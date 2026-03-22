10 mẫu phân tích lợi nhuận trên ClickUp

Phân tích lợi nhuận chỉ hiệu quả khi bạn xem xét các số phù hợp trong bối cảnh phù hợp. Quyết định về giá cả cần một góc nhìn khác so với việc rà soát ngân sách. Tính toán điểm hòa vốn trả lời một câu hỏi khác so với việc kiểm tra biên lợi nhuận của dự án. Đó là lý do tại sao một bảng tính chung chung thường không đủ đáp ứng yêu cầu.

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho bạn 10 mẫu phân tích lợi nhuận miễn phí được tích hợp sẵn trong ClickUp, mỗi mẫu được thiết kế để giúp nhóm của bạn giải đáp một câu hỏi tài chính cụ thể, từ phân tích điểm hòa vốn và đánh giá chi phí-lợi ích đến chiến lược định giá và lợi nhuận dự án. Thay vì phải xây dựng báo cáo từ đầu mỗi lần, bạn có thể sử dụng mẫu phù hợp cho từng công việc và đưa ra quyết định một cách rõ ràng hơn.

10 mẫu phân tích lợi nhuận miễn phí cho nhóm của bạn

Biết rằng bạn cần theo dõi lợi nhuận là một chuyện; có khung làm việc phù hợp lại là chuyện khác. Một bảng tính chung chung hiếm khi hiệu quả vì việc phân tích việc ra mắt sản phẩm mới đòi hỏi góc nhìn khác biệt so với việc đánh giá tình hình tài chính của cả một bộ phận. Sử dụng công cụ không phù hợp cho công việc có thể dẫn đến những thông tin sai lệch, trong khi việc tạo báo cáo mới cho mỗi câu hỏi lại lãng phí thời gian quý báu.

Các mẫu dưới đây được thiết kế để giải quyết vấn đề này. Mỗi mẫu tập trung vào một khía cạnh khác nhau của lợi nhuận, từ báo cáo tài chính tổng quan đến phân tích chi tiết chi phí. Tất cả đều được xây dựng trực tiếp trong ClickUp, nghĩa là bạn không còn phải loay hoay với các bảng tính rời rạc nữa mà có thể đưa phân tích tài chính vào cùng một nơi bạn quản lý công việc. Bạn có thể tùy chỉnh trường dữ liệu, tự động hóa tính toán và hợp tác với nhóm của mình theo thời gian thực.

1. Mẫu báo cáo phân tích tài chính của ClickUp

Phân tích xu hướng, so sánh các chỉ số và tạo báo cáo hỗ trợ ra quyết định với Mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp

Nhóm lãnh đạo vừa yêu cầu báo cáo tổng quan tài chính của quý vừa qua, và bạn đang phải vất vả ghép nối dữ liệu từ 10 bảng tính khác nhau — một thách thức phổ biến khi 40% giám đốc tài chính không hoàn toàn tin tưởng vào dữ liệu tài chính của tổ chức mình. Các số không khớp nhau, công thức bị lỗi, và bạn đang dành hàng giờ để thực hiện mục nhập dữ liệu thủ công thay vì thực hiện phân tích thực sự. Sự vội vã, gấp rút vào phút chót này khiến các báo cáo của bạn thường chỉ ở mức bề mặt và dễ mắc lỗi, làm suy giảm uy tín của bạn.

Loại bỏ tình trạng báo cáo gấp rút với Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính. Mẫu này là công cụ hữu ích để tạo ra một bản tóm tắt tài chính toàn diện. Nó tổng hợp doanh thu, chi phí và các chỉ số lợi nhuận chính vào một chế độ xem báo cáo duy nhất, rõ ràng, rất phù hợp cho các buổi thuyết trình trước ban lãnh đạo hoặc cập nhật thông tin cho nhà đầu tư.

Đừng mất thời gian vật lộn với các công thức bảng tính nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp để theo dõi các chỉ số KPI tài chính quan trọng nhất của bạn. Bạn có thể tạo các trường cụ thể cho doanh thu, giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động. Sau đó, sử dụng Trường công thức của ClickUp để tự động tính toán biên lợi nhuận gộp và thu nhập hoạt động theo thời gian thực. Giờ đây, dữ liệu tài chính của bạn luôn được cập nhật cùng với công việc của bạn.

✨ Mẫu này giúp bạn:

Theo dõi doanh thu: Ghi lại tất cả các nguồn thu nhập của bạn bằng cách sử dụng các trường số (Number Fields) và trường tiền (Money Fields) chuyên dụng của ClickUp để thực hiện mục nhập dữ liệu một cách rõ ràng

Danh mục chi phí: Sắp xếp tất cả chi phí theo loại bằng Trường Tùy chỉnh thả xuống của ClickUp, giúp dễ dàng lọc và phân tích các mẫu chi tiêu

Tính toán biên lợi nhuận: Hãy để các Trường Công thức của ClickUp thực hiện việc cần làm cho bạn, tự động tính toán biên lợi nhuận khi dữ liệu của bạn thay đổi

Tiện ích bảng điều khiển: Biến các số thô thành tổng quan tài chính trực tiếp với Biến các số thô thành tổng quan tài chính trực tiếp với Bảng điều khiển ClickUp . Thêm Biểu đồ cột ClickUp, Biểu đồ tròn ClickUp và Thẻ tính toán ClickUp để trực quan hóa xu hướng và nắm bắt tình hình tài chính của bạn ngay lập tức

2. Mẫu phân tích điểm hòa vốn của ClickUp

Mẫu phân tích điểm hòa vốn giúp bạn hiểu được điểm mà tại đó doanh thu bằng chi phí

Bạn rất hào hứng khi ra mắt một sản phẩm mới, nhưng có một câu hỏi luôn ám ảnh bạn: bạn thực sự cần bán bao nhiêu sản phẩm để có lãi? Việc đoán mò mục tiêu doanh số là rất rủi ro — nếu định giá quá thấp, bạn có thể lỗ tiền trên mỗi giao dịch; nếu định giá quá cao, bạn có thể không thu hút được khách hàng nào cả. Nếu không có điểm hòa vốn rõ ràng, bạn thực chất đang ra mắt sản phẩm một cách mù quáng.

Loại bỏ sự phỏng đoán với Mẫu Phân tích Điểm hòa vốn của ClickUp. Phân tích điểm hòa vốn là phép tính cho bạn biết chính xác thời điểm tổng doanh thu bằng tổng chi phí. Đó là thời điểm bạn ngừng lỗ và bắt đầu sinh lời. Mẫu này sắp xếp tất cả các thành phần cần thiết — chi phí cố định, chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị và giá bán — để tự động tính toán khối lượng bán hàng bạn cần đạt được.

Điểm nổi bật nhất? Mẫu này rất linh hoạt. Khi bạn điều chỉnh các thông số đầu vào, chẳng hạn như đàm phán giá nguyên liệu tốt hơn hoặc xem xét áp dụng giảm giá, các Trường Công thức (Formula Fields) của ClickUp sẽ cập nhật ngay lập tức điểm hòa vốn của bạn. Điều này cho phép bạn mô phỏng các kịch bản khác nhau ngay lập tức mà không cần phải xây dựng lại bảng tính. Mẫu này rất phù hợp cho các nhóm sản phẩm đang có kế hoạch ra mắt sản phẩm, các nhóm tài chính đang đánh giá một dòng dịch vụ mới hoặc bất kỳ bộ phận nào đang đưa ra quyết định quan trọng về định giá.

✨ Mẫu này giúp bạn:

Chi phí cố định: Nhập các chi phí ổn định, không thay đổi như tiền thuê, lương và bảo hiểm

Chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị: Theo dõi các chi phí thay đổi theo quy mô sản xuất, chẳng hạn như nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp và chi phí vận chuyển

Giá mỗi đơn vị: Cài đặt giá bán và dễ dàng thử nghiệm các chiến lược định giá khác nhau để xem chúng ảnh hưởng như thế nào đến điểm hòa vốn của bạn

Sản lượng hòa vốn: Một trường công thức chuyên dụng sẽ tự động tính toán chính xác số lượng đơn vị bạn cần bán để bù đắp toàn bộ chi phí

3. Mẫu phân tích chi phí của ClickUp

Với Mẫu Phân tích Chi phí của ClickUp, bạn có thể đưa ra các quyết định sáng suốt về lập ngân sách và phân bổ nguồn lực

Công ty của bạn đang phát triển, nhưng lợi nhuận lại không theo kịp. Bạn có linh cảm rằng chi phí đang tăng dần, nhưng lại không có cách nào dễ dàng để biết tiền thực sự đang đi đâu. Báo cáo chi phí thì mơ hồ, còn ngân sách dự án lại nằm rải rác trong các tệp riêng biệt, không liên kết với nhau, khiến bạn không thể có chế độ xem tổng quan và rõ ràng về chi tiêu. Sự thiếu hiển thị này khiến bạn không thể phát hiện ra những điểm kém hiệu quả hay thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí một cách thông minh.

Nhận được thông tin chi tiết cụ thể mà bạn cần với Mẫu Phân tích Chi phí của ClickUp. Mẫu này được thiết kế dành cho các nhóm cần phân tích chi tiết chi tiêu của mình. Nó giúp bạn phân loại mọi chi phí không chỉ theo loại — như nhân công, vật liệu hoặc phần mềm — mà còn theo dự án hoặc bộ phận chịu trách nhiệm. Điều này hiển thị cho các đội ngũ vận hành và tài chính quản lý nhiều trung tâm chi phí cái nhìn toàn diện về các mô hình chi tiêu.

Đừng để dữ liệu chi phí bị thất lạc trong các chủ đề email dài dằng dặc và các công việc rời rạc. Với ClickUp, bạn có thể chia nhỏ các dự án lớn thành các công việc con (Subtasks) và đang theo dõi chi phí ở từng cấp độ. Cấu trúc phân cấp của nền tảng này sẽ tự động tổng hợp các chi phí này, giúp bạn xem tổng chi phí cho toàn bộ dự án hoặc bộ phận. Bạn thậm chí có thể sử dụng ClickUp Brain để phân tích dữ liệu chi phí, yêu cầu nó tóm tắt xu hướng chi tiêu hoặc phát hiện các bất thường mà bạn có thể đã bỏ qua.

✨ Mẫu này giúp bạn:

Chi phí nhân công: Theo dõi thời gian làm việc của nhân viên và tiền lương liên quan cho các dự án cụ thể để nắm rõ các khoản chi phí nhân sự lớn nhất của bạn

Vật tư: Theo dõi chi phí nguyên liệu thô, vật tư văn phòng và các linh kiện mua ngoài

Chi phí chung: Phân bổ các chi phí gián tiếp như tiền thuê, tiền điện nước và lương hành chính cho các dự án hoặc bộ phận khác nhau

Phân tích chi tiết theo trung tâm chi phí: Nhóm tất cả chi tiêu theo nhóm hoặc dự án để tăng tính minh bạch và quản lý ngân sách dễ dàng hơn

4. Mẫu phân tích chi phí-lợi ích của ClickUp

Mẫu Phân tích Chi phí - Lợi ích của ClickUp giúp tối ưu hóa quá trình ra quyết định bằng cách so sánh trực quan chi phí và lợi ích của các dự án hoặc sáng kiến.

Một khoản đầu tư phần mềm mới đang được đề xuất, hoặc một thay đổi quy trình lớn đang được xem xét. Mọi người đều đồng ý rằng điều đó có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng bạn không có phương pháp hệ thống nào để chứng minh điều đó. Nếu thiếu phân tích chi phí-lợi ích chính thức, các quyết định sẽ được đưa ra dựa trên直觉 chứ không phải dữ liệu, và bạn có nguy cơ đầu tư vào các dự án có tỷ suất hoàn vốn (ROI) âm.

Mẫu Phân tích Chi phí - Lợi ích của ClickUp cung cấp khung làm việc để đưa ra các quyết định thông minh, dựa trên dữ liệu. Trước khi phê duyệt bất kỳ khoản đầu tư hoặc sáng kiến quan trọng nào, bạn cần biết liệu nó có thực sự đáng giá hay không. Mẫu này giúp bạn so sánh chi phí dự kiến với lợi ích dự kiến — bao gồm tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả — để tính toán giá trị ròng thực sự của một đề xuất.

Một số lợi ích dễ đo lường, như giảm 10% chi phí nguyên vật liệu. Một số khác lại vô hình, như tinh thần làm việc của nhân viên được cải thiện. Mẫu này cho phép bạn ghi nhận cả hai loại lợi ích. Sử dụng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp để định lượng mọi thứ, với Trường Số và Trường Tiền cho các lợi ích hữu hình và Trường Đánh giá ClickUp cho các lợi ích vô hình. Điều này khiến nó trở thành công cụ hoàn hảo cho các đề xuất dự án, yêu cầu chi tiêu vốn hoặc đánh giá bất kỳ sáng kiến cải tiến quy trình nào.

✨ Mẫu này giúp bạn:

Chi phí đầu vào: Ghi chép đầy đủ tất cả các chi phí triển khai một lần, phí đăng ký định kỳ và các nguồn lực cần thiết để khởi động dự án

Lợi ích cụ thể: Tính toán mức tăng doanh thu dự kiến hoặc khoản tiết kiệm chi phí trực tiếp mà dự án sẽ mang lại

Lợi ích vô hình: Sử dụng hệ thống đánh giá đơn giản để chấm điểm các lợi ích khó định lượng hơn, như cải thiện nhận thức về thương hiệu hoặc tăng mức độ hài lòng của nhân viên

Tính toán giá trị ròng: Hãy để các Trường Công thức tự động tính toán các chỉ số quan trọng như ROI và thời gian hoàn vốn, giúp bạn có câu trả lời rõ ràng về việc có nên tiếp tục hay không

5. Mẫu phân tích chi phí dự án của ClickUp

Theo dõi chi phí dự án và lập kế hoạch phù hợp bằng cách sử dụng Mẫu phân tích chi phí dự án của ClickUp

Với tư cách là người quản lý dự án, bạn thường xuyên phải trả lời câu hỏi: “Chúng ta có đang nằm trong ngân sách không?” Việc trả lời câu hỏi này đòi hỏi phải lục lọi các bảng chấm công, hóa đơn nhà cung cấp và báo cáo chi phí—một quy trình thủ công và tốn thời gian. Đến khi bạn tổng hợp được dữ liệu, thông tin đó đã trở nên lỗi thời, và có thể bạn đã vượt quá ngân sách mà không hề hay biết.

Mẫu Phân tích Chi phí Dự án của ClickUp được thiết kế riêng cho các nhà quản lý dự án cần theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực. Mẫu này cho phép bạn ghi nhận chi phí dự toán so với chi phí thực tế cho nhân công, vật liệu và nhà thầu phụ, tất cả đều được liên kết trực tiếp với các sản phẩm đầu ra cụ thể của dự án. Điều này giúp bạn luôn có chế độ xem tổng quan về tình hình tài chính của dự án.

Đừng mất thời gian theo dõi giờ làm việc nữa. Với tính năng Theo dõi Thời gian của ClickUp, nhóm của bạn có thể ghi lại thời gian trực tiếp trên các công việc. Dữ liệu này sau đó có thể được sử dụng cho quản lý chi phí dự án để tự động tính toán chi phí lao động, phân biệt giờ làm việc tính phí và không tính phí. Bạn thậm chí có thể cài đặt ClickUp tự động hóa để nhận thông báo ngay lập tức khi chi phí dự án vượt quá một ngưỡng nhất định, giúp bạn giải quyết các vấn đề ngân sách trước khi chúng trở nên mất kiểm soát. Mẫu này rất phù hợp cho các công ty quảng cáo, công ty tư vấn và bất kỳ nhóm dịch vụ khách hàng nào cần đảm bảo các dự án duy trì lợi nhuận.

✨ Mẫu này giúp bạn:

Giờ lao động: Theo dõi mọi giờ làm việc tính phí và không tính phí dành cho các công việc dự án để phân tích chi phí lao động chính xác

Vật tư và nguyên liệu: Ghi chép tất cả chi phí vật tư theo từng giai đoạn dự án hoặc sản phẩm đầu ra cụ thể

Chi phí nhà thầu phụ: Theo dõi chi tiêu cho các nhà cung cấp bên ngoài và freelancer tại một nơi tập trung

Chênh lệch ngân sách: Sử dụng các cột tính toán trong Sử dụng các cột tính toán trong chế độ xem Xem dạng danh sách của ClickUp để ngay lập tức xem sự khác biệt giữa chi phí theo kế hoạch và chi phí thực tế

Để xem cách các mẫu lập kế hoạch dự án tích hợp với phân tích chi phí và theo dõi ngân sách trong ClickUp, hãy xem hướng dẫn chi tiết về các tính năng lập kế hoạch dự án của ClickUp:

6. Mẫu phân tích chi phí sản xuất của ClickUp

Dễ dàng quản lý các cấu trúc chi phí phức tạp với Mẫu Phân tích Chi phí Sản xuất của ClickUp

Bạn là một quản lý sản phẩm và cần biết chi phí hàng bán thực tế (COGS) của mình. Tuy nhiên, dữ liệu chi phí của bạn đang rất lộn xộn — giá nguyên liệu thô nằm trong một bảng tính, chi phí nhân công nằm trong một bảng tính khác, còn chi phí sản xuất chung lại là một số bí ẩn từ bộ phận tài chính. Nếu không hiểu rõ chi phí trên mỗi đơn vị, bạn sẽ không thể cài đặt mức giá có lợi nhuận hoặc xác định các cơ hội để cải thiện năng suất sản xuất.

Mẫu Phân tích Chi phí Sản xuất của ClickUp được thiết kế dành cho các nhóm sản xuất và sản phẩm cần biết chi phí thực tế để sản xuất từng mục. Mẫu này phân tích chi tiết từng thành phần của chi phí sản xuất — nguyên liệu thô, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung — trên cơ sở từng đơn vị hoặc từng lô. Điều này giúp bạn có được sự rõ ràng cần thiết để tính toán biên lợi nhuận chính xác.

Kết nối quy trình sản xuất trực tiếp với dữ liệu tài chính của bạn. Trong ClickUp, bạn có thể tạo Công việc cho từng bước của quy trình sản xuất và sử dụng Trường Tùy chỉnh để liên kết chúng với dữ liệu chi phí của bạn. Điều này giúp bạn hiển thị biên lợi nhuận theo thời gian thực khi sản phẩm di chuyển qua dây chuyền lắp ráp. Sử dụng Xem dạng danh sách hoặc Chế độ xem Bảng ClickUp để xem tóm tắt tất cả chi phí của bạn, và thậm chí tính tổng cho bất kỳ cột số nào, giúp bạn có ngay con số COGS.

✨ Mẫu này giúp bạn:

Nguyên liệu thô: Đang theo dõi chi phí của từng thành phần được sử dụng trong sản phẩm cuối cùng của bạn

Chi phí lao động trực tiếp: Tính toán chi phí tiền lương cho thời gian dành trực tiếp cho sản xuất

Chi phí chung trong sản xuất: Phân bổ một phần chi phí của nhà máy, như khấu hao thiết bị và chi phí tiện ích, cho từng đơn vị

Chi phí trên mỗi đơn vị: Sử dụng Trường Công thức để tự động tổng hợp tất cả chi phí và tính toán chi phí thực tế trên mỗi mục

7. Mẫu định giá sản phẩm của ClickUp

Sắp xếp và lưu trữ tất cả thông tin định giá trong cơ sở dữ liệu không cần mã trên Mẫu Định giá Sản phẩm của ClickUp

Việc cài đặt mức giá phù hợp cho sản phẩm của bạn giống như một "hộp đen". Bạn biết chi phí của mình, nhưng không chắc chắn làm thế nào để chuyển đổi chúng thành một mức giá vừa đủ để bù đắp chi phí vừa mang lại biên lợi nhuận lành mạnh. Kết quả là bạn hoặc phải đoán mò (điều này rất rủi ro), hoặc phải dành hàng giờ trên bảng tính để mô phỏng các kịch bản định giá khác nhau.

Mẫu Định giá Sản phẩm của ClickUp giúp bạn thiết lập giá một cách chiến lược, dựa trên dữ liệu chứ không phải phỏng đoán. Mẫu này sắp xếp tất cả các yếu tố đầu vào quan trọng mà bạn cần: chi phí trên mỗi đơn vị, biên lợi nhuận mong muốn và các tiêu chuẩn cạnh tranh. Sau đó, mẫu này sử dụng thông tin này để đề xuất mức giá bán tối ưu.

Thị trường luôn thay đổi, và chi phí của bạn cũng vậy. Mẫu này được thiết kế để linh hoạt. Nhờ tính năng ClickUp Formula Fields, giá đề xuất của bạn sẽ tự động cập nhật khi dữ liệu chi phí cơ bản thay đổi. Điều này giúp các nhà quản lý sản phẩm, nhóm thương mại điện tử và bất kỳ ai đang ra mắt sản phẩm mới dễ dàng thử nghiệm các kịch bản định giá khác nhau mà không cần phải tính toán lại thủ công mỗi lần.

✨ Mẫu này giúp bạn:

Chi phí trên mỗi đơn vị: Lấy dữ liệu này trực tiếp từ phân tích chi phí sản xuất để đảm bảo giá cả của bạn dựa trên các số chính xác

Biên lợi nhuận mục tiêu: Cài đặt tỷ lệ lợi nhuận mong muốn, và để mẫu tính toán giá cần thiết để đạt được mục tiêu đó

Phạm vi giá của đối thủ cạnh tranh: Ghi chép mức giá mà đối thủ cạnh tranh đang áp dụng để cung cấp bối cảnh thị trường quan trọng cho quyết định của bạn

Giá đề xuất: Trường Công thức sẽ thực hiện việc nặng nhọc, tính toán mức giá lý tưởng phù hợp với cấu trúc chi phí và mục tiêu lợi nhuận của bạn

8. Mẫu phân tích giá cả cạnh tranh của ClickUp

Mẫu bảng trắng cộng tác dành cho các nhóm tiếp thị và sản phẩm để so sánh đối thủ cạnh tranh

Bạn biết sản phẩm của mình rất tuyệt vời, nhưng bạn không chắc chắn liệu nó có thể cạnh tranh với đối thủ về giá cả và tính năng hay không. Các nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh của nhóm bạn nằm rải rác trong các tài liệu và dấu trang ngẫu nhiên, khiến bạn không thể có cái nhìn toàn diện. Sự thiếu tổ chức này đồng nghĩa với việc bạn đang bỏ lỡ cơ hội để làm nổi bật giá trị độc đáo và định vị sản phẩm của mình một cách hiệu quả trên thị trường.

Mẫu Phân tích Giá Cạnh tranh của ClickUp giúp bạn so sánh sản phẩm của mình với đối thủ cạnh tranh một cách có hệ thống. Mẫu này cung cấp một khung làm việc để thu thập thông tin về giá cả, tính năng và vị trí thị trường của đối thủ cạnh tranh ngay bên cạnh dữ liệu chi phí và biên lợi nhuận của chính bạn. Điều này mang lại cho các nhóm tiếp thị, sản phẩm và chiến lược một chế độ xem rõ ràng, song song để đánh giá vị thế thị trường và xác định những khoảng trống cạnh tranh.

✨ Mẫu này giúp bạn:

Giá cả của đối thủ cạnh tranh: Thu thập giá cả của đối thủ cạnh tranh tại một nơi để so sánh nhanh chóng song song

Các tính năng chính: So sánh các tính năng, mức độ dịch vụ và các yếu tố khác biệt trên thị trường

Giá cả của bạn: Đang theo dõi giá cả của bạn so với các tiêu chuẩn của đối thủ cạnh tranh để định hướng chiến lược

Lợi thế cạnh tranh: Xác định những điểm mạnh của sản phẩm/dịch vụ của bạn về giá trị, tính tiện dụng, hỗ trợ hoặc tính linh hoạt

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng để những nghiên cứu quý giá bị lãng phí. Với ClickUp Docs, bạn có thể nhúng phân tích đối thủ cạnh tranh chi tiết, bao gồm ảnh chụp màn hình và liên kết, trực tiếp vào mẫu. Điều này giúp tất cả nghiên cứu của bạn luôn được kết nối với chiến lược định giá. Sử dụng Chế độ xem Bảng để tạo ma trận so sánh mạnh mẽ, hiển thị dữ liệu đối thủ cạnh tranh dưới định dạng bảng tính quen thuộc, dễ theo dõi. Đối thủ cạnh tranh A 99 USD Các tính năng cơ bản, hỗ trợ giới hạn 89 đô la Nhiều tích hợp hơn, hỗ trợ 24/7 Đối thủ cạnh tranh B 149 USD Báo cáo nâng cao, tập trung vào doanh nghiệp 119 USD Giá trị tốt hơn, linh hoạt hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đối thủ cạnh tranh C 79 đô la Không có quyền truy cập API, số lượng người dùng được cấp phép giới hạn 89 đô la Bộ tính năng đầy đủ, số lượng người dùng không giới hạn

9. Mẫu ngân sách kinh doanh của ClickUp

Đảm bảo tất cả các khoản tài chính của bạn được ghi chép đầy đủ và dòng tiền được quản lý đúng cách với Mẫu Ngân sách Kinh doanh ClickUp

Lợi nhuận không tự nhiên mà có; nó bắt đầu từ một kế hoạch. Tuy nhiên, việc tạo và quản lý ngân sách trên bảng tính tĩnh là nguyên nhân dẫn đến sự bực bội. Các bộ phận gửi số liệu theo các định dạng khác nhau, việc đang theo dõi chi tiêu thực tế là một công việc thủ công tốn thời gian, và khi bạn nhận ra dự án đã vượt ngân sách, thì đã quá muộn.

Mẫu Ngân sách Kinh doanh của ClickUp giúp sắp xếp mọi thứ một cách có trật tự. Mẫu này cung cấp một cấu trúc rõ ràng cho các dự báo thu nhập và chi phí theo kế hoạch của bạn, cho phép bạn theo dõi ngân sách so với chi tiêu thực tế trên các bộ phận hoặc dự án khác nhau. Nó giúp bạn phát hiện tình trạng chi tiêu quá mức trước khi nó trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Theo dõi tình hình tài chính của công ty trong chế độ xem thời gian thực. Với Bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể tạo tổng quan cấp cao về ngân sách của mình. Sử dụng Thẻ Tính toán để hiển thị tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận ròng, tất cả đều được cập nhật theo thời gian thực khi nhóm của bạn nhập dữ liệu. Bạn thậm chí có thể sử dụng ClickUp Brain để phân tích ngân sách, tạo bản tóm tắt nhanh cho ban lãnh đạo hoặc xác định các mô hình chi tiêu quá mức trong toàn tổ chức — gia nhập nhóm 85% Giám đốc Tài chính (CFO) kỳ vọng các công cụ AI sẽ giảm bớt công việc phân tích thủ công.

Dự báo doanh thu: Dự báo thu nhập theo nguồn và khoảng thời gian để đặt ra các mục tiêu tài chính rõ ràng

Chi phí cố định: Lập kế hoạch cho các chi phí định kỳ như tiền thuê, lương và phí đăng ký phần mềm

Chi phí biến đổi: Ước tính các chi phí thay đổi theo hoạt động kinh doanh của bạn, chẳng hạn như chi phí tiếp thị hoặc nguyên liệu thô

Quỹ dự phòng: Dành ra một phần ngân sách làm quỹ dự phòng cho các chi phí bất ngờ

10. Mẫu Quản lý Tài chính của ClickUp

Sử dụng các công cụ phân tích trên Mẫu Quản lý Tài chính của ClickUp để nâng cao hiệu quả tài chính của bạn

Đội ngũ tài chính của bạn đang chìm ngập trong một biển các công cụ rời rạc. Bạn sử dụng một ứng dụng để lập hóa đơn, một ứng dụng khác để theo dõi chi phí và hàng tá bảng tính để lập ngân sách và báo cáo — góp phần gây ra vấn đề khiến 30% giấy phép SaaS không được sử dụng hoặc bị sử dụng không hiệu quả. Sự tràn lan của các công cụ này tạo ra các silo dữ liệu, buộc phải liên tục chuyển đổi bối cảnh và biến các quy trình thường ngày như kết thúc tháng thành một thử thách thủ công đầy đau đớn.

Hợp nhất các hoạt động tài chính của bạn vào một không gian làm việc duy nhất với Mẫu Quản lý Tài chính của ClickUp. Mẫu này được thiết kế để xử lý nhiều quy trình tài chính — bao gồm lập ngân sách, theo dõi chi phí, lập hóa đơn và báo cáo lợi nhuận — tất cả đều trong một không gian làm việc duy nhất và thống nhất. Điều này cho phép các nhóm tài chính và doanh nghiệp nhỏ hợp nhất các hoạt động tài chính của họ và ngừng lãng phí thời gian khi phải chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau.

Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn cho bất kỳ công việc tài chính nào. Với nhiều chế độ xem của ClickUp, bạn có thể xem dữ liệu theo cách phù hợp nhất. Sử dụng Xem dạng danh sách để tiếp cận chi tiết, dựa trên công việc đối với các khoản phải trả, chuyển sang Chế độ xem Bảng ClickUp để theo dõi trạng thái hóa đơn một cách trực quan và sử dụng Chế độ xem Bảng để chỉnh sửa ngân sách nhanh chóng theo kiểu bảng tính. Bạn cũng có thể sử dụng Tự động hóa ClickUp để xử lý các tác vụ tài chính định kỳ, như gửi lời nhắc nhở về các hóa đơn quá hạn hoặc tạo danh sách kiểm tra cho quy trình kết thúc tháng.

Khoản phải trả: Tạo công việc để theo dõi tất cả các hóa đơn sắp đến hạn và thời hạn thanh toán của chúng

Các tài khoản phải thu: Theo dõi trạng thái của tất cả các hóa đơn chưa thanh toán và quản lý quy trình thu hồi nợ

Quản lý dòng tiền: Có chế độ xem rõ ràng về dòng tiền vào và ra khỏi kinh doanh của bạn

Quy trình kết thúc kỳ kế toán: Sử dụng công việc định kỳ kèm danh sách kiểm tra để chuẩn hóa các hoạt động cuối tháng và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để xây dựng bối cảnh công việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị chôn vùi trong một email, được mở rộng trong một chủ đề Slack và được ghi lại trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc.

Đơn giản hóa phân tích tài chính với ClickUp

Cố gắng hiểu lợi nhuận của công ty với dữ liệu phân tán giống như cố gắng định hướng bằng một bản đồ rách nát. Các mẫu phân tích lợi nhuận giải quyết vấn đề này bằng cách loại bỏ sự lộn xộn của các bảng tính rời rạc và các phép tính thủ công. Các mẫu mà chúng tôi chia sẻ bao quát mọi khía cạnh của phân tích tài chính, từ tổng quan cấp cao đến phân tích chi tiết chi phí, để bạn luôn có thể tìm thấy khung phân tích phù hợp với nhu cầu của mình.

Khi dữ liệu tài chính của bạn được lưu trữ cùng nơi với công việc, toàn bộ nhóm sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn. Bạn có thể phát hiện các lỗ hổng lợi nhuận nhanh hơn, đưa ra quyết định tự tin hơn và không còn phải chờ bộ phận tài chính chạy báo cáo. Một không gian làm việc tích hợp giúp loại bỏ tình trạng phân tán thông tin — những giờ phút lãng phí khi tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng và nền tảng không liên kết — và cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết rõ ràng, theo thời gian thực.

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa mẫu phân tích lợi nhuận và mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Mẫu phân tích lợi nhuận là một công cụ linh hoạt được sử dụng để tính toán biên lợi nhuận và hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của một dự án, sản phẩm hoặc bộ phận cụ thể. Ngược lại, mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo tài chính chính thức tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán nghiêm ngặt để thể hiện tổng doanh thu, chi phí và lợi nhuận ròng của công ty trong một kỳ cụ thể.

Các nhóm sản phẩm và vận hành có thể sử dụng các mẫu phân tích lợi nhuận không?

Chắc chắn rồi. Các nhóm sản phẩm sử dụng các mẫu này để đánh giá hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị sản phẩm và đưa ra quyết định về giá cả, trong khi các nhóm vận hành sử dụng chúng để theo dõi hiệu quả chi phí trên các quy trình hoặc dây chuyền sản xuất khác nhau. Chúng rất hữu ích cho bất kỳ nhóm nào có các quyết định ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng.

Các nhóm nên xem xét phân tích lợi nhuận của mình bao lâu một lần?

Hầu hết các nhóm đều thấy việc xem xét phân tích lợi nhuận hàng tháng rất hữu ích để nắm bắt xu hướng và giải quyết các vấn đề sớm. Tuy nhiên, đối với các nhóm làm việc theo dự án, việc xem xét tại các cột mốc quan trọng của dự án hoặc khi dự án kết thúc có thể hợp lý hơn. /