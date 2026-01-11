Cách AI cho Hỗ trợ Bán hàng Tăng Doanh thu

Nhóm bán hàng của bạn vừa mất thêm một giao dịch. Không phải vì sản phẩm của bạn không đủ tốt, mà vì nhân viên bán hàng không thể tìm thấy nghiên cứu trường hợp phù hợp khi khách hàng tiềm năng yêu cầu. Hoặc vì thông tin quan trọng bị mất khi giao dịch chuyển từ SDR sang AE. Hoặc vì không ai theo dõi kịp thời và cơ hội đã trở nên lạnh nhạt.

Đây không phải là vấn đề kỹ năng. Đây là vấn đề hệ thống. Nhân viên bán hàng của bạn đang bị ngập trong sự phức tạp của các công cụ, phải chuyển đổi giữa CRM, email, trò chuyện và các thư mục tài liệu phân tán, mất thời gian quý báu và bỏ lỡ cơ hội. Theo báo cáo "ROI của AI năm 2025" của LinkedIn, 69% nhân viên bán hàng sử dụng AI đã rút ngắn chu kỳ bán hàng trung bình một tuần. Tuy nhiên, phần lớn các công ty vẫn coi AI như một thanh tìm kiếm hiện đại thay vì sử dụng nó như một lớp trí tuệ kết nối mọi phần của quy trình bán hàng.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu cách AI hỗ trợ bán hàng thực sự hoạt động, nơi nó mang lại ROI cao nhất, và cách triển khai nó mà không cần thêm một công cụ rời rạc khác vào hệ thống công nghệ đã quá tải của bạn.

AI Sales Enablement là gì?

AI sales enablement sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp nhóm bán hàng tìm kiếm thông tin phù hợp, hiểu bối cảnh của khách hàng và thực hiện hành động tiếp theo đúng đắn mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Hầu hết các nhóm bán hàng mất đà vì công việc bị phân tán. Nhân viên bán hàng phải chuyển đổi giữa các bản ghi CRM, chủ đề email, công cụ trò chuyện và thư mục tài liệu, gây lãng phí thời gian và mất bối cảnh. Sự phân mảnh này dẫn đến thông điệp không nhất quán, phản hồi chậm trễ và chi tiết bị mất mát trong quá trình chuyển giao.

AI sales enablement giảm thiểu rào cản này bằng cách phân tích hoạt động bán hàng, dữ liệu khách hàng và kết quả lịch sử để đưa ra những thông tin có liên quan và dự đoán các bước tiếp theo. Thay vì dựa vào các thư viện nội dung tĩnh, nó học hỏi từ cách nhóm của bạn thực sự làm việc và cung cấp những gì họ cần ngay lập tức.

Bằng cách kết nối các cuộc hội thoại, nội dung và dữ liệu khách hàng trong một nền tảng duy nhất, nó giúp giảm thiểu sự phân tán thông tin và hỗ trợ nhân viên bán hàng dành ít thời gian hơn cho việc tìm kiếm và nhiều thời gian hơn để thúc đẩy các giao dịch tiến triển.

Tích hợp với ClickUp

Lợi ích của AI Sales Enablement

Trước khi đi vào chi tiết kỹ thuật, việc hiểu rõ AI mang lại hiệu quả rõ rệt nhất ở đâu trong quy trình làm việc hàng ngày của nhân viên bán hàng là rất quan trọng.

Các nhà lãnh đạo bán hàng thường gặp khó khăn trong việc chứng minh ROI của hệ thống công nghệ của họ, trong khi nhân viên bán hàng lãng phí hàng giờ cho các công việc không trực tiếp góp phần vào việc chốt đơn hàng. AI sales enablement mang lại tác động đo lường được trên toàn bộ chu kỳ bán hàng, biến thời gian lãng phí thành hoạt động tạo ra doanh thu.

Tăng tốc chu kỳ bán hàng thông qua tự động hóa

Nhân viên bán hàng của bạn dành khoảng 70% thời gian cho các hoạt động không liên quan đến bán hàng như mục nhập dữ liệu, cập nhật CRM và lên lịch, thay vì thực sự bán hàng. Gánh nặng hành chính này làm chậm mọi giao dịch trong quy trình bán hàng của bạn và dẫn đến tình trạng kiệt sức của nhân viên. AI tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại này, giúp nhóm của bạn lấy lại tài nguyên quý giá nhất: thời gian.

Khi mỗi nhân viên bán hàng tiết kiệm được hàng giờ mỗi tuần, toàn bộ quy trình bán hàng sẽ được đẩy nhanh. Nghiên cứu của LinkedIn cho thấy 69% nhân viên bán hàng sử dụng AI đã rút ngắn chu kỳ bán hàng của họ khoảng một tuần, và 68% cho biết AI giúp họ đóng nhiều giao dịch hơn. Chìa khóa là tự động hóa các công việc đúng đắn: nhắc nhở theo dõi khi khách hàng tiềm năng im lặng, chuyển đổi giai đoạn tự động khi các hoạt động được hoàn thành, và thông báo chuyển giao ngay lập tức khi giao dịch sẵn sàng cho bước tiếp theo.

📮 ClickUp Insight: 21% người cho biết hơn 80% thời gian làm việc trong ngày của họ dành cho các công việc lặp đi lặp lại. Và 20% khác cho biết các công việc lặp đi lặp lại chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày. Điều đó tương đương với gần một nửa thời gian làm việc trong tuần (41%) dành cho các công việc không yêu cầu nhiều tư duy chiến lược hay sáng tạo (như email theo dõi 👀). ClickUp AI Agents giúp loại bỏ gánh nặng này. Hãy nghĩ đến việc tạo/lập công việc, nhắc nhở, cập nhật, ghi chú cuộc họp, soạn email và thậm chí tạo quy trình làm việc từ đầu đến cuối! Tất cả những điều đó (và nhiều hơn nữa) có thể được tự động hóa trong nháy mắt với ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng tự động hóa ClickUp — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

Trải nghiệm mua hàng cá nhân hóa trên quy mô lớn

Tùy chỉnh thủ công không thể mở rộng quy mô, và các chiến dịch tiếp cận chung chung thường bị bỏ qua. AI giải quyết khoảng trống này bằng cách phân tích hành vi của người mua để đề xuất nội dung phù hợp với bối cảnh của giao dịch.

Điều này biến đổi cách tiếp cận của bạn từ "phun tràn và cầu may" thành các tương tác có mục tiêu, phù hợp có giá trị đối với khách hàng. Khi AI có thể phân tích ngành nghề của khách hàng tiềm năng, giai đoạn giao dịch và các tương tác trước đó, nó sẽ đề xuất các trường hợp nghiên cứu, mẫu đề xuất hoặc điểm thảo luận phù hợp mà không cần nhân viên bán hàng phải mất hàng giờ để tìm kiếm.

👀 Bạn có biết? 71% người tiêu dùng mong đợi các tương tác cá nhân hóa từ các công ty, và 76% cảm thấy thất vọng khi điều này không xảy ra. Trong bán hàng B2B, kỳ vọng này thậm chí còn cao hơn vì các giao dịch phức tạp hơn và rủi ro cao hơn.

Huấn luyện dựa trên dữ liệu và phân tích hiệu suất

Các nhà quản lý bán hàng thường huấn luyện dựa trên直觉和滞后指标，例如在交易已经失利后才进行回顾。Cách tiếp cận phản ứng này dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội huấn luyện, thói quen xấu tiếp tục tồn tại và kiến thức của những nhân viên xuất sắc vẫn bị cô lập. AI thay đổi điều này bằng cách phân tích ghi âm cuộc gọi, mẫu email và tiến độ giao dịch để xác định cơ hội huấn luyện trong thời gian thực.

Thay vì phải chờ đợi các cuộc đánh giá quý, các nhà quản lý có thể nhận diện các xu hướng ngay khi chúng xuất hiện: nhân viên nào chiếm ưu thế trong các cuộc hội thoại thay vì lắng nghe, thời gian phản hồi ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ thành công, và các giao dịch thường xuyên bị tắc nghẽn ở đâu trong quy trình. Điều này giúp chuyển đổi việc huấn luyện từ phản ứng sang chủ động.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các nhóm bán hàng hàng đầu sử dụng AI để xác định những gì các nhân viên xuất sắc làm khác biệt, sau đó chia sẻ hệ thống những mô hình đó với tất cả mọi người. Tìm kiếm các công cụ có thể phân tích hành vi thành công trong nhóm của bạn và đưa ra những thông tin có thể hành động.

Cải thiện độ chính xác của dự báo

Dự báo của bạn không đáng tin cậy vì chúng dựa trên sự lạc quan của nhân viên bán hàng và phỏng đoán. Điều này dẫn đến việc không đạt được mục tiêu, phân bổ tài nguyên kém hiệu quả và mất niềm tin từ ban lãnh đạo. AI cung cấp dự báo chính xác hơn bằng cách phân tích dữ liệu giao dịch lịch sử, mẫu tương tác thời gian thực và tín hiệu thị trường.

Yếu tố quan trọng là có dữ liệu đầy đủ. Khi tất cả hoạt động giao dịch của bạn, từ email đến ghi chú cuộc họp, được lưu trữ tại một nơi duy nhất, AI của bạn sẽ có bộ dữ liệu đầy đủ và chính xác để học hỏi. Nền tảng này cho phép đưa ra dự đoán đáng tin cậy hơn, nghĩa là quyết định tuyển dụng tốt hơn, lập kế hoạch tài nguyên thông minh hơn và tự tin hơn trong dự báo quý.

Cách thức hoạt động của AI Sales Enablement

Bạn đã đầu tư vào các công cụ AI, nhưng nhóm của bạn còn nghi ngờ và không hiểu cách chúng hoạt động, dẫn đến việc sử dụng không hiệu quả. Hiểu rõ cơ chế hoạt động của AI sales enablement giúp bạn tối đa hóa giá trị của nó. Nó hoạt động thông qua bốn khả năng liên kết với nhau.

Tự động hóa quy trình làm việc và quản lý công việc

Quy trình bán hàng của bạn đầy rẫy các bước thủ công và quá trình chuyển giao dễ bị gián đoạn. Tự động hóa được hỗ trợ bởi AI loại bỏ những rào cản này bằng cách kích hoạt các bước theo dõi, tạo/lập công việc hoặc thay đổi giai đoạn ngay khi có hoạt động diễn ra.

Điều này tiên tiến hơn so với tự động hóa dựa trên quy tắc đơn giản. Hệ thống được hỗ trợ bởi AI học hỏi từ các mẫu hoạt động của nhóm và thậm chí có thể đề xuất các quy trình tự động hóa mới để cải thiện quy trình của bạn theo thời gian. Tạo quy trình bán hàng từ đầu đến cuối mà không cần viết mã bằng cách tận dụng ClickUp Automations.

Tự động kích hoạt các hành động phù hợp và vận hành trơn tru với ClickUp tự động hóa.

Tính năng này cho phép bạn tự động hóa các công việc liên quan bằng cách cài đặt Kích hoạt, Điều kiện tùy chọn và Hành động:

Nhắc nhở theo dõi: Tự động tạo công việc theo dõi khi khách hàng tiềm năng không có phản hồi trong một số ngày nhất định.

Chuyển đổi giai đoạn: Di chuyển các giao dịch sang giai đoạn tiếp theo trong quy trình bán hàng của bạn khi các hoạt động quan trọng đã hoàn thành.

Thông báo chuyển giao: Ngay lập tức thông báo cho thành viên phù hợp trong nhóm khi một giao dịch sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Ví dụ, bạn có thể tạo ra một quy trình liền mạch bắt đầu ngay khi khách hàng tiềm năng thể hiện sự quan tâm:

Một khách hàng tiềm năng điền vào biểu mẫu ClickUp trên trang web của bạn → một công việc mới được tạo tự động trong quy trình bán hàng của bạn → công việc được giao cho nhân viên bán hàng phù hợp dựa trên khu vực → một nhắc nhở theo dõi được cài đặt cho hai ngày sau.

Nâng cao ClickUp Biểu mẫu với tự động hóa

Trí tuệ cuộc hội thoại và phân tích cuộc gọi

Những thông tin quý giá từ các cuộc gọi bán hàng biến mất ngay khi cuộc họp kết thúc. Nhân viên bán hàng quên những chi tiết quan trọng, và quản lý không có thời gian để nghe hàng giờ ghi âm để tìm ra những khoảnh khắc cần huấn luyện. Điều này có nghĩa là các phản đối không được giải quyết và các phương pháp tốt nhất không bao giờ được chia sẻ.

AI giải quyết vấn đề này bằng cách ghi chép, tóm tắt và phân tích mọi cuộc hội thoại bán hàng thông qua trí tuệ cuộc hội thoại. Nó đang theo dõi từ khóa, nhận diện đề cập đến đối thủ cạnh tranh và thậm chí phân tích cảm xúc để hiểu ý định của người mua. Tự động ghi chép nội dung cuộc họp và tổ chức thông tin với ClickUp AI Notetaker.

Sử dụng ClickUp Notetaker cho cuộc họp Sales StandUp

Nó tạo ra các bản tóm tắt, trích xuất các mục cần thực hiện và kết nối chúng trực tiếp với giao dịch liên quan trong ClickUp, tạo ra một bản ghi có tổ chức và có thể tìm kiếm cho mọi cuộc hội thoại.

ClickUp BrainGPT đóng vai trò là lớp tương tác cho trí tuệ này. Trên máy tính để bàn, nhân viên bán hàng có thể đặt câu hỏi, tạo tóm tắt hoặc đưa ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần chuyển đổi công cụ. BrainGPT thu thập câu trả lời từ các công việc, tài liệu, bình luận và ghi chú cuộc họp trong một nơi duy nhất.

Nó cũng hỗ trợ tính năng Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản, cho phép nhân viên bán hàng ghi chú, thông tin về giao dịch hoặc phản hồi bằng giọng nói trong hoặc sau cuộc gọi. Những thông tin này được cấu trúc và lưu trữ ngay lập tức trong Không gian Làm việc, giúp giảm thiểu rào cản khi tốc độ là yếu tố quan trọng nhất.

ClickUp BrainGPT Chuyển đổi giọng nói thành văn bản

Xem tổng quan trực quan về hiệu suất của nhóm bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp.

Bảng điều khiển ClickUp cho quy trình bán hàng

Bạn có thể chuyển đổi dữ liệu không gian làm việc thành các thẻ tùy chỉnh để theo dõi hoạt động của nhân viên bán hàng, tình trạng giao dịch và xu hướng của đường ống bán hàng:

Tỷ lệ nói-nghe: Xác định các nhân viên bán hàng chiếm ưu thế trong cuộc hội thoại và cần lắng nghe nhiều hơn.

Mô hình thời gian phản hồi: Xem tốc độ phản hồi của nhân viên bán hàng đối với khách hàng tiềm năng và cách nó ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công.

Nút thắt cổ chai ở giai đoạn giao dịch: Xác định chính xác nơi nhân viên bán hàng thường xuyên gặp khó khăn trong quy trình bán hàng.

Gợi ý nội dung và cá nhân hóa

Nội dung bán hàng của bạn đang lộn xộn, phân tán trên các ổ đĩa chia sẻ và các công cụ khác nhau. Nhân viên bán hàng không thể tìm thấy tài liệu phù hợp khi cần, nên họ hoặc lãng phí thời gian tìm kiếm hoặc tự tạo ra các tài liệu không đồng nhất với thương hiệu. Điều này dẫn đến thông điệp không nhất quán và bỏ lỡ cơ hội chia sẻ nội dung có tác động lớn nhất.

AI phân tích bối cảnh của một giao dịch, như ngành nghề, đối tượng khách hàng và giai đoạn bán hàng, để tự động đề xuất nội dung phù hợp nhất. Nó cũng tạo ra một vòng lặp học tập, đang theo dõi các tài liệu nào có mối liên hệ chặt chẽ nhất với tiến độ giao dịch và hiển thị những tài liệu thành công đó thường xuyên hơn. Tập trung nội dung bán hàng của bạn và làm cho nó dễ tìm kiếm bằng cách kết hợp ClickUp Docs và ClickUp Brain. Nhân viên bán hàng có thể yêu cầu ClickUp Brain tìm kiếm nghiên cứu trường hợp hoặc tài liệu chiến lược phù hợp mà không cần rời khỏi công việc của họ.

📮 ClickUp Insight: Trung bình, một chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc. Điều đó tương đương với hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các cuộc hội thoại trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy gặp ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu làm việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp, tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người, bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời.

Phân tích dự đoán và đánh giá tiềm năng khách hàng

Nhân viên bán hàng của bạn đang lãng phí thời gian vào các khách hàng tiềm năng chất lượng thấp trong khi các khách hàng tiềm năng có ý định mua hàng cao lại bị bỏ sót. Hệ thống đánh giá khách hàng tiềm năng truyền thống dựa trên dữ liệu tĩnh như chức vụ công việc không còn đủ. Sự kém hiệu quả này có nghĩa là nhóm của bạn đang bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền.

AI áp dụng hệ thống đánh giá khách hàng tiềm năng động bằng cách phân tích các tín hiệu hành vi thời gian thực, như lượt truy cập website, tương tác email và tải xuống nội dung. Điều này giúp nhóm của bạn tập trung vào việc ưu tiên những khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao nhất thay vì theo đuổi mọi khách hàng tiềm năng. Bằng cách sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh để theo dõi dữ liệu khách hàng tiềm năng trong không gian làm việc tích hợp, ClickUp Brain có được dữ liệu tiếp thị, bán hàng và thành công của khách hàng cần thiết để đánh giá chính xác cao.

Tạo Trường Tùy chỉnh AI

Từ hỗ trợ đến thực thi với Super Agents

Các Super Agents hoạt động như đồng đội AI bên trong ClickUp. Chúng có thể được giao công việc, đề cập trong bình luận, kích hoạt bởi các sự kiện hoặc thực thi quy trình làm việc từ đầu đến cuối. Thay vì chỉ hiển thị thông tin, chúng thực hiện hành động dựa trên bối cảnh toàn bộ không gian làm việc.

Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp

Đối với nhóm bán hàng, điều này có nghĩa là các Super Agents có thể:

Theo dõi tiến trình của các giao dịch qua các giai đoạn và tự động nâng cấp rủi ro.

Tổ chức các hoạt động theo dõi giữa SDRs, AEs và quản lý.

Tạo và gửi báo cáo mà không cần thao tác thủ công.

Thực hiện các quy trình làm việc có cấu trúc bao quát các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại.

Vì các Super Agents hoạt động trong một không gian làm việc tích hợp, họ không phụ thuộc vào dữ liệu không đầy đủ. Họ hành động với sự hiểu biết về lịch sử, quyền sở hữu, thời gian và các yếu tố phụ thuộc xuyên suốt toàn bộ quy trình bán hàng.

Các trường hợp sử dụng AI Sales Enablement mang lại kết quả

Bạn đã hiểu khái niệm về AI, nhưng đang gặp khó khăn trong việc xác định nơi nó sẽ có tác động lớn nhất đến các quy trình làm việc hàng ngày của nhóm. Hãy tập trung vào những ứng dụng có tác động cao này, nơi các nhóm bán hàng thường mất nhiều thời gian và doanh thu nhất.

Dưới đây là những lĩnh vực mà AI thường mang lại kết quả nhanh chóng và hiển thị nhất cho nhóm bán hàng.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đánh giá chất lượng khách hàng

Nhân viên bán hàng của bạn dành hàng giờ cho việc nghiên cứu thủ công, tìm kiếm thông tin về khách hàng tiềm năng và xác định các cơ hội bán hàng, nhưng cuối cùng những nỗ lực này không mang lại kết quả. Đây là một sự lãng phí thời gian lớn, khiến họ không thể tập trung vào việc cần làm: bán hàng. AI tự động hóa quá trình nghiên cứu này và đưa ra các cơ hội bán hàng phù hợp với hồ sơ khách hàng lý tưởng của bạn.

Nhân viên bán hàng có thể bắt đầu cuộc hội thoại với thông tin bối cảnh giá trị thay vì tiếp cận một cách lạnh lùng. Tóm tắt ngay lập tức thông tin khách hàng tiềm năng từ các nguồn kết nối thông qua ClickUp Brain. Thu thập và tự động phân phối các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện đến nhân viên phù hợp dựa trên khu vực hoặc kích thước giao dịch bằng cách tối ưu hóa quy trình tiếp nhận với ClickUp Biểu mẫu.

Sử dụng ClickUp AI để phân tích dữ liệu từ các biểu mẫu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thiết lập một bảng điều khiển ClickUp dành riêng cho việc đánh giá khách hàng tiềm năng. Bao gồm các thẻ hiển thị khách hàng tiềm năng mới theo nguồn, thời gian trung bình để liên hệ lần đầu và tỷ lệ chuyển đổi theo nhân viên. Điều này giúp quản lý có cái nhìn tức thì về việc liệu khách hàng tiềm năng có được xử lý kịp thời hay không.

📮 ClickUp Insight: 16% muốn kinh doanh nhỏ lẻ như một phần trong danh mục đầu tư của mình, nhưng chỉ 7% hiện đang làm điều đó. Nỗi sợ phải tự mình làm mọi việc cần làm là một trong nhiều lý do thường cản trở mọi người. Nếu bạn là nhà sáng lập độc lập, ClickUp Brain MAX sẽ đóng vai trò đối tác kinh doanh của bạn. Hãy yêu cầu nó ưu tiên các cơ hội bán hàng, soạn thảo email tiếp thị hoặc theo dõi hàng tồn kho — trong khi các trợ lý AI của bạn xử lý các công việc lặt vặt. Mọi công việc, từ tiếp thị dịch vụ đến hoàn tất đơn đặt hàng, đều có thể được quản lý thông qua quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI — giúp bạn tập trung vào việc phát triển kinh doanh, chứ không chỉ vận hành nó.

Huấn luyện bán hàng và đào tạo nhân viên bán hàng

Nhân viên mới mất quá nhiều thời gian để thích nghi, và việc huấn luyện liên tục không nhất quán và chung chung. Điều này có nghĩa là nhóm của bạn không phát triển kỹ năng hiệu quả, và "bí quyết thành công" của những nhân viên xuất sắc nhất không bao giờ được chia sẻ với phần còn lại của nhóm.

AI xác định các lỗ hổng kỹ năng cá nhân bằng cách phân tích mẫu cuộc gọi và kết quả giao dịch, cho phép các lộ trình huấn luyện cá nhân hóa thay vì đào tạo chung chung. Tạo trung tâm huấn luyện cho nhóm của bạn bằng cách sử dụng ClickUp. Quản lý có thể dễ dàng tạo và giao công việc đào tạo, theo dõi tiến độ hoàn thành bằng Trường Tùy chỉnh, và sử dụng ClickUp Brain để phân tích hoạt động của các nhân viên xuất sắc và chia sẻ các thực hành tốt nhất với toàn nhóm.

ClickUp đang theo dõi KPI hỗ trợ bán hàng

👀 Bạn có biết? 96% chuyên gia bán hàng cho biết rằng khi họ lần đầu tiên nói chuyện với khách hàng tiềm năng, người mua đã nghiên cứu sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Điều đó có nghĩa là nhân viên bán hàng của bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết, khiến việc huấn luyện liên tục trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Quản lý giao dịch và khả năng hiển thị đường ống bán hàng

Các giao dịch đang bị đình trệ mà không có cảnh báo, và với tư cách là người quản lý, bạn không thể hiển thị tình hình thực tế cho đến khi đã quá muộn. Các cuộc gọi dự báo hàng tuần của bạn dựa trên thông tin lỗi thời và直觉, dẫn đến những bất ngờ vào cuối quý.

AI hoạt động như một hệ thống cảnh báo sớm, theo dõi các tín hiệu sức khỏe của giao dịch như sự sụt giảm tương tác hoặc quyết định của người ra quyết định bị bỏ rơi, và cảnh báo bạn trước khi giao dịch trở nên tồi tệ. Đạt được hiển thị và quản lý toàn diện về đường ống bán hàng bằng cách xây dựng hệ thống của bạn trong ClickUp. Theo dõi dữ liệu giao dịch, trực quan hóa đường ống bán hàng và nhận báo cáo thời gian thực với ClickUp Trường Tùy chỉnh, các chế độ xem tùy chỉnh và ClickUp Bảng điều khiển.

Sử dụng bảng điều khiển CRM đầy đủ tính năng để quản lý các giao dịch từ giai đoạn phát hiện đến khi hoàn tất với tính năng Quản lý Ứng dụng Bán hàng của ClickUp.

Nhận câu trả lời tức thì, dựa trên dữ liệu cho các câu hỏi như “Những giao dịch nào có nguy cơ trong quý này?” bằng cách hỏi trực tiếp ClickUp Brain.

Cách AI tạo ra những khoảnh khắc "Aha" cho quản lý bán hàng để thúc đẩy doanh thu

Sự phối hợp giữa các nhóm và quá trình chuyển giao công việc

Các giao dịch thường đổ vỡ trong quá trình chuyển giao do sự thiếu đồng bộ giữa các nhóm SDR, AE và nhóm hỗ trợ khách hàng. Thông tin bị mất mát trong quá trình truyền đạt, buộc người mua phải lặp lại thông tin và làm suy giảm niềm tin mà bạn đã vất vả xây dựng. Sự cản trở này là nguyên nhân chính khiến giao dịch đổ vỡ.

AI đảm bảo quá trình chuyển đổi mượt mà bằng cách tự động tóm tắt toàn bộ lịch sử giao dịch, các bên liên quan chính và các bước tiếp theo đã được thỏa thuận.

Campagin Hợp tác Tài liệu Trò chuyện

Khi toàn bộ thông tin, email, cuộc gọi, tài liệu và công việc được lưu trữ trong một không gian làm việc tích hợp, việc chuyển giao công việc trở nên đơn giản. Giải quyết vấn đề phân tán thông tin và đảm bảo quá trình chuyển giao suôn sẻ bằng cách tạo tóm tắt tức thì với ClickUp Brain.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thiết lập một quy trình tự động hóa ClickUp được kích hoạt khi một giao dịch chuyển sang trạng thái “Đã đóng Won” để tự động tạo bản tóm tắt bàn giao bằng ClickUp Brain và giao công việc onboarding cho nhóm hỗ trợ khách hàng. Nhờ vậy, nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ bước vào cuộc gọi đầu tiên với đầy đủ thông tin về những gì đã cam kết và lý do khách hàng quyết định mua hàng.

Thị trường hiện nay tràn ngập các công cụ hỗ trợ bán hàng bằng AI, tất cả đều tuyên bố sử dụng AI, khiến việc phân biệt giữa các nền tảng mang tính cách mạng và những đối tượng chỉ có vẻ ngoài bắt mắt trở nên khó khăn. Lựa chọn sai công cụ chỉ thêm một "silo" nữa vào hệ thống công nghệ của bạn và làm trầm trọng thêm vấn đề " tool sprawl ". Dưới đây là những yếu tố không thể thương lượng mà bạn cần tìm kiếm.

Tích hợp với hệ thống công nghệ hiện có của bạn

Bạn đang xem xét một công cụ mới, nhưng nếu nó không có kết nối với hệ thống CRM hoặc email của bạn, nó sẽ vô dụng ngay từ đầu. Nhân viên bán hàng sẽ từ chối sử dụng nó nếu nó yêu cầu chuyển đổi ứng dụng liên tục và thực hiện mục nhập thủ công. Điều này tạo ra một silo dữ liệu khác và làm giảm hiệu quả của AI.

AI chỉ thông minh như dữ liệu mà nó có thể truy cập. Bạn cần một nền tảng có hệ sinh thái tích hợp mạnh mẽ, cho phép kết nối sâu và hai chiều. Thay vì chỉ thêm một công cụ khác vào bộ công cụ của bạn, hãy tìm kiếm một nền tảng có thể thay thế nhiều giải pháp riêng lẻ trong khi vẫn kết nối với các hệ thống quan trọng nhất của bạn, như Salesforce hoặc HubSpot, thông qua tích hợp gốc.

Tìm kiếm thống nhất trên tất cả dữ liệu công việc

Nhóm của bạn liên tục thắc mắc: “Tôi đã thấy thông tin đó ở đâu?” Thông tin quan trọng bị chôn vùi trong email, chuỗi trò chuyện, tài liệu và hồ sơ CRM. Nhân viên bán hàng lãng phí hàng giờ mỗi tuần để tìm kiếm thông tin thay vì tập trung vào việc bán hàng.

Đây là một vấn đề gây giảm năng suất mà thanh tìm kiếm đơn giản không thể giải quyết. Bạn cần một công cụ tìm kiếm thống nhất có thể tìm kiếm qua mọi ứng dụng và nguồn dữ liệu cùng lúc. Tìm thông tin ngay lập tức trên toàn bộ không gian làm việc của bạn với ClickUp Enterprise Search.

Tìm kiếm bất kỳ thông tin nào trong Không gian Làm việc của bạn với Enterprise Search

Nhóm của bạn có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên như, “Khách hàng tiềm năng của chúng ta đã nói gì về ngân sách trong cuộc gọi gần đây?” và nhận được câu trả lời ngay lập tức từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Tùy chỉnh và khả năng mở rộng cho các nhóm đang phát triển

Bạn đã từng gặp rắc rối với các công cụ cứng nhắc buộc nhóm của bạn phải thay đổi quy trình làm việc. Một công cụ hoạt động tốt cho nhóm 5 người thường gặp vấn đề khi mở rộng lên 50 người, buộc phải thực hiện quá trình di chuyển đau đớn và tốn kém.

Quy trình bán hàng của bạn là duy nhất, và các công cụ của bạn nên thích ứng với bạn, chứ không phải ngược lại. Xây dựng quy trình làm việc chính xác mà nhóm của bạn cần bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh, trạng thái tùy chỉnh và các chế độ xem có thể tùy chỉnh của ClickUp. Khi nhóm của bạn phát triển, ClickUp sẽ mở rộng cùng bạn và ClickUp Brain tiếp tục học hỏi từ dữ liệu của nhóm bạn.

AI hiểu bối cảnh, không chỉ dựa vào từ khóa.

Các công cụ AI cơ bản thường quá cứng nhắc. Chúng có thể nhận diện từ khóa, nhưng lại bỏ qua những sắc thái trong cuộc hội thoại của con người. Chúng không thể phân biệt được khi một khách hàng tiềm năng nói "giá quá cao" là để phản đối hay chỉ đang hỏi xem có gói dịch vụ cao cấp hơn không.

Bạn cần AI có khả năng nhận biết bối cảnh, xem xét toàn bộ cuộc hội thoại, lịch sử giao dịch và hành vi của người mua. Vì tất cả công việc của bạn đều được lưu trữ trong Không gian Làm việc ClickUp tích hợp, ClickUp Brain không chỉ hiểu những gì đã được nói, mà còn biết ai đã nói, khi nào và trong bối cảnh nào. Sự hiểu biết sâu sắc này chỉ có thể đạt được khi AI của bạn có được bức tranh toàn cảnh.

@đề cập Brain để nhận câu trả lời có ngữ cảnh ngay tại nơi bạn thực hiện công việc trong ClickUp

Tại sao điều này quan trọng Hầu hết các "giải pháp" cho tình trạng quá tải công cụ chỉ thêm một lớp nữa vào hệ thống. ClickUp tiếp cận theo cách khác bằng cách tích hợp công cụ, bối cảnh và AI vào một không gian làm việc duy nhất. Khi công việc được tập trung tại một nơi, AI có thể nhìn thấy toàn cảnh, quá trình chuyển giao công việc được duy trì nguyên vẹn và các nhóm không còn mất thời gian do phải chuyển đổi bối cảnh liên tục. Điểm thách thức Cách tiếp cận giải pháp truyền thống Cách tiếp cận tích hợp của ClickUp Sự phân tán của các công cụ Thêm một công cụ khác Thay thế nhiều công cụ bằng một không gian làm việc duy nhất Chuyển đổi ngữ cảnh Chuyển đổi giữa các ứng dụng liên tục Tất cả trong một nơi Những thông tin từ AI Giới hạn trong dữ liệu của một công cụ AI nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hoàn thành Chuyển giao Chuyển giao bối cảnh thủ công Chuyển đổi tự động, liền mạch

Cách triển khai AI Sales Enablement

Mua một công cụ AI là điều dễ dàng, nhưng khiến nhóm của bạn thực sự sử dụng nó mới là phần khó khăn. Hầu hết các dự án AI thất bại do triển khai kém, dẫn đến tỷ lệ áp dụng thấp và đầu tư lãng phí. Hãy áp dụng phương pháp bốn bước đã được chứng minh này để tối đa hóa ROI của bạn.

Bước 1: Xác định các trường hợp sử dụng có tác động cao

Các nhóm thường cố gắng triển khai AI ở mọi nơi cùng một lúc, điều này khiến người dùng quá tải và dẫn đến thất bại. Thay vì cố gắng làm mọi thứ cùng lúc, hãy bắt đầu với một hoặc hai trường hợp sử dụng nơi vấn đề nghiêm trọng nhất và tác động có thể đo lường dễ dàng.

Đánh giá các trường hợp sử dụng tiềm năng trên một ma trận đơn giản giữa tác động và nỗ lực để xác định các cơ hội nhanh chóng. Bạn thậm chí có thể sử dụng một danh sách công việc ClickUp để ghi chép và ưu tiên các trường hợp sử dụng này:

Ghi chú cuộc họp và phản hồi: Điều này mang lại tiết kiệm thời gian ngay lập tức cho mỗi nhân viên bán hàng.

Tính hiển thị của quy trình bán hàng: Điều này mang lại tác động nhanh chóng đến doanh thu và nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo.

Tìm kiếm nội dung: Điều này dễ dàng triển khai và thúc đẩy tỷ lệ áp dụng cao vì nó giải quyết một vấn đề phổ biến.

Trí tuệ nhân tạo của bạn không thể cung cấp những thông tin có giá trị nếu dữ liệu của nó bị phân tán trên hàng chục công cụ không kết nối. Càng tập trung dữ liệu, trí tuệ nhân tạo của bạn càng trở nên thông minh và hiệu quả hơn. Đây là bước nền tảng mà hầu hết các công ty thường bỏ qua.

Kiểm tra lại hệ thống công nghệ hiện tại của bạn và xác định các công cụ trùng lặp hoặc chồng chéo để hợp nhất chúng. Đây là cơ hội của bạn để chống lại tình trạng phình to công cụ. Sử dụng ClickUp làm không gian làm việc tất cả trong một. Điều này tạo ra nguồn thông tin duy nhất cung cấp cho ClickUp Brain bối cảnh đầy đủ mà nó cần để hoạt động hiệu quả.

Bước 3: Thử nghiệm với một nhóm tập trung

Việc triển khai đồng loạt trên toàn công ty là rủi ro. Bạn chưa có cơ hội xác định và giải quyết các vấn đề phát sinh không thể tránh khỏi và các vấn đề cụ thể của người dùng. Một lần triển khai thất bại có thể làm hỏng môi trường cho việc áp dụng công nghệ trong tương lai.

Lựa chọn một nhóm thử nghiệm nhỏ có động lực, am hiểu công nghệ và đại diện cho tổ chức bán hàng của bạn. Phản hồi của họ là vô cùng quý giá. Quản lý nhóm thử nghiệm, đang theo dõi phản hồi, ghi chép bài học và đo lường kết quả tại một nơi duy nhất với không gian chuyên dụng trong ClickUp. Phương pháp lặp lại này đảm bảo việc triển khai trên toàn công ty diễn ra suôn sẻ hơn nhiều.

Bước 4: Đo lường kết quả và mở rộng quy mô

Bạn sẽ không nhận được thêm ngân sách cho các dự án AI nếu không thể chứng minh chúng hiệu quả. Những lời hứa mơ hồ về "tăng năng suất" là không đủ. Bạn cần xác định các chỉ số thành công rõ ràng trước khi bắt đầu triển khai.

Theo dõi các chỉ số như thời gian tiết kiệm được từ các công việc quản trị, giảm thời gian chu kỳ bán hàng hoặc tăng tỷ lệ thành công. Theo dõi các chỉ số theo thời gian thực và chia sẻ tiến độ với ban lãnh đạo thông qua bảng điều khiển ClickUp. Thông báo về những thành công ban đầu là cách tốt nhất để tạo đà và sự hào hứng cho một triển khai rộng rãi và thành công.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi triển khai các tính năng AI, hãy thực hiện một cuộc kiểm tra nhanh: liệt kê tất cả các công cụ mà nhóm bán hàng của bạn sử dụng, tần suất sử dụng và dữ liệu nào được lưu trữ ở đó. Bạn có thể phát hiện ra 3-5 công cụ thực hiện các tác vụ trùng lặp. Việc hợp nhất các công cụ này vào ClickUp trước tiên sẽ giúp AI của bạn có dữ liệu phong phú hơn để làm việc ngay từ ngày đầu tiên.

Cách ClickUp hỗ trợ bán hàng dựa trên AI

Tích hợp với ClickUp

Các nhóm bán hàng đang chìm trong tình trạng quá tải công cụ, chuyển đổi ngữ cảnh liên tục và dữ liệu không liên kết. Họ cần một giải pháp thống nhất, không phải một công cụ riêng lẻ khác làm tăng thêm sự hỗn loạn. AI hỗ trợ bán hàng sẽ thất bại khi dữ liệu bị phân mảnh, nhưng nó sẽ phát huy hiệu quả khi có cái nhìn toàn diện về công việc của bạn. ClickUp cung cấp điều này thông qua một không gian làm việc AI tích hợp, loại bỏ tình trạng quá tải công cụ bằng cách đưa các công việc, tài liệu, giao tiếp và AI vào một nền tảng duy nhất. 🤩

▶️ Xem video này để xem cách Không gian Làm việc được hỗ trợ bởi AI của ClickUp hỗ trợ bán hàng bằng cách kết hợp kế hoạch, nội dung, hợp tác và thực thi vào một nền tảng kết nối duy nhất.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, ghi lại thông tin từ cuộc họp và hiển thị tiến độ bán hàng theo thời gian thực với ClickUp Automations, ClickUp AI Notetaker và ClickUp bảng điều khiển. Tất cả đều hoạt động cùng nhau.

Nền tảng bạn chọn sẽ quyết định giới hạn hiệu suất của nhóm bán hàng. Khi AI của bạn có quyền truy cập vào bối cảnh đầy đủ, mọi phân tích sẽ chính xác hơn, mọi tự động hóa sẽ thông minh hơn và mọi nhân viên bán hàng sẽ hiệu quả hơn.

Đây là thực tế: Nhóm bán hàng của bạn không cần thêm một công cụ hứa hẹn "phép màu AI". Họ cần ít công cụ hơn, không phải nhiều hơn. Họ cần một hệ thống thực sự hoạt động thay vì mười hệ thống chỉ hoạt động một cách tạm bợ nếu bạn nhắm mắt lại và dành nửa ngày để chuyển đổi giữa chúng.

Hỗ trợ bán hàng bằng AI không chỉ là việc thêm công nghệ tiên tiến vào hệ thống của bạn. Đó là việc thay thế sự hỗn loạn bằng một hệ thống nơi AI có đầy đủ bối cảnh, nơi nó có thể nhìn thấy toàn bộ câu chuyện của mỗi giao dịch, không chỉ những mảnh ghép rời rạc. Khi toàn bộ quy trình bán hàng của bạn được tích hợp trong một không gian làm việc thông minh, nhân viên bán hàng sẽ ngừng tìm kiếm thông tin và bắt đầu chốt đơn hàng. Quản lý sẽ ngừng phỏng đoán và bắt đầu huấn luyện dựa trên dữ liệu thực tế. Dự báo sẽ ngừng là những con số mơ hồ và trở nên đáng tin cậy.

Câu hỏi không phải là liệu AI có thay đổi cách bán hàng hay không. Nó đã đang làm điều đó. Câu hỏi là liệu bạn có để nó làm cho quy trình của bạn trở nên phân mảnh hơn với một công cụ độc lập khác, hay liệu bạn có sử dụng nó để cuối cùng kết hợp mọi thứ lại với nhau.

Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí và xem điều gì sẽ xảy ra khi nhóm bán hàng của bạn ngừng chuyển đổi giữa các công cụ và bắt đầu tạo ra doanh thu.

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa AI sales enablement và tự động hóa bán hàng là gì?

Tự động hóa bán hàng thực thi các quy tắc đã được định sẵn, trong khi AI hỗ trợ bán hàng học hỏi từ dữ liệu để dự đoán kết quả và đưa ra những thông tin hữu ích. AI là lớp trí tuệ giúp hệ thống tự động hóa của bạn trở nên thông minh hơn theo thời gian.

Các nhóm ngoài bộ phận bán hàng có thể hưởng lợi từ các công cụ hỗ trợ bán hàng bằng AI không?

Đúng vậy, marketing, dịch vụ khách hàng và hoạt động doanh thu đều được hưởng lợi từ việc chia sẻ bối cảnh và sự đồng bộ. Một lợi thế quan trọng của nền tảng thống nhất là nó phá vỡ rào cản giữa các nhóm này.

Sự khác biệt giữa AI sales enablement và các công cụ trí tuệ hội thoại độc lập là gì?

Các công cụ độc lập có thể thu thập dữ liệu cuộc gọi nhưng không kết nối chúng với quy trình làm việc của bạn, khiến các thông tin quan trọng bị "kẹt" lại. Một nền tảng tích hợp như ClickUp giúp biến những thông tin đó thành hành động bằng cách liên kết trực tiếp với các công việc, giao dịch và giao tiếp của nhóm. Tìm hiểu thêm về cách các công cụ AI cho bán hàng có thể biến đổi hiệu suất của nhóm bạn.