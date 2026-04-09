10 mẫu ClickUp tốt nhất cho các thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ lớn (Multi-LLM)

Ba nhà cung cấp, mười hai biến thể lời nhắc và không có cách nào để tái tạo kết quả tốt nhất của bạn — đó là kết cục của hầu hết các thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (multi-LLM) nếu không có hệ thống theo dõi.

Các mẫu ClickUp này cung cấp cho nhóm của bạn một khung làm việc chia sẻ và nhất quán để lập kế hoạch, thực hiện và so sánh các thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (multi-LLM). Và điều tuyệt vời nhất là gì? Chúng bao quát mọi khía cạnh, từ ghi chép giả thuyết và đánh giá chất lượng cho đến sự phê duyệt của các bên liên quan và báo cáo nghiên cứu cuối cùng.

Tổng quan về các mẫu đang theo dõi thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (Multi-LLM)

Dưới đây là tổng quan nhanh về các mẫu đang theo dõi thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (multi-LLM) được đề cập trong hướng dẫn này:

Theo dõi thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (Multi-LLM) là gì?

Theo dõi thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ lớn (Multi-LLM) là quá trình ghi lại, so sánh và phân tích một cách có hệ thống các kết quả đầu ra từ hai hoặc nhiều mô hình ngôn ngữ lớn dựa trên cùng một lời nhắc hoặc tiêu chí đánh giá. Bất kỳ nhóm nào đang quyết định triển khai mô hình ngôn ngữ lớn nào — hoặc kết hợp các mô hình cho các công việc khác nhau — đều cần một phương pháp có thể lặp lại để ghi nhận những gì đã xảy ra, những gì hiệu quả và lý do tại sao.

Nếu thiếu cấu trúc, các nhóm sẽ phải đối mặt với tình trạng ghi chú bị phân tán trên nhiều công cụ. Không ai có thể xác định được phiên bản mô hình nào đã được thử nghiệm với lời nhắc nào, và việc chia sẻ kết quả với những người không tham gia cuộc họp trở thành việc phỏng đoán.

Sự bùng nổ AI — sự gia tăng không kiểm soát của các công cụ, mô hình và nền tảng AI mà không có sự giám sát hay chiến lược — đang ảnh hưởng đến mọi nhóm phải xoay xở với nhiều công cụ AI mà không có không gian làm việc thống nhất.

Dưới đây là những gì đang được theo dõi trong thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (multi-LLM):

Thành phần Vídu Mô hình ClickUp Brain, Claude 3.7, GPT-4o, Gemini 1.5 Lời nhắc Lời nhắc hệ thống, lời nhắc người dùng, ví dụ ít lần huấn luyện Tham số Nhiệt độ, số token tối đa, top-p Kết quả Phản hồi thô, độ trễ, sử dụng token Chỉ số đánh giá Độ chính xác, điểm BLEU/ROUGE, đánh giá của con người, chi phí Thông tin meta Dấu thời gian, phiên bản tập dữ liệu, thông tin môi trường

📝 Ghi chú nhanh: Theo dõi thí nghiệm và khả năng quan sát ML không phải là một. Theo dõi là lớp lưu trữ dữ liệu có cấu trúc. Khả năng quan sát xử lý việc giám sát và cảnh báo theo thời gian thực. Các mẫu tập trung vào khía cạnh theo dõi mà không yêu cầu thiết lập kỹ thuật.

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu để theo dõi thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (Multi-LLM)

Trước khi chọn một mẫu, bạn cần có các tiêu chí đánh giá rõ ràng. ✨

Các trường thông tin thí nghiệm có cấu trúc: Các trường chuyên dụng dành cho tên mô hình, phiên bản lời nhắc, tham số và kết quả đầu ra — không phải là một tài liệu trống mà bạn phải tự xây dựng

Bố cục so sánh song song: Xem kết quả của Mô hình A so với Mô hình B trong chế độ xem không cần chuyển đổi giữa các tab

Đang theo dõi các chỉ số đánh giá: Các cột tích hợp sẵn để đánh giá độ chính xác, mức độ liên quan, độ trễ, chi phí trên mỗi token và tỷ lệ ảo giác

Quy trình làm việc về trạng thái và quyết định: Đánh dấu các thí nghiệm là đã có kế hoạch, đang tiến hành, đã hoàn thành hoặc bị từ chối để mọi người đều có thể nắm rõ tình hình tiến độ

Tính năng hợp tác: Bình luận, đề cập và người được giao nhiệm vụ giúp người thực hiện thí nghiệm và người ra quyết định luôn đồng bộ

Bảng điều khiển hoặc lớp báo cáo: Tổng hợp các kết quả riêng lẻ thành một Tổng hợp các kết quả riêng lẻ thành một chế độ xem tóm tắt để ban lãnh đạo xem xét

Tính linh hoạt cho các loại thí nghiệm khác nhau: Xử lý cả so sánh hai mô hình và các biến thể lời nhắc của một mô hình mà không cần thiết kế lại

🧠 Thông tin thú vị: Mô hình Transformer được giới thiệu với một trong những tiêu đề bài báo tự tin nhất từ trước đến nay: “Attention Is All You Need.” Bài báo đề xuất một mô hình dựa hoàn toàn vào cơ chế chú ý, loại bỏ hoàn toàn các yếu tố lặp lại và tích chập — và kiến trúc đó sau này đã trở thành nền tảng cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện đại.

10 mẫu ClickUp để theo dõi thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ lớn (Multi-LLM)

Tất cả các mẫu được liệt kê ở đây đều có sẵn trong Thư viện Mẫu của ClickUp. Bạn có thể tùy chỉnh từng mẫu bằng các Trường Tùy chỉnh, trạng thái, chế độ xem, tự động hóa và nhiều tính năng khác.

1. Mẫu Kế hoạch và Kết quả Thí nghiệm ClickUp

Các thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (Multi-LLM) dễ thực hiện nhưng lại rất khó để phân tích sau này. Một kết quả có thể trông đầy hứa hẹn tại thời điểm đó, nhưng sẽ nhanh chóng mất giá trị nếu nhóm không thể xác định được những gì đã được thử nghiệm, các cài đặt nào đã được sử dụng, hoặc quyết định cuối cùng được đưa ra như thế nào.

Mẫu Kế hoạch và Kết quả Thí nghiệm ClickUp cung cấp cho các nhóm một nơi duy nhất để định nghĩa thí nghiệm trước khi chạy và ghi lại bằng chứng sau khi kết thúc. Điều này giúp dễ dàng so sánh các mô hình, lời nhắc và cấu hình giữa các thí nghiệm mà không làm mất đi lý do đằng sau quyết định cuối cùng.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Trường Giả thuyết: Nêu rõ dự đoán của bạn trước khi chạy bất kỳ thử nghiệm nào để tránh thiên lệch xác nhận

Phần cấu hình thử nghiệm: Ghi lại nhà cung cấp, phiên bản mô hình và cài đặt nhiệt độ bằng Ghi lại nhà cung cấp, phiên bản mô hình và cài đặt nhiệt độ bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Nhật ký quyết định: Để Để ClickUp Brain tự động tạo bản tóm tắt thí nghiệm từ dữ liệu kết quả

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý sản phẩm AI đang thực hiện các đánh giá mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có cấu trúc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (Multi-LLM) có thể tạo ra một lượng lớn kết quả chỉ trong thời gian ngắn. ClickUp Brain giúp bạn hiểu rõ dữ liệu bằng cách tóm tắt kết quả, chuẩn hóa các điểm chính và biến kết quả thành các công việc có thể theo dõi trong một không gian làm việc tích hợp duy nhất. Nhờ đó, thí nghiệm không chỉ dừng lại ở một đống câu trả lời. Nó trở thành một tài liệu mà nhóm của bạn có thể xem xét, thực hiện và phát triển từ đó.

2. Mẫu bảng trắng Thí nghiệm Tăng trưởng ClickUp

Khi nhóm của bạn có quá nhiều ý tưởng thí nghiệm so với khả năng thực hiện, thách thức sẽ chuyển từ việc thử nghiệm sang việc lựa chọn. Một lần so sánh lời nhắc dẫn đến ba lần so sánh khác, các nhà cung cấp khác nhau mở ra các biến số mới, và chẳng bao lâu sau, danh sách công việc tồn đọng bắt đầu tăng nhanh hơn khả năng đánh giá của nhóm.

Mẫu Bảng trắng Thí nghiệm Tăng trưởng ClickUp cung cấp cho bạn một không gian trực quan để sắp xếp các ý tưởng ở giai đoạn đầu. Được xây dựng trên một khung vẽ trực quan, mẫu này giúp các nhóm lập bản đồ ý tưởng, xác định các so sánh mạnh mẽ nhất và triển khai những ý tưởng tốt nhất vào thực tế.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Danh sách công việc thí nghiệm trực quan: Nhóm các thử nghiệm theo trường hợp sử dụng hoặc nhà cung cấp trên một bảng vẽ tự do với Nhóm các thử nghiệm theo trường hợp sử dụng hoặc nhà cung cấp trên một bảng vẽ tự do với ClickUp Bảng trắng

Bỏ phiếu ưu tiên: Cho phép các thành viên trong nhóm bỏ phiếu để xác định những so sánh nào là quan trọng nhất

Brainstorming về AI: Sử dụng ClickUp Brain để tạo ra ý tưởng thí nghiệm hoặc định hình lại các giả thuyết

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý dự án (PM) và trưởng nhóm nghiên cứu đang quản lý danh sách các thí nghiệm có khối lượng lớn.

3. Mẫu bảng tính ClickUp

Nếu nhóm của bạn đang ghi lại các thí nghiệm trong Google Trang tính hoặc Excel, Mẫu bảng tính ClickUp sẽ trông rất giống với những công cụ đó. Mẫu này dựa trên Chế độ xem bảng của ClickUp.

Mỗi hàng tương ứng với một lần chạy thử nghiệm (mô hình + lời nhắc + tham số), và các cột ghi lại kết quả đầu ra, điểm số, độ trễ, chi phí và ghi chú — nhưng đã tích hợp sẵn tính năng hợp tác và tự động hóa.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các cột có thể nhập liệu và lọc: Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp cho các menu thả xuống (nhà cung cấp mô hình), số (độ trễ) và đánh giá (điểm chất lượng)

Sắp xếp và lọc hàng loạt: Sắp xếp hàng trăm lần chạy thí nghiệm theo bất kỳ trường dữ liệu nào mà không gặp vấn đề về hiệu suất như khi sử dụng bảng tính

Thông báo tự động: Kích hoạt cảnh báo khi trạng thái thí nghiệm chuyển sang “Hoàn thành” bằng Kích hoạt cảnh báo khi trạng thái thí nghiệm chuyển sang “Hoàn thành” bằng tính năng Tự động hóa của ClickUp

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm vận hành AI quản lý nhật ký thí nghiệm có thể lặp lại.

🧠 Thông tin thú vị: Mạng nơ-ron đã xuất hiện trước cả thuật ngữ “AI”. Năm 1943, Warren McCulloch và Walter Pitts đã công bố mô hình toán học đầu tiên về một nơ-ron nhân tạo

4. Mẫu so sánh phần mềm ClickUp

Ban đầu được thiết kế để đánh giá các công cụ dựa trên các tiêu chí chung, Mẫu So sánh Phần mềm ClickUp hoạt động hoàn hảo để so sánh trực tiếp các nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Thay vì so sánh các nhà cung cấp, bạn đang so sánh OpenAI, Anthropic, Google và Mistral dựa trên chất lượng đầu ra, tốc độ, chi phí, kích thước cửa sổ ngữ cảnh và các tính năng an toàn.

Khi nhiều mô hình đều cho thấy hiệu quả cao vì những lý do khác nhau, mẫu này giúp bạn so sánh chúng dựa trên cùng một tiêu chí đánh giá và đưa ra quyết định cuối cùng với sự tự tin hơn.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đánh giá các ưu nhược điểm của nhà cung cấp từ nhiều góc độ khác nhau: Sử dụng Sử dụng ClickUp chế độ xem để chuyển đổi giữa các định dạng so sánh

Biểu đồ so sánh trực quan: Chuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ hoặc thẻ tóm tắt để Chuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ hoặc thẻ tóm tắt để trình bày cho các bên liên quan bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp

Tổng hợp có sự hỗ trợ của AI: Để ClickUp Brain trích xuất bối cảnh từ các tài liệu thí nghiệm hiện có để điền vào các ghi chú so sánh

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà lãnh đạo sản phẩm và kỹ thuật đang đánh giá các lựa chọn về mô hình cùng với các bên liên quan về bảo mật hoặc mua sắm.

📮 ClickUp Insight: 45% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết họ giữ các tab nghiên cứu liên quan đến công việc mở trong nhiều tuần. Đối với 23% còn lại, những tab quý giá này bao gồm các chủ đề trò chuyện AI chứa đầy bối cảnh. Thực tế, phần lớn mọi người đang "giao phó" bộ nhớ và ngữ cảnh cho các tab trình duyệt dễ bị mất. Hãy lặp lại cùng chúng tôi: Tab không phải là cơ sở kiến thức. 👀 ClickUp Brain MAX đang thay đổi cục diện ở đây. Ứng dụng AI đa năng này cho phép bạn tìm kiếm trong Không gian Làm việc, tương tác với nhiều mô hình AI và thậm chí sử dụng lệnh giọng nói để truy xuất ngữ cảnh từ một giao diện duy nhất. Vì MAX chạy trực tiếp trên máy tính của bạn, nó không chiếm dụng không gian tab và có thể lưu trữ các cuộc hội thoại cho đến khi bạn xóa chúng!

5. Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp

Khi bạn đang quản lý hơn 50 lần chạy thử nghiệm trên bốn nhà cung cấp, các chế độ xem công việc riêng lẻ sẽ không đủ. Mẫu Bảng điều khiển Quản lý dự án ClickUp tổng hợp dữ liệu từ các công việc thử nghiệm của bạn vào các tiện ích và hiển thị tất cả trên một màn hình.

Điều này trở nên vô cùng hữu ích khi chương trình thí nghiệm của bạn bắt đầu mở rộng vượt ra ngoài một vài thử nghiệm đơn lẻ. Thay vì xem xét từng lần chạy riêng lẻ, bạn có thể theo dõi tình trạng của toàn bộ quy trình thử nghiệm và phát hiện những điểm mà tiến độ đang chậm lại.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân phối trạng thái thí nghiệm: Xem ngay số lượng thí nghiệm đang có kế hoạch, có tiến độ hoặc đã hoàn thành

Kết quả theo nhà cung cấp mô hình: So sánh xem mô hình nào đang dẫn đầu trong tất cả các thí nghiệm đã hoàn thành

Tính minh bạch về khối lượng công việc: Theo dõi xem ai trong nhóm của bạn đang quá tải với các công việc thí nghiệm thông qua Theo dõi xem ai trong nhóm của bạn đang quá tải với các công việc thí nghiệm thông qua chế độ xem khối lượng công việc của ClickUp

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà lãnh đạo AI ứng dụng quản lý hiệu suất thí nghiệm giữa các nhà nghiên cứu, kỹ sư lời nhắc và người đánh giá.

🔮 Thêm một điểm nổi bật: Hiển thị chỉ là một phần trong việc mở rộng quy mô các thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (multi-LLM). ClickUp Super Agents cung cấp cho nhóm của bạn những "đồng nghiệp AI" có thể nhắn tin trực tiếp, giao công việc và được cài đặt với kiến thức và bộ nhớ riêng. Tìm hiểu thêm tại đây:

6. Mẫu báo cáo trạng thái hàng tuần của ClickUp

Mẫu Báo cáo trạng thái hàng tuần của ClickUp rất hữu ích để bạn đang theo dõi các thử nghiệm đã hoàn thành và những phát hiện ban đầu. Ngoài ra, mẫu này còn giúp bạn xác định chính xác các yếu tố cản trở, chẳng hạn như sự chậm trễ trong truy cập API, thiếu dữ liệu hoặc đang chờ phản hồi từ người đánh giá.

Các phần như tổng quan dự án, thành tựu chính và cập nhật hàng tuần giúp bạn dễ dàng thể hiện tiến độ mà không cần phải tạo lại báo cáo mỗi lần.

Công việc của nó cực kỳ hiệu quả khi các thí nghiệm diễn ra nhanh chóng và ban lãnh đạo cần có cái nhìn rõ ràng về những thay đổi trong tuần này.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhiệm vụ báo cáo tự động: Tạo một công việc báo cáo mới mỗi tuần với mẫu đã được áp dụng sẵn bằng tính năng Tự động hóa của ClickUp

Tóm tắt do AI soạn thảo: Để ClickUp Brain tự động trích xuất dữ liệu từ các công việc đã hoàn thành và soạn thảo bản Để ClickUp Brain tự động trích xuất dữ liệu từ các công việc đã hoàn thành và soạn thảo bản tóm tắt trạng thái chỉ trong vài phút

Đang theo dõi các rào cản: Đánh dấu các phụ thuộc để ban lãnh đạo biết những vấn đề cần được giải quyết

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm đánh giá thực hiện các chu kỳ thử nghiệm định kỳ trên các lời nhắc, nhà cung cấp và trường hợp sử dụng.

💟 Tặng kèm: Làm việc hiệu quả hơn — hãy để Super Agent đảm nhận công việc chuẩn bị báo cáo trạng thái hàng ngày cho các thí nghiệm của bạn! Dưới đây là video hướng dẫn việc cần làm.

7. Mẫu báo cáo hoạt động ClickUp

Một bản cập nhật mô hình được triển khai. Hai tuần sau, ai đó hỏi tại sao lời nhắc lại được sửa đổi, ai đã phê duyệt phiên bản mới và liệu nhóm có ghi lại kết quả ở đâu không. Nếu lịch sử đó nằm rải rác trong các bình luận, công việc và ghi chú rời rạc, việc trả lời sẽ mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết.

Mẫu Báo cáo Hoạt động ClickUp cung cấp cho các nhóm một bản ghi rõ ràng về những gì đã diễn ra trong suốt chu kỳ thí nghiệm. Bạn có thể sử dụng nó để ghi lại các công việc đã hoàn thành và đang chờ xử lý, các bước tiếp theo, những thành công nhỏ và các vấn đề trong quy trình tại một nơi duy nhất. Đối với các nhóm làm việc trong môi trường có quy định hoặc bất kỳ quy trình làm việc nào cần tính truy xuất nguồn gốc, bản ghi này rất quan trọng.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Danh sách theo dõi tự động cập nhật: Tự động ghi lại các thay đổi công việc, bình luận mới và cập nhật trạng thái với tính năng theo dõi hoạt động tích hợp sẵn của ClickUp

Giữ cho bản ghi báo cáo dễ đọc: Sử dụng Sử dụng ClickUp Docs để ghi lại công việc đã hoàn thành, các mục đang chờ xử lý, các bước tiếp theo và ghi chú quy trình trong một bản ghi liên tục

Ghi chép có dấu thời gian: Đảm bảo mỗi mục nhập đều có dấu ngày giờ để đảm bảo Đảm bảo mỗi mục nhập đều có dấu ngày giờ để đảm bảo khả năng truy vết đầy đủ

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm quản trị AI cần xem xét lịch sử lời nhắc, mô hình và phê duyệt trong các chu kỳ thí nghiệm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thực hiện các thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (multi-LLM) thường đồng nghĩa với việc phải mở quá nhiều tab. ClickUp Brain MAX tích hợp ChatGPT, Claude và Gemini vào một công cụ hỗ trợ trên máy tính để bàn, giúp bạn chuyển đổi giữa các mô hình mà không cần chia nhỏ ghi chú, câu hỏi và công việc tiếp theo sang các công cụ khác nhau. Truy cập nhiều mô hình AI từ một giao diện duy nhất với ClickUp Brain MAX

8. Mẫu danh sách kiểm tra chất lượng ClickUp

Chỉ một thiết lập sai lầm cũng có thể làm hỏng một so sánh mô hình chính xác. Một cài đặt nhiệt độ bị bỏ sót, một lời nhắc bị thay đổi hoặc một tiêu chí chấm điểm được xác định quá muộn có thể làm sai lệch kết quả trước khi bạn nhận ra. Khi điều đó xảy ra, thí nghiệm trông có vẻ hoàn chỉnh trên giấy tờ, nhưng kết quả thu được lại khó tin cậy.

Mẫu Danh sách Kiểm tra Chất lượng ClickUp cung cấp cho các nhóm một phương pháp có cấu trúc để đánh giá chất lượng thiết lập trước khi thí nghiệm được tiến hành. Trong chế độ xem dạng danh sách của ClickUp, mỗi thí nghiệm có thể có Danh sách Kiểm tra ClickUp riêng để đảm bảo tính nhất quán của lời nhắc, đánh giá tham số, sẵn sàng chấm điểm và phê duyệt cuối cùng.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kiểm tra tính nhất quán của tham số: Xác minh rằng các lời nhắc, nhiệt độ, số token tối đa và các tham số khác phải khớp nhau trên tất cả các mô hình đang được thử nghiệm

Xác nhận tiêu chí đánh giá: Đảm bảo các tiêu chí chấm điểm đã được xác định trước khi xem xét kết quả đầu ra

Kiểm soát trạng thái: Ngăn không cho thí nghiệm chuyển sang trạng thái Hoàn thành cho đến khi tất cả các mục trong danh sách kiểm tra được đánh dấu hoàn thành bằng cách sử dụng Tự động hóa ClickUp

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà lãnh đạo bộ phận QA AI cần một quy trình kiểm tra trước khi ra mắt có thể lặp lại để so sánh các mô hình.

9. Mẫu xác nhận hoàn tất kiểm thử người dùng (UAT) trên ClickUp

Một mô hình có thể chiến thắng trong thí nghiệm nhưng vẫn chưa sẵn sàng để đưa vào sản xuất. Vẫn cần có người xác nhận đề xuất, xem xét các rủi ro đã biết và phê duyệt việc triển khai.

Mẫu ClickUp UAT Sign-Off cung cấp cho các nhóm một phương pháp chính thức để lấp đầy khoảng trống đó. Sử dụng mẫu này để ghi chép tóm tắt thí nghiệm, thiết lập mô hình được đề xuất, kết quả chính, các hạn chế đã biết và các phê duyệt cuối cùng tại một nơi duy nhất.

Nó hoạt động hiệu quả cho các chương trình sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (multi-LLM) nơi quyết định cuối cùng cần nhiều hơn một câu trả lời "có" đơn thuần.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi trạng thái phê duyệt: Ghi lại quyết định của từng bên liên quan (được phê duyệt, bị từ chối, đang chờ xử lý) thông qua các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Thông báo phê duyệt tự động: Kích hoạt cảnh báo khi cần phê duyệt bằng tính năng Tự động hóa của ClickUp

Thêm bối cảnh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng: Sử dụng Sử dụng ClickUp Clips để ghi lại một video hướng dẫn ngắn về kết quả đầu ra, các trường hợp ngoại lệ hoặc giới hạn của mô hình chiến thắng, giúp người đánh giá đưa ra quyết định nhanh hơn

✅ Phù hợp nhất cho: Các trưởng bộ phận sản phẩm, kỹ thuật và tuân thủ cần có hồ sơ phê duyệt được ghi chép đầy đủ cho các thay đổi AI có tác động lớn.

10. Mẫu báo cáo nghiên cứu ClickUp

Bạn có thể hoàn thành một đợt thử nghiệm LLM thành công nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc giải thích những gì nhóm đã học được. Dữ liệu có thể nằm rải rác trong các công việc, bảng điểm, bảng điều khiển và bình luận. Các đề xuất có thể nằm ở một nơi khác. Điều này làm chậm quá trình đánh giá và khiến việc tái sử dụng công việc sau này trở nên khó khăn hơn.

Mẫu Báo cáo Nghiên cứu ClickUp giúp bạn biến công việc thí nghiệm thành một bản báo cáo rõ ràng. Được xây dựng trên ClickUp Docs, mẫu này bao gồm các phần tóm tắt, phương pháp luận, kết quả, tài liệu tham khảo và nhiều nội dung khác.

Nó hoạt động hiệu quả trong các đánh giá nội bộ, nơi các nhóm cần ghi chép lý do tại sao một mô hình được thử nghiệm, cách nó được chấm điểm và kết quả cho thấy điều gì.

✨ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đảm bảo các dữ liệu đầu vào của báo cáo được liên kết với quá trình thực thi: Sử dụng Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để kết nối các lần chạy thí nghiệm, người phụ trách, trạng thái và dữ liệu kết quả với báo cáo cuối cùng

Soạn thảo có sự hỗ trợ của AI: Để ClickUp Brain trích xuất dữ liệu từ các công việc thí nghiệm đã hoàn thành và tóm tắt kết quả, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian viết báo cáo

Chỉnh sửa cộng tác: Nhận phản hồi qua bình luận và đề cập trực tiếp trong tài liệu

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà nghiên cứu AI hoặc trưởng nhóm sản phẩm khi trình bày phương pháp luận, kết quả nghiên cứu và các đề xuất triển khai cho ban lãnh đạo.

Bắt đầu theo dõi các thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (Multi-LLM) của bạn

Khi nhóm của bạn chuyển từ việc đánh giá một hoặc hai mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sang quản lý các chiến lược đa mô hình trên nhiều trường hợp sử dụng, việc theo dõi có cấu trúc trở nên vô cùng cần thiết.

Bạn đã thấy cách mỗi mẫu quản lý một giai đoạn khác nhau trong chu kỳ thí nghiệm. Hãy bắt đầu với mẫu Kế hoạch và Kết quả Thí nghiệm cho lần so sánh mô hình tiếp theo của bạn, sau đó tích hợp mẫu Bảng điều khiển khi bạn mở rộng quy mô.

Rào cản thực sự đối với việc theo dõi thí nghiệm hiệu quả là thiếu một cấu trúc chung để ghi lại những gì bạn đã thử nghiệm, phát hiện và quyết định cuối cùng. Khi dữ liệu đó nằm rải rác trong các sổ ghi chép, chuỗi trò chuyện và bảng tính cá nhân, nhóm của bạn sẽ không thể rút kinh nghiệm từ các thử nghiệm trước đó và đưa ra quyết định về mô hình một cách tự tin.

Đó chính là lúc không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp phát huy tác dụng. Bằng cách tập trung các công việc thí nghiệm, dữ liệu và cuộc hội thoại của nhóm vào một nơi duy nhất, tất cả đều được kết nối thông qua AI, ClickUp mang đến cho nhóm của bạn cấu trúc thống nhất mà họ cần.

Câu hỏi thường gặp về các thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (Multi-LLM)

Các mẫu cung cấp khung cấu trúc để ghi chép các thí nghiệm, đảm bảo tất cả các chi tiết quan trọng đều được ghi lại để phân tích trong tương lai. Trong khi đó, các công cụ quan sát cho phép theo dõi hiệu suất hệ thống theo thời gian thực, với tính năng cảnh báo tự động về các sự cố bất thường và dữ liệu đo lường toàn diện phù hợp với môi trường sản xuất. Nhiều nhóm sử dụng kết hợp cả hai công cụ này, kết hợp phương pháp có tổ chức của các mẫu với những thông tin chi tiết tức thì từ các công cụ quan sát.

Tôi có thể đang theo dõi các thí nghiệm trên OpenAI, Anthropic và các nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mã nguồn mở trong cùng một mẫu ClickUp không?

Tất nhiên rồi! Trong ClickUp, bạn có các Trường Tùy chỉnh cho phép bạn định nghĩa siêu dữ liệu cụ thể cho từng nhà cung cấp cho mỗi mục nhập thí nghiệm. Điều này cho phép bạn ghi lại và so sánh kết quả từ bất kỳ nhà cung cấp nào mà không cần chuyển đổi công cụ. Ngoài ra, bạn có thể tích hợp các Bảng điều khiển để có chế độ xem tổng quan và chi tiết hơn về mọi thí nghiệm.

Tôi nên ghi lại những chỉ số nào khi so sánh nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) song song trong ClickUp?

Khi so sánh nhiều mô hình LLM trong ClickUp, các chỉ số chính cần ghi lại bao gồm bốn lĩnh vực: hiệu suất (độ trễ, số token mỗi giây, sử dụng cửa sổ ngữ cảnh), chất lượng (độ chính xác, tỷ lệ ảo giác, điểm liên quan và tính nhất quán trong việc tuân thủ hướng dẫn), chi phí (số token đầu vào/đầu ra và chi phí trên mỗi yêu cầu) và độ tin cậy (tỷ lệ lỗi, số lần thử lại và thời gian chờ). Đối với các đánh giá dành riêng cho công việc, hãy bao gồm cả điểm BLEU/ROUGE cho việc tóm tắt, Pass@k cho việc tạo mã hoặc độ chính xác của lệnh gọi công cụ cho các công việc đại lý.

Tôi có cần kiến thức kỹ thuật để cài đặt theo dõi thí nghiệm đa mô hình ngôn ngữ (multi-LLM) trong ClickUp không?

Không — các mẫu trong ClickUp đã được cấu trúc sẵn, vì vậy bạn có thể bắt đầu ghi lại các thí nghiệm ngay lập tức, và ClickUp Brain có thể giúp bạn tùy chỉnh các trường và thiết lập tự động hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên.