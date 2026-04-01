Gặp gỡ 15 GPT tốt nhất dành cho công việc với khách hàng tại các agency

Các đối thủ cạnh tranh của bạn không chờ đợi đâu.

Hiện nay, các agency trong lĩnh vực của bạn đang sử dụng các công cụ được hỗ trợ bởi GPT để hoàn thành công việc cho khách hàng nhanh hơn, thông minh hơn và với chi phí nội bộ thấp hơn đáng kể — các nghiên cứu cho thấy những công cụ này có thể giúp cắt giảm chi phí cho các hoạt động phục vụ khách hàng tới 30–45%.

Câu hỏi không phải là liệu AI có phù hợp với agency của bạn hay không. Mà là liệu bạn đang sử dụng những GPT tốt nhất dành cho agency — hay chỉ chấp nhận những công cụ chung chung không được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu tinh tế trong công việc với khách hàng.

Có sự khác biệt đáng kể giữa một GPT chỉ có thể viết bài đăng chung chung trên mạng xã hội và một GPT có thể giúp bạn xây dựng chiến lược nội dung toàn phễu, phân tích bối cảnh cạnh tranh của khách hàng hoặc soạn thảo bản đề xuất thực sự phù hợp với một ngành cụ thể.

Chúng tôi đã hoàn thành nghiên cứu này để nhóm của bạn không cần phải làm. Đây là 15 mô hình GPT tốt nhất được thiết kế chuyên biệt cho công việc với khách hàng của các agency — được tuyển chọn dành cho các nhóm marketing, phát triển, chiến lược và tư vấn cần một công cụ AI thực sự đóng góp hiệu quả vào các kết quả thực tế.

“GPT dành cho các agency” thực sự có nghĩa là gì

Khi mọi người đề cập đến GPT trong môi trường agency, họ hiếm khi nói đến trải nghiệm trò chuyện mà đa số người dùng thường liên tưởng đến ChatGPT tiêu chuẩn.

Thay vào đó, các agency ngày càng phụ thuộc vào các mô hình GPT tùy chỉnh — những phiên bản chuyên biệt của các mô hình ngôn ngữ lớn được thiết kế để hỗ trợ quy trình làm việc, sản xuất sáng tạo và các công việc nghiên cứu của agency.

Trên thực tế, một GPT dành cho các agency hoạt động như một trợ lý AI được tùy chỉnh và đào tạo dựa trên các nhu cầu hoạt động cụ thể của bạn. Thay vì tạo ra các phản hồi chung chung, các hệ thống này có thể hiểu bối cảnh chiến dịch, giọng điệu thương hiệu và cấu trúc của các sản phẩm đầu ra thông thường của agency.

Đối với các agency, sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

Khả năng chuyên biệt: Thay vì sử dụng một hệ thống AI tổng quát, các agency triển khai nhiều công cụ AI được thiết kế cho các công việc cụ thể, chẳng hạn như nghiên cứu từ khóa, phân tích dữ liệu hoặc các công việc sáng tạo của agency

Bối cảnh thương hiệu và ngành: Một mô hình GPT tùy chỉnh được cấu hình tốt có thể tuân thủ các hướng dẫn thương hiệu, hiểu rõ các đặc thù của ngành và duy trì tính nhất quán trên nhiều kênh khác nhau

Khả năng sáng tạo linh hoạt: Các nhóm có thể tạo ra nội dung dài, ý tưởng chiến dịch và nội dung bài đăng nhanh hơn mà vẫn đảm bảo tính sáng tạo và sự giám sát chiến lược

Thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu: AI có thể phân tích dữ liệu cụ thể từ các chiến dịch tiếp thị, phát hiện các xu hướng và cung cấp những thông tin chi tiết có giá trị để hỗ trợ các chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn

Cuối cùng, GPT không thay thế nhóm con người. Chúng đóng vai trò là những trợ lý AI hợp tác, giúp mở rộng khả năng sáng tạo, tối ưu hóa công việc lặp đi lặp lại và cho phép các chuyên gia tiếp thị tập trung vào tư duy chiến lược có giá trị cao hơn.

Cách các agency lựa chọn GPT phù hợp

Với sự phát triển nhanh chóng của các GPT tùy chỉnh trên GPT Store, các agency hiện có thể tiếp cận hàng chục trợ lý AI được thiết kế cho các hàm tiếp thị và sáng tạo khác nhau. Tuy nhiên, việc lựa chọn GPT phù hợp đòi hỏi nhiều hơn là chỉ thử nghiệm một công cụ phổ biến.

Các agency thường đánh giá xem một GPT có thể hỗ trợ các công việc cụ thể của họ, phù hợp với chiến lược nội dung và tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc hiện có hay không.

Đối với nhiều chuyên gia tiếp thị, một GPT phù hợp là công cụ có thể xử lý các công việc chuyên môn như nghiên cứu từ khóa, lên ý tưởng chiến dịch, viết bài blog hoặc phân tích dữ liệu Google Analytics.

Các agency cũng tìm kiếm các công cụ có khả năng tạo ra các sản phẩm đáng tin cậy trên nhiều định dạng khác nhau, bao gồm trang đích, nội dung dài và nội dung trên mạng xã hội. Tính nhất quán, tốc độ và khả năng hiểu ngữ cảnh là những yếu tố quan trọng khi đánh giá xem một GPT có thể hỗ trợ các công việc sáng tạo của agency hay không.

Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là tính linh hoạt. Các agency thường thử nghiệm nhiều công cụ trước khi quyết định liệu nên tự phát triển GPT riêng hay sử dụng GPT tùy chỉnh được đào tạo dựa trên các hướng dẫn nội bộ, dữ liệu chiến dịch và giọng điệu thương hiệu. Điều này đảm bảo rằng sự hỗ trợ từ AI sẽ phù hợp chặt chẽ với công việc thực tế của khách hàng thay vì các trường hợp sử dụng chung chung.

Các GPT hàng đầu dành cho các agency

Không phải tất cả các GPT đều đáng để bạn dành thời gian. Một số không đáp ứng được kỳ vọng, trong khi những cái khác thực sự giúp bạn thực hiện công việc hiệu quả hơn. Đây chính là những GPT làm đúng điều đó.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Ghi chú: Giá của các công cụ SEO dựa trên GPT thường được tùy chỉnh và phụ thuộc vào mức độ sử dụng, tính năng và quy mô.

1. The Creative Writing Coach (Tốt nhất để cải thiện kỹ năng kể chuyện sáng tạo và phát triển nội dung dài)

Ngay cả những nhóm agency giàu kinh nghiệm nhất đôi khi cũng gặp phải tình trạng cạn kiệt ý tưởng. Khi các hạn chót chồng chất và các chiến dịch đòi hỏi những góc nhìn mới mẻ, các công cụ như Creative Writing Coach sẽ giúp nhóm của bạn duy trì luồng ý tưởng mà không làm giảm chất lượng. Công cụ này hoạt động như một trình chỉnh sửa ảo, giúp tinh chỉnh giọng điệu, cấu trúc và cách kể chuyện.

Đối với các agency chuyên sản xuất nội dung dài, câu chuyện thương hiệu hoặc các bài viết định hướng tư duy, GPT này sẽ trở thành một đối tác sáng tạo hữu ích. Nó phân tích bản nháp, đề xuất các cải tiến và tạo ra ý tưởng giúp quá trình tạo/lập nội dung của bạn duy trì tính nhất quán trên nhiều kênh và định dạng chiến dịch.

Các tính năng nổi bật của Creative Writing Coach

Giúp bạn hoàn thiện việc viết blog và kể chuyện thông qua phản hồi có cấu trúc về giọng điệu, sự rõ ràng và luồng của câu chuyện

Tạo ra những ý tưởng bài đăng mới mẻ, góc nhìn cho chiến dịch và điểm nhấn thu hút khi nhóm của bạn cần nguồn cảm hứng sáng tạo

Cải thiện ngữ pháp, nhịp điệu và cấu trúc để nâng cao chất lượng tạo/lập nội dung trên các bài viết, trang đích và tài sản tiếp thị

Hỗ trợ các phiên brainstorming cho các agency đang thực hiện các công việc sáng tạo và xây dựng câu chuyện cho chiến dịch

Giới hạn của Creative Writing Coach

Có thể cần thêm các lời nhắc để duy trì giọng điệu thương hiệu nhất quán hoặc bối cảnh chuyên ngành cụ thể

Không được thiết kế để phân tích SEO nâng cao hoặc nghiên cứu từ khóa chuyên sâu so với các công cụ AI tiếp thị chuyên dụng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng giọng nói để tạo ra những bài viết hoàn hảo. Bạn có thể đọc nội dung vào ClickUp Brain MAX thông qua tính năng "Talk to Text" thay vì gõ tay toàn bộ. Tính năng này sẽ chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tự động loại bỏ các từ thừa, đơn giản hóa các câu phức tạp và lan man để tăng tính dễ đọc, đồng thời có thể điều chỉnh giọng điệu và phong cách — dù bạn cần phong cách học thuật cho bài nghiên cứu, phong cách casual cho bài đăng thảo luận, hay phong cách súc tích cho ghi chú học tập.

2. Email and Mail Writer (Tốt nhất để soạn thảo email chuyên nghiệp cho khách hàng và các dòng tiêu đề có tỷ lệ chuyển đổi cao)

Giao tiếp với khách hàng là một phần không thể thiếu trong công việc của các agency. Dù bạn đang gửi đề xuất, cập nhật chiến dịch hay các thông báo theo dõi, GPT Email và Mail Writer sẽ giúp nhóm của bạn soạn thảo tin nhắn nhanh hơn đồng thời duy trì giọng điệu rõ ràng và chuyên nghiệp.

Thay vì phải viết lại cùng một email nhiều lần, bạn có thể sử dụng GPT này trong giao diện trò chuyện đơn giản để tinh chỉnh nội dung tin nhắn cho các đối tượng khác nhau. Điều này đặc biệt hữu ích cho các agency quản lý nhiều kênh truyền thông và cần các bản nháp nhanh chóng cho các hoạt động tiếp cận khách hàng, phối hợp nội bộ hoặc báo cáo cho khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Email và Mail Writer

Nhanh chóng soạn thảo các email chuyên nghiệp cho các hoạt động tiếp cận, cập nhật, đề xuất và các thông điệp tiếp thị cụ thể

Tạo ra nhiều biến thể của tiêu đề email để nâng cao tỷ lệ phản hồi trong các chiến dịch của agency

Tinh chỉnh giọng điệu phù hợp với ngữ cảnh, dù bạn đang viết cho khách hàng, đối tác hay các nhóm nội bộ

Giúp các nhóm marketing viết nội dung nhanh hơn đồng thời duy trì giọng điệu thương hiệu nhất quán trong mọi kênh truyền thông

Giới hạn của email và Mail Writer

Tập trung chủ yếu vào các công việc liên quan đến giao tiếp thay vì kế hoạch chiến dịch tổng thể

Không phân tích trực tiếp các số liệu phân tích, dữ liệu chiến dịch hoặc thông tin chi tiết về hiệu suất để đưa ra quyết định tiếp thị

📮 ClickUp Insight: 37% số người được hỏi sử dụng AI để tạo nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và soạn email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc ClickUp của bạn. Với ClickUp, bạn sẽ có được sự hỗ trợ viết lách dựa trên AI trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — đồng thời vẫn duy trì bối cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

3. Code Copilot (Tốt nhất để đẩy nhanh quá trình phát triển và gỡ lỗi cho các trang web của công ty quảng cáo)

Khi các agency xây dựng hoặc duy trì website cho khách hàng, các công việc phát triển có thể nhanh chóng trở thành điểm nghẽn. Code Copilot hoạt động như một đối tác kỹ thuật ảo, giúp nhóm của bạn kiểm tra mã nguồn, khắc phục vấn đề và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đối với các agency quản lý website, trang đích hoặc nền tảng khách hàng, GPT này giúp giảm thời gian dành cho các công việc phát triển lặp đi lặp lại. Dù bạn đang tối ưu hóa mã nguồn hay kiểm tra tài liệu, nó cung cấp cho các nhà phát triển những thông tin nhanh chóng giúp việc lập trình hiệu quả hơn và dễ bảo trì hơn.

Các tính năng nổi bật của Code Copilot

Kiểm tra và phân tích mã để phát hiện lỗi và đề xuất các cải tiến nhằm đảm bảo quá trình triển khai được tối ưu hóa.

Giúp giải thích các tài liệu phức tạp để các nhà phát triển có thể hiểu các khung công tác hoặc API nhanh hơn

Cung cấp hỗ trợ gỡ lỗi, giúp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa

Hỗ trợ quy trình phát triển cho các agency trong việc xây dựng trang sản phẩm, tính năng trang web cho khách hàng hoặc tích hợp kỹ thuật

Giới hạn của Code Copilot

Chủ yếu tập trung vào các công việc phát triển thay vì các quy trình làm việc rộng hơn về tiếp thị hoặc tạo/lập nội dung

Vẫn có thể cần đến chuyên môn của nhà phát triển khi thực hiện công việc với các hệ thống phức tạp hoặc các công cụ chưa quen thuộc

Các agency thường phải xử lý hàng chục ứng dụng khác nhau trong các lĩnh vực quản lý chiến dịch, phân tích dữ liệu và giao tiếp với khách hàng. Automation Consultant của Zapier giúp bạn xác định những công việc lặp đi lặp lại nào có thể được tự động hóa và kết nối các công cụ mà nhóm của bạn đang sử dụng.

Thay vì phải chuyển giao thông tin thủ công giữa các nền tảng, GPT này hoạt động như một cố vấn quy trình làm việc ngay trong giao diện trò chuyện. Nó giúp các agency thiết kế các chiến lược tự động hóa nhằm tối ưu hóa các công việc sáng tạo, giảm thiểu việc chuyển giao thủ công và nâng cao hiệu quả hoạt động trên nhiều kênh khác nhau.

Tính năng nổi bật của Automation Consultant by Zapier

Đề xuất các chiến lược tự động hóa giúp các agency tối ưu hóa quy trình làm việc trên các công cụ tiếp thị và vận hành

Đề xuất tích hợp giữa các nền tảng như Slack, các dịch vụ của Google và các ứng dụng năng suất khác

Giúp các nhóm thiết kế các luồng tự động hóa cho các công việc cụ thể như báo cáo, thu thập khách hàng tiềm năng hoặc cập nhật chiến dịch

Cung cấp các ý tưởng về quy trình làm việc giúp các agency mở rộng hoạt động tiếp thị mà không cần tăng cường nỗ lực thủ công

Giới hạn của tự động hóa do Zapier cung cấp

Yêu cầu đã có thiết lập Zapier sẵn có để thực thi đầy đủ các quy trình tự động hóa được đề xuất

Tập trung chủ yếu vào hướng dẫn tự động hóa thay vì tạo/lập nội dung, SEO hoặc phát triển chiến dịch sáng tạo

👀 Bạn có biết? Tích hợp sẵn có và qua Zapier của ClickUp cho phép bạn kết nối với hơn 1.000 ứng dụng khác. Điều này có nghĩa là bạn có thể liên kết ClickUp với hệ thống CRM, nền tảng tiếp thị qua email và thậm chí cả công cụ lên lịch đăng bài trên mạng xã hội của mình, tạo ra một luồng thông tin liền mạch. Ví dụ, bạn có thể loại bỏ việc nhập liệu thủ công bằng cách tự động tạo các nhiệm vụ ClickUp từ các khách hàng tiềm năng mới trong hệ thống CRM của bạn.

5. Consensus (Tốt nhất cho các thông tin chi tiết dựa trên nghiên cứu và tìm kiếm nguồn tài liệu học thuật)

Các chiến dịch thành công thường bắt đầu từ nghiên cứu vững chắc. Consensus được thiết kế để giúp các agency nhanh chóng tiếp cận kiến thức đáng tin cậy bằng cách phân tích hàng triệu bài báo học thuật và tóm tắt các kết quả nghiên cứu thành những câu trả lời rõ ràng, dễ áp dụng.

Đối với các agency hoạt động trong lĩnh vực chiến lược nội dung, định hướng tư duy hoặc kể chuyện dựa trên dữ liệu, Consensus hoạt động như một nhà phân tích nghiên cứu ngay trong giao diện trò chuyện. Thay vì phải tìm kiếm thủ công trên nhiều nguồn, nhóm của bạn có thể thu thập thông tin đáng tin cậy, xác thực các tuyên bố và xây dựng những câu chuyện thuyết phục hơn dựa trên dữ liệu đã được xác minh.

Các tính năng được đánh giá cao nhất

Tìm kiếm hàng triệu nghiên cứu học thuật để cung cấp những thông tin có cơ sở khoa học phục vụ cho nghiên cứu và chiến lược

Tóm tắt các kết quả nghiên cứu phức tạp để các nhóm có thể nhanh chóng nắm bắt những điểm chính

Hỗ trợ việc tạo/lập nội dung bằng cách giúp các agency tham khảo các nguồn tin đáng tin cậy để viết bài báo hoặc báo cáo

Giúp các nhóm tiếp thị phân tích dữ liệu và khám phá các chủ đề để thực hiện nghiên cứu và lập kế hoạch chiến dịch hiệu quả hơn

Những giới hạn chung

Chủ yếu tập trung vào tài liệu học thuật và nghiên cứu thay vì phân tích thời gian thực hoặc dữ liệu hiệu suất chiến dịch

Có thể cần các công cụ bổ sung cho việc nghiên cứu từ khóa, SEO hoặc các công việc quy trình làm việc tiếp thị rộng hơn

6. AskYourPDF Research Assistant (Tốt nhất để phân tích tài liệu và trích xuất thông tin từ các tệp PDF)

Các nhóm trong các agency thường phải xử lý các tài liệu có dung lượng lớn như báo cáo nghiên cứu, bản trình bày chiến lược, tài liệu chuyên sâu hoặc bản tóm tắt yêu cầu của khách hàng. AskYourPDF Research Assistant giúp bạn biến những tệp tin dài dòng đó thành thông tin hữu ích bằng cách cho phép bạn tương tác trực tiếp với các tài liệu.

Thay vì phải đọc thủ công hàng trăm trang tài liệu, bạn có thể sử dụng GPT này trong giao diện trò chuyện để phân tích tài liệu và nhanh chóng tìm ra những thông tin có giá trị. Đối với các agency sản xuất nội dung dài, báo cáo hoặc chiến lược tiếp thị dựa trên nghiên cứu, công cụ này giúp tối ưu hóa quy trình trích xuất dữ liệu liên quan từ các tài liệu phức tạp.

Các tính năng nổi bật của AskYourPDF Research Assistant

Cho phép bạn tải lên và phân tích các tệp PDF để nhanh chóng tìm ra những thông tin quan trọng từ các báo cáo, nghiên cứu hoặc tài liệu nội bộ

Giúp các agency tạo bản nháp bài viết hoặc tóm tắt nghiên cứu dựa trên các nguồn tham khảo có trích dẫn

Trích xuất các trích dẫn và tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc tạo/lập nội dung và viết blog dựa trên nghiên cứu

Cho phép các nhóm tương tác với tài liệu theo cách cuộc hội thoại để tìm kiếm dữ liệu cụ thể mà không cần đọc toàn bộ tệp

Giới hạn của AskYourPDF Research Assistant

Được thiết kế chủ yếu để phân tích tài liệu thay vì các công việc SEO tập trung vào chiến dịch hoặc nghiên cứu từ khóa

Có thể cần thêm các công cụ AI khi thực hiện các công việc liên quan đến các nguồn không phải PDF hoặc các quy trình tiếp thị phức tạp hơn

7. Trình tạo bản trình bày và sơ đồ (Tốt nhất để trực quan hóa quy trình làm việc và chiến lược tiếp thị)

Các agency thường phải đối mặt với các cấu trúc chiến dịch phức tạp, quy trình làm việc của khách hàng và các tích hợp kỹ thuật. Trình tạo bản trình bày và sơ đồ giúp biến những ý tưởng trừu tượng đó thành các hình ảnh trực quan rõ ràng mà các nhóm và khách hàng có thể dễ dàng hiểu được.

Thay vì giải thích các quy trình phức tạp qua các tài liệu dài dòng, bạn có thể sử dụng GPT này để tạo ra các sơ đồ giúp đơn giản hóa các cuộc thảo luận. Dù bạn đang lập kế hoạch chiến lược tiếp thị, phác thảo cấu trúc dự án hay trình bày ý tưởng chiến dịch cho khách hàng, các sơ đồ trực quan sẽ giúp quá trình hợp tác diễn ra suôn sẻ hơn giữa các agency và các nhóm nội bộ.

Các tính năng nổi bật của Trình tạo bản trình bày và sơ đồ

Tạo sơ đồ luồng công việc và biểu đồ trực quan giúp các nhóm giải thích các chiến lược và quy trình làm việc phức tạp một cách rõ ràng

Tạo Bản đồ Tư duy giúp sắp xếp ý tưởng, lập kế hoạch chiến dịch và phát triển chiến lược nội dung

Hỗ trợ tài liệu kỹ thuật bằng cách trực quan hóa kiến trúc hệ thống, luồng dữ liệu và các tích hợp

Giúp các agency trình bày các ý tưởng có cấu trúc trong các bản đề xuất, bài thuyết trình cho khách hàng và tóm tắt nghiên cứu

Giới hạn của Trình tạo bản trình bày và sơ đồ

Tập trung chủ yếu vào tài liệu hình ảnh thay vì các công việc tạo/lập nội dung, SEO hoặc viết nội dung chiến dịch

Vẫn có thể cần sử dụng các công cụ thiết kế bên ngoài khi tạo các tài sản hình ảnh được tùy chỉnh cao hoặc mang thương hiệu riêng

8. Project Manager Buddy (Tốt nhất cho việc lập kế hoạch và tổ chức các dự án phức tạp của agency)

Việc quản lý nhiều chiến dịch khách hàng cùng lúc có thể nhanh chóng trở nên quá tải. Project Manager Buddy hoạt động như một cố vấn vận hành ảo, giúp các nhóm agency lập dòng thời gian, quản lý các đầu ra và phối hợp công việc giữa các dự án.

Thay vì phải xây dựng kế hoạch từ đầu mỗi lần, bạn có thể sử dụng GPT này trong giao diện trò chuyện để sắp xếp công việc, phác thảo quy trình làm việc và cấu trúc tài liệu dự án. Đối với các agency phải xử lý nhiều khách hàng và các chiến dịch tiếp thị cụ thể, nó cung cấp hướng dẫn hữu ích giúp các dự án diễn ra suôn sẻ.

Các tính năng nổi bật của Project Manager Buddy

Giúp các nhóm xây dựng kế hoạch dự án để hỗ trợ quy trình làm việc trong các chiến dịch và quy trình nội bộ

Cung cấp hướng dẫn về các khung quản lý dự án và hỗ trợ tổ chức các công việc cụ thể giữa các nhóm

Tạo các mẫu kế hoạch và khung làm việc cho các công việc của agency sáng tạo, ra mắt sản phẩm hoặc lộ trình chiến dịch

Giúp các agency phối hợp các sản phẩm đầu ra trên nhiều kênh khác nhau đồng thời duy trì sự rõ ràng của dự án

Giới hạn của Project Manager Buddy

Chủ yếu tập trung vào lập kế hoạch và điều phối thay vì các công việc tạo/lập nội dung, SEO hoặc viết nội dung chiến dịch

Có thể vẫn cần tích hợp với các công cụ quản lý dự án bên ngoài để theo dõi và thực hiện công việc một cách toàn diện

9. Trình tạo video AI (Tốt nhất để biến các kịch bản tiếp thị thành các chiến dịch hình ảnh thu hút)

Nội dung video đã trở thành một trong những định dạng mạnh mẽ nhất trong tiếp thị hiện đại, nhưng việc sản xuất video trên quy mô lớn có thể tốn kém và mất nhiều thời gian. Video AI Generator giúp các agency biến ý tưởng văn bản thành các cảnh quay trực quan, cho phép các nhóm thử nghiệm các ý tưởng video nhanh hơn.

Đối với các agency quản lý việc tạo/lập nội dung trên nhiều kênh, GPT này giúp chuyển đổi kịch bản, thông điệp chiến dịch hoặc dàn ý bài viết thành các định dạng kể chuyện bằng hình ảnh. Nó đặc biệt hữu ích khi nhóm của bạn cần tạo ra các hình ảnh quảng cáo hoặc video ý tưởng mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào quy trình sản xuất truyền thống.

Các tính năng nổi bật của Trình tạo video AI

Chuyển đổi các lời nhắc văn bản thành các cảnh video, hỗ trợ việc tạo/lập nội dung sáng tạo và kể chuyện cho các chiến dịch

Giúp các agency tạo mẫu quảng cáo video và hình ảnh quảng bá cho các chiến dịch tiếp thị cụ thể

Chuyển đổi kịch bản hoặc nội dung dài thành những câu chuyện trực quan hấp dẫn cho các chiến dịch truyền thông xã hội và kỹ thuật số

Hỗ trợ các nhóm sáng tạo thử nghiệm những ý tưởng và định dạng mới cho các chiến lược tiếp thị ưu tiên video

Giới hạn của công cụ tạo video AI

Các hình ảnh được tạo ra có thể vẫn cần chỉnh sửa hoặc hoàn thiện thêm bằng các công cụ sản xuất video chuyên nghiệp

Không phù hợp lắm với các công việc phân tích như SEO, nghiên cứu từ khóa hoặc phân tích chiến dịch

10. Người tạo logo (Tốt nhất để tạo nhanh các ý tưởng nhận diện thương hiệu cho khách hàng của các agency)

Các dự án xây dựng nhận diện thương hiệu thường bắt đầu từ giai đoạn khám phá. Logo Creator giúp các agency nhanh chóng tạo ra các ý tưởng về nhận diện hình ảnh khi thực hiện công việc với thương hiệu mới của khách hàng hoặc làm mới thương hiệu hiện có.

Thay vì mất hàng giờ để phác thảo các ý tưởng ban đầu, bạn có thể sử dụng GPT này để tạo ra nhiều hướng thiết kế logo dựa trên thương hiệu, ngành nghề và tầm nhìn sáng tạo của khách hàng. Đối với các agency quản lý việc tạo/lập nội dung, trang sản phẩm hoặc ra mắt trang web cho khách hàng, công cụ này giúp đẩy nhanh các giai đoạn đầu của quá trình phát triển hình ảnh.

Các tính năng nổi bật của Người tạo logo

Tạo ra nhiều ý tưởng logo giúp các agency nhanh chóng khám phá các hướng đi về mặt hình ảnh cho thương hiệu

Tạo ra các biểu tượng ứng dụng và tài sản nhận diện thương hiệu độc đáo, hỗ trợ cho việc ra mắt website và sản phẩm hiện đại

Đề xuất các kết hợp màu sắc giúp củng cố bản sắc thương hiệu và sự sáng tạo về mặt hình ảnh

Giúp các nhóm nhanh chóng thử nghiệm các ý tưởng thiết kế trước khi chuyển sang giai đoạn sản xuất thiết kế chi tiết

Giới hạn của Người tạo logo

Các thiết kế được tạo ra thường cần được tinh chỉnh trong các công cụ thiết kế chuyên nghiệp trước khi giao bản cuối cùng

Tập trung vào nhận diện thương hiệu thay vì các công việc tiếp thị tổng quát hoặc chiến lược nội dung chiến lược

11. Kỹ thuật thiết kế lời nhắc (Phù hợp nhất để tối ưu hóa lời nhắc nhằm thu được kết quả AI chất lượng cao hơn)

Việc đạt được kết quả tốt từ AI thường phụ thuộc vào chất lượng của các câu lệnh (prompt) mà bạn đưa ra. Kỹ thuật thiết kế câu lệnh (Prompt Engineering) giúp các agency tối ưu hóa cách tương tác với các mô hình ngôn ngữ lớn, đảm bảo rằng các phản hồi nhận được sẽ rõ ràng hơn, có cấu trúc hơn và phù hợp hơn với công việc của khách hàng.

Đối với các nhóm đang thử nghiệm các mô hình GPT tùy chỉnh hoặc thực hiện công việc với nhiều công cụ AI khác nhau, mô hình GPT này hoạt động như một hướng dẫn giúp cải thiện cách bạn định hình các yêu cầu. Nó hỗ trợ các agency tạo ra kết quả tốt hơn trong việc tạo/lập nội dung, nghiên cứu và chiến lược tiếp thị bằng cách tinh chỉnh các lời nhắc và cải thiện bối cảnh được cung cấp cho các hệ thống AI.

Các tính năng nổi bật của Prompt Engineering

Xem xét và tinh chỉnh lời nhắc để cải thiện cách các mô hình GPT hiểu yêu cầu và tạo ra kết quả tốt hơn

Giúp các agency hiểu cách các mô hình ngôn ngữ lớn xử lý các chỉ dẫn và tạo ra các phản hồi AI

Cung cấp các ví dụ gợi ý thực tế hỗ trợ việc tạo/lập nội dung, nghiên cứu và phát triển ý tưởng chiến dịch

Nâng cao độ rõ ràng của lời nhắc để các nhóm có thể tạo ra các kết quả nhất quán hơn trên các mô hình GPT tùy chỉnh

Giới hạn của kỹ thuật thiết kế lời nhắc

Tập trung vào việc cải thiện chất lượng lời nhắc thay vì trực tiếp thực hiện các công việc như phân tích hiệu suất hoặc phân tích thị trường

Vẫn cần sự đánh giá của con người để đảm bảo các phản hồi do AI tạo ra phù hợp với mục tiêu của khách hàng và các hướng dẫn về thương hiệu

12. UX Design Mentor (Tốt nhất để cải thiện chiến lược trải nghiệm người dùng và thiết kế giao diện sản phẩm)

Những trải nghiệm kỹ thuật số tuyệt vời hiếm khi xảy ra một cách ngẫu nhiên. UX Design Mentor hỗ trợ các nhóm agency đánh giá giao diện sản phẩm, cải thiện tính thân thiện với người dùng và tối ưu hóa trải nghiệm kỹ thuật số trên các trang web và ứng dụng.

Đối với các agency thiết kế trải nghiệm website cho khách hàng hoặc tối ưu hóa trang sản phẩm, GPT này hoạt động như một cố vấn thiết kế. Nó đánh giá bố cục, luồng điều hướng và tương tác người dùng, giúp các nhóm biến ý tưởng thiết kế thành các giải pháp tập trung vào người dùng hiệu quả hơn, đồng thời duy trì sự sáng tạo và tư duy chiến lược.

Các tính năng nổi bật của UX Design Mentor

Cung cấp phản hồi về bố cục, luồng điều hướng và tính thân thiện với người dùng để cải thiện trải nghiệm tổng thể trên trang web

Giúp các agency phân tích các lựa chọn thiết kế và điều chỉnh chúng cho phù hợp với các chiến lược UX hiện đại

Cung cấp hướng dẫn về nghiên cứu người dùng, xây dựng nhân vật người dùng và thử nghiệm để củng cố các quyết định về tiếp thị và sản phẩm

Giúp các nhóm thiết kế hoàn thiện cấu trúc hình ảnh và ý tưởng tương tác thông qua những phân tích thực tiễn

Giới hạn của UX Design Mentor

Tập trung vào phản hồi về trải nghiệm người dùng (UX) thay vì các khía cạnh rộng hơn như SEO, nghiên cứu từ khóa hoặc phân tích hiệu suất

Có thể vẫn cần các công cụ thiết kế chuyên dụng để tạo mẫu và phát triển giao diện có độ chi tiết cao

13. Sales Pro (Tốt nhất để xây dựng các chiến lược theo dõi và tiếp cận khách hàng thông minh hơn)

Mối quan hệ với khách hàng thường phụ thuộc vào những gì diễn ra sau cuộc hội thoại đầu tiên. Sales Pro giúp các agency hoàn thiện cách tiếp cận các hoạt động theo dõi, đảm bảo rằng các hoạt động tiếp cận khách hàng được thực hiện một cách chu đáo, chiến lược và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Đối với các agency quản lý nhiều tài khoản và chiến dịch tiếp thị trên nhiều kênh, GPT này đóng vai trò như một trợ lý có cấu trúc, giúp các nhóm xây dựng nội dung theo dõi, chiến lược tiếp cận và ý tưởng tương tác nhằm củng cố mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Khi agency của bạn cần duy trì đà phát triển sau các buổi đề xuất, thuyết trình hoặc thảo luận về chiến dịch, những công cụ như thế này sẽ giúp tạo ra các ý tưởng và thông điệp có cấu trúc, giúp cuộc hội thoại tiếp tục tiến triển.

Các tính năng nổi bật của Sales Pro

Giúp soạn thảo các tin nhắn theo dõi nhằm nâng cao sự tương tác của khách hàng trong các chiến dịch tiếp thị và tiếp cận

Tạo ra các ý tưởng giao tiếp được cá nhân hóa dựa trên bối cảnh của các khách hàng và ngành nghề khác nhau

Nhà cung cấp cung cấp các khái niệm tiếp cận có cấu trúc giúp các agency duy trì sự nhất quán trong truyền thông thương hiệu

Hỗ trợ các nhóm quản lý nhiều khách hàng bằng cách giúp tạo ra các kết quả giúp tối ưu hóa việc quản lý mối quan hệ

Giới hạn của Sales Pro

Tập trung chủ yếu vào chiến lược truyền thông thay vì phân tích sâu hơn về các hệ thống CRM khác nhau

Hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với các hệ thống CRM và các công cụ AI khác đang theo dõi dữ liệu hiệu suất trên các chiến dịch

14. SMMA GPT (Tốt nhất để quản lý chiến lược tiếp thị trên mạng xã hội và nội dung chiến dịch)

Việc điều hành một agency tiếp thị trên mạng xã hội đồng nghĩa với việc phải xử lý nhiều chiến dịch, nền tảng và khách hàng cùng lúc. SMMA GPT được phát triển để hỗ trợ các agency cần sự trợ giúp trong việc cấu trúc chiến dịch, tạo ra ý tưởng sáng tạo và xây dựng chiến lược hiệu quả trên các kênh khác nhau.

Đối với các nhóm quản lý việc tạo/lập nội dung, chiến dịch quảng cáo và chiến lược phát triển mạng xã hội, GPT này hoạt động như một trợ lý chiến lược. Nó giúp các chuyên gia tiếp thị tạo ra ý tưởng chiến dịch, xây dựng góc nhìn truyền thông và phát triển các chiến lược tiếp thị nội dung phù hợp với xu hướng ngày càng thay đổi của các nền tảng.

Khi bạn cần ý tưởng nhanh chóng cho chiến dịch hoặc một khung làm việc có cấu trúc cho việc triển khai trên mạng xã hội, những công cụ như thế này giúp các agency duy trì động lực sáng tạo đồng thời giữ cho công việc của khách hàng được tổ chức khoa học.

Các tính năng nổi bật của SMMA GPT

Giúp các agency tạo ra ý tưởng chiến dịch, ý tưởng bài đăng viral và các khái niệm chiến lược truyền thông xã hội

Hỗ trợ tạo nội dung cho blog, chú thích, nội dung quảng cáo và nội dung dài được sử dụng trong các chiến dịch

Hỗ trợ tối ưu hóa từ khóa, SEO và nội dung tập trung vào đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội

Cung cấp những thông tin chiến lược giúp các agency lập kế hoạch cho các chiến dịch tiếp thị trên nhiều kênh khác nhau

Giới hạn của SMMA GPT

Tập trung chủ yếu vào tiếp thị trên mạng xã hội thay vì phân tích sâu hoặc báo cáo Google Analytics

Chất lượng đầu ra có thể phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của bối cảnh và dữ liệu chiến dịch được cung cấp bởi nhà cung cấp

15. Kế hoạch Phát triển Kinh doanh & Tiếp thị Kỹ thuật số (Phù hợp nhất để xây dựng các chiến lược phát triển khách hàng có cấu trúc)

Công việc của các agency thường không chỉ dừng lại ở việc triển khai các chiến dịch. Khách hàng còn mong đợi sự tư vấn về chiến lược phát triển, vị trí thương hiệu và định hướng tiếp thị dài hạn. Kế hoạch Phát triển Kinh doanh & Tiếp thị Kỹ thuật số giúp các agency xây dựng các kế hoạch có cấu trúc, kết hợp chiến lược kinh doanh với việc triển khai tiếp thị thực tiễn.

Thay vì bắt đầu từ một trang giấy trắng, GPT này giúp các nhóm xây dựng các khung chiến lược phát triển có cấu trúc, kết nối chiến lược nội dung, lập kế hoạch chiến dịch và các mục tiêu phát triển kinh doanh tổng thể. Đối với các agency quản lý nhiều khách hàng, nó đóng vai trò như một đối tác chiến lược, giúp chuyển đổi dữ liệu thô và nghiên cứu thị trường thành các tài liệu lập kế hoạch có thể triển khai.

Các tính năng nổi bật của Kế hoạch Phát triển Kinh doanh & Tiếp thị Kỹ thuật số

Giúp các agency xây dựng các chiến lược tiếp thị và phát triển có cấu trúc, được thiết kế riêng cho từng ngành nghề

Hỗ trợ việc tạo/lập đề xuất và lập kế hoạch chiến dịch bằng cách sử dụng dữ liệu liên quan và thông tin thị trường

Hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược nội dung, ý tưởng tạo khách hàng tiềm năng và khung chiến lược phát triển khách hàng dài hạn

Tạo ra các kế hoạch có cấu trúc mà các agency có thể điều chỉnh để sử dụng trong các bản trình bày về website, chiến dịch hoặc phát triển kinh doanh

Giới hạn của Kế hoạch Phát triển Kinh doanh & Tiếp thị Kỹ thuật số

Các kết quả chiến lược có thể cần được xác thực thông qua phân tích sâu hơn và nghiên cứu thị trường thực tế

Hoạt động hiệu quả nhất khi các agency cung cấp thông tin chi tiết về thương hiệu, mục tiêu và bối cảnh cạnh tranh của khách hàng

Bản sắc của agency bạn được xây dựng trên sự rõ ràng, tốc độ, sự hợp tác và khả năng thực thi mượt mà. Các công cụ AI của bạn cũng cần đáp ứng những tiêu chí này để tránh tình trạng công việc lan man.

Hầu hết các agency đều bắt đầu với một GPT, nhưng rồi đột nhiên phải xoay xở với bảy GPT, mỗi cái lại có chuyên môn và đường cong học tập riêng, kết quả là AI tràn lan. Giờ đây, bạn không chỉ quản lý các chiến dịch nữa — bạn đang quản lý cả một vườn thú.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain MAX, công cụ hỗ trợ AI trên máy tính để bàn của ClickUp, để giảm thiểu tình trạng AI tràn lan: Chỉ trong một phút, bạn đang soạn thảo một tin nhắn phức tạp bằng GPT-5; ngay sau đó, bạn chuyển đổi sang Claude để phân tích bối cảnh dài (tất cả đều từ cùng một cửa sổ “Ask AI”). Bạn không cần phải làm quen với các giao diện người dùng khác nhau hay nhớ xem mô hình nào làm gì. Bạn chỉ cần chọn công cụ phù hợp nhất cho từng công việc — mà không cần chuyển đổi ứng dụng hay tốn kém chi phí.

Tính năng Talk to Text của ClickUp Brain MAX biến lời nói của bạn thành các văn bản chuyên nghiệp, ghi chú sáng tạo, lời nhắc hoặc các bản tóm tắt và tài liệu hoàn chỉnh. Điều này thực sự mang lại hiệu suất gấp 400% so với việc gõ bàn phím truyền thống. Việc hoàn thành những hạn chót tưởng chừng không thể giờ đây đã trở nên khả thi! Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành việc cần làm nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Giải pháp là tập trung các hoạt động ở những nơi phù hợp và sử dụng một trung tâm điều phối. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của Không gian Làm việc AI tích hợp dành cho các agency của ClickUp. Đây là nguồn thông tin chính xác duy nhất về chiến dịch mà nhóm của bạn và khách hàng có thể tin cậy.

41% khách hàng của ClickUp đã sử dụng nền tảng này để thay thế ba công cụ trở lên và tiết kiệm chi phí.

Một đánh giá trên G2 xác nhận:

“ClickUp mang đến sự linh hoạt vô song với các chế độ xem tùy chỉnh (Danh sách công việc, Bảng, Gantt, Lịch), các tính năng tự động hóa mạnh mẽ, cùng tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian tích hợp sẵn — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất. Nền tảng này tập trung hóa sự hợp tác nhóm và quản lý dự án, cho phép chúng tôi thay thế nhiều công cụ như Trello, Asana và Notion bằng một hệ thống thống nhất.”

Hãy cùng xem những lợi ích độc đáo khi triển khai ClickUp để chuyển đổi quy trình làm việc của agency và khách hàng:

Cung cấp một nền tảng tập trung cho phép các agency kỹ thuật số tổ chức công việc theo khách hàng, nhóm và dự án thông qua hệ thống phân cấp trực quan gồm Spaces, thư mục và Danh sách công việc ✅

Tăng cường sự hợp tác trong nhóm với các tính năng như bình luận, trò chuyện thời gian thực và tài liệu chia sẻ. Những tính năng này khuyến khích các cuộc thảo luận suôn sẻ về các dự án, giúp các nhóm đưa ra phản hồi và đưa ra quyết định nhanh chóng ✅

Giúp các agency kỹ thuật số theo dõi trạng thái công việc, thời hạn và hiệu suất của nhóm theo thời gian thực, từ đó chủ động điều chỉnh để đảm bảo quản lý dự án luôn đi đúng hướng. ✅

Tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn giúp bạn tính phí chính xác cho khách hàng về các dịch vụ đã cung cấp, từ đó nâng cao khả năng kiểm soát tài chính ✅

Phát triển cùng với tổ chức của bạn, hỗ trợ các dự án lớn hơn và phức tạp hơn. Với mô hình định giá cạnh tranh, các agency kỹ thuật số có thể bắt đầu từ quy mô nhỏ và dần mở rộng lên các tính năng nâng cao hơn khi nhu cầu kinh doanh của họ phát triển ✅

Cung cấp tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI thông qua ClickUp Brain , chỉ mục các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại để các nhóm có thể tìm thấy thông tin cần thiết ngay lập tức ✅

Tìm kiếm bất kỳ thứ gì bạn cần trong Không gian Làm việc chỉ trong vài giây — chỉ cần hỏi ClickUp Brain

Hoặc sử dụng ClickUp AI để tạo bản trình bày và hình ảnh tùy chỉnh cho bạn.

Tạo đồ họa và nội dung bản trình bày tùy chỉnh với ClickUp AI

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Super Agents để đảm bảo việc theo dõi tiến độ các chiến dịch công việc luôn nhất quán Tạo các trợ lý AI tùy chỉnh có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau với ClickUp Super Agents Super Agents là những đồng đội được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, được thiết kế để thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước dựa trên bối cảnh không gian làm việc của bạn. Đây là những trợ lý hoạt động liên tục trong nền, đồng thời vẫn đảm bảo kiểm soát quyền truy cập. Bản tóm tắt sáng tạo : Soạn thảo bản tóm tắt sáng tạo dựa trên bối cảnh của một công việc hoặc trò chuyện, bao gồm các đề xuất cải tiến cụ thể nhằm chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và đẩy nhanh quá trình phê duyệt.

Tóm tắt tính năng: Chuyển đổi các yêu cầu tính năng thành các bản tóm tắt có cấu trúc, giúp các nhóm Agile thống nhất phạm vi công việc, ước lượng thời gian hiệu quả và giảm thiểu việc làm lại. Nó mang đến cho bạn khả năng tối ưu hóa năng suất cùng các đồng đội AI – đề cập, giao công việc và nhắn tin trực tiếp. Bạn có thể quyết định thời gian, cách thức và nội dung công việc của họ – luôn được cải thiện nhờ kiến thức và bộ nhớ vô hạn.

Hãy thử mẫu Quản lý Công ty Quảng cáo của ClickUp

Đây là mẫu tài liệu hoàn hảo dành cho tất cả các agency, đặc biệt là các agency sáng tạo hoặc agency marketing. Mẫu này bao gồm mọi thứ bạn cần để quản lý quy trình bán hàng, xác định phạm vi dự án, quản lý nguồn lực, tiếp nhận khách hàng, triển khai dự án, xử lý yêu cầu thay đổi, phản hồi từ khách hàng và nhiều hơn nữa.

Tăng cường hệ thống AI của agency với ClickUp

Sự phát triển của các mô hình GPT tùy chỉnh đang thay đổi cách các agency tiếp cận công việc với khách hàng — từ việc tạo nội dung và nghiên cứu từ khóa đến lập kế hoạch và triển khai chiến dịch. Như danh sách công việc này cho thấy, các mô hình GPT tốt nhất dành cho các agency giúp nhóm làm việc nhanh hơn, tạo ra kết quả chất lượng hơn và trích xuất những thông tin có giá trị từ dữ liệu chiến dịch và nghiên cứu.

Tuy nhiên, việc quản lý nhiều mô hình GPT trên các công cụ AI khác nhau có thể nhanh chóng gây ra sự phức tạp. Đó chính là lúc ClickUp phát huy giá trị. Thay vì phải xoay xở với các quy trình làm việc phân tán, ClickUp hoạt động như một không gian làm việc thống nhất, nơi các nhóm marketing, chiến lược và sáng tạo của bạn có thể tổ chức dự án, hợp tác và biến các ý tưởng do AI tạo ra thành các sản phẩm thực tế.

Nếu công ty của bạn muốn tối ưu hóa công việc với khách hàng đồng thời duy trì khả năng cạnh tranh trong bối cảnh được dẫn dắt bởi AI, hãy dùng thử ClickUp miễn phí và bắt đầu biến những ý tưởng được hỗ trợ bởi AI thành các kế hoạch thực thi có tổ chức và có thể mở rộng. 🚀

Câu hỏi thường gặp

Các GPT tốt nhất dành cho các agency là những mô hình được tùy chỉnh cho các quy trình làm việc cụ thể như tạo/lập nội dung, nghiên cứu từ khóa hoặc các công việc phát triển. Nhiều agency kết hợp nhiều GPT tùy chỉnh để hỗ trợ các hàm khác nhau thay vì chỉ dựa vào một trợ lý AI đa năng duy nhất.

Không hẳn vậy. Mặc dù các công cụ GPT có thể tạo ra kết quả, hỗ trợ nghiên cứu và đẩy nhanh các công việc sáng tạo của agency, các agency vẫn phụ thuộc vào chuyên môn của con người trong việc xây dựng chiến lược, tiếp thị, quản lý mối quan hệ với khách hàng và kiểm soát chất lượng trong các chiến dịch.

Nhiều agency sử dụng nhiều công cụ AI cho các công việc cụ thể như phân tích, viết lách hoặc tự động hóa. Để tránh tình trạng quy trình làm việc bị phân mảnh, các nhóm thường tập trung việc lập kế hoạch, hợp tác và dữ liệu dự án vào một không gian làm việc duy nhất kết nối các công cụ này.

GPT là các trợ lý AI chuyên dụng được xây dựng trên các mô hình ngôn ngữ lớn, có khả năng tạo nội dung, phân tích dữ liệu hoặc hỗ trợ nghiên cứu. Trong khi đó, các nền tảng dành cho agency quản lý quy trình làm việc, dự án, hợp tác và triển khai chiến dịch giữa các nhóm.

ClickUp là một nền tảng dành cho các agency tích hợp các trợ lý AI vào không gian làm việc tổng thể. Nền tảng này giúp các nhóm tổ chức dự án, quản lý quy trình làm việc tiếp thị và phối hợp giữa các agency với khách hàng, đồng thời vẫn tận dụng các tính năng được hỗ trợ bởi GPT khi cần thiết.