13 công cụ AI tốt nhất cho giáo viên giảng dạy từ xa trong [năm]

Bạn đã biết rằng học tập tập trung vào học sinh dẫn đến sự tham gia tích cực hơn và kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, thời gian giới hạn và khối lượng công việc quản trị ngày càng tăng có thể khiến mục tiêu đó trở nên khó đạt được.

Đây chính là nơi việc sử dụng đúng cách các công cụ trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Chúng đảm nhận các công việc lặp đi lặp lại tốn thời gian và công sức của bạn. Các công cụ GenAI này giúp bạn thiết kế các lộ trình học tập cá nhân hóa hơn, theo dõi tiến độ liên tục và cung cấp phản hồi kịp thời.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá các công cụ giảng dạy AI tốt nhất dành cho giáo viên, hỗ trợ giảng dạy từ xa và học tập cá nhân hóa.

Dưới đây là tổng quan nhanh về các công cụ AI tạo sinh hàng đầu dành cho giáo viên giảng dạy từ xa và những gì mỗi công cụ mang lại cho quy trình làm việc của bạn. 📊

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Tài liệu để tổ chức kế hoạch bài giảng; Công việc, Trạng thái Tùy chỉnh và Trường Tùy chỉnh để theo dõi tiến độ và tiêu chuẩn; Tự động hóa để tối ưu hóa quy trình làm việc của giáo viên; Bảng điều khiển để hiển thị tiến độ; Trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ ghi nhớ kiến thức và trợ giúp. Các trường học và giáo viên muốn quản lý kế hoạch giảng dạy và quản lý dự án trong một nền tảng duy nhất. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. MagicSchool AI Tự động hóa tạo bài giảng, hỗ trợ giáo dục đặc biệt (Kế hoạch Giáo dục Cá nhân - IEP, Kế hoạch 504), bảng điều khiển phân tích, xuất file dễ dàng sang Docs/Word/Classroom/Canvas. Giáo viên muốn chuẩn bị bài giảng nhanh chóng, phân hóa và hỗ trợ giáo dục đặc biệt (SPED). Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12.99/tháng cho mỗi người dùng. Eduaide. ai Hơn 110 công cụ giảng dạy, nội dung tuân thủ tiêu chuẩn (5E, dựa trên phương pháp giảng dạy), bot phản hồi với thang điểm đánh giá. Các nhà giáo dục cần các tài nguyên lớp học đa dạng, phù hợp với tiêu chuẩn. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5.99/tháng. Brisk Teaching Tích hợp trực tiếp với Google để nhận phản hồi, tái hiện quá trình viết (Inspect Writing), dịch sang hơn 50 ngôn ngữ, tuân thủ FERPA và COPPA. Giáo viên sử dụng công cụ Google muốn có phản hồi hiệu quả và tính năng truy cập thuận tiện. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá cả tùy chỉnh cho trường học và khu vực. ChatGPT Kế hoạch bài học cá nhân hóa, GPT tùy chỉnh cho giảng dạy tiêu chuẩn, hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ, tích hợp Canva và Drive/M365. Giáo viên làm việc từ xa và theo mô hình kết hợp mong muốn có các công cụ linh hoạt cho việc lập kế hoạch, tạo/lập nội dung và giao tiếp. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Wayground (Quizizz) Tạo tài nguyên AI từ lời nhắc/tệp/URL, tự động hóa chấm điểm cho câu trả lời mở/âm thanh, thư viện lớn nội dung do giáo viên tạo ra. Các nhà giáo dục muốn có các bài kiểm tra tương tác và thông tin dựa trên dữ liệu. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá cả tùy chỉnh cho trường học và khu vực. Gradescope Các tổ chức xử lý chấm điểm khối lượng lớn với trọng tâm vào công bằng và phân tích. Các tổ chức xử lý việc chấm điểm khối lượng lớn với trọng tâm vào công bằng và phân tích. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh cho các tổ chức. Curipod Bài học tương tác do AI tạo ra, phản hồi tức thì từ AI kèm theo tiêu chí đánh giá, tải lên và nâng cấp các slide hiện có, tuân thủ FERPA và COPPA. Giáo viên cần tương tác trực tiếp, thời gian thực trong các lớp học từ xa hoặc kết hợp. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24/tháng. Diffit Tạo tài nguyên học tập từ văn bản/tệp tải lên/liên kết, sơ đồ tư duy và khung hỗ trợ, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn và kiểm soát từ vựng. Giáo viên cần tài liệu đọc linh hoạt cho các lớp học có trình độ khác nhau. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14.99/tháng. Turnitin Báo cáo tương đồng để phát hiện đạo văn và nội dung do AI tạo ra, Bình luận trực tiếp, QuickMarks, tiêu chí đánh giá, phản hồi bằng giọng nói/phương tiện truyền thông, Phát hiện thao túng (văn bản màu trắng, hoán đổi ký tự). Các nhà giáo dục muốn kiểm tra tính chính xác học thuật và chấm điểm kỹ thuật số có cấu trúc. Giá cả tùy chỉnh Khanmigo Kế hoạch bài giảng, bài kiểm tra, hoạt động thu hút sự chú ý và tiêu chí đánh giá do AI tạo ra, cùng nội dung phù hợp với chương trình giảng dạy từ Khan Academy. Giáo viên muốn tạo/lập nội dung nhanh chóng trong hệ sinh thái Khan Academy Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4/tháng Trợ lý Giáo dục Trình lập kế hoạch bài học AI, hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, mức độ và cấu trúc có thể điều chỉnh, hơn 10 công cụ tiết kiệm thời gian. Giáo viên cần một điểm khởi đầu nhanh chóng cho kế hoạch bài giảng và bài tập. Dùng thử miễn phí 30 ngày; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9/tháng Kahoot! Học tập dựa trên trò chơi, Kahoots trực tiếp hoặc tự học, nhiều loại câu hỏi, thiết kế thân thiện (đọc to, độ tương phản cao, hỗ trợ trình đọc màn hình). Giáo viên tập trung vào hiệu quả học tập của học sinh và kiểm tra hiểu biết theo thời gian thực. Giá cả tùy chỉnh

Những yếu tố nào làm nên một công cụ AI tốt cho giáo viên?

Một công cụ AI tốt cho giáo viên giúp bạn đề xuất các lộ trình học tập cá nhân hóa và cung cấp tài nguyên hoặc nội dung được tùy chỉnh theo nhu cầu của từng học sinh.

Dưới đây là một số tính năng nâng cao cần tìm kiếm trong các công cụ GenAI dành cho giáo viên.

Đánh giá chính xác và phản hồi: Tự động chấm điểm bài kiểm tra, đánh giá câu trả lời ngắn hoặc kiểm tra bài luận đồng thời cung cấp phản hồi có thể áp dụng.

Hỗ trợ học tập thích ứng: Xác định khoảng trống kỹ năng, đề xuất bài tập cá nhân hóa và gợi ý tài nguyên phù hợp với phong cách học tập của từng học sinh.

Tạo nội dung nhanh chóng: Soạn thảo kế hoạch bài giảng, tạo đề tài viết, tóm tắt tài liệu đọc hoặc tạo tài liệu học tập một cách nhanh chóng.

Tích hợp mượt mà: Tích hợp dễ dàng với hệ thống quản lý học tập (LMS), lịch trình và hệ thống quản lý lớp học hiện có của bạn, giúp bạn không cần phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng khác nhau.

Bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu: Bảo vệ thông tin học sinh, đảm bảo tuân thủ các quy định như FERPA hoặc GDPR.

Phân tích sâu sắc: Phân tích các mẫu trong hiệu suất, sự tham gia và mức độ tương tác của học sinh, để bạn có thể can thiệp sớm và điều chỉnh chiến lược giảng dạy của mình.

Hợp tác và tương tác: Sử dụng các công cụ hỗ trợ công việc nhóm, thảo luận và phản hồi thời gian thực để duy trì sự tham gia của học sinh trong môi trường học tập từ xa hoặc kết hợp.

Dưới đây là các công cụ AI tạo sinh hàng đầu giúp việc lập kế hoạch bài giảng, theo dõi học sinh và giảng dạy trở nên dễ dàng hơn cho giáo viên giảng dạy từ xa. 👇🏼

1. ClickUp (Nền tảng không gian làm việc toàn diện tốt nhất cho kế hoạch, đánh giá và giao tiếp)

84% giáo viên cho biết họ không có đủ thời gian trong giờ làm việc bình thường để hoàn thành việc chấm điểm, lập kế hoạch bài giảng, xử lý giấy tờ hoặc trả lời email của phụ huynh. Khi mỗi công việc nằm trong một công cụ khác nhau, ngay cả công việc đơn giản cũng mất nhiều thời gian hơn cần thiết.

ClickUp tích hợp mọi thứ trong một không gian làm việc AI tích hợp, giúp bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc giảng dạy thay vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng. Được hỗ trợ bởi AI, nó hiểu bối cảnh của bạn và hiển thị ngay những gì bạn cần; không còn tình trạng công việc lan man!

Các công việc, bài kiểm tra, kế hoạch bài học, tài liệu và giao tiếp của bạn được kết nối trong một không gian làm việc duy nhất, có tổ chức với sự hỗ trợ của AI.

Dưới đây là cách phần mềm quản lý dự án giáo dục ClickUp giúp bạn quản lý việc giảng dạy từ xa một cách trơn tru hơn:

Tạo tài liệu giảng dạy và hướng dẫn.

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của bạn, giúp bạn nhanh chóng tạo kế hoạch bài giảng, câu hỏi bài tập, hướng dẫn dự án và nhiều hơn nữa. Trợ lý AI này luôn đồng hành cùng bài giảng, tài liệu và bài tập của bạn, cung cấp hỗ trợ cần thiết ngay khi bạn cần.

Tạo tài liệu học tập và cá nhân hóa chúng cho từng học sinh bằng ClickUp Brain.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng AI này cho học sinh để tạo ra sự khác biệt thực sự trong ngày của bạn:

Kế hoạch bài giảng thông minh hơn: Chuyển đổi ghi chú của bạn thành một khung chương trình giảng dạy rõ ràng, có mục tiêu và hoạt động cụ thể.

Tạo bài kiểm tra nhanh hơn: Tạo câu hỏi đánh giá trong vài giây từ tài liệu đọc hoặc video của bạn.

Hướng dẫn rõ ràng cho từng học viên: Đơn giản hóa các hướng dẫn phức tạp để đảm bảo mỗi học sinh đều hiểu rõ công việc.

Phản hồi nhanh chóng mà không gây mệt mỏi: Cung cấp các bình luận chất lượng cao, có thể áp dụng mà không cần tốn nhiều nỗ lực thủ công.

Thử các gợi ý sau: Chuyển đổi các ghi chú này thành kế hoạch bài giảng 45 phút bao gồm mục tiêu học tập và hoạt động kết thúc

Tạo năm câu hỏi trắc nghiệm cho lớp 7 kèm theo đáp án

Đơn giản hóa các hướng dẫn này cho học sinh ESL lớp 6

Tóm tắt câu trả lời này và chỉ ra một điểm mạnh và một điểm cần cải thiện

Bỏ qua trang trống. Mô tả nhu cầu của bạn, để ClickUp Brain tạo bản nháp và bắt đầu giảng dạy ngay lập tức. Xem video này để thấy nó dễ dàng như thế nào.

Tập trung tài nguyên và hợp tác với đồng nghiệp.

Sau khi Brain giúp bạn tạo tài liệu, ClickUp Docs trở thành nơi bạn biến chúng thành các tài nguyên có cấu trúc, sẵn sàng cho lớp học. Bạn có thể định dạng kế hoạch bài giảng, hợp tác với đồng nghiệp trong thời gian thực, thêm hướng dẫn hoạt động, nhúng hình ảnh hoặc liên kết, và chia sẻ chúng với học sinh hoặc đồng nghiệp.

Hợp tác với các giáo viên khác và tạo cơ sở kiến thức với ClickUp Tài liệu

ClickUp Docs cũng hoạt động như hệ thống quản lý kiến thức của bạn, giúp bạn xây dựng một thư viện ngày càng phát triển về mọi thứ bạn giảng dạy. Phân loại theo môn học hoặc đơn vị, áp dụng thẻ tìm kiếm để nhanh chóng tìm kiếm những gì bạn cần, và giữ cho các tài liệu học thuật quan trọng được tổ chức gọn gàng qua từng năm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mẫu kế hoạch bài giảng ClickUp College giúp việc lập kế hoạch bài giảng trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể dễ dàng tạo và tùy chỉnh kế hoạch bài giảng, sau đó tổ chức tất cả nội dung bài giảng, bài tập và kỳ thi của mình tại một nơi duy nhất. Mỗi bài học trở thành một công việc, nơi bạn đang theo dõi tiến độ với các trạng thái rõ ràng và ngày đáo hạn. Chỉ cần thêm khung chương trình từ Brain, điền vào mục tiêu và hoạt động, và biến nó thành một bài học sẵn sàng cho học sinh mà bạn có thể tự tin tái sử dụng mỗi học kỳ. Tải miễn phí mẫu Tạo kế hoạch bài giảng và tổ chức nội dung với mẫu kế hoạch bài giảng ClickUp College.

Lập kế hoạch cho các công việc trong từng hoạt động hoặc phiên.

ClickUp Nhiệm vụ biến kế hoạch giảng dạy của bạn thành một quy trình làm việc rõ ràng và có thể theo dõi. Tạo một công việc cho mỗi phiên học hoặc bài tập, thêm danh sách kiểm tra cho các hoạt động bài học và đính kèm tất cả các tệp hoặc slide cần thiết.

Quản lý các phiên giảng dạy và hoàn thành bài học đúng hạn với nhiệm vụ ClickUp

Tự động hóa các công việc thường xuyên và giảm bớt khối lượng công việc.

Khi nhiều bài tập bị trễ hạn, phản hồi tích tụ và một bài kiểm tra vẫn cần được xem xét, việc theo dõi thủ công có thể nhanh chóng trở nên khó kiểm soát. ClickUp cung cấp cho bạn hai cách để giảm bớt áp lực đó: tự động hóa dựa trên quy tắc và các trợ lý AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên hoạt động song song.

ClickUp Tự động hóa xử lý các quy trình lặp đi lặp lại, thường xuyên. Bạn chỉ cần cài đặt quy tắc một lần, và ClickUp sẽ áp dụng nó một cách nhất quán. Ví dụ, khi một học sinh nộp bài tập, một quy trình tự động hóa có thể di chuyển công việc đó vào danh sách chấm điểm của bạn, cập nhật trạng thái và thậm chí gửi nhắc nhở về các hạn chót chấm điểm sắp tới.

Sử dụng các quy tắc có sẵn hoặc tạo các tác nhân AI tùy chỉnh để tự động hóa các công việc thường xuyên.

Các trợ lý AI của ClickUp xử lý các công việc linh hoạt không bị ràng buộc bởi các quy tắc đã định sẵn.

Bạn có thể đơn giản yêu cầu: ‘Thu thập tất cả bài tập chưa có phản hồi và thêm chúng vào danh sách ưu tiên’ hoặc ‘Gửi tin nhắn cho học sinh có bài nộp/gửi cần chỉnh sửa’. Trợ lý ảo sẽ hiểu yêu cầu của bạn và hoàn thành hành động đó trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Tự động hóa các công việc thường xuyên của bạn thông qua các đầu vào kích hoạt với ClickUp AI Agents.

Hướng dẫn học sinh duy trì sự tổ chức.

Giúp học sinh theo dõi bài tập về nhà, dự án và các lời nhắc nhở với phần mềm quản lý dự án ClickUp Student. Họ có thể đánh dấu tiến độ, đính kèm công việc vào các công việc, thêm bình luận và luôn biết những gì đang chờ xử lý và những gì đã hoàn thành.

Lịch ClickUp có thể giúp họ lập kế hoạch cho tuần bằng cách hiển thị trực quan các bài tập, bài kiểm tra và các phiên ôn tập trong một nơi duy nhất.

Lập kế hoạch và quản lý công việc, bài tập và hạn chót một cách dễ dàng với ClickUp Calendar.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Thu thập và tổ chức yêu cầu: Tạo các biểu mẫu tùy chỉnh cho việc đăng ký, bài nộp/gửi, cung cấp vật tư và nhiều hơn nữa với Tạo các biểu mẫu tùy chỉnh cho việc đăng ký, bài nộp/gửi, cung cấp vật tư và nhiều hơn nữa với ClickUp Forms

Giữ thông tin luôn sẵn sàng: Ghi chép điểm số, điểm đánh giá theo tiêu chí, trình độ kỹ năng hoặc ghi chú hành vi trực tiếp trên từng bài tập hoặc công việc bằng Ghi chép điểm số, điểm đánh giá theo tiêu chí, trình độ kỹ năng hoặc ghi chú hành vi trực tiếp trên từng bài tập hoặc công việc bằng Trường Tùy chỉnh trong ClickUp

Theo dõi tiến độ: Hiển thị hiệu suất lớp học, đánh giá tiến độ học sinh, theo dõi sức chứa lớp học hoặc quản lý kho hàng, tất cả trong một không gian, với Hiển thị hiệu suất lớp học, đánh giá tiến độ học sinh, theo dõi sức chứa lớp học hoặc quản lý kho hàng, tất cả trong một không gian, với Bảng điều khiển ClickUp

Quản lý thời gian hiệu quả: Hiển thị tất cả công việc và lịch trình của bạn tại một nơi với ClickUp Calendar và Hiển thị tất cả công việc và lịch trình của bạn tại một nơi với ClickUp Calendar và chế độ xem dòng thời gian , giúp bạn lập kế hoạch cho ngày và tuần một cách hiệu quả.

Giữ cho cuộc hội thoại có ngữ cảnh: Cài đặt các kênh trò chuyện để đơn giản hóa việc hợp tác và thông báo cho cá nhân hoặc nhóm về các cập nhật thông qua Cài đặt các kênh trò chuyện để đơn giản hóa việc hợp tác và thông báo cho cá nhân hoặc nhóm về các cập nhật thông qua ClickUp Chat.

Tập trung vào kế hoạch hàng ngày: Kết nối các công cụ khác của bạn thông qua Kết nối các công cụ khác của bạn thông qua tích hợp ClickUp để giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh.

Giới hạn của ClickUp

Phạm vi rộng về tính năng có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.800 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Nó rất trực quan, dễ sử dụng và nhanh chóng để thực hiện việc cần làm. Tôi nghĩ nó thực sự đáp ứng được cam kết của mình về việc giảm thiểu số lần nhấp chuột! Tôi không bao giờ cảm thấy bực bội với công cụ này hay nghĩ "Tại sao tôi không thể làm xyz?" Tôi thực sự không thể làm công việc của mình hoặc theo dõi bất kỳ công việc nào của mình mà không có công cụ này. Và nó thực sự rất hợp lý về giá!

Nó rất trực quan, dễ sử dụng và nhanh chóng để thực hiện việc cần làm. Tôi nghĩ nó thực sự đáp ứng được cam kết của mình về việc giảm thiểu số lần nhấp chuột! Tôi không bao giờ cảm thấy bực bội với công cụ này hay nghĩ "Tại sao tôi không thể làm xyz?" Tôi thực sự không thể làm công việc của mình hoặc theo dõi bất kỳ công việc nào của mình mà không có công cụ này. Và nó thực sự rất hợp lý về giá!

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng công cụ AI cho các công việc cá nhân hàng ngày, và 55% sử dụng chúng nhiều lần trong ngày. Còn về AI trong công việc thì sao? Với một hệ thống AI tập trung điều khiển mọi khía cạnh của quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác, bạn có thể tiết kiệm lên đến 3+ giờ mỗi tuần, thời gian mà bạn sẽ phải dành để tìm kiếm thông tin, giống như 60,2% người dùng ClickUp!

2. MagicSchool AI (Phù hợp nhất cho kế hoạch bài giảng do AI tạo ra và quy trình làm việc tập trung vào giáo viên)

qua MagicSchool AI

MagicSchool tích hợp việc tạo bài giảng, hỗ trợ học sinh và các công việc hành chính vào một nền tảng AI duy nhất.

Điều này đặc biệt hữu ích cho nhu cầu giáo dục đặc biệt. Bạn có thể tạo kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) và kế hoạch 504, kế hoạch can thiệp hành vi, đề xuất hỗ trợ và tài nguyên hỗ trợ từng bước giúp mọi học sinh tiếp cận bài học.

Chia sẻ công việc của bạn cũng đơn giản không kém. Xuất bài giảng sang Tài liệu Google hoặc Microsoft Word, hoặc gửi trực tiếp vào Google Classroom hoặc Canvas mà không cần định dạng thêm.

Khi bạn muốn hiển thị những gì đang hoạt động hiệu quả, MagicSchool cung cấp các bảng điều khiển phân tích giúp làm nổi bật tiến độ học tập và xu hướng tương tác của học sinh. Điều này giúp bạn đưa ra các quyết định giảng dạy dựa trên dữ liệu rõ ràng.

Các tính năng nổi bật của MagicSchool AI

Sử dụng tùy chọn ‘hiển thị ví dụ’ trong mỗi công cụ để xem trước các ví dụ và chọn những gì phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bỏ qua các thao tác phức tạp và tạo kết quả chỉ trong vài giây, đồng thời vẫn có thể tùy chỉnh chúng cho bối cảnh trường học của bạn.

Tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ tích hợp sẵn giúp phát hiện thiên vị, ưu tiên độ chính xác của thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân.

Giới hạn của MagicSchool AI

Nó thường bỏ qua sự sáng tạo tinh tế và biểu đạt cá nhân của học sinh mà chỉ giáo viên mới có thể thực sự nhận ra.

Giá cả của MagicSchool AI

Miễn phí

Thêm: $12.99/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về MagicSchool AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về MagicSchool AI?

Một đánh giá trên Reddit cho biết:

Tôi yêu trường học ma thuật. Tôi tạo ra các bot tùy chỉnh và cho học sinh sử dụng chúng cho các dự án khác nhau. Tôi có thể theo dõi nhật ký học sinh theo thời gian thực. Học sinh đã sử dụng AI khi học về quy trình thiết kế kỹ thuật, và tôi đã cài đặt bối cảnh như thể họ đang ở trên một con tàu vũ trụ trên sao Hỏa và cuối cùng sẽ thực hiện thử thách thả trứng như một "máy hạ cánh khẩn cấp".

Tôi yêu trường học ma thuật. Tôi tạo ra các bot tùy chỉnh và cho học sinh sử dụng chúng cho các dự án khác nhau. Tôi có thể theo dõi nhật ký học sinh theo thời gian thực. Học sinh đã sử dụng AI khi học về quy trình thiết kế kỹ thuật, và tôi đã cài đặt bối cảnh như thể họ đang ở trên một con tàu vũ trụ trên sao Hỏa và cuối cùng sẽ thực hiện thử thách thả trứng như một "máy hạ cánh khẩn cấp".

3. Eduaide. ai (Tốt nhất cho việc tạo tài liệu giảng dạy phân hóa trong vài phút)

Với Eduaide. ai, bạn có thể tạo ra hơn 110 loại tài nguyên giảng dạy. Điều này bao gồm các bài kiểm tra, danh sách từ vựng, bài học có cấu trúc, hoạt động phòng trốn thoát, trò chơi trong lớp học và sơ đồ tư duy.

Tất cả nội dung được tạo ra đều dựa trên cơ sở giáo dục. Nội dung tuân thủ các khung chương trình giáo dục và các thực hành tốt nhất, bao gồm các mô hình giảng dạy có cấu trúc như khung 5E.

Nền tảng này cũng giúp việc đánh giá bài làm của học sinh trở nên dễ dàng hơn. Một bot phản hồi cung cấp các nhận xét có thể áp dụng, dựa trên tiêu chí đánh giá, cho bài làm của học sinh. Ngoài ra, công cụ tạo bài kiểm tra cho phép bạn tạo câu hỏi với mức độ khó có thể điều chỉnh và các định dạng khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Eduaide.ai

Thảo luận với Trợ lý AI Erasmus để hoàn thiện ý tưởng bài giảng và tạo ra tài liệu giảng dạy tùy chỉnh phù hợp với mục tiêu giảng dạy của bạn.

Xuất tài nguyên trực tiếp sang Tài liệu Google, Microsoft Word hoặc PDF để chia sẻ, in hoặc chỉnh sửa.

Tạo tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ để hỗ trợ tốt hơn cho học sinh đa ngôn ngữ trong lớp học của bạn.

Giới hạn của Eduaide.ai

Các công cụ chỉnh sửa không gian làm việc có thể cảm thấy có giới hạn và cồng kềnh, khiến việc thay đổi nội dung trực tiếp trong nền tảng trở nên khó khăn.

Giá cả của Eduaide. ai

Miễn phí

Pro: $5.99/tháng

Trường học và Khu vực: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Eduaide.ai

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thực tế thú vị: Giáo viên đã sử dụng các phương pháp học tập vui nhộn từ lâu trước khi "gamification" trở thành một thuật ngữ phổ biến. The Oregon Trail, một công cụ học tập dựa trên trò chơi, được tạo ra bởi Don Rawitsch, Bill Heinemann và Paul Dillenberger vào năm 1971 để sử dụng trong lớp lịch sử lớp 8. Trong trò chơi, người chơi sẽ vào vai trò một người dẫn đầu đoàn xe ngựa, hướng dẫn một nhóm người định cư di chuyển từ Missouri đến Oregon vào những năm 1840. Trò chơi giảng dạy lịch sử thông qua hậu quả, cho thấy cách các lựa chọn và sự đánh đổi đã ảnh hưởng đến hành trình của những người định cư.

Nhận phản hồi dựa trên bối cảnh học thuật thực tế của bạn, như tiến độ học tập của học sinh, kế hoạch bài giảng và ghi chú, thay vì kết quả tìm kiếm chung chung trên web.

Tìm kiếm nhanh chóng các tệp tin hoặc tài liệu tham khảo trên ClickUp, Google Drive, nội dung LMS và các thư mục chia sẻ của nhóm.

Tạo tài liệu học tập cho học sinh, viết phản hồi hoặc cập nhật thông tin lớp học mà không cần mất thời gian lập trình các lệnh.

Sử dụng tính năng Talk to Text (chuyển giọng nói thành văn bản) để ghi chép ý tưởng bài giảng, giao công việc, gửi tin nhắn cho phụ huynh hoặc tóm tắt cuộc họp trong khi giảng dạy hoặc di chuyển. Tìm kiếm trong tài liệu giảng dạy của bạn và sử dụng các mô hình AI hàng đầu để tạo ra tài nguyên học tập bằng ClickUp BrainGPT.

4. Brisk Teaching (Phù hợp nhất cho việc chỉnh sửa theo chương trình giảng dạy và điều chỉnh nội dung lớp học ngay lập tức)

qua Brisk Teaching

Brisk là công cụ giáo dục AI giúp bạn thiết kế nội dung giảng dạy và cá nhân hóa quá trình học tập mà không cần rời khỏi quy trình làm việc hiện tại của bạn.

Bạn có thể nhanh chóng tạo các tài liệu giảng dạy như bài thuyết trình, ghi chú hướng dẫn, kịch bản podcast và các hoạt động tương tác. Ngoài ra, Brisk tích hợp trực tiếp với các công cụ của Google, giúp việc phản hồi trở nên dễ dàng. Chọn phong cách phản hồi và chèn bình luận trực tiếp vào Tài liệu Google để hướng dẫn học sinh hiệu quả hơn.

Tính năng ‘Inspect Writing’ cung cấp một bản xem lại theo phong cách video về hành trình viết của từng học sinh từ bản nháp đầu tiên đến phiên bản cuối cùng. Bạn có thể xem những gì họ đã gõ, xóa, dán và chỉnh sửa, bao gồm cả cách họ phản hồi lại phản hồi. Điều này giúp dễ dàng chẩn đoán các khó khăn trong viết và nhấn mạnh những điểm cần cải thiện.

Các tính năng nổi bật của Brisk Teaching

Dịch các văn bản kỹ thuật số sang hơn 50 ngôn ngữ để giúp việc học trở nên dễ tiếp cận hơn cho một lớp học đa dạng.

Bảo vệ dữ liệu học sinh với tuân thủ FERPA và COPPA, điều cần thiết cho việc sử dụng trong trường học hoặc toàn khu vực.

Tích hợp trực tiếp với Tài liệu Google, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive và nhiều ứng dụng khác mà không cần rời khỏi quy trình làm việc thông thường của bạn.

Giới hạn của Brisk Teaching

Đây chủ yếu là một phần mở rộng trình duyệt, do đó nó có giá trị giới hạn khi bạn thực hiện công việc offline hoặc ngoài các công cụ dựa trên web.

Giá cả của Brisk Teaching

Miễn phí

Trường học và Khu vực: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Brisk Teaching

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Brisk Teaching?

Một đánh giá trên Reddit cho biết:

Tôi đã sử dụng nó trong hai năm. Nó rất tuyệt vời. Trường mà tôi đang giảng dạy hiện nay đã mua phiên bản nâng cấp và nó còn tốt hơn nữa.

Tôi đã sử dụng nó trong hai năm. Nó rất tuyệt vời. Trường mà tôi đang giảng dạy hiện nay đã mua phiên bản nâng cấp và nó còn tốt hơn nữa.

5. ChatGPT (Phù hợp nhất cho các giải thích mở rộng, phát triển ý tưởng và hỗ trợ linh hoạt cho học sinh)

qua ChatGPT

ChatGPT không chỉ là một công cụ viết AI thông thường. Bạn có thể tải lên thông tin học sinh, chẳng hạn như điểm mạnh hoặc sở thích học tập, và nó sẽ tạo ra các kế hoạch bài học cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của từng học sinh.

Bạn cũng có thể tiêu chuẩn hóa các mẫu và tài nguyên trên toàn trường bằng cách sử dụng các mô hình GPT tùy chỉnh. Mọi thông tin bạn chia sẻ với ChatGPT for Teachers sẽ không được sử dụng để đào tạo mô hình theo mặc định, và dữ liệu được bảo vệ bằng mã hóa, xác thực hai yếu tố và SSO.

Ngoài ra, nó giúp bạn kết nối với học sinh đa ngôn ngữ một cách dễ dàng hơn. Dịch các hướng dẫn, tiêu chí đánh giá, cập nhật lớp học hoặc email sang các ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Pháp, Ý và nhiều ngôn ngữ khác, đồng thời đảm bảo thông điệp của bạn chính xác và chuyên nghiệp.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Lập kế hoạch bài giảng, chỉnh sửa tài liệu cùng nhau và chia sẻ dự án với nhóm của bạn.

Tạo bài thuyết trình trong Canva và lấy kế hoạch bài giảng hoặc tệp tin từ Google Drive hoặc Microsoft 365.

Khám phá các ý tưởng giảng dạy sẵn sàng sử dụng và truy cập các gợi ý AI cho giáo viên được chia sẻ bởi các nhà giáo dục ngay trong sản phẩm.

Giới hạn của ChatGPT

Nó có thể tạo ra các câu trả lời không chính xác về mặt sự thật, vì vậy bạn vẫn cần kiểm tra lại độ chính xác trước khi chia sẻ nội dung với học sinh.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Thêm: $20 mỗi tháng

Pro: $200 mỗi tháng

Nhóm: $30/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.900+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (280+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ChatGPT?

Một đánh giá trên Reddit cho biết:

Tôi giảng dạy trực tuyến và sử dụng ChatGPT để giúp tôi tạo ra các bài giảng và bài tập đạt được kết quả mong muốn. Nếu không tập trung, tôi có thể nói lan man và bị phân tâm, vì vậy tôi sử dụng nó để giúp tôi xác định các điểm chính, đồng thời tạo thêm bối cảnh mà tôi cung cấp cho học sinh dưới dạng ghi chú bài giảng. Tôi thêm các ghi chú vào PowerPoint của mình và sau đó tạo ra các tài liệu in để đăng trực tuyến.

Tôi giảng dạy trực tuyến và sử dụng ChatGPT để giúp tôi tạo ra các bài giảng và bài tập đạt được kết quả mong muốn. Nếu không tập trung, tôi có thể nói lan man và bị phân tâm, vì vậy tôi sử dụng nó để giúp tôi xác định các điểm chính, đồng thời tạo thêm bối cảnh mà tôi cung cấp cho học sinh dưới dạng ghi chú bài giảng. Tôi thêm các ghi chú vào PowerPoint của mình và sau đó tạo ra các tài liệu in để đăng trực tuyến.

6. Wayground (Phù hợp nhất cho các bài kiểm tra có yếu tố trò chơi và tương tác thời gian thực với học sinh)

qua Wayground

Wayground (trước đây là Quizizz) đã phát triển từ một công cụ trắc nghiệm đơn giản thành một nền tảng học tập AI toàn diện. Bạn có thể tạo ra nhiều loại nội dung giáo dục khác nhau, bao gồm bài kiểm tra, trắc nghiệm, bài giảng, đoạn văn đọc, thẻ học và video tương tác, sử dụng hơn 18 loại câu hỏi khác nhau.

Mỗi phiên học bạn tổ chức đều đi kèm với các phân tích chi tiết ở cấp độ lớp học và cấp độ học sinh, mà bạn có thể chỉnh sửa, tải xuống, in ra hoặc chia sẻ với phụ huynh và người giám hộ.

Wayground cũng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào hàng triệu tài nguyên công khai do các giáo viên khác tạo ra. Bạn có thể lấy tài nguyên từ thư viện để giao cho học sinh dưới dạng phiên trực tiếp, bài tập về nhà hoặc tích hợp các câu hỏi riêng lẻ vào bài giảng và hoạt động của mình.

Các tính năng nổi bật của Wayground

Tạo tài nguyên trong vài phút bằng AI bằng cách nhập lệnh, tải lên tài liệu hoặc dán URL trang web.

Tự động hóa chấm điểm cho các câu hỏi mở và câu hỏi trả lời bằng âm thanh bằng cách cài đặt chủ đề, cấp độ lớp học và tiêu chí đánh giá.

Lựa chọn các chế độ học tập để làm cho quá trình học trở nên thú vị, bao gồm Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode và nhiều chế độ khác.

Giới hạn của Wayground

Không có tùy chọn để dễ dàng loại bỏ hoặc tạm dừng học sinh riêng lẻ giữa bài kiểm tra. Vì vậy, nếu ai đó bước ra ngoài hoặc bị gọi ra khỏi lớp, bạn sẽ phải kết thúc mỗi câu hỏi cho tất cả mọi người.

Giá cả của Wayground

Starter: Miễn phí

Trường học và Khu vực: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wayground

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (540+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Wayground?

Một đánh giá của Capterra cho biết:

Tôi rất thích Quizizz. Đây là nền tảng mà học sinh của tôi thực sự yêu thích. Tôi có thể cho họ thi đấu giữa các lớp để xem lớp nào đạt độ chính xác cao nhất trong bài kiểm tra, và họ rất thích chọn nhạc để nghe trong quá trình chơi game.

Tôi rất thích Quizizz. Đây là nền tảng mà học sinh của tôi thực sự yêu thích. Tôi có thể cho họ thi đấu giữa các lớp để xem lớp nào đạt độ chính xác cao nhất trong bài kiểm tra, và họ rất thích chọn nhạc để nghe trong quá trình chơi game.

👀 Bạn có biết? 60% giáo viên hiện nay sử dụng AI trong lớp học. Các giáo viên trẻ dẫn đầu xu hướng này, với những người dưới 26 tuổi báo cáo tỷ lệ áp dụng công cụ AI cao nhất cho giảng dạy và hỗ trợ học sinh.

7. Gradescope (Phù hợp nhất cho việc chấm điểm nhanh chóng các bài kiểm tra viết tay, kỹ thuật số và STEM)

qua Gradescope

Gradescope là nền tảng chấm điểm và đánh giá trực tuyến được thiết kế để xử lý lượng lớn bài tập của học sinh đồng thời duy trì phản hồi chất lượng cao. Nền tảng này hỗ trợ nhiều định dạng bài nộp/gửi, bao gồm bài thi viết tay, bài tập, phiếu trắc nghiệm, câu trả lời đánh máy và thậm chí cả bài tập lập trình.

Bạn có thể bắt đầu với các tiêu chí đánh giá theo kế hoạch hoặc soạn thảo mới trong quá trình chấm điểm. Nếu bạn điều chỉnh điểm số hoặc tiêu chí trong quá trình chấm điểm, nền tảng sẽ tự động cập nhật điểm số cho tất cả bài nộp/gửi để phản ánh thay đổi.

Gradescope AI giúp đẩy nhanh quá trình này mà không làm giảm độ chính xác. Nó tự động nhóm các câu trả lời tương tự lại với nhau, cho phép bạn xem xét và chấm điểm chúng theo lô.

Để đảm bảo công bằng, công cụ sử dụng quy trình làm việc dựa trên câu hỏi và ẩn danh tính của học sinh (tên và địa chỉ email) trong quá trình chấm điểm. Điều này giúp giảm thiểu sự thiên vị và tập trung vào chất lượng của từng câu trả lời.

Các tính năng nổi bật của Gradescope

Phân tích thống kê theo từng câu hỏi và theo tiêu chí chấm điểm để xác định các lỗi phổ biến và khoảng trống trong quá trình học tập.

Gửi điểm cho học sinh chỉ với một cú nhấp chuột hoặc xuất chúng vào sổ điểm của bạn để bạn có thể dễ dàng theo dõi chúng.

Tích hợp với các nền tảng LMS chính như Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle và Sakai để đồng bộ danh sách học viên và xuất điểm số một cách liền mạch.

Giới hạn của Gradescope

Hệ thống chấm điểm dựa trên tiêu chí có thể hạn chế đối với các công việc phức tạp hoặc sáng tạo không phù hợp với các danh mục tiêu chí cứng nhắc.

Giá cả của Gradescope

Cơ bản : Miễn phí

Dành cho tổ chức: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gradescope

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Gradescope?

Một đánh giá của Capterra cho biết:

Tôi phụ thuộc rất nhiều vào Gradescope để chấm điểm các câu hỏi trắc nghiệm (MCQ) được hoàn thành trong lớp học bằng phiếu trắc nghiệm (MCQ Bubblesheet). Gradescope làm cho quá trình này trở nên cực kỳ đơn giản bằng cách tích hợp mượt mà với Blackboard để lấy danh sách học sinh và tự động liên kết với phiếu trắc nghiệm tương ứng của từng học sinh.

Tôi phụ thuộc rất nhiều vào Gradescope để chấm điểm các câu hỏi trắc nghiệm (MCQ) đã được hoàn thành trong lớp học bằng phiếu trắc nghiệm (MCQ Bubblesheet). Gradescope làm cho quá trình này trở nên cực kỳ đơn giản bằng cách tích hợp mượt mà với Blackboard để lấy danh sách học sinh và tự động liên kết với phiếu trắc nghiệm tương ứng của từng học sinh.

8. Curipod (Phù hợp nhất cho các slide bài giảng tương tác và hoạt động tham gia của học sinh)

qua Curipod

Curipod là nền tảng giảng dạy tương tác trực tuyến được xây dựng dựa trên công nghệ AI để tạo/lập slide và hoạt động giảng dạy. Bạn có thể sử dụng nó để xây dựng bài giảng hoàn chỉnh, bài ôn tập nhanh và các hoạt động lớp học tương tác cho giảng dạy từ xa.

Bắt đầu rất đơn giản. Tạo bài giảng từ đầu với Curipod AI, hoặc tải lên các bản trình chiếu hiện có từ PowerPoint hoặc Google Slides. Từ đó, bạn có thể nâng cao bài giảng của mình với các yếu tố tương tác như phiếu bầu, vẽ tranh hoặc đám mây từ.

Khi học sinh trả lời bằng câu trả lời, hình vẽ hoặc phản hồi mở, Curipod cung cấp phản hồi AI tức thì, phù hợp với tiêu chí đánh giá. Curipod cũng hỗ trợ bảo mật thông tin cá nhân của học sinh và tuân thủ đầy đủ các quy định của FERPA và COPPA, khiến nó trở thành lựa chọn an toàn và bảo mật cho các lớp học trực tuyến.

Các tính năng nổi bật của Curipod

Tạo ra các bài giảng hoàn thành, tuân thủ tiêu chuẩn cho bất kỳ môn học và cấp độ lớp học nào chỉ bằng cách nhập một lời nhắc.

Chế độ xem báo cáo về sự tham gia của học sinh trong lớp, phản hồi cá nhân của từng học sinh và những hiểu lầm phổ biến để hướng dẫn quá trình giảng dạy.

Cung cấp các bài học ôn thi hấp dẫn cho các kỳ thi đánh giá của bang (như STAAR, CAASPP) và ACT với phản hồi AI có thể tùy chỉnh.

Giới hạn của Curipod

Hệ thống mã QR để kiểm duyệt phản hồi của học sinh không phải lúc nào cũng hoạt động trơn tru.

Giá cả của Curipod

Miễn phí

Premium: $24/tháng

Trường học và Khu vực: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Curipod

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Curipod?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Curipod là nó giúp nâng cao chất lượng bài giảng của tôi, làm cho chúng trở nên tương tác hơn và học sinh có thể truy cập trên Chromebook của họ. Tôi cũng rất thích cách Curipod có thể tạo ra một bài giảng cho bạn bằng công nghệ AI và cách nó có thể "Curify" một bài giảng mà bạn đã tạo sẵn để làm cho nó trở nên tương tác. Đây thực sự là một công cụ tuyệt vời!

Điều tôi thích nhất ở Curipod là nó giúp nâng cao chất lượng bài giảng của tôi, làm cho chúng trở nên tương tác hơn và học sinh có thể truy cập trên Chromebook của họ. Tôi cũng rất thích cách Curipod có thể tạo ra một bài giảng cho bạn bằng công nghệ AI và cách nó có thể "Curify" một bài giảng mà bạn đã tạo sẵn để làm cho nó trở nên tương tác. Đây thực sự là một công cụ tuyệt vời!

Lịch trình và nhắc nhở: Tự động lên lịch bài học, gửi nhắc nhở cho học sinh và theo dõi ngày đáo hạn nộp bài tập.

Phân phối nội dung: Chia sẻ tài liệu bài học, liên kết và bài tập về nhà cho học sinh qua trò chuyện hoặc giao công việc.

Theo dõi tiến độ: Theo dõi bài nộp/gửi của học sinh, đánh dấu các công việc quá hạn và cung cấp cho giáo viên báo cáo tiến độ hàng ngày hoặc hàng tuần.

Hỗ trợ hỏi đáp: Trả lời các câu hỏi thường gặp của học sinh về bài tập, hạn chót hoặc nội dung bài học trong các kênh trò chuyện hoặc tin nhắn riêng tư (DMs).

Thu thập phản hồi: Thu thập phản hồi từ học sinh sau mỗi bài học và tóm tắt các thông tin quan trọng cho giáo viên.

Tìm hiểu thêm về Super Agents 👇

🧠 Thực tế thú vị: Các lớp học đang áp dụng AI theo những cách mới. Các công cụ hàng đầu trong môi trường giáo dục là các trò chơi giáo dục được hỗ trợ bởi AI với 51%. Tiếp theo là các nền tảng học tập thích ứng với 43% và hệ thống chấm điểm tự động hóa với 41%, cả hai đều giúp cá nhân hóa quá trình học tập và giảm bớt khối lượng công việc.

9. Diffit (Phù hợp nhất để chuyển đổi một văn bản thành nhiều cấp độ đọc khác nhau)

qua Diffit

Việc phân biệt tài liệu giảng dạy mất thời gian, nhưng nó có thể hoàn toàn thay đổi cách học tập trở nên dễ tiếp cận hơn đối với mỗi học sinh. Diffit là một công cụ giảng dạy AI giúp bạn thực hiện việc này bằng cách tạo ra các tài nguyên học tập phù hợp với các trình độ đọc và ngôn ngữ khác nhau.

Chỉ cần nhập chủ đề, dán văn bản, tải lên tài liệu hoặc chia sẻ liên kết trang web hoặc video. Công cụ sau đó sẽ chuyển đổi chúng thành các đoạn văn và hoạt động được cá nhân hóa phù hợp với trình độ đọc của học sinh.

Bạn cũng sẽ nhận được các công cụ tổ chức đồ họa và khung hỗ trợ giúp học sinh phân tích các ý tưởng phức tạp, từ đó giúp họ hiểu và phản hồi một cách tự tin hơn.

Các tính năng nổi bật của Diffit

Xuất tài nguyên dưới dạng PDF, Tài liệu Google có thể chỉnh sửa, Slides hoặc Biểu mẫu, cũng như các tệp Microsoft 365 để sử dụng dễ dàng trong lớp học.

Điều chỉnh sự phù hợp với tiêu chuẩn, mức độ sâu của kiến thức và mục tiêu từ vựng để phù hợp với mục tiêu giảng dạy của bạn.

Kết hợp các sự kiện thời sự, chủ đề hot và văn bản hấp dẫn để làm cho việc luyện đọc trở nên ý nghĩa hơn trong các môn học.

Giới hạn của Diffit

Công cụ này thiếu các bảng điều khiển để theo dõi tiến độ học tập của học sinh hoặc phân tích phản hồi để theo dõi tiến độ học tập.

Giá cả của Diffit

Dùng thử miễn phí

Giáo viên cá nhân : $14.99 mỗi tháng

Trường học: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Diffit

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Diffit?

Một đánh giá trên Reddit cho biết:

Tôi đã sử dụng tính năng nhập PDF của nó và tôi rất thích. Nó tạo ra các slide và sổ tay tuyệt vời. Tôi nhận thấy rằng với bất kỳ công cụ viết AI nào, bạn cần phải rất cụ thể và chi tiết trong hướng dẫn của mình.

Tôi đã sử dụng tính năng nhập PDF của nó và tôi rất thích. Nó tạo ra các slide và sổ tay tuyệt vời. Tôi nhận thấy rằng với bất kỳ công cụ viết AI nào, bạn cần phải rất cụ thể và chi tiết trong hướng dẫn của mình.

10. Turnitin (Tốt nhất cho phát hiện đạo văn, duy trì tính trung thực học thuật và phân tích viết bằng AI)

qua Turnitin

Turnitin là nền tảng đảm bảo tính trung thực học thuật và đánh giá, giúp bạn phát hiện các trích dẫn không đúng quy định và văn bản sao chép trong công việc của sinh viên.

Công cụ này cho phép bạn so sánh các bài nộp/gửi với một cơ sở dữ liệu rộng lớn gồm các trang web, tạp chí học thuật và các bài báo đã nộp trước đó để tạo ra 'Báo cáo Tương đồng'. Các báo cáo này chỉ ra nơi các nguồn được sử dụng đúng cách và nơi có thể tồn tại các vấn đề về trích dẫn.

Với nội dung do AI tạo ra ngày càng phổ biến, công cụ này cũng chỉ ra khả năng một phần của bài nộp/gửi được viết bởi các công cụ như ChatGPT. Điều này giúp bạn hiểu rõ mức độ nào của bài viết thể hiện sự sáng tạo thực sự của học sinh.

Nếu học sinh của bạn hoàn thành các bài kiểm tra viết tay hoặc trên giấy, bạn có thể quét các câu trả lời và đưa chúng vào hệ thống để chấm điểm kỹ thuật số.

Các tính năng nổi bật của Turnitin

Thêm bình luận trực tiếp, áp dụng QuickMarks, sử dụng tiêu chí đánh giá và cung cấp phản hồi bằng giọng nói hoặc phương tiện truyền thông cho học sinh.

Phát hiện các nỗ lực thao túng văn bản, bao gồm văn bản màu trắng, ký tự được chèn vào và hoán đổi ký tự.

Tích hợp mượt mà với các hệ thống quản lý học tập phổ biến như Canvas và Moodle, hỗ trợ đăng nhập một lần.

Giới hạn của Turnitin

Nó có thể nhầm lẫn đánh dấu các công việc gốc hoặc được trích dẫn đúng cách là đạo văn, dẫn đến việc phải xem xét thêm cho cả học sinh và giáo viên.

Giá cả của Turnitin

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Turnitin

G2: 4.2/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Bạn có biết? Mô hình VARK, do Neil Fleming tạo ra vào năm 1987, giúp bạn hiểu cách học sinh của mình học tập hiệu quả nhất. Nó xác định bốn loại học tập: Hình ảnh: Học sinh ghi nhớ biểu đồ, sơ đồ và màu sắc một cách hiệu quả nhất.

Thính giác: Nghe các giải thích, bài giảng hoặc thảo luận giúp họ tiếp thu thông tin.

Đọc/Viết: Ghi chú, bài viết và hướng dẫn bằng văn bản là những công cụ ưa thích của họ.

Kinesthetic: Các hoạt động thực hành và trải nghiệm thực tế giúp học sinh hiểu bài một cách hiệu quả. Bằng cách áp dụng những thông tin này, bạn có thể điều chỉnh bài giảng phù hợp với các phong cách học tập khác nhau và giúp mỗi học sinh đạt được thành công.

11. Khanmigo (Phù hợp nhất cho việc hướng dẫn học tập có hướng dẫn và nắm vững khái niệm được hỗ trợ bởi AI)

qua Khanmigo

Với Khanmigo, bạn có thể nhanh chóng tạo kế hoạch bài học, câu hỏi trắc nghiệm, phiếu kiểm tra cuối giờ, tiêu chí đánh giá, ý tưởng mở đầu bài học và nhóm học sinh phù hợp với các nhu cầu học tập khác nhau. Ngoài ra, bạn còn nhận được tóm tắt theo yêu cầu về công việc của học sinh để theo dõi tiến độ và xác định các lĩnh vực cần hỗ trợ cho học viên.

Vì được kết nối với hệ sinh thái học tập của Khan Academy, công cụ này có quyền truy cập vào một thư viện lớn và đáng tin cậy về bài giảng, video và bài tập trên nhiều môn học. Bạn sẽ nhận được nội dung phù hợp với chương trình giảng dạy mà không cần mất thời gian tìm kiếm các nguồn tài liệu đáng tin cậy.

Các tính năng nổi bật của Khanmigo

Tạo bản nháp đầu tiên cho email, tiêu chí đánh giá, bài tập và hoạt động trong lớp học với câu trả lời chính xác.

Tùy chỉnh bài học bằng cách tạo các điểm nhấn dựa trên sở thích của học sinh, như Taylor Swift hoặc Roblox.

Xem lại và tái sử dụng công việc trước đây bằng cách truy cập lịch sử trò chuyện Khanmigo của bạn.

Giới hạn của Khanmigo

Học sinh học các chủ đề nâng cao như giải tích hoặc vật lý có thể thấy các giải thích của Khanmigo cực kỳ đơn giản.

Giá cả của Khanmigo

Giáo viên: Miễn phí

Phụ huynh và học viên: $4/tháng

Gia đình: $4/tháng

Công cụ cho khu vực: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Khanmigo

G2: 4.5/5 (170+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Turnitin?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Khan Academy là mô hình học tập tự chủ. Tôi có thể giao các bài học phù hợp với chương trình toán học của trường, và học sinh có thể hoàn thành chúng trong thời gian hỗ trợ hoặc tại nhà.

Điều tôi thích nhất ở Khan Academy là mô hình học tập tự chủ. Tôi có thể giao các bài học phù hợp với chương trình toán học của trường, và học sinh có thể hoàn thành chúng trong thời gian hỗ trợ hoặc tại nhà.

12. Education Copilot (Phù hợp nhất cho việc tạo/lập nhanh các kế hoạch bài giảng, tiêu chí đánh giá và tài liệu lớp học)

qua Education Copilot

Education Copilot là nền tảng lập kế hoạch bài giảng và tạo/lập nội dung được hỗ trợ bởi AI, giúp bạn tiết kiệm thời gian chuẩn bị. Bạn có thể tạo ra các kế hoạch bài giảng đầy đủ cấu trúc cho bất kỳ môn học hoặc khái niệm nào chỉ trong vài giây bằng công cụ lập kế hoạch bài giảng AI tích hợp sẵn.

Tùy chỉnh mọi tài nguyên bằng cách điều chỉnh mức độ, phạm vi và cấu trúc, để nội dung phù hợp hơn với mục tiêu chương trình giảng dạy và nhu cầu của học sinh.

Education Copilot cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu nhanh chóng, giúp bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc giảng dạy và ít thời gian hơn cho việc định dạng bảng tính hoặc viết kế hoạch từ đầu.

Các tính năng nổi bật của Education Copilot

Truy cập các mẫu do AI tạo ra cho kế hoạch bài giảng, gợi ý viết, báo cáo học sinh, khung chương trình dự án và nhiều hơn nữa.

Tạo tài liệu giảng dạy trình bày rõ ràng các chủ đề, khái niệm hoặc lĩnh vực học tập quan trọng cho cả bạn và học sinh của mình.

Sử dụng hơn 10 công cụ tích hợp sẵn để tiết kiệm thời gian trong và sau giờ học.

Giới hạn của Education Copilot

Nền tảng này chỉ hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, bỏ qua nhiều ngôn ngữ phổ biến khác.

Giá cả của Education Copilot

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Giáo viên: $9/tháng

Các trường học và khu vực: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Education Copilot

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Học sinh trung học đang tận dụng GenAI để học tập dễ dàng hơn. 67% sử dụng nó để tóm tắt và hiểu các khái niệm phức tạp, 61% dựa vào nó để tìm ý tưởng cho bài tập viết, và 55% sử dụng nó để tạo tài liệu học tập của riêng mình.

13. Kahoot! (Phù hợp nhất cho các trò chơi học tập vui nhộn, cạnh tranh và các bài kiểm tra trực tiếp)

Kahoot! là một nền tảng học tập dựa trên trò chơi, biến các bài học thành các bài kiểm tra và hoạt động tương tác. Nền tảng này đặc biệt phù hợp để tăng cường sự tham gia của học sinh, kiểm tra sự hiểu biết trong thời gian thực và mang lại không khí sôi động cho lớp học.

Bạn có thể tạo ‘kahoots’ (bài kiểm tra Kahoot) trong vài phút và chạy chúng trực tiếp hoặc giao cho học sinh làm bài tập tự học hoặc bài tập về nhà. Câu hỏi có thể bao gồm hình ảnh, video và tài liệu từ thư viện tích hợp sẵn của Kahoot để làm cho trải nghiệm học tập trở nên trực quan và thú vị hơn.

Học sinh tham gia từ thiết bị cá nhân của mình trong khi câu hỏi hiển thị trên màn hình được chia sẻ, tạo điều kiện cho sự tham gia hợp tác và nhịp độ nhanh.

Với các tính năng hỗ trợ truy cập như đọc to, chế độ tương phản cao và tương thích với phần mềm đọc màn hình, mọi học viên đều có thể tham gia một cách thoải mái.

Các tính năng nổi bật của Kahoot!

Tạo các hoạt động sử dụng nhiều loại câu hỏi khác nhau như thăm dò ý kiến, trò chơi giải đố, đám mây từ, câu hỏi mở và câu hỏi trả lời bằng văn bản.

Tái sử dụng hoặc tùy chỉnh các Kahoots hiện có từ thư viện công cộng để tiết kiệm thời gian và phát triển trên những ý tưởng được chia sẻ.

Phân tích báo cáo sau trận đấu và dữ liệu phân tích để đánh giá hiệu quả của lớp học.

Giới hạn của Kahoot!

Các câu hỏi trên Kahoot! chỉ giới hạn ở định dạng trắc nghiệm hoặc đúng/sai, ngăn cản học sinh tạo ra câu trả lời của riêng mình hoặc trình bày lý do của họ.

Giá cả của Kahoot!

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kahoot!

G2: 4.6/5 (390+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.880+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Kahoot!?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi rất thích rằng học sinh của tôi yêu thích nó đến vậy! Tôi thích rằng họ có thể rèn luyện kỹ năng và từ vựng tiếng Tây Ban Nha của mình một cách vui vẻ và dễ dàng. Họ cũng thích sự cạnh tranh thân thiện giữa các bạn cùng lớp.

Tôi rất thích rằng học sinh của tôi yêu thích nó đến vậy! Tôi thích rằng họ có thể rèn luyện kỹ năng và từ vựng tiếng Tây Ban Nha của mình một cách vui vẻ và dễ dàng. Họ cũng thích sự cạnh tranh thân thiện giữa các bạn cùng lớp.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Nếu bạn đang tìm kiếm các công cụ AI tạo sinh tốt nhất giúp việc lập kế hoạch bài giảng trở nên dễ dàng hơn, ClickUp là một lựa chọn đáng thử. Nó hỗ trợ cả khía cạnh sáng tạo và thực tiễn của việc lập kế hoạch bài giảng. ClickUp Brain giúp bạn phác thảo các ý tưởng chính cho bài giảng, trong khi ClickUp Tài liệu cho phép bạn biến những ý tưởng đó thành một kế hoạch hoàn chỉnh dễ quản lý, cập nhật và tái sử dụng mỗi học kỳ.

Đúng vậy. Nhiều công cụ AI có thể chấm điểm tự động cho các bài kiểm tra, câu hỏi trắc nghiệm và thậm chí cả các câu trả lời viết ngắn bằng cách kiểm tra độ chính xác và tuân theo các tiêu chí chấm điểm. Chúng cung cấp phản hồi tức thì cho học sinh và tiết kiệm thời gian cho giáo viên. Tuy nhiên, giáo viên vẫn có thể xem xét lại điểm số cuối cùng để đảm bảo công bằng, đặc biệt đối với các công việc sáng tạo hoặc mở.

Các công cụ AI thu thập thông tin học sinh để cá nhân hóa quá trình học tập, do đó bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ với mức độ bảo mật cao và chỉ được truy cập bởi những người có thẩm quyền. Bạn cũng phải đảm bảo rằng dữ liệu không được sử dụng cho mục đích theo dõi, quảng cáo hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý. Kiểm tra chính sách bảo mật và quyền truy cập giúp bạn bảo vệ thông tin của học sinh.

Một số công cụ tạo bài giảng AI tốt nhất cho các buổi giảng dạy trực tuyến cấp đại học là Canva và Curipod. Canva giúp bạn thiết kế slide trong vài phút bằng cách sử dụng AI để đề xuất bố cục, hình ảnh và thậm chí cả bộ slide hoàn chỉnh từ một lời nhắc ngắn. Curipod tăng tính tương tác bằng cách tạo slide với các cuộc thăm dò ý kiến, đám mây từ, hình vẽ và các câu hỏi thảo luận để giữ cho sinh viên tham gia tích cực từ xa.

Các công cụ AI giúp cá nhân hóa trải nghiệm học tập bằng cách điều chỉnh nội dung phù hợp với tốc độ, điểm mạnh và phong cách học tập của từng học sinh. AI có thể đề xuất câu hỏi luyện tập, cung cấp phản hồi cụ thể và gợi ý tài liệu dựa trên những lĩnh vực mà học sinh cần hỗ trợ. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin từ AI để nhóm các học sinh cần hỗ trợ cùng một chủ đề.

Các trợ lý chấm điểm AI cung cấp điểm số ngay lập tức cho các bài kiểm tra và câu trả lời ngắn, giúp giảm bớt khối lượng công việc thủ công và phản hồi nhanh hơn. Phương pháp chấm điểm truyền thống mất nhiều thời gian hơn nhưng cho phép đánh giá sự sáng tạo, lập luận và biểu đạt cá nhân chính xác hơn. Cách tiếp cận tốt nhất là sử dụng AI cho các kiểm tra lặp đi lặp lại trong khi bạn tập trung vào đánh giá sâu hơn. Bạn có thể đánh giá các yếu tố như cách học sinh xây dựng đối số, áp dụng khái niệm hoặc biểu đạt ý tưởng sáng tạo.