Cách các nhà quản lý dự án có thể sử dụng ClickUp SyncUp để đồng bộ hóa các dự án liên chức năng

Với lượng công nghệ được phát triển để cải thiện giao tiếp, việc hợp tác đa chức năng lẽ ra phải dễ dàng hơn bao giờ hết.

Liên hệ với đồng nghiệp của bạn trên Slack

Chia sẻ tệp và tài liệu qua Google Drive

Giao công việc trong công cụ quản lý dự án

Nhưng bạn thấy đấy: tất cả các công cụ này đều không kết nối với nhau.

Các nhà quản lý dự án đang phải vất vả để theo dõi các cuộc hội thoại diễn ra trên nhiều công cụ khác nhau. Không ai có chế độ xem tổng quan về những quyết định đã được đưa ra.

Nếu có cách nào đó để đưa các cuộc họp, quyết định và các mục hành động vào một nơi kết nối duy nhất – ngay tại nơi công việc diễn ra? Giải pháp: ClickUp SyncUps, công cụ tiết kiệm thời gian của bạn.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các nhà quản lý dự án cách sử dụng ClickUp SyncUp để đồng bộ hóa các dự án đa chức năng.

ClickUp SyncUp là gì và nó mang lại lợi ích gì cho các nhà quản lý dự án?

Tổ chức cuộc họp ngay lập tức trong không gian làm việc ClickUp của bạn với ClickUp SyncUp.

ClickUp SyncUp là tính năng cuộc họp video và âm thanh được tích hợp trực tiếp trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Tính năng này cho phép bạn thực hiện cuộc gọi cá nhân hoặc nhóm với nhóm của mình và kết nối các cuộc thảo luận với các công việc và tài liệu thực tế mà không làm mất bối cảnh.

SyncUps là một phần của ClickUp Trò chuyện và cung cấp đầy đủ các tính năng, bao gồm chia sẻ màn hình, ghi âm cuộc gọi và tóm tắt do AI tạo ra sau mỗi cuộc gọi được ghi âm.

Đối với các nhà quản lý dự án đang tìm kiếm phần mềm quản lý dự án phù hợp để thực hiện các cuộc họp đồng bộ đa chức năng một cách đồng bộ và có thể theo dõi, SyncUp trở thành cầu nối giữa giao tiếp và thực thi.

Các tính năng chính của ClickUp Sync Up mà các nhà quản lý dự án sẽ yêu thích

Vậy điều gì khiến SyncUps khác biệt so với các ứng dụng họp trực tuyến và giao tiếp nhóm như Zoom hoặc Microsoft Teams? Tại sao việc tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc lại là lợi thế cho các nhà quản lý dự án? Hãy cùng tìm hiểu.

Khả năng tham chiếu và liên kết với các công việc trong quá trình SyncUps

Các nhà quản lý dự án có thể liên kết các cuộc thảo luận SyncUp với các nhiệm vụ ClickUp theo thời gian thực, giúp theo dõi tiến độ và tổ chức công việc dễ dàng hơn.

Mỗi cuộc thảo luận vẫn giữ được tính khả thi, và các thành viên trong nhóm có cái nhìn rõ ràng hơn về những việc cần làm. Bất kỳ ai có quyền truy cập vào Kênh hoặc ClickUp Chat (nơi diễn ra SyncUp) đều có thể xem tất cả các công việc liên quan bằng cách di chuột qua tin nhắn SyncUp.

❌ Khi các cuộc họp và công việc được tổ chức trên các nền tảng trò chuyện riêng biệt, các mục cụ thể và việc theo dõi có thể bị mất hoặc trì hoãn.

✅ Với SyncUp, công việc và cuộc họp của bạn diễn ra tại cùng một nơi. Các quyết định được chuyển đổi thành công việc ngay lập tức để đảm bảo quá trình thực hiện dự án diễn ra suôn sẻ.

🎥 Xem video này để biết cách tự động hóa ghi chú cuộc họp + Công việc với ClickUp.

📮 ClickUp Insight: Khoảng 41% chuyên gia ưa chuộng tin nhắn tức thì cho giao tiếp nhóm. Mặc dù nó mang lại trao đổi nhanh chóng và hiệu quả, nhưng tin nhắn thường được phân tán trên nhiều kênh, chủ đề tin nhắn hoặc tin nhắn trực tiếp, khiến việc truy xuất thông tin sau này trở nên khó khăn. Với giải pháp tích hợp như ClickUp Chat, các cuộc trò chuyện của bạn sẽ được liên kết với các dự án và công việc cụ thể, giúp các cuộc hội thoại luôn có ngữ cảnh và dễ dàng truy cập.

Tích hợp sẵn ghi âm và chuyển đổi văn bản

Các buổi SyncUps được ghi lại sẽ được lưu trữ trong Clips Hub, và bạn có thể chia sẻ liên kết ghi âm với bất kỳ ai để có cái nhìn tổng quan nhanh chóng.

Chế độ xem lại các phiên ClickUp SyncUps đã ghi lại trong Clips Hub

Tóm tắt AI và các mục hành động

Bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt toàn diện do AI tạo ra, mà bạn có thể thêm vào một tài liệu chỉ với một cú nhấp chuột.

Chia sẻ tài liệu với bất kỳ ai không thể tham dự cuộc họp, để họ có thể nắm bắt nhanh chóng các mục quan trọng mà không cần phải xem toàn bộ buổi SyncUp.

Nhận tóm tắt nhanh các mục cần thực hiện sau cuộc họp

Nếu bạn có một nhóm đa ngôn ngữ hoặc phân tán trên toàn cầu, việc sử dụng ClickUp Brain cho phép bất kỳ ai cũng có thể dịch các ghi chú của cuộc họp sang ngôn ngữ mà họ hiểu mà không cần phụ thuộc vào người khác.

ClickUp Brain cũng có thể chuyển đổi các mục được xác định trong cuộc họp thành các công việc có thể theo dõi.

Tức là, nếu Tom được yêu cầu hoàn thành tài liệu API trước thứ Năm, ClickUp Brain có thể tạo một công việc với hạn chót đó và tự động giao cho Tom.

Điều này đặc biệt hữu ích cho việc quản lý công việc khi bạn phải di chuyển từ cuộc họp này sang cuộc họp khác và không thể ghi chép chi tiết từng cuộc họp một cách thực tế.

Chia sẻ màn hình và hợp tác tài liệu

Hãy tưởng tượng: Bạn đang tổ chức một buổi SyncUp đa chức năng. Bạn mở bản đồ lộ trình triển khai, chia sẻ màn hình và mở tài liệu để chỉnh sửa cộng tác.

Mọi nhóm tham gia SyncUp đều có thể tham gia ngay lập tức. Bộ phận Marketing tinh chỉnh các ghi chú về thông điệp, bộ phận Kỹ thuật chỉ ra các rào cản trực tiếp trong tài liệu, và bộ phận Thiết kế cập nhật các cột mốc của tài sản theo thời gian thực.

Sau cuộc họp, bạn không cần phải thu thập phản hồi từ các kênh hoặc nhóm khác nhau. Bạn sẽ ra về với một kế hoạch thống nhất.

Tích hợp với quy trình làm việc của ClickUp

SyncUp được tích hợp hoàn toàn với quy trình làm việc của ClickUp. Các mục có thể thực hiện được mà bạn thảo luận trong các cuộc họp này sẽ được chuyển đổi thành các công việc có thời hạn (giúp theo dõi hiệu suất tốt hơn). Bạn có thể cài đặt các tự động hóa ClickUp dựa trên các điều kiện để gửi nhắc nhở khi thời hạn sắp đến hoặc đăng bình luận trong công việc khi trạng thái thay đổi.

Chuyển đổi tính năng tự động hóa cần thiết hoặc tùy chỉnh quy tắc dựa trên AI theo quy trình làm việc của bạn.

Ví dụ, khi đến ngày đáo hạn → để lại bình luận cho người được giao nhiệm vụ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Super Agents để tự động hóa các công việc quản lý dự án thường xuyên như tạo báo cáo dự án hàng ngày, tổng hợp cập nhật từ cuộc họp đứng của nhóm và trả lời ngay lập tức các câu hỏi thường gặp trong kênh trò chuyện. Tạo các Trợ lý AI tùy chỉnh với các hướng dẫn đã được cấu hình sẵn hoặc tùy chỉnh thông qua ClickUp Super Agents.

👀 Bạn có biết? Theo nghiên cứu của ClickUp, 40% chuyên gia muốn theo dõi các mục hành động ngay sau mỗi cuộc họp. Tuy nhiên, với các kênh giao tiếp được chia thành email (42%) và tin nhắn tức thì (41%), các mục này thường bị phân tán khắp nơi trong môi trường làm việc.

Cách các nhà quản lý dự án có thể sử dụng SyncUp cho các cuộc họp liên chức năng?

Hợp tác đa chức năng không phải là không có thách thức. Nếu bạn sẵn sàng giải quyết chúng, chúng tôi có giải pháp cho bạn.

Sử dụng nền tảng quản lý dự án ClickUp để quản lý và tổ chức giao tiếp, dữ liệu dự án, tài liệu, công việc và kết quả dự án tại một nơi duy nhất, giúp thực hiện dự án một cách trơn tru.

Tổ chức cuộc họp, liên kết các cuộc thảo luận với công việc thực tế và chuyển đổi quyết định thành các công việc có thể theo dõi. Tất cả điều này từ một Không gian Làm việc duy nhất.

SyncUp được tích hợp trong không gian làm việc này, do đó mọi cuộc hội thoại liên chức năng đều được kết nối với dự án mà nó nhằm thúc đẩy.

Xây dựng không gian làm việc kết nối với phần mềm quản lý dự án ClickUp.

Dưới đây là cách các nhà quản lý dự án có thể sử dụng ClickUp SyncUp để đồng bộ hóa dự án đa chức năng và quản lý công việc.

1. Đặt mục tiêu rõ ràng cho cuộc họp

Trước khi lên lịch cho một cuộc họp liên chức năng, hãy xác định rõ mục tiêu của cuộc họp. Đó có thể là:

Đồng bộ hóa ưu tiên sprint

Hoàn thiện báo cáo trạng thái dự án

Xem xét lộ trình sản phẩm

Giải quyết điểm nghẽn giữa bộ phận kỹ thuật và thiết kế

Hoàn thiện các cột mốc quan trọng của dự án

Dù nội dung cuộc họp là gì, hãy đảm bảo gửi nó trước khi cuộc họp diễn ra.

Mẹo bổ sung: Cho phép các thành viên trong nhóm có quyền từ chối tham gia nếu dự án không liên quan đến công việc của họ.

Sử dụng ClickUp Docs để viết lịch trình cuộc họp. Bao gồm các điểm thảo luận và kết quả mong đợi. Các thành viên trong nhóm có thể chuẩn bị câu hỏi và truy vấn của mình trước đó.

Nếu bạn thiếu thời gian, hãy kết hợp tài liệu + ClickUp Brain để tạo ra một lịch trình cuộc họp có cấu trúc ngay lập tức. ClickUp Brain có thể liệt kê các chủ đề, đề xuất câu hỏi và giúp hoàn thiện mục tiêu để bạn có thể tham gia cuộc họp một cách chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tạo lịch trình cuộc họp nhanh chóng với bộ tài liệu ClickUp Docs + Brain.

Vì các tài liệu (Docs) có thể chỉnh sửa hoàn toàn, bạn có thể nhúng bảng, bảng tính, bảng điều khiển hoặc liên kết tham chiếu để cung cấp thêm bối cảnh. Điều này giúp người tham gia có một điểm khởi đầu rõ ràng trước khi SyncUp bắt đầu.

2. Tạo kênh Trò chuyện chuyên dụng

ClickUp loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều công cụ giao tiếp khác nhau với ClickUp Trò chuyện. Đây là một nền tảng thống nhất tập trung tất cả giao tiếp của nhóm trong các chủ đề, kênh và tin nhắn riêng tư (DM).

Ghi chú: SyncUp là một phần của ClickUp Trò chuyện và chỉ có thể sử dụng khi bạn kích hoạt Trò chuyện.

Giao tiếp với nhóm thông qua các chủ đề trò chuyện và kênh trong ClickUp Chat

Sau đó, tạo một kênh riêng biệt trong ClickUp Chat cho dự án đa chức năng của bạn. Kênh này sẽ đóng vai trò là trung tâm hợp tác cho đội ngũ, giúp tất cả thành viên trong nhóm luôn cập nhật và đồng bộ với các cuộc thảo luận, công việc, tệp tin, tài liệu, dòng thời gian dự án và các cuộc gọi SyncUp liên quan đến dự án.

Lợi ích của điều này là gì? Nó giúp tránh việc chuyển đổi ngữ cảnh khi tham gia cuộc họp.

Bạn cũng có thể mời các bên liên quan bên ngoài tham gia SyncUp. Chỉ cần đảm bảo họ có quyền truy cập vào kênh trò chuyện.

👀 Bạn có biết? Gần 84% lãnh đạo marketing gặp phải tình trạng hợp tác kém hiệu quả — quá nhiều cuộc họp, quyết định không rõ ràng và yêu cầu dự án bị trì hoãn, điều này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của dự án. Mặc dù có nhiều nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng này, việc tập trung hợp tác và công việc của nhóm vào một nền tảng duy nhất có thể giảm đáng kể gánh nặng phối hợp và giúp các nhóm tiếp tục tiến triển mà không cần điều chỉnh liên tục.

3. Bắt đầu một SyncUp ngay lập tức

Nhấp vào biểu tượng điện thoại ở góc trên bên phải của kênh Trò chuyện để khởi chạy SyncUp. Ngay khi bạn khởi chạy SyncUp, một tin nhắn sẽ được đăng trong kênh cho phép người khác tham gia. Chuyển đổi cài đặt micro và camera để chuẩn bị cho cuộc họp.

Bạn thậm chí có thể ghi lại nội dung âm thanh và video để tham khảo sau này.

Bắt đầu một SyncUp bất cứ lúc nào, không cần xác nhận lịch – lý tưởng cho các cuộc gọi điều phối nhanh chóng.

📮 ClickUp Insight: Hơn một nửa số người được khảo sát sử dụng ba ứng dụng trở lên mỗi ngày, phải đối mặt với " sự bùng nổ ứng dụng " và quy trình làm việc phân tán. Mặc dù có thể cảm thấy hiệu quả và bận rộn, nhưng bối cảnh của bạn đơn giản là bị lạc giữa các ứng dụng, chưa kể đến sự mệt mỏi từ việc gõ phím. ClickUpBrainGPT gắn kết mọi thứ lại với nhau: chỉ cần nói một lần, các cập nhật, công việc và ghi chú của bạn sẽ xuất hiện chính xác nơi chúng thuộc về trong ClickUp. Không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, không còn hỗn loạn—chỉ còn lại năng suất liền mạch và tập trung.

4. Sử dụng chia sẻ màn hình cho các buổi đánh giá hợp tác

Chia sẻ màn hình (tab, cửa sổ hoặc toàn bộ màn hình) trong quá trình SyncUp để xem xét tài liệu dự án hoặc trình diễn một quy trình làm việc cụ thể.

Chức năng chia sẻ màn hình cho phép nhóm của bạn hợp tác trực tuyến. Điều này giúp dễ dàng lấp đầy khoảng trống kiến thức và tạo sự rõ ràng, những điều vốn khó truyền đạt bằng cách khác.

Điều này giúp tăng cường hợp tác trong môi trường làm việc bằng cách cung cấp một tham chiếu trực quan chung cho tất cả thành viên trong nhóm. Đồng nghiệp của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều này — mọi người sẽ rời đi với sự đồng thuận, các mục và công việc được phân công rõ ràng cho từng người.

5. Hợp tác với một trí tuệ nhân tạo hiểu công việc của bạn

ClickUp Brain hoạt động như không gian làm việc AI chuyên dụng của bạn. Nó thu thập thông tin từ các công việc, tài liệu, Spaces, cơ sở kiến thức và các ứng dụng kết nối của bạn.

Bạn không đang sử dụng một công cụ AI độc lập. Bạn đang thực hiện công việc với trí tuệ bối cảnh có khả năng hiểu rõ dự án của bạn, nhóm của bạn và lịch sử làm việc của bạn.

Bạn cũng có thể lựa chọn trí tuệ phù hợp với từng tình huống. Ví dụ, từ nhiều mô hình AI, hãy sử dụng:

Claude : Cho các câu chuyện chiến lược và lập luận dài.

ChatGPT : Để hoàn thiện nội dung và giao tiếp với khách hàng.

Gemini: Dành cho nghiên cứu, phân tích dữ liệu phức tạp và phân tích kỹ thuật chi tiết.

Với tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp Nâng cao, bạn có thể truy cập thông tin từ bất kỳ đâu trong không gian làm việc của mình: công việc, tài liệu, tệp tin, bình luận, các phiên SyncUp đã ghi lại, và thậm chí các nguồn bên ngoài như Google Drive, GitHub, SharePoint và mạng internet rộng lớn.

Cần cập nhật phụ thuộc từ sprint trước? Tệp thiết kế được tham chiếu cách đây hai tuần? Cảnh báo rủi ro được đề cập trong cuộc hội thoại? ClickUp Brain sẽ hiển thị thông tin đó trong vài giây.

Lớp tìm kiếm web tích hợp cho phép bạn thu thập dữ liệu thị trường, so sánh các thực hành tốt nhất, nghiên cứu các xu hướng mới nổi hoặc xác minh các giả định.

Thay vì phải đối phó với sự phức tạp của AI, ClickUp Brain trở thành lớp AI duy nhất xuyên suốt toàn bộ quy trình làm việc của dự án.

Những giới hạn phổ biến và giải pháp thay thế

Tính năng đồng bộ tức thì của ClickUp SyncUp giúp cải thiện giao tiếp hợp tác. Tuy nhiên, nó có một số giới hạn mà bạn cần lưu ý. Bao gồm:

Sức chứa giới hạn

Thách thức: ClickUp SyncUps hỗ trợ hợp tác đa chức năng cho tối đa 200 người tham gia trong một cuộc gọi, với 24 người có thể nói cùng lúc.

Có các giới hạn dựa trên vai trò về việc ai có thể khởi tạo một SyncUp trong một kênh. Thời lượng tối đa cho một SyncUp là 10 giờ, điều này không nên là yếu tố giới hạn; nếu có, bạn luôn có thể khởi tạo một SyncUp mới ngay lập tức.

✅ Giải pháp tạm thời: Đối với các cuộc họp liên chức năng có hơn 200 người tham gia, hãy tổ chức các phiên SyncUps song song cho các bộ phận khác nhau và chia sẻ bản ghi âm sau đó.

Giới hạn thông báo

Thách thức: Người dùng đôi khi không nhận được thông báo ngay lập tức về các cuộc gọi SyncUp đến, dẫn đến việc bỏ lỡ các cuộc họp.

✅ Giải pháp tạm thời: Yêu cầu các thành viên trong nhóm bật thông báo trên desktop và thiết bị di động cho các kênh ClickUp Chat nơi tổ chức các buổi SyncUp quan trọng. Đăng một lời nhắc nhở nhanh trong kênh vài phút trước khi bắt đầu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đối với các thành viên trong nhóm sử dụng thiết bị di động, hãy đảm bảo ứng dụng ClickUp đã được cấp quyền truy cập thông báo, micro và camera. Tính năng Mobile SyncUps cho phép người dùng tham gia cuộc gọi và theo dõi cuộc thảo luận mọi lúc mọi nơi.

Không có phòng họp riêng

Thách thức: Một số công cụ cuộc họp trực tuyến, như Zoho Meetings, cho phép bạn tạo các phòng họp nhỏ để thảo luận về các chủ đề cụ thể trước khi quay lại cuộc họp chung.

✅ Giải pháp tạm thời: Bắt đầu các phiên SyncUps riêng biệt trong các kênh trò chuyện khác nhau cho các cuộc thảo luận của các nhóm nhỏ.

Ví dụ, nếu cuộc họp ra mắt sản phẩm của bạn cần bộ phận kỹ thuật và thiết kế thảo luận chi tiết kỹ thuật riêng biệt, họ có thể tham gia kênh bộ phận của mình để thực hiện một SyncUp nhanh chóng, sau đó quay lại kênh dự án chính.

Một lựa chọn khác là lên lịch các cuộc thảo luận phụ này dưới dạng các SyncUps riêng biệt trước hoặc sau cuộc họp đa chức năng chính.

Yêu cầu ghi âm cho việc chuyển đổi thành văn bản

Thách thức: Chỉ các phiên họp SyncUps được ghi âm mới được lưu trữ trong Clips Hub và có thể được chuyển đổi thành văn bản hoặc tóm tắt bởi ClickUp Brain. Hãy nhớ nhấn nút ghi âm ngay từ đầu mỗi cuộc họp.

✅ Giải pháp tạm thời: Làm cho việc ghi âm trở thành thói quen mặc định cho tất cả các cuộc họp liên chức năng quan trọng. Chỉ định ai đó (hoặc chính bạn) để bắt đầu ghi âm ngay từ đầu mỗi cuộc họp SyncUp.

Giới hạn lưu trữ bản ghi

Thách thức: Người dùng kế hoạch miễn phí chỉ được cung cấp giới hạn dung lượng lưu trữ cho các bản ghi SyncUp, điều này có thể nhanh chóng hết dung lượng nếu bạn tổ chức các cuộc họp liên chức năng thường xuyên.

✅ Giải pháp thay thế: Nâng cấp. Nếu không, hãy ưu tiên ghi lại các cuộc họp quan trọng và xóa các bản ghi cũ không còn liên quan. Bạn cũng có thể tải xuống các bản ghi quan trọng sang hệ thống lưu trữ ngoài và xóa chúng khỏi ClickUp để giải phóng không gian.

👀 Bạn có biết? Gần 83% các công ty tiên tiến về công nghệ tận dụng sức mạnh của các nhóm đa chức năng để duy trì sự linh hoạt và giữ vững lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, phần lớn các công ty này gặp khó khăn trong việc khai thác đúng nguồn lực để thực hiện điều đó.

Mẹo để tối ưu hóa SyncUp trong các dự án liên chức năng

Dưới đây là một số mẹo thực tiễn giúp các nhà quản lý dự án tận dụng tối đa SyncUps thay vì biến chúng thành một nền tảng trò chuyện thông thường:

Sử dụng cập nhật không đồng bộ : Sử dụng SyncUps một cách tiết kiệm cho các cuộc thảo luận thực sự cần ý kiến đóng góp thời gian thực từ nhiều bộ phận. Hãy nhớ rằng, bạn không cần một cuộc họp (mất thời gian của nhóm) để truyền đạt những gì có thể dễ dàng được gửi qua tin nhắn hoặc ghi lại dưới dạng : Sử dụng SyncUps một cách tiết kiệm cho các cuộc thảo luận thực sự cần ý kiến đóng góp thời gian thực từ nhiều bộ phận. Hãy nhớ rằng, bạn không cần một cuộc họp (mất thời gian của nhóm) để truyền đạt những gì có thể dễ dàng được gửi qua tin nhắn hoặc ghi lại dưới dạng ClickUp Clip

Tạo mẫu lịch trình có thể tái sử dụng: Chuẩn hóa cấu trúc cuộc họp để bao quát các rào cản, quyết định cần thiết, cập nhật tiến độ và các bước tiếp theo, giúp cuộc thảo luận tập trung. Công cụ quản lý dự án phù hợp như ClickUp cung cấp các mẫu có thể tái sử dụng để chuẩn hóa việc thu thập thông tin.

Sử dụng Brain để chuẩn bị trước cuộc họp : Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt hoạt động gần đây của các công việc hoặc liệt kê các mục chưa hoàn thành trước cuộc họp SyncUp. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhanh chóng về tình hình hiện tại.

Gắn thẻ bộ phận trong các công việc liên kết : Sử dụng Trường Tùy chỉnh hoặc thẻ theo bộ phận (khi liên kết công việc) để dễ dàng theo dõi các phụ thuộc công việc đa chức năng, từ đó cải thiện kết quả dự án.

Sử dụng Clips cho các buổi demo không đồng bộ: Nếu bạn cần trình bày cách thức hoạt động của một tính năng hoặc hướng dẫn quy trình, hãy ghi lại một Clip và chia sẻ trong kênh. Các thành viên trong nhóm có thể xem video vào thời gian thuận tiện và để lại bình luận có dấu thời gian kèm theo câu hỏi.

Tối ưu hóa việc đồng bộ hóa dự án đa chức năng với ClickUp SyncUp

Các dự án liên chức năng đòi hỏi một môi trường hợp tác nơi các nhóm không phải chạy theo các cập nhật và gặp khó khăn trong việc tìm điểm chung.

Với quá nhiều yếu tố thay đổi giữa các bộ phận, việc theo dõi tiến độ và các rào cản trở nên khó khăn đối với các nhà quản lý dự án của bạn.

Giao tiếp hợp tác thông qua SyncUps giúp các bên liên quan kết nối với nhau mà không cần phải lên lịch cuộc họp hay chờ xác nhận.

Vì chúng được tích hợp trực tiếp vào phần mềm quản lý dự án của bạn, bạn có thể biến mỗi cuộc họp thành một mục cụ thể và theo dõi nó từng phút.

Sẵn sàng bắt đầu với SyncUps? Đăng ký miễn phí trên ClickUp.

Câu hỏi thường gặp

Không, ClickUp SyncUp được thiết kế riêng để tổ chức các cuộc họp âm thanh và video tức thì ngay trong không gian làm việc ClickUp. Bằng cách kết nối các cuộc họp với các công việc, tài liệu và công việc của bạn, bạn loại bỏ tình trạng thông tin lan man có thể phát sinh.

Lên đến 200 người có thể tham gia một cuộc họp SyncUp, và 24 người có thể nói chuyện cùng lúc.

Đúng vậy, các bên liên quan bên ngoài có quyền truy cập vào các kênh có thể tham gia SyncUp thông qua liên kết mời.

Không hoàn toàn. SyncUp hoạt động tốt nhất cho các cuộc thảo luận cần hợp tác và ra quyết định theo thời gian thực. Đối với các bản cập nhật trạng thái định kỳ và báo cáo tiến độ dự án tổng thể, email hoặc (thậm chí tốt hơn) ClickUp Chat và bình luận công việc sẽ hiệu quả hơn.

ClickUp Brain có thể tạo ra bản tóm tắt cuộc họp từ các bản ghi âm SyncUp và chuyển các mục hành động thành các công việc có thể theo dõi. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân công các công việc cho đúng người và đặt thời hạn như đã thảo luận trong cuộc họp.