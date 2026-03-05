Quản lý Ứng dụng AI: Cách tôi xây dựng một ClickUp Super Agent để khắc phục ống dẫn dịch vụ bị rò rỉ.

Nếu doanh nghiệp kinh doanh của bạn đang mất khách hàng, vấn đề có thể nhỏ hơn—và dễ khắc phục hơn—so với bạn nghĩ.

Một khách hàng tiềm năng có thể đang chờ đợi quá lâu để nhận được phản hồi. Một dự án có thể bị đình trệ vì mọi người đang chờ đợi các bộ phận. Một khách hàng có thể cảm thấy bực bội vì không ai cập nhật thông tin cho họ trong một tuần.

Đó là lý do tại sao các công cụ quản lý quy trình bán hàng bằng AI đang thu hút sự chú ý. Khi một trợ lý AI có thể liên tục theo dõi quy trình bán hàng —đang theo dõi công việc quá hạn, công việc bị đình trệ và khách hàng không hài lòng—nó có thể phát hiện rủi ro trước khi chúng trở thành vấn đề về danh tiếng (và doanh thu).

Tuy nhiên, các trợ lý AI chỉ hoạt động hiệu quả khi được xây dựng dựa trên các quy trình công việc thực tế mà nhóm của bạn đã sử dụng.

Thay vì hỏi “Loại AI agent nào tôi nên xây dựng?”, tôi đề xuất bắt đầu với một câu hỏi khác: Quy trình bán hàng hiện đang rò rỉ ở đâu?

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một ví dụ thực tế:

Một khách hàng giả định, Ben the Builder, người có quy trình dịch vụ đang âm thầm mất doanh thu và niềm tin.

Dự án Recovery Coach Super Agent Cách tôi sử dụng thiết lập ClickUp hiện có của anh ấy làm nền tảng cho một

Các cách cụ thể mà đại lý theo dõi quy trình bán hàng của mình, đánh dấu rủi ro và hướng dẫn anh ta thực hiện bước tiếp theo đúng đắn mỗi ngày.

Không cần phải xây dựng một hệ thống AI phức tạp, chỉ cần sử dụng Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp và một ClickUp Super Agent. Nhưng điều này đã hoàn toàn thay đổi cách Ben nhìn nhận công việc của mình - và cách anh ấy luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng một cách đáng tin cậy.

Giới thiệu về tôi: Hệ thống, Dịch vụ khách hàng và ClickUp Super Agents

Tôi là Anna Bullock, đồng sáng lập của ABX2 Agency. Tôi là một chiến lược gia sáng tạo, quản lý dự án và nhà tư duy hệ thống – và là người mẹ của kinh doanh bạn khi bạn cần sự rõ ràng và quan tâm.

Thông qua tư vấn, nội dung và phát triển không gian làm việc trực tuyến, tôi hỗ trợ những người có tham vọng:

Biến ý tưởng thành hành động

Xây dựng các hệ thống hỗ trợ xung quanh công việc của họ.

Phát triển kinh doanh thực sự phù hợp với cuộc sống của họ.

Trong những năm gần đây, điều đó có nghĩa là hỗ trợ nhiều nhà phát triển, chuyên gia dịch vụ và các nhóm nhỏ sử dụng ClickUp không chỉ như một danh sách việc cần làm, mà còn là nền tảng chính cho hoạt động của họ.

Khi ClickUp Super Agents ra mắt, tôi không muốn áp dụng AI một cách vội vàng lên một hệ thống lộn xộn. Tôi muốn:

Các công cụ hỗ trợ được tích hợp trực tiếp vào các quy trình thực tế mà các nhóm đã sử dụng.

Các quy trình tự động hóa giúp giảm thiểu rào cản thay vì thêm nhiều tab và báo cáo thủ công.

Một cách để chủ sở hữu có được khả năng hiển thị mà không cần phải liên tục nhắc nhở nhóm của mình về các cập nhật suốt cả ngày.

“Đường ống rò rỉ” của Ben the Builder là môi trường lý tưởng để phát triển điều đó.

🦄 Lần đầu sử dụng ClickUp hoặc Super Agents? ClickUp Super Agents là các trợ lý được hỗ trợ bởi AI trong ClickUp, giúp quản lý công việc tự động. Thay vì chờ đợi các yêu cầu, chúng có thể theo dõi không gian làm việc của bạn, hiểu những gì đang diễn ra trong các công việc, tài liệu và trò chuyện, và đề xuất các bước tiếp theo. Bạn có thể giao cho chúng một vai trò cụ thể - như theo dõi quy trình bán hàng, tóm tắt phản hồi của khách hàng hoặc xác định các ưu tiên hàng ngày. 🎥 Xem video này để tìm hiểu thêm về chúng:

Vấn đề thực sự: Một quy trình bán hàng đầy rẫy những lỗ hổng tiềm ẩn.

Trước khi xây dựng agent, tôi đã bước vào Không gian Làm việc ClickUp của Ben và đặt một câu hỏi đơn giản:

Công việc đang diễn ra ở đâu — và ở đâu trải nghiệm đang gặp vấn đề?

Ben không phải là người mới sử dụng ClickUp. Không gian làm việc của anh ấy đã bao gồm một khu vực Ben’s Building Yard Space, nơi các yêu cầu mới và các công việc đang hoạt động được lưu trữ. Anh ấy cũng có một bảng điều khiển theo dõi và một khu vực tiếp thị dành cho giao tiếp với khách hàng.

Vì vậy, đây không phải là một trang giấy trắng.

Nhưng khi tôi bắt đầu đào sâu vào các công việc, các lỗ hổng trong quy trình bán hàng trở nên rõ ràng:

Một số khách hàng tiềm năng đã được giới thiệu cho Leo, học trò cũ của Ben.

Những người khác chỉ ngồi im không làm gì trong thời gian dài hơn mức cần thiết.

Khách hàng đang chờ đợi linh kiện ngày càng bực bội vì không ai cập nhật thông tin cho họ, mặc dù sự chậm trễ đã được biết đến nội bộ.

Sau đó là các công việc sửa chữa có tiến độ.

Bề ngoài, mọi thứ trông có vẻ ổn, nhưng những chi tiết nhỏ như ghi chú công việc chưa hoàn chỉnh hoặc địa chỉ không chính xác có thể dễ dàng đẩy các cuộc thăm khám sắp tới vào danh sách quá hạn.

🚩Và dấu hiệu cảnh báo lớn nhất? Các yêu cầu chưa được xem xét.

Khách hàng gửi phiếu yêu cầu trên website với nội dung: “Hey Ben, bạn có thể sửa lỗi này không?”, nhưng một số yêu cầu trong số đó thậm chí chưa được mở.

Khi tôi lọc không gian làm việc theo ngày đáo hạn, mô hình trở nên rõ ràng:

Một số công việc đã quá hạn trong vài ngày hoặc vài tuần.

Một số người dùng khác đang đối mặt với hạn chót sắp đến mà không có nhiều hoạt động gần đây.

Và một số dự án dài hạn chưa cấp bách—nhưng sẽ trở thành tình huống khẩn cấp nếu không có ai can thiệp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, có khả năng hiểu bối cảnh của toàn bộ không gian làm việc của bạn — bao gồm công việc, tài liệu, trò chuyện và bình luận. Thay vì phải kiểm tra danh sách công việc thủ công, bạn có thể đặt câu hỏi như “Những công việc nào trong không gian này đã quá hạn hoặc có nguy cơ?” và nó sẽ phân tích hoạt động, ngày đáo hạn và cập nhật để hiển thị ngay lập tức các công việc bị đình trệ. Đánh dấu các tài khoản có rủi ro cao trong quy trình bán hàng của bạn bằng ClickUp Brain.

Có quá nhiều công việc diễn ra trên quá nhiều công việc để một người có thể theo dõi liên tục.

Đây chính là lúc quản lý quy trình bán hàng bằng AI phát huy sức mạnh.

Thay vì yêu cầu một nhân viên con người phải kiểm tra thủ công hàng chục công việc mỗi ngày, bạn có thể giao trách nhiệm đó cho một trợ lý AI, người có nhiệm vụ đơn giản là theo dõi quy trình bán hàng và chỉ ra những gì cần được chú ý tiếp theo.

🧠 Thông tin thú vị: 12% số người tham gia khảo sát của ClickUp cho biết các trợ lý AI khó cài đặt hoặc kết nối với các công cụ của họ, và 13% khác cho biết có quá nhiều bước chỉ để hoàn thành các việc cần làm đơn giản với các trợ lý.

Giải pháp: Thiết kế một Trợ lý Quản lý Quy trình Bán hàng AI trong ClickUp

Sau khi hiểu rõ nơi quy trình đang gặp vấn đề, tôi bắt đầu phát triển Super Agent.

Bắt đầu từ tab AI

Để xây dựng Ben’s Dự án Recovery Coach, tôi:

Đi đến tab AI trong thanh điều hướng bên trái. Nhấp vào Tạo Super Agent Đưa ra tuyên bố sứ mệnh đơn giản này, trực tiếp liên kết với quy trình dịch vụ cốt lõi của chúng tôi - Không gian.

Người xây dựng đã xử lý phần còn lại — đề xuất các tính năng, đặt câu hỏi tiếp theo và đề xuất cách nó nên tương tác với các công việc trong không gian làm việc của Ben.

Tôi không cần phải đoán xem điều gì là khả thi. Bởi vì người xây dựng đã quen thuộc với môi trường ClickUp của mình, nó có thể trả lời các câu hỏi như:

Liệu đại lý này có thể cập nhật các Trường Tùy chỉnh này không?

Nó có thể truy cập vào không gian này hoặc các danh sách này không?

Các công cụ nào có thể sử dụng để thực hiện hành động cụ thể, chứ không chỉ tóm tắt?

Thay vì viết một lời nhắc dài dòng hoặc hướng dẫn phức tạp, công cụ xây dựng đã giúp tôi thiết lập vai trò rõ ràng cho agent:

Bạn là chuyên gia về bán hàng và trải nghiệm khách hàng của tôi. Tôi đang theo dõi tất cả các dự án mới và đang hoạt động trong không gian Ben’s Building Yard, và tôi muốn bạn sử dụng thông tin ở đó để giúp tôi đưa các dự án trở lại đúng hướng.

Bạn là chuyên gia về bán hàng và trải nghiệm khách hàng của tôi. Tôi đang theo dõi tất cả các dự án mới và đang hoạt động trong không gian Ben’s Building Yard, và tôi muốn bạn sử dụng thông tin ở đó để giúp tôi đưa các dự án trở lại đúng hướng.

Không có lời nhắc dài 10 đoạn. Không có câu thần chú. Chỉ đơn giản là:

Không có lời nhắc dài 10 đoạn. Không có câu thần chú. Chỉ đơn giản là:

Ai là đại lý (chuyên gia về bán hàng và trải nghiệm khách hàng)

Nơi cần xem xét (Không gian sân xây dựng của Ben)

Kết quả mà chúng tôi quan tâm (đưa các dự án trở lại đúng hướng)

Từ đó, công cụ tạo Agent đã làm việc cần làm: nó yêu cầu làm rõ.

Cùng nhau, chúng ta đã hoàn thiện công việc để nhân viên có thể:

Cập nhật các trường sức khỏe và cảm xúc : Ví dụ, điều chỉnh trường hài lòng hoặc B-factor khi một công việc có nguy cơ cao hoặc khách hàng rõ ràng không hài lòng.

Phát hiện khách hàng hài lòng và cơ hội thu thập đánh giá : Khi phát hiện các công việc được gắn thẻ “hài lòng” hoặc có kết quả tốt, hệ thống nên nhắc nhở chúng ta liên hệ để thu thập đánh giá.

Gắn thẻ Ben và tôi với các bước tiếp theo được đề xuất : Mỗi khi một công việc quá hạn hoặc không có hoạt động trong hơn ba ngày, nó nên: Nhấn mạnh rủi ro Đề xuất một bước tiếp theo thực tế (liên hệ, cập nhật cho khách hàng, kiểm tra thời gian giao hàng dự kiến của linh kiện, v.v.)

Nêu bật rủi ro

Đề xuất một bước tiếp theo thực tế (liên hệ, cập nhật thông tin cho khách hàng, kiểm tra thời gian giao hàng dự kiến của linh kiện, v.v.)

Nêu bật rủi ro

Đề xuất một bước tiếp theo thực tế (liên hệ, cập nhật thông tin cho khách hàng, kiểm tra thời gian giao hàng dự kiến của linh kiện, v.v.)

Tại cuối cuộc hội thoại này, chúng tôi đã xác định rõ vai trò của trợ lý quản lý quy trình bán hàng AI: Ben the Builder’s Project Recovery Coach. Thay vì là một trợ lý AI chung chung, trợ lý này nay có một nhiệm vụ cụ thể: theo dõi quy trình dịch vụ và đề xuất các hành động nhằm bảo vệ trải nghiệm của khách hàng.

Dạy cho Agent về Quy trình Bán hàng của Bạn: Kiến thức, Trí nhớ và Email

Một Super Agent chỉ hữu ích đến mức độ nó hiểu được bối cảnh.

Đối với quy trình làm việc của Ben, điều đó có nghĩa là cung cấp cho đại lý quyền truy cập vào ba loại thông tin:

Đầu tiên, chính không gian Làm việc . Nhân viên cần hiểu không gian nơi Ben quản lý công việc, cùng với các danh sách công việc và bảng điều khiển đại diện cho quy trình dịch vụ của anh ấy.

Thứ hai, chúng tôi đã bổ sung bộ nhớ và tài liệu . Điều này bao gồm danh sách khách hàng, ghi chú nhà cung cấp và một số quy tắc đơn giản về giảm giá và gói dịch vụ.

Cuối cùng, chúng tôi đã kết nối quyền truy cập email thông qua tài khoản Gmail để nhân viên có thể soạn thảo phản hồi cho khách hàng và theo dõi nhà cung cấp.

Tôi cũng đối xử với nhân viên như một thành viên mới trong nhóm và cấu hình các tùy chọn và giới hạn, như:

Các mẫu email nào được phép sử dụng

Khi cần phải xin phép tôi trước khi gửi.

Khi được phép gửi mẫu đã được phê duyệt tự động dựa trên các giá trị trường cụ thể.

Vì mọi thứ đều được lưu trữ trong ClickUp—nhiệm vụ, tài liệu và giao tiếp—nhân viên có thể đọc bối cảnh tại một nơi và thực hiện hành động tại một nơi khác. Ví dụ, nó có thể phát hiện một công việc bị trì hoãn trong một nhiệm vụ và ngay lập tức đề xuất cập nhật email cho khách hàng.

Đây là một trong những lợi ích của một Không gian Làm việc AI tích hợp. Khi các công việc, cuộc hội thoại và tài liệu được lưu trữ cùng nhau, AI có thể hiểu được bối cảnh đầy đủ thay vì phỏng đoán dựa trên các mảnh thông tin rời rạc.

📮 ClickUp Insight: 19% người dùng cho biết họ muốn các trợ lý AI hỗ trợ quản lý quy trình làm việc của dự án. Nhưng quy trình quản lý dự án không phải là một danh sách kiểm tra. Đó là một hệ thống động với những sự đánh đổi, chuyển giao và ưu tiên thay đổi, nơi kế hoạch của ngày hôm qua hiếm khi phản ánh thực tế của ngày hôm nay. Các Super Agents của ClickUp được thiết kế để phản hồi tình trạng công việc của bạn, không chỉ dựa trên các chỉ dẫn. Chúng thực hiện công việc theo lịch trình bạn định nghĩa và theo dõi các tín hiệu kích hoạt như câu hỏi được đặt ra, công việc mới được tạo hoặc biểu mẫu được gửi, và có thể chủ động phát hiện các vấn đề!

📚 Đọc thêm: Cách hội tụ AI giải quyết tình trạng phân tán công việc

Sử dụng Agent như một trợ lý quản lý quy trình bán hàng AI.

Sau khi cấu hình Project Recovery Coach cho dự án, Ben bắt đầu tương tác với agent như một thành viên trong đội.

Cho phép đại lý lập kế hoạch cho ngày làm việc.

Trong cuộc trò chuyện trực tiếp với nhân viên, Ben có thể giữ mọi thứ đơn giản như sau:

Xin chào, tôi là Ben. Đây là công ty của tôi. Bạn có thể đề xuất 10 người đầu tiên mà tôi nên liên hệ hôm nay không?

Xin chào, tôi là Ben. Đây là công ty của tôi. Bạn có thể đề xuất 10 người đầu tiên mà tôi nên liên hệ hôm nay không?

Chuyên viên phân tích quy trình bán hàng của mình và đưa ra:

Chuyên viên phân tích quy trình bán hàng của mình và đưa ra:

Các công việc quá hạn hoặc có nguy cơ cao, nơi khách hàng có thể cảm thấy thất vọng.

Các cơ hội có giá trị cao nơi việc kiểm tra có thể cứu vãn mối quan hệ.

Khách hàng hài lòng mà chúng ta nên liên hệ để thu thập đánh giá hôm nay.

Thay vì phải nhìn vào một danh sách công việc dài, Ben nhận được một danh sách hành động được chọn lọc.

Hướng dẫn nhân viên về công việc thực tế

Cách khác mà chúng tôi hợp tác với đại lý là trực tiếp trong các công việc.

Hãy tưởng tượng chúng ta mở một công việc đang chờ linh kiện. Nhà cung cấp này nổi tiếng với việc chậm trễ, và chúng ta muốn đại lý nhớ điều đó.

Tôi có thể gắn thẻ cho nhân viên và nói:

@Dự án Recovery Coach, nhà cung cấp ở đây là Influx—họ thường bị chậm trễ. Mỗi khi bạn thấy một công việc chuyển sang trạng thái ‘đang chờ linh kiện’, vui lòng hỏi tôi nhà cung cấp là ai và lưu ý điều đó khi đề xuất các bước tiếp theo.

@Dự án Recovery Coach, nhà cung cấp ở đây là Influx—họ thường bị chậm trễ. Mỗi khi bạn thấy một công việc chuyển sang trạng thái ‘đang chờ linh kiện’, vui lòng hỏi tôi nhà cung cấp là ai và lưu ý điều đó khi đề xuất các bước tiếp theo.

Bây giờ, mà không cần rời khỏi công việc, chúng ta đã:

Bây giờ, mà không cần rời khỏi công việc, chúng ta đã:

Xem xét kiến thức mới về lĩnh vực của đại lý (Influx hoạt động chậm)

Định nghĩa một quy tắc nhỏ cho các lần theo dõi tiếp theo.

Tích hợp tính năng đó ngay tại nơi công việc diễn ra.

Tôi không cần phải ngồi chờ phản hồi. Khi có phản hồi, thông báo sẽ được gửi vào hộp thư đến ClickUp của tôi, nơi tôi có thể xem xét bất cứ khi nào sẵn sàng.

📌 Trong một ví dụ, phản hồi từ đại lý trông như sau:

“Cảm ơn đã thông báo. Tôi đã ghi chú rằng Influx thường chậm trễ. Hãy yêu cầu nhà cung cấp cung cấp thời gian giao hàng dự kiến rõ ràng, sau đó cập nhật cho khách hàng. Bạn có muốn một bản nháp email cho việc đó không?”

“Cảm ơn đã thông báo. Tôi đã ghi chú rằng Influx thường chậm trễ. Hãy yêu cầu nhà cung cấp cung cấp thời gian giao hàng dự kiến rõ ràng, sau đó cập nhật cho khách hàng. Bạn có muốn một bản nháp email cho việc đó không?”

Từ đó, tôi có thể nói:

Từ đó, tôi có thể nói:

“Vâng, xin vui lòng cung cấp cho tôi các kịch bản.”

“Vâng, xin vui lòng cung cấp cho tôi các kịch bản.”

Và nó có thể tạo ra:

Và nó có thể tạo ra:

Một yêu cầu thời gian ước tính (ETA) lịch sự gửi đến nhà cung cấp.

Một cập nhật minh bạch cho khách hàng

Một nhắc nhở theo dõi, để chúng ta không bị lạc hướng lần nữa.

Tất cả những điều đó diễn ra mà không cần Ben phải lục lọi email cũ hoặc chuyển đổi giữa các công cụ.

Loại học tập theo ngữ cảnh này giúp đại lý cảm thấy ít giống một công cụ và nhiều hơn như một trợ lý vận hành cấp dưới.

📚 Xem thêm: Chuyển đổi AI trong môi trường làm việc

Điều gì đã thay đổi khi một AI Agent bắt đầu theo dõi quy trình bán hàng?

Project Recovery Coach không làm bất kỳ việc gì đặc biệt.

Nó không tự động đóng giao dịch hoặc tái tạo hệ thống CRM của Ben.

Nhưng nó làm một điều vô cùng giá trị: nó theo dõi quy trình bán hàng liên tục và hiển thị những điều quan trọng, giúp Ben biết việc cần làm tiếp theo.

Sau khi chúng tôi triển khai dự án Recovery Coach của Ben, một số thay đổi đã xảy ra:

Sau khi chúng tôi triển khai dự án Recovery Coach của Ben, một số thay đổi đã xảy ra:

Các công việc có nguy cơ được phát hiện sớm hơn. Ben đã nhận ra vấn đề ngay khi các công việc quá hạn hoặc bị đình trệ.

Sự chậm trễ trong việc giao hàng không còn là điều bất ngờ. Nhân viên đã nhắc nhở chúng tôi yêu cầu thời gian giao hàng dự kiến (ETA) và chủ động liên hệ với khách hàng.

Khách hàng hài lòng đã trở thành những đánh giá thực tế. Chúng tôi đã có một dòng chảy liên tục các lời nhắc để yêu cầu đánh giá trong khi trải nghiệm vẫn còn mới mẻ.

Tải trọng tinh thần của Ben đã giảm. Anh ấy không còn phải giữ toàn bộ quy trình bán hàng trong đầu; đại lý đã tiếp quản việc giám sát.

👀 Bạn có biết? Các nhóm bán hàng sử dụng AI có khả năng tăng trưởng doanh thu cao hơn 1.3 lần.

Cách xây dựng Trợ lý Quản lý Quy trình Bán hàng AI của riêng bạn

Nếu bạn đang xem không gian làm việc ClickUp của mình và nghĩ, “Tôi biết mình nên sử dụng Super Agents, nhưng không biết bắt đầu từ đâu,” đây là khung làm việc tôi khuyến nghị:

Chọn một luồng có vấn đề : Luồng bán hàng, cung cấp dịch vụ, onboarding, gia hạn hợp đồng — chọn một luồng cụ thể nơi các sai sót có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tìm ra những lỗ hổng trong không gian hiện tại của bạn : Xem xét các công việc quá hạn, vé hỗ trợ không được xử lý và những nơi khách hàng đang phải chờ đợi.

Xác định vai trò đơn giản cho Super Agent của bạn : Đối với Ben, đó là một chuyên gia về bán hàng và trải nghiệm khách hàng, tập trung vào việc đưa các dự án trở lại đúng hướng.

Chỉ định vị trí hoạt động : Hướng dẫn nó đến một không gian cụ thể hoặc tập hợp các danh sách công việc (như Ben’s Building Yard), và tích hợp kiến thức, tài liệu và tài khoản email phù hợp.

Bắt đầu với một nhiệm vụ rõ ràng : Ví dụ: “Theo dõi quy trình này và cho tôi biết ai cần liên hệ mỗi ngày”, hoặc “Đánh dấu bất kỳ nhiệm vụ nào quá hạn hoặc không hoạt động trong ba ngày và đề xuất bước tiếp theo.”

Xem nó như một đồng đội: Trò chuyện trực tiếp với nó, gắn thẻ nó vào các công việc yêu cầu sự tinh tế và điều chỉnh quyền truy cập (thắt chặt hoặc mở rộng) khi bạn xây dựng niềm tin.

Khi đại lý chứng minh được tính hữu ích, bạn có thể mở rộng phạm vi trách nhiệm của nó.

🎥 Dưới đây là hướng dẫn nhanh để bắt đầu sử dụng Super Agents:

Muốn xem quy trình này hoạt động như thế nào?

Mục tiêu của tôi với bài viết này không phải là để gây ấn tượng với bạn bằng những lời nhắc thông minh.

Điều này nhằm minh họa cách một Super Agent tập trung có thể:

Khắc phục các lỗ hổng trong quy trình dịch vụ của bạn

Bảo vệ trải nghiệm khách hàng của bạn

Giúp bạn có thời gian tập trung vào công việc có ý nghĩa.

Nếu bạn muốn xem quy trình làm việc này hoạt động hoặc tải xuống các tài nguyên từ ví dụ này, bạn có thể truy cập: annabullock.com/builder

Đó là nơi Ben và tôi thu thập câu hỏi, chia sẻ tài liệu tham khảo và gửi liên kết đến các công cụ được đề cập trong quy trình làm việc này.

Liệu chúng ta có thể khắc phục một quy trình dịch vụ bị rò rỉ bằng ClickUp Super Agents không? Có, chúng ta có thể!

Anna Bullock là một chiến lược gia sáng tạo, quản lý dự án và nhà tư duy hệ thống – và là người mẹ tinh thần của kinh doanh bạn khi bạn cần sự rõ ràng và quan tâm. Thông qua tư vấn, nội dung và phát triển không gian làm việc trực tuyến, cô giúp những người có tham vọng biến ý tưởng thành hành động, xây dựng hệ thống hỗ trợ và phát triển kinh doanh thực sự phù hợp với cuộc sống của họ.