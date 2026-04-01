Cách sử dụng Claude để quản lý dự án (Hướng dẫn từng bước)

Nếu mỗi cuộc trò chuyện với Claude đều bắt đầu bằng “lại phải giải thích bối cảnh…”, bạn đang phải trả giá bằng thời gian và chất lượng.

Tính năng Dự án của Claude cung cấp cho bạn bối cảnh liên tục. Bạn chỉ cần tải lên các tệp liên quan, ghim các quyết định và viết hướng dẫn tùy chỉnh một lần, để mọi hoạt động tiếp theo đều diễn ra trong cùng một không gian làm việc có phạm vi xác định.

Hơn nữa, cửa sổ bối cảnh rộng cho phép Claude xử lý các tài liệu khổng lồ hoặc các cuộc hội thoại nhiều lượt trao đổi mà không bị lạc hướng.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng Claude để quản lý dự án một cách thực tiễn và chia sẻ dự án an toàn với nhiều thành viên trong nhóm. Kết quả là giảm thiểu công việc làm lại và có một đối tác AI thực sự ghi nhớ những gì bạn đang xây dựng.

Claude là gì và tại sao nên sử dụng nó cho quản lý dự án

Claude là một bộ các mô hình AI tiên tiến và một chatbot được phát triển bởi Anthropic, nổi tiếng vì tính hữu ích và trung thực. Nó xuất sắc trong các công việc ngôn ngữ tự nhiên như viết, mã hóa, tóm tắt và suy luận. Claude nhấn mạnh vào an toàn AI và các nguyên tắc đạo đức (Constitutional AI) để cung cấp các kết quả đáng tin cậy cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Với tính năng Projects, thay vì các cuộc trò chuyện riêng lẻ, bạn sẽ tham gia vào các dự án Claude có phạm vi cụ thể, kèm theo tài liệu liên quan và hướng dẫn tùy chỉnh, giúp công việc lập kế hoạch, cập nhật và ra quyết định được tập trung tại một nơi duy nhất.

Bạn có thể sử dụng nó khi cần tốc độ và sự có tổ chức trong các công việc phức tạp mà không cần thêm một công cụ khác để quản lý.

Các tính năng quản lý dự án chính của Claude

Tính năng Dự án để duy trì bối cảnh: Tạo các không gian làm việc độc lập lưu trữ bản tóm tắt, kiến thức dự án và cuộc trò chuyện trên một trang dự án duy nhất. Thêm hướng dẫn tùy chỉnh cho từng dự án để Claude trả lời theo phong cách của nhóm bạn và tập trung vào dự án liên quan.

Tài liệu đầu ra thực tế: Tạo tài liệu, biểu đồ hoặc thậm chí các đoạn mã front-end mà bạn có thể sao chép, chỉnh sửa và tải xuống — hoàn hảo cho các bản mô tả kỹ thuật, tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) hoặc bản phác thảo nhanh

Ảnh chụp màn hình gốc & luồng ưu tiên tệp tin: Chụp ảnh màn hình một tab, sau đó tải lên các tệp tin liên quan (PDF, CSV, hướng dẫn phong cách) để Claude có thể trích xuất các mục cần thực hiện, rủi ro và dòng thời gian từ biên bản cuộc họp và báo cáo

Bảng điều khiển tương tác & phân tích: Chuyển đổi các tệp PDF/CSV dày đặc thành các bản tóm tắt trực quan và bảng điều khiển gọn nhẹ để xem xét nhanh hơn và đưa ra quyết định chiến lược

Hỗ trợ phong cách viết và nội dung: Áp dụng các phong cách đã lưu để tạo nhanh các bản cập nhật, bản tóm tắt hoặc bài đăng trên mạng xã hội phù hợp với giọng điệu thương hiệu

Các hook thực thi sâu: Sử dụng Claude Code trong VS Code hoặc một công cụ dòng lệnh nhẹ để thực hiện đánh giá, tái cấu trúc hoặc kiểm tra các công việc cụ thể trên các luồng nội dung kỹ thuật

👀 Bạn có biết? Gartner dự đoán rằng đến năm 2030, 80% các công việc quản lý dự án sẽ được xử lý bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Mục tiêu không phải là thay thế con người, mà là nâng cao hiệu quả tổng thể bằng cách tối ưu hóa các khía cạnh khác nhau của dự án.

Những điều bạn cần chuẩn bị trước khi sử dụng Claude cho các dự án của mình

Một chút chuẩn bị sẽ giúp các lời nhắc AI của Claude trở nên sắc bén hơn và kết quả đầu ra đáng tin cậy hơn.

Thu thập các tài liệu liên quan (bản tóm tắt, lộ trình, ghi chú cuộc họp) và tải lên các tệp tin liên quan mà bạn sẽ thường xuyên tham khảo

Viết các hướng dẫn tùy chỉnh ngắn gọn cho từng dự án, chẳng hạn như mục tiêu, các bên liên quan, giọng điệu thương hiệu và các mục “nằm ngoài phạm vi” mà Claude nên bỏ qua

Xác định các cấp độ quyền truy cập và quy tắc chia sẻ để chỉ những người có thẩm quyền mới có thể chia sẻ dự án hoặc chỉnh sửa tài liệu.

Chọn lọc dữ liệu với sự chú trọng đến bảo mật; đánh dấu dữ liệu nhạy cảm và lưu trữ mọi thông tin được quy định trong các hệ thống đã được phê duyệt

Kế hoạch sức chứa như thể giá trị đến từ cửa sổ ngữ cảnh của Claude — chuẩn bị các bản mô tả chi tiết hoặc bản ghi chép dài để Claude có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh

Chọn kế hoạch dành cho nhóm nếu có nhiều thành viên trong nhóm sẽ hợp tác; thống nhất quy ước đặt tên và cấu trúc thư mục để đảm bảo tính nhất quán

Với những kiến thức cơ bản này, công việc của Claude sẽ bắt đầu như một đồng nghiệp am hiểu ngay từ ngày đầu tiên.

Cách sử dụng Claude để quản lý dự án (Từng bước)

Tính năng Dự án có sẵn cho mọi người dùng Claude, bao gồm cả những người dùng kế hoạch Miễn phí. Với tài khoản Miễn phí, bạn có thể tạo tối đa năm dự án.

1) Tạo dự án

Mở Dự án từ thanh bên trái (hoặc truy cập claude.ai/projects

Nhấp vào “+ Dự án mới”, đặt tên cho dự án và thêm mô tả

Trên kế hoạch dành cho nhóm, hãy cài đặt mức quyền truy cập: Riêng tư hoặc chia sẻ với tổ chức của bạn

Bắt đầu một cuộc trò chuyện ngay trong trang dự án để công việc được tập trung tại một nơi

2) Thêm nội dung vào cơ sở kiến thức của dự án

Để thêm nội dung vào cơ sở kiến thức dự án của bạn

Nhấp vào nút “+” để thêm nội dung vào dự án

Tải lên các tài liệu, tệp văn bản hoặc đoạn mã liên quan

Claude sẽ xử lý thông tin này và sử dụng nó làm bối cảnh trong các trò chuyện của bạn trong dự án

Nếu bạn đang sử dụng gói Claude trả phí, khi lượng thông tin dự án của bạn sắp đạt đến giới hạn cửa sổ ngữ cảnh, Claude sẽ tự động kích hoạt chế độ RAG để mở rộng sức chứa của dự án của bạn

Để thêm hướng dẫn dự án vào cơ sở kiến thức dự án của bạn

Nhấp vào “Đặt hướng dẫn dự án”

Thêm hướng dẫn về cách bạn muốn Claude hoạt động và phản hồi, sau đó nhấp vào “Lưu hướng dẫn”

Claude sẽ áp dụng các hướng dẫn này cho tất cả các trò chuyện trong dự án

Ghi chú: Bối cảnh không được chia sẻ giữa các trò chuyện trừ khi nội dung hoặc hướng dẫn được thêm vào cơ sở kiến thức của dự án.

3) Chia sẻ dự án

Để chia sẻ một dự án

Mở dự án, sau đó nhấp vào “Chia sẻ dự án”

Thêm người dùng theo tên hoặc email (dán danh sách để thêm hàng loạt)

Đặt mức quyền truy cập cho từng người: Có thể xem: Xem nội dung dự án, kiến thức và hướng dẫn, cũng như trò chuyện trong dự án, nhưng không thể chỉnh sửa cài đặt hoặc kiến thức Có thể chỉnh sửa: Cập nhật hướng dẫn/kiến thức dự án, quản lý thành viên và đóng góp tích cực

Có thể thực hiện: Xem nội dung dự án, kiến thức và hướng dẫn, cũng như trò chuyện trong dự án, nhưng không thể chỉnh sửa cài đặt hoặc kiến thức

Có thể chỉnh sửa: Cập nhật hướng dẫn/kiến thức dự án, quản lý thành viên và đóng góp tích cực

Nhấp vào “Chia sẻ”

Quản lý quyền truy cập

Thay đổi quyền truy cập: Mở menu chia sẻ và thay đổi vai trò của thành viên

Xem ai có quyền truy cập: Menu chia sẻ liệt kê tất cả thành viên và quyền truy cập hiện tại của họ

Loại bỏ thành viên: Người tạo dự án lựa chọn vai trò của thành viên → Loại bỏ quyền truy cập

Tìm các dự án được chia sẻ với bạn

Truy cập tab ‘Được chia sẻ với tôi’ trên trang Dự án của bạn

Bạn cũng sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó chia sẻ dự án với bạn

4) Đánh dấu sao cho các dự án để truy cập nhanh

Từ mục "Dự án" hoặc bên trong một dự án, nhấp vào ba chấm hoặc biểu tượng ngôi sao

Các mục được đánh dấu sao sẽ hiển thị ở bảng bên trái để truy cập chỉ với một cú nhấp chuột

5) Di chuyển các trò chuyện vào các dự án

Trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào, hãy mở menu thả xuống bên cạnh tiêu đề → “Thêm vào dự án”, sau đó chọn đích đến

Từ lịch sử trò chuyện, lựa chọn nhiều mục và di chuyển hàng loạt chúng sang dự án phù hợp

6) Di chuyển các trò chuyện để quản lý bộ nhớ của Claude

Claude lưu trữ các bản tóm tắt bộ nhớ riêng biệt cho từng dự án và một bản tóm tắt chung cho phần còn lại. Nếu một cuộc hội thoại không thuộc về dự án đó, hãy loại bỏ nó khỏi dự án để nó bị loại trừ khỏi bộ nhớ của dự án đó trong khi vẫn được giữ lại trong lịch sử trò chuyện tổng thể của bạn.

Ghi chú: Dung lượng bộ nhớ có sẵn trên các kế hoạch Pro, Max, Nhóm và Enterprise trên web, máy tính để bàn và thiết bị di động.

📮ClickUp Insight: Trong khi 34% người dùng hoàn toàn tin tưởng vào các hệ thống AI, một nhóm người dùng lớn hơn một chút (38%) vẫn duy trì phương châm “tin tưởng nhưng phải kiểm chứng”. Một công cụ độc lập mà không quen thuộc với bối cảnh công việc của bạn thường có nguy cơ cao hơn trong việc tạo ra các phản hồi không chính xác hoặc không thỏa đáng.

Ví dụ về các trường hợp sử dụng Claude trong quản lý dự án

Giả sử bạn có một ý tưởng dự án mới, dù đó là phần mềm, chiến dịch tiếp thị hay sự kiện cộng đồng. Trước khi lập kế hoạch dự án hoặc phân công công việc, điều quan trọng là phải phát triển ý tưởng đó trước tiên. Ở đây, Claude có thể đóng vai trò là đối tác brainstorming của bạn.

1) Đưa ra ý tưởng cho một sáng kiến mới thông qua các câu hỏi hướng dẫn

Trước khi lập kế hoạch, hãy biến Claude thành một cộng sự chuyên nghiệp. Bắt đầu một dự án mới và khởi động một buổi brainstorming có cấu trúc để làm rõ mục tiêu, rủi ro và đối tượng mục tiêu của bạn.

Hãy thử lời nhắc này (chỉnh sửa cho phù hợp với lĩnh vực của bạn):

“Xin chào Claude, tôi đang tìm hiểu về [dự án trong một hoặc hai câu]. Hãy đóng vai trò là một quản lý dự án cấp cao và nhà chiến lược. Hãy đặt các câu hỏi cụ thể từng câu một để xác định phạm vi, các bên liên quan, các hạn chế và tiêu chí thành công. Sau mỗi câu trả lời, hãy đưa ra những gợi ý ngắn gọn mà tôi nên xem xét.”

Luồng cuộc hội thoại này giúp bạn phát hiện những điểm mù và thống nhất về phạm vi công việc trước khi commit cho công việc.

🧠 Thông tin thú vị: Theo nghiên cứu về các kỹ thuật thiết kế lời nhắc, các lời nhắc có cấu trúc giúp nâng cao độ chính xác của AI từ 0% lên 90% trong các công việc suy luận phức tạp.

2) Biến ý tưởng thành một bản phác thảo rõ ràng

Sau khi đã thống nhất về mục tiêu, hãy yêu cầu Claude chuyển đổi các thông tin chi tiết thành một khung sườn rõ ràng mà bạn có thể chia sẻ.

Gợi ý sử dụng:

“Dựa trên cuộc thảo luận của chúng ta, hãy soạn thảo một bản phác thảo chi tiết bao gồm: tóm tắt, mục tiêu, đối tượng, sản phẩm đầu ra và dòng thời gian tổng quan. Hãy đảm bảo bản phác thảo dễ đọc và hướng đến hành động.”

Chỉ trong vài phút, bạn sẽ có một khung sườn có cấu trúc để lập kế hoạch, lý tưởng cho việc hợp tác nhóm, đánh giá của các bên liên quan, hoặc đăng tải dưới dạng bài viết khởi động hoặc bản tóm tắt.

3) Tạo Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS) trong Dự án

Tạo một mục trong tính năng dự án của Claude — đặt tên là “[Tên dự án] – Kế hoạch” — và tải lên các tệp liên quan (bản tóm tắt, nghiên cứu thị trường, thông số kỹ thuật, biên bản cuộc họp, thậm chí cả các đoạn mã).

Thêm các hướng dẫn tùy chỉnh như: “Bạn là một chuyên gia quản lý dự án. Kết quả đầu ra phải rõ ràng, súc tích và có thể thực hiện được.”

Lời nhắc để xây dựng WBS:

“Sử dụng bản phác thảo và tệp dự án của chúng tôi, hãy lập một Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS): các giai đoạn → các công việc. Bao gồm các mô tả ngắn gọn về công việc và nhóm theo giai đoạn. Đánh dấu các công việc liên chức năng hoặc phức tạp.”

Vì dự án duy trì bối cảnh liên tục, Claude có thể tinh chỉnh WBS khi có thêm dữ liệu đầu vào.

4) Tạo lịch trình và tệp CSV sẵn sàng cho biểu đồ Gantt (bao gồm các mối quan hệ phụ thuộc)

Khi đã có WBS, hãy để Claude lập lịch trình.

Lệnh thực thi:

“Ước tính thời lượng (ngày) cho từng công việc, xác định các mối quan hệ phụ thuộc và lập bảng dòng thời gian với ngày bắt đầu và ngày kết thúc.”

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc duy trì tiến độ dự án? Mẫu Lịch trình Dự án của ClickUp có thể giúp bạn lập kế hoạch, trực quan hóa và kiểm soát mọi lịch trình dự án.

Tiếp theo, tạo một tệp mà bạn có thể nhập vào bất kỳ công cụ biểu đồ Gantt nào:

Lệnh CSV:

“Định dạng lịch trình dưới dạng CSV với các cột: Tên công việc, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Các công việc phụ thuộc.”

Dán kết quả vào công cụ bạn chọn để hiển thị kế hoạch ngay lập tức. Bạn cũng có thể yêu cầu Claude điều chỉnh tệp CSV cho phù hợp với định dạng nhập của nền tảng quản lý dự án hoặc điều chỉnh ngày tháng khi mức độ ưu tiên thay đổi theo từng giai đoạn.

🎯Mẹo bổ sung: Đối với các dự án quy mô lớn, hãy lặp lại quy trình này cho từng luồng công việc. Lưu trữ mỗi luồng trong một dự án Claude riêng biệt để tạo không gian làm việc độc lập, sau đó chia sẻ các dự án với các cấp độ quyền truy cập để đảm bảo việc thực thi được tập trung, đồng thời ban lãnh đạo có thể thường xuyên theo dõi tiến độ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các Super Agent của ClickUp là những đồng đội dự án luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn, sẵn sàng biến bối cảnh và quyết định mà bạn tạo ra với Claude thành tiến độ thực tế và có thể theo dõi: Tự động hóa việc theo dõi và các công việc thường xuyên : Sau khi xem xét các đề xuất của Claude hoặc kết thúc cuộc họp dự án, hãy sử dụng ClickUp AI Super Agents để tự động tạo công việc, chỉ định người chịu trách nhiệm hoặc cập nhật trạng thái dựa trên các điều kiện kích hoạt. Ví dụ: nếu một rủi ro mới được xác định trong bản tóm tắt của Claude, một đại lý có thể tự động giao công việc đó cho thành viên phù hợp trong nhóm và đặt ngày đáo hạn.

Giữ không gian làm việc của bạn luôn đồng bộ : Các Super Agent AI của ClickUp có thể theo dõi tình hình dự án của bạn, gửi báo cáo trạng thái hàng ngày hoặc hàng tuần, chỉ ra các rào cản, hoặc thậm chí trả lời các câu hỏi của nhóm về trạng thái dự án — ngay trong Nhiệm vụ ClickUp, Tài liệu ClickUp hoặc Chat ClickUp

Tùy chỉnh các trợ lý ảo cho quy trình làm việc của bạn : Dù bạn cần một trợ lý ảo để phân loại lỗi, soạn thảo ghi chú phát hành hay trả lời các câu hỏi thường gặp về dự án, bạn đều có thể tùy chỉnh các điều kiện kích hoạt, hướng dẫn và nguồn kiến thức của họ. Cung cấp cho các trợ lý ảo quyền truy cập vào các tài liệu, công việc hoặc thậm chí các nguồn bên ngoài liên quan, để họ có thể hoạt động với đầy đủ bối cảnh

Tích hợp liền mạch với Claude và các mô hình AI khác: Sử dụng : Sử dụng Giao thức Bối cảnh Mô hình ( MCP) của ClickUp để kết nối Claude trực tiếp với không gian làm việc của bạn. Điều này cho phép bạn điều phối quy trình làm việc, trả lời câu hỏi và tự động hóa các hành động — thu hẹp khoảng cách giữa các thông tin từ AI và việc triển khai dự án thực tế

Các phương pháp hay nhất và mẹo dành cho các nhóm làm việc tinh gọn

Đang thiếu nhân sự? Bạn vẫn có thể cài đặt Claude như một đồng đội đáng tin cậy để đẩy nhanh tiến độ mà không làm giảm chất lượng.

Xác định rõ vai trò và hướng dẫn tùy chỉnh: Hãy chỉ định cho Claude vai trò cụ thể (“đóng vai trò là trưởng nhóm PMO”) và mô tả tiêu chuẩn “tốt” là như thế nào. Chia sẻ các tiêu chí chấp nhận, phong cách và các giới hạn để kết quả đầu ra phù hợp với kiến thức dự án và hướng dẫn phong cách của bạn

Đặt câu hỏi theo vòng lặp, không phải độc thoại : Hãy coi các kế hoạch và bản nháp là phiên bản V1. Yêu cầu hai phương án thay thế, so sánh các ưu nhược điểm, sau đó tinh chỉnh. Quá trình trao đổi qua lại này giúp đẩy nhanh sự hợp tác trong nhóm và giảm thiểu việc làm lại.

Đặt lại bối cảnh khi chuyển sang công việc mới: Trong Claude Code, hãy sử dụng lệnh /clear (tương đương với “đặt lại nhanh”) trước khi chuyển sang một công việc mới. Điều này giúp bối cảnh liên tục tập trung vào mục tiêu hiện tại và tránh sự trùng lặp từ các chủ đề trước đó

Tạo tệp CLAUDE.md: Thêm tệp CLAUDE.md theo phong cách README chứa các lệnh, quy tắc định dạng và các bước kiểm thử. Claude sẽ tự động tham chiếu tệp này — rất hữu ích cho các dự án cụ thể cần các quyết định nhất quán, đoạn mã mẫu và các điểm kiểm tra đánh giá của con người

Sử dụng Claude để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại: Các công việc như soạn thảo danh sách công việc, chuyển đổi ghi chú thành các nhiệm vụ cần thực hiện, tóm tắt cuộc họp và tạo tệp CSV cho lịch trình. Hãy để con người quyết định những vấn đề cần cân nhắc; để mô hình xử lý việc chuyển đổi, định dạng và khung công cụ dòng lệnh

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain MAX giúp bạn lưu trữ tất cả nội dung bạn tạo ra với Claude tại một nơi duy nhất và thực sự có thể sử dụng trong công việc hàng ngày. Trong khi bạn đang xem xét các đề xuất của Claude hoặc tham gia cuộc họp đứng, hãy nói các cập nhật của bạn vào tính năng "Talk to Text" trong Brain MAX. Tính năng này sẽ chuyển đổi chúng thành các ghi chú có cấu trúc hoặc cập nhật công việc trực tiếp bên trong Danh sách công việc ClickUp, Tài liệu hoặc công việc tương ứng. Cài đặt phần mở rộng ClickUp Brain MAX cho Chrome để luôn có "bộ não dự án" này bên cạnh Claude, bất kể bạn đang làm công việc gì

Những giới hạn và thách thức khi sử dụng Claude

Hiện có một chủ đề đang được thảo luận trên Reddit về giới hạn tin nhắn của Claude, ngay cả đối với người dùng Pro.

Một bình luận gần đây tóm tắt sự bực bội:

Thật điên rồ khi vấn đề này VẪN còn tồn tại. Tại sao tôi lại phải trả 20 đô la mỗi tháng cho cái này?”

📝Điểm chính: Giới hạn sử dụng phản ánh sự thay đổi trong ngân sách token của Anthropic. Cùng một kế hoạch có thể cho ra ít kết quả hơn từ tuần này sang tuần khác. Điều này là do giới hạn được tính theo “giờ” sử dụng các phiên bản Sonnet hoặc Opus, chứ không phải theo token. Kể từ khi Sonnet 4.5 ra mắt, nhiều người dùng cho biết họ đạt đến giới hạn sớm hơn — ngay cả khi không sử dụng nhiều hơn.

Nếu bạn đang đánh giá Claude cho việc quản lý dự án, hãy lưu ý những giới hạn sau:

Giới hạn sử dụng có vẻ không rõ ràng và tăng đột ngột một cách bất ngờ: Một người dùng đã báo cáo rằng một trò chuyện duy nhất với một lời nhắc đã tiêu tốn Một người dùng đã báo cáo rằng một trò chuyện duy nhất với một lời nhắc đã tiêu tốn 94% giới hạn 5 giờ của họ . Các nhóm dựa vào Claude Code cho công việc hàng ngày có thể gặp phải giới hạn nhanh hơn dự kiến. Điều này đặc biệt là vấn đề đối với kế hoạch dành cho nhóm có nhiều người đóng góp

Sự giới hạn về tinh tế trong các tình huống phức tạp: Khi các cuộc thảo luận đòi hỏi lập luận nhiều lớp, các tín hiệu tinh tế hoặc tổng hợp thông tin từ nhiều tài liệu, Claude có thể đưa ra các câu trả lời chung chung. Điều này làm suy yếu các quyết định phụ thuộc vào bối cảnh sâu sắc và liên tục từ các thông số kỹ thuật, nghiên cứu hoặc các chủ đề thảo luận giữa nhiều bên liên quan

Hiệu suất không ổn định trong các lĩnh vực chuyên sâu: Đối với các chủ đề chuyên môn cao (phân tích pháp lý, khoa học hoặc lịch sử nâng cao), các câu trả lời có thể không đồng đều. Nếu không có các tài liệu liên quan được chọn lọc kỹ lưỡng và các hướng dẫn tùy chỉnh rõ ràng, bạn có thể gặp phải những lỗ hổng cần sự xem xét của con người và các chuyên gia trong lĩnh vực để khắc phục

Tại sao ClickUp là lựa chọn tốt hơn Claude trong quản lý dự án

Nếu bạn đã đạt đến giới hạn sử dụng của Claude giữa chừng sprint, việc cần làm tiếp theo là gì? Bạn vẫn cần phải hoàn thành công việc, nên bạn phải chuyển đổi giữa các công cụ AI. Tình trạng công việc lan rộng xảy ra khi bạn sử dụng một ứng dụng để soạn thảo, một ứng dụng khác để viết mã và một ứng dụng thứ ba để ghi chú. Vấn đề là không có ứng dụng nào trong số đó chia sẻ bối cảnh hoặc lịch sử. Công việc phân tán trên các tab, và các công việc lặp đi lặp lại cũng dẫn đến sự phân tán của AI. Claude rất xuất sắc trong việc suy luận, nhưng các giới hạn không rõ ràng và độ sâu không đồng đều trong các chủ đề chuyên biệt khiến việc vận hành quy trình quản lý dự án từ đầu đến cuối trở nên khó khăn.

ClickUp giải quyết thách thức này bằng cách trở thành một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp các dự án, tài liệu, bảng trắng, trò chuyện, mục tiêu và bảng điều khiển lại với nhau. Bạn tập trung hóa kiến thức dự án, kế hoạch, cập nhật và quyết định để nhiều thành viên trong nhóm có thể thực hiện công việc mà không cần phải tìm kiếm qua các công cụ khác nhau.

Nền tảng Quản lý Dự án của ClickUp thay đổi cách các nhóm lập kế hoạch, ghi chép và thực hiện dự án.

Đơn giản hóa và đẩy nhanh tiến độ các công việc với AI

ClickUp Brain là người đồng hành luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn ngay trong ClickUp. Nó hoạt động xuyên suốt các công việc, tài liệu ClickUp và bình luận, giúp duy trì tính nhất quán trong kiến thức dự án.

Brain kết nối quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác trong không gian làm việc của bạn cũng như các công cụ của bên thứ ba được tích hợp. Bạn có thể nhận được các phản hồi phù hợp với ngữ cảnh mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa các công cụ và trải nghiệm hiệu suất công việc tăng gấp 2–3 lần. Sử dụng nó để:

Tóm tắt ghi chú cuộc họp hoặc các chủ đề bình luận dài thành các bước tiếp theo

Soạn thảo bản tóm tắt dự án, báo cáo, quy trình tiêu chuẩn (SOP) và tài liệu để có thể hoàn thành nhanh chóng

Đề xuất các công việc con và mô tả công việc từ một mô tả ngắn gọn

Tạo và gửi bản cập nhật dự án cho các bên liên quan

@đề cập Brain để nhận được câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh ngay tại nơi bạn thực hiện công việc trong ClickUp

Ghi âm và chuyển đổi thành văn bản các cuộc họp một cách dễ dàng

Nhận bản ghi cuộc họp, bản ghi chép và các mục cần thực hiện trực tiếp vào hộp thư đến của bạn với công cụ ghi chú AI của ClickUp

ClickUp AI Notetaker tham gia các cuộc gọi Zoom, cuộc họp hoặc Teams của bạn và chuyển đổi chúng thành bản ghi có thể tìm kiếm kèm theo tóm tắt định hướng hành động.

Nó tự động ghi lại chi tiết cuộc họp — tên, ngày giờ và người tham dự — để bạn luôn nắm rõ bối cảnh đầy đủ. Bạn cũng có thể truy cập các bản ghi (video cho các cuộc họp kéo dài tối đa một giờ, âm thanh cho các cuộc họp dài hơn) để xem lại hoặc chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng.

Các ghi chú có cấu trúc giúp bạn có cái nhìn rõ ràng, với tổng quan nhanh, những điểm chính và danh sách kiểm tra các công việc tiếp theo. Bạn có thể giao công việc, đánh dấu các quyết định và chia sẻ thông tin chi tiết chỉ bằng một cú nhấp chuột, trong khi bản ghi có thể mở rộng giúp bạn dễ dàng tìm kiếm hoặc tìm hiểu sâu hơn.

Sau cuộc họp, chỉ cần yêu cầu ClickUp AI trích xuất thông tin, làm rõ các mục cần thực hiện hoặc tạo bản tóm tắt. Công cụ này hỗ trợ gần 100 ngôn ngữ và có thể tùy chỉnh để phù hợp với phong cách ghi chú ưa thích của bạn.

Theo dõi tiến độ dự án bằng AI Cards trong Bảng điều khiển ClickUp

Tiết kiệm hàng giờ làm báo cáo thủ công với ClickUp Dashboards của ClickUp, giúp theo dõi các chỉ số dự án theo thời gian thực, khối lượng công việc của nhóm và tiến độ trên nhiều dự án — tất cả tại một nơi, để bạn luôn nắm bắt được tình hình thực tế về những vấn đề quan trọng.

Sử dụng bộ lọc và tiện ích để tập trung vào các nhóm, mức độ ưu tiên hoặc trạng thái cụ thể, giúp bạn nhanh chóng phát hiện các rào cản hoặc công việc quá hạn mà không cần phải lục lọi từng công việc. Xuất hoặc chia sẻ các chế độ xem trực tiếp và bảng điều khiển với các bên liên quan để mọi người làm việc dựa trên cùng một thông tin cập nhật nhất mà không gặp rắc rối về quản lý phiên bản.

Ngoài ra, các chế độ xem có thể tùy chỉnh của ClickUp, như Chế độ xem Biểu đồ Gantt của ClickUp hoặc Chế độ xem Dòng thời gian, cho phép bạn trực quan hóa các mối quan hệ phụ thuộc, các cột mốc quan trọng và thời hạn để phát hiện rủi ro về lịch trình và chủ động điều chỉnh dòng thời gian.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tận dụng sức mạnh của ClickUp AI ngoài nền tảng này vào một trải nghiệm máy tính để bàn AI chuyên dụng bằng cách sử dụng ClickUp Brain MAX. Công cụ này hợp nhất tính năng tìm kiếm, nhiều mô hình AI và bối cảnh thư mục dự án trực tiếp trên toàn bộ hệ thống kỹ thuật của bạn. Tìm kiếm thống nhất trên các công cụ : Lấy ngay các yêu cầu từ tài liệu và các quyết định từ bình luận công việc với : Lấy ngay các yêu cầu từ tài liệu và các quyết định từ bình luận công việc với tính năng Tìm kiếm Enterprise của Brain

Các câu trả lời dựa trên ngữ cảnh và thực tế công việc : Hãy đặt câu hỏi như ‘Những quyết định nào ảnh hưởng đến dự án này?’ và nhận câu trả lời từ ClickUp (cùng các ứng dụng kết nối như Google Drive và Slack) dựa trên lịch sử, hướng dẫn dự án và các cuộc thảo luận của nhóm

Tính linh hoạt đa mô hình cho công việc kỹ thuật : Sử dụng Claude để suy luận sâu, ChatGPT để đảm bảo tính rõ ràng và cấu trúc, hoặc Gemini để nghiên cứu mà không cần rời khỏi quy trình làm việc của bạn

Từ thông tin đến hành động, ngay lập tức: Chuyển các bản tóm tắt, rủi ro và câu hỏi chưa được giải đáp trực tiếp thành công việc, bình luận hoặc các bước theo dõi

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại để đạt hiệu quả tối đa

Tạo các quy trình tự động hóa tùy chỉnh với ClickUp Automations

Tạo các quy trình tự động hóa không cần mã bằng ngôn ngữ tự nhiên với ClickUp Automations. Các thay đổi về trạng thái, phân công nhiệm vụ hoặc quy tắc về ngày đáo hạn có thể được tự động hóa, giúp công việc thường nhật tự động hoàn thành trong khi nhóm của bạn tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn.

Kết hợp nhiều thao tác (giao nhiệm vụ, cập nhật mức độ ưu tiên, thêm bình luận) vào một quy trình tự động hóa duy nhất để tối ưu hóa các quy trình làm việc phức tạp. Bạn có thể áp dụng các quy trình tự động hóa ở cấp độ Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc để chuẩn hóa quy trình hoặc tùy chỉnh chúng cho các nhóm cụ thể.

🧠 Thông tin thú vị: ClickUp Brain hỗ trợ nhiều mô hình AI—bao gồm cả Claude—giúp bạn có thể yêu cầu AI tạo tài nguyên hình ảnh hoặc sơ đồ khái niệm mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình.

Xây dựng bản thiết kế với Mẫu Kế hoạch Dự án Tổng quan của ClickUp

Các dự án lớn không nhất thiết phải cảm thấy phức tạp và lộn xộn. Mẫu Kế hoạch Dự án Tổng quan của ClickUp cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu rõ ràng, giúp người quản lý dự án có thể lập kế hoạch công việc, thống nhất nhóm và tiến hành nhanh chóng — mà không cần phải xây dựng lại cấu trúc mỗi lần.

Dưới đây là những việc cần làm:

Xây dựng một bản tóm tắt tổng quan rõ ràng và chi tiết để bất kỳ ai cũng có thể nắm bắt phạm vi, các cột mốc quan trọng và quyền sở hữu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Biến kế hoạch thành các công việc cụ thể với các giai đoạn, thời hạn và các mốc kiểm tra linh hoạt để theo dõi tiến độ

Xác định mục tiêu và kỳ vọng ngay từ đầu để các quyết định và việc bàn giao công việc diễn ra suôn sẻ giữa các bộ phận

Dù là một buổi khởi động gấp rút hay một đợt triển khai phức tạp, mẫu này sẽ giúp việc quản lý dự án của bạn trở nên gọn gàng và dữ liệu dự án được sắp xếp khoa học trên một trang dự án duy nhất. Tải mẫu về, tùy chỉnh một vài trường thông tin, và bạn đã sẵn sàng để quản lý kế hoạch.

Dưới đây là chia sẻ của Dayana Mileva, Giám đốc Tài khoản tại Pontica Solutions, về ClickUp:

“Tôi đang tìm kiếm một nền tảng quản lý dự án, và tôi đã tìm thấy nền tảng tốt nhất. Ngay lập tức, tôi cảm thấy ClickUp có thể giải quyết tất cả các vấn đề của chúng tôi và tạo ra các giải pháp sáng tạo, mang lại lợi ích cho chúng tôi theo những cách mà tôi thậm chí chưa từng tưởng tượng. ”

ClickUp phù hợp với cách bạn quản lý từng giai đoạn của dự án

Claude rất mạnh mẽ, đặc biệt khi có cửa sổ ngữ cảnh rộng, nhưng bạn vẫn cần một nền tảng để triển khai. Bạn cần chỉ định người chịu trách nhiệm, theo dõi tiến độ, tổ chức kiến thức dự án và đảm bảo các quyết định được hiển thị rõ ràng.

Đó chính là điểm mạnh của ClickUp. Nó cung cấp cho nhóm của bạn một nền tảng duy nhất để lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá công việc với các cấp độ quyền truy cập rõ ràng và các cập nhật được liên kết trực tiếp với từng công việc.

Nếu bạn muốn giảm bớt việc chuyển đổi giữa các công cụ và tăng cường động lực, hãy lấy ClickUp làm trung tâm và sử dụng Claude khi cần thiết. Lập kế hoạch cho nhóm tiếp theo, tập trung các tài liệu liên quan và bắt tay vào thực hiện. Dùng thử ClickUp miễn phí.

Câu hỏi thường gặp

Claude có thể hỗ trợ quản lý dự án, nhưng không nên thay thế một quản lý dự án (PM) con người. Hãy xem nó như một trợ lý thông minh giúp tóm tắt các cập nhật, soạn thảo kế hoạch và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, trong khi bạn vẫn là người quyết định các ưu tiên, sự đánh đổi và sự đồng thuận của các bên liên quan.

Độ chính xác của Claude phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào mà bạn cung cấp. Hãy cung cấp cho nó kiến thức chuyên sâu về dự án — mục tiêu, các ràng buộc và tài liệu liên quan — và nó có thể soạn thảo các kế hoạch. Tuy nhiên, bạn cần xem xét các giả định, kiểm tra các mối phụ thuộc và xác nhận tính khả thi cùng với nhóm của mình.

Claude có thể phác thảo dòng thời gian, xác định các cột mốc quan trọng và đánh dấu các mối phụ thuộc rõ ràng, đặc biệt khi bạn mô tả chi tiết về dự án liên quan. Tuy nhiên, nó không tự động điều hành dòng thời gian — bạn vẫn cần dựa vào công cụ quản lý dự án của mình để đang theo dõi và cập nhật các thay đổi về nguồn lực.

Sử dụng Claude để suy nghĩ và soạn thảo, sau đó để nền tảng quản lý dự án của bạn xử lý việc thực thi. Ví dụ: brainstorm các rủi ro hoặc yêu cầu dưới dạng các dự án Claude, sau đó chuyển các kết quả đã được phê duyệt thành các công việc, người chịu trách nhiệm và thời hạn trong công cụ của bạn, đồng thời liên kết các tài liệu liên quan.

Bạn có thể đảm bảo an toàn nếu coi nó như bất kỳ hệ thống xử lý công việc nào khác. Tránh dán dữ liệu nhạy cảm trừ khi kế hoạch của bạn cho phép, hạn chế quyền truy cập và kết hợp Claude với các công cụ bảo mật giúp tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trong hệ thống quản lý dự án của bạn