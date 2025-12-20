Cách sử dụng ClickUp cho quản lý sự kiện: Mẫu và quy trình làm việc

Bạn đã từng thử lập kế hoạch cho một sự kiện với năm bảng tính, một tá chủ đề email và ba ứng dụng trò chuyện khác nhau chưa? Thật là hỗn loạn, đúng không?

Đó là lý do tại sao các nhóm hiện đại đang chuyển sang sử dụng các nền tảng tất cả trong một như ClickUp.

Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, bạn có thể lập kế hoạch, theo dõi và thực hiện mọi thứ tại một nơi duy nhất. Với các mẫu có sẵn, tự động hóa thông minh và bảng điều khiển tùy chỉnh, ClickUp giúp bạn tối ưu hóa toàn bộ quy trình.

Hãy cùng khám phá cách thực hiện! 💁

Tại sao nên sử dụng ClickUp cho quản lý sự kiện?

Mỗi sự kiện đều khác nhau. Có những sự kiện là các buổi ra mắt trực tuyến diễn ra nhanh chóng, trong khi những sự kiện khác là các phiên thuyết trình phức tạp kéo dài nhiều ngày. Điều gì không thay đổi? Đó là nhu cầu về sự kiểm soát, tính hiển thị và tính linh hoạt.

ClickUp nổi bật ở điểm này, thích ứng với phong cách quản lý quy trình làm việc độc đáo của bạn. Dưới đây là lý do tại sao bạn nên sử dụng phần mềm quản lý sự kiện này:

Tập trung mọi thứ từ công việc, dòng thời gian đến tài liệu và giao tiếp trong một Không gian Làm việc duy nhất.

Sử dụng các mẫu có thể mở rộng để nhân rộng các quy trình làm việc thành công cho các sự kiện như hội thảo trực tuyến, ra mắt sản phẩm và hội nghị.

Hợp tác mượt mà với nhà cung cấp, diễn giả và nhóm marketing bằng cách sử dụng với nhà cung cấp, diễn giả và nhóm marketing bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp , mối quan hệ phụ thuộc và người theo dõi.

Hợp tác thời gian thực thông qua bình luận công việc, trò chuyện, tài liệu chia sẻ và cập nhật trạng thái tức thì.

Với tư cách là nền tảng lập kế hoạch sự kiện, ClickUp thích ứng với các quy trình làm việc sự kiện đa dạng, từ các sự kiện ra mắt trực tuyến đến các hội nghị kéo dài nhiều ngày.

Cách sử dụng ClickUp cho quản lý sự kiện

Sử dụng phần mềm quản lý sự kiện như ClickUp đảm bảo mọi công việc, hạn chót và bên liên quan luôn được kết nối xuyên suốt vòng đời của sự kiện.

Nhưng, làm thế nào để sử dụng ClickUp một cách hiệu quả?

Dưới đây là hướng dẫn từng bước giúp bạn lập kế hoạch và thực hiện toàn bộ quy trình tổ chức sự kiện ngay trong phần mềm quản lý sự kiện. 🎯

Bước #1: Tạo Không gian Làm việc (Workspace) hoặc thư mục cho sự kiện

Nếu bạn đang bắt đầu từ đầu hoặc muốn có một không gian riêng biệt cho tất cả công việc liên quan đến sự kiện, hãy tạo một Không gian Làm việc mới. Nhưng nếu bạn đã có một Không gian Làm việc (ví dụ: Marketing hoặc Dự án), hãy tạo một Thư mục bên trong nó cho sự kiện của bạn (ví dụ: Annual Conference).

Việc cần làm:

Nhấp vào nút + bên cạnh Không gian hoặc Thư mục trong thanh bên.

Chọn Tạo Không gian (cho Không gian Làm việc) hoặc Thư mục mới (trong một không gian hiện có)

Đặt tên cho Không gian Làm việc/thư mục của bạn

Nhấp vào "Tạo Không gian Làm việc" và làm theo hướng dẫn để cài đặt

Bước #2: Thêm danh sách cho các giai đoạn kế hoạch sự kiện

Sau khi đã tạo thư mục sự kiện, bước tiếp theo là tạo các Danh sách công việc, mỗi danh sách đại diện cho một lĩnh vực quan trọng trong quy trình quản lý dự án sự kiện của bạn, như:

Lập kế hoạch trước sự kiện

Tiếp thị và Quảng cáo

Logistics

Diễn giả và Chương trình

Đăng ký

Theo dõi sau sự kiện

Giữ cho các dự án của bạn được tổ chức gọn gàng với các danh sách công việc khác nhau

Việc cần làm:

Di chuột qua thư mục của bạn trong thanh bên, nhấp vào biểu tượng + và lựa chọn Danh sách.

Đặt tên cho từng danh sách công việc theo các giai đoạn kế hoạch của bạn.

Bước #3: Thêm nhiệm vụ ClickUp và chỉ định chủ sở hữu

Bây giờ khi các danh sách công việc của bạn đã sẵn sàng, đã đến lúc chia nhỏ chúng thành các công việc có thể thực hiện được.

Nhiệm vụ ClickUp hoàn toàn có thể tùy chỉnh, thông minh và được kết nối chặt chẽ với mọi thứ khác trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Với các tính năng như mức độ ưu tiên, trạng thái tùy chỉnh và loại công việc, những yếu tố này giúp bạn tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhất.

Việc cần làm:

Nhấp vào + Công việc trong mỗi Danh sách công việc

Thêm chi tiết công việc như ngày đáo hạn, người được giao nhiệm vụ, các công việc con và các Trường Tùy chỉnh liên quan.

Tạo nhiệm vụ ClickUp với người được giao nhiệm vụ, cờ ưu tiên và mô tả chi tiết công việc để duy trì sự tổ chức

Đây là thời điểm lý tưởng để tận dụng ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc của bạn. Trí tuệ nhân tạo dành cho kế hoạch sự kiện có thể giúp bạn bắt đầu bằng cách tóm tắt ghi chú cuộc họp, phân công công việc hoặc cung cấp câu trả lời nhanh về thiết lập không gian làm việc của bạn.

Sử dụng ClickUp Brain để tạo danh sách kiểm tra các vật dụng cần thiết cho không gian làm việc hoặc thư mục sự kiện của bạn

Ví dụ, nếu bạn đang thiết lập một thư mục mới cho hội nghị sắp tới, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain tạo ra một danh sách kiểm tra chi tiết dựa trên loại sự kiện của bạn. Danh sách này có thể bao gồm các công việc như Đặt địa điểm, Thiết kế trang sự kiện, Tạo biểu mẫu đăng ký, hoặc Đơn đặt hàng in thẻ tham dự. Điều này giúp tiết kiệm hàng giờ lập kế hoạch ban đầu, đặc biệt là đối với những người tổ chức lần đầu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể truy cập ClickUp Brain từ thanh công cụ hoặc bằng cách nhập câu hỏi của mình vào bảng điều khiển trợ lý AI ở bất kỳ đâu trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

Bước #4: Sử dụng mẫu lập kế hoạch sự kiện ClickUp

Và nếu bạn không muốn tạo Không gian Làm việc từ đầu? Hãy sử dụng các mẫu ClickUp sẵn có.

Nhận mẫu miễn phí Giữ cho mọi giai đoạn quản lý sự kiện luôn hiển thị và có hệ thống, đồng thời tiết kiệm thời gian với Mẫu Lập Kế Hoạch Sự Kiện ClickUp.

Mẫu Quản lý Sự kiện ClickUp cung cấp một Không gian Làm việc sẵn sàng sử dụng để giúp bạn lập kế hoạch và tổ chức bất kỳ loại sự kiện nào, dù là hội nghị trực tuyến, đào tạo nội bộ hay ra mắt sản phẩm.

Bạn sẽ có các danh sách công việc đã được xây dựng sẵn như:

Hoạt động: Cho việc lập kế hoạch tổng thể, thực hiện và quản lý quy trình làm việc.

Cơ sở vật chất: Quản lý địa điểm, thiết bị và thiết lập.

Trước sự kiện: Chuẩn bị các bước quan trọng ban đầu như tiếp cận, quảng bá và chuẩn bị tài nguyên.

Thanh toán: Để theo dõi kế hoạch tài chính, bao gồm ngân sách, hóa đơn và thanh toán cho nhà cung cấp.

Sau khi cài đặt, bạn có thể:

Kết nối các công việc từ từng lĩnh vực như hậu cần, tiếp thị, tiếp cận, nội dung và nhiều lĩnh vực khác thông qua các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc.

Giao nhiệm vụ và ngày đáo hạn để mọi người đều biết mình chịu trách nhiệm về điều gì.

Sử dụng thẻ tùy chỉnh như đặt chỗ địa điểm, diễn giả chính, danh sách khách mời hoặc ngân sách để nhóm và lọc công việc một cách dễ dàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi quản lý chi phí sự kiện, đừng dựa vào ghi chú hoặc bảng tính bên ngoài không gian làm việc của bạn. Sử dụng Trường Tùy chỉnh Money để theo dõi chi phí như phí địa điểm, dịch vụ ẩm thực, thanh toán cho diễn giả và hóa đơn nhà cung cấp. Sau đó, sử dụng Trường Tùy chỉnh công thức để tự động tính toán tổng chi phí, chẳng hạn như chi phí dự kiến so với chi phí thực tế, ngân sách còn lại hoặc chi phí trên mỗi người tham dự.

Bước #5: Quản lý dòng thời gian với Lịch và chế độ xem Gantt

Sau khi đã tạo Không gian Làm việc (Workspace), bạn cần trực quan hóa nó. Sử dụng ClickUp Custom Views để quản lý tiến độ công việc với các chế độ xem khác nhau như ClickUp Dòng thời gian (dựa trên thời gian ), ClickUp Biểu đồ Gantt ( cấu trúc ) hoặc ClickUp Bảng lịch (tổng quan ).

Ví dụ, chế độ xem Lịch giúp bạn xem tất cả các công việc, hạn chót và cột mốc của sự kiện được hiển thị trên lịch. Điều này giúp bạn dễ dàng:

Lọc theo các trường ngày tùy chỉnh như Ngày sự kiện và Bắt đầu chuẩn bị để tạo các chế độ xem tập trung.

Sử dụng nó hàng tuần hoặc hàng tháng để đảm bảo tiến độ suôn sẻ và nhắc nhở kịp thời.

Kéo và thả các công việc vào các ngày cụ thể để lên lịch các mục quan trọng với chế độ xem lịch của ClickUp

Để có cái nhìn tổng quan chi tiết theo dạng dòng thời gian, hãy sử dụng biểu đồ Gantt. Chế độ xem này giúp bạn hình dung mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc (ví dụ: Đặt địa điểm phải hoàn thành trước khi Gửi lời mời).

Điều chỉnh dòng thời gian và xác định các điểm nghẽn bằng biểu đồ Gantt của ClickUp

Việc cần làm là truy cập vào Space, thư mục hoặc Danh sách công việc của sự kiện, nhấp vào + Chế độ xem và lựa chọn Calendar hoặc Gantt tùy theo quy trình làm việc của bạn.

Bước #6: Hợp tác với các bên liên quan nội bộ và bên ngoài

Để tổ chức một sự kiện thành công, cần có sự giao tiếp và phối hợp mượt mà, cả trong nhóm và với các đối tác bên ngoài.

ClickUp Chat kết nối các cuộc hội thoại của toàn bộ nhóm trực tiếp với các công việc, tài liệu và dòng thời gian. Bạn có thể tạo các Kênh cho Logistics, Diễn giả, Tiếp thị và Kế hoạch Khẩn cấp.

Kết nối cuộc gọi với nhà cung cấp hoặc thành viên nhóm chỉ với một cú nhấp chuột và để Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp tự động tạo bản tóm tắt cuộc gọi và các mục cần thực hiện sau cuộc họp.

Sử dụng Bài đăng trong ClickUp Trò chuyện để thông báo các tin tức quan trọng

Bên cạnh trò chuyện, bạn có thể lưu trữ tất cả tài liệu quan trọng của sự kiện và hợp tác trên các bản tóm tắt sự kiện, ghi chú cuộc họp hoặc lịch trình trong ClickUp Docs. Bạn có thể chỉnh sửa cùng nhau, để lại bình luận, thu thập khảo sát phản hồi sự kiện và đảm bảo mọi người đều làm việc dựa trên thông tin mới nhất.

Chỉnh sửa tài liệu trực tiếp và biến ý tưởng thành hiện thực cùng ClickUp Docs

📌 Ví dụ: Đối với một webinar, nhóm của bạn có thể soạn thảo kịch bản sự kiện trong tài liệu ClickUp đồng thời cập nhật thông tin địa điểm và yêu cầu kỹ thuật trong Chat. Bất kỳ cập nhật nào được đánh dấu trong Chat sẽ ngay lập tức đặt thẻ cho thành viên nhóm liên quan, hiển thị trong tài liệu và kích hoạt các công việc theo dõi.

Cách sử dụng:

Bình luận trực tiếp trên các công việc hoặc trong tài liệu bằng cách đề cập đến đồng nghiệp, nhà cung cấp, diễn giả hoặc nhà tài trợ.

Mời nhà cung cấp hoặc nhà tài trợ với tư cách là Khách (chỉ xem hoặc có quyền truy cập được kiểm soát) vào các Thư mục, Danh sách công việc, Công việc hoặc Tài liệu liên quan.

Ngoài ra, ClickUp Brain giúp bạn soạn thảo lời mời, lịch trình và các bước theo dõi chỉ trong vài giây nhờ tính năng AI Writer tích hợp sẵn. Nó còn biến các chi tiết thô thành các kế hoạch hành động rõ ràng, giúp bạn chuyển từ ý tưởng sang thực thi nhanh hơn bao giờ hết.

Viết nội dung cho tiếp thị sự kiện chỉ trong vài giây với Trình Viết AI của ClickUp Brain

⚡ Cập nhật quy trình làm việc: Hãy để các Super Agents điều phối mọi rắc rối

Sự thành công hay thất bại của một sự kiện phụ thuộc vào việc giao tiếp, những thay đổi phút chót của diễn giả, dòng thời gian thay đổi của nhà cung cấp, chương trình cập nhật và các phê duyệt bị thiếu. Những cập nhật này thường được phân tán khắp các cuộc trò chuyện, bình luận, email và cuộc họp. Super Agents giúp bạn luôn dẫn đầu bằng cách theo dõi im lặng các cuộc hội thoại trong không gian làm việc của bạn và biến các chi tiết quan trọng thành hành động.

Nếu ai đó nhắc đến "Dịch vụ ẩm thực cần số lượng người tham dự trước thứ Sáu" trong trò chuyện, các Super Agents có thể ghi nhận thông tin, hiển thị thông báo nhắc nhở và tự động tạo công việc theo dõi. Chúng hoạt động như một điều phối viên hậu trường, đảm bảo không có thông tin quan trọng nào bị lãng quên, đặc biệt khi sự kiện của bạn diễn ra với tốc độ nhanh.

Tạo các trợ lý AI tùy chỉnh, không cần mã nguồn với ClickUp

📌 Ví dụ về yêu cầu: Viết một email mời chuyên nghiệp và thu hút cho sự kiện ra mắt sản phẩm trực tuyến diễn ra vào ngày 18 tháng 7, bao gồm chương trình, điểm nhấn của diễn giả và lời kêu gọi hành động (CTA) để đăng ký.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Hợp tác tổ chức sự kiện trở nên phức tạp khi các cập nhật được lưu trữ trong các cuộc trò chuyện. Các Trợ lý AI của ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách theo dõi tích cực các cuộc hội thoại và chuyển đổi thảo luận thành hành động. Chúng có thể theo dõi các quyết định, thay đổi hoặc yêu cầu trong Chat, tài liệu và công việc, sau đó thực hiện hành động ngay lập tức. Yêu cầu các trợ lý AI của ClickUp trả lời các câu hỏi cụ thể được đặt ra trong kênh trò chuyện của sự kiện của bạn

Bước #7: Theo dõi ngân sách, hàng tồn kho và nhà cung cấp

Trước khi bắt đầu quản lý ngân sách, hàng tồn kho hoặc hiệu suất nhà cung cấp, bạn cần có cái nhìn tổng quan rõ ràng. Bảng điều khiển ClickUp cung cấp chính xác điều đó.

Quản lý các chỉ số KPI của sự kiện với bảng điều khiển ClickUp

Cách sử dụng:

Truy cập vào Trung tâm Bảng điều khiển trong ClickUp, nhấp vào Tạo Bảng điều khiển mới và chọn bắt đầu từ đầu hoặc sử dụng mẫu.

Đặt tên cho Bảng điều khiển của bạn và lựa chọn địa điểm Không gian Làm việc/Thư mục/Danh sách công việc.

Nếu bạn muốn bảng điều khiển (Dashboard) nằm ngay bên cạnh các công việc của mình, hãy tạo một chế độ xem bảng điều khiển trong một không gian, thư mục hoặc danh sách công việc.

Thêm Thẻ trên Bảng điều khiển của bạn và chọn từ các tùy chọn như: Biểu đồ tròn để hiểu khối lượng công việc trong nhóm hoặc bộ phận của bạn Biểu đồ cột để theo dõi xu hướng theo thời gian Thẻ tính toán để theo dõi ngân sách, phân tích ROI và báo cáo chi phí Thẻ danh sách công việc để xem nhà cung cấp, hợp đồng, Nhấp vàotrên Bảng điều khiển của bạn và chọn từ các tùy chọn như:để hiểu khối lượng công việc trong nhóm hoặc bộ phận của bạnđể theo dõi xu hướng theo thời gianđể theo dõi ngân sách, phân tích ROI và báo cáo chi phíđể xem nhà cung cấp, hợp đồng, danh sách kiểm tra kế hoạch sự kiện và phê duyệt trong một chế độ xem duy nhất.

Tạo báo cáo tiến độ và phân tích từ Bảng điều khiển bằng ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: Chỉ 7% chuyên gia phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI) chủ yếu cho việc quản lý và tổ chức công việc. Điều này có thể là do các công cụ này bị giới hạn trong các ứng dụng cụ thể như lịch, danh sách việc cần làm hoặc ứng dụng email. Với ClickUp, cùng một trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ hỗ trợ các quy trình làm việc email hoặc các hình thức giao tiếp khác, lịch, công việc và tài liệu của bạn. Chỉ cần hỏi, “Những ưu tiên của tôi hôm nay là gì?” ClickUp Brain sẽ tìm kiếm khắp Không gian Làm việc của bạn và cho bạn biết chính xác những gì cần làm dựa trên mức độ khẩn cấp và quan trọng. Chỉ như vậy, ClickUp đã tích hợp 5+ ứng dụng cho bạn trong một ứng dụng siêu tiện lợi!

Bước #8: Tự động hóa công việc lặp đi lặp lại

Khi kế hoạch sự kiện của bạn phát triển, công việc lặt vặt cũng tăng lên. Việc cập nhật thủ công từng công việc có thể làm chậm quá trình. ClickUp Tự động hóa duy trì tiến độ bằng cách xử lý các công việc lặp lại một cách tự động. Nó giúp bạn cài đặt các quy tắc "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia" để có một quy trình lập kế hoạch trơn tru và hiệu quả.

Kết hợp ClickUp Tự động hóa và ClickUp Brain để tạo các kích hoạt tùy chỉnh với các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên

Cách sử dụng:

Truy cập danh sách sự kiện hoặc thư mục của bạn.

Nhấp vào nút Tự động hóa ở phía trên.

Lựa chọn từ các mẫu tự động hóa có sẵn hoặc tạo mẫu tự động hóa tùy chỉnh của riêng bạn.

Cài đặt các điều kiện, hành động và điều kiện: Điều kiện: Sự kiện kích hoạt tự động hóa (ví dụ: Khi trạng thái công việc thay đổi thành Đang thực hiện) Hành động: Những gì xảy ra tự động (ví dụ: Giao cho [thành viên nhóm], Gửi thông báo, Thay đổi ngày đáo hạn, Thêm bình luận, v.v.)

Kích hoạt: Sự kiện kích hoạt tự động hóa (ví dụ: Khi trạng thái công việc thay đổi thành Đang thực hiện)

Hành động: Những gì xảy ra tự động (ví dụ: Giao cho [thành viên nhóm], Gửi thông báo, Thay đổi ngày đáo hạn, Thêm bình luận, v.v.)

Kích hoạt: Sự kiện kích hoạt tự động hóa (ví dụ: Khi trạng thái công việc thay đổi thành Đang thực hiện)

Hành động: Những gì xảy ra tự động (ví dụ: Giao cho [thành viên nhóm], Gửi thông báo, Thay đổi ngày đáo hạn, Thêm bình luận, v.v.)

Bạn có thể xem lại nhật ký tự động hóa để đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru và điều chỉnh khi cần thiết.

📌 Ví dụ: Giả sử việc xác nhận diễn giả đang chờ xử lý. Bạn có thể tạo một tự động hóa sao cho khi trạng thái công việc thay đổi thành Đang chờ diễn giả, hệ thống tự động giao công việc cho người điều phối sự kiện, thêm bình luận theo dõi và đẩy ngày đáo hạn lùi lại hai ngày. Hoặc, bỏ qua việc thiết lập thủ công và chỉ cần yêu cầu ClickUp Brain: ‘Nếu trạng thái là ‘Đang chờ diễn giả’, giao nhiệm vụ cho người điều phối, thêm nhắc nhở và đẩy ngày đáo hạn lùi lại 2 ngày.’

📮 ClickUp Insight: 43% người cho rằng các công việc lặp đi lặp lại mang lại cấu trúc hữu ích cho ngày làm việc của họ, nhưng 48% cho rằng chúng gây mệt mỏi và làm phân tâm khỏi công việc có ý nghĩa. Mặc dù thói quen có thể mang lại cảm giác năng suất, nhưng nó thường giới hạn sự sáng tạo và cản trở bạn đạt được tiến độ có ý nghĩa. ClickUp giúp bạn thoát khỏi chu kỳ này bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại thông qua các Trợ lý AI thông minh, giúp bạn tập trung vào công việc sâu sắc. Tự động hóa các thông báo, cập nhật và phân công công việc, và để các tính năng như Tự động chia thời gian và Ưu tiên công việc bảo vệ thời gian làm việc hiệu quả của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng tự động hóa ClickUp — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

Mẫu lập kế hoạch sự kiện ClickUp

Các mẫu kế hoạch sự kiện trong ClickUp giúp các nhóm tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc đồng thời vẫn linh hoạt cho các loại sự kiện khác nhau.

Từ mẫu đề xuất sự kiện đến mẫu lịch trình, đây là danh sách các mẫu lập kế hoạch sự kiện hàng đầu của ClickUp được thiết kế để giúp nhóm của bạn luôn trên đúng hướng và sự kiện diễn ra suôn sẻ. ⚒️

1. Mẫu Bản tóm tắt sự kiện ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Ghi lại các thông tin quan trọng như loại sự kiện, định dạng, ngày diễn ra, ngân sách và nhà tài trợ với mẫu ClickUp Event Brief Template.

Mẫu Bản tóm tắt sự kiện ClickUp này tập trung tất cả thông tin sự kiện vào một địa điểm duy nhất, giúp các nhóm dễ dàng phối hợp từ đầu.

Mẫu này cho phép người dùng liên kết trực tiếp với các không gian dự án liên quan, cuộc thảo luận của nhóm và tài liệu của nhà triển lãm, đảm bảo mọi thứ được kết nối chặt chẽ. Các phần như cột mốc, vai trò của nhóm và thông tin về đối tượng được tổ chức thông qua menu thả xuống, giúp việc điều hướng trở nên đơn giản.

2. Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Theo dõi mọi chi phí với mẫu ngân sách sự kiện ClickUp.

Việc vượt quá ngân sách có thể làm hỏng ngay cả những sự kiện được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhất. Mẫu Ngân sách Sự kiện ClickUp được thiết kế dưới dạng Xem dạng danh sách với các công việc và công việc con, giúp bạn phân chia từng sự kiện thành các thành phần như địa điểm, vận chuyển và ẩm thực. Mỗi Trường Tùy chỉnh cho phép bạn nhập ngày, địa điểm và phân bổ ngân sách của sự kiện, giúp bạn dễ dàng quản lý và so sánh các chi tiết tài chính.

Mẫu này cũng bao gồm các Trường Tùy chỉnh cho các bên liên quan như nhân viên, nhà tài trợ hoặc nhóm nhân sự, giúp bạn hiển thị ai tham gia và nguồn kinh phí được phân bổ như thế nào.

3. Mẫu Tiếp Thị Sự Kiện ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Đạt được kiểm soát hoạt động trong việc quảng bá sự kiện với Mẫu Tiếp thị Sự kiện ClickUp.

Khi quản lý tiếp thị sự kiện, không có chỗ cho sự nhầm lẫn, trễ hẹn hoặc bỏ lỡ thời hạn. Mẫu Tiếp Thị Sự Kiện ClickUp giúp các nhóm theo dõi tiến độ qua các giai đoạn khác nhau, bao gồm kế hoạch trước khi ra mắt, quảng bá và thực hiện tại chỗ.

Mẫu này bao gồm nhiều chế độ xem được tùy chỉnh cho các công việc cụ thể.

Team Docs có thể được sử dụng để soạn thảo bản tóm tắt và kế hoạch quảng cáo, trong khi chế độ xem sự kiện tập trung tất cả thông tin sự kiện vào một nơi. Lịch sự kiện (Event Calendar) hiển thị dòng thời gian các mốc thời gian quan trọng để giúp nhóm duy trì tiến độ.

4. Mẫu Kịch bản Sự kiện ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Tạo luồng sự kiện thời gian thực, có thể thực hiện được với mẫu ClickUp Run of Show.

Mẫu ClickUp Run of Show cung cấp cho bạn luồng sự kiện theo từng phút. Bạn có thể liệt kê các tín hiệu sân khấu, thời gian phát biểu của diễn giả, điểm kiểm tra âm thanh/hình ảnh, chuyển cảnh và ghi chú hậu trường trong một dòng thời gian có cấu trúc. Mỗi mục trong danh sách có thể bao gồm người chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện và các phụ thuộc, giúp nhóm sản xuất luôn phối hợp nhịp nhàng.

5. Mẫu Quản lý Hội nghị ClickUp

Nhận mẫu miễn phí Quản lý hậu cần hội nghị với mẫu quản lý hội nghị ClickUp.

Mẫu Quản lý Hội nghị ClickUp tổ chức quy trình lập kế hoạch thành các công việc có thể quản lý và theo dõi. Nó sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như Việc cần làm, New Registration, Active và In Progress để hiển thị tình trạng của từng công việc.

Mẫu được thiết kế theo luồng tự nhiên của các giai đoạn sự kiện, từ Lập kế hoạch và Chuẩn bị đến Hoạt động tại hiện trường, Ngày sự kiện và Sau sự kiện, giúp các nhóm theo dõi tiến độ ở mọi giai đoạn. Các công việc cũng có thể được sắp xếp theo Trường Tùy chỉnh, chẳng hạn như Mua sắm, Phát triển web, Tài liệu, In ấn, Địa điểm và Cuộc họp, giúp các nhóm phân công công việc một cách hiệu quả.

⚙️ Bonus: Tham khảo các mẫu lịch trình hội nghị này để tổ chức các sự kiện với cấu trúc hiệu quả.

Bộ phận Bán hàng, Tiếp thị, Phòng Thiết kế, Logistics, Kỹ thuật và Hỗ trợ cần thực hiện các công việc theo thứ tự cụ thể để dự án của khách hàng thành công—trước đây điều này thực sự là một thách thức lớn trước khi có ClickUp. Không có khả năng theo dõi dòng thời gian dự án, mục tiêu và công việc của các nhóm trên toàn cầu trong một nền tảng duy nhất, chúng tôi gặp khó khăn trong việc đảm bảo tất cả các công việc cho sự kiện được hoàn thành đúng hạn.

Những thách thức phổ biến trong quản lý sự kiện mà ClickUp giải quyết

Lập kế hoạch sự kiện đi kèm với áp lực liên tục, bao gồm thời hạn chặt chẽ, chi tiết rải rác và nhiều yếu tố thay đổi.

ClickUp, với tư cách là phần mềm quản lý dự án cho sự kiện, đơn giản hóa quy trình bằng cách giải quyết những thách thức phổ biến mà các nhóm thường gặp phải. Hãy cùng xem qua một số ví dụ. 👀

Thông tin phân tán: Thông tin được lưu trữ trong các bảng tính, email và trò chuyện, khiến việc tìm kiếm cập nhật mới nhất trở nên khó khăn. ClickUp tập trung thông tin về địa điểm, ngân sách, hợp đồng nhà cung cấp, danh sách khách mời và dòng thời gian trong một Không gian Làm việc duy nhất, đồng thời kết nối với các công cụ của bên thứ ba để hợp tác mượt mà.

Trễ hạn hoặc vượt ngân sách: Các công việc có thể bị bỏ qua nếu không có nhắc nhở hoặc hiển thị thông tin. ClickUp cung cấp Ngày bắt đầu/Ngày đáo hạn, thông báo tự động hóa và theo dõi tiến độ, đảm bảo không có gì bị bỏ sót.

Sự không đồng bộ trong nhóm và hỗn loạn trong giao tiếp: Việc chuyển đổi giữa các công cụ gây ra sự hiểu lầm và lãng phí thời gian. ClickUp tích hợp Trò chuyện, bình luận, Tài liệu và Không gian Làm việc chung trên một nền tảng thống nhất.

Quản lý nhà cung cấp và người tham dự phức tạp: Theo dõi hợp đồng, hóa đơn, đăng ký và phản hồi có thể gây rắc rối. Sử dụng Trường Tùy chỉnh và Danh sách công việc cho hợp đồng/thanh toán và giao tiếp mượt mà với người tham dự, tất cả trong một nơi.

Các công việc lặp đi lặp lại tốn thời gian: Nhắc nhở thủ công và cập nhật trạng thái làm chậm tiến độ của bạn. ClickUp Tự động hóa tự động xử lý các công việc định kỳ như gửi nhắc nhở, thay đổi trạng thái và cập nhật các phụ thuộc.

Tổ chức sự kiện thành công với ClickUp

Khi quản lý một sự kiện phức tạp, chính những chi tiết nhỏ nhặt mới là yếu tố quyết định thành công hay thất bại của trải nghiệm. ClickUp lo liệu mọi thứ phía sau hậu trường, từ thời hạn đến những thay đổi phút chót, để không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Điều thực sự làm nên sức mạnh của ClickUp chính là cách AI được tích hợp vào mọi khía cạnh của Không gian Làm việc ClickUp. Với ClickUp Brain, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ thông minh ngay trong công cụ quản lý dự án, giúp hiểu rõ ưu tiên của bạn, tạo và theo dõi công việc từ các cuộc hội thoại đồng thời thúc đẩy hợp tác nhóm. Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

ClickUp được sử dụng để lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện sự kiện bằng cách quản lý công việc, dòng thời gian, ngân sách, nhà cung cấp và giao tiếp trong một không gian làm việc tập trung.

Đúng vậy. ClickUp là phần mềm quản lý sự kiện hiệu quả vì nó kết hợp theo dõi công việc, mẫu, bảng điều khiển, tự động hóa và công cụ AI có thể thích ứng với các loại sự kiện và kích thước nhóm khác nhau.

Có. Với Danh sách công việc, mối quan hệ phụ thuộc, biểu đồ Gantt và bảng điều khiển, ClickUp hỗ trợ các sự kiện phức tạp, kéo dài nhiều ngày với nhiều bên liên quan, nhà cung cấp và quy trình làm việc.