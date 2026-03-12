10 phần mềm quản lý dự án (PM) tốt nhất cho các nhóm sáng tạo có tính năng kiểm duyệt

Công việc sáng tạo luôn có những rắc rối theo cách riêng. Ý tưởng bay đến từ các tin nhắn Slack. Phản hồi ẩn trong các chuỗi email dài. Tên phiên bản xoay vòng thành “Final_v7_ReallyFinal”, và đột nhiên nhà thiết kế của bạn đang chỉnh sửa tệp sai.

Nếu bạn đang dẫn dắt một nhóm sáng tạo, bạn đã biết quy trình này.

Ngay cả các nhóm đã có kinh nghiệm cũng gặp khó khăn vì phần lớn hợp tác vẫn diễn ra ngoài các hệ thống tập trung. Forbes cho biết 75% hợp tác sáng tạo hiện nay diễn ra từ xa. Khi các đánh giá, chỉnh sửa và phê duyệt được phân tán trên nhiều công cụ, sự không đồng bộ trở nên không thể tránh khỏi. Quy trình làm việc chính nó bắt đầu gây ra trì hoãn và công việc sửa chữa tốn kém.

Bạn có thể nâng cao tiêu chuẩn hoàn toàn khi phần mềm quản lý dự án có tích hợp tính năng kiểm duyệt trở thành nơi diễn ra mọi quá trình đánh giá, bình luận và phê duyệt. Nó giúp bạn cung cấp phản hồi chính xác, từng khung hình cho thiết kế, video, trang đích và tệp PDF mà không bị phân tán bởi các bình luận rời rạc.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy 10 công cụ quản lý dự án thực sự hiểu cách các nhóm sáng tạo thực hiện công việc.

Phần mềm quản lý dự án (PM) cho các nhóm sáng tạo (với tính năng kiểm duyệt) là gì?

Phần mềm quản lý dự án cho các nhóm sáng tạo có tính năng kiểm duyệt là một hệ thống quản lý công việc hợp tác kết hợp theo dõi công việc, quản lý quy trình làm việc sáng tạo và công cụ kiểm duyệt tích hợp. Các nền tảng này cho phép bạn quản lý dự án từ bản tóm tắt sáng tạo ban đầu đến giao hàng cuối cùng, đồng thời thu thập phản hồi trực tiếp trên các tài sản hình ảnh.

Phần mềm này đặc biệt hữu ích cho các nhóm sáng tạo phải đối mặt với tình trạng thông tin phân tán. Điều này xảy ra khi thông tin bị phân mảnh trên các công cụ không kết nối, buộc các nhóm phải tìm kiếm cập nhật, phê duyệt và tệp tin trên nhiều hệ thống khác nhau.

👀 Bạn có biết? 82% doanh nghiệp báo cáo lo ngại về tình trạng hỗn loạn kỹ thuật số do sự phức tạp của quy trình và các nền tảng không kết nối.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi quyết định, các thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số".

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi quyết định, các thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với khả năng Quản lý Công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

Phần mềm Quản lý Dự án cho Nhóm Sáng tạo (với Tính năng Kiểm duyệt) - Tổng quan

Nếu bạn chỉ cần những điểm chính, đây là những phần mềm quản lý dự án tốt nhất cho các nhóm sáng tạo có tính năng kiểm duyệt trong tóm tắt:

Tên công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Quy trình làm việc sáng tạo tất cả trong một với tính năng kiểm duyệt và quản lý công việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Kích thước nhóm: Từ cá nhân đến doanh nghiệp ClickUp Proofing cho phép chú thích trực tiếp trên hình ảnh/PDF/video, ClickUp Brain cho tóm tắt phản hồi dựa trên AI, ClickUp tự động hóa cho quy trình phê duyệt tự động. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. monday. com Các nhóm sáng tạo trực quan muốn có các bảng làm việc màu sắc, trực quan. Kích thước nhóm: Từ nhỏ đến trung bình. Quản lý tài sản sáng tạo, tự động hóa phê duyệt, chế độ xem tổng quan khối lượng công việc để lập kế hoạch nguồn lực. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Wrike Hoạt động sáng tạo doanh nghiệp với tính năng kiểm duyệt nâng cao. Kích thước nhóm: Từ thị trường trung bình đến doanh nghiệp. Kiểm tra cho hơn 30 định dạng tệp, quy trình phê duyệt tùy chỉnh, dự đoán rủi ro dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Asana Các nhóm đa chức năng cần quản lý công việc gọn gàng với tính năng kiểm duyệt cơ bản. Kích thước nhóm: Từ doanh nghiệp vừa đến doanh nghiệp lớn. Tích hợp kiểm duyệt, AI Studio cho tự động hóa quy trình làm việc, quản lý danh mục đầu tư. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13,49/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Hợp tác nhóm Các agency làm việc trực tiếp với khách hàng quản lý các dự án sáng tạo và công việc tính phí. Kích thước nhóm: Các agency quy mô nhỏ đến trung bình. Kiểm tra tích hợp, theo dõi thời gian, quyền truy cập của khách hàng, mẫu dự án Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13.99/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Ziflow Các nhóm cần quy trình kiểm duyệt chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp. Kích thước nhóm: Từ nhóm sáng tạo quy mô trung bình đến doanh nghiệp. Tự động hóa quy trình phân phối đánh giá, so sánh phiên bản, và tạo nhật ký kiểm tra tuân thủ. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $249/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Filestage Các nhóm marketing cần một hệ thống trung tâm cho việc xem xét và phê duyệt nội dung. Kích thước nhóm: Nhóm marketing quy mô nhỏ đến trung bình. Kiểm duyệt đa định dạng, nhắc nhở tự động hóa, quyền truy cập cho người đánh giá bên ngoài. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $249/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Hive Các nhóm sáng tạo hoạt động nhanh chóng cần chế độ xem linh hoạt và tính năng kiểm duyệt. Kích thước nhóm: Nhóm nhỏ đến trung bình Kiểm duyệt tích hợp, mẫu hành động, bảng điều khiển quản lý tài nguyên Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $1.50/tháng cho mỗi người dùng. Notion Đội ngũ sáng tạo ưu tiên việc lập tài liệu song song với theo dõi dự án nhẹ nhàng. Kích thước nhóm: Từ startup đến các nhóm quy mô trung bình. Cơ sở dữ liệu linh hoạt, Notion AI cho việc tạo nội dung, cơ sở kiến thức theo phong cách wiki. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. ProofHub Các nhóm muốn quản lý dự án đơn giản với tính năng kiểm duyệt tích hợp. Kích thước nhóm: Nhóm nhỏ đến trung bình Công cụ kiểm duyệt trực tuyến, chú thích đánh dấu, chủ đề thảo luận trên tệp tin. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $50/tháng

Những yếu tố cần xem xét khi chọn phần mềm quản lý dự án cho các nhóm sáng tạo có tính năng kiểm duyệt

Các quy trình làm việc sáng tạo thường gặp khó khăn khi sử dụng các công cụ được thiết kế cho việc theo dõi các công việc chung. Sự khác biệt nằm ở ba yếu tố sau:

Cách phần mềm quản lý phản hồi hình ảnh

Cách nó quản lý các phiên bản

Cách thức xử lý phê duyệt

Để đánh giá điều này một cách chính xác, đây là các tiêu chí quan trọng cần tập trung:

Kiểm duyệt và chú thích tích hợp: Khả năng đánh dấu trực tiếp trên hình ảnh, PDF và video ngay trong nền tảng là điều không thể thiếu. Bạn không nên phải sử dụng công cụ bên thứ ba để để lại một bình luận đơn giản trên thiết kế.

Quản lý phiên bản và so sánh: Tìm kiếm chế độ xem phiên bản song song. Điều này cho phép người đánh giá thấy chính xác những thay đổi giữa các phiên bản, giúp họ tránh đưa ra phản hồi về các vấn đề đã lỗi thời.

Các giai đoạn kiểm duyệt có cấu trúc : Phần mềm của bạn nên tự động chuyển các tài sản qua : Phần mềm của bạn nên tự động chuyển các tài sản qua quy trình tự động hóa phê duyệt được định nghĩa rõ ràng, đảm bảo mọi bên liên quan đều biết chính xác thời điểm cần đóng góp ý kiến. Ví dụ, khi nhà thiết kế đánh dấu một công việc là “Sẵn sàng để kiểm duyệt”, bên liên quan phù hợp sẽ được thông báo tự động.

Quyền truy cập cho người đánh giá bên ngoài: Khách hàng hoặc các bên liên quan bên ngoài cần cung cấp phản hồi mà không cần tạo tài khoản đầy đủ. Quyền truy cập khách hoặc liên kết chia sẻ là điều cần thiết cho mục đích này.

Hỗ trợ dựa trên AI: Gần Gần 75% nhân viên văn phòng đã sử dụng AI tạo sinh trong công việc để nâng cao năng suất. Các tính năng thường bao gồm tóm tắt các chủ đề phản hồi dài, chuyển đổi bình luận thành các công việc có cấu trúc hoặc tạo bản nháp đầu tiên của bản tóm tắt sáng tạo

Tích hợp với các công cụ sáng tạo: Phần mềm quản lý dự án của bạn phải kết nối với phần mềm thiết kế mà nhóm của bạn đã sử dụng, chẳng hạn như Adobe Creative Cloud và Figma, cũng như các nền tảng lưu trữ như Google Drive. Tích hợp mạnh mẽ giúp tránh Phần mềm quản lý dự án của bạn phải kết nối với phần mềm thiết kế mà nhóm của bạn đã sử dụng, chẳng hạn như Adobe Creative Cloud và Figma, cũng như các nền tảng lưu trữ như Google Drive. Tích hợp mạnh mẽ giúp tránh tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ.

Hợp tác liên kết tài sản: Tất cả bình luận và thảo luận nên được hiển thị trực tiếp bên cạnh các tài sản và công việc cụ thể mà chúng tham chiếu, tạo ra Tất cả bình luận và thảo luận nên được hiển thị trực tiếp bên cạnh các tài sản và công việc cụ thể mà chúng tham chiếu, tạo ra giao tiếp tập trung trong không gian làm việc của dự án. Điều này chấm dứt việc phải lục lọi qua các chuỗi email hoặc kênh Slack để tìm kiếm một phản hồi cụ thể.

💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời.

Top 10 phần mềm quản lý dự án (PM) cho các nhóm sáng tạo có tính năng kiểm duyệt

Dưới đây là danh sách được chọn lọc của chúng tôi về 10 nền tảng phần mềm tốt nhất dành cho các nhóm sáng tạo cần khả năng kiểm duyệt mạnh mẽ:

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc tích hợp lập kế hoạch thiết kế, tạo/lập nội dung và đánh giá vào một không gian làm việc duy nhất)

Ghi chú trực tiếp vào hình ảnh, video và tệp PDF trong các công việc để thu thập phản hồi chính xác, cụ thể theo phiên bản với ClickUp Proofing.

Công việc sáng tạo bị chậm lại khi nhóm của bạn phải chuyển đổi giữa các công cụ riêng biệt cho quản lý công việc, lưu trữ tệp và kiểm duyệt. Mỗi tab bổ sung đều tạo ra rào cản. Nhà thiết kế phải theo dõi các bình luận mới nhất, các bên liên quan xem xét các phiên bản cũ, và phản hồi quan trọng bị bỏ qua hoặc chìm trong các chủ đề thảo luận dài.

ClickUp loại bỏ sự phân mảnh bằng cách tích hợp kế hoạch, tài nguyên và đánh giá vào một không gian làm việc kết nối. Ghi chú trực tiếp trên hình ảnh, PDF và video mà không cần rời khỏi nền tảng nhờ ClickUp Proofing. Mỗi bình luận có thể được chuyển đổi ngay lập tức thành công việc có thể thực hiện và được giao, đảm bảo phản hồi không bị mất mát trong quá trình truyền đạt.

Kết hợp với ClickUp Tự động hóa để xây dựng quy trình phê duyệt mạnh mẽ, tự động chuyển tài liệu qua các giai đoạn đánh giá và thông báo cho các bên liên quan khi cần ý kiến đóng góp. Khi phản hồi trở nên dài dòng hoặc phức tạp, tóm tắt toàn bộ chủ đề bình luận, tạo bản tóm tắt sáng tạo từ yêu cầu dự án và nhận đề xuất các bước tiếp theo với ClickUp Brain.

Tạo bản tóm tắt, tổng hợp các chủ đề bình luận và chuyển đổi các cuộc thảo luận thành các mục hành động bằng cách sử dụng AI trong không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain.

Thay vì bắt nhóm của bạn phải lọc qua các bình luận rải rác, trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm rõ phản hồi ngay lập tức, giúp tiết kiệm thời gian để tập trung vào công việc sáng tạo.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ClickUp Proofing: Chú thích hình ảnh (PNG, GIF, JPEG, WEBP), tệp PDF và video (MP4, WEBM, Ogg) trực tiếp trong các công việc. Các bên liên quan có thể nhấp vào bất kỳ đâu trên tệp để thêm bình luận, bình luận này sẽ hiển thị trên tệp và được đăng trong phần hoạt động của công việc. Bạn có thể giao các bình luận này cho các thành viên trong nhóm để đảm bảo phản hồi được chuyển đổi thành các công việc có thể theo dõi.

ClickUp Brain: Tóm tắt ngay lập tức các chủ đề phản hồi khi các bên liên quan để lại bình luận dài dòng hoặc mâu thuẫn. Bạn cũng có thể sử dụng nó để tạo bản tóm tắt sáng tạo từ mô tả dự án đơn giản, đề xuất ưu tiên công việc dựa trên thời hạn, và hiển thị bối cảnh liên quan từ các dự án trước đó, giảm bớt gánh nặng tinh thần khi quản lý nhiều chiến dịch.

ClickUp Tự động hóa: Tạo quy trình phê duyệt tùy chỉnh tự động di chuyển công việc qua các giai đoạn xem xét. Ví dụ, bạn có thể tạo một tác vụ kích hoạt để khi trạng thái công việc thay đổi thành “Sẵn sàng để xem xét”, nó tự động giao công việc cho Giám đốc Sáng tạo và đặt ngày đáo hạn.

ClickUp Tài liệu: Tạo và lưu trữ tất cả các bản tóm tắt sáng tạo, hướng dẫn thương hiệu và thông số kỹ thuật dự án ngay bên cạnh các công việc của bạn. Tạo và lưu trữ tất cả các bản tóm tắt sáng tạo, hướng dẫn thương hiệu và thông số kỹ thuật dự án ngay bên cạnh các công việc của bạn. ClickUp Tài liệu hỗ trợ hợp tác thời gian thực, trang con và phương tiện nhúng, giữ tất cả bối cảnh dự án trong một nơi dễ truy cập.

ClickUp Bảng trắng: Brainstorm ý tưởng chiến dịch, lập kế hoạch quy trình làm việc sáng tạo và hợp tác trực quan với nhóm và các bên liên quan. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ đối tượng nào trên Brainstorm ý tưởng chiến dịch, lập kế hoạch quy trình làm việc sáng tạo và hợp tác trực quan với nhóm và các bên liên quan. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ đối tượng nào trên ClickUp Bảng trắng thành công việc, biến ý tưởng thành kế hoạch dự án khả thi một cách mượt mà.

🎥 Bonus: Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ hợp tác trực quan cho nhóm sáng tạo của mình, video này so sánh ClickUp với các công cụ Bảng trắng phổ biến khác, giúp bạn hiểu rõ nền tảng nào phù hợp nhất với nhu cầu quy trình làm việc của bạn.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Với các công việc, tài liệu, kiểm duyệt và giao tiếp trên một nền tảng duy nhất, bạn giảm thiểu sự phân tán của các dịch vụ SaaS (việc chuyển đổi ngữ cảnh làm gián đoạn quy trình làm việc sáng tạo).

Giao diện linh hoạt cho các phong cách làm việc khác nhau: Chuyển đổi giữa Chuyển đổi giữa bảng Kanban ClickUp để theo dõi trực quan, biểu đồ Gantt ClickUp để lập kế hoạch dòng thời gian và chế độ xem dạng danh sách để quản lý công việc chi tiết.

Các tính năng AI được tích hợp toàn diện: ClickUp Brain hỗ trợ tạo nội dung và tóm tắt phản hồi mà không cần sử dụng các công cụ AI riêng biệt.

Nhược điểm:

Người dùng mới có thể cần một chút thời gian để khám phá hết các tính năng của nền tảng.

Trải nghiệm ứng dụng di động có một số khác biệt so với chức năng trên máy tính để bàn.

Các tự động hóa tùy chỉnh yêu cầu một chút thời gian thiết lập ban đầu để hoàn toàn phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của nhóm của bạn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.900 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng trên G2 chia sẻ:

ClickUp cũng cung cấp các tính năng hợp tác tuyệt vời. Gắn thẻ đề cập, gán bình luận và phản hồi tập trung trên hình ảnh (kiểm duyệt) giúp việc duy trì tất cả giao tiếp trong một nơi và xác định ai chịu trách nhiệm cho từng phần trở nên cực kỳ đơn giản.

ClickUp cũng cung cấp các tính năng hợp tác tuyệt vời. Gắn thẻ đề cập, gán bình luận và phản hồi tập trung trên hình ảnh (kiểm duyệt) giúp việc duy trì tất cả giao tiếp trong một nơi và xác định ai chịu trách nhiệm cho từng phần trở nên cực kỳ đơn giản.

2. monday. com (Phù hợp nhất cho các công cụ xây dựng quy trình làm việc trực quan cần các cột phê duyệt có cấu trúc và theo dõi đánh giá dựa trên trạng thái)

Nếu tính hiển thị là nút thắt cổ chai lớn nhất của bạn, monday.com sẽ giải quyết vấn đề đó trước tiên. Các bảng màu sắc của nó hiển thị tiến độ chiến dịch ngay lập tức, giúp dễ dàng theo dõi nhiều sản phẩm sáng tạo mà không cần phải theo dõi cập nhật trạng thái.

Mô hình Work OS của nền tảng cho phép các nhóm xây dựng các cột phê duyệt có cấu trúc, lịch trình nội dung và quy trình tiếp nhận được tùy chỉnh theo các quy trình làm việc sáng tạo cụ thể. Tính năng tải lên tệp hỗ trợ bình luận, tuy nhiên các nhóm cần chú thích trên tài sản nâng cao thường kết nối với công cụ kiểm duyệt chuyên dụng.

monday.com - Tính năng nổi bật

Tùy chỉnh bảng trực quan: Tạo bảng phù hợp với quy trình làm việc sáng tạo của bạn với các cột tùy chỉnh cho loại tài sản, giai đoạn đánh giá và phân công cho các bên liên quan.

Quản lý khối lượng công việc: Hiển thị sức chứa của nhóm trên các dự án để tránh quá tải công việc và kiệt sức.

Trình tạo tự động hóa: Cài đặt quy tắc "nếu điều này, thì điều kia" để tự động hóa cập nhật trạng thái, thông báo và phân công công việc.

monday.com: Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Giao diện trực quan, dễ sử dụng cho các nhóm sáng tạo.

Thư viện mẫu phong phú cho các quy trình làm việc sáng tạo thông dụng

Tích hợp mạnh mẽ với các công cụ thiết kế và giao tiếp.

Nhược điểm:

Khả năng kiểm duyệt tích hợp sẵn có giới hạn; các tính năng chú thích nâng cao yêu cầu sử dụng công cụ của bên thứ ba.

Yêu cầu về kích thước nhóm có thể không phù hợp với tất cả các tổ chức.

Các quy trình tự động hóa phức tạp có thể mất nhiều thời gian để cấu hình.

Giá cả của monday.com

Miễn phí

Tiêu chuẩn : $14/người dùng/tháng

Pro: $24/người dùng/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về monday.com

G2 : 4.7/5 (hơn 10.900 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về monday.com?

Một người dùng trên G2 chia sẻ cả ưu và nhược điểm:

Tôi rất thích việc có tất cả các tùy chọn cần thiết để theo dõi tiến độ công việc, giao công việc cho nhóm và xác định các bước quan trọng trong quy trình… Tuy nhiên, tính năng tự động hóa đôi khi gặp sự cố. Tôi mong muốn nó hoạt động tốt hơn và có thể có một quản lý theo dõi từng kết nối bị gián đoạn bằng cách nhận thông báo khi sự cố xảy ra.

Tôi rất thích việc có tất cả các tùy chọn cần thiết để theo dõi tiến độ công việc, giao công việc cho nhóm và xác định các bước quan trọng trong quy trình… Tuy nhiên, tính năng tự động hóa đôi khi gặp sự cố. Tôi mong muốn nó hoạt động tốt hơn và có thể có một quản lý theo dõi từng kết nối bị gián đoạn bằng cách nhận thông báo khi sự cố xảy ra.

3. Wrike (Phù hợp nhất cho các bộ phận marketing xử lý biểu mẫu đăng ký phức tạp, quy trình phê duyệt nhiều cấp và nhật ký kiểm tra)

qua Wrike

Khi công việc sáng tạo của doanh nghiệp phải trải qua các bước kiểm duyệt pháp lý, tuân thủ và phê duyệt cấp cao, Wrike đơn giản hóa mọi bước. Phần mềm này được thiết kế dành riêng cho mức độ giám sát này. Nó kết hợp tính năng kiểm duyệt với quy trình quản lý có cấu trúc, phù hợp với các tổ chức nơi việc theo dõi tài liệu và phê duyệt là yếu tố quan trọng.

Công cụ kiểm duyệt của nó hỗ trợ hơn 30 định dạng tệp, cho phép chú thích chi tiết, so sánh phiên bản song song và đang theo dõi các giai đoạn phê duyệt thông qua các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh được thiết kế cho quy trình phê duyệt nhiều lớp.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Kiểm duyệt nâng cao cho hơn 30 định dạng tệp: Kiểm tra và chú thích hình ảnh, video, PDF và thậm chí cả tệp HTML trực tiếp trên nền tảng.

Quy trình phê duyệt tùy chỉnh: Xây dựng quy trình phê duyệt nhiều giai đoạn với tính năng định tuyến tự động dựa trên loại dự án hoặc yêu cầu của các bên liên quan.

Work Intelligence AI: Nhận dự đoán dựa trên trí tuệ nhân tạo về rủi ro dự án và sự chậm trễ trong dòng thời gian dựa trên dữ liệu lịch sử.

Ưu và nhược điểm của Wrike

Ưu điểm:

Khả năng kiểm duyệt toàn diện cho hầu hết các loại tệp tin.

Các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Tích hợp sâu với Adobe Creative Cloud

Nhược điểm:

Đường cong học tập dốc đối với các nhóm mới sử dụng công cụ quản lý dự án doanh nghiệp.

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp và áp đảo.

Các tính năng nâng cao thường yêu cầu mua thêm.

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $10/người dùng/tháng

Kinh doanh: $25/người dùng/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (4.400+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 2.800 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên Capterra:

Tổng thể, trải nghiệm của tôi với Wrike là 3 sao. Nó mạnh mẽ và rõ ràng có khả năng, nhưng việc sử dụng nó cảm thấy nặng nề hơn cần thiết. Đường cong học tập dốc, và ngay cả khi bạn đã hiểu nó, việc sử dụng hàng ngày vẫn không trực quan như các nền tảng khác có thể.

Tổng thể, trải nghiệm của tôi với Wrike là 3 sao. Nó mạnh mẽ và rõ ràng có khả năng, nhưng việc sử dụng nó cảm thấy nặng nề hơn cần thiết. Đường cong học tập dốc, và ngay cả khi bạn đã hiểu nó, việc sử dụng hàng ngày vẫn không trực quan như các nền tảng khác có thể.

4. Asana (Phù hợp nhất cho các nhóm tập trung vào chiến dịch, phối hợp các công việc sáng tạo giữa các bên liên quan đa chức năng)

qua Asana

Asana phát huy hiệu quả khi sản xuất sáng tạo đa chức năng cần đồng bộ với mục tiêu chiến dịch tổng thể. Nó kết nối các công việc cá nhân với các sáng kiến toàn công ty, giúp các bên liên quan hiểu rõ cách mỗi tài sản đóng góp vào mục tiêu lớn hơn.

Hình ảnh và tệp PDF có thể được tải lên để xem xét, với phản hồi được để trực tiếp trên tệp. Trong khi các tính năng chú thích đáp ứng các nhu cầu cơ bản, điểm mạnh của Asana nằm ở tự động hóa quy trình làm việc, cho phép các nhóm xây dựng các luồng phê duyệt có cấu trúc mà không cần phức tạp về kỹ thuật.

Các tính năng nổi bật của Asana

Kiểm duyệt cho hình ảnh và PDF: Thu thập phản hồi với các bình luận được ghim vào các khu vực cụ thể của tài sản sáng tạo của bạn.

Trình tạo quy trình làm việc AI Studio: Tạo các quy trình tự động hóa tùy chỉnh cho các công việc như định tuyến phê duyệt mà không cần viết mã.

Quản lý danh mục đầu tư: Theo dõi nhiều chiến dịch sáng tạo trong một chế độ xem duy nhất để xem trạng thái, hạn chót và phân bổ tài nguyên.

Ưu và nhược điểm của Asana

Ưu điểm:

Giao diện sạch sẽ, trực quan, dễ dàng cho các thành viên mới trong nhóm làm quen.

Các tính năng theo dõi mục tiêu mạnh mẽ kết nối các công việc với mục tiêu của công ty.

Khả năng báo cáo và bảng điều khiển mạnh mẽ

Nhược điểm:

Các tính năng kiểm duyệt cơ bản và thiếu chú thích video.

Yêu cầu về kích thước nhóm có thể không phù hợp với các tổ chức nhỏ.

Việc cài đặt các quy trình làm việc nâng cao có thể phức tạp.

Giá cả của Asana

Miễn phí

Gói Starter: $13.49/người dùng/tháng

Nâng cao: $30,49/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Enterprise+: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (hơn 12.800 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (13.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Theo đánh giá của một người dùng G2:

Các chế độ xem trực quan như danh sách công việc, bảng và dòng thời gian giúp dễ dàng nắm bắt ưu tiên và hạn chót chỉ trong nháy mắt. Ngoài ra, các tính năng tự động hóa và tích hợp giúp giảm thiểu nỗ lực thủ công và đảm bảo mọi thứ luôn đồng bộ… Nhiều công cụ nâng cao như dòng thời gian, mục tiêu và báo cáo chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp hơn, điều này có thể dẫn đến chi phí cao hơn khi nhóm của bạn phát triển.

Các chế độ xem trực quan như danh sách, bảng và dòng thời gian giúp dễ dàng nắm bắt ưu tiên và hạn chót chỉ trong nháy mắt. Ngoài ra, các tính năng tự động hóa và tích hợp giúp giảm thiểu nỗ lực thủ công và đảm bảo mọi thứ luôn đồng bộ… Nhiều công cụ nâng cao như dòng thời gian, mục tiêu và báo cáo chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp hơn, điều này có thể dẫn đến chi phí cao hơn khi nhóm của bạn phát triển.

5. Teamwork (Phù hợp nhất cho các agency tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cần theo dõi chi phí tính phí cùng với chu kỳ phản hồi tài sản)

qua Teamwork

Đối với các agency cần cân bằng giữa việc giao hàng sáng tạo và thanh toán cho khách hàng, Teamwork tích hợp kiểm soát hoạt động với quản lý phản hồi. Nó kết hợp các tính năng kiểm duyệt, theo dõi thời gian và cài đặt quyền truy cập trong một hệ thống được thiết kế cho môi trường dịch vụ khách hàng.

Khách hàng có thể chú thích tệp mà không cần quyền truy cập đầy đủ vào hệ thống backend, giúp quá trình hợp tác trở nên đơn giản. Các mục nhập thời gian được kết nối trực tiếp với các công việc, biến việc theo dõi thời gian tính phí thành một phần của quy trình sản xuất thay vì một quy trình riêng biệt.

Các tính năng tốt nhất của Teamwork

Kiểm duyệt tích hợp với quyền truy cập của khách hàng: Mời khách hàng xem xét và phê duyệt tài nguyên thông qua một liên kết đơn giản, giữ tất cả phản hồi tập trung.

Theo dõi thời gian tích hợp: Theo dõi thời gian cho các công việc và dự án cụ thể để lập hóa đơn chính xác và phân tích lợi nhuận.

Mẫu dự án: Tạo quy trình làm việc tiêu chuẩn cho các dự án sáng tạo phổ biến như chiến dịch thương hiệu hoặc thiết kế lại trang web.

Ưu và nhược điểm của việc làm việc nhóm

Ưu điểm:

Được thiết kế riêng cho các agency với các tính năng quản lý khách hàng và thanh toán.

Các tính năng kiểm duyệt hỗ trợ các định dạng tệp sáng tạo phổ biến.

Theo dõi cột mốc giúp quản lý các dự án dựa trên sản phẩm đầu ra.

Nhược điểm:

Giao diện có thể trông cũ kỹ so với các công cụ hiện đại hơn.

Các tính năng báo cáo nâng cao yêu cầu quyền truy cập nâng cấp.

Giới hạn về tích hợp gốc với một số công cụ thiết kế

Giá cả cho đội ngũ

Miễn phí

Giá: $13.99/người dùng/tháng

Grow: $25.99/người dùng/tháng

Quy mô: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về hợp tác nhóm

G2: 4.4/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (900+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Teamwork?

Một người đánh giá trên G2 đề cập:

Teamwork.com cung cấp các công cụ quản lý dự án toàn diện, bao gồm ngân sách, theo dõi tiến độ, kiểm duyệt, và nhiều tính năng khác. Chúng tôi có các mẫu tùy chỉnh giúp điều chỉnh vai trò và thiết lập mục tiêu mới để nâng cao tính bền vững và năng suất của kinh doanh.

Teamwork.com cung cấp các công cụ quản lý dự án toàn diện, bao gồm ngân sách, theo dõi tiến độ, kiểm duyệt, và nhiều tính năng khác. Chúng tôi có các mẫu tùy chỉnh giúp điều chỉnh vai trò và thiết lập mục tiêu mới để nâng cao tính bền vững và năng suất của kinh doanh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trong báo cáo The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q2 2025, các nền tảng hàng đầu được đánh giá dựa trên khả năng phối hợp thực thi đa chức năng và giảm thiểu rào cản vận hành. Sự khác biệt này đặc biệt quan trọng trong hoạt động sáng tạo, nơi các trì hoãn hiếm khi xuất phát từ công việc thiết kế mà chủ yếu do quy trình phê duyệt, khoảng trống hiển thị và ưu tiên không đồng nhất. Khi đánh giá các công cụ kiểm duyệt và quản lý dự án, hãy tìm các nền tảng có: Kết nối mọi chiến dịch, tài sản hoặc ra mắt sản phẩm với các chỉ số KPI về doanh thu, quy trình bán hàng và tăng trưởng để công việc sáng tạo không bị tách biệt khỏi hiệu quả kinh doanh.

Cung cấp chế độ xem trạng thái chung, thời gian thực cho các bộ phận marketing, thiết kế, pháp lý và lãnh đạo để loại bỏ các cuộc kiểm tra "trạng thái hiện tại là gì?".

Cấu trúc quy trình phê duyệt với các quy trình làm việc được định sẵn, kiểm soát phiên bản và tự động hóa định tuyến để giảm vòng lặp sửa đổi và ngăn chặn việc làm lại của các bên liên quan.

6. Ziflow (Phù hợp nhất cho các nhóm thực hiện quy trình kiểm duyệt chính thức nhiều giai đoạn với so sánh phiên bản song song)

qua Ziflow

Ziflow được thiết kế chuyên biệt cho môi trường kiểm duyệt có cấu trúc. Thay vì hoạt động như một hệ thống quản lý dự án tổng quát, nó tập trung sâu vào độ chính xác của quá trình kiểm duyệt và tài liệu tuân thủ.

Nền tảng hỗ trợ phạm vi rộng của định dạng tệp, cung cấp công cụ đánh dấu nâng cao và tự động chuyển tài nguyên qua các giai đoạn kiểm duyệt đã định sẵn. So sánh phiên bản và nhật ký kiểm tra giúp nền tảng này đặc biệt hữu ích cho các ngành công nghiệp có quy định nghiêm ngặt hoặc các chiến dịch tiếp thị quy mô lớn.

Các tính năng nổi bật của Ziflow

Quy trình kiểm duyệt tự động hóa: Cấu hình quy trình phê duyệt nhiều giai đoạn tự động chuyển tài liệu đến các nhà phê duyệt phù hợp.

So sánh phiên bản nâng cao: So sánh các phiên bản song song hoặc chồng lên nhau để xem chính xác những thay đổi giữa các phiên bản.

Dòng sự kiện tuân thủ: Mọi hành động đánh giá đều được ghi lại với dấu thời gian và thông tin người dùng để đảm bảo trách nhiệm.

Ưu và nhược điểm của Ziflow

Ưu điểm:

Khả năng kiểm tra sâu vượt trội so với hầu hết các công cụ quản lý dự án thông thường.

Các quy trình làm việc tự động hóa giúp giảm bớt việc chuyển tiếp thủ công và theo dõi.

Dòng sự kiện kiểm tra đáp ứng các yêu cầu tuân thủ cho các ngành được quy định.

Nhược điểm:

Phần mềm này tập trung vào kiểm duyệt, vì vậy bạn sẽ cần một công cụ quản lý dự án riêng biệt cho việc quản lý công việc.

Điều này có thể là quá mức cần thiết đối với các nhóm sáng tạo nhỏ có nhu cầu đơn giản.

Giá cả của Ziflow

Miễn phí

Gói Tiêu chuẩn: $249/tháng

Pro: $399/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Ziflow

G2: 4.5/5 (9.300+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Ziflow?

Theo đánh giá của một người dùng Capterra:

Tôi có kinh nghiệm tốt với Ziflow. Tôi có thể trao đổi ý kiến một cách đơn giản và bảo mật với người dùng, khách truy cập và các nhóm trong khi quản lý phản hồi từ bất kỳ trình duyệt nào. Ziflow cung cấp các công cụ thời gian thực, dựa trên nhóm và thân thiện với người dùng cho việc đánh dấu và bình luận.

Tôi có kinh nghiệm tốt với Ziflow. Tôi có thể trao đổi ý kiến một cách đơn giản và bảo mật với người dùng, khách truy cập và các nhóm trong khi quản lý phản hồi từ bất kỳ trình duyệt nào. Ziflow cung cấp các công cụ thời gian thực, dựa trên nhóm và thân thiện với người dùng cho việc đánh dấu và bình luận.

qua Filestage

Nếu bạn thường xuyên phải theo đuổi khách hàng hoặc các bên liên quan bên ngoài để nhận phản hồi, Filestage giúp quá trình xem xét trở nên gần như không có rào cản đối với họ.

Bạn có thể chia sẻ một liên kết đơn giản cho phép người đánh giá bình luận trực tiếp trên hình ảnh, video và tệp PDF mà không cần tạo tài khoản hoặc học cách sử dụng hệ thống mới. Rào cản tham gia thấp này giúp đẩy nhanh quá trình phê duyệt và giảm thiểu trễ do vấn đề đăng nhập hoặc nhầm lẫn công cụ, đặc biệt hữu ích khi phản hồi đến từ những người ngoài nhóm chính của bạn.

Các tính năng nổi bật của Filestage

Kiểm duyệt đa định dạng: Kiểm duyệt hình ảnh, video và tài liệu với các công cụ chú thích nhất quán trên tất cả các loại tệp.

Quyền truy cập cho người đánh giá bên ngoài: Chia sẻ liên kết đánh giá với khách hàng có thể cung cấp phản hồi mà không cần tạo tài khoản.

Nhắc nhở đánh giá tự động: Đặt hạn chót cho phản hồi và để nền tảng tự động hóa việc nhắc nhở các bên liên quan chậm trễ.

Ưu và nhược điểm của Filestage

Ưu điểm:

Rất dễ sử dụng cho các nhà đánh giá bên ngoài.

Nhắc nhở tự động giúp giảm bớt việc theo dõi thủ công.

Giao diện sạch sẽ tập trung vào kiểm tra bản thảo

Nhược điểm:

Khả năng quản lý dự án giới hạn; bạn sẽ cần một công cụ riêng biệt cho việc lập kế hoạch công việc.

Ít tích hợp với các công cụ thiết kế hơn so với các nền tảng quản lý dự án đầy đủ.

Giá cả của Filestage

Miễn phí

Gói Starter: $249/tháng

Kinh doanh: $399/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên Filestage

G2: 4.6/5 (240+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Filestage?

Một người đánh giá trên G2 đã mô tả trải nghiệm của họ với Filestage:

Điều tôi đặc biệt thích ở Filestage. io là khả năng để lại bình luận trực tiếp tại các điểm cụ thể trong video. Điều này giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình chỉnh sửa, vì tôi, với tư cách là trình chỉnh sửa, có thể làm việc từng bước từ điểm này sang điểm khác mà không bị lạc hướng. Việc đánh dấu các điểm bằng hiệu ứng nổi bật đảm bảo rằng không có bình luận nào bị bỏ qua.

Điều tôi đặc biệt thích ở Filestage. io là khả năng để lại bình luận trực tiếp tại các điểm cụ thể trong video. Điều này giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình chỉnh sửa, vì tôi, với tư cách là trình chỉnh sửa, có thể thực hiện công việc từng bước từ điểm này sang điểm khác mà không bị lạc hướng. Việc đánh dấu các điểm bằng hiệu ứng nổi bật đảm bảo rằng không có bình luận nào bị bỏ qua.

8. Hive (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn sử dụng chế độ xem công việc hợp tác kết hợp với chú thích trực tiếp trên tệp)

qua Hive

Nhóm của bạn không cần phải tuân thủ một chế độ xem duy nhất để xem công việc trong Hive. Bạn có thể chuyển đổi giữa các bảng Kanban, biểu đồ Gantt, chế độ xem lịch và bảng tùy thuộc vào yêu cầu của dự án.

Ghi chú trên hình ảnh và PDF được hiển thị trực tiếp trong các công việc, giúp phản hồi luôn gắn liền với sản phẩm thực tế thay vì bị tách ra sang các công cụ khác. Phần mềm này phù hợp với các nhóm muốn linh hoạt trong việc trình bày mà không làm ảnh hưởng đến tính năng kiểm duyệt tích hợp.

Các tính năng nổi bật của Hive

Kiểm duyệt gốc: Ghi chú trực tiếp vào hình ảnh và tệp PDF trong các công việc, với các bình luận được ghim vào địa điểm cụ thể.

Các chế độ xem dự án linh hoạt: Chuyển đổi giữa bảng Kanban, biểu đồ Gantt và chế độ xem lịch để phù hợp với các phong cách công việc khác nhau.

Mẫu hành động: Tạo các quy trình làm việc tiêu chuẩn cho các dự án sáng tạo thông dụng mà bạn có thể triển khai chỉ với vài cú nhấp chuột.

Ưu và nhược điểm của Hive

Ưu điểm:

Kết hợp các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ với tính năng kiểm duyệt tích hợp trong một gói phần mềm tối ưu.

Các chế độ xem linh hoạt phù hợp với các phong cách công việc khác nhau

Các tính năng quản lý tài nguyên giúp ngăn ngừa tình trạng kiệt sức của nhà thiết kế.

Nhược điểm:

Khả năng kiểm tra bản nháp không tiên tiến bằng các công cụ chuyên dụng và thiếu tính năng chú thích video.

Một cộng đồng người dùng nhỏ hơn có nghĩa là có ít mẫu sẵn có hơn.

Giá cả của Hive

Miễn phí

Gói Starter: $1.50/tháng/người dùng

Nhóm: $5/tháng/người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Hive

G2: 4.6/5 (hơn 650 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Hive?

Một người đánh giá trên G2 đề cập :

Phần mềm này được tự động hóa cao, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua việc tự động phân công công việc và sử dụng mẫu dự án, từ đó nâng cao năng suất làm việc. Nó tạo ra sự hợp tác tuyệt vời giữa các thành viên trong nhóm thông qua các cuộc trò chuyện thời gian thực, bình luận và nhiều tính năng khác.

Phần mềm này được tự động hóa cao, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua việc tự động phân công công việc và sử dụng mẫu dự án, từ đó nâng cao năng suất làm việc. Nó tạo ra sự hợp tác tuyệt vời giữa các thành viên trong nhóm thông qua các cuộc trò chuyện thời gian thực, bình luận và nhiều tính năng khác.

9. Notion (Phù hợp nhất cho các nhóm vận hành sáng tạo quản lý bản tóm tắt, hướng dẫn và phản hồi nhẹ nhàng trong một không gian làm việc duy nhất)

qua Notion

Đối với các nhóm coi tài liệu là một phần của quy trình sáng tạo, Notion cung cấp cho bạn một không gian làm việc có thể tùy chỉnh cao để kết nối các bản tóm tắt, hệ thống thương hiệu, kế hoạch chiến dịch và công cụ theo dõi dự án.

Bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu quan hệ phản ánh chính xác quy trình làm việc của mình, liên kết các dự án liên quan và nhúng tệp vào các trang để bình luận theo ngữ cảnh. Mặc dù không cung cấp các công cụ chú thích nâng cao, phần mềm này nổi bật nhờ khả năng tổ chức kiến thức và thực thi trong một môi trường có cấu trúc.

Các tính năng nổi bật của Notion

Cơ sở dữ liệu linh hoạt: Tạo các công cụ theo dõi dự án tùy chỉnh với các thuộc tính được thiết kế riêng cho quy trình làm việc sáng tạo, như loại tài sản hoặc trạng thái phê duyệt.

Notion AI: Tạo bản tóm tắt sáng tạo, tóm tắt ghi chú cuộc họp và soạn thảo tài liệu dự án với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

Cơ sở kiến thức theo phong cách Wiki: Tạo tài liệu liên kết cho hướng dẫn thương hiệu và quy trình làm việc.

Ưu và nhược điểm của Notion

Ưu điểm:

Sự linh hoạt tối đa cho phép bạn tạo ra không gian làm việc chính xác như bạn cần.

Khả năng quản lý tài liệu và kiến thức mạnh mẽ

Nhược điểm:

Không có tính năng kiểm duyệt hoặc chú thích tích hợp; bạn sẽ cần sử dụng công cụ của bên thứ ba.

Đường cong học tập dốc cho các thiết lập không gian làm việc phức tạp

Hiệu suất có thể chậm lại khi sử dụng cơ sở dữ liệu rất lớn.

Giá cả của Notion

Miễn phí

Plus : $12/người dùng/tháng

Kinh doanh : $24/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.7/5 (9.200+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Một người dùng trên Capterra chia sẻ:

Tôi đã có thể lưu trữ ý tưởng chiến dịch, ghi chú của khách hàng và lịch trình trong một nơi duy nhất, loại bỏ các tài liệu bảng tính và sự nhầm lẫn vào phút chót… Tôi không thích việc các trang phức tạp có thể làm cho người mới bắt đầu cảm thấy e ngại, và quá trình onboarding yêu cầu nhiều thảo luận hơn so với các công cụ đơn giản hơn.

Tôi đã có thể lưu trữ ý tưởng chiến dịch, ghi chú của khách hàng và lịch trình trong một nơi duy nhất, loại bỏ các tài liệu bảng tính và sự nhầm lẫn vào phút chót… Tôi không thích việc các trang phức tạp có thể làm cho người mới bắt đầu cảm thấy e ngại, và quá trình onboarding yêu cầu nhiều thảo luận hơn so với các công cụ đơn giản hơn.

10. ProofHub (Phù hợp nhất cho các nhóm cần quản lý dự án với phí cố định, tích hợp kiểm duyệt tệp và phê duyệt)

qua ProofHub

Kiểm soát chi phí có thể ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm của bạn không kém gì các tính năng. Mô hình định giá phí cố định của ProofHub loại bỏ lo ngại về việc tăng chi phí theo số lượng người dùng, giúp việc lập ngân sách trở nên dự đoán được hơn khi nhóm của bạn phát triển.

Bạn có thể tải lên hình ảnh và tệp PDF để chỉnh sửa, quản lý các chủ đề thảo luận theo chuỗi xung quanh từng tài sản và đang theo dõi phê duyệt trong cùng một hệ thống. Phần mềm này phù hợp với các nhóm muốn quản lý dự án một cách đơn giản với tính năng kiểm duyệt tích hợp, mà không cần cấu hình phức tạp như doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của ProofHub

Công cụ kiểm duyệt trực tuyến: Tải lên hình ảnh và tệp PDF để kiểm duyệt với các công cụ đánh dấu cho phép bình luận là tệp đính kèm ở địa điểm chính xác mà chúng tham chiếu.

Chủ đề thảo luận: Giữ các cuộc hội thoại phản hồi được tổ chức gọn gàng trong bối cảnh của các tệp hoặc công việc cụ thể.

Quyền truy cập linh hoạt cho nhóm: Thêm thành viên nhóm khi tổ chức phát triển mà không gây gián đoạn quy trình làm việc.

Ưu và nhược điểm của ProofHub

Ưu điểm:

Cấu trúc giá đơn giản phù hợp cho các nhóm có kích thước khác nhau.

Tính năng kiểm duyệt tích hợp đáp ứng các nhu cầu chú thích cơ bản.

Giao diện thân thiện với người dùng giúp giảm thời gian đào tạo.

Nhược điểm:

Các tính năng kiểm duyệt không tiên tiến bằng các công cụ chuyên dụng và thiếu tính năng chú thích video.

Ít tích hợp với các công cụ thiết kế hơn so với các nền tảng lớn hơn.

Giá cả của ProofHub

Cần thiết: $50/tháng

Kiểm soát tối ưu: $99/tháng

Đánh giá và nhận xét về ProofHub

G2: 4.6/5 (110+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (140+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ProofHub?

Một người đánh giá trên G2 ghi chú:

Trước khi có ProofHub, thông tin quan trọng được phân tán trong email và trò chuyện. Giờ đây, mọi thứ được tập trung, có thể tìm kiếm và dễ dàng truy cập khi cần thiết.

Trước khi có ProofHub, thông tin quan trọng được phân tán trong email và trò chuyện. Giờ đây, mọi thứ được tập trung, có thể tìm kiếm và dễ dàng truy cập khi cần thiết.

Ngừng theo đuổi phản hồi và bắt đầu sáng tạo thông minh ✨

Cuối cùng, các nhóm sáng tạo không cần thêm công cụ quản lý dự án hay kiểm duyệt. Thay vào đó, bạn cần một công cụ làm việc tất cả trong một giúp tổ chức công việc và hiển thị phản hồi để nó luôn có thể thực hiện được.

Khi xem xét các tùy chọn trong danh sách này, đừng chỉ tập trung vào tính năng. Hãy tự hỏi mình:

Liệu điều này có giảm bớt rào cản?

Liệu điều này có giúp quá trình phê duyệt nhanh hơn không?

Liệu điều này có giúp nhóm của tôi duy trì luồng tập trung thay vì bị mắc kẹt trong tình trạng chờ đợi phản hồi?

Và nếu bạn muốn một nền tảng kết hợp các công việc, dòng thời gian, bình luận, phê duyệt và kiểm duyệt sáng tạo vào một không gian làm việc kết nối, ClickUp được thiết kế để làm chính xác điều đó.

Bạn có thể đính kèm thiết kế trực tiếp vào các công việc, thu thập phản hồi trên phiên bản cụ thể đang được xem xét, gán các giai đoạn phê duyệt rõ ràng và xem ai đang làm chậm tiến độ mà không cần phải theo dõi một cách khó xử. Kết quả là, thay vì phải theo dõi cập nhật qua các công cụ khác nhau, nhóm của bạn làm việc trong một không gian chung nơi mọi thứ đều hiển thị, có trách nhiệm và tiến triển.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Kiểm duyệt là toàn bộ quy trình đánh giá và phê duyệt, trong khi chú thích là hành động cụ thể đánh dấu tệp với các bình luận.

Quy trình phê duyệt tự động hóa việc chuyển giao tài sản qua các giai đoạn kiểm duyệt, loại bỏ việc chuyển giao thủ công và thu thập phản hồi sớm hơn trong quá trình.

Đối với nhiều nhóm, tính năng kiểm duyệt tích hợp sẵn đã đủ. Tuy nhiên, các nhóm có yêu cầu tuân thủ phức tạp hoặc nhu cầu video khối lượng lớn vẫn có thể hưởng lợi từ một công cụ chuyên dụng tích hợp với nền tảng quản lý dự án của họ.

Tính năng kiểm duyệt tập trung phản hồi của khách hàng trực tiếp trên tài sản sáng tạo, loại bỏ sự nhầm lẫn từ các chủ đề email phân tán và đảm bảo phản hồi được liên kết với phiên bản tệp chính xác.