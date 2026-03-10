10 Mẫu biểu mẫu định hướng kinh doanh miễn phí

Xây dựng một công ty tiên phong đòi hỏi 1% tầm nhìn và 99% sự đồng bộ.

Xây dựng một công ty tiên phong đòi hỏi 1% tầm nhìn và 99% sự đồng bộ.

Nếu bạn từng bắt đầu một quý với sự rõ ràng, rồi chứng kiến nó dần dần trôi đi, bạn sẽ hiểu chính xác ý của anh ấy.

Các mẫu biểu mẫu định hướng kinh doanh giúp bạn phát hiện sớm các vấn đề. Chúng cung cấp cho bạn một cách đơn giản để kiểm tra:

“Ngôi sao dẫn đường” cho chu kỳ này là gì?

Chúng ta đang từ chối điều gì ngay lúc này?

Ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho các kết quả này?

Việc cần làm để xử lý những tình huống "này hay kia" khi mọi thứ trở nên phức tạp?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẫu biểu mẫu định hướng kinh doanh tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để đảm bảo mọi người cùng chung mục tiêu, duy trì sự nhất quán trong quyết định và luôn hướng tới cùng một mục tiêu.

Tổng quan về các mẫu tài liệu định hướng kinh doanh

Với quá nhiều khung làm việc, việc xác định mẫu nào phù hợp cho từng vấn đề có thể gây bối rối. Điều này có thể dẫn đến việc các nhóm chọn sai công cụ cho công việc hoặc rơi vào tình trạng "phân tích quá mức" và không bắt đầu thực hiện.

Bảng dưới đây tóm tắt mục đích chính của từng mẫu để giúp bạn nhanh chóng xác định mẫu nào phù hợp với nhu cầu của mình:

Mẫu tài liệu định hướng kinh doanh là gì?

Mẫu tài liệu định hướng kinh doanh là một tài liệu có cấu trúc hoặc không gian làm việc giúp các nhóm kết nối mục tiêu của công ty với công việc mà từng bộ phận hoặc dự án đang thực hiện.

Nó tạo ra một ranh giới rõ ràng giữa các mục tiêu chiến lược (những gì kinh doanh muốn đạt được) và các hoạt động vận hành (những gì các nhóm thực sự thực hiện hàng ngày). Các mẫu này là thiết yếu cho các nhóm đa chức năng, lãnh đạo bộ phận và các nhà điều hành cần có khả năng hiển thị về cách các sáng kiến hỗ trợ các ưu tiên chung của công ty.

Lợi ích của các mẫu tài liệu định hướng kinh doanh

Sử dụng các mẫu tài liệu định hướng kinh doanh mang lại nhiều lợi ích. Một số lợi ích nổi bật bao gồm:

Tính hiển thị chung giữa các nhóm: Mọi người đều nhìn thấy những ưu tiên giống nhau, giảm thiểu vấn đề "Tôi không biết đó là ưu tiên" khiến kế hoạch quý bị đình trệ.

Quyết định nhanh chóng hơn: Khi mục tiêu và các yếu tố phụ thuộc được ghi chép tại một nơi duy nhất, các nhà lãnh đạo có thể đưa ra quyết định cân nhắc mà không cần tổ chức thêm cuộc họp để thu thập thông tin bối cảnh.

Giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh: Các mẫu được tích hợp trực tiếp vào nền tảng quản lý công việc của bạn giúp bạn không cần phải sao chép các cập nhật giữa tài liệu chiến lược, công cụ theo dõi dự án và bản trình bày.

Trách nhiệm rõ ràng hơn: Giao chủ sở hữu cho các mục tiêu và sáng kiến giúp loại bỏ sự mơ hồ về ai chịu trách nhiệm cho điều gì.

Nhịp độ hoạt động tích hợp: Nhiều mẫu biểu mẫu đồng bộ hóa kinh doanh bao gồm các điểm kiểm tra đánh giá, giúp dễ dàng thiết lập nhịp độ cập nhật tiến độ mà không cần thêm gánh nặng quy trình.

📮 ClickUp Insight: 34% quyết định bị tắc nghẽn do phải chờ phê duyệt của quản lý, và 33% khác bị đình trệ trong quá trình hợp tác đa chức năng. Tóm lại? Quá nhiều người tham gia, thiếu sự rõ ràng. 👥 Tính năng "Assigned Comments" và "Người theo dõi" trong các công việc ClickUp giúp dễ dàng mời đúng người tham gia vào quyết định vào đúng thời điểm — không còn những tình huống "ai là người chịu trách nhiệm cho điều này?". Mọi người luôn được cập nhật, đồng bộ và chịu trách nhiệm.

10 Mẫu biểu mẫu định hướng kinh doanh miễn phí cho các nhóm

Các mẫu sau đây bao quát các nhu cầu đồng bộ hóa từ công việc xây dựng tầm nhìn chiến lược đến kế hoạch thực thi chiến thuật. Hãy cùng xem qua:

1. Mẫu biểu đồ đồng bộ hóa của ClickUp

Khởi động một sáng kiến mới mà không hiểu rõ quan điểm của các bên liên quan là công thức dẫn đến những bất ngờ. Bạn sẽ phải băn khoăn không biết ai có thể trở thành khối cản trở dự án hoặc ai cần được thuyết phục, dẫn đến những tình huống gấp rút vào phút chót.

Mẫu biểu đồ đồng bộ hóa của ClickUp giúp bạn xác định vị trí của các bên liên quan và nhóm trong các khu vực trên Bảng trắng ClickUp để quản lý mối quan hệ và dự đoán thách thức.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bố cục dựa trên ma trận: Xác định vị trí trên các trục như hỗ trợ so với ảnh hưởng hoặc cấp bách so với tác động.

Chức năng kéo và thả để xác định vị trí: Thực hiện các cập nhật nhanh chóng trong các phiên lập kế hoạch trực tiếp với đồng nghiệp để phản ánh thông tin mới.

Chỉnh sửa cộng tác: Cho phép các nhóm lãnh đạo làm việc cùng nhau một cách trơn tru trên một bảng vẽ chung, giúp mọi người đồng thuận với nhau thông qua sự hiểu biết trực quan rõ ràng.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm thực hiện phân tích các bên liên quan hoặc lập kế hoạch quản lý thay đổi.

2. Mẫu OKRs và Mục tiêu của Công ty bởi ClickUp

Nhóm của bạn có đặt ra những mục tiêu tham vọng vào đầu quý, chỉ để mất phương hướng vào tuần thứ ba? Khi Mục tiêu và Kết quả Chính (OKRs) chỉ tồn tại trong một bản trình chiếu tĩnh, chúng sẽ trở nên tách biệt với công việc hàng ngày mà nhóm của bạn đang thực hiện.

Mẫu OKRs và Mục tiêu của Công ty do ClickUp cung cấp giúp biến OKRs của bạn thành hiện thực bằng cách kết nối trực tiếp với công việc của bạn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Cấu trúc phân cấp: Truyền đạt mục tiêu từ cấp công ty xuống các nhóm cá nhân, để mọi người hiểu rõ cách công việc của họ đóng góp vào mục tiêu chung.

Theo dõi tiến độ: Theo dõi tiến độ theo thời gian thực với các chỉ báo trực quan tự động cập nhật khi các kết quả quan trọng được hoàn thành.

Tích hợp công việc: Kết nối các nhiệm vụ ClickUp hàng ngày trực tiếp với OKRs của bạn, làm rõ mối liên hệ giữa thực thi và chiến lược.

🚀 Phù hợp cho: Các tổ chức cần cải thiện kết nối giữa các mục tiêu cấp cao và kết quả đo lường được.

🧠 Thông tin thú vị: OKRs trở thành hệ thống đồng bộ hóa hiện đại vì Andy Grove của Intel đã phổ biến chúng, và sau đó John Doerr mang chúng đến Google vào năm 1999 như một cách để duy trì sự tập trung trong quá trình mở rộng quy mô.

3. Mẫu "Từ Tầm nhìn đến Giá trị" của ClickUp

Nếu tầm nhìn và sứ mệnh của bạn vẫn còn bị mắc kẹt trong một bản trình bày cũ, chúng sẽ không thể truyền cảm hứng cho nhóm của bạn hoặc hướng dẫn các quyết định của họ. Nhân viên mới sẽ không hiểu được văn hóa công ty, và các đội ngũ làm việc từ xa có thể tự tạo ra các quy tắc mâu thuẫn.

Mẫu " Từ Tầm nhìn đến Giá trị " của ClickUp cung cấp một định dạng có cấu trúc để ghi lại và truyền đạt tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty bạn. Được tích hợp trong ClickUp Docs, mẫu này giúp bạn lưu trữ mọi thứ từ quy trình onboarding đến tài liệu kế hoạch.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các phần hoặc trang chuyên dụng: Tổ chức phần tầm nhìn và giá trị cốt lõi theo từng phần hoặc tạo các trang con trong ClickUp Tài liệu.

Ví dụ về hành vi: Chèn video hoặc viết các ví dụ cụ thể để thể hiện giá trị của bạn, và biến chúng thành các trang wiki được xác minh.

Định dạng chia sẻ: Phân phối tài liệu trên toàn công ty với quyền truy cập chi tiết để đảm bảo tất cả đều có quyền truy cập vào các nguyên tắc hướng dẫn chung.

🚀 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo muốn truyền đạt giá trị một cách hiệu quả trên toàn tổ chức.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để tạo ra tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của bạn — với bối cảnh công việc đầy đủ. Chỉ cần yêu cầu Brain phân tích các kế hoạch của bạn, và ngay lập tức, nó sẽ tổng hợp các tuyên bố kinh doanh của bạn trong vài giây! Tạo ra tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi từ bối cảnh không gian làm việc với ClickUp Brain.

4. Mẫu Sổ Tay Công Việc của ClickUp

Với tư cách là nhà lãnh đạo, bạn có một nơi duy nhất, đáng tin cậy để theo dõi tất cả các dự án đang diễn ra trong tổ chức của mình không? Nếu không có điều này, bạn có thể phê duyệt các sáng kiến mới mà không hiểu rõ sức chứa của nhóm, dẫn đến việc phân bổ tài nguyên quá tải và xung đột ưu tiên. Thiếu khả năng hiển thị tổng quan về danh mục đầu tư khiến việc đưa ra các quyết định cân nhắc thông minh trở nên bất khả thi.

Mẫu The Book of Work của ClickUp cung cấp cho các nhóm PMO, trưởng bộ phận và lãnh đạo cấp cao một danh sách toàn diện về tất cả các công việc đang triển khai. Nó tạo ra sự hiển thị cần thiết để quản lý toàn bộ danh mục các sáng kiến và cải thiện việc phân bổ tài nguyên.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tính hiển thị trong phân bổ tài nguyên: Nhận chế độ xem tổng quan về ai đang làm gì với ClickUp Khối lượng công việc để xác định tình trạng quá tải công việc.

Xếp hạng ưu tiên: Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp để xếp hạng các sáng kiến, giúp dễ dàng thảo luận dựa trên dữ liệu về các lựa chọn thay thế.

Nhiều chế độ xem: Chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ xem khác nhau của ClickUp để xem công việc của bạn theo định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của các bên liên quan.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm cần hiển thị tiến độ và nguồn lực trên nhiều dự án.

✨ Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang phê duyệt dòng thời gian mà không thực sự biết ai có khả năng thực hiện, ai đã vượt quá sức chứa và điều gì đang âm thầm trượt khỏi kế hoạch? Xem video này để tìm hiểu cách các công cụ lập kế hoạch tài nguyên AI dự báo sức chứa và cân bằng khối lượng công việc:

5. Mẫu Kế Hoạch Công Việc Hàng Năm của ClickUp

Nếu nhóm của bạn mất hàng tuần để lập kế hoạch hàng năm chi tiết, nhưng đến quý 2, kế hoạch đó đã trở nên lỗi thời và không còn phù hợp, thì sao?

Mẫu Kế hoạch Công việc Hàng năm của ClickUp biến kế hoạch hàng năm của bạn thành một bản đồ đường dẫn theo thời gian thực, cập nhật liên tục theo tiến độ công việc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chế độ xem dòng thời gian: Xem toàn bộ năm của bạn chỉ trong nháy mắt với phân tích theo quý để hình dung cấu trúc kế hoạch của bạn với chế độ xem Gantt của ClickUp.

Theo dõi cột mốc quan trọng: Theo dõi các deliverable chính và các cột mốc quan trọng với ClickUp Milestones để đảm bảo bạn đang trên đà đạt được các mục tiêu hàng năm.

Bản đồ phụ thuộc: Xác định rõ ràng các yêu cầu về thứ tự thực hiện giữa các sáng kiến bằng ClickUp Dependencies để tránh tình trạng tắc nghẽn.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm thực hiện kế hoạch hàng năm hoặc các nhà lãnh đạo bộ phận cần chuyển đổi chiến lược thành kế hoạch thực thi.

🧠 Thông tin thú vị: Quy tắc "hai chiếc pizza" của Amazon không liên quan đến thức ăn! Đó là quy tắc thiết kế nhóm nhằm duy trì quyền sở hữu tập trung và phối hợp nhanh chóng, giúp các nhóm hoạt động hiệu quả mà không bị các cuộc họp điều phối chiếm hết thời gian trong tuần.

6. Mẫu phân tích trường hợp kinh doanh của ClickUp

Nếu không có quy trình đánh giá chính thức, các quyết định có thể dựa trên dữ liệu không đầy đủ. Điều này dẫn đến các khoản đầu tư không phù hợp và danh mục đầu tư với các dự án không hoàn toàn hỗ trợ mục tiêu của bạn.

Mẫu phân tích trường hợp kinh doanh của ClickUp yêu cầu phân tích kỹ lưỡng để tránh những sai lầm. Nó dành cho các nhóm sản phẩm đánh giá tính năng mới, các nhóm lãnh đạo đánh giá đầu tư, hoặc bất kỳ ai cần xây dựng một lập luận mạnh mẽ cho một sáng kiến đề xuất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phần mô tả vấn đề: Xác định rõ cơ hội và vấn đề mà bạn đang giải quyết trước khi chuyển sang các giải pháp.

Khung phân tích chi phí - lợi ích: Hệ thống hóa việc đánh giá tiềm năng lợi nhuận trên vốn đầu tư.

Đánh giá rủi ro: Ghi chép các rủi ro tiềm ẩn và phác thảo các chiến lược giảm thiểu rủi ro, cùng với các tiêu chí ra quyết định.

🚀 Phù hợp cho: Cá nhân và nhóm muốn đánh giá hoặc tạo lập một trường hợp kinh doanh.

7. Mẫu Kế Hoạch Truyền Thông của ClickUp

Một sáng kiến thay đổi lớn đang được triển khai, nhưng sự đồng bộ đang bị phá vỡ vì các bên liên quan khác nhau nhận được thông tin không nhất quán hoặc không đúng thời điểm. Điều này gây ra sự nhầm lẫn, làm suy giảm niềm tin và có thể dẫn đến việc toàn bộ sáng kiến thất bại.

Mẫu Kế hoạch Truyền thông của ClickUp đảm bảo giao tiếp dự án của bạn được thực hiện một cách có chủ đích và phối hợp. Nó rất phù hợp cho các nỗ lực quản lý thay đổi, ra mắt sản phẩm hoặc bất kỳ dự án nào yêu cầu giao tiếp chi tiết với các bên liên quan.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bản đồ đối tượng các bên liên quan: Ghi chép nhu cầu và sở thích giao tiếp của từng nhóm đối tượng liên quan.

Lập kế hoạch kênh: Tổ chức chiến lược truyền thông của bạn trên các kênh khác nhau như email, cuộc họp và trò chuyện nhóm.

Phát triển thông điệp: Ghi lại các điểm chính cần truyền đạt dưới dạng Danh sách kiểm tra ClickUp để đảm bảo mọi người đều truyền tải thông điệp nhất quán.

🚀 Phù hợp cho: Các nhà quản lý dẫn dắt các dự án quản lý thay đổi quy mô lớn hoặc các sáng kiến liên chức năng tương tự.

8. Mẫu lịch trình cuộc họp lãnh đạo của ClickUp

Các cuộc họp lãnh đạo của bạn nên tập trung vào chiến lược, nhưng liệu chúng có thường xuyên biến thành các bản cập nhật trạng thái?

Mẫu lịch trình cuộc họp lãnh đạo của ClickUp được thiết kế để giữ cho các cuộc họp cấp cao tập trung vào việc đồng bộ hóa hoạt động kinh doanh và ra quyết định. Mẫu này tập trung vào các cuộc thảo luận cấp cao và đảm bảo các mục hành động được ghi chép và phân công.

Khi sử dụng mẫu này, các mục trong cuộc họp sẽ tự động chuyển thành nhiệm vụ ClickUp.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các khối lịch trình đã được định sẵn: Tổ chức cuộc họp của bạn với các khối riêng biệt dành cho cập nhật, quyết định cần thiết, chủ đề thảo luận và các mục cần thực hiện.

Hướng dẫn phân bổ thời gian: Giữ cuộc hội thoại đi đúng hướng và đảm bảo bạn đã đề cập đến tất cả các chủ đề quan trọng.

Không gian cho tài liệu tham khảo trước: Cung cấp liên kết đến các tài liệu liên quan để người tham dự có thể chuẩn bị trước cho một cuộc thảo luận có năng suất.

🚀 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo và quản lý muốn có một cuộc thảo luận tập trung và có thể thực hiện được.

🔮 Ưu đãi ClickUp: Kết hợp mẫu này với ClickUp AI Notetaker để tự động tạo biên bản cuộc họp sạch sẽ và phân công các nhiệm vụ theo dõi. Khi cuộc gọi bắt đầu, người ghi chép sẽ tự động tham gia để ghi lại cuộc họp, tạo ghi chú kết nối và chuyển các mục hành động thành các công việc được giao ngay sau cuộc gọi. Ghi chép chính xác nội dung cuộc họp với ClickUp AI Notetaker

9. Mẫu lộ trình nhóm Agile của ClickUp

Nhóm kỹ thuật của bạn đang làm việc chăm chỉ và triển khai các tính năng, nhưng các bên liên quan bên ngoài nhóm không biết cách công việc hàng ngày của họ kết nối với bức tranh lớn hơn.

Để hỗ trợ bạn, hãy sử dụng Mẫu Lộ trình Đội ngũ Agile của ClickUp. Mẫu này được tùy chỉnh cho các đội ngũ sản phẩm và kỹ thuật sử dụng phương pháp Agile. Vì mẫu này đồng bộ với toàn bộ không gian làm việc của bạn, tiến độ cũng được cập nhật tự động thông qua ClickUp Sprints, loại bỏ nhu cầu bảo trì thủ công.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Dòng thời gian: Xem kế hoạch của bạn được trình bày với các dấu mốc cho các đợt sprint và các bản phát hành chính trong các quý.

Theo dõi các công việc và mục tiêu lớn: Nhóm các công việc vào các dự án lớn hơn để thể hiện tiến độ thực hiện các tính năng quan trọng.

Bản đồ phụ thuộc: Hiển thị các kết nối giữa các nhóm và luồng công việc khác nhau để xác định các rào cản tiềm ẩn.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm Agile đang lập kế hoạch cho các sprint hoặc phiên bản phát hành hiệu quả.

10. Bộ công cụ đồng bộ hóa bán hàng và tiếp thị (Mẫu SLA) của HubSpot

Các nhóm marketing tin rằng nếu nhóm bán hàng theo dõi các cơ hội kinh doanh một cách nhất quán hơn, điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Ngược lại, nhóm bán hàng thường chỉ ra rằng chất lượng của các cơ hội kinh doanh không phải lúc nào cũng đạt tiêu chuẩn. Tất cả điều này chỉ khiến mọi người tham gia cảm thấy bực bội.

Bộ công cụ Đồng bộ hóa Bán hàng và Tiếp thị (mẫu SLA) của HubSpot giúp bạn tạo ra các thỏa thuận rõ ràng để giảm bớt việc đổ lỗi và cải thiện hợp tác. Nó làm rõ định nghĩa về khách hàng tiềm năng, quy trình chuyển giao và các chỉ số chia sẻ để tạo ra một nhóm doanh thu thống nhất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tiêu chí xác định khách hàng tiềm năng: Xác định chính xác những yếu tố cấu thành một Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị (MQL) và một Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bán hàng (SQL).

Tài liệu quy trình bàn giao: Xác định rõ trách nhiệm của từng nhóm ở mỗi giai đoạn của chu kỳ đời sống khách hàng tiềm năng.

Cam kết thời gian phản hồi: Đặt ra kỳ vọng rõ ràng về thời gian mà bộ phận bán hàng sẽ liên hệ lại với các khách hàng tiềm năng đã được xác định.

🚀 Phù hợp cho: Các nhóm bán hàng và tiếp thị mong muốn hợp tác hiệu quả hơn trong công việc.

Giữ sự đồng bộ luôn sống động với ClickUp

Sự đồng bộ hóa kinh doanh chỉ hiệu quả khi nó gắn liền với công việc thực tế. Khi nó chỉ tồn tại trên giấy tờ, các nhóm sẽ quay trở lại với ưu tiên riêng của mình và những quyết định tương tự lại bị tranh luận lại.

ClickUp giúp bạn duy trì sự đồng bộ trong hoạt động. Bắt đầu với các mẫu ClickUp, ghi lại lý do trong tài liệu, chuyển đổi quyết định thành công việc với người chịu trách nhiệm rõ ràng và sử dụng chế độ xem để theo dõi ưu tiên. Từ đó, nó sẽ phát triển cùng bạn, từ kế hoạch, thực thi đến báo cáo, tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu tài liệu định hướng kinh doanh là khung khổ để ghi chép và đồng bộ hóa các mục tiêu chiến lược, ưu tiên, chỉ số thành công và quyền sở hữu liên chức năng của tổ chức, giúp các nhóm hướng tới cùng một kết quả. Ngược lại, mẫu kế hoạch dự án chuyển đổi sự đồng bộ hóa đó thành hành động bằng cách xác định phạm vi dự án, sản phẩm đầu ra, công việc, dòng thời gian, mối quan hệ phụ thuộc và nguồn lực.

Chọn mẫu biểu mẫu định hướng kinh doanh phù hợp với loại định hướng mà nhóm của bạn đang thiếu hiện tại. Nói cách khác, hãy bắt đầu bằng việc xác định thách thức định hướng chính của bạn. Nếu đó là việc kết nối công việc hàng ngày với mục tiêu, hãy sử dụng mẫu ClickUp OKR. Nhưng nếu đó là vấn đề về khả năng hiển thị danh mục đầu tư, hãy sử dụng mẫu ClickUp Book of Work.

Mẫu OKR là lựa chọn tốt nhất để xác định và đo lường mục tiêu chiến lược, trong khi mẫu lộ trình là lựa chọn tốt nhất để hình dung thời điểm công việc sẽ được thực hiện. Nhiều tổ chức sử dụng cả hai để xác định thành công và thể hiện con đường để đạt được nó.