10 mẫu đánh giá khả thi mở rộng trong ClickUp

Các ý tưởng mở rộng thường bắt đầu từ sự nhiệt huyết.

Ai đó phát hiện ra một cơ hội thị trường mới. Một nhóm khu vực đề xuất mở thêm một địa điểm. Ban lãnh đạo yêu cầu phân tích khả thi trước khi ý tưởng này được triển khai.

Sau đó, công việc mới bắt đầu. Tuy nhiên, nghiên cứu thị trường được tập trung trong một tài liệu, trong khi các dự báo tài chính lại xuất hiện trong bảng tính. Những người ra quyết định nhận thông tin dưới các định dạng và mức độ chi tiết khác nhau.

Các mẫu đánh giá khả thi mở rộng cung cấp cho các nhóm một khung chia sẻ để nghiên cứu nhu cầu, ước tính chi phí và xác định rủi ro. Điều này giúp phác thảo kế hoạch thực hiện trước khi đề xuất được trình lên ban lãnh đạo.

Dưới đây là 10 mẫu đánh giá khả thi mở rộng trên ClickUp giúp các nhóm đánh giá các cơ hội mở rộng và tổ chức phân tích tại một nơi duy nhất.

Tổng quan về các mẫu đánh giá khả thi mở rộng

Mẫu đánh giá khả thi mở rộng là gì?

Mẫu đánh giá khả thi mở rộng là một tài liệu có cấu trúc sẵn, giúp thực hiện phân tích một cách nhất quán. Nó hướng dẫn nhóm của bạn đánh giá xem sáng kiến tăng trưởng được đề xuất có đáng để theo đuổi hay không trước khi bạn commit nguồn lực đáng kể.

Hãy xem đây như một danh sách kiểm tra tiêu chuẩn cho quá trình thẩm định.

Khi mỗi bộ phận tự thực hiện báo cáo khả thi riêng, bạn sẽ thu được một tập hợp các báo cáo không đồng nhất, khiến ban lãnh đạo không thể so sánh được. Điều này dẫn đến các quyết định dựa trên thông tin không đầy đủ hoặc thiên vị, tạo ra rủi ro lớn và không cần thiết cho bất kỳ sáng kiến phát triển nào.

Một mẫu tài liệu khả thi chất lượng cao sẽ giúp làm rõ các yếu tố có thể khiến thỏa thuận đổ vỡ, từ đó hỗ trợ bạn quyết định liệu có nên triển khai kế hoạch kinh doanh này hay không.

📮ClickUp Insight: 16% các nhà quản lý gặp khó khăn trong việc tích hợp các cập nhật từ nhiều công cụ khác nhau thành một chế độ xem tổng thể. Khi các cập nhật bị phân tán, bạn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để tổng hợp thông tin và ít thời gian hơn để lãnh đạo. Kết quả là gì? Gánh nặng hành chính không cần thiết, bỏ lỡ những thông tin quan trọng và sự thiếu nhất quán. Với Không gian Làm việc ClickUp tất cả trong một, các nhà quản lý có thể tập trung các công việc, tài liệu và cập nhật, giảm bớt công việc lặt vặt và làm nổi bật những thông tin quan trọng nhất, ngay khi chúng được cần đến. 💫 Kết quả thực tế: Tập hợp 200 chuyên gia vào một Không gian Làm việc ClickUp, sử dụng các mẫu có thể tùy chỉnh và tính năng theo dõi thời gian để giảm chi phí quản lý và cải thiện thời gian hoàn thành công việc tại nhiều địa điểm.

Tại sao nên sử dụng các mẫu đánh giá khả thi mở rộng?

🔎 Bạn có biết? Gần một nửa số nhân viên (48%) và hơn một nửa số lãnh đạo (52%) cho biết công việc của họ cảm thấy hỗn loạn và rời rạc.

Để tránh rơi vào tình trạng này, nhóm của bạn nên áp dụng một phương pháp có hệ thống để phân tích các cơ hội tăng trưởng. Nói cách khác, các quyết định mở rộng dựa trên trực giác sẽ dẫn đến các phân tích rời rạc và những sai lầm tốn kém.

Hậu quả là điều dễ dự đoán. Các nhóm hoặc bỏ qua hoàn toàn phân tích khả thi và phải trả giá sau này, hoặc lãng phí thời gian quý báu để "phát minh lại bánh xe" cho mỗi ý tưởng mới. Điều này dẫn đến việc phân bổ nguồn lực không hợp lý, sự thiếu đồng thuận giữa các bên liên quan và những bất ngờ tốn kém mà không ai mong muốn.

Việc sử dụng các mẫu đánh giá khả thi mở rộng giúp tạo ra một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất mà mọi người đều có thể dựa vào.

Việc này đặc biệt hiệu quả khi hoàn thành trong một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp, một nền tảng duy nhất nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được kết hợp lại với nhau.

Cách tiếp cận này mang lại một số lợi ích quan trọng:

Giảm thiểu rủi ro: Các mẫu này buộc bạn phải Các mẫu này buộc bạn phải xác định các rào cản tiềm ẩn , dù là về mặt pháp lý, cạnh tranh hay vận hành, trước khi chúng trở thành những tình huống khẩn cấp tốn kém

Ra quyết định nhanh hơn: Các khung tiêu chuẩn cung cấp cho ban lãnh đạo dữ liệu có thể so sánh được giữa các phương án mở rộng khác nhau, giúp việc ra quyết định trở nên dễ dàng hơn

Sự rõ ràng trong phân bổ nguồn lực: Bạn sẽ biết chính xác ngân sách, số lượng nhân sự và dòng thời gian cần thiết trước khi bước vào cuộc họp phê duyệt

Đồng bộ hóa các bên liên quan: Một mẫu chung đảm bảo các nhóm tài chính, vận hành và chiến lược đều làm việc dựa trên cùng một hướng dẫn.

Nghiên cứu thị trường là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị mở rộng kinh doanh của bạn. Hãy tìm hiểu cách sử dụng các công cụ AI để thực hiện việc cần làm này hiệu quả hơn.

10 mẫu đánh giá khả thi mở rộng cho sáng kiến tăng trưởng tiếp theo của bạn

Các mẫu đánh giá khả thi mở rộng này bao quát toàn bộ quy trình, từ ý tưởng ban đầu đến kế hoạch triển khai cuối cùng. Mỗi mẫu được thiết kế để giải quyết một giai đoạn cụ thể trong quy trình đánh giá, đảm bảo mọi khía cạnh đều được xem xét kỹ lưỡng mà không gây quá tải cho nhóm của bạn.

Tất cả các mẫu này đều có sẵn tại Trung tâm Mẫu ClickUp và có thể tùy chỉnh hoàn toàn để phù hợp với quy trình làm việc và chiến lược thị trường riêng biệt của tổ chức bạn.

1. Mẫu phân tích trường hợp kinh doanh của ClickUp

Ghi lại ý tưởng của nhóm theo một định dạng thống nhất bằng cách sử dụng Mẫu Phân tích Trường hợp Kinh doanh của ClickUp

Câu hỏi đầu tiên mà ban lãnh đạo đặt ra khi một ý tưởng mở rộng mới được đưa lên bảng bàn bạc: Tại sao việc này cần được làm?

Trả lời câu hỏi đó khó hơn bạn tưởng. Các đề xuất mở rộng thường bắt đầu từ những nghiên cứu rời rạc, ước tính sơ bộ và những lợi ích được định nghĩa một cách mơ hồ. Sự thiếu cấu trúc này buộc các bên liên quan phải tranh cãi về những chi tiết nhỏ nhặt thay vì tập trung vào bức tranh tổng thể.

Mẫu Phân tích Trường hợp Kinh doanh của ClickUp cung cấp cho các nhóm một khung làm việc rõ ràng cho các ý tưởng ở giai đoạn đầu. Mẫu này sắp xếp các yếu tố cốt lõi để những người ra quyết định tập trung vào giá trị thực sự của dự án.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Hãy soạn thảo bản đề xuất kinh doanh một cách hợp tác trong ClickUp Docs để các nhóm chiến lược, tài chính và vận hành có thể cùng nhau hoàn thiện đề xuất.

Theo dõi các giả định chính và ước tính chi phí–lợi ích bằng các Trường Tùy chỉnh để sắp xếp các dự báo tài chính và chỉ số tác động

Biến phân tích thành hành động bằng cách tạo các nhiệm vụ ClickUp cho nghiên cứu, xác nhận hoặc đánh giá của các bên liên quan

Xem lại dòng thời gian và các mối quan hệ phụ thuộc giữa các sáng kiến khác nhau bằng cách sử dụng chế độ xem ClickUp

📈Phù hợp với ai? Các nhóm chiến lược, chuyên viên phân tích và lãnh đạo vận hành đang chuẩn bị các đề xuất mở rộng ở giai đoạn đầu cần có cơ sở kinh doanh hợp lý và có cấu trúc.

2. Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính của ClickUp

Đánh giá xem cơ hội này có đáp ứng các ngưỡng tài chính của tổ chức hay không với Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính ClickUp

🔎Bạn có biết? Tương ứng, 73% và 86% các nhóm thuế và FP&A sử dụng bảng tính để thực hiện phân tích tài chính cốt lõi.

Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính ClickUp là một khung làm việc chuyên dụng để đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của một sáng kiến tiềm năng.

Nó giúp đơn giản hóa các dữ liệu phức tạp như doanh thu, chi phí và triển vọng lợi nhuận. Với phân tích kịch bản, nó cho các bên liên quan thấy rõ hiệu quả của việc mở rộng kinh doanh trong các điều kiện khác nhau.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Sắp xếp các dự báo doanh thu và dự toán chi phí để các bên liên quan có thể xem xét các giả định và ước tính tại một nơi duy nhất

Phân tích chi tiết chi phí vốn và chi phí hoạt động để đánh giá cách các cấu trúc chi phí khác nhau ảnh hưởng đến lợi nhuận

Mô phỏng nhiều kịch bản tài chính để hiểu rõ tác động của những thay đổi về nhu cầu, giá cả hoặc chi phí vận hành đối với lợi nhuận dự kiến

Tóm tắt các kết quả tài chính phức tạp nhanh hơn với ClickUp Brain để cập nhật cho ban lãnh đạo

📈Phù hợp với ai? Các nhóm tài chính, chuyên viên phân tích FP&A và các nhà tài trợ dự án đang đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của các sáng kiến mở rộng trước khi được ban lãnh đạo phê duyệt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một Super Agent tùy chỉnh làm chuyên gia phân tích khả thi riêng cho bạn. Nó có thể: Theo dõi dự án đánh giá của bạn 24/7

Đánh dấu các đánh giá rủi ro quá hạn

Tổng hợp các bản cập nhật trạng thái từ các dòng công việc

Gửi cho các bên liên quan một bản tóm tắt rõ ràng vào mỗi sáng thứ Hai Hãy xem cách bạn có thể nhanh chóng cài đặt và sử dụng Super Agent chỉ trong vài phút!

3. Mẫu đề xuất ngân sách của ClickUp

Hiểu rõ cách các nguồn lực sẽ được sử dụng và quyết định xem kế hoạch mở rộng được đề xuất có phù hợp với Mẫu Đề xuất Ngân sách ClickUp hay không

Việc huy động vốn cho việc mở rộng hiếm khi chỉ phụ thuộc vào ý tưởng. Ban lãnh đạo muốn biết số tiền sẽ được sử dụng như thế nào và bạn sẽ giám sát chi tiêu ra sao.

Mẫu Đề xuất Ngân sách của ClickUp trình bày các chi tiết tài chính theo định dạng có cấu trúc và sẵn sàng để phê duyệt. Thay vì các tệp tin rải rác, mẫu này tập hợp tất cả các khoản chi phí, nguồn tài trợ, các biện pháp dự phòng và luồng phê duyệt vào một nơi duy nhất.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Phân chia chi phí dự án thành các hạng mục ngân sách rõ ràng để các bên liên quan có thể xem xét cách phân bổ nguồn vốn

Theo dõi các nguồn tài trợ và khoản dự phòng để đảm bảo đề xuất tính đến cả chi phí dự kiến và chi phí phát sinh ngoài dự kiến

Sắp xếp các ước tính chi phí và các danh mục chi tiêu tại một nơi duy nhất với Chế độ xem Bảng của ClickUp

Tối ưu hóa quy trình phê duyệt bằng cách kích hoạt thông báo thông qua ClickUp tự động hóa

📈Phù hợp với ai? Các nhà quản lý dự án, trưởng bộ phận tài chính và nhóm vận hành đang chuẩn bị các đề xuất ngân sách chi tiết cho các sáng kiến mở rộng cần sự phê duyệt của ban điều hành hoặc hội đồng quản trị.

4. Mẫu phân tích cạnh tranh của ClickUp

Có chế độ xem rõ ràng hơn về mức độ bão hòa thị trường với Mẫu Phân tích Cạnh tranh của ClickUp

Các dữ liệu nghiên cứu và ghi chú về đối thủ cạnh tranh thường bị phân tán và khó áp dụng vào thực tế. Mẫu Phân tích Cạnh tranh của ClickUp sẽ tập hợp tất cả những thông tin này thành một chiến lược thống nhất trước khi bạn quyết định mở rộng.

Sử dụng nó để phân tích đối thủ cạnh tranh, đánh giá vị trí thị trường, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu, và xác định các cơ hội khác biệt hóa tiềm năng.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Vẽ bản đồ bối cảnh cạnh tranh một cách trực quan bằng Bảng trắng ClickUp để so sánh các đối thủ cạnh tranh, vị trí và khoảng trống thị trường trong một không gian làm việc duy nhất

Ghi chép và phân tích hồ sơ đối thủ cạnh tranh cùng chiến lược định giá

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội tạo sự khác biệt cho chiến lược mở rộng của bạn

Kết nối các thông tin cạnh tranh với tính khả thi tổng thể của dự án để các nhóm chiến lược, tiếp thị và lãnh đạo có thể tham khảo phân tích này trong quá trình lập kế hoạch

📈Phù hợp với ai? Các nhóm chiến lược và tiếp thị đang đánh giá vị trí thị trường trước khi thâm nhập vào một khu vực, danh mục sản phẩm hoặc phân khúc khách hàng mới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng nghiên cứu sâu và tìm kiếm kết nối của ClickUp Brain Max để tổng hợp thông tin cạnh tranh từ khắp không gian làm việc của bạn VÀ trên web chỉ với một truy vấn, không cần phải chuyển đổi giữa các tab. Tính năng này hoạt động trên máy tính để bàn hoặc trình duyệt, giúp bạn có thể thu thập dữ liệu thị trường ngay khi đang xem trang giá của đối thủ cạnh tranh.

5. Mẫu Chiến lược Tiếp cận Thị trường của ClickUp

Lập kế hoạch cách các nỗ lực tiếp thị và bán hàng sẽ tạo ra sức hút ban đầu với Mẫu Chiến lược Tiếp cận Thị trường của ClickUp

Một nghiên cứu khả thi có thể xác nhận rằng việc mở rộng là đáng để thực hiện, nhưng câu hỏi tiếp theo sẽ nhanh chóng xuất hiện: Việc ra mắt sẽ diễn ra như thế nào?

Mẫu Chiến lược Tiếp cận Thị trường của ClickUp chuyển đổi các thông tin về khả thi thành một kế hoạch ra mắt có cấu trúc. Mẫu này giúp các nhóm bán hàng, tiếp thị và sản phẩm thống nhất quan điểm về đối tượng khách hàng, lý do tại sao họ nên quan tâm và cách bạn sẽ tiếp cận họ.

Khi chiến lược được tổ chức tập trung tại một nơi, các nhóm có thể tập trung vào việc tạo đà phát triển.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Chia chiến lược ra mắt thành các cột mốc quan trọng (Milestones) trên ClickUp có thể thực hiện được, bao gồm các hoạt động về kế hoạch, ra mắt và sau khi ra mắt

Hãy phối hợp các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển sản phẩm để mỗi nhóm hiểu rõ vai trò của mình trong quá trình ra mắt.

Sử dụng tính năng Phụ thuộc (Dependencies) của ClickUp để hiển thị mối quan hệ giữa các công việc, từ đó làm nổi bật những bước nào phải được thực hiện trước các bước khác

Theo dõi tiến độ của các sáng kiến GTM để ban lãnh đạo có thể giám sát mức độ sẵn sàng ra mắt

📈Phù hợp với ai? Các nhóm tiếp thị, bán hàng và sản phẩm đang lập kế hoạch chiến lược ra mắt để thâm nhập thị trường mới, triển khai sản phẩm hoặc mở rộng dịch vụ

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bật tính năng AI Notetaker của ClickUp trong các cuộc họp thống nhất quan điểm với các bên liên quan. Tính năng này sẽ tự động ghi lại các quyết định, ý kiến phản đối và các công việc cần thực hiện, sau đó chuyển đổi chúng thành các công việc được liên kết với dự án khả thi của bạn. Không còn phải thắc mắc “chúng ta đã quyết định gì vào thứ Năm tuần trước?” nữa. Mọi cuộc hội thoại, nhiệm vụ và công việc đều có thể tìm kiếm được bằng AI trong ClickUp

6. Mẫu truyền thông chiến lược thâm nhập thị trường của ClickUp

Tránh những khoảng trống trong giao tiếp với Mẫu Giao tiếp Chiến lược Tiếp cận Thị trường của ClickUp

🧠Thông tin thú vị: Sự nhất quán là đặc trưng của các công ty tăng trưởng cao. Trên thực tế, các công ty có thành tích vượt trội có khả năng thường xuyên truyền đạt chiến lược của mình cả trong nội bộ lẫn bên ngoài cao hơn 80 %.

Nếu bạn đang mong muốn đạt được chỉ số đó, hãy thử Mẫu Truyền thông Chiến lược Tiếp cận Thị trường của ClickUp.

Một kế hoạch truyền thông chung đảm bảo mọi người đều truyền tải cùng một thông điệp. Nó đảm bảo thông điệp của bạn luôn nhất quán trên tất cả các kênh và giúp các bộ phận phối hợp các hoạt động truyền thông cho đợt ra mắt.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Lập kế hoạch truyền thông nội bộ và ngoại bộ cho các nhóm lãnh đạo, bán hàng và chăm sóc khách hàng

Phát triển và hoàn thiện nội dung thông điệp trong ClickUp Tài liệu với sự đóng góp ý kiến từ nhiều nhóm

Chuyển đổi phản hồi hoặc phê duyệt thành các nhiệm vụ ClickUp với người chịu trách nhiệm rõ ràng

Đảm bảo tính nhất quán cho các tài liệu hỗ trợ bán hàng và thông điệp tùy chỉnh gửi đến khách hàng

📈Phù hợp với ai? Các nhóm tiếp thị, truyền thông và sản phẩm đang phối hợp các thông báo nội bộ, thông điệp quan hệ công chúng và giao tiếp với khách hàng trong quá trình ra mắt thị trường hoặc sản phẩm.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Giữ các cuộc thảo luận về việc ra mắt sản phẩm kết nối với công việc thực tế bằng ClickUp Chat. Nhóm của bạn có thể thảo luận về các thông báo, nội dung thuyết phục khách hàng và cập nhật PR ngay trong không gian làm việc nơi chiến lược được triển khai. Lưu lại tất cả các bình luận của bạn trong không gian làm việc bằng ClickUp Chat Vì ClickUp Chat được tích hợp sẵn trong nền tảng, các cuộc hội thoại sẽ luôn được liên kết với các công việc, tài liệu và kế hoạch triển khai mà chúng đề cập. Điều đó có nghĩa là khi ai đó hỏi về một thay đổi trong thông điệp hoặc cập nhật chiến dịch, bối cảnh đã được đính kèm sẵn. Sử dụng ClickUp Trò chuyện để: Biến các cuộc hội thoại thành công việc cụ thể: Chuyển đổi phản hồi về việc ra mắt sản phẩm hoặc các cập nhật thông điệp thành công việc trực tiếp từ các chủ đề trò chuyện

Giữ cho các cuộc hội thoại về việc ra mắt sản phẩm được tổ chức khoa học: Phân loại các cuộc hội thoại theo dự án hoặc chiến dịch để các nhóm tiếp thị, bán hàng và sản phẩm luôn đồng bộ

Kết nối các cuộc thảo luận với công việc: Thêm tệp đính kèm với các tin nhắn vào công việc, tài liệu và kế hoạch chiến lược để các quyết định được ghi chép đầy đủ song song với quá trình thực hiện Với ClickUp Brain được tích hợp sẵn trong trò chuyện, bạn không cần phải cuộn qua các chủ đề dài để hiểu rõ những gì đã xảy ra. Yêu cầu Brain tóm tắt các cuộc hội thoại, làm nổi bật các quyết định hoặc liệt kê các công việc cần thực hiện từ các cuộc hội thoại về kế hoạch ra mắt. Brain sẽ thu thập thông tin từ các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn để cung cấp ngay lập tức những điểm chính cần lưu ý.

7. Mẫu lập kế hoạch nguồn lực của ClickUp

Sử dụng Mẫu lập kế hoạch nguồn lực ClickUp để đánh giá sức chứa của bạn để hỗ trợ mở rộng

Một kế hoạch mở rộng có thể trông đầy hứa hẹn trên giấy tờ, nhưng liệu bạn có đủ nguồn lực để hỗ trợ cho nó không?

Mẫu lập kế hoạch nguồn lực ClickUp đảm bảo bạn đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân sự, công cụ và nhà cung cấp trước khi nhấn nút “bắt đầu”.

Nó giúp bạn xác định nhu cầu tuyển dụng, khoảng trống về kỹ năng và sự phụ thuộc vào nhà cung cấp, từ đó tránh tình trạng hứa hẹn quá mức nhưng thực hiện không đủ. Đây là công cụ thiết yếu của bạn để dự báo nguồn lực một cách chính xác.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Hình dung sức chứa của nhóm và các nguồn lực vật chất tại một địa điểm tập trung

Phân bổ ngân sách và theo dõi chi phí thực tế bằng cách sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh để duy trì sự giám sát tài chính

Theo dõi việc phân phối khối lượng công việc để ngăn ngừa tình trạng kiệt sức và phân bổ quá tải cho nhóm

Cập nhật tiến độ công việc thông qua Trạng thái tùy chỉnh để các bên liên quan luôn được cập nhật thông tin

📈Phù hợp với ai? Các nhà lãnh đạo vận hành, nhóm nhân sự và quản lý dự án đang đánh giá nhu cầu về nhân sự, công cụ và hạ tầng trước khi triển khai kế hoạch mở rộng.

8. Mẫu Phân tích Lợi ích và Rủi ro của ClickUp

Kiểm tra xem lợi ích tiềm năng có xứng đáng với mức độ rủi ro liên quan hay không bằng cách sử dụng Mẫu Phân tích Lợi ích và Rủi ro của ClickUp

Mọi cơ hội mở rộng đều đi kèm với những thách thức. Chính sáng kiến hứa hẹn mang lại doanh thu mới hoặc thị phần cũng có thể gây ra rủi ro vận hành hoặc sự không chắc chắn về tài chính.

Mẫu Phân tích Lợi ích và Rủi ro của ClickUp giúp bạn hiểu rõ cả hai mặt của vấn đề trước khi commit nguồn lực. Mẫu này cung cấp một phương pháp có cấu trúc để xác định các rủi ro tiềm ẩn, ước tính khả năng xảy ra và tác động của chúng, đồng thời so sánh chúng với các lợi ích dự kiến.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Đánh giá rủi ro dựa trên xác suất và tác động bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Lập kế hoạch các chiến lược giảm thiểu rủi ro chính trước khi bắt đầu thực hiện

Định lượng các lợi ích dự kiến của sáng kiến để so sánh tiềm năng tăng trưởng với các rủi ro

Hình dung mức độ rủi ro tổng thể của dự án bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp

📈Phù hợp với ai? Các bộ phận Quản lý Dự án (PMO), nhóm chiến lược và các bên liên quan cấp cao đang đánh giá xem lợi ích của một sáng kiến mở rộng có vượt trội hơn các rủi ro liên quan hay không.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Trợ lý Tóm tắt Giảm thiểu Rủi ro để có cái nhìn tổng quan về những yếu tố có thể cản trở việc triển khai. Tạo bản tóm tắt rủi ro dự án với Trình tổng hợp giảm thiểu rủi ro

9. Mẫu phân tích "Mua hay Tự phát triển" của ClickUp

Xem xét cách quyết định này hỗ trợ kế hoạch khả thi tổng thể bằng cách sử dụng Mẫu Phân tích Mua so với Tự Phát Triển của ClickUp

Việc lựa chọn giữa việc tự phát triển giải pháp nội bộ hay mua từ nhà cung cấp là một quyết định mang tính sống còn. Mẫu phân tích "Mua so với Tự phát triển" của ClickUp giúp loại bỏ sự phỏng đoán bằng cách so sánh trực tiếp cả hai phương án.

Nó giúp bạn so sánh chi phí, dòng thời gian phát triển, yêu cầu kỹ thuật và rủi ro. Điều này giúp bạn dễ dàng quyết định con đường nào mang lại khả năng nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn hoặc ít rủi ro hơn.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Xác định rõ các yêu cầu về năng lực để các nhóm hiểu rõ những gì sáng kiến mở rộng cần

Ước tính dòng thời gian phát triển và nguồn lực nội bộ cần thiết để xây dựng năng lực trong nội bộ

So sánh các lựa chọn nhà cung cấp hoặc đối tác để đánh giá lợi ích của việc mua lại năng lực

Tạo bảng so sánh song song có cấu trúc với các tiêu chí quyết định chính bằng cách sử dụng Chế độ xem Bảng của ClickUp

📈Phù hợp với ai? Các nhóm sản phẩm, kỹ thuật và chiến lược đang cân nhắc việc tự phát triển các năng lực mới hay mua lại chúng.

10. Mẫu Kế hoạch triển khai cho các nhóm đơn giản, phức tạp và doanh nghiệp của ClickUp

Xây dựng khung làm việc để tổ chức các giai đoạn triển khai bằng cách sử dụng Mẫu Kế hoạch Triển khai ClickUp dành cho các nhóm đơn giản, phức tạp và doanh nghiệp

Việc được phê duyệt chỉ là bước khởi đầu; công việc thực sự nằm ở giai đoạn triển khai.

Mẫu Kế hoạch Triển khai ClickUp dành cho các nhóm đơn giản, phức tạp và doanh nghiệp đóng vai trò như bản đồ hướng dẫn sau khi ra mắt. Mẫu này xác định quyền sở hữu và các bước thực hiện cho từng bộ phận liên quan.

Vì mẫu này phù hợp với các phạm vi dự án khác nhau, nó sẽ hỗ trợ mọi thứ, từ việc triển khai hoạt động quy mô nhỏ đến kế hoạch triển khai doanh nghiệp quy mô lớn.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Chia quá trình triển khai thành các giai đoạn có cấu trúc, chẳng hạn như kế hoạch, thực hiện và ra mắt, để các nhóm biết được những gì sẽ xảy ra

Hình dung các cột mốc quan trọng và dòng thời gian của dự án một cách trực quan bằng cách sử dụng chế độ xem Biểu đồ Gantt của ClickUp

Xác định rõ những hành động nào phải hoàn thành trước khi các hành động khác bắt đầu bằng cách sử dụng tính năng Phụ thuộc trong ClickUp

Tự động kích hoạt các bản cập nhật tiến độ bằng ClickUp tự động hóa khi các cột mốc quan trọng được hoàn thành

📈Phù hợp với ai? Các nhà lãnh đạo vận hành, quản lý dự án và các nhóm đa chức năng đang chuyển đổi sự phê duyệt dự án thành một lộ trình triển khai có cấu trúc.

Cách sử dụng các mẫu đánh giá khả thi mở rộng trong ClickUp

Mẫu cung cấp cấu trúc để đánh giá khả thi mở rộng. Tuy nhiên, bạn vẫn cần biến nó thành quy trình đánh giá chủ động kết nối nghiên cứu, phân tích và quyết định. Dưới đây là việc cần làm để thực hiện điều đó trong ClickUp:

Chọn mẫu phù hợp với giai đoạn đánh giá của bạn: Bắt đầu với mẫu phân tích khả thi kinh doanh, phân tích tài chính hoặc phân tích cạnh tranh, tùy thuộc vào giai đoạn nào quá trình đánh giá mở rộng bắt đầu

Tùy chỉnh mẫu theo quy trình đánh giá nội bộ của bạn: Thêm các Trường Tùy chỉnh cho các giai đoạn phê duyệt, mã ngân sách, tiêu chí chấm điểm hoặc mức độ rủi ro. Điều này đảm bảo rằng mỗi đề xuất mở rộng đều được xem xét theo cùng một tiêu chí

Tập hợp nghiên cứu và dự báo tại một nơi: Ghi lại các thông tin thị trường, ước tính tài chính, kết quả phân tích đối thủ cạnh tranh và các giả định hoạt động trực tiếp trong mẫu. Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các phần nghiên cứu hoặc phân tích sơ bộ

Biến các bước đánh giá thành công việc có thể theo dõi: Giao các nhiệm vụ ClickUp cho việc lập mô hình tài chính, xác thực thị trường hoặc phân tích rủi ro. Thêm người chịu trách nhiệm và thời hạn, để nghiên cứu khả thi có tiến độ rõ ràng

Thảo luận kết quả với các bên liên quan ngay trong Không gian Làm việc: Sử dụng Sử dụng tính năng Bình luận và @mentions của ClickUp để thu thập phản hồi mà không cần phải chia sẻ nhiều phiên bản tài liệu khác nhau

Trình bày phân tích để ban lãnh đạo xem xét: Tóm tắt các chỉ số chính, rủi ro và yêu cầu về nguồn lực bằng Bảng điều khiển ClickUp, để những người ra quyết định có thể nhanh chóng đánh giá đề xuất

Chuyển đổi phân tích thành kế hoạch thực thi: Lập kế hoạch triển khai trong cùng một không gian làm việc để các công việc, tài liệu và quyết định luôn được kết nối với nhau

Khi quy trình đánh giá được cấu trúc theo cách này, mọi cơ hội mở rộng sẽ tuân theo cùng một quy trình.

🎥 Xem cách các công cụ AI của ClickUp giúp bạn và nhóm của bạn làm việc nhanh hơn mà không cần chuyển đổi giữa các tác vụ.

Tạo cấu trúc cho các quyết định mở rộng của bạn với ClickUp

Các ý tưởng mở rộng thường khởi đầu rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu thiếu một quy trình đánh giá có hệ thống, việc triển khai chúng có thể gặp nhiều khó khăn.

Các mẫu đánh giá khả thi mở rộng cung cấp một khung làm việc có thể lặp lại để đánh giá các cơ hội phát triển. Bằng cách áp dụng quy trình tiêu chuẩn, bạn sẽ có được những thông tin chi tiết rõ ràng hơn, ít bất ngờ hơn và một nhóm làm việc hoàn toàn thống nhất.

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp, giúp tập trung toàn bộ quy trình này vào một không gian làm việc duy nhất. Thay vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng rời rạc, nghiên cứu, mô hình tài chính và các cuộc trò chuyện nhóm của bạn sẽ được tập trung tại một nơi duy nhất. Không còn tình trạng công việc bị phân tán nữa.

Bắt đầu sử dụng ClickUp ngay hôm nay và tổ chức nghiên cứu khả thi mở rộng tiếp theo để đưa ra các quyết định chiến lược.

Câu hỏi thường gặp về các mẫu đánh giá khả thi mở rộng

Có bao nhiêu loại phân tích khả thi cho các dự án mở rộng?

Bốn loại chính bao gồm khả thi về mặt kỹ thuật (liệu sản phẩm, dịch vụ hoặc cơ sở hạ tầng có thể được xây dựng hoặc cung cấp hay không), khả thi về mặt tài chính (liệu doanh thu dự kiến có đủ để bù đắp chi phí hay không), khả thi về mặt thị trường (liệu có nhu cầu hay không và mức độ cạnh tranh ra sao) và khả thi về mặt vận hành (liệu tổ chức có đủ nhân sự, quy trình và sức chứa để thực hiện hay không). Một số khung phân tích còn bao gồm khả thi về mặt pháp lý hoặc quy định như một loại thứ năm.

Làm thế nào để chọn mẫu đánh giá khả thi mở rộng phù hợp cho dự án của tôi?

Chọn mẫu phù hợp với giai đoạn đánh giá của bạn: sử dụng mẫu Business Case để lập luận ban đầu, mẫu Phân tích Tài chính để xác minh chi phí và tiềm năng doanh thu, và mẫu Kế hoạch Triển khai sau khi sáng kiến được phê duyệt. Đối với các dự án mở rộng phức tạp, hãy kết hợp nhiều mẫu để đảm bảo mọi phần của quá trình đánh giá đều được tập trung trong một không gian làm việc duy nhất.

Tôi có thể kết hợp nhiều mẫu đánh giá khả thi cho một dự án mở rộng duy nhất không?

Đúng vậy. Hầu hết các đánh giá mở rộng đều yêu cầu nhiều phân tích, do đó các nhóm thường kết hợp các mẫu như bản phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, đánh giá rủi ro và kế hoạch triển khai. Trong ClickUp, tất cả những tài liệu này có thể được lưu trữ trong một dự án duy nhất, giúp các bên liên quan xem xét toàn bộ đánh giá mà không cần chuyển đổi giữa các tài liệu.

Sự khác biệt giữa mẫu nghiên cứu khả thi và kế hoạch kinh doanh là gì?

Mẫu nghiên cứu khả thi giúp xác định liệu một sáng kiến có nên được triển khai hay không bằng cách đánh giá tính khả thi, rủi ro và các yêu cầu. Gói Doanh nghiệp tập trung vào việc thực thi, phác thảo cách thức hoạt động, phát triển và tạo ra doanh thu của sáng kiến đã được phê duyệt.