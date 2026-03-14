10 mẫu đánh giá khách hàng tiềm năng miễn phí (và cách tạo một mẫu)

Nếu nhóm của bạn đang thực hiện công việc với mọi khách hàng tiềm năng theo cùng một cách, quy trình bán hàng của bạn đang bị lãng phí thời gian. 🕰️

Bởi vì đánh giá điểm khách hàng tiềm năng ngày nay nhằm đảm bảo những khách hàng tiềm năng phù hợp được ưu tiên chú ý trước tiên và các hoạt động theo dõi được thực hiện đúng thời hạn.

Và để thực hiện việc cần làm hiệu quả, bạn cần một hệ thống đánh giá nhất quán mà nhóm của bạn có thể áp dụng trên nhiều nguồn và chiến dịch khác nhau.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ 10 mẫu bảng điểm khách hàng tiềm năng miễn phí, mục đích sử dụng của từng mẫu và cách chọn thiết lập phù hợp cho phễu bán hàng của bạn.

Mẫu đánh giá điểm khách hàng tiềm năng là gì?

Mẫu đánh giá điểm khách hàng tiềm năng là một khung cấu trúc giúp các nhóm bán hàng và tiếp thị gán các giá trị số cho khách hàng tiềm năng dựa trên khả năng họ trở thành khách hàng. Mẫu này sắp xếp các tiêu chí được sử dụng để đánh giá khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học, thông tin chi tiết về công ty, hành vi tương tác và ý định mua hàng.

Ví dụ, một khách hàng tiềm năng có thể nhận được điểm khi mở email tiếp thị, truy cập trang giá cả, tải xuống tài liệu hoặc phù hợp với hồ sơ khách hàng lý tưởng (ICP). Điểm số càng cao, khách hàng tiềm năng đó càng đủ điều kiện để được tiếp cận bởi đội ngũ bán hàng.

Khung làm việc này cũng đánh giá khách hàng tiềm năng dựa trên hai khía cạnh chính:

Dữ liệu rõ ràng: Thông tin mà khách hàng tiềm năng cung cấp trực tiếp, chẳng hạn như chức danh công việc, kích thước công ty và ngành nghề

Dữ liệu ngầm: Các tín hiệu hành vi mà bạn đang theo dõi, chẳng hạn như số lần mở email, lượt truy cập trang web và lượt tải xuống nội dung

Cách xây dựng mô hình đánh giá khách hàng tiềm năng bằng các mẫu

Bạn đã tìm thấy một mẫu đánh giá điểm khách hàng tiềm năng, nhưng nó chỉ là một trang trống.

Để mẫu này phát huy hiệu quả, bạn cần tùy chỉnh nó cho phù hợp với dữ liệu bán hàng và ICP của mình. Bây giờ, hãy cùng xem cách xây dựng mô hình đánh giá điểm khách hàng tiềm năng mang lại kết quả. 🛠️

1. Xác định ICP của bạn

Mô hình đánh giá điểm khách hàng tiềm năng của bạn chỉ hiệu quả khi bạn hiểu rõ về những khách hàng tốt nhất của mình. Hãy bắt đầu bằng việc liệt kê các đặc điểm về doanh nghiệp và nhân khẩu học của những giao dịch thành công nhất mà bạn đã chốt được.

Phân tích dữ liệu khách hàng hiện có để xác định các xu hướng về kích thước công ty, ngành nghề, chức danh công việc và địa điểm.

📝 Ví dụ: Một công ty SaaS về quản lý dự án có thể xác định ICP của mình là các giám đốc tiếp thị hoặc lãnh đạo bộ phận vận hành tại các công ty SaaS B2B có từ 50–500 nhân viên. Một khách hàng tiềm năng phù hợp với các thuộc tính này sẽ nhận được điểm phù hợp cao hơn trong mô hình chấm điểm khách hàng tiềm năng.

2. Xác định các tín hiệu hành vi quan trọng

Không phải tất cả các hành động đều có giá trị như nhau.

Xác định các hành vi cụ thể có mối liên hệ với hành trình chuyển đổi của khách hàng tiềm năng. Các tín hiệu thể hiện ý định cao, như yêu cầu demo hoặc truy cập trang giá cả, nên được đánh giá cao hơn các tín hiệu thể hiện ý định thấp, chẳng hạn như chỉ mở một email hoặc truy cập trang web trong thời gian ngắn.

📝 Ví dụ: Giả sử một khách hàng tiềm năng thuộc nhóm ICP của bạn truy cập trang web và tải xuống hướng dẫn sản phẩm (+5 điểm). Vài ngày sau, họ tham dự hội thảo trực tuyến về sản phẩm của bạn (+10 điểm) và sau đó truy cập trang giá cả (+15 điểm). Những hành động này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng, do đó điểm số khách hàng tiềm năng của họ sẽ tăng lên khi họ tiến gần hơn đến việc trở thành khách hàng tiềm năng đủ điều kiện.

3. Gán giá trị điểm

Sau khi đã xác định các tiêu chí chính, đã đến lúc gán điểm. Hãy đánh giá trọng số cho từng tiêu chí dựa trên mức độ liên quan của nó với việc chuyển đổi thành công.

Ví dụ, một khách hàng tiềm năng có tiêu đề “Giám đốc” trong ngành mục tiêu của bạn có thể được 20 điểm, trong khi việc truy cập một bài đăng trên blog có thể chỉ được 2 điểm. Bạn cũng cần áp dụng hệ thống chấm điểm âm cho các yếu tố loại trừ, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng đến từ miền email của đối thủ cạnh tranh hoặc những khách hàng tiềm năng thuộc ngành mà bạn không phục vụ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy gán số điểm cao hơn gấp nhiều lần cho các hành động dựa trên ý định so với các hành động thuần túy tìm kiếm thông tin. Một yêu cầu demo (50 điểm) nên được đánh giá cao hơn hẳn so với việc truy cập blog (2 điểm) vì sự khác biệt về hành vi là rất lớn.

4. Xác định điểm ngưỡng

Sau khi thiết lập hệ thống điểm, bạn cần xác định ý nghĩa thực sự của các điểm số này. Hãy thiết lập các ngưỡng điểm rõ ràng để xác định thời điểm một khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị (MQL) hoặc khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bán hàng (SQL).

Bạn có thể tạo các cấp độ để phân loại khách hàng tiềm năng chi tiết hơn—ví dụ: khách hàng tiềm năng “nóng” (80 điểm trở lên), “ấm” (50–79 điểm) và “lạnh” (dưới 50 điểm). Trong ClickUp, bạn có thể sử dụng Trạng thái tùy chỉnh để thể hiện trực quan các cấp độ này trong quy trình bán hàng của mình.

Tạo trạng thái tùy chỉnh trong ClickUp để theo dõi các công việc và duy trì sự rõ ràng

5. Thử nghiệm và cải tiến

Một trong những nguyên tắc tốt nhất về đánh giá điểm khách hàng tiềm năng là thường xuyên kiểm tra và tinh chỉnh mô hình của bạn. Sau 30 đến 60 ngày, hãy so sánh các khách hàng tiềm năng đã được đánh giá điểm với dữ liệu chuyển đổi thực tế. Nếu bạn nhận thấy rằng các khách hàng tiềm năng có điểm số cao không chuyển đổi với tỷ lệ như mong đợi, đã đến lúc điều chỉnh các tiêu chí và giá trị điểm của bạn.

Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi tỷ lệ chuyển đổi của các mức điểm khác nhau và đảm bảo mô hình của bạn vẫn là công cụ dự đoán chính xác về thành công.

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi theo mức điểm với Bảng điều khiển ClickUp

Tổng quan về các mẫu đánh giá điểm khách hàng tiềm năng

Dưới đây là tổng quan nhanh về các mẫu đánh giá điểm khách hàng tiềm năng được đề cập trong hướng dẫn này và mục đích sử dụng phù hợp nhất của từng mẫu:

10 mẫu đánh giá khách hàng tiềm năng tốt nhất

Bạn đã biết mẫu đánh giá điểm khách hàng tiềm năng là gì và cách xây dựng mô hình, nhưng làm thế nào để tìm được mẫu phù hợp để bắt đầu? Có quá nhiều lựa chọn có thể khiến bạn bối rối, và bạn có thể lãng phí hàng giờ tìm kiếm một mẫu chỉ để phát hiện ra đó là một bảng tính cồng kềnh hoặc bị khóa trong phần mềm đắt tiền.

Việc tìm kiếm này gây ra sự phân tán công việc, khiến bạn không thể tập trung vào việc ưu tiên các khách hàng tiềm năng.

Để giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu xây dựng, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các mẫu đánh giá khách hàng tiềm năng tốt nhất. Danh sách này bao gồm mọi thứ, từ các hệ thống CRM tích hợp đầy đủ trong ClickUp đến các bảng tính đơn giản và các bảng tính chuyên dụng, đảm bảo bạn có thể tìm thấy một mẫu phù hợp hoàn hảo với quy trình làm việc của nhóm mình.

Hãy cùng xem qua:

1. Mẫu CRM bán hàng của ClickUp

Việc phải xoay xở giữa bảng tính để chấm điểm, hệ thống CRM riêng biệt để quản lý danh bạ và công cụ quản lý dự án để theo dõi công việc sẽ tạo ra các "hộp đen" thông tin và làm chậm tiến độ của nhóm. Việc liên tục chuyển đổi giữa các bối cảnh này khiến các chi tiết quan trọng và các khách hàng tiềm năng nóng hổi thường xuyên bị bỏ sót.

Hợp nhất toàn bộ quy trình bán hàng của bạn vào một không gian làm việc duy nhất với Mẫu CRM Bán hàng của ClickUp. Đây là hệ thống CRM đầy đủ tính năng kết hợp đánh giá điểm khách hàng tiềm năng, đang theo dõi, quản lý quy trình bán hàng và quản lý liên hệ, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều công cụ rời rạc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp để thu thập và theo dõi tất cả các thuộc tính đánh giá, bao gồm nguồn khách hàng tiềm năng, mức độ tương tác, kích thước công ty và điểm phù hợp, ngay bên cạnh thông tin liên hệ và thông tin giao dịch

Xem các khách hàng tiềm năng được sắp xếp theo điểm số, trạng thái hoặc mức độ ưu tiên bằng cách sử dụng các chế độ xem linh hoạt của ClickUp như Danh sách công việc, Bảng, Bảng Kanban và nhiều hơn nữa

Thu thập khách hàng tiềm năng mới thông qua ClickUp biểu mẫu và chuyển họ vào hệ thống CRM với dữ liệu rõ ràng và nhất quán hơn

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm bán hàng và quản lý hoạt động doanh thu đang xây dựng quy trình quản lý khách hàng tiềm năng với các tiêu chí đánh giá đơn giản.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Super Agents để tự động phân loại và chuyển tiếp các khách hàng tiềm năng mới. Bạn có thể chỉ định một Super Agent theo dõi các mục nhập mới trong CRM, xem xét các thuộc tính của khách hàng tiềm năng như nguồn gốc hoặc hoạt động tương tác, đồng thời cập nhật các trường thông tin hoặc giao công việc theo dõi cho nhân viên bán hàng phù hợp. Và đó chưa phải là tất cả. Công cụ phân đoạn danh sách email có thể phân tích lịch sử tương tác và các thuộc tính, đồng thời phân đoạn danh sách để triển khai các chiến dịch nhắm mục tiêu đến mục tiêu

Trình tạo chiến dịch Drip có thể thiết kế các chuỗi email nhiều bước để nuôi dưỡng và đưa khách hàng tiềm năng tiến sâu hơn vào phễu bán hàng Hãy khám phá toàn bộ Thư viện Trợ lý AI của ClickUp để xem bạn còn có thể giao phó những công việc nào khác cho đồng nghiệp AI của mình.

2. Mẫu quy trình bán hàng của ClickUp

Nếu không có chế độ xem rõ ràng về quy trình bán hàng, bạn sẽ không thể biết được khách hàng tiềm năng đang bị kẹt ở đâu. Khách hàng tiềm năng có thể dồn ứ ở một giai đoạn trong khi giai đoạn khác lại trống rỗng. Và nếu không có biểu đồ trực quan, bạn chỉ có thể đoán mò xem điểm nghẽn nằm ở đâu.

Có được cái nhìn trực quan rõ ràng mà bạn cần với Mẫu Quy trình Bán hàng của ClickUp. Mẫu này được thiết kế dành cho các nhóm muốn theo dõi tiến độ của khách hàng tiềm năng chỉ trong nháy mắt và nhanh chóng xác định những giao dịch đang bị đình trệ.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kéo và thả khách hàng tiềm năng từ giai đoạn này sang giai đoạn khác trong chế độ xem Bảng ClickUp , giúp quản lý quy trình bán hàng trở nên trực quan và hiệu quả

Tạo các trạng thái tùy chỉnh như “Khách hàng tiềm năng mới”, “MQL”, “SQL” và “Cơ hội” để xem có bao nhiêu khách hàng tiềm năng thuộc từng danh mục đánh giá

Sử dụng tính năng Phụ thuộc (Dependencies) của ClickUp để đảm bảo các bước xác định tiềm năng quan trọng được hoàn thành theo thứ tự, chẳng hạn như ngăn chặn việc đóng công việc cuộc gọi khám phá cho đến khi danh sách kiểm tra xác định tiềm năng được hoàn thành

✅ Phù hợp nhất cho: Các quản lý SDR phụ trách các giai đoạn đánh giá khách hàng tiềm năng.

📮ClickUp Insight: 16% chuyên gia muốn kinh doanh một doanh nghiệp nhỏ như một phần trong danh mục đầu tư của họ, nhưng hiện tại chỉ có 7% đang thực hiện việc này. Nỗi lo việc cần làm tất cả tự mình là một trong nhiều lý do khiến mọi người thường do dự. Nếu bạn là một nhà sáng lập độc lập, ClickUp Brain MAX sẽ đóng vai trò là đối tác kinh doanh của bạn. Hãy yêu cầu nó sắp xếp thứ tự ưu tiên các khách hàng tiềm năng, soạn thảo email tiếp cận hoặc đang theo dõi hàng tồn kho — trong khi các trợ lý AI của bạn xử lý các công việc lặt vặt. Mọi công việc, từ tiếp thị dịch vụ đến xử lý đơn đặt hàng, đều có thể được quản lý thông qua các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) — giúp bạn tập trung vào việc phát triển kinh doanh, chứ không chỉ đơn thuần là vận hành nó.

3. Bắt đầu nhanh: Mẫu bán hàng & CRM của ClickUp

Việc xây dựng hệ thống CRM và đánh giá khách hàng tiềm năng từ đầu có thể là một thách thức lớn, đặc biệt đối với các nhóm nhỏ hoặc những người mới bắt đầu. Sự phức tạp trong việc cấu hình các Trường Tùy chỉnh, quy trình bán hàng và tự động hóa có thể gây ra sự chậm trễ, buộc nhóm của bạn phải dựa vào các phương pháp thủ công kém hiệu quả trong thời gian quá lâu.

Giúp nhóm của bạn quản lý và đánh giá khách hàng tiềm năng chỉ trong vài phút với mẫu "Quick Start: Sales & CRM" của ClickUp.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các trường dữ liệu đã được cấu hình sẵn cho thông tin cơ bản về khách hàng tiềm năng và hệ thống đánh giá, giúp bạn có thể bắt đầu nhập liệu và ưu tiên các khách hàng tiềm năng ngay lập tức.

Tránh tình trạng "đóng băng phân tích" do quá trình tùy chỉnh phức tạp. Mẫu này cung cấp một cấu trúc đơn giản, hiệu quả và sẵn sàng sử dụng ngay.

Khi nhóm và quy trình của bạn ngày càng phát triển, các tiêu chí đánh giá, tự động hóa và tích hợp sẽ trở nên phức tạp hơn

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm bán hàng quy mô nhỏ đang cài đặt hệ thống đánh giá điểm khách hàng tiềm năng lần đầu tiên.

🧠 Thông tin thú vị: Một trong những khung bán hàng được sử dụng rộng rãi nhất, SPIN Selling, được phát triển dựa trên nghiên cứu về 35.000 cuộc gọi bán hàng. Phương pháp này thực sự là “bán hàng, nhưng dựa trên bằng chứng.”

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tính năng Tự động hóa của ClickUp có thể đẩy nhanh quá trình quản lý CRM và theo dõi khách hàng tiềm năng bằng cách loại bỏ các bước thủ công như cập nhật trạng thái, chuyển giao giữa các danh sách công việc và nhắc nhở theo dõi. Thay vì phải nhớ “khi X xảy ra, hãy làm Y”, Tự động hóa sẽ áp dụng các quy tắc đó một cách nhất quán. Tự động hóa việc phân công công việc, thông báo và quy trình làm việc bằng ClickUp Automations Sử dụng chúng để: Tự động di chuyển khách hàng tiềm năng qua quy trình bán hàng bằng cách tự động cập nhật trạng thái công việc

Tiêu chuẩn hóa các hoạt động theo dõi để không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào

Thông báo cho các bên liên quan về các khách hàng tiềm năng nóng hổi hoặc bất kỳ vấn đề nào cần xử lý ngay lập tức

4. Mẫu KPI bán hàng của ClickUp

Bạn đã triển khai mô hình đánh giá điểm khách hàng tiềm năng, nhưng làm thế nào để biết nó có hiệu quả hay không?

Mẫu KPI Bán hàng của ClickUp giúp bạn theo dõi các chỉ số KPI bán hàng dùng để đánh giá mô hình chấm điểm khách hàng tiềm năng, bao gồm hoạt động báo giá, tín hiệu doanh thu và hiệu suất bán thêm. Mỗi chỉ số KPI được thiết lập dưới dạng nhiệm vụ ClickUp, kèm theo các trạng thái tùy chỉnh để theo dõi tiến độ.

Nó được thiết kế dành cho các nhóm cần đo lường hiệu quả của hệ thống đánh giá điểm khách hàng tiềm năng và liên kết trực tiếp với hiệu suất bán hàng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các tiện ích bảng điều khiển ClickUp để tạo chế độ xem tổng quan về các chỉ số bán hàng quan trọng nhất của bạn, như tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng sang cơ hội, thời gian chu kỳ bán hàng và tỷ lệ chốt đơn hàng

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi của các khách hàng tiềm năng thuộc các mức điểm khác nhau. Nếu các khách hàng tiềm năng "nóng" không có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn so với các khách hàng tiềm năng "lạnh", bạn biết đã đến lúc cần điều chỉnh mô hình của mình.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để theo dõi kích thước giao dịch liên quan đến các khách hàng tiềm năng ở các mức điểm khác nhau, giúp bạn hiểu rõ tiêu chí nào dự báo được những khách hàng có giá trị cao nhất

✅ Phù hợp nhất cho: Các quản lý vận hành bán hàng thực hiện các buổi đánh giá KPI hàng tuần liên quan đến hiệu suất của kênh bán hàng và doanh thu.

5. Mẫu Hướng dẫn Chiến lược Bán hàng của ClickUp

Mẫu Hướng dẫn Chiến lược Bán hàng của ClickUp là một tài liệu hướng dẫn ưu tiên tài liệu để xây dựng chiến lược bán hàng cho nhóm của bạn.

Và vì được xây dựng trên ClickUp Docs, bạn có thể kết nối chiến lược và thực thi trong cùng một không gian làm việc. Thêm các trang con cho các phân khúc hoặc khu vực và liên kết các nhiệm vụ ClickUp liên quan trong tài liệu khi chiến lược của bạn phát triển.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Cập nhật tài liệu khi bạn tìm ra những phương pháp hiệu quả, với lịch sử phiên bản và tính năng chỉnh sửa cộng tác

Xây dựng chiến lược của bạn với các trang chuyên biệt dành cho tiếp thị inbound và outbound, các yếu tố cốt lõi, quy trình xây dựng 7 bước và các phương pháp hay nhất

Sử dụng tính năng " Assigned Comments" của ClickUp để thu thập ý kiến từ các bộ phận bán hàng, tiếp thị và sản phẩm ngay tại phần liên quan cụ thể.

✅ Phù hợp nhất cho: Các quản lý bán hàng và trưởng bộ phận RevOps đang xây dựng quy trình bán hàng có thể lặp lại và triển khai quy trình này cho nhóm đang phát triển.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để đẩy nhanh quá trình viết chiến lược khi trang tài liệu đã đầy ắp ý tưởng nhưng vẫn chưa có cấu trúc rõ ràng. Công cụ này có thể giúp bạn tóm tắt ghi chú, làm rõ các phần nội dung và biến các quyết định trong tài liệu thành các bước tiếp theo, tất cả đều trong cùng một không gian làm việc ClickUp. Thật là sự hội tụ hoàn hảo! Tổng hợp các ghi chú chiến lược và biến các quyết định thành các bước tiếp theo với ClickUp Brain

6. Mẫu Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecards) của ClickUp

Một hệ thống điểm đơn giản, một chiều đôi khi quá cứng nhắc. Nó có thể không phản ánh được những sắc thái của một khách hàng tiềm năng có thông tin nhân khẩu học hoàn hảo nhưng mức độ tương tác thấp, hoặc ngược lại.

Hình dung nhiều chiều đánh giá với Mẫu Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecards) của ClickUp. Mẫu này trình bày logic đánh giá của bạn trên một Bảng trắng ClickUp duy nhất, với Tầm nhìn & Chiến lược ở trung tâm và bốn khối bảng điểm xung quanh — Khách hàng, Tài chính, Quy trình nội bộ, và Học tập & Phát triển.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tùy chỉnh bốn phần của mẫu để thể hiện các tiêu chí đánh giá khác nhau, chẳng hạn như Sự phù hợp về nhân khẩu học, Mức độ tương tác, Ý định mua hàng và Quyền quyết định ngân sách

Xác định các chỉ số để xác thực điểm số của bạn — tỷ lệ chuyển đổi từ MQL sang SQL, tỷ lệ loại trừ, số lượng cơ hội được tạo ra, tỷ lệ chốt đơn và tốc độ tiếp cận khách hàng tiềm năng

Kết nối bảng điểm của bạn với ClickUp Dashboards để có chế độ xem tổng quan về cách các khách hàng tiềm năng được phân phối trên các khu vực khác nhau

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm tạo nhu cầu cần một phương pháp trực quan để chứng minh liệu mô hình đánh giá điểm khách hàng tiềm năng của họ có đang cải thiện chất lượng kênh bán hàng hay không.

👀 Bạn có biết? 4P nổi tiếng (Sản phẩm, Giá cả, Địa điểm, Quảng cáo) được giới thiệu vào năm 1960 bởi giáo sư tiếp thị E. Jerome McCarthy.

7. Mẫu đánh giá điểm khách hàng tiềm năng của HubSpot

Đối với các nhóm đã tích hợp sâu vào hệ sinh thái HubSpot, việc xây dựng mô hình đánh giá trong một công cụ bên ngoài có thể khiến quy trình trở nên rời rạc.

Đây chính là lúc bạn cần đến Mẫu Đánh giá Tiềm năng Khách hàng của HubSpot. Mẫu này cung cấp một công cụ có cấu trúc, có thể sử dụng ngoại tuyến để lập kế hoạch cho mô hình đánh giá của bạn trước khi triển khai trực tiếp trong HubSpot CRM.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các bảng tính có thể tải xuống này sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình xác định tiêu chí đánh giá và phân bổ trọng số.

Sử dụng công cụ tính điểm kèm theo để thử nghiệm các kịch bản đánh giá khác nhau và xem cách các kết hợp khác nhau giữa các thuộc tính và hành vi ảnh hưởng đến điểm số cuối cùng của khách hàng tiềm năng.

Các logic và thuật ngữ được sử dụng trong các bảng tính này đồng bộ với các tính năng đánh giá điểm khách hàng tiềm năng tích hợp sẵn của HubSpot

✅ Phù hợp nhất cho: Quản trị viên HubSpot đang xây dựng hoặc điều chỉnh các quy tắc chấm điểm khách hàng tiềm năng.

8. Mẫu đánh giá điểm khách hàng tiềm năng của Demand Metric

Đôi khi, bạn chỉ cần một công cụ đơn giản, không phụ thuộc vào nền tảng để bắt đầu quá trình đánh giá điểm khách hàng tiềm năng.

Sử dụng Mẫu Đánh giá Tiềm năng Khách hàng của Demand Metric để có giải pháp dựa trên bảng tính truyền thống, hoàn hảo cho các nhu cầu không phụ thuộc vào nền tảng. Mẫu này cung cấp một khung làm việc sẵn sàng sử dụng dưới định dạng Excel hoặc Google Trang tính quen thuộc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các danh mục đánh giá được định sẵn cho các tiêu chí nhân khẩu học, thông tin doanh nghiệp và hành vi, giúp bạn không phải bắt đầu từ đầu

Điều chỉnh giá trị điểm và hệ số trọng số cho từng tiêu chí để phù hợp với nhu cầu cụ thể của kinh doanh bạn

Vì đây là một bảng tính đơn giản, bạn có thể xuất dữ liệu và sử dụng nó với hầu hết mọi nền tảng CRM hoặc tự động hóa tiếp thị

✅ Phù hợp nhất cho: Các quản lý vận hành tiếp thị cần một bảng đánh giá khách hàng tiềm năng không phụ thuộc vào hệ thống CRM.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy trừ điểm mạnh tay đối với các yếu tố loại trừ rõ ràng, chẳng hạn như tên miền email của sinh viên hoặc hành động hủy đăng ký. Trừ ngay 50-100 điểm thay vì trừ từng chút một — bạn muốn những khách hàng tiềm năng này nhanh chóng bị loại khỏi quy trình bán hàng, chứ không phải cứ lơ lửng ở mức độ ưu tiên trung bình.

9. Bảng tính chấm điểm khách hàng tiềm năng tự động hóa của Belkins

Mặc dù các bảng tính cơ bản rất linh hoạt, nhưng chúng hoàn toàn phải thực hiện thủ công. Việc liên tục cập nhật điểm số bằng tay tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra lỗi, làm mất đi ý nghĩa ban đầu của việc áp dụng hệ thống đánh giá.

Tận hưởng sự đơn giản của bảng tính với các tính toán tự động hóa nhờ Mẫu bảng tính chấm điểm khách hàng tiềm năng tự động của Belkins. Đây là mẫu Google Trang tính có các công thức tích hợp sẵn để xử lý các tính toán điểm số cho bạn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các công thức được thiết lập sẵn sẽ tự động tính điểm cho khách hàng tiềm năng khi bạn nhập dữ liệu của họ

Thêm, xóa hoặc chỉnh sửa các cột tiêu chí để phù hợp với mô hình đánh giá riêng của bạn

Với định dạng Google Trang tính, bất kỳ ai có tài khoản Google đều có thể dễ dàng truy cập và chia sẻ cũng như cộng tác với nhóm của bạn

✅ Phù hợp nhất cho: Các quản lý bán hàng và trưởng bộ phận RevOps đang xây dựng quy trình bán hàng có thể lặp lại và triển khai quy trình này trong một nhóm đang phát triển.

10. Ma trận đánh giá khách hàng tiềm năng bán hàng theo mẫu của Template.net

Điểm số không phải lúc nào cũng là cách trực quan nhất để truyền đạt mức độ ưu tiên của khách hàng tiềm năng, đặc biệt là trong các cuộc họp bán hàng diễn ra nhanh chóng. Một khách hàng tiềm năng có điểm số 78 có thể không khác biệt nhiều so với một khách hàng có điểm số 81, ngay cả khi đó là ngưỡng SQL của bạn.

Sử dụng Mẫu Ma trận Xác định Tiềm năng Khách hàng của Template.net để có một giải pháp đơn giản, trực quan thay thế cho phương pháp đánh giá dựa trên điểm số. Mẫu này lý tưởng cho các nhóm ưa chuộng phương pháp xác định tiềm năng khách hàng dựa trên bốn phân vùng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ma trận hai trục để phân loại khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ phù hợp (ví dụ: mức độ phù hợp với ICP của bạn) và mức độ quan tâm (ví dụ: mức độ tương tác)

Phân loại khách hàng tiềm năng thành các nhóm ưu tiên rõ ràng: phù hợp cao/quan tâm cao (ưu tiên hàng đầu), phù hợp cao/quan tâm thấp (nuôi dưỡng), phù hợp thấp/quan tâm cao (theo dõi) và phù hợp thấp/quan tâm thấp (loại bỏ)

Sử dụng khu vực biểu đồ đi kèm để làm nổi bật các khách hàng tiềm năng ưu tiên hàng đầu trong các cuộc họp hàng ngày hoặc khi đánh giá quy trình bán hàng

✅ Phù hợp nhất cho: Các quản lý bán hàng tổ chức các buổi đánh giá quy trình bán hàng hàng tuần và muốn có một bảng ma trận trực quan theo kiểu bảng tính.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn vẫn đang quản lý khách hàng tiềm năng và thực hiện quy trình bán hàng theo cách cũ? Video này sẽ chỉ cho bạn 4 cách đơn giản để nâng cấp quy trình bằng trí tuệ nhân tạo (AI)!

Bắt đầu đánh giá khách hàng tiềm năng nhanh hơn với ClickUp

Tất nhiên, tiêu chí đánh giá và hệ số trọng số rất quan trọng khi bạn chọn một mẫu đánh giá khách hàng tiềm năng. Nhưng cách mà điểm số đó được chuyển hóa thành các hoạt động theo dõi thực tế mới là yếu tố thực sự ảnh hưởng đến quy trình bán hàng của bạn.

Với ClickUp, điểm đánh giá khách hàng tiềm năng được kết nối trực tiếp với quá trình thực thi. Khi một khách hàng tiềm năng đạt đến ngưỡng phù hợp, bạn có thể chuyển nó đến người phụ trách phù hợp, kích hoạt bước tiếp theo và đảm bảo mọi tương tác đều được kết nối với cùng một hồ sơ, tất cả đều diễn ra ngay trong không gian làm việc của bạn.

Thay vì quản lý việc chấm điểm ở một nơi và theo dõi ở một nơi khác, mọi thứ đều được kết nối với nhau, từ lần thu thập đầu tiên đến hành động tiếp theo và tiến độ của quy trình bán hàng.

Hãy vượt qua phương pháp đánh giá khách hàng tiềm năng tĩnh và bắt đầu triển khai một hệ thống mà nhóm của bạn thực sự có thể tuân thủ.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu là bản thiết kế trống có các trường và danh mục được định nghĩa sẵn. Mô hình là hệ thống đã được xây dựng hoàn chỉnh, được tùy chỉnh theo các tiêu chí, giá trị điểm và ngưỡng cụ thể phản ánh hoạt động kinh doanh của bạn.

Cách tiếp cận tốt nhất là phân tích dữ liệu từ các giao dịch đã chốt thành công trong quá khứ để xác định các đặc điểm nhân khẩu học và doanh nghiệp học chung. Sau đó, bạn đối chiếu các đặc điểm thành công đó với các tiêu chí trong mẫu của mình và gán giá trị cao hơn cho những tiêu chí có mối tương quan mạnh mẽ nhất với một giao dịch thành công.

Bảng tính rất phù hợp cho các nhóm nhỏ hoặc để thực hiện các thử nghiệm đánh giá điểm khách hàng tiềm năng ban đầu. Tuy nhiên, khi lượng khách hàng tiềm năng và kích thước nhóm của bạn tăng lên, một hệ thống dựa trên CRM trở nên thiết yếu để tự động hóa việc cập nhật điểm số theo thời gian thực và mở rộng quy trình mà không bị vướng vào việc thực hiện mục nhập thủ công.

Bạn nên xem xét lại mô hình đánh giá điểm của mình ít nhất một lần mỗi quý. Quan trọng hơn, hãy lập kế hoạch xem xét lại bất cứ khi nào bạn nhận thấy chất lượng chuyển đổi của các khách hàng tiềm năng có điểm số cao giảm sút hoặc khi chiến lược tiếp cận thị trường của công ty thay đổi.