Xây dựng Hệ thống Quản lý Kiến thức Bán hàng của bạn

62% nhân viên làm việc với kiến thức dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin. Đối với nhóm bán hàng, điều đó đồng nghĩa với việc mất doanh thu. Mỗi phút nhân viên bán hàng dành để lục lọi tài liệu, chủ đề Slack hoặc bản trình bày cũ là một phút không dành cho việc bán hàng. Ngay cả những trì hoãn nhỏ cũng có thể làm hỏng một giao dịch đang diễn ra nhanh chóng. Chúng dẫn đến phản hồi chậm trễ, thông điệp mâu thuẫn và bỏ lỡ các tín hiệu mua hàng.

Quản lý kiến thức bán hàng giải quyết vấn đề này. Nó biến kiến thức phân tán thành các hướng dẫn có thể lặp lại, tạo ra doanh thu. Khi nhân viên bán hàng có thể tìm thấy thông điệp bán hàng phù hợp, tiền lệ về giá cả hoặc chi tiết sản phẩm trong vài giây, các giao dịch được chốt nhanh hơn, nhân viên mới nhanh chóng thích nghi và khách hàng cảm thấy tự tin hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng hệ thống quản lý kiến thức bán hàng đưa ra câu trả lời chính xác, bối cảnh và bằng chứng ngay tại nơi nhân viên bán hàng thực hiện công việc. Và việc cần làm để triển khai hệ thống này trở nên dễ dàng hơn khi áp dụng trên quy mô lớn là sử dụng ClickUp.

Quản lý kiến thức bán hàng là gì?

Quản lý kiến thức bán hàng là quá trình thu thập, tổ chức và chia sẻ thông tin quan trọng liên quan đến bán hàng để nhân viên bán hàng có thể tìm kiếm nhanh chóng. Điều này bao gồm thông điệp sản phẩm, quy tắc định giá, cách xử lý phản đối và thông tin cạnh tranh.

Thay vì dựa vào kiến thức truyền miệng hoặc các công cụ phân tán, các nhóm sử dụng một hệ thống tập trung, đáng tin cậy cho việc hỗ trợ bán hàng. Kết quả là quá trình bán hàng nhất quán, quyết định nhanh chóng hơn và kết quả tốt hơn trên toàn bộ quy trình bán hàng.

Các loại kiến thức bán hàng

Kiến thức bán hàng có hai dạng: kiến thức ngầm và kiến thức rõ ràng. Kiến thức ngầm nằm trong đầu của nhân viên bán hàng. Đó là直觉, quyết định dựa trên kinh nghiệm và những tương tác nhỏ trong cuộc hội thoại. Kiến thức rõ ràng được ghi chép lại. Ví dụ như kịch bản bán hàng, thẻ hướng dẫn và quy trình được tài liệu hóa.

⚡️ Một hệ thống quản lý kiến thức bán hàng mạnh mẽ biến kiến thức ngầm thành kiến thức rõ ràng. Nhờ đó, toàn bộ nhóm có thể học hỏi từ những nhân viên xuất sắc nhất — không chỉ những người ngồi bên cạnh họ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một trung tâm kiến thức tập trung giúp nhân viên bán hàng không phải tìm kiếm thông tin qua email, bảng tính và các chủ đề trò chuyện. Nó cũng giúp loại bỏ tình trạng thông tin phân tán, nơi các chi tiết quan trọng bị phân tán qua quá nhiều công cụ. Để xây dựng hệ thống này, hãy tạo một nguồn thông tin duy nhất với ClickUp Docs, một công cụ quản lý tài liệu cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, hợp tác và liên kết các tài liệu với nhau — đồng thời cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập và chia sẻ thông tin một cách dễ dàng.

Một mẹo khác? Cung cấp cho nhóm của bạn truy cập tức thì vào kiến thức với ClickUp Brain.

Được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, đây là trợ lý AI thông minh nhất thế giới, có khả năng nhận biết ngữ cảnh. Nó tìm kiếm, tóm tắt và hiển thị thông tin từ các tài liệu ClickUp Docs, nhiệm vụ ClickUp Tasks và cuộc hội thoại ClickUp Chat của bạn. Nhờ đó, nhân viên bán hàng của bạn sẽ nhận được câu trả lời nhanh chóng và đáng tin cậy - mà không cần phải lục lọi các thư mục hay gián đoạn luồng làm việc của họ.

Sử dụng ClickUp Brain như một trợ lý bán hàng của bạn – từ việc xác định và ưu tiên các tài khoản tiềm năng cao, huấn luyện nhóm đến lập chiến lược tiếp cận.

Tại sao Quản lý Kiến thức Bán hàng lại quan trọng?

Nhân viên mất 32 ngày công việc mỗi năm chỉ để chuyển đổi giữa các ứng dụng nhằm tìm kiếm thông tin cần thiết.

Đối với nhóm bán hàng, sự cản trở này làm chậm chu kỳ giao dịch, trì hoãn việc theo dõi và làm suy giảm động lực—đặc biệt khi thông tin quan trọng được lưu trữ trên các công cụ không kết nối với nhau.

Vấn đề này thường do tình trạng "Work Sprawl" gây ra. Khi kiến thức, cuộc hội thoại và công việc được phân tán trên quá nhiều nền tảng, nhân viên bán hàng phải lãng phí thời gian tìm kiếm thay vì tập trung vào việc bán hàng. Theo thời gian, ngay cả những nhân viên xuất sắc nhất cũng cảm thấy bị ảnh hưởng.

Hệ thống quản lý kiến thức bán hàng mạnh mẽ thay đổi điều này. Các nhóm có hệ thống kiến thức tập trung, dễ truy cập sẽ đạt được kết quả rõ ràng và đo lường được:

Nâng cao năng suất bán hàng : Nhân viên bán hàng dành nhiều thời gian hơn cho các cuộc hội thoại với khách hàng, thay vì tìm kiếm nội bộ.

Quá trình đào tạo : Nhân viên mới có thể nắm bắt công việc nhanh hơn vì các câu trả lời dễ dàng tìm thấy hơn.

Sự nhất quán: Mỗi nhân viên trong nhóm của bạn đều truyền đạt cùng một thông điệp chính xác và mạnh mẽ đến khách hàng tiềm năng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy những lợi ích này. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy 62% nhân viên đã tiết kiệm thời gian nhờ các công cụ AI trong công việc. Điều này chủ yếu là do khả năng tìm kiếm thông tin nhanh hơn và giảm bớt nỗ lực thủ công.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về các lợi ích:

Nâng cao năng suất

👀 Bạn có biết? Trong cuộc khảo sát về Quản lý Kiến thức (KM) của APQC, 41% chuyên gia cho biết lợi ích hàng đầu của công nghệ KM là giảm công việc trùng lặp và phân mảnh; 30% nhấn mạnh vào việc ra quyết định tốt hơn, và 22% đề cập đến việc cải thiện thời gian chu kỳ.

Một cơ sở kiến thức tập trung giải quyết vấn đề "Tôi biết mình đã thấy điều đó ở đâu đó..." - vấn đề khiến đà bán hàng bị gián đoạn. Thay vì phải lục lọi qua các email cũ hoặc lịch sử trò chuyện, nhân viên bán hàng có thể nhanh chóng tìm được thông tin cần thiết và quay lại với công việc bán hàng. Sự tập trung này là chìa khóa để đạt được chỉ tiêu và duy trì tinh thần làm việc cao.

📮 ClickUp Insight: Trung bình, mỗi chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc—đó là hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Giới thiệu ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Khi bạn giảm bớt nhu cầu phải chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng khác nhau, bạn trả lại cho nhân viên bán hàng tài nguyên quý giá nhất của họ: thời gian. Bạn có thể nhận được câu trả lời ngay lập tức được trích xuất trực tiếp từ tài liệu, công việc và bình luận của nhóm bằng cách đặt câu hỏi cho ClickUp Brain bằng tiếng Anh thông thường. Không còn phải cố gắng nhớ chính xác tên tệp hoặc cấu trúc thư mục.

Làm cho mọi công việc, tài liệu, bản ghi cuộc họp và cuộc trò chuyện trở nên có thể tìm kiếm được với ClickUp Brain.

Giảm thời gian đào tạo nhân viên mới

Nhân viên mới thường cảm thấy bị quá tải thông tin. Có thể mất vài tháng để họ trở nên có năng suất hoàn toàn.

Một hệ thống quản lý kiến thức tốt cho phép nhân viên tự tìm kiếm câu trả lời thay vì liên tục làm phiền các đồng nghiệp cấp cao, những người cần tập trung vào việc chốt đơn hàng. Sự tự chủ này giúp nhân viên mới tự tin hơn và rút ngắn thời gian thích nghi.

Bạn có thể sử dụng Mẫu Onboarding Bán hàng trong ClickUp như một hướng dẫn từng bước. Giao cho mỗi nhân viên mới một danh sách công việc onboarding đã được xây dựng sẵn, với chủ sở hữu rõ ràng, thời hạn và tài liệu kiến thức liên kết.

Tải miễn phí mẫu Nhận ngay quy trình onboarding sẵn sàng sử dụng để đào tạo nhân viên mới nhanh chóng — sử dụng mẫu ClickUp Sales Onboarding Template.

Kết hợp với ClickUp Brain để nhân viên có thể đặt câu hỏi như “Làm thế nào để xử lý phản đối về giá?” và nhận câu trả lời ngay lập tức từ các tài liệu hướng dẫn của bạn — giảm thời gian đào tạo mà không cần sự hỗ trợ liên tục từ quản lý.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể lưu trữ tất cả tài liệu onboarding quan trọng như cẩm nang bán hàng, hướng dẫn xử lý phản đối và câu hỏi thường gặp về sản phẩm trong một nơi tìm kiếm được với ClickUp Docs. Để học tập nhanh hơn, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt nhanh các tài liệu dài, biến một phương pháp bán hàng dày 50 trang thành một số điểm chính quan trọng.

Thông điệp nhất quán

Khi mỗi nhân viên bán hàng sử dụng các ghi chú hoặc tệp tin lỗi thời khác nhau, thông điệp của bạn đến thị trường sẽ trở nên rời rạc. Khách hàng tiềm năng sẽ bối rối, và uy tín thương hiệu của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Một cơ sở kiến thức tập trung đảm bảo rằng mọi nhân viên bán hàng đều sử dụng thông điệp đã được phê duyệt và cập nhật, phù hợp với khách hàng mục tiêu của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ngăn chặn việc lưu hành các tài liệu cũ như bảng giá hoặc tài liệu bán hàng bằng cách sử dụng tính năng kiểm soát phiên bản trong ClickUp Docs. Theo dõi các thay đổi và duy trì một nguồn thông tin duy nhất mà mọi người có thể tin tưởng. Thông điệp nhất quán mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Điều này cũng giúp xây dựng niềm tin vào thương hiệu, yếu tố quan trọng cho thành công lâu dài.

Cách hoạt động của hệ thống quản lý kiến thức bán hàng

Khi được triển khai đúng cách, hệ thống quản lý kiến thức bán hàng sẽ biến những thông tin rời rạc thành kiến thức rõ ràng, dễ sử dụng và ngày càng được cải thiện theo thời gian. Thay vì các tài liệu tĩnh, bạn sẽ có một hệ thống động mà nhóm của bạn thực sự tin cậy và sử dụng.

Bạn có thể quản lý toàn bộ quy trình này bằng các công cụ AI tích hợp sẵn trên một nền tảng duy nhất. Tại sao? Bởi vì nó giúp bạn tránh tình trạng " AI Sprawl " — sự phát triển không kiểm soát của các công cụ AI mà không có sự giám sát hoặc chiến lược, dẫn đến lãng phí chi phí và nỗ lực trùng lặp.

Một hệ thống mạnh mẽ bao quát toàn bộ chu kỳ kiến thức, thường bao gồm năm giai đoạn chính:

Ghi lại kiến thức từ các cuộc gọi và giao dịch Sắp xếp nội dung sao cho dễ dàng truy cập. Chia sẻ với những người phù hợp, sử dụng quyền truy cập thích hợp. Áp dụng vào các quy trình làm việc hàng ngày. Kiểm tra và cập nhật hệ thống này thường xuyên.

Hãy xem những yếu tố quan trọng nhất ở từng giai đoạn:

Thu thập kiến thức

Bước đầu tiên là chuyển đổi kiến thức từ trí nhớ của nhân viên sang hệ thống. Điều này bao gồm các thông tin từ các cuộc gọi bán hàng, đánh giá giao dịch và các cuộc hội thoại trong nhóm. Càng dễ dàng thu thập thông tin, nhân viên bán hàng càng có khả năng thực hiện việc đó.

Bạn có thể tự động hóa quy trình này bằng cách sử dụng ClickUp’s AI Notetaker để ghi chép và tóm tắt các cuộc gọi bán hàng. Công cụ này tham gia vào các cuộc họp của bạn, ghi chép thay cho bạn và tạo ra một bản ghi có thể tìm kiếm được về các cuộc thảo luận. Đối với những ý tưởng nhanh chóng hoặc thông tin tức thời, nhân viên bán hàng có thể sử dụng ClickUp Notepad hoặc thêm ghi chú trực tiếp vào ClickUp Tài liệu hoặc ClickUp Nhiệm vụ Comment.

Ghi chép chính xác nội dung cuộc họp, tóm tắt và các mục cần thực hiện với ClickUp AI Notetaker.

🧠 Thông tin thú vị: Với tính năng Talk to Text trong ứng dụng máy tính ClickUp BrainGPT, bạn có thể ghi lại ý tưởng bằng cách nói to. Talk to Text sẽ chuyển đổi giọng nói thành văn bản có cấu trúc và thậm chí thêm nó vào tài liệu hoặc công việc phù hợp trong ClickUp nếu bạn cần.

Tổ chức nội dung

Kiến thức được lưu trữ chỉ hữu ích nếu mọi người có thể tìm thấy nó. Nếu không có cấu trúc, cơ sở kiến thức của bạn sẽ trở nên lộn xộn và khó sử dụng.

Một cấu trúc tốt mang lại:

Cấu trúc phân cấp rõ ràng: Bạn có thể tổ chức nội dung của mình thành một cấu trúc logic bằng cách sử dụng Bạn có thể tổ chức nội dung của mình thành một cấu trúc logic bằng cách sử dụng Thư mục và Thư mục con trong ClickUp . Ví dụ, bạn có thể tạo Thư mục cho các dòng sản phẩm khác nhau, đối thủ cạnh tranh hoặc các giai đoạn của giao dịch.

Đánh dấu nhất quán: Một hệ thống phân loại (taxonomy) hoặc hệ thống thẻ tốt giúp nội dung dễ tìm kiếm ngay cả khi bạn không nhớ chính xác tiêu đề. Sử dụng Một hệ thống phân loại (taxonomy) hoặc hệ thống thẻ tốt giúp nội dung dễ tìm kiếm ngay cả khi bạn không nhớ chính xác tiêu đề. Sử dụng ClickUp Tags để phân loại tài liệu theo loại nội dung (ví dụ: “battle card”, “case study”) hoặc chủ đề.

Quy ước đặt tên tiêu chuẩn: Thống nhất cách đặt tên tệp tin để mọi người đều biết trước được nội dung.

ClickUp Enterprise AI Search giúp nhóm bán hàng tìm kiếm thông tin được tổ chức một cách nhanh chóng. Nhân viên bán hàng có thể tìm kiếm trên không gian làm việc và các công cụ kết nối bằng các từ khóa đơn giản. Ngay cả khi họ không biết thông tin đó nằm ở đâu, họ vẫn có thể tìm thấy nó.

Kết quả tuân thủ quyền truy cập và trỏ về nguồn gốc ban đầu. Điều đó có nghĩa là không cần phỏng đoán và không phải tìm kiếm đồng nghiệp để có câu trả lời.

Chia sẻ thông tin giữa các nhóm

Kiến thức chỉ tạo ra giá trị khi những người đúng có thể truy cập nó vào thời điểm thích hợp. Bạn cần một hệ thống giúp việc chia sẻ trở nên dễ dàng nhưng cũng cho phép bạn kiểm soát ai có thể xem gì. Ví dụ, bạn có thể muốn toàn bộ công ty xem các bản cập nhật sản phẩm, nhưng bạn sẽ muốn giữ thông tin cạnh tranh nhạy cảm chỉ dành cho nhóm bán hàng.

Quản lý quyền truy cập vào các tài liệu hoặc thư mục cụ thể bằng tính năng quyền truy cập của ClickUp. Bạn cũng có thể sử dụng tích hợp ClickUp để chia sẻ cập nhật trong các công cụ mà nhóm của bạn đã sử dụng — mà không làm tăng thêm sự phức tạp.

Áp dụng kiến thức vào quy trình làm việc

Hệ thống tốt nhất cung cấp kiến thức ngay khi cần thiết. Nhân viên bán hàng không nên phải ngừng công việc để tìm kiếm câu trả lời. Thông tin nên tự động được cung cấp cho họ.

Đưa thông tin liên quan vào quy trình bán hàng ngay khi cần thiết bằng cách sử dụng ClickUp Brain. Ví dụ, khi nhân viên bán hàng đang làm việc trên một công việc cho một tài khoản cụ thể, họ có thể yêu cầu Brain hiển thị lịch sử tài khoản, ghi chú cuộc gọi trước đó hoặc thông tin giá cả liên quan mà không cần rời khỏi công việc.

Tìm kiếm và đánh dấu thông tin tài khoản quan trọng chỉ trong vài giây bằng ClickUp Brain.

Khi kiến thức được tích hợp vào các quy trình làm việc hàng ngày, việc áp dụng sẽ tăng lên mà không cần ép buộc thay đổi hành vi.

Một cơ sở kiến thức lỗi thời còn tệ hơn là không có cơ sở kiến thức nào cả. Nội dung cũ kỹ làm suy giảm niềm tin và có thể dẫn đến những sai lầm tốn kém. Đó là lý do tại sao việc kiểm tra định kỳ là điều cần thiết.

Giữ cho cơ sở kiến thức của bạn luôn cập nhật bằng cách giao quyền sở hữu cho từng nội dung trong ClickUp. Tối ưu hóa việc kiểm tra nội dung định kỳ bằng cách sử dụng ClickUp Nhắc nhở. Cho phép chủ sở hữu nội dung kiểm tra các tài liệu của họ theo quý hoặc nửa năm. Nhân viên bán hàng cũng có thể đánh dấu thông tin lỗi thời trong phần bình luận của công việc, tạo ra một vòng phản hồi đơn giản.

Các phương pháp tốt nhất cho quản lý kiến thức bán hàng

Xây dựng một hệ thống quản lý kiến thức xuất sắc đòi hỏi một phương pháp tiếp cận có hệ thống và thói quen nhất quán. Nhiều nhóm gặp khó khăn với các vấn đề như tích trữ kiến thức, thiếu quyền sở hữu rõ ràng và chức năng tìm kiếm kém hiệu quả.

Dưới đây là một số nguyên tắc tốt nhất để giúp bạn xây dựng một hệ thống có khả năng mở rộng và mang lại giá trị thực sự. 🛠️

Chỉ định chủ sở hữu nội dung: Mỗi tài liệu trong cơ sở kiến thức của bạn nên có một chủ sở hữu được chỉ định. Họ chịu trách nhiệm duy trì thông tin chính xác và cập nhật. Bạn có thể sử dụng Mỗi tài liệu trong cơ sở kiến thức của bạn nên có một chủ sở hữu được chỉ định. Họ chịu trách nhiệm duy trì thông tin chính xác và cập nhật. Bạn có thể sử dụng ClickUp Assignees để xác định rõ trách nhiệm này.

Xây dựng mô hình quản trị nội dung: Bạn cần có các quy tắc rõ ràng về việc ai có thể tạo, chỉnh sửa và lưu trữ nội dung. Mô hình quản trị này giúp duy trì chất lượng và tính nhất quán mà không gây ra tình trạng tắc nghẽn. Bạn cần có các quy tắc rõ ràng về việc ai có thể tạo, chỉnh sửa và lưu trữ nội dung. Mô hình quản trị này giúp duy trì chất lượng và tính nhất quán mà không gây ra tình trạng tắc nghẽn.

Sử dụng thẻ tag nhất quán: Quyết định các thẻ tag chính thức từ đầu (ví dụ: “thông tin đối thủ cạnh tranh”, “hướng dẫn giá cả”) và tuân thủ chúng.

Lên lịch kiểm tra định kỳ: Đừng để nội dung của bạn trở nên lỗi thời. Cài đặt quy trình kiểm tra định kỳ để xem xét và loại bỏ thông tin lỗi thời trước khi nó gây nhầm lẫn cho nhóm của bạn.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng góp: Nếu việc thêm kiến thức vào hệ thống quá phức tạp, việc cần làm là không thực hiện. Hãy giảm bớt rào cản đóng góp bằng các công cụ đơn giản và tính năng ghi chép nhanh chóng.

Đo lường mức độ áp dụng và thu thập phản hồi: Theo dõi nội dung nào đang được sử dụng và nội dung nào không. Yêu cầu nhóm của bạn cung cấp phản hồi để hiểu rõ những gì đang hoạt động hiệu quả và những gì cần cải thiện.

Quản lý kiến thức sản phẩm đặc biệt quan trọng. Đảm bảo tất cả thông tin sản phẩm của bạn—tính năng, lợi ích, trường hợp sử dụng và thông số kỹ thuật—luôn chính xác và dễ dàng truy cập. Nhân viên bán hàng không thể bán những gì họ không hiểu, và thông tin sản phẩm lỗi thời có thể dẫn trực tiếp đến việc mất giao dịch.

Cách xây dựng cơ sở kiến thức bán hàng có khả năng mở rộng

Xây dựng một cơ sở kiến thức bán hàng có thể phát triển cùng với nhóm của bạn đòi hỏi một nền tảng vững chắc. Điều này không chỉ đơn thuần là việc chọn công cụ; mà còn là việc thiết kế một hệ thống.

Xem video hướng dẫn chi tiết này để xem quy trình từng bước trong việc xây dựng và quản lý cơ sở kiến thức AI bằng ClickUp Brain, từ xác định mục tiêu đến tổ chức tài liệu và đào tạo hệ thống AI để đạt kết quả tối ưu.

📮ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15+ công cụ, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? ClickUp tích hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi vào một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, hiển thị công việc và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

Giữ mọi thứ trong một nơi duy nhất giúp giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và tăng tốc quá trình thực thi. Bắt đầu với hai bước cơ bản.

Xác định các nhu cầu kiến thức quan trọng

Trước khi xây dựng bất kỳ hệ thống nào, hãy xác định thông tin mà nhóm bán hàng của bạn cần nhất. Kiểm tra tình hình hiện tại. Nhân viên bán hàng gặp khó khăn ở đâu? Họ thường xuyên đặt những câu hỏi nào?

Bạn có thể tìm thấy các câu trả lời này bằng cách:

Xem xét báo cáo về các giao dịch bị mất để xác định những điểm yếu cần cải thiện.

Nghe lại các cuộc gọi để xác định các phản đối và câu hỏi thường gặp.

Phỏng vấn các nhân viên xuất sắc nhất để khám phá "kiến thức nội bộ" không được ghi chép ở bất kỳ đâu.

Chọn nền tảng phù hợp

Chỉ lưu trữ thôi là chưa đủ. Hãy tìm kiếm một nền tảng giúp kiến thức trở nên dễ sử dụng.

Ưu tiên:

Khả năng tìm kiếm: Việc tìm kiếm thông tin có dễ dàng không?

Độ dễ dàng khi đóng góp: Việc nhân viên bán hàng thêm kiến thức mới có đơn giản không?

Tích hợp: Nó có kết nối với các công cụ khác mà nhóm của bạn sử dụng hàng ngày không?

Khả năng AI: Liệu nó có thể giúp bạn tóm tắt nội dung và tự động đưa ra những thông tin quan trọng không?

Một nền tảng duy nhất, kết nối (như Không gian Làm việc Converged AI của ClickUp) giúp ngăn chặn sự phân tán công việc và mở rộng quy mô cùng với nhóm của bạn.

Sẵn sàng xây dựng cơ sở kiến thức bán hàng thực sự được sử dụng? Bắt đầu miễn phí với ClickUp!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Hệ thống quản lý kiến thức bán hàng là một nền tảng giúp nhóm của bạn lưu trữ, tổ chức và tìm kiếm nhanh chóng các thông tin quan trọng liên quan đến bán hàng. Điều này bao gồm các tài liệu hướng dẫn, tài liệu chiến lược, ghi chú về giá cả và chi tiết sản phẩm. Thay vì thông tin được phân tán trong email, trò chuyện và thư mục, mọi thứ được tập trung tại một nơi duy nhất. Mục tiêu đơn giản: giúp nhân viên bán hàng tìm được câu trả lời chính xác nhanh chóng, duy trì sự nhất quán và dành nhiều thời gian hơn cho việc bán hàng thay vì tìm kiếm.

Quản lý nội dung liên quan đến việc tạo ra và đăng tải các tài liệu hướng đến khách hàng như các nghiên cứu trường hợp và bài viết blog. Quản lý kiến thức tập trung vào việc thu thập và tổ chức các thông tin và kiến thức nội bộ để phục vụ cho nhóm của bạn.

Bán hàng không hoạt động độc lập. Nhóm sản phẩm chia sẻ các bản cập nhật tính năng và lộ trình phát triển. Bộ phận tiếp thị cung cấp thông tin về định vị thương hiệu và phân tích cạnh tranh. Bộ phận hỗ trợ khách hàng cung cấp phản hồi thực tế và các phản đối từ các tài khoản đang hoạt động. Một hệ thống quản lý kiến thức mạnh mẽ sẽ tổng hợp tất cả các thông tin này, giúp nhân viên bán hàng luôn có được bối cảnh mới nhất.

Đúng vậy, quản lý kiến thức sản phẩm là một phần quan trọng của quản lý kiến thức bán hàng. Nó đảm bảo các tính năng, lợi ích, trường hợp sử dụng và vị trí của sản phẩm luôn chính xác và dễ truy cập. Khi nhân viên bán hàng hiểu rõ sản phẩm mình đang bán, họ có thể trả lời câu hỏi tốt hơn, tránh thông tin sai lệch và xây dựng niềm tin nhanh hơn.