Các mẫu Bubble.io tốt nhất cho phát triển ứng dụng không cần mã

Bạn không cần có kiến thức kỹ thuật để xây dựng một ứng dụng tuyệt vời.

Việc cần làm là có một điểm khởi đầu thông minh.

Đối với phần lớn các nhà khởi nghiệp và nhà phát triển không cần mã, ý tưởng không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở việc thực thi. Bắt đầu từ một dự án Bubble trống sẽ làm chậm tiến độ của bạn. Và việc cố gắng quyết định nên xây dựng gì trước tiên, cho dù là xác thực, quy trình làm việc, vai trò người dùng hay bảng điều khiển, thường tạo ra những rào cản không cần thiết.

Đó là lý do tại sao mẫu có ý nghĩa. Mẫu phát triển ứng dụng không cần mã Bubble phù hợp cung cấp cho bạn nền tảng hoạt động với các tính năng cốt lõi của ứng dụng ngay từ ngày đầu tiên, giúp bạn tập trung vào tùy chỉnh thay vì thiết lập.

Hướng dẫn này chia sẻ các mẫu Bubble.io miễn phí mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay hôm nay, cùng với các mẫu ClickUp để lập kế hoạch phát triển, theo dõi công việc và triển khai nhanh hơn.

Hãy tìm một mẫu giúp bạn ra mắt ứng dụng không cần mã của mình một cách tự tin.

Tổng quan về các mẫu Bubble.io miễn phí

Điều gì làm nên một mẫu phát triển ứng dụng không cần mã Bubble.io tốt?

Khi xây dựng ứng dụng không cần mã, tốc độ và sự rõ ràng là yếu tố quan trọng nhất. Một mẫu Bubble.io tốt giúp giảm thời gian thiết lập và cung cấp một lộ trình rõ ràng từ ý tưởng đến ra mắt.

Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn mẫu Bubble.io cho ứng dụng không cần mã của bạn. 👇

Cấu trúc ứng dụng rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên: Chọn mẫu có các trang được đặt tên logic, loại dữ liệu hợp lý và quy trình làm việc dự đoán được.

Được thiết kế cho các trường hợp sử dụng thực tế: Ưu tiên các mẫu được thiết kế xoay quanh quy trình onboarding người dùng, thanh toán, bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển quản trị viên.

Dễ dàng tùy chỉnh mà không làm hỏng cấu trúc: Chọn một mẫu cho phép bạn đổi tên trường, điều chỉnh quy trình làm việc và thêm tính năng mà không làm hỏng cấu trúc cơ bản.

Quy trình làm việc gọn gàng và dễ đọc: Chọn các mẫu có quy trình làm việc dễ theo dõi và dễ kiểm tra.

Được thiết kế để mở rộng theo sự phát triển của ứng dụng: Tìm kiếm dữ liệu có cấu trúc và logic có thể tái sử dụng để bạn có thể phát triển ứng dụng theo thời gian.

Thiết kế đáp ứng mặc định: Chọn các mẫu hoạt động tốt trên các kích thước màn hình khác nhau (máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động)

Hướng dẫn hữu ích hoặc hướng dẫn trong ứng dụng: Chọn các mẫu cung cấp ghi chú hữu ích hoặc hướng dẫn chi tiết vì chúng giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian khi phát triển, đặc biệt nếu bạn mới sử dụng nền tảng Bubble.

Mẫu Bubble.io miễn phí cho phát triển ứng dụng không cần mã

Dưới đây là một số mẫu phổ biến nhất từ thị trường Bubble, giúp bạn có khởi đầu thuận lợi khi ra mắt phiên bản cơ bản của ứng dụng mà không cần đến những tính năng phức tạp không cần thiết.

1. Mẫu trang đích khởi động Bubble

Mẫu Trang Đăng Ký Khởi Nghiệp Bubble là một trang đăng ký sẵn sàng sử dụng, được thiết kế để giúp bạn xác thực và chuẩn bị ra mắt ý tưởng ứng dụng. Mẫu này hướng dẫn người truy cập qua câu chuyện ứng dụng của bạn theo một luồng logic và mượt mà, bắt đầu bằng các hình ảnh ứng dụng thu hút, sau đó chuyển sang giải thích tính năng và kết thúc bằng các phần tăng cường độ tin cậy như ảnh chụp màn hình, nhóm và giá cả.

Với các lời kêu gọi hành động rõ ràng và bản xem trước trực quan, bạn có thể thu thập đăng ký sớm và tự tin chia sẻ ý tưởng của mình với người dùng hoặc nhà đầu tư trước khi đầu tư thời gian hoặc tiền bạc vào phát triển đầy đủ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hiển thị tiến độ bằng phần số liệu linh hoạt để nổi bật số lượng đăng ký danh sách chờ hoặc người dùng beta.

Thử nghiệm giá cả bằng cách thử nghiệm các kế hoạch, phạm vi hoặc các ưu đãi "sắp ra mắt" mà không cần commit quá sớm.

Tái sử dụng khung nền tảng cho nhiều ý tưởng ứng dụng khác nhau, dù là ứng dụng mạng xã hội, SaaS, sàn giao dịch hay ứng dụng tiện ích.

✅ Phù hợp cho: Nhà sáng lập, nhà phát triển không cần mã và các nhóm ở giai đoạn đầu muốn trình bày ý tưởng ứng dụng trước khi phát triển sản phẩm hoàn chỉnh.

👀 Bạn có biết? Đối với 49% người mua, một buổi demo sản phẩm trực tiếp chính là yếu tố thuyết phục họ, thậm chí còn hơn cả việc dùng thử, đánh giá hoặc trang marketing.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là tùy chọn trong phát triển phần mềm và ứng dụng không cần mã. Nó đã trở thành một phần của công việc hàng ngày. Theo báo cáo DORA của Google Cloud: Hơn 75% chuyên gia sử dụng AI hàng ngày cho các công việc như viết mã, giải thích logic hoặc tóm tắt công việc.

Ngoài ra, việc tăng 25% sử dụng AI dẫn đến cải thiện 7,5% chất lượng tài liệu. Cùng mức tăng này cũng cải thiện chất lượng mã nguồn 3,4% và tốc độ kiểm tra mã nguồn 3,1%. Đối với các nhà phát triển không cần mã, lợi ích lớn nhất là sử dụng AI để lập kế hoạch rõ ràng trước khi bắt đầu phát triển. Sử dụng các công cụ AI như ClickUp Brain giúp bạn lập kế hoạch và đẩy nhanh công việc phát triển ứng dụng. Nó hoạt động như một trợ lý AI thông minh, hiểu rõ các công việc, tài liệu và bối cảnh dự án của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để: Tạo logic quy trình làm việc

Viết các đoạn mã API hoặc JavaScript.

Tạo sơ đồ Mermaid cho luồng ứng dụng, và

Thậm chí gỡ lỗi logic khi các chức năng không hoạt động như mong đợi. Ví dụ: Sử dụng lời nhắc này: ‘Tạo luồng người dùng cho tính năng này (Đăng ký người dùng với xác minh email) và cung cấp sơ đồ Mermaid mà tôi có thể sử dụng cho tài liệu. ’

2. Mẫu mạng xã hội Bubble giống Instagram

Nếu bạn muốn xây dựng một ứng dụng chia sẻ ảnh và video giống Instagram, mẫu Bubble Social Media Like Instagram là một lựa chọn tốt. Mẫu này bao gồm tài khoản người dùng, hồ sơ, bài đăng và nguồn cấp dữ liệu hoạt động tương tự như Instagram.

Mẫu này đã kết nối các bài đăng, người dùng và tương tác thông qua cơ sở dữ liệu của Bubble, vì vậy các hành động như thích, bình luận, gắn thẻ và theo dõi hoạt động ngay lập tức. Ngoài ra, mỗi bài đăng được liên kết với người tạo, vì vậy các cập nhật tương tác được hiển thị theo thời gian thực, và trang hồ sơ tự động hiển thị nội dung và hoạt động của người dùng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng hành trình người dùng được kết nối đầy đủ bao gồm duyệt nguồn tin, tương tác, hồ sơ và tạo/lập nội dung.

Quản lý mối quan hệ người dùng động với logic theo dõi, hủy theo dõi và kết nối hai chiều tích hợp sẵn.

Đăng các câu chuyện dựa trên thời gian cho phép người dùng chia sẻ các cập nhật nhanh chóng, tạm thời ngoài các bài đăng thông thường.

✅ Phù hợp cho: Nhà sáng lập, startup và người tạo nội dung trên mạng xã hội muốn ra mắt phiên bản MVP (Minimum Viable Product) trên mạng xã hội hoặc ứng dụng phong cách Instagram.

3. Mẫu Quản lý Sự kiện Bubble trên Thị trường

Mẫu Bubble Event Management Marketplace là bộ công cụ khởi đầu không cần mã đầy đủ tính năng để xây dựng nền tảng sự kiện phong cách Eventbrite trên Bubble. Nó cho phép người tổ chức tạo và quảng bá sự kiện, trong khi người tham dự có thể dễ dàng duyệt danh sách, nắm bắt thông tin sự kiện chỉ trong nháy mắt và lưu sự kiện vào lịch của họ. Bố cục trực quan giúp việc khám phá sự kiện trở nên dễ dàng ngay cả với người dùng lần đầu.

Mẫu này cũng bao gồm tính năng mua vé tích hợp với Stripe và PayPal, giúp người dùng chuyển đổi mượt mà từ việc duyệt sản phẩm đến thanh toán và giúp bạn bắt đầu tạo doanh thu ngay từ ngày đầu tiên.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Lọc sự kiện theo danh mục và địa điểm để khách truy cập có thể nhanh chóng tìm thấy những gì họ quan tâm mà không cần cuộn trang liên tục.

Cho phép người dùng thêm sự kiện vào lịch chỉ với một cú nhấp chuột, giúp họ nhớ kế hoạch và đến đúng giờ.

Phát hành một MVP hoạt động nhanh chóng để thử nghiệm các ý tưởng địa phương hoặc ngách, bắt đầu nhỏ với một vài sự kiện và mở rộng quy mô khi thấy có sự phát triển.

✅ Phù hợp cho: Những người tạo và cộng đồng sự kiện muốn nhanh chóng ra mắt một thị trường sự kiện ngách hoặc địa phương.

📊 Thông báo thống kê: 65% người tham dự sự kiện cho biết ứng dụng sự kiện di động có thể quyết định thành công hay thất bại của trải nghiệm tổng thể của họ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của trải nghiệm người dùng (UX) của ứng dụng sự kiện đối với sự hài lòng của khách hàng.

4. Mẫu ứng dụng web đáp ứng Bubble (Flexbox)

Mẫu Bubble Responsive Webapp (Flexbox) là khung giao diện người dùng (UI) hiện đại cho bảng điều khiển SaaS, được xây dựng bằng động cơ phản hồi Flexbox mới của Bubble. Bạn sẽ thấy giao diện sạch sẽ, khoảng cách mềm mại và bố cục tương tự như các công cụ như bảng điều khiển phân tích, bảng điều khiển quản trị viên hoặc phần mềm nội bộ kinh doanh.

Mẫu này cũng được xây dựng dựa trên cấu trúc kiểu Ứng dụng Trang Đơn (SPA). Trong ứng dụng trang đơn, người dùng không cần liên tục chuyển đổi giữa các trang riêng biệt. Thay vào đó, ứng dụng sẽ mượt mà hơn vì cấu trúc chính vẫn giữ nguyên trong khi chỉ nội dung thay đổi.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Nổi bật các chỉ số quan trọng bằng các thành phần thẻ có sẵn cho người dùng, doanh thu, đăng ký hoặc các chỉ số KPI quan trọng khác.

Hiển thị xu hướng bằng hai thành phần biểu đồ đã có kế hoạch về không gian và bố cục cho dữ liệu thực tế.

Trình bày các sản phẩm hàng đầu với phần 'sản phẩm hàng đầu' có thể tái sử dụng cho người dùng, dịch vụ, danh mục hoặc xếp hạng hiệu suất.

✅ Phù hợp cho: Nhà sáng lập và các nhóm SaaS muốn nhanh chóng tạo giao diện bảng điều khiển chuyên nghiệp trong Bubble.

👀 Bạn có biết? Một công ty trung bình hiện nay sử dụng khoảng 101 ứng dụng phần mềm khác nhau cùng một lúc. Trên thực tế, điều này cho thấy hầu hết các tổ chức không còn phụ thuộc vào một vài công cụ nữa, mà sử dụng các ứng dụng khác nhau cho CRM, tiếp thị, tài chính, nhân sự, hỗ trợ, phân tích và hợp tác nội bộ. Do sự phức tạp của các công cụ: Các nhóm thường phải chuyển đổi giữa nhiều bảng điều khiển mỗi ngày.

Dữ liệu được phân phối trên các công cụ khác nhau

Quản lý quyền truy cập, bảo mật và chi phí trở nên phức tạp hơn.

5. Bubble Tasky – Mẫu Quản lý Dự án

Bubble Tasky - Mẫu Quản lý Dự án là ứng dụng quản lý dự án và công việc không cần mã được xây dựng trên Bubble. Nó cung cấp cho bạn một hệ thống hoạt động đầy đủ, nơi người dùng có thể tạo dự án, thêm công việc vào dự án, giao công việc cho thành viên nhóm, theo dõi tiến độ từ bảng điều khiển và hợp tác thông qua bình luận.

Bạn có thể cài đặt các mốc thời gian rõ ràng như ‘Nộp đề xuất trước thứ Sáu’ hoặc ‘Khách hàng xem xét vào thứ Ba,’ giúp các nhóm hiểu rõ những gì cần ưu tiên và lập kế hoạch khối lượng công việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, các công việc có thể được đánh dấu hoàn thành khi hoàn tất và mở lại nếu cần điều chỉnh, giúp quy trình làm việc trở nên thực tế và linh hoạt.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ưu tiên các dự án quan trọng bằng cách bỏ phiếu và sắp xếp chúng để quyết định những gì cần thực hiện trước trong công việc.

Sắp xếp không gian làm việc đang phát triển bằng cách sử dụng bộ lọc tích hợp và tìm kiếm để tìm dự án nhanh hơn.

Theo dõi người dùng, dự án và công việc với quyền hiển thị cấp quản trị viên để có cái nhìn tổng quan tốt hơn.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm dự án hoặc agency đang tìm kiếm một ứng dụng quản lý dự án để tổ chức công việc và theo dõi tiến độ.

📊 Thông báo thống kê: Theo một cuộc khảo sát toàn cầu của Viện Quản lý Dự án (PMI), các tổ chức cho biết khoảng 8% dự án của họ đã thất bại trong 12 tháng qua. PMI định nghĩa thất bại dự án là những dự án không đạt được mục tiêu hoặc không mang lại giá trị mong đợi. Điều này nhấn mạnh rằng các công cụ và phương pháp tốt hơn có thể giảm thiểu thất bại. Các ứng dụng quản lý dự án và công việc hỗ trợ bằng cách: Làm cho mục tiêu, ưu tiên và tiến độ trở nên hiển thị.

Đồng bộ hóa các công việc với kết quả kinh doanh

Nâng cao sự phối hợp giữa các nhóm

Phát hiện rủi ro sớm thay vì muộn

📚 Đọc thêm: Các công cụ quản lý sản phẩm tốt nhất

Giới hạn khi sử dụng Bubble cho phát triển ứng dụng không cần mã

Bubble có các tính năng mạnh mẽ để phát hành ứng dụng web và di động không cần mã, đặc biệt là cho các phiên bản MVP. Tuy nhiên, phản hồi từ người dùng trên các nền tảng đánh giá và cộng đồng Bubble cho thấy một số giới hạn trở nên rõ ràng hơn khi ứng dụng phát triển vượt qua giai đoạn ban đầu, chẳng hạn như:

Đường cong học tập dốc hơn so với các công cụ không cần mã đơn giản hơn, đặc biệt khi các quy trình làm việc và logic cơ sở dữ liệu trở nên phức tạp.

Giá cả có thể trở nên khó lường khi ứng dụng phát triển, với các tính năng phải trả phí để mở khóa và chi phí tăng theo khối lượng công việc.

Các vấn đề về hiệu suất và tốc độ có thể xuất hiện khi số lượng người dùng, khối lượng dữ liệu và độ phức tạp của quy trình làm việc tăng lên.

Các tính năng hợp tác có thể cảm thấy hạn chế đối với các nhóm phát triển lớn hơn hoặc có tính kỹ thuật cao.

📚 Đọc thêm: Ngoài Bubble, bạn cũng có thể khám phá bộ sưu tập đầy đủ các công cụ AI không cần mã để xây dựng quy trình làm việc thông minh hơn và tránh các giới hạn của nền tảng.

Thay thế cho mẫu Bubble: ClickUp cho kế hoạch và phát hành

Khi xây dựng ứng dụng không cần code, phát triển chỉ là một phần của hành trình. Bạn vẫn cần sự rõ ràng về những gì cần xây dựng, cách các tính năng kết nối với nhau, ai đang làm gì và mức độ gần gũi với việc ra mắt. Đây là lúc nhiều dự án không cần code của Bubble.io bị chậm lại vì kế hoạch và thực thi bắt đầu trở nên lộn xộn.

Đó là lý do tại sao nhiều nhà phát triển Bubble và nhà xây dựng ứng dụng không cần code kết hợp công cụ xây dựng ứng dụng của họ với ClickUp. Mặc dù ClickUp không phải là công cụ xây dựng ứng dụng không cần code, nó đóng vai trò quan trọng trong cùng quy trình làm việc. Nó giúp bạn thiết kế logic ứng dụng, quản lý tính năng, theo dõi tiến độ và chuyển từ ý tưởng đến ra mắt với cấu trúc và tính hiển thị cao hơn nhiều.

Hợp tác với nhóm của bạn và quản lý dòng thời gian và khối lượng công việc bằng ClickUp.

📝 Ghi chú: Nếu bạn muốn hướng dẫn chi tiết hơn, hãy đọc hướng dẫn này về cách sử dụng ClickUp cho phát triển phần mềm, giải thích chi tiết toàn bộ quy trình thiết lập.

Hãy khám phá các mẫu phát triển phần mềm ClickUp, những lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho các mẫu Bubble trong quá trình lập kế hoạch và triển khai phát triển ứng dụng không cần mã:

1. Mẫu Phát triển Sản phẩm Mới ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Giữ mọi cột mốc thời gian và sản phẩm đầu ra của dự án phát triển sản phẩm mới trên đúng tiến độ với mẫu ClickUp New Product Development Template.

Mẫu Phát triển Sản phẩm Mới của ClickUp giúp bạn đưa sản phẩm từ ý tưởng đến giai đoạn phát triển một cách suôn sẻ mà không gặp rắc rối. Với mẫu này, bạn có thể lập kế hoạch cho từng bước của quy trình phát triển sản phẩm theo thứ tự logic và đang theo dõi tiến độ qua các giai đoạn khác nhau.

Các tính năng của mẫu cũng cung cấp bối cảnh thực tế cho quá trình lập kế hoạch bằng cách cho phép bạn đánh giá mức độ phức tạp của một công việc, lượng nỗ lực cần thiết và tác động của nó đối với sản phẩm tổng thể. Điều này giúp việc ưu tiên công việc trở nên thực tế hơn và giúp các nhóm tập trung vào những công việc thực sự quan trọng, thay vì coi mọi công việc đều như nhau.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Giao quyền sở hữu bằng cách gán mỗi công việc cho một nhóm cụ thể, chẳng hạn như Sản phẩm, Kỹ thuật, Bán hàng, Pháp lý, Kiểm thử chất lượng (QA) hoặc Vận hành.

Lập kế hoạch dòng thời gian và mối quan hệ phụ thuộc bằng cách sử dụng chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp , nơi các công việc được sắp xếp theo ngày và liên kết với nhau.

Tính toán thời lượng công việc tự động dựa trên ngày bắt đầu và ngày đáo hạn, và duy trì lịch trình chính xác khi dòng thời gian thay đổi.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhà sáng lập startup và các nhóm đa chức năng muốn lập kế hoạch và ra mắt sản phẩm mới mà không mất kiểm soát về dòng thời gian hoặc các yếu tố phụ thuộc.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

2. Mẫu Phát triển Phần mềm ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xem tổng quan về lộ trình phát triển phần mềm của bạn bằng cách tổ chức các dự án, nhóm làm việc và trạng thái phát hành với mẫu Phát triển Phần mềm ClickUp.

Nếu bạn cần một hệ thống hỗ trợ toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm từ kế hoạch lộ trình, thực thi sprint đến theo dõi lỗi, kiểm thử chất lượng (QA) và giám sát sau khi phát hành, mẫu ClickUp Software Development Template chính là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Bảng điều khiển tổng quan chính hiển thị các công việc bị chặn, công việc quá hạn và lỗi có ưu tiên cao, giúp các nhóm có thể khắc phục vấn đề sớm thay vì phát hiện chúng trong các cuộc họp hàng ngày.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi khối lượng công việc của nhóm và tình trạng triển khai để phát hiện sớm tình trạng quá tải và ngăn ngừa tình trạng kiệt sức.

Theo dõi tốc độ giao hàng bằng các thông tin về thời gian chu kỳ để hiểu nơi công việc bị chậm lại và cải thiện tốc độ hoàn thành các công việc từ đầu đến cuối.

Tiêu chuẩn hóa việc báo cáo lỗi với biểu mẫu tích hợp sẵn, cho phép thu thập mô tả chi tiết, liên kết, ảnh chụp màn hình và thông tin người báo cáo để xử lý nhanh chóng.

Tách các vấn đề sản xuất khẩn cấp vào một luồng hỗ trợ kỹ thuật chuyên biệt đồng thời giữ chúng kết nối với lộ trình sản phẩm chính.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm phát triển phần mềm và quản lý sản phẩm muốn sử dụng một hệ thống duy nhất để lập kế hoạch lộ trình, thực hiện các đợt sprint, theo dõi lỗi, quản lý kiểm thử chất lượng (QA) và triển khai các bản phát hành.

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng thực tế về việc sử dụng ClickUp cho phát triển phần mềm:

ClickUp đã trở thành một bước ngoặt cho nhóm của chúng tôi, giúp chuyển đổi các quy trình làm việc lỗi thời trong cả việc theo dõi lỗi và phát triển sản phẩm mới. Với khả năng tạo các trạng thái có cấu trúc phản ánh chính xác tiến độ công việc, chúng tôi đã loại bỏ sự nhầm lẫn và cải thiện khả năng hiển thị tiến độ trên các dự án. Hệ thống theo dõi lỗi của chúng tôi, trước đây được lưu trữ trên Redmine, cảm thấy rời rạc và không có tính hiển thị. Sau khi tạo hệ thống mới trên ClickUp, chúng tôi đã có một quá trình triển khai mượt mà và tiếp tục duy trì quy trình làm việc hiệu quả từ giai đoạn phân loại đến giải quyết, đảm bảo không có gì bị bỏ sót. Chúng tôi đã dễ dàng triển khai các tự động hóa để tiết kiệm thời gian cho nhóm khỏi các công việc thủ công tốn thời gian, điều này thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều.

ClickUp đã trở thành một bước ngoặt cho nhóm của chúng tôi, giúp chuyển đổi các quy trình làm việc lỗi thời trong cả việc theo dõi lỗi và phát triển sản phẩm mới. Với khả năng tạo các trạng thái có cấu trúc phản ánh chính xác tiến độ công việc, chúng tôi đã loại bỏ sự nhầm lẫn và cải thiện khả năng hiển thị tiến độ trên các dự án. Hệ thống theo dõi lỗi của chúng tôi, trước đây được lưu trữ trên Redmine, cảm thấy rời rạc và không có tính hiển thị. Sau khi tạo hệ thống mới trên ClickUp, chúng tôi đã có một quá trình triển khai mượt mà và tiếp tục có quy trình làm việc hiệu quả từ phân loại đến giải quyết, đảm bảo không có gì bị bỏ sót. Chúng tôi đã dễ dàng triển khai các tự động hóa để tiết kiệm thời gian cho nhóm khỏi công việc thủ công tốn thời gian, điều này thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều.

📚 Đọc thêm: Để có chế độ xem tổng quan hơn ngoài các mẫu, hãy tham khảo phân tích chi tiết của chúng tôi về các công cụ phát triển phần mềm được các nhóm sản phẩm hiện đại sử dụng.

3. Mẫu Kế hoạch Phát triển Ứng dụng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tổ chức quy trình phát triển ứng dụng qua các giai đoạn nghiên cứu, lập kế hoạch, thiết kế, phát triển và kiểm thử bằng mẫu Kế hoạch Phát triển Ứng dụng ClickUp.

Mẫu Kế hoạch Phát triển Ứng dụng ClickUp cung cấp cho bạn danh sách tổng hợp tất cả các công việc cần thiết để xây dựng ứng dụng, như xác định mục tiêu ứng dụng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tạo bản vẽ sơ đồ, thực hiện kiểm thử chất lượng (QA), và nhiều công việc khác. Bạn cũng có thể nhanh chóng chỉnh sửa công việc, mô tả, giao nhiệm vụ cho người phụ trách, thay đổi ưu tiên, cập nhật ngày hoàn thành và theo dõi tiến độ.

Sau khi thêm công việc, bạn có thể quản lý chúng một cách trực quan bằng chế độ xem Status Board View, nơi các công việc di chuyển mượt mà từ "Việc cần làm" sang "Hoàn thành". Bạn cũng có thể lập kế hoạch dòng thời gian thực hiện công việc một cách thực tế với chế độ xem Project Schedule Gantt View, hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc và luồng công việc tổng thể của dự án.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Kích hoạt hợp tác thời gian thực bằng cách chia sẻ liên kết biểu mẫu công việc để các nhà phát triển, nhà thiết kế, người kiểm thử và nhóm sản phẩm có thể nộp các công việc tương ứng của họ.

Hiển thị công việc một cách thông minh hơn bằng cách kết hợp trạng thái công việc với các giai đoạn cụ thể của dự án để xem liệu các công việc đang ở giai đoạn Nghiên cứu, Kế hoạch, Thiết kế, Phát triển, Kiểm thử hay Triển khai.

Theo dõi tiến độ tự động bằng trường % Đã xong, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về mức độ hoàn thành của các công việc.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và nhóm phát triển muốn xây dựng và ra mắt các dự án ứng dụng thành công mà không mất tầm nhìn về các công việc và trách nhiệm.

📚 Đọc thêm: Để hiểu rõ hơn về các công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng từ đầu đến cuối, hãy khám phá tổng quan về các công cụ phát triển ứng dụng hiện đại và vị trí của từng công cụ trong quy trình.

4. Mẫu lộ trình sản phẩm ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xem xét các sáng kiến sản phẩm hàng quý và ưu tiên với mẫu Lộ trình Sản phẩm ClickUp.

Phần khó khăn nhất của bản đồ sản phẩm là quản lý các ưu tiên thay đổi mà không làm mất sự đồng bộ.

Mẫu Lộ trình Sản phẩm ClickUp giúp bạn ưu tiên công việc một cách logic bằng cách sử dụng chế độ xem tùy chỉnh.

Quarterly Roadmap View là lựa chọn lý tưởng cho việc lập kế hoạch trung hạn với các tính năng, cột mốc và sáng kiến được nhóm theo quý. Roadmaps by Initiatives là chế độ xem bảng Kanban, trong đó các hoạt động dự án được thể hiện bằng các thẻ có thể di chuyển giữa các giai đoạn tiến độ thông qua tính năng kéo và thả đơn giản.

Chế độ xem Product Master Backlog bao gồm Danh sách ý tưởng và ưu tiên và Ma trận tác động-nỗ lực để ngăn chặn tình trạng lộn xộn trong backlog và hiển thị các sự đánh đổi.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ghi lại ý tưởng sản phẩm thông qua biểu mẫu yêu cầu sản phẩm, tự động chuyển đổi phản hồi thành các công việc có thể thực hiện được.

Ưu tiên công việc bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá dựa trên công thức và các công cụ trực quan như Ma trận Tác động–Nỗ lực để đưa ra quyết định một cách minh bạch và có thể lặp lại.

Tự động hóa luồng từ danh sách công việc đến thực thi bằng các tính năng tự động hóa thông minh của ClickUp , giúp mọi thứ luôn đồng bộ mà không cần nỗ lực thủ công.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và các nhóm đa chức năng muốn ưu tiên các ý tưởng sản phẩm và chia sẻ lộ trình với các bên liên quan.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Với ClickUp Bảng trắng, các nhóm có thể khám phá trực quan tầm nhìn sản phẩm và xác định ưu tiên trước khi bất kỳ điều gì được xác định. Điều này đặc biệt hữu ích khi xem xét hoặc tạo các ví dụ về lộ trình sản phẩm để so sánh các phương pháp khác nhau và quyết định phương án nào phù hợp nhất với sản phẩm của bạn. Tạo sự rõ ràng cho chiến lược sản phẩm của bạn và định hình tầm nhìn một cách hợp tác với ClickUp Bảng trắng.

5. Mẫu Lịch Trình Phát Triển ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Kế hoạch dòng thời gian phát triển và thời lượng công việc qua các giai đoạn sản phẩm bằng mẫu Lịch Trình Phát Triển ClickUp.

Mẫu Lịch Trình Phát Triển ClickUp giúp bạn quản lý quá trình phát triển sản phẩm bằng cách trả lời ba câu hỏi quan trọng sau: Đang làm gì, thuộc giai đoạn nào và mất bao lâu để hoàn thành.

Bạn có thể chia nhỏ toàn bộ quá trình phát triển thành các công việc nhỏ như xác định yêu cầu, thiết kế tính năng, xây dựng chức năng, kiểm thử hoặc chuẩn bị cho việc ra mắt, tất cả đều được phân loại gọn gàng theo các giai đoạn, giúp bạn luôn nắm rõ tình trạng hiện tại của sản phẩm và những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Ngoài ra, khi công việc tiến triển, mẫu vẫn linh hoạt. Bạn có thể thêm ghi chú quan trọng, tải lên các tệp tham khảo, cập nhật dòng thời gian và di chuyển công việc qua các giai đoạn. Điều này giúp việc theo dõi tiến độ trở nên dễ dàng và các điểm tắc nghẽn khó có thể bỏ qua. Nếu công việc bắt đầu tích tụ ở một giai đoạn hoặc không có tiến độ, bạn sẽ nhận ra ngay lập tức và có thể khắc phục vấn đề trước khi nó trở thành sự chậm trễ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Thêm ghi chú rõ ràng vào trường ‘Ghi chú’ để giải thích các quyết định quan trọng hoặc lý do tại sao một công việc bị trì hoãn.

So sánh dòng thời gian dự kiến với nỗ lực thực tế bằng cách sử dụng các trường thời lượng dự kiến và thời lượng thực tế để xem mức độ chính xác của kế hoạch của bạn thực sự như thế nào.

Đặt mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để đảm bảo công việc được thực hiện theo thứ tự đúng và các nhóm không bắt đầu các công việc trước khi các điều kiện tiên quyết được hoàn thành.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhà sáng lập và nhóm phát triển muốn có chế độ xem rõ ràng, từng giai đoạn về chu kỳ phát triển sản phẩm của họ.

📊 Thông báo thống kê: Quá trình phát triển sản phẩm trung bình mất khoảng 22 tháng, tức là gần 2 năm từ ý tưởng đến ra mắt. Đó là lý do tại sao việc có các quy trình, mẫu, công cụ và điểm kiểm tra phù hợp là rất quan trọng. Chúng giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ từ giai đoạn khám phá ban đầu đến khi giao hàng.

🎥 Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách tổ chức công việc và theo dõi tiến độ xuyên suốt hành trình phát triển sản phẩm.

6. Mẫu lập kế hoạch sprint Agile ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý các công việc sprint qua các giai đoạn khác nhau với mẫu kế hoạch sprint Agile của ClickUp.

Mẫu lập kế hoạch sprint Agile của ClickUp giúp các nhóm lập kế hoạch sprint một cách tự tin hơn bằng cách chuyển các mục trong danh sách công việc thành các công việc được ước tính chính xác với người chịu trách nhiệm rõ ràng. Vì tất cả các công việc, lỗi, câu chuyện người dùng, cải tiến và tính năng đều được sắp xếp theo ưu tiên, nhóm của bạn luôn tập trung vào công việc mang lại giá trị cao nhất trong sprint.

Điểm nổi bật của mẫu này là cách nó kết nối các công việc hàng ngày trong sprint với các mục tiêu sản phẩm lớn hơn. Các công việc được nhóm vào các epic như Cập nhật Giao diện Người dùng/Trải nghiệm Người dùng (UI/UX), Quản lý Tệp hoặc Xác thực. Nó cũng theo dõi khoảng cách giữa nỗ lực theo kế hoạch và nỗ lực thực tế bằng công thức (Giờ Dự kiến trừ Giờ Theo dõi), giúp bạn điều chỉnh phạm vi nhanh chóng và tránh những bất ngờ vào phút chót.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định rõ từng mục trong danh sách công việc chưa hoàn thành bằng loại, epic, ước tính và quyền sở hữu, để không có gì được đưa vào sprint một cách chưa hoàn thiện.

Theo dõi tiến độ một cách rõ ràng bằng các giai đoạn trạng thái phát triển như Việc cần làm → Implementation → Review → Deployed

Cân bằng sức chứa sprint với chế độ xem Khối lượng công việc ClickUp để tránh quá tải trước khi sprint bắt đầu.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm và kỹ thuật Agile muốn lập kế hoạch các sprint thực tế và tránh cam kết quá mức.

⚡ Kho mẫu: Nếu bạn muốn linh hoạt hơn trong việc lập kế hoạch và thực hiện các sprint, các mẫu lập kế hoạch sprint của ClickUp cung cấp các thiết lập sẵn có cho các phong cách Agile khác nhau và nhu cầu của nhóm. Từ việc tinh chỉnh backlog và lập kế hoạch sức chứa đến thực hiện sprint và đánh giá sau sprint, các mẫu này giúp nhóm duy trì tính thực tế và đảm bảo việc giao hàng diễn ra một cách dự đoán được.

7. Mẫu Quản lý Dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi nhiều dự án trong một chế độ xem danh mục đầu tư bằng mẫu Quản lý dự án ClickUp.

Trong quản lý dự án, các nhóm thường gặp khó khăn với việc mở rộng phạm vi và quá tải công việc không rõ ràng. Mẫu Quản lý Dự án ClickUp hoạt động như một hệ thống thực thi dự án hoàn chỉnh.

Tất cả công việc liên quan đến dự án của bạn được sắp xếp gọn gàng vào các thư mục có tổ chức dựa trên các giai đoạn của dự án như kế hoạch, khám phá, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai. Mỗi công việc đại diện cho một sản phẩm đầu ra, một bản sửa lỗi, một cải tiến hoặc một hoạt động liên quan đến cột mốc, với chủ sở hữu rõ ràng, ưu tiên, ngày đáo hạn và bối cảnh cụ thể.

Điều thực sự làm nổi bật mẫu này hơn một danh sách kiểm tra dự án cơ bản là việc sử dụng các Trường Tùy chỉnh ClickUp. Những trường này hoạt động như các nhãn bổ sung và trường theo dõi, giúp mỗi công việc trở nên có ý nghĩa hơn.

Ví dụ, bạn có thể thêm trường 'ưu tiên' để hiển thị những việc cần làm trước tiên, trường 'nỗ lực' để hiển thị mức độ phức tạp của công việc, hoặc trường 'bộ phận' để hiển thị nhóm nào chịu trách nhiệm về công việc. Mẫu này cũng hỗ trợ hợp tác chặt chẽ hơn bằng cách khuyến khích việc ghi chú và cung cấp bối cảnh trong cùng một không gian làm việc.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hiển thị dòng thời gian và mối quan hệ phụ thuộc bằng cách sử dụng Gantt, Timeline và chế độ xem Calendar để xác định rủi ro sớm và lập kế hoạch một cách thực tế.

Theo dõi nỗ lực một cách chính xác bằng cách thực hiện ước lượng thời gian và theo dõi thời gian để cải thiện dự báo và ngăn chặn việc vượt quá ngân sách hoặc thời hạn.

Tự động hóa các công việc theo dõi định kỳ bằng các quy trình tự động hóa để giảm bớt các lời nhắc nhở thủ công và duy trì tiến độ công việc một cách trơn tru.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án và các nhóm đa chức năng cần một hệ thống tất cả trong một để lập kế hoạch dự án và duy trì sự đồng bộ cho tất cả thành viên mà không cần theo dõi liên tục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bối cảnh có thể bị mất nhanh chóng trong các dự án phần mềm vì yêu cầu thay đổi, lỗi xuất hiện và quyết định được đưa ra giữa sprint. Với ClickUp Chat, các nhóm phát triển có thể giữ các cuộc thảo luận kết nối trực tiếp với các công việc, sprint và phiên bản phát hành. Giữ công việc và cuộc hội thoại của nhóm phát triển trong một nơi duy nhất với ClickUp Chat.

8. Mẫu User Story của ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Phân chia nhu cầu của người dùng thành các hoạt động, công việc và giai đoạn phát hành bằng cách sử dụng mẫu User Story của ClickUp.

Mẫu User Story của ClickUp được thiết kế để giúp các nhóm Agile viết các câu chuyện người dùng (user stories) có sự kết nối trực tiếp với những gì người dùng thực sự cần.

Đầu tiên, nó cho phép bạn xác định người dùng là ai và họ muốn đạt được điều gì. Ví dụ, người dùng có thể muốn theo dõi đơn đặt hàng, đặt lịch hẹn, tải xuống báo cáo hoặc đặt lại mật khẩu mà không cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Từ đó, mẫu sẽ mô tả các bước hành động mà người dùng mong đợi, giúp các nhóm hiểu cách tính năng đó thực sự được sử dụng trong thực tế. Ví dụ, nếu mục tiêu là “theo dõi đơn đặt hàng của tôi”, thì các hoạt động có thể bao gồm mở ứng dụng, truy cập vào phần đơn đặt hàng, lựa chọn đơn đặt hàng, xem cập nhật giao hàng và nhận thông báo.

Cuối cùng, với các tiêu chí chấp nhận rõ ràng, bạn có thể xác định "Đã xong" trông như thế nào, từ đó giảm thiểu công việc làm lại do kỳ vọng không rõ ràng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định rõ ràng các tính năng và kết quả để mọi người đều biết chính xác những gì cần xây dựng và thành công trông như thế nào đối với người dùng.

Ưu tiên các công việc dựa trên tác động, nỗ lực hoặc tính cấp bách để quyết định những gì cần làm ngay lập tức và những gì có thể chờ đợi.

Kế hoạch phát hành theo giai đoạn để triển khai giá trị sớm đồng thời giữ cho các cải tiến trong tương lai được hiển thị và đồng bộ.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm và Agile muốn chuyển đổi nhu cầu của người dùng thành các câu chuyện có thể kiểm thử mà không cần làm lại hoặc mở rộng phạm vi.

⚡ Kho mẫu: Khám phá các mẫu tiếp thị sản phẩm ClickUp để lập kế hoạch cho các chiến dịch tiếp thị.

✈️ Ưu điểm của ClickUp: Ý tưởng về câu chuyện người dùng đôi khi xuất hiện trong quá trình thảo luận hoặc khi xem xét phản hồi. Lúc đó, bạn không cần phải chờ để ghi chép lại. Với tính năng Talk-to-Text, bạn có thể ghi lại nhu cầu của người dùng ngay khi chúng xuất hiện. Mọi thứ bạn nói sẽ được chuyển đổi ngay lập tức thành văn bản có cấu trúc bên trong ClickUp. Đây là cách hoàn hảo để sử dụng AI cho các câu chuyện người dùng của các nhóm Agile, những người suy nghĩ nhanh hơn so với việc gõ phím.

📹 Xem video này để tìm hiểu thêm về khả năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản của ClickUp.

9. Mẫu theo dõi lỗi và vấn đề ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo bản đồ quy trình báo cáo lỗi, phân loại và giải quyết lỗi bằng mẫu theo dõi lỗi và vấn đề của ClickUp.

Mẫu theo dõi lỗi và vấn đề ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống để xử lý lỗi qua luồng tiếp nhận và phân loại rõ ràng, giúp các nhóm phân biệt các lỗi thực sự với các bản sao hoặc yêu cầu tính năng.

Khi một lỗi được xác nhận, nó sẽ được đưa vào danh sách lỗi chính, nơi mức độ nghiêm trọng (độ nghiêm trọng của lỗi) và ưu tiên (cái gì cần được xử lý trước) giúp đưa ra quyết định thông minh hơn. Quyền sở hữu được phân công rõ ràng giữa các nhóm, và tiến độ được hiển thị từ giai đoạn sửa lỗi đến khi phát hành.

Mẫu này cũng bao gồm không gian để ghi chú về các giới hạn đã biết và các giải pháp thay thế, giúp các nhóm không mất thời gian thảo luận lại về hành vi dự kiến. Các quy trình làm việc rõ ràng được mô tả trong tài liệu ClickUp giúp mọi người đồng bộ, đặc biệt khi nhóm phát triển.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ghi lại báo cáo lỗi bằng biểu mẫu nộp lỗi chuyên dụng với tóm tắt, các bước chi tiết, ảnh chụp màn hình và kết quả mong đợi.

Phát hiện các vấn đề trùng lặp sớm và liên kết chúng với các lỗi hiện có trong quá trình phân loại.

Theo dõi mọi lỗi qua các giai đoạn đã định từ khi giao nhiệm vụ đến khi phát hành với tầm nhìn hiển thị toàn diện.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm và kiểm thử chất lượng (QA) cần một quy trình hệ thống để báo cáo, phân loại, ưu tiên và giải quyết lỗi.

📌 Bạn có biết? 50% tổ chức không đo lường chi phí của các lỗi phần mềm khi chúng được đưa vào sản xuất. Chỉ 30% thực sự theo dõi các chi phí này, trong khi 20% thậm chí không chắc chắn liệu họ có làm điều đó hay không. Điều này có nghĩa là các lỗi phần mềm được phát hành, người dùng bị ảnh hưởng, nhưng tác động thực sự đối với doanh thu, tỷ lệ rời bỏ và thời gian phát triển phần mềm vẫn bị che giấu.

10. Mẫu Yêu Cầu Tính Năng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đánh giá yêu cầu tính năng theo mức độ phức tạp và sử dụng mẫu Yêu Cầu Tính Năng Rủi Ro của ClickUp.

Mẫu Yêu Cầu Tính Năng ClickUp giúp thu thập các yêu cầu tính năng tại một nơi trung tâm và biến chúng thành các quyết định sản phẩm được cân nhắc kỹ lưỡng. Mỗi yêu cầu tính năng sẽ trở thành một Công Việc trong ClickUp, và công việc đó chứa tất cả các chi tiết cần thiết mà nhóm của bạn cần.

Mẫu này có cơ sở dữ liệu chính, nơi mọi yêu cầu tính năng được lưu trữ theo định dạng nhất quán. Ngay cả khi yêu cầu đến từ các nguồn khác nhau, như email của khách hàng, phiếu hỗ trợ, cuộc gọi bán hàng hoặc thành viên nội bộ, mọi thứ đều được lưu trữ trong cùng một hệ thống, sử dụng các trường thông tin giống nhau.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân loại yêu cầu tính năng theo mức độ phức tạp (Mức 1 – Dễ, Mức 2 – Trung bình và Mức 3 – Khó) để đánh giá rõ ràng về nỗ lực, độ không chắc chắn và rủi ro giao hàng.

Sắp xếp yêu cầu theo tính năng sản phẩm để xác định xu hướng nhu cầu, khoảng trống và vấn đề về tính năng sử dụng.

Ưu tiên các yêu cầu tính năng một cách trực quan để làm rõ các sự đánh đổi và tránh sự cấp bách giả tạo.

Tiêu chuẩn hóa toàn bộ quy trình làm việc với quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) tích hợp sẵn, đảm bảo các quyết định nhất quán giữa các nhóm.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm và vận hành cần một phương pháp đánh giá và phê duyệt yêu cầu tính năng một cách có ý thức về rủi ro trước khi commit thời gian phát triển.

11. Mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi các công việc liên quan đến việc ra mắt sản phẩm với mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp.

Việc ra mắt sản phẩm thường bao gồm nhiều yếu tố phức tạp, bao gồm nghiên cứu, thông điệp, định giá, chiến dịch, chuẩn bị bán hàng, sự đồng bộ nội bộ và thực thi vào ngày ra mắt. Mẫu Danh sách Kiểm tra Ra mắt Sản phẩm ClickUp chia quá trình ra mắt sản phẩm thành các công việc nhỏ, dễ quản lý và sau đó nhóm chúng vào các danh mục ra mắt khác nhau.

Bạn bắt đầu bằng cách xác minh nhu cầu thông qua phân tích thị trường, hiểu rõ đối thủ cạnh tranh và xác định đối tượng khách hàng mục tiêu phù hợp dựa trên dữ liệu thực tế và thông tin khách hàng. Từ đó, giá cả và vị trí giá trị được xác định, tiếp theo là định nghĩa cách sản phẩm nên được định vị và giải thích trên thị trường.

Các công việc tập trung vào thực thi như kiểm tra trước khi ra mắt, cập nhật trang web, phát hành và triển khai chiến dịch được lập kế hoạch rõ ràng. Sau khi ra mắt, mẫu này giúp bạn theo dõi các chỉ số hiệu suất ban đầu và thu thập phản hồi từ khách hàng, đội ngũ bán hàng và đội ngũ hỗ trợ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi các cột mốc quan trọng của quá trình ra mắt bằng cách sử dụng chế độ xem Milestones để ban lãnh đạo có thể tập trung vào các kết quả như phê duyệt và sự sẵn sàng.

Hợp tác trực tiếp trong các công việc bằng cách bình luận, gắn thẻ đồng nghiệp và đính kèm tệp đính kèm, giữ tất cả các cuộc thảo luận về việc ra mắt ứng dụng cùng một nơi.

Lập kế hoạch thời gian một cách rõ ràng với các chế độ xem Gantt và dòng thời gian để hiểu thứ tự công việc, mối quan hệ phụ thuộc và luồng ra mắt đầy đủ chỉ trong nháy mắt.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và các nhóm đa chức năng muốn có một hệ thống từng bước để lập kế hoạch và theo dõi việc ra mắt sản phẩm.

⚡ Kho mẫu: Nếu bạn đang có kế hoạch cho nhiều lần ra mắt sản phẩm hoặc tinh chỉnh quy trình theo thời gian, kho mẫu ra mắt sản phẩm của ClickUp cung cấp các thiết lập sẵn có cho các phong cách ra mắt khác nhau và nhu cầu của nhóm. Chúng đặc biệt hữu ích khi bạn muốn có một quy trình ra mắt có thể lặp lại nhưng vẫn linh hoạt.

Biến ứng dụng không cần mã của bạn thành sản phẩm hoàn chỉnh với ClickUp

Các mẫu Bubble giúp phát triển ứng dụng không cần code trở nên dễ dàng hơn. Chúng cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn có và nền tảng vững chắc để biến ý tưởng của bạn thành sản phẩm hoạt động mà không cần kiến thức lập trình phức tạp. Đối với các phiên bản MVP và các lần ra mắt sớm, chúng giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

Nhưng việc xây dựng ứng dụng chỉ là một nửa công việc. Bạn vẫn cần kế hoạch rõ ràng, đang theo dõi tính năng và cách để duy trì sự tổ chức khi dự án tiến triển. Đó chính là lúc các mẫu ClickUp có thể tùy chỉnh cao phát huy tác dụng. Chúng giúp bạn lập bản đồ logic ứng dụng và duy trì tiến độ thực hiện khi bạn tiến gần đến ngày ra mắt.

Khi kết hợp, Bubble và ClickUp tạo ra một quy trình làm việc không cần mã mượt mà hơn, từ ý tưởng đến ra mắt.

Đăng ký ClickUp và duy trì tiến độ dự án không cần mã của bạn.