Cách xây dựng các đại lý AI cho nhóm bán hàng

Việc xây dựng một trợ lý bán hàng AI ban đầu có thể nghe có vẻ đáng sợ—đặc biệt là đối với những nhân viên bán hàng không có kiến thức kỹ thuật.

Có thể bạn đang nghĩ: “Nếu tôi phải viết mã, huấn luyện các mô hình học máy hoặc kết nối các hệ thống phức tạp thì sao?” 😣

Thực tế, việc này đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng.

Bạn cần ba yếu tố: một chiến lược bán hàng rõ ràng, kế hoạch triển khai nhân viên bán hàng chu đáo và một nền tảng AI không cần viết mã như ClickUp để đưa nhân viên bán hàng của bạn vào hoạt động.

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu cách thực hiện chưa?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng các trợ lý AI mạnh mẽ cho nhóm bán hàng mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào. Tăng cường năng suất làm việc của nhóm và thành công trong việc hỗ trợ bán hàng ngay từ hôm nay. 💪🏼

Trợ lý AI dành cho nhóm bán hàng là gì?

Các trợ lý AI dành cho nhóm bán hàng là những hệ thống thông minh giúp tự động hóa quy trình bán hàng từ đầu đến cuối. Điều này bao gồm việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đánh giá khách hàng tiềm năng, đặt cuộc họp và theo dõi, mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

Khác với các công cụ AI cơ bản chỉ tạo ra các email hoặc bản tóm tắt đơn lẻ, các trợ lý AI có khả năng hiểu bối cảnh, ghi nhớ thông tin qua các tương tác, học hỏi từ kết quả để cải thiện hiệu suất và phối hợp các hành động/quyết định trên nhiều công cụ khác nhau.

Kết quả là một quy trình bán hàng tự động, trong đó các công đoạn kế hoạch, giao tiếp, thực thi, chuyển giao, phân tích và ra quyết định đều được hoàn thành bởi AI.

Với sự hỗ trợ của các nhân viên bán hàng AI, đội ngũ bán hàng của bạn có thể tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và mở rộng cơ sở khách hàng thay vì phải thực hiện những công việc thủ công lặp đi lặp lại.

Nghiên cứu trường hợp: Quản lý quy trình bán hàng bằng AI với ClickUp Super Agents Chuyên gia tư vấn ClickUp Anna Bullock (Đồng sáng lập ABx2 Agency) đã xây dựng một ClickUp Super Agent cho một khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, nơi quy trình dịch vụ đang dần gặp trục trặc. Các khách hàng tiềm năng bị bỏ qua, các công việc quá hạn và khách hàng không được cập nhật thông tin — mặc dù tất cả công việc đều đã được quản lý trong ClickUp. Thay vì thêm các công việc theo dõi thủ công, Anna đã tạo ra một “Project Recovery Coach” Super Agent trong không gian làm việc ClickUp hiện có của khách hàng. Trợ lý này bắt đầu hoạt động, theo dõi không gian làm việc: Hệ thống đã đánh dấu các công việc không có hoạt động trong 3 ngày trở lên

Nó đã cập nhật các trường về tình trạng và cảm xúc cho các tài khoản trong quy trình bán hàng, và

Các bước tiếp theo được đề xuất như theo dõi hoặc cập nhật thông tin cho khách hàng. Nhận các đề xuất cá nhân hóa để cải thiện sức khỏe của quy trình bán hàng với ClickUp Super Agents Mỗi ngày, hệ thống này tạo ra một danh sách tiếp cận khách hàng rõ ràng và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, biến dữ liệu về các cơ hội bán hàng rời rạc thành các bước hành động cụ thể tiếp theo. 🌟 Kết quả: Quy trình bán hàng được theo dõi chủ động mà không cần sự kiểm tra thủ công từ phía khách hàng. Điều này giúp phát hiện rủi ro sớm, kèm theo các hành động cụ thể hàng ngày để giải quyết chúng. 👉🏼 Bạn cần hỗ trợ để xây dựng và triển khai một trợ lý AI tùy chỉnh hoạt động theo cách mà đội ngũ bán hàng của bạn đang làm?

Đội ngũ bán hàng của bạn đã quen thuộc với việc sử dụng các công cụ tự động hóa. Có lẽ bạn đã đang sử dụng chúng để quản lý các công việc lặp đi lặp lại như gửi email hoặc cập nhật CRM. Các nhân viên bán hàng AI phát triển từ ý tưởng đó, nhưng mang lại nhiều lợi ích hơn nữa:

Aspect Nhân viên bán hàng AI Các công cụ tự động hóa bán hàng truyền thống Cách thức hoạt động Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), học máy (ML) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để phân tích dữ liệu và ngữ cảnh trước khi thực hiện các công việc Tuân thủ các quy tắc và điều kiện kích hoạt đã được người dùng cài đặt sẵn Vai trò trong quy trình bán hàng Họ sẽ đóng vai trò như những trợ lý giúp nhóm bán hàng phân tích thông tin, chuẩn bị các hoạt động tiếp cận khách hàng và xác định các bước tiếp theo trong các giao dịch Chủ yếu tự động hóa các công việc vận hành lặp đi lặp lại ở chế độ nền Nhận thức bối cảnh Ghi nhớ các tương tác trước đây trên các công cụ khác nhau Mất nhiều bối cảnh vì mỗi lần chạy đều bắt đầu từ đầu Khả năng thích ứng Điều chỉnh phản hồi, đề xuất hoặc kết quả tùy theo tình huống Thực hiện cùng một hành động mỗi khi một điều kiện/yếu tố kích hoạt được đáp ứng Phối hợp đa công cụ Trích xuất thông tin từ nhiều nguồn (CRM, email, công cụ cuộc họp, v.v.) Thông thường, kết nối hai công cụ thông qua các quy trình làm việc đơn giản dựa trên sự kiện kích hoạt và hành động Học hỏi Cải thiện theo thời gian thông qua các lời nhắc được cập nhật, dữ liệu đào tạo và phản hồi từ người dùng Hành vi chỉ thay đổi khi bạn chỉnh sửa các quy tắc theo cách thủ công Khả năng mở rộng Xử lý hàng nghìn cuộc hội thoại được cá nhân hóa. Mất đi tính cá nhân hóa khi mở rộng quy mô Chất lượng đầu ra Có thể tạo tóm tắt, phân tích, đề xuất và nhiều hơn nữa Thực hiện các tác vụ cơ bản như gửi tin nhắn hoặc cập nhật các trường trong CRM Thời gian thiết lập Từ vài phút đến vài giờ; sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và quá trình lặp lại Việc này có thể mất hàng tuần để viết mã và cấu hình quy tắc thủ công

Các ví dụ thực tế về các đại lý AI dành cho nhóm bán hàng

Dưới đây là một số ví dụ về nhân viên bán hàng AI trong ClickUp mà bạn có thể xây dựng hoặc áp dụng để tự động hóa các chức năng bán hàng khác nhau:

Trợ lý tóm tắt cuộc họp : Ghi âm và chuyển đổi các cuộc gọi bán hàng thành văn bản, tạo bản tóm tắt, trích xuất các mục quan trọng và cập nhật hệ thống CRM

Bot theo dõi AI: Soạn thảo các tin nhắn theo dõi được cá nhân hóa sau các cuộc họp, đề xuất các bước tiếp theo cho khách hàng tiềm năng và chuẩn bị email tiếp cận dựa trên các cuộc hội thoại trước đó

Trợ lý đánh giá khách hàng tiềm năng: Xem xét các khách hàng tiềm năng mới, phân tích thông tin công ty và các tín hiệu tương tác, đồng thời ưu tiên những khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao hơn

Công cụ xử lý phản đối : Phân tích các giao dịch bị đình trệ, đề xuất các phản biện và chiến lược tái tương tác qua email

Công cụ theo dõi chu kỳ giao dịch: Theo dõi các thay đổi trong hoạt động giao dịch, tóm tắt các tương tác gần đây với khách hàng tiềm năng và thông báo cho nhân viên bán hàng khi một giao dịch cần được chú ý

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1966, ELIZA đã gây chấn động thế giới với tư cách là hệ thống AI trò chuyện đầu tiên. Được phát triển tại MIT, hệ thống này mô phỏng một nhà trị liệu tâm lý một cách thuyết phục đến mức người dùng đã chia sẻ những bí mật sâu kín nhất của họ — chứng minh từ hàng thập kỷ trước rằng máy móc có thể tiến hành cuộc hội thoại giống như con người.

Tại sao các nhóm bán hàng cần các nhân viên bán hàng AI

Nhân viên bán hàng thường mất cả ngày cho những công việc không giúp chốt đơn hàng. Việc hiểu rõ những điểm khó khăn cụ thể này sẽ cho thấy chính xác tại sao các trợ lý AI lại quan trọng đến vậy:

Các công việc lặp đi lặp lại chiếm mất thời gian bán hàng quý giá: Nghiên cứu thông tin về công ty, gắn thẻ khách hàng tiềm năng thủ công, định dạng ghi chú cuộc gọi và lên lịch theo dõi chiếm mất 2–3 giờ mỗi ngày từ các hoạt động tạo doanh thu thực tế. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp Nghiên cứu thông tin về công ty, gắn thẻ khách hàng tiềm năng thủ công, định dạng ghi chú cuộc gọi và lên lịch theo dõi chiếm mất 2–3 giờ mỗi ngày từ các hoạt động tạo doanh thu thực tế. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp tăng doanh thu từ 3–15% bằng cách tự động hóa tất cả các công việc lặp đi lặp lại này, vốn làm chậm chu kỳ giao dịch.

Bối cảnh bị mất đi giữa các công cụ: Dữ liệu bán hàng của bạn nằm rải rác trên nhiều hệ thống. Ví dụ: các yêu cầu của khách hàng trong email, bản ghi âm cuộc gọi trên các nền tảng cuộc họp trực tuyến, dữ liệu khách hàng trong hệ thống CRM, v.v. Do tình trạng " Dữ liệu bán hàng của bạn nằm rải rác trên nhiều hệ thống. Ví dụ: các yêu cầu của khách hàng trong email, bản ghi âm cuộc gọi trên các nền tảng cuộc họp trực tuyến, dữ liệu khách hàng trong hệ thống CRM, v.v. Do tình trạng " Work Sprawl " này, nhân viên bán hàng thường gặp khó khăn trong việc duy trì cái nhìn toàn diện về từng tài khoản

Dòng công việc quá tải: 200 khách hàng tiềm năng cho mỗi nhân viên nghe có vẻ tuyệt vời cho đến khi bạn nhận ra rằng 80% trong số đó không bao giờ chuyển đổi thành khách hàng. Việc phân tích và ưu tiên các khách hàng tiềm năng phù hợp một cách thủ công ở quy mô đó gần như là không thể

Khả năng dự báo kém: Các công cụ tự động hóa bán hàng truyền thống không hiển thị hành vi của người mua hoặc tình trạng của kênh bán hàng theo thời gian thực, khiến việc dự đoán hiệu suất trong tương lai và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trở nên khó khăn Các công cụ tự động hóa bán hàng truyền thống không hiển thị hành vi của người mua hoặc tình trạng của kênh bán hàng theo thời gian thực, khiến việc dự đoán hiệu suất trong tương lai và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trở nên khó khăn

Thiếu sự hỗ trợ 24/7: Khách hàng tiềm năng tương tác với các công ty vào mọi thời điểm, trong khi nhân viên bán hàng con người chỉ có thể phản hồi trong giờ công việc. Điều này đôi khi dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội và khiến khách hàng tiềm năng cảm thấy thất vọng

Tiếp cận chung chung: Việc cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận trở nên khó khăn hơn khi danh sách khách hàng tiềm năng của bạn ngày càng mở rộng. Bạn không có đủ thời gian hoặc thông tin chi tiết về từng khách hàng tiềm năng, điều này có nghĩa là thông điệp của bạn sẽ trở nên chung chung hoặc dựa trên mẫu có sẵn

Các nhân viên bán hàng AI không chỉ tự động hóa các công việc bán hàng lặp đi lặp lại mà còn thực hiện chúng với đầy đủ bối cảnh. Họ có thể phối hợp chuyển giao công việc như con người, đưa ra các đề xuất cá nhân hóa và hoạt động liên tục ở chế độ nền để đảm bảo hoạt động bán hàng của bạn luôn diễn ra suôn sẻ.

⭐ Ưu đãi đặc biệt: ClickUp Super Agents hoạt động như những đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI, luôn sẵn sàng ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Chúng không thay thế nhân viên bán hàng của bạn, mà thay vào đó, đảm nhận các công việc quản trị viên thủ công để nhóm của bạn có thể tập trung vào chiến lược và bán hàng. Bạn có thể tương tác với Super Agents giống như khi làm việc với một đồng nghiệp: Giao công việc cho họ

@đề cập đến họ trong tài liệu, trò chuyện và công việc

Nhắn tin trực tiếp cho họ để giao phó các công việc lặt vặt

Đặt lịch trình và điều kiện kích hoạt (ví dụ: “Tạo báo cáo vào mỗi thứ Sáu”) Được hỗ trợ bởi công nghệ AI nền tảng, các trợ lý này hoạt động 24/7 ở chế độ nền thay vì phải chờ bạn đặt câu hỏi. Chúng thực hiện các công việc thực tế như gửi email, cập nhật công việc trên CRM và tóm tắt nội dung cuộc gọi — đồng thời duy trì khả năng ghi nhớ tương đương con người. 🍒 Điểm nhấn: Bạn không cần viết mã để tạo ra các Super Agent tùy chỉnh. Chỉ cần mô tả việc cần làm của nhân viên bán hàng bằng tiếng Anh thông thường, và Super Agent Studio của chúng tôi sẽ cài đặt nó trong vài phút! 🎥 Để tìm hiểu thêm về cách xây dựng Super Agents, hãy xem video này:

Các thành phần chính của một nhân viên bán hàng AI

Đằng sau mỗi nhân viên bán hàng AI hiệu quả là một khung nền tảng xác định cách thức nó hiểu thông tin, đưa ra quyết định và thực hiện các công việc:

Persona: Xác định vai trò của nhân viên bán hàng trong quy trình bán hàng và cách thức giao tiếp của họ. Ví dụ: một nhân viên bán hàng hoạt động như một trợ lý SDR

Xử lý nhận thức/dữ liệu đầu vào: Cho phép nhân viên bán hàng AI phân tích thông tin đến từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như dữ liệu CRM, email, bản ghi cuộc họp hoặc hoạt động của khách hàng tiềm năng

Bộ nhớ và bối cảnh: Giúp lưu trữ chi tiết cuộc hội thoại ngắn hạn, lịch sử mối quan hệ dài hạn và các sự kiện cụ thể (ví dụ: ngôn ngữ ưa thích của khách hàng)

Công cụ lập kế hoạch: Phân chia các mục tiêu như “Đặt lịch demo” thành các bước nhỏ hơn, đảm bảo nhân viên tuân theo một trình tự logic khi hỗ trợ các hoạt động bán hàng

Trung tâm suy luận: Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) cung cấp trí tuệ cho phép trợ lý đánh giá nhiều tình huống, suy luận qua các công việc, hiểu ngôn ngữ con người, tóm tắt thông tin và đưa ra những thông tin hữu ích có thể áp dụng vào thực tế

Truy cập công cụ: Các tích hợp sẵn có và API tùy chỉnh giúp nhân viên bán hàng AI kết nối với hệ thống công nghệ hiện có của bạn

Cơ chế hoạt động: Cho phép các nhân viên thực hiện các công việc trong quy trình làm việc, chẳng hạn như lên lịch cuộc họp, đánh giá khách hàng tiềm năng, soạn thảo email trả lời, v.v.

Các quy tắc/giới hạn: Đây là những ranh giới mà mỗi trợ lý phải tuân thủ. Chúng đảm bảo trợ lý tuân thủ các hướng dẫn của công ty, tránh các hành động rủi ro và chuyển các quyết định quan trọng sang nhân viên con người

Vòng lặp học tập: Thể hiện quá trình mà qua đó nhân viên bán hàng học hỏi từ kết quả, dữ liệu mới hoặc phản hồi và cải thiện hiệu suất của mình

Định dạng kết quả: Khi nhân viên ảo hoàn thành một công việc, kết quả phải được trình bày theo cách dễ sử dụng cho nhóm bán hàng

👀 Bạn có biết? Rolodex, ra mắt vào năm 1956, là hệ thống CRM thực sự đầu tiên. Chiếc hộp thẻ xoay này đã giúp nhân viên bán hàng quản lý hàng trăm liên hệ và khu vực mà không phải đối mặt với sự lộn xộn của những tờ giấy rời rạc.

Cách xây dựng nhân viên bán hàng AI cho nhóm bán hàng

Đã đến lúc hành động!

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua năm bước để tạo ra các trợ lý AI cho nhóm bán hàng mà không cần viết một dòng mã nào.

⭐ Hãy kiên nhẫn—chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cách sử dụng ClickUp trong từng bước để quá trình này trở nên dễ dàng hơn.

Bước 1: Xác định mục đích và mục tiêu

Bạn nên có thể trả lời câu hỏi: Tại sao bạn lại xây dựng nhân viên bán hàng này?

Đó là để sàng lọc khách hàng tiềm năng đến, chuẩn bị các buổi demo cá nhân hóa, hay theo dõi các trường hợp bị đình trệ? Xác định chính xác vấn đề mà nó cần giải quyết.

🔔 Lưu ý: Các công việc mang tính chiến lược cao, chẳng hạn như đàm phán các hợp đồng phức tạp, đòi hỏi sự tinh tế của con người mà AI vẫn chưa thể bắt chước được. Thay vào đó, hãy ưu tiên các công việc bán hàng mang tính lặp đi lặp lại, có thể dự đoán trước và tốn nhiều thời gian. Sau khi xác định được những công việc đó, hãy đặt ra các mục tiêu có thể đo lường được (ví dụ: giảm thời gian đánh giá khách hàng tiềm năng từ 30 phút xuống còn 2 phút cho mỗi khách hàng tiềm năng) để bạn biết được khi nào nhân viên bán hàng đang phát huy hết khả năng của mình.

📄 Ghi chép các quy trình làm việc lặp đi lặp lại và mục tiêu của nhân viên bán hàng bằng ClickUp Tài liệu

Quản lý tất cả mục tiêu, mục đích và kế hoạch của các nhân viên trên một nền tảng duy nhất với ClickUp Tài liệu

Khi bạn bắt đầu xây dựng nhiều trợ lý AI—ví dụ như một trợ lý để tóm tắt cuộc họp, một trợ lý khác để nghiên cứu khách hàng tiềm năng và một trợ lý thứ ba để phân tích quy trình bán hàng—việc theo dõi phạm vi hoạt động của từng trợ lý sẽ nhanh chóng trở nên khó khăn.

ClickUp Docs cho phép bạn ghi lại các chi tiết này một cách rõ ràng trước khi tạo bất kỳ quy trình tự động hóa nào. Lập kế hoạch cho các nhân viên bán hàng mà bạn muốn xây dựng, xác định các quy trình làm việc mà họ hỗ trợ và ưu tiên phát triển những nhân viên nào trước.

Bạn có thể sử dụng định dạng phong phú để giúp các kế hoạch này dễ đọc lướt, mời các thành viên trong nhóm đề xuất cải tiến theo thời gian thực và chuyển đổi văn bản trực tiếp thành các công việc có thể thực hiện ngay trong quá trình triển khai.

Bước 2: Thiết kế kiến trúc của nhân viên ảo

Khi đã xác định rõ mục tiêu, đã đến lúc mô tả nhân viên bán hàng AI của bạn và xác định các hàm của nó. Hãy bắt đầu với hành vi cốt lõi của nhân viên:

Nó sẽ xử lý những công việc nào từ đầu đến cuối?

Nó sẽ nhận thông tin đầu vào nào và sẽ tạo ra kết quả đầu ra như thế nào?

📌 Ví dụ: nếu nhân viên AI phụ trách việc theo dõi sau cuộc họp, nó cần xử lý bản ghi cuộc gọi, xác định các điểm thảo luận chính và tạo ra các bản tóm tắt có cấu trúc cho hệ thống CRM của bạn.

Tiếp theo, xác định lượng thông tin bối cảnh và bộ nhớ mà nhân viên ảo cần lưu trữ. Chỉ định các công cụ mà nó có thể truy cập, cùng với quyền truy cập cần thiết cho từng công cụ.

Hãy suy nghĩ về cách nhân viên bán hàng AI sẽ xử lý các công việc — liệu nó sẽ tuân theo một trình tự nghiêm ngặt (Công việc A > B > C) hay sẽ điều chỉnh dựa trên dữ liệu?

Cuối cùng, hãy xem xét các hệ thống đa đại lý. Nếu bạn triển khai nhiều hơn một đại lý, hãy quyết định cách thức họ sẽ phối hợp với nhau.

✍ Lập kế hoạch thiết lập nhân viên bán hàng AI một cách trực quan bằng ClickUp Bảng trắng

Hình dung cách nhân viên bán hàng AI của bạn sẽ hoạt động bằng cách sử dụng ClickUp Bảng trắng

Bảng trắng ClickUp cung cấp một không gian làm việc không giới hạn để bạn vạch ra logic hoạt động của nhân viên trước khi bắt đầu xây dựng.

Bạn có thể:

Sử dụng các hình dạng khác nhau, chẳng hạn như hình tròn, hình chữ nhật và nhiều hình dạng khác để biểu thị các giai đoạn khác nhau trong quy trình làm việc

Kết nối chúng bằng mũi tên để hiển thị trình tự công việc

Thêm ghi chú dán để ghi lại các chi tiết cụ thể như quyền truy cập công cụ, định dạng đầu ra và các quy tắc bảo vệ

Chèn tài liệu mục tiêu (từ Bước 1) trực tiếp vào Bảng trắng để có bối cảnh ngay lập tức

Vì Bảng trắng hỗ trợ hợp tác thời gian thực, các nhà lãnh đạo bán hàng, nhóm vận hành và các thành viên khác có thể cùng nhau xem xét kiến trúc và đề xuất cải tiến trực tiếp trên khung vẽ.

Bước 3: Xây dựng các thành phần chính của nhân viên bán hàng

Đây là nơi bạn phát triển nhân viên bán hàng dựa trên kế hoạch mà bạn vừa vạch ra ở bước trước.

Để bắt đầu, hãy chọn một công cụ xây dựng nhân viên bán hàng AI không cần viết mã đáng tin cậy. Công cụ này nên cho phép bạn thiết kế, tùy chỉnh, thử nghiệm và triển khai các nhân viên bán hàng thông qua giao diện thân thiện với người dùng mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào.

ClickUp là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nơi bạn có thể tạo các trợ lý bán hàng ngay trong công việc hàng ngày. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian vốn thường dành cho việc bổ sung thông tin, cấu hình trợ lý và chuyển dữ liệu giữa các công cụ.

Hãy cùng xem cách thức này hoạt động như thế nào trong thực tế:

Xây dựng các đại lý AI mà không cần viết mã: ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents loại bỏ sự phức tạp thường gặp khi xây dựng hệ thống AI. Thay vì phải ghép nối các công cụ hoặc huấn luyện mô hình, bạn có thể tạo ra các đại lý bằng cách sử dụng các thành phần quy trình làm việc đơn giản và quen thuộc để tự động hóa công việc thực tế nhanh hơn nhiều.

Bắt đầu với mục tiêu rõ ràngXác định việc cần làm của nhân viên bán hàng bằng cách sử dụng các hướng dẫn bằng ngôn ngữ thông thường trong công cụ tạo nhân viên bán hàng trong ClickUp

Tạo các "Siêu đại lý" bằng cách sử dụng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên trong ClickUp

Cải thiện cùng nhau Hợp tác với nhóm của bạn để tối ưu hóa cách thức hoạt động của nhân viên bán hàng ảo (không cần kiến thức về học máy)

Sử dụng không gian làm việc hiện có của bạn làm nền tảng Các Siêu Nhân Viên của bạn sẽ kết nối với các tính năng như nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, trò chuyện và các tích hợp như Slack hoặc GitHub

Thiết kế cách thức hoạt động Quyết định cách nhân viên ảo tương tác (qua Trò chuyện hoặc Công việc), cách luồng dữ liệu được truyền tải và cách nó phản hồi theo thời gian

Tận dụng dữ liệu hiện có Không gian Làm việc của bạn đã chứa đầy đủ bối cảnh — không cần chuẩn bị dữ liệu hay gắn nhãn riêng biệt.

Xây dựng và tối ưu hóa nhanh chóng Đặt các hướng dẫn, điều kiện kích hoạt và điều kiện, sau đó cải thiện hiệu suất bằng cách điều chỉnh các lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên. Bạn không cần phải huấn luyện lại mô hình từ đầu

Thử nghiệm trong quy trình làm việc thực tế Kiểm tra hành vi của các trợ lý trực tiếp trong không gian làm việc của bạn và điều chỉnh khi cần thiết

Triển khai và quản lý dễ dàngCác trợ lý hoạt động với bảo mật cao trong ClickUp, với quyền truy cập tích hợp sẵn và khả năng kiểm soát liên tục

🤝 Câu chuyện khách hàng: Bell Direct chứng minh rằng bạn không cần một nhóm kỹ thuật để triển khai các Trợ lý Siêu Trí tuệ Nhân tạo (AI Super Agents) một cách hiệu quả. Sử dụng ClickUp Super Agents, nhóm đã tự động hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận và phân loại khách hàng — từ đầu đến cuối — mà không cần viết mã hay thêm công cụ mới. 🌟 Kết quả: Tăng 20% hiệu quả hoạt động, nghĩa là hoàn thành nhiều công việc hơn trong thời gian ngắn hơn với cùng nguồn lực

Giải phóng sức chứa tương đương với 2 nhân viên toàn thời gian, nay sẵn sàng cho các công việc chiến lược có giá trị cao

Hơn 800 email của khách hàng mỗi ngày được phân loại theo mức độ ưu tiên trong thời gian thực

Ai cũng có thể bắt đầu với các đại lý AI — bạn không cần có kiến thức về phát triển phần mềm. ClickUp đã giúp việc cài đặt các đại lý và tích hợp AI vào mô hình hoạt động của chúng tôi trở nên vô cùng đơn giản.

Điểm nổi bật nhất của ClickUp Super Agents là gì?

Bạn không cần phải nhập thủ công thông tin hoặc bối cảnh vào các trợ lý của mình trong quá trình phát triển.

Thay vào đó, các trợ lý này sẽ kế thừa bối cảnh đã có sẵn trong không gian làm việc của bạn — bao gồm các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện, bình luận, dự án, ghi chú cuộc họp và lịch.

Trí tuệ nhân tạo (AI) theo ngữ cảnh này liên tục cập nhật hiểu biết của mình theo thời gian thực. Do đó, khi có thông tin mới xuất hiện, chẳng hạn như bản tóm tắt cuộc họp được thêm vào một công việc hoặc giai đoạn giao dịch được cập nhật trong quy trình bán hàng của bạn, AI sẽ ngay lập tức có quyền truy cập vào dữ liệu đó.

Điều này cho phép các nhân viên tạo ra kết quả dựa trên thông tin thời gian thực thay vì dữ liệu đã lỗi thời.

🔑 Điểm chính: Việc xây dựng các đại lý AI không nhất thiết phải phức tạp—nhưng nó đòi hỏi một cách tiếp cận có tính toán kỹ lưỡng. Bạn cần thiết kế các trợ lý được tùy chỉnh và chuyên biệt cho quy trình làm việc của mình?

🧠 Quản lý bối cảnh không gian làm việc + bộ nhớ với ClickUp Brain

Ưu tiên các công việc cần thực hiện từ không gian làm việc của bạn bằng cách sử dụng các phản hồi nhận biết ngữ cảnh của ClickUp Brain

ClickUp Brain là lớp AI tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Nó kết nối các công việc, tài liệu và kiến thức của bạn, cung cấp cho các Siêu Nhân Viên Bán Hàng bối cảnh và trí tuệ cần thiết để hoạt động hiệu quả.

Các Super Agents được xây dựng dựa trên lớp nền tảng này — sử dụng bối cảnh đó để hiểu tình hình, đưa ra quyết định và thực hiện hành động trong các quy trình làm việc của bạn.

📌 Ví dụ: Trợ lý theo dõi bán hàng của bạn có thể xem lại các ghi chú từ cuộc gọi tìm hiểu thông tin mà bạn vừa kết thúc cách đây vài phút, kết hợp chúng với thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng từ công cụ CRM tích hợp của bạn, và soạn thảo một tin nhắn theo dõi được cá nhân hóa — tất cả đều tự động.

Sự khác biệt giữa ClickUp Brain và ClickUp Super Agents

ClickUp Brain giúp nhóm của bạn hiểu rõ tình hình hiện tại và biết việc cần làm tiếp theo. Nó không tự động thực thi các quy trình làm việc liên kết từ đầu đến cuối như Super Agents. Thay vào đó, nó hỗ trợ nhân viên bán hàng ngay lập tức với thông tin cần thiết để họ hoàn thành công việc.

Trả lời các câu hỏi về giao dịch ngay lập tức “Trạng thái của giao dịch này là gì?” → Braun tổng hợp thông tin từ các công việc, ghi chú và hoạt động, trong khi các Siêu Nhân Viên sẽ thực hiện các hành động cần thiết

Tổng hợp các cuộc gọi, email và cập nhật Brain có thể biến các cuộc hội thoại rời rạc thành các bước tiếp theo rõ ràng, trong khi Super Agents sử dụng thông tin được sắp xếp đó để kích hoạt các hoạt động theo dõi phù hợp với bối cảnh

Soạn thảo các email theo dõi và đề xuất Brain tạo email dựa trên bối cảnh giao dịch; Super Agents có thể gửi hoặc lên lịch các hành động

Phát hiện rủi ro và lỗ hổng Brain có thể chỉ ra các giao dịch bị đình trệ hoặc các cập nhật còn thiếu. Super Agents có thể tiến một bước xa hơn bằng cách thông báo hoặc giao công việc cho các đồng nghiệp phù hợp để xử lý

Tập trung hóa kiến thức bán hàng Bằng cách thu thập kiến thức từ các giao dịch, tài liệu và cẩm nang trước đây, Brain trả lời các câu hỏi của nhân viên bán hàng theo thời gian thực. Các nhân viên ảo áp dụng kiến thức đó vào các quy trình làm việc thực tế

🎥 Thêm: Dưới đây là một số trợ lý AI tốt nhất cho bán hàng và tự động hóa CRM 👇

⚙ Tạo các quy trình tự động hóa theo đúng cách bạn muốn

Tự động hóa các công việc bán hàng lặp lại với ClickUp Automations và tiết kiệm thời gian

ClickUp Automations mang đến cho bạn sự linh hoạt để sử dụng các quy trình tự động hóa dựa trên quy tắc cho các công việc đơn giản, lặp đi lặp lại và có tính dự đoán cao, chẳng hạn như thay đổi mức độ ưu tiên của công việc.

Chọn từ danh sách các điều kiện kích hoạt, điều kiện và hành động có sẵn của chúng tôi, hoặc trò chuyện với Brain để thiết kế một quy trình tự động hóa tùy chỉnh. Dù bằng cách nào, chúng cũng giúp bạn tự động hóa các công việc quản trị viên thường ngày mà không cần phải thiết lập một công cụ hoặc nhân viên AI chuyên dụng cho từng công việc nhỏ, từ đó giảm thiểu tình trạng "AI Sprawl".

👀 Bạn có biết? ClickUp cung cấp hơn 1.000 tích hợp sẵn để kết nối các trợ lý bán hàng AI của bạn với các ứng dụng bên ngoài. Chỉ cần lựa chọn các công cụ bạn đang sử dụng, chuyển đổi chúng và bắt đầu truy cập dữ liệu ngay lập tức. Kết nối các trợ lý bán hàng AI với các nguồn dữ liệu bên ngoài thông qua ClickUp Integrations

Bước 4: Kiểm tra và hoàn thiện các trợ lý

Việc thử nghiệm các trợ lý AI trước khi triển khai trên quy mô lớn là rất quan trọng. Điều này giúp kiểm tra độ chính xác của AI, tính nhất quán của kết quả đầu ra và sự ổn định tổng thể của quy trình bán hàng.

Bạn có thể thử nghiệm nhân viên bán hàng của mình theo nhiều cách khác nhau:

Thử nghiệm nhân viên bán hàng trong nhiều tình huống khác nhau: Cung cấp cho nhân viên bán hàng các dữ liệu đầu vào đa dạng để xem cách nó phản hồi. Ví dụ, nếu đó là nhân viên quản lý khách hàng tiềm năng, hãy thử với một khách hàng tiềm năng nóng (inbound lead) so với một trường hợp nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng lạnh (cold nurture case). Kiểm tra thủ công xem điểm đánh giá, bản nháp email và các bước tiếp theo có phù hợp với từng tình huống hay không

Thử nghiệm A/B các phiên bản khác nhau: Tạo hai hoặc ba biến thể của trợ lý với các hướng dẫn hoặc định dạng đầu ra hơi khác nhau. Chạy chúng song song để xem phiên bản nào mang lại kết quả tốt hơn trước khi triển khai

Để đánh giá hiệu suất một cách toàn diện, hãy theo dõi các chỉ số về nhân viên và quy trình làm việc sau đây:

Thời gian phản hồi của nhân viên

Tỷ lệ lỗi

Cải thiện tốc độ xử lý quy trình bán hàng

Thời gian tiết kiệm được cho mỗi nhân viên

Tăng tỷ lệ chuyển đổi

Giảm bớt các công việc thủ công

Cuối cùng, hãy tinh chỉnh các nhân viên bán hàng AI của bạn theo nhu cầu.

📊 Theo dõi hiệu suất của nhân viên bán hàng theo thời gian thực với Bảng điều khiển ClickUp

Hiển thị hiệu suất của nhân viên bán hàng AI thông qua Bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp tổng hợp dữ liệu về nhân viên và doanh số bán hàng vào một chế độ xem trực quan, giúp bạn phát hiện các vấn đề về hiệu suất hoặc thành công ngay khi chúng xảy ra, mà không cần phải lục lọi các báo cáo.

Sử dụng các thẻ kéo và thả — như biểu đồ tròn, biểu đồ đường và bảng — để trực quan hóa các chỉ số KPI theo đúng cách bạn mong muốn.

Các bộ lọc tích hợp giúp việc này trở nên hiệu quả hơn. Bạn không cần phải tạo các bảng điều khiển riêng biệt cho từng vai trò. Thay vào đó, chỉ cần tạo một bảng điều khiển chính và sử dụng các bộ lọc để có chế độ xem các chỉ số quan trọng nhất đối với bạn.

Theo dõi, đánh giá và liên tục cải thiện ClickUp Agent của bạn bằng cách giám sát thông qua thẻ AI trên Bảng điều khiển ClickUp

Hãy tiến xa hơn với AI Cards được hỗ trợ bởi ClickUp Brain. Đây là các tiện ích động phân tích dữ liệu trên bảng điều khiển của bạn ngay lập tức.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng thẻ AI Brain để tự động phân tích dữ liệu trên bảng điều khiển (như thời gian phản hồi của nhân viên) và đề xuất ba cách để cải thiện hiệu quả.

📮 ClickUp Insight: 30% người dùng cho biết điều khiến họ thất vọng nhất về các trợ lý AI là chúng nghe có vẻ tự tin nhưng lại đưa ra thông tin sai. Điều này thường xảy ra vì hầu hết các nhân viên bán hàng đều làm việc độc lập. Họ phản hồi dựa trên một yêu cầu cụ thể mà không biết cách bạn muốn thực hiện việc cần làm, cách bạn làm việc hoặc các quy trình ưa thích của bạn. Super Agents hoạt động theo cách khác biệt. Chúng hoạt động dựa trên 100% bối cảnh được trích xuất trực tiếp từ các công việc, tài liệu, trò chuyện, cuộc họp và cập nhật của bạn theo thời gian thực. Đồng thời, chúng còn lưu giữ được ký ức gần đây, dựa trên sở thích và thậm chí là ký ức theo từng giai đoạn theo thời gian. Và đó chính là yếu tố biến một nhân viên từ người chỉ biết phỏng đoán thành một đồng nghiệp chủ động, có thể theo kịp sự thay đổi của công việc.

Bước 5: Triển khai trên các nhóm

Cuối cùng, triển khai nhân viên bán hàng AI để đảm nhận các công việc lặp đi lặp lại hàng ngày.

Hãy chú ý đến cách nhân viên bán hàng tương tác với nó. Việc áp dụng sớm thường giúp phát hiện những lỗ hổng nhỏ mà không xuất hiện trong quá trình thử nghiệm.

Hãy thu thập phản hồi này trong giai đoạn triển khai đầu tiên để hoàn thiện hệ thống trước khi mở rộng ra toàn tổ chức.

Việc cung cấp đào tạo bán hàng đầy đủ cũng quan trọng không kém. Nhân viên bán hàng cần biết nhân viên bán hàng AI chịu trách nhiệm về những gì, cần những đầu vào nào, và khi nào họ nên dựa vào nó thay vì tự xử lý công việc.

Hướng dẫn rõ ràng giúp tránh những kỳ vọng không thực tế và đảm bảo quá trình chuyển giao suôn sẻ giữa AI và con người.

🧠 Thông tin thú vị: Các buổi tiệc Tupperware trở nên phổ biến vào những năm 1940 khi Brownie Wise bắt đầu tổ chức các buổi trình diễn sản phẩm trong bếp dành cho các bà nội trợ. Bằng cách bán các hộp nhựa theo mô hình ngang hàng, bà đã tạo ra một mô hình bán hàng trực tiếp giúp trao quyền cho các nữ doanh nhân từ rất lâu trước khi sự nghiệp tại các tập đoàn trở nên phổ biến.

Các tính năng AI của ClickUp dành cho nhóm bán hàng

Các nhóm bán hàng hiện đại phải đối mặt với một lượng thông tin khổng lồ.

Thay vì hoạt động như một công cụ AI độc lập, ClickUp Brain giải quyết sự phức tạp này bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào không gian làm việc của bạn.

Nó tích hợp với các công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển và các ứng dụng kết nối để giúp bạn tìm kiếm thông tin, soạn thảo nội dung liên lạc, tóm tắt các cuộc hội thoại và tạo ra những thông tin chi tiết từ dữ liệu của bạn.

Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện:

Kết nối và tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc của bạn

Sử dụng ClickUp AI Enterprise Search để truy cập thông tin trong không gian làm việc chỉ với một cú nhấp chuột

Khả năng của nhân viên bán hàng trong việc xác định bối cảnh phù hợp chỉ trong vài giây có thể tạo ra sự khác biệt lớn khi tương tác với khách hàng tiềm năng và nâng cao năng suất hàng ngày.

ClickUp AI Enterprise Search cho phép bạn truy xuất thông tin từ khắp không gian làm việc chỉ bằng cách mô tả những gì bạn cần.

Không cần phải lục lọi các thư mục hay lãng phí thời gian để nhớ xem bạn đã lưu tệp ở đâu. Chỉ cần nhập truy vấn của bạn vào thanh tìm kiếm. Ví dụ: “Tìm ghi chú từ cuộc gọi gần đây nhất với Acme Corp” hoặc “Hiển thị các tài liệu liên quan đến đề xuất giá dành cho doanh nghiệp.”

AI quét toàn bộ không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn để hiển thị ngay lập tức các kết quả phù hợp nhất.

Tạo email và tài liệu bán hàng nhanh hơn

Sử dụng ClickUp Brain để soạn email 100% phù hợp với ngữ cảnh

Sử dụng ClickUp Brain để hỗ trợ đội ngũ bán hàng của bạn tạo nội dung tại ba khu vực chính: Tài liệu, Công việc và Trò chuyện, đồng thời chuẩn hóa nội dung đó bằng các lời nhắc đã lưu và mẫu.

Ví dụ: sử dụng Brain trực tiếp trong tài liệu để soạn thảo email, tóm tắt nội dung và chuyển các ghi chú thành các mục cần thực hiện. Brain có thể tương tác với toàn bộ bối cảnh của tài liệu, do đó có thể duy trì phong cách và vị trí nhất quán giữa các phần.

Điều này đặc biệt hữu ích trong việc tạo tài liệu quảng cáo bán hàng và chuỗi email.

Nếu nhóm của bạn có các ghi chú, bản ghi âm hoặc danh sách gạch đầu dòng lộn xộn, Brain rất giỏi trong việc chuyển đổi chúng thành các báo cáo bán hàng có cấu trúc.

👉🏼 Các lời nhắc để sử dụng:

“Tóm tắt các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, kết quả mong muốn, các công cụ hiện tại và các chỉ số thành công từ các ghi chú ở trên.”

“Hãy tạo ra một bản tóm tắt về lợi tức đầu tư (ROI) và 5 điểm chứng minh mà tôi có thể sử dụng trong email theo dõi.”

“Viết một email theo dõi tóm tắt 3 vấn đề chính của họ, xác nhận các bước tiếp theo và đề xuất thời gian.”

Điều này hoàn toàn phù hợp với cách Brain có thể tóm tắt và tạo ra các mục hành động từ nội dung hiện có.

Ngoài ra, nhóm của bạn không cần phải phụ thuộc vào Google Docs. Các công cụ ghi chú thông minh hoạt động ở mọi nơi. ClickUp hỗ trợ nhập văn bản (mô tả công việc, bình luận, trò chuyện, v.v.).

🎯 Các ứng dụng bán hàng tuyệt vời:

Viết và chỉnh sửa bản nháp email trong phần bình luận của công việc

Cải thiện độ rõ ràng và giọng điệu (tự tin hơn, súc tích hơn, chuyên nghiệp hơn)

Dịch hoặc bản địa hóa các chuỗi tin nhắn tiếp thị

Ghi chép và tóm tắt các cuộc họp mọi lúc mọi nơi

Ghi lại mọi chi tiết cuộc họp một cách dễ dàng với Notetaker của ClickUp

Trợ lý ghi chú AI của ClickUp sẽ tự động tham gia các cuộc gọi Zoom, Google Meet hoặc Teams của bạn để ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt nội dung thảo luận. Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, nó sẽ tạo ra một bản tóm tắt tức thì, nêu rõ các rủi ro, quyết định quan trọng và các bước tiếp theo.

Nó thậm chí còn trích xuất các mục cần thực hiện và chuyển chúng thành các công việc được giao cho đúng người — mà bạn không cần phải động tay vào.

Truy cập các mô hình AI tạo sinh hàng đầu tại một nơi duy nhất

Sử dụng nhiều mô hình AI từ một giao diện duy nhất trong ClickUp Brain hoặc ứng dụng AI đa năng trên máy tính để bàn, Brain MAX

ClickUp Brain MAX là ứng dụng AI đa năng trên máy tính để bàn của bạn, tích hợp các mô hình AI hàng đầu — ChatGPT, Claude, Gemini, cùng với Brain bối cảnh riêng của ClickUp — vào một không gian liền mạch.

Điều này cho phép các nhóm bán hàng lựa chọn mô hình phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ: sử dụng Claude để phân tích thị trường, Gemini để cá nhân hóa email và ChatGPT để lên ý tưởng cho các hướng dẫn huấn luyện bán hàng. Bạn không cần phải quản lý nhiều tài khoản đăng nhập hay gói đăng ký; mọi thứ đều hoạt động thông qua tài khoản ClickUp của bạn.

Nhập liệu bằng giọng nói và thực hiện công việc nhanh gấp 400 lần

Đối với các chuyên gia bán hàng thường dành phần lớn thời gian trong ngày cho các cuộc họp hoặc di chuyển, tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản của Brain MAX hoạt động cực kỳ hiệu quả. Thay vì phải gõ ghi chú hay email, bạn chỉ cần nói to, và AI sẽ chuyển giọng nói của bạn thành văn bản hoàn chỉnh.

Nhân viên bán hàng có thể ra lệnh thực hiện các chuỗi tiếp cận khách hàng trong lúc đi bộ, ghi lại cập nhật mà không cần dùng tay, hoặc sử dụng các lệnh tìm kiếm bằng giọng nói như “Tìm các cơ hội bị đình trệ trong quý 1,” giúp tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần.

🧠 Thông tin thú vị: Người Babylon cổ đại vào khoảng năm 1750 trước Công nguyên đã khắc những hợp đồng bán hàng đầu tiên trên thế giới lên những tấm đất sét. Người mua cam kết thanh toán cho các mặt hàng như lúa mạch hoặc gia súc, với sự chứng kiến của các nhân chứng, những người đã xác nhận hợp đồng bằng con dấu của họ.

ClickUp AI Agents so với các nền tảng đại lý AI của bên thứ ba

Dưới đây là so sánh giữa ClickUp AI Agents với các công cụ trợ lý bán hàng AI của bên thứ ba thông thường:

Tính năng ClickUp Brain Các nền tảng đại lý AI của bên thứ ba Tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc Được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc để các nhân viên bán hàng AI có thể truy cập dữ liệu bán hàng theo thời gian thực Thông thường, bạn kết nối với không gian làm việc của mình thông qua các API tùy chỉnh và đồng bộ hóa thủ công Nhận thức bối cảnh Có thể đọc và tham chiếu các công việc, tài liệu, bình luận và hoạt động trong không gian làm việc để tạo ra các phản hồi dựa trên bối cảnh kinh doanh thực tế Phụ thuộc vào việc tải lên thủ công; bối cảnh thường bị giới hạn trong những gì bạn nhập vào một cách rõ ràng; thiếu lịch sử chi tiết của Không gian Làm việc Xây dựng không cần viết mã Các nhân viên AI và quy trình làm việc có thể được tạo trực tiếp trong không gian làm việc bằng cách sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần mã hóa Có sẵn các công cụ xây dựng trực quan, nhưng thường cần viết mã để thực hiện các logic nâng cao hoặc tích hợp bán hàng tùy chỉnh Các công cụ quản lý dự án tích hợp sẵn Đi kèm với các công việc, bảng điều khiển, bảng trắng và báo cáo được thiết kế riêng cho quy trình bán hàng, tất cả đều được hỗ trợ bởi AI trong một ứng dụng duy nhất Chỉ tập trung vào các nhân viên; bạn vẫn cần phần mềm quản lý dự án riêng biệt, dẫn đến tình trạng phần mềm chồng chéo và phải chuyển đổi ngữ cảnh liên tục Mô hình định giá Được bao gồm trong các kế hoạch ClickUp có tín dụng sử dụng; mở rộng theo quy mô không gian làm việc của bạn mà không tính phí theo từng nhân viên Thường thì chi phí tính theo từng nhân viên hoặc khối lượng công việc, cộng với chi phí thiết lập, sẽ tích lũy thành một khoản đáng kể đối với các nhóm bán hàng vận hành nhiều quy trình làm việc

🌟 Trợ lý được chứng nhận của ClickUp đạt 96/100 điểm trong một cuộc so sánh trực tiếp về các kế hoạch dự án sẵn sàng triển khai. Đối thủ cạnh tranh gần nhất đạt 61, trong khi hầu hết các đối thủ khác vẫn chỉ dừng lại ở mức 40 và 50. Các đại lý được chứng nhận ClickUp được xây dựng, kiểm thử nghiêm ngặt và duy trì bởi các chuyên gia AI của ClickUp. Bạn có thể chọn chúng thông qua một trong hai gói sau: Mua theo từng nhân viên : Gói này bao gồm bảo trì định kỳ, hỗ trợ ưu tiên để giải quyết vấn đề nhanh hơn và số tín dụng không giới hạn.

ClickUp Accelerator : Bạn có thể mua gói Super Agents được thiết kế và phát triển bởi các chuyên gia ClickUp của chúng tôi. Ví dụ: gói Super Agents về quản lý dự án hoặc sản phẩm và kỹ thuật Bạn có thể mua gói Super Agents được thiết kế và phát triển bởi các chuyên gia ClickUp của chúng tôi. Ví dụ: gói Super Agents về quản lý dự án hoặc sản phẩm và kỹ thuật

Lợi ích của các đại lý AI trong bán hàng

🧠 Thông tin thú vị: Những nhân viên bán hàng sử dụng AI hiệu quả trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng có khả năng đạt chỉ tiêu bán hàng cao gấp 3,7 lần

Dưới đây là những lợi ích mà nhóm bán hàng nhận được từ các nhân viên bán hàng được hỗ trợ bởi AI:

Giải phóng thời gian cho các cuộc hội thoại có giá trị cao: Nhân viên bán hàng thường lãng phí cả buổi sáng vào việc nhập liệu, nghiên cứu và lên lịch cuộc họp. Các trợ lý AI sẽ xử lý những công việc lặp đi lặp lại này, giúp nhân viên bán hàng tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Cung cấp các hoạt động tiếp cận cá nhân hóa trên quy mô lớn: Các trợ lý phân tích lịch sử và hành vi của từng khách hàng tiềm năng để tạo ra các tin nhắn riêng biệt, mang tính cá nhân hóa cao, giúp tăng đáng kể tỷ lệ phản hồi. Gartner dự đoán rằng Các trợ lý phân tích lịch sử và hành vi của từng khách hàng tiềm năng để tạo ra các tin nhắn riêng biệt, mang tính cá nhân hóa cao, giúp tăng đáng kể tỷ lệ phản hồi. Gartner dự đoán rằng 30% tin nhắn tiếp cận từ các tổ chức lớn hiện nay được tạo ra tự động nhưng vẫn có khả năng nhận thức ngữ cảnh, dẫn đến tỷ lệ phản hồi và chuyển đổi cao hơn

Chuẩn bị tốt hơn trước các cuộc gọi với khách hàng: Bằng cách thu thập và tóm tắt thông tin tài khoản, các nhân viên bán hàng AI đảm bảo rằng nhân viên bán hàng và quản lý sản phẩm bước vào cuộc họp với bối cảnh chi tiết và các điểm thảo luận rõ ràng

Giảm thiểu lỗi trong tiến độ xử lý giao dịch: Các trợ lý tuân thủ các quy trình nhất quán về việc chuyển giao, cập nhật và nâng cấp để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ quy trình bán hàng

Duy trì đà phát triển xuyên suốt các múi giờ: Trong khi nhân viên bán hàng không trực tuyến, các trợ lý ảo vẫn tiếp tục nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, gửi email theo dõi và sàng lọc khách hàng tiềm năng đến 24/7

Những sai lầm thường gặp khi triển khai các đại lý bán hàng AI

Trước khi kết thúc, hãy cùng điểm qua một số sai lầm phổ biến mà các nhóm bán hàng thường mắc phải khi xây dựng các trợ lý AI (+ cách khắc phục):

Sai lầm thường gặp Giải pháp Cố gắng tự động hóa các quyết định bán hàng chiến lược Hãy tập trung các nhân viên AI vào các công việc vận hành thay vì các công việc chiến lược. Các hoạt động như đàm phán giá cả, chiến lược giao dịch phức tạp hoặc quản lý mối quan hệ nên vẫn do con người đảm nhận Làm phức tạp hóa nhân viên bán hàng đầu tiên Bắt đầu với một quy trình làm việc đơn giản và mở rộng dần dần. Việc xây dựng một trợ lý nhỏ gọn và tập trung trước tiên sẽ giúp bạn dễ dàng thử nghiệm, hoàn thiện và mở rộng quy mô sau này Bỏ qua giai đoạn thử nghiệm Hãy thử nghiệm nhân viên ảo trong nhiều tình huống và các tình huống bán hàng thực tế trước khi triển khai rộng rãi. Việc thử nghiệm giúp phát hiện sớm các lỗ hổng trong hướng dẫn, ngữ cảnh hoặc kết quả đầu ra Xem nhân viên bán hàng như một quy trình thiết lập một lần Tiếp tục hoàn thiện nhân viên bán hàng dựa trên phản hồi và dữ liệu hiệu suất. Việc cập nhật các lời nhắc, quy trình làm việc và tích hợp giúp nhân viên bán hàng luôn phù hợp với các quy trình bán hàng đang thay đổi

Xây dựng các trợ lý bán hàng AI không cần viết mã với ClickUp

Dù các trợ lý bán hàng AI có mạnh mẽ đến đâu, việc xây dựng chúng vẫn vô cùng đơn giản nếu bạn sử dụng nền tảng phù hợp.

ClickUp sử dụng tích hợp sâu vào không gian làm việc và AI dựa trên ngữ cảnh để giúp việc phát triển nhân viên bán hàng trở nên dễ dàng, mà không cần phát triển các giải pháp mã tùy chỉnh.

Bạn chỉ cần trò chuyện với công cụ tạo Super Agent bằng ngôn ngữ tự nhiên trong ClickUp và tham khảo dữ liệu trong không gian làm việc của mình để mô tả cách bạn muốn nhân viên ảo hoạt động. Công cụ này sẽ xử lý toàn bộ phần kỹ thuật cho bạn.

Sẵn sàng mở rộng quy mô hoạt động bán hàng?

Cần thêm thông tin?

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các nhân viên bán hàng AI tự động hóa toàn bộ chu kỳ bán hàng, từ việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đánh giá khách hàng tiềm năng đến đặt lịch cuộc họp và tóm tắt các cuộc gọi. Họ hoạt động như những trợ lý tự động xử lý các công việc hành chính lặp đi lặp lại, giúp nhân viên bán hàng tập trung hoàn toàn vào việc chốt các giao dịch có giá trị cao.

Các quy trình và nhân viên AI được triển khai bằng các công cụ tự động hóa bán hàng truyền thống thường cứng nhắc, có phạm vi giới hạn và cần kết nối thủ công với cơ sở dữ liệu hoặc công cụ bên ngoài. Ngược lại, ClickUp Brain có khả năng hiểu bối cảnh rất cao. Nó hiểu dữ liệu không gian làm việc của bạn, ghi nhớ các tương tác trong quá khứ và sử dụng khả năng suy luận để đưa ra các quyết định linh hoạt, thích ứng với quy trình bán hàng thay đổi theo thời gian thực.

Hoàn toàn không. Với ClickUp, bạn có thể tạo các trợ lý tùy chỉnh bằng tiếng Anh thông thường. Chỉ cần mô tả các công việc, đối tượng khách hàng và mục tiêu mà bạn muốn trợ lý xử lý, và nền tảng sẽ tự động quản lý các thiết lập kỹ thuật cho bạn.

ClickUp Brain cung cấp một giao diện duy nhất để kết nối với các mô hình hàng đầu như ChatGPT, Claude và Gemini. Ngoài ra, hơn 1.000 tích hợp sẵn có cho phép bạn kết nối các trợ lý của mình trực tiếp với các hệ thống CRM như HubSpot, Salesforce và các công cụ giao tiếp như Slack.

Các trợ lý AI theo dõi hoạt động giao dịch 24/7, kích hoạt các thông báo theo dõi cá nhân hóa ngay khi khách hàng tiềm năng tương tác. Chúng cũng phân tích tình trạng đường ống bán hàng để cảnh báo nhân viên về các giao dịch bị đình trệ, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào do thời điểm không phù hợp.