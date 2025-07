Cách tạo trợ lý AI của riêng bạn (Các trường hợp sử dụng & Công cụ)

Dễ dàng thiết lập và sử dụng: ClickUp Brain cũng dễ thiết lập và sử dụng hơn nhiều so với trợ lý AI tùy chỉnh. Chỉ cần đăng ký tài khoản ClickUp là bạn có thể bắt đầu sử dụng ClickUp Brain ngay lập tức

Giá cả phải chăng: ClickUp Brain chỉ có giá 7 đô la một tháng, thấp hơn đáng kể so với chi phí xây dựng và vận hành trợ lý AI tùy chỉnh của bạn. Nó cũng rẻ hơn nhiều so với các trợ lý AI khác có tính năng tương tự (ví dụ: ChatGPT Plus và Gemini Advanced)