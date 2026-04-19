Cách sử dụng Copilot trong nhóm Microsoft Teams một cách hiệu quả

Microsoft Copilot đã ra mắt đủ lâu để những lo ngại về việc “AI sẽ thay thế công việc của bạn” đã lắng xuống và mọi người đang dần nhận ra những lợi ích thực sự của nó.

Câu trả lời ngắn gọn là: rất nhiều, nếu bạn biết tìm ở đâu.

Hầu hết người dùng chỉ dừng lại ở việc yêu cầu Copilot tóm tắt cuộc họp. Điều đó cũng tốt, nhưng nó chỉ mới chạm đến bề mặt của những tính năng đang sẵn có ngay trên thanh công cụ của bạn.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng Copilot trong Microsoft Teams, và lý do tại sao ClickUp là một giải pháp thay thế vượt trội.

Microsoft Copilot trong nhóm là gì?

Microsoft Copilot trong nhóm là một trợ lý AI được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ lớn, hoạt động ngay trong các trung tâm giao tiếp của bạn. Nó đọc các bản ghi, lịch sử trò chuyện và tệp tin được chia sẻ để tạo bản tóm tắt, trả lời câu hỏi và soạn thảo các nội dung tiếp theo.

Bạn sẽ tìm thấy Copilot trên bốn giao diện chính trong nhóm:

Biểu tượng Copilot trong trò chuyện: Mở một bảng điều khiển bên cạnh, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về lịch sử cuộc hội thoại của mình

Thanh công cụ cuộc họp: Cung cấp hỗ trợ AI theo thời gian thực trong các cuộc gọi trực tiếp

Tab Tóm tắt: Cung cấp các ghi chú cuộc họp có cấu trúc, được tạo bởi AI sau khi cuộc gọi kết thúc

Box soạn thảo: Giúp bạn chỉnh sửa và điều chỉnh giọng điệu tin nhắn trước khi gửi

🧠 Thông tin thú vị: Nguyên tắc 7 cho rằng các cuộc họp sẽ trở nên kém hiệu quả khi có hơn 7-8 người tham gia. Khi kích thước nhóm tăng lên, mức độ tham gia giảm xuống, việc phối hợp trở nên khó khăn hơn và quá trình ra quyết định bị chậm lại. Đó là lý do tại sao nhiều nhóm giới hạn danh sách người tham dự cho các phiên làm việc.

Những điều bạn cần chuẩn bị trước khi sử dụng Copilot trong nhóm

Để truy cập Copilot, bạn cần có kế hoạch đăng ký Microsoft 365 bao gồm tính năng này. Nếu bạn không chắc chắn liệu kế hoạch của mình có đủ điều kiện hay không, hãy liên hệ với quản trị viên CNTT của bạn.

Một số điều khác cần chuẩn bị:

Đã cài đặt phiên bản mới nhất của Microsoft Teams cho nhóm

Bật tính năng ghi chép trực tiếp trong các cuộc họp, vì nếu không có tính năng này, bạn sẽ không thể yêu cầu Copilot cung cấp thông tin về cuộc họp hoặc xem lịch sử cuộc hội thoại sau khi cuộc họp kết thúc

Copilot được người tổ chức cuộc họp cài đặt qua Tùy chọn cuộc họp, trong phần Tùy chọn cuộc họp trực tuyến > Copilot và các tính năng AI khác

🚨 Ghi chú: Microsoft Copilot sẽ không hoạt động trong các cuộc họp được tổ chức bên ngoài tổ chức của người tham gia.

Cách sử dụng Copilot trong các cuộc họp

Copilot tóm tắt các điểm thảo luận chính, bao gồm ai đã phát biểu và nội dung họ nói, đề xuất các mục cần thực hiện, và trả lời câu hỏi theo thời gian thực trong hoặc sau cuộc họp. Dưới đây là cách sử dụng Copilot ở từng giai đoạn. 👇

Bước 1: Cài đặt Copilot trước cuộc họp

Với tư cách là người tổ chức cuộc họp, hãy truy cập trình lập lịch cuộc họp và mở Tùy chọn cuộc họp trực tuyến > Copilot và các công cụ AI khác. Bạn sẽ thấy ba cài đặt để lựa chọn:

Trong và sau cuộc họp: Cần có bản ghi chép. Copilot sẽ bắt đầu ngay khi có người bắt đầu ghi chép

Chỉ trong thời gian diễn ra cuộc họp: Copilot sử dụng dữ liệu chuyển đổi giọng nói thành văn bản trong suốt thời gian cuộc họp diễn ra. Khi cuộc họp kết thúc, dữ liệu đó sẽ bị xóa và Copilot sẽ không còn khả dụng trong tab Tóm tắt

Tắt: Copilot đã bị tắt hoàn toàn, và tính năng ghi âm và chuyển văn bản cũng đã bị tắt

Chọn tùy chọn phù hợp với cuộc họp của bạn. Đối với hầu hết các phiên công việc, tùy chọn ‘Trong và sau cuộc họp’ là hữu ích nhất.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng Microsoft Copilot trong Word

Bước 2: Mở Copilot trong cuộc họp

Khi đã tham gia cuộc họp, hãy chọn Copilot từ các lựa chọn điều khiển cuộc họp để mở bảng điều khiển riêng tư. Không ai khác trong cuộc họp có thể nhìn thấy cuộc hội thoại của bạn với Copilot.

Chọn ‘Chế độ xem gợi ý’ để duyệt qua các đề xuất, hoặc chỉ cần nhập nội dung của riêng bạn vào hộp soạn thảo. Một số gợi ý đáng thử:

Chúng ta có điểm nào không đồng ý về chủ đề này?

Tôi có thể hỏi những câu hỏi nào để thúc đẩy cuộc họp tiến triển?

Tạo một bảng liệt kê các ý tưởng đã thảo luận cùng với ưu và nhược điểm của từng ý tưởng

Xem video này để tìm hiểu thêm về cách viết lời nhắc cho Microsoft Copilot:

Nếu bạn tham gia cuộc họp muộn hơn 5 phút sau khi cuộc họp bắt đầu và Copilot đang hoạt động, nó sẽ gửi thông báo đề nghị cập nhật nội dung cho bạn. Nhấp vào Mở Copilot và bản tóm tắt sẽ hiển thị ở phía bên phải màn hình của bạn.

Trên ứng dụng máy tính, bạn cũng có thể tách bảng điều khiển ra thành một cửa sổ riêng biệt để có thể thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc mà không bị lạc mất chủ đề cuộc trò chuyện.

📮 ClickUp Insight: Dữ liệu khảo sát về hiệu quả cuộc họp của ClickUp cho thấy gần một nửa số cuộc họp (46%) chỉ có 1-3 người tham gia. Mặc dù những cuộc họp quy mô nhỏ này có thể tập trung hơn, nhưng chúng có thể được thay thế bằng các phương pháp giao tiếp hiệu quả hơn, chẳng hạn như tài liệu hóa tốt hơn, cập nhật không đồng bộ được ghi lại hoặc các giải pháp quản lý kiến thức. Tính năng "Assigned Comments" trong các nhiệm vụ ClickUp cho phép bạn thêm bối cảnh trực tiếp vào nhiệm vụ, chia sẻ tin nhắn âm thanh nhanh hoặc ghi lại video cập nhật bằng ClickUp Clips — giúp nhóm tiết kiệm thời gian quý báu mà vẫn đảm bảo các cuộc thảo luận quan trọng diễn ra — mà không tốn thời gian! 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như Trinetrix đang giảm được 50% các cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết nhờ ClickUp.

Bước 3: Xuất các phản hồi của Copilot

Nếu một phản hồi đáng để lưu lại, bạn không cần phải sao chép và dán nó.

Các phản hồi có độ dài trên 1.300 ký tự có thể được mở trực tiếp trong Word, và các phản hồi được định dạng bảng có thể được mở trong Excel để chỉnh sửa thêm và hợp tác nhóm.

Bước 4: Sử dụng Copilot sau cuộc họp

Bạn có thể truy cập Copilot sau cuộc họp từ cửa sổ trò chuyện của cuộc họp và từ tab Tóm tắt.

Để đặt câu hỏi về những gì đã được nói sau khi cuộc họp kết thúc, cần phải có bản ghi chép. Nếu không có bản ghi chép, Copilot chỉ có thể tham chiếu nội dung trò chuyện, chứ không phải những gì đã được nói.

🚨 Ghi chú: Một điều cần biết nếu bạn tổ chức các cuộc họp định kỳ: bất kỳ lịch sử cuộc hội thoại nào trước đó với Copilot sẽ không còn khả dụng nếu một cuộc họp sau đó trong chuỗi cuộc họp được ghi lại. Hơn nữa, Copilot không lưu giữ bối cảnh giữa các phiên, vì vậy hãy lưu lại bất kỳ thông tin quan trọng nào trước khi phiên tiếp theo bắt đầu.

Sử dụng Copilot trong các cuộc trò chuyện và kênh

Copilot trong các cuộc trò chuyện và kênh trên Teams giúp bạn nhanh chóng nắm bắt nội dung cuộc hội thoại bằng cách xem lại các điểm chính, mục cần thực hiện và quyết định mà không cần phải cuộn qua các chủ đề dài. Dưới đây là cách sử dụng Copilot trong từng trường hợp cụ thể.

Cách sử dụng Copilot trong cuộc trò chuyện riêng tư hoặc nhóm

Chuyển đến Trò chuyện ở bên trái của Nhóm và lựa chọn cuộc hội thoại bạn muốn Lựa chọn Mở Copilot ở góc trên bên phải của cửa sổ trò chuyện Lựa chọn một gợi ý từ hộp soạn thảo, hoặc nhập nội dung của riêng bạn và nhấn Gửi

Copilot tham chiếu chủ đề tin nhắn mà nó được mở trong đó, với lịch sử 30 ngày làm khung thời gian mặc định trừ khi bạn chỉ định khác. Thêm một khung thời gian cụ thể như ‘tuần trước’ hoặc ‘tháng 12 năm 2024’ vào lời nhắc của bạn sẽ thu hẹp kết quả hơn nữa.

Sau khi nhận được phản hồi, bạn có thể lựa chọn Nguồn để xem chính xác Copilot đã lấy thông tin từ tin nhắn nào, và trò chuyện sẽ cuộn đến tin nhắn cụ thể đó.

🚨 Ghi chú: Một giới hạn cần lưu ý: Copilot không thể tóm tắt hình ảnh, các thành phần Loop hoặc tệp được chia sẻ trong chủ đề trò chuyện. Công cụ này chỉ hoạt động trên văn bản tin nhắn.

Cách sử dụng Copilot trong nhóm Teams

Chuyển đến Nhóm ở bên trái và lựa chọn một kênh Lựa chọn liên kết bên dưới bài đăng trong kênh để mở rộng các phản hồi và chuyển sang chế độ xem của toàn bộ cuộc hội thoại Lựa chọn Mở Copilot ở góc trên bên phải của chế độ xem đó Lựa chọn Thêm gợi ý hoặc nhập nội dung của riêng bạn vào Box soạn thảo và nhấn Gửi

🔍 Bạn có biết? Kỹ thuật “bãi đỗ xe” là một phương pháp điều phối tiêu chuẩn. Khi cuộc thảo luận đi chệch chủ đề, các ý tưởng sẽ được ghi chú riêng và xem xét lại sau, giúp cuộc họp đi đúng hướng.

Cách tóm tắt chủ đề tin nhắn trong kênh

Nếu bạn chỉ muốn xem tóm tắt nhanh một chủ đề mà không cần mở bảng điều khiển Copilot đầy đủ, việc cần làm là thực hiện theo hai cách.

Từ cuộc thảo luận trong kênh, lựa chọn Thêm hành động trên bất kỳ bài đăng nào và lựa chọn Tóm tắt chủ đề. Hoặc, mở toàn bộ chủ đề và lựa chọn Tóm tắt chủ đề ở phía dưới.

Một chủ đề cần có ít nhất 1.000 ký tự văn bản trước khi bạn có thể tạo bản tóm tắt.

Cách chỉnh sửa và điều chỉnh tin nhắn

Hộp soạn thảo trong Teams tích hợp Copilot để giúp bạn chỉnh sửa và biên tập tin nhắn trò chuyện và kênh, điều chỉnh giọng điệu và độ dài trong tất cả các cuộc trao đổi của bạn. Tính năng này hoạt động cả trước và sau khi bạn nhấn gửi.

Bước 1: Sửa lại tin nhắn trước khi gửi

Viết tin nhắn của bạn vào Box soạn thảo ở cuối trò chuyện hoặc kênh Lựa chọn Viết lại với Copilot bên dưới Box soạn thảo, sau đó lựa chọn giữa Viết lại và Điều chỉnh Di chuyển giữa các phiên bản được tạo ra bằng cách sử dụng các mũi tên trái và phải bên dưới văn bản Nếu bạn muốn quay lại phiên bản gốc, hãy lựa chọn X Khi bạn hài lòng với phiên bản mới, hãy chọn Thay thế, sau đó chọn Gửi

Bạn cũng có thể chỉnh sửa chỉ một lựa chọn cụ thể của tin nhắn thay vì toàn bộ nội dung. Hãy bôi đen văn bản bạn muốn thay đổi trước khi nhấn "Rewrite with Copilot" và Copilot sẽ chỉ chỉnh sửa phần đó.

Dưới đây là chức năng của từng tùy chọn:

Viết lại: Tạo ra một phiên bản rõ ràng hơn của tin nhắn của bạn với ngữ pháp và phong cách được cải thiện, không cần bạn phải nhập thêm bất kỳ nội dung nào

Chỉnh sửa: Cho phép bạn chỉ định các thay đổi từ menu. Bạn có thể làm cho nội dung ngắn gọn hoặc dài hơn, và điều chỉnh giọng điệu sao cho thân thiện, chuyên nghiệp, tự tin hoặc nhiệt tình.

Bước 2: Chỉnh sửa tin nhắn bạn đã gửi

Di chuột qua tin nhắn bạn muốn chỉnh sửa và lựa chọn Chỉnh sửa Chọn Viết lại với Copilot từ thanh menu hộp soạn thảo Thực hiện các thay đổi giống như khi soạn tin nhắn mới Chọn Đã xong để lưu và gửi tin nhắn đã cập nhật

🚀 Lợi thế của ClickUp: Các cuộc họp thường thất bại ở ba khía cạnh: khâu chuẩn bị yếu kém, các cuộc thảo luận thiếu bối cảnh và việc theo dõi sau cuộc họp không bao giờ được thực hiện. Các Siêu đại lý AI của ClickUp giải quyết trực tiếp cả ba vấn đề này. Chúng hoạt động ngay trong Không gian Làm việc của bạn, nắm bắt mọi diễn biến trong các công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện, đồng thời hỗ trợ tích cực cho các cuộc họp của bạn từ đầu đến cuối. Chuyển đổi các cuộc thảo luận trong cuộc họp thành công việc và các công việc cần theo dõi một cách tự động bằng ClickUp AI Super Agents Dưới đây là cách thức thực hiện trong thực tế: 🪄 Trước cuộc họp, họ sẽ chuẩn bị phòng họp cho bạn Lấy thông tin cập nhật từ các công việc và dự án liên quan

Xây dựng một chương trình làm việc rõ ràng, có cấu trúc dựa trên công việc thực tế

Phát hiện các rào cản, rủi ro và các quyết định đang chờ xử lý

Lấy bối cảnh từ các cuộc thảo luận và tài liệu trước đây 🪄 Trong cuộc họp, họ giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ và đúng hướng Trả lời câu hỏi ngay lập tức dựa trên bối cảnh không gian làm việc

Tóm tắt các cuộc thảo luận để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào

Đề xuất các bước tiếp theo trong khi cuộc hội thoại vẫn đang diễn ra Đảm bảo việc thực hiện luôn đồng bộ với ClickUp AI Super Agents 🪄 Sau cuộc họp, họ biến lời nói thành hành động Chuyển đổi các cuộc thảo luận thành công việc với người chịu trách nhiệm và thời hạn

Tự động chia sẻ tóm tắt với các bên liên quan

Kích hoạt email nhắc nhở để công việc được bắt đầu ngay lập tức

Luôn liên kết mọi thứ trở lại cuộc hội thoại ban đầu

Sử dụng Copilot trò chuyện trong nhóm

Tất cả các tính năng đã được đề cập đến nay, bao gồm tóm tắt cuộc họp, cập nhật cuộc trò chuyện, chỉnh sửa tin nhắn, đều hoạt động trong một bối cảnh cụ thể: một cuộc họp, một cuộc trò chuyện, một chủ đề tin nhắn.

Copilot Chat khác biệt. Công cụ này hoạt động cùng bạn để tổng hợp dữ liệu từ các tài liệu, bản trình bày, email, lịch, ghi chú và danh bạ của bạn, giúp bạn có thể truy vấn thông tin trên toàn bộ môi trường Microsoft 365 của mình.

Cách mở trò chuyện Copilot

Chuyển đến Trò chuyện ở phía bên trái của Nhóm Chọn Copilot ở đầu danh sách trò chuyện của bạn Nhập lời nhắc của bạn vào Box soạn thảo và nhấn Gửi Sau khi nhận được phản hồi, hãy lựa chọn các nguồn để xem chính xác thông tin đến từ đâu

📮 ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng AI để tổ chức cuộc sống của họ thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các công việc thường ngày và công việc hành chính. Việc cần làm để thực hiện được điều này là AI cần có khả năng: hiểu mức độ ưu tiên của từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo hoặc điều chỉnh công việc, và cài đặt các quy trình tự động hóa. Hầu hết các công cụ chỉ giải quyết được một hoặc hai bước trong số này. Tuy nhiên, ClickUp đã giúp người dùng tích hợp lên đến 5+ ứng dụng thông qua nền tảng của chúng tôi! Trải nghiệm tính năng lên lịch được hỗ trợ bởi AI, nơi các công việc và cuộc họp có thể được phân bổ dễ dàng vào các khung giờ trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể cài đặt các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh thông qua ClickUp Brain để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Hãy tạm biệt những công việc lặt vặt!

Mẹo để tận dụng tối đa MS Copilot trong nhóm

Copilot hoạt động hiệu quả nhất khi bạn sử dụng nó một cách có chủ đích. Dưới đây là những gì Microsoft khuyến nghị, cùng với một số điều cần biết về các giới hạn của nó.

Viết các lời nhắc như một bản tóm tắt

Yếu tố quan trọng nhất quyết định mức độ hữu ích của Copilot chính là cách bạn đưa ra yêu cầu. ‘Tóm tắt cuộc họp này’ sẽ cho bạn một đoạn văn chung chung, bao quát mọi thứ nhưng lại không đi vào chi tiết cụ thể nào.

‘Tóm tắt các quyết định chính liên quan đến việc ra mắt sản phẩm, liệt kê người chịu trách nhiệm cho từng bước tiếp theo và đánh dấu những vấn đề chưa được giải quyết’ sẽ giúp bạn có được tài liệu để chuyển tiếp cho nhóm của mình. Càng cung cấp nhiều bối cảnh về những gì bạn cần và lý do tại sao, kết quả đầu ra sẽ càng chính xác và phù hợp với mục tiêu.

Tinh chỉnh, đừng bắt đầu lại

Nếu phản hồi đầu tiên chưa chính xác, đừng bắt đầu lại từ đầu. Hãy tiếp tục trong cùng phiên làm việc với một số điều chỉnh. Các đề xuất như “Làm cho nó ngắn gọn hơn”, “chỉ tập trung vào các mục cần thực hiện và loại bỏ phần còn lại”, hoặc “quay lại và bổ sung ai đã nói gì về dòng thời gian” đều rất hiệu quả.

Copilot lưu giữ bối cảnh trong suốt phiên làm việc, giúp bạn có thể tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện kết quả mà không bị lạc hướng hoặc phải giải thích lại từ đầu.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Bạn không nên phải lục lọi các ghi chú, cuộc trò chuyện và lịch để tìm hiểu xem điều gì vừa xảy ra trong cuộc họp. Hoặc tệ hơn, phải mất thời gian chuyển đổi những thông tin đó thành các bước tiếp theo một cách thủ công. Trích xuất bối cảnh và câu trả lời từ cuộc họp của bạn với ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX sẽ giúp bạn suy nghĩ ngay khi cuộc họp kết thúc. Nó kết nối bối cảnh cuộc họp, các cuộc hội thoại trước đây và công việc đang thực hiện, sau đó cung cấp chính xác những gì bạn cần để tiến lên phía trước. Tìm hiểu thêm về công cụ hỗ trợ AI trên máy tính để bàn này và cách nó giúp loại bỏ tình trạng " AI Sprawl" tại đây:

Thêm khung thời gian vào mọi truy vấn trò chuyện mà bạn quan tâm

Trong các cuộc trò chuyện và kênh, Copilot mặc định sẽ lấy dữ liệu từ lịch sử tin nhắn trong 30 ngày gần nhất. Khoảng thời gian này khá rộng và trên một nhóm hoạt động tích cực, điều này có thể dẫn đến kết quả thiếu tập trung.

Việc chỉ định ‘tuần trước’, ‘hai tuần đầu tiên của tháng 1’ hoặc thậm chí ‘hôm qua’ sẽ thu hẹp phạm vi tìm kiếm đáng kể và giúp bạn nhận được câu trả lời chính xác hơn, phù hợp hơn mà không bị nhiễu thông tin.

🧠 Thông tin thú vị: Ý tưởng đầu tiên được đề cập thường ảnh hưởng đến tất cả các ý tưởng khác. Hiện tượng này được gọi là thiên lệch neo. Một khi ai đó đề xuất một hướng đi ngay từ đầu, phần còn lại của cuộc thảo luận thường xoay quanh ý tưởng đó, ngay cả khi có những ý tưởng tốt hơn.

Hãy xem qua Thư viện lời nhắc trước khi viết lời nhắc từ đầu

Microsoft duy trì một thư viện lời nhắc Copilot chuyên dụng với các lời nhắc đã được kiểm tra và sẵn sàng sử dụng, được sắp xếp theo công việc và ứng dụng.

Trước khi dành thời gian tìm cách diễn đạt một điều gì đó sao cho phù hợp nhất, bạn nên kiểm tra xem Microsoft đã tạo sẵn một lời nhắc cho trường hợp sử dụng đó chưa. Đặc biệt đối với người dùng mới, đây là một trong những cách nhanh nhất để nắm bắt những việc cần làm của Copilot trong các phần khác nhau của nhóm Teams.

🔍 Bạn có biết? Người có mức lương cao nhất thường là người nói nhiều nhất. Các nghiên cứu về hành vi tổ chức cho thấy rằng vị trí cấp cao vô tình định hình các cuộc thảo luận, ngay cả khi các nhà lãnh đạo cố gắng giữ thái độ trung lập.

Câu chuyện khách hàng: Vida Health Các cuộc họp chỉ thực sự hữu ích nếu các hành động tiếp theo được thực hiện. Vida Health đã sử dụng ClickUp để tập trung công việc dự án, giảm thiểu gánh nặng từ các cuộc họp và tạo điều kiện hợp tác dễ dàng hơn giữa các nhóm. Kết quả: năng suất hoạt động tiếp thị tăng 50%, tiết kiệm 1 giờ mỗi tuần khi tìm kiếm tài liệu và thu hồi được hơn 8 giờ họp mỗi tuần cho các bên liên quan đến sự kiện.

Cách ClickUp Brain nâng cao năng suất cuộc họp nhóm

Các công cụ AI như Copilot có thể tóm tắt nội dung cuộc họp. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải phân tích bản tóm tắt đó, tạo công việc và phân công công việc thủ công.

ClickUp Brain xử lý toàn bộ luồng đó trong Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới. AI theo ngữ cảnh của nó đảm bảo mọi nội dung được thảo luận trong cuộc họp đều có thể chuyển thành kết quả có cấu trúc gắn liền với công việc thực tế.

Dưới đây là cách Copilot cải thiện từng phần trong quy trình làm việc của cuộc họp, kèm theo các phương pháp thực tế để sử dụng nó. 🔁

Tóm tắt những điều thực sự quan trọng

Bạn vừa kết thúc một cuộc gọi lập kế hoạch nội dung mà cảm thấy rất chắc chắn. Ý tưởng rõ ràng, mọi người đều đồng ý về hướng đi, nhưng câu hỏi thực sự lại xuất hiện ngay sau đó: ai sẽ làm gì và đến khi nào?

ClickUp Brain phân tích bối cảnh cuộc họp được ghi lại bởi công cụ ghi chú cuộc họp AI của ClickUp và trích xuất các thông tin quan trọng.

Cấu hình Trợ lý ghi chú cuộc họp AI của ClickUp để tham gia các cuộc họp trong lịch của bạn

Từ cuộc gọi đó, ClickUp Brain nhấn mạnh:

Các quyết định cuối cùng như ‘3 bài blog mỗi tuần bắt đầu từ Monday’

Chi tiết thực hiện như ‘mỗi bài blog sẽ có 2 bài đăng trên LinkedIn’

Các phụ thuộc như ‘bản tóm tắt cần được phê duyệt trước khi bắt đầu viết’

Bạn mở bản tóm tắt và ngay lập tức biết được những gì đã thay đổi và những gì cần chú ý.

Đánh giá về ClickUp trên G2 nêu bật:

ClickUp đã trở thành công cụ không thể thiếu của chúng tôi trong quản lý dự án và sản phẩm. Từ việc tối ưu hóa hợp tác nhóm đến việc duy trì tiến độ của các deliverables phức tạp, nó đã tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cách chúng tôi làm việc. Công cụ ghi chú AI tích hợp sẵn thực sự hữu ích, đặc biệt là trong việc tóm tắt cuộc họp và tiết kiệm thời gian cho các bước theo dõi. Chúng tôi cũng rất thích tính năng xuất bản các ghi chú phát hành rõ ràng, có cấu trúc ngay trên nền tảng này, giúp điều phối các bên liên quan trong và ngoài công ty. Ứng dụng này dễ sử dụng, linh hoạt, trực quan và có đầy đủ các tính năng thực sự mang lại sự khác biệt, không chỉ là những tính năng hình thức.

Chuyển đổi quyết định thành công việc được giao

Đây là lúc hầu hết các cuộc họp trở nên chậm chạp.

Tự động hóa việc tạo công việc từ các cuộc họp với công cụ ghi chú cuộc họp AI của ClickUp

ClickUp Brain loại bỏ sự chậm trễ đó và tạo các nhiệm vụ ClickUp từ cuộc thảo luận của bạn:

Một công việc có tên ‘Soạn bản tóm tắt bài blog cho Tuần 1’ đã được giao cho bạn với ngày đáo hạn

Một công việc có tiêu đề ‘Thiết lập trình theo dõi nội dung trong ClickUp’ được giao cho bộ phận vận hành

Một công việc với nội dung ‘Chia sẻ hướng dẫn và tài liệu tham khảo về thương hiệu’ được giao cho người làm việc tự do

Mỗi công việc đã được đặt đúng vào dự án tương ứng, kèm theo bối cảnh từ cuộc họp. Không ai phải thắc mắc về trách nhiệm của mình.

Yêu cầu ClickUp Brain viết bản cập nhật cho các bên liên quan dựa trên các cuộc họp của bạn

Bạn vẫn cần hoàn tất việc theo dõi tiến độ với nhóm hoặc các bên liên quan. ClickUp Brain sẽ sử dụng chính bối cảnh cuộc họp đó để soạn thảo:

Theo dõi tiến độ với các quyết định và công việc được giao

Bản cập nhật ngắn gọn phản ánh những tiến triển đã đạt được

Một bản tóm tắt nhanh mà bạn có thể gửi cho các bên liên quan

Biến các cuộc hội thoại thành hành động với ClickUp

Các công cụ AI như Copilot đã thay đổi cách các nhóm xử lý các cuộc họp và cuộc hội thoại. Thay vì phải vất vả để theo kịp, bạn có thể nhận được các bản tóm tắt tức thì, câu trả lời nhanh chóng và giao tiếp rõ ràng hơn mà không cần phải lục lọi qua các chủ đề dài hoặc bản ghi chép.

Tuy nhiên, bản tóm tắt thôi thì chưa đủ để thúc đẩy công việc. Các nhóm vẫn cần quyết định những vấn đề quan trọng, phân công quyền sở hữu và thực hiện sau khi cuộc gọi kết thúc. Khoảng cách giữa “chúng ta đã thảo luận về vấn đề đó” và “vấn đề đó thực sự đã được hoàn thành” chính là nơi mà hầu hết các quy trình làm việc bị gián đoạn.

ClickUp Brain mang đến một phương pháp tiếp cận toàn diện hơn. Công cụ này chuyển đổi các cuộc thảo luận trong cuộc họp thành các công việc có cấu trúc, chỉ định người chịu trách nhiệm, soạn thảo các bản cập nhật và đảm bảo mọi thứ đều được kết nối với công việc đang diễn ra. Tài liệu, công việc và cuộc hội thoại luôn được đồng bộ hóa, do đó không có gì bị bỏ sót sau khi cuộc họp kết thúc.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Copilot trên nhóm đã thay đổi như thế nào?

Copilot vẫn có sẵn trong nhóm và chưa bao giờ bị gỡ bỏ. Sự nhầm lẫn thường xuất phát từ các thay đổi về giao diện người dùng, cập nhật yêu cầu giấy phép hoặc việc đổi tên các tính năng như Microsoft 365 Trò chuyện. Nếu biểu tượng Copilot biến mất, đó thường là vấn đề liên quan đến giấy phép hoặc chính sách quản trị viên.

2. Copilot có thể ghi chú cuộc họp mà không cần ghi âm cuộc họp không?

Đúng vậy, Copilot có thể hoạt động đầy đủ mà không cần ghi hình video. Nó chỉ cần bản ghi chép trực tiếp để tạo ghi chú cuộc họp. Chức năng ghi chép và ghi âm là hai tính năng hoàn toàn riêng biệt.

3. Sự khác biệt giữa Teams Copilot và Intelligent Recap là gì?

Copilot là công cụ tương tác và dựa trên lời nhắc, yêu cầu giấy phép Microsoft 365 Copilot. Intelligent Recap tạo bản tóm tắt tự động và yêu cầu giấy phép nhóm Premium. Hai tính năng này phục vụ các trường hợp sử dụng khác nhau và có thể cùng tồn tại trong cùng một tenant.

4. Mỗi thành viên trong nhóm có cần giấy phép Copilot để sử dụng trong các cuộc họp không?

Không, chỉ người dùng cá nhân muốn sử dụng Copilot mới cần giấy phép. Các thành viên khác trong cuộc họp không cần giấy phép vì Copilot hoạt động từ góc nhìn của người dùng có giấy phép bằng cách sử dụng bản ghi cuộc trò chuyện được chia sẻ.