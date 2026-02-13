10 giải pháp thay thế Galaxy AI tốt nhất cho công việc, viết lách và nghiên cứu

Galaxy AI là bộ tính năng AI của Samsung Electronics được tích hợp sẵn trên các thiết bị Galaxy như điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị đeo. Nó kết hợp AI trên thiết bị và AI đám mây để hỗ trợ năng suất, sáng tạo và giao tiếp.

Nền tảng này thực hiện công việc chỉnh sửa nhanh, tóm tắt, dịch thuật, hỗ trợ văn bản và các công việc viết nhẹ trên thiết bị di động. Nó cũng có điểm tương đồng với các công cụ như Google Lens trong các lĩnh vực như nhận diện hình ảnh và nhận diện ngữ cảnh.

Khi công việc trở nên phức tạp hơn, những giới hạn của hệ thống AI tập trung vào thiết bị bắt đầu lộ ra. Các công việc như nghiên cứu sâu, tạo/lập nội dung dài, phân tích dữ liệu, báo cáo và hợp tác giữa các công cụ thường đòi hỏi khả năng rộng hơn so với những gì AI di động gốc có thể cung cấp.

Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ khám phá các giải pháp thay thế cho Galaxy AI hỗ trợ các trường hợp sử dụng rộng hơn, mô tả những gì mỗi nền tảng cung cấp, cùng với các giới hạn chính và giá cả, để giúp bạn lựa chọn hiệu quả hơn.

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong các giải pháp thay thế Galaxy AI?

Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào trường hợp sử dụng cụ thể của bạn và kế hoạch sử dụng AI ngoài trợ lý trên thiết bị. Tuy nhiên, dưới đây là một số yếu tố chính cần xem xét trước khi chọn giải pháp thay thế.

Khả năng duy trì ngữ cảnh qua các công việc và tệp tin: Đảm bảo công cụ có thể duy trì ngữ cảnh qua các tài liệu, cuộc hội thoại hoặc dự án thay vì reset sau mỗi lệnh hoặc phiên làm việc.

Hỗ trợ hợp tác và chia sẻ công việc: Ưu tiên các giải pháp thay thế Galaxy AI cho phép nhiều người cùng làm việc trên cùng một nội dung, tệp tin hoặc quy trình làm việc, thay vì giới hạn việc sử dụng AI chỉ cho các tương tác cá nhân.

Kiểm soát chất lượng và giọng điệu đầu ra: Lựa chọn các giải pháp thay thế Galaxy AI có chi phí hợp lý cho phép bạn tinh chỉnh, lặp lại và hướng dẫn đầu ra thay vì tạo ra các phản hồi đơn lẻ với khả năng tùy chỉnh giới hạn.

Tích hợp với các công cụ làm việc hàng ngày: Tìm kiếm một công cụ có thể kết nối với tài liệu, bảng tính, công cụ quản lý dự án, email, lưu trữ đám mây và toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn.

Khả năng mở rộng khi công việc phát triển: Đảm bảo công cụ vẫn hữu ích khi các công việc trở nên phức tạp hơn, thường xuyên hơn hoặc yêu cầu làm việc trong nhóm, thay vì chỉ được tối ưu hóa cho mục đích sử dụng cá nhân nhẹ nhàng.

Giới hạn rõ ràng, giá cả và quản lý dữ liệu: Đánh giá cách giới hạn sử dụng, các gói giá và chính sách bảo mật dữ liệu thay đổi khi bạn phụ thuộc nhiều hơn vào nền tảng này cho công việc hàng ngày.

Các lựa chọn thay thế Galaxy AI hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh nhanh các công cụ đã lọt vào danh sách các lựa chọn thay thế tốt nhất của chúng tôi:

Công cụ Các tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Quản lý công việc, tài liệu, hỗ trợ viết bằng AI, tự động hóa công việc, hợp tác Các nhóm tổ chức công việc, tài liệu và hợp tác vượt ra ngoài trí tuệ nhân tạo trên thiết bị. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Microsoft Copilot Hỗ trợ AI trên Word, Excel, PowerPoint, Outlook và nhóm Teams Các nhóm sử dụng Microsoft 365 cho tài liệu, cuộc họp và email Miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $18/tháng mỗi người dùng Claude Xử lý ngữ cảnh dài, phân tích tài liệu, quy trình làm việc viết và nghiên cứu Công việc của những người viết và nhà nghiên cứu là làm việc với các tài liệu dài và phân tích phức tạp Miễn phí; kế hoạch trả phí từ $20/tháng Google Gemini Nghiên cứu, chỉnh sửa tài liệu, đầu vào đa phương tiện, đầu ra hình ảnh và âm thanh Các nhóm kết hợp tìm kiếm, tài liệu và nghiên cứu sáng tạo Miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $7.99/tháng ChatGPT Viết, lập kế hoạch, nghiên cứu, trợ lý tùy chỉnh, không gian làm việc chia sẻ Cá nhân và nhóm cần một trợ lý AI linh hoạt, đa năng. Miễn phí; kế hoạch trả phí từ $8/tháng Linguix Ngữ pháp, nhất quán về giọng điệu, mẫu văn bản, hỗ trợ viết đa ngôn ngữ Các nhóm chuẩn hóa giao tiếp kinh doanh hàng ngày Miễn phí; kế hoạch trả phí từ $99/tháng Alteryx Chuẩn bị dữ liệu, tự động hóa phân tích, quy trình làm việc AI được quản lý Các nhóm tự động hóa phân tích dữ liệu phức tạp và quy trình ra quyết định. Các kế hoạch dịch vụ trả phí từ $250/tháng cho mỗi người dùng Krater. ai Tạo văn bản, hình ảnh, âm thanh và hoạt hình Các nhóm sáng tạo sản xuất tài sản hình ảnh và đa phương tiện Kế hoạch trả phí từ $9/tháng Magai Truy cập vào nhiều mô hình AI, nhân vật ảo và quản lý lời nhắc. Người dùng chuyên nghiệp và các cơ quan tham gia vào công việc với nhiều mô hình AI khác nhau Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $30/tháng cho mỗi người dùng NinjaChat AI Phân tích tài liệu, tóm tắt, Bản đồ Tư duy, tạo hình ảnh Các công cụ đa năng chuyển đổi tài liệu và phương tiện truyền thông thành tài nguyên học tập. Kế hoạch trả phí từ $9/tháng

Các lựa chọn thay thế Galaxy AI tốt nhất

Dưới đây là cái nhìn chi tiết về các giải pháp thay thế Galaxy AI có thể giúp bạn nâng cao năng suất làm việc, tự động hóa quy trình làm việc, tạo nội dung và hợp tác hiệu quả thông qua giao diện thân thiện với người dùng:

1. ClickUp (Trợ lý AI tốt nhất cho mọi công việc của bạn)

Tạo email và tin nhắn nhanh chóng với ClickUp Brain

Các công cụ AI dựa trên trò chuyện rất giỏi trong việc tạo ra câu trả lời. Nhưng chúng chưa thể thực hiện được.

ClickUp được xây dựng như một không gian làm việc AI tích hợp, nơi AI hoạt động trực tiếp bên trong các dự án, công việc và tài liệu của bạn.

Hãy xem ClickUp so sánh như thế nào với tư cách là lựa chọn thay thế Galaxy AI hàng đầu 👇

Làm cho mọi thứ trong Không gian Làm việc của bạn trở nên có thể tìm kiếm và truy cập được.

Đầu tiên, ClickUp Enterprise Search tập hợp tất cả dữ liệu công việc của bạn vào một không gian tìm kiếm duy nhất. Nó biến thông tin phân tán từ các công cụ khác nhau của bạn (bao gồm Drive, Notion, Slack, Gmail và nhiều công cụ khác) thành một nguồn thông tin duy nhất và đáng tin cậy.

Tìm kiếm toàn bộ không gian làm việc và các công cụ kết nối của bạn bằng AI.

Tất cả nội dung trong Không gian Làm việc của bạn đều có thể tìm kiếm và truy cập.

Khác với các công cụ tìm kiếm truyền thống dựa vào từ khóa, nó hiểu ngôn ngữ tự nhiên để giải thích câu hỏi và trả về kết quả trong bối cảnh đầy đủ. Và vì ClickUp thường xuyên chỉ mục nội dung, các tìm kiếm của bạn phản ánh trạng thái mới nhất của không gian làm việc của bạn.

✏️ Ghi chú: Tìm kiếm trên tất cả các công cụ của bạn không có nghĩa là phải mạo hiểm với dữ liệu của bạn. ClickUp Connected Search giúp mọi thứ dễ dàng tìm kiếm nhưng vẫn đảm bảo bảo mật. Nền tảng này tuân thủ GDPR, ISO, HIPAA và SOC 2, không sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để đào tạo hoặc lưu trữ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng hiểu công việc của bạn

Tìm kiếm Kết nối giúp bạn tìm thấy những gì bạn cần. Bước tiếp theo là gì?

ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo bối cảnh tích hợp sẵn, giúp bạn hiểu rõ hơn về nó.

Hỏi câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường, nhận tóm tắt nhanh về cập nhật dự án, xác định các rào cản, tóm tắt dự án và trích xuất các mục cần thực hiện từ bản ghi cuộc họp.

Giả sử bạn đang dẫn dắt một chiến dịch ra mắt sản phẩm với các công việc phân tán trên tài liệu Docs, bình luận, chủ đề tin nhắn Slack và ghi chú cuộc họp.

Bạn nhập: “Điều gì đang cản trở việc ra mắt quý 3?”

ClickUp Brain quét dữ liệu thời gian thực trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn — trạng thái công việc, các công việc quá hạn, bình luận gần đây và bản ghi cuộc họp. Nó xác định rằng việc phê duyệt thiết kế đang chờ xử lý, hai công việc kỹ thuật bị trì hoãn và một công việc phụ thuộc vào đánh giá pháp lý vẫn chưa được giải quyết.

Từ đó, bạn có thể:

Tạo bản tóm tắt trạng thái triển khai cho các bên liên quan

Chuyển đổi các rào cản thành các công việc được giao với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn.

Tự động tạo các bước tiếp theo cho các phê duyệt chưa được giải quyết.

Cập nhật tài liệu dự án với trạng thái thực hiện mới nhất.

Hỏi câu hỏi, nhận câu trả lời ngay lập tức và đơn giản hóa công việc bằng ClickUp Brain.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng AI trong ClickUp như một trợ lý cá nhân để tránh việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục và lấy lại sự tập trung của mình 👇

Truy cập nhiều mô hình AI trong cùng một Không gian Làm việc

ClickUp Brain cho phép bạn truy cập nhiều mô hình AI bên ngoài từ một giao diện duy nhất. Bạn không cần phải chuyển đổi công cụ, chuyển đổi tab hoặc quản lý các gói đăng ký riêng biệt.

Quyền truy cập mô hình được quản lý thông qua ClickUp Brain. Tất cả việc sử dụng AI được tập trung, có quyền truy cập và có thể kiểm tra trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Điều này ngăn chặn tình trạng phân mảnh thường xảy ra khi các nhóm phụ thuộc vào nhiều công cụ AI độc lập cho các công việc khác nhau.

Truy cập các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hàng đầu tại một nơi duy nhất với ClickUp Brain.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: Claude cho việc suy luận dài, phân tích sâu và tổng hợp.

ChatGPT cho việc soạn thảo nhanh, thực thi và công việc ở cấp độ công việc.

Gemini cho nghiên cứu đòi hỏi lượng thông tin lớn hoặc cần tham chiếu chéo.

📌 Ví dụ: Một nhóm chiến lược có thể sử dụng Gemini để phân tích nghiên cứu có nhiều nguồn dữ liệu, Claude để tổng hợp thông tin thành một câu chuyện, và ChatGPT để biến câu chuyện đó thành các công việc có thể thực hiện—tất cả mà không cần rời khỏi ClickUp.

Hãy để Super Agents làm những việc cần làm

Super Agents là các trợ lý AI hoạt động liên tục trong Không gian Làm việc của bạn. Chúng theo dõi các công việc, dòng thời gian, mối quan hệ phụ thuộc và mô hình hoạt động, sau đó phản hồi khi điều kiện thay đổi — mà không cần phải nhập lệnh mỗi lần.

Thay vì phải chờ ai đó phát hiện vấn đề hoặc yêu cầu cập nhật, Super Agents giúp công việc tiếp tục diễn ra một cách tự động trong nền.

📌 Ví dụ: Một Super Agent có thể: Tổng hợp các buổi đánh giá sprint và nhấn mạnh các rủi ro trong quá trình triển khai trước khi sprint tiếp theo bắt đầu.

Phát hiện các công việc quá hạn hoặc bị đình trệ và tự động thông báo cho chủ sở hữu phù hợp.

Theo dõi tiến độ dự án và tạo các bản cập nhật trạng thái định kỳ cho các bên liên quan.

Kích hoạt các công việc tiếp theo khi các công việc phụ thuộc hoàn thành hoặc trạng thái thay đổi. 🎥 Xem video này để tìm hiểu thêm về Super Agents cho quản lý dự án được hỗ trợ bởi AI .

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giữ các cuộc hội thoại liên quan đến công việc. Chuyển tin nhắn thành công việc, gắn thẻ người chịu trách nhiệm và giữ các quyết định kết nối với việc thực hiện thay vì bị chôn vùi trong các chủ đề với ClickUp Chat

Tự động hóa công việc lặp đi lặp lại bằng các quy tắc không cần mã hóa đơn giản hoặc logic được hỗ trợ bởi AI thông qua ClickUp Automations

Kết nối ClickUp với các công cụ như Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion và nhiều công cụ khác. Tích hợp ClickUp giúp các tệp tin, cuộc hội thoại và cập nhật được đồng bộ hóa vào một hệ thống duy nhất, giúp không gian làm việc của bạn trở thành nguồn thông tin duy nhất.

Ghi lại ý tưởng, bình luận hoặc cập nhật bằng giọng nói và chuyển đổi ngay lập tức thành văn bản có cấu trúc với tính năng Talk to Text

Giới hạn của ClickUp

Phạm vi rộng về tính năng có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.850+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người dùng G2 chia sẻ:

ClickUp tích hợp tất cả các công việc, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian vào một không gian làm việc thống nhất. Chúng tôi đã sử dụng nó từ năm 2018, và nó vô cùng linh hoạt trong việc quản lý cả quy trình làm việc nội bộ và dự án khách hàng. Các chế độ xem tùy chỉnh (Danh sách công việc, Bảng, Lịch, v.v.) và các tùy chọn tự động hóa chi tiết giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Ngoài ra, các bản cập nhật tính năng thường xuyên cho thấy họ thực sự cam kết cải thiện nền tảng.

ClickUp tích hợp tất cả các công việc, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian vào một không gian làm việc thống nhất. Chúng tôi đã sử dụng nó từ năm 2018, và nó vô cùng linh hoạt trong việc quản lý cả quy trình làm việc nội bộ và dự án khách hàng. Các chế độ xem tùy chỉnh (Danh sách công việc, Bảng, Lịch, v.v.) và các tùy chọn tự động hóa chi tiết giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Ngoài ra, các bản cập nhật tính năng thường xuyên cho thấy họ thực sự cam kết cải thiện nền tảng.

2. Microsoft Copilot (Phù hợp nhất cho các nhóm sử dụng Microsoft 365 muốn hỗ trợ AI trên tài liệu, cuộc họp và email)

qua Microsoft Copilot

Microsoft Copilot là một trợ lý kỹ thuật số được hỗ trợ bởi AI, hỗ trợ các trường hợp sử dụng AI phổ biến trong tài liệu, cuộc họp và giao tiếp. Trung tâm của nó là một giao diện trò chuyện bảo mật, đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp, được hỗ trợ bởi các mô hình AI mới nhất.

Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ Phản hồi Nhanh cho tốc độ và chế độ Suy Nghĩ Sâu cho các tình huống phức tạp. Tính năng này cũng rất hữu ích trong công việc xử lý các bản ghi cuộc họp dày đặc hoặc các dự án đa tệp.

Đối với hợp tác nhóm, Copilot Pages cung cấp một không gian làm việc mạnh mẽ. Bạn có thể kéo các phần của phản hồi trò chuyện vào một trang, nơi mọi người có thể chỉnh sửa cùng nhau, nhập nội dung từ các tệp khác và hoàn thiện tài liệu chung.

Sau đó là Copilot Notebooks, được thiết kế cho nghiên cứu sâu hơn và giải quyết vấn đề có cấu trúc. Bạn có thể thu thập tệp tin, ghi chú cuộc họp và liên kết web vào một sổ tay duy nhất để Copilot có thể hoạt động trong bối cảnh đầy đủ của một dự án kéo dài.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Copilot

Soạn thảo nội dung, phát triển ý tưởng, tạo danh sách công việc và tổ chức thông tin bằng cách sử dụng các lệnh mở rộng.

Kết hợp Copilot với các ứng dụng Microsoft 365 mà bạn đã sử dụng, như Word, Excel, PowerPoint, Outlook và Teams, để nhận đề xuất công thức, tóm tắt chủ đề email và tóm tắt cuộc họp.

Tự động hóa quản trị cuộc gọi bằng cách ghi lại các điểm chính, người chịu trách nhiệm và các bước tiếp theo cho cả cuộc gọi VoIP và PSTN.

Giới hạn của Microsoft Copilot

Đối với người dùng không sử dụng Microsoft 365, Copilot vẫn chưa khả dụng.

Giá của Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot Trò chuyện: Miễn phí khi sử dụng gói đăng ký Microsoft 365 hợp lệ.

Microsoft 365 Copilot Kinh doanh: $18/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Copilot Enterprise: $30/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Copilot

G2: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft Copilot?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Điều tôi thích nhất ở Microsoft Copilot là cách nó hoạt động như một trợ lý thông minh trong các công cụ tôi đã sử dụng, giúp tôi tạo nội dung, phân tích dữ liệu hoặc tóm tắt thông tin một cách nhanh chóng. Điều hữu ích nhất là khả năng tiết kiệm thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại, tạo ra ý tưởng và cung cấp những thông tin sâu sắc mà có thể mất nhiều thời gian hơn để thu thập thủ công.

Điều tôi thích nhất ở Microsoft Copilot là cách nó hoạt động như một trợ lý thông minh trong các công cụ tôi đã sử dụng, giúp tôi tạo nội dung, phân tích dữ liệu hoặc tóm tắt thông tin một cách nhanh chóng. Điều hữu ích nhất là khả năng tiết kiệm thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại, tạo ra ý tưởng và cung cấp những thông tin sâu sắc mà có thể mất nhiều thời gian hơn để thu thập thủ công.

3. Claude (Phù hợp nhất cho nhà văn và nhà nghiên cứu thực hiện công việc với tài liệu dài và các công việc phân tích phức tạp)

qua Claude

Claude AI là một hệ thống AI cuộc hội thoại tiên tiến được thiết kế để đảm bảo tính rõ ràng, an toàn và khả năng suy luận phức tạp.

Được phát triển bởi Anthropic, nó có thể phân tích tài liệu, tóm tắt thông tin và soạn thảo văn bản có cấu trúc. Claude AI hỗ trợ quy trình làm việc hợp tác bằng cách tích hợp với các đường ống nội dung và công cụ phát triển thông qua API.

Đầu tiên, nó hỗ trợ hợp tác chuyên nghiệp trên các công việc phức tạp, từ phân tích chuyên sâu đến viết bài dài. Bạn có thể tải lên tài liệu một lần và tham chiếu chúng trong các cuộc hội thoại, điều này rất hữu ích cho việc duy trì tính nhất quán trong các quy trình làm việc kinh doanh yêu cầu sự đồng bộ.

Nó có thể phân tích toàn bộ sách, tệp PDF dài hoặc cơ sở mã nguồn lớn trong một phiên làm việc duy nhất, khiến nó rất phù hợp để tóm tắt tài liệu 100 trang hoặc điều hướng các hệ thống phức tạp mà không cần chia nhỏ thủ công.

Các tính năng nổi bật của Claude

Nhận các tham chiếu chi tiết về các câu và đoạn văn cụ thể mà Claude sử dụng để tạo ra các phản hồi, dẫn đến các kết quả có thể kiểm chứng và đáng tin cậy hơn.

Thực hiện công việc trên hàng trăm công cụ và API, như cập nhật hồ sơ CRM hoặc lên lịch cuộc họp trên toàn bộ hệ thống của bạn.

Phân tích dữ liệu, tạo biểu đồ trực quan, xem xét tài liệu, đánh giá quyết định hoặc phân tích các lựa chọn quan trọng.

Giới hạn của Claude

Người dùng sử dụng kế hoạch $20/tháng thường đề cập đến giới hạn nghiêm ngặt về số ký tự và số cuộc hội thoại, điều này có thể gây gián đoạn cho các công việc dài và lặp đi lặp lại như mã hóa.

Giá cả của Claude

Miễn phí

Ưu điểm: $20/tháng

Max: Từ $100/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm (cho 5 người trở lên) Gói tiêu chuẩn: $25/tháng mỗi người dùng được cấp phép Gói cao cấp: $150/tháng mỗi người dùng được cấp phép

Gói tiêu chuẩn: $25/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Gói Premium: $150/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Gói tiêu chuẩn: $25/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Gói Premium: $150/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Đánh giá và nhận xét về Claude

G2: 4. 4/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (25+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Claude?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Claude dường như rất thông minh và đưa ra các phản hồi tự nhiên và trực quan. Các phản hồi nghe giống như những gì bạn mong đợi từ một người. Nó không dường như bị ảo giác như ChatGPT. Thay vào đó, nó sẽ thừa nhận khi không có câu trả lời cho một câu hỏi. Nó cũng có xu hướng nhớ các cuộc hội thoại trước đó tốt hơn ChatGPT. Claude cũng làm rất tốt trong việc phân tích và phân tích các tệp đã tải lên.

Claude dường như rất thông minh và đưa ra các phản hồi tự nhiên và trực quan. Các phản hồi nghe giống như những gì bạn mong đợi từ một người. Nó không dường như bị ảo giác như ChatGPT. Thay vào đó, nó sẽ thừa nhận khi không có câu trả lời cho một câu hỏi. Nó cũng có xu hướng nhớ các cuộc hội thoại trước đó tốt hơn ChatGPT. Claude cũng làm rất tốt trong việc phân tích và phân tích các tệp đã tải lên.

📮 ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và hơn thế nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và chi phí chuyển đổi tab sẽ tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, ClickUp Brain lại khác. Nó tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp, hiểu rõ công việc bạn đang thực hiện, có thể xử lý các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp câu trả lời cực kỳ phù hợp với công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

4. Google Gemini (Phù hợp nhất cho các nhóm thực hiện công việc nghiên cứu nặng, kết hợp tìm kiếm, tài liệu và đầu ra hình ảnh)

qua Google Gemini

Google Gemini là trợ lý AI của Google dành cho học tập, nghiên cứu và công việc sáng tạo, đặc biệt khi các dự án bao gồm các giai đoạn khám phá, tổng hợp và trình bày.

Bạn có thể tải lên tài liệu học tập và nguồn tài liệu, sau đó chuyển đổi thông tin đó thành các bài kiểm tra, bài thuyết trình hoặc các giải thích trực quan. Các sản phẩm đầu ra này thường hoạt động như các công cụ năng suất ở giai đoạn đầu cho các nhóm đang thử nghiệm ý tưởng hoặc đào tạo nhân viên mới.

Chỉnh sửa tài liệu, nghiên cứu hoặc bài phát biểu trực tiếp trong Gemini. Bạn có thể mở rộng các phần, điều chỉnh giọng điệu hoặc tái cấu trúc nội dung ngay tại chỗ, giảm bớt sự phức tạp thường gặp trong quy trình viết lặp đi lặp lại.

Với Deep Research, Gemini tạo ra các báo cáo tùy chỉnh chỉ trong vài phút. Trí tuệ nhân tạo (AI) này cũng có thể chuyển đổi kết quả nghiên cứu thành các bản tóm tắt sẵn sàng trình chiếu, biểu đồ và bản tóm tắt có cấu trúc. Sử dụng công cụ này trong Google Không gian Làm việc để chuyển đổi thông tin thô thành các đầu ra trình bày chuyên nghiệp nhanh hơn.

Các tính năng nổi bật của Google Gemini

Tìm kiếm trên web và các dịch vụ Gmail, Drive, trò chuyện của bạn để trích xuất chính xác thông tin cần thiết cho các dự án và cuộc họp hiện tại.

Nhận các gợi ý cá nhân hóa về nội dung cần viết, kiến thức cần học tiếp theo và cách cải thiện quy trình làm việc của bạn, dựa trên các cuộc hội thoại Gemini trước đây của bạn.

Hiểu các ảnh chụp màn hình, sơ đồ, tệp PDF và Bảng trắng như các đầu vào chính thức và tiết kiệm hàng giờ công sức cho việc nhập liệu thủ công, giải thích và trao đổi qua lại.

Giới hạn của Google Gemini

Nó đôi khi gặp khó khăn trong việc duy trì sự tinh tế trong các cuộc hội thoại dài và phức tạp, dẫn đến việc bỏ sót chi tiết hoặc thay đổi ý định.

Giá của Google Gemini

Miễn phí

Google AI Plus: $7.99/tháng

Google AI Pro: $19.99/tháng

Google AI Ultra: $249.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Google Gemini

G2: 4.4/5 (360+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 50 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Gemini?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi sử dụng Gemini cho nhiều công việc khác nhau, từ tạo hình ảnh và tài liệu đến thực hiện nghiên cứu chi tiết. Tôi rất thích khả năng nghiên cứu sâu rộng của Gemini, giúp tôi tìm kiếm thông tin chi tiết về bất kỳ khái niệm nào, cung cấp cho tôi các chi tiết toàn diện và trích dẫn, điều này thật tuyệt vời. Khả năng tạo sơ đồ và hình ảnh trong thời gian ngắn hơn nhiều so với bình thường là vô cùng giá trị. Ngoài ra, tôi đánh giá cao tính năng canvas, nơi tôi có thể thiết kế mẫu thử nghiệm và tạo tài liệu một cách dễ dàng.

Tôi sử dụng Gemini cho nhiều công việc khác nhau, từ tạo hình ảnh và tài liệu đến thực hiện nghiên cứu chi tiết. Tôi rất thích khả năng nghiên cứu sâu rộng của Gemini, giúp tôi tìm kiếm thông tin chi tiết về bất kỳ khái niệm nào, cung cấp cho tôi các chi tiết toàn diện và trích dẫn, điều này thật tuyệt vời. Khả năng tạo sơ đồ và hình ảnh trong thời gian ngắn hơn nhiều so với bình thường là vô cùng giá trị. Ngoài ra, tôi đánh giá cao tính năng canvas, nơi tôi có thể thiết kế mẫu thử nghiệm và tạo tài liệu một cách dễ dàng.

5. ChatGPT (Phù hợp nhất cho cá nhân và nhóm cần một trợ lý AI linh hoạt cho việc viết, kế hoạch và nghiên cứu)

qua ChatGPT

Muốn đơn giản hóa công việc hàng ngày với một công cụ AI đa năng? Hãy xem xét ChatGPT. Nó có thể thực hiện nghiên cứu sâu rộng, tự động duyệt web, tổng hợp hàng chục nguồn thông tin và cung cấp một bản tóm tắt có trích dẫn trong một luồng.

ChatGPT hỗ trợ viết lách, lập kế hoạch, phân tích và giải quyết vấn đề trong nhiều ngành nghề, từ tiếp thị và sản phẩm đến vận hành và giáo dục. Giao diện linh hoạt, thân thiện như cuộc hội thoại của nó khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho cá nhân và nhóm muốn có câu trả lời nhanh chóng, kết quả có cấu trúc và trợ lý AI linh hoạt mà không bị ràng buộc bởi thiết bị hoặc hệ sinh thái cụ thể.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Tạo không gian dự án chung với nhóm của bạn, nơi các bản tóm tắt, hướng dẫn, kịch bản và cuộc hội thoại có thể được lưu trữ như một nguồn thông tin duy nhất.

Triển khai các mô hình GPT tùy chỉnh trên toàn tổ chức để mọi người có thể sử dụng cùng một trợ lý chuyên ngành với quyền truy cập được kiểm soát.

Viết và duy trì các tài liệu dài, với mô hình duy trì logic, cấu trúc và giọng điệu xuyên suốt hàng chục nghìn từ.

Giới hạn của ChatGPT

Có nguy cơ xảy ra hiện tượng "ảo giác" trong các cuộc hội thoại kéo dài, khi mô hình tạo ra thông tin nghe có vẻ tự tin nhưng thực tế là sai sự thật.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Giá: $8/tháng

Thêm: $20/tháng

Ưu điểm: $200/tháng

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.7/5 (hơn 1.400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ChatGPT?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Điều tôi đánh giá cao nhất ở ChatGPT là cách nó phản hồi. Nó phân tích phong cách viết của bạn và cung cấp câu trả lời được tùy chỉnh để phù hợp với giọng điệu và cách tiếp cận mà bạn ưa thích. Nó chứa đựng một lượng lớn thông tin và hỗ trợ mọi thứ, từ các công việc chuyên nghiệp đến các hoạt động hàng ngày. Tôi cũng thấy nó rất hữu ích trong việc tạo mẫu email cho cả mục đích liên quan đến sản phẩm và nghiên cứu.

Điều tôi đánh giá cao nhất ở ChatGPT là cách nó phản hồi. Nó phân tích phong cách viết của bạn và cung cấp câu trả lời được tùy chỉnh để phù hợp với giọng điệu và cách tiếp cận mà bạn ưa thích. Nó chứa đựng một lượng lớn thông tin và hỗ trợ mọi thứ, từ các công việc chuyên nghiệp đến các hoạt động hàng ngày. Tôi cũng thấy nó rất hữu ích trong việc tạo mẫu email cho cả mục đích liên quan đến sản phẩm và nghiên cứu.

6. Linguix (Phù hợp nhất cho các nhóm cần duy trì tính nhất quán về ngữ pháp và giọng điệu trong giao tiếp kinh doanh)

qua Linguix

Linguix là ứng dụng viết AI dành cho các nhóm cần sự nhất quán, tốc độ và kiểm soát trong giao tiếp hàng ngày.

Nó hỗ trợ viết bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Ý và Tiếng Ba Lan. Với tính năng Shortcuts, bạn có thể tạo các mẫu văn bản tùy chỉnh như “//intro” để mở rộng thành các mẫu văn bản đã được viết sẵn một cách tức thì.

Trình chỉnh sửa AI của Linguix có thể đề xuất cách diễn đạt thay thế để cải thiện độ rõ ràng, giọng điệu và tính dễ đọc, trong khi Content Score đánh giá độ phức tạp và chất lượng. Bạn có thể điều chỉnh nội dung viết sao cho phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Đối với công việc nhạy cảm, Chế độ Bí mật đảm bảo văn bản của bạn không được lưu trữ sau khi phiên làm việc kết thúc, mang lại môi trường chỉnh sửa ưu tiên bảo mật.

Các tính năng nổi bật của Linguix

Thêm tính năng kiểm tra ngữ pháp và phong cách thời gian thực vào sản phẩm của bạn bằng SDK kiểm tra của Linguix hoặc các thành phần trình chỉnh sửa nhúng.

Áp dụng các quy tắc viết nhất quán, phím tắt và mẫu để đảm bảo giọng điệu và chất lượng đồng nhất trên toàn bộ sản phẩm của bạn.

Cung cấp các đề xuất viết trong ngữ cảnh cho nhiều ngôn ngữ được hỗ trợ trong khi người dùng đang gõ.

Giới hạn của Linguix

Nó thường thiếu khả năng suy luận sâu sắc và dài hạn về đối tượng phức tạp, ý định và bối cảnh kinh doanh.

Giá cả của Linguix

Miễn phí

Hàng tháng: $30/tháng

Đánh giá và nhận xét về Linguix

G2: 4.5/5 (125+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Linguix?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Đây là một trong những công cụ tốt nhất mà chúng tôi đã sử dụng để viết các tài liệu quan trọng cho công ty, nó cung cấp cho chúng tôi một trợ lý sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp chúng tôi hoàn thành các dự án, công việc và bài viết mà không có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, đồng thời nó cũng cung cấp các khóa học để cải thiện kỹ năng viết và loại bỏ các lặp lại không cần thiết.

Đây là một trong những công cụ tốt nhất mà chúng tôi đã sử dụng để viết các tài liệu quan trọng cho công ty, nó cung cấp cho chúng tôi một trợ lý sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp chúng tôi hoàn thành các dự án, công việc và bài viết mà không có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, đồng thời nó cũng cung cấp các khóa học để cải thiện kỹ năng viết và loại bỏ các lặp lại không cần thiết.

7. Alteryx (Phù hợp nhất cho các nhóm trung bình và doanh nghiệp trong việc tự động hóa quy trình chuẩn bị dữ liệu và phân tích)

qua Alteryx

Làm thế nào để đảm bảo các quyết định dựa trên AI đáng tin cậy trên toàn tổ chức, chứ không chỉ trong một cửa sổ trò chuyện duy nhất?

Alteryx là một nền tảng phân tích giúp triển khai quy trình ra quyết định ở quy mô doanh nghiệp. Nó có thể chuyển đổi dữ liệu thô, phân mảnh của bạn thành các quy trình ra quyết định được quản lý và có thể lặp lại.

Alteryx kết nối trực tiếp với các hệ thống lưu trữ dữ liệu kinh doanh của bạn, bao gồm AWS, Google Cloud và Salesforce, và cung cấp hơn 100 kết nối sẵn có.

Với nó, bạn có thể tìm kiếm dữ liệu, đưa ra yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, tạo các quy trình làm việc trực quan và chia sẻ chúng giữa các nhóm. Các tính năng như quyền truy cập dựa trên vai trò, kiểm soát phiên bản và ghi nhật ký cấp độ thực thi đảm bảo các quyết định tự động hóa của bạn luôn bảo mật, có thể kiểm tra và giải thích được.

Các tính năng nổi bật của Alteryx

Tự động hóa quá trình làm sạch và chuẩn bị dữ liệu, đảm bảo các nhóm marketing và bán hàng thực hiện công việc với dữ liệu chính xác và cập nhật.

Xem toàn bộ bức tranh dự án tại một nơi duy nhất, ngay cả khi các dòng thời gian, ngân sách, rủi ro và mối quan hệ phụ thuộc được lưu trữ trên Jira, CRM, ERP và bảng tính.

Chuyển đổi dữ liệu dự án thô thành các chế độ xem sẵn sàng cho quyết định (email, báo cáo và bài thuyết trình) để trả lời các câu hỏi: “Điều gì đang cản trở?”, “Điều gì đang chệch hướng?” và “Chúng ta nên ưu tiên lại điều gì?”

Giới hạn của Alteryx

Vì nền tảng này tải nhiều dữ liệu vào bộ nhớ, các quy trình làm việc có thể gặp khó khăn nếu không có đủ RAM so với các công cụ dựa trên Spark.

Giá cả của Alteryx

Phiên bản Starter: $250/tháng cho mỗi người dùng

Phiên bản Chuyên nghiệp: Giá tùy chỉnh

Phiên bản Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Alteryx

G2: 4.6/5 (660+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Alteryx?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Alteryx là công cụ đáng tin cậy và thông minh trong việc kết hợp và chuẩn bị dữ liệu, giúp thực hiện phân tích nâng cao một cách dễ dàng. Chương trình cho phép thực hiện phân tích thống kê, dự đoán và không gian một cách nhanh chóng trong cùng một ứng dụng. Alteryx tập trung vào thời gian, với tính năng tự động hóa giúp tăng tốc độ và hiệu quả.

Alteryx là công cụ đáng tin cậy và thông minh trong việc kết hợp và chuẩn bị dữ liệu, giúp thực hiện phân tích nâng cao một cách dễ dàng. Chương trình cho phép thực hiện phân tích thống kê, dự đoán và không gian một cách nhanh chóng trong cùng một ứng dụng. Alteryx tập trung vào thời gian, với tính năng tự động hóa giúp tăng tốc độ và hiệu quả.

8. Krater. ai (Phù hợp nhất cho các nhóm marketing và sáng tạo cần tạo ra tài sản hình ảnh và đa phương tiện nhanh chóng)

Krater. ai là bộ công cụ AI giúp bạn tạo nội dung văn bản và hình ảnh chỉ trong vài giây.

Chọn từ các vai trò có sẵn như phân tích dữ liệu, giáo dục, tiếp thị, phát triển phần mềm hoặc nghiên cứu để hướng dẫn kết quả với ý định rõ ràng hơn.

Về mặt nội dung, Krater hỗ trợ tạo và chỉnh sửa hình ảnh thông qua ngôn ngữ tự nhiên. Bạn có thể mô tả một cảnh, thay đổi nền, điều chỉnh ánh sáng, thay đổi màu sắc hoặc thêm các yếu tố bằng các lệnh đơn giản. Nó cũng hỗ trợ các quy trình làm việc cơ bản về hoạt hình, cho phép bạn tải lên một hình ảnh và mô tả cách bạn muốn nó di chuyển.

Điểm nổi bật của Krater là thư viện "additions" mô-đun. Các công cụ dựa trên prompt này bao phủ các trường hợp sử dụng như phân tích SWOT, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, chuyển đổi văn bản, thiết kế khảo sát, tạo tiêu đề và truy vấn SQL.

Các tính năng nổi bật của Krater.ai

Tạo nhạc nền gốc cho video YouTube, podcast và phát trực tiếp trong bất kỳ thể loại nào, như pop, rock, jazz, cổ điển và điện tử.

Tải lên các tệp PDF, tài liệu Word và hình ảnh lên nền tảng, sau đó trích xuất thông tin cụ thể, so sánh các tệp hoặc tạo tóm tắt ngay lập tức.

Tạo hình ảnh tùy chỉnh cho bài đăng trên mạng xã hội, quảng cáo và chiến dịch mà không cần sử dụng hình ảnh có sẵn.

Giới hạn của Krater. ai

Một số kết quả vẫn cần chỉnh sửa thủ công để đạt được tiêu chuẩn chuyên nghiệp hoàn chỉnh.

Giá cả của Krater. ai

Thêm: $9/tháng

Ưu điểm: $20/tháng

Ultra: $49/tháng

Giá tối đa: $99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Krater. ai

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Krater. ai?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi thực sự thích cách nền tảng này đơn giản và trực quan, không gây cảm giác quá tải, ngay cả khi bạn mới làm quen với các công cụ AI. Tốc độ phản hồi rất ấn tượng, và nội dung được tạo ra cũng rất phù hợp và sáng tạo. Tôi cũng đánh giá cao việc Krater.ai tích hợp nhiều tính năng AI trong một nền tảng duy nhất, giúp tôi tiết kiệm thời gian khi không phải chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau.

Tôi thực sự thích cách nền tảng này đơn giản và trực quan, không gây cảm giác quá tải, ngay cả khi bạn mới làm quen với các công cụ AI. Tốc độ phản hồi rất ấn tượng, và nội dung được tạo ra cũng rất phù hợp và sáng tạo. Tôi cũng đánh giá cao việc Krater.ai tích hợp nhiều tính năng AI trong một nền tảng duy nhất, giúp tôi tiết kiệm thời gian khi không phải chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau.

9. Magai (Phù hợp nhất cho người dùng chuyên nghiệp và các agency quản lý công việc trên nhiều mô hình AI)

qua Magai

Nền tảng AI tạo sinh tất cả trong một Magai cho phép bạn chuyển đổi mô hình AI giữa các cuộc hội thoại và tái sử dụng các hướng dẫn GPT trên các mô hình khác nhau. Magai tập trung tất cả trên một bảng điều khiển duy nhất.

Bạn có thể lưu trữ các lệnh, tổ chức cuộc trò chuyện và tải lên tệp tin. Đối với hợp tác nhóm, mời đồng nghiệp tham gia cuộc trò chuyện AI để lưu trữ cuộc hội thoại và bối cảnh. Trong tương lai, cài đặt quyền truy cập và quyền truy cập tùy chỉnh ở cấp độ nhóm hoặc dự án.

Công cụ nâng cao lời nhắc tự động cải thiện các lời nhắc mơ hồ thành đầu vào chất lượng cao. Magai tích hợp hơn 40 nhân vật tích hợp sẵn, mỗi nhân vật xử lý các loại công việc khác nhau, từ viết lách và hỗ trợ khách hàng đến phân tích và các công cụ kỹ thuật như tạo mẫu regex. Các nhân vật này cũng lưu trữ hướng dẫn của bạn một lần và áp dụng chúng cho mọi mô hình.

Các tính năng nổi bật của Magai

Chọn mô hình AI phù hợp nhất cho từng công việc; sử dụng ChatGPT cho trang đích, Claude cho chuỗi email và Gemini cho tài sản hình ảnh.

Tạo video bằng các mô hình AI tạo sinh hàng đầu, bao gồm các công cụ tiên tiến từ Runway ML, Kling Video và Minimax.

Đặt quyền truy cập, bối cảnh và quyền truy cập tùy chỉnh cho từng dự án hoặc nhóm để chia sẻ thông tin một cách dễ dàng.

Những giới hạn của Magai

Chia sẻ trò chuyện với nhóm không phải là điều trực quan; ngay cả trong không gian làm việc, vẫn cần tạo các Nhóm Chia sẻ riêng biệt.

Giá cả của Magai

Solo: $30/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $40/tháng

Đánh giá và nhận xét về Magai

G2: 4.5/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Magai?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Magai có mọi thứ bạn có thể tưởng tượng. Các cuộc trò chuyện văn bản có hơn 30 mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và nhóm phát triển liên tục cập nhật và loại bỏ các mô hình cũ khi có mô hình mới. Các mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh và hình ảnh thành hình ảnh cũng rất đa dạng, bao gồm khả năng phát triển mô hình LoRA dựa trên Flux của riêng bạn. Các chức năng trò chuyện rất dễ sử dụng, bao gồm khả năng chuyển đổi LLM và nhân vật giữa chừng.

Magai có mọi thứ bạn có thể tưởng tượng. Các cuộc trò chuyện văn bản có hơn 30 mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và nhóm phát triển liên tục cập nhật và loại bỏ các mô hình cũ khi có mô hình mới. Các mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh và hình ảnh thành hình ảnh cũng rất đa dạng, bao gồm khả năng phát triển mô hình LoRA dựa trên Flux của riêng bạn. Các chức năng trò chuyện rất dễ sử dụng, bao gồm khả năng chuyển đổi LLM và nhân vật giữa chừng.

10. NinjaChat AI (Phù hợp nhất cho người dùng đa năng trong việc chuyển đổi tài liệu và phương tiện truyền thông thành tóm tắt và tài liệu học tập)

qua NinjaChat AI

NinjaChat AI là nền tảng trợ lý tất cả trong một, tích hợp các mô hình AI bên ngoài như GPT-4, Gemini và Claude vào một trung tâm điều khiển duy nhất.

Bạn có thể sử dụng NinjaChat để viết bài blog, nội dung quảng cáo, email, bài luận và trích dẫn, với các công cụ chuyên dụng cho các nền tảng như Google, Facebook, LinkedIn và Instagram. Nếu bạn đang có công việc viết văn bản dài, bạn có thể tóm tắt hoặc viết lại để văn bản nghe tự nhiên hơn.

Khi cần làm việc với hình ảnh, bạn có thể tạo hình ảnh từ văn bản, xóa nền hoặc watermark, và cải thiện chất lượng hình ảnh. Bạn cũng có thể chuyển đổi phương tiện thành văn bản bằng cách chuyển đổi âm thanh, video, giọng nói và hình ảnh thành văn bản.

Các tính năng nổi bật của NinjaChat AI

Tạo hình ảnh từ văn bản và biến ý tưởng thành các Bản đồ Tư duy do AI tạo ra một cách nhanh chóng.

Chuyển đổi PDF, video YouTube hoặc văn bản thuần túy thành Bản đồ Tư duy, thẻ ghi nhớ hoặc sơ đồ luồng để giúp bạn học tập và ôn tập thông tin một cách dễ dàng hơn.

Viết lại văn bản để cải thiện giọng điệu, độ rõ ràng và mạch lạc, làm mượt các câu văn gượng gạo, đơn giản hóa các ý tưởng phức tạp và khiến nội dung được tạo ra nghe tự nhiên hơn.

Giới hạn của NinjaChat AI

Một số người dùng cho biết cần thời gian để làm quen và thành thạo tất cả các công cụ và tính năng đa dạng của nó, đặc biệt khi so sánh với các ứng dụng đơn giản chỉ có một mục đích duy nhất.

Giá cả của NinjaChat AI

Gói cơ bản: $9/tháng

Ưu điểm: $18/tháng

Chuyên gia: $25/tháng

Đánh giá và nhận xét về NinjaChat AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Mở rộng công việc hàng ngày với ClickUp, giải pháp thay thế Galaxy AI hàng đầu.

Hầu hết các công cụ AI này hoạt động bên ngoài môi trường công việc của bạn. Ngược lại, Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp nằm ngay trong các công việc, dự án và quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

ClickUp kết hợp AI với các dự án trực tiếp, công việc, tài liệu, cuộc hội thoại và dòng thời gian trong một hệ thống duy nhất. Điều đó có nghĩa là AI không chỉ hiểu những gì bạn đang hỏi, mà còn hiểu những gì đang diễn ra, những gì bị tắc nghẽn và những gì cần được thực hiện tiếp theo.

Lợi ích của sự hội tụ là:

Bối cảnh nằm ở nơi công việc diễn ra, không phải trong các lời nhắc được sao chép.

Quyền sở hữu và dòng thời gian giúp tăng cường trách nhiệm.

Các trợ lý AI của bạn, Super Agents, sẽ giúp bạn thực hiện các việc cần làm nặng nhọc.

Sẵn sàng khám phá sức mạnh của không gian làm việc AI tích hợp? Đăng ký miễn phí trên ClickUp.

Câu hỏi thường gặp

Galaxy AI rất tuyệt vời cho các tác vụ nhanh chóng, trực tiếp trên thiết bị (tóm tắt, chỉnh sửa, dịch thuật), nhưng nó không được thiết kế để duy trì ngữ cảnh xuyên suốt các dự án. Khi công việc bao gồm tài liệu, công việc, phê duyệt và nhiều người tham gia, bạn cần một hệ thống giữ cho các quyết định, tệp tin và các bước theo dõi được kết nối – không bị phân tán khắp các ứng dụng.

Ưu tiên các công cụ giúp công việc liên tục và có thể chia sẻ: 1) không gian chia sẻ cho tài liệu và nhiệm vụ2) hợp tác có quyền truy cập3) tích hợp với hệ thống của bạn4) AI có thể chuyển đổi kết quả thành mục được giao với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn.

Các câu trả lời của AI là những phản hồi đơn lẻ (tóm tắt, viết lại, ý tưởng). Thực thi AI có nghĩa là hệ thống có thể áp dụng các kết quả đó vào công việc — tạo công việc, cập nhật tài liệu, phân công chủ sở hữu, kích hoạt tự động hóa và đang theo dõi tiến độ — để các thông tin không bị lãng phí trong cửa sổ trò chuyện.

Các nhóm giảm thiểu sự phân tán của AI bằng cách tập trung nơi diễn ra công việc. Giữ các yêu cầu, kết quả, quyết định và các bước tiếp theo trong không gian làm việc chung (tài liệu + công việc + trò chuyện) để kết quả có thể tìm kiếm, được cấp quyền truy cập và tái sử dụng — thay vì rải rác trong các cuộc trò chuyện cá nhân và tab.

Các công cụ AI tổng quát rất mạnh mẽ, nhưng chúng không tự động hiểu cấu trúc dự án, quyền sở hữu và dòng thời gian của bạn. Một công cụ không gian làm việc bổ sung lớp thiếu sót: nó kết nối đầu ra AI với quá trình thực thi, giúp nhóm của bạn chuyển từ "thông tin" sang "đã xong" mà không cần sao chép-dán thủ công.