18 Mẫu giảng dạy miễn phí có thể chỉnh sửa cho giáo viên vào năm 2025

Giảng dạy ngày nay không chỉ đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức; nó còn bao gồm việc quản lý bài học, ghi chép mục tiêu, đang theo dõi sự tiến bộ, thông báo cho phụ huynh và vẫn duy trì năng lượng cho mỗi học sinh.

Đó chính là lúc các mẫu giảng dạy phát huy tác dụng! Chúng mang lại cấu trúc cho các phiên của bạn, giải phóng không gian tư duy và giúp bạn tập trung vào điều quan trọng nhất: hành trình học tập của mỗi học sinh mà bạn hỗ trợ.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy các mẫu giảng dạy tốt nhất cho mọi thứ từ kế hoạch bài học đến đang theo dõi phản hồi.

Mẫu giảng dạy là gì?

Mẫu tài liệu giảng dạy là các bố cục được thiết kế sẵn, thường được sử dụng cho tài liệu chương trình học hoặc kế hoạch bài giảng, giúp gia sư nhanh chóng tạo ra các tài liệu học tập chuyên nghiệp.

Điều đó có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho giấy tờ và nhiều thời gian hơn để kết nối với học sinh, hiểu nhu cầu của họ và cùng nhau ăn mừng tiến độ của họ.

Điều tuyệt vời nhất? Chúng giúp bạn duy trì sự tổ chức mà không làm mất đi sự thân thiện và cá nhân hóa, điều làm cho việc gia sư trở nên ý nghĩa.

Điều gì làm nên một mẫu giảng dạy tốt?

Dưới đây là những yếu tố làm nên một mẫu giảng dạy tốt:

thiết kế rõ ràng và đơn giản:* Tìm kiếm một mẫu giảng dạy tốt tránh sự rối rắm và nhầm lẫn. Nó hướng dẫn bạn một cách trơn tru qua các công việc mà không làm bạn hoặc học sinh của bạn cảm thấy quá tải

Lin hoạt và có thể tùy chỉnh: Tìm kiếm mẫu phù hợp với nhiều phong cách và nhu cầu của học sinh. Nó cho phép bạn điều chỉnh Tìm kiếm mẫu phù hợp với nhiều phong cách và nhu cầu của học sinh. Nó cho phép bạn điều chỉnh kế hoạch bài học , mục tiêu, tờ rơi gia sư và ghi chú mà không bị giới hạn bởi các định dạng cứng nhắc

theo dõi tiến độ đang theo dõi có tổ chức:* Chọn các mẫu tốt nhất bao gồm các cách dễ dàng để ghi chép thành tích và thách thức, giúp bạn nhận ra các mẫu thông qua các biểu đồ trực quan có mã màu và điều chỉnh chiến lược giảng dạy một cách hiệu quả

Tính năng tiết kiệm thời gian: Chọn một mẫu giảng dạy phù hợp để giảm bớt công việc lặp đi lặp lại, giúp bạn dành ít thời gian hơn cho giấy tờ. Chọn một mẫu giảng dạy phù hợp để giảm bớt công việc lặp đi lặp lại, giúp bạn dành ít thời gian hơn cho giấy tờ. Các ví dụ kế hoạch bài giảng và gợi ý sẵn sàng sử dụng giúp việc chuẩn bị nhanh chóng và nhất quán

Công cụ lên lịch tích hợp: Chọn các mẫu giảng dạy có tích hợp hoặc tương thích với các tính năng lên lịch, giúp quản lý các phiên, nhắc nhở và hạn chót một cách có tổ chức và hiển thị

quản lý tài nguyên: *Dịch vụ gia sư sẽ hiệu quả hơn khi tài nguyên dễ dàng truy cập. Vì vậy, hãy chọn các mẫu gia sư tốt nhất cung cấp không gian lưu trữ tài liệu bài học, hình ảnh, mẫu tờ rơi, bản đồ tư duy và các công cụ hữu ích

18 Mẫu biểu mẫu giảng dạy tốt nhất để nâng cao chất lượng dịch vụ giảng dạy

Sẵn sàng biến đổi dịch vụ gia sư của bạn ngay từ đầu? Dưới đây là 18 mẫu gia sư tốt nhất cho mọi trường hợp sử dụng từ ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc:

1. Mẫu đề xuất dự án chương trình gia sư ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức các đề xuất chuyên nghiệp với mẫu đề xuất chương trình gia sư ClickUp

Khởi động một chương trình gia sư mới bắt đầu bằng một đề xuất rõ ràng. Mẫu Đề Xuất Chương Trình Gia Sư ClickUp giống như một quản lý dự án bình tĩnh và có tổ chức trong một hộp. Nó có đủ không gian cho mọi thứ quan trọng—mục tiêu, dòng thời gian, phạm vi, tài nguyên và thậm chí cả rủi ro.

Nó đóng vai trò như một tài liệu lập kế hoạch và một bản đề xuất thuyết phục dành cho các nhà quản lý trường học hoặc nhà đầu tư tiềm năng. Chỉ cần nhập kế hoạch của bạn, thêm những ý kiến của bạn, và bạn sẽ có một bản đề xuất trông chuyên nghiệp và thể hiện sự suy nghĩ kỹ lưỡng.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Trình bày ý tưởng của bạn một cách chuyên nghiệp và được sắp xếp một cách chu đáo

Lưu trữ tất cả các phiên bản đề xuất và tài liệu hỗ trợ trong một không gian ClickUp duy nhất

Hãy đưa việc lập ngân sách và lập kế hoạch tài nguyên vào cuộc hội thoại ngay từ đầu

Đang theo dõi sự chấp thuận và chỉnh sửa của các bên liên quan thông qua bình luận và công việc

Cung cấp không gian để mô tả chương trình giảng dạy, chiến lược đánh giá, tích hợp công nghệ và kết quả học tập dự kiến của học sinh.

🔑 Phù hợp cho: Gia sư, nhóm huấn luyện hoặc các startup giáo dục đang xây dựng các chương trình có cấu trúc cho trường học, nền tảng hoặc khách hàng riêng tư.

Ý kiến của khách hàng tùy chỉnh: Dưới đây là chia sẻ của Sid Babla, Điều phối viên Chương trình Sức khỏe Tâm lý tại Trung tâm Phúc lợi Sinh viên Đại học Dartmouth , về việc sử dụng ClickUp: Chúng tôi sử dụng ClickUp để quản lý và theo dõi quy trình tạo nội dung truyền thông xã hội và kỹ thuật số. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi trạng thái của từng nội dung (trong tiến độ, cần chỉnh sửa, đã lên lịch, v.v.) cùng với người thiết kế chính. Nó cũng loại bỏ tất cả các cuộc trao đổi email qua lại, vì phần bình luận của từng công việc có thể được sử dụng để thảo luận và phân công công việc/bước tiếp theo (đáp ứng nhu cầu đang theo dõi và theo dõi chu kỳ tạo nội dung của chúng tôi). Chúng tôi sử dụng ClickUp để quản lý và theo dõi quy trình tạo nội dung truyền thông xã hội và kỹ thuật số. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi trạng thái của từng nội dung (trong tiến độ, cần chỉnh sửa, đã lên lịch, v.v.) cùng với người thiết kế chính. Nó cũng loại bỏ tất cả các cuộc trao đổi email qua lại, vì phần bình luận của từng công việc có thể được sử dụng để thảo luận và phân công công việc/bước tiếp theo (đáp ứng nhu cầu đang theo dõi và theo dõi chu kỳ tạo nội dung của chúng tôi).

2. Mẫu hướng dẫn cho gia sư ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đảm bảo quy trình onboarding gia sư diễn ra suôn sẻ với mẫu ClickUp Tutors Onboarding Template

Những ngày đầu tiên của một gia sư trong công việc có thể định hình toàn bộ hành trình giảng dạy của họ. Mẫu Onboarding Gia Sư ClickUp giúp loại bỏ phần khó khăn, lộn xộn và bối rối "Tôi nên bắt đầu từ đâu?" trong quá trình tuyển dụng. Đây là danh sách kiểm tra phía sau hậu trường của bạn, cung cấp một luồng onboarding có cấu trúc bao gồm các công việc định hướng, xác nhận chính sách, đào tạo nền tảng và mục tiêu hiệu suất.

Mọi thứ đều có vị trí của nó — các bước đào tạo, nộp tài liệu, kỹ năng giảng dạy và các chính sách quan trọng. Mỗi phần của mẫu đều được liên kết với các tài liệu, biểu mẫu hoặc khóa học liên quan. Dù bạn đang tuyển dụng năm gia sư hay năm mươi gia sư, mẫu này đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ trên mọi phương diện.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Quản lý tất cả các công việc đào tạo và tài liệu trong một danh sách kiểm tra duy nhất

Giao các phiên hướng dẫn, quan sát lớp học và đánh giá cột mốc

Bao gồm tài liệu tham khảo như hướng dẫn giảng dạy và tiêu chí đánh giá

Giảm bớt sự nhầm lẫn với các dòng thời gian rõ ràng và danh sách kiểm tra

🔑 Phù hợp cho: Nhóm nhân sự tại các trung tâm gia sư, giám đốc giáo dục và quản trị viên trường học khi tuyển dụng nhân sự mới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay đổi chế độ xem trong ClickUp để tối ưu hóa công việc! Sử dụng chế độ xem Danh sách đầy đủ để xem tất cả gia sư cùng lúc và Lịch đào tạo để lập kế hoạch đào tạo của bạn. Theo dõi tiến độ với chế độ xem Quy trình Onboarding, tổ chức thông tin gia sư bằng Bảng Nhân viên Mới, và cho phép họ hoàn thành biểu mẫu với ít nỗ lực nhất bằng Biểu mẫu Onboarding Nhân viên Mới. Đừng quên chế độ xem Tài nguyên—đây là trung tâm duy nhất cho mọi thứ họ cần.

3. Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Kinh Doanh Gia Sư ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phát triển các chiến lược tiếp thị có thể thực hiện được với mẫu kế hoạch tiếp thị kinh doanh gia sư ClickUp

Bạn đã chán ngán việc phải xoay xở với các ý tưởng tiếp thị rải rác trong các ghi chú và suy nghĩ chưa hoàn chỉnh? Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Kinh Doanh Gia Sư sẽ tổng hợp mọi thứ vào một trung tâm trực quan – từ xây dựng thương hiệu và xác định đối tượng mục tiêu đến tạo nội dung và đang theo dõi hiệu quả – giúp bạn phát triển doanh nghiệp một cách tự tin.

Nó cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng từ mục tiêu đến sự phát triển. Với điều này, bạn có thể đặt ra mục tiêu, chia nhỏ chúng thành các bước hành động nhỏ (còn được gọi là kết quả chính) và đang theo dõi mọi thứ từ nỗ lực đến tác động.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Đặt ra các mục tiêu rõ ràng, khả thi và phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn

Hình dung chiến lược của bạn và đặt thời hạn cho từng công việc với chế độ xem Dòng thời gian

Theo dõi hiệu suất chiến dịch thông qua các bảng điều khiển tích hợp sẵn

Theo dõi tiến độ với các trường tùy chỉnh thông minh như Nỗ lực, Loại công việc, Quý và Tác động

🔑 Phù hợp cho: Chủ kinh doanh gia sư, nhân viên marketing và các nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục sẵn sàng phát triển kinh doanh của mình một cách có chủ đích, chứ không chỉ dựa vào may mắn hay giới thiệu.

4. Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Truyền Thông Xã Hội Cho Doanh Nghiệp Gia Sư ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ sự nhất quán trên các nền tảng với mẫu kế hoạch truyền thông xã hội cho doanh nghiệp gia sư ClickUp

Nếu doanh nghiệp gia sư của bạn không có mặt trên mạng xã hội, bạn đang bỏ lỡ một kênh phát triển quan trọng. Mẫu Kế Hoạch Mạng Xã Hội Cho Doanh Nghiệp Gia Sư ClickUp giúp bạn lập chiến lược, lên lịch và tối ưu hóa sự hiện diện trực tuyến trên nhiều nền tảng.

Nó được thiết kế dành cho gia sư và các nhóm giáo dục muốn duy trì một giọng điệu và phong cách nhất quán trong thông điệp thương hiệu của mình. Lịch trực quan giúp bạn theo dõi các sự kiện sắp tới, trong khi chế độ xem công việc cho phép bạn dễ dàng phân công nhiệm vụ, thay thế công việc và quản lý thời hạn.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Lập bản đồ và mở rộng ý tưởng, tổ chức chúng theo nền tảng và mời các thành viên trong nhóm tham gia đóng góp

Theo dõi hiệu suất với bảng điều khiển tương tác tùy chỉnh

Giao công việc cho các nhà văn, nhà thiết kế hoặc quản lý cộng đồng

Lập kế hoạch và xem các bài đăng trên mạng xã hội của bạn với chế độ xem lịch tích hợp

🔑 Phù hợp cho: Giáo viên gia sư, quản lý mạng xã hội, nhóm nội dung và nhà sáng lập thương hiệu gia sư muốn xây dựng niềm tin và duy trì sự hiện diện trong tâm trí khách hàng.

5. Mẫu ClickUp cho Học sinh

Tải miễn phí mẫu Theo dõi ghi chú và các mốc thời gian quan trọng với mẫu ClickUp Student Tracker

Mẫu theo dõi học sinh ClickUp giúp bạn tổ chức mọi khía cạnh của thế giới học thuật. Nó được thiết kế cho học sinh, huấn luyện viên học thuật và các nền tảng công việc với nhiều người, môn học và công việc trong suốt một kỳ học.

Nhà cung cấp công cụ học tập này cung cấp một địa điểm trung tâm để lưu trữ ghi chú bài giảng, tóm tắt tài liệu đọc và bài tập. Nó cũng bao gồm danh sách việc cần làm, theo dõi điểm số, tổng quan lịch trình và kho lưu trữ bài tập—tất cả đều có thể tùy chỉnh hoàn toàn. Bạn có thể tổ chức học kỳ của mình bằng cách sử dụng thư mục, thẻ và lời nhắc nhiệm vụ lặp lại.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Đặt mục tiêu học tập hàng ngày, hàng tuần và dài hạn để đánh giá tiến độ học tập thông qua các chế độ xem cột mốc quan trọng

Sắp xếp ghi chú bài giảng, tóm tắt nhóm học tập và tài liệu đọc trong các chế độ xem gọn gàng, có nhãn rõ ràng

Gán thẻ cho từng công việc theo môn học và loại để bạn không bao giờ mất dấu bối cảnh

Quản lý cả ghi chú bài giảng và bài tập trong một mẫu chia sẻ

🔑 Phù hợp cho: Học sinh trung học, sinh viên đại học và các nhóm học tập quản lý nội dung bài giảng, ghi chú và hạn chót trong các môn học và kỳ học.

6. Mẫu lập kế hoạch chương trình giảng dạy ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thiết kế chương trình giảng dạy cùng đồng nghiệp bằng mẫu lập kế hoạch chương trình giảng dạy ClickUp

Mẫu Lập Kế Hoạch Chương Trình Học ClickUp mang lại cấu trúc, luồng và tinh thần hợp tác vào quá trình lập kế hoạch bài giảng. Mẫu này được thiết kế cho giáo viên đang thực hiện công việc giảng dạy các môn học chia sẻ hoặc các cấp lớp khác nhau, giúp kế hoạch giảng dạy trở nên minh bạch và phù hợp với tiêu chuẩn của cơ sở giáo dục.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sử dụng Danh sách Lớp học để theo dõi tất cả các lớp học hiện tại, đã hoàn thành và sắp tới của bạn tại một nơi duy nhất

Thêm chi tiết vào các trường tùy chỉnh cho việc đọc, bài tập, bài kiểm tra và dòng thời gian dự án

Tạo một thư mục cho từng môn học hoặc cấp lớp — tổ chức nó theo cách mà bộ não của bạn hoạt động hiệu quả nhất

Xem chỉ các lớp học được giao cho bạn bằng chế độ xem "Always Use Me Mode" trong chế độ xem "My Classes"

Hợp tác với trưởng bộ phận hoặc trợ giảng trong quá trình phát triển chương trình giảng dạy

🔑 Phù hợp cho: Giáo sư, gia sư, huấn luyện viên cộng đồng, nhà thiết kế khóa học và người lập kế hoạch chương trình giảng dạy đang cùng tạo hoặc chỉnh sửa chương trình giảng dạy.

7. Mẫu kế hoạch bài giảng đại học ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo kế hoạch bài giảng phù hợp và chiến lược với mẫu kế hoạch bài giảng ClickUp College

Nếu kế hoạch bài giảng của bạn cảm giác giống như một bản thiết kế chiến lược hơn là một danh sách kiểm tra phút chót? Mẫu Kế Hoạch Bài Giảng Đại Học của ClickUp mang lại cấu trúc và luồng cho việc lập kế hoạch học thuật của bạn với khung ADDIE đáng tin cậy — Phân tích, Thiết kế, Phát triển, Triển khai và Đánh giá.

Các bài học được phân loại gọn gàng theo cấp lớp, và tiến độ học tập được hiển thị trên bảng điều khiển linh hoạt. Giáo viên có thể lập kế hoạch bài giảng theo mô-đun, gắn thẻ mã khóa học và liên kết trực tiếp với tài liệu đọc và tài nguyên. Điều gì nữa? Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để lập kế hoạch bài giảng, bao gồm phác thảo nội dung, hoàn thiện mục tiêu học tập hoặc điều chỉnh chiến lược giảng dạy chỉ trong vài giây.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tích hợp bài tập, tiêu chí đánh giá và tài liệu bổ sung vào mỗi phiên

Sử dụng thẻ và thư mục để phân biệt giữa các khóa học hoặc phần khác nhau

Điền chi tiết bài học phong phú với các trường tùy chỉnh cho Mục tiêu, Cấu trúc bài học, liên kết biểu mẫu đánh giá và nhiều hơn nữa

Tải lên các kế hoạch chi tiết và tài nguyên bằng cách sử dụng các tệp chuyên dụng và trường thông tin trên trang web

🔑 Phù hợp cho: Giảng viên đại học, điều phối viên chương trình học thuật và trợ giảng đang lập kế hoạch cho nhiều môn học hoặc cấp độ lớp học theo mô hình ADDIE.

📢 ClickUp Callout: Sử dụng ClickUp Brain để tự động tạo khung bài giảng, chỉnh sửa đối tượng hoặc tóm tắt nghiên cứu thành các điểm chính bằng các lệnh AI ngay trong tài liệu lập kế hoạch của bạn. Tạo kế hoạch bài giảng tùy chỉnh với ClickUp Brain

8. Mẫu lập kế hoạch lớp học ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch cho các phiên học và đang theo dõi hành vi với mẫu kế hoạch lớp học ClickUp

Việc lập kế hoạch bài giảng cho nhiều lớp học có thể trở nên hỗn loạn nếu không có hệ thống tập trung. Mẫu Lập Kế Hoạch Lớp Học ClickUp được thiết kế để giúp giáo viên chia nhỏ mỗi lớp học thành các phần dễ quản lý và có tổ chức—một danh sách công việc cho mỗi lớp và một công việc cho mỗi bài giảng.

Từ theo dõi sự tham gia đến ghi chú hành vi và hoạt động tiếp nối, nó giúp bạn xây dựng một bức tranh toàn diện về lớp học của mình. Lập kế hoạch bài giảng hàng tuần hoặc hàng tháng theo lô, ghi lại suy nghĩ trong lớp qua bình luận và theo dõi những gì đang diễn ra hôm nay với chế độ xem Today View được lọc.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tạo một công việc cho mỗi phiên, bao gồm ngày đáo hạn, ước lượng thời gian và phân công giáo viên

Thêm kế hoạch bài học đầy đủ vào mô tả công việc, hoặc đính kèm tài liệu và tài liệu trực tiếp

Theo dõi các bài học đã hoàn thành, đang chờ xử lý hoặc cần xem xét lại, và điều chỉnh dòng thời gian một cách dễ dàng cho các kỳ nghỉ, sự cố hoặc phản hồi

Phản hồi theo thời gian thực với các bình luận có dấu thời gian sau mỗi phiên để theo dõi những gì đã là công việc và những gì cần cải thiện

Chế độ xem phân phối bài học theo ngày, tuần hoặc đơn vị, với các phụ thuộc tích hợp cho công việc chuẩn bị và sản phẩm của học sinh

🔑 Phù hợp cho: Giáo viên tiểu học và trung học, điều phối viên giảng dạy, và gia sư riêng tư muốn có một hệ thống đơn giản để lập kế hoạch bài giảng và đang theo dõi sự tham gia.

💡 Bonus: Nâng tầm các phiên gia sư của bạn với trí tuệ nhân tạo (AI) Thử ClickUp Brain MAX — ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu nhu cầu gia sư của bạn vì nó nắm rõ công việc của bạn. Loại bỏ tình trạng quá tải công cụ, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo và tổ chức mẫu bài giảng, giao công việc, và tối ưu hóa toàn bộ quy trình gia sư — tất cả trong một nơi. Đây là cách thực hiện: Tìm kiếm nhanh chóng trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn — cũng như trên web — để tìm kiếm kế hoạch bài giảng, bài tập, báo cáo tiến độ học sinh và nhiều tài liệu khác

Sử dụng Talk to Text để đặt câu hỏi, ghi chú bài giảng hoặc quản lý quy trình giảng dạy bằng giọng nói — rảnh tay, từ bất kỳ đâu

Thay thế hàng chục công cụ AI cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini bằng một giải pháp duy nhất, sẵn sàng cho doanh nghiệp, mang lại ngữ cảnh và trí tuệ cho quy trình gia sư của bạn Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

9. Mẫu giáo dục cho học sinh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ vững tiến độ các lớp học của bạn với mẫu giáo dục sinh viên ClickUp

Việc đang theo dõi mọi bài tập, dự án và hạn chót trong suốt năm học với nhiều học sinh thường rất khó khăn. Mẫu giáo dục học sinh ClickUp giúp học sinh lập kế hoạch cho bài tập, buổi học, chuẩn bị thi và các hoạt động ngoại khóa trong một không gian duy nhất.

Các chế độ xem tùy chỉnh hỗ trợ cả học viên tự học và học viên tham gia lớp học truyền thống. Ngoài ra, nó còn khuyến khích tinh thần tự chủ trong học tập đồng thời giúp học sinh duy trì tiến độ với mục tiêu dài hạn của mình.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sử dụng các Trường Tùy chỉnh như Mã khóa học, Số tín dụng và Điểm cuối kỳ để hiển thị thông tin

Xây dựng sự tự tin thông qua các lộ trình học tập có cấu trúc và đánh giá

Theo dõi ngày đáo hạn, bài tập và ghi chú tất cả trong một nơi với các công việc sạch sẽ, có thể chỉnh sửa

Thêm nhắc nhở, tệp đính kèm và danh sách kiểm tra để duy trì sự kiểm soát từ đầu đến cuối

🔑 Phù hợp cho: Học sinh trung học hoặc sinh viên đại học đang phải cân bằng giữa nhiều môn học, tài liệu đọc và bài tập.

10. Mẫu Phân tích Học tập ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phân tích những gì là công việc và những gì không với Mẫu Phân Tích Học Tập ClickUp

Bạn đã bao giờ kết thúc một buổi học và tự hỏi, ‘Điều gì thực sự đã được tiếp thu?’ Mẫu Phân tích Học tập ClickUp là không gian để bạn chậm lại, suy ngẫm và xem điều gì đã công việc.

Được thiết kế cho các nhà giáo dục tin rằng việc học không kết thúc khi buổi học kết thúc, nó giúp bạn phân tích từng phiên, đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Với các biểu đồ và báo cáo, việc đang theo dõi tiến độ và xác định những điểm yếu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Kết quả là, nó hỗ trợ các can thiệp dựa trên dữ liệu nhằm cải thiện kết quả học tập.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi chú trực tiếp sau buổi học khi thông tin còn mới mẻ, sử dụng chế độ xem bảng

Sử dụng chế độ xem bảng để tổ chức dữ liệu và nhận diện các mẫu học tập

Lên ý tưởng, cung cấp phản hồi và giao công việc cho các thành viên trong nhóm

Nêu bật các mô-đun có hiệu suất cao và thấp để cải thiện chiến lược

🔑 Phù hợp cho: Chuyên gia phân tích giáo dục, đội ngũ hỗ trợ học tập và cố vấn trường học muốn nâng cao chất lượng giảng dạy bằng cách theo dõi các mẫu học tập, hành vi và tiến độ của học sinh.

🧠 Thực tế thú vị: Học sinh nhận được sự hướng dẫn thường xuyên và tập trung thường học được nhiều hơn đáng kể, tương đương với 3 đến 15 tháng tiến độ thêm. Mức độ hỗ trợ này giúp học sinh trung bình nâng cao thành tích từ mức 50% lên khoảng 66%.

11. Mẫu Lịch Trình Lớp Học & Nghiên Cứu Thời Gian ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý thời gian hiệu quả với mẫu Lịch học và Nghiên cứu Thời gian ClickUp

Thời gian là tài nguyên quý giá, đặc biệt trong môi trường lớp học. Mẫu Lịch Trình Lớp Học & Nghiên Cứu Thời Gian ClickUp là lựa chọn lý tưởng cho học sinh và giáo viên muốn có một nơi duy nhất để đang theo dõi tất cả các lớp học, xem những gì đã học hoặc giảng dạy trong quá khứ và xem lịch trình hiện tại của mình.

Nó cung cấp các chế độ xem khác nhau, như Dòng thời gian để theo dõi hành trình học tập của bạn theo từng năm, Ưu tiên để tập trung vào những gì đang diễn ra hiện tại, và Sophomore (hoặc năm học hiện tại của bạn) để tùy chỉnh khối lượng học tập hiện tại. Với biểu đồ tích hợp và tùy chọn công việc lặp lại, bạn có thể nắm rõ lịch trình của từng tuần.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi hành trình học tập của bạn qua các năm với chế độ xem Dòng thời gian, giúp bạn có cái nhìn tổng quan rõ ràng về con đường học thuật của mình

Xác định các khung giờ bị sử dụng ít hoặc quá tải trong lịch

Sử dụng chế độ xem lọc để phân tích xu hướng phân phối thời gian giảng dạy

Sử dụng chế độ xem Lịch để theo dõi lịch trình của bạn và không bao giờ bỏ lỡ các hạn chót hoặc sự kiện quan trọng

🔑 Phù hợp cho: Học sinh muốn có một hệ thống rõ ràng, dễ sử dụng để tổ chức các khóa học và hoạt động học tập của mình trong một nơi duy nhất.

📮 ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tổ chức cuộc sống thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các công việc lặp đi lặp lại và công việc hành chính. Để đạt được điều này, một hệ thống AI phải có khả năng hiểu mức độ ưu tiên của từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo hoặc điều chỉnh công việc, và thiết lập các quy trình làm việc tự động hóa. Hầu hết các công cụ chỉ có một hoặc hai bước được tối ưu hóa. Tuy nhiên, ClickUp đã giúp người dùng tích hợp lên đến 5+ ứng dụng thông qua nền tảng của chúng tôi! Trải nghiệm lịch trình được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), nơi các công việc và cuộc họp có thể được phân bổ dễ dàng vào các khung giờ trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể cài đặt các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh thông qua ClickUp Brain để xử lý các công việc thường xuyên. Tạm biệt công việc lặp đi lặp lại!

12. Mẫu danh sách kiểm tra kế hoạch học tập cho học sinh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ bước nào với mẫu danh sách kiểm tra kế hoạch cho học sinh ClickUp

Việc theo dõi các công việc học tập có thể khiến bạn cảm thấy quá tải, nhưng điều đó không nhất thiết phải như vậy. Mẫu Danh sách Kiểm tra Kế hoạch Học tập ClickUp là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ giúp học sinh tổ chức tất cả các công việc của mình, từ bài tập, kỳ thi đến mục tiêu học tập cá nhân.

Danh sách kiểm tra được chia thành các danh mục học thuật, ngoại khóa và hành chính—mỗi danh mục có ngày đáo hạn và các công việc con riêng.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia các nhiệm vụ học tập của bạn thành các mục danh sách kiểm tra có thể quản lý và theo dõi được

Giữ tập trung với các chế độ xem được phân loại theo ưu tiên hoặc ngày đáo hạn, giúp bạn luôn biết bước tiếp theo là gì

Sử dụng mã màu cho các mục theo mức độ khẩn cấp hoặc chủ đề để dễ dàng ưu tiên

Thêm chi tiết công việc, đính kèm tệp đính kèm và đánh dấu tiến độ ngay trong từng mục danh sách kiểm tra

🔑 Phù hợp cho: Học sinh muốn có cách thức rõ ràng và thực tiễn để duy trì sự tổ chức, giảm bớt áp lực và đang theo dõi mọi công việc học tập.

13. Mẫu Lịch Trình Giờ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi giờ công việc và tiền lương của từng nhân viên với mẫu lịch làm việc theo giờ ClickUp

Được thiết kế cho việc lên lịch chính xác, mẫu lịch giờ ClickUp chia ngày của bạn thành các khối thời gian dễ quản lý. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các gia sư phải sắp xếp các phiên học với nhiều học sinh khác nhau hoặc cho học sinh cần quản lý lịch học của mình.

Sử dụng mẫu lịch trình này để so sánh ước lượng thời gian của bạn với thời gian thực tế đang theo dõi và phát hiện xu hướng về khối lượng công việc và hiệu quả. Ngoài ra, nó còn bao gồm các khối thời gian được mã màu, nhắc nhở tự động hóa và tích hợp với danh sách việc cần làm hàng ngày.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Hình dung kế hoạch theo giờ bằng kỹ thuật chia khối thời gian

Kết hợp các lớp học định kỳ, cuộc họp và thời gian rảnh trong một chế độ xem duy nhất

Giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công việc với các hoạt động được nhóm lại và các khung thời gian dự phòng

Tùy chỉnh lịch trình của bạn một cách linh hoạt mà không làm mất đi hiển thị

🔑 Phù hợp cho: Học sinh bận rộn, gia sư riêng tư và những người đam mê quản lý thời gian muốn theo dõi thời gian và hiệu suất trong một nơi duy nhất.

14. Mẫu theo dõi tiến độ học sinh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phân tích và hiển thị tiến độ học tập của học sinh với mẫu theo dõi tiến độ học sinh của ClickUp

Mỗi học sinh đều có một câu chuyện, và mẫu này giúp bạn ghi lại nó một cách hợp tác và theo thời gian thực. Mẫu Theo Dõi Tiến Độ Học Tập Của Học Sinh ClickUp được thiết kế để giúp bạn theo dõi sự phát triển của từng học sinh qua các môn học, hành vi và các cột mốc học tập.

Thêm mỗi học sinh vào danh sách công việc, ghi chú, điểm thi và quan sát, và theo dõi các cập nhật thông qua bình luận có dấu thời gian. Với các chế độ xem chuyên biệt cho đang theo dõi hành vi, tiến độ tổng thể và cảnh báo chú ý, việc hỗ trợ học sinh theo cách họ cần nhất trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Quản lý hồ sơ học sinh toàn diện trong một hệ thống tổ chức và theo dõi tiến độ đạt được mục tiêu thông qua các chỉ số tiến độ trực quan

Nhấn mạnh các học sinh cần hỗ trợ thêm bằng cách sử dụng chế độ xem "Cần chú ý"

Hợp tác với đồng nghiệp bằng cách sử dụng phần bình luận để chia sẻ những ý tưởng và chiến lược công việc

Chia sẻ các công việc cá nhân của học sinh với phụ huynh dưới dạng khách mời để cung cấp cập nhật liên tục

🔑 Phù hợp cho: Giáo viên đang theo dõi tiến độ học tập của từng học sinh và giáo viên đồng giảng chia sẻ thông tin giữa các môn học.

15. Mẫu Sổ điểm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Dễ dàng chia sẻ sổ điểm với mẫu sổ điểm ClickUp

Mẫu Sổ điểm ClickUp cung cấp một cách quản lý hiệu quả, thông minh và trực quan để theo dõi thành tích học sinh. Dù bạn đang theo dõi điểm thi, điểm trung bình bài tập về nhà hay sự tham gia của học sinh trong lớp, nó cung cấp cho bạn các biểu đồ rõ ràng và phân tích chi tiết.

Được thiết kế để hỗ trợ cả việc chấm điểm hàng ngày và theo dõi lâu dài, giáo viên có thể nhập điểm theo môn học hoặc bài kiểm tra và ngay lập tức tạo ra bản tóm tắt điểm số hoặc bản đồ nhiệt.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi tiến độ của từng học sinh với các chế độ xem hợp lý: Danh sách để xem chi tiết, Bảng để nhóm theo hình ảnh và Bảng điểm để phân tích điểm số

Tự động tính điểm tổng kết với công thức Trung bình tích hợp sẵn

Xuất điểm số để báo cáo hoặc cập nhật cho phụ huynh chỉ với một cú nhấp chuột

Sử dụng thẻ Đánh giá sự tham gia và Phản hồi hàng tháng để ghi nhận các khía cạnh không thể đo lường được của hiệu suất

Gồm các bộ lọc theo lớp học, kỳ học hoặc tên học sinh, giúp việc báo cáo trở nên thuận tiện với biểu đồ tiến độ và báo cáo

🔑 Phù hợp cho: Giáo viên, quản trị viên trường học và huấn luyện viên học thuật muốn duy trì hồ sơ học tập có thể hành động, cũng như các bộ phận cần sổ điểm có thể chia sẻ

16. Mẫu theo dõi bài tập về nhà ClickUp

Tải miễn phí mẫu Nộp bài tập về nhà đúng hạn với mẫu theo dõi bài tập về nhà ClickUp

Bài tập về nhà vừa được nâng cấp đáng kể. Mẫu theo dõi bài tập về nhà ClickUp giúp học sinh quản lý các bài tập, hạn chót và khối lượng công việc một cách hiệu quả.

Bạn không còn phải lo lắng về việc quên ngày đáo hạn hoặc bị áp đảo bởi đống công việc với mẫu này. Nó tạo ra một quy trình làm việc trơn tru để theo dõi những gì cần hoàn thành, những gì đang tiến độ và những gì đã nộp. Mẫu này còn bao gồm phân loại theo môn học, tích hợp lịch và nhắc nhở, giúp học sinh luôn chủ động với các hạn chót.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sử dụng các trường tùy chỉnh như Tiến độ Hoàn thành, Ghi chú Thêm và Môn học để theo dõi tình trạng của từng công việc

Thêm chi tiết bài tập, liên kết và tài nguyên trực tiếp vào từng công việc để mọi thứ được tập trung tại một nơi

Đặt nhắc nhở và công việc lặp lại cho công việc hàng tuần và tránh bỏ lỡ hạn chót với nhãn cảnh báo sớm

Phân chia các nhiệm vụ lớn thành các công việc con hoặc danh sách kiểm tra để tiến độ trở nên dễ dàng hơn

🔑 Phù hợp cho: Học sinh học nhiều môn hoặc bất kỳ ai muốn có cách tiếp cận sáng tạo hơn để quản lý bài tập về nhà mà không gây căng thẳng.

17. Mẫu ghi chú Cornell của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Viết ghi chú tốt hơn và ghi nhớ thông tin với mẫu ghi chú Cornell của ClickUp

Ghi chú không nhất thiết phải là một công việc nhàm chán hay một mớ bòng bong những dòng chữ nguệch ngoạc dễ bị lạc mất. Mẫu ghi chú Cornell của ClickUp mang đến một phương pháp ghi chú thông minh, giúp bạn hiểu và ghi nhớ thông tin một cách hiệu quả.

Bạn bắt đầu bằng cách ghi chép chi tiết, tóm tắt thành các ý khóa hoặc gợi ý, và tổng hợp những điểm quan trọng nhất. Mẫu này đi kèm với các ghi chú mẫu cho các môn học như toán học và lập trình để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sử dụng bố cục ba phần của hệ thống Cornell đáng tin cậy: Cột Cue cho từ khóa, Cột ghi chú cho thông tin chi tiết và Cột Summary để tóm tắt toàn bộ nội dung

Tăng cường sự tập trung bằng cách hướng dẫn bạn tương tác tích cực với tài liệu

Thêm phương tiện truyền thông hoặc liên kết bên cạnh các khái niệm chính để cung cấp bối cảnh phong phú hơn

Bắt đầu ghi chú một cách hiệu quả với các mẫu ghi chú mẫu cho các môn học như Khoa học Tổng quát, Toán học và Cơ bản về Lập trình

🔑 Phù hợp cho: Học sinh, chuyên gia và những người học suốt đời muốn có cách ghi chú và xem lại hiệu quả hơn.

📢 ClickUp Tài liệu, Trợ lý của giáo viên: Tạm biệt các tệp tin lộn xộn và vô số tab với ClickUp Tài liệu. Nó giúp bạn tập hợp ý tưởng, kế hoạch bài giảng, ghi chú và dự án vào một không gian làm việc liền mạch. Hợp tác trực tuyến, nhúng đa phương tiện, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để soạn thảo, tóm tắt và nhiều tính năng khác, đồng thời liên kết các công việc liên quan mà không cần rời khỏi quy trình làm việc của bạn. Giữ mọi thứ gọn gàng, dễ truy cập và sẵn sàng chia sẻ bất cứ khi nào bạn cần.

18. Mẫu Ghi Chú Lớp Học ClickUp cho Sinh Viên Đại Học

Tải miễn phí mẫu Ghi chú hiệu quả với mẫu ClickUp Class Notes dành cho sinh viên đại học

Mẫu Ghi Chú Bài Giảng ClickUp cho Sinh Viên Đại Học được thiết kế để giúp sinh viên tập trung vào những điều quan trọng nhất: tóm tắt các chi tiết quan trọng, đang theo dõi các nguồn tài liệu hữu ích và ghi chép các câu hỏi khơi gợi sự hiểu biết sâu sắc hơn.

Mẫu đơn giản nhưng hiệu quả này giúp bạn tổ chức ghi chú theo môn học, học kỳ và phần, giúp mọi thứ dễ dàng tìm kiếm. Bạn có thể nhanh chóng thêm tóm tắt, liên kết đến bài viết hoặc video, và đánh dấu các điểm cần xem lại.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi chép và tổ chức các thông tin khóa của buổi học để giữ cho tài liệu học tập của bạn rõ ràng và tập trung

Hợp tác dễ dàng với đồng nghiệp bằng cách chia sẻ ghi chú và ý kiến ngay lập tức

Tạo ghi chú có thể tìm kiếm và phân loại theo từng môn học

Liên kết các nguồn tài liệu hoặc tài liệu tham khảo trực tiếp vào phần ghi chú

🔑 Phù hợp cho: Sinh viên đại học và gia sư muốn nâng cao kỹ năng học tập và giữ cho ghi chú bài giảng của mình luôn gọn gàng, khoa học.

🧠 Thực tế thú vị: Sự hiện diện của AI trong cuộc sống sinh viên đã bùng nổ! Tới 92% sinh viên sử dụng AI vào năm 2025, tăng từ 66% vào năm 2024.

*tối ưu hóa mọi phiên học gia sư với ClickUp

Mẫu giảng dạy là nền tảng để tạo ra những trải nghiệm học tập nhất quán, hiệu quả và thu hút.

Sử dụng các mẫu được thiết kế chuyên nghiệp từ ClickUp, gia sư có thể tối ưu hóa việc lập kế hoạch bài giảng, đang theo dõi tiến độ học tập của học sinh một cách chính xác và điều chỉnh các phiên để đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng học sinh.

Các mẫu này giúp giảm bớt gánh nặng hành chính, cho phép bạn dành nhiều thời gian hơn cho điều quan trọng nhất: giúp học sinh phát triển và thành công.

Đăng ký miễn phí ngay hôm nay trên ClickUp!