Việc lập báo cáo trở nên thủ công hơn mức cần thiết

Tôi muốn một thiết lập cho phép tôi có chế độ xem nhanh chóng và đáng tin cậy về nhiều ngôi nhà, đồng thời vẫn đủ linh hoạt để phản ánh cách công việc thực sự diễn ra.

Đối với tôi, mọi thứ bắt đầu từ hai danh sách công việc đơn giản: nhà cung cấp và đơn đặt hàng.

Bạn mới sử dụng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp?

Các trường Tùy chỉnh của ClickUp cho phép bạn thêm dữ liệu có cấu trúc vào các công việc, Danh sách công việc, Thư mục và Không gian, giúp không gian làm việc của bạn theo dõi chính xác thông tin mà quy trình làm việc của bạn cần.

Tùy chỉnh các chi tiết bạn muốn theo dõi trong trình theo dõi đăng ký của mình bằng các Trường Tùy chỉnh ClickUp

Thay vì chỉ dựa vào tên công việc hoặc bình luận, bạn có thể theo dõi các chi tiết như địa điểm, lĩnh vực dịch vụ, chi phí, ngày gia hạn, trạng thái phê duyệt, loại nhà cung cấp, trạng thái bảo hiểm hoặc danh mục công việc trong các trường mà nhóm của bạn có thể lọc, nhóm và báo cáo.

Đối với quy trình làm việc này, tôi đã sử dụng Trường Tùy chỉnh để biến danh sách nhà cung cấp và danh sách đơn đặt hàng thành một hệ thống vận hành có kết nối.

Khi các trường thông tin phù hợp được thiết lập, ClickUp không còn chỉ là nơi lưu trữ thông tin mà trở thành công cụ giúp việc ra quyết định vận hành trở nên dễ dàng hơn.

Bước 1: Xây dựng danh sách nhà cung cấp có cấu trúc bằng các Trường Tùy chỉnh ClickUp

Danh sách nhà cung cấp sẽ trở nên hữu ích hơn nhiều khi được thiết kế như một cơ sở dữ liệu liên hệ có cấu trúc thay vì chỉ là một danh sách đơn thuần.

Một danh sách nhà cung cấp có cấu trúc trong ClickUp với các Trường Tùy chỉnh về địa điểm, thông tin liên hệ, đánh giá và trạng thái nhà cung cấp, biến danh sách cơ bản thành một cơ sở dữ liệu hoạt động có thể tìm kiếm

Danh sách nhà cung cấp mà tôi đề cập đến cũng có thể là một hệ thống CRM, danh bạ đối tác, trung tâm liên hệ cá nhân hoặc thậm chí là hệ thống liên hệ gia đình. Ý tưởng cốt lõi là giống nhau: tạo ra các trường dữ liệu nhất quán giúp thông tin có thể sắp xếp, lọc và hữu ích trong các hoạt động hàng ngày.

Trong quy trình quản lý bất động sản của tôi, danh sách nhà cung cấp bao gồm các thông tin cơ bản mà bạn mong đợi:

Tên người liên hệ

Số điện thoại

Email

Trang web

Lĩnh vực dịch vụ

Bảo hiểm đã lưu

Ngày gia hạn bảo hiểm

Trạng thái nhà cung cấp

Đây chính là lúc các nhiệm vụ ClickUp bắt đầu làm được nhiều hơn là chỉ đang theo dõi danh sách việc cần làm. Mỗi hồ sơ nhà cung cấp trở thành một hồ sơ hoạt động có cấu trúc.

Thay vì coi thông tin nhà cung cấp như dữ liệu tham chiếu rời rạc, tôi có thể sử dụng nó để đưa ra quyết định tốt hơn.

Sử dụng Trường Địa điểm để tạo hiển thị trên nhiều tài sản

Việc quản lý nhiều bất động sản có nghĩa là cùng một nhà cung cấp có thể thực hiện công việc tại một thị trường, nhiều thị trường hoặc trên toàn bộ danh mục đầu tư.

Trong ví dụ này, hãy tưởng tượng chúng ta đang quản lý ba bất động sản:

Phoenix

Park City

Austin

Đối với địa điểm, tôi đã chọn nhãn thay vì một menu thả xuống duy nhất. Điều này giúp tôi linh hoạt trong việc gán nhà cung cấp cho Phoenix, Park City, Austin hoặc nhiều bất động sản cùng lúc.

Trên thực tế, điều đó có nghĩa là tôi có thể nhanh chóng lọc danh sách để xem chính xác những nhà cung cấp nào có sẵn tại một thị trường cụ thể mà không cần tạo các bản ghi trùng lặp.

Lọc nhà cung cấp theo địa điểm trong ClickUp để nhanh chóng xem những đối tác nào hỗ trợ từng bất động sản hoặc thị trường

Tuy nhiên, sự linh hoạt đó cũng đi kèm với một nhược điểm. Nếu một nhà cung cấp có nhiều nhãn, việc sắp xếp có thể trở nên hơi lộn xộn.

Ví dụ, một nhà cung cấp như Radiant có thể hỗ trợ cả hệ thống HVAC và hệ thống ống nước. Nếu cả hai nhãn này đều được lựa chọn, ClickUp sẽ phản ánh sự trùng lặp đó. Trong một số trường hợp, một menu thả xuống duy nhất có thể gọn gàng hơn. Nhưng trong quy trình làm việc này, tôi ưa chuộng sự linh hoạt hơn vì nó phản ánh thực tế tốt hơn.

Đó chính là loại lựa chọn thiết kế đáng để cân nhắc kỹ lưỡng.

Hãy tự hỏi bản thân:

Việc cần làm là sắp xếp theo một danh mục duy nhất không?

Việc cần làm là tôi cần sự linh hoạt phản ánh cách thức hoạt động thực tế của doanh nghiệp kinh doanh của mình?

Đối với hoạt động quản lý bất động sản, tính linh hoạt là yếu tố quan trọng.

Tiêu chuẩn hóa dữ liệu về lĩnh vực dịch vụ và tuân thủ

Chỉ địa điểm thôi là chưa đủ. Tôi còn cần biết nhà cung cấp đó làm công việc gì và liệu họ đã sẵn sàng về mặt vận hành để triển khai tại hiện trường hay chưa.

Đó là lý do tại sao tôi đã thêm trường dịch vụ.

Điều này giúp tôi sắp xếp các nhà cung cấp theo loại công việc mà họ thực hiện, chẳng hạn như:

Hệ thống HVAC

Hệ thống ống nước

Điện

Thiết kế cảnh quan

Dịch vụ sửa chữa

Vệ sinh

Bảo trì

Tôi cũng đang theo dõi bảo hiểm vì bất kỳ nhà cung cấp nào đặt chân vào tài sản đều phải có bảo hiểm hiện hành trong hồ sơ.

Để làm điều đó, tôi sử dụng một trường hộp kiểm đơn giản:

Có bảo hiểm trong hồ sơ: có hay không

Sau đó, tôi kết hợp nó với một trường ngày tháng:

Ngày gia hạn bảo hiểm

Điều này giúp đảm bảo tính tuân thủ được hiển thị mà không bị chôn vùi trong các bình luận hay tệp tin.

Tùy chỉnh trạng thái dựa trên tình trạng của nhà cung cấp

Tôi cũng tùy chỉnh các trạng thái để phản ánh tình trạng của nhà cung cấp, chứ không phải tiến độ chung của dự án.

Thay vì sử dụng các trạng thái tiêu chuẩn, tôi muốn biết:

Nhà cung cấp này có phải là nhà cung cấp mới không?

Nhà cung cấp này có phải là nhà cung cấp ưu tiên không?

Nhà cung cấp này có nằm trong danh sách không được sử dụng không?

Không ai thích danh sách "không nên sử dụng", nhưng nó rất quan trọng. Đôi khi, việc lưu giữ thông tin về một nhà cung cấp như Jerry’s Plumbing trong hồ sơ là cần thiết để nhóm biết rằng chúng ta đã từng hợp tác với họ trước đây và quyết định không sử dụng họ nữa.

Lịch sử đó rất quan trọng.

Một hệ thống nhà cung cấp hiệu quả không chỉ cho bạn biết nên gọi ai. Nó còn cho bạn biết không nên gọi ai.

Bước 2: Tạo các trường đơn đặt hàng phù hợp với loại công việc

Không phải quy trình làm việc nào cũng cần các trường thông tin giống nhau. Đó chính là lý do tại sao các Trường Tùy chỉnh nên được tùy chỉnh theo từng trường hợp cụ thể.

Một trong những sai lầm lớn nhất mà các nhóm thường mắc phải là cố gắng ép buộc mọi danh sách công việc phải chứa cùng một metadata. Điều này thường dẫn đến tình trạng dư thừa thông tin.

Trong trường hợp của tôi, các nhà cung cấp và đơn đặt hàng được kết nối với nhau, nhưng chúng không cần phải có cấu trúc giống hệt nhau.

Danh sách nhà cung cấp tập trung vào thông tin liên hệ và tuân thủ. Danh sách đơn đặt hàng tập trung vào việc thực hiện công việc.

Trong các đơn đặt hàng, tôi quan tâm đến các chi tiết như:

Chi phí

Loại công việc

Địa điểm

Lĩnh vực dịch vụ

Nhà cung cấp được chỉ định

Trạng thái

Dòng thời gian

Bất động sản liên quan

Ưu tiên công việc

Điều này giúp mỗi danh sách công việc luôn gọn gàng, phù hợp và dễ sử dụng.

Giữ tính nhất quán cho các trường chia sẻ trên các danh sách công việc

Mặc dù các danh sách công việc có mục đích khác nhau, một số trường vẫn cần được giữ nhất quán.

Ví dụ: tôi sử dụng cùng một logic về địa điểm và lĩnh vực dịch vụ cho cả nhà cung cấp và đơn đặt hàng.

Sự nhất quán này rất quan trọng vì nó cho phép tôi phân tích các loại công việc khác nhau thông qua cùng một góc nhìn. Nếu địa điểm và lĩnh vực dịch vụ có cùng ý nghĩa trong cả hai Danh sách công việc, tôi có thể chuyển đổi giữa các liên hệ và công việc mà không cần phải "dịch" các danh mục trong đầu mỗi lần.

Đây chính là yếu tố giúp hệ thống có khả năng mở rộng.

Nếu "Phoenix" có nghĩa là một thứ trong Danh sách nhà cung cấp và một thứ hơi khác trong Danh sách đơn đặt hàng, việc báo cáo sẽ trở nên rối rắm. Nếu hệ thống ống nước được phân loại khác nhau giữa các Danh sách công việc, việc xử lý công việc theo lô sẽ trở nên khó khăn hơn.

Các trường chia sẻ tạo ra một ngôn ngữ chung.

Bảo vệ tính nhất quán của trường dữ liệu bằng quyền truy cập

Việc quyết định mức độ có thể chỉnh sửa của các trường đó cũng rất quan trọng.

Bạn muốn bất kỳ ai trong nhóm của mình đều có thể thêm các giá trị trường mới? Hay bạn muốn cấu trúc được duy trì chặt chẽ và nhất quán?

Nếu bạn muốn sự nhất quán, việc cần làm là đừng để các giá trị cốt lõi mở ra cho những cách hiểu vô tận.

Trong ClickUp, bạn có thể sử dụng quyền truy cập trường để các thành viên trong nhóm có thể lựa chọn từ các tùy chọn đã được phê duyệt mà không cần tự thay đổi giá trị trường. Nhờ đó, nhóm của bạn có thể sử dụng hệ thống mà không vô tình làm thay đổi cấu trúc của nó mỗi khi cần thêm một danh mục mới.

Mẹo chuyên nghiệp: Khóa các tùy chọn trường chính khi tính nhất quán là yếu tố quan trọng. Cho phép nhóm của bạn lựa chọn từ các giá trị đã được phê duyệt, nhưng giới hạn những người có thể tự chỉnh sửa các tùy chọn trường. Điều này giúp hệ thống của bạn duy trì tính linh hoạt mà không để các danh mục bị thay đổi theo thời gian.

Bước 3: Sử dụng chế độ xem để đưa ra quyết định, không chỉ là dữ liệu

Khi cấu trúc trường đã được thiết lập, các chế độ xem (Views) trong ClickUp sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tôi có thể xem tất cả các đơn đặt hàng theo địa điểm và ngay lập tức biết được tình hình tại:

Park City

Austin

Phoenix

Sau đó, tôi có thể đi sâu hơn một bước và nhóm công việc theo loại.

Điều đó giúp tôi nhận ra cơ hội để nhóm các công việc liên quan lại với nhau thay vì phải xử lý từng yêu cầu một.

Ví dụ, nếu tôi có ba mục sửa ống nước nhỏ trong danh sách công việc cần hoàn thiện, tôi không muốn phải gọi thợ sửa ống nước đến ba lần riêng biệt. Thay vào đó, tôi muốn nhóm các công việc đó với một đợt kiểm tra định kỳ hoặc chuyến thăm bảo trì hàng năm nếu thời gian phù hợp.

Điều này giúp nhóm của tôi làm việc hiệu quả hơn và giúp khách hàng kiểm soát chi phí tốt hơn.

Nhóm các nhà cung cấp theo lĩnh vực dịch vụ và xem các đơn đặt hàng liên quan trực tiếp trong xem dạng danh sách, giúp dễ dàng xác định nhà cung cấp nào phụ trách công việc gì và công việc tập trung ở đâu

Đây là phần mà nhiều quy trình thường bỏ qua.

Mục tiêu không chỉ là tổ chức thông tin. Mục tiêu là đưa ra các quyết định vận hành tốt hơn vì cấu trúc này giúp các mô hình phù hợp nổi bật lên.

Một chế độ xem tổng quan tốt sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi như:

Tuần này có những công việc nào đang diễn ra tại Phoenix?

Những nhà cung cấp nào được liên kết với các đơn đặt hàng đang hoạt động?

Những lĩnh vực dịch vụ nào có nhiều yêu cầu đang mở?

Chúng ta có thể gộp các công việc liên quan vào một lần thăm không?

Những công việc nào cần được chú ý trước khi chúng trở nên cấp bách?

Nếu một chế độ xem chỉ lưu trữ dữ liệu mà không giúp bạn đưa ra quyết định, có lẽ nó cần được xem xét lại.

ClickUp Insight: Khi các nhóm quản lý danh bạ, công việc và cập nhật trên các công cụ không kết nối với nhau, bối cảnh công việc sẽ nhanh chóng bị mất đi. Một không gian làm việc được kết nối giúp giảm thiểu việc mục nhập trùng lặp, giúp lọc thông tin dễ dàng hơn và cung cấp cho các nhóm một nơi đáng tin cậy để nắm rõ những gì đã xảy ra, ai đã xử lý và những việc cần chú ý tiếp theo.

Bước 4: Kết nối nhà cung cấp và đơn đặt hàng với các mối quan hệ trong ClickUp

Các mối quan hệ trong ClickUp chính là yếu tố biến các danh sách công việc riêng lẻ thành một hệ thống vận hành thực sự.

Cho đến nay, tôi đã quản lý nhà cung cấp và đang theo dõi công việc khá tốt. Nhưng điều kỳ diệu thực sự xảy ra khi hai hệ thống đó không còn hoạt động độc lập nữa.

Với tính năng Mối quan hệ của ClickUp, tôi có thể liên kết trực tiếp một đơn đặt hàng với nhà cung cấp được chỉ định cho đơn đặt hàng đó.

Giờ đây, một công việc không còn chỉ là một mục độc lập trong Danh sách công việc. Nó được liên kết với người hoặc công ty thực sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc.

Từ phía đơn đặt hàng, tôi có thể xem ai đang thực hiện công việc. Từ phía nhà cung cấp, tôi có thể xem các công việc và dự án nào đã được kết nối với nhà cung cấp đó theo thời gian.

Vì mối quan hệ này là hai chiều, tôi không cần phải thiết lập lại bối cảnh đó ở nhiều nơi.

Các mối quan hệ trong ClickUp kết nối nhà cung cấp với đơn đặt hàng theo cả hai chiều, giúp bạn có thể xem các công việc, tài liệu và lịch sử hoạt động liên quan từ bất kỳ bản ghi nào.

Cách tôi cài đặt trường Mối quan hệ

Trong danh sách công việc, tôi tạo một trường mới và chọn Mối quan hệ.

Mối quan hệ trong ClickUp đảm bảo sự đồng bộ giữa các công việc và tài liệu trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp

Sau đó, tôi đặt tên trường là Nhà cung cấp.

Thay vì để nó kết nối với bất kỳ công việc nào trong Không gian Làm việc, tôi giới hạn nó trong một Danh sách công việc cụ thể: Danh sách nhà cung cấp.

Điều này giúp duy trì sự tập trung của mối quan hệ và ngăn chặn việc mọi người vô tình liên kết các công việc không liên quan.

Sau khi trường được tạo, tôi có thể gán nhà cung cấp cho các đơn đặt hàng cụ thể. Ví dụ:

Sửa chữa do thợ sửa chữa thực hiện → được giao cho nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa

Vấn đề về hệ thống ống nước → được giao cho nhà cung cấp dịch vụ ống nước

Kiểm tra hệ thống HVAC → được giao cho nhà cung cấp HVAC

Sau đó, khi tôi quay lại Danh sách công việc, tôi cũng có thể xem các đơn đặt hàng liên quan từ hồ sơ của nhà cung cấp đó.

Đó chính là lúc hệ thống bắt đầu tạo cảm giác kết nối.

Các mối quan hệ nào giúp tôi nhìn thấy

Các mối quan hệ giúp tôi có cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử hoạt động.

Tôi có thể thấy:

Những nhà cung cấp nào thường xuyên xử lý một loại vấn đề cụ thể

Những công việc nào đã được nhà cung cấp cụ thể hoàn thành

Liệu một liên hệ có còn hoạt động và đáng tin cậy trong quy trình làm việc hay không

Cách phân phối công việc giữa các bất động sản hoặc loại dịch vụ

Những nhà cung cấp nào được liên kết với bảo trì định kỳ

Những nhà cung cấp nào có thể cần cập nhật bảo hiểm trước khi được phân công lại

Điều này biến việc quản lý nhà cung cấp từ một danh sách tĩnh thành một hệ thống hoạt động hiệu quả.

Hệ thống này hoạt động như thế nào trong thực tế

Nhìn lại, những gì chúng ta đã xây dựng ở đây không chỉ là hai danh sách công việc.

Đây là một hệ thống có cấu trúc.

Có ba cấp độ:

Lớp liên hệ: Danh sách công việc đang theo dõi thông tin về danh tính, địa điểm hoạt động, lĩnh vực hoạt động và tình trạng phê duyệt công việc của các nhà cung cấp Lớp công việc: Danh sách công việc đang theo dõi những việc cần làm, địa điểm thực hiện, loại công việc và trạng thái hiện tại của công việc Lớp mối quan hệ: Các mối quan hệ trong ClickUp kết nối con người với công việc, do đó Các mối quan hệ trong ClickUp kết nối con người với công việc, do đó bối cảnh không bao giờ bị tách biệt

Cấu trúc đó giúp tôi có cái nhìn rõ ràng mà không cần phải nhồi nhét mọi thứ vào một cơ sở dữ liệu khổng lồ và lộn xộn.

Một trong những cách tôi yêu thích nhất để mô tả điều này là:

Chúng tôi không coi đây là các danh sách. Chúng tôi coi chúng là các hệ thống được xây dựng thông qua các Trường Tùy chỉnh.

Đó mới chính là sự thay đổi thực sự.

Nếu chỉ xem xét riêng lẻ, Danh sách nhà cung cấp và Danh sách đơn đặt hàng chỉ là các kho chứa dữ liệu. Khi tôi chuẩn hóa các trường dữ liệu phù hợp và kết nối chúng bằng các mối quan hệ, chúng sẽ trở thành các lớp trong cùng một hệ thống vận hành.

Và hệ thống đó giúp tôi trả lời các câu hỏi thực tế về hoạt động nhanh hơn.

Tại sao thiết lập này hiệu quả không chỉ trong quản lý bất động sản

Hệ thống này xuất phát từ lĩnh vực vận hành bất động sản, nhưng mô hình này có phạm vi ứng dụng rộng hơn nhiều.

Bạn có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự cho:

Quy trình làm việc CRM

Hệ thống giao hàng cho khách hàng

Quản lý đối tác

Hoạt động của nhóm

Liên hệ cá nhân

Quản lý gia đình

Quy trình bảo trì định kỳ

Đang theo dõi tuân thủ của nhà cung cấp

Yêu cầu dịch vụ nội bộ

Chi tiết có thể thay đổi, nhưng cấu trúc vẫn giữ nguyên.

Nếu bạn muốn mở rộng thiết lập này ra ngoài các hoạt động nội bộ, video này sẽ hướng dẫn cách sử dụng các khối cơ bản của ClickUp để tạo ra một bảng điều khiển minh bạch cho khách hàng.

Xác định các trường dữ liệu quan trọng. Đảm bảo tính nhất quán của các trường dữ liệu chung khi báo cáo liên danh sách là cần thiết. Tùy chỉnh phần còn lại dựa trên việc cần làm cụ thể cho mỗi danh sách. Sau đó, kết nối các bản ghi để không gian làm việc của bạn phản ánh chính xác cách công việc thực sự diễn ra.

Đó cũng chính là lý do tại sao mô hình triển khai này là một ví dụ điển hình về việc sử dụng ClickUp như một giải pháp làm việc toàn diện, thay vì chỉ là một ứng dụng nữa trong danh sách các công cụ.

Sử dụng ClickUp như một hệ thống kiểu CRM kết nối để quản lý nhà cung cấp, đơn đặt hàng, mối quan hệ và lịch sử hoạt động một cách đồng bộ

Bạn không chỉ đơn thuần lưu trữ thông tin. Bạn đang tạo ra một môi trường nơi cấu trúc hỗ trợ việc ra quyết định nhanh hơn, chuyển giao công việc hiệu quả hơn và giảm thiểu công việc làm lại.

Cách xây dựng hệ thống kết nối của riêng bạn trong ClickUp

Lợi ích lớn nhất không phải là có danh sách công việc gọn gàng hơn. Đó là sở hữu một không gian làm việc giúp bạn hành động một cách tự tin.

Nếu bạn đang cố gắng quản lý nhà cung cấp, khách hàng, yêu cầu hoặc các công việc vận hành định kỳ, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ.

Dưới đây là khung làm việc mà tôi khuyên dùng:

Bắt đầu với hai Danh sách được kết nối, thay vì mười Danh sách không liên quanChọn một Danh sách theo kiểu danh bạ và một Danh sách theo kiểu công việc. Đối với quy trình này, đó là nhà cung cấp và đơn đặt hàng. Xác định các trường cần duy trì tính nhất quán trên cả haiĐịa điểm và lĩnh vực dịch vụ là các trường được chia sẻ quan trọng trong thiết lập của tôi. Chỉ thêm các chi tiết cụ thể cho từng công việc mà quy trình thực sự cần Hồ sơ nhà cung cấp cần thông tin liên hệ và tuân thủ. Đơn đặt hàng cần chi tiết thực hiện. Sử dụng chế độ xem để đưa ra quyết định, không chỉ đơn thuần là dữ liệuTạo các chế độ xem giúp bạn tập trung vào những thông tin quan trọng theo địa điểm, lĩnh vực, trạng thái hoặc mức độ ưu tiên. Thêm Mối quan hệ để các liên hệ và công việc luôn được kết nối theo thời gianKết nối người hoặc công ty thực hiện công việc với chính công việc đó. Bảo vệ hệ thống của bạn bằng quyền truy cập trườngCho phép người dùng lựa chọn các giá trị đã được phê duyệt mà không cần thay đổi cấu trúc mỗi khi tính nhất quán là yếu tố quan trọng. Đánh giá và điều chỉnh khi hệ thống được sử dụngBắt đầu từ những gì nhóm của bạn thực sự cần. Sau đó, để cấu trúc phát triển dựa trên công việc thực tế.

Bạn không cần một thiết lập quá phức tạp để tận dụng hết sức mạnh của ClickUp. Điều bạn cần là một cấu trúc phản ánh đúng bản chất của công việc của bạn.

Nếu tôi phải xây dựng lại hệ thống này từ đầu, tôi vẫn sẽ bắt đầu theo cách tương tự: với một danh sách nhà cung cấp gọn gàng, một danh sách đơn đặt hàng thực tế và một bộ trường chia sẻ nhỏ giúp cả hai hệ thống "nói chung một ngôn ngữ".

Từ đó, mọi thứ trở nên dễ quản lý hơn, dễ mở rộng hơn và đáng tin cậy hơn.

Mẹo chuyên nghiệp: Đừng tạo ra mọi trường dữ liệu mà bản thân bạn trong tương lai có thể cần. Hãy tạo các trường dữ liệu mà quy trình làm việc hiện tại của bạn thực sự sử dụng. Một cấu trúc gọn gàng, dễ sử dụng luôn tốt hơn một cơ sở dữ liệu khổng lồ mà không ai muốn duy trì.

Xây dựng một hệ thống vận hành kết nối trong ClickUp

Một hệ thống kết nối không chỉ giúp tổ chức công việc của bạn. Nó còn giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn.

Đối với tôi, điều này bắt đầu từ một danh sách nhà cung cấp gọn gàng, một danh sách đơn đặt hàng thực tế và một bộ trường chia sẻ nhỏ giúp cả hai hệ thống "nói chung một ngôn ngữ". Từ đó, các mối quan hệ trong ClickUp kết nối những người thực hiện công việc với chính công việc đó, giúp bối cảnh luôn được hiển thị rõ ràng trên toàn bộ không gian làm việc.

Đó chính là lúc ClickUp không chỉ là một công cụ quản lý công việc. Nó trở thành nguồn thông tin duy nhất phản ánh cách công việc thực sự diễn ra.

Nếu bạn muốn xây dựng trên nền tảng tương tự, hãy truy cập Estatewyze để tải xuống mẫu danh sách nhà cung cấp từ hướng dẫn này và đăng ký nhận mẫu đơn đặt hàng khi nó được phát hành.

Và nếu bạn đã sẵn sàng xây dựng không gian làm việc kết nối của riêng mình, hãy bắt đầu với các Trường Tùy chỉnh, chế độ xem và mối quan hệ của ClickUp.