Cách viết báo cáo kiểm thử khả dụng

Trải nghiệm người dùng (UX) kém không chỉ làm phiền người dùng—nó còn gây thiệt hại cho bạn. Các lượt đăng ký bị bỏ lỡ. Quy trình làm việc bị gián đoạn. Khách hàng bối rối và không bao giờ quay lại. Nhưng hầu hết các nhóm không cần thêm phản hồi. Họ cần sự rõ ràng hơn về những gì đang bị hỏng, tại sao, và cách khắc phục nó—ngay lập tức.

Đó chính xác là những gì một báo cáo kiểm thử khả dụng mang lại.

Thực tế, nghiên cứu năm 2025 của Forrester cho thấy các nhóm sử dụng nền tảng kiểm thử khả dụng đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) 415% chỉ trong ba năm. Tại sao? Bởi vì họ ngừng phỏng đoán và bắt đầu xây dựng một cách thông minh hơn.

Với thiết lập phù hợp, báo cáo kiểm thử khả dụng của bạn không chỉ ghi chép các vấn đề. Nó thúc đẩy quyết định. Nó kết nối với lộ trình sản phẩm của bạn. Và trong ClickUp, nó trở thành một phần của quy trình làm việc mà nhóm của bạn đã sử dụng để triển khai tính năng nhanh hơn.

⭐️ Mẫu nổi bật Mẫu Kiểm Thử Tính Dễ Sử Dụng ClickUp giúp các nhóm thu thập, tổ chức và phân tích kết quả kiểm thử tính dễ sử dụng tại một nơi duy nhất. Điều này giúp các nhóm sản phẩm và UX xác định các điểm yếu, ưu tiên các cải tiến và cung cấp trải nghiệm người dùng thực sự hiệu quả — từ đó nâng cao sự hài lòng của người dùng và đưa ra các quyết định sản phẩm thông minh hơn. Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa quy trình kiểm thử khả dụng và biến thông tin thành hành động với Mẫu Kiểm Thử Khả Dụng ClickUp.

Báo cáo kiểm thử khả dụng là gì?

Báo cáo kiểm thử khả dụng biến phản hồi thô của người dùng thành một lộ trình để cải thiện trải nghiệm người dùng của sản phẩm. Nó cô đọng hàng giờ quan sát thành những phát hiện rõ ràng và các mục hành động — để nhóm của bạn biết điều gì đang không hoạt động, tại sao nó quan trọng và cách khắc phục.

Báo cáo này là tài liệu quan trọng cho tất cả những ai tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm—từ các nhóm UX, quản lý sản phẩm, nhà phát triển đến các bên liên quan.

Thực tế, 71% các công ty lớn hiện nay coi kiểm thử khả dụng là một trong những phương pháp nghiên cứu chính của họ. Thay vì bắt họ xem hàng giờ ghi hình phiên làm việc, báo cáo cung cấp cho họ những điểm chính cần thiết để giải quyết các vấn đề về khả dụng và khắc phục các điểm khó khăn của người dùng.

Nó biến một cuộc đấu tranh kéo dài 10 phút để tìm nút thành một phát hiện rõ ràng:

“Người dùng không thể hoàn thành công việc vì nút kêu gọi hành động chính không hiển thị trên giao diện người dùng.”

👀 Bạn có biết? Viện Baymard phát hiện ra rằng 69,82% giỏ hàng trực tuyến bị bỏ rơi, thường do các vấn đề về khả năng sử dụng chứ không phải do giá cả.

Những nội dung cần bao gồm trong báo cáo kiểm thử khả dụng

Một ví dụ tuyệt vời về báo cáo kiểm thử khả dụng có cấu trúc rõ ràng và nhất quán. Mỗi phần được thiết kế để trả lời các câu hỏi cụ thể cho các thành viên khác nhau trong nhóm. Các nhà quản lý có thể chỉ cần một tóm tắt tổng quan, trong khi các nhà thiết kế sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn về các phát hiện và khuyến nghị cụ thể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các chế độ xem tùy chỉnh của ClickUp (như Bảng, Xem dạng danh sách hoặc Calendar View) để tổ chức và trực quan hóa kết quả của bạn. Ví dụ, chế độ xem Bảng cho phép bạn kéo và thả các vấn đề về khả năng sử dụng theo mức độ nghiêm trọng, trong khi chế độ xem Calendar giúp bạn lên lịch các cuộc theo dõi và ngày triển khai.

Hãy cùng tìm hiểu các thành phần chính mà bạn có thể thêm vào báo cáo: 📚

Tóm tắt điều hành

Tóm tắt điều hành là bản tóm tắt một trang của toàn bộ nghiên cứu. Nó được thiết kế cho các bên liên quan và người ra quyết định bận rộn cần nhanh chóng nắm bắt các kết quả quan trọng nhất. Bạn nên viết phần này cuối cùng, sau khi đã hoàn thành tất cả phân tích của mình.

Tóm tắt của bạn nên tóm tắt một cách ngắn gọn:

Kết quả chính: Ba đến năm vấn đề khả dụng quan trọng nhất mà bạn đã phát hiện.

Đánh giá tổng quan: Một kết luận nhanh chóng và rõ ràng về trải nghiệm người dùng của sản phẩm, ví dụ: “Người dùng có thể hoàn thành các công việc cơ bản nhưng gặp khó khăn với các tính năng nâng cao.”

Các khuyến nghị hàng đầu: Các hành động ưu tiên hàng đầu mà nhóm của bạn nên thực hiện để cải thiện sản phẩm.

Mục tiêu và mục đích

Phần này đặt nền tảng bằng cách giải thích mục tiêu mà bài kiểm tra khả dụng được thiết kế để đạt được. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa mục tiêu và mục đích.

Mục tiêu là kết quả tổng quát: Ví dụ, một mục tiêu có thể là “Hiểu cách người dùng mới điều hướng qua luồng onboarding”.

Mục tiêu là các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được: Một mục tiêu cho mục tiêu đó có thể là “80% người dùng mới sẽ thành công trong việc tạo dự án đầu tiên của họ trong vòng ba phút”.

Trình bày rõ ràng các câu hỏi nghiên cứu mà bạn muốn trả lời, các tiêu chí thành công được sử dụng để đo lường hiệu suất, và phạm vi của bài kiểm tra – những gì được bao gồm và những gì được loại trừ một cách có chủ đích.

🧠 Thông tin thú vị: Nghiên cứu cho thấy người dùng hình thành ấn tượng đầu tiên về một trang web trong 50 mili giây — nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Đó là lý do tại sao báo cáo khả dụng lại quan trọng: nó cho bạn biết người dùng nghĩ gì ngay lập tức, trước khi họ rời đi mà không nói gì.

Phương pháp luận

Ở phần này, bạn sẽ mô tả chi tiết cách thức tiến hành thử nghiệm. Phần này giúp xây dựng niềm tin và tính xác thực bằng cách chứng minh rằng quy trình nghiên cứu của bạn là hợp lý. Nó cung cấp cho nhóm của bạn bối cảnh cần thiết để hiểu và đánh giá kết quả nghiên cứu.

Hãy đảm bảo mô tả các nội dung sau:

Loại kiểm thử: Có phải là kiểm thử có điều phối hay không có điều phối? Kiểm thử từ xa hay trực tiếp? Theo nghiên cứu "Tình hình UX năm 2025" của Userlytics, Có phải là kiểm thử có điều phối hay không có điều phối? Kiểm thử từ xa hay trực tiếp? Theo nghiên cứu "Tình hình UX năm 2025" của Userlytics, 41% tổ chức hiện nay thường xuyên thực hiện kiểm thử người dùng từ xa. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng, và việc giải thích lý do lựa chọn sẽ cung cấp bối cảnh cho quyết định của bạn.

Các công việc được giao: Danh sách các tình huống công việc cụ thể mà bạn yêu cầu người tham gia hoàn thành. Một công việc tốt phải thực tế và không dẫn dắt người dùng đến câu trả lời.

Công cụ sử dụng: Đề cập đến phần mềm bạn đã sử dụng cho việc tạo mẫu, ghi lại phiên làm việc và thực hiện khảo sát.

Cấu trúc phiên họp: Giải thích định dạng của từng phiên họp, bao gồm thời lượng và cách bạn điều phối phiên họp đó.

Hồ sơ người tham gia

Mô tả những người tham gia thử nghiệm của bạn và lý do tại sao bạn chọn họ. Điều này giúp nhóm của bạn hiểu rõ cách các kết quả liên quan đến đối tượng mục tiêu của bạn. Ví dụ, phản hồi từ người dùng chuyên gia sẽ rất khác so với phản hồi từ người dùng lần đầu.

Tập trung vào các mẫu và đặc điểm liên quan mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Dân số học: Bao gồm các chi tiết liên quan đến sản phẩm của bạn, chẳng hạn như vai trò của người tham gia, ngành nghề hoặc mức độ am hiểu công nghệ của họ.

Tiêu chí tuyển chọn: Giải thích cách bạn đã sàng lọc và lựa chọn người tham gia để đảm bảo họ phù hợp với Giải thích cách bạn đã sàng lọc và lựa chọn người tham gia để đảm bảo họ phù hợp với các nhân vật người dùng mục tiêu của bạn.

Kích thước mẫu: Nêu rõ số lượng người tham gia thử nghiệm và giải thích ngắn gọn lý do tại sao con số đó phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả và phát hiện từ thử nghiệm

Đây là phần quan trọng nhất của báo cáo. Tại đây, bạn sẽ hướng dẫn người đọc qua những gì bạn đã quan sát được trong các phiên thử nghiệm. Điểm mấu chốt là trình bày kết quả của bạn một cách có cấu trúc và dễ hiểu.

Đối với mỗi phát hiện, hãy bao gồm:

Phân tích từng công việc: Chi tiết những gì đã xảy ra khi người dùng thực hiện từng tình huống.

Hành vi quan sát được: Ghi chú bất kỳ mô hình nào trong cách người dùng điều hướng giao diện người dùng hoặc nơi họ do dự.

Trích dẫn của người dùng: Sử dụng các trích dẫn trực tiếp từ người tham gia để làm sống động trải nghiệm của họ và thêm bối cảnh mạnh mẽ.

Bằng chứng trực quan: Thêm ảnh chụp màn hình, hình ảnh hoặc đoạn video ngắn để làm nổi bật các điểm khó khăn cụ thể.

Loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều công cụ video riêng biệt và biến kết quả nghiên cứu của bạn thành hiện thực bằng cách ghi lại bằng chứng với ClickUp Clips. Ghi lại màn hình và âm thanh trong phiên thử nghiệm, và bản ghi sẽ được tự động lưu trữ trong Clips Hub của bạn. Từ đó, bạn có thể tổ chức, tìm kiếm và chia sẻ các đoạn video trực tiếp trong không gian làm việc của mình, giữ tất cả bằng chứng tại một nơi duy nhất.

Khuyến nghị và các mục cần thực hiện

Đây là nơi bạn chuyển đổi các phát hiện của mình thành các bước hành động cụ thể và có thể thực hiện được cho nhóm sản phẩm. Mỗi khuyến nghị nên là một đề xuất cải thiện rõ ràng và cụ thể, trực tiếp liên quan đến một phát hiện cụ thể. Các khuyến nghị mơ hồ như “cải thiện trải nghiệm người dùng” không hữu ích.

Một đề xuất tốt là:

Ưu tiên: Xếp hạng các đề xuất của bạn dựa trên tác động tiềm năng của chúng và nỗ lực cần thiết để triển khai chúng.

Được giao: Đề xuất nhóm hoặc cá nhân nào nên chịu trách nhiệm cho từng mục.

Thời hạn cụ thể: Đề xuất một dòng thời gian cụ thể, chẳng hạn như “sprint tiếp theo” hoặc “quý 3”, để tạo cảm giác cấp bách.

Tránh để những thông tin quý giá bị lạc trong sự phân tán của bối cảnh —khi các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng và nền tảng không kết nối—bằng cách biến mỗi khuyến nghị thành một công việc có thể theo dõi thông qua nhiệm vụ ClickUp. Một công việc là một mục hành động cụ thể có thể được giao cho thành viên nhóm, đặt ngày đáo hạn và theo dõi qua quy trình làm việc của bạn. Điều này kết nối nghiên cứu của bạn trực tiếp với lộ trình sản phẩm và đảm bảo nghiên cứu của bạn dẫn đến những thay đổi thực tế.

Tối ưu hóa phân tích với ClickUp BrainGPT, Talk to Text và ClickUp AI Agents Nghiên cứu UX gặp khó khăn khi các thông tin phân tán khắp các tab, ổ đĩa và tệp ghi chú. ClickUp BrainGPT giúp bạn kết nối mọi thứ bằng cách thu thập bối cảnh từ các công việc, tài liệu, clip và bình luận vào một nơi duy nhất. Bạn thậm chí có thể bật tính năng Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản trong phiên làm việc trực tiếp và ghi lại quan sát dưới dạng ghi chú sạch sẽ, có cấu trúc trong khi vẫn tập trung hoàn toàn vào người dùng. Khi các mẫu bắt đầu xuất hiện, các đại lý ClickUp có thể tiếp quản công việc vận hành. Họ có thể nhóm các phát hiện liên quan, làm nổi bật các vấn đề khả dụng lặp lại hoặc đánh dấu các vị trí mà nhiều người tham gia gặp khó khăn. Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ hoặc ghi chú lại, nhóm của bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về các vấn đề UX quan trọng nhất, nhanh hơn. Không gian Làm việc AI của ClickUp kết nối các thông tin về khả năng sử dụng trực tiếp với các công việc có thể thực hiện được để cải thiện sản phẩm nhanh hơn.

Cách phân tích kết quả kiểm thử khả dụng của bạn

Điểm thất bại phổ biến nhất trong bất kỳ dự án nghiên cứu nào không phải là quá trình kiểm thử—mà là khâu chuyển giao. Bạn đã phát hiện ra các vấn đề thực tế, thu thập dữ liệu và viết một báo cáo mạnh mẽ… nhưng trừ khi những thông tin đó được chuyển thành hành động, mọi thứ sẽ không thay đổi.

Đó chính là nơi ClickUp đã đóng quy trình.

Từ kết quả thô đến các công việc có thể theo dõi hoàn toàn, không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một hệ thống để kết nối thông tin người dùng với cải tiến sản phẩm — mà không gặp phải tình trạng thông tin phân tán, công cụ không liên kết hoặc phản hồi bị lãng quên.

Dưới đây là cách biến báo cáo kiểm thử khả dụng của bạn từ thông tin thành hành động:

Viết các bước tiếp theo rõ ràng và có thể thực hiện được.

Các khuyến nghị của bạn nên là cụ thể, có thể giao phó và có thời hạn. Thay thế các câu mơ hồ như “tối ưu hóa quy trình onboarding” bằng các hành động có mục tiêu:

“Di chuyển nút kêu gọi hành động (call-to-action) lên trên phần hiển thị đầu tiên (above the fold) trên màn hình hướng dẫn sử dụng (onboarding screen). ”

Sau đó, sử dụng ClickUp Docs để lưu trữ báo cáo đầy đủ của bạn. Bạn có thể liên kết các công việc, nhúng các đoạn video và thậm chí @đề cập trực tiếp các thành viên trong nhóm bên trong tài liệu để những người phù hợp có thể xem các thông tin phù hợp - nhanh chóng.

Chuyển đổi ngay lập tức các thông tin nổi bật trong tài liệu ClickUp của bạn thành các công việc có thể theo dõi với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chọn một phần trong tài liệu của bạn và chuyển đổi nó thành một công việc ngay lập tức. Bây giờ bạn đã có một công việc với người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn và bối cảnh liên quan—không cần sao chép-dán, không cần email theo dõi.

Phân loại các vấn đề về khả năng sử dụng theo danh mục

Đừng trình bày kết quả của bạn dưới dạng một danh sách dài và không có cấu trúc các vấn đề—thay vào đó, hãy nhóm các vấn đề liên quan vào các danh mục để giúp đội ngũ của bạn nhìn thấy bức tranh tổng thể. Khi bạn nhận thấy rằng nhiều người dùng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các mục khác nhau, điều đó cho thấy một vấn đề điều hướng hệ thống, chứ không chỉ là một vài điểm đau riêng lẻ.

Các danh mục phổ biến cho các vấn đề về khả năng sử dụng bao gồm:

Điều hướng và kiến trúc thông tin: Người dùng không thể tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm hoặc cảm thấy lạc hướng.

Sự hiểu biết và tính rõ ràng: Nhãn, biểu tượng hoặc hướng dẫn gây nhầm lẫn hoặc hiểu lầm.

Tương tác và quy trình làm việc: Các nút, biểu mẫu hoặc quy trình nhiều bước không hoạt động như mong đợi.

Thiết kế và bố cục trực quan: Phân cấp trực quan, không gian hoặc phong cách thiết kế gây nhầm lẫn.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp để gắn thẻ từng phát hiện theo mức độ nghiêm trọng, loại người dùng, loại vấn đề hoặc tính năng bị ảnh hưởng.

Bạn cũng có thể sử dụng hộp kiểm để đánh dấu các mục cần xem xét. Với tối đa 500 tùy chọn cho menu thả xuống, bạn có thể tạo ra một hệ thống chi tiết giúp bạn có chế độ xem tổng quan rõ ràng về kết quả nghiên cứu của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn chú ý đến "các giải pháp tạm thời". Khi người dùng tạo ra một cách thức sử dụng mà bạn chưa từng thiết kế, sản phẩm của bạn đang tích lũy "nợ UX".

Ưu tiên các vấn đề dựa trên mức độ nghiêm trọng.

Không phải tất cả các vấn đề về khả năng sử dụng đều có mức độ nghiêm trọng như nhau. Một số là các rào cản quan trọng ngăn cản người dùng hoàn thành một công việc, trong khi những vấn đề khác chỉ là những phiền toái nhỏ. Việc ưu tiên các vấn đề dựa trên mức độ nghiêm trọng giúp nhóm của bạn tập trung vào việc khắc phục các vấn đề có tác động lớn nhất trước tiên.

Dưới đây là một khung cơ bản bạn có thể sử dụng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng vấn đề:

Mức độ nghiêm trọng Mô tả Dòng thời gian hành động Quan trọng Ngăn chặn hoàn toàn việc hoàn thành công việc; không có giải pháp thay thế nào tồn tại. Sửa ngay lập tức Chính Gây ra sự khó chịu hoặc khó khăn đáng kể, nhưng có thể tìm ra giải pháp thay thế. Xử lý trong sprint tiếp theo Nhỏ Một vấn đề đáng chú ý nhưng không cản trở việc hoàn thành công việc. Thêm vào danh sách công việc sản phẩm Thẩm mỹ Một vấn đề thẩm mỹ nhỏ hoặc sở thích của người dùng Sửa chữa tùy chọn

Hiển thị tiến độ công việc với tất cả mọi người và giữ cho nhóm của bạn đồng nhất về các ưu tiên. Sử dụng các mức độ ưu tiên nhiệm vụ ClickUp (Cấp bách, Cao, Bình thường, Thấp) và các trạng thái tùy chỉnh (Đang xem xét, Đang thực hiện, Sẵn sàng cho phát triển, v.v.) để đồng bộ hóa nhóm xung quanh những gì cấp bách — và những gì có thể chờ đợi.

Với ClickUp Tự động hóa, các vấn đề về khả năng sử dụng quan trọng sẽ không bao giờ bị bỏ sót. Các công việc có thể được tự động phân công hoặc trạng thái được cập nhật ngay lập tức khi một vấn đề được báo cáo – không cần theo dõi thủ công. Ngoài ra, bằng cách liên kết các công việc và tính năng sản phẩm liên quan thông qua ClickUp Mối quan hệ và Phụ thuộc, nhóm của bạn luôn biết được những gì cần sửa chữa trước tiên trước khi tiếp tục với các cải tiến khác.

📮 ClickUp Insight: Bạn nghĩ danh sách việc cần làm của mình đang hoạt động hiệu quả? Hãy suy nghĩ lại. Khảo sát của chúng tôi cho thấy 76% chuyên gia sử dụng hệ thống ưu tiên riêng của họ cho quản lý công việc. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây xác nhận rằng 65% nhân viên có xu hướng tập trung vào các công việc dễ dàng thay vì các công việc có giá trị cao mà không có hệ thống ưu tiên hiệu quả. ClickUp’s Task Priorities thay đổi cách bạn hình dung và xử lý các dự án phức tạp, giúp dễ dàng xác định các công việc quan trọng. Với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI và các cờ ưu tiên tùy chỉnh của ClickUp, bạn luôn biết nên ưu tiên xử lý công việc nào trước.

So sánh dữ liệu định tính và định lượng

Để có cái nhìn toàn diện về trải nghiệm người dùng, bạn cần xem xét cả dữ liệu định tính và định lượng. Chúng kết hợp với nhau để kể lại câu chuyện đầy đủ.

Dữ liệu định lượng liên quan đến số: Nó cho biết điều gì đã xảy ra. Ví dụ bao gồm tỷ lệ hoàn thành công việc, tỷ lệ lỗi và thời gian thực hiện công việc.

Dữ liệu định tính tập trung vào quan sát: Nó giải thích tại sao một điều gì đó xảy ra. Các ví dụ bao gồm trích dẫn của người dùng, mẫu hành vi và phản hồi suy nghĩ thành tiếng.

Ví dụ, dữ liệu định lượng có thể cho thấy 70% người dùng đã bỏ qua quy trình thanh toán. Dữ liệu định tính từ phản hồi của người dùng, như các trích dẫn trực tiếp, sẽ cho thấy nguyên nhân là vì họ “không tìm thấy nơi nhập mã giảm giá”.

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để trình bày các kết quả này một cách trực quan:

Những vấn đề nào đang mở, đang trong giai đoạn thiết kế hoặc đã sẵn sàng để phát hành?

Có bao nhiêu đề xuất đã được đưa vào sprint?

Điều gì vẫn đang bị mắc kẹt trong tình trạng chờ xử lý?

Theo dõi tiến độ công việc và kết quả nghiên cứu của bạn với bảng điều khiển ClickUp.

Bạn sẽ không bao giờ phải đoán xem nghiên cứu có đang thúc đẩy sự thay đổi hay không.

Thông tin thú vị: Luật Jakob cho rằng người dùng mong đợi giao diện của bạn hoạt động giống như mọi thứ họ đã từng sử dụng. Nếu phá vỡ mô hình tư duy đó, sự nhầm lẫn sẽ tăng đột biến ngay lập tức.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để biến thông tin thành hành động (nhanh hơn)

Bạn đã hoàn thành việc cần làm khó khăn nhất — tổ chức các phiên thử nghiệm, thu thập phản hồi, nhận diện các mẫu. Giờ là lúc biến dữ liệu thô đó thành thứ hữu ích.

Hãy để ClickUp Brain tiếp quản từ đây.

Trợ lý nghiên cứu AI tích hợp sẵn của bạn có thể giúp bạn:

Tóm tắt ghi chú phiên thành các kết quả rõ ràng, có cấu trúc.

Soạn thảo bản nháp ban đầu cho từng thông tin quan trọng hoặc vấn đề về khả năng sử dụng.

Đề xuất các công việc tiếp theo dựa trên các vấn đề thường gặp của người dùng.

Chuyển đổi phản hồi định tính thành các khuyến nghị có thể thực hiện được mà nhóm của bạn có thể áp dụng để phát triển.

Ngay lập tức xem tiến độ quan trọng, ưu tiên và các bước tiếp theo cho các công việc của nhóm với ClickUp Brain.

Chỉ cần đề cập đến Brain trong tài liệu ClickUp Docs hoặc nhiệm vụ ClickUp, cho nó biết bạn cần gì, và xem nó biến những quan sát lộn xộn thành kết quả chuyên nghiệp — nhanh hơn cả việc bạn có thể nói “xuất ra bản trình chiếu”.

Không còn tình trạng trì hoãn giữa phân tích và thực thi. Không còn việc ra quyết định bị lạc trong tài liệu, email hoặc chủ đề trò chuyện.

Với ClickUp Brain, các thông tin về trải nghiệm người dùng của bạn sẽ chuyển từ “Điều này thật thú vị…” sang “Hãy khắc phục điều này” chỉ trong vài phút.

Phát hiện một vấn đề cản trở trong phiên thử nghiệm? Ghi chú ngay lập tức — đừng chờ đến phân tích sau thử nghiệm. Với ClickUp Clips, ghi lại những gì bạn thấy. Với ClickUp Chat, trò chuyện về nó. Và chỉ với một cú nhấp chuột, chuyển đổi khoảnh khắc đó thành một công việc đang được theo dõi. Bạn thậm chí có thể giao công việc trực tiếp từ tin nhắn trò chuyện. → “Có vẻ như người dùng đang bỏ qua bước ba?” → Nhấp chuột phải → Tạo công việc → Giao cho thiết kế → Thêm ngày đáo hạn. Không còn câu "chúng ta nên sửa điều này vào một ngày nào đó". Bây giờ nó đã được đưa lên Bảng. Kết hợp cuộc hội thoại và công việc trong ClickUp Chat

Mẫu báo cáo kiểm thử khả dụng

Sử dụng mẫu là một trong những cách tốt nhất để tiêu chuẩn hóa quy trình báo cáo của bạn. Một mẫu tốt đảm bảo tính nhất quán trong tất cả các bài kiểm tra khả dụng của bạn, giúp các bên liên quan dễ dàng tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng. Họ sẽ biết chính xác nơi để tìm tóm tắt, kết quả và khuyến nghị mỗi lần.

Mẫu Báo cáo Kiểm thử Tính thân thiện với người dùng ClickUp là công cụ thiết yếu để đảm bảo kết quả nghiên cứu của bạn rõ ràng, có thể áp dụng và nhất quán trên tất cả các dự án. Bằng cách sử dụng mẫu chuẩn hóa, bạn giúp các bên liên quan dễ dàng tìm thấy thông tin quan trọng—như tóm tắt, kết quả và khuyến nghị—mỗi khi họ xem xét báo cáo.

Tải xuống mẫu này Mẫu báo cáo kiểm thử khả dụng giúp bạn tiêu chuẩn hóa quy trình báo cáo của mình.

Tính năng chính:

Các phần đã được xây dựng sẵn cho tất cả các thành phần chính (mục tiêu, phương pháp, kết quả, khuyến nghị, v.v.)

Hướng dẫn định dạng rõ ràng để trình bày kết quả và thông tin chi tiết.

Các trường tùy chỉnh để điều chỉnh mẫu cho các sản phẩm hoặc loại kiểm thử khác nhau.

Bố cục dễ sử dụng giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt công việc lặp lại.

Được thiết kế để nâng cao tính rõ ràng và nhất quán cho tất cả các bên liên quan.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kiểm soát ai có thể xem hoặc chỉnh sửa báo cáo kiểm thử khả dụng của bạn trong ClickUp bằng cách cài đặt quyền truy cập ở cấp độ Tài liệu, Danh sách hoặc Thư mục. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết công khai với các bên liên quan bên ngoài, giúp hợp tác trở nên trơn tru giữa các nhóm.

Các nguyên tắc tốt nhất khi viết báo cáo kiểm thử khả dụng

Viết một báo cáo mà mọi người thực sự đọc và áp dụng là một kỹ năng. Điều này không chỉ đơn thuần là ghi chép những gì đã xảy ra; mà còn là truyền đạt kết quả nghiên cứu của bạn một cách thuyết phục và đáng nhớ. Hãy tuân theo các nguyên tắc tốt nhất này để tối đa hóa tác động của báo cáo. 🙌

Đặt thông tin quan trọng lên hàng đầu: Các bên liên quan quan tâm nhất đến những gì bạn đã học được, chứ không phải cách bạn học được nó. Đặt tóm tắt điều hành và các phát hiện chính ngay từ đầu.

Sử dụng hình ảnh một cách chiến lược: Một ảnh chụp màn hình được chọn lọc kèm chú thích hoặc một đoạn video ngắn thường có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn một đoạn văn bản dài.

Viết cho đối tượng độc giả của bạn: Điều chỉnh mức độ chi tiết phù hợp với từng đối tượng. Các nhà quản lý cần tóm tắt tổng quan, trong khi các nhà thiết kế và kỹ sư cần chi tiết cụ thể.

Hãy khách quan và xây dựng: Trình bày kết quả của bạn mà không đổ lỗi. Tập trung vào trải nghiệm của người dùng với sản phẩm, chứ không phải vào những sai lầm của nhóm.

Làm cho các khuyến nghị cụ thể: Các khuyến nghị có thể thực hiện được là yếu tố quan trọng. “Thêm chỉ báo tiến độ vào luồng thanh toán” sẽ hữu ích hơn nhiều so với “Cải thiện luồng thanh toán.”

Giữ cho báo cáo dễ đọc: Sử dụng tiêu đề rõ ràng, dấu đầu dòng và bảng để chia nhỏ văn bản. Điều này giúp người đọc có thể nhanh chóng lướt qua tài liệu và tìm thấy thông tin cần thiết.

Các nguyên tắc về tài liệu rõ ràng, tập trung vào người dùng áp dụng cho nhiều loại hình giao tiếp sản phẩm.

Xem video này để xem cách các thực hành tốt nhất tương tự giúp tạo ra các ghi chú phát hành thúc đẩy sự tương tác của người dùng và truyền đạt rõ ràng các cập nhật sản phẩm.

Tăng tốc quá trình viết và nâng cao chất lượng báo cáo của bạn bằng cách sử dụng ClickUp Brain. Sử dụng nó để tóm tắt các ghi chú phiên dài hoặc giúp bạn soạn thảo các phát hiện ban đầu. Chỉ cần @đề cập Brain trong một bình luận hoặc tài liệu, và yêu cầu nó giúp bạn hoàn thiện văn bản hoặc tạo ra ý tưởng, giảm thời gian giữa kiểm thử và báo cáo.

Những suy nghĩ cuối cùng: Hãy tận dụng mọi thông tin có giá trị.

Kiểm thử khả dụng không chỉ là một mục kiểm tra trong chu kỳ phát triển sản phẩm của bạn—đó là cơ hội tốt nhất để tạo ra thứ mà người dùng thực sự yêu thích. Nhưng ngay cả nghiên cứu thông minh nhất cũng vô nghĩa nếu nó bị cô lập trong một tài liệu và bị lãng quên.

Giá trị thực sự nằm ở những gì xảy ra sau khi kiểm thử.

Khi các phát hiện được chia sẻ, thảo luận và chuyển thành hành động, sản phẩm của bạn sẽ phát triển. Các vấn đề UX giảm bớt, sự hài lòng tăng lên và nhóm của bạn chuyển từ phỏng đoán sang hiểu biết.

Vì vậy, hãy coi trọng các thông tin của bạn. Làm cho chúng rõ ràng. Làm cho chúng có thể áp dụng được. Và điều quan trọng nhất—đảm bảo rằng chúng được nhìn thấy.

Quản lý toàn bộ quy trình kiểm thử khả dụng trong một nền tảng duy nhất với ClickUp và biến mọi thông tin thành cải tiến sản phẩm thực tế. Bắt đầu miễn phí ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Kế hoạch kiểm thử người dùng được lập trước khi tiến hành kiểm thử, nêu rõ mục tiêu, phương pháp và tiêu chí lựa chọn người tham gia. Báo cáo kiểm thử khả dụng được lập sau khi kiểm thử để ghi chép kết quả, phân tích và các khuyến nghị.

Cách tốt nhất là sử dụng một không gian làm việc tập trung nơi mọi người có thể truy cập báo cáo, để lại bình luận và xem các công việc liên quan. Chia sẻ báo cáo trong ClickUp Docs giúp tất cả thông tin liên lạc và công việc liên quan được kết nối trong một nơi duy nhất.

Đúng vậy, việc tạo mẫu là cách tuyệt vời để đảm bảo tính nhất quán và tiết kiệm thời gian. Với ClickUp Docs Templates, bạn có thể xây dựng cấu trúc báo cáo tiêu chuẩn một lần và sau đó sao chép nó cho mỗi chu kỳ nghiên cứu mới. /