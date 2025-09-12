Nhận dạng giọng nói so với nhận dạng ngôn ngữ: Những điều bạn cần biết

Bạn có thể đã sử dụng cả hai công nghệ này trong tuần này mà không hề hay biết. Khi Siri chuyển đổi tin nhắn văn bản của bạn thành giọng nói, đó là nhận dạng giọng nói. Khi ứng dụng ngân hàng của bạn xác minh rằng chính bạn đang nói, đó là nhận dạng giọng nói.

Các thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng giải quyết các vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Và khi trí tuệ nhân tạo ngày càng giỏi trong việc giả mạo giọng nói con người, việc hiểu rõ sự khác biệt giữa nhận dạng giọng nói và nhận dạng ngôn ngữ trở nên quan trọng đối với bất kỳ ai đang phát triển các hệ thống bảo mật.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các ứng dụng và trường hợp sử dụng của nhận dạng giọng nói và nhận dạng ngôn ngữ. Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu cách ClickUp nâng cao quy trình này với các công cụ AI của mình. 🧰

Tại sao lại có sự nhầm lẫn giữa nhận dạng giọng nói và nhận dạng ngôn ngữ?

Ba nguyên nhân chính gây ra sự nhầm lẫn này, và tất cả đều xuất phát từ cách chúng ta trải nghiệm công nghệ hàng ngày:

Các công ty công nghệ gây nhầm lẫn: Apple gọi Siri là 'trợ lý giọng nói', nhưng thực chất nó chỉ chuyển đổi lời nói của bạn thành văn bản. Amazon cho biết Alexa có 'nhận dạng giọng nói' cho các từ kích hoạt. Những nhãn hỗn loạn này khiến mọi người bối rối

Mọi thứ đều giống nhau: Bạn nói, thiết bị của bạn phản hồi. Đơn giản. Hầu hết mọi người không quan tâm đến những gì diễn ra phía sau, vì vậy cả hai công nghệ đều trông giống nhau

chúng hoạt động cùng nhau: *Loa thông minh sử dụng nhận dạng giọng nói để xác định người đang nói, sau đó sử dụng nhận dạng ngôn ngữ để hiểu những gì bạn nói. Cách tiếp cận nhóm này làm mờ ranh giới giữa hai công nghệ này

🧠 Thú vị: Hệ thống nhận dạng giọng nói đầu tiên, IBM’s Shoebox, được giới thiệu vào năm 1961 và chỉ có thể nhận diện được 16 từ và số.

Nhận dạng giọng nói là gì?

Nhận dạng giọng nói xác định người đang nói, không phải nội dung họ nói. Công nghệ này phân tích các đặc điểm giọng nói độc đáo như tần số, giọng điệu, giọng nói và mẫu nói để xác minh danh tính của bạn.

Hãy tưởng tượng nó như một máy quét vân tay kỹ thuật số cho giọng nói của bạn.

Giọng nói của bạn mang theo hàng chục dấu hiệu đặc trưng. Hình dạng của dây thanh quản, kích thước cổ họng và thậm chí cách bạn phát âm các chữ cái cụ thể tạo nên một chữ ký giọng nói gần như không thể sao chép.

🔍 Bạn có biết? Đồ chơi điều khiển bằng giọng nói đầu tiên trên thế giới, Radio Rex, ra mắt vào năm 1922. Đó là một con chó nhỏ trong chuồng, sẽ nhảy ra khi nghe thấy tên của nó, mặc dù nó chỉ phản hồi với một số giọng nói cụ thể và trong các phòng nhất định.

Công nghệ nhận dạng giọng nói thực hiện công việc như thế nào?

Quá trình này diễn ra qua hai giai đoạn chính, mỗi giai đoạn đều thực hiện công việc một cách trơn tru:

Giai đoạn đăng ký: Bạn lặp lại các cụm từ cụ thể nhiều lần. Hệ thống trích xuất các tính năng giọng nói độc đáo của bạn và tạo ra một mô hình toán học gọi là dấu vân tay giọng nói *giai đoạn xác thực: Hệ thống ghi lại giọng nói trực tiếp của bạn và so sánh với mẫu giọng nói đã lưu trữ. Các thuật toán tiên tiến phân tích các mẫu tần số và tính năng ngữ điệu

Các hệ thống nhận dạng giọng nói hiện đại có thể xử lý tiếng ồn nền, sự thay đổi giọng nói do bệnh tật và tác động của quá trình lão hóa. Chúng thậm chí có thể phát hiện các nỗ lực giả mạo bằng cách sử dụng âm thanh ghi lại từ các công cụ nhắn tin giọng nói.

🔍 Bạn có biết? Một số hệ thống nhận dạng giọng nói hiện nay có thể phát hiện trạng thái cảm xúc của người nói dựa trên giọng điệu, tần số và nhịp độ.

Các ứng dụng và trường hợp sử dụng phổ biến của công nghệ nhận dạng giọng nói

Bạn có xác suất đã sử dụng công nghệ nhận diện giọng nói mà không hề hay biết. Dưới đây là những nơi công nghệ này xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của bạn:

Ngân hàng và tài chính : Các ngân hàng sử dụng nhận dạng giọng nói cho xác thực qua điện thoại. Ví dụ, Wells Fargo và HSBC cho phép khách hàng nói "Giọng nói của tôi là mật khẩu của tôi" thay vì phải nhớ các câu hỏi bảo mật phức tạp

*bảo mật nhà thông minh: Amazon Echo của bạn có thể phân biệt giữa các thành viên trong gia đình và người lạ, chỉ phản hồi với các giọng nói đã được nhận diện cho các lệnh nhạy cảm như mở khóa cửa hoặc tắt báo động.

Cơ quan thực thi pháp luật : Cảnh sát sử dụng : Cảnh sát sử dụng phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản để xác định nghi phạm trong các cuộc gọi ghi âm. Phân tích giọng nói của FBI đã giải quyết các vụ án mà tội phạm cố gắng che giấu giọng nói của mình trong các cuộc gọi đòi tiền chuộc

*bảo mật doanh nghiệp: Các phòng họp sử dụng nhận dạng giọng nói cho các cuộc gọi hội nghị an toàn, đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể tham gia vào các cuộc thảo luận nhạy cảm

⚙️ Bonus: Kết hợp mẫu ghi chú cuộc họp với công cụ tóm tắt ghi chú AI để tóm tắt cuộc thảo luận và rời cuộc họp với các nhiệm vụ đã được phân công.

Nhận dạng giọng nói là gì?

nhận dạng giọng nói chuyển đổi lời nói thành văn bản kỹ thuật số. * Công nghệ này tập trung hoàn toàn vào việc hiểu những gì bạn đang nói, bất kể người nói là ai.

Tính năng ghi âm bằng giọng nói trên điện thoại thông minh của bạn là một ví dụ điển hình. Hệ thống xử lý mọi giọng nói theo cách tương tự, phân tích sóng âm để nhận diện từ, cụm từ và câu. Nó không tập trung vào việc nhận diện người nói.

Công nghệ nhận dạng giọng nói thực hiện công việc như thế nào?

Phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản tuân theo quy trình ba bước phức tạp:

*ghi âm: Hệ thống mẫu giọng nói của bạn hàng nghìn lần mỗi giây, chuyển đổi sóng âm thanh analog thành dữ liệu kỹ thuật số Nhận dạng mẫu: Các mô hình âm học chia giọng nói của bạn thành các âm tiết (âm thanh cơ bản của ngôn ngữ) và so sánh chúng với các từ có xác suất cao Phân tích ngữ cảnh: Các mô hình ngôn ngữ dự đoán các tổ hợp từ có ý nghĩa dựa trên ngữ pháp và ngữ cảnh. Khi bạn nói “Tôi muốn mua”, hệ thống biết rằng từ tiếp theo sẽ là “một thứ gì đó”, chứ không phải “con voi tím”

Các hệ thống này được hỗ trợ bởi mạng thần kinh được đào tạo trên hàng triệu mẫu giọng nói, có khả năng xử lý các giọng điệu, tiếng ồn nền và các mẫu ngôn ngữ tự nhiên như 'um' và 'uh'

🧠 Thú vị: Năm 2017, Burger King đã phát sóng một quảng cáo truyền hình cố ý kích hoạt các thiết bị Google Home bằng cách nói, ‘OK Google, Whopper burger là gì?’ Chiêu trò này khiến nhiều người phẫn nộ, nhưng cũng chứng minh mức độ dễ bị thao túng từ bên ngoài của các trợ lý giọng nói.

Các ứng dụng và ứng dụng phổ biến của công nghệ nhận dạng giọng nói

Các thuật toán nhận dạng giọng nói đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc sống của bạn so với những gì bạn có thể tưởng tượng:

y tế:* Bác sĩ sử dụng phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản để ghi chú hồ sơ bệnh nhân mà không cần dùng tay trong quá trình khám bệnh, giúp tiết kiệm hàng giờ gõ phím

Dịch vụ khách hàng: Các công ty bảo hiểm sử dụng nhận dạng giọng nói để định tuyến cuộc gọi tự động. Nói "đăng ký yêu cầu bồi thường" và bạn sẽ được chuyển đến bộ phận phù hợp ngay lập tức

tạo nội dung: *Nhà báo dựa vào các công cụ tóm tắt cuộc họp AI như ClickUp để chuyển đổi các cuộc phỏng vấn và cuộc họp thành văn bản có thể tìm kiếm trong vài phút

Tính năng truy cập: Hệ thống Nhận dạng Giọng nói của Windows cho phép người dùng có giới hạn về khả năng vận động điều khiển máy tính chỉ bằng các lệnh giọng nói

Ô tô: Chủ sở hữu xe Tesla có thể điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí, điều hướng đến các điểm đến và gửi văn bản bằng lệnh giọng nói trong khi lái xe

📮 ClickUp Insight: Bạn có biết rằng 45% người dùng kiểm tra điện thoại của họ mỗi vài phút - thường để tìm câu trả lời nhanh hoặc để thư giãn tinh thần? Nhưng việc kiểm tra điện thoại liên tục, như xem email trong khi viết báo cáo, thực sự làm phân tán sự tập trung của bạn và cản trở công việc sâu sắc. 🖤 Đó chính là lúc ClickUp Brain MAX phát huy tác dụng. Với vai trò là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), Brain MAX cho phép bạn trò chuyện, kế hoạch, tạo tác vụ và tìm kiếm các ứng dụng của bên thứ ba mà không cần rời khỏi không gian làm việc hoặc phải lấy điện thoại. Cần một ý tưởng sáng tạo? Sử dụng giọng nói của bạn để viết một bài haiku, tạo nội dung với nhiều mô hình AI khác nhau hoặc xử lý các công việc quản trị viên — giúp đôi mắt (và sự tập trung) của bạn được nghỉ ngơi cần thiết.

📖 Xem thêm: Các công cụ tóm tắt đoạn văn AI hàng đầu để nâng cao hiệu quả công việc của bạn

Sự khác biệt chính: Nhận dạng giọng nói so với Nhận dạng ngôn ngữ nói

Cả hai công nghệ đều thực hiện công việc với đầu vào giọng nói, nhưng chúng được thiết kế cho các mục tiêu khác nhau. Dưới đây là so sánh trực tiếp giữa nhận dạng giọng nói và nhận dạng ngôn ngữ. 🔉

Aspect Công nghệ nhận dạng giọng nói* Công nghệ nhận dạng giọng nói* Tập trung chính Xác minh danh tính người nói thông qua các mẫu giọng nói Chuyển đổi ngôn ngữ nói thành văn bản hoặc lệnh có thể thực thi Công nghệ lõi Mô hình hóa âm học về cao độ, giọng điệu, nhịp điệu và các tính năng giọng nói Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích âm vị Kết quả chính Xác nhận hoặc phủ nhận danh tính người nói Sản xuất văn bản hoặc kích hoạt các hành động của hệ thống Thách thức về độ chính xác Bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn nền, điều kiện sức khỏe hoặc quá trình lão hóa Bị ảnh hưởng bởi giọng điệu, phương ngữ và độ rõ ràng của giọng nói Tính liên quan đến bảo mật Được sử dụng trong xác thực, phát hiện gian lận và hệ thống sinh trắc học Được sử dụng trong các ứng dụng về khả năng truy cập, chuyển đổi văn bản và tăng cường năng suất Ví dụ hàng ngày Xác minh giao dịch ngân hàng, mở khóa thiết bị, khóa bảo mật thông minh Trợ lý ảo, ghi chép cuộc họp, nhập văn bản bằng giọng nói

📖 Xem thêm: Cách thêm giọng nói vào video để tăng tương tác

Các công nghệ này có thể hoạt động cùng nhau không?

Câu trả lời ngắn gọn: Có.

Nhận dạng giọng nói và nhận dạng ngôn ngữ thường được xem là hai giải pháp riêng biệt, nhưng chúng có thể bổ sung cho nhau khi được tích hợp vào các quy trình làm việc hàng ngày.

Bắt đầu với ClickUp Brain MAX Thực hiện công việc không cần dùng tay với ClickUp Brain MAX, một trợ lý AI trên desktop có thể nghe, trả lời và kết nối giữa các công cụ của bạn mà không cần dùng tay

Ví dụ, ClickUp Brain MAX tích hợp nhận diện giọng nói, chuyển đổi văn bản và tự động hóa thông qua một ứng dụng máy tính, giúp dữ liệu âm thanh được chuyển đổi trực tiếp thành công việc có cấu trúc. 🧑‍💻

Sử dụng rảnh tay

Chuyển đổi lời nói của bạn thành văn bản với ClickUp Talk to Text

Nói chuyện để cập nhật thông tin có vẻ nhanh hơn so với gõ phím, nhưng làm thế nào để ghi lại lời nói của bạn và sau đó khiến ứng dụng thực sự thực hiện các hành động dựa trên đó mà không cần quá nhiều hướng dẫn và thông tin?

Bắt đầu với Talk to Text trong ClickUp để chuyển đổi lời nói của bạn thành văn bản và âm thanh chính xác. Các nhóm sử dụng Talk to Text có thể viết nhiều hơn 400% mà không cần gõ phím và tiết kiệm gần một giờ mỗi ngày. Đây là cách thực hiện:

Mởứng dụng máy tính Brain MAX

Nhấn và giữ phím fn (hoặc phím tắt tùy chỉnh của bạn) để bắt đầu ghi âm giọng nói (hoặc nhấp vào biểu tượng micro)

Nhập nội dung bạn muốn thêm dưới dạng bình luận, công việc hoặc bất kỳ trường văn bản nào trong ClickUp. Ví dụ: bạn có thể nói: “Tạo công việc để xem xét báo cáo mới nhất trước thứ Sáu,” hoặc “Thêm bình luận: Vui lòng cập nhật phần giới thiệu.”

Khi bạn dừng ghi âm (nhả khóa hoặc nhấp vào Stop), giọng nói của bạn sẽ được chuyển đổi thành văn bản ngay lập tức bằng AI của ClickUp và dán vào thanh tìm kiếm Brain MAX hoặc bất kỳ vị trí nào khác trên máy tính mà bạn đang ghi âm từ đó

Xem chế độ xem ghi chép, phát lại bản ghi âm hoặc xuất các tệp âm thanh ở bất kỳ đâu trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn (tiêu đề công việc, mô tả, bình luận, tài liệu, trò chuyện, v.v.)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi cài đặt phím tắt cho Talk to Văn bản, bạn có thể bắt đầu ghi âm từ bất kỳ ứng dụng nào trên máy tính của mình! Để tìm hiểu thêm về tính năng này, hãy xem video này.

Ghi lại toàn bộ cuộc hội thoại

ClickUp’s AI Notetaker là trợ lý cuộc họp trực tuyến mà bạn đang mong đợi.

Nó ghi lại và chuyển đổi văn bản các cuộc họp của bạn một cách tự động, cung cấp cho các nhóm một bản ghi có thể tìm kiếm của toàn bộ cuộc hội thoại. Nhưng đó không phải là tất cả: nó cũng tự động trích xuất các điểm khóa và các bước từ cuộc hội thoại.

Ví dụ, trong một cuộc họp QBR với khách hàng, AI Notetaker tạo ra bản ghi chép trực tiếp. Sau đó, người quản lý tài khoản có thể yêu cầu ClickUp Brain trích xuất tất cả các rủi ro được khách hàng đề cập và chuyển đổi chúng thành các công việc theo dõi. Kết quả là ít bỏ lỡ cam kết hơn và phản hồi nhanh hơn cho khách hàng.

Ghi lại bản ghi cuộc họp trên Zoom, Google Meet và Microsoft Teams với ClickUp AI Notetaker

Trợ lý ghi chú AI có thể:

Ghi âm tự động và chuyển đổi thành văn bản các cuộc gọi trực tiếp vào các cuộc gọi trực tiếp vào tài liệu ClickUp riêng tư (nhận dạng giọng nói)*

Xác định ai đã nói gì với nhãn người nói và phát hiện ngôn ngữ tự động (nhận dạng giọng nói)

Cung cấp kết quả có cấu trúc: một tài liệu bao gồm tiêu đề cuộc họp, danh sách người tham dự, bản ghi chép, những điểm chính, quyết định và các bước tiếp theo

🧠 Thú vị: Năm 2018, Baidu đã giới thiệu một hệ thống sao chép giọng nói có thể tái tạo giọng nói của một người dùng cụ thể chỉ từ 3,7 giây âm thanh. Công nghệ này đã gây ra cả sự hào hứng về các ứng dụng sáng tạo lẫn lo ngại về các vụ lừa đảo deepfake.

Ghi lại các đoạn ghi âm trong ClickUp để sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói một cách hiệu quả

Không phải ý tưởng nào cũng phù hợp để đưa ra trong một cuộc họp chính thức. Đôi khi bạn cần chia sẻ thông tin nhanh chóng hoặc phản hồi mà không cần phải gọi điện thoại.

ClickUp Clips giúp việc này trở nên đơn giản. Chỉ cần ghi lại một video ngắn hoặc tải lên một đoạn ghi âm giọng nói trực tiếp vào một công việc hoặc tài liệu, và nhóm của bạn sẽ nhận được cập nhật ngay tại nơi công việc diễn ra.

Sau đó, ClickUp Brain có thể chuyển đổi các ghi chú giọng nói và video này thành văn bản để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào khi phát lại.

Chuyển đổi và tóm tắt với ClickUp Brain trong Clips

Ứng dụng ghi âm giọng nói AI này cung cấp cho bạn bản ghi chép văn bản của những gì đã được nói và đính kèm tệp vào công việc hoặc dự án phù hợp. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tìm kiếm qua các đoạn ghi âm giống như cách bạn tìm kiếm trong tài liệu hoặc công việc của mình.

Hơn nữa, bạn có thể tóm tắt bản ghi âm bằng AI tích hợp trong ClickUp, trích xuất các điểm khóa và chuyển đổi chúng thành các mục hành động.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản là một trưởng nhóm thiết kế có thể gửi một đoạn ghi âm giọng nói dài hai phút để giải thích các chỉnh sửa. Thay vì phải nghe lại toàn bộ đoạn ghi âm, nhóm sẽ thấy một tóm tắt ngắn gọn và danh sách các thay đổi cần thực hiện, ngay trong nhiệm vụ ClickUp.

Nghe chia sẻ từ một người dùng thực tế:

Sử dụng ClickUp đã giúp chúng tôi xây dựng một kế hoạch tốt hơn, triển khai nhanh hơn và tổ chức nhóm một cách hiệu quả. Nhóm sản xuất của chúng tôi đã tăng gấp đôi kích thước kể từ khi tôi gia nhập công ty! Điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu chúng tôi không có một hệ thống phân bổ tài nguyên và quản lý dự án vững chắc.

Sử dụng ClickUp đã giúp chúng tôi xây dựng kế hoạch tốt hơn, triển khai nhanh hơn và tổ chức nhóm một cách hiệu quả. Nhóm sản xuất của chúng tôi đã tăng gấp đôi kích thước kể từ khi tôi gia nhập công ty! Điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu chúng tôi không có một hệ thống phân bổ tài nguyên và quản lý dự án vững chắc.

Lựa chọn công nghệ phù hợp cho trường hợp sử dụng của bạn

Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào một câu hỏi đơn giản: Việc cần làm là biết ai đang nói hay nội dung họ đang nói?

Chọn phần mềm nhận dạng giọng nói khi bảo mật là yếu tố quan trọng nhất.

Các ngân hàng lựa chọn xác thực qua điện thoại và sinh trắc học giọng nói, các hộ gia đình hạn chế truy cập bằng hệ thống an ninh thông minh, hoặc các công ty bảo mật cuộc gọi hội nghị đều ưu tiên xác minh danh tính hơn là hiểu nội dung.

Chọn phần mềm nhận dạng giọng nói tự động khi bạn cần thu thập hoặc xử lý nội dung được nói.

Bác sĩ ghi chú hồ sơ bệnh nhân, nhà báo chép lại hoặc ghi chú từ các cuộc phỏng vấn video, hoặc tài xế gửi tin nhắn rảnh tay đều quan tâm đến việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản có thể hành động.

Một số tình huống yêu cầu cả hai công nghệ phải hoạt động cùng nhau. Một trợ lý thông minh cần công nghệ nhận dạng giọng nói để hiểu yêu cầu của bạn (‘phát danh sách phát tập luyện của tôi’) và công nghệ nhận dạng giọng nói để xác định danh sách phát của người dùng nào cần truy cập.

Tương tự, các hệ thống ngân hàng giọng nói bảo mật sử dụng nhận dạng giọng nói để xác minh danh tính của bạn, sau đó sử dụng nhận dạng giọng nói để xử lý các yêu cầu giao dịch của bạn.

Khóa nằm ở việc xác định mục tiêu chính của bạn: xác thực hay chuyển đổi văn bản.

🔍 Bạn có biết? Một thí nghiệm cho thấy một số hệ thống nhận diện giọng nói AI có thể bị lừa bằng cách phát các lệnh âm thanh ở tần số siêu âm. Các nhà nghiên cứu gọi đây là 'Dolphin Attacks'

Tạo ra những công việc nói lên nhiều ý nghĩa với ClickUp

Các cuộc hội thoại đơn thuần không thể thúc đẩy công việc tiến triển. Bạn cần một cách để ghi lại chúng, phân tích chúng và biến chúng thành hành động trước khi chúng trôi qua.

ClickUp biến những cuộc hội thoại đó thành động lực.

Với ClickUp Brain MAX, bạn có một trợ lý AI có thể lắng nghe và phản hồi ngay lập tức. Chức năng "Talk to Text" chuyển đổi những ý tưởng nhanh chóng thành văn bản có cấu trúc, công cụ "AI Notetaker" ghi lại toàn bộ cuộc họp và các bước tiếp theo, và tính năng "Clips" trong ClickUp cho phép giao tiếp video nhanh chóng, được hỗ trợ bởi tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản của AI.

Và tất cả điều này diễn ra trong một không gian làm việc kết nối, kết hợp quản lý công việc, hợp tác nhóm, tài liệu và nhiều tính năng khác, để trở thành ứng dụng toàn diện cho công việc của bạn.

Nếu bạn sẵn sàng biến mọi từ thành hành động, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅