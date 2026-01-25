Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Clipto AI để sử dụng

Hầu hết các nhóm không nhận ra rằng công cụ chuyển đổi văn bản của họ đang tạo ra một vấn đề thứ hai: ghi chú cuộc họp bị mắc kẹt trong một ứng dụng trong khi công việc thực tế lại nằm ở một ứng dụng khác. Với hầu hết các cuộc hội thoại cần được ghi lại và phân tích, các nhóm cần các công cụ chuyển đổi văn bản thực sự tích hợp với quy trình làm việc của họ thay vì thêm vào đống ứng dụng không liên kết ngày càng tăng.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn khám phá 10 công cụ thay thế Clipto AI giải quyết các vấn đề khác nhau—từ hợp tác thời gian thực đến độ chính xác chuyên nghiệp—để bạn có thể tìm được công cụ thực sự phù hợp với quy trình công việc của mình thay vì phải điều chỉnh quy trình công việc để phù hợp với công cụ.

Tại sao nên chọn các lựa chọn thay thế cho Clipto AI?

Các công cụ thay thế Clipto AI là những công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tạo ghi chú cuộc họp và chuyển đổi âm thanh thành văn bản, làm giải pháp thay thế khi Clipto.ai không đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn có thể đang tìm kiếm một giải pháp thay thế nếu bạn là thành viên của một nhóm sản phẩm cần ghi chú cuộc họp được tích hợp trực tiếp vào kế hoạch dự án, một người tạo nội dung cần chỉnh sửa âm thanh bằng cách chỉnh sửa văn bản, hoặc một chuyên gia pháp lý yêu cầu độ chính xác được đảm bảo. Thường thì việc tìm kiếm giải pháp thay thế bắt đầu từ một vấn đề cốt lõi: công cụ hiện tại của bạn là một ngõ cụt về thông tin.

Sự bực bội tích tụ khi bạn nhận ra rằng bản ghi cuộc họp của mình bị cô lập trong một ứng dụng trong khi các công việc và dự án lại nằm ở một nơi hoàn toàn khác. Sự thiếu kết nối này buộc bạn phải sao chép và dán thủ công các mục hành động, quyết định và ghi chú, dẫn đến "Context Sprawl " — khi các nhóm lãng phí 25% thời gian làm việc trong tuần để tìm kiếm thông tin cần thiết qua các ứng dụng không kết nối, tìm kiếm tệp tin và lặp lại các cập nhật trên nhiều nền tảng — điều này lãng phí thời gian và tăng nguy cơ lỗi. Các việc cần theo dõi quan trọng bị lạc trong quá trình này, và sự đồng bộ của nhóm bị ảnh hưởng vì không có nguồn thông tin chính xác duy nhất.

Công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản được hỗ trợ bởi AI phù hợp sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp quá trình chuyển đổi giọng nói thành văn bản vào một quy trình làm việc kết nối, chứ không phải là một sản phẩm độc lập.

Trước khi chọn một giải pháp thay thế cho Clipto.ai, hãy xem xét những gì nhóm của bạn thực sự cần:

Chuyển đổi văn bản thời gian thực so với chuyển đổi theo lô: Việc cần làm là ghi chú trực tiếp trong cuộc họp hay có thể tải lên bản ghi âm sau đó?

Yêu cầu tích hợp: Công cụ có cần tự động gửi dữ liệu đến Công cụ có cần tự động gửi dữ liệu đến phần mềm quản lý dự án , CRM hoặc các kênh giao tiếp của bạn không?

Ngưỡng độ chính xác: Độ chính xác ở mức AI có thể chấp nhận được, hay việc cần làm là đảm bảo bản chép lời được kiểm tra bởi con người cho các trường hợp sử dụng chuyên nghiệp như các thủ tục pháp lý?

Ngân sách và kích thước nhóm: Bạn là người dùng cá nhân có nhu cầu thỉnh thoảng hay là nhóm doanh nghiệp cần chuyển đổi hàng nghìn giờ cuộc họp mỗi tháng?

Các lựa chọn thay thế Clipto AI trong nháy mắt

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Các nhóm muốn tích hợp chuyển đổi văn bản với quản lý dự ánKích thước nhóm: Từ nhóm nhỏ đến doanh nghiệp AI Notetaker, Brain, Clips, tạo/lập công việc từ ghi chú, tự động hóa, Không gian Làm việc thống nhất. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Otter. ai Chuyển đổi văn bản cuộc họp thời gian thực và hợp tácKích thước nhóm: Nhóm nhỏ đến trung bình Phiên âm trực tiếp, ID giọng nói, trò chuyện AI Q&A, đánh dấu cộng tác, tự động tham gia. Kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí từ $16.99/người dùng/tháng Fireflies. ai Nhóm bán hàng cần tích hợp CRM và trí tuệ cuộc hội thoạiKích thước nhóm: Nhóm doanh thu Tự động kết nối, tóm tắt AI, theo dõi chủ đề, đồng bộ hóa CRM, lưu trữ có thể tìm kiếm. Kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí từ $18/người dùng/tháng Descript Người tạo nội dung chỉnh sửa podcast và video bằng công cụ chỉnh sửa dựa trên văn bảnKích thước nhóm: Người tạo, đội ngũ tiếp thị Chỉnh sửa văn bản, Overdub, Studio Sound, chỉnh sửa đa kênh, xuất file. Kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí từ $24/người dùng/tháng Transkriptor Chuyển đổi văn bản đa ngôn ngữ cho các nhóm toàn cầuKích thước nhóm: Nhóm quốc tế Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ, dịch tự động, ID giọng nói, chuyển đổi văn bản dựa trên tệp tải lên. Gói miễn phí, Kế hoạch trả phí từ $9.99/tháng Rev Độ chính xác chuyên nghiệp với chuyển đổi văn bản do con người thực hiệnKích thước nhóm: Pháp lý, y tế, báo chí Chuyển đổi văn bản do con người thực hiện, chuyển đổi văn bản bằng AI, phụ đề, phụ đề tiếng nước ngoài. $1.99/phút cho dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản do con người thực hiện, các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29.99/người dùng/tháng Happy Scribe Quy trình tạo phụ đề và chú thíchKích thước nhóm: Nhóm sản xuất video và người tạo Trình chỉnh sửa phụ đề, xuất nhiều định dạng, chuyển đổi bằng con người, dịch thuật. Gói miễn phí, Kế hoạch trả phí từ $17/tháng Fathom Đội ngũ bán hàng muốn ghi âm miễn phí không giới hạn với đồng bộ CRMKích thước đội ngũ: Khởi nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ Ghi âm không giới hạn, điểm nhấn AI, đồng bộ hóa CRM, tóm tắt tức thì. Miễn phí vĩnh viễn, Kế hoạch trả phí từ $18/người dùng/tháng Tactiq Chuyển đổi văn bản dựa trên trình duyệt mà không cần cuộc họp với botKích thước nhóm: Các nhóm quan tâm đến bảo mật Phần mở rộng Chrome, bản chép lời thời gian thực trên thanh bên, lời nhắc AI, xuất file. Kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí từ $12/người dùng/tháng Whisper (OpenAI) Nhóm phát triển và các đội ngũ chú trọng bảo mật cần dịch thuật tại chỗKích thước nhóm: Đội ngũ kỹ thuật Xử lý cục bộ, chuyển đổi văn bản đa ngôn ngữ, mã nguồn mở, sử dụng offline. Miễn phí (mã nguồn mở), API từ $0.006/phút

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Clipto AI để sử dụng

Các công cụ sau đây đại diện cho những lựa chọn thay thế tốt nhất cho Clipto AI trong các trường hợp sử dụng khác nhau. Mỗi công cụ được đánh giá dựa trên độ chính xác của chuyển đổi văn bản, khả năng tích hợp, tính năng AI và chức năng hợp tác nhóm để giúp bạn tìm ra giải pháp hoàn hảo cho quy trình làm việc của mình.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn tích hợp chuyển đổi văn bản AI với quản lý dự án)

Biến mọi cuộc gọi thành công việc và quyết định bằng ClickUp AI Cuộc họp Notetaker

Nhóm của bạn có cảm thấy mệt mỏi khi ghi chú cuộc họp bị lạc trong một ứng dụng trong khi công việc thực tế diễn ra ở ứng dụng khác? Tình trạng phân tán công cụ này là một "kẻ giết chết" năng suất, buộc bạn phải liên tục chuyển tab và sao chép-dán thủ công các mục từ bản chép lời vào công cụ quản lý dự án. Quy trình tẻ nhạt này không chỉ chậm chạp mà còn dễ xảy ra lỗi của con người, dẫn đến việc bỏ lỡ hạn chót và sự không đồng bộ giữa các thành viên trong nhóm.

Giữ cho nhóm của bạn tập trung và tổ chức bằng cách tích hợp chuyển đổi văn bản trực tiếp vào các dự án của bạn với ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp. Luôn tham gia đầy đủ vào các cuộc gọi Zoom, Google Meet hoặc Microsoft Teams nhờ ClickUp AI Notetaker. Không bao giờ bỏ lỡ chi tiết nào trong các cuộc họp của bạn — ClickUp AI Notetaker tự động tham gia, ghi âm và chuyển đổi văn bản các cuộc gọi của bạn, xác định người nói và tạo ra các tóm tắt ngắn gọn, được hỗ trợ bởi AI.

Nhận bản ghi chép cuộc họp thời gian thực và tóm tắt do AI hỗ trợ với ClickUp AI Notetaker

Giữ cho nhóm của bạn luôn đồng bộ sau mỗi cuộc gọi bằng cách tự động đồng bộ hóa bản ghi âm, tóm tắt và các nhiệm vụ hành động vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn dưới dạng tài liệu riêng tư. Biến các ghi chú tĩnh thành kiến thức có thể tìm kiếm và thực thi với ClickUp Brain. Nhận câu trả lời ngay lập tức về bất kỳ cuộc họp nào trong quá khứ, vì ClickUp Brain trích xuất thông tin từ bản ghi âm, các công việc liên quan và tài liệu kết nối.

Biến mọi bản ghi cuộc họp thành tài liệu có thể tìm kiếm với ClickUp Brain

Điều này tạo ra một nguồn thông tin duy nhất, đảm bảo các quyết định được đưa ra trong cuộc họp được chuyển đổi trực tiếp thành tiến độ dự án.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ghi lại mọi chi tiết một cách dễ dàng: Trợ lý ghi chú AI ClickUp tự động tham gia các cuộc họp đã lên lịch để ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt cuộc hội thoại. Nó nhận diện người nói và Trợ lý ghi chú AI ClickUp tự động tham gia các cuộc họp đã lên lịch để ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt cuộc hội thoại. Nó nhận diện người nói và trích xuất các mục cần thực hiện , đồng bộ hóa mọi thứ trực tiếp vào không gian làm việc của bạn để bạn có thể tập trung vào cuộc thảo luận thay vì lo lắng về việc ghi chép.

Trả lời ngay lập tức, không cần tìm kiếm: ClickUp Brain hoạt động như trợ lý kiến thức AI của bạn, hiểu bối cảnh trên toàn bộ không gian làm việc. Hỏi về các cuộc họp trước đây và nhận câu trả lời ngay lập tức từ bản chép lời, tài liệu và bình luận công việc — không còn phải lục lọi qua các bản ghi âm.

Giao tiếp trực quan, tra cứu dễ dàng: ClickUp Clips cho phép bạn ghi lại và chia sẻ tin nhắn video không đồng bộ với tính năng chuyển đổi văn bản tự động. Tránh các cuộc họp không cần thiết và giải thích các ý tưởng phức tạp một cách trực quan, trong khi mỗi clip trở thành một bản ghi văn bản có thể tìm kiếm cho việc tham khảo trong tương lai.

Tự động hóa quy trình làm việc từ các cuộc hội thoại: ClickUp Automations kết nối kết quả chuyển đổi văn bản trực tiếp với quy trình của bạn. Tự động tạo công việc từ các mục cần thực hiện, thông báo cho thành viên nhóm khi họ được đề cập trong ghi chú của cuộc họp, hoặc đẩy nhanh tiến độ dự án dựa trên các quyết định được ghi lại trong bản ghi âm.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Không gian làm việc thống nhất loại bỏ tình trạng phân tán công việc: Thông tin từ cuộc họp được chuyển trực tiếp vào các công việc, giảm bớt công việc thủ công khi chuyển đổi thông tin giữa các ứng dụng.

AI hiểu bối cảnh công việc của bạn: ClickUp Brain kết nối nội dung cuộc họp với dự án, công việc và lịch sử không gian làm việc của bạn.

Phù hợp với mọi kích thước nhóm hoặc quy trình làm việc: Các tính năng chuyển đổi văn bản và AI được điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm, với Các tính năng chuyển đổi văn bản và AI được điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm, với các chế độ xem và tự động hóa có thể tùy chỉnh trong ClickUp.

Nhược điểm:

Người dùng mới sử dụng các nền tảng quản lý dự án toàn diện sẽ cần thời gian để làm quen.

Trải nghiệm ứng dụng di động không hoàn toàn giống với phiên bản desktop đối với một số tính năng nâng cao.

Bạn sẽ cần dành thời gian cho quá trình thiết lập ban đầu để tối ưu hóa quy trình làm việc.

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về ClickUp.

Sau khi thử nghiệm nhiều nền tảng khác nhau trong suốt sự nghiệp làm Quản lý Dự án, tôi có thể khẳng định ClickUp đã trở thành công cụ yêu thích của tôi. Đây là một công cụ toàn diện cho phép tôi tổ chức tất cả dự án tại một nơi nhờ vào các không gian, bảng và chế độ xem tùy chỉnh. Tôi không chỉ theo dõi công việc mà còn quản lý nhà cung cấp, chiến dịch và tài liệu, giúp tôi có cái nhìn tổng quan về mọi thứ mình quản lý. Một trong những phần tôi đánh giá cao nhất là phần tài liệu, nơi tôi tập trung tất cả biên bản cuộc họp, giúp tôi không phải dựa vào các tệp tin rải rác. Tôi đặc biệt yêu thích tính năng AI Notetaker: với tư cách là Quản lý Dự án, tính năng này thực sự là "vàng". Tôi có thể tập trung vào phiên mà không bị phân tâm bởi việc ghi chú, vì hệ thống tự động tạo ra các tóm tắt rõ ràng với các điểm chính, cả trong các phiên ngắn lẫn các phiên dài nơi khó theo dõi toàn bộ chủ đề…

Sau khi thử nghiệm nhiều nền tảng khác nhau trong suốt sự nghiệp làm Quản lý Dự án, tôi có thể khẳng định ClickUp đã trở thành công cụ yêu thích của tôi. Đây là một công cụ toàn diện cho phép tôi tổ chức tất cả dự án tại một nơi nhờ vào các không gian, bảng và chế độ xem tùy chỉnh. Tôi không chỉ theo dõi công việc mà còn quản lý nhà cung cấp, chiến dịch và tài liệu, giúp tôi có cái nhìn tổng quan về mọi thứ mình quản lý. Một trong những phần tôi đánh giá cao nhất là phần tài liệu, nơi tôi tập trung tất cả biên bản cuộc họp, giúp tôi không phải dựa vào các tệp tin rải rác. Tôi đặc biệt yêu thích tính năng AI Notetaker: với tư cách là Quản lý Dự án, tính năng này thực sự là "vàng". Tôi có thể tập trung vào phiên mà không bị phân tâm bởi việc ghi chú, vì hệ thống tự động tạo ra các tóm tắt rõ ràng với các điểm chính, cả trong các phiên ngắn lẫn các phiên dài nơi khó theo dõi toàn bộ chủ đề…

📮ClickUp Insight: Chúng tôi phát hiện ra rằng 27% người tham gia khảo sát sử dụng sổ ghi chép kỹ thuật số cho các cuộc họp, trong khi chỉ 12% sử dụng công cụ ghi chú AI. Khoảng cách này đáng chú ý vì 64% người tham gia gặp khó khăn với các bước tiếp theo không rõ ràng trong gần một nửa số cuộc họp của họ. ClickUp AI Notetaker thay đổi cách theo dõi sau cuộc họp! Tự động ghi lại mọi chi tiết quan trọng, xác định rõ các mục cần thực hiện và ngay lập tức giao công việc cho các thành viên trong nhóm — loại bỏ những câu hỏi khó chịu như “Chúng ta đã quyết định gì?” sau cuộc họp. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm sử dụng tính năng quản lý cuộc họp của ClickUp báo cáo giảm tới 50% các cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết!

📮ClickUp Insight: Chúng tôi phát hiện ra rằng 27% người tham gia khảo sát sử dụng sổ ghi chú kỹ thuật số cho các cuộc họp, trong khi chỉ 12% sử dụng công cụ ghi chú AI. Khoảng cách này đáng chú ý vì 64% người tham gia gặp khó khăn với các bước tiếp theo không rõ ràng trong gần một nửa số cuộc họp của họ. ClickUp AI Notetaker thay đổi cách theo dõi sau cuộc họp! Tự động ghi lại mọi chi tiết quan trọng, xác định rõ các mục cần thực hiện và ngay lập tức giao công việc cho các thành viên trong nhóm — loại bỏ những câu hỏi phiền phức như “Chúng ta đã quyết định gì?” sau cuộc họp. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm sử dụng tính năng quản lý cuộc họp của ClickUp báo cáo giảm tới 50% các cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết!

2. Otter. ai (Tốt nhất cho chuyển đổi văn bản cuộc họp thời gian thực và hợp tác trực tiếp)

Bạn đã bao giờ tham gia một cuộc họp diễn ra với tốc độ nhanh đến mức cảm thấy không thể ghi chú chi tiết và tham gia tích cực? Bạn hoặc là gõ phím một cách vội vã và bỏ lỡ những chi tiết tinh tế của cuộc hội thoại, hoặc là tham gia đóng góp nhưng lại ra về với một ký ức mờ nhạt về những gì đã được quyết định. Điều này buộc bạn phải liên hệ lại với đồng nghiệp sau đó để lấp đầy những khoảng trống, gây lãng phí thời gian của mọi người.

Otter.ai giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp dịch vụ chuyển đổi văn bản thời gian thực xuất sắc. Tính năng OtterPilot của nó tự động tham gia các cuộc họp trên các nền tảng chính và tạo ra bản ghi chép trực tiếp, liên tục mà tất cả người tham gia có thể theo dõi. Điều này giúp bạn tập trung và tham gia tích cực vào cuộc thảo luận, biết rằng mọi từ ngữ đều được ghi lại chính xác.

Trong cuộc họp, bạn và đồng nghiệp có thể cùng nhau đánh dấu các điểm quan trọng, thêm bình luận và giao mục nhiệm vụ trực tiếp trong bản ghi âm. Sau cuộc họp, trợ lý trò chuyện AI Otter cho phép bạn đặt câu hỏi về nội dung và nhận câu trả lời ngay lập tức. Mặc dù Otter rất giỏi trong việc ghi lại cuộc hội thoại, hãy nhớ rằng bạn vẫn cần một công cụ quản lý dự án riêng biệt để theo dõi công việc phát sinh từ các cuộc họp này.

Otter. ai Tính năng nổi bật

OtterPilot tự động tham gia: Tự động tham gia các cuộc họp lịch của bạn trên Zoom, Teams và Google Meet, tạo ra một bản ghi chi tiết kết hợp âm thanh, văn bản và nội dung hình ảnh từ slide.

Otter AI Trò chuyện: Hỏi các câu hỏi về nội dung cuộc họp của bạn và nhận câu trả lời ngay lập tức kèm theo trích dẫn đến các đoạn cụ thể trong bản chép lời.

Hợp tác thời gian thực: Chia sẻ bản chép lời trực tiếp với các thành viên trong nhóm, cho phép họ thêm bình luận và đánh dấu các phần quan trọng trong hoặc sau cuộc họp.

Ưu và nhược điểm của Otter.ai

Ưu điểm:

Độ chính xác chuyển đổi văn bản thời gian thực xuất sắc cho các cuộc hội thoại tiếng Anh có âm thanh rõ ràng.

Giao diện trực quan, dễ sử dụng, không yêu cầu đào tạo nhiều cho người dùng mới.

Ứng dụng di động mạnh mẽ để chuyển đổi văn bản cho các cuộc họp trực tiếp và ghi chú giọng nói.

Nhược điểm:

Chất lượng chuyển đổi văn bản giảm đáng kể khi có giọng nói nặng hoặc tiếng ồn nền.

Khả năng quản lý dự án giới hạn yêu cầu kết hợp với các công cụ khác.

Gói miễn phí có giới hạn chuyển đổi văn bản hàng tháng hạn chế.

Giá cả của Otter.ai

Gói Miễn phí: Basic (Miễn phí vĩnh viễn)Pro: $16.99/người dùng/thángBusiness: $30/người dùng/thángEnterprise: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2: 4.3/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 80 đánh giá)

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Otter.ai.

Otter luôn tham gia cuộc họp đúng giờ và đáng tin cậy, khiến nó trở thành công cụ đáng tin cậy cho nhóm của chúng tôi. Khả năng ghi lại tóm tắt rõ ràng và chính xác của nó cho phép chúng tôi xem lại các điểm quan trọng mà không cần xem lại toàn bộ bản ghi âm. Tôi cũng thấy tính năng ảnh chụp màn hình đặc biệt hữu ích, vì nó tự động ghi lại các khoảnh khắc quan trọng và giúp chia sẻ các điểm nổi bật với người tham dự một cách đơn giản. Điều này đã cải thiện đáng kể sự tổ chức của nhóm chúng tôi và tiết kiệm thời gian sau mỗi cuộc gọi. Ngoài ra, Otter tích hợp mượt mà với Lịch Google, nên các cuộc họp được tham gia tự động mà không cần bất kỳ nỗ lực thủ công nào.

Otter luôn tham gia cuộc họp đúng giờ và đáng tin cậy, trở thành công cụ đáng tin cậy cho nhóm của chúng tôi. Khả năng ghi lại tóm tắt rõ ràng và chính xác của nó cho phép chúng tôi xem lại các điểm quan trọng mà không cần xem lại toàn bộ bản ghi âm. Tôi cũng thấy tính năng ảnh chụp màn hình đặc biệt hữu ích, vì nó tự động ghi lại các khoảnh khắc quan trọng và giúp chia sẻ các điểm nổi bật với người tham dự một cách đơn giản. Điều này đã cải thiện đáng kể sự tổ chức của nhóm chúng tôi và tiết kiệm thời gian sau mỗi cuộc gọi. Ngoài ra, Otter tích hợp mượt mà với Lịch Google, nên các cuộc họp được tham gia tự động mà không cần bất kỳ nỗ lực thủ công nào.

3. Fireflies. ai (Phù hợp nhất cho nhóm bán hàng cần tích hợp CRM và trí tuệ trong cuộc hội thoại)

Đội ngũ bán hàng của bạn thực hiện hàng chục cuộc gọi mỗi ngày — với các nhóm hiện tham gia 192% cuộc họp nhiều hơn so với năm 2020 — nhưng những thông tin quý giá từ những cuộc hội thoại đó đi đâu? Quá thường xuyên, chúng bị mắc kẹt trong các bản ghi âm, buộc nhân viên bán hàng phải dành hàng giờ để thực hiện các mục nhập thủ công vào CRM. Điều này dẫn đến việc mất bối cảnh, bỏ lỡ cơ hội theo dõi và một đội ngũ bán hàng dành quá nhiều thời gian cho công việc quản trị viên thay vì bán hàng.

Fireflies. ai được thiết kế để giải quyết điểm khó khăn cụ thể này cho các nhóm doanh thu. Đây không chỉ là một công cụ chuyển đổi văn bản; nó là một nền tảng trí tuệ hội thoại phân tích các cuộc gọi bán hàng để xác định các phản đối của khách hàng, đề cập đến đối thủ cạnh tranh và các mẫu cảm xúc. Trợ lý AI Fred tự động tham gia, ghi âm và chuyển đổi văn bản các cuộc họp, sau đó tạo ra các tóm tắt với các chủ đề chính và các nhiệm vụ hành động.

Sức mạnh thực sự của Fireflies. ai nằm ở khả năng tích hợp sâu với CRM. Nó tự động đẩy ghi chú cuộc họp, bản chép lời và các nhiệm vụ hành động vào hồ sơ của bạn trên Salesforce, HubSpot và các hệ thống CRM phổ biến khác. Điều này tạo ra một lịch sử hoàn chỉnh, tự động hóa của mọi tương tác với khách hàng, giúp nhóm bán hàng của bạn tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và chốt đơn hàng.

Fireflies. ai Tính năng nổi bật

Trợ lý AI Fred: Tạo ra các bản tóm tắt cuộc họp chi tiết bao gồm các mục cần thực hiện, câu hỏi được đặt ra và các chủ đề chính được thảo luận, đồng thời có thể trả lời các câu hỏi về các cuộc họp trước đó.

Topic Tracker: Cài đặt từ khóa tùy chỉnh để theo dõi trong tất cả các cuộc họp của nhóm, nhận thông báo khi đối thủ cạnh tranh được đề cập hoặc có phản đối về giá cả.

Tích hợp CRM và hợp tác: Tự động đồng bộ hóa ghi chú cuộc họp và các mục cần thực hiện với Salesforce, HubSpot, Slack và các công cụ khác mà nhóm của bạn sử dụng hàng ngày.

Ưu và nhược điểm của Fireflies. ai

Ưu điểm:

Tích hợp sâu với CRM để tự động ghi lại hoạt động cuộc họp vào hồ sơ liên hệ.

Các tính năng trí tuệ cuộc hội thoại cung cấp thông tin chi tiết vượt trội so với chuyển đổi văn bản cơ bản.

Gói miễn phí phong phú cho phép các nhóm thử nghiệm nền tảng một cách toàn diện.

Nhược điểm:

Giao diện có thể trông rối mắt do số lượng tính năng và cài đặt có sẵn.

Một số người dùng báo cáo rằng bot cuộc họp đôi khi không thể tham gia các cuộc gọi đã lên lịch.

Phân tích nâng cao và lưu trữ dài hạn yêu cầu các kế hoạch cao cấp hơn.

Giá cả của Fireflies. ai

Kế hoạch miễn phí: Miễn phí vĩnh viễnPro: $18/người dùng được cấp phép/thángDoanh nghiệp: $29/người dùng được cấp phép/thángDoanh nghiệp lớn: $39/người dùng được cấp phép/tháng

Đánh giá và nhận xét về Fireflies. ai

G2: 4.5/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (10+ đánh giá)

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Fireflies. ai. Tổ chức của tôi đã sử dụng công cụ này được gần một năm, và với tư cách là trưởng nhóm, tôi thường không thể tham gia nhiều cuộc gọi với khách hàng cùng lúc. Fireflies giúp tôi dễ dàng hơn trong việc xem lại bản ghi âm cuộc hội thoại và hiểu rõ những gì đã được thảo luận. Nó cũng hỗ trợ tôi đánh giá chất lượng cuộc gọi, để tôi có thể liên hệ lại với khách hàng nếu cuộc gọi không đáp ứng được kỳ vọng của họ. Ngoài ra, nó cho phép tôi có những cuộc thảo luận có năng suất hơn với cấp dưới và cung cấp cho họ phản hồi về những lĩnh vực cần cải thiện kỹ năng giao tiếp.

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Fireflies. ai.

Tổ chức của tôi đã sử dụng công cụ này được gần một năm, và với tư cách là trưởng nhóm, tôi thường không thể tham gia nhiều cuộc gọi với khách hàng cùng lúc. Fireflies giúp tôi dễ dàng hơn trong việc xem lại bản ghi âm cuộc hội thoại và hiểu rõ những gì đã được thảo luận. Nó cũng hỗ trợ tôi đánh giá chất lượng cuộc gọi, để tôi có thể liên hệ lại với khách hàng nếu cuộc gọi không đáp ứng được kỳ vọng của họ. Ngoài ra, nó cho phép tôi có những cuộc thảo luận có năng suất hơn với cấp dưới và cung cấp cho họ phản hồi về những lĩnh vực mà họ có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

Tổ chức của tôi đã sử dụng công cụ này được gần một năm, và với tư cách là trưởng nhóm, tôi thường không thể tham gia nhiều cuộc gọi với khách hàng cùng lúc. Fireflies giúp tôi dễ dàng hơn trong việc xem lại bản ghi âm cuộc hội thoại và hiểu rõ những gì đã được thảo luận. Nó cũng hỗ trợ tôi đánh giá chất lượng cuộc gọi, để tôi có thể liên hệ lại với khách hàng nếu cuộc gọi không đáp ứng được kỳ vọng của họ. Ngoài ra, nó cho phép tôi có những cuộc thảo luận có năng suất hơn với cấp dưới và cung cấp cho họ phản hồi về những lĩnh vực mà họ có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

4. Descript (Phù hợp nhất cho người tạo nội dung chỉnh sửa podcast và video)

Nếu bạn từng ghi âm podcast hoặc video, bạn biết rằng công việc thực sự bắt đầu sau khi nhấn "dừng". Bạn phải đối mặt với hàng giờ chỉnh sửa âm thanh hoặc video nhàm chán, cố gắng điều hướng phần mềm phức tạp, cắt bỏ thủ công các từ như "ums" và "ahs", và ghi lại các đoạn để sửa lỗi đơn giản. Cơn ác mộng hậu sản xuất này có thể mất nhiều thời gian hơn chính quá trình ghi âm và là rào cản lớn đối với nhiều người tạo tiềm năng.

Descript là giải pháp thay thế Clipto AI dành cho các người tạo cần chỉnh sửa nội dung của mình, không chỉ đơn thuần là chuyển đổi thành văn bản. Nó cách mạng hóa quy trình chỉnh sửa bằng cách xử lý âm thanh và video như một tài liệu văn bản. Để chỉnh sửa phương tiện truyền thông, bạn chỉ cần chỉnh sửa bản chép lời; xóa một từ sẽ loại bỏ nó khỏi âm thanh, và sắp xếp lại một câu sẽ thay đổi thứ tự của đoạn video tương ứng.

Điều này giúp việc chỉnh sửa trở nên dễ dàng cho bất kỳ ai có thể sử dụng trình xử lý văn bản. Descript còn tích hợp các tính năng AI mạnh mẽ như Overdub, cho phép bạn sao chép giọng nói của mình để sửa lỗi mà không cần ghi âm lại, và Studio Sound, giúp nâng cao chất lượng âm thanh chỉ với một cú nhấp chuột. Đây là bộ công cụ sản xuất hoàn chỉnh dành cho mọi loại người tạo nội dung, bao gồm podcaster, YouTuber và nhóm marketing.

Các tính năng nổi bật của Descript

Chỉnh sửa âm thanh/video dựa trên văn bản: Chỉnh sửa bản ghi âm của bạn chỉ bằng cách chỉnh sửa bản chép lời, giúp việc chỉnh sửa chuyên nghiệp trở nên dễ dàng cho mọi người.

Sao chép giọng nói bằng công nghệ overdub: Huấn luyện mô hình AI bằng giọng nói của bạn để tạo ra âm thanh mới giống hệt giọng nói của bạn, hoàn hảo để sửa lỗi hoặc thêm các đoạn thoại bị quên.

Nâng cao chất lượng âm thanh Studio: Tự động cải thiện chất lượng âm thanh bằng cách loại bỏ tiếng ồn nền, tiếng vang và các tạp âm khác chỉ với một cú nhấp chuột.

Ưu và nhược điểm của Descript

Ưu điểm:

Phương pháp chỉnh sửa đột phá giúp việc chỉnh sửa âm thanh/video trở nên dễ dàng cho người không chuyên.

Bộ tính năng toàn diện xử lý ghi âm, chuyển đổi văn bản, chỉnh sửa và xuất bản trong một công cụ duy nhất.

Phát triển tích cực với các bản cập nhật và cải tiến tính năng thường xuyên.

Nhược điểm:

Ứng dụng đòi hỏi nhiều tài nguyên và cần sức mạnh xử lý máy tính đáng kể.

Đường cong học tập cho người dùng chưa quen với các khái niệm sản xuất nội dung truyền thông.

Độ chính xác của chuyển đổi văn bản phụ thuộc vào chất lượng âm thanh và độ rõ ràng của giọng nói.

Giá cả của Descript

Gói miễn phíNgười dùng cá nhân: $24/người/thángNgười sáng tạo: $35/người/thángDoanh nghiệp: $65/người/thángDoanh nghiệp lớn: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Descript

G2: 4.6/5 (hơn 500 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 200 đánh giá)

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Descript. Tôi thích cách Descript cho phép dễ dàng tải lên video và âm thanh. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp một khởi đầu tuyệt vời cho bài viết hoặc chi tiết, mà tôi có thể phát triển thêm bằng kiến thức của mình. Nó rất tiện lợi cho việc tạo bản chép lời và bài đăng LinkedIn, và tôi cũng sử dụng nó để tạo điểm nhấn từ podcast. Quy trình thiết lập ban đầu rất đơn giản, giúp trải nghiệm tổng thể trở nên mượt mà.

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Descript.

Tôi thích cách Descript cho phép dễ dàng tải lên video và âm thanh. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp một khởi đầu tuyệt vời cho bài viết hoặc chi tiết, mà tôi có thể phát triển thêm bằng kiến thức của mình. Nó thực sự tiện lợi cho việc tạo bản chép lời và bài đăng LinkedIn, và tôi cũng sử dụng nó để tạo điểm nhấn từ podcast. Quy trình thiết lập ban đầu rất đơn giản, giúp trải nghiệm tổng thể trở nên mượt mà.

Tôi thích cách Descript cho phép dễ dàng tải lên video và âm thanh. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp một khởi đầu tuyệt vời cho bài viết hoặc chi tiết, mà tôi có thể phát triển thêm bằng kiến thức của mình. Nó thực sự tiện lợi cho việc tạo bản chép lời và bài đăng LinkedIn, và tôi cũng sử dụng nó để tạo điểm nhấn từ podcast. Quy trình thiết lập ban đầu rất đơn giản, giúp trải nghiệm tổng thể trở nên mượt mà.

5. Transkriptor (Tốt nhất cho nhu cầu chuyển đổi và dịch thuật đa ngôn ngữ)

Khi nhóm của bạn hoạt động trên quy mô toàn cầu, rào cản ngôn ngữ có thể trở thành một trở ngại lớn. Việc thực hiện phỏng vấn, tổ chức cuộc họp và phân tích phản hồi của khách hàng bằng nhiều ngôn ngữ thường đòi hỏi phải sử dụng một loạt các dịch vụ đắt đỏ và công cụ dịch thuật không đáng tin cậy. Điều này làm chậm quy trình làm việc của bạn và có thể dẫn đến việc các thông tin quý giá từ thị trường quốc tế bị trì hoãn hoặc mất hoàn toàn.

Transkriptor là giải pháp thay thế Clipto AI được thiết kế cho các nhóm làm việc vượt qua rào cản ngôn ngữ. Nó hỗ trợ chuyển đổi văn bản cho hơn 100 ngôn ngữ, trở thành công cụ mạnh mẽ cho các tổ chức quốc tế và nhà nghiên cứu. Bạn có thể tải lên các tệp âm thanh hoặc video đã ghi sẵn hoặc ghi trực tiếp trên nền tảng để nhận bản chép.

Nền tảng này còn tích hợp tính năng dịch tự động, cho phép bạn chuyển đổi bản chép từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác mà không cần rời khỏi ứng dụng. Mặc dù không thể thay thế cho dịch thuật chuyên nghiệp của con người, tính năng này cung cấp một điểm khởi đầu vững chắc để hiểu nội dung bằng các ngôn ngữ không quen thuộc. Tính năng nhận diện giọng nói giúp phân biệt giữa các giọng nói khác nhau trong cuộc hội thoại, điều này rất quan trọng khi tổ chức các cuộc phỏng vấn hoặc thảo luận nhóm đa ngôn ngữ.

Các tính năng nổi bật của Transkriptor

Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ: Chuyển đổi âm thanh và video sang văn bản bằng hơn 100 ngôn ngữ, phù hợp cho các nhóm quốc tế và nhà nghiên cứu.

Dịch tự động: Chuyển đổi bản chép từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác ngay trong nền tảng để nhanh chóng hiểu nội dung.

Nhận diện người nói: Tự động phát hiện và gắn nhãn các người nói khác nhau trong các bản ghi âm có nhiều người, ngay cả khi sử dụng các ngôn ngữ khác nhau.

Ưu và nhược điểm của Transkriptor

Ưu điểm:

Hỗ trợ ngôn ngữ đa dạng vượt trội so với hầu hết các đối thủ trong lĩnh vực chuyển đổi văn bản.

Giao diện đơn giản, tập trung vào hàm chuyển đổi văn bản cốt lõi.

Độ chính xác hợp lý cho các ngôn ngữ chính trên thế giới với âm thanh rõ ràng.

Nhược điểm:

Chất lượng dịch thuật có sự chênh lệch đáng kể giữa các cặp ngôn ngữ.

Tùy chọn tích hợp giới hạn so với các đối thủ tập trung vào cuộc họp.

Độ chính xác giảm đáng kể đối với các ngôn ngữ và phương ngữ ít phổ biến.

Giá cả của Transkriptor

Gói miễn phí Lite: $9.99/thángPro: $19.99/thángTeam: $30/tháng/người dùng được cấp phép

Đánh giá và nhận xét về Transkriptor

G2: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 80 đánh giá)

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Transkriptor. Transkriptor vô cùng hữu ích trong việc chuyển đổi bản ghi âm thành văn bản một cách nhanh chóng và chính xác. Tôi thường xuyên làm việc với các cuộc phỏng vấn và bản ghi cuộc họp, và công cụ này giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Giao diện đơn giản và dễ sử dụng, và tôi thực sự đánh giá cao cách nó xử lý các giọng nói khác nhau và độ rõ ràng của giọng nói. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc của tôi.

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Transkriptor.

Transkriptor vô cùng hữu ích trong việc chuyển đổi bản ghi âm thành văn bản một cách nhanh chóng và chính xác. Tôi thường xuyên tham gia vào công việc phỏng vấn và ghi cuộc họp, và công cụ này giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Giao diện đơn giản và dễ sử dụng, và tôi thực sự đánh giá cao khả năng xử lý các giọng nói khác nhau và độ rõ ràng của giọng nói. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình công việc của tôi.

Transkriptor vô cùng hữu ích trong việc chuyển đổi bản ghi âm thành văn bản một cách nhanh chóng và chính xác. Tôi thường xuyên tham gia vào công việc phỏng vấn và ghi cuộc họp, và công cụ này giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Giao diện đơn giản và dễ sử dụng, và tôi thực sự đánh giá cao khả năng xử lý các giọng nói khác nhau và độ rõ ràng của giọng nói. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình công việc của tôi.

6. Rev (Tốt nhất cho độ chính xác chuyên nghiệp với tùy chọn chuyển đổi bằng con người)

Đối với một số ngành nghề, độ chính xác "đủ tốt" không phải là lựa chọn. Nếu bạn là luật sư chuẩn bị cho phiên điều trần, bác sĩ ghi chú hồ sơ bệnh nhân hoặc nhà báo trích dẫn nguồn, một từ sai trong bản chép lời có thể dẫn đến hậu quả pháp lý hoặc đạo đức nghiêm trọng. Các công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI tiêu chuẩn, dù ấn tượng, không thể cung cấp độ chính xác gần như hoàn hảo cần thiết cho những tình huống có rủi ro cao này.

Rev là lựa chọn thay thế Clipto AI dành cho những người dùng không thể chấp nhận sự thiếu chính xác. Nó nổi bật với dịch vụ chuyển đổi văn bản do con người thực hiện bên cạnh tùy chọn AI. Khi bạn chọn dịch vụ chuyển đổi văn bản do con người thực hiện, một mạng lưới các chuyên gia chuyển đổi văn bản sẽ kiểm tra tệp âm thanh của bạn để cung cấp bản chuyển đổi với độ chính xác 99%. Điều này mang lại sự an tâm cần thiết cho công cụ chuyển đổi video AI tốt nhất dành cho luật sư và các chuyên gia khác.

Mặc dù chuyển đổi văn bản bằng con người tốn kém hơn và mất nhiều thời gian hơn so với AI, đây là cách duy nhất để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho các tệp âm thanh phức tạp có nhiều người nói, thuật ngữ kỹ thuật hoặc chất lượng ghi âm kém. Rev cũng cung cấp dịch vụ phụ đề và chú thích, giúp nó trở thành giải pháp toàn diện cho việc chuyển đổi văn bản chuyên nghiệp và khả năng truy cập video.

Rev Tính năng nổi bật

Dịch vụ chuyển đổi văn bản do con người thực hiện: Truy cập mạng lưới các chuyên gia chuyển đổi văn bản chuyên nghiệp cung cấp bản ghi chép chính xác cao cho nội dung mà AI không thể xử lý tốt.

Tùy chọn chuyển đổi văn bản AI: Đối với nội dung không quá quan trọng, AI của Rev cung cấp kết quả nhanh chóng với chi phí thấp hơn, được đào tạo trên bộ dữ liệu khổng lồ gồm nội dung được chuyển đổi bởi con người.

Dịch vụ phụ đề và chú thích: Cung cấp tạo/lập file SRT và VTT, chú thích được nhúng trực tiếp và phụ đề tiếng nước ngoài để tăng tính khả dụng cho video.

Ưu và nhược điểm của Rev

Ưu điểm:

Tùy chọn chuyển đổi văn bản do con người thực hiện cung cấp mức độ chính xác mà AI không thể sánh kịp đối với nội dung phức tạp.

Uy tín đã được khẳng định trong thị trường chuyên nghiệp và doanh nghiệp.

Quy trình đơn đặt hàng đơn giản mà không yêu cầu cam kết đăng ký.

Nhược điểm:

Chi phí chuyển đổi văn bản bằng con người cao hơn đáng kể so với các đối thủ chỉ sử dụng AI.

Thời gian hoàn thành cho dịch vụ chuyển đổi văn bản do con người thực hiện có thể kéo dài đến vài ngày.

Giới hạn khả năng chuyển đổi văn bản thời gian thực hoặc trực tiếp.

Giá cả của Rev

Gói miễn phíEssentials: $29.99/người dùng được cấp phép/thángPro: $59.99/người dùng được cấp phép/thángUnlimited: Tùy chỉnhTrả theo phút (chuyển đổi bằng con người): $1.99/phút

Đánh giá và nhận xét của Rev

G2: 4.7/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Rev. Rev là một trong những nền tảng chuyển đổi văn bản mượt mà nhất hiện có trên thị trường. Phần mềm này hoạt động hoàn toàn trực tuyến và có độ chính xác trên 95%. Chúng tôi thường sử dụng nó để chuyển đổi các tệp video và âm thanh thành nội dung văn bản và thêm phụ đề khi cần thiết.

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Rev.

Rev là một trong những nền tảng chuyển đổi văn bản mượt mà nhất hiện có trên thị trường. Phần mềm này hoạt động hoàn toàn trực tuyến và có độ chính xác trên 95%. Chúng tôi thường sử dụng nó để chuyển đổi các tệp video và âm thanh thành nội dung văn bản và thêm phụ đề khi cần thiết.

Rev là một trong những nền tảng chuyển đổi văn bản mượt mà nhất hiện có trên thị trường. Phần mềm này hoạt động hoàn toàn trực tuyến và có độ chính xác trên 95%. Chúng tôi thường sử dụng nó để chuyển đổi các tệp video và âm thanh thành nội dung văn bản và thêm phụ đề khi cần thiết.

7. Happy Scribe (Tốt nhất cho quy trình tạo/lập phụ đề và chú thích)

Bạn đã hoàn thành việc chỉnh sửa video, nhưng bây giờ đến phần tẻ nhạt: tạo phụ đề. Việc định thời gian cho từng dòng đối thoại, định dạng chính xác và xuất ra dưới dạng tệp SRT hoặc VTT là một quy trình tốn thời gian mà các người tạo video thường e ngại. Sự bất tiện này thường dẫn đến việc video được đăng tải mà không có phụ đề, khiến chúng trở nên không thể truy cập đối với một phần lớn khán giả tiềm năng.

Happy Scribe là giải pháp thay thế Clipto AI được phát triển đặc biệt để giải quyết vấn đề này. Nền tảng này được tối ưu hóa cho các chuyên gia video cần tạo phụ đề và chú thích, không chỉ đơn thuần là nhận bản chép lời thô. Happy Scribe kết hợp công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI với trình chỉnh sửa phụ đề chuyên dụng, giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình tạo phụ đề.

Sau khi chuyển đổi video thành văn bản, bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa tương tác của Happy Scribe để tinh chỉnh thời gian, tách hoặc hợp nhất các đoạn phụ đề và xem trước các thay đổi của mình theo thời gian thực. Trình chỉnh sửa sẽ xử lý tất cả các định dạng kỹ thuật, giúp bạn tập trung vào tính dễ đọc và phong cách. Khi hoàn thành, bạn có thể xuất phụ đề dưới các định dạng chính hoặc chọn ghi trực tiếp vào tệp video của mình.

Các tính năng nổi bật của Happy Scribe

Trình chỉnh sửa phụ đề tương tác: Điều chỉnh thời gian hiển thị phụ đề, điều chỉnh điểm chia đoạn và xem trước các thay đổi trong thời gian thực cùng với video của bạn.

Nhiều định dạng xuất: Xuất bản ghi âm và phụ đề ở các định dạng tương thích với mọi nền tảng video chính, bao gồm SRT, VTT và phụ đề được nhúng trực tiếp.

Phiên âm và dịch thuật do con người thực hiện: Truy cập các chuyên gia phiên âm và dịch thuật trong cùng một nền tảng cho các dự án chuyên nghiệp yêu cầu độ chính xác được đảm bảo.

Ưu và nhược điểm của Happy Scribe

Ưu điểm:

Được thiết kế chuyên biệt cho quy trình làm việc video với các công cụ chỉnh sửa phụ đề xuất sắc.

Hỗ trợ cả chuyển đổi văn bản bằng AI và con người trên cùng một nền tảng.

Giao diện sạch sẽ, trực quan và dễ sử dụng.

Nhược điểm:

Không phù hợp cho các trường hợp chuyển đổi văn bản trong cuộc họp trực tiếp.

Độ chính xác của chuyển đổi văn bản AI có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng âm thanh.

Các tính năng hợp tác cơ bản so với các giải pháp tập trung vào nhóm.

Giá cả của Happy Scribe

Gói miễn phíBasic: $17/thángPro: $29/thángBusiness: $89/thángEnterprise: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Happy Scribe

G2: 4.6/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 200 đánh giá)

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Happy Scribe. Tôi rất thích cách HappyScribe dễ sử dụng, giúp việc thiết lập ban đầu trở nên đơn giản. Nó xử lý nhiều giọng nói khác nhau một cách dễ dàng và cung cấp dịch vụ nhanh chóng, không rườm rà khi thêm phụ đề cho video ngắn. Phụ đề do AI tạo ra có độ chính xác ấn tượng, giúp tôi tiết kiệm thời gian và nỗ lực, đặc biệt khi các ứng dụng khác không nhận diện được định dạng file của tôi. Tôi rất đánh giá cao các tính năng tải xuống và lưu trữ hiệu quả của các bản chỉnh sửa cuối cùng, đảm bảo quy trình làm việc trơn tru. Ngoài ra, việc cung cấp 10 phút miễn phí đã vô cùng hữu ích, góp phần vào trải nghiệm tích cực tổng thể với HappyScribe.

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Happy Scribe.

Tôi rất thích cách HappyScribe dễ sử dụng, giúp việc thiết lập ban đầu trở nên đơn giản. Nó xử lý nhiều giọng nói khác nhau một cách dễ dàng và cung cấp dịch vụ nhanh chóng, không rườm rà khi thêm phụ đề cho video ngắn. Phụ đề do AI tạo ra có độ chính xác ấn tượng, giúp tôi tiết kiệm thời gian và nỗ lực, đặc biệt khi các ứng dụng khác không nhận diện được định dạng file của tôi. Tôi rất đánh giá cao các tính năng tải xuống và lưu trữ hiệu quả của các bản chỉnh sửa cuối cùng, đảm bảo quy trình làm việc trơn tru. Ngoài ra, việc cung cấp 10 phút miễn phí đã vô cùng hữu ích, góp phần vào trải nghiệm tích cực tổng thể với HappyScribe.

Tôi rất thích cách HappyScribe dễ sử dụng, giúp việc thiết lập ban đầu trở nên đơn giản. Nó xử lý nhiều giọng nói khác nhau một cách dễ dàng và cung cấp dịch vụ nhanh chóng, không rườm rà khi thêm phụ đề cho video ngắn. Phụ đề do AI tạo ra có độ chính xác ấn tượng, giúp tôi tiết kiệm thời gian và nỗ lực, đặc biệt khi các ứng dụng khác không nhận diện được định dạng file của tôi. Tôi rất đánh giá cao các tính năng tải xuống và lưu trữ hiệu quả của các bản chỉnh sửa cuối cùng, đảm bảo quy trình làm việc trơn tru. Ngoài ra, việc cung cấp 10 phút miễn phí đã vô cùng hữu ích, góp phần vào trải nghiệm tích cực tổng thể với HappyScribe.

8. Fathom (Phù hợp nhất cho nhóm bán hàng muốn ghi âm miễn phí không giới hạn với đồng bộ CRM)

Doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc nhóm bán hàng nhỏ của bạn cần ghi âm và phân tích cuộc gọi để cải thiện hiệu suất, nhưng chi phí đăng ký cao của hầu hết các công cụ chuyển đổi văn bản là rào cản lớn. Điều này khiến bạn phải ghi chú thủ công, bỏ lỡ cơ hội huấn luyện quý giá và để những thông tin quan trọng về khách hàng bị bỏ sót chỉ vì không thể chi trả cho phần mềm phù hợp.

Fathom loại bỏ rào cản chi phí bằng cách cung cấp ghi âm và chuyển đổi văn bản cuộc họp không giới hạn hoàn toàn miễn phí. Đây là giải pháp thay thế Clipto AI dành cho đội ngũ bán hàng cần các tính năng mạnh mẽ mà không phải trả chi phí doanh nghiệp. Trí tuệ nhân tạo của Fathom tự động tạo tóm tắt và đánh dấu các điểm quan trọng trong cuộc gọi của bạn, như câu hỏi, phản đối và các nhiệm vụ cần thực hiện, giúp nhân viên bán hàng và quản lý xem lại cuộc hội thoại một cách hiệu quả.

Ngoài gói miễn phí phong phú, Fathom cung cấp tích hợp CRM gốc với Salesforce và HubSpot. Điều này có nghĩa là tóm tắt cuộc họp và ghi chú cuộc gọi sẽ được tự động ghi vào hồ sơ liên hệ tương ứng, loại bỏ việc thực hiện mục nhập thủ công và tạo ra lịch sử đầy đủ của mọi tương tác. Điều này cung cấp cho các nhóm nhỏ các công cụ hỗ trợ bán hàng cần thiết để cạnh tranh.

Các tính năng nổi bật của Fathom

Ghi âm không giới hạn miễn phí: Ghi âm và chuyển đổi văn bản không giới hạn các cuộc họp mà không bị giới hạn hàng tháng hoặc phải trả phí đăng ký.

Tính năng nổi bật do AI hỗ trợ: Tự động nhận diện và gắn thẻ các khoảnh khắc quan trọng trong cuộc gọi, cho phép bạn nhảy trực tiếp đến các phần liên quan nhất.

Tích hợp CRM gốc: Đồng bộ hóa tóm tắt cuộc họp, bản ghi âm và các mục hành động trực tiếp vào hồ sơ liên hệ của Salesforce và HubSpot.

Ưu và nhược điểm của Fathom

Ưu điểm:

Gói miễn phí không giới hạn thực sự giúp công cụ này phù hợp với mọi kích thước nhóm.

Bộ tính năng tập trung vào việc chuyển đổi văn bản cuộc họp một cách hiệu quả mà không cần đến sự phức tạp không cần thiết.

Xử lý chuyển đổi văn bản nhanh chóng với thời gian chờ tối thiểu sau khi cuộc họp kết thúc.

Nhược điểm:

Giới hạn sử dụng cho các trường hợp sử dụng trong cuộc họp — không thể chuyển đổi văn bản từ các tệp âm thanh được tải lên.

Ít tích hợp hơn so với các đối thủ cạnh tranh đã có tên tuổi.

Một số tính năng phân tích nâng cao yêu cầu nâng cấp trả phí.

Giá cả của Fathom

Gói miễn phíGói Premium: $20/người dùng/thángGói Team: $18/người dùng/thángGói Business: $28/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét của Fathom

G2: 5.0/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Capterra: 5.0/5 (hơn 200 đánh giá)

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Fathom. Tôi đã phát hiện ra công cụ này trong một cuộc gọi với ai đó và quyết định thử nghiệm nó vì trước đó tôi đã thử qua nhiều công cụ khác. Một số trong số đó khá tốt nhưng khá phức tạp để sử dụng… Điều này đã khiến tôi quyết định thử nghiệm nó, và bây giờ nó đã trở thành tiêu chuẩn cho tất cả các cuộc gọi của tôi. Nó rất dễ sử dụng, miễn phí. Tôi không cần phải làm bất kỳ việc gì để kết nối nó với các cuộc họp, dù là những cuộc họp đã được lên lịch trước hay những cuộc họp tôi tham gia đột xuất.

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Fathom.

Tôi đã phát hiện ra công cụ này trong một cuộc gọi với ai đó và quyết định thử nghiệm nó vì trước đó tôi đã thử qua nhiều công cụ khác. Một số trong số đó khá tốt nhưng khá phức tạp để sử dụng… Điều này đã khiến tôi quyết định thử nghiệm nó, và bây giờ nó đã trở thành tiêu chuẩn cho tất cả các cuộc gọi của tôi. Nó rất dễ sử dụng, không có việc cần làm nào để kết nối nó với các cuộc họp, dù là những cuộc họp đã được lên lịch trước hay những cuộc họp tôi tham gia đột xuất.

Tôi đã phát hiện ra công cụ này trong một cuộc gọi với ai đó và quyết định thử nghiệm nó vì trước đó tôi đã thử qua nhiều công cụ khác. Một số trong số đó khá tốt nhưng khá phức tạp để sử dụng… Điều này đã khiến tôi quyết định thử nghiệm nó, và bây giờ nó đã trở thành tiêu chuẩn cho tất cả các cuộc gọi của tôi. Nó rất dễ sử dụng, miễn phí. Tôi không cần phải làm bất kỳ việc gì để kết nối nó với các cuộc họp, dù là những cuộc họp đã được lên lịch trước hay những cuộc họp tôi tham gia đột xuất.

9. Tactiq (Tốt nhất cho việc chuyển đổi văn bản dựa trên trình duyệt trong các cuộc họp Google Meet và Zoom)

Bạn muốn tận hưởng lợi ích của việc chuyển đổi văn bản cuộc họp, nhưng chính sách bảo mật của tổ chức không cho phép các bot của bên thứ ba tham gia cuộc gọi. Hoặc có thể bạn thấy thông báo "AI Notetaker đang tham gia cuộc họp" gây phiền toái và khó xử cho khách hàng của mình. Điều này đặt bạn vào tình huống khó khăn, buộc phải lựa chọn giữa tuân thủ quy định và năng suất.

Tactiq cung cấp một giải pháp thông minh dưới dạng phần mở rộng trình duyệt nhẹ. Thay vì sử dụng bot, Tactiq chạy trực tiếp trong trình duyệt Chrome của bạn để ghi lại và chuyển đổi văn bản các cuộc gọi web Google Meet và Zoom một cách cục bộ. Phương pháp này kín đáo hơn và có thể vượt qua các hạn chế bảo mật chặn ứng dụng bên ngoài truy cập vào cuộc họp.

Phần mở rộng hiển thị bản chép lời thời gian thực trong thanh bên, cho phép bạn đánh dấu các khoảnh khắc và thêm thẻ trong quá trình cuộc hội thoại diễn ra. Sau cuộc gọi, bạn có thể sử dụng các lệnh AI để tạo tóm tắt và danh sách mục, sau đó xuất bản chép lời sang các công cụ như Tài liệu Google hoặc Notion. Mặc dù ít tự động hóa hơn các lựa chọn dựa trên bot, đây là lựa chọn tuyệt vời cho người dùng quan tâm đến bảo mật.

Các tính năng nổi bật của Tactiq

Chuyển đổi văn bản dựa trên trình duyệt: Hoạt động như một phần mở rộng Chrome, ghi lại âm thanh cuộc họp trực tiếp trong trình duyệt của bạn, loại bỏ nhu cầu sử dụng bot cuộc họp.

Hiển thị bản chép lời thời gian thực: Xem bản chép lời xuất hiện trong thanh bên khi cuộc họp diễn ra và đánh dấu các khoảnh khắc quan trọng mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Các mẫu và lời nhắc AI: Sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tùy chỉnh để tạo tóm tắt cuộc họp, trích xuất các mục cần thực hiện hoặc tạo các đầu ra cụ thể như email theo dõi.

Ưu và nhược điểm của Tactiq

Ưu điểm:

Không có bot cuộc họp nghĩa là không có thông báo khó xử cho người tham gia.

Hoạt động ngay lập tức mà không cần tích hợp lịch hoặc thiết lập phức tạp.

Phương pháp nhẹ nhàng không yêu cầu nhiều tài nguyên hệ thống.

Nhược điểm:

Giới hạn chỉ hỗ trợ các cuộc họp dựa trên trình duyệt — không tương thích với ứng dụng Zoom hoặc Teams trên máy tính.

Chất lượng chuyển đổi phụ thuộc vào khả năng thu âm của thiết bị của bạn.

Ít tùy chọn tự động hóa hơn so với các đối thủ sử dụng bot.

Giá cả của Tactiq

Gói miễn phíPro: $12/người dùng/thángTeam: $20/người dùng/thángBusiness: $40/người dùng/thángEnterprise: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Tactiq

G2: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 50 đánh giá)

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Tactiq. Taqtics giúp việc ghi lại và tóm tắt các cuộc thảo luận trên Google Meet trở nên rất dễ dàng. Bản ghi chép tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp bản ghi rõ ràng của cuộc họp, hỗ trợ việc theo dõi và thực hiện các hành động tiếp theo.

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Tactiq.

Taqtics giúp việc ghi lại và tóm tắt các cuộc thảo luận trên Google Meet trở nên rất dễ dàng. Bản ghi chép tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp bản ghi rõ ràng của cuộc họp, hỗ trợ việc theo dõi và thực hiện các hành động tiếp theo.

Taqtics giúp việc ghi lại và tóm tắt các cuộc thảo luận trên Google Meet trở nên rất dễ dàng. Bản ghi âm tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp bản ghi rõ ràng của cuộc họp, hỗ trợ việc theo dõi và thực hiện các hành động tiếp theo.

10. Whisper của OpenAI (Phù hợp nhất cho nhà phát triển và người dùng quan tâm đến bảo mật muốn chuyển đổi văn bản tại địa phương)

Đối với các tổ chức xử lý thông tin nhạy cảm cao—như dữ liệu y tế, hồ sơ tài chính hoặc nghiên cứu độc quyền—việc gửi tệp âm thanh đến dịch vụ đám mây của bên thứ ba để chuyển đổi thành văn bản đơn giản là không thể, bất kể các tuyên bố về bảo mật của họ. Điều này tạo ra thách thức lớn, vì dường như loại trừ gần như tất cả các giải pháp tự động hóa chuyển đổi văn bản trên thị trường.

Whisper của OpenAI là giải pháp dành cho người dùng kỹ thuật và quan tâm đến bảo mật. Đây không phải là một ứng dụng hoàn chỉnh mà là mô hình nhận dạng giọng nói mã nguồn mở mà bạn có thể chạy hoàn toàn trên phần cứng của riêng mình. Điều này có nghĩa là dữ liệu âm thanh của bạn sẽ không bao giờ rời khỏi sự kiểm soát của bạn, mang lại mức độ bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu cao nhất có thể.

Cài đặt Whisper yêu cầu một số kiến thức kỹ thuật, nhưng phần thưởng là một hệ thống chuyển đổi giọng nói thành văn bản mạnh mẽ, chính xác và không có chi phí duy trì. Mô hình hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và thậm chí có thể dịch âm thanh sang tiếng Anh chỉ trong một bước. Một hệ sinh thái các công cụ của bên thứ ba cũng đã xuất hiện để giúp Whisper dễ tiếp cận hơn với người không phải là nhà phát triển, cung cấp các giao diện thân thiện với người dùng cho phép chạy mô hình trực tiếp trên máy tính của bạn.

Whisper của OpenAI - Tính năng nổi bật

Mở nguồn và miễn phí: Mô hình hoàn toàn miễn phí để sử dụng, không có phí theo phút hoặc phí đăng ký.

Xử lý tại chỗ/trên cơ sở hạ tầng của bạn: Chạy quá trình chuyển đổi văn bản hoàn toàn trên phần cứng của riêng bạn, đảm bảo dữ liệu âm thanh của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Được đào tạo trên dữ liệu đa ngôn ngữ đa dạng, Whisper xử lý chuyển đổi văn bản và dịch thuật trên nhiều ngôn ngữ.

Whisper của OpenAI: Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Bảo mật dữ liệu hoàn toàn với xử lý tại địa phương

Không có chi phí định kỳ sau khi thiết lập ban đầu, bất kể khối lượng chuyển đổi văn bản.

Cộng đồng mã nguồn mở hoạt động tích cực liên tục cải thiện mô hình.

Nhược điểm:

Yêu cầu kiến thức kỹ thuật để cài đặt và duy trì.

Không có tính năng tích hợp sẵn cho tự động hóa cuộc họp, tóm tắt hoặc tích hợp.

Tốc độ xử lý phụ thuộc vào phần cứng có sẵn.

Giá của Whisper do OpenAI cung cấp

Whisper mã nguồn mở (địa phương): Miễn phíAPI chuyển đổi văn bản thành giọng nói của OpenAI: $0,006/phút

Đánh giá và nhận xét về Whisper của OpenAI

GitHub: Hơn 75.000 sao

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Whisper của OpenAI. Whisper nổi bật với giao diện thân thiện với người dùng, giúp việc sử dụng trở nên vô cùng dễ dàng. Việc tích hợp nó vào các hệ thống hiện có diễn ra một cách trơn tru. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đáng khen ngợi, giải quyết các truy vấn một cách nhanh chóng. Tần suất sử dụng cao là minh chứng cho độ tin cậy của nó. Mặc dù sở hữu bộ tính năng phong phú, khả năng tích hợp dễ dàng càng làm tăng sức hấp dẫn tổng thể của nó.

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Whisper của OpenAI.

Whisper nổi bật với giao diện thân thiện với người dùng, giúp việc sử dụng trở nên vô cùng dễ dàng. Việc tích hợp nó vào các hệ thống hiện có diễn ra một cách trơn tru. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đáng khen ngợi, giải quyết các truy vấn một cách nhanh chóng. Tần suất sử dụng cao là minh chứng cho độ tin cậy của nó. Mặc dù sở hữu bộ tính năng phong phú, khả năng tích hợp dễ dàng càng làm tăng thêm sức hấp dẫn tổng thể của nó.

Whisper nổi bật với giao diện thân thiện với người dùng, giúp việc sử dụng trở nên vô cùng dễ dàng. Việc tích hợp nó vào các hệ thống hiện có diễn ra một cách trơn tru. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đáng khen ngợi, giải quyết các truy vấn một cách nhanh chóng. Tần suất sử dụng cao là minh chứng cho độ tin cậy của nó. Mặc dù sở hữu bộ tính năng phong phú, khả năng tích hợp dễ dàng càng làm tăng thêm sức hấp dẫn tổng thể của nó.

Chọn giải pháp thay thế Clipto AI phù hợp cho nhóm của bạn

Bạn đã xem qua mười công cụ khác nhau và có thể đang cảm thấy hơi choáng ngợp. Chìa khóa để chọn đúng công cụ không chỉ nằm ở việc so sánh danh sách tính năng; mà còn ở việc hiểu rõ quy trình làm việc cốt lõi của nhóm và xác định điểm gây khó khăn lớn nhất. Bạn đang gặp khó khăn trong việc ghi chú theo thời gian thực, hay vấn đề nằm ở những gì xảy ra sau khi cuộc họp kết thúc?

Sai lầm phổ biến nhất là sử dụng giải pháp riêng lẻ chỉ giải quyết một vấn đề nhưng lại tạo ra vấn đề khác. Một công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản tuyệt vời sẽ vô dụng nếu kết quả của nó bị tách biệt khỏi nơi nhóm của bạn thực sự làm việc. Hãy chọn giải pháp kết nối trực tiếp thông tin từ cuộc họp với quy trình công việc của nhóm, để không có gì bị bỏ sót.

Khi công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI trở thành một sản phẩm phổ biến, yếu tố thực sự tạo nên sự khác biệt là cách nền tảng đó sử dụng bản ghi chép để giúp nhóm của bạn thông minh và có năng suất cao hơn. Điều quan trọng là kết nối thông tin với hành động. Đối với các nhóm sẵn sàng tích hợp chuyển đổi giọng nói, quản lý dự án và thông tin phân tích AI vào một không gian làm việc thống nhất, hãy bắt đầu miễn phí với ClickUp để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI nào là tốt nhất cho các nhóm?

Công cụ tốt nhất phụ thuộc vào nhu cầu chính của nhóm của bạn. Chọn công cụ có tích hợp sâu với quản lý dự án để tăng hiệu quả quy trình làm việc, công cụ có tính năng hợp tác trực tiếp cho việc ghi chú thời gian thực, hoặc công cụ có trí tuệ hội thoại cho đào tạo bán hàng.

Đúng vậy, nhiều công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI hỗ trợ tích hợp với các nền tảng quản lý dự án. Một số, như ClickUp, có tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản tích hợp sẵn, trong khi những công cụ khác, như Fireflies.ai, cho phép xuất ghi chú và nhiệm vụ ClickUp sang các công cụ quản lý dự án khác.

Độ chính xác của chuyển đổi văn bản AI so với chuyển đổi văn bản thủ công là bao nhiêu?

Phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI có độ chính xác cao đối với âm thanh rõ ràng nhưng có thể gặp khó khăn với thuật ngữ kỹ thuật hoặc giọng nói có accent nặng. Đối với nội dung quan trọng như các phiên tòa, dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản do con người thực hiện vẫn cung cấp độ chính xác cao hơn.

Có công cụ chuyển đổi văn bản miễn phí nào phù hợp cho các cuộc họp kinh doanh không?

Một số công cụ cung cấp gói miễn phí phù hợp cho các cuộc họp kinh doanh. Một số cho phép ghi âm không giới hạn với các tính năng cơ bản, trong khi những công cụ khác cung cấp số phút chuyển đổi văn bản miễn phí giới hạn mỗi tháng để thử nghiệm.