10 công cụ quản trị AI tốt nhất để đảm bảo tuân thủ và minh bạch

Sử dụng AI là một quyết định thông minh—cho đến khi nó không còn là vậy.

Khi các doanh nghiệp kinh doanh đổ xô tích hợp AI, nhiều người bỏ qua một yếu tố quan trọng: quản trị. Ngay cả những hệ thống AI tốt nhất cũng có thể gây ra rủi ro, thiên vị hoặc vấn đề tuân thủ nếu không có sự giám sát rõ ràng.

Tuy nhiên, 56% các nhà điều hành vẫn chưa chắc chắn liệu công ty của họ có tiêu chuẩn đạo đức cho AI hay không.

Sự không chắc chắn đó có thể tránh được.

Giải pháp? Công cụ quản trị AI giúp bạn quản lý AI một cách có trách nhiệm — với các tính năng minh bạch, tài liệu và tuân thủ tích hợp sẵn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tổng hợp các lựa chọn tốt nhất để bạn bắt đầu — bao gồm ClickUp, được thiết kế để giữ cho các quy trình làm việc AI của bạn được đồng bộ và có trách nhiệm.

Các thách thức liên quan đến AI không phải lúc nào cũng dễ nhận ra ngay từ đầu. Bạn cần một công cụ quản trị có thể xử lý tất cả các chi tiết phức tạp để tránh bỏ sót các lỗi tuân thủ.

Bạn cần tìm kiếm các tính năng này khi lựa chọn nền tảng quản trị AI.

Phát hiện thiên vị và rủi ro: Tích hợp khung quản trị AI đạo đức để quét dữ liệu và kết quả, phát hiện các thiên vị tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp giảm thiểu

kiểm soát minh bạch: *Cung cấp các bản ghi kiểm toán rõ ràng và giải thích cho kết quả và quyết định được tạo ra

mẫu quản trị AI: *Cung cấp các mẫu lời nhắc AI có thể tùy chỉnh để đang theo dõi các công việc được hỗ trợ bởi AI và quản lý các quy định và hướng dẫn tuân thủ AI

cảnh báo thời gian thực: *Gửi thông báo và cảnh báo ngay lập tức mỗi khi công cụ phát hiện rủi ro hoặc thiên vị

đang theo dõi quy định:* Đang theo dõi các quy trình làm việc của AI so với các quy định tuân thủ hiện hành như Luật AI của EU, Khung Quản lý Rủi ro AI của NIST (AI RMF) và nhiều quy định khác

👀 Bạn có biết? Được giới thiệu vào năm 2023, MACHIAVELLI là một tiêu chuẩn mới được thiết kế để đánh giá cách các hệ thống AI hành xử một cách đạo đức khi cho phép chúng tương tác trong các cài đặt xã hội.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản trị AI tập trung với tự động hóa Các tác vụ AI, tài liệu, bảng điều khiển, ClickUp Brain cho tóm tắt thông minh, tự động hóa và đang theo dõi tuân thủ Miễn phí; Giá tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Credo AI Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) lần đầu tiên áp dụng AI Đăng ký AI, Credo AI Assist cho các tình huống rủi ro, đồng bộ dữ liệu từ các công cụ MLOps Giá cả tùy chỉnh AI toàn diện Hoạt động AI tập trung vào đổi mới Bản đồ rủi ro, giảm thiểu thiên vị, kiểm duyệt lời nhắc Giá cả tùy chỉnh Fiddler AI Theo dõi các mô hình doanh nghiệp Phát hiện sự thay đổi mô hình, nhật ký kiểm tra, khả năng quan sát LLM, phát hiện thiên vị Giá cả tùy chỉnh Fairly AI Các startup và doanh nghiệp nhỏ Theo dõi vòng đời, đang theo dõi tuân thủ, mô hình hóa rủi ro Kế hoạch bắt đầu từ $99 Monitaur Tài liệu đầy đủ về toàn bộ vòng đời AI Nhật ký kiểm tra, đang theo dõi thiên vị, phát hiện sự thay đổi, kiểm tra trước khi triển khai Giá cả tùy chỉnh Amazon SageMaker Phát triển và giám sát AI toàn diện Kiểm thử mô hình, từ điển thuật ngữ AI, hỗ trợ toàn bộ vòng đời ML Giá cả tùy chỉnh IBM Watson Tối ưu hóa hoạt động vòng đời AI Đang theo dõi thiên vị, phân tích quy định, minh bạch chuỗi cung ứng Giá cả tùy chỉnh Datatron Rủi ro an toàn đang theo dõi và sức khỏe AI Kiểm soát nội dung dựa trên ngưỡng, phát hiện sự thay đổi, ghi nhật ký hoạt động Giá cả tùy chỉnh Microsoft Azure Kiểm thử các phiên bản AI mới trước khi triển khai Kiểm tra luồng lệnh, hướng dẫn RAI, bộ lọc nội dung không phù hợp Giá cả tùy chỉnh

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Bây giờ khi bạn đã nắm vững những kiến thức cơ bản, đây là 10 công cụ tốt nhất cho quản trị AI có trách nhiệm. Chúng tôi sẽ phân tích các tính năng khóa, giới hạn, giá cả và đánh giá của chúng để bạn có thể lựa chọn công cụ phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho tài liệu quản trị AI và tự động hóa quy trình làm việc)

Dễ dàng cài đặt tự động hóa tác vụ bằng AI với ClickUp

Quản lý AI một cách có trách nhiệm không phải là việc dễ dàng. Từ rủi ro đạo đức và đánh giá tuân thủ đến hợp tác với các bên liên quan, nó có thể cảm thấy như đang xử lý mười nhiệm vụ cùng một lúc. Đó là lúc ClickUp phát huy tác dụng—ứng dụng toàn diện cho công việc giúp tổ chức, đang theo dõi và tự động hóa việc giám sát AI.

Tự động hóa quy trình quản trị AI với nhiệm vụ ClickUp

ClickUp nhiệm vụ có thể tự động hóa các tác vụ quản trị AI lặp đi lặp lại và nhắc nhở, giao nhiệm vụ kiểm tra, và cài đặt quy trình phê duyệt từ bất kỳ hành động nào.

Bạn cũng có thể tận dụng ClickUp tự động hóa để tự động phân công người kiểm tra tuân thủ, kích hoạt nhắc nhở về các hạn chót quy định và tối ưu hóa quy trình phê duyệt, giảm thiểu nỗ lực thủ công và hạn chế rủi ro bỏ sót.

Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng đang theo dõi tiến độ dự án và giám sát tác động. Kết nối các công việc quản trị AI và các phụ thuộc, và ClickUp sẽ hiển thị toàn bộ chuỗi lệnh cho bạn!

Tự động hóa quy trình quản trị AI, ưu tiên công việc và cung cấp bối cảnh một cách dễ dàng với nhiệm vụ ClickUp

Quản trị AI là một mớ bòng bong các quy tắc tuân thủ, phải không? Từ GDPR và Luật AI của EU đến các tiêu chuẩn ISO và các cuộc kiểm toán tuân thủ địa phương, đó là một khối lượng công việc khổng lồ! Và các quy định cũng liên tục thay đổi.

Nếu bạn không có trí nhớ siêu phàm, việc đang theo dõi từng quy định là điều không thể, phải không?

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn trong ClickUp, giúp bạn tìm kiếm, tóm tắt và tổ chức thông tin về quản trị và tuân thủ trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để nhanh chóng tìm kiếm tài liệu liên quan, tạo bản tóm tắt và tự động hóa báo cáo cho các tác vụ quản trị AI của mình.

Nhận cập nhật và thông tin về quản lý tuân thủ với ClickUp Brain

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để nhận các bản cập nhật tiến độ tự động hóa và tóm tắt hoạt động cho các công việc quản trị của mình.

Ví dụ, bạn có thể yêu cầu Brain tóm tắt trạng thái của các dự án liên quan đến tuân thủ hoặc cung cấp tài liệu về các quy định cụ thể.

clickUp Brain Max: Chuyển đổi giọng nói thành văn bản cho các quy trình tuân thủ*

Quản trị AI đòi hỏi phải ghi nhận mọi rủi ro, phê duyệt và hồ sơ kiểm toán mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào – và đó chính là lúc ClickUp Brain Max phát huy tác dụng. Thay vì phải gõ những ghi chú tuân thủ dài dòng hoặc cập nhật kiểm toán, hãy sử dụng Talk to Text để ghi lại ngay lập tức các phát hiện rủi ro, tóm tắt cuộc họp hoặc cập nhật quy định, và biến chúng thành các công việc có cấu trúc hoặc tài liệu Docs.

Kết hợp với Enterprise Search để đặt các câu hỏi như “Hiển thị tất cả các công việc liên quan đến GDPR cần hoàn thành trong tháng này” hoặc “Tổng hợp tiến độ về sổ đăng ký rủi ro AI của chúng ta”—và Brain Max sẽ hiển thị chính xác thông tin từ không gian Làm việc của bạn ngay lập tức.

Bằng cách kết hợp đầu vào dựa trên giọng nói với AI nhận thức ngữ cảnh, các nhóm quản trị có thể ghi chép nhanh hơn, giảm bớt báo cáo thủ công và duy trì tuân thủ mà không bị ngập trong giấy tờ.

Tuy nhiên, chỉ có tài liệu thôi là chưa đủ—bạn cũng cần một cách thức có cấu trúc để thu thập ý kiến của nhóm. Với ClickUp biểu mẫu , bạn có thể thu thập đánh giá rủi ro, báo cáo sự cố hoặc danh sách kiểm tra tuân thủ và ngay lập tức chuyển đổi các phản hồi thành các công việc có thể thực hiện. Điều này đảm bảo rằng không có gì bị bỏ sót trong quy trình quản trị của bạn.

Tất nhiên, trong khi các hệ thống AI có thể đơn giản hóa quy trình làm việc, chúng cũng mang lại rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Đó là lý do tại sao việc kết hợp tự động hóa với các biện pháp quản trị mạnh mẽ là điều cần thiết—bạn có thể tối ưu hóa báo cáo mà không làm ảnh hưởng đến tuân thủ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bảo vệ thông tin quản trị nhạy cảm bằng các quyền truy cập nâng cao và kiểm soát bảo mật của ClickUp, để chỉ các thành viên được ủy quyền mới có thể truy cập hoặc chỉnh sửa tài liệu và công việc tuân thủ.

tối ưu hóa đánh giá rủi ro với ClickUp Governance AI Agents*

ClickUp AI agents

Các đại lý quản trị AI của ClickUp có thể giúp tự động hóa các quy trình quản trị bằng cách phân công các cuộc đánh giá tuân thủ, đang theo dõi các công việc đánh giá rủi ro và hiển thị các mục bị đánh dấu dựa trên các quy tắc tùy chỉnh của bạn.

📮 ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính là thiếu tích hợp mượt mà, khoảng trống kiến thức và lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI được tích hợp sẵn vào Không gian Làm việc ClickUp và đã được bảo mật sẵn thì sao? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba vấn đề chính trong việc áp dụng AI đồng thời kết nối các trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

ClickUp kết hợp AI tích hợp sẵn với các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp—đảm bảo dữ liệu quản trị của bạn được bảo vệ an toàn trong khi nhóm của bạn có thể kết nối an toàn các trò chuyện, tác vụ, tài liệu và kiến thức trên toàn bộ không gian làm việc.

Hợp tác với nhóm của bạn trên ClickUp Tài liệu

đội ngũ quản trị của bạn có thể cùng chỉnh sửa sổ đăng ký rủi ro trong ClickUp Tài liệu, gắn thẻ các bên liên quan để lấy ý kiến và để lại bình luận trực tiếp tại những nơi quan trọng. *

📌 Ví dụ: Bộ phận Pháp lý có thể đánh dấu vấn đề tuân thủ GDPR, trong khi Bộ phận Kỹ thuật cập nhật các bước giảm thiểu rủi ro—tất cả trong một tài liệu động.

Hợp tác với nhóm của bạn trên ClickUp Tài liệu

Vì tài liệu kết nối trực tiếp với quy trình làm việc, bạn có thể tự động hóa các công việc đánh giá an toàn và rủi ro, giao chúng cho đúng người và liên kết chúng trở lại không gian dự án của bạn. Điều này đảm bảo rằng quản trị dữ liệu không chỉ là lý thuyết—nó được tích hợp vào các hoạt động hàng ngày.

Cấu trúc như vậy rất quan trọng khi AI ngày càng được tích hợp sâu vào môi trường làm việc. Thay vì các bảng tính phân tán và ghi chú bị cô lập, bạn sẽ có một hệ thống tập trung nơi quản lý tuân thủ, khung quản trị và đánh giá rủi ro luôn được cập nhật, có thể kiểm toán và thực thi.

Tóm lại, đó là cách các nhóm biến AI trong môi trường làm việc từ một yếu tố rủi ro thành một quy trình minh bạch và được quản lý chặt chẽ.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tổng hợp và tìm kiếm tài liệu quản trị và thông tin tuân thủ với ClickUp Brain

Tự động hóa các quy trình quản trị lặp đi lặp lại và phân công các công việc xem xét/duyệt với nhiệm vụ ClickUp và AI Agents

Tạo kế hoạch quản lý rủi ro và lên lịch từng bước như các công việc

Theo dõi trạng thái tuân thủ và mức độ rủi ro theo thời gian thực với bảng điều khiển ClickUp

Thêm ghi chú vào mỗi mục nhập thời gian để đo lường thời gian cho từng công việc, quản trị AI hoặc các mục đích khác, với tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp

Cung cấp thêm thông tin cho các thành viên trong nhóm về sự phức tạp của quản trị AI bằng cách cài đặt các Trường Tùy chỉnh ClickUp

Theo dõi các hành động mà nhóm của bạn đang thực hiện trong các công việc quản trị AI cụ thể một cách dễ dàng trên Thanh Hoạt động trong Bảng điều khiển ClickUp

Xác định các rủi ro cần được xử lý ngay lập tức với mẫu bảng trắng đánh giá rủi ro ClickUp

Giới hạn của ClickUp

các tác nhân AI trong ClickUp Brain có thể cảm thấy phức tạp đối với người mới bắt đầu*, đặc biệt là những người chưa có kinh nghiệm về tự động hóa, nhưng sẽ trở nên dễ dàng hơn khi sử dụng

các tính năng nâng cao của ClickUp có thể đòi hỏi thời gian để làm quen*, nhưng mang lại khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ khi người dùng trở nên quen thuộc

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Jodi Salice, Giám đốc Sáng tạo tại United Way Suncoast, cho biết

Tôi không thể nói hết những điều tốt đẹp về nó. Từ tự động hóa, mẫu có sẵn cho đến các tính năng đang theo dõi và chế độ xem đa dạng, ClickUp thực sự là lựa chọn hoàn hảo.

Tôi không thể nói hết những điều tốt đẹp về nó. Từ tự động hóa, mẫu có sẵn cho đến các tính năng đang theo dõi và chế độ xem đa dạng, ClickUp thực sự là lựa chọn hoàn hảo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo và thêm các tài nguyên như các thực hành quản trị AI có trách nhiệm và các nguyên tắc cơ bản của luật tuân thủ vào các nhiệm vụ quản trị AI của bạn trên ClickUp. Như vậy, tất cả các thành viên trong nhóm của bạn sẽ hiểu các cảnh báo rủi ro và thực hiện các kiểm tra tương ứng.

2. Credo AI (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang có kế hoạch áp dụng AI lần đầu tiên)

qua Credo AI

Việc áp dụng AI lần đầu tiên có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp—đặc biệt khi phải đối mặt với các quy định pháp lý chưa quen thuộc. Credo AI giúp đơn giản hóa quy trình này bằng cách tập trung các quy trình quản trị AI của bạn và chuyển đổi tài liệu kỹ thuật thành các thông tin chính sách dễ hiểu cho kinh doanh.

Với các tính năng như Credo AI Assist, nền tảng này sử dụng AI tạo sinh để tự động tạo dân số các kịch bản rủi ro và giúp bạn xây dựng các sổ đăng ký AI tuân thủ, phù hợp với các khung quy định như EU AI Act và NIST AI RMF.

Các tính năng nổi bật của Credo AI

Đăng ký các sáng kiến AI theo quy định chính thức về AI và chính sách AI của công ty , và thu thập metadata thông qua sổ đăng ký AI

Cài đặt và phân công các biện pháp giảm thiểu rủi ro, đồng thời đang theo dõi việc thực thi trên không gian làm việc quản trị AI

Đồng bộ hóa bằng chứng quản trị dữ liệu với Credo AI từ các công cụ MLOps mà bạn đang sử dụng

Giới hạn của Credo AI

Có đường cong học tập dốc

Không phải là công cụ tốt nhất để giám sát các hoạt động AI quy mô lớn

Giá cả của Credo AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Credo AI

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

🧠 Thực tế thú vị: Công nghệ nhận diện khuôn mặt AI đôi khi chính xác hơn con người trong việc nhận diện người, đặc biệt là trong các cơ sở dữ liệu lớn.

3. AI toàn diện (Phù hợp nhất cho việc đổi mới các hoạt động AI mới)

qua Holistic AI

Holistic AI là công cụ lý tưởng cho các doanh nghiệp đang lên kế hoạch phát triển AI tuân thủ Luật AI của EU và các quy định khác. Nền tảng quản trị AI này đang theo dõi các tiêu chuẩn AI toàn cầu và yêu cầu tuân thủ liên quan đến tổ chức của bạn, đồng thời tự động hóa các cuộc kiểm toán AI.

Các tính năng tốt nhất của AI toàn diện

Tạo bản đồ rủi ro và theo dõi rủi ro, đồng thời truy cập các đề xuất giảm thiểu rủi ro cho từng hệ thống AI cụ thể

Loại bỏ dữ liệu nhạy cảm khỏi các lệnh đầu vào của AI tạo sinh

Ngăn chặn sự thiên vị và ảo giác hệ thống trong các ứng dụng LLM của bạn

Giới hạn toàn diện của AI

Giao diện không thân thiện với người dùng

Việc tìm kiếm các công việc quản trị dữ liệu cụ thể có thể trở nên khó khăn khi bạn bắt đầu chạy nhiều luồng công việc

Giá cả toàn diện cho AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét toàn diện về AI

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

📖 Xem thêm: Các ví dụ ấn tượng về AI tạo sinh đang thay đổi các ngành công nghiệp

4. Fiddler AI (Phù hợp nhất cho việc giám sát các mô hình AI phức tạp cho doanh nghiệp và chính phủ)

qua Fiddler AI

Fiddler AI là một nền tảng quan sát mạnh mẽ được thiết kế cho các doanh nghiệp quản lý các triển khai AI quy mô lớn. Nó theo dõi và giải thích hành vi của các mô hình học máy và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), giúp các nhóm phát hiện sự thay đổi, thiên vị, ảo giác và các vấn đề hiệu suất trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, bảo hiểm và khu vực công, Fiddler giúp đảm bảo rằng các quyết định AI là công bằng, có thể giải thích được và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định—đồng thời tạo ra bằng chứng đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các cuộc đánh giá tuân thủ.

Các tính năng nổi bật của Fiddler AI

Phát hiện hiệu suất mô hình và cài đặt cảnh báo cho các bất thường và thiên vị với công cụ giám sát mô hình

Áp dụng các rào cản AI để bảo mật dữ liệu nhạy cảm của bạn cho quản lý rủi ro phòng ngừa

Theo dõi và phân tích các mô hình AI tạo sinh và ứng dụng LLM mà bạn đang phát triển để đảm bảo chúng tuân thủ các hướng dẫn đạo đức AI

Giải thích các dự đoán của máy học (ML) cho các hệ thống tự động như máy bay không người lái—điều này đặc biệt quan trọng trong các môi trường nhạy cảm về an toàn, nơi độ chính xác và giám sát đạo đức là không thể thương lượng

Giới hạn của Fiddler AI

Giao diện có thể gây choáng ngợp

Giá cả của Fiddler AI

Lite : Giá cả tùy chỉnh

kinh doanh*: Giá cả tùy chỉnh

Premium: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Fiddler AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Fiddler AI?

Đánh giá của G2 cho biết:

Hiện nay, trên thị trường có rất ít công cụ quan sát tốt dành cho việc theo dõi mô hình AI. Khả năng theo dõi của Fiddler, đặc biệt là đối với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), cực kỳ mạnh mẽ. Tính năng giải thích mô hình của nó thực sự tuyệt vời. Các tích hợp rất tốt.

Hiện nay, trên thị trường có rất ít công cụ quan sát tốt dành cho việc theo dõi mô hình AI. Khả năng theo dõi của Fiddler, đặc biệt là đối với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), cực kỳ mạnh mẽ. Tính năng giải thích mô hình của nó thực sự tuyệt vời. Các tích hợp rất tốt.

📮 ClickUp Insight: 22% số người được khảo sát của chúng tôi vẫn còn e dè khi sử dụng AI trong công việc. Trong số 22% đó, một nửa lo lắng về bảo mật dữ liệu, trong khi nửa còn lại không chắc chắn liệu có thể tin tưởng vào những gì AI cung cấp hay không. ClickUp giải quyết cả hai vấn đề này một cách trực tiếp thông qua các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và bằng cách tạo ra các liên kết chi tiết đến các công việc và nguồn thông tin cho mỗi câu trả lời. Điều này có nghĩa là ngay cả những nhóm thận trọng nhất cũng có thể bắt đầu tận hưởng sự tăng cường năng suất mà không phải lo lắng về việc thông tin của họ có được bảo vệ hay liệu họ có nhận được kết quả đáng tin cậy hay không.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Bảng trắng để vẽ bản đồ trực quan các khung quản trị, trách nhiệm của các bên liên quan và quy trình tuân thủ quy định, giúp nhóm hiểu rõ và đồng bộ hơn.

5. Fairly AI (Phù hợp nhất cho startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ)

qua Fairly AI

Bạn là một startup hoặc một doanh nghiệp nhỏ đang trì hoãn việc áp dụng quản trị AI có trách nhiệm vì không tìm được công cụ đáng tin cậy trong phạm vi ngân sách của mình? Fairly AI là một lựa chọn phù hợp cho bạn. Nó cho phép bạn truy cập tất cả các tính năng quản trị AI quan trọng mà không gặp rắc rối.

Các tính năng nổi bật của Fairly AI

Theo dõi các hệ thống AI trong suốt vòng đời của chúng với khung làm việc "agent-as-a-judge"

Phát hiện rủi ro tự động với cơ sở dữ liệu mô hình hóa mối đe dọa AI

Thêm chính sách công ty và đang theo dõi hệ thống AI để đảm bảo tuân thủ với sổ đăng ký AI

Hợp tác với các bên liên quan để xác định các điểm kiểm tra và đánh giá tuân thủ

Giới hạn của Fairly AI

Điều này có thể không đủ khi bạn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình

Giao diện thiếu tính trực quan

Giá cả hợp lý cho AI

Bronze : $99/tháng

Silver : $299/tháng

Gold: $2500/tháng

Đánh giá và nhận xét công bằng về AI

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

👀 Bạn có biết? Luật AI của EU là đạo luật lớn đầu tiên trên thế giới có mục tiêu là quản trị AI có trách nhiệm. Nó phân loại các hệ thống AI theo mức độ rủi ro và buộc tuân thủ, khiến việc quản trị trở nên có tính pháp lý.

6. Monitaur (Phù hợp nhất để ghi chép chu kỳ hệ thống AI của bạn)

qua Monitaur

Monitaur được thiết kế chuyên biệt cho các doanh nghiệp cần ghi chép toàn bộ vòng đời của các mô hình AI - từ phát triển đến triển khai. Nó hỗ trợ quản trị trong các ngành được quy định như bảo hiểm và y tế bằng cách cung cấp phiên bản chi tiết, đang theo dõi thiên vị, phát hiện sự thay đổi và nhật ký sẵn sàng cho kiểm toán.

Khung Policy-to-Proof của nó giúp các nhóm xác định tiêu chuẩn quản trị, triển khai các biện pháp kiểm soát và tạo ra bằng chứng chứng minh tuân thủ cho các cơ quan quản lý và các bên liên quan.

Các tính năng nổi bật của Monitaur

Xác minh sự thay đổi đầu vào và sự thay đổi mô hình, đồng thời xác định sự thiên vị trong các kỹ thuật AI

Tìm kiếm và lọc các giao dịch được xử lý qua các mô hình của bạn để truy cập chính xác những giao dịch mà bạn đang tìm kiếm

Đảm bảo các mô hình nội bộ của bạn đã sẵn sàng thông qua các kiểm tra trước sản xuất trước khi tích hợp chúng vào các công cụ AI của bạn để ra quyết định

Giới hạn của Monitaur

Nó thiếu các tính năng kiểm duyệt dữ liệu

Giá cả của Monitaur

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Monitaur

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Amazon SageMaker?

Đánh giá của G2 cho biết:

Minotaur Kinh Doanh Systems là một hệ thống rất thân thiện với người dùng và đa năng. Đội ngũ nhân viên rất am hiểu và luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Minotaur Kinh Doanh Systems là một hệ thống rất thân thiện với người dùng và đa năng. Đội ngũ nhân viên rất am hiểu và luôn sẵn sàng hỗ trợ.

7. Amazon SageMaker (Phù hợp nhất cho việc phát triển và giám sát các mô hình AI nội bộ)

qua Amazon SageMaker

Là một phần của Amazon Web Services, Amazon SageMaker cung cấp các công cụ để xây dựng, triển khai và quản lý các mô hình AI và machine learning một cách có trách nhiệm. Bạn có thể cài đặt môi trường thử nghiệm machine learning và đang theo dõi hiệu suất của mô hình.

Các tính năng nổi bật của Amazon SageMaker

Truy cập các danh mục có từ điển AI và biểu mẫu metadata để quản trị AI một cách dễ dàng

Tạo các quy định cho môi trường AI và kiểm tra quyền truy cập vào các mô hình học máy và tài sản dữ liệu

Ghi chép các giả định khóa, đặc điểm và tài liệu liên quan cho mỗi mô hình, từ giai đoạn thiết kế đến triển khai

Giới hạn của Amazon SageMaker

Quá nhiều tính năng cho những ai chỉ cần quản trị AI

Giá cả của Amazon SageMaker

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Amazon SageMaker

G2: 4.2/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Amazon SageMaker?

Đánh giá của G2 cho biết:

Nó có khả năng mở rộng cao, sức mạnh tính toán mạnh mẽ, tích hợp tốt với hầu hết các kho dữ liệu và hồ dữ liệu của các nhà cung cấp, và có thể truy cập qua trình duyệt.

Nó có khả năng mở rộng cao, sức mạnh tính toán mạnh mẽ, tích hợp tốt với hầu hết các kho dữ liệu và hồ dữ liệu của các nhà cung cấp, và có thể truy cập qua trình duyệt.

8. IBM Watson (Phù hợp nhất để rút ngắn chu kỳ phát triển AI)

qua IBM Watson

IBM Watson là phần mềm quản trị AI lý tưởng nếu mục tiêu chính của bạn là cải thiện logistics của hệ thống AI. Ngoài tuân thủ, công cụ này sẽ giúp bạn theo dõi vòng đời AI, xác định và giảm thiểu sự thiên vị trong chuỗi cung ứng, đồng thời giảm tiêu thụ năng lượng.

Các tính năng nổi bật của IBM Watson

Theo dõi và thay thế các mô hình trong các hệ thống IBM, OpenAI và Amazon SageMaker

Phát hiện các lỗ hổng bảo mật và cấu hình sai, đồng thời xác định AI ẩn

Tự động hóa quy trình xác định và chuyển đổi các thay đổi quy định thành các chính sách toàn diện

Đang theo dõi các trò chuyện AI để phát hiện sự thiên vị và phản hồi không phù hợp với các cảnh báo tự động hóa

Giới hạn của IBM Watson

Nó không phù hợp cho người mới bắt đầu

Điều này tốn kém

Giá cả của IBM Watson

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về IBM Watson

G2: 4.5/5 (70+ đánh giá)

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế đang nói gì về IBM Watson?

Đánh giá của G2 cho biết:

Kết quả nhanh hơn so với các công cụ tìm kiếm AI khác và được tổ chức một cách khoa học. Dễ dàng đọc và hiểu nhanh chóng. Nó có rất nhiều tính năng.

Kết quả nhanh hơn so với các công cụ tìm kiếm AI khác và được tổ chức một cách khoa học. Dễ dàng đọc và hiểu nhanh chóng. Nó có rất nhiều tính năng.

9. Datatron (Phù hợp nhất cho quản lý rủi ro an toàn)

qua Datatron

Gần đây bạn có gặp phải các mối đe dọa dữ liệu thường xuyên không? Có thể các lệnh AI của bạn đang nhập thông tin nhạy cảm vào kết quả được tạo ra. Bạn có thể sử dụng Datatron cho quản trị AI và xác định các lỗ hổng tiềm ẩn về dữ liệu nhạy cảm. Nó cho phép bạn đặt ngưỡng để ngăn hệ thống AI bao gồm dữ liệu quan trọng trong các lệnh và kết quả được tạo ra.

Các tính năng nổi bật của Datatron

Xem điểm sức khỏe AI trên bảng điều khiển

Phát hiện sự thay đổi dữ liệu, sự thay đổi khái niệm và các bất thường thông qua quản trị AI có trách nhiệm

Đặt cảnh báo và tắt tự động khi mô hình vi phạm ngưỡng đã được định nghĩa trước đó

Ghi lại hoạt động AI và nhật ký kiểm tra để hiểu cách hệ thống hoạt động và lý do tại sao

Giới hạn của Datatron

Các tính năng tính toán phân tán chưa đủ tiên tiến

Nó có thể không phát hiện tất cả các đối tượng/kỳ/phiên bản ngay lập tức

Giá cả của Datatron

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Datatron

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế đang nói gì về Datatron?

Đánh giá của G2 cho biết:

Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn giúp tôi rất nhiều. Trải nghiệm liền mạch của họ giúp tôi tiết kiệm thời gian quý báu. Data Tron là nhà cung cấp cho tôi khả năng tùy chỉnh rộng rãi và rất dễ sử dụng. Tôi cũng thích đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của họ. Họ luôn hỗ trợ khách hàng. Gần đây, tôi gặp khó khăn với việc chuyển file qua FTP; DataTron đã giải quyết vấn đề đó. Ngoài ra, sau đó, tôi dành ít thời gian hơn cho việc kiểm tra mô hình.

Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn giúp tôi rất nhiều. Trải nghiệm liền mạch của họ giúp tôi tiết kiệm thời gian quý báu. Data Tron là nhà cung cấp cho tôi khả năng tùy chỉnh rộng rãi và rất dễ sử dụng. Tôi cũng thích đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của họ. Họ luôn hỗ trợ khách hàng. Gần đây, tôi gặp khó khăn với việc chuyển file qua FTP; DataTron đã giải quyết vấn đề đó. Ngoài ra, sau đó, tôi dành ít thời gian hơn cho việc kiểm tra mô hình.

🧠 Thú vị: Chatbot đầu tiên, Eliza, ra đời vào giữa thập niên 1960! Nhà khoa học máy tính Joseph Weizenbaum đã tạo ra nó tại Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo của MIT.

10. Microsoft Azure (Phù hợp nhất để thử nghiệm phát triển AI mới trước khi triển khai trên toàn công ty)

qua Microsoft Azure

Microsoft Azure cung cấp một số tính năng quản trị AI ấn tượng. Bạn có thể cài đặt các hướng dẫn nội bộ về thực hành AI có trách nhiệm và hợp tác trong luồng tạo prompt để đánh giá sự thiên vị.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Azure

Theo dõi văn bản và hình ảnh để phát hiện nội dung xúc phạm hoặc không phù hợp

Phát triển các ứng dụng AI tạo sinh và trợ lý ảo tùy chỉnh trên một nền tảng duy nhất

Hiểu rõ nguyên nhân đằng sau các kết quả do AI tạo ra và cải thiện tương ứng

Giới hạn của Microsoft Azure

Kế hoạch dựa trên mức tiêu thụ khiến việc xác định vấn đề trở nên khó khăn trong trường hợp hàm gặp sự cố

Giá dịch vụ Microsoft Azure

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Azure

G2: 4. 4/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.900+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Microsoft Azure?

Đánh giá của G2 cho biết:

*Thật khó để chọn ra công cụ nào trong nền tảng mà tôi thích nhất, vì nó rất toàn diện. Tuy nhiên, tôi thực sự thích tính năng tích hợp với Microsoft Entra ID, nơi bạn có thể gán vai trò cho người dùng và cài đặt quy tắc truy cập vào các tài nguyên trong Microsoft Azure

*Thật khó để chọn ra công cụ nào trong nền tảng mà tôi thích nhất, vì nó rất toàn diện. Tuy nhiên, tôi thực sự thích tính năng tích hợp với Microsoft Entra ID, nơi bạn có thể gán vai trò cho người dùng và cài đặt quy tắc truy cập vào các tài nguyên trong Microsoft Azure

⭐ Đề cập đặc biệt

Các công cụ này có thể không phải là nền tảng quản trị AI hoàn chỉnh, nhưng chúng cung cấp các tính năng độc đáo hỗ trợ các thực hành AI có trách nhiệm.

1. Arthur AI — Giám sát thời gian thực về thiên vị và mô hình

Arthur AI là nền tảng đáng tin cậy cho khả năng quan sát AI, cho phép các công ty theo dõi hiệu suất mô hình, công bằng, sự thay đổi và thiên vị trong môi trường sản xuất. Nền tảng này đặc biệt hữu ích trong các ngành được quy định chặt chẽ như tài chính và y tế, nơi cần có sự quản trị mạnh mẽ đối với các mô hình đã triển khai.

Theo dõi thời gian thực về công bằng, thiên vị và sự thay đổi

Tích hợp với quy trình phát triển và sản xuất mô hình

Được tin cậy bởi các doanh nghiệp cần AI có thể giải thích được và đạo đức

2. Knostic — Quản trị truy cập theo nhu cầu cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)

Knostic được thiết kế để ngăn chặn việc tiết lộ quá mức dữ liệu nhạy cảm trong các yêu cầu và phản hồi của AI. Nó áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập "chỉ những người cần biết" ở cấp độ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), giúp các công ty giảm thiểu rủi ro vi phạm bảo mật và rò rỉ dữ liệu.

Áp dụng các chính sách quản trị trong cuộc hội thoại của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

Ghi lại các tương tác nhạy cảm và áp dụng tính năng che giấu tự động

Phù hợp cho các ứng dụng trò chuyện AI, trợ lý ảo và bot tương tác với khách hàng

3. CalypsoAI — Triển khai bảo mật các hệ thống AI tạo sinh

CalypsoAI là nhà cung cấp các công cụ kiểm thử mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các rào cản an toàn cho các doanh nghiệp triển khai công cụ AI tạo sinh. Nó cho phép các tổ chức xác thực các lệnh, phát hiện các hiện tượng ảo giác và áp dụng các chính sách—tất cả đều là các thành phần quan trọng của việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm.

Khối các lệnh có rủi ro cao và kết quả ảo

Đang theo dõi cách các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) tuân thủ các hướng dẫn sử dụng nội bộ

Thường được sử dụng trong các ngành quốc phòng, tình báo và các ngành được quy định

Tuân thủ các thực hành AI có trách nhiệm với ClickUp

55% người Mỹ cho rằng các công ty không chú trọng đến đạo đức AI khi phát triển hệ thống AI. Sự hoài nghi từ phía công chúng có thể ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và lợi nhuận của bạn. Do đó, quản trị AI có trách nhiệm là điều bắt buộc để xây dựng hình ảnh thương hiệu minh bạch và tích cực.

Tuy nhiên, quá trình này có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Đừng để thuật ngữ chuyên ngành AI làm bạn e ngại. Hãy đầu tư vào một hệ thống quản trị AI đáng tin cậy và duy trì tuân thủ quy định và thực hành đạo đức, dù bạn sử dụng AI rộng rãi như thế nào trong công ty của mình.

Hoặc, chọn ClickUp, ứng dụng thay thế cho tất cả. Chúng tôi cung cấp các quy trình quản trị AI cùng với các mẫu tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng để đang theo dõi mọi kiểm tra AI định kỳ. Hệ thống của chúng tôi sẽ xác định các rủi ro tiềm ẩn và thông báo cho nhóm của bạn.

Còn nhiều hơn thế! Với ClickUp, bạn có thể quản lý rủi ro thông qua quy trình đánh giá, ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách nhất trước tiên và xử lý theo thứ tự mức độ nghiêm trọng.

Vậy, bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và tuân thủ các quy định về AI với hệ thống quản trị nghiêm ngặt!