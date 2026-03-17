Cách các AI Super Agents giúp nhóm bán hàng chốt đơn hàng nhanh hơn

Hãy nói thẳng ra—hầu hết các nhóm bán hàng không gặp vấn đề về quy trình bán hàng. Họ gặp vấn đề về việc thực thi.

Các giao dịch hiếm khi bị đình trệ vì nhân viên bán hàng không biết bán hàng. Nguyên nhân thực sự đơn giản hơn nhiều (và cũng dễ khắc phục hơn nhiều): việc theo dõi bị bỏ sót, thông tin bối cảnh nằm rải rác trong năm công cụ khác nhau, và nửa ngày làm việc bị tiêu tốn vào việc cập nhật CRM, các thông báo nội bộ và những lần “kiểm tra nhanh”.

⚠️ Salesforce báo cáo rằng các nhân viên bán hàng chỉ dành 28–30% thời gian cho việc bán hàng thực tế, phần còn lại bị mất vào các công việc quản trị viên và nội bộ. ✅ Giải pháp đơn giản mà chúng ta đã đề cập? AI có thể giúp tăng doanh thu từ 3–15% và cải thiện tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư (ROI) trong bán hàng lên đến 20%, chủ yếu nhờ tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại làm chậm chu kỳ giao dịch.

Vậy cơ hội là rõ ràng. Nhưng các doanh nghiệp đang lãng phí cơ hội này vào các công cụ AI rời rạc—một công cụ cho email, một công cụ cho ghi chú, và một công cụ cho dự báo.

Điều bạn cần chính là các AI Super Agents có thể làm tất cả những việc cần làm. Chúng sẽ theo dõi khách hàng tiềm năng, cập nhật hồ sơ, phát hiện rủi ro trong giao dịch và thúc đẩy cơ hội tiến triển, mà không cần phải chờ đợi bạn.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách thức hoạt động của các AI Super Agents, các loại khác nhau được thiết kế cho các quy trình bán hàng cụ thể, và cách triển khai chúng trong một không gian làm việc thống nhất để các nhân viên bán hàng của bạn thực sự dành nhiều thời gian hơn cho việc bán hàng và ít thời gian hơn cho việc tìm kiếm thông tin trên các hệ thống không kết nối với nhau.

AI Super Agents dành cho bán hàng là gì?

AI Super Agents dành cho bán hàng là các hệ thống AI tự động có khả năng làm nhiều hơn là chỉ trả lời câu hỏi hoặc tự động hóa một công việc đơn lẻ. Chúng được thiết kế để điều phối các quy trình bán hàng phức tạp từ đầu đến cuối, từ khi khách hàng tiềm năng được tiếp cận cho đến khi giao dịch được chốt. Chúng hoạt động như một đồng đội luôn sẵn sàng, đảm nhận vai trò điều phối trong quy trình bán hàng.

Chúng hoạt động như một hệ thống thần kinh trung ương, thu thập thông tin từ nhiều nguồn, tự động hóa các công việc thường nhật và chủ động hướng dẫn nhân viên bán hàng tập trung vào các hoạt động mang lại giá trị cao nhất.

Khác với một chatbot thông thường, Super Agent kết hợp nhiều công nghệ — như các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) — thành một hệ thống thống nhất. Nó học hỏi từ các chiến lược bán hàng của bạn và thích ứng theo thời gian thông qua phản hồi có sự tham gia của con người.

Ví dụ, các ClickUp Super Agents hoạt động ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, chính nơi các giao dịch, công việc và cuộc hội thoại của bạn đang diễn ra. Đối với các đội ngũ bán hàng, điều này có nghĩa là các Super Agents này hỗ trợ mọi thứ, từ việc duy trì hệ thống CRM đến quản lý tích cực quá trình thực hiện giao dịch. Chúng có thể theo dõi hoạt động trong quy trình bán hàng và phân tích ngữ cảnh từ các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, cuộc trò chuyện và bình luận của bạn. Chúng cũng có thể tự động kích hoạt các hoạt động theo dõi, cập nhật giai đoạn giao dịch và tạo báo cáo tóm tắt hoặc các bước tiếp theo — mà không cần sự giám sát liên tục. Vì đây không phải là công cụ bên ngoài cố gắng ghép nối các dữ liệu rời rạc, nên không có thông tin nào bị mất đi. Mọi hành động đều dựa trên hoạt động giao dịch theo thời gian thực. Kết quả là gì? Các hoạt động theo dõi trở nên chính xác hơn, việc chuyển giao diễn ra suôn sẻ hơn và việc thực thi đáng tin cậy hơn rất nhiều.

🎥 Hãy xem cách chúng tôi sử dụng Siêu đại lý Điều phối viên Demo Bán hàng để lên lịch các cuộc gọi demo, tạo tài liệu chuẩn bị và xử lý các hoạt động theo dõi.

Các loại AI Sales Agents

Không phải tất cả các AI Sales Agent đều thực hiện cùng một việc cần làm, và việc sử dụng sai loại AI Sales Agent cho vấn đề cụ thể của nhóm bạn là cách nhanh nhất để lãng phí thời gian và tiền bạc. Hãy cùng xem xét các loại AI Sales Agent phổ biến nhất mà các công ty đang sử dụng hiện nay:

Các đại lý AI cuộc hội thoại

Đây là những đại lý sẽ thay mặt bạn giao tiếp với khách hàng. Họ xử lý các tương tác thời gian thực với khách hàng tiềm năng qua trò chuyện, email hoặc thậm chí là cuộc gọi điện thoại, đóng vai trò là tuyến đầu trong việc tương tác với khách hàng.

Nhiệm vụ chính của họ là sàng lọc khách hàng tiềm năng bằng cách đặt các câu hỏi tìm hiểu, trả lời các truy vấn phổ biến và đặt lịch cuộc họp trên lịch của nhân viên bán hàng.

Lợi thế lớn nhất của họ là gì? Bạn sẽ thấy họ tiếp tục tương tác với các khách hàng tiềm năng chủ động liên hệ ngay cả khi nhóm của bạn đã kết thúc ngày làm việc.

Super Agent Sales Sidekick trong ClickUp sẽ trả lời các câu hỏi của khách hàng tiềm năng để bạn không phải làm điều đó

Các đại lý phân tích dự đoán

Các 'chuyên viên phân tích dự đoán' chính là các nhà khoa học dữ liệu của nhóm bạn. Họ phân tích dữ liệu bán hàng lịch sử và các tín hiệu hành vi thời gian thực để dự báo kết quả và xác định các mẫu mà bạn có thể bỏ lỡ nếu không có sự hỗ trợ này.

Đánh giá điểm khách hàng tiềm năng: Hệ thống này không chỉ dựa vào các thông tin nhân khẩu học đơn thuần mà còn ưu tiên các khách hàng tiềm năng dựa trên khả năng chuyển đổi thực tế của họ, giúp nhóm của bạn tập trung vào những khách hàng tiềm năng phù hợp nhất

Ưu tiên giao dịch: Chúng có thể đánh dấu những giao dịch nào trong danh sách tiềm năng của bạn có xác suất chốt đơn cao nhất, giúp nhân viên bán hàng phân bổ thời gian hiệu quả

Dự đoán tỷ lệ hủy đăng ký: Đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình đăng ký, các siêu đại lý này có thể xác định các tài khoản có nguy cơ hủy đăng ký trước khi quá muộn

Chạy Sales Insights Reporter Super Agent trong ClickUp để đánh giá các chỉ số phân tích bán hàng — từ kích thước giao dịch đến rủi ro mất khách hàng và nhiều hơn nữa

Các đại lý tự động hóa quy trình làm việc

Các đại lý tự động hóa quy trình làm việc là những công cụ chủ chốt xử lý các quy trình nhiều bước, lặp đi lặp lại khiến nhóm bán hàng của bạn bị quá tải. Chúng thực hiện các công việc tự động dựa trên các điều kiện và tín hiệu kích hoạt được định sẵn. Các đại lý AI B2B trong danh mục này giúp tối ưu hóa các quy trình nội bộ phức tạp.

📌 Ví dụ: một trợ lý quy trình làm việc có thể tự động tạo báo giá bán hàng, chuyển hợp đồng để có chữ ký, ghi chú cuộc gọi vào hệ thống CRM và điều phối việc bàn giao giữa nhân viên phát triển bán hàng (SDR) và giám đốc tài khoản (AE). Không ai cần phải làm bất kỳ việc gì để thực hiện các công việc này thủ công.

🎥 Bạn tò mò muốn biết cách bắt đầu sử dụng Super Agents? Hướng dẫn nhanh này sẽ giúp bạn cài đặt Super Agent ClickUp đầu tiên của mình!

👉🏼 Bạn cần ý tưởng để tùy chỉnh các Sales Super Agents sao cho phù hợp với cách làm việc của nhóm mình?

Các chuyên viên huấn luyện bán hàng

Các siêu đại lý này đóng vai trò như một huấn luyện viên hiệu suất cá nhân — một hình thức huấn luyện bán hàng — cho mỗi nhân viên trong nhóm của bạn. Họ phân tích các bản ghi âm cuộc gọi, chuỗi email và kết quả giao dịch để cung cấp hướng dẫn theo thời gian thực và phản hồi cá nhân hóa. Điều này giúp bạn mở rộng quy mô các nỗ lực hỗ trợ bán hàng và đảm bảo mọi nhân viên đều được hưởng lợi từ những thói quen thành công của những nhân viên xuất sắc nhất. Họ có thể xác định các lĩnh vực cụ thể cần cải thiện, như tỷ lệ nói/nghe, hoặc thậm chí đưa ra các đề xuất phù hợp với bối cảnh trong một cuộc gọi trực tiếp.

Tạo một AI Sales Coach Super Agent hàng ngày trong ClickUp được tùy chỉnh theo phương pháp bán hàng ưa thích của bạn

🧠 Thông tin thú vị: Các công ty liên tục đầu tư vào huấn luyện bán hàng và đang theo dõi tác động của nó đạt tỷ lệ chốt đơn cao hơn 32% và tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu cao hơn 28%.

🎥 Thêm: Để xem các AI agents dành cho bán hàng hoạt động như thế nào trong thực tế và cách chúng có thể thay đổi quy trình bán hàng của bạn, hãy xem video tổng quan ngắn gọn về các công cụ hàng đầu này:

Tại sao các AI Sales Agents giúp nhóm chốt đơn hàng nhanh hơn

Tốc độ quyết định thành công. Nhóm nào phản hồi đầu tiên, theo dõi nhanh nhất và đưa khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn của phễu bán hàng với ít trở ngại nhất hầu như luôn chiếm ưu thế. Các đại lý bán hàng AI được thiết kế để giải quyết ba yếu tố cản trở tốc độ lớn nhất trong bán hàng hiện đại.

🧠 Thông tin thú vị: Theo Báo cáo Tình hình Bán hàng năm 2025 của HubSpot: 84% số người được hỏi cho rằng AI giúp họ tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quy trình

83% cho rằng điều này hữu ích cho các tương tác cá nhân hóa với khách hàng tiềm năng

82% cho rằng công nghệ này giúp khai thác những thông tin chi tiết hữu ích hơn từ dữ liệu

Chúng loại bỏ các công việc quản trị viên tốn thời gian

Các nhân viên bán hàng của bạn có thể đang dành 72% thời gian trong tuần cho các hoạt động không liên quan đến bán hàng—ghi chép cuộc gọi, cập nhật trường dữ liệu CRM, viết email theo dõi và lên lịch cuộc họp. Mỗi phút dành cho công việc hành chính này là một phút họ không thể xây dựng mối quan hệ hoặc thúc đẩy giao dịch tiến triển. Sự sụt giảm năng suất này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của bạn.

Các AI Super Agents giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách:

Tự động ghi chép ghi chú về cuộc họp

Cập nhật hồ sơ giao dịch với thông tin mới nhất

Soạn thảo email theo dõi được cá nhân hóa, và

Xử lý toàn bộ quá trình trao đổi về lịch trình

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi quá trình tự động hóa này diễn ra trong một Không gian Làm việc AI tích hợp như ClickUp, nơi bạn đã thực hiện công việc của mình, bạn cũng loại bỏ được “chi phí chuyển đổi” khi phải chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau, từ đó tiết kiệm thêm thời gian.

📮ClickUp Insight: 30% người dùng cho biết điều khiến họ thất vọng nhất về các trợ lý AI là chúng nghe có vẻ tự tin nhưng lại đưa ra thông tin sai lệch. Điều này thường xảy ra vì hầu hết các nhân viên thực hiện công việc một cách độc lập. Họ phản hồi một yêu cầu cụ thể mà không biết bạn thích làm việc như thế nào, cách làm việc của bạn ra sao, hay quy trình ưa thích của bạn là gì. Super Agents hoạt động theo cách khác biệt. Chúng hoạt động dựa trên 100% bối cảnh được trích xuất trực tiếp từ các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện, cuộc họp và cập nhật của bạn theo thời gian thực. Đồng thời, chúng còn lưu giữ được ký ức gần đây, dựa trên sở thích và thậm chí là ký ức theo từng giai đoạn theo thời gian. Và đó chính là yếu tố biến một nhân viên từ người chỉ biết phỏng đoán thành một đồng nghiệp chủ động, có thể bắt kịp với sự thay đổi của công việc. 👉🏼 Bạn muốn xem Super Agent sẽ hoạt động như thế nào trong không gian làm việc của bạn?

Chúng giúp khai thác thông tin từ dữ liệu phân tán

Thông tin quan trọng về giao dịch hầu như không bao giờ tập trung ở một nơi. Nó bị chôn vùi trong các chủ đề email, cuộc hội thoại trên Slack, bản ghi âm cuộc gọi và ghi chú trong CRM. Các nhân viên bán hàng của bạn không thể tổng hợp tất cả thông tin này đủ nhanh để hành động ngay lập tức. Đến khi họ ghép lại được bức tranh toàn cảnh về một tài khoản tiềm năng, cơ hội mua hàng có thể đã trôi qua.

Các AI Agent rất giỏi trong công việc này. Chúng có thể ngay lập tức thu thập thông tin bối cảnh từ tất cả các hệ thống của bạn, xác định các mẫu ẩn và cung cấp những thông tin hữu ích trực tiếp cho các nhân viên bán hàng.

📌 Ví dụ: một nhân viên có thể đánh dấu rằng một bên liên quan quan trọng vẫn chưa được tiếp cận hoặc một phản đối cụ thể liên tục xuất hiện trong các giao dịch tương tự, giúp nhóm của bạn chủ động hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng mất thời gian tìm kiếm thông tin về giao dịch nữa và nhận câu trả lời ngay lập tức với ClickUp Brain. Trợ lý AI này được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn để trả lời câu hỏi và thực hiện các hành động. Bạn có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên như: “Những mục chính từ cuộc gọi gần nhất với Acme Corp là gì?” chỉ bằng cách nhập @brain vào phần bình luận của công việc hoặc ClickUp Chat. ClickUp Brain sẽ tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc của bạn — bao gồm ClickUp Tasks, ClickUp Tài liệu và các bình luận — để cung cấp câu trả lời trong vài giây. Ưu tiên các công việc bán hàng cần thực hiện ngay từ không gian làm việc của bạn bằng cách sử dụng các phản hồi dựa trên ngữ cảnh của ClickUp Brain

Chúng cho phép cá nhân hóa trên quy mô lớn

Ngày nay, mọi khách hàng đều mong đợi các hoạt động tiếp cận được cá nhân hóa.

71% khách hàng mong đợi sự tùy chỉnh, và 76% cảm thấy thất vọng nếu không có điều này, trong khi 73% người mua B2B chủ động bỏ qua các hoạt động tiếp cận không liên quan. 🤯

Tuy nhiên, việc cá nhân hóa từng điểm tiếp xúc một cách thủ công đơn giản là không thể mở rộng quy mô. Các nhân viên bán hàng của bạn đang phải đối mặt với tình huống khó xử: hoặc gửi các mẫu tin nhắn chung chung, kém hiệu quả, hoặc dành 52% thời gian để soạn thảo tin nhắn tùy chỉnh cho từng khách hàng tiềm năng. Đó là một cuộc chiến vô vọng.

AI Super Agents giải quyết vấn đề này. Bằng cách phân tích dữ liệu khách hàng tiềm năng, tín hiệu từ doanh nghiệp và lịch sử cuộc hội thoại trước đây, chúng có thể tự động tạo ra các thông điệp, đề xuất và gợi ý được cá nhân hóa cao. Mức độ cá nhân hóa này, được hỗ trợ bởi AI có khả năng theo dõi toàn bộ không gian làm việc của bạn — bao gồm tài liệu, công việc và cuộc hội thoại — sẽ luôn vượt trội so với các mẫu chung chung từ các công cụ không tích hợp.

Cách các AI Agents thay đổi quy trình bán hàng

Nghe qua, “kết thúc giao dịch nhanh hơn” có vẻ như là vấn đề ở giai đoạn đầu của phễu bán hàng hoặc vấn đề về nhân sự. Khách hàng tiềm năng tốt hơn. Nhân viên bán hàng giỏi hơn. Chiến lược thuyết phục tốt hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các giao dịch đều bị chậm lại sau cuộc hội thoại đầu tiên.

Họ bị kẹt giữa việc theo dõi chưa được thực hiện, bản đề xuất bị bỏ quên và quy trình phê duyệt nội bộ cần đến ba lần nhắc nhở.

Tốc độ trong bán hàng không phải là việc di chuyển nhanh hơn. Đó là việc loại bỏ mọi yếu tố làm chậm tiến độ giao dịch.

Đó chính xác là việc cần làm của các AI Sales Agents.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc tối ưu hóa một phần của quy trình bán hàng, chúng giúp đẩy nhanh toàn bộ quy trình bán hàng. Từ điểm tiếp xúc đầu tiên cho đến khi ký kết hợp đồng cuối cùng:

Tạo và sàng lọc khách hàng tiềm năng

Hãy nghĩ về vai trò của một SDR trong quy trình bán hàng truyền thống. Họ dành vô số giờ để nghiên cứu khách hàng tiềm năng theo cách thủ công, gửi các thông điệp tiếp cận theo mẫu và sàng lọc khách hàng tiềm năng thông qua các cuộc gọi tìm hiểu lặp đi lặp lại.

Bây giờ hãy nghĩ đến phương pháp Super Agent.

Sử dụng AI để tạo khách hàng tiềm năng, AI Super Agents có thể xác định các tài khoản phù hợp cao dựa trên dữ liệu ý định, tự động bổ sung thông tin liên quan vào hồ sơ khách hàng tiềm năng và trò chuyện ngay lập tức với khách hàng tiềm năng qua email hoặc trò chuyện trực tuyến. Sau đó, hệ thống sẽ đánh giá và chuyển tiếp chỉ những khách hàng tiềm năng đủ điều kiện nhất trực tiếp đến nhân viên bán hàng của bạn, đảm bảo thời gian phản hồi nhanh hơn và một kênh bán hàng chất lượng cao hơn.

Tạo một Super Agent để tự động sàng lọc khách hàng tiềm năng dựa trên tiêu chí đánh giá của bạn

👀 Bạn có biết? Những nhân viên bán hàng tích cực sử dụng AI có khả năng đạt chỉ tiêu cao hơn 3,7 lần.

Tiếp cận và theo dõi được cá nhân hóa

Nếu không có AI, nhân viên bán hàng thường phải tự viết từng email và đang theo dõi thủ công lịch trình liên hệ lại trên bảng tính. Điều này không tránh khỏi việc các khách hàng tiềm năng bị bỏ sót và các giao dịch trở nên nguội lạnh chỉ vì một lần liên hệ lại bị quên.

Các đại lý được hỗ trợ bởi AI có thể soạn thảo toàn bộ chuỗi tương tác được cá nhân hóa dựa trên hành vi của khách hàng tiềm năng và bối cảnh của giao dịch. Chúng tự động kích hoạt các hoạt động theo dõi vào thời điểm tối ưu và thậm chí có thể điều chỉnh nội dung tin nhắn dựa trên các tín hiệu tương tác, đảm bảo không có khách hàng tiềm năng nào bị bỏ sót.

Tự động hóa các email theo dõi sau cuộc họp được cá nhân hóa với Super Agent "Sales Follow-up Email Writer" trong ClickUp

Xử lý phản đối và đàm phán

Khi gặp phải phản đối khó khăn, nhân viên bán hàng thường phải dựa vào trí nhớ và kinh nghiệm trước đây để phản hồi. Điều này thường dẫn đến các câu trả lời không nhất quán trong nhóm và bỏ lỡ cơ hội giải quyết hiệu quả những lo ngại của khách hàng tiềm năng.

Các AI Agent giải quyết trực tiếp vấn đề này. Chúng có thể hiển thị các nghiên cứu điển hình, thông tin tình báo cạnh tranh và các câu trả lời đã được phê duyệt sẵn theo thời gian thực trong khi gọi điện hoặc khi nhân viên đang soạn thảo email. Nhờ đó, nhóm của bạn có thể tự tin xử lý mọi phản đối, được trang bị thông tin phù hợp ngay tại thời điểm cần thiết.

Tùy chỉnh các cuộc gọi bán hàng, tin nhắn và tài liệu tiếp thị theo các yêu cầu cụ thể của đối tượng mục tiêu với ICP Sales Enablement Agent trong ClickUp

Kết thúc giao dịch và quản lý quy trình bán hàng

Đối với nhiều nhà lãnh đạo bán hàng, các cuộc họp đánh giá danh mục khách hàng tiềm năng thường diễn ra trong tình trạng hỗn loạn hàng tuần, và rủi ro giao dịch thường chỉ được phát hiện khi đã quá muộn. Việc dự báo đôi khi giống như phỏng đoán hơn là một khoa học dựa trên dữ liệu.

Các AI Agent mang lại tính dự đoán cho quy trình bán hàng của bạn. Chúng có thể liên tục theo dõi tình trạng của từng giao dịch, đánh dấu các cơ hội có nguy cơ và đề xuất hành động tối ưu tiếp theo để thúc đẩy giao dịch tiến triển. Ngoài ra, chúng còn có thể tạo ra các báo giá bán hàng với độ chính xác cao.

Cách tiếp cận chủ động này trong quản lý quy trình bán hàng giúp giảm thiểu những bất ngờ vào cuối quý và mang lại sự tăng trưởng doanh thu dễ dự đoán hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Với Bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể tạo các báo cáo trực quan cấp cao hiển thị tình trạng đường ống bán hàng theo thời gian thực, hoạt động của nhân viên bán hàng và độ chính xác của dự báo. Điều này mang đến cho bạn một nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy cho toàn bộ hoạt động bán hàng của bạn — đặc biệt hữu ích cho các nhóm bán hàng AI doanh nghiệp đang quản lý các quy trình công việc phức tạp trên quy mô lớn. Để có cấu trúc rõ ràng hơn nữa, hãy tham khảo Mẫu Đường ống bán hàng ClickUp để trực quan hóa, theo dõi và quản lý các giao dịch của bạn một cách hiệu quả.

Các phương pháp hay nhất khi sử dụng các đại lý bán hàng AI

Chỉ việc mua một công cụ bán hàng AI mới sẽ không tự động cải thiện quy trình bán hàng của bạn. Những phương pháp hay nhất để triển khai công cụ bán hàng mới này giúp phân biệt các nhóm đạt được kết quả thực sự với những nhóm chỉ đơn thuần thêm một gói đăng ký mới vào bộ công cụ công nghệ của họ.

Bắt đầu bằng cách tự động hóa các công việc quản trị viên lặp đi lặp lại

Cách dễ nhất để giúp nhóm của bạn làm quen với AI là bắt đầu từ những thành công nhanh chóng. Tự động hóa các công việc như cập nhật CRM, tóm tắt cuộc họp và soạn thảo email theo dõi sẽ mang lại giá trị ngay lập tức mà không làm gián đoạn các hoạt động bán hàng cốt lõi của nhóm. Xác định ba công việc hành chính mà nhân viên bán hàng phàn nàn nhiều nhất và cài đặt AI Super Agent để tự động hóa những công việc đó trước tiên.

Áp dụng hệ thống đánh giá khách hàng tiềm năng dựa trên AI

Các mô hình đánh giá khách hàng tiềm năng truyền thống thường quá cứng nhắc và bỏ sót những chi tiết tinh tế trong ý định mua hàng của khách hàng. Hệ thống đánh giá dựa trên AI, được xây dựng dựa trên các tín hiệu mua hàng thực tế và mô hình tương tác, cho phép bạn ưu tiên các khách hàng tiềm năng một cách chính xác hơn nhiều. Hãy bắt đầu bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá AI như một công cụ bổ sung cho các tiêu chí hiện có của bạn, sau đó dần dần tăng tỷ trọng cho mô hình AI khi nó chứng minh được độ chính xác của mình.

👀 Bạn có biết? Nhờ AI, khoảng 7 trên 10 nhân viên bán hàng cho biết chu kỳ bán hàng của họ đã được rút ngắn trung bình một tuần.

Sử dụng AI như một công cụ huấn luyện bán hàng

Các quản lý bán hàng của bạn không thể tham gia mọi cuộc gọi, nhưng một AI coaching agent thì có thể. Những công cụ này cung cấp phản hồi nhất quán và có thể mở rộng, giúp đẩy nhanh quá trình phát triển nhân viên bán hàng và củng cố các hành vi mang lại thành công. Hãy tập trung vào việc theo dõi các chỉ số cụ thể, có thể đo lường được như tỷ lệ nói/nghe hoặc số lượng câu hỏi khám phá được đặt ra, thay vì các mục tiêu mơ hồ như “cải thiện các cuộc gọi của bạn”.

Kết nối AI với không gian làm việc thống nhất

AI Super Agents chỉ thông minh đến mức dữ liệu mà chúng có thể truy cập. Nếu các công cụ của bạn bị phân mảnh, AI của bạn sẽ có những điểm mù. Một không gian làm việc tích hợp sẽ cung cấp cho AI của bạn bối cảnh đầy đủ. Kiểm tra bộ công cụ hiện tại của bạn để phát hiện các silo dữ liệu và ưu tiên việc hợp nhất công cụ trước khi thêm các giải pháp AI riêng lẻ khác.

🌟 Lợi thế của ClickUp Hầu hết các nhóm bán hàng hiện nay đã sử dụng quá nhiều công cụ. Điều cuối cùng bạn cần là một giải pháp AI riêng lẻ khác gây ra tình trạng "Work Sprawl" – nhiều tài khoản đăng nhập hơn, nhiều kho dữ liệu riêng biệt hơn và phải chuyển đổi ngữ cảnh liên tục. ClickUp áp dụng một phương pháp tiếp cận khác biệt. Đây là một Không gian Làm việc AI hội tụ — một nền tảng duy nhất, bảo mật, nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được tích hợp cùng với AI theo ngữ cảnh như một lớp trí tuệ — nơi nhóm của bạn có thể quản lý các giao dịch, hợp tác soạn thảo đề xuất, theo dõi quy trình bán hàng và nhận sự hỗ trợ từ AI, tất cả chỉ trong một nơi. 🛠️ Khi AI được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn thay vì được gắn thêm từ bên ngoài, nó sẽ có đầy đủ bối cảnh cần thiết để giúp bạn chốt đơn hàng nhanh hơn.

Cách các Super Agent của ClickUp giúp nhóm bán hàng chốt đơn hàng nhanh hơn

Với tư cách là những đồng đội AI có thể thực hiện công việc độc lập, các Super Agent của ClickUp giúp duy trì toàn bộ quy trình bán hàng của bạn luôn vận hành trơn tru.

Vì các AI Super Agents hoạt động ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, chúng không dựa vào dữ liệu không đầy đủ để đưa ra quyết định. Chúng có cái nhìn toàn diện về quy trình bán hàng, công việc, cuộc hội thoại và tài liệu của bạn — do đó, mọi hành động đều dựa trên bối cảnh giao dịch thực tế.

Nơi các Super Agent của ClickUp thúc đẩy quá trình chốt giao dịch

1. Họ thực hiện các hoạt động theo dõi ngay lập tức (và đều đặn)

Tốc độ là yếu tố quyết định trong bán hàng—và hầu hết các nhóm đều mất đi điều đó sau lần tiếp xúc đầu tiên.

Các Super Agents có thể can thiệp để duy trì đà tiến triển. Bạn có thể triển khai một Super Agent để kích hoạt các thông điệp theo dõi sau các cuộc gọi hoặc sau một kỳ không hoạt động cụ thể. Điều này cũng giúp tự động tái tương tác với các khách hàng tiềm năng "lạnh". Và nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm chủ đề mở đầu cuộc hội thoại, Super Agent thậm chí có thể cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận dựa trên bối cảnh của giao dịch.

Trong ClickUp, các Super Agents không phải bắt đầu từ đầu mỗi lần. Chúng được cấu hình với quyền truy cập vào kiến thức trong không gian làm việc của bạn (các công việc, tài liệu, trò chuyện và các nguồn dữ liệu đã lựa chọn), và chúng có thể lưu trữ và truy xuất thông tin theo thời gian.

Hãy cung cấp cho Super Agent của bạn các hướng dẫn rõ ràng và chỉ định các nguồn kiến thức mà nó có thể truy cập từ Không gian Làm việc ClickUp và các ứng dụng được kết nối

Họ sử dụng ba loại bộ nhớ:

Bộ nhớ gần đây → Ghi nhớ các tương tác và hoạt động trong quá khứ

Tùy chọn → Tìm hiểu cách bạn muốn hoàn thành việc cần làm (giọng điệu, cấu trúc, quy trình làm việc)

Trí tuệ → Lưu trữ thông tin hữu ích để cải thiện các hành động trong tương lai

Thay vì hoạt động như một hệ thống tự động hóa đơn lẻ, các siêu đại lý này hoạt động giống như một đồng đội, học hỏi, thích ứng và trở nên nhạy bén hơn qua mỗi lần tương tác — nhờ đó, các hoạt động tiếp cận và thực thi của bạn sẽ ngày càng được cải thiện theo thời gian, chứ không chỉ đơn thuần là chạy nhanh hơn.

Giấc mơ của mọi nhân viên bán hàng! Một hệ thống CRM tự động cập nhật. Với ClickUp Super Agents, điều đó có thể trở thành hiện thực của bạn.

Nếu hệ thống CRM của bạn được tích hợp trong ClickUp và sử dụng các Trường Tùy chỉnh, Super Agents có thể:

Cập nhật Trường Tùy chỉnh giai đoạn giao dịch hoặc Trạng thái Tùy chỉnh dựa trên hoạt động

Tự động ghi lại tóm tắt cuộc họp và các bước tiếp theo dựa trên ghi chú cuộc họp của bạn

Đánh dấu các giao dịch bị đình trệ hoặc có nguy cơ thất bại

3. Chúng loại bỏ các điểm nghẽn nội bộ

Điều gì xảy ra sau một cuộc gọi khám phá thành công? Công việc thực sự bắt đầu: tóm tắt cuộc gọi, cập nhật CRM, thống nhất các bước tiếp theo, liên hệ với các kỹ sư giải pháp, tạo các công việc theo dõi, chia sẻ đề xuất, theo dõi các phê duyệt nội bộ và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều gì trước lần tiếp xúc tiếp theo.

Để chốt được một giao dịch cần sự chung tay của cả một tập thể, và Super Agents có thể hỗ trợ bằng cách:

Kích hoạt quy trình phê duyệt (giá cả, pháp lý, giảm giá)

Giao công việc nội bộ ngay khi có tiến độ trong giao dịch

Theo dõi tiến độ với các bên liên quan cho đến khi các hành động được hoàn thành

Xin chúc mừng, giờ đây bạn không còn phải lo lắng về các giao dịch bị đình trệ do chờ đợi các thủ tục nội bộ nữa!

4. Họ chuẩn bị cho nhân viên bán hàng trước mỗi lần tương tác

Việc chuyển đổi ngữ cảnh làm mất đà của nhóm ngay trước thời điểm quan trọng nhất. Nếu nhân viên bán hàng phải mất thời gian tìm kiếm thông tin trên 10 công cụ khác nhau mỗi khi chuẩn bị cho một cuộc gọi, họ sẽ luôn bỏ sót điều gì đó. Hãy giúp họ làm việc dễ dàng hơn bằng cách tập trung mọi thông tin vào một không gian làm việc duy nhất (như ClickUp!) để các Super Agents của bạn có thể:

Tạo bản tóm tắt trước cuộc gọi với lịch sử giao dịch và các rủi ro

Tổng hợp các cuộc hội thoại trước đây trên các công việc, tài liệu và trò chuyện

Nêu rõ những việc cần thực hiện tiếp theo

Kết quả sẽ tự nói lên tất cả: các nhân viên bán hàng bước vào mỗi cuộc gọi với sự chuẩn bị sẵn sàng, không còn phải vội vàng.

5. Họ ưu tiên các giao dịch có khả năng chốt cao nhất

Không phải tất cả các giao dịch đều xứng đáng nhận được sự quan tâm như nhau.

Super Agents liên tục phân tích hoạt động, mức độ tương tác và dòng thời gian trong Không gian Làm việc của bạn để xác định các giao dịch có tiềm năng cao hoặc rủi ro cao, đồng thời hướng dẫn nhân viên bán hàng thực hiện hành động tối ưu tiếp theo. Nhờ đó, nỗ lực được tập trung vào những nơi thực sự tác động đến doanh thu.

Đã đóng giao dịch nhanh hơn? Bạn cần hệ thống, không chỉ là nhân viên bán hàng

Nhóm của bạn càng nhanh chóng biến các cuộc hội thoại thành hành động phối hợp, các giao dịch sẽ tiến triển càng nhanh. Các giao dịch bị chậm lại khi công việc bị phân tán giữa các công cụ, nhóm và dòng thời gian — chứ không phải do nhân viên bán hàng thiếu kỹ năng.

Khi các quy trình được thực hiện tự động ở chế độ nền, nhóm của bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc quản lý giao dịch và nhiều thời gian hơn để chốt giao dịch.

Làm thế nào để quy trình bán hàng của bạn hoạt động tự động? Tất nhiên, Super Agents chính là câu trả lời!

Trong ClickUp, Super Agents có thể chuyển tóm tắt cuộc gọi thành công việc, phân công các bước tiếp theo, thông báo cho các bên liên quan phù hợp và duy trì tiến độ giao dịch mà không cần chờ đợi việc theo dõi thủ công. Và đó chính là loại hệ thống giúp các nhóm bán hàng hiệu quả cao nổi bật hơn hẳn.

👉 Bạn muốn xem điều này sẽ áp dụng như thế nào cho quy trình bán hàng của bạn?

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Không, các đại lý AI được thiết kế để hỗ trợ, chứ không phải thay thế, các nhân viên bán hàng con người. Họ xử lý các công việc lặp đi lặp lại và đòi hỏi nhiều dữ liệu để các nhân viên bán hàng của bạn có thể tập trung vào những gì họ làm tốt nhất: xây dựng mối quan hệ, xử lý các cuộc đàm phán phức tạp và bán hàng chiến lược.

Hãy bắt đầu với một trường hợp sử dụng đơn lẻ nhưng mang lại hiệu quả cao, giúp giải quyết một vấn đề cụ thể mà nhân viên bán hàng đang gặp phải, chẳng hạn như tự động hóa tóm tắt cuộc gọi hoặc mục nhập vào hệ thống CRM. Những thành công nhanh chóng này sẽ giúp xây dựng niềm tin và tạo đà cho việc áp dụng rộng rãi hơn.

Hầu hết các AI Agent độc lập đều kết nối với các công cụ khác thông qua API, việc cài đặt và duy trì có thể khá phức tạp. Tuy nhiên, các AI Agent được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc thống nhất lại có quyền truy cập trực tiếp vào toàn bộ dữ liệu của bạn và yêu cầu ít công sức tích hợp hơn rất nhiều.