Các gợi ý AI hàng đầu để nâng cao giao tiếp nội bộ: Tăng cường sự tham gia và tính rõ ràng

Bạn đang gặp khó khăn trong việc theo kịp các email, tin nhắn Slack và thông báo toàn công ty?

Giao tiếp nội bộ có thể giống như một công việc toàn thời gian — bởi vì đối với nhiều người, nó thực sự là như vậy. Từ việc trả lời tin nhắn, soạn thảo bản ghi nhớ đến chuyển đổi giữa các nền tảng, những công việc này chiếm phần lớn thời gian làm việc trong tuần của bạn.

AI có thể thay đổi điều đó. Với các gợi ý phù hợp, AI có thể giúp bạn soạn thảo các thông điệp rõ ràng, hiệu quả nhanh hơn — dù bạn đang trả lời một câu hỏi nhanh, thông báo một cập nhật quan trọng hay xử lý một vấn đề nhạy cảm.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu các lời nhắc AI tốt nhất cho giao tiếp nội bộ và cách ClickUp — ứng dụng làm việc toàn diện — có thể giúp bạn hợp lý hóa việc nhắn tin, giảm thiểu trao đổi qua lại và tăng hiệu quả.

Trước khi đi vào chi tiết về lời nhắc, hãy xem cách các nhóm sử dụng AI để cải thiện các cuộc trò chuyện hàng ngày và cập nhật tin tức công ty:

Với ứng dụng đa dạng, dưới đây là những gợi ý AI hàng đầu giúp mọi người dễ dàng tạo ra các thông điệp nội bộ hiệu quả.

Thông báo giúp nâng cao tinh thần nhân viên nhanh hơn cả một ly cà phê vào thứ Hai. Chúng cũng thể hiện cam kết của bạn đối với sự tin tưởng và minh bạch.

Hãy thử ba ví dụ về lời nhắc AI sau đây để có những giao tiếp hiệu quả trong toàn công ty:

Thông báo về việc chuyển sang [Mô hình làm việc mới] từ [Ngày] , nêu rõ các kỳ vọng đối với công việc tại văn phòng và từ xa. Nêu rõ lý do, hỗ trợ có sẵn và cách thức phù hợp với cam kết của [Tên công ty] đối với [Giá trị khóa] . Giữ cho thông báo ngắn gọn, hấp dẫn và tạo động lực, đồng thời yêu cầu lãnh đạo thu thập phản hồi của nhân viên.

Thông báo về việc [Tên công ty] đã nhận được giải thưởng [Tên giải thưởng] , ghi nhận [Lý do nhận giải thưởng] . Kỷ niệm thành tích, bày tỏ lòng biết ơn đến nhân viên và mời họ tham dự sự kiện kỷ niệm vào [Ngày] lúc [Thời gian] , trực tiếp hoặc ảo. Hãy viết ngắn gọn, hấp dẫn và truyền cảm hứng, kèm theo lời kêu gọi nhân viên chia sẻ suy nghĩ của họ.

Phản hồi là một cách tuyệt vời để hiểu nhu cầu của tổ chức, đặc biệt là trong việc kiểm soát tỷ lệ nghỉ việc, tăng cường sự tham gia và thúc đẩy sự phát triển.

Và còn cách nào tốt hơn để thu thập phản hồi từ nhân viên hơn là thông qua các cuộc khảo sát? Dưới đây là ba gợi ý AI để tối đa hóa hiệu quả của chúng:

Viết email theo dõi tự động từ lãnh đạo để thúc đẩy sự tham gia của nhân viên vào [Tên khảo sát] . Trấn an nhân viên về tính ẩn danh, nêu bật những cải tiến trong quá khứ nhờ khảo sát và bao gồm liên kết có thể nhấp vào để tham gia khảo sát. Khuyến khích hoàn thành trước [Ngày] và giữ giọng điệu hấp dẫn và thúc đẩy.

Việc thiết lập và phân tích các chỉ số quan trọng như thời gian phản hồi và tỷ lệ mở tin nhắn giúp hiển thị ngay lập tức tiến độ của giao tiếp nội bộ.

Để đo lường các chỉ số KPI với sự can thiệp tối thiểu của con người, hãy xem xét áp dụng các lời nhắc này:

Việc phát sóng thường xuyên qua bản tin nội bộ trở thành kênh hiệu quả để cập nhật thông tin thường xuyên và các bài viết giáo dục. Ngoài ra, với ID email nhóm mà nhiều doanh nghiệp đã sử dụng, việc gửi bản tin trở nên rất đơn giản.

Dưới đây là một số gợi ý AI để thử nghiệm cho các chuyên gia truyền thông nội bộ cần những cách sáng tạo để tạo ra các bản tin hấp dẫn.

Lãnh đạo không chỉ dừng lại ở việc đưa ra những quyết định khó khăn, mà còn phải truyền đạt chúng một cách rõ ràng và có tác động. Từ việc tập hợp các nhóm và nâng cao tinh thần đến giải quyết các vấn đề khó khăn với sự đồng cảm, lời nói của một nhà lãnh đạo định hình hướng đi của tổ chức.

Nếu bạn muốn hoàn thiện thông điệp của lãnh đạo, các mẫu AI dễ tùy chỉnh này sẽ giúp tạo ra các thông điệp nội bộ mạnh mẽ hơn:

Soạn thảo một thông điệp minh bạch và trấn an của CEO về những thách thức hiện tại, chẳng hạn như [Thách thức cụ thể]. Công nhận các yếu tố góp phần như [Yếu tố góp phần] và vạch ra các bước như [Hành động đã lên kế hoạch]. Thông báo cho nhân viên về cách họ có thể hỗ trợ và nhấn mạnh tinh thần đồng đội, trấn an họ về [Điểm trấn an chính]. Khuyến khích giao tiếp cởi mở và mời nhân viên đóng góp ý kiến.