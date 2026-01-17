9 công cụ thay thế Stansa AI tốt nhất cho nhóm trong [năm]

Stansa AI là nền tảng tạo nội dung được hỗ trợ bởi AI, nổi tiếng với các tương tác AI linh hoạt và không giới hạn, rất phù hợp cho việc viết sáng tạo.

Tuy nhiên, khi làm việc trong nhóm, việc sử dụng công cụ AI độc lập tạo ra khoảng cách gây phiền toái giữa việc tạo nội dung và hoàn thành công việc.

Sự gián đoạn này, được gọi là "context sprawl " —khi các nhóm lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng và tìm kiếm thông tin rải rác trên nhiều nền tảng—buộc bạn phải liên tục sao chép, dán và định dạng lại kết quả đầu ra của AI vào hệ thống quản lý dự án của mình.

Với việc các doanh nghiệp hiện nay phải quản lý trung bình 275 ứng dụng SaaS riêng biệt, sự phân mảnh này đã trở thành thách thức lớn về năng suất.

Hướng dẫn này giới thiệu 10 công cụ thay thế Stansa AI giải quyết các vấn đề khác nhau. Một số tập trung vào viết tiểu thuyết với ít hạn chế nội dung hơn. Những công cụ khác, như ClickUp, cung cấp AI hoạt động song song với các công việc và giao tiếp của nhóm.

Hãy bắt đầu ngay.

9 công cụ thay thế Stansa AI trong nháy mắt

Tên công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính *Giá cả ClickUp Các nhóm có kích thước khác nhau cần tạo nội dung được hỗ trợ bởi AI tích hợp với quản lý công việc. ClickUp Brain cho viết lách dựa trên ngữ cảnh, ClickUp Docs cho nội dung hợp tác, ClickUp tự động hóa cho quy trình làm việc nội dung. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. DreamGen Các nhà văn đang tìm kiếm việc tạo ra tiểu thuyết sáng tạo không giới hạn. Tạo câu chuyện không bị kiểm duyệt, tùy chỉnh nhân vật, nhiều mô hình AI. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7.83/tháng cho mỗi người dùng. NovelAI Nhà văn tiểu thuyết muốn sử dụng công cụ kể chuyện AI có thể tùy chỉnh. Các mô hình AI tùy chỉnh được đào tạo trên văn học, tạo hình ảnh và hệ thống trí nhớ. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng. AI Dungeon Các nhóm tạo ra các trải nghiệm kể chuyện tương tác và câu chuyện mang tính trò chơi. Định dạng trò chơi văn bản, các tình huống chơi đa người, thế giới tùy chỉnh. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14.99/tháng cho mỗi người dùng. Sudowrite Các tác giả tiểu thuyết chuyên nghiệp cần hỗ trợ viết lách Công cụ tạo câu chuyện, mô tả tính năng, chế độ brainstorm, công cụ chỉnh sửa. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng. Claude Các nhóm nghiên cứu và sáng tạo cần AI trong cuộc hội thoại với phản hồi tinh tế. Cửa sổ ngữ cảnh dài, phản hồi chu đáo, phân tích tài liệu Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng. DeepFiction AI Các nhà văn muốn tạo ra câu chuyện nhanh chóng với các mẫu thể loại. Mẫu theo thể loại, tiếp tục câu chuyện, tạo/lập nhân vật Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/tháng cho mỗi người dùng. ChatGPT Cá nhân và nhóm cần sự hỗ trợ AI đa năng cho mọi loại nội dung. Tạo nội dung đa năng, plugin, khả năng GPT-4 Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng. Jasper Các nhóm marketing nhỏ cần nội dung nhất quán với thương hiệu Đào tạo giọng điệu thương hiệu, mẫu marketing, công cụ chiến dịch Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $69/tháng cho mỗi người dùng.

Tại sao nên tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Stansa AI?

Các nhóm thường tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Stansa AI vì một số lý do chính:

Yêu cầu về tính năng hợp tác nhóm: Stansa AI hoạt động như một công cụ độc lập, thiếu các Stansa AI hoạt động như một công cụ độc lập, thiếu các quy trình làm việc kết nối mạnh mẽ cần thiết cho các dự án nhóm.

Vấn đề quản lý nội dung : Các tổ chức thường cần kiểm soát chặt chẽ hơn đối với Các tổ chức thường cần kiểm soát chặt chẽ hơn đối với kết quả đầu ra của AI để duy trì giọng điệu thương hiệu và độ chính xác.

Khoảng trống trong tích hợp quy trình làm việc: Các công cụ AI độc lập gây ra sự cản trở vì nội dung không tự động được tích hợp vào luồng làm việc của bạn. Nhiều nhóm cần AI có thể kết nối trực tiếp với Các công cụ AI độc lập gây ra sự cản trở vì nội dung không tự động được tích hợp vào luồng làm việc của bạn. Nhiều nhóm cần AI có thể kết nối trực tiếp với kế hoạch dự án và tài liệu chính thức để đảm bảo tính nhất quán.

Lựa chọn phù hợp nhất cho bạn phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Dù bạn cần sự tự do sáng tạo hơn, tạo nội dung chuyên nghiệp, hay một công cụ AI được tích hợp hoàn toàn vào nền tảng quản lý công việc của bạn, đều có lựa chọn phù hợp.

📮ClickUp Insight: 83% nhân viên văn phòng chủ yếu dựa vào email và trò chuyện để giao tiếp trong nhóm. Tuy nhiên, gần 60% thời gian làm việc của họ bị lãng phí do phải chuyển đổi giữa các công cụ này và tìm kiếm thông tin. Với ứng dụng tất cả trong một cho công việc như ClickUp, quản lý dự án, tin nhắn, email và trò chuyện của bạn đều được tập trung tại một nơi!

Các công cụ thay thế Stansa AI tốt nhất để sử dụng

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm cần tạo/lập nội dung AI tích hợp với quản lý công việc)

Sử dụng công cụ viết AI độc lập cho các dự án nhóm thường dẫn đến sự thất vọng. Bạn tạo ra nội dung tuyệt vời trong một ứng dụng, nhưng sau đó phải sao chép thủ công vào tài liệu của mình, tạo công việc cho đội ngũ và giải thích lại bối cảnh trong một cuộc trò chuyện riêng biệt.

ClickUp’s Converged AI Không gian Làm việc — một nền tảng duy nhất nơi các dự án, tài liệu và cuộc hội thoại được tích hợp cùng với AI như một lớp trí tuệ — giúp các nhóm tránh việc chuyển đổi ứng dụng liên tục bằng cách giữ mọi thứ trong một nơi duy nhất.

Stansa AI nổi trội trong việc tạo ra nội dung khối lượng lớn mà không qua sàng lọc. Tuy nhiên, ClickUp được thiết kế dành cho nhóm nội dung chuyên nghiệp cần AI của họ hiểu dữ liệu kinh doanh cụ thể, hợp tác thời gian thực và tự động di chuyển các tác vụ qua quy trình sản xuất.

Dưới đây là cách các tính năng chính của ClickUp nổi bật trong bối cảnh đó:

Sáng tạo dựa trên ngữ cảnh với ClickUp Brain

Phát triển ý tưởng, tạo nội dung và hoàn thiện bản nháp với ClickUp Brain

Trong khi Stansa AI tạo ra văn bản dựa trên dữ liệu đào tạo chung, ClickUp Brain tạo ra văn bản dựa trên dữ liệu của bạn. Đây là một mạng thần kinh cho không gian làm việc của bạn, kết nối các công việc, tài liệu và người dùng.

Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau, bạn có thể tạo nội dung ngay tại nơi các dự án, tài liệu và giao tiếp của nhóm đã tồn tại. Nó hiểu rõ thời hạn dự án của bạn, các tài liệu trước đây của thương hiệu và ai là người chịu trách nhiệm cho từng phần.

Brain loại bỏ việc sao chép và dán vì AI đã có quyền truy cập vào cơ sở kiến thức nội bộ của bạn.

Tạo nội dung hợp tác với ClickUp Tài liệu

Tạo nội dung không lỗi một cách hợp tác trong ClickUp Docs

Stansa AI chủ yếu là một trải nghiệm cá nhân - bạn nhập lệnh, nó viết. ClickUp Docs biến việc tạo/lập nội dung thành một hoạt động nhóm. Nó thay thế nhu cầu sử dụng các công cụ riêng biệt như Tài liệu Google.

Bạn có thể tối ưu hóa quy trình tạo nội dung bằng cách lập dàn ý trong tài liệu ClickUp, sử dụng ClickUp Brain để phát triển ý tưởng, sau đó tạo các nhiệm vụ ClickUp cho việc chỉnh sửa và kiểm duyệt—tất cả mà không cần rời khỏi nền tảng.

Các thành viên trong nhóm có thể thêm bối cảnh, để lại bình luận thời gian thực hoặc @đề cập nhau để giải quyết các chỉnh sửa. Với định dạng phong phú và quyền truy cập linh hoạt, Docs trở thành không gian hợp tác bảo mật cho mọi dự án nội dung.

Chuyển bất kỳ phần được đánh dấu trong tài liệu thành một công việc có thể theo dõi. Nếu trình chỉnh sửa để lại bình luận “sửa phần giới thiệu này”, bình luận đó có thể được giao như một công việc chính thức với ngày đáo hạn, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều gì – mức độ trách nhiệm mà Stansa AI không cung cấp.

Giữ cho quy trình làm việc của bạn luôn trôi chảy với ClickUp tự động hóa

ClickUp Automations tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trong quy trình biên tập. Nhóm có thể giữ sự đồng bộ trong suốt quá trình tạo/lập nội dung bằng cách sử dụng ClickUp Automations để tạo các quy trình làm việc tự động, thông báo cho các bên liên quan và đưa nội dung qua các giai đoạn phê duyệt.

Ví dụ, bạn có thể cài đặt các tác vụ tự động để khi tác giả hoàn thành bản nháp trong ClickUp Tài liệu, trạng thái sẽ tự động chuyển sang “Sẵn sàng để xem xét”, và trình chỉnh sửa sẽ nhận thông báo qua Slack hoặc email.

Bạn thậm chí có thể sử dụng các tự động hóa được hỗ trợ bởi AI. Ví dụ, khi một công việc được chuyển sang trạng thái “Đã xong”, ClickUp Brain có thể tự động tạo ra một bản tóm tắt về công việc đã hoàn thành và đăng nó dưới dạng bình luận cho các bên liên quan, giúp mọi người luôn cập nhật thông tin mà không cần bạn phải viết một chữ nào.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Viết cộng tác: Viết nội dung cùng nhau trong thời gian thực với nhóm của bạn, đồng thời chuyển đổi phản hồi trực tiếp thành các công việc có thể theo dõi để đảm bảo mọi chỉnh sửa đều được hoàn thành.

Gợi ý dựa trên nhân vật: Tạo ra các kết quả chuyên biệt bằng cách sử dụng các khung AI được xây dựng sẵn, được tùy chỉnh cho các vai trò như chuyên gia SEO, trình chỉnh sửa hoặc quản lý sản phẩm.

Trường AI động: Trích xuất thông tin, dịch văn bản hoặc tóm tắt mô tả công việc tự động trong lịch nội dung của bạn để xem dữ liệu tổng quan chỉ trong nháy mắt.

Tìm kiếm Doanh nghiệp Toàn diện: Tìm kiếm bất kỳ tệp tin hoặc cuộc hội thoại nào trên ClickUp, Google Drive, Slack và nhiều nền tảng khác chỉ từ một thanh tìm kiếm duy nhất, giúp tiết kiệm thời gian không phải lục lọi qua nhiều nền tảng khác nhau.

Tự động hóa dựa trên AI: Kích hoạt các công việc lặp lại như cập nhật trạng thái, tạo tóm tắt và thông báo cho nhóm dựa trên các quy tắc tùy chỉnh để duy trì dòng nội dung hoạt động mà không cần can thiệp thủ công.

Verified Wikis: Tập trung các hướng dẫn thương hiệu và quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) của bạn vào một Tập trung các hướng dẫn thương hiệu và quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) của bạn vào một cơ sở kiến thức bảo mật, tự động đánh dấu nội dung lỗi thời, giúp nhóm của bạn luôn sử dụng thông tin chính xác nhất.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Giảm thiểu sự phân tán thông tin bằng cách tập trung nội dung, dự án và giao tiếp trong một nền tảng duy nhất với Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp. Số lượng tính năng khổng lồ có thể mất thời gian để khám phá hết. AI có khả năng nhận biết ngữ cảnh, giúp tạo ra nội dung phù hợp và hữu ích hơn. Trải nghiệm ứng dụng di động có một số khác biệt so với phiên bản desktop. Nội dung được kết nối mượt mà với các công việc, tối ưu hóa toàn bộ quy trình làm việc của bạn từ đầu đến cuối. Người dùng mới có thể gặp khó khăn ban đầu khi cài đặt cấu trúc không gian làm việc ban đầu.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.900+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người đánh giá trên G2 ghi chú:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là cách nó tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất — công việc, dòng thời gian, bình luận, tài liệu và trách nhiệm đều được kết nối chặt chẽ. Điều này giúp giảm bớt việc trao đổi không cần thiết và làm cho công việc trở nên minh bạch hơn. Khả năng tùy chỉnh quy trình làm việc, trạng thái và chế độ xem cho phép các nhóm làm việc theo cách phù hợp với quy trình của họ, đồng thời vẫn duy trì tính hiển thị và kiểm soát. ClickUp đã cải thiện đáng kể việc phối hợp, theo dõi và thực hiện các công việc hàng ngày.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Trong ClickUp, bạn có thể tạo Super Agents cho hầu hết mọi công việc. Hãy thử tạo một Super Agent ngay hôm nay để nghiên cứu thông tin, viết dàn ý cho bài blog, hoặc thậm chí chuyển đổi các bài viết đã đăng thành định dạng phù hợp với mạng xã hội!

Tìm hiểu thêm về Super Agents tại đây:

2. DreamGen (Phù hợp nhất cho các nhà văn muốn tạo ra tiểu thuyết sáng tạo không giới hạn)

qua DreamGen

Nhiều công cụ viết AI có các bộ lọc nội dung nghiêm ngặt có thể kìm hãm sự sáng tạo, đặc biệt đối với các nhà văn tiểu thuyết muốn khám phá các nhân vật phức tạp hoặc cốt truyện phi truyền thống.

DreamGen là nền tảng được thiết kế dành cho các nhà văn sáng tạo cần sự linh hoạt cao. Nền tảng này tập trung vào việc tạo ra câu chuyện mà không bị giới hạn bởi các quy định nội dung nghiêm ngặt như trên các nền tảng khác, giúp bạn khám phá phạm vi chủ đề và tình huống rộng lớn.

Với DreamGen, bạn có thể tạo nhân vật tùy chỉnh, xây dựng các kịch bản câu chuyện chi tiết và tạo nội dung kể chuyện với sự can thiệp tối thiểu từ việc kiểm duyệt nội dung. Điều này giúp bạn duy trì giọng điệu nhất quán và chủ đề truyện, điều này rất quan trọng cho các dự án tiểu thuyết dài.

Các tính năng nổi bật của DreamGen

Tạo câu chuyện không bị kiểm duyệt: Khám phá những câu chuyện phi truyền thống mà không bị các bộ lọc nội dung làm gián đoạn luồng sáng tạo trong các công cụ AI chính thống.

Tùy chỉnh nhân vật và trí nhớ: Tạo các hồ sơ nhân vật chi tiết mà AI có thể ghi nhớ, đảm bảo tính nhất quán trong câu chuyện của bạn mà không cần phải nhắc lại liên tục.

Nhiều tùy chọn mô hình AI: Truy cập các mô hình AI được tối ưu hóa cho các phong cách viết khác nhau, mang lại cho bạn sự linh hoạt để chọn lựa mô hình phù hợp nhất cho dự án của mình.

Ưu và nhược điểm của DreamGen

Cung cấp sự tự do sáng tạo cho các nhà văn tiểu thuyết để khám phá các cốt truyện đa dạng. Hỗ trợ tích hợp giới hạn với các công cụ viết hoặc quản lý dự án bên ngoài. Sự nhất quán trong nhân vật giúp duy trì tính nhất quán của cốt truyện trong các câu chuyện dài. Tập trung vào văn học hư cấu, do đó không phù hợp cho nội dung chuyên nghiệp hoặc tiếp thị. Quyền truy cập vào nội dung do cộng đồng tạo ra mang lại nguồn cảm hứng cho các dự án mới. Có một quá trình học hỏi để tối ưu hóa các lệnh nhắc nhở nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

DreamGen giá cả

Miễn phí

Gói Starter: $7.83/tháng cho mỗi người dùng

Gói Nâng cao: $19.35/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $48.30/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về DreamGen

G2: Không có sẵn

Capterra: Không có sẵn

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về DreamGen?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng Reddit:

Tôi thực sự thích ý tưởng có thể tạo ra nhiều nhân vật cho một câu chuyện. Điều này rất độc đáo và trang web này có tiềm năng lớn! Tôi đã tạo ra một bot riêng (riêng tư) của mình, nó có 16 nhân vật, mỗi nhân vật đều có mô tả rất chi tiết. Nó hoạt động tốt cho đến khi tôi đã xong việc tạo ra nó, nhưng bây giờ nó bị lỗi.

Cần hỗ trợ tạo kịch bản? Video này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng AI để đạt kết quả tốt nhất!

3. NovelAI (Phù hợp nhất cho các nhà văn tiểu thuyết muốn sử dụng AI kể chuyện tùy chỉnh kèm theo tạo hình ảnh)

qua NovelAI

Các công cụ AI thông thường thường tạo ra văn bản nhàm chán, thiếu sáng tạo và không phù hợp với thể loại tiểu thuyết. Các nhà văn cần một công cụ AI có khả năng hiểu các quy ước văn học và có thể thích ứng với các thể loại và phong cách cụ thể.

NovelAI là nền tảng được thiết kế riêng cho những người kể chuyện. Các mô hình của nó được đào tạo trên văn học, giúp chúng hiểu rõ hơn về cấu trúc câu chuyện và phong cách văn xuôi, từ đó tạo ra nội dung có tính văn học cao hơn.

Bạn có thể tạo các mô-đun tùy chỉnh dựa trên tác giả hoặc thể loại yêu thích của mình, thậm chí tạo hình ảnh để giúp bạn hình dung nhân vật và cảnh trong tác phẩm.

NovelAI cũng đặc biệt chú trọng đến quyền riêng tư của người dùng, đảm bảo các câu chuyện của bạn được bảo mật và không được sử dụng cho mục đích đào tạo.

Các tính năng nổi bật của NovelAI

Mô hình AI được đào tạo trên văn học: Kết quả của quá trình đào tạo là văn bản hiểu được nhịp điệu câu chuyện và các quy ước đối thoại.

Các mô-đun AI tùy chỉnh: Điều chỉnh phong cách viết của AI để phù hợp với tác giả hoặc thể loại cụ thể, giúp bạn có thêm quyền kiểm soát đối với kết quả cuối cùng.

Tạo hình ảnh tích hợp: Hình dung nhân vật và cảnh quay của bạn với Hình dung nhân vật và cảnh quay của bạn với trình tạo hình ảnh tích hợp, giúp bạn phát triển tầm nhìn sáng tạo của mình.

Ưu và nhược điểm của NovelAI

Tạo ra văn bản có chất lượng văn học, tự nhiên hơn so với các công cụ AI thông thường. Bạn cần đăng ký để truy cập các tính năng và mô hình nâng cao. Các câu chuyện của bạn là riêng tư và không được sử dụng cho việc đào tạo mô hình. Chất lượng tạo hình ảnh có thể khác nhau Các tùy chọn tùy chỉnh sâu cho phép bạn điều chỉnh đầu ra của AI theo nhu cầu của mình. Không được thiết kế cho nội dung chuyên nghiệp hoặc tiếp thị.

NovelAI giá cả

Miễn phí

Tablet: $10/tháng cho mỗi người dùng

Scroll: $15/tháng cho mỗi người dùng

Opus: $25/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về NovelAI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không có sẵn

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về NovelAI ?

Một đánh giá trên G2 đề cập:

Tôi chủ yếu sử dụng NovelAI cho việc viết sáng tạo. Tôi thích sự linh hoạt của nó và cách nó thích ứng tốt với các phong cách viết khác nhau. Nó giúp tôi khi bị tắc nghẽn ý tưởng và không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào. Sự linh hoạt cho phép tôi điều chỉnh giọng điệu hoặc phong cách mà không cần bắt đầu lại từ đầu, điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tôi đánh giá cao cách nó duy trì tính nhất quán về bối cảnh và nhân vật, ngay cả khi tôi thay đổi phong cách. Điều này giúp việc thử nghiệm trở nên dễ dàng và ít gây bực bội hơn. Nó thực sự hữu ích khi thực hiện công việc trên các câu chuyện dài và duy trì tính nhất quán.

🌟 Bonus: ClickUp BrainGPT là trợ lý AI hoàn hảo cho các nhà văn. Nó loại bỏ "toggle tax" (thời gian lãng phí khi chuyển đổi giữa các ứng dụng), tập trung nghiên cứu và viết lách, và tự động hóa các bước lặp đi lặp lại. Điều này cho phép các nhà văn và nhà nghiên cứu tập trung vào công việc có giá trị cao - lập ý tưởng, phân tích và sáng tạo - trong khi AI xử lý các công việc nặng nhọc như soạn thảo, tóm tắt và tổ chức. Tìm kiếm và tóm tắt nghiên cứu ngay lập tức trên không gian làm việc, tài liệu và các ứng dụng kết nối của bạn để thu thập tài liệu tham khảo và thông tin mà không cần chuyển đổi công cụ.

Sử dụng Talk to Text để nhập ý tưởng hoặc gợi ý và để BrainGPT tạo ra nhiều biến thể văn bản, dàn ý hoặc các ý tưởng sáng tạo cho bất kỳ định dạng viết nào.

Chỉnh sửa, kiểm tra và tối ưu hóa bản nháp để đảm bảo tính rõ ràng, giọng điệu và tối ưu hóa SEO với các đề xuất được hỗ trợ bởi AI.

Tạo hình ảnh và tài sản trực quan từ các lệnh, và giữ chúng liên kết với các công việc viết của bạn để tạo/lập nội dung một cách liền mạch.

Tự động hóa các quy trình viết lặp đi lặp lại, giao công việc và quản lý bản sửa đổi—tất cả trong một không gian làm việc thống nhất.

Lưu trữ và tái sử dụng các mẫu prompt, đồng thời nhanh chóng tham khảo các hướng dẫn nội bộ để đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong nội dung của bạn.

4. AI Dungeon (Phù hợp nhất cho việc kể chuyện tương tác và trải nghiệm kể chuyện giống như trò chơi)

qua AI Dungeon

Các công cụ viết AI truyền thống tạo ra văn bản tĩnh, nhưng nếu bạn muốn một câu chuyện phản hồi với các lựa chọn của mình thì sao? Đối với những người tạo muốn trải nghiệm động, giống như trò chơi, một công cụ tạo văn bản đơn giản sẽ không đủ.

AI Dungeon là tiên phong trong lĩnh vực kể chuyện tương tác dựa trên AI. Nó tạo ra các câu chuyện động phản hồi với đầu vào của bạn, hoạt động giống như một trò chơi phiêu lưu dựa trên văn bản hơn là một trợ lý viết lách.

Bạn có thể bắt đầu với các kịch bản có sẵn hoặc tạo thế giới tùy chỉnh của riêng mình. Trí tuệ nhân tạo sẽ thích ứng với hành động của bạn theo thời gian thực. Nó cũng cung cấp các tính năng chơi đa người, khiến nó trở thành công cụ tuyệt vời cho việc kể chuyện hợp tác hoặc các nhóm chơi trò chơi bàn cờ.

Các tính năng nổi bật của AI Dungeon

Định dạng câu chuyện tương tác: Câu chuyện sẽ thay đổi theo lựa chọn của bạn, tạo ra một cốt truyện phân nhánh mang lại cảm giác động và cuốn hút.

Xây dựng thế giới tùy chỉnh: Tạo ra những thế giới và nhân vật chi tiết để làm nền tảng cho các câu chuyện tương tác của bạn.

Kể chuyện đa người chơi: Mời người khác tham gia câu chuyện của bạn và đóng góp vào cốt truyện, biến nó thành công cụ thú vị cho sự sáng tạo hợp tác.

Ưu và nhược điểm của AI Dungeon

Định dạng tương tác độc đáo giúp việc kể chuyện trở nên cá nhân và thu hút hơn. Không phù hợp để tạo ra nội dung hoàn chỉnh, sẵn sàng để xuất bản. Một cộng đồng mạnh mẽ và thư viện nội dung phong phú mang đến nguồn cảm hứng vô tận cho những câu chuyện mới. Các chính sách kiểm duyệt nội dung đã thay đổi, điều này có thể ảnh hưởng đến một số trường hợp sử dụng. Định dạng giống như trò chơi là một mục nhập dễ tiếp cận cho người dùng mới của AI kể chuyện. Chất lượng đầu ra có thể không nhất quán phụ thuộc vào độ phức tạp của tình huống.

AI Dungeon giá cả

Miễn phí

Champion: $14.99/tháng cho mỗi người dùng

Ghi chú: $29.99/tháng cho mỗi người dùng

Mythic: $49.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về AI Dungeon

G2: Không có sẵn

Capterra: Không có sẵn

Học cách sử dụng các trợ lý AI cho việc tạo/lập nội dung 👇

5. Sudowrite (Phù hợp nhất cho các tác giả tiểu thuyết chuyên nghiệp cần hỗ trợ viết có cấu trúc)

qua Sudowrite

Các nhà văn chuyên nghiệp không chỉ cần công cụ tạo văn bản thô. Họ cần các công cụ hiểu cấu trúc câu chuyện và có thể hỗ trợ giải quyết các thách thức viết cụ thể, như tạo mô tả sinh động hoặc hoàn thiện đối thoại.

Sudowrite được thiết kế dành cho các nhà văn tiểu thuyết chuyên nghiệp, cung cấp các tính năng chuyên biệt vượt xa việc tạo nội dung AI đơn thuần. Nó hoạt động như một đối tác viết lách, hỗ trợ bạn brainstorm, mở rộng và hoàn thiện công việc của mình.

Với các công cụ như “Describe” để mô tả chi tiết cảm giác và “Story Engine” để phát triển cốt truyện dài như tiểu thuyết, Sudowrite giúp bạn duy trì động lực cho các dự án dài hạn. Nhiều tác giả chuyên nghiệp sử dụng nó vì nó phù hợp với quy trình viết nghiêm túc.

Các tính năng nổi bật của Sudowrite

Mô tả tính năng viết mô tả giác quan: Tạo ra các mô tả về thị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác để làm phong phú các cảnh của bạn và khiến chúng trở nên sống động hơn.

Story Engine cho phát triển tiểu thuyết: Một hệ thống có cấu trúc hướng dẫn bạn qua quá trình phát triển cốt truyện và hành trình nhân vật, giúp việc viết tiểu thuyết dài trở nên dễ dàng hơn.

Công cụ chỉnh sửa và mở rộng: Hoàn thiện văn phong của bạn bằng cách viết lại các đoạn văn theo phong cách khác nhau, mở rộng các mô tả ngắn gọn hoặc tinh gọn các phần văn bản dài dòng.

Ưu và nhược điểm của Sudowrite

Mỗi tính năng đều được thiết kế riêng biệt để giải quyết các thách thức trong việc viết tiểu thuyết. Chuyên biệt cho thể loại tiểu thuyết, do đó không phù hợp cho các loại nội dung khác. The Story Engine hỗ trợ các dự án dài hạn, không chỉ nội dung ngắn gọn. Cần thời gian để làm quen với các công cụ cụ thể và quy trình làm việc để tận dụng tối đa giá trị của chúng. Nó đã thu hút sự quan tâm của các tác giả đã xuất bản, cho thấy chất lượng chuyên nghiệp của nó. Mô hình đăng ký có thể là một khoản đầu tư đáng kể đối với các nhà văn nghiệp dư.

Sudowrite giá cả

Miễn phí

Hobby: $19/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $29/tháng cho mỗi người dùng

Giá tối đa: $59/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Sudowrite

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Sudowrite ?

Một đánh giá trên G2 chia sẻ:

Nó cung cấp nhiều công cụ giúp viết và chỉnh sửa các phần của một câu chuyện. Việc tích hợp cuốn cẩm nang câu chuyện thực sự hữu ích, giúp tránh việc phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau. AI hoạt động cả trong bản thảo và cuốn cẩm nang câu chuyện, giúp bạn phát triển nhanh chóng tất cả các khía cạnh của câu chuyện.

📖 Xem thêm: Các công cụ thay thế Sudowrite cho nhà văn

6. Claude (Phù hợp nhất cho các nhóm cần AI trong cuộc hội thoại với phản hồi tinh tế và suy nghĩ kỹ lưỡng)

qua Claude

Nhiều công cụ AI tạo ra các phản hồi có cảm giác máy móc và thiếu sự tinh tế. Khi xử lý các chủ đề phức tạp, bạn cần một công cụ AI có thể cung cấp các phản hồi sâu sắc, được suy nghĩ kỹ lưỡng thay vì văn bản chung chung, theo công thức.

Claude, trợ lý AI của Anthropic, nổi tiếng với khả năng cuộc hội thoại chất lượng cao. Các phản hồi của nó thường mang tính suy nghĩ sâu sắc, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho nội dung yêu cầu sự tinh tế hoặc lập luận phức tạp.

Một trong những điểm mạnh chính của Claude là cửa sổ ngữ cảnh lớn, cho phép nó xử lý các tài liệu dài cho việc tóm tắt hoặc phân tích. Bạn có thể tải lên một tệp PDF và để Claude cung cấp các phân tích, điều này giúp tiết kiệm thời gian đáng kể cho các quy trình làm việc đòi hỏi nhiều nghiên cứu.

Các tính năng nổi bật của Claude

Cửa sổ bối cảnh mở rộng: Xử lý và tham khảo các tài liệu dài, lý tưởng cho việc tóm tắt báo cáo hoặc phân tích nghiên cứu.

Phản hồi cuộc hội thoại tinh tế: Claude xử lý các chủ đề phức tạp với sự tinh tế hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, tạo ra nội dung có tính suy nghĩ kỹ lưỡng hơn.

Khả năng phân tích tài liệu: Tải lên tệp trực tiếp để Claude phân tích, tóm tắt hoặc sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc tạo/lập nội dung.

Ưu và nhược điểm của Claude

Tạo ra các kết quả sâu sắc, tinh tế và ít mang tính máy móc. Có thể cần thận trọng hơn khi xử lý một số chủ đề hoặc yêu cầu cụ thể. Khả năng xử lý tài liệu mạnh mẽ rất phù hợp cho các công việc đòi hỏi nhiều nghiên cứu. Gói miễn phí có giới hạn sử dụng có thể không hỗ trợ các quy trình làm việc nặng. Các tương tác trở nên tự nhiên và mang tính cuộc hội thoại hơn. Không có tích hợp sẵn với các nền tảng quản lý dự án.

Claude giá cả

Miễn phí

Ưu điểm: $20/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $30/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Claude

G2: 4.4/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Claude?

Một người dùng Capterra chia sẻ:

Điều khiến tôi ấn tượng nhất khi sử dụng Claude là cách tiếp cận của nó trong cuộc hội thoại. Thay vì cảm thấy như đang truy vấn một cơ sở dữ liệu, các tương tác diễn ra một cách hợp tác. Claude đặt ra các câu hỏi làm rõ khi yêu cầu của tôi không rõ ràng, điều này thường giúp tôi tinh chỉnh suy nghĩ của mình về những gì thực sự cần thiết. Sự trao đổi này không chỉ giúp cải thiện kết quả đầu ra mà còn giúp phát triển ý tưởng rõ ràng hơn ngay từ đầu.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Claude AI

7. DeepFiction AI (Phù hợp nhất cho việc tạo câu chuyện nhanh chóng với các mẫu theo thể loại cụ thể)

qua DeepFiction AI

Đôi khi bạn không cần một công cụ viết phức tạp với đường cong học tập dốc. Bạn chỉ muốn tạo ra một câu chuyện nhanh chóng cho mục đích giải trí hoặc để khơi dậy sự sáng tạo, mà không phải mất nhiều thời gian cho việc thiết lập.

DeepFiction AI là một mục nhập dễ tiếp cận cho việc tạo câu chuyện bằng AI. Nó cung cấp các mẫu theo thể loại cụ thể, cho phép bạn tạo câu chuyện nhanh chóng mà không cần phải trở thành chuyên gia về kỹ thuật tạo prompt.

Bạn có thể lựa chọn từ các thể loại như lãng mạn, fantasy hoặc trinh thám, và AI sẽ tạo ra nội dung phù hợp với các quy ước của thể loại đó. Đây là một công cụ đơn giản, tập trung vào tính dễ sử dụng và giá trị giải trí.

Các tính năng nổi bật của DeepFiction AI

Mẫu theo thể loại: Chọn một thể loại và nhận nội dung do AI tạo ra tuân theo các quy ước của thể loại đó, giúp việc tạo câu chuyện trở nên dễ dàng.

Tạo câu chuyện nhanh chóng: Giao diện đơn giản ưu tiên tốc độ, cho phép bạn tạo câu chuyện với ít thao tác thiết lập.

Tính năng tiếp tục câu chuyện: Mở rộng các câu chuyện hiện có hoặc tiếp tục các câu chuyện với sự hỗ trợ của AI.

Ưu và nhược điểm của DeepFiction AI

Cách tiếp cận dựa trên mẫu giúp người dùng mới làm quen với công cụ AI dễ dàng sử dụng. Ít tùy chỉnh hơn so với các nền tảng viết tiểu thuyết tiên tiến hơn. Tạo nội dung nhanh chóng là lựa chọn tuyệt vời cho các bài tập sáng tạo nhanh chóng hoặc giải trí. Chất lượng đầu ra có thể không tinh tế bằng các công cụ chuyên biệt hơn. Các đầu ra tập trung vào thể loại giúp đảm bảo nội dung phù hợp với kỳ vọng của bạn. Các tính năng giới hạn cho các dự án văn bản dài hoặc tiểu thuyết chuyên nghiệp.

DeepFiction AI giá cả

Gói Starter: $5/tháng cho mỗi người dùng

Pro Người tạo: $20/tháng cho mỗi người dùng

Studio: $75/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về DeepFiction AI

G2: Không có sẵn

Capterra: Không có sẵn

📮ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và thời gian chuyển đổi sẽ tích lũy theo thời gian. Điều này không xảy ra với ClickUp Brain. Nó nằm ngay trong Không gian Làm việc của bạn, hiểu rõ bạn đang làm gì, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp câu trả lời cực kỳ liên quan đến công việc của bạn!

8. ChatGPT (Tốt nhất cho trợ lý AI đa năng phục vụ nhiều loại nội dung)

qua ChatGPT

Nhu cầu nội dung của nhóm bạn rất đa dạng. Hôm nay bạn đang soạn thảo email, ngày mai bạn đang tạo nội dung tiếp thị, và ngày kia bạn đang cố gắng đơn giản hóa một chủ đề kỹ thuật phức tạp. Sử dụng một công cụ chuyên biệt cho mỗi công việc là không hiệu quả và tốn kém.

ChatGPT là công cụ đa năng trong lĩnh vực trợ lý AI, có khả năng xử lý một phạm vi rộng của các công việc nội dung. Sự linh hoạt của nó khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhóm cần một công cụ duy nhất cho mọi công việc, từ viết sáng tạo đến giải thích kỹ thuật.

Với ChatGPT, bạn có thể soạn thảo email, viết mã, brainstorm ý tưởng và đơn giản hóa các chủ đề phức tạp thông qua giao diện cuộc hội thoại tự nhiên. Tuy nhiên, nó hoạt động như một công cụ độc lập, vì vậy bạn vẫn sẽ gặp phải vấn đề về sự phân tán ngữ cảnh — điều mà Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp được thiết kế để giải quyết.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Tạo nội dung đa năng: Xử lý phạm vi rộng các công việc, từ soạn thảo email, viết sáng tạo đến tạo mã nguồn, tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Plugin và GPT tùy chỉnh: Mở rộng chức năng bằng cách kết nối với các dịch vụ bên ngoài hoặc tạo GPT tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Tinh chỉnh qua cuộc hội thoại: Lặp lại và hoàn thiện kết quả đầu ra thông qua một cuộc hội thoại tự nhiên, giúp quá trình tạo/lập trở nên trực quan hơn.

Ưu và nhược điểm của ChatGPT

Sự linh hoạt vô song khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các nhóm có nhu cầu đa dạng. Hoạt động như một công cụ độc lập mà không tích hợp sẵn vào các nền tảng công việc. Các bản cập nhật thường xuyên và cải tiến mô hình đảm bảo khả năng của nó luôn được mở rộng. Nội dung cần được chuyển thủ công đến nơi bạn thực sự thực hiện công việc. Một cộng đồng người dùng lớn cung cấp nguồn tài nguyên phong phú và các mẫu gợi ý chia sẻ. Các bộ lọc nội dung đôi khi có thể gây gián đoạn cho các trường hợp sử dụng sáng tạo hoặc chuyên nghiệp.

ChatGPT giá cả

Miễn phí

Thêm: $20/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: $200/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.400+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ChatGPT ?

Một đánh giá trên G2 chia sẻ:

Điều tôi thích nhất ở ChatGPT là sự trực quan và đáng tin cậy của nó; nó hiểu ngữ cảnh nhanh chóng và cung cấp các phản hồi rõ ràng, có cấu trúc tốt mà không cần quá nhiều trao đổi qua lại. Tôi đặc biệt đánh giá cao khả năng thích ứng với các giọng điệu và yêu cầu khác nhau, dù tôi cần nội dung chuyên nghiệp, sáng tạo hay súc tích.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho ChatGPT

9. Jasper (Phù hợp nhất cho các nhóm marketing cần nội dung nhất quán với thương hiệu trên quy mô lớn)

qua Jasper AI

Các nhóm marketing luôn chịu áp lực phải sản xuất nội dung khối lượng lớn và phù hợp với thương hiệu. Các công cụ AI thông thường không hiểu giọng điệu thương hiệu của bạn, điều này có nghĩa là nhóm của bạn phải tốn thời gian quý báu để chỉnh sửa kết quả đầu ra sao cho phù hợp với tiêu chuẩn của công ty.

Jasper là nền tảng nội dung AI được thiết kế riêng cho các nhóm marketing. Nó tập trung vào sự nhất quán của thương hiệu và cung cấp các mẫu hỗ trợ sản xuất nội dung quy mô lớn.

Với tính năng Brand Voice của Jasper, bạn có thể đào tạo AI theo các hướng dẫn cụ thể của mình, đảm bảo rằng tất cả nội dung được tạo ra đều phù hợp với thương hiệu của bạn. Nó cũng cung cấp các công cụ hợp tác và tính năng quản lý chiến dịch, khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các nhóm marketing.

Tuy nhiên, nó vẫn là một công cụ nội dung chuyên biệt chứ không phải là một nền tảng quản lý công việc toàn diện.

Các tính năng nổi bật của Jasper

Đào tạo giọng điệu thương hiệu: Đào tạo AI theo hướng dẫn thương hiệu của bạn để đảm bảo tất cả nội dung được tạo ra đều nhất quán và phù hợp với thương hiệu.

Mẫu dành riêng cho marketing: Truy cập các mẫu cho nội dung quảng cáo, bài đăng trên mạng xã hội và bài viết blog tích hợp các nguyên tắc tốt nhất trong marketing.

Công cụ quản lý chiến dịch và hợp tác: Quản lý các chiến dịch tiếp thị với các tính năng hợp tác nhóm hỗ trợ quy trình làm việc của bạn.

Ưu và nhược điểm của Jasper

Mỗi tính năng đều được thiết kế dựa trên nhu cầu của các nhóm marketing. Không phù hợp cho các chức năng kinh doanh khác hoặc các loại nội dung khác. Tính năng Brand Voice đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu trên quy mô lớn. Yêu cầu đầu tư thời gian ban đầu để cài đặt tính năng Brand Voice. Các công cụ hợp tác tích hợp sẵn hỗ trợ quy trình làm việc của nhóm marketing. Người dùng cá nhân có thể thấy rằng nó có nhiều tính năng hơn so với nhu cầu của họ.

Jasper giá cả

Dùng thử miễn phí

Pro: $69/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jasper

G2: 4.7/5 (1.200+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (1.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Jasper ?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Bạn có thể sử dụng Jasper để brainstorm, tái cấu trúc ý tưởng, tổ chức suy nghĩ và viết nhanh hơn nhiều so với việc bắt đầu từ đầu. Nhìn chung, nó đã mang lại hiệu quả thực tế cho cả cá nhân và nhóm, và chúng tôi rất hài lòng với những cải tiến liên tục được thực hiện trên nền tảng này!

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Jasper AI

Tìm công cụ AI phù hợp cho quy trình làm việc của nhóm bạn.

Lựa chọn công cụ thay thế Stansa AI phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Các nhà văn sáng tạo sẽ hưởng lợi từ các công cụ chuyên biệt như NovelAI hoặc Sudowrite. Các nhóm marketing sẽ tìm thấy giá trị trong các nền tảng tập trung vào thương hiệu như Jasper.

Nhưng thách thức thực sự không chỉ là tìm một công cụ AI tạo ra nội dung chất lượng—mà là tìm một công cụ phù hợp với cách làm việc thực tế của nhóm bạn. Các công cụ AI độc lập gây ra sự bất tiện, buộc bạn phải chuyển nội dung thủ công giữa hệ thống quản lý dự án, tài liệu và các cuộc trò chuyện của nhóm.

Giải pháp AI hiệu quả nhất là giải pháp giúp thu hẹp khoảng cách giữa việc tạo nội dung và triển khai. Dù bạn chọn công cụ chuyên biệt cho văn học hư cấu hay nền tảng tiếp thị, hãy ưu tiên các giải pháp giúp giảm thiểu rào cản trong quy trình làm việc của bạn.

Đối với các nhóm muốn loại bỏ sự phân tán ngữ cảnh giữa việc tạo nội dung AI và quản lý công việc, ClickUp cung cấp AI hoạt động ngay tại nơi công việc diễn ra. ✨/

Đăng ký miễn phí ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Stansa AI là nền tảng tạo nội dung dựa trên AI nổi tiếng với các tương tác linh hoạt, chủ yếu dành cho viết sáng tạo và chuyên nghiệp. Các nhóm thường tìm kiếm các giải pháp thay thế để có được các tính năng như hợp tác nhóm, tích hợp tốt hơn với hệ thống quản lý công việc hoặc các khả năng chuyên biệt cho tiếp thị hoặc văn học hư cấu.

Các công cụ viết AI không bị giới hạn có ít hạn chế về nội dung hơn, cho phép khám phá các chủ đề phi truyền thống có thể bị chặn bởi các công cụ chính thống. Các nền tảng như ChatGPT ưu tiên tính an toàn và khả năng tiếp cận rộng rãi, điều này đôi khi có thể làm gián đoạn luồng sáng tạo cho một số thể loại tiểu thuyết.

Đối với các nhóm cần hợp tác trong việc tạo nội dung và tích hợp nó vào quy trình làm việc, ClickUp là lựa chọn mạnh mẽ nhất. Nó kết hợp khả năng tạo nội dung AI với quản lý dự án và tài liệu, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các công cụ riêng biệt.

Đúng vậy, hầu hết các công cụ viết AI thay thế, bao gồm ClickUp và Jasper, được thiết kế cho việc tạo/lập nội dung thương mại và cho phép bạn sử dụng nội dung được tạo ra cho mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, luôn là một ý kiến hay để xem xét các điều khoản dịch vụ của từng nền tảng liên quan đến quyền sở hữu nội dung.