Amazon Q so với Copilot: Hệ thống AI doanh nghiệp nào tốt hơn vào năm 2026?

Các kế hoạch sprint thường trông gọn gàng cho đến khi câu hỏi sản xuất đầu tiên xuất hiện.

Ai đó cần giải thích một lỗi phức tạp, theo dõi logic kinh doanh qua nhiều tệp và kiểm tra bản sửa lỗi mà không làm chậm tiến độ của cả nhóm. Đó chính là lúc các trợ lý lập trình AI có thể hỗ trợ.

Trong một nghiên cứu có kiểm soát của Microsoft Research, các nhà phát triển sử dụng GitHub Copilot hoàn thành một công việc lập trình nhanh hơn 55,8% so với nhóm đối chứng. Đó chính là sự khác biệt mà các trợ lý AI có thể mang lại cho các nhóm.

Tuy nhiên, với rất nhiều công cụ AI trên thị trường, sự lựa chọn thường phụ thuộc vào nơi nhóm của bạn đã thực hiện công việc và các trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh Amazon Q và Microsoft Copilot dựa trên các tiêu chí như nguồn dữ liệu, quyền kiểm soát của quản trị viên và giá cả. Bạn cũng sẽ thấy ClickUp có thể là một lựa chọn thực tế khi bạn cần sự hỗ trợ của AI luôn kết nối với các công việc và quá trình thực hiện.

Amazon Q so với Microsoft Copilot: Tổng quan

Nếu bạn muốn xem phiên bản tóm tắt nhanh trước khi tìm hiểu chi tiết về tính năng, hãy bắt đầu từ đây. Phiên bản tóm tắt này cho thấy mỗi công cụ phù hợp nhất với mục đích nào và được thiết kế để hỗ trợ những gì.

Khu vực so sánh Amazon Q Microsoft Copilot Phù hợp cho Các nhóm làm việc sâu trong hệ sinh thái AWS muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển và vận hành phần mềm trên AWS. Microsoft Copilot mạnh nhất trong các ứng dụng Microsoft 365 cho các tác vụ "làm việc xung quanh mã nguồn" như tóm tắt, thông báo phát hành và cập nhật trạng thái; lập trình trong môi trường IDE thường đến từ GitHub Copilot, được cấp phép riêng biệt. Hỗ trợ mã hóa tích hợp sẵn trong IDE và hỗ trợ quy trình làm việc của nhà phát triển Hỗ trợ lập trình mạnh mẽ hơn trong môi trường IDE gốc với Amazon Q Developer tích hợp sẵn trong các IDE phổ biến, cùng với tính năng trò chuyện và chỉnh sửa trực tiếp. Mạnh mẽ hơn cho "làm việc xung quanh mã nguồn" trong các ứng dụng Microsoft 365 (tóm tắt, tổng kết, cập nhật trạng thái). Đối với lập trình trong môi trường IDE, hầu hết các nhóm đều thêm GitHub Copilot riêng biệt. Kiến thức doanh nghiệp và tìm kiếm doanh nghiệp Amazon Q Business hoạt động hiệu quả khi kiến thức được phân tán trên các hệ thống kết nối và bạn muốn nhận được câu trả lời có tính đến quyền truy cập. Hiệu quả nhất khi kiến thức đã được lưu trữ trong SharePoint, OneDrive, nhóm, Outlook và các nguồn Microsoft 365 khác. Tự động hóa quy trình làm việc và trợ lý chuyên dụng Mạnh mẽ khi các quy trình làm việc đã được tích hợp sẵn trong các dịch vụ AWS, với sự hỗ trợ chuyên biệt cho từng dịch vụ. Mạnh mẽ hơn với các tác nhân có thể tái sử dụng trên các nhóm nhờ Copilot Agents cho các quy trình làm việc lặp lại và tiêu chuẩn hóa. Bảo mật, danh tính và kiểm soát dữ liệu Tuân thủ các mẫu quản trị AWS và mô hình truy cập dựa trên AWS IAM. Tương thích với mô hình quản trị và quyền truy cập của Microsoft 365 (Microsoft Entra + các tính năng kiểm soát của Microsoft 365) Phân tích và thông tin vận hành Phù hợp nhất nếu hệ thống BI của bạn là QuickSight, đặc biệt cho việc "hỏi và trả lời" trên dữ liệu AWS. Phù hợp nhất cho các nhóm phân tích trong Excel và Power BI, đặc biệt là cho các bản tóm tắt và phân tích trong các quy trình làm việc của Microsoft.

📖 Đọc thêm: Các công cụ AI tốt nhất cho nhà phát triển để nâng cao hiệu quả lập trình mã

Amazon Q là gì?

qua Amazon Q

Nếu nhóm của bạn phát triển và vận hành trên các dịch vụ AWS, Amazon Q là trợ lý AI của AWS cung cấp hỗ trợ bảo mật cho các công việc trên đám mây, công việc phát triển và quy trình kinh doanh.

Bạn có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường, nhận hỗ trợ cho các công việc phát triển liên quan đến AWS và lấy câu trả lời từ cùng các môi trường AWS mà các công việc của bạn đã phụ thuộc vào. Mục tiêu là giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh, đặc biệt khi câu trả lời tốt nhất phụ thuộc vào tích hợp dịch vụ AWS và thiết lập AWS của bạn.

Amazon Q thường được sử dụng theo hai cách:

Amazon Q Kinh doanh cho kiến thức doanh nghiệp và quy trình làm việc cho kiến thức doanh nghiệp và quy trình làm việc

Amazon Q Developer (còn gọi là Q Developer) dành cho mã hóa và công việc hàng ngày trên AWS.

Sự phân chia này quan trọng đối với việc triển khai trong doanh nghiệp vì nó ảnh hưởng đến quản trị, quyền truy cập và đối tượng sử dụng chính.

Đối với kiểm soát truy cập, nhiều tổ chức kết nối thông qua AWS IAM và IAM Identity Center. Nếu bạn chỉ muốn thử nghiệm nhanh chóng, AWS Builder ID có thể giúp bạn đăng nhập mà không cần cài đặt đường dẫn tài khoản AWS doanh nghiệp đầy đủ, tuy nhiên nó sẽ không cung cấp các quyền quản trị viên tương tự như trong môi trường sản xuất.

📖 Đọc thêm: Cách trở thành lập trình viên giỏi hơn

Tính năng của Amazon Q

Tính năng của Amazon Q phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Amazon Q Business tập trung vào kiến thức doanh nghiệp và quy trình làm việc, trong khi Amazon Q Developer tập trung vào mã và các công việc phát triển liên quan đến AWS trong môi trường phát triển của bạn.

Tính năng #1: Amazon Q Developer cho mã hóa trong IDE

Qua Amazon Q

Amazon Q Developer là công cụ mà hầu hết các nhà phát triển tương tác hàng ngày. Nó hoạt động trong các môi trường phát triển phổ biến như Visual Studio Code, Visual Studio và các IDE của JetBrains, giúp bạn có thể làm việc trực tiếp trong trình chỉnh sửa mà không cần chuyển sang giao diện khác.

Bạn có thể sử dụng giao diện trò chuyện để đặt câu hỏi hoặc trò chuyện trực tiếp trong trình chỉnh sửa. Chọn đoạn mã, đưa ra hướng dẫn, sau đó xem kết quả dưới dạng diff để chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi. Bạn cũng sẽ thấy các đề xuất mã khi gõ. Những đề xuất này có thể là các chỉnh sửa nhỏ và cũng có thể hỗ trợ tạo ra các hàm hoàn chỉnh khi ngữ cảnh rõ ràng.

Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, điều này quan trọng nếu nhóm của bạn làm việc trên nhiều nền tảng khác nhau.

Tính năng #2: Amazon Q Kinh doanh cho các câu trả lời có khả năng nhận biết quyền truy cập

Qua Amazon Q

Nếu bạn từng chứng kiến một kỹ sư mất 30 phút để tìm kiếm một tài liệu hướng dẫn hoặc phiên bản "hiện tại" của một tài liệu, Amazon Q Business được thiết kế để giải quyết chính vấn đề đó.

Bạn kết nối công cụ này với các hệ thống mà nhóm của bạn đã sử dụng, sau đó họ có thể đặt truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời từ các nguồn được phê duyệt. Công cụ này được thiết kế để giảm bớt việc trao đổi qua lại trong trò chuyện và việc chuyển tab liên tục, giúp tăng tốc quá trình phát triển của bạn.

Phần thân thiện với doanh nghiệp là quyền truy cập. Amazon Q Business được thiết kế để trả về các phản hồi nhận biết quyền truy cập và bối cảnh, giúp người dùng chỉ xem được những gì mà danh tính của họ cho phép.

Tính năng #3: Amazon Q trong QuickSight cho BI tạo sinh

Qua Amazon Q

Nếu nhóm BI của bạn dành quá nhiều thời gian để xây dựng bảng điều khiển thay vì trả lời câu hỏi, Amazon Q trong QuickSight có thể giúp giảm bớt gánh nặng đó. Bạn đặt câu hỏi về những gì bạn muốn hiểu, và nó giúp biến điều đó thành các biểu đồ và giải thích mà bạn có thể chia sẻ với các bên liên quan.

Tính năng này hữu ích khi nhà phát triển hoặc người quản lý vận hành cần một bản tóm tắt nhanh về những thay đổi. Thay vì chờ đợi báo cáo tùy chỉnh, bạn có thể khám phá dữ liệu, trích xuất những điểm chính và tạo ra một bản tóm tắt đơn giản hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Dưới "nắp ca-pô", nó được vận hành bởi Amazon Bedrock, đó cũng là lý do AWS đặt vị trí của nó cho các khối lượng công việc cấp doanh nghiệp nơi quản trị là yếu tố quan trọng.

📮ClickUp Insight: 92% nhân viên làm việc với kiến thức có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trên các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi các quyết định, tiếng ồn kỹ thuật số có thể che lấp các thông tin kinh doanh quan trọng. Với khả năng quản lý công việc của ClickUp, bạn không cần phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột.

Tính năng #4: Amazon Q trong Amazon Connect để hỗ trợ nhân viên trực tuyến theo thời gian thực

Qua Amazon Q

Nếu đội ngũ vận hành của bạn hỗ trợ khách hàng thông qua Amazon Connect, phiên bản Amazon Q trong Connect là phiên bản quan trọng. Nó lắng nghe những gì đang diễn ra trong cuộc gọi, trò chuyện hoặc email, sau đó đề xuất bước tiếp theo cho nhân viên hỗ trợ. Đó có thể là phản hồi được đề xuất, bước tiếp theo hoặc bài viết phù hợp để mở.

Loại phần mềm này hữu ích khi cơ sở kiến thức của bạn được phân tán trên các tài liệu nội bộ và trang web. Thay vì để khách hàng chờ đợi trong khi ai đó tìm kiếm, nhân viên hỗ trợ sẽ nhận được thông tin bối cảnh ngay lập tức.

Điều này cũng giúp dễ dàng tiêu chuẩn hóa quy trình xử lý giữa các ca làm việc, vì các đề xuất đều dựa trên các nguồn được phê duyệt chung.

Tính năng #5: Amazon Q trong AWS Supply Chain để cung cấp câu trả lời vận hành và hỗ trợ lập kế hoạch.

Qua Amazon Q

Các nhóm quản lý chuỗi cung ứng không cần thêm một bảng điều khiển nữa. Họ cần câu trả lời nhanh chóng khi có sự thay đổi, như việc giao hàng bị trì hoãn hoặc đột biến nhu cầu. Amazon Q trong AWS Supply Chain được thiết kế cho những tình huống đó, giúp các nhóm có thể đặt truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận được phản hồi có ngữ cảnh dựa trên dữ liệu chuỗi cung ứng của họ.

Trên thực tế, nó giúp bạn chuyển từ "Điều gì đã xảy ra?" sang "Việc cần làm tiếp theo" nhanh hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các khối lượng công việc cấp doanh nghiệp, nơi các quyết định có thể gây ra chi phí phát sinh.

Công cụ này cũng có thể giảm bớt công việc trao đổi thủ công giữa các bộ phận vận hành, mua sắm và lãnh đạo, vì tất cả mọi người đều thực hiện công việc với cùng một dữ liệu và các hành động được đề xuất.

🤔 Bạn có biết: Amazon Q Kinh doanh có thể áp dụng các câu trả lời dựa trên quyền truy cập cho đến nguồn dữ liệu kết nối? Trong tài liệu AWS, Amazon ghi chú rằng việc truy xuất nội dung liên quan thông qua Amazon Q có thể “duy trì bảo mật và kiểm soát truy cập”, do đó người dùng chỉ thấy những gì họ được phép truy cập.

Giá cả của Amazon Q

Amazon Q Business Lite: $3/tháng cho mỗi người dùng

Amazon Q Kinh doanh Pro: $20/tháng cho mỗi người dùng

Giá sử dụng Amazon Q cho kinh doanh: $200 cho 30.000 đơn vị/tháng

Amazon Q Developer Miễn phí : $0/tháng cho mỗi người dùng

Amazon Q Developer Pro Tier: $19/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft Copilot là gì?

qua Microsoft

Microsoft Copilot là thương hiệu chung của Microsoft cho các trợ lý AI trên các sản phẩm và dịch vụ của mình. Trên thực tế, các nhóm doanh nghiệp thường tiếp xúc với Copilot Chat trước tiên, sau đó mở rộng sang Microsoft 365 Copilot khi muốn trợ lý hoạt động bên trong các ứng dụng Microsoft 365 bằng cách sử dụng bối cảnh tổ chức.

Microsoft Copilot Chat : Trợ lý trò chuyện AI doanh nghiệp dựa trên web công cộng, và có sẵn cho người dùng tài khoản Microsoft Entra có gói đăng ký Microsoft 365 hợp lệ.

Microsoft 365 Copilot: Tiện ích bổ sung trả phí có thể truy cập nội dung tổ chức thông qua Microsoft Graph, bao gồm email, trò chuyện, cuộc họp và tài liệu, đồng thời tuân thủ quyền truy cập được cấp cho từng người dùng.

Đối với IT doanh nghiệp, sự khác biệt này rất quan trọng. Copilot Chat có thể là điểm khởi đầu thuận tiện. Tuy nhiên, Microsoft 365 Copilot mới là nơi bạn có thể tích hợp sâu hơn vào quy trình làm việc trong Word, Excel, PowerPoint, Outlook và Teams. Nó cũng thay đổi các cuộc hội thoại về quản trị vì có thể truy cập dữ liệu công việc và hệ thống kết nối thông qua các đường dẫn được phê duyệt.

Ghi chú: Đối với hỗ trợ lập trình dựa trên IDE, hầu hết các nhóm đánh giá GitHub Copilot, được cấp phép theo các kế hoạch của GitHub và nằm ngoài phạm vi định giá của Microsoft 365 Copilot.

Tính năng của Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot mang đến các tính năng chính như trò chuyện, tìm kiếm, trợ lý và sổ tay vào một điểm truy cập duy nhất. Đối với các nhóm phát triển phần mềm, câu hỏi thực sự là Copilot hỗ trợ ở đâu trong quy trình phát triển và ở đâu bạn vẫn cần dựa vào GitHub Copilot cho các công việc lập trình.

Tính năng #1: Microsoft 365 Copilot tích hợp trong nhóm Teams, Outlook, Word, Excel và PowerPoint

qua Microsoft

Đây là trải nghiệm "trong luồng". Copilot có thể hoạt động trực tiếp bên trong các ứng dụng như Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote, sử dụng nội dung bạn đang mở và bối cảnh công việc mà bạn đã quen thuộc.

Các nhà phát triển và nhóm vận hành thường sử dụng tính năng này cho các công việc phối hợp, không chỉ để viết mã. Các ví dụ bao gồm tóm tắt sự cố từ các chủ đề trên Teams, tóm tắt thay đổi cho các bên liên quan và cập nhật trạng thái phù hợp với những gì thực sự xảy ra trong sprint.

Tính năng #2: Copilot Chat cho cuộc trò chuyện AI bảo mật tại công việc

Qua Microsoft

Copilot Chat thường là công cụ đầu tiên mà các nhóm áp dụng vì nó quen thuộc và dễ truy cập. Microsoft định vị nó là một công cụ trò chuyện AI bảo mật cho công việc và ghi chú rằng nó có thể được tích hợp cho người dùng tài khoản Microsoft Entra có gói đăng ký Microsoft 365 hợp lệ.

Một chi tiết đánh giá quan trọng là phạm vi hoạt động. Theo mặc định, Copilot Chat hoạt động trên web, không dựa trên tệp tin hoặc trò chuyện của tổ chức bạn.

Nếu các nhóm muốn sử dụng nội dung tổ chức, Microsoft đề xuất các lựa chọn như sử dụng nội dung trong các ứng dụng Microsoft 365 được lựa chọn có nội dung mở hoặc sử dụng các đại lý có quyền truy cập vào dữ liệu công việc.

Tính năng #3: Tìm kiếm Copilot và các kết nối để tìm kiếm thông tin trên Microsoft 365 và các nguồn liên kết.

Qua Microsoft

Microsoft Copilot Search cung cấp trải nghiệm tìm kiếm thống nhất trên Microsoft 365 và các nguồn bên thứ ba thông qua các kết nối được cấu hình. Điều này trở nên hữu ích hơn khi kiến thức của bạn được phân tán trên SharePoint, Teams, Outlook và các hệ thống kết nối.

Đây cũng là nơi các kết nối Copilot có thể tạo ra sự khác biệt. Chúng đưa nội dung bên ngoài vào Microsoft Graph và chỉ mục ngữ nghĩa, giúp nội dung đó có thể tìm kiếm được trong các trải nghiệm Microsoft 365 sử dụng tính năng tìm kiếm.

Tính năng #4: Các tác nhân Copilot được xây dựng bằng Copilot Studio cho các quy trình làm việc có thể lặp lại.

Qua Microsoft

Copilot Agents được thiết kế cho công việc quá cụ thể để sử dụng với một lời nhắc trò chuyện chung. Thay vì phải hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, bạn có thể thiết lập một agent để xử lý các quy trình lặp lại, như trả lời các câu hỏi về chính sách nhân sự, hướng dẫn các bước hỗ trợ IT hoặc giúp nhóm bán hàng chuẩn bị bản tóm tắt tài khoản.

Bạn có thể tạo các tác nhân tùy chỉnh với Copilot Studio, xuất bản chúng vào Microsoft 365 Copilot và liên kết chúng với các nguồn dữ liệu được phê duyệt.

Từ góc độ quản trị viên, giá cả và khả năng triển khai có thể ảnh hưởng đến quá trình triển khai. Microsoft ghi chú rằng cần có đăng ký Azure để sử dụng các tác nhân, và các gói sức chứa Copilot Studio có thể áp dụng.

Tính năng #5: Sổ tay và Trang để tổ chức và tái sử dụng kết quả đầu ra của Copilot.

Qua Microsoft

Copilot hiện tại rất dễ sử dụng. Phần khó khăn hơn là tìm kiếm kết quả từ AI để sử dụng sau này hoặc biến nó thành thứ mà nhóm của bạn có thể tái sử dụng. Notebooks là cách của Microsoft để giữ công việc Copilot trong một nơi duy nhất, giúp các cuộc trò chuyện, ghi chú và tệp tin hỗ trợ luôn được kết nối.

Đối với các nhóm phát triển phần mềm, tính năng này rất hữu ích khi bạn cần một nơi ổn định để lưu trữ các ghi chú triển khai hoặc bản nháp tài liệu hướng dẫn nội bộ đang được liên tục hoàn thiện.

🤔 Bạn có biết: Lớp truy xuất của Copilot từ Microsoft được thiết kế để tuân thủ các quy tắc truy cập và quản trị hiện có của tổ chức bạn? Microsoft giải thích rằng Copilot hoạt động trong mô hình quyền truy cập của tổ chức, do đó người dùng chỉ có thể truy cập nội dung mà họ đã được phép xem – điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhóm IT doanh nghiệp đang đánh giá “trợ lý AI an toàn” thay vì chỉ “câu trả lời AI thông minh”.

Giá cả của Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Kinh doanh: $18.00/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Microsoft 365 Copilot (Dành cho Enterprise): $30.00/tháng mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Amazon Q so với Microsoft Copilot: So sánh tính năng

Bạn đã thấy mỗi công cụ tập trung vào điều gì. Amazon Q được xây dựng trên AWS và dành cho người dùng AWS, trong khi Microsoft Copilot được xây dựng trên các quy trình làm việc của Microsoft 365. Bây giờ, bạn sẽ so sánh từng tính năng giữa M365 Copilot và Amazon Q để thấy những điểm khác biệt chính.

Tính năng #1: Hỗ trợ lập trình tích hợp trong môi trường phát triển tích hợp (IDE) và hỗ trợ quy trình làm việc của nhà phát triển.

Amazon Q Developer

Nếu nhóm của bạn phát triển trên hạ tầng đám mây AWS, Amazon Q Developer được thiết kế để hỗ trợ các công việc phát triển liên quan đến AWS. Nó hoạt động trong các môi trường phát triển phổ biến và hỗ trợ cả giao diện trò chuyện và trò chuyện trong dòng. Trò chuyện trong dòng đặc biệt hữu ích cho các chỉnh sửa có thể xem xét vì nó hiển thị các thay đổi dưới dạng diff mà bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối.

Đối với các nhóm muốn thử nghiệm nhanh chóng, Q Developer cũng hỗ trợ đăng nhập bằng AWS Builder ID miễn phí, mà không cần tài khoản AWS.

Trên nền tảng AWS, nó cũng tích hợp với hệ sinh thái AWS rộng lớn thông qua các công cụ và tài liệu, giúp các kỹ sư duy trì ngữ cảnh trong một nơi duy nhất khi viết mã hoặc khắc phục sự cố.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot được thiết kế để hoạt động trong các ứng dụng Microsoft 365 như Word, Excel, PowerPoint, Outlook và Teams. Nó hỗ trợ soạn thảo, tóm tắt, phân tích và giao tiếp công việc, nhưng không có vị trí là trợ lý lập trình tích hợp sẵn trong IDE như Amazon Q Developer.

Đối với các nhóm phát triển, điều này thường có nghĩa là Microsoft Copilot hỗ trợ "mã giải pháp tạm thời", chẳng hạn như tóm tắt một chủ đề cuộc trò chuyện dài trên Teams về một sự cố, dọn dẹp ghi chú phát hành hoặc soạn thảo bản cập nhật cho các bên liên quan. Các đề xuất mã trong trình chỉnh sửa vẫn đến từ một công cụ riêng biệt.

🏆 Người chiến thắng: Amazon Q Developer. Nếu yêu cầu là đúng, hỗ trợ mã hóa tích hợp sẵn trong IDE, Amazon Q Developer là lựa chọn phù hợp hơn. Ghi chú nhanh cho độc giả muốn sử dụng trợ lý IDE của Microsoft: Trợ lý lập trình tập trung vào IDE của Microsoft là GitHub Copilot, và nó được cấp phép riêng biệt so với Microsoft 365 Copilot.

📖 Đọc thêm: Các trình chỉnh sửa mã nguồn tốt nhất cho nhà phát triển

Tính năng #2: Kiến thức doanh nghiệp và tìm kiếm doanh nghiệp

Amazon Q Kinh doanh

Amazon Q Business được thiết kế cho tìm kiếm doanh nghiệp có quyền truy cập kiểm soát trên các nguồn kiến thức kết nối. Điểm quan trọng đối với dữ liệu nhạy cảm là các quyền truy cập từ hệ thống nguồn vẫn được áp dụng, do đó các câu trả lời tuân thủ những gì người dùng được phép xem.

Nếu bạn triển khai điều này cho nhiều người dùng AWS, mô hình "mặc định nhận biết quyền truy cập" sẽ giảm bớt áp lực phải xây dựng một cơ sở kiến thức riêng biệt chỉ dành cho AI chỉ để làm cho trợ lý trở nên hữu ích.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot phát huy hiệu quả cao nhất khi kiến thức nội bộ của bạn đã được tập trung trong SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook và phần còn lại của hệ sinh thái Microsoft. Copilot cũng hoạt động trong mô hình quyền truy cập hiện có của bạn, do đó người dùng chỉ xem được nội dung mà họ đã có quyền truy cập.

Đối với nhiều tổ chức, Copilot Chat trở thành cổng vào chính vì nó cung cấp một chủ đề tương tác quen thuộc "hỏi và theo dõi" luôn kết nối với bối cảnh Microsoft 365.

🏆 Kết quả: Hòa. Phụ thuộc vào nơi kiến thức của bạn đã được lưu trữ: Nếu tổ chức của bạn đã triển khai công việc dựa trên kiến thức trong Microsoft 365, Microsoft Copilot thường dễ dàng triển khai hơn. Nếu hệ thống kiến thức của bạn tập trung vào AWS hoặc phân tán trên nhiều công cụ, và bạn có kế hoạch kết nối với Q, Amazon Q Business là lựa chọn phù hợp hơn.

📖 Đọc thêm: Tại sao các nhóm đang chuyển sang GitHub Copilot Agentic AI nhanh chóng

Tính năng #3: Tự động hóa quy trình làm việc và trợ lý chuyên biệt

Amazon Q

Giá trị "chuyên gia" của Amazon Q thể hiện rõ khi công việc đã được thực hiện trong các dịch vụ AWS. Trong môi trường IDE, Q Developer hỗ trợ các quy trình phát triển như tạo mã và tái cấu trúc, và hiển thị các thay đổi dưới dạng diff, giúp việc kiểm tra và kiểm soát trở nên dễ dàng hơn.

Đối với các nhóm phát triển trên hạ tầng AWS, loại trợ lý này có thể cảm thấy tự nhiên vì nó hoạt động gần gũi với môi trường AWS và các câu hỏi liên quan đến tích hợp dịch vụ AWS.

Microsoft Copilot với Agents

Cách tiếp cận của Microsoft tập trung vào các trợ lý có thể tái sử dụng thông qua các đại lý (agents), giúp các nhóm tiêu chuẩn hóa logic kinh doanh và giảm thiểu sự phức tạp trong việc thiết kế các lệnh (prompt engineering). Về mặt thực tiễn, Microsoft ghi chú rằng các đại lý có thể liên quan đến việc đo lường Azure và có thể yêu cầu đăng ký Azure tùy thuộc vào những gì bạn xây dựng, điều này quan trọng cho kế hoạch triển khai doanh nghiệp.

Microsoft cũng đang triển khai các tùy chọn "nhiều mô hình nền tảng" trong một số phần của trải nghiệm Copilot, điều này có thể hữu ích khi các công việc khác nhau yêu cầu các điểm mạnh khác nhau.

🏆 Người chiến thắng: Microsoft 365 Copilot. Các tác nhân Copilot giúp dễ dàng tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc giữa các nhóm. Tuy nhiên, nếu nhu cầu tự động hóa của bạn gắn chặt với các dịch vụ AWS, Amazon Q vẫn có những ưu điểm riêng biệt.

Tính năng #4: Bảo mật, danh tính và kiểm soát dữ liệu

Amazon Q (Quản trị dựa trên AWS)

Amazon Q được xây dựng dựa trên các mẫu nhận dạng và quyền truy cập của AWS. Đối với Amazon Q Kinh doanh, AWS tài liệu cho biết IAM được sử dụng để kiểm soát xác thực và ủy quyền cho các tài nguyên Amazon Q, điều này phù hợp với cách nhiều nhóm đã quản lý môi trường AWS.

Nếu bạn lo lắng về việc dữ liệu được chia sẻ từ việc sử dụng IDE, AWS cũng cung cấp các tùy chọn từ chối chia sẻ dữ liệu trong môi trường IDE và dòng lệnh, và tài liệu mô tả cách thức hoạt động của việc từ chối chia sẻ để cải thiện dịch vụ.

Microsoft Copilot (Mô hình giới hạn và quyền truy cập của Microsoft 365)

Microsoft đặt vị trí của Copilot là hoạt động trong mô hình quyền truy cập hiện có của Microsoft 365, do đó người dùng chỉ có thể xem nội dung mà họ đã có quyền truy cập.

Microsoft cũng ghi chú rằng Microsoft 365 Copilot sử dụng dịch vụ Azure OpenAI để xử lý, không phải dịch vụ công khai của OpenAI, và rằng nội dung của khách hàng không được sử dụng để đào tạo các mô hình cơ sở được Microsoft 365 Copilot sử dụng.

🏆 Kết quả: Hòa (tùy thuộc vào cơ sở quản trị của bạn) Chọn Microsoft Copilot nếu mô hình quản trị và truy cập của bạn đã được triển khai thông qua Microsoft 365 và Microsoft Entra. Chọn Amazon Q nếu danh tính và quyền kiểm soát của bạn tập trung vào môi trường AWS và AWS IAM.

Tính năng #5: Phân tích và thông tin vận hành

Amazon Q (Trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong QuickSight)

Nếu hệ thống báo cáo của bạn đã sử dụng công cụ phân tích của AWS, Amazon Q trong QuickSight được thiết kế cho các quy trình làm việc "hỏi và trả lời". AWS cho biết QuickSight trò chuyện hỗ trợ tạo báo cáo BI tự động, tóm tắt điều hành, hỏi đáp về dữ liệu của bạn và các câu chuyện dữ liệu.

AWS cũng ghi chú rằng trải nghiệm này được cung cấp bởi Amazon Bedrock, điều này đặc biệt quan trọng nếu tổ chức của bạn quan tâm đến quản trị mô hình và các tính năng doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ AI.

Microsoft Copilot (Excel và Power BI)

Ở phía Microsoft, Copilot trong Excel có vị trí trong công việc phân tích hàng ngày và có thể giúp tạo và hiểu công thức, phân tích dữ liệu để tìm ra thông tin hữu ích và nhiều hơn nữa.

Đối với các tổ chức sử dụng Power BI hoặc Fabric, tài liệu của Microsoft mô tả Copilot trong Power BI là một trải nghiệm độc lập có thể giúp người dùng tìm kiếm và phân tích các báo cáo và dữ liệu Fabric mà họ có quyền truy cập. Nó cũng hỗ trợ tóm tắt bằng văn bản cho các báo cáo.

🏆 Kết quả: Hòa (chọn dựa trên hệ thống BI của bạn và nơi các nhóm đã thực hiện công việc) Nếu các nhóm đã phân tích dữ liệu trong Excel và Power BI, Microsoft 365 Copilot thường tích hợp một cách tự nhiên hơn vào các quy trình hiện có trong hệ sinh thái Microsoft. Nếu phân tích của bạn được lưu trữ trên AWS và QuickSight, Amazon Q là lựa chọn phù hợp hơn cho các thông tin vận hành mà không cần rời khỏi hệ sinh thái AWS.

Amazon Q so với Microsoft Copilot trên Reddit

Người dùng Reddit không coi những công cụ này là tương đương nhau.

Mô hình này khá nhất quán: Amazon Q được đánh giá dựa trên khả năng xử lý công việc AWS trong môi trường AWS thực tế, trong khi Copilot được đánh giá dựa trên mức độ tương thích với hệ sinh thái Microsoft (và tính hữu ích của nó sau khi sự mới mẻ ban đầu phai nhạt).

Đối với Amazon Q, một số người dùng thích các tính năng mã hóa và câu trả lời tức thì:

✅ “Tôi rất ấn tượng với Amazon Q Developer, nó đã giúp tôi viết một số mã Terraform và CDK chính xác…”

✅ “Tôi rất ấn tượng với Amazon Q Developer, nó đã giúp tôi viết một số mã Terraform và CDK chính xác…”

✅ “ Thay vì chỉ hướng dẫn bạn về việc cần làm, nó cung cấp câu trả lời ngay lập tức. ”

✅ “ Thay vì chỉ hướng dẫn bạn về việc cần làm, nó cung cấp câu trả lời ngay lập tức. ”

Tuy nhiên, một người dùng cũng chỉ ra rằng Amazon Q thiếu khả năng thực hiện các công việc phức tạp:

🚩 “Tôi mong đợi nhiều hơn như một trợ lý thực sự có quyền truy cập vào môi trường AWS của bạn và có thể hỗ trợ các công việc phức tạp. Một công cụ như vậy sẽ tuyệt vời, nhưng đó không phải là Amazon Q.”

🚩 “Tôi mong đợi nhiều hơn như một trợ lý thực sự có quyền truy cập vào môi trường AWS của bạn và có thể hỗ trợ các công việc phức tạp. Công cụ như vậy sẽ rất tuyệt vời, nhưng đó không phải là Amazon Q.”

Đối với Copilot, người dùng Reddit đã nhấn mạnh các lợi ích sau:

✅ “Đây là một công cụ GenAI đáng giá cho người dùng thông thường, được tích hợp tốt với các ứng dụng Office.”

✅ “Đây là một công cụ GenAI đáng giá cho người dùng thông thường, được tích hợp tốt với các ứng dụng Office.”

✅ “Tôi hầu như không bao giờ cần phải hỏi ai đó về điều gì đó mà tôi đã bỏ lỡ hoặc quên, tôi chỉ cần hỏi Copilot.”

✅ “Tôi hầu như không bao giờ cần phải hỏi ai đó về điều gì đó mà tôi đã bỏ lỡ hoặc quên, tôi chỉ cần hỏi Copilot.”

Tuy nhiên, người dùng cũng đã chỉ ra vấn đề sau đây với Copilot:

🚩 “Ít nhất một nửa thời gian nó không tuân theo hướng dẫn…”

🚩 “Ít nhất một nửa thời gian nó không tuân theo hướng dẫn…”

Giới thiệu ClickUp: Giải pháp thay thế tốt nhất cho Amazon Q và Copilot

Nếu bạn từng cố gắng triển khai bản sửa lỗi trong một sự cố, bạn đã biết nút thắt cổ chai thực sự không phải là "nhận được câu trả lời từ AI". Đó là sự phân tán công việc. Yêu cầu nằm trong tài liệu, quyết định được thảo luận trong trò chuyện, trạng thái mới nhất bị chôn vùi trong bình luận của vé hỗ trợ, và việc chuyển giao để xem xét lại diễn ra trong một công cụ khác.

Sau đó, sự lan rộng của AI khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Một nhóm sử dụng Amazon Q trên AWS. Nhóm khác sử dụng Copilot trong Microsoft 365. Các lệnh được viết lại, kết quả được sao chép vào các công việc, và lý do đằng sau một thay đổi trở nên khó theo dõi hơn.

ClickUp là một không gian làm việc AI tích hợp được thiết kế để giảm thiểu cả hai. Các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại được kết nối trong một nơi duy nhất, và AI hoạt động trên bối cảnh chung đó. Vì vậy, khi AI tạo ra câu trả lời, việc chuyển đổi nó thành công việc có thể theo dõi và duy trì một bản ghi rõ ràng cho việc đánh giá trở nên dễ dàng hơn.

📖 Đọc thêm: Khám phá sức mạnh của ClickUp AI cho các nhóm phát triển phần mềm

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

Nếu bạn đang đánh giá AI doanh nghiệp, câu hỏi quan trọng là: trợ lý có thể phản hồi với ngữ cảnh chính xác và giúp các nhóm hành động dựa trên đó không? ClickUp Brain mang hỗ trợ AI trực tiếp vào không gian làm việc nơi các nhóm phần mềm lập kế hoạch, ghi chép và thực thi.

Thay vì phải tìm kiếm qua nhiều chủ đề và tab, các nhóm có thể đặt câu hỏi dựa trên những gì đã có sẵn trong ClickUp, sau đó chuyển thẳng sang các bước tiếp theo. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần câu trả lời liên quan đến bối cảnh dự án thực tế, như thay đổi phạm vi, quyền sở hữu hoặc những gì đang bị chặn.

Nơi ClickUp Brain hỗ trợ các nhóm phần mềm hiệu quả nhất:

Giải quyết công việc nhanh chóng bằng cách đặt câu hỏi như “Chúng ta đã quyết định gì về thay đổi API?” hoặc “Những công việc nào bị chặn bởi phụ thuộc này?” mà không cần phải xây dựng lại bối cảnh trong công cụ mới.

Giữ kết nối trong quá trình thực thi bằng cách chuyển đổi kết quả thành các bước tiếp theo thực sự được thực hiện tại nơi nhóm thực hiện công việc.

Hỗ trợ nhu cầu doanh nghiệp với các tính năng bảo mật và quyền riêng tư được thiết kế cho công việc nhạy cảm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Biến đầu ra AI thành nguồn thông tin đáng tin cậy có thể kiểm tra được với ClickUp Tài liệu và Docs Hub. Viết và lưu trữ tất cả tài liệu và quyết định của bạn trong ClickUp Docs Sử dụng ClickUp Docs để ghi lại yêu cầu, quyết định, hướng dẫn thực hiện và tóm tắt do AI tạo ra tại một địa điểm duy nhất. Sau đó, liên kết các tài liệu đó với các công việc liên quan để người xem có thể thấy lý do ("why") bên cạnh nội dung ("what"). Khi cần tìm lại bối cảnh sau này, Docs Hub giúp tổ chức và tìm kiếm tài liệu và wiki từ một địa điểm trung tâm. Đây là giải pháp thực tiễn cho vấn đề "chúng ta có nó ở đâu đó" khiến việc phản ứng sự cố và đánh giá mã nguồn bị chậm trễ.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Super Agents và ClickUp Codegen

Tạo và cập nhật mã từ ngữ cảnh công việc thực tế với ClickUp Codegen

Khi sử dụng Amazon Q hoặc Copilot, bạn thường nhận được câu trả lời tốt. Phần khó khăn đến sau đó. Vẫn cần có người chuyển đổi câu trả lời đó thành các công việc, theo dõi và bàn giao công việc một cách trơn tru.

ClickUp Super Agents giúp các nhóm tiêu chuẩn hóa việc thực hiện công việc trong cùng một không gian làm việc. Bạn có thể cài đặt các agent để thực hiện hành động khi công việc thay đổi, do đó việc thực thi không phụ thuộc vào việc ai đó nhớ sao chép câu trả lời của AI vào đúng vị trí.

Đối với các nhóm kỹ thuật, trường hợp sử dụng nổi bật là Codegen Agent của ClickUp. Codegen được thiết kế để đọc ngữ cảnh công việc và tạo mã phù hợp với tiêu chí chấp nhận. Với các tích hợp và quy trình làm việc phù hợp, các nhóm có thể sử dụng nó để đẩy nhanh quá trình tạo pull request và duy trì kết nối giữa cập nhật thực thi với công việc.

Điều này trở nên hữu ích trong các quy trình làm việc thực tế:

Phân loại lỗi trở thành các bước tiếp theo rõ ràng, với thông tin bối cảnh được giữ nguyên trong công việc.

Tạo mã nguồn tuân thủ các tiêu chí chấp nhận và logic kinh doanh được ghi nhận trong Không gian Làm việc của bạn.

Thực thi đa chức năng nơi Hỗ trợ, Kiểm thử chất lượng (QA) và Sản phẩm có thể kích hoạt công việc lập trình mà không mất bối cảnh trong quá trình chuyển giao.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain MAX để tăng tốc quá trình phân loại và giữ cho các quyết định có thể tìm kiếm được. Sử dụng giọng nói để ghi chú và tìm kiếm tệp với tính năng Talk to Text của ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX cung cấp cho nhóm phát triển và vận hành của bạn một cách nhanh chóng để ghi lại bối cảnh, tìm nguồn thông tin chính xác và đẩy nhanh tiến độ công việc mà không cần phải viết lại các lệnh tương tự trên các công cụ khác nhau. Dưới đây là cách thực hiện: Ghi chú sự cố và các bước tiếp theo với Talk to Text để bạn có thể nói tóm tắt và chuyển đổi thành văn bản mà không cần dùng tay trong ClickUp Brain MAX hoặc bất kỳ hộp văn bản nào.

Yêu cầu thông tin nhanh chóng bằng Enterprise Search để ClickUp Brain có thể trích xuất câu trả lời từ nội dung ClickUp và các ứng dụng kết nối của bạn, sau đó hướng dẫn bạn quay lại nguồn thông tin cần thiết.

Chuyển đổi mô hình khi bạn cần một phong cách hỗ trợ khác, vì ClickUp Brain MAX cho phép bạn chọn ChatGPT, Claude hoặc Gemini cho trải nghiệm trò chuyện.

ClickUp’s One Up #3: Tự động hóa ClickUp

ClickUp Tự động hóa giúp định tuyến các vấn đề và tránh các sửa chữa phút chót

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp các nhóm đưa ra quyết định nhanh hơn. ClickUp tự động hóa giúp các nhóm thực thi nhanh hơn.

Tự động hóa hữu ích khi quy trình của bạn nhất quán nhưng việc thực hiện không nhất quán. Bạn có thể tạo quy tắc kích hoạt khi trạng thái công việc thay đổi, khi trường dữ liệu được cập nhật hoặc khi ưu tiên thay đổi. Từ đó, ClickUp có thể gán chủ sở hữu, cập nhật trạng thái, thêm người theo dõi, đăng bình luận hoặc áp dụng mẫu.

Các ví dụ phù hợp với quy trình phát triển phần mềm:

Khi một công việc chuyển sang trạng thái "Sẵn sàng để xem xét", hãy chỉ định người xem xét và thêm danh sách kiểm tra QA.

Khi một sự cố được tạo ra, áp dụng mẫu phản hồi và tạo các công việc con cho việc thông tin, giảm thiểu và phân tích sau sự cố.

Khi một lỗi do khách hàng báo cáo được ghi nhận, hãy cài đặt quy tắc ưu tiên và thông báo cho kênh phù hợp.

📽️ Xem: ClickUp có thể làm được nhiều hơn là chỉ tự động hóa công việc của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng AI trong quản lý dự án một cách hiệu quả, hãy xem video này để hiểu các chiến lược bên trong và các mẹo bị bỏ qua để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn:

📖 Đọc thêm: Mẫu kế hoạch phát triển phần mềm miễn phí để sử dụng

ClickUp AI: Nhận câu trả lời, sau đó hoàn thành công việc.

Nếu các nhà phát triển của bạn dành phần lớn thời gian cho công việc trên các dịch vụ AWS, Amazon Q sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Nó được thiết kế dành riêng cho môi trường AWS và các công việc phát triển liên quan đến AWS, do đó hỗ trợ luôn sẵn sàng ngay tại nơi công việc.

Nếu công việc hàng ngày của bạn diễn ra trong Microsoft 365, Microsoft Copilot sẽ mang lại cảm giác tự nhiên hơn. Nó phù hợp với hệ sinh thái Microsoft và hỗ trợ cách các nhóm đã và đang viết, tìm kiếm và hợp tác.

Nếu vấn đề lớn hơn của bạn là việc thực hiện, hãy tập trung vào những gì xảy ra sau khi có câu trả lời. ClickUp có thể là giải pháp thực tiễn khi bạn muốn kết quả của AI được chuyển đổi thành công việc được giao, bối cảnh liên kết và quy trình làm việc có thể lặp lại trong một nền tảng duy nhất.

Đăng ký ClickUp và quản lý công việc phát triển, tài liệu và tích hợp AI từ một không gian làm việc duy nhất.