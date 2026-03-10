Claude vs. Gemini vs. ChatGPT cho công việc trong [năm]

Hầu hết các nhóm lãng phí hàng giờ tranh luận về việc chọn mô hình AI nào, chỉ để phát hiện ra lựa chọn của họ không thể xử lý một nửa công việc thực tế. Hoặc tệ hơn, họ phải trả tiền cho ba gói đăng ký khác nhau vì không có công cụ nào có thể làm tất cả.

Hướng dẫn này phân tích thời điểm nên sử dụng Claude, Gemini hoặc ChatGPT cho các công việc thực tế như viết, lập trình và nghiên cứu.

Chúng tôi cũng hướng dẫn bạn cách tránh tình trạng hỗn loạn do sự phát triển không kiểm soát của các công cụ, mô hình và nền tảng AI.

Claude, Gemini và ChatGPT là gì?

Bạn đã nghe qua các tên gọi, nhưng việc chọn mô hình nào phù hợp cho công việc thực tế lại khó khăn hơn bạn tưởng. Nhóm thường rơi vào tình trạng phân tích quá mức, cố gắng xác định mô hình trợ lý AI nào là "tốt nhất", chỉ để cuối cùng chọn một mô hình dựa trên demo ấn tượng nhưng lại vô dụng cho công việc thực tế của họ.

Điều này dẫn đến lãng phí thời gian, đồng nghiệp bực bội và một gói đăng ký khác bị bỏ xó.

Dưới đây là ba mô hình chính:

ChatGPT: Được phát triển bởi OpenAI, đây là trợ lý AI mà hầu hết mọi người đều biết đến. Nó là một công cụ đa năng, có khả năng làm nhiều việc, nổi tiếng với tốc độ xử lý nhanh và hệ sinh thái plugin khổng lồ.

Claude: Được phát triển bởi Anthropic, mô hình này được xây dựng với trọng tâm là an toàn và suy luận giống con người. Claude thường tạo ra các phản hồi chi tiết hơn, dài hơn, mà nhiều người dùng mô tả là "sâu sắc" hơn — mặc dù điều này có thể thay đổi tùy theo công việc.

Gemini: Đây là mô hình AI của Google, được thiết kế để hoạt động nhanh chóng và tích hợp sâu với công cụ tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google. Đây là lựa chọn hàng đầu cho thông tin thời gian thực và các công việc đa phương tiện liên quan đến hình ảnh hoặc giọng nói.

Cả ba đều được xây dựng trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), nhưng chúng được đào tạo với các mục tiêu khác nhau. Điều này có nghĩa là cùng một lệnh có thể cho ra ba kết quả hoàn toàn khác nhau.

Trong quá trình thử nghiệm của chúng tôi, cùng một yêu cầu viết nội dung tiếp thị đã cho ra kết quả khác biệt đáng kể: ChatGPT ưu tiên tốc độ và sự đa dạng, Claude tập trung vào sự nhất quán về giọng điệu, còn Gemini cung cấp nhiều bối cảnh thực tế hơn.

Để hiểu rõ hơn về công nghệ đằng sau các trợ lý AI này, hãy xem video giải thích công nghệ đằng sau ChatGPT và cách các mô hình ngôn ngữ lớn xử lý và tạo ra phản hồi:

Hiểu rõ các đặc điểm cốt lõi của các mô hình này giúp bạn chọn công cụ phù hợp cho từng công việc.

Tiếp theo: Hiệu suất của chúng trong công việc cần làm.

Claude vs. Gemini vs. ChatGPT: Ưu điểm và nhược điểm

Nhóm của bạn đã chán ngán với những so sánh chung chung không áp dụng được vào công việc thực tế. Bạn không cần điểm số đánh giá; bạn cần biết liệu một mô hình AI có giúp tiết kiệm thời gian hay tạo ra thêm công việc dọn dẹp. Chọn sai mô hình có nghĩa là bạn phải chịu đựng những nhược điểm của nó — như một mô hình AI quá chậm cho các câu hỏi nhanh hoặc một mô hình tự tin đưa ra những thông tin không chính xác.

Dưới đây là phân tích chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của từng mô hình.

Chiều Claude ChatGPT Gemini Phù hợp nhất cho Lý luận phức tạp, tài liệu dài, viết lách tinh tế Đa năng, mã, hệ sinh thái plugin Thông tin thời gian thực, tốc độ, tích hợp với Google Phong cách viết Tự nhiên, suy nghĩ kỹ lưỡng, ít cứng nhắc. Có khả năng nhưng có thể cảm thấy cứng nhắc theo công thức. Hàm, đôi khi súc tích Lập trình Khả năng gỡ lỗi và giải thích mạnh mẽ Sinh ra và lặp lại xuất sắc Có khả năng nhưng thiếu nhất quán Cửa sổ bối cảnh Lên đến 1 triệu token (API); 200.000 token tiêu chuẩn Lên đến 1 triệu token (GPT-4.1 API); 128.000 token cho GPT-4o/GPT-5 Pro Lên đến 2 triệu token (Gemini 1.5 Pro); mô hình lớn nhất hiện có. Tốc độ Chậm hơn, cẩn thận hơn Nhanh Nhanh nhất Nhược điểm Phản hồi chậm, giới hạn tích hợp Có thể tạo ra nội dung một cách tự tin và chi tiết. Chất lượng không đồng đều, khả năng suy luận yếu.

Tóm lại:

Claude vượt trội về độ sâu và công việc đòi hỏi xử lý tài liệu phức tạp. ChatGPT cung cấp phạm vi rộng hơn và các công cụ dành cho nhà phát triển. Gemini mang lại tốc độ nhanh nhất và truy cập vào thông tin thời gian thực.

Chi phí ẩn của việc làm sai điều này là rất lớn. Khi bạn yêu cầu một nhà phát triển sử dụng mô hình AI kém trong mã hóa, hoặc một nhà văn sử dụng mô hình có giọng điệu máy móc, bạn không chỉ nhận được kết quả kém chất lượng. Bạn còn làm suy giảm niềm tin của họ vào AI như một công cụ hữu ích, khiến việc triển khai bất kỳ dự án AI nào trong tương lai trở nên khó khăn hơn.

👀 Bạn có biết: Các nghiên cứu cho thấy công cụ AI phù hợp có thể giảm thời gian viết xuống 65%.

📮ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau.

Mô hình AI tốt nhất cho các công việc thông thường

Đã đến lúc chuyển từ những ưu điểm chung sang các công việc cụ thể hàng ngày và xác định người chiến thắng cho từng công việc.

Viết và tạo/lập nội dung

Nhóm marketing của bạn cần nội dung có giọng điệu tự nhiên, không cứng nhắc. Nhóm truyền thông cần soạn thảo thông báo nội bộ với giọng điệu phù hợp. Sử dụng AI không phù hợp ở đây có thể dẫn đến hàng giờ chỉnh sửa, và kết quả thường là nội dung nhạt nhẽo, chung chung, không đạt được mục tiêu.

Đối với các công việc như viết và tạo/lập nội dung, Claude là người chiến thắng.

Nhiều nhóm nội dung cho biết phong cách viết của Claude tự nhiên hơn và ít theo công thức hơn. Trong các thử nghiệm người dùng, nó thường thể hiện ưu thế trong việc duy trì giọng điệu thương hiệu nhất quán trên các tài liệu dài.

Vai trò của ChatGPT: Nó vẫn là một công cụ mạnh mẽ. Sử dụng nó để brainstorming, tạo dàn ý hoặc xây dựng bản nháp sơ bộ trong vài giây khi tốc độ quan trọng hơn sự hoàn thiện.

Vai trò của Gemini: Nó phù hợp nhất cho nội dung cần cập nhật tin tức về sự kiện, như bản tóm tắt tin tức hàng tuần cho nhóm của bạn. Tuy nhiên, phong cách viết của nó có thể khô khan và thiếu sự sáng tạo so với hai mô hình còn lại.

Ví dụ: Đối với các tác vụ viết quan trọng như đề xuất cho khách hàng hoặc email cho lãnh đạo, hãy bắt đầu với bản nháp của Claude và để con người chỉnh sửa. Điều này gần như luôn nhanh hơn so với việc yêu cầu một mô hình khác tự chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại nhiều lần.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nhóm sử dụng ClickUp có thể sử dụng ClickUp Brain, mô hình AI tích hợp trong ClickUp, để tạo nội dung theo phong cách và giọng điệu mong muốn.

Lập trình và phát triển mã

Nhóm kỹ thuật của bạn đang gặp khó khăn. Họ hoặc đang sử dụng một mô hình AI có thể tạo mã nhanh chóng nhưng không thể giải thích logic của chính nó, hoặc một mô hình giỏi giải thích khái niệm nhưng chậm trong việc tạo mã mẫu. Sự mâu thuẫn này làm chậm chu kỳ phát triển và dẫn đến sự thất vọng.

Kết quả là một quyết định chia đều: Claude cho việc hiểu và gỡ lỗi, và ChatGPT cho việc tạo mã nhanh chóng.

Ưu điểm của Claude: Nó giỏi hơn trong việc phân tích logic phức tạp và giải thích tại sao một đoạn mã bị lỗi. Cung cấp cho nó một kho mã lớn, và cửa sổ ngữ cảnh khổng lồ của nó cho phép nó hiểu bức tranh tổng thể, khiến nó trở thành một đối tác gỡ lỗi mạnh mẽ.

Ưu điểm của ChatGPT: Nó được thiết kế cho tốc độ và khả năng lặp lại. Đối với việc tạo các hàm tiêu chuẩn, viết các bài kiểm tra đơn vị hoặc lấy mã mẫu trên trang, nó cực kỳ nhanh chóng và nhất quán. Các mô hình cơ bản của ChatGPT cũng cung cấp sức mạnh cho GitHub Copilot, giúp các nhà phát triển quen thuộc với một công cụ có thể dễ dàng làm quen với công cụ kia.

Gemini là một lựa chọn thứ ba có khả năng nhưng ít đáng tin cậy hơn, hữu ích cho việc tra cứu nhanh hoặc lập trình cho các dịch vụ của Google. Thực tế đối với hầu hết các nhóm kỹ thuật là việc có thể truy cập cả Claude và ChatGPT là thiết lập lý tưởng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trợ lý AI Codegen trong ClickUp là trợ lý AI tự động giúp bạn viết và gỡ lỗi mã nguồn, mở yêu cầu kéo (PR), cập nhật tài liệu kỹ thuật, soạn thảo ghi chú phát hành và nhật ký thay đổi, và nhiều hơn nữa.

Nghiên cứu và phân tích dữ liệu

Khi nói đến nghiên cứu và phân tích dữ liệu, nhóm của bạn cần tổng hợp thông tin, nhưng họ đang nhận được kết quả mâu thuẫn. Một người sử dụng mô hình AI đưa ra thông tin lỗi thời, trong khi người khác cố gắng phân tích một báo cáo mới bằng công cụ không thể xử lý toàn bộ tài liệu.

Điều này dẫn đến dữ liệu sai lệch, thời gian lãng phí cho việc kiểm tra sự thật và các quyết định dựa trên thông tin không chính xác.

Công cụ phù hợp phụ thuộc vào nguồn tài liệu của bạn. Gemini vượt trội trong nghiên cứu về các sự kiện hiện tại, trong khi Claude là lựa chọn hàng đầu cho phân tích tài liệu hiện có.

Điểm mạnh của Gemini: Tích hợp trực tiếp với Google Search cho phép Gemini truy cập web thời gian thực. Khi bạn cần biết những gì đã xảy ra trong tuần này hoặc thu thập xu hướng mới nhất của ngành, Gemini cung cấp câu trả lời cập nhật với ít ảo giác hơn.

Điểm mạnh của Claude: Khi bạn đã có tài liệu nguồn—như bản ghi chép phỏng vấn khách hàng hoặc báo cáo tài chính quý—cửa sổ ngữ cảnh khổng lồ của Claude là một bước đột phá. Bạn có thể tải lên một tài liệu dài như sách và đặt câu hỏi chi tiết, nhận được tổng hợp và phân tích đáng tin cậy.

ChatGPT nằm ở giữa, cung cấp sự cân bằng khá tốt nhưng yêu cầu sự giám sát nhiều hơn.

Quy trình làm việc cho người dùng chuyên nghiệp: Sử dụng Gemini để thu thập các bài viết và nguồn tài liệu mới nhất, sau đó đưa các tài liệu đó vào Claude để tạo ra một bản tóm tắt chi tiết và tinh tế.

Các câu hỏi nhanh và công việc hàng ngày

Đôi khi bạn chỉ cần một câu trả lời nhanh chóng. Bạn không đang viết một cuốn tiểu thuyết hay gỡ lỗi một tàu vũ trụ; bạn đang chỉnh sửa một câu văn cứng nhắc trong email hoặc yêu cầu giải thích đơn giản về một thuật ngữ vừa nghe được trong cuộc họp.

Sử dụng một mô hình AI chậm chạp và cồng kềnh cho các công việc này giống như dùng búa tạ để đập vỏ hạt dẻ – đó là sự lãng phí và làm chậm tiến độ của bạn. Đối với hỗ trợ hàng ngày, độ trễ thấp và tính sẵn sàng là những yếu tố quan trọng nhất.

Đối với các yêu cầu tạm thời này, ChatGPT là người chiến thắng nhờ tốc độ và tính linh hoạt vô song của nó.

Thời gian phản hồi nhanh chóng và khả năng ghi nhớ cuộc hội thoại ổn định khiến nó trở thành trợ lý hoàn hảo cho hàng trăm tình huống "nhanh lên, giúp tôi với cái này" xuất hiện trong ngày làm việc.

Gemini có tốc độ tương đương và là lựa chọn tốt hơn nếu câu hỏi của bạn liên quan đến sự kiện hiện tại hoặc điều gì đó trong hệ sinh thái Google. Phản hồi của Claude thường chi tiết hơn, điều này có thể khiến bạn cảm thấy chậm hơn khi chỉ cần câu trả lời nhanh. Đối với các câu hỏi nhanh, phản hồi mặc định ngắn gọn của ChatGPT thường mang lại cảm giác nhanh nhẹn hơn.

Cách chọn mô hình AI phù hợp cho nhóm của bạn

Ưu tiên cá nhân thì dễ dàng, nhưng mở rộng AI cho một nhóm thì khó khăn. Nếu để mọi người tự chọn công cụ của mình, bạn sẽ sớm đối mặt với cơn ác mộng của sự lan tràn AI. Bạn sẽ có các quy trình làm việc bị phân mảnh, kết quả không nhất quán và hàng chục gói đăng ký AI khác nhau trên thẻ công ty mà không có sự giám sát nào. Sự hỗn loạn này lãng phí tiền bạc và khiến việc hợp tác trở nên bất khả thi.

Việc chọn mô hình AI "tốt nhất" không quan trọng bằng việc xây dựng một chiến lược mà nhóm của bạn thực sự có thể tuân theo. Trước khi commit, bạn cần có một khung quyết định.

Kiểm tra các công việc có khối lượng lớn nhất của bạn: Đừng tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng hiếm hoi và độc đáo. Hãy tập trung vào những gì nhóm của bạn thực hiện hàng ngày: viết nội dung tiếp thị, gỡ lỗi mã hoặc tóm tắt các cuộc gọi bán hàng.

Xem xét nhu cầu tích hợp: Nhóm của bạn có sử dụng Google Workspace không? Gemini có lợi thế sân nhà. Họ có phải là người dùng thường xuyên của các công cụ phát triển không? Hệ sinh thái của ChatGPT khó có thể bị đánh bại.

Đánh giá yêu cầu về ngữ cảnh: Bạn có thường xuyên tham gia vào công việc với các tài liệu dài, bài nghiên cứu hoặc các dự án lập trình quy mô lớn không? Cửa sổ ngữ cảnh vượt trội của Claude là một tính năng quan trọng, không chỉ là một tiện ích bổ sung.

Xem xét quản trị AI: Ai có quyền truy cập vào các công cụ nào? Dữ liệu công ty nào an toàn để chia sẻ với AI bên ngoài? Làm thế nào để theo dõi việc sử dụng và chi phí?

Chi phí ẩn khi cho phép mọi người sử dụng cả ba mô hình này tích lũy rất nhanh. Các gói đăng ký cao cấp chồng chéo nhau, và sự phiền phức khi chuyển đổi giữa các ứng dụng cho các công việc khác nhau làm giảm năng suất.

Giải pháp lý tưởng không phải là chọn một mô hình và chấp nhận những hạn chế của nó. Đó là tận dụng sức mạnh của tất cả chúng mà không gây ra sự hỗn loạn.

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng trống kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật.

Cách ClickUp Brain kết hợp Claude, Gemini và ChatGPT

Chọn một mô hình AI có nghĩa là phải chấp nhận những hạn chế của nó. Bạn muốn khả năng viết của Claude, tốc độ của ChatGPT và dữ liệu thời gian thực của Gemini, nhưng việc có cả ba nghĩa là phải mở nhiều tab, trả tiền cho các gói đăng ký trùng lặp và liên tục sao chép-dán ngữ cảnh từ cửa sổ trò chuyện này sang cửa sổ trò chuyện khác. Tình trạng phân tán AI này là một kẻ giết chết năng suất nghiêm trọng.

Bạn không cần phải chọn chỉ một. Truy cập nhiều mô hình AI từ một Không gian Làm việc ClickUp với ClickUp Brain. Sử dụng khả năng suy luận của Claude cho các công việc chung, sự linh hoạt của ChatGPT cho công việc sáng tạo và tốc độ của Gemini cho câu trả lời nhanh chóng — trong khi ClickUp Brain tự nó cung cấp các phản hồi nhận thức ngữ cảnh dựa trên dữ liệu thực tế của Không gian Làm việc của bạn.

Dưới đây là cách ClickUp Brain đơn giản hóa việc truy cập đa mô hình:

Truy cập đa mô hình ngôn ngữ lớn (Multi-LLM): Tận hưởng ưu điểm của tất cả các mô hình mà không cần rời khỏi ClickUp. Sử dụng khả năng suy luận mạnh mẽ của Claude cho phân tích sâu, tính linh hoạt của ChatGPT cho các công việc sáng tạo và tốc độ của Gemini cho câu trả lời nhanh chóng, tất cả từ một nơi duy nhất.

Trí tuệ nhân tạo nhận thức ngữ cảnh: Vì ClickUp Brain hoạt động ngay trong môi trường công việc của bạn, nó đã có sẵn ngữ cảnh. Nó hiểu các dự án, công việc và tài liệu của bạn, nên bạn không bao giờ phải lãng phí thời gian với các lời nhắc nhở như “Như một lời nhắc nhở, tôi là một quản lý dự án đang làm việc trên…” nữa.

Tìm kiếm thống nhất: Ngừng tìm kiếm thông tin. Hỏi một câu hỏi, và ClickUp Connected Search sẽ ngay lập tức quét mọi thứ—công việc, bình luận, ClickUp Tài liệu và thậm chí các ứng dụng kết nối—để tìm câu trả lời.

AI hành động: ClickUp Brain không chỉ là một chatbot. Chỉ cần @đề cập Brain trong bình luận công việc hoặc ClickUp Chat để nó thực hiện các hành động như tạo công việc con, cập nhật trạng thái dự án hoặc soạn thảo email theo dõi. Nó biến AI từ một trợ lý thụ động thành một thành viên tích cực trong nhóm.

Bỏ qua việc chuyển đổi ngữ cảnh mà các công cụ AI độc lập yêu cầu với ClickUp Brain.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì sử dụng một hoặc hai mô hình AI, tại sao không có một nhóm các trợ lý AI tự động? Đó chính là điều bạn sẽ có được với Super Agents trong ClickUp!

Cuộc tranh luận giữa Claude, Gemini và ChatGPT trở nên ít quan trọng hơn khi bạn có thể truy cập tất cả chúng thông qua một Không gian Làm việc ClickUp.

Với ClickUp, bạn có thể sử dụng mô hình AI phù hợp cho bất kỳ công việc nào thay vì bị giới hạn trong một giải pháp mô hình duy nhất. Hơn nữa, AI trong ClickUp đã hiểu rõ công việc, quyền truy cập và mục tiêu của nhóm bạn — khác biệt so với các trợ lý chung chung.

Câu hỏi thường gặp

Claude nổi trội trong các công việc đòi hỏi suy luận sâu sắc và tinh tế, như phân tích tài liệu dài hoặc tạo nội dung theo giọng điệu thương hiệu cụ thể.

Đối với văn bản chuyên nghiệp, mượt mà và ít cần chỉnh sửa, Claude thường là lựa chọn tốt hơn, trong khi ChatGPT nhanh hơn cho việc brainstorming và tạo bản nháp đầu tiên.

Đúng vậy, một nền tảng tích hợp như ClickUp cung cấp truy cập đa mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cho phép các nhóm tận dụng thế mạnh của các mô hình khác nhau cho các công việc khác nhau trong cùng một quy trình làm việc.

Các gói trả phí mang lại nhiều lợi ích cho người dùng thường xuyên, nhưng một không gian làm việc tích hợp với truy cập đa mô hình tích hợp thường là giải pháp gọn gàng và hiệu quả hơn cho các nhóm.