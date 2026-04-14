20 phần mềm quản lý tình nguyện viên tốt nhất

Việc quản lý tình nguyện viên bằng bảng tính có thể biến việc lên lịch đơn giản thành hàng giờ công việc quản trị viên không cần thiết. Các ca làm việc bị trùng lịch, việc theo dõi bị bỏ sót và hồ sơ phân tán đều làm mất thời gian dành cho công việc thực sự quan trọng.

Với mỗi giờ làm việc tình nguyện hiện có giá trị $34.79, ngay cả việc mất vài giờ mỗi tuần do phải điều phối thủ công cũng có thể tích lũy thành con số đáng kể. Đó là lý do tại sao việc lựa chọn phần mềm quản lý tình nguyện viên phù hợp lại quan trọng đến vậy.

Chúng tôi đã tổng hợp 20 công cụ phần mềm quản lý tình nguyện viên tốt nhất để giúp bạn đơn giản hóa việc lên lịch, cải thiện giao tiếp và tận dụng hiệu quả hơn từng giờ làm việc của tình nguyện viên. 📊

Tổng quan về các phần mềm quản lý tình nguyện viên hàng đầu

Dưới đây là bảng so sánh nhanh tất cả các phần mềm quản lý tình nguyện viên trong danh sách công việc này:

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng chính Giá cả* ClickUp Các tổ chức phi lợi nhuận có kích thước khác nhau đang tìm kiếm một nền tảng vận hành tất cả trong một dành cho các nhóm có kích thước và phạm vi hoạt động đa dạng Biểu mẫu đăng ký tình nguyện viên, lập lịch ca làm việc với chế độ xem Lịch và Gantt, theo dõi thời gian, bảng điều khiển, tóm tắt được hỗ trợ bởi AI Miễn phí vĩnh viễn; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp VolunteerHub Các doanh nghiệp lớn quản lý lịch trình tình nguyện viên với khối lượng lớn và đồng bộ hóa CRM Cổng thông tin tự phục vụ cho tình nguyện viên, tích hợp CRM (Blackbaud), nhắc nhở qua SMS, kiosk đăng ký tại chỗ Kế hoạch bắt đầu từ $143/tháng SignUpGenius Cá nhân và các nhóm nhỏ điều phối việc đăng ký tình nguyện đơn giản, chỉ diễn ra một lần Trình tạo ca làm việc kéo và thả, thanh toán, danh sách chờ, nhắc nhở tự động hóa Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $11,99/tháng Bloomerang Volunteer Các tổ chức phi lợi nhuận có kích thước vừa tập trung vào việc chuyển đổi tình nguyện viên dài hạn thành nhà tài trợ tài chính Đồng bộ hóa CRM giữa tình nguyện viên và nhà tài trợ, đánh giá mức độ tương tác, kiểm tra lý lịch, quản lý tình nguyện viên trên thiết bị di động Kế hoạch bắt đầu từ $119/tháng CERVIS Các tổ chức có kích thước nhỏ đến trung bình quản lý cơ sở dữ liệu tình nguyện viên lớn với các thành viên luân phiên Số lượng tình nguyện viên không giới hạn, đăng ký theo nhóm, tin nhắn cảm ơn tự động hóa, hỗ trợ hướng dẫn ban đầu Kế hoạch bắt đầu từ $25/tháng GetConnected của Galaxy Digital Các doanh nghiệp và mạng lưới lớn (các thành phố, trường đại học) quản lý các trung tâm tình nguyện trên toàn thành phố Trung tâm tình nguyện đa cơ quan, đang theo dõi hoạt động học tập qua phục vụ cộng đồng, quy trình xử lý tình huống khẩn cấp Giá cả tùy chỉnh Volgistics Các tổ chức phi lợi nhuận có kích thước vừa cần tùy chỉnh sâu và cơ sở dữ liệu tình nguyện viên linh hoạt, mô-đun Trường Tùy chỉnh, tự động hóa các cột mốc quan trọng, quản lý tình nguyện viên đa địa điểm Kế hoạch bắt đầu từ $9/tháng iVolunteer Các tổ chức có kích thước nhỏ đến trung bình tổ chức các sự kiện định kỳ, miễn phí quảng cáo Lập lịch miễn phí, trình hướng dẫn sự kiện, cổng thông tin tình nguyện viên, đăng ký qua thiết bị di động Miễn phí; Giá tùy chỉnh Track It Forward Các cá nhân và trường học ưu tiên việc ghi chép giờ làm việc và đang theo dõi các cột mốc quan trọng trong quá trình tốt nghiệp Ghi chép giờ làm việc trên thiết bị di động, xác minh vị trí qua GPS, đang theo dõi các cột mốc quan trọng Kế hoạch bắt đầu từ $15/tháng WhenToHelp Các nhóm từ kích thước vừa đến doanh nghiệp đang quản lý lịch làm việc phức tạp, đòi hỏi nhiều tính toán Thuật toán tự động điền lịch trình, bảng trao đổi tình nguyện viên, phân công dựa trên sở thích Giá đăng ký Volunteero Các tổ chức phi lợi nhuận có kích thước vừa, ưu tiên nền tảng di động, tập trung vào việc tương tác và duy trì sự gắn bó Tự động hóa các báo cáo, huy hiệu gamification, tích hợp Zapier Giá cả tùy chỉnh VolunteerLocal Các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện công cộng quy mô lớn cần quy trình đăng ký nhanh chóng và thuận tiện Đăng ký miễn phí, đăng ký tại kiosk, tự động hóa danh sách chờ Kế hoạch dịch vụ bắt đầu từ $200/sự kiện Mobilize Các nhóm vận động và chiến dịch chính trị kích thước vừa đến doanh nghiệp tuyển dụng từ các mạng lưới Mạng lưới quảng bá sự kiện, sự kiện do đồng nghiệp tổ chức, công cụ vận động Miễn phí; Giá tùy chỉnh Tác động tích cực hơn Các tổ chức phi lợi nhuận có kích thước vừa đã thành lập đang theo dõi tác động của chương trình và lợi nhuận tài chính (ROI) Cổng thông tin tự lên lịch, báo cáo ROI tình nguyện viên, các mô-đun đào tạo Giá cả tùy chỉnh Rally Cá nhân và các nhóm nhỏ cần điều phối các cuộc họp hoặc giờ làm việc cho các dự án một lần Khảo sát thời gian, đồng bộ múi giờ, tham gia ẩn danh Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7/tháng TimeCounts Các nhóm có kích thước nhỏ đến trung bình ưu tiên các trung tâm cộng đồng hiện đại và quy trình tiếp nhận tình nguyện viên Cổng thông tin tình nguyện viên mang thương hiệu riêng, danh sách kiểm tra quá trình tiếp nhận, bộ lọc kỹ năng Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $59/tháng Rosterfy Các doanh nghiệp toàn cầu và các sự kiện lớn trên thế giới cần tự động hóa toàn diện Tự động hóa tuyển dụng, ứng dụng di động cho tình nguyện viên, báo cáo ESG Giá cả tùy chỉnh HandsOn Kết nối Các doanh nghiệp lớn cần một giải pháp tích hợp sẵn với Salesforce để điều phối hoạt động đa quốc gia Hệ thống CRM dựa trên Salesforce, giao diện đa ngôn ngữ, đang theo dõi Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) Giá cả tùy chỉnh Givlly Quản lý Tình nguyện viên Các tổ chức dịch vụ xã hội có kích thước vừa cần đào tạo tuân thủ tích hợp Hệ thống quản lý học tập (LMS) tích hợp sẵn, báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), ứng dụng di động dành cho tình nguyện viên Giá cả tùy chỉnh Bộ công cụ quản lý tình nguyện viên Jotform Các nhóm quy mô nhỏ đến trung bình biến các biểu mẫu được gửi thành bảng nhiệm vụ tự động hóa công việc Tự động hóa biểu mẫu, chữ ký điện tử, bảng trực quan để theo dõi công việc Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19,50/tháng

Bạn nên tìm kiếm những tính năng gì trong phần mềm quản lý tình nguyện viên?

Để tìm một giải pháp quản lý tình nguyện viên giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn, hãy tìm kiếm năm tính năng không thể thiếu sau đây:

Quá trình tiếp nhận tình nguyện viên liền mạch: Hãy tìm các biểu mẫu đăng ký có thể tùy chỉnh để tự động thu thập thông tin về kỹ năng và giấy miễn trừ trách nhiệm

Lịch trình tự phục vụ: Chọn một công cụ cho phép tình nguyện viên xem các ca làm việc và tự đăng ký trực tiếp từ điện thoại của họ, giúp giảm bớt việc trao đổi email qua lại

Tự động hóa giao tiếp: Đảm bảo phần mềm có thể kích hoạt thông báo tự động về ca làm việc qua tin nhắn SMS hoặc email và hỗ trợ lịch kéo-thả để giảm tỷ lệ vắng mặt và giữ cho mọi người luôn cập nhật thông tin

Báo cáo tác động và theo dõi giờ làm việc: Ưu tiên các tính năng ghi lại số giờ làm việc của tình nguyện viên và tạo ra Ưu tiên các tính năng ghi lại số giờ làm việc của tình nguyện viên và tạo ra các báo cáo dự án rõ ràng, có thể xuất ra để chứng minh tác động của bạn với các nhà tài trợ

Tích hợp CRM và các công cụ: Chọn một nền tảng có thể đồng bộ với cơ sở dữ liệu nhà tài trợ hiện có của bạn, đảm bảo bạn có chế độ xem toàn diện về cách các nhà tài trợ tham gia

📮 ClickUp Insight: 33% số người được hỏi cho biết họ sử dụng bảng tính chủ yếu vì họ đã quen với công cụ này hoặc nó đã được tích hợp sẵn trong thiết lập hiện tại của họ. Đối với nhiều nhóm, đặc biệt là các nhóm nhỏ, chi phí và sự tiện lợi thường là yếu tố quyết định hơn là bộ tính năng. Khi ngân sách bị giới hạn, việc tiếp tục sử dụng các công cụ mà mọi người đã quen thuộc và có sẵn là điều tự nhiên, ngay cả khi chúng đòi hỏi thêm nỗ lực thủ công để duy trì sự tổ chức. ClickUp cung cấp một giải pháp thay thế giúp mọi thứ trở nên đơn giản mà không cần thêm nhiều ứng dụng vào hệ thống. Các công việc, tài liệu, bảng điều khiển, trò chuyện và thậm chí cả các bản cập nhật video với Clips đều được tích hợp trong một không gian làm việc duy nhất, được hỗ trợ bởi AI tích hợp sẵn để tóm tắt và tự động hóa. Thay vì phải quản lý dữ liệu và cập nhật trên nhiều công cụ khác nhau, các nhóm sẽ có một không gian làm việc duy nhất để phối hợp các dự án, chia sẻ thông tin cập nhật và duy trì sự đồng bộ, mà không tạo ra thêm các lớp phức tạp mới.

Phần mềm quản lý tình nguyện viên tốt nhất

Một số công cụ quản lý tình nguyện viên miễn phí, trong khi những công cụ khác cung cấp giảm giá dành cho tổ chức phi lợi nhuận hoặc các kế hoạch trả phí cao cấp hơn. Danh sách dưới đây giới thiệu các lựa chọn tốt nhất cho các nhóm có kích thước, quy trình làm việc và nhu cầu ngân sách khác nhau.

1. ClickUp (Tốt nhất cho các hoạt động tình nguyện toàn diện và điều phối tổ chức phi lợi nhuận)

Tạo các biểu mẫu ClickUp có thể tùy chỉnh cho các cơ hội tình nguyện, đơn đăng ký và phản hồi

ClickUp là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, giúp tập trung các hoạt động điều phối, lưu trữ tài liệu, giao tiếp và báo cáo tình nguyện viên vào một Không gian Làm việc duy nhất. Phần mềm này giúp nhóm của bạn chuyển từ giai đoạn tiếp nhận sang tạo ra tác động mà không cần phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng, từ đó tránh được tình trạng phân tán công việc.

Nó cũng được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động phi lợi nhuận một cách toàn diện hơn, bao gồm điều phối tình nguyện viên, báo cáo cho các bên liên quan và lập kế hoạch liên chức năng, với mức giá dành riêng cho tổ chức phi lợi nhuận dành cho các tổ chức đủ điều kiện.

Hãy cùng tìm hiểu nhé! 🤩

Biến việc đăng ký tình nguyện thành công việc có tổ chức

ClickUp Forms xóa bỏ khoảng cách giữa việc thu thập thông tin và tổ chức công việc tiếp theo. Mỗi lần gửi biểu mẫu có thể ngay lập tức tạo ra một nhiệm vụ ClickUp trong không gian làm việc nơi các sự kiện, lịch trình và công tác điều phối tình nguyện viên đã được quản lý sẵn.

Ngoài việc đăng ký sự kiện, Forms còn giúp các nhóm thu thập đơn đăng ký tình nguyện viên, phản hồi, giấy miễn trừ trách nhiệm và đề xuất chương trình mà không cần phải tìm kiếm thông tin qua lại giữa các hộp thư đến hay bảng tính.

Giả sử một tổ chức phi lợi nhuận đang tổ chức một chiến dịch phân phối thực phẩm vào cuối tuần. Người điều phối tình nguyện viên chia sẻ một biểu mẫu đăng ký để hỏi về thời gian rảnh, vai trò mong muốn và kinh nghiệm trước đây. Khi nhận được phản hồi, mỗi bài nộp/gửi sẽ tự động tạo ra một công việc kèm theo thông tin của tình nguyện viên.

Công việc này chứa các thông tin cần thiết để tổ chức việc tham gia. Các Trường Tùy chỉnh lưu trữ thông tin như ca làm việc ưa thích, chứng chỉ hoặc khóa đào tạo, thông tin liên hệ và khả năng di chuyển.

Biến hoạt động tình nguyện thành các giải pháp và bước tiếp theo

Khi bạn cần một câu trả lời, chẳng hạn như có bao nhiêu tình nguyện viên sẵn sàng hoặc sự kiện nào vẫn cần người tham gia, bạn thường phải kiểm tra nhiều nguồn khác nhau trước khi tìm được câu trả lời.

Yêu cầu ClickUp Brain lập bản đồ các việc cần làm của nhóm để phân bổ nguồn lực phù hợp

ClickUp Brain giúp giảm bớt công việc này bằng cách phân tích thông tin đã có sẵn trong Không gian Làm việc của bạn và trên các công cụ được kết nối. Nó hoạt động trực tiếp trong Không gian Làm việc tình nguyện của bạn, đọc các Công việc, Tài liệu, bình luận và phản hồi biểu mẫu để tổng hợp thông tin và hiển thị các chi tiết bạn cần để đưa ra quyết định.

Giả sử bạn đang chuẩn bị một trại y tế cộng đồng. Khi số lượng đăng ký tăng lên, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain xem xét các công việc đó và tổng hợp số lượng tình nguyện viên đã đăng ký cho từng vai trò. Phần mềm sẽ tạo ra một bản tổng quan nhanh cho thấy những vị trí nào đã được đảm bảo và liệu còn thiếu hụt ở đâu. Trong trường hợp sự kiện cần thêm tình nguyện viên, bạn có thể phát hiện ngay tình trạng thiếu hụt và điều chỉnh phân công công việc.

📌 Ví dụ về yêu cầu: ‘Xem xét tất cả các công việc tình nguyện cho sự kiện trại y tế và tóm tắt số lượng tình nguyện viên đã đăng ký cho từng vai trò. Đánh dấu các vai trò có ít hơn năm tình nguyện viên. ’

Lập kế hoạch cho các chiến dịch tình nguyện:

Theo dõi sự tham gia của tình nguyện viên và tiến độ chương trình theo thời gian thực

Việc theo dõi tiến độ của từng chương trình thường đòi hỏi phải kiểm tra nhiều bảng tính hoặc chờ đợi thông tin cập nhật từ các điều phối viên.

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem theo thời gian thực về mọi hoạt động đang diễn ra trong các hoạt động tình nguyện của bạn.

Theo dõi tình nguyện viên và công việc với Bảng điều khiển ClickUp

Thay vì thu thập thông tin cập nhật thủ công, bạn có thể tạo một Bảng điều khiển (Dashboard) để lấy dữ liệu trực tiếp từ các công việc và hồ sơ tình nguyện viên đã có sẵn trong không gian làm việc của bạn. Khi các điều phối viên phân công vai trò, cập nhật trạng thái công việc hoặc thêm tình nguyện viên mới, Bảng điều khiển sẽ tự động cập nhật.

Ngoài ra, các bảng điều khiển (Dashboards) còn giúp bạn theo dõi mức độ tham gia trong các chương trình của mình. Bạn có thể theo dõi tổng số giờ tình nguyện được ghi nhận trong các sự kiện hoặc so sánh tỷ lệ tham dự giữa các sáng kiến.

Chúng cũng có thể giúp bạn theo dõi sự tham gia lặp lại, các nỗ lực ghi nhận đóng góp và xu hướng tham gia chung, từ đó giúp bạn cải thiện tỷ lệ giữ chân tình nguyện viên theo thời gian.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tập trung tài liệu: Lưu trữ các quy trình tiêu chuẩn (SOP), tài liệu đào tạo, yêu cầu đặc biệt và giấy miễn trừ trách nhiệm ngay bên cạnh các công việc tình nguyện liên quan trong Lưu trữ các quy trình tiêu chuẩn (SOP), tài liệu đào tạo, yêu cầu đặc biệt và giấy miễn trừ trách nhiệm ngay bên cạnh các công việc tình nguyện liên quan trong ClickUp Docs

Theo dõi giờ làm việc của tình nguyện viên: Sử dụng Sử dụng tính năng Theo dõi Thời gian tích hợp sẵn của ClickUp để ghi lại giờ làm việc của tình nguyện viên, thêm ghi chú và thẻ, đồng thời tạo báo cáo chi tiết hơn về sự tham gia của tình nguyện viên và tác động của chương trình

Điều phối giao tiếp và công việc liên kết: Chia sẻ nhắc nhở và cập nhật trong Chia sẻ nhắc nhở và cập nhật trong ClickUp Chat , đồng thời kết nối ClickUp với các công cụ như ClickUp SyncUp, email, Lịch và CRM để công tác điều phối tình nguyện viên không bị cô lập

Lập lịch và chia sẻ ca làm việc một cách rõ ràng: Sử dụng Sử dụng các chế độ xem của ClickUp , bao gồm chế độ xem Lịch, để lập kế hoạch công việc cho tình nguyện viên, phát hiện xung đột thời gian và điều phối lịch trình một cách rõ ràng hơn giữa nhân viên và tình nguyện viên

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại: Loại bỏ các công việc thường ngày tốn thời gian bằng cách tạo để phân công tình nguyện viên, chuyển các biểu mẫu đã nộp đến điều phối viên phù hợp và cập nhật trạng thái công việc sự kiện Loại bỏ các công việc thường ngày tốn thời gian bằng cách tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnhphân công tình nguyện viên, chuyển các biểu mẫu đã nộp đến điều phối viên phù hợp và cập nhật trạng thái công việc sự kiện

Hỗ trợ báo cáo cho nhà tài trợ và ban quản trị: Sử dụng Sử dụng Trường Tùy chỉnh , Công thức và Bảng điều khiển để theo dõi số giờ tình nguyện, các chỉ số liên quan đến tài trợ và hiệu quả chương trình tại một nơi duy nhất

Hỗ trợ duy trì sự gắn bó của tình nguyện viên: Theo dõi các hoạt động theo dõi, đào tạo và khen thưởng tại một nơi duy nhất để tình nguyện viên tiếp tục tham gia sau khi sự kiện kết thúc

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng toàn diện này có thể đòi hỏi thời gian làm quen đối với các nhóm mới

Giá của ClickUp

ClickUp cung cấp ưu đãi giảm giá độc quyền dành cho các Không gian Làm việc phi lợi nhuận.

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4,7/5 (hơn 8.200 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 3.700 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đây là nhận xét của một người dùng Capterra về ClickUp:

Vì nó lưu trữ các tệp tin ở một nơi, tôi không phải lục lọi 500 email như một kẻ điên. Tôi có thể nhìn thấy trực quan lượng công việc mà các nhân viên sáng tạo đang làm và liệu họ có đang bị ngập trong công việc hay không. Thật tuyệt khi tôi không còn phải lặp lại thủ công những công việc giống nhau vào mỗi sáng thứ Hai nữa vì tính năng tự động hóa thực sự hiệu quả… Việc cài đặt cho nhóm 10 người của chúng tôi diễn ra rất nhanh chóng. Người mà họ cử đến hướng dẫn chúng tôi rất kiên trì nên cuối cùng mọi người đều hiểu được cách sử dụng. Việc kết nối với Slack cũng không tệ như tôi tưởng.

Vì nó lưu trữ các tệp tin ở một nơi, tôi không phải lục lọi 500 email như một kẻ điên. Tôi có thể nhìn thấy trực quan lượng công việc mà các nhân viên sáng tạo đang làm và liệu họ có đang bị ngập trong công việc hay không. Thật tuyệt khi tôi không còn phải lặp lại thủ công những công việc giống nhau vào mỗi sáng thứ Hai nữa vì tính năng tự động hóa thực sự hoạt động…Việc cài đặt cho nhóm mười người của chúng tôi diễn ra rất nhanh chóng. Người mà họ cử đến để hướng dẫn chúng tôi rất kiên trì nên cuối cùng mọi người đều hiểu được. Việc kết nối với Slack cũng không tệ như tôi tưởng.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Tìm kiếm trên các công việc, tài liệu, tệp tin và ứng dụng kết nối để tìm thông tin bằng ClickUp Brain MAX. Tìm kiếm thông tin liên quan trên các công cụ được kết nối của bạn với ClickUp Brain MAX Ví dụ: nếu bạn đang lập kế hoạch cho cuộc chạy marathon gây quỹ năm nay và muốn liên hệ lại với những tình nguyện viên đã phụ trách đăng ký và hậu cần năm ngoái, bạn có thể yêu cầu Brain MAX tìm kiếm các hồ sơ đó. Từ đó, bạn có thể tạo các công việc theo dõi để liên hệ với những tình nguyện viên đó, chỉ định các điều phối viên để liên hệ hoặc tái sử dụng cấu trúc vai trò tương tự cho sự kiện sắp tới.

📌 Ví dụ về yêu cầu: Tìm những tình nguyện viên đã tham gia cuộc chạy marathon gây quỹ năm ngoái và tóm tắt các vai trò mà họ đảm nhận.

2. VolunteerHub (Phù hợp nhất cho các hiệp hội quy mô lớn cần tự động hóa việc lập lịch tình nguyện viên với khối lượng lớn)

qua VolunteerHub

VolunteerHub thay thế các bảng đăng ký thủ công bằng một cổng thông tin kỹ thuật số, nơi mọi người tự đăng ký, ký giấy miễn trừ trách nhiệm và chọn ca làm việc của mình. Điều này giúp giảm bớt công việc hành chính cho nhân viên của bạn và chuyển giao cho chính các tình nguyện viên.

Đây là lựa chọn đặc biệt phù hợp cho các ngân hàng thực phẩm hoặc trung tâm cứu trợ hoạt động theo các ca làm việc cố định hàng tuần. Nền tảng này cũng đồng bộ trực tiếp với các hệ thống CRM phi lợi nhuận như Blackbaud, giúp dữ liệu tình nguyện viên và hồ sơ tương tác với nhà tài trợ luôn được cập nhật đồng bộ.

Các tính năng nổi bật của VolunteerHub

Tạo các trang đích mang thương hiệu cho các sự kiện cụ thể để mang đến cho hoạt động tuyển dụng của bạn một diện mạo chuyên nghiệp, phù hợp với trang web chính của bạn

Tự động hóa các thông báo qua SMS và email để nhắc nhở tình nguyện viên về ca làm việc sắp tới và giảm thiểu tình trạng vắng mặt

Cài đặt ki-ốt OnSite để tình nguyện viên có thể tự đăng ký và ghi lại số giờ làm việc ngay khi đến nơi

Lọc cơ sở dữ liệu theo kỹ năng để tìm và nhắn tin cho các nhóm tình nguyện viên cụ thể cho các công việc chuyên môn

Những giới hạn của VolunteerHub

Không có công cụ tạo báo cáo tùy chỉnh thực sự, vì bạn bị giới hạn trong các mẫu có sẵn trừ khi bạn xuất dữ liệu thô sang Excel

Khả năng tùy chỉnh trang công khai bị giới hạn, vì bố cục trang đích tương đối cứng nhắc và không cho phép thiết kế nâng cao hoặc nhúng tiện ích

Giá của VolunteerHub

Ngoài ra: $143/tháng

Ưu điểm: $288/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về VolunteerHub

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4,3/5 (hơn 25 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về VolunteerHub?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên Capterra:

VolunteerHub có giao diện dành cho tình nguyện viên thân thiện, dễ điều hướng và sử dụng đơn giản. Đối với các quản trị viên, các tính năng này cũng không đòi hỏi nhiều thời gian đào tạo và rất thân thiện với người dùng. Chúng tôi đã sử dụng nền tảng này trong một thời gian rất dài nên mức giá luôn rất hợp lý.

VolunteerHub có giao diện dành cho tình nguyện viên thân thiện, dễ điều hướng và sử dụng. Đối với các quản trị viên, các tính năng này cũng không đòi hỏi nhiều thời gian đào tạo và rất thân thiện với người dùng. Chúng tôi đã sử dụng nền tảng này trong một thời gian rất dài nên mức giá luôn rất hợp lý.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang chuyển từ bảng tính sang một hệ thống tập trung, bạn không cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu tình nguyện viên từ đầu. Mẫu Quản lý Tình nguyện viên của ClickUp cung cấp một không gian làm việc đã được cấu hình sẵn mà bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của tổ chức phi lợi nhuận của mình. Nó đóng vai trò như một nền tảng cơ bản, tập hợp các hoạt động tuyển dụng, lập lịch và báo cáo tác động vào một địa điểm duy nhất để bạn có thể bắt đầu tổ chức nhóm của mình ngay lập tức. Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu Quản lý Tình nguyện viên của ClickUp để quản lý toàn bộ chu trình hoạt động của tình nguyện viên Với giải pháp quản lý dự án phi lợi nhuận, các nhà quản lý tình nguyện viên có thể: Bắt đầu tuyển dụng tình nguyện viên bằng cách sử dụng các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp như ‘Đang xem xét’ hoặc ‘Đang tiến hành’ để theo dõi ứng viên trong suốt quá trình sàng lọc và phỏng vấn

Phân loại dữ liệu tình nguyện viên bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp theo kỹ năng cụ thể, số điện thoại và kích thước dự án để tìm đúng người cho các công việc chuyên môn chỉ trong vài giây

Hiển thị lịch làm việc theo ca trên nhiều chế độ xem khác nhau, bao gồm chế độ Xem dạng danh sách và Lịch, để theo dõi giờ làm việc và phân công các vai trò cụ thể

3. SignUpGenius (Phù hợp nhất cho các nhóm nhỏ và cộng đồng cần một cách đơn giản, miễn phí để điều phối ca làm việc)

qua SignUpGenius

Link SignUpGenius là công cụ lý tưởng cho việc điều phối cơ bản vì rất dễ cài đặt. Bạn chỉ cần chọn một mẫu, thêm các khung giờ tình nguyện và gửi liên kết; các tình nguyện viên thậm chí không cần tạo tài khoản để đăng ký tham gia.

Rào cản tham gia thấp này là yếu tố thiết yếu đối với các nhóm cộng đồng phụ thuộc vào những người hỗ trợ tình nguyện chỉ tham gia một lần, những người có thể bị nản lòng bởi quy trình đăng ký nhiều bước. Nền tảng này cũng giúp thu hẹp khoảng cách giữa việc lên lịch đơn giản và hoạt động gây quỹ quy mô nhỏ. Điều này cũng cho phép bạn bán áo thun hoặc thu thập các khoản đóng góp nhỏ trực tiếp trên trang đăng ký.

Các tính năng nổi bật của SignUpGenius

Khởi chạy đăng ký trong vài phút bằng công cụ kéo và thả cùng các mẫu có sẵn dành cho trường học, tổ chức phi lợi nhuận và nhóm thể thao

Thu thanh toán và quyên góp trực tiếp ngay trong biểu mẫu đăng ký để xử lý việc đăng ký sự kiện và gây quỹ chỉ trong một bước

Tự động hóa các nhắc nhở và thông báo qua văn bản để thông báo cho tình nguyện viên về các cam kết sắp tới và giảm bớt việc theo dõi thủ công

Quản lý danh sách chờ tự động để đảm bảo mọi suất đăng ký đều được lấp đầy, ngay cả khi có người phải hủy vào phút chót

Giới hạn của SignUpGenius

Các tùy chọn thiết kế bị giới hạn trên các kế hoạch miễn phí và kế hoạch cấp thấp hơn, thường khiến các trang đăng ký của bạn trông lộn xộn với quảng cáo

Thiếu một cơ sở dữ liệu tập trung để đang theo dõi lâu dài, khiến việc quản lý danh sách tình nguyện viên thường trực trở nên khó khăn

Giá của SignUpGenius

Miễn phí vĩnh viễn

Gói Starter: $11,99/tháng

Gói Essentials: $29,99/tháng

Gói Premium: $59,99/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SignUpGenius

G2: 4.4/5 (hơn 120 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 1.900 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về SignUpGenius?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên G2:

Signup Genius giúp giáo viên dễ dàng tổ chức nhiều cuộc họp phụ huynh trong cùng một ngày. Khi phụ huynh yêu cầu một cuộc họp, tôi có thể gửi cho họ một email kèm theo liên kết để đăng ký. Điều này cho phép phụ huynh chọn khung giờ phù hợp nhất với họ. Nó giúp tôi duy trì sự tổ chức khi phải tham gia hơn 15 cuộc họp liên tiếp trong một ngày.

Signup Genius giúp giáo viên dễ dàng tổ chức nhiều cuộc họp phụ huynh trong cùng một ngày. Khi phụ huynh yêu cầu một cuộc họp, tôi có thể gửi cho họ một email kèm theo liên kết để đăng ký. Điều này cho phép phụ huynh chọn khung giờ phù hợp nhất với họ. Nó giúp tôi duy trì sự tổ chức khi phải tham gia hơn 15 cuộc họp liên tiếp trong một ngày.

4. Bloomerang Volunteer (Phù hợp nhất cho các tổ chức phi lợi nhuận đã có nền tảng vững chắc muốn biến đội ngũ tình nguyện viên của mình thành nguồn tài trợ tiềm năng)

qua Bloomerang

Bloomerang Volunteer xử lý các công việc hậu cần phức tạp của các sự kiện quy mô lớn, nơi bạn cần quản lý hàng trăm người cùng lúc.

Công cụ dành cho tổ chức phi lợi nhuận này hoạt động như một phần mở rộng tích hợp của hệ thống CRM Bloomerang rộng lớn hơn, có nghĩa là các hoạt động tình nguyện sẽ được tự động ghi lại trên cùng một hồ sơ thành viên được sử dụng cho hoạt động gây quỹ.

Tính năng đồng bộ hóa này cho phép bạn sử dụng hệ thống đánh giá mức độ tham gia để xác định những người ủng hộ đã đóng góp nhiều thời gian nhưng chưa thực hiện đóng góp tài chính. Bạn có thể tập trung dữ liệu này và kích hoạt các chiến dịch tiếp cận cụ thể dựa trên lịch sử hoạt động của tình nguyện viên, chẳng hạn như mời các cố vấn lâu năm tham gia vào một nhóm đóng góp định kỳ.

Các tính năng nổi bật của Bloomerang

Xác định các nhà tài trợ tiềm năng bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá mức độ tương tác, giúp làm nổi bật những tình nguyện viên có khả năng đóng góp tài chính cao nhất

Tự động ghép nối tình nguyện viên với các ca làm việc bằng cách sử dụng các bộ lọc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp khớp các kỹ năng cụ thể và thời gian rảnh rỗi của họ với các vai trò đang tuyển dụng của bạn

Quản lý sự kiện từ điện thoại của bạn với ứng dụng di động cho phép nhân viên điều chỉnh lịch trình và lấp đầy các khoảng trống ngay lập tức khi đang làm việc tại hiện trường

Thực hiện kiểm tra lý lịch tích hợp trực tiếp trên nền tảng để đẩy nhanh quy trình tiếp nhận tình nguyện viên đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định.

Những giới hạn của Bloomerang

Quá trình làm quen ban đầu có thể cảm thấy phức tạp vì nền tảng này chứa đầy các tính năng thường yêu cầu thiết lập có hướng dẫn

Chức năng báo cáo thiếu khả năng tùy chỉnh sâu, điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể phải xuất dữ liệu sang bảng tính

Giá của Bloomerang

Kế hoạch cơ bản: $119/tháng

Đánh giá và nhận xét về Bloomerang

G2: 4.3/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 60 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Bloomerang?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên G2:

Nó đã cải thiện khả năng đồng bộ hóa dữ liệu với Bloomerang CRM, bổ sung tính năng Lịch trình Trung tâm mới để quản lý các vấn đề về lịch trình trong toàn tổ chức, và nâng cấp chức năng ca làm việc định kỳ.

Nó đã cải thiện khả năng đồng bộ hóa dữ liệu với Bloomerang CRM, bổ sung tính năng Lịch trình Trung tâm mới để quản lý các vấn đề về lịch trình trong toàn tổ chức, và nâng cấp chức năng ca làm việc định kỳ.

5. CERVIS (Phù hợp nhất cho các tổ chức cần hỗ trợ tận tình và sức chứa tình nguyện viên không giới hạn)

qua CERVIS

CERVIS (Hệ thống Đăng ký Sự kiện Cộng đồng và Thông tin Tình nguyện viên) được thiết kế dành cho các điều phối viên mong muốn sự cân bằng giữa tự động hóa và sự tương tác con người.

Trong khi nhiều nền tảng khác giới hạn truy cập vào hồ sơ tình nguyện viên bằng các gói trả phí, ClickUp cung cấp số lượng hồ sơ tình nguyện viên không giới hạn trên tất cả các gói dịch vụ. Mô hình định giá này là một lợi thế đáng kể cho các tổ chức quản lý cơ sở dữ liệu khổng lồ với hàng nghìn tình nguyện viên.

Bạn có thể sử dụng phần mềm này trong các tình huống đòi hỏi quản lý nhóm phức tạp, chẳng hạn như điều phối các ngày tình nguyện của doanh nghiệp hoặc các nhóm phục vụ của nhà thờ. Phần mềm này bao gồm các tính năng chuyên biệt, chẳng hạn như bảng điều khiển đăng nhập/đăng xuất dựa trên web, giúp biến bất kỳ máy tính bảng hoặc thiết bị di động nào thành một kiosk tại chỗ.

Các tính năng nổi bật của CERVIS

Quản lý số lượng tình nguyện viên không giới hạn trên bất kỳ kế hoạch nào mà không lo phát sinh phí thêm khi cơ sở dữ liệu người ủng hộ của bạn ngày càng mở rộng

Dễ dàng điều phối việc đăng ký theo nhóm bằng cách cho phép trưởng nhóm đặt trước các khối ca làm việc cho thành viên hoặc đối tác doanh nghiệp của họ

Tự động hóa các lời cảm ơn và lời nhắc nhở về làm việc qua văn bản và email để duy trì mức độ tương tác cao mà không cần nỗ lực thủ công

Giới hạn của CERVIS

Giao diện người dùng trông có vẻ lỗi thời so với các công cụ quản lý dự án hiện đại, điều này có thể khiến các tình nguyện viên trẻ cảm thấy ít trực quan hơn

Chức năng báo cáo nâng cao chỉ có sẵn trong các kế hoạch có giá cao hơn, khiến các nhóm nhỏ ở mức giá thấp gặp khó khăn trong việc định lượng tác động của họ để xin tài trợ

Giá của CERVIS

Gói Cơ bản: $25/tháng

Gói Tiêu chuẩn: $120/tháng

Gói Premier: $200/tháng

Đánh giá và nhận xét về CERVIS

G2: 4.2/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về CERVIS?

Hãy nghe chia sẻ từ một người đánh giá trên G2:

Nó hoàn toàn có thể tùy chỉnh, dễ cài đặt, bảo trì và sử dụng, đồng thời giúp tình nguyện viên tham gia sâu hơn. Nó cho phép chúng tôi giao tiếp với các nhóm người lớn hơn và giúp các tình nguyện viên mới tự đăng ký tham gia các cơ hội. Chúng tôi đã tìm kiếm các nền tảng khác trong nhiều năm cho đến khi tìm thấy Cervis. Tôi sẽ không sử dụng bất kỳ nền tảng nào khác.

Nó hoàn toàn có thể tùy chỉnh, dễ cài đặt, bảo trì và sử dụng, đồng thời giúp tình nguyện viên tham gia sâu hơn. Nó cho phép chúng tôi giao tiếp với các nhóm người lớn hơn và giúp các tình nguyện viên mới tự đăng ký tham gia các cơ hội. Chúng tôi đã tìm kiếm các nền tảng khác trong nhiều năm cho đến khi tìm thấy Cervis. Tôi sẽ không sử dụng bất kỳ nền tảng nào khác.

🧠 Thông tin thú vị: Chỉ có 19% tình nguyện viên lần đầu quay lại tham gia lần thứ hai khi các tổ chức thiếu quy trình quản lý và theo dõi có hệ thống. Các nền tảng kỹ thuật số tự động hóa quá trình gửi tin nhắn cảm ơn để tiếp cận cá nhân hóa và giới thiệu các cơ hội trong tương lai có thể giúp khắc phục khoảng cách này.

6. GetConnected của Galaxy Digital (Phù hợp nhất cho các tổ chức phi lợi nhuận có nhiều địa điểm quản lý mạng lưới trên toàn cộng đồng)

qua GetConnected của Galaxy Digital

Trong khi hầu hết các công cụ tập trung vào một tổ chức duy nhất, GetConnected cho phép bạn đăng các cơ hội tình nguyện cho một nhóm tình nguyện viên chia sẻ trên một nền tảng chung. Đây là lựa chọn tiêu chuẩn cho các tổ chức United Way và các sở ban ngành cấp thành phố lớn cần có cái nhìn tổng quan về hoạt động tình nguyện trên toàn thành phố hoặc khu vực.

Nền tảng này được chia thành các cấp độ cụ thể: Shift, Sustain và Amplify, giúp bạn bắt đầu với các công cụ đăng ký cơ bản. Sau đó, bạn có thể chuyển sang các tính năng Học tập qua Dịch vụ phức tạp dành cho các trường đại học hoặc đang theo dõi tác động kinh doanh dành cho các công ty. Để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu trên các mạng lưới rộng lớn này, hệ thống bao gồm một Kiosk Đăng ký hoạt động ngoại tuyến.

Các tính năng nổi bật của GetConnected by Galaxy Digital

Quảng bá các cơ hội trên toàn mạng lưới để nhiều cơ quan đối tác có thể tuyển dụng thông qua một cổng thông tin cộng đồng trung tâm

Theo dõi dữ liệu học tập thông qua hoạt động tình nguyện dành riêng cho sinh viên và giảng viên, bao gồm việc xác minh tự động số giờ tình nguyện để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp

Tạo hồ sơ tình nguyện viên cho các nhà hỗ trợ của bạn, cho phép họ tải xuống bản tóm tắt đã được xác minh về kỹ năng và đóng góp của họ

Quản lý ứng phó thảm họa bằng các quy trình làm việc chuyên biệt để nhanh chóng huy động và đang theo dõi các tình nguyện viên tự phát trong các tình huống khẩn cấp của cộng đồng

Giới hạn của GetConnected by Galaxy Digital

Bảng điều khiển của quản trị viên có độ phức tạp cao do số lượng mô-đun quá lớn

Tính năng tùy chỉnh email bị hạn chế do hệ thống sử dụng các mẫu cứng nhắc, khó tùy chỉnh thương hiệu hoặc định dạng nếu không có kiến thức kỹ thuật chuyên sâu

Giá của GetConnected by Galaxy Digital

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về GetConnected của Galaxy Digital

G2: 4.4/5 (hơn 150 đánh giá)

Capterra: 4,4/5 (hơn 70 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về GetConnected của Galaxy Digital?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên Capterra:

Phần mềm này rất hữu ích trong việc quản lý các cơ hội tình nguyện và sự kiện cộng đồng. Tôi là người dùng chính tại một tổ chức phi lợi nhuận và chúng tôi rất hài lòng với phần mềm này nói chung.

Phần mềm này rất hữu ích trong việc quản lý các cơ hội tình nguyện và sự kiện cộng đồng. Tôi là người dùng chính tại một tổ chức phi lợi nhuận và chúng tôi rất hài lòng với phần mềm này nói chung.

7. Volgistics (Phù hợp nhất cho các tổ chức phi lợi nhuận cần tùy chỉnh sâu mà không cần hợp đồng dài hạn)

qua Volgistics

Nếu bạn thích ý tưởng xây dựng hệ thống quản lý của riêng mình nhưng không muốn bắt đầu từ đầu, Volgistics là một công cụ đáng thử. Nó cho phép bạn bật hoặc tắt các tính năng một cách dễ dàng như bật tắt công tắc đèn. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn thực sự sử dụng, điều này mang lại cảm giác thoải mái so với các bộ phần mềm doanh nghiệp theo kiểu "tất cả hoặc không gì cả".

Bạn có thể ẩn các trường không cần thiết, đổi tên các tab cho phù hợp với thuật ngữ của tổ chức và điều chỉnh kế hoạch lên hoặc xuống hàng tháng. Ngoài tính năng lập lịch tiêu chuẩn, Volgistics còn tích hợp tính năng danh sách nhắc nhở giúp bạn đang theo dõi các yêu cầu có thời hạn, chẳng hạn như thời hạn hiệu lực của kiểm tra lý lịch, để đảm bảo không có tình nguyện viên nào tham gia hoạt động mà không có sự chấp thuận cần thiết.

Các tính năng nổi bật của Volgistics

Tùy chỉnh từng trường dữ liệu bằng cách ẩn hoặc đổi tên chúng để đảm bảo cơ sở dữ liệu của bạn chỉ theo dõi những thông tin quan trọng đối với sứ mệnh của bạn

Tự động hóa việc theo dõi các cột mốc để tri ân tình nguyện viên vào ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm công việc hoặc khi họ đạt được các mốc giờ phục vụ cụ thể

mô-đun VicTouch , cho phép tình nguyện viên đăng nhập tại kiosk máy tính bảng và tự động Kích hoạt tính năng chấm công tại chỗ với, cho phép tình nguyện viên đăng nhập tại kiosk máy tính bảng và tự động theo dõi thời gian bằng cách ghi lại số giờ làm việc

Quản lý nhiều địa điểm trong một tài khoản đồng thời cho phép các quản lý địa điểm riêng lẻ chỉ truy cập vào các nhóm cụ thể của họ

Giới hạn của Volgistics

Việc thiếu hỗ trợ qua điện thoại giới hạn bạn chỉ có thể giải quyết sự cố qua email, điều này có thể gây khó chịu nếu bạn cần câu trả lời nhanh chóng trong một sự kiện trực tiếp

Sự phức tạp có thể là con dao hai lưỡi vì mức độ tùy chỉnh cao đồng nghĩa với việc mất nhiều thời gian để cài đặt hệ thống

Giá của Volgistics

Giá theo công cụ tính toán cho 50 tình nguyện viên: $17/tháng

Đánh giá và nhận xét về Volgistics

G2: 4.1/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 70 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Volgistics?

Đây là nhận định của một người đánh giá trên G2:

Volgisifics rất đơn giản và dễ sử dụng! Phần mềm này rất linh hoạt với các tùy chỉnh và các lựa chọn có thể thực hiện!

Volgisifics rất đơn giản và dễ sử dụng! Phần mềm này rất linh hoạt với các tùy chỉnh và các lựa chọn có thể thực hiện!

8. iVolunteer (Phù hợp nhất cho các tổ chức có kích thước nhỏ đến trung bình muốn trải nghiệm không quảng cáo mà không phải trả mức giá cao miễn phí)

qua iVolunteer

iVolunteer là một trong những nền tảng hoàn toàn miễn phí, ngay cả với gói đăng ký cơ bản. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các tổ chức phi lợi nhuận muốn duy trì một môi trường chuyên nghiệp, không bị phân tâm cho các nhà tài trợ mà không phải chi trả chi phí cao dành cho Enterprise.

Nền tảng này được thiết kế chuyên biệt cho việc lập lịch dựa trên công việc, cho phép bạn quản lý mọi thứ từ một buổi biểu diễn sân khấu kéo dài một ngày đến một phòng tiêm chủng định kỳ. Giao diện của nó tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính năng. Ví dụ, Trình hướng dẫn tạo sự kiện mới giúp bạn sao chép cấu trúc của các sự kiện trước đó chỉ trong vài giây, giúp bạn tiết kiệm thời gian cho các công việc thiết lập lặp đi lặp lại.

Các tính năng nổi bật của iVolunteer

Khởi chạy đăng ký miễn phí trên bất kỳ kế hoạch dịch vụ nào, đảm bảo tình nguyện viên của bạn không bị phân tâm bởi các hoạt động tiếp thị của bên thứ ba khi đang cố gắng hỗ trợ mục tiêu của bạn

Sử dụng Trình hướng dẫn sự kiện mới để tạo lịch trình phức tạp với các mẫu có sẵn

Kích hoạt cổng thông tin My Commitments để tình nguyện viên có thể theo dõi số giờ làm việc và ca làm việc sắp tới của mình

Xác minh sự tham dự bằng ứng dụng đăng ký di động cho phép bạn kiểm tra sự tham gia của người tham gia tại chỗ và tự động cập nhật báo cáo của bạn

Những giới hạn của iVolunteer

Bảng điều khiển quản trị viên không tương thích với thiết bị di động, nghĩa là bạn sẽ gặp khó khăn khi quản lý sự kiện hoặc chỉnh sửa khung giờ nếu cố gắng sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại.

Giao diện thiết kế trông giống như một bố cục chưa được hiện đại hóa đáng kể trong nhiều năm, điều này có thể khiến người dùng cảm thấy khó sử dụng

Giá của iVolunteer

Miễn phí vĩnh viễn

Kế hoạch Tiêu chuẩn: Giá tùy chỉnh

Kế hoạch Premium: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về iVolunteer

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4,7/5 (hơn 30 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về iVolunteer?

Dưới đây là cách nó đã giúp một người đánh giá trên Capterra:

Phần mềm này đã giúp tôi tổ chức hơn 100 tình nguyện viên cho một sự kiện kéo dài 2 ngày mỗi năm. Rất đơn giản và dễ cài đặt. Phần mềm cung cấp một bảng lịch trình chi tiết về các khung giờ còn trống, giúp tình nguyện viên dễ dàng nhận biết những khu vực cần thêm sự hỗ trợ và những khu vực đã có đủ người tham gia.

Phần mềm này đã giúp tôi tổ chức hơn 100 tình nguyện viên cho một sự kiện kéo dài 2 ngày mỗi năm. Rất đơn giản và dễ cài đặt. Phần mềm cung cấp một bảng lịch trình chi tiết về các khung giờ còn trống, giúp tình nguyện viên dễ dàng nhận biết những khu vực cần thêm sự hỗ trợ và những khu vực đã có đủ người tham gia.

9. Track It Forward (Phù hợp nhất cho các trường học và câu lạc bộ dịch vụ ưu tiên việc ghi chép giờ làm việc và đang theo dõi các cột mốc quan trọng)

qua Track IT Forward

Track It Forward tập trung vào việc giúp tình nguyện viên dễ dàng ghi lại thời gian làm việc của mình. Đây là lựa chọn yêu thích của các trường phổ thông và chương trình đại học, nơi sinh viên cần đạt được số giờ phục vụ cụ thể để tốt nghiệp. Thay vì người điều phối phải nhập dữ liệu thủ công, tình nguyện viên sử dụng ứng dụng di động hoặc tiện ích web để gửi số giờ làm việc của mình để được phê duyệt.

Cách tiếp cận tự phục vụ này giúp giảm bớt gánh nặng hành chính cho nhân viên, đảm bảo hồ sơ dịch vụ được cập nhật theo thời gian thực thay vì tích tụ thành đống giấy tờ vào cuối học kỳ.

Tính năng Cột mốc cho phép bạn cài đặt các mục tiêu cụ thể cho cá nhân hoặc nhóm. Ví dụ, một trường học có thể cài đặt yêu cầu tốt nghiệp là 40 giờ, và cả học sinh lẫn người điều phối đều có thể theo dõi thanh tiến độ trực tiếp hướng tới mục tiêu đó.

Các tính năng nổi bật của Track It Forward

Kích hoạt tính năng ghi chép giờ làm việc trên thiết bị di động để tình nguyện viên có thể gửi thông tin về thời gian, địa điểm và thậm chí cả ảnh chụp công việc của họ trực tiếp từ điện thoại thông minh

Cài đặt các cột mốc tùy chỉnh để tự động theo dõi tiến độ hướng tới các yêu cầu tốt nghiệp, cấp độ giải thưởng hoặc mục tiêu thành viên

Xác minh số giờ làm việc bằng cách sử dụng vị trí GPS và chữ ký để đảm bảo việc thu thập dữ liệu chính xác mà không cần phải có mặt tại hiện trường trong mỗi ca làm việc của tình nguyện viên

Tích hợp các tiện ích theo dõi thời gian trực tiếp vào trang web của bạn để tình nguyện viên không cần phải truy cập vào một cổng thông tin riêng biệt để ghi lại công việc của họ

Giới hạn của Track It Forward

Tính năng xác minh nâng cao chỉ có sẵn ở các gói cao cấp nhất, nghĩa là các nhóm nhỏ sử dụng kế hoạch cơ bản sẽ không được truy cập vào các tính năng GPS và chữ ký.

Quản lý sự kiện chỉ là yếu tố phụ so với việc theo dõi giờ làm việc, vì vậy nếu bạn cần các tính năng lập lịch phức tạp hoặc danh sách chờ, phần này có thể hơi thiếu sót.

Giá của Track It Forward

Gói Cơ bản: $15/tháng cho 100 người dùng

Gói Premium: $30/tháng cho 100 người dùng

Gói Nâng cao: 45 USD/tháng cho 100 người dùng

Đánh giá và nhận xét về Track It Forward

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4,6/5 (hơn 30 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Track It Forward?

Dưới đây là ý kiến của một người đánh giá trên Capterra:

Phần mềm này dễ sử dụng và cho phép bạn đăng ký tham gia các sự kiện tình nguyện tại nhiều địa điểm khác nhau, đồng thời đang theo dõi tất cả thời gian và ngày giờ tham gia tình nguyện của bạn.

Phần mềm này dễ sử dụng và cho phép bạn đăng ký tham gia các sự kiện tình nguyện tại nhiều địa điểm khác nhau, đồng thời đang theo dõi tất cả thời gian và ngày giờ tham gia tình nguyện của bạn.

10. WhenToHelp (Phù hợp nhất cho các tổ chức có lịch làm việc phức tạp cần một công cụ lập lịch tự động hóa ưu tiên tính toán)

qua WhenToHelp

WhenToHelp sử dụng thuật toán AutoFill độc quyền, tính đến sở thích của từng người: ai thích công việc, không thích những khung giờ nhất định và ai không thể tham gia. Sau đó, nó sẽ tạo ra lịch trình hợp lý nhất cho bạn chỉ với một cú nhấp chuột.

Nền tảng này giúp giảm bớt gánh nặng về việc lập lịch bằng cách đảm bảo những tình nguyện viên linh hoạt nhất của bạn được phân công ca làm việc theo sở thích, đồng thời ngăn ngừa tình trạng làm thêm giờ hoặc kiệt sức.

Các tính năng nổi bật của WhenToHelp

Sử dụng thuật toán AutoFill để tự động phân công ca làm việc dựa trên sở thích và thời gian rảnh của tình nguyện viên, từ đó loại bỏ xung đột lịch trình

Kích hoạt tính năng Bảng trao đổi ca làm việc tình nguyện để nhóm của bạn có thể tự do đổi ca hoặc nhận ca trống mà không cần sự can thiệp của người điều phối

Cài đặt các khung giờ ưa thích và không ưa thích cho từng tình nguyện viên, giúp hệ thống thưởng cho những người hỗ trợ linh hoạt nhất bằng các ca làm việc mà họ thực sự mong muốn

Gửi thông báo khẩn cấp qua tin nhắn văn bản để liên hệ ngay lập tức với toàn bộ đội ngũ tình nguyện viên khi có vị trí trống vào phút chót hoặc thay đổi lịch trình khẩn cấp

Giới hạn của WhenToHelp

Phần mềm này tập trung hoàn toàn vào việc lập lịch, vì vậy nếu bạn cần một nơi để lưu trữ hồ sơ chi tiết của tình nguyện viên, đang theo dõi năng suất , kiểm tra lý lịch hoặc dữ liệu nhà tài trợ, bạn sẽ cần một công cụ riêng biệt

Việc tạo và quản lý lịch trình cũng như người dùng đòi hỏi nhiều công đoạn thiết lập, khiến quá trình này tốn nhiều thời gian

Giá của WhenToHelp

Mô hình định giá theo gói đăng ký

Đánh giá và nhận xét trên WhenToHelp

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về WhenToHelp?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên Capterra:

Tôi rất thích việc sau khi được whentohelp.com phê duyệt, chương trình này hoàn toàn miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận! Thật là một điều tuyệt vời khi một công ty sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận có ngân sách hạn hẹp!

Tôi rất thích việc sau khi được whentohelp.com phê duyệt, chương trình này hoàn toàn miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận! Thật là một điều tuyệt vời khi một công ty sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận có ngân sách hạn hẹp!

11. Volunteero (Phù hợp nhất cho các tổ chức cần trải nghiệm ưu tiên thiết bị di động với tính năng học trực tuyến và phần thưởng tích hợp)

qua Volunteero

Volunteero được thiết kế để hoạt động như một hệ thống tương tác toàn diện thay vì chỉ là một cơ sở dữ liệu. Nền tảng này tập trung vào việc giảm bớt gánh nặng hành chính trong quá trình tiếp nhận và điều phối, khẳng định có thể giúp nhân viên tiết kiệm hơn 100 giờ mỗi tháng bằng cách tự động hóa các công việc thủ công như thu thập thông tin tham chiếu và nhắc nhở ca làm việc.

Nó cũng đặt mục tiêu giải quyết "mâu thuẫn về sự tham gia" bằng cách cho phép bạn áp dụng yếu tố trò chơi vào hành trình của người ủng hộ. Tình nguyện viên sẽ nhận được huy hiệu kỹ thuật số tự động khi đạt được các cột mốc dịch vụ, và những huy hiệu này sẽ được hiển thị nổi bật trên hồ sơ di động của họ.

Các tính năng nổi bật của Volunteero

Tự động hóa việc thu thập thông tin tham chiếu bằng cách gửi biểu mẫu kỹ thuật số đến các nguồn tham chiếu của tình nguyện viên và tự động theo dõi trạng thái hoàn thành của họ

Quản lý các công việc từ tình nguyện viên đến khách hàng thông qua cơ sở dữ liệu chuyên dụng, kết nối trực tiếp các tình nguyện viên với những người mà họ đang hỗ trợ

Tích hợp với hơn 4.000 ứng dụng thông qua Zapier, cho phép bạn kết nối dữ liệu tình nguyện viên với các công cụ email, tiếp thị hoặc CRM hiện có của bạn chỉ trong vài phút

Giới hạn của Volunteero

Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) hiện đang trong giai đoạn phát triển, nghĩa là các tổ chức cần một giải pháp tích hợp đầy đủ tính năng sẽ phải chờ đợi mô-đun sắp ra mắt.

Bảng điều khiển tập trung mạnh vào sự tương tác tích cực, điều này có thể khiến bạn cảm thấy quá tải nếu bạn chỉ cần lưu trữ một danh sách đơn giản gồm tên và thông tin liên hệ

Giá của Volunteero

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Volunteero

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Volunteero?

Đây là nhận định của một nhà đánh giá trên Capterra:

Một nền tảng quản lý tình nguyện viên rất thân thiện với người dùng, cung cấp quyền kiểm soát toàn diện đối với hồ sơ và hoạt động của tình nguyện viên. Nền tảng tương tác dựa trên web/ứng dụng cho phép tình nguyện viên đăng ký tham gia các nhiệm vụ và gửi báo cáo. Một điểm đến duy nhất cho cả quản trị viên và tình nguyện viên với nhiều tính năng tự động hóa để tối ưu hóa quy trình làm việc.

Một nền tảng quản lý tình nguyện viên rất thân thiện với người dùng, cung cấp quyền kiểm soát toàn diện đối với hồ sơ và hoạt động của tình nguyện viên. Nền tảng tương tác dựa trên web/ứng dụng cho phép tình nguyện viên đăng ký tham gia các nhiệm vụ và gửi báo cáo. Nền tảng một cửa dành cho cả quản trị viên và tình nguyện viên với nhiều tính năng tự động hóa để tối ưu hóa quy trình làm việc.

12. VolunteerLocal (Phù hợp nhất cho các tổ chức quy mô lớn, có nhiều sự kiện và cần tính năng lập lịch ca làm việc, đăng ký tại quầy và đăng ký tham gia)

qua VolunteerLocal

VolunteerLocal được thiết kế để xử lý số lượng đăng ký lớn với quy trình đơn giản. Bạn có thể tạo liên kết công khai chỉ trong vài phút, và tình nguyện viên có thể đăng ký ca làm việc mà không cần cài đặt mật khẩu.

Ngoài ra, nhờ tích hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng, bạn còn có thể thực hiện gây quỹ quy mô nhỏ ngay trong luồng đăng ký. Điều này cho phép tình nguyện viên mua áo thun sự kiện cho riêng mình hoặc đóng góp một khoản nhỏ ngay tại thời điểm họ hào hứng nhất. Những tính năng này giúp quá trình chuyển đổi từ một người hỗ trợ tạm thời thành một nhà hỗ trợ chính thức trở nên thuận lợi hơn.

Các tính năng nổi bật của VolunteerLocal

Kích hoạt tính năng đăng ký miễn phí để tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng cách cho phép tình nguyện viên chọn ca làm việc mà không cần tạo tài khoản

Cài đặt các kiosk đăng ký để biến bất kỳ máy tính bảng nào thành trạm tự phục vụ nhằm theo dõi sự tham dự tại chỗ

Xử lý thanh toán trực tiếp để bán áo thun tình nguyện viên hoặc thu tiền quyên góp ngay trong luồng đăng ký thông qua tính năng xử lý thẻ tín dụng tích hợp

Tự động hóa danh sách chờ để lấp đầy các suất trống ngay lập tức bằng cách thông báo cho người tiếp theo trong danh sách chờ cho các ca làm việc phổ biến

Những giới hạn của VolunteerLocal

Việc nhập dữ liệu hiện có từ nền tảng trước đây vào hệ thống có thể là một thách thức

Không có khả năng gửi tin nhắn văn bản và email cho từng cá nhân

Giá của VolunteerLocal

Kế hoạch Discover: $200/sự kiện

Kế hoạch Grow: $800/sự kiện

Gói Enterprise: $3000/sự kiện

Đánh giá và nhận xét về VolunteerLocal

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4,8/5 (hơn 180 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về VolunteerLocal?

Dưới đây là ý kiến của một người đánh giá trên Capterra:

Chúng tôi thích khả năng lưu trữ toàn bộ dữ liệu tình nguyện viên trong một phần mềm duy nhất và việc phần mềm này tích hợp với cơ sở dữ liệu nhà tài trợ của chúng tôi. Các Trường Tùy chỉnh và các ứng dụng đa dạng cho phép chúng tôi tạo các sự kiện riêng biệt dành cho các nhóm đối tượng cụ thể trong tổ chức. Dịch vụ khách hàng và khả năng hỗ trợ giải quyết vấn đề để phần mềm phù hợp hơn với tổ chức của chúng tôi thực sự xuất sắc.

Chúng tôi thích khả năng lưu trữ toàn bộ dữ liệu tình nguyện viên trong một phần mềm duy nhất và việc phần mềm này tích hợp với cơ sở dữ liệu nhà tài trợ của chúng tôi. Các Trường Tùy chỉnh và các ứng dụng đa dạng cho phép chúng tôi tạo các sự kiện riêng biệt dành cho các nhóm đối tượng cụ thể trong tổ chức. Dịch vụ khách hàng và khả năng hỗ trợ giải quyết vấn đề để phần mềm phù hợp hơn với tổ chức của chúng tôi thực sự xuất sắc.

13. Mobilize (Phù hợp nhất cho các nhóm vận động và chiến dịch chính trị cần tuyển dụng từ một mạng lưới khổng lồ đã có sẵn)

qua Mobilize

Trong khi các nền tảng khác yêu cầu bạn phải tự tìm kiếm đối tượng tham gia, Mobilize giúp bạn tìm kiếm đối tượng bằng cách quảng bá chéo các sự kiện của bạn đến những người hỗ trợ các hoạt động có mục đích tương tự. Hiệu ứng mạng lưới này giúp các sự kiện của bạn tự động được hiển thị đến những người hỗ trợ đã tham gia vào các phong trào tương tự, từ đó giảm chi phí tuyển dụng.

Ngoài ra, nền tảng này được thiết kế để giảm tỷ lệ hủy tham gia thông qua chu kỳ nhắc nhở dựa trên dữ liệu, sử dụng tin nhắn SMS và email tự động hóa. Đây là lựa chọn phù hợp cho các hoạt động vận động có tầm quan trọng cao và tổ chức phản ứng nhanh, được thiết kế đặc biệt để biến những người đăng ký tham gia sự kiện một lần thành những nhà hoạt động lâu dài.

Các tính năng nổi bật của Mobilize

Kết nối với Mạng lưới Mobilize để các sự kiện của bạn tự động được hiển thị đến hàng triệu tình nguyện viên đang tìm kiếm cơ hội mới

Trao quyền cho các tình nguyện viên xuất sắc để họ tự tổ chức các sự kiện ngang hàng thay mặt bạn, giúp phong trào của bạn mở rộng quy mô mà không cần thêm chi phí nhân sự.

Tự động hóa chu kỳ nhắc nhở bằng các email và tin nhắn văn bản được tối ưu hóa, khuyến khích các nhà tài trợ mời bạn bè và xác nhận sự tham gia của họ

Đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực với EveryAction, NGP VAN và Salesforce để đảm bảo các hoạt động tình nguyện của bạn luôn được cập nhật trong cơ sở dữ liệu người ủng hộ chính của bạn

Giới hạn của Mobilize

Không phù hợp lắm với các dịch vụ liên tục như các vai trò dài hạn tại bệnh viện hoặc bảo tàng, vì giao diện được tối ưu hóa mạnh mẽ cho các hoạt động dựa trên sự kiện

Đôi khi Mobilize gửi quá nhiều email nhắc nhở cho một sự kiện, khiến việc theo dõi những email quan trọng trở nên khó khăn

Giá cả của Mobilize

Kế hoạch miễn phí: Phiên bản dùng thử miễn phí có giới hạn

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mobilize

G2: 4,8/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Mobilize?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên G2:

Mobilize là một công cụ tuyệt vời để theo dõi đăng ký sự kiện và quản lý xác nhận tham dự bằng cách giảm tỷ lệ hủy tham dự nhờ văn bản và email xác nhận tự động.

Mobilize là một công cụ tuyệt vời để theo dõi đăng ký sự kiện và quản lý xác nhận tham dự bằng cách giảm tỷ lệ hủy tham dự nhờ văn bản và email xác nhận tự động.

14. Better Impact (Phù hợp nhất cho các tổ chức phi lợi nhuận đã có uy tín cần chứng minh hiệu quả đầu tư tài chính (ROI) của chương trình tình nguyện)

qua Better Impact

Nếu bạn muốn một cơ sở dữ liệu toàn diện cho phép tình nguyện viên tự quản lý hồ sơ cá nhân, Better Impact có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Phần mềm này giúp dữ liệu của bạn luôn chính xác mà không cần nhân viên phải nhập liệu thủ công. Tóm lại, Better Impact tập trung vào việc tiết kiệm thời gian, cụ thể là tuyên bố giúp các điều phối viên tiết kiệm tới 15 giờ mỗi tuần nhờ tự động hóa việc lên lịch hậu cần và nhắc nhở.

Điểm nổi bật của ClickUp chính là Tính năng tính toán ROI cho phần mềm quản lý tình nguyện viên, cho phép bạn chuyển đổi số giờ phục vụ thô thành một trường hợp kinh doanh có thể đo lường được để trình bày với ban quản trị hoặc các nhà tài trợ.

Bằng cách chuyển quy trình tiếp nhận và đào tạo sang các mô-đun eLearning tích hợp sẵn, bạn có thể cài đặt các lộ trình đánh giá năng lực tự động hóa, nghĩa là tình nguyện viên chỉ được phép đăng ký ca làm việc cụ thể sau khi đã vượt qua các bài kiểm tra đào tạo bắt buộc.

Các tính năng nổi bật của Better Impact

Cho phép tình nguyện viên tự sắp xếp lịch làm việc để nhóm của bạn có thể tự chọn ca làm việc từ cổng thông tin hoặc ứng dụng di động, giúp loại bỏ việc trao đổi email qua lại

Tạo các mô-đun eLearning tùy chỉnh để chuyển quá trình onboarding và đào tạo sang hình thức trực tuyến, đảm bảo mọi tình nguyện viên đều được chuẩn bị kỹ lưỡng trước ca làm việc đầu tiên.

Tạo báo cáo ROI chỉ với một cú nhấp chuột, giúp chuyển đổi số giờ tình nguyện thành giá trị tài chính có thể đo lường được và kết quả cộng đồng cho các bên liên quan

Gửi thông báo ca làm việc tự động qua văn bản hoặc email để duy trì tỷ lệ tham gia cao và đảm bảo mọi người đều được cập nhật kịp thời về các thay đổi trong lịch trình

Giới hạn của Better Impact

Nó không cho phép tình nguyện viên tải lên lịch trình sẵn sàng của họ lên lịch, khiến không ai có thể phân công ca làm việc cho họ

Người dùng cho rằng các biểu mẫu đăng ký quá hạn chế

Giá cả hợp lý hơn

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét tốt hơn từ Better Impact

G2: 4,7/5 (hơn 120 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Better Impact?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên G2:

Phần mềm này rất thân thiện với người dùng, đặc biệt là những tình nguyện viên ưa chuộng ứng dụng di động. Dịch vụ khách hàng của họ thuộc hàng đầu. Họ còn có các nhóm người dùng để bạn có thể tìm hiểu thêm về cách những người khác trong lĩnh vực của bạn đang sử dụng Better Impact.

Phần mềm này rất thân thiện với người dùng, đặc biệt là những tình nguyện viên ưa chuộng ứng dụng di động. Dịch vụ khách hàng của họ thuộc hàng đầu. Họ còn có các nhóm người dùng để bạn có thể tìm hiểu thêm về cách những người khác trong lĩnh vực của bạn đang sử dụng Better Impact.

15. Rallly (Phù hợp nhất cho các nhóm dự án chỉ cần thống nhất thời gian cuộc họp hoặc sự kiện)

qua Rallly

Rally là lựa chọn thiết thực nếu bạn cần tìm thời gian cho một cuộc họp tình nguyện viên hoặc một dự án dịch vụ một lần mà không cần phải quản lý một cơ sở dữ liệu đầy đủ. Đây là một công cụ thăm dò ý kiến nhẹ nhàng, được thiết kế để loại bỏ việc trao đổi email qua lại. Bạn chỉ cần chọn một vài ngày khả thi trên lịch, gửi liên kết cho nhóm của mình và để họ bỏ phiếu chọn ngày phù hợp nhất với họ.

Nó coi việc lập lịch là một quy trình hợp tác; sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, nó có thể tự động gửi lời mời lịch đến tất cả những người đã bỏ phiếu, giúp hoàn tất công việc hành chính một cách hiệu quả mà bạn không cần phải cập nhật thủ công cho nhóm của mình.

Mặc dù Rallly không đang theo dõi số giờ phục vụ dài hạn, nhưng khả năng xử lý việc phối hợp giữa các khu vực thông qua tính năng phát hiện múi giờ tự động khiến nó trở thành một công cụ nhỏ gọn hữu ích cho các nhóm làm việc từ xa.

Các tính năng nổi bật nhất của Rallly

Tạo cuộc thăm dò ý kiến cho cuộc họp chỉ trong vài giây bằng cách lựa chọn các ngày và giờ tiềm năng trên giao diện lịch đơn giản

Tự động đồng bộ hóa giữa các múi giờ để các tình nguyện viên làm việc từ xa hoặc các nhóm hoạt động ở nhiều khu vực có thể xem cuộc thăm dò ý kiến theo giờ địa phương của họ

Tổ chức công việc một cách trơn tru trên giao diện gọn gàng, tối giản, miễn phí, giúp tập trung vào lịch trình thay vì các quảng cáo tiếp thị từ bên thứ ba

Cho phép tham gia ẩn danh để giảm bớt rào cản đối với các tình nguyện viên mới, những người có thể còn do dự khi phải tạo tài khoản mới hoặc chia sẻ thông tin cá nhân

Giới hạn của Rallly

Thiếu cơ sở dữ liệu tình nguyện viên nên bạn không thể lưu trữ thông tin liên hệ, giấy miễn trừ trách nhiệm hoặc lịch sử hoạt động trên nền tảng này

Không có các quy tắc cụ thể cho ca làm việc như giới hạn số lượng người tối đa hoặc các mẫu ca lặp lại, khiến nó không phù hợp cho các hoạt động hàng ngày

Giá của Rallly

Hobby: Miễn phí vĩnh viễn

Ưu điểm: $7/tháng

Đánh giá và nhận xét về Rallly

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Rallly?

Đây là nhận xét từ một người đánh giá trên G2:

Nó cho phép các nhóm tùy chỉnh công việc và báo cáo để phù hợp với nhu cầu và tích hợp với các công cụ khác.

Nó cho phép các nhóm tùy chỉnh công việc và báo cáo để phù hợp với nhu cầu và tích hợp với các công cụ khác.

16. TimeCounts (Phù hợp nhất cho các nhóm có kích thước nhỏ đến trung bình ưu tiên giao diện trung tâm cộng đồng gọn gàng, hiện đại)

qua TimeCounts

Timecounts thay thế các cơ sở dữ liệu tình nguyện viên truyền thống bằng một cổng thông tin công khai, nơi các nhà tài trợ có thể duyệt qua và đăng ký các vai trò. Nền tảng này tập trung vào quy trình tiếp nhận, cho phép bạn tạo danh sách kiểm tra bắt buộc dành cho các tình nguyện viên mới.

Bạn có thể yêu cầu tình nguyện viên xem video đào tạo, tải lên chứng chỉ hoặc ký vào bản cam kết điện tử trước khi hệ thống cho phép họ tham gia ca làm việc.

Nó còn tích hợp chương trình hợp tác Double the Donation, giúp xác định nơi làm việc của tình nguyện viên ngay trong quá trình đăng ký. Điều này cho phép tổ chức của bạn tự động theo dõi và yêu cầu các khoản tài trợ Dollars for Doers, nơi các công ty đóng góp tiền dựa trên số giờ tình nguyện của nhân viên mà không cần bất kỳ báo cáo thủ công nào thêm.

Các tính năng nổi bật của TimeCounts

Khởi chạy một Trung tâm Cộng đồng mang thương hiệu riêng chỉ trong vài phút, cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc và phong cách phù hợp với tổ chức của mình để mang lại trải nghiệm tình nguyện liền mạch

Tự động hóa danh sách kiểm tra quá trình tiếp nhận để đảm bảo mọi tình nguyện viên mới đều đã hoàn thành khóa đào tạo và thủ tục giấy tờ trước khi được phép đăng ký ca làm việc

Sử dụng các bộ lọc danh sách mạnh mẽ để nhanh chóng tìm kiếm tình nguyện viên dựa trên thẻ tùy chỉnh, kỹ năng hoặc trạng thái ‘đã được phê duyệt’ cụ thể cho các công việc chuyên môn

Tự động đồng bộ hóa dữ liệu giữa các biểu mẫu tuyển dụng và cơ sở dữ liệu chính của bạn để loại bỏ việc mục nhập thủ công và duy trì danh sách tình nguyện viên luôn được cập nhật

Giới hạn của TimeCounts

Báo cáo mang tính trực quan hơn là kỹ thuật, vì vậy mặc dù rất hữu ích để có cái nhìn tổng quan nhanh chóng về tác động, nó có thể thiếu độ chi tiết cần thiết cho các cuộc kiểm toán phức tạp về tài trợ của chính phủ

Không có tính năng tệp đính kèm CV

Giá của TimeCounts

Miễn phí vĩnh viễn

Pro: 59 USD/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về TimeCounts

G2: 4.2/5 (hơn 25 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về TimeCounts?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên G2:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng thật sự xuất sắc. Tôi đã có rất nhiều câu hỏi được giải đáp hoặc xử lý trong khoảng thời gian từ 10 phút đến 24 giờ. Rất ấn tượng.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng thật sự xuất sắc. Tôi đã có rất nhiều câu hỏi được giải đáp hoặc xử lý trong khoảng thời gian từ 10 phút đến 24 giờ. Rất ấn tượng.

17. Rosterfy (Phù hợp nhất cho các sự kiện toàn cầu và các tổ chức cần quy trình tuyển dụng tự động hóa, toàn diện)

qua Rosterfy

Rosterfy là giải pháp cấp doanh nghiệp dành cho việc điều phối tình nguyện viên trong các sự kiện quan trọng. Đây là nền tảng đứng sau các sự kiện lớn trên thế giới như Giải Marathon Sydney và SXSW, nơi việc quản lý hàng nghìn người đòi hỏi nhiều hơn chỉ một lịch trình đơn thuần. Rosterfy sử dụng tự động hóa thông minh để quản lý toàn bộ chu trình hoạt động của tình nguyện viên, từ khâu đăng ký ban đầu cho đến đào tạo và lịch trình làm việc tại hiện trường.

Nền tảng này cũng bao gồm các mô-đun chuyên biệt dành cho Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) và Học tập qua Hoạt động Dịch vụ. Điều này cho phép các tổ chức quản lý từng tình nguyện viên cũng như toàn bộ nhóm nhân viên và các khoa trong trường đại học trên cùng một bảng điều khiển.

Các tính năng nổi bật của Rosterfy

Tự động hóa quy trình tiếp nhận tình nguyện viên bằng cách cài đặt các quy trình làm việc giúp đưa tình nguyện viên qua các giai đoạn tuyển dụng, đào tạo và kiểm tra tuân thủ mà không cần can thiệp thủ công

Ra mắt ứng dụng dành riêng cho tình nguyện viên để nhóm của bạn có thể truy cập lịch trình, tài liệu đào tạo và các thay đổi ca làm việc của họ mọi lúc mọi nơi

Triển khai chương trình khen thưởng và công nhận sử dụng huy hiệu điện tử, chứng chỉ và phiếu thưởng để duy trì sự tham gia của những tình nguyện viên xuất sắc cho các sự kiện trong tương lai

Tạo các báo cáo DEI và ESG nâng cao để chứng minh tác động của chương trình tình nguyện viên đối với các bên liên quan bằng cách sử dụng dữ liệu thời gian thực và đang theo dõi ROI

Giới hạn của Rosterfy

Thiếu dịch vụ hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy

Không có nhật ký kiểm tra trong chế độ xem để xem các thay đổi đã được thực hiện trên hệ thống và do ai thực hiện

Giá của Rosterfy

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Rosterfy

G2: 4.4/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 35 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Rosterfy?

Một người đánh giá của Capterra đã đánh giá công cụ này:

Phần mềm này rất dễ sử dụng và đội ngũ nhân viên tại Rosterfy luôn hỗ trợ tôi và đề xuất các cách cải thiện cổng thông tin của chúng tôi để mọi thứ trở nên hiệu quả hơn. Phần mềm này thân thiện với người dùng, không chỉ đối với quản trị viên mà còn đối với người dùng của chúng tôi, điều này rất quan trọng. Chúng tôi đã thiết lập các quy trình tự động hóa cho các lời nhắc nhở và tích hợp hệ thống phản hồi.

Phần mềm này rất dễ sử dụng và đội ngũ nhân viên tại Rosterfy luôn hỗ trợ tôi và đề xuất các cách cải thiện cổng thông tin của chúng tôi để mọi thứ trở nên hiệu quả hơn. Phần mềm này thân thiện với người dùng, không chỉ đối với quản trị viên mà còn đối với người dùng của chúng tôi, điều này rất quan trọng. Chúng tôi đã thiết lập các quy trình tự động hóa cho các nhắc nhở và tích hợp hệ thống phản hồi.

18. HandsOn Kết nối (Phù hợp nhất cho các tổ chức phi lợi nhuận quy mô lớn và các tổ chức đa quốc gia cần hệ thống CRM dựa trên Salesforce)

qua HandsOn Connect

Hãy sử dụng HandsOn Connect nếu tổ chức của bạn đã vượt qua giai đoạn chỉ cần các bảng đăng ký đơn giản. Hiện là một phần của gia đình Galaxy Digital, phần mềm này được xây dựng trực tiếp trên nền tảng Salesforce, cho phép xử lý lượng dữ liệu khổng lồ trên nhiều địa điểm. Nếu bạn cần quản lý hàng nghìn hồ sơ tình nguyện viên cùng với các chiến dịch gây quỹ phức tạp, công tác vận động và các chương trình quốc tế, đây là một lựa chọn phù hợp.

Đối với các tổ chức toàn cầu, bảng điều khiển Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của nền tảng này đang phát huy hiệu quả theo thời gian. Nó tự động phân loại dữ liệu tác động của dự án thành các chỉ số có thể xuất ra để sử dụng trong báo cáo CSR hàng năm.

Và để khắc phục những hạn chế về mặt kỹ thuật thường gặp ở Salesforce, họ còn cung cấp dịch vụ Quản trị viên hệ thống ảo, cung cấp cho bạn một chuyên gia chuyên trách để xử lý cấu hình hệ thống phía sau.

Các tính năng nổi bật của HandsOn Connect

Quản lý các chương trình tình nguyện toàn cầu với giao diện đa ngôn ngữ hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Trung và nhiều ngôn ngữ khác

Tự động đồng bộ hóa dữ liệu tình nguyện viên và nhà tài trợ trong Salesforce Nonprofit Success Pack để xác định những người ủng hộ nào có khả năng đóng góp tài chính cao nhất

Tạo các mẫu HTML và CSS tùy chỉnh bằng plugin LlamaSite để hiển thị các cơ hội tình nguyện trực tiếp trên trang WordPress của bạn

Theo dõi các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) thông qua các bảng điều khiển được cấu hình sẵn, giúp báo cáo chi tiết về mức độ phù hợp của các dự án với các tiêu chuẩn tác động toàn cầu

Những giới hạn của HandsOn Connect

Rào cản kỹ thuật cao khi bắt đầu sử dụng, vì nền tảng này được xây dựng trên Salesforce và thường yêu cầu một quản trị viên được đào tạo để cài đặt và duy trì hệ thống

Điều này có thể gây tốn kém cho các nhóm nhỏ vì bạn thường phải trả phí cho cả giấy phép HandsOn Kết nối và dịch vụ tư vấn chuyên sâu về Salesforce để tận dụng tối đa các tính năng của nó

Giá của HandsOn Connect kết nối

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về HandsOn Connect

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4.1/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về HandsOn Connect?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên Capterra:

Sự thuận tiện khi chúng tôi có thể chỉnh sửa trang web công khai và sự thuận tiện khi nhân viên không phải quản trị viên có thể tương tác với cổng thông tin đối tác. Bản cập nhật lên phiên bản 3.0 đã làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn rất nhiều!

Sự thuận tiện khi chỉnh sửa trang web công khai và khả năng tương tác dễ dàng của nhân viên không phải quản trị viên với cổng thông tin đối tác. Bản cập nhật lên phiên bản 3.0 đã cải thiện rất nhiều!

19. Givlly Volunteer Management (Phù hợp nhất cho các cơ quan dịch vụ xã hội (SSA) và tổ chức phi lợi nhuận cần một hệ thống quản lý học tập tích hợp)

qua Givlly

Givlly tập trung vào toàn bộ chu trình hoạt động của tình nguyện viên. Phần mềm này xử lý mọi thứ, từ quy trình tiếp nhận và phỏng vấn tùy chỉnh cho đến việc phân công tình nguyện viên vào các vai trò cụ thể và đang theo dõi sự tham gia của họ thông qua một ứng dụng di động chuyên dụng. Vì phần mềm này còn bao gồm mô-đun quản lý nhà tài trợ, bạn có thể thấy mức độ tham gia của tình nguyện viên có mối tương quan trực tiếp như thế nào với các chiến dịch gây quỹ của bạn.

Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) tích hợp của ClickUp hỗ trợ các lộ trình học tập tự động hóa. Điều này cho phép bạn tổ chức các khóa đào tạo tuân thủ bắt buộc, chẳng hạn như các khóa học về bảo vệ trẻ em hoặc bảo mật dữ liệu, ngay trên nền tảng. Một tình nguyện viên chỉ được chuyển sang trạng thái ‘Đã hoàn thành’ sau khi hoàn thành thành công các mô-đun được giao và vượt qua các bài kiểm tra liên quan.

Các tính năng nổi bật của Givlly Volunteer Management

Quản lý đào tạo tình nguyện viên với Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) tích hợp sẵn để tổ chức các khóa học và theo dõi chứng chỉ ngay trên nền tảng

Tự động hóa việc theo dõi hoạt động CSR để tạo thư cảm ơn và báo cáo tác động cho các đối tác doanh nghiệp mà không cần thực hiện mục nhập thủ công

Sử dụng các ứng dụng di động chuyên dụng dành cho cả quản trị viên và tình nguyện viên để quản lý lịch trình, theo dõi sự tham gia và liên lạc mọi lúc mọi nơi

Tùy chỉnh quy trình tiếp nhận tình nguyện viên để bao gồm các giai đoạn phỏng vấn cụ thể và các câu hỏi sàng lọc phù hợp với tiêu chuẩn an toàn của tổ chức bạn

Những giới hạn của Givlly Volunteer Management

Số lượng tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba giới hạn so với các nền tảng cũ hơn, điều này có thể khiến bạn phải chủ yếu dựa vào các công cụ tích hợp sẵn của Givlly cho tất cả các hoạt động

Bộ tính năng đa dạng tạo ra một đường cong học tập, vì người dùng phải điều hướng qua các mô-đun dành cho đào tạo, quyên góp và sự kiện trong cùng một giao diện

Giá dịch vụ quản lý tình nguyện viên Givlly

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Givlly Volunteer Management

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

20. Jotform Volunteer Management Suite (Phù hợp nhất cho các nhóm nhỏ muốn chuyển đổi các biểu mẫu đã gửi thành bảng công việc tự động hóa)

qua Jotform

Jotform được biết đến rộng rãi nhờ các biểu mẫu của mình, nhưng tính năng Bảng đã biến nó thành một công cụ quản lý dự án thực sự dành cho các tổ chức phi lợi nhuận. Tính năng này được thiết kế để thu hẹp khoảng cách giữa việc tình nguyện viên điền đơn đăng ký và việc điều phối viên thực sự giao công việc cho họ.

Khi ai đó gửi biểu mẫu đăng ký, phần mềm có thể tự động tạo thẻ công việc trên Bảng trực quan, đảm bảo không có tình trạng tình nguyện viên mới bị bỏ sót trong hộp thư đến chưa đọc.

Các AI Agents của ClickUp có thể xử lý các yêu cầu ban đầu của tình nguyện viên 24/7, cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa ngay cả trước khi họ điền đơn đăng ký. Để tránh tình trạng dữ liệu bị phân mảnh, tính năng Salesforce Dynamic Prefill được cập nhật cho phép bạn lấy dữ liệu thời gian thực từ hệ thống CRM để điền vào các trường biểu mẫu, đảm bảo thông tin tình nguyện viên luôn nhất quán trên các nền tảng.

Các tính năng nổi bật của Jotform Volunteer Management Suite

Tự động hóa việc tạo công việc bằng cách chuyển đổi ngay lập tức các biểu mẫu đăng ký tình nguyện viên thành các thẻ hành động trên bảng dự án của bạn

Quản lý các ưu tiên và ngày đáo hạn để theo dõi các mốc thời gian quan trọng như đơn xin tài trợ hoặc giấy phép tổ chức sự kiện

Hợp tác theo thời gian thực bằng cách cho phép các thành viên trong nhóm để lại bình luận và cập nhật trạng thái trực tiếp trên thẻ công việc tình nguyện

Thu thập chữ ký điện tử cho các giấy miễn trừ trách nhiệm và thỏa thuận bảo mật (NDA) trong quá trình đăng ký ban đầu bằng các tính năng tích hợp của Jotform Sign

Những giới hạn của Jotform Volunteer Management Suite

Đây không phải là một cơ sở dữ liệu chuyên dụng cho tình nguyện viên, vì nền tảng này được xây dựng dựa trên các biểu mẫu và công việc thay vì một hệ thống CRM dài hạn để quản lý mối quan hệ với người ủng hộ

Giới hạn số lượng đăng ký áp dụng cho các kế hoạch miễn phí và kế hoạch cấp thấp hơn, điều này có thể gây bất tiện nếu bạn có lượng đăng ký tình nguyện viên lớn mỗi tháng

Giá của bộ phần mềm quản lý tình nguyện viên Jotform

Gói Starter: Gói miễn phí

Gói Bronze: $39/tháng

Gói Silver: $49/tháng

Gói Gold: $129/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jotform Volunteer Management Suite

G2: 4,7/5 (hơn 4.700 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Jotform Volunteer Management Suite?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên Capterra:

Dễ dàng cài đặt và thu thập dữ liệu, thiết kế biểu mẫu rất dễ sử dụng. Không có thời gian ngừng hoạt động do sự cố kỹ thuật. Rất dễ tiếp cận.

Dễ dàng cài đặt và thu thập dữ liệu, thiết kế biểu mẫu rất dễ sử dụng. Không có thời gian ngừng hoạt động do sự cố kỹ thuật. Rất dễ tiếp cận.

ClickUp Volunteers là sự lựa chọn đúng đắn!

Quản lý tình nguyện viên là việc đảm bảo mọi thứ được kết nối chặt chẽ để nhóm của bạn có thể tập trung vào việc tạo ra tác động thực sự. Các công cụ trong danh sách này có thể hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau, nhưng khi quy trình làm việc của bạn bị phân tán giữa các biểu mẫu, bảng tính, cuộc trò chuyện và báo cáo, các thông tin quan trọng sẽ dễ bị bỏ sót.

Đó chính là điểm đột phá của ClickUp, giúp tập trung toàn bộ quy trình quản lý tình nguyện viên vào một nơi duy nhất. Từ việc thu thập đăng ký qua biểu mẫu (Forms) đến việc chuyển đổi chúng thành các công việc cụ thể ngay lập tức, mọi thứ đều được tổ chức khoa học ngay từ đầu. Khi các chương trình của bạn phát triển, ClickUp Brain sẽ giúp bạn nắm bắt toàn bộ tình hình bằng cách tổng hợp dữ liệu tình nguyện viên, phát hiện các lỗ hổng và hỗ trợ lập kế hoạch hiệu quả hơn.

Và khi cần theo dõi tiến độ, Bảng điều khiển sẽ cung cấp cho bạn chế độ xem theo thời gian thực về mức độ tham gia, số giờ ghi nhận và hiệu suất chương trình mà không cần phải liên tục cập nhật. Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅