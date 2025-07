10 mẫu đơn đặt hàng công việc miễn phí trong Excel & ClickUp

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Enterprise_resource_planning"}, {"@type": "Thing", "name": "Lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q131508"}, {"@type": "Thing", "name": "Hóa đơn", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Invoice"}, {"@type": "Thing", "name": "Hóa đơn", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q190581"}, {"@type": "Thing", "name": "Kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Material_requirements_planning"}, {"@type": "Thing", "name": "Kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1365335"}, {"@type": "Thing", "name": "Kế hoạch tài nguyên sản xuất", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Manufacturing_resource_planning"}, {"@type": "Thing", "name": "Lập kế hoạch tài nguyên sản xuất", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q769571"}, {"@type": "Thing", "name": "QuickBooks", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/QuickBooks"}, {"@type": "Thing", "name": "QuickBooks", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7271951"}, {"@type": "Thing", "name": "Bảo trì", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Maintenance"}, {"@type": "Thing", "name": "Bảo trì", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1043452"}, {"@type": "Thing", "name": "Phụ tùng", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Spare_part"}, {"@type": "Thing", "name": "Phụ tùng", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1364774"}, {"@type": "Thing", "name": "Danh sách kiểm tra", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Checklist"}, {"@type": "Thing", "name": "Checklist", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q922625"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Word", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Word"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Word", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11261"}] }

Với các mẫu phù hợp, việc điều hướng thế giới đơn đặt hàng công việc trở nên thật dễ dàng.

Các mẫu đơn đặt hàng công việc giúp đảm bảo mọi thứ diễn ra như đồng hồ: Từ giao tiếp với khách hàng đến hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ các mẫu đơn đặt hàng công việc miễn phí tốt nhất trong Excel và ClickUp. Sẵn sàng cải thiện hiệu quả công việc của bạn chưa? Hãy bắt tay vào việc ngay!

Mẫu đơn đặt hàng công việc là gì?

Mẫu đơn đặt hàng công việc là tài nguyên giúp bạn tùy chỉnh và tạo biểu mẫu đơn đặt hàng công việc tiêu chuẩn để sử dụng với khách hàng, nhân viên, thành viên nhóm và nhà cung cấp. Chúng giúp cải thiện hiệu quả, giao tiếp, độ chính xác và hệ thống theo dõi của bạn.

Các mẫu này có thể được sử dụng để tạo biểu mẫu cho yêu cầu dịch vụ, yêu cầu sáng tạo, yêu cầu tài nguyên và nhiều hơn nữa. Hầu hết cho phép bạn tùy chỉnh các trường, chế độ xem và giao diện để kết quả hoàn toàn phù hợp với công ty và nhu cầu đơn đặt hàng công việc của bạn.

Mẫu đơn đặt hàng công việc tiêu chuẩn bao gồm:

Số đơn đặt hàng công việc : Mã nhận dạng duy nhất cho phiếu dịch vụ

Tên người liên hệ: Tên của người yêu cầu công việc

Thông tin liên hệ: Thông tin liên hệ của người yêu cầu

Mô tả công việc: Mô tả công việc cần hoàn thành

Vật liệu và nhân công cần thiết: Danh sách nhân công và vật liệu cần thiết để hoàn thành công việc

Chi phí công việc: Chi phí ước tính hoặc chi phí thực tế của công việc

Dòng thời gian hoàn thành : Ngày bắt đầu dự kiến, ngày dịch vụ và ngày hoàn thành với hướng dẫn chi tiết

Phê duyệt: Chữ ký hoặc dòng chữ viết tắt của các bên liên quan

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách có tổ chức để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả ở mức độ rộng hơn, hãy cân nhắc kết hợp một mẫu đơn đặt hàng công việc tốt với phần mềm quản lý công việc và các công cụ sắp xếp thứ tự ưu tiên có thể tăng cường hoạt động tổng thể của doanh nghiệp bạn.

Điều gì tạo nên một mẫu đơn đặt hàng công việc tốt?

Đặc điểm nổi bật của một mẫu đơn đặt hàng công việc xuất sắc nằm ở tính rõ ràng, toàn diện và khả năng thích ứng. Mẫu này phải trình bày ngắn gọn tất cả thông tin quan trọng mà bạn cần để tránh nhầm lẫn hoặc thiếu thông tin liên lạc.

Các mẫu tốt nhất giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh biểu mẫu đơn đặt hàng công việc để phù hợp với các yêu cầu công việc riêng biệt, đảm bảo rằng ngay cả khi công việc thay đổi, mẫu vẫn là một công cụ giao tiếp hiệu quả.

10 mẫu đơn đặt hàng công việc miễn phí

1. Mẫu đơn đặt hàng công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Mẫu đơn đặt hàng công việc ClickUp

Giữ mọi thứ ngăn nắp và kiểm soát các yêu cầu công việc với Mẫu Đơn đặt hàng công việc ClickUp. Được lưu trữ trong Tài liệu ClickUp, mẫu này giúp dễ dàng chuẩn hóa cách tạo, phân công và theo dõi các đơn đặt hàng công việc, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.

Các tính năng chính

Sử dụng mẫu này để ghi lại tất cả chi tiết công việc, từ ngày yêu cầu đến mô tả công việc và mức độ ưu tiên

Phân công thành viên nhóm, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ trong một không gian cộng tác duy nhất

Lưu giữ hồ sơ các đơn đặt hàng công việc đã hoàn thành để tham khảo trong tương lai và trách nhiệm giải trình

Trường hợp sử dụng lý tưởng

Hoàn hảo cho các nhà quản lý cơ sở vật chất, nhóm bảo trì, bộ phận CNTT và nhà cung cấp dịch vụ, mẫu này giúp bạn hợp lý hóa quy trình đơn đặt hàng công việc từ đầu đến cuối. Tận dụng tài liệu cộng tác của ClickUp để tập trung các yêu cầu công việc, giảm nhầm lẫn và tăng hiệu quả hoạt động.

2. Mẫu yêu cầu công việc ClickUp

Tải xuống mẫu này Mẫu Yêu cầu Công việc của ClickUp được thiết kế để giúp bạn theo dõi và quản lý các yêu cầu bảo trì đến

Hợp lý hóa giao tiếp và tổ chức là điều quan trọng đối với các công ty bận rộn, và đó chính là điểm nổi bật của Mẫu yêu cầu công việc của ClickUp.

Mẫu đơn đặt hàng công việc miễn phí này giúp giảm thiểu việc trao đổi qua lại không cần thiết bằng cách cho phép quản lý tài nguyên hiệu quả. Nhóm của bạn có thể làm việc cùng nhau trong thời gian thực trên cùng một tài liệu.

Cho dù xử lý các dự án lớn hay các công việc nhỏ hơn, mẫu này giúp bạn ghi lại mọi chi tiết trong quá trình xử lý đơn đặt hàng công việc để bạn có thể tuân thủ tiến độ và ngân sách.

3. Mẫu yêu cầu dịch vụ ClickUp

Tải xuống mẫu này Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của ClickUp được thiết kế để giúp bạn theo dõi các yêu cầu dịch vụ và cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn

Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của ClickUp cung cấp một cách để bạn giữ cho nhóm của mình được tổ chức và đảm bảo cho khách hàng một hành trình suôn sẻ từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc — tất cả trong một mẫu!

Mẫu đơn đặt hàng công việc miễn phí này giúp bạn quản lý các yêu cầu dịch vụ khách hàng và sau đó sắp xếp chúng theo mức độ khẩn cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Các công cụ cộng tác nâng cao giúp nhóm của bạn giải quyết mọi khó khăn trong hoạt động bảo trì.

Điều hướng qua các trạng thái như 'Bị chặn', 'Yêu cầu mới' và 'Đang điều tra' để theo dõi tiến độ chính xác và nhúng thông tin quan trọng về khách hàng bằng cách sử dụng các trường tùy chỉnh như "ảnh chụp màn hình" và "email liên hệ"

Với nhiều chế độ xem, bạn có thể nhanh chóng lấy thông tin cần thiết. Ví dụ: có chế độ xem cho các lỗi đã được giải quyết và tóm tắt các dịch vụ đã cung cấp.

Bạn có thể kết hợp các tính năng theo dõi thời gian của ClickUp để đảm bảo nhóm của bạn cung cấp dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả cho khách hàng. Ngoài ra, tích hợp hộp thư đến email của bạn trực tiếp với ứng dụng để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ thông tin liên lạc nào của khách hàng.

Lý tưởng cho bất kỳ tổ chức nào đang nỗ lực hợp lý hóa hoạt động, Mẫu yêu cầu dịch vụ của ClickUp là một công cụ thay đổi cuộc chơi khi bạn cần trợ giúp để ưu tiên sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả hoạt động.

4. Mẫu biểu mẫu yêu cầu sáng tạo ClickUp

Tải xuống mẫu này Mẫu biểu mẫu yêu cầu sáng tạo của ClickUp được thiết kế để giúp bạn hợp lý hóa và theo dõi quá trình yêu cầu sáng tạo

Nhờ Mẫu biểu mẫu yêu cầu sáng tạo của ClickUp, việc quản lý hàng loạt yêu cầu sáng tạo không còn là một công việc khó khăn. Mẫu này giúp bạn nhanh chóng biến hệ thống yêu cầu sáng tạo lộn xộn thành một quy trình hợp lý và hợp tác.

Mẫu đơn đặt hàng công việc này giúp bạn ghi lại mọi chi tiết quan trọng và đóng vai trò như một trung tâm thống nhất tập trung tất cả các yêu cầu sáng tạo. Nó khuyến khích việc động não về các bản tóm tắt sáng tạo trong thời gian thực và giúp việc nhận phản hồi ngay lập tức từ đồng nghiệp và khách hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nếu bạn muốn tăng cường hơn nữa khả năng làm việc nhóm, hãy xem xét việc phát triển kế hoạch giao tiếp dự án và tích hợp các ứng dụng giao tiếp nhóm để nâng cao kết quả.

5. Mẫu biểu mẫu yêu cầu ClickUp

Tải xuống mẫu này Mẫu biểu mẫu yêu cầu của ClickUp được thiết kế để giúp bạn theo dõi các yêu cầu của nhân viên và yêu cầu từ các liên hệ bên ngoài.

Trong bất kỳ nhóm hoặc doanh nghiệp nào, việc thu thập thông tin nhanh chóng và chính xác là rất quan trọng, và đó là nơi Mẫu biểu mẫu yêu cầu của ClickUp phát huy tác dụng!

Được thiết kế riêng cho sự tiện lợi của bạn, biểu mẫu này đảm bảo quá trình yêu cầu đơn đặt hàng công việc của bạn diễn ra suôn sẻ. Đây là nơi duy nhất để bạn thu thập tất cả các thông tin cần thiết từ cả khách hàng và nhân viên.

Tất cả các yêu cầu của bạn? Giờ đây, chúng được sắp xếp trong một không gian có tổ chức, giúp việc hợp tác và theo dõi trở nên dễ dàng.

Với sự trợ giúp của mẫu này, bạn có thể nhanh chóng thu thập dữ liệu từ cả khách hàng bên ngoài và thành viên nhóm nội bộ vì nó đóng vai trò là trung tâm cho tất cả các yêu cầu.

Sự thay đổi mang tính cách mạng trong đơn đặt hàng công việc này giúp bạn thực hiện xử lý yêu cầu theo tiêu chuẩn, nâng cao dịch vụ khách hàng, theo dõi hoàn hảo và xử lý tiết kiệm chi phí.

6. Mẫu yêu cầu tài nguyên ClickUp

Theo dõi chi phí nhân công và vật liệu với Mẫu Yêu cầu Tài nguyên của ClickUp

Quản lý tài nguyên có thể hơi khó khăn, phải không? Đó là lý do tại sao Mẫu Yêu cầu Tài nguyên của ClickUp được phát triển. Mẫu này giúp bạn tạo mẫu đơn đặt hàng công việc để đơn giản hóa các yêu cầu tài nguyên.

Mẫu đơn đặt hàng công việc này cho phép bạn nhanh chóng gửi yêu cầu về các nguồn lực, cho dù đó là nhân viên, chi phí vật liệu hay thiết bị. Sau đó, bạn có thể theo dõi tiến độ của các yêu cầu nguồn lực đó khi chúng di chuyển qua chuỗi lệnh.

Tạm biệt đống giấy tờ và chào đón quy trình phê duyệt hiệu quả.

Đây là nơi tập trung tất cả các nhu cầu của bạn, giảm bớt thủ tục hành chính và tăng cường giám sát. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều trường thông dụng (nhưng bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình).

7. Mẫu yêu cầu thay đổi ClickUp

Mẫu Yêu cầu Thay đổi của ClickUp được thiết kế để giúp bạn theo dõi các yêu cầu thay đổi cho các dự án.

Mẫu Yêu cầu Thay đổi ClickUp là mẫu phổ biến giúp bạn theo dõi các yêu cầu thay đổi cho hầu hết mọi loại dự án hoặc kinh doanh.

Sử dụng mẫu này để ghi lại bất kỳ chi tiết nào về phạm vi, lịch trình hoặc ngân sách, sau đó xác định và sắp xếp các thay đổi đối với những chi tiết đó khi chúng xảy ra trong quá trình thực hiện. Sử dụng các trạng thái tùy chỉnh để giữ cho tất cả các bên liên quan được cập nhật về các thay đổi và tự động thông báo cho họ trong các tình huống thay đổi liên tục.

Bạn sẽ thích tính năng siêu thân thiện với người dùng và có thể tùy chỉnh cao. Lợi ích lớn nhất? Những thay đổi của bạn sẽ không biến mất mà được ghi lại và chia sẻ.

Nếu bạn đang làm việc trong ngành sản xuất, hãy cân nhắc kết hợp phần mềm lập lịch sản xuất với mẫu đơn đặt hàng công việc này.

8. Mẫu đơn đặt hàng công việc Excel của Vertex42

qua Vertex42

Mẫu Đơn đặt hàng công việc Excel của Vertex42 cung cấp một cách đơn giản để theo dõi và quản lý các đơn đặt hàng công việc trong bảng tính Excel.

Bạn có thể sử dụng nó để xử lý các đơn đặt hàng sửa chữa, công việc và dịch vụ.

Mẫu đơn đặt hàng công việc này bao gồm các chi tiết quan trọng mà bạn cần:

Số đơn đặt hàng công việc

Thông tin khách hàng

Mô tả công việc

Vật liệu và nhân công cần thiết

Chi phí công việc

Dòng thời gian hoàn thành

Phê duyệt

Mẫu Excel dễ sử dụng và tùy chỉnh, trở thành công cụ thiết yếu và lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước.

9. Mẫu đơn đặt hàng công việc bảo trì đơn giản của Microsoft Word bởi Template.net

qua Template. net

Đơn đặt hàng bảo trì yêu cầu các chi tiết cụ thể và nếu bạn muốn tạo chúng ở định dạng Microsoft Word, mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng công việc này là lựa chọn hoàn hảo cho bạn! Cho dù đó là một công việc bảo trì đơn lẻ, công việc bảo trì hoặc sửa chữa, yêu cầu bảo trì hay đơn đặt hàng công việc từ nhóm bảo trì của bạn, mẫu đơn đặt hàng công việc này giúp mọi thứ trở nên đơn giản mà vẫn bao gồm tất cả các chi tiết quan trọng.

Mẫu miễn phí dễ sử dụng này giúp bạn theo dõi và quản lý các dự án bảo trì, đồng thời ghi lại mô tả chi tiết về từng công việc với các trường sau:

Số đơn đặt hàng công việc

Tên thiết bị

Mô tả công việc

Ngày công việc

Kỹ thuật viên được phân công

Chi phí công việc

Phê duyệt

Mẫu có sẵn ở định dạng Word, Excel và Google Trang tính để dễ dàng chỉnh sửa. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho quản lý bảo trì và miễn phí tải xuống và sử dụng.

10. Mẫu hóa đơn đơn đặt hàng công việc Excel của WPS

qua WPS

Mẫu hóa đơn đơn đặt hàng công việc Excel của WPS là một công cụ chuyên nghiệp và dễ sử dụng để tạo hóa đơn cho các đơn đặt hàng công việc. Nó rất phù hợp cho những người vẫn đang học cách phân công công việc và chưa sẵn sàng đối mặt với quá trình học tập mới khi sử dụng phần mềm mới.

Mẫu này bao gồm thông tin liên hệ, hóa đơn và chi tiết thanh toán với các phần sau:

Tên

Địa chỉ

Liên hệ

Email

Số hóa đơn

Ngày xuất hóa đơn

Số S. L., mô tả, số lượng và số tiền

Tổng phụ, thuế, giảm giá, tổng cộng

Mẫu này có sẵn để tải xuống miễn phí ở định dạng Excel và có thể dễ dàng mở và chỉnh sửa. Nó cũng miễn phí để tải xuống và sử dụng.

ClickUp có các mẫu đơn đặt hàng công việc cho mọi dự án

Cho dù là cho các công việc bảo trì, yêu cầu dịch vụ hay bất kỳ dự án nào, đều có mẫu đơn đặt hàng công việc cơ bản có thể tùy chỉnh theo trường hợp sử dụng của bạn.

Các mẫu rất hữu ích trong việc theo dõi tất cả các chi tiết giúp kinh doanh của bạn diễn ra suôn sẻ hơn. Nếu bạn muốn nâng cao hiệu quả hơn nữa, hãy xem xét các công cụ cải tiến quy trình, phần mềm lập lịch dự án hoặc phần mềm phát triển dự án để giúp đảm bảo hiệu quả khi công ty của bạn phát triển.

Nếu bạn đang mong muốn tăng năng suất tối đa, đừng bỏ lỡ tất cả các tài nguyên miễn phí có sẵn trên ClickUp! Bạn có thể truy cập hơn 1.000 mẫu và hàng trăm công cụ quản lý dự án để giúp toàn bộ công ty của bạn hoạt động trơn tru như các đơn đặt hàng công việc của bạn.

Còn chần chừ gì nữa? Hãy làm cho quy trình làm việc của bạn trơn tru và hiệu quả hơn với ClickUp ngay hôm nay!