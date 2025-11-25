Các nhóm bán hàng đang gặp vấn đề về sự phân mảnh. Báo cáo "Tình hình Hỗ trợ Bán hàng" của Highspot cho thấy 29% doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào nhiều công cụ không kết nối với nhau.

Nếu chúng ta phân tích chi tiết, sẽ có ba phần: một phần dành cho lưu trữ nội dung, một phần dành cho quá trình onboarding và một phần riêng biệt dành cho phân tích. Mỗi phần có ngôn ngữ riêng, mỗi phần đòi hỏi bảo trì riêng, và khi kết hợp lại, chúng tạo thành một mê cung của sự kém hiệu quả.

Gọi đây là khoảng cách hỗ trợ. Và nó rất tốn kém.

Tuy nhiên, các công ty thoát khỏi sự phức tạp này và áp dụng chiến lược hỗ trợ bán hàng thống nhất đạt tỷ lệ thành công 49% trên các giao dịch dự báo. Khi các nhà tuyển dụng áp dụng chiến lược hỗ trợ bán hàng hàng đầu, 84% nhân viên bán hàng đạt được chỉ tiêu của mình.

Phần mềm hỗ trợ bán hàng sẽ giúp bạn thống nhất quy trình bán hàng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chọn phần mềm hỗ trợ bán hàng giúp tăng doanh thu.

⭐ Tính năng mẫu Khi dữ liệu bán hàng của bạn được lưu trữ trong các bảng tính và công cụ không kết nối, việc chứng minh tác động của các nỗ lực hỗ trợ bán hàng – đào tạo, nội dung hoặc huấn luyện – đối với ROI trở nên khó khăn. Mẫu đang theo dõi KPI hỗ trợ bán hàng của ClickUp giúp bạn theo dõi, đo lường và tối ưu hóa các chỉ số hiệu suất khóa liên quan đến các sáng kiến hỗ trợ bán hàng. Tải mẫu miễn phí

Phần mềm hỗ trợ bán hàng là gì?

Phần mềm hỗ trợ bán hàng là bộ công cụ do nhà cung cấp cung cấp cho nhân viên bán hàng các tài nguyên và thông tin cần thiết để tương tác với khách hàng tiềm năng và chốt đơn hàng.

Nó bao gồm hệ thống quản lý học tập để đào tạo và huấn luyện nhóm bán hàng, hệ thống quản lý nội dung để lưu trữ tài liệu bán hàng, và hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng để đang theo dõi tác động.

📌 Ví dụ về việc áp dụng phần mềm hỗ trợ bán hàng trong thực tế Hãy tưởng tượng một công ty SaaS đang bán một sản phẩm doanh nghiệp phức tạp. Một chương trình hỗ trợ bán hàng mạnh mẽ bao gồm: Trang bị cho nhân viên bán hàng các thẻ battle để xử lý so sánh với đối thủ cạnh tranh.

Xây dựng kịch bản demo dựa trên persona cho các loại khách hàng khác nhau.

Cung cấp các mô-đun đào tạo về đàm phán và xử lý đối tượng.

Sử dụng một nền tảng hỗ trợ bán hàng như ClickUp để tập trung nội dung, đang theo dõi sự sẵn sàng và đo lường hiệu suất. Kết quả? Nhân viên bán hàng tự tin hơn trong việc bán hàng, thông điệp được duy trì nhất quán và mỗi tương tác với khách hàng đều mang tính chủ đích.

Tại sao việc lựa chọn phần mềm hỗ trợ bán hàng phù hợp lại quan trọng?

Câu hỏi quan trọng nhất khi lựa chọn phần mềm hỗ trợ bán hàng là: Liệu nó có giúp nhân viên bán hàng bán hàng tốt hơn, nhanh hơn và nhất quán hơn không?

Dưới đây là lý do tại sao việc lựa chọn phần mềm hỗ trợ bán hàng phù hợp lại quan trọng.

Giảm thời gian đào tạo và nâng cao hiệu suất làm việc ổn định của nhân viên bán hàng.

Các nền tảng hỗ trợ bán hàng tốt giúp rút ngắn thời gian cần thiết để nhân viên bán hàng đạt được năng suất làm việc tối ưu.

Đó là vì nhân viên bán hàng có thể truy cập ngay lập tức vào các tài liệu hướng dẫn, bản trình bày, bản tóm tắt về đối thủ cạnh tranh và kịch bản trò chuyện được tùy chỉnh theo đối tượng khách hàng mà họ đang tiếp cận.

Nhân viên mới có thể theo dõi các cuộc gọi của những nhân viên xuất sắc, xem lại các bản demo có chú thích và thực hành xử lý đối tượng trực tiếp trên nền tảng.

Nâng cao hiệu quả huấn luyện thông qua phản hồi dựa trên dữ liệu.

Các công cụ hỗ trợ bán hàng hiện đại thu thập thông tin từ cuộc gọi, mô hình hiệu suất của nhân viên bán hàng và khoảng cách hành vi trong suốt quy trình bán hàng.

Các nhà quản lý có thể xem cách các nhân viên bán hàng hàng đầu xử lý các đối tượng phản đối, thời điểm họ đề cập đến giá cả hoặc cách họ trình bày các vấn đề khó khăn. Phần mềm sẽ chỉ ra các khoảng trống kỹ năng của từng nhân viên và đề xuất các bài học hoặc mô-đun thực hành.

Kết nối bộ phận bán hàng, tiếp thị và sản phẩm để đảm bảo sự thống nhất trong thông điệp.

Mọi tài liệu và kịch bản đều được đồng bộ hóa với tự động hóa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này có nghĩa là khi thông điệp thay đổi, tất cả mọi người đều được thông báo. Đội ngũ bán hàng của bạn không phải làm công việc với tài liệu lỗi thời.

Marketing không cần phải liên tục theo dõi để cập nhật thông tin.

Và các nhóm sản phẩm đảm bảo rằng mỗi bài thuyết trình đều phản ánh các tính năng mới nhất. Bạn mang đến trải nghiệm mua hàng nhất quán cho khách hàng ở mọi giai đoạn của hành trình khách hàng.

Nói cách khác, nếu bạn mới bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bán hàng, video này sẽ hướng dẫn bạn các công cụ, mẫu và quy trình làm việc để giúp bạn bắt đầu.

👀 Bạn có biết? Thuật ngữ ‘spam’ cho email không mong muốn xuất phát từ một tiểu phẩm của BBC thập niên 1970 về sản phẩm thịt hộp ‘Spam’, vì một email hàng loạt có nội dung lặp đi lặp lại giống như câu hát trong tiểu phẩm đó.

Các thành phần khóa của phần mềm hỗ trợ bán hàng

Nền tảng hỗ trợ bán hàng, khi được trang bị các tính năng sau, sẽ trở thành một công cụ nhân lực mạnh mẽ cho mọi việc cần làm với nhóm bán hàng của mình.

Quản lý nội dung toàn diện: Một kho lưu trữ tập trung lưu trữ tất cả Một kho lưu trữ tập trung lưu trữ tất cả tài liệu hỗ trợ bán hàng , như các nghiên cứu trường case, bản trình bày và bảng dữ liệu, trong một không gian duy nhất, được tổ chức gọn gàng và dễ truy cập.

Phân tích và báo cáo bán hàng: Kết nối Kết nối các chỉ số KPI của phần mềm hỗ trợ bán hàng với doanh thu và xem cách nội dung và đào tạo ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình bán hàng.

Tích hợp CRM: Tích hợp trực tiếp với các nền tảng khác nhau giúp dữ liệu nhất quán và dễ truy cập. Ghi chép hoạt động tự động hóa giảm thiểu công việc thủ công và đảm bảo mọi tương tác với khách hàng đều được ghi lại.

Tự động hóa dựa trên AI: Tự động hóa thông minh có thể tối ưu hóa quy trình làm việc cho từng giai đoạn bán hàng hoặc đối tượng khách hàng. Kết hợp phân tích cuộc gọi dựa trên AI và các đại lý tự động, bạn sẽ nhận được phản hồi chi tiết về hiệu suất ngay lập tức.

Tuân thủ mạnh mẽ: Các biện pháp kiểm soát truy cập mạnh mẽ đảm bảo tài liệu nhạy cảm được chia sẻ bảo mật. Chúng giúp bạn đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Nhật ký kiểm tra duy trì tính minh bạch bằng cách đang theo dõi việc sử dụng nội dung và hoạt động chia sẻ.

🧠 Thú vị: Năm 1905, Madam C. J. Walker trở thành một trong những người tiên phong trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp. Bà đã tạo ra dòng sản phẩm chăm sóc tóc của riêng mình và thành lập Công ty Sản xuất Madam C. J. Walker, đào tạo hàng nghìn phụ nữ để bán sản phẩm của bà từ nhà này sang nhà khác. Trong quá trình đó, bà trở thành một trong những triệu phú tự thân đầu tiên của Mỹ.

📚 Đọc thêm: Công cụ tự động hóa bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ

Bạn nên chi bao nhiêu cho phần mềm hỗ trợ bán hàng?

Chi phí bạn cần dự trù cho phần mềm hỗ trợ bán hàng sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước tổ chức, các tính năng cần thiết và nhu cầu tích hợp.

Kế hoạch cơ bản: $10–$30 mỗi người dùng mỗi tháng

Nó bao gồm các tính năng như quản lý nội dung, phân tích cơ bản, tích hợp email và truy cập vào các khóa đào tạo tiêu chuẩn.

Kế hoạch nâng cao: $30–$70 mỗi người dùng mỗi tháng

Cung cấp quản lý nội dung nâng cao, phân tích nâng cao, tích hợp CRM, tùy chỉnh thương hiệu và hỗ trợ mạnh mẽ hơn.

Giải pháp doanh nghiệp: $70–$100+ mỗi người dùng mỗi tháng

Gói giá này bao gồm các tính năng toàn diện, tích hợp tùy chỉnh và hỗ trợ ưu tiên. Một số nền tảng tính phí cơ bản cộng với chi phí hàng năm theo từng người dùng.

Hợp đồng doanh nghiệp có thể vượt quá $90,000 hàng năm, tùy thuộc vào quy mô và tùy chỉnh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một nền tảng hỗ trợ bán hàng chỉ mạnh mẽ như các hệ thống mà nó kết nối. Nếu phần mềm không tích hợp mượt mà với hệ thống CRM, phần mềm ghi âm cuộc gọi, hệ thống quản lý nội dung (CMS) và công cụ đào tạo, nhóm của bạn sẽ phải làm lại công việc và làm tăng chi phí vận hành. Phần mềm bạn chọn nên giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và loại bỏ tình trạng công việc lan man, vì nhóm của bạn đã dành quá nhiều thời gian cho việc quản lý công việc thay vì thực sự thực hiện việc cần làm.

📮 ClickUp Insight: Mỗi ngày, một chuyên gia trung bình dành hơn 30 phút để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc—điều này tương đương với hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Giới thiệu ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Cách chọn phần mềm hỗ trợ bán hàng phù hợp

Nếu bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu, hãy bắt đầu từ đây 👇

1. Bắt đầu từ nhu cầu kinh doanh của bạn

Tại sao bạn cần phần mềm hỗ trợ bán hàng ngay từ đầu?

Hãy đặt các câu hỏi như:

Những nơi nào các quản lý bán hàng của bạn đang lãng phí thời gian hoặc hoạt động kém hiệu quả?

Làm thế nào các công cụ hỗ trợ bán hàng có thể giúp cải thiện năng suất bán hàng bằng cách loại bỏ công việc quản trị viên lặp đi lặp lại và đồng bộ hóa nhân viên bán hàng xung quanh nội dung phù hợp?

Những chỉ số nào quan trọng đối với bạn?

Hành trình mua hàng của bạn như thế nào? Có phải là một quá trình dài và phức tạp hay ngắn gọn và mang tính giao dịch?

Bạn đã có những công cụ nào hiện có, và công cụ mới sẽ phù hợp như thế nào?

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghi chép lại các trường hợp sử dụng khóa và chỉ số thành công. Ví dụ: nhân viên bán hàng phải có thể tìm thấy nội dung chính xác trong vòng 2 phút, hoặc thời gian đào tạo cho nhân viên mới phải giảm từ 12 xuống còn 8 tuần.

2. Đánh giá nhà cung cấp và việc cần làm phân tích so sánh.

Bạn cần hiểu cách mỗi công cụ phù hợp với quy trình bán hàng của bạn và tích hợp với các hệ thống hiện có.

Phân tích so sánh của bạn nên bao gồm:

Tiêu chí Tại sao điều này quan trọng? Ví dụ thực tế Phù hợp với trường hợp sử dụng Phải phù hợp với quy trình bán hàng của bạn. Nếu bạn đang quản lý các giao dịch doanh nghiệp có nhiều bên liên quan, bạn cần các lộ trình bán hàng có hướng dẫn và các tài liệu hướng dẫn dựa trên vai trò — không chỉ là một thư viện nội dung. Độ sâu tích hợp Tích hợp Deep CRM, ghi âm cuộc gọi, Hệ thống Quản lý Nội dung (CMS) và Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) tạo ra một quy trình làm việc thống nhất cho nhân viên bán hàng. Một nhân viên bán hàng kết thúc cuộc gọi trong Gong → thông tin và thẻ được đồng bộ với Salesforce → công cụ hỗ trợ bán hàng tự động đề xuất tài liệu tiếp theo. Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa Trí tuệ nhân tạo (AI) nên hiển thị nội dung phù hợp, phân tích cuộc gọi và tự động hóa quá trình huấn luyện. Trong cuộc gọi đàm phán giá, công cụ hiển thị bảng so sánh sản phẩm trực tiếp và tự động đánh dấu các mẫu đối tượng phản đối để hỗ trợ đào tạo. Quản lý nội dung và phân tích Kiểm soát chặt chẽ + phân tích giúp xác định những tài nguyên nào thúc đẩy quy trình bán hàng và những tài nguyên nào nhân viên bán hàng bỏ qua. Bạn nhận thấy một bộ công cụ giúp tăng tỷ lệ thành công lên 18% — công cụ này tự động đề xuất cho nhân viên bán hàng trong các giao dịch tương tự. Sự chấp nhận của nhân viên bán hàng và tính dễ sử dụng Sự dễ sử dụng trực tiếp dẫn đến các cuộc hội thoại hiệu quả hơn và chu kỳ bán hàng nhanh hơn. Nhân viên bán hàng mở tài liệu hướng dẫn trước cuộc gọi vì chỉ cần một cú nhấp chuột trong hệ thống CRM.

Hai yếu tố bổ sung mà bạn cần đánh giá là:

Quản trị: Đánh giá kiểm soát phiên bản, quyền truy cập dựa trên vai trò, địa phương hóa nội dung đa vùng và hiệu suất hệ thống khi mở rộng quy mô.

Tổng chi phí quyền sở hữu (TCO): Ngoài chi phí cấp phép, hãy bao gồm các chi phí cho việc di chuyển nội dung, quản lý thay đổi, tích hợp hệ thống, làm sạch dữ liệu và đào tạo liên tục.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp cung cấp bảo mật cấp doanh nghiệp với chứng nhận SOC 2 Type II và ISO 27001, được lưu trữ trên AWS, và sử dụng mã hóa đầu cuối (AES-256 khi lưu trữ, TLS 1.2+ khi truyền tải) cùng với kiểm tra và giám sát liên tục bởi bên thứ ba. Bạn sẽ có quyền truy cập nâng cao, bao gồm SSO, SCIM provisioning và quyền truy cập dựa trên vai trò, cùng với các tùy chọn lưu trữ dữ liệu linh hoạt cho các nhóm hoạt động dưới sự tuân thủ GDPR hoặc các yêu cầu tuân thủ khu vực.

📚 Đọc thêm: Các giải pháp CRM hàng đầu để quản lý danh bạ của bạn

3. Thực hiện thử nghiệm khái niệm (Proof of Concept)

Bạn muốn xem phần mềm hoạt động như thế nào trong quy trình bán hàng thực tế, vì vậy hãy thử nghiệm phần mềm với một nhóm nhỏ nhân viên bán hàng và xem họ có chấp nhận sử dụng nó hay không.

Ngoài ra, hãy tải lên dữ liệu giao dịch như battlecards, decks và bản ghi cuộc gọi. Điều này sẽ giúp bạn hiểu cách nền tảng xử lý các cuộc hội thoại thực tế với khách hàng, cập nhật nội dung và hướng dẫn trong quá trình giao dịch.

Kết nối phần mềm này với hệ thống CRM, CMS và bộ công cụ công nghệ của bạn để đảm bảo dữ liệu có luồng trơn tru.

Bạn cũng nên đo lường tác động của nó—thời gian tiết kiệm được, việc sử dụng nội dung, và liệu nhóm bán hàng có thấy nó hữu ích hay không.

Đánh giá thời gian cần thiết để cập nhật nội dung, xây dựng tài liệu hướng dẫn và cài đặt quy trình huấn luyện.

📊 Thông tin bán hàng: Khách hàng hiện đại không còn đi theo một con đường thẳng. Họ di chuyển qua lại giữa các trang web, email, cuộc gọi và mạng xã hội trước khi đưa ra quyết định. Đó là lý do tại sao công cụ hỗ trợ bán hàng đang phát triển mạnh mẽ, khi 65% nhóm bán hàng thừa nhận rằng hành trình của khách hàng đã trở nên phức tạp đến mức các phương pháp bán hàng mới là điều cần thiết để bắt kịp xu hướng.

Dưới đây là danh sách các công việc hỗ trợ bán hàng phổ biến nhất mà bạn có thể tìm thấy trên thị trường hiện nay ⬇️

ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

ClickUp là một nền tảng công việc toàn diện với các quy trình bán hàng thông minh được tích hợp sẵn.

Dưới đây là cách các nhóm bán hàng có thể sử dụng ClickUp.

Quản lý hỗ trợ bán hàng tại một nơi duy nhất

Quản lý nhóm bán hàng, đang theo dõi tiến độ và theo dõi các chỉ số KPI hỗ trợ bán hàng với CRM linh hoạt của ClickUp dành cho nhóm bán hàng.

ClickUp for Sales được thiết kế riêng cho các nhóm muốn có chế độ xem tổng quan về chu kỳ doanh thu của mình. Giải pháp này ghi lại mọi giai đoạn của quy trình bán hàng, từ thu thập khách hàng tiềm năng đến đã đóng, và đảm bảo mọi thứ được kết nối một cách có ý nghĩa.

ClickUp Form thu thập thông tin khách hàng tiềm năng hoặc yêu cầu nội bộ và chuyển đổi chúng trực tiếp thành các công việc dựa trên kết quả. Hơn nữa, tất cả các phản hồi sẽ tự động điền vào các chi tiết giao dịch liên quan, giúp giảm thiểu rủi ro mất mát thông tin khi chuyển giao.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp, bạn có thể thêm các thuộc tính như giá trị giao dịch, khu vực, bước tiếp theo hoặc dòng sản phẩm để cung cấp cho mỗi cơ hội một bối cảnh có ý nghĩa và được tùy chỉnh.

Ngoài ra, nó còn hoạt động như một hệ thống CRM linh hoạt. Nó tích hợp quản lý quy trình bán hàng, tự động hóa và đang theo dõi mối quan hệ vào cùng một không gian làm việc nơi nội dung hỗ trợ bán hàng và đào tạo của bạn được lưu trữ.

⚡ Kho mẫu: Sử dụng mẫu quy trình bán hàng ClickUp nếu bạn đang quản lý hàng chục cơ hội mở trên nhiều khu vực và không thể xác định những cơ hội nào đang bị bỏ sót hoặc ai là người đã theo dõi gần đây nhất. Tải mẫu miễn phí Theo dõi và quản lý cơ hội một cách hiệu quả trên các khu vực với mẫu quy trình bán hàng ClickUp. Mỗi giai đoạn trong mẫu này, như Qualified, Demo, Proposal và Đã đóng, giúp phân loại các giao dịch theo tiến độ, giúp bạn nhận diện các cơ hội bị đình trệ hoặc xác định nơi phần lớn khách hàng tiềm năng bỏ cuộc. Đây là cách các nhóm có thể sử dụng nó: Thêm các trường tùy chỉnh cho kích thước giao dịch, xác suất hoặc khu vực để dự báo chính xác hơn.

Ghi lại mọi email hoặc cuộc gọi trong công việc giao dịch để lưu trữ lịch sử giao tiếp tại một nơi duy nhất.

Lọc theo nhân viên bán hàng hoặc giai đoạn để xem ai đang chốt đơn hàng và nơi các giao dịch đang tập trung.

Đang theo dõi giá trị tổng thể của đường ống bán hàng tự động ở phần dưới cùng của chế độ xem.

Biến kiến thức thành câu trả lời tức thì với ClickUp Brain

Hãy nghĩ xem nhóm của bạn thường xuyên lãng phí bao nhiêu phút—thậm chí là giờ—để lục lọi qua các chủ đề email, nhật ký trò chuyện và slide chỉ để trả lời một câu hỏi đơn giản.

ClickUp Brain, công cụ AI tốt nhất cho nhóm bán hàng, thay đổi điều đó. Nó lắng nghe cách công việc của bạn được tổ chức (thông qua các tác vụ, tài liệu, bình luận) và cho phép bạn truy cập vào nó như cách bạn hỏi đồng nghiệp: “Trạng thái của nội dung onboarding là gì?” hoặc “Những giao dịch nào chưa đạt được điểm tiếp xúc trong hai tuần?”

Nhận thông tin và câu trả lời tức thì từ dữ liệu không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain.

Dưới đây là những mục đích mà nhân viên bán hàng và các nhà quản lý hỗ trợ bán hàng sử dụng phần mềm này:

Trong trò chuyện hoặc thanh bên Brain, hãy hỏi: ‘Những thay đổi quy trình nào trong phiên bản 5 của playbook?’ Hệ thống sẽ kiểm tra tài liệu, công việc và bình luận, sau đó cung cấp chi tiết cho bạn.

Sử dụng Không gian Làm việc Q&A để hỏi, “Hiển thị tất cả các đề xuất đang hoạt động có giá trị trên $50K trong 30 ngày qua,” và Brain sẽ hiển thị các công việc, lọc kết quả và hiển thị chúng ngay lập tức.

Nhập @Brain vào phần bình luận của công việc và đặt bất kỳ câu hỏi liên quan nào. Brain sẽ trả về tóm tắt các thông tin khóa cùng với các hành động tiếp theo được đề xuất.

Hỏi đáp và nhận những thông tin hữu ích trực tiếp trong phần bình luận của công việc với ClickUp Brain.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. ClickUp Brain MAX mở rộng phạm vi tìm kiếm vượt ra ngoài ClickUp—bao gồm Google Drive, GitHub, SharePoint, thậm chí cả web—và cho phép bạn đặt câu hỏi thay vì gõ chúng, thông qua tính năng Talk to Văn bản.

Xây dựng và quản lý các tài liệu hướng dẫn linh hoạt với ClickUp Docs

ClickUp Docs là thư viện tham khảo trực tuyến của nhóm bạn. Tạo tài liệu bán hàng, tạo các trang con, thêm hình ảnh bìa và định dạng nội dung như một wiki.

Tạo, tổ chức và tìm kiếm cơ sở kiến thức của nhóm một cách dễ dàng với ClickUp Tài liệu.

Docs cho phép bạn nhúng các công việc, tệp tin, liên kết, bảng và nhiều nội dung khác. Chúng biến các tài liệu hướng dẫn bán hàng của bạn thành các quy trình làm việc có thể thực hiện được, mà nhân viên bán hàng có thể tuân theo và cập nhật theo thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Sự phạm vi về tính năng và tự động hóa có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.555+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

2. Gong (Phù hợp nhất cho trí tuệ cuộc hội thoại dựa trên AI)

qua Gong

Gong là nền tảng trí tuệ cuộc hội thoại dành cho nhóm bán hàng. Nó phân tích các cuộc gọi bán hàng, email và tương tác với khách hàng, cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về tình trạng giao dịch và hiệu suất của nhân viên bán hàng.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích các mẫu dữ liệu trong quy trình bán hàng của bạn: những gì các nhân viên bán hàng hàng đầu chia sẻ, những đối tượng nào làm chậm tiến trình giao dịch, và nơi khách hàng thể hiện ý định mua hàng.

Các thông tin thời gian thực của Gong giúp các nhà lãnh đạo hỗ trợ bán hàng cải thiện tỷ lệ thành công, rút ngắn chu kỳ giao dịch và duy trì thông điệp nhất quán trong mọi tương tác.

Các tính năng nổi bật của Gong

Phân tích các cuộc gọi bán hàng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện tỷ lệ nói, đối tượng phản đối, đề cập đến đối thủ cạnh tranh và các tín hiệu quan trọng của giao dịch.

Phát hiện sớm các xu hướng mới nổi và đề cập đến đối thủ cạnh tranh bằng cách đang theo dõi ngôn ngữ mà khách hàng sử dụng.

Xây dựng các chương trình huấn luyện dựa trên dữ liệu bằng cách sử dụng bảng điểm của nhân viên bán hàng, thư viện mẫu và tiêu chuẩn hành vi.

Giới hạn của Gong

Các tính năng phân tích nâng cao và trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ có sẵn ở các gói giá cao hơn.

Giá cả của Gong

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gong

G2: 4.8/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 500 đánh giá)

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Gong

3. Spekit (Phù hợp nhất cho hỗ trợ bán hàng và thành công của khách hàng)

qua Spekit

Spekit là nền tảng hỗ trợ bán hàng theo nhu cầu, cung cấp đào tạo, hướng dẫn quy trình và nội dung hướng dẫn trực tiếp trong các công cụ mà nhóm bán hàng của bạn đã sử dụng - Salesforce, Outreach, Slack và nhiều công cụ khác.

Thay vì gửi nhân viên bán hàng đến một hệ thống quản lý học tập (LMS) hoặc wiki tĩnh, Spekit cung cấp hướng dẫn có kích thước phù hợp, dễ hiểu chính xác vào thời điểm và nơi họ cần.

Điều này khiến nó trở nên lý tưởng cho các nhóm đang phát triển nhanh chóng, thường xuyên cập nhật quy trình, thông điệp hoặc các hoạt động bán hàng.

Các tính năng nổi bật của Spekit

Chia sẻ nội dung qua các liên kết SmartSend trong Spekit, sau đó nhận thông báo thời gian thực khi khách hàng tiềm năng mở hoặc tương tác với nội dung.

Sử dụng bảng điều khiển trong Spekit để theo dõi những gì nhân viên bán hàng chế độ xem, phản hồi và chia sẻ.

Tạo các hướng dẫn từng bước để đào tạo nhân viên bán hàng nhanh hơn và củng cố các quy trình mới mà không cần các phiên đào tạo chính thức.

Giới hạn của Spekit

Việc mở rộng nội dung cho nhiều nhóm có thể đòi hỏi nỗ lực quản trị viên đáng kể so với các hệ thống hỗ trợ bán hàng tập trung hơn.

Giá cả của Spekit

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Spekit

G2: 4.7/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

⭐ Bonus: Hãy để các trợ lý AI của ClickUp làm việc nặng nhọc thay bạn. Sử dụng các trợ lý tùy chỉnh hoặc đã được xây dựng sẵn để: Theo dõi tình trạng giao dịch: Theo dõi các cơ hội bị đình trệ, các bước tiếp theo bị thiếu sót và hoạt động của nhân viên bán hàng trong toàn bộ quy trình bán hàng theo thời gian thực.

Phát hiện các cơ hội bán hàng: Nhận diện các mẫu trong bản ghi cuộc gọi như các phản đối lặp lại hoặc quan tâm đến giá cả, và thông báo ngay lập tức cho nhân viên bán hàng.

Cập nhật tài liệu hướng dẫn tự động: Viết lại kịch bản trò chuyện, cập nhật tài liệu chiến lược hoặc điều chỉnh thông điệp khi có cập nhật sản phẩm hoặc thay đổi từ đối thủ cạnh tranh.

Nâng cao hiệu quả một cách thông minh: Cảnh báo các giao dịch có nguy cơ cho quản lý dựa trên giai đoạn, ý định của người mua hoặc hoạt động không tích cực. Video này hướng dẫn bạn cách cài đặt Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agent) đầu tiên của mình.

Những sai lầm thường gặp cần tránh

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, bạn nên nắm rõ những rủi ro khiến người dùng tránh xa công cụ hỗ trợ bán hàng tốt nhất:

❌ Chọn công cụ mà không xác định quy trình bán hàng của bạn: Các nhóm thường mua phần mềm trước khi xác định rõ quy trình bán hàng của họ hoạt động như thế nào, chẳng hạn như inbound so với outbound, PLG so với doanh nghiệp, hoặc mô hình kết hợp. Nếu không có sự rõ ràng, ngay cả những công cụ mạnh mẽ cũng trở nên không phù hợp với quy trình công việc.

❌ Đánh giá thấp quản lý nội dung: Nhiều nhóm tập trung vào việc tạo nội dung hỗ trợ bán hàng nhưng lại bỏ qua việc kiểm soát phiên bản, thẻ và lưu trữ. Nhân viên bán hàng cuối cùng phải lãng phí thời gian tìm kiếm tài liệu hoặc sử dụng các bản trình bày lỗi thời trong các cuộc gọi quan trọng.

❌ Bỏ qua chất lượng dữ liệu và tích hợp: Mọi người đều nói rằng tích hợp là quan trọng, nhưng ít ai kiểm tra xem dữ liệu đồng bộ hóa thực sự sạch sẽ và có thể sử dụng được như thế nào. Dữ liệu rác vào = thông tin rác ra.

❌ Xem hỗ trợ bán hàng như một thiết lập một lần: Các nhóm thường triển khai nền tảng hỗ trợ bán hàng và coi đó là hoàn tất, thay vì duy trì nó như một hệ sinh thái động. Tính liên quan sẽ suy giảm nhanh chóng nếu không được điều chỉnh liên tục.

Các phương pháp tốt nhất để triển khai thành công

Ngay cả phần mềm hỗ trợ bán hàng tiên tiến nhất cũng có thể không đạt hiệu quả nếu việc triển khai chỉ dừng lại ở thiết lập kỹ thuật và đào tạo cơ bản.

Dưới đây là những nguyên tắc tốt nhất thường bị bỏ qua 👇

✅ Xây dựng mô hình quản lý nội dung trước khi tải lên bất kỳ nội dung nào.

Một trong những sai lầm lớn nhất khi triển khai công cụ hỗ trợ bán hàng mới là đưa nội dung cũ vào hệ thống. Thay vào đó, hãy xây dựng khung quản lý nội dung xác định rõ ai chịu trách nhiệm tạo/lập, biên tập, phê duyệt và loại bỏ nội dung. Thiết lập quy tắc kiểm soát phiên bản và tiêu chuẩn metadata ngay từ đầu để đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật và phù hợp với ngữ cảnh.

✅ Thiết lập vòng phản hồi giữa bộ phận bán hàng và tiếp thị thông qua công cụ này.

Hầu hết các tổ chức thu thập phản hồi một cách ngẫu hứng. Thay vào đó, hãy hệ thống hóa quy trình này. Cấu hình công cụ hỗ trợ bán hàng của bạn để nhân viên bán hàng có thể đánh giá, bình luận hoặc đánh dấu các tài liệu trong thời gian thực, và chuyển phản hồi đó trực tiếp đến bộ phận marketing. Điều này tạo ra một hệ sinh thái phản hồi liên tục, giúp cải thiện tính liên quan của nội dung và hiệu quả của thông điệp.

✅ Sử dụng các chỉ số áp dụng nhỏ lẻ

Đừng chỉ đo lường 'tần suất sử dụng' hoặc 'tác động đến tỷ lệ thành công'. Theo dõi các tín hiệu hành vi dự đoán việc áp dụng bền vững, như thời gian đến lần tìm kiếm đầu tiên, tỷ lệ tìm kiếm đến nhấp chuột vào nội dung, hoặc tần suất chia sẻ tài nguyên giữa các đồng nghiệp. Những chỉ số nhỏ này cho thấy liệu nhân viên bán hàng có đang hình thành thói quen thực sự xung quanh phần mềm hỗ trợ bán hàng hay không.

✅ Trang bị cho các nhà lãnh đạo bán hàng với trí tuệ huấn luyện dựa trên dữ liệu.

Thường xuyên, các nền tảng hỗ trợ bán hàng tập trung vào việc cung cấp nội dung cho nhân viên bán hàng và bỏ qua nhu cầu của lãnh đạo. Trang bị cho lãnh đạo bán hàng các bảng điều khiển hiển thị thông tin hiệu suất thực tế như ảnh hưởng của nội dung đối với tốc độ giao dịch, khoảng cách tương tác theo phân khúc và điểm sẵn sàng của nhân viên bán hàng.

Danh sách kiểm tra: Những việc cần làm và không nên làm khi đánh giá nền tảng

Những việc cần làm Những điều không nên làm ✅ Trải nghiệm các tình huống bán hàng thực tế. Làm việc cùng các nhân viên bán hàng thực tế và mô phỏng chu kỳ giao dịch thực tế để xem họ có thể tìm kiếm, chia sẻ và cá nhân hóa nội dung một cách dễ dàng như thế nào. ❌ Đánh giá dựa trên tính năng mà thôi. Một nền tảng có thể trông mạnh mẽ trên giấy tờ nhưng lại thất bại trong trường nếu nó làm chậm quá trình làm việc của nhân viên bán hàng hoặc ẩn các tài nguyên khóa sau các cú nhấp chuột. ✅ Yêu cầu dữ liệu hoặc nghiên cứu trường hợp cho thấy cách nền tảng này ảnh hưởng đến việc đạt chỉ tiêu hoặc tốc độ chốt giao dịch. ❌ Không chấp nhận các tuyên bố về ROI mơ hồ. Nếu nhà cung cấp không thể kết nối dữ liệu sử dụng với kết quả doanh thu, xác suất là những thông tin đó không mang lại giá trị cho bạn. ✅ Kiểm tra xem nhóm hỗ trợ bán hàng hoặc vận hành của bạn có thể cập nhật quyền truy cập, thẻ nội dung và quy trình làm việc một cách dễ dàng mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp hay không. ❌ Phụ thuộc hoàn toàn vào bộ phận CNTT hoặc nhà cung cấp cho các thay đổi nhỏ. Hệ thống quá cứng nhắc sẽ làm chậm tiến độ và gây ra mâu thuẫn lâu dài. ✅ Ưu tiên phân tích trực quan. Các nền tảng tốt giúp lãnh đạo và nhân viên bán hàng hiểu rõ những gì đang là công việc (mà không cần đến chuyên gia phân tích dữ liệu để giải thích). ❌ Bỏ qua tính thân thiện với người dùng trong phân tích dữ liệu. Dữ liệu bị ẩn sau các bảng điều khiển phức tạp thường không được sử dụng, làm mất đi giá trị của nó.

📚 Đọc thêm: Các tính năng của phần mềm quản lý bán hàng để đạt thành công

Tăng trưởng doanh thu ổn định với ClickUp cho hỗ trợ bán hàng

Nhiều công cụ hỗ trợ bán hàng hứa hẹn làm được tất cả việc cần làm, nhưng ít công cụ nào kết hợp được sự rõ ràng, hợp tác và thực thi trong một nền tảng duy nhất.

ClickUp nổi bật giữa các lựa chọn khác.

Với giải pháp nhóm của ClickUp, mọi giai đoạn trong chu kỳ bán hàng của bạn trở nên hiển thị và có thể thực hiện được.

Nhóm của bạn có thể quản lý quy trình bán hàng, theo dõi hiệu suất và đang theo dõi các giao dịch mà không cần rời khỏi nền tảng. Tạo các tài liệu hướng dẫn và tài liệu thuyết trình trong ClickUp Docs, giúp mọi người luôn đồng bộ và tự tin trong mỗi tương tác với khách hàng.

Và điều làm nên sự khác biệt của ClickUp chính là trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh của nó.

ClickUp Brain và ClickUp Brain MAX giúp nhóm bán hàng hoàn thành công việc nhanh hơn bằng cách tự động hóa việc theo dõi, tóm tắt thông tin giao dịch và tạo nội dung thông điệp tùy chỉnh ngay lập tức.

Sẵn sàng tìm hiểu cách các nhóm bán hàng có năng suất nhất tạo ra thành công mỗi ngày?

Bắt đầu với ClickUp và biến mục tiêu bán hàng của bạn thành hiện thực.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Sự khác biệt chính nằm ở hàm và phạm vi chính của chúng: Phần mềm CRM (Quản lý Quan hệ Khách hàng) là hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng và khách hàng tiềm năng. Nó giúp đang theo dõi quy trình bán hàng, ghi chép hoạt động và báo cáo hiệu quả bán hàng. Phần mềm Hỗ trợ Bán hàng tập trung vào việc thực thi chiến lược hỗ trợ bán hàng bằng cách trang bị cho quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng các tài nguyên, kiến thức và nội dung bán hàng phù hợp để tương tác hiệu quả với khách hàng. Điều này bao gồm quản lý nội dung tập trung, đào tạo và huấn luyện.

Các nhóm bán hàng nhỏ cần các công cụ giúp giảm bớt gánh nặng hành chính. Ưu tiên các tính năng mang lại tác động lớn nhất với độ phức tạp thấp nhất. Tìm kiếm các tính năng như quản lý nội dung tập trung, bán hàng hướng dẫn, công cụ tương tác với khách hàng và tích hợp CRM.

Mặc dù nhiều yếu tố phụ thuộc vào chiến lược hỗ trợ bán hàng, đây là một con số ước tính. Đối với tổ chức nhỏ với số lượng người dùng giới hạn và ít tích hợp, quá trình này mất khoảng 4-8 tuần. Đối với công ty vừa với ít tích hợp, cần làm sạch dữ liệu và đào tạo, quá trình này mất khoảng 3-6 tháng. Và đối với tổ chức lớn với tích hợp phức tạp, tùy chỉnh nhiều và nhiều bên liên quan, quá trình này có thể mất từ 6-12 tháng hoặc lâu hơn. Bạn cũng cần xem xét việc đào tạo và huấn luyện bán hàng cho các nhóm.

Đúng vậy, rất đáng kể. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành thành phần cốt lõi của một chiến lược hỗ trợ bán hàng thành công. Điều này là do AI cải thiện quy trình làm việc thông qua các đề xuất nội dung thông minh, tạo/lập nội dung theo ngữ cảnh, huấn luyện bán hàng tự động và thậm chí hỗ trợ tự động hóa quy trình để tăng hiệu quả hoạt động bán hàng.

Đo lường ROI cho phần mềm hỗ trợ bán hàng không chỉ đơn thuần là so sánh doanh thu với chi phí. Một chế độ xem toàn diện cần xem xét cách phần mềm hỗ trợ ảnh hưởng đến hiệu suất bán hàng (như tỷ lệ thành công, thời gian chu kỳ), hiệu quả nội dung, hiệu quả đào tạo và các lợi ích gián tiếp (thương hiệu, trải nghiệm người mua, sự đồng bộ).