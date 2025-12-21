Mẫu danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự Miễn phí để tối ưu hóa tuân thủ

Nhân sự không chỉ là tuyển dụng và quản lý lương; đó là hàng rào bảo vệ đầu tiên chống lại các khoản phạt và rủi ro pháp lý.

Nếu bạn từng phải vội vàng tìm kiếm hợp đồng đã ký hoặc chứng minh các cập nhật chính sách trong quá trình kiểm toán, bạn đã biết mọi thứ có thể trở nên phức tạp như thế nào nếu thiếu cấu trúc.

Danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự là một giải pháp cho thách thức phổ biến này. ✅

Nó cung cấp cho bộ phận nhân sự của bạn một cách rõ ràng, có thể lặp lại để xem xét hồ sơ nhân viên, chính sách nhân sự và an toàn nơi làm việc tại một nơi duy nhất. Bạn muốn không phải lặp lại quy trình danh sách kiểm tra hàng năm? Thay vào đó, bạn có thể sử dụng mẫu danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự, giúp tiết kiệm thời gian và thường dễ dàng bắt đầu.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua 14 mẫu danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự miễn phí để giúp bạn củng cố tài liệu và đảm bảo các thực hành nhân sự của bạn tuân thủ các quy định lao động và việc làm hiện hành.

Tổng quan về các mẫu danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự

Mẫu Danh sách Kiểm tra Kiểm toán Nhân sự là gì?

Mẫu danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự là công cụ có cấu trúc được các chuyên gia nhân sự sử dụng để đánh giá một cách có hệ thống các thực hành, chính sách và quy trình nhân sự của tổ chức bằng cách sử dụng công nghệ nhân sự.

Khi xem xét kỹ hơn các mẫu này, đây là những gì các nhóm nhân sự có thể đạt được khi sử dụng chúng trong các chức năng nhân sự khác nhau:

Kiểm tra hồ sơ nhân viên và tệp hồ sơ nhân sự để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật .

Đánh giá quy trình tuyển dụng và quy trình onboarding về tính công bằng và cấu trúc.

Kiểm tra đánh giá hiệu suất , chương trình đào tạo và chương trình phát triển để đảm bảo tính nhất quán và tác động.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu, tiêu chuẩn an toàn lao động và các yêu cầu tuân thủ nhân sự.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự tốt?

Một mẫu danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự tốt cần rõ ràng, chi tiết và có thể điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của tổ chức.

Nó cũng cần phải thân thiện với người dùng, dễ cập nhật và được thiết kế để sử dụng thực tế trong quá trình kiểm toán nhân sự. Cụ thể, đây là những điều cần lưu ý trong lĩnh vực nhân sự:

✅ Phủ sóng tất cả các lĩnh vực quan trọng của nhân sự, bao gồm tuyển dụng, onboarding, quản lý hiệu suất, gói lương thưởng và quan hệ lao động, đồng thời tuân thủ các luật và quy định✅ Bao gồm các kiểm tra cụ thể, có thể đo lường liên quan đến hồ sơ nhân viên, mô tả công việc, phân loại nhân viên và chính sách nhân sự ✅ Giúp đảm bảo tuân thủ các luật lao động, hướng dẫn cơ hội việc làm bình đẳng, bồi thường cho người lao động và luật bảo mật dữ liệu✅ Cho phép tùy chỉnh dựa trên quy định ngành, kích thước công ty và nhu cầu tuân thủ nhân sự đặc thù✅ Cung cấp định dạng có cấu trúc với hướng dẫn rõ ràng cho việc xem xét tài liệu, thu thập dữ liệu và lập kế hoạch hành động khắc phục

🧠 Bạn có biết: Theo Gallup, nhân viên không nhiệt huyết gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng $8,8 nghìn tỷ do giảm năng suất, ngày nghỉ ốm và chi phí đào tạo lại. Bằng cách kiểm toán và cải thiện các quy trình nội bộ, bạn có thể giảm chi phí đó trong tổ chức của mình và thích ứng tốt với thị trường lao động.

14 Mẫu Danh sách Kiểm tra Kiểm toán Nhân sự Tốt Nhất

Khi thông tin nhân sự được phân tán giữa các chủ đề email, bảng tính độc lập và các công cụ riêng biệt, các cuộc kiểm toán trở nên thủ công và chậm chạp. Đó chính là tình trạng phân tán công việc nhân sự.

ClickUp kết hợp tất cả các thành phần này vào một Không gian Làm việc AI tích hợp cho nhóm của bạn, nơi Danh sách Kiểm tra Kiểm toán Nhân sự, hồ sơ nhân viên, chính sách công ty và báo cáo sự cố đều có thể được lưu trữ trong cùng một Không gian Làm việc ClickUp.

Thay vì đang theo dõi tuân thủ nhân sự trong một ứng dụng và đang theo dõi tiến độ trong một ứng dụng khác, bạn có thể xem xét mọi thứ tại một nơi duy nhất.

14 mẫu ClickUp này giúp bạn đánh giá tuân thủ nhân sự và tiêu chuẩn hóa các thực hành nhân sự trong suốt vòng đời của nhân viên.

1. Mẫu Danh sách Kiểm tra Kiểm toán Nội bộ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tránh các vấn đề tuân thủ vào phút chót và duy trì sự tuân thủ với luật lao động suốt cả năm với Mẫu Danh sách Kiểm tra Kiểm toán Nội bộ của ClickUp.

Nếu mỗi lần kiểm toán nhân sự đều cảm thấy như bắt đầu từ đầu, mẫu này cung cấp cho bạn một cấu trúc có thể lặp lại. Mẫu Danh sách Kiểm tra Kiểm toán Nội bộ ClickUp giúp các nhóm nhân sự ghi lại các mục kiểm toán liên quan đến tuyển dụng, onboarding, lương thưởng, phúc lợi và chính sách nơi làm việc trong một danh sách kiểm tra duy nhất.

Phía sau hậu trường, mẫu này thêm các trạng thái tùy chỉnh cho từng bước kiểm toán, các chế độ xem cho “Tổng quan”, “Không tuân thủ” và “Cơ hội cải thiện”, cùng các Trường Tùy chỉnh cho điểm kiểm toán, mức độ nỗ lực, bằng chứng và nguyên nhân gốc rễ. Điều đó có nghĩa là bạn có thể ghi chép cách khắc phục các vấn đề phổ biến và ai là người chịu trách nhiệm cho từng bước theo dõi.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại các mục kiểm toán nhân sự liên quan đến tuyển dụng, onboarding, phúc lợi và an toàn nơi làm việc trong một danh sách kiểm tra duy nhất.

Đánh giá kết quả kiểm toán bằng các Trường Tùy chỉnh cho điểm kiểm toán, nỗ lực và rủi ro để bạn có thể ưu tiên các biện pháp khắc phục.

Ghi chép bằng chứng, nguyên nhân gốc rễ và kế hoạch hành động trực tiếp trong từng công việc thay vì sử dụng các tài liệu riêng biệt.

Sử dụng các chế độ xem chuyên dụng cho các trường hợp không tuân thủ và cải tiến để nhanh chóng nhận diện các lỗ hổng tuân thủ nhân sự.

Chuyển đổi danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự đã hoàn thành thành mẫu cho chu kỳ kiểm toán tiếp theo.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ định kỳ trên hồ sơ nhân viên, chính sách nhân sự và các thực hành nhân sự.

📖 Xem thêm: Danh sách kiểm tra tuân thủ SOX cho các nhóm Tài chính và CNTT

Davide Mameli, Quản lý Bộ phận Kinh doanh – ICM. S (Accenture), chia sẻ:

Khách hàng có thể tạo phiếu yêu cầu liên quan đến dự án, và các trưởng nhóm của chúng tôi có thể phản hồi nhanh chóng và phân công công việc. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc gửi email qua lại và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Việc onboarding khách hàng vào ClickUp cũng rất đơn giản vì công cụ này rất thân thiện với người dùng.

Khách hàng có thể tạo phiếu yêu cầu liên quan đến dự án, và các trưởng nhóm của chúng tôi có thể phản hồi nhanh chóng và phân công công việc. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc gửi email qua lại và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Việc onboarding khách hàng vào ClickUp cũng rất đơn giản vì công cụ này rất thân thiện với người dùng.

2. Mẫu Kế hoạch Kiểm toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo tuân thủ khi xử lý hồ sơ nhân viên, quy trình onboarding hoặc đào tạo an toàn lao động bằng Mẫu Kế hoạch Kiểm toán ClickUp.

Nếu các cuộc kiểm toán nhân sự của bạn bị đình trệ do dòng thời gian không rõ ràng, Mẫu Kế Hoạch Kiểm Toán ClickUp sẽ giúp bạn xác định phạm vi của từng cuộc kiểm toán nhân sự, xác định mục tiêu kiểm toán và thiết lập dòng thời gian thực tế cho việc lập kế hoạch và báo cáo.

Các nhóm nhân sự cũng có thể sử dụng mẫu này cho các đánh giá tập trung, như thực hành trả lương công bằng hoặc phân loại nhân viên.

Mẫu này đi kèm với các chế độ xem dạng danh sách đã được xây dựng sẵn, Trường Tùy chỉnh cho giai đoạn kiểm toán, mức độ ưu tiên và người chịu trách nhiệm, cùng với các mối quan hệ công việc để bạn có thể thấy cách công việc chuẩn bị, kiểm tra và báo cáo kết nối với nhau. Khi kết hợp với chế độ xem Lịch hoặc Gantt, nó trở thành một lịch trình trực tiếp, rõ ràng chỉ ra thành viên nào trong nhóm nhân sự chịu trách nhiệm cho từng mục kiểm toán.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch các hoạt động kiểm toán nhân sự từ giai đoạn kế hoạch đến theo dõi trong một dòng thời gian chia sẻ.

Giao các mục phạm vi cho các nhóm nhân sự, kiểm toán viên nội bộ hoặc đối tác bên ngoài với các ngày đáo hạn rõ ràng.

Sử dụng các phụ thuộc để đảm bảo công việc thực địa không bắt đầu trước khi tài liệu hoặc quyền truy cập sẵn sàng.

Phân loại các công việc theo giai đoạn hoặc chức năng nhân sự để xác định nơi cần tập trung nỗ lực nhiều nhất.

Tái sử dụng cấu trúc kế hoạch kiểm toán tương tự cho các cuộc kiểm toán nhân sự trong tương lai với một số điều chỉnh nhỏ.

✨ Phù hợp cho: Xây dựng dòng thời gian kiểm toán nhân sự, phân công trách nhiệm và đang theo dõi các giai đoạn kiểm toán nhân sự từ đầu đến cuối.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp kế hoạch kiểm toán của bạn với ClickUp’s Brain để chuẩn bị nhanh chóng. Trước khi bắt đầu, hãy yêu cầu AI quét các tài liệu ClickUp liên quan và các cuộc kiểm toán trước đây, sau đó soạn thảo một bản ghi nhớ lập kế hoạch nêu rõ các rủi ro tuân thủ nhân sự chính và kết quả kiểm toán trước đây. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo bạn bắt đầu mỗi cuộc kiểm toán nhân sự với bối cảnh cụ thể, thay vì bắt đầu từ trang trắng.

3. Mẫu Kiểm toán và Cải tiến Quy trình ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phát hiện các lỗ hổng, giao nhiệm vụ theo dõi và triển khai các thay đổi để nâng cao hiệu quả với Mẫu Kiểm toán và Cải tiến Quy trình ClickUp.

Nếu các nhóm nhân sự đang gặp khó khăn với các bước thủ công và các thực hành nhân sự không nhất quán, một cuộc kiểm toán cấp quy trình có thể giúp xác định nguyên nhân. Mẫu Kiểm toán và Cải tiến Quy trình ClickUp giúp bạn lập bản đồ các quy trình làm việc nhân sự, chẳng hạn như tuyển dụng, onboarding, quản lý hiệu suất và quản lý phúc lợi, sau đó xem xét từng bước để phát hiện các vấn đề về trì hoãn và chuyển giao công việc.

Mẫu này bao gồm các chế độ xem cho danh sách quy trình và dòng thời gian, cùng với các Trường Tùy chỉnh cho chủ sở hữu quy trình, mức độ rủi ro và tác động cải thiện. Khi bạn xác định các điểm nghẽn hoặc vấn đề tuân thủ, bạn có thể ngay lập tức giao các công việc khắc phục và theo dõi chúng cho đến khi hoàn thành trong cùng một Không gian Làm việc.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kiểm toán toàn bộ quy trình nhân sự, từ quy trình tuyển dụng đến phỏng vấn khi nghỉ việc, tại một nơi duy nhất.

Thẻ rủi ro và tác động cho từng bước để ưu tiên các lĩnh vực cần cải thiện trước tiên.

Chuyển đổi kết quả kiểm toán thành các công việc có thể thực hiện được với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn thay vì các ghi chú tĩnh.

Sử dụng chế độ xem dòng thời gian hoặc Gantt để xem thời gian thực tế mà các quy trình nhân sự mất bao lâu từ đầu đến cuối.

Theo dõi các cải tiến đã hoàn thành để bạn có thể chứng minh cách các sáng kiến nhân sự đã giảm thiểu lỗi và công việc làm lại.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự đang tìm cách khắc phục sự kém hiệu quả trong các quy trình lặp lại như onboarding, đánh giá hiệu suất và cập nhật phúc lợi.

📖 Xem thêm: Phần mềm Quản lý Kiểm toán Hàng đầu cho Kiểm toán Nội bộ Hiệu quả

4. Mẫu biểu mẫu kiểm toán nội bộ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang thực hiện các kiểm tra định kỳ về hồ sơ nhân viên? Hãy thử mẫu biểu mẫu kiểm toán nội bộ ClickUp.

Nếu các biểu mẫu kiểm toán nhân sự của bạn được lưu trữ trong email hoặc các tệp PDF không liên kết, việc tổng hợp kết quả sẽ mất rất nhiều thời gian. Mẫu Biểu Mẫu Kiểm Toán Nội Bộ ClickUp biến mỗi danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự thành một biểu mẫu có cấu trúc, được tích hợp trực tiếp vào các công việc và chế độ xem.

Với các Trường Tùy chỉnh và chế độ xem theo "Theo Bộ phận", "Theo Rủi ro" và "Tổng quan", các chuyên gia nhân sự có thể phân tích kết quả trên các hồ sơ nhân viên, an toàn nơi làm việc và phúc lợi nhân viên. Bạn có thể tạo báo cáo cho ban lãnh đạo cấp cao hoặc cố vấn pháp lý bằng cùng một dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch và khả năng bảo vệ trong quy trình kiểm toán nhân sự của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập bằng chứng kiểm toán nhân sự thông qua ClickUp Biểu mẫu thay vì các bảng tính phân tán.

Tiêu chuẩn hóa các trường thông tin như bộ phận, địa điểm, mức độ rủi ro và người chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp khắc phục.

Chuyển các biểu mẫu đã hoàn thành vào Danh sách công việc với các trạng thái như Đang xem xét, Đang có tiến độ và Đã đóng.

Lọc kết quả kiểm toán nhân sự theo chức năng, địa điểm hoặc mức độ rủi ro để thực hiện các biện pháp khắc phục có mục tiêu.

Xuất kết quả cho báo cáo kiểm toán mà không cần hợp nhất file thủ công.

✨ Phù hợp cho: Ghi chép kết quả kiểm toán nhân sự và chuyển đổi phản hồi từ biểu mẫu thành công việc theo dõi có thể theo dõi.

📮ClickUp Insight: Các công việc ẩn không hề vô hại. Chúng tích cực làm gián đoạn năng suất. Đúng 21% nhân viên cho biết các công việc này làm chậm tiến độ công việc của họ, và 14% gặp khó khăn trong việc duy trì tập trung. Việc chuyển đổi liên tục giữa các công việc làm phân tán sự chú ý và cản trở công việc sâu sắc, có ý nghĩa. ClickUp giúp bảo vệ sự tập trung của nhóm với các tính năng như Ưu tiên Nhiệm vụ, Chế độ Cá nhân và Phụ thuộc Nhiệm vụ. Khi các công việc quan trọng luôn được hiển thị và tổ chức gọn gàng, nhóm của bạn có thể duy trì trạng thái làm việc hiệu quả và hoàn thành công việc mà không bị phân tâm.

📖 Xem thêm: Các công cụ và phần mềm quản lý tuân thủ tốt nhất

5. Mẫu tài liệu kiểm toán doanh nghiệp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiển thị kết quả và chia sẻ với các nhà ra quyết định bằng Mẫu Tài liệu Kiểm toán Kinh doanh ClickUp.

Nếu kết quả kiểm toán liên quan đến nhân sự của bạn bị phân tán khắp các bản trình chiếu và chuỗi email, sẽ khó để nắm bắt toàn bộ bức tranh. Mẫu tài liệu kiểm toán kinh doanh ClickUp cung cấp cấu trúc tài liệu ưu tiên để tổ chức phạm vi kiểm toán và các khuyến nghị trong một nơi duy nhất.

Các phần dành cho tóm tắt, quan sát, nguyên nhân gốc rễ và kế hoạch hành động giúp dễ dàng trình bày kết quả kiểm toán nhân sự cho ban lãnh đạo cấp cao và các bên liên quan khác.

Vì mẫu nằm trong ClickUp Docs, bạn có thể gắn thẻ chủ sở hữu cho các phần cụ thể, đính kèm tệp hỗ trợ và liên kết từng đề xuất với các công việc trên danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép đối tượng, phạm vi và kết quả kiểm toán nhân sự trong một báo cáo có cấu trúc.

Thêm bình luận trực tiếp và giao công việc trực tiếp từ tài liệu để theo dõi tiến độ.

Tệp đính kèm bằng chứng như hồ sơ nhân viên đã ẩn danh hoặc bản tóm tắt chính sách để cung cấp bối cảnh.

Kết nối các đề xuất với các mục cụ thể trong Danh sách Kiểm tra Kiểm toán Nhân sự và các công việc khắc phục.

Sử dụng lại cùng một bố cục tài liệu cho các cuộc kiểm toán nhân sự hàng năm để đảm bảo báo cáo nhất quán.

✨ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo nhân sự và vận hành cần có bản ghi chép rõ ràng về kết quả kiểm toán và các hành động đã thống nhất.

👀 Thực tế thú vị: Các công ty có quy trình onboarding mạnh mẽ cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên mới lên 82%. Nhưng đây là điểm mấu chốt—chỉ 12% nhân viên cho rằng công ty của họ thực hiện onboarding tốt.

6. Mẫu Chương trình Kiểm toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định các khu vực không tuân thủ sớm và phân công các biện pháp khắc phục bằng cách sử dụng Mẫu Chương trình Kiểm toán ClickUp.

Quản lý nhiều cuộc kiểm toán trên các chức năng nhân sự khác nhau có thể trở nên phức tạp nhanh chóng. Mẫu Chương trình Kiểm toán ClickUp được thiết kế cho các nhóm cần thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ, có cấu trúc mà không cần bắt đầu từ đầu mỗi lần.

Thay vì phải ghép nối các dòng thời gian và báo cáo một cách thủ công, các nhóm nhân sự sử dụng mẫu này có thể xây dựng một quy trình kiểm toán rõ ràng, có thể lặp lại với các điểm kiểm tra và trách nhiệm được xác định rõ. Các chế độ xem như “Theo Quý” hoặc “Theo Bộ phận” giúp bạn biết được các nhóm nhân sự nào đang được kiểm toán và liệu bạn có đạt được mục tiêu bao phủ kiểm toán nội bộ hay không.

Điều này biến danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự của bạn từ một danh sách đơn lẻ thành một phần của chương trình kiểm toán liên tục.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bảo trì lịch trình tổng thể cho các cuộc kiểm toán nhân sự trong suốt cả năm.

Nhóm các cuộc kiểm toán theo chức năng nhân sự hoặc khu vực để đảm bảo phạm vi kiểm toán cân đối.

Theo dõi trạng thái hoàn thành và các mốc thời gian quan trọng cho kế hoạch và báo cáo.

Kết nối từng mục nhập chương trình với các danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự chi tiết hoặc báo cáo.

Hiển thị cho ban lãnh đạo một bảng điều khiển đơn giản về các cuộc kiểm toán sắp tới và đã hoàn thành.

✨ Phù hợp cho: Tiêu chuẩn hóa các cuộc kiểm toán nhân sự định kỳ trong các lĩnh vực tuyển dụng, tiền lương, an toàn nơi làm việc và bảo mật dữ liệu.

7. Mẫu Chính sách Kiểm toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cài đặt các nguyên tắc cơ bản về cách lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các cuộc kiểm toán bằng cách sử dụng Mẫu Chính sách Kiểm toán của ClickUp.

Nếu mỗi cuộc kiểm toán nhân sự được thực hiện theo cách khác nhau, sẽ khó đảm bảo tính nhất quán hoặc tuân thủ quy định. Mẫu Chính sách Kiểm toán ClickUp giúp bạn soạn thảo chính sách kiểm toán nêu rõ mục đích, phạm vi, vai trò, tần suất và kỳ vọng báo cáo cho các cuộc kiểm toán liên quan đến nhân sự.

Mẫu này cung cấp cho bạn một tài liệu đã được xây dựng sẵn với các phần về trách nhiệm, yêu cầu pháp lý và quy định, tiêu chuẩn tài liệu, và quy trình xử lý sự cố. Các nhóm nhân sự cũng có thể sử dụng mẫu này làm mẫu chính sách công ty, sau đó chia sẻ chính sách với các kiểm toán viên nội bộ và quản lý để xem xét và triển khai.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép cách thức lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo các cuộc kiểm toán nhân sự trên toàn tổ chức.

Xác định rõ trách nhiệm giữa bộ phận Nhân sự, kiểm toán nội bộ và ban lãnh đạo cấp cao.

Tham khảo các luật và quy định áp dụng để đảm bảo các cuộc kiểm toán luôn tuân thủ các nghĩa vụ tuân thủ.

Tập trung các quy tắc kiểm toán vào một tài liệu dễ cập nhật và chia sẻ lại.

Cung cấp một điểm tham chiếu khi đào tạo nhân viên mới hoặc kiểm toán viên trong lĩnh vực nhân sự.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự và tuân thủ xác định cấu trúc, tần suất và kỳ vọng cho các cuộc kiểm toán liên quan đến nhân sự.

📖 Xem thêm: Cách nhóm Onboarding của chúng tôi sử dụng ClickUp

🧠 Bạn có biết: Trong một cuộc dùng thử gần đây tại Anh, 90% doanh nghiệp tiếp tục áp dụng tuần làm việc 4 ngày, với nhiều doanh nghiệp cho biết lợi ích về năng suất và giữ chân nhân viên.

8. Mẫu Kiểm toán Doanh nghiệp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức các cuộc kiểm toán liên quan đến nhân sự tại các địa điểm khác nhau với Mẫu Kiểm Toán Doanh Nghiệp ClickUp.

Khi tổ chức của bạn phát triển, các thực hành nhân sự thường khác nhau giữa các nhóm, địa điểm hoặc chi nhánh. Mẫu Kiểm toán Doanh nghiệp ClickUp giúp bạn theo dõi các cuộc kiểm toán trên toàn doanh nghiệp liên quan đến nhân sự, tài chính và hoạt động, đồng thời vẫn hiển thị chính sách nhân sự, phúc lợi nhân viên và chính sách nơi làm việc theo từng địa điểm.

Mẫu này sử dụng Danh sách công việc và Bảng điều khiển để theo dõi trạng thái kiểm toán theo bộ phận và khu vực, với các Trường Tùy chỉnh cho rủi ro, người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn. Bạn có thể đính kèm các chính sách nhân sự và trích dẫn từ sổ tay nhân viên vào các công việc, giúp dễ dàng kiểm tra mức độ thực hiện các chính sách nhân sự của tổ chức trong thực tế.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thực hiện các cuộc kiểm toán đa chức năng bao gồm tuân thủ nhân sự tại nhiều địa điểm.

Theo dõi kết quả theo bộ phận hoặc khu vực để xác định những lỗ hổng lớn nhất trong lĩnh vực nhân sự.

Tệp đính kèm các chính sách địa phương, hợp đồng hoặc hồ sơ đào tạo làm bằng chứng.

Sử dụng Bảng điều khiển để trình bày cho ban lãnh đạo chế độ xem tổng quan về trạng thái kiểm toán của doanh nghiệp.

Đồng bộ hóa các cuộc kiểm toán nhân sự với các chương trình quản lý rủi ro và tuân thủ chung của doanh nghiệp.

✨ Phù hợp cho: Quản lý các cuộc kiểm toán liên quan đến nhân sự trên nhiều bộ phận, đơn vị kinh doanh hoặc địa điểm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Biến mỗi cuộc họp kiểm toán thành một bản ghi có thể tìm kiếm với ClickUp AI Notetaker. ClickUp AI Notetaker có thể tham gia các cuộc họp Zoom, Google Meet hoặc Microsoft Teams của bạn, ghi lại cuộc hội thoại và tự động tạo bản ghi chép và các mục cần thực hiện trong một tài liệu ClickUp. Thay vì phải dựa vào ai đó để ghi chú trong buổi khởi động hoặc phiên điều chỉnh kiểm toán nhân sự, bạn sẽ luôn có tài liệu nhất quán và có cấu trúc mỗi lần. Nhận ghi chú và tóm tắt tự động hóa với ClickUp AI Notetaker Đối với bộ phận Nhân sự, điều này có nghĩa là tất cả các cuộc họp kế hoạch kiểm toán hoặc báo cáo kết quả điều tra đều được tập trung tại một nơi, với các kết luận có thể ngay lập tức chuyển thành công việc. Theo thời gian, bạn sẽ xây dựng được một lịch sử có thể tìm kiếm về các quyết định, rủi ro và các biện pháp theo dõi đã thống nhất, giúp dễ dàng tham khảo trong chu kỳ kiểm toán tiếp theo.

9. Mẫu Sổ tay Nhân sự ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cập nhật chính sách theo thời gian thực, giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ với Mẫu Sổ tay Nhân sự ClickUp.

Khi nhóm của bạn phát triển, rủi ro về thông điệp không nhất quán về chính sách và kỳ vọng cũng tăng lên. Mẫu Sổ tay Nhân sự ClickUp giúp các nhóm nhân sự xây dựng một nguồn thông tin duy nhất, dễ tiếp cận và phát triển cùng với tổ chức.

Mẫu này là một tài liệu ClickUp với các phần được cấu trúc sẵn cho các chủ đề như hành vi, phúc lợi và an toàn nơi làm việc. Các nhóm nhân sự có thể tùy chỉnh các phần và cập nhật mọi thứ với các Trường Tùy chỉnh như bộ phận và quyền sở hữu chính sách. Điều này giúp dễ dàng chứng minh cho các kiểm toán viên rằng nhân viên đã có quyền truy cập vào các chính sách rõ ràng và cập nhật.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép các chính sách nhân sự về hành vi, nghỉ phép, phúc lợi và an toàn trong một cuốn sổ tay duy nhất.

Sử dụng tiêu đề lớn và mục lục để nhân viên có thể tìm thấy câu trả lời nhanh chóng.

Thêm các Trường Tùy chỉnh cho người quản lý chính sách và ngày xem xét gần nhất để luôn cập nhật.

Hợp tác với luật sư trong tài liệu để xem xét và ký duyệt.

Kết nối sổ tay từ các công việc, danh sách kiểm tra onboarding và quy trình tiêu chuẩn nhân sự (HR SOPs) để truy cập dễ dàng.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự đang tạo hoặc cập nhật sổ tay nhân viên để hỗ trợ các cuộc kiểm toán và câu hỏi hàng ngày.

10. Mẫu Quy trình Tiêu chuẩn Nhân sự (SOP) ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cho phép nhóm của bạn tham khảo một nguồn duy nhất nêu rõ chính xác những việc cần làm và thời điểm thực hiện với Mẫu Quy Trình Tiêu Chuẩn Nhân Sự ClickUp.

Nếu mỗi điều phối viên nhân sự thực hiện quy trình theo cách khác nhau, các cuộc kiểm toán sẽ chỉ ra những khoảng trống về công bằng và nhất quán. Mẫu Quy Trình Hoạt Động Tiêu Chuẩn (SOP) Nhân Sự ClickUp giúp các nhóm nhân sự ghi chép các quy trình hoạt động tiêu chuẩn cho tuyển dụng, onboarding, đánh giá hiệu suất và offboarding bằng cách sử dụng Bảng trắng trực quan và tài liệu.

Mẫu quản trị cung cấp một kho lưu trữ trung tâm nơi bạn có thể lập bản đồ từng bước, phân công trách nhiệm và liên kết với các biểu mẫu hoặc tài liệu. Nó cũng giúp các bộ phận nhân sự theo dõi lịch sử hoạt động, điều này rất quan trọng khi đánh giá tuân thủ các chính sách nhân sự và tiêu chuẩn cơ hội việc làm bình đẳng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) rõ ràng cho tuyển dụng, onboarding, chương trình phát triển và offboarding.

Sử dụng Bảng trắng ClickUp để trực quan hóa quy trình làm việc và chuyển giao công việc giữa bộ phận nhân sự, quản lý và bộ phận công nghệ thông tin.

Lưu trữ tài liệu SOP, danh sách kiểm tra và biểu mẫu trong một trung tâm SOP nhân sự duy nhất.

Đảm bảo các quy trình tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các tiêu chuẩn tốt nhất trong lĩnh vực nhân sự.

Cập nhật Quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) khi luật lao động thay đổi mà không làm mất lịch sử.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự cần các quy trình tiêu chuẩn (SOP) nhất quán và được tài liệu hóa xuyên suốt vòng đời của nhân viên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp’s Talk to Text là công cụ hỗ trợ trên desktop và trình duyệt, cho phép bạn nói và chuyển đổi lời nói thành văn bản sạch, có cấu trúc mà bạn có thể tái sử dụng trong các công việc, tài liệu hoặc tin nhắn. Công cụ AI này được thiết kế để nhanh gấp 4 lần so với gõ phím, giúp các nhà lãnh đạo nhân sự có thể ghi chú kiểm toán hoặc thay đổi chính sách trong khi xem xét bằng chứng hoặc di chuyển giữa các cuộc họp. Sử dụng giọng nói của bạn để ghi chú, tóm tắt và quan sát với tính năng "Talk to Text" của ClickUp Vì ClickUp BrainGPT tích hợp với các ứng dụng công việc và các mô hình AI hàng đầu như ChatGPT, Claude và Gemini từ một nền tảng duy nhất, bạn có thể đặt các câu hỏi tiếp theo như “Tóm tắt các vấn đề chính từ hai cuộc kiểm toán nhân sự gần đây nhất” mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Sau đó, bạn có thể dán hoặc gửi kết quả đó trực tiếp vào nhiệm vụ ClickUp hoặc tài liệu để xem xét. Đối với các nhóm nhân sự, điều này biến những khoảng thời gian nhỏ trong ngày thành công việc kiểm toán hữu ích: ClickUp BrainGPT sẽ biến những ý tưởng và quan sát sơ bộ thành văn bản sẵn sàng cho kiểm toán mà bạn có thể chia sẻ với các bên liên quan.

👀 Thực tế thú vị: Nghiên cứu cho thấy trải nghiệm onboarding tích cực kích thích sản sinh oxytocin (hormone "tin tưởng"), giúp nhân viên mới cảm thấy có kết nối và tự tin hơn.

11. Mẫu Danh sách Kiểm tra Onboarding ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đưa cấu trúc vào các quy trình thường bị bỏ qua trong quá trình phát triển nhanh chóng với Mẫu Danh sách Kiểm tra Onboarding ClickUp.

Nếu các công việc onboarding được lưu trữ trong các bảng tính và email riêng biệt, nhân viên mới có thể bỏ lỡ các bước quan trọng như đào tạo an toàn hoặc xác nhận chính sách. Mẫu Danh sách Kiểm tra Onboarding ClickUp áp dụng danh sách công việc chi tiết vào Không gian Làm việc của bạn với danh sách kiểm tra onboarding chi tiết cho từng vị trí.

Với các Trường Tùy chỉnh cho ngày bắt đầu, vai trò, người quản lý và trạng thái thiết bị, cùng với cập nhật công việc theo thời gian thực, các nhóm nhân sự có thể xem các công việc onboarding nào đã hoàn thành và những công việc nào vẫn cần được chú ý.

Điều này giúp dễ dàng đảm bảo tuân thủ các chính sách và luật bảo mật dữ liệu trong quá trình onboarding, đồng thời cung cấp cho các kiểm toán viên một bản ghi rõ ràng về những gì mỗi nhân viên mới đã hoàn thành.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng danh sách kiểm tra onboarding dựa trên vai trò, bao gồm thủ tục giấy tờ, hệ thống và đào tạo.

Theo dõi tiến độ của các bộ phận Nhân sự, Công nghệ thông tin và quản lý trong một danh sách chia sẻ.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh cho ngày bắt đầu, người quản lý, bộ phận và trạng thái hoàn thành.

Tự động hóa các lời nhắc nhở để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào đối với nhân viên mới.

Giữ lại lịch sử hoàn thành quá trình onboarding cho các cuộc kiểm toán nhân sự và đánh giá quan hệ lao động.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự đang tiêu chuẩn hóa quy trình onboarding cho các vai trò, văn phòng và nhân viên làm việc từ xa.

12. Mẫu Danh sách Kiểm tra Tuyển dụng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tiêu chuẩn hóa mọi khía cạnh của quy trình tuyển dụng, từ việc viết mô tả công việc đến việc phối hợp phỏng vấn với Mẫu Danh sách Kiểm tra Tuyển dụng ClickUp.

Theo Báo cáo Quốc gia về Tuyển dụng của Employ Recruiter, các doanh nghiệp mất trung bình 47,5 ngày để lấp đầy một vị trí trống. Dòng thời gian này kéo dài hơn nữa khi quy trình tuyển dụng thiếu cấu trúc. Mẫu Danh sách Kiểm tra Tuyển dụng ClickUp giúp các nhóm nhân sự giảm thiểu sự chậm trễ bằng cách mang lại sự rõ ràng và nhất quán cho từng bước.

Mẫu này có thể theo dõi tiến độ của từng ứng viên, phối hợp các công việc giữa các nhóm nhân sự và đảm bảo các thực hành tuyển dụng tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Với các công việc kiểm tra lý lịch và phê duyệt, nó giảm thiểu các vấn đề tuân thủ và giữ cho quy trình tuyển dụng của bạn minh bạch và có thể kiểm toán.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch và theo dõi từng bước của quy trình tuyển dụng cho mỗi vị trí trống.

Ghi chép mô tả công việc, tiêu chí sàng lọc và các giai đoạn phỏng vấn tại một nơi duy nhất.

Thêm các công việc cho việc kiểm tra lý lịch, tài liệu và phê duyệt để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Phối hợp các hoạt động tuyển dụng giữa các nhóm nhân sự và quản lý tuyển dụng.

Xây dựng quy trình tuyển dụng có thể lặp lại để hỗ trợ cơ hội việc làm bình đẳng.

✨ Phù hợp cho: Tổ chức các công việc tuyển dụng để mỗi ứng viên đều trải qua quy trình tuyển dụng tuân thủ quy định.

13. Mẫu Chính sách Công ty ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo mọi người tuân thủ hướng dẫn mới nhất bằng cách sử dụng Mẫu Chính sách Công ty của ClickUp.

Nếu các chính sách tồn tại ở các phiên bản tệp khác nhau và nhân viên mới không chắc chắn phiên bản nào là mới nhất, các cuộc kiểm toán nhân sự sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều này. Mẫu Chính sách Công ty ClickUp là một tài liệu sẵn sàng sử dụng giúp các nhóm nhân sự và chủ doanh nghiệp soạn thảo và duy trì các chính sách công ty tại một địa điểm dễ truy cập.

Các phần đã được định nghĩa sẵn giúp dễ dàng bao quát các điều khoản lao động, hành vi chấp nhận được, sử dụng công nghệ, an toàn nơi làm việc và các yêu cầu pháp lý. Bạn cũng có thể tùy chỉnh mẫu theo tổ chức của mình và chỉ định người chịu trách nhiệm chính sách để đảm bảo mọi thứ luôn được cập nhật theo quy định nhân sự.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo tài liệu chính sách công ty có cấu trúc bao quát các chủ đề quan trọng về nhân sự và môi trường làm việc.

Sử dụng trạng thái tùy chỉnh cho "Bản nháp", "Đang xem xét" và "Đã xuất bản" để theo dõi các thay đổi.

Giao trách nhiệm cho các chính sách để đảm bảo chúng luôn cập nhật với các thay đổi của luật pháp và quy định.

Kết nối các chính sách từ danh sách kiểm tra onboarding và quy trình tiêu chuẩn nhân sự (HR SOPs) để dễ dàng tra cứu.

Cung cấp một nguồn thông tin duy nhất hỗ trợ các cuộc kiểm toán nhân sự và tăng cường sự tham gia của nhân viên.

✨ Phù hợp cho: Các bộ phận nhân sự đang xây dựng hoặc hợp nhất các chính sách công ty thành một nguồn tài liệu dễ truy cập và có thể kiểm toán.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng nhật ký kiểm toán để nâng cao bảo mật và tuân thủ

14. Mẫu Sổ tay Nhân viên, Chính sách & Quy trình của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Dễ dàng cập nhật chính sách khi luật lao động thay đổi với mẫu Sổ tay Nhân viên, Chính sách & Quy trình của ClickUp.

Mẫu Sổ tay Nhân viên, Chính sách & Quy trình của ClickUp giúp các nhóm nhân sự xây dựng một tài liệu toàn diện bao quát mọi khía cạnh từ chính sách lương thưởng, nghỉ phép đến kỳ vọng về hành vi và an toàn nơi làm việc.

Mẫu này hỗ trợ các trạng thái tùy chỉnh, Trường Tùy chỉnh và nhiều chế độ xem, giúp bạn phân loại tài liệu và kết nối tài liệu với danh sách công việc, biểu đồ Gantt và chế độ xem khối lượng công việc.

Điều này giúp tập hợp tất cả các chính sách và quy trình nhân sự của tổ chức vào một nơi có cấu trúc rõ ràng, đồng thời cho phép bạn linh hoạt sử dụng ClickUp AI để cải thiện nội dung.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lưu trữ sổ tay nhân viên, chính sách và quy trình nhân sự trong một trung tâm tài liệu thống nhất.

Sử dụng trạng thái và trường tùy chỉnh để quản lý bản nháp, cập nhật và quyền sở hữu.

Cung cấp cho nhân viên hướng dẫn nhất quán về phúc lợi, hành vi và an toàn nơi làm việc.

Hỗ trợ kiểm toán nhân sự bằng cách trình bày một thư viện chính sách đầy đủ và được tổ chức khoa học.

Kết nối tài liệu với các công việc và bảng điều khiển để tăng cường khả năng hiển thị và thực hiện.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự đang xây dựng một thư viện toàn diện về chính sách và quy trình hỗ trợ cả các câu hỏi hàng ngày và các cuộc kiểm toán nhân sự chính thức.

Mẹo chuyên nghiệp: Hãy để các Trợ lý AI của ClickUp theo dõi danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự của bạn. Cài đặt các Trợ lý AI của ClickUp để theo dõi các danh sách chứa các mục danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự, các công việc onboarding hoặc các cập nhật chính sách. Bạn có thể yêu cầu nhân viên đánh dấu các công việc có trường thông tin bắt buộc (như phân loại nhân viên hoặc ngày xem xét chính sách) bị thiếu hoặc quá hạn, đồng thời tạo công việc nhắc nhở cho nhóm nhân sự. Điều này giúp giảm bớt các kiểm tra thủ công và đảm bảo quy trình kiểm toán nhân sự diễn ra kịp thời.

👀 Thú vị: Các nhà tâm lý học hành vi cho biết thói quen được hình thành trong khoảng 66 ngày. Điều này có nghĩa là giai đoạn onboarding chính là thời điểm hình thành thói quen công việc lâu dài.

Tất cả những gì bạn cần là một mẫu ClickUp tốt cho các cuộc kiểm toán của bạn.

Nếu không có danh sách kiểm tra kiểm toán nhân sự có cấu trúc, ngay cả các chuyên gia nhân sự có kinh nghiệm cũng có thể bỏ qua các bước quan trọng hoặc không ghi chép chúng một cách chính xác. Các mẫu cung cấp cho bộ phận nhân sự của bạn một cách thức nhất quán để đánh giá các thực hành nhân sự, hồ sơ của nhân viên và nhà thầu độc lập, cũng như các chính sách của công ty.

Nhưng ClickUp không chỉ dừng lại ở các tài liệu tĩnh.

Với các mẫu và tính năng nhân sự của ClickUp trong một không gian làm việc AI tích hợp, các nhóm nhân sự có thể thực hiện kiểm toán và theo dõi tiến độ mà không cần chuyển đổi công cụ.

Điều này giúp quá trình kiểm toán nhân sự diễn ra suôn sẻ hơn, góp phần giữ chân nhân viên và đánh giá toàn diện các chính sách tuân thủ nhân sự của bạn. Sẵn sàng đi trước một bước trong việc giải quyết các vấn đề tuân thủ? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

Kiểm toán nhân sự là quá trình đánh giá toàn diện và có hệ thống các chính sách, quy trình, tài liệu và hệ thống nhân sự của tổ chức. Quá trình này thường bao gồm các lĩnh vực chính như tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên mới, quản lý lương, hồ sơ nhân viên, tuân thủ luật lao động và bảo mật dữ liệu, phúc lợi nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc và chính sách công ty. Mục tiêu chính là xác định các lỗ hổng tuân thủ, tối ưu hóa quy trình nhân sự và đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tuân thủ các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn tốt nhất của ngành. Bằng cách thực hiện kiểm toán nhân sự, các tổ chức có thể chủ động giải quyết rủi ro, nâng cao hiệu quả và tạo ra một môi trường làm việc tuân thủ và hỗ trợ.

Năm danh sách kiểm tra kiểm toán thường được sử dụng trong kiểm toán nhân sự tập trung vào các khía cạnh quan trọng nhất của quản lý nhân sự. Những khía cạnh này bao gồm: tuân thủ luật lao động và việc làm, thực hành lưu trữ hồ sơ và tài liệu, quy trình tuyển dụng và lựa chọn, quản lý lương thưởng và phúc lợi, quản lý hiệu suất, cùng với quan hệ lao động. Mỗi danh sách kiểm tra đóng vai trò như một hướng dẫn có cấu trúc để đảm bảo các thực hành nhân sự nhất quán, công bằng và tuân thủ pháp luật, giúp tổ chức duy trì tiêu chuẩn cao và giảm thiểu vấn đề pháp lý hoặc vận hành.

Trong quá trình kiểm toán nhân sự, việc đặt ra các câu hỏi nhằm đánh giá hiệu quả và tuân thủ của các quy trình nhân sự là rất quan trọng. Các câu hỏi điển hình bao gồm: Tất cả hồ sơ nhân viên có được hoàn thành và cập nhật không? Các quy trình tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng có được ghi chép đầy đủ và tuân thủ nhất quán không? Tổ chức có tuân thủ đầy đủ các quy định về lao động và bảo mật dữ liệu cá nhân không? Việc quản lý lương thưởng và phúc lợi có được thực hiện công bằng và nhất quán trên toàn bộ nhân viên không? Các đánh giá hiệu suất có được thực hiện định kỳ và được ghi chép đầy đủ không? Những câu hỏi này giúp phát hiện các lỗ hổng hoặc rủi ro trong hoạt động nhân sự và đảm bảo tổ chức duy trì tuân thủ và hiệu quả.

Một danh sách kiểm tra trong lĩnh vực nhân sự là công cụ có cấu trúc được thiết kế để giúp các chuyên gia nhân sự kiểm tra và xác minh một cách có hệ thống rằng tất cả các công việc, tài liệu và quy trình cần thiết đều được thực hiện và tuân thủ các quy định. Nó hoạt động như một hướng dẫn từng bước để đảm bảo không có gì bị bỏ sót trong quá trình kiểm toán hoặc các hoạt động nhân sự thường xuyên. Bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra, các tổ chức có thể thúc đẩy tính nhất quán, duy trì tuân thủ pháp lý và tiêu chuẩn hóa các quy trình nhân sự, từ đó hỗ trợ một chức năng nhân sự tổ chức và hiệu quả hơn.