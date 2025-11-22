Mẫu sổ tay Evernote miễn phí cho năng suất và suy ngẫm

Thời gian là tiền bạc, người ta thường nói. Tuy nhiên, trong nhịp sống hối hả hàng ngày, thời gian thường là điều chúng ta không dành đủ sự quan tâm.

Các nghiên cứu cho thấy 68% người cảm thấy họ không có đủ sự tập trung không bị gián đoạn trong ngày. Những yếu tố gây xao nhãng kéo sự chú ý của họ theo nhiều hướng khác nhau, khiến ngay cả những công việc nhỏ cũng kéo dài lâu hơn mức cần thiết.

Đối với nhiều người, việc ghi chép nhật ký là giải pháp cho một ngày tràn ngập thông báo, công việc và trách nhiệm không ngừng. Nhưng bạn không cần phải bắt đầu nhật ký từ đầu.

Mẫu sổ tay Evernote là một mẫu đã được định dạng sẵn như sổ tay kỹ thuật số của riêng bạn. Nó cung cấp không gian cho suy nghĩ, nhật ký hàng ngày, công việc hoặc suy ngẫm về cuộc sống của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các mẫu sổ tay Evernote hàng đầu dành cho những ai muốn viết một cách rõ ràng hơn.

Mẫu sổ tay Evernote là gì?

Mẫu sổ tay trong Evernote là một trang đã được thiết kế sẵn, cung cấp cho bạn cấu trúc trang sổ tay trước khi bắt đầu viết. Thay vì mất thời gian tạo cùng một định dạng mỗi khi bắt đầu một trang mới hoặc một sổ tay mới, bạn chỉ cần mở một ghi chú mới, áp dụng mẫu và bắt đầu điền vào.

Sử dụng mẫu Evernote có thể là cách nhanh chóng để bắt đầu, đặc biệt nếu bạn đã có tài khoản Evernote. Ứng dụng cung cấp nhiều bố cục khác nhau phù hợp với nhu cầu đa dạng—cho dù bạn là học sinh, nhà phát triển quản lý dự án, hay người tìm kiếm động lực trong nghệ thuật hoặc cuộc sống hàng ngày.

Điều làm cho các mẫu sổ tay Evernote đặc biệt hữu ích chính là tính linh hoạt của chúng. Bạn có thể chọn một mẫu từ thư viện của Evernote hoặc tạo mẫu riêng bằng cách lưu lại một ghi chú mà bạn thường sử dụng.

Như một người dùng Evernote đã chia sẻ trong một cuộc thảo luận trên Reddit,

Tôi có một mẫu cho mỗi ngày giúp tôi ghi lại ý tưởng và ghi chú cuộc họp. Cảm giác có định hướng chính là điều làm cho một mẫu thực sự hữu ích.

Tổng quan về các mẫu sổ tay

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu sổ tay Evernote và ClickUp:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu sổ tay Evernote tốt?

Một mẫu sổ tay tốt trong Evernote là mẫu giúp bạn dễ dàng ngồi xuống, bắt đầu viết và tìm kiếm các mục nhập cũ một cách nhanh chóng và với ít chuẩn bị nhất.

Các mẫu hiệu quả nhất thường chia sẻ một số đặc điểm chung. Dưới đây là những điều bạn nên tìm kiếm:

Sử dụng các tiêu đề và phần rõ ràng, chẳng hạn như nhật ký hàng ngày, suy ngẫm hoặc công việc, để mỗi ghi chú đều dễ dàng xem qua và ghi chép.

Thêm các gợi ý hoặc danh sách kiểm tra để hướng dẫn việc viết của bạn và giúp bạn điền vào chi tiết mà không cần bắt đầu từ đầu.

Sắp xếp ghi chú bằng cách thêm ngày vào tiêu đề hoặc thẻ để các mục nhập được phân loại theo ngày, tuần và tháng.

Để lại không gian linh hoạt để mẫu có thể được chỉnh sửa khi thói quen, mục tiêu hoặc dự án của bạn thay đổi.

Giúp việc xem lại dễ dàng hơn bằng cách bao gồm không gian để theo dõi tiến độ, chuyển tiếp các công việc chưa hoàn thành và ghi chép những nhận xét.

Viết nhật ký có thể mang lại nhiều lợi ích cho những ai thực hiện đều đặn. Mẫu nhật ký là cách tuyệt vời để bắt đầu. Bạn cũng có thể thử các mẹo đơn giản như thêm bình luận, tùy chỉnh các phần và thử nghiệm từng tính năng để cảm thấy năng suất hơn.

Top 10 mẫu sổ tay Evernote

Không phải cuốn sổ tay nào cũng giống nhau, và đó chính là điểm đặc biệt khi sử dụng mẫu sổ tay trong Evernote.

Dưới đây là mười tùy chọn có thể giúp biến những ghi chú rời rạc thành một hệ thống mà bạn thực sự thích duy trì.

1. Mẫu sổ tay hàng ngày

Một đánh giá về nhiều nghiên cứu cho thấy những người tham gia vào các hoạt động ghi chép nhật ký đều đặn có sự cải thiện 5% về kết quả sức khỏe tinh thần so với những người không tham gia.

Mẫu sổ tay hàng ngày trong Evernote cung cấp các phần sẵn có cho nhật ký, suy ngẫm và thậm chí theo dõi thói quen. Thay vì phải đắn đo không biết nên viết gì trước tiên, bạn có thể bắt đầu ngay lập tức, và theo thời gian, những mục nhập nhỏ, đều đặn đó sẽ trở thành một thói quen tự nhiên để duy trì.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp từng mục nhập với các phần rõ ràng cho suy nghĩ, công việc và suy ngẫm.

Theo dõi thói quen và lịch trình với các ô đánh dấu tích tích hợp sẵn.

Ghi lại những điểm nổi bật của ngày mà không cần lo lắng về bố cục.

Dễ dàng xem lại tiến độ bằng cách cuộn qua các mục nhập theo ngày trong một sổ tay mới.

✨ Phù hợp cho: Những người đang xây dựng thói quen viết hàng ngày.

2. Mẫu lịch hàng năm 2025

Tất cả chúng ta đều muốn nhìn thấy cả năm một cách rõ ràng—chuyến du lịch lớn, đám cưới của bạn bè và những đêm yên tĩnh ở nhà. Nhưng nếu không có chế độ xem có tổ chức về năm của bạn, các kế hoạch sẽ va chạm. Đó là lý do tại sao mẫu lịch hàng năm trong Evernote có thể là nhà cung cấp của một góc nhìn mới mẻ.

Các mẫu Evernote như thế này cung cấp cho bạn một trang duy nhất để đánh dấu các ngày lễ quan trọng, cột mốc và sự kiện, giúp bạn luôn biết trước những gì sắp xảy ra.

Khi mọi thứ được trình bày rõ ràng, bạn có thể thấy những tuần bận rộn của mình nằm ở đâu và những khoảng thời gian yên tĩnh hơn cho phép bạn có không gian để nghỉ ngơi. Nó cũng giúp bạn tránh được tình trạng vội vàng vào phút chót do quên sinh nhật hoặc đặt vé du lịch vào phút chót.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chú các ngày lễ, hạn chót và sự kiện tại một nơi duy nhất.

Tạo kế hoạch cho các chuyến đi và các buổi họp mặt gia đình mà không bỏ sót chi tiết nào.

Theo dõi mục tiêu hàng năm bằng cách chia nhỏ chúng thành các tháng hoặc quý.

Xem lại năm một cách nhanh chóng để theo dõi tiến độ.

✨ Phù hợp cho: Những người lập kế hoạch đầy tham vọng, thích có một cái nhìn tổng quan về năm của mình được tổ chức một cách có cấu trúc.

3. Mẫu theo dõi kế hoạch bữa ăn

Thường thì nửa tuần trôi qua chỉ để quyết định ăn gì. Việc đặt đồ ăn mang về vào phút chót, quên mua thực phẩm hoặc ăn đi ăn lại cùng một món có thể khiến người ta mệt mỏi và chi tiêu quá mức. Mẫu theo dõi kế hoạch bữa ăn trong Evernote này cung cấp không gian để lập kế hoạch bữa ăn hàng ngày, theo dõi nhu cầu mua sắm thực phẩm và ghi chú chuẩn bị.

Bạn sẽ nhận thấy bữa ăn bắt đầu trở nên ít căng thẳng hơn và trở thành điều bạn có thể tận hưởng. Ngay cả vào những buổi tối bận rộn nhất, việc có sẵn kế hoạch sẽ giúp bạn giảm bớt áp lực khi phải quyết định nấu gì khi đã mệt mỏi.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo danh sách mua sắm theo danh mục để việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn.

Ghi chú chuẩn bị như nấu ăn theo lô hoặc rã đông mục trước thời hạn.

Theo dõi mục tiêu dinh dưỡng và suy ngẫm về thói quen để cải thiện.

✨ Phù hợp cho: Những người muốn tổ chức bữa ăn và mua sắm thực phẩm.

👀 Mẹo hữu ích: Một trong những thách thức lớn nhất khi viết nhật ký là bắt đầu — khi bạn có suy nghĩ nhưng việc gõ phím cảm thấy chậm chạp. Tính năng Talk to Text của ClickUp (thông qua Brain MAX ) cho phép bạn nói ra suy nghĩ của mình, sau đó chuyển đổi chúng thành văn bản hoàn chỉnh. Ghi lại ý tưởng và suy nghĩ trong nhật ký bằng tính năng Talk to Văn bản trong ClickUp Brain MAX.

4. Mẫu theo dõi tập luyện

qua Evernote

Chúng ta là những gì chúng ta thực hiện việc cần làm lặp đi lặp lại. Do đó, sự xuất sắc không phải là một hành động mà là một thói quen.

Nhắc nhở này hoàn hảo cho lĩnh vực thể dục, nơi tiến độ thực sự không đến từ một buổi tập luyện cường độ cao duy nhất mà từ việc luyện tập đều đặn theo thời gian.

Mẫu Workout Tracker trong Evernote giúp duy trì sự nhất quán. Nó cung cấp không gian để ghi lại từng bài tập, ghi chú số hiệp và số lần lặp, và ghi lại cảm giác của bạn trong phiên tập. Bạn có thể theo dõi mục tiêu hàng tuần, kỷ niệm những thành tích cá nhân tốt nhất và suy ngẫm về những điều có thể cải thiện.

Khi bạn thấy những cải thiện nhỏ tích lũy lại và nhắc nhở bạn rằng tiến độ không bao giờ là vô ích. Vào những ngày khi động lực cảm thấy thấp, việc nhìn lại bản ghi chép nỗ lực của chính mình có thể là động lực giúp bạn tiếp tục tiến về phía trước.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép các bài tập với số hiệp, số lần lặp, trọng lượng và thời gian nghỉ ngơi.

Theo dõi tiến độ với thời lượng, calo và thành tích cá nhân tốt nhất.

Đặt mục tiêu tập luyện hàng tuần và đánh giá thành tích.

Ngẫm nghĩ về tâm trạng, năng lượng và các lĩnh vực cần cải thiện sau mỗi phiên.

✨ Phù hợp cho: Những người đam mê thể dục muốn đang theo dõi tiến độ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

5. Mẫu danh sách mong muốn du lịch

qua Evernote

Đối với nhiều người, kỳ nghỉ là điểm nhấn của năm. Ý tưởng về hoa anh đào ở Nhật Bản hay leo núi ở Patagonia mang lại cảm giác hào hứng từ rất lâu trước khi vé được đặt. Nhưng nếu không có kế hoạch, những chuyến đi mơ ước có thể chỉ mãi là… mơ ước.

Mẫu Danh sách mong muốn du lịch trong Evernote giúp biến cảm hứng thành những kế hoạch cụ thể hơn. Nó cung cấp không gian cho các điểm đến mơ ước, ghi chú theo mùa, liên kết đến các hướng dẫn và thậm chí cả danh sách kiểm tra lập kế hoạch nhanh chóng.

Khi bạn điền vào mẫu, nó sẽ sắp xếp ý tưởng của bạn thành các danh mục, giúp bạn nhận ra những gì có thể thực hiện trong tương lai gần và những gì nên đưa vào danh sách dài hạn. Không còn phải mở nhiều tab trình duyệt, mọi thứ đều được tập trung tại một nơi duy nhất, nơi bạn có thể bắt đầu hành động.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Danh sách công việc các điểm đến mơ ước kèm theo ghi chú, liên kết và mùa tốt nhất để ghé thăm.

Thu thập cảm hứng cho các chuyến phiêu lưu, văn hóa, ẩm thực và thư giãn.

Theo dõi các nhiệm vụ kế hoạch như cảnh báo chuyến bay, kiểm tra visa và ngân sách.

Lưu trữ các công cụ du lịch và liên kết nhanh trên một trang dễ truy cập.

✨ Phù hợp cho: Những người thích du lịch, muốn liệt kê các điểm đến mơ ước vào danh sách công việc và lập kế hoạch một cách có chủ đích.

6. Mẫu danh sách đọc sách

qua Evernote

Hầu hết mọi người đều có một đống sách ngày càng lớn mà họ “có kế hoạch đọc vào một ngày nào đó”. Thế hệ Z thậm chí còn có một thuật ngữ thú vị cho điều này: TBR [to-be-read]. ✨ Tiếc là những tiêu đề chưa đọc hết vẫn nằm trên bàn đầu giường.

Nhưng mẫu danh sách đọc sách trong Evernote giúp bạn sắp xếp sách thành các phần rõ ràng: những cuốn sách bạn muốn đọc, những cuốn đang đọc và những cuốn đã đọc xong. Ngoài ra, mẫu này còn dành không gian cho đánh giá, trích dẫn mục yêu thích và thậm chí hình ảnh bìa sách.

Bạn cũng có thể quay lại các bài đọc cũ với ghi chú và đánh dấu sẵn sàng, gần như bạn có một thư viện cá nhân nhớ những điều quan trọng với bạn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập các gợi ý từ bạn bè và gia đình tại một nơi duy nhất.

Theo dõi tiến độ đọc hiện tại của bạn với số trang và ghi chú.

Đánh giá sách đã đọc, thêm đánh giá và lưu lại những trích dẫn hoặc suy ngẫm có ý nghĩa.

✨ Phù hợp cho: Người yêu sách, những ai đam mê đọc sách và bất kỳ ai muốn ghi chép Danh sách công việc sách đã đọc và muốn đọc.

📮 ClickUp Insight: 78% số người tham gia khảo sát gặp khó khăn trong việc duy trì động lực cho các mục tiêu dài hạn. Điều này không phải do thiếu động lực—mà là cách não bộ của chúng ta hoạt động! Chúng ta cần nhìn thấy những thành công để duy trì động lực. 💪Đó chính là nơi ClickUp phát huy tác dụng. Đang theo dõi thành tựu với ClickUp Milestones, nhận tổng quan tiến độ tức thì với tổng hợp và duy trì sự tập trung với ClickUp Nhắc nhở; việc hình dung những thành công nhỏ này sẽ tạo đà cho chặng đường dài. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc mà không cảm thấy quá tải.

7. Mẫu danh sách công việc gia đình

Mẫu danh sách công việc gia đình trong Evernote được thiết kế để giúp cuộc sống gia đình bớt áp lực. Nó tập hợp các công việc dọn dẹp, sắp xếp và thậm chí cả ý tưởng cho các dự án nhỏ vào một ghi chú đơn giản. Với lịch trình luân phiên hàng tuần và chia sẻ trách nhiệm, các công việc gia đình trở nên dễ quản lý hơn.

Danh sách kiểm tra phân loại mọi thứ theo phòng, vì vậy thay vì lang thang không biết nên bắt đầu từ đâu, bạn đã có một kế hoạch sẵn sàng để thực hiện.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp từng phòng với danh sách việc cần làm rõ ràng.

Chia sẻ trách nhiệm dọn dẹp cho các thành viên trong gia đình hàng tuần.

Tập hợp ý tưởng dự án và nguồn cảm hứng trong một nơi duy nhất.

✨ Phù hợp cho: Gia đình hoặc hộ gia đình quản lý công việc nhà và lịch trình cùng nhau.

8. Mẫu lịch trình hàng tuần

Các tuần có thể trôi qua một cách mờ nhạt. Một lúc là sáng Monday, và trước khi bạn nhận ra, tối thứ Sáu đã đến với một danh sách dài những việc chưa hoàn thành. Mẫu Lịch trình hàng tuần trong Evernote giúp bạn tập trung vào ưu tiên, phân chia công việc hàng ngày và thói quen nhỏ trong một chế độ xem đơn giản.

Mẫu này giúp bạn nhìn tổng quan tuần, cân bằng các cam kết và đang theo dõi chi tiêu mà không cần phải lật giở những mảnh giấy vụn. Đến cuối tuần, bạn còn có không gian để dừng lại, suy ngẫm và chuẩn bị cho những điều sắp tới.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chú những ưu tiên hàng đầu để những điều quan trọng không bao giờ bị bỏ qua.

Lập kế hoạch cho mỗi ngày với danh sách việc cần làm cho công việc, sức khỏe và cuộc sống cá nhân.

Chi tiêu hàng tuần đang được theo dõi để luôn ý thức về việc chi tiêu.

Xây dựng thói quen và phản ánh tiến độ với công cụ theo dõi đơn giản.

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia và sinh viên muốn mỗi ngày được sắp xếp theo cấu trúc rõ ràng để tổ chức mục tiêu hàng tuần, tránh việc phải chuyển đổi giữa các ghi chú dán hoặc danh sách chưa hoàn chỉnh.

📮 Mẹo hữu ích: ClickUp Notepad là nhà cung cấp một không gian chuyên dụng nơi bạn có thể ghi chép ý tưởng, nhật ký và danh sách việc cần làm — tất cả trong một nơi, có thể truy cập từ bất kỳ đâu trong không gian làm việc của bạn: Sử dụng định dạng văn bản phong phú, danh sách kiểm tra và dấu đầu dòng trong Notepad để cấu trúc các mục nhật ký, suy ngẫm hàng ngày hoặc các phiên brainstorming của bạn.

Sắp xếp ghi chú của bạn với tính năng kéo và thả cùng các điểm nhấn có màu sắc, giúp bạn dễ dàng ưu tiên và xem lại những suy nghĩ quan trọng.

Chuyển đổi ngay lập tức bất kỳ ghi chú nào thành nhiệm vụ hoặc nhắc nhở ClickUp chỉ với một cú nhấp chuột, biến những suy ngẫm và ý tưởng của bạn thành các bước hành động cụ thể. Ghi chép ý tưởng, suy nghĩ và cảm xúc của bạn vào sổ tay ClickUp.

9. Mẫu theo dõi chi tiêu

Thường thì những khoản chi tiêu nhỏ lẻ lại là nguyên nhân khiến ngân sách bị lệch. Một vài ly cà phê ở đây, một gói đăng ký streaming ở kia, và đến cuối tháng, số không khớp nhau. Mẫu theo dõi chi tiêu trong Evernote giúp bạn dễ dàng duy trì sự tỉnh táo.

Nó cung cấp không gian cho nhật ký hàng ngày, các danh mục để phân loại chi tiêu và tóm tắt thể hiện xu hướng theo tuần hoặc theo tháng. Bằng cách ghi chép cả chi phí thiết yếu và bất ngờ, bạn có thể nhận ra xu hướng, cắt giảm chi tiêu khi cần thiết và đặt ra mục tiêu thực tế cho tương lai.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép chi tiêu hàng ngày với các chi tiết như danh mục, phương thức thanh toán và ghi chú.

Tổng hợp chi tiêu theo tuần hoặc tháng để xem tiền đang được chi tiêu vào đâu.

Xem lại các thông tin và xu hướng để điều chỉnh thói quen và giảm lãng phí.

✨ Phù hợp cho: Cá nhân muốn theo dõi và quản lý ngân sách cá nhân một cách chặt chẽ.

🧠 Bạn có biết: Ở Mỹ, trung bình mỗi người dành dưới 2 phút mỗi ngày để quản lý tài chính cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người Mỹ dành gần 4 giờ mỗi ngày để suy nghĩ về tiền bạc. Trong khi đó, chỉ 54% cho biết họ cảm thấy đủ kiến thức về tài chính cá nhân. Sự tự tin tài chính mạnh mẽ thường được liên kết với tài sản ổn định hơn và kết quả lâu dài tốt hơn.

10. Mẫu kế hoạch du lịch

Rất dễ dàng để cảm thấy căng thẳng thay vì hào hứng khi lên kế hoạch cho một chuyến đi. Dù sao, giữa việc đặt vé máy bay, tìm chỗ ăn uống và đang theo dõi chi phí, dễ dàng bỏ sót chi tiết. Mẫu kế hoạch du lịch trong Evernote cung cấp cho bạn một cách đơn giản để giữ mọi thứ trong một nơi.

Nó bao gồm ngân sách, vé máy bay, khách sạn, nhà hàng và các điểm tham quan không thể bỏ qua. Ngoài ra, còn có không gian để lập lịch trình hàng ngày và đang theo dõi chi tiêu. Khi bạn thực sự đi du lịch, điều này giúp bạn dễ dàng tập trung vào hiện tại vì kế hoạch đã sẵn sàng để hướng dẫn bạn qua từng ngày.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý chi tiết chuyến đi từ vé máy bay đến khách sạn trong một ghi chú duy nhất.

Kế hoạch lịch trình hàng ngày với danh sách kiểm tra cho các hoạt động tham quan.

Chi phí dự kiến và chi phí thực tế đang được theo dõi để đảm bảo nằm trong ngân sách.

Lưu trữ ý tưởng nhà hàng, nguồn cảm hứng và ghi chú cho các chuyến đi trong tương lai.

✨ Phù hợp cho: Những người đam mê du lịch thích lập kế hoạch chi tiết cho hành trình.

Những giới hạn khi sử dụng Evernote cho mẫu sổ tay

Một người dùng Evernote lâu năm trên Reddit đã tóm tắt sự bực bội của mình bằng cách nói:

Tôi đã sử dụng Evernote trong 10 năm và thuyết phục được chục người bạn cũng sử dụng nó. Nó rất tuyệt vời trong vài năm đầu cho đến khi nó mất đi lý do tồn tại cốt lõi và trở nên phình to, chậm chạp, đầy lỗi, rườm rà và lộn xộn.

Cảm nhận này phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng của những người viết nhật ký: mặc dù Evernote có nền tảng vững chắc, nhưng các vấn đề về hiệu suất và tính năng sử dụng đôi khi cản trở sự nhất quán. Đối với những người muốn việc viết nhật ký trở nên mượt mà và dễ dàng, những trở ngại này có thể gây nản lòng:

Việc chỉnh sửa mẫu thường yêu cầu thêm bước, vì các thay đổi phải được lưu dưới dạng mẫu mới thay vì áp dụng trực tiếp.

Khả năng tùy chỉnh bị giới hạn, với một số yếu tố như thẻ hoặc công việc không luôn được chuyển đổi mượt mà.

Thư viện mẫu có thể trông lộn xộn, khiến việc tổ chức và tìm kiếm các bố cục sổ tay cụ thể trở nên khó khăn hơn.

Các hạn chế của kế hoạch miễn phí, như giới hạn đồng bộ hóa thiết bị và dung lượng tải lên thấp, khiến việc ghi chép nhật ký có nhiều nội dung đa phương tiện trở nên kém thực tế.

Các vấn đề về hiệu suất như tải chậm, trễ đồng bộ hóa hoặc lỗi bất ngờ có thể làm gián đoạn luồng viết hàng ngày.

Mẫu sổ tay thay thế

Không phải mọi thói quen đều phù hợp với một mẫu sổ tay Evernote. Nếu bạn muốn bắt đầu lại từ đầu, các mẫu sổ tay thay thế từ ClickUp có thể phù hợp với các phong cách và nhu cầu khác nhau.

Điều tuyệt vời nhất? Với ClickUp, bạn không cần phải chuyển đổi giữa ứng dụng ghi chú và ứng dụng công việc. Tất cả ghi chú nhật ký và ghi chú công việc của bạn có thể được lưu trữ trong cùng một không gian.

Điều này là do ClickUp là không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc. Các mẫu sổ tay nằm ngay bên cạnh các công việc và dự án của bạn, giúp bạn dễ dàng ghi chép suy nghĩ, theo dõi xu hướng và phản ánh tiến độ mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Không còn tình trạng lộn xộn, không còn bỏ sót mục nhập. Vì vậy, việc ghi chép trở nên thú vị và tương tác hơn. Đối với những người ghi chú và những người đam mê năng suất muốn việc ghi chép thực sự hiệu quả, đây là một số mẫu ClickUp miễn phí:

1. Mẫu ghi chú hàng ngày ClickUp

Bạn đã từng có những ngày phải chạy đua từ công việc này sang công việc khác và đến tối, thậm chí không thể nhớ nổi một nửa những gì mình đã làm? Đó chính là lúc hệ thống ghi chú hàng ngày có thể thay đổi mọi thứ.

Thay vì những mẩu giấy ghi chú rải rác hoặc sổ tay chưa hoàn thành, mẫu ClickUp Daily Notes Template cung cấp cho bạn một trang rõ ràng để ghi chép suy nghĩ, theo dõi những việc đã hoàn thành và suy ngẫm trước khi kết thúc ngày. Bạn cũng có thể chuyển đổi ghi chú thành các mục cụ thể với người được giao và thời hạn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chú nhanh, ý tưởng hoặc nhắc nhở ngay khi chúng xuất hiện.

Phân chia các mục tiêu hàng ngày thành các công việc nhỏ hơn và đánh dấu tiến độ khi thực hiện.

Ngẫm lại những thành công và bài học rút ra vào cuối mỗi ngày.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem danh sách, bảng hoặc hướng dẫn để giữ cho ghi chú của bạn được tổ chức gọn gàng và dễ dàng xem lại.

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia hoặc cá nhân muốn có một nơi duy nhất để ghi chép suy nghĩ, công việc và suy ngẫm hàng ngày.

🎥 Xem video: Ghi chép nhật ký có thể là một phần quan trọng của thói quen làm việc năng suất. Dưới đây là một video ngắn giúp bạn học cách ưu tiên công việc để quản lý công việc tốt hơn.

2. Mẫu Kế Hoạch Cuộc Sống ClickUp

Nhiều người cho rằng những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống chỉ xuất hiện khi bạn bước sang tuổi 40, nhưng điều đó không đúng. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào (thường là ở độ tuổi 20). Bỗng dưng, bạn tự hỏi mình: Cuộc đời tôi đang có tiêu đề lớn gì?

Mẫu Kế Hoạch Cuộc Sống ClickUp được thiết kế cho những khoảnh khắc đó. Kế hoạch cuộc sống có cấu trúc này tạo không gian để ghi lại mục tiêu dài hạn, chia nhỏ chúng thành các cột mốc nhỏ hơn và đang theo dõi chúng theo cách giúp bạn tiếp tục tiến về phía trước.

Bạn cũng có thể sử dụng Trường Tùy chỉnh để thêm bối cảnh, chẳng hạn như lĩnh vực cuộc sống mà nó thuộc về hoặc thậm chí là một đối tác giám sát giúp bạn duy trì tiến độ.

🌻Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt ra những mục tiêu có ý nghĩa và chia nhỏ chúng thành các công việc nhỏ hơn, có thể thực hiện được.

Sử dụng các cột mốc để đo lường tiến độ và duy trì động lực trong suốt quá trình.

Sắp xếp mục tiêu của bạn theo các lĩnh vực cuộc sống như sức khỏe, sự nghiệp hoặc mối quan hệ.

Các trạng thái tùy chỉnh như “Việc cần làm,” “Tiến độ” và “Hoàn thành,” giúp bạn luôn biết chính xác tình trạng của từng mục tiêu.

✨ Phù hợp cho: Những người muốn biến những giấc mơ dài hạn thành mục tiêu có cấu trúc với các cột mốc rõ ràng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không biết bắt đầu từ đâu và cách nào để thực hành ghi chép nhật ký? Hãy nhờ sự trợ giúp từ ClickUp Brain , trợ lý AI cá nhân của bạn. Nó có thể tạo ra các câu hỏi ghi chép nhật ký sâu sắc và phù hợp dựa trên các hoạt động, mục tiêu hoặc thách thức gần đây của bạn, giúp bạn suy ngẫm sâu sắc và đều đặn hơn. Và nó có thể làm được nhiều việc cần làm hơn, như: Xác định những thông tin hữu ích từ các mục nhập nhật ký của bạn và tự động đề xuất hoặc tạo các công việc và nhắc nhở.

Sắp xếp các mục nhập nhật ký và ghi chú của bạn trong ClickUp để dễ dàng truy cập và phát triển liên tục.

Phân tích thói quen ghi chép và năng suất làm việc của bạn để cung cấp các lời khuyên và gợi ý thói quen được cá nhân hóa.

Tổng hợp ghi chú và chia sẻ báo cáo về các công việc, mục tiêu và nhiều hơn nữa.

3. Mẫu Kế Hoạch Hành Động Hàng Ngày ClickUp

Thường thì chúng ta bắt đầu ngày mới với những ý định tích cực, nhưng lại mất tập trung khi công việc tích tụ. Mẫu Kế Hoạch Hành Động Hàng Ngày ClickUp cho phép bạn tạo bản đồ ưu tiên, chia nhỏ chúng thành các bước nhỏ hơn và xem bạn có thể hoàn thành bao nhiêu trong một ngày. Với mẫu này, tiến độ cảm thấy ổn định thay vì áp đảo.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Biến một mục tiêu hàng ngày thành các bước cụ thể, có thể thực hiện được.

Sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên để bạn không bao giờ phải băn khoăn về việc cần làm tiếp theo.

Chia sẻ trách nhiệm với đồng đội mà không làm mất đi hiển thị.

Xem lại ngày của bạn để xem điều gì là công việc và điều gì cần điều chỉnh cho ngày mai.

Bốn trường tùy chỉnh—bao gồm Độ phức tạp của tác vụ và Tiến độ mục tiêu—thêm một lớp rõ ràng nữa để bạn có thể đang theo dõi mức độ khó khăn của từng công việc.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn mang lại trật tự cho ngày của mình bằng cách tập trung vào những ưu tiên hàng đầu.

4. Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân ClickUp

Một nghiên cứu cho thấy nhân viên có kế hoạch phát triển cá nhân báo cáo mức độ hài lòng với công việc là 86%, so với chỉ 44% tại các nơi làm việc không có kế hoạch này. Điều này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng sự phát triển cần được cấu trúc và có chủ đích.

Đối với những ai nghiêm túc trong việc đạt được mục tiêu, mẫu kế hoạch phát triển cá nhân của ClickUp giúp biến sự rõ ràng đó thành hiện thực. Thay vì để những tham vọng của bạn trở nên mơ hồ, bạn có thể chia nhỏ chúng thành các mục tiêu cụ thể, đang theo dõi những thành công của mình và suy ngẫm về những gì đang hoạt động hiệu quả. Nó giúp quá trình phát triển của bạn trở nên hiển thị và dễ quản lý, để bạn không mất đà khi cuộc sống hàng ngày trở nên bận rộn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định các lĩnh vực cần phát triển và đặt ra các mục tiêu thực tế, có ý nghĩa.

Theo dõi các cột mốc quan trọng và đo lường tiến độ theo thời gian.

Quản lý tài nguyên, công việc và dòng thời gian trong một nơi duy nhất.

Tổng kết thành tựu và điều chỉnh kế hoạch một cách dễ dàng.

✨ Phù hợp cho: Những người chuyên nghiệp muốn đặt mục tiêu phát triển cá nhân và đang theo dõi tiến độ đều đặn theo thời gian.

🧠 Bạn có biết: Các công ty có chương trình phát triển mạnh mẽ có khả năng vượt trội về mặt tài chính so với các đối thủ cạnh tranh cao gấp 2,4 lần — và tăng 17% năng suất sau khi triển khai các kế hoạch phát triển được cá nhân hóa.

5. Mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp

Mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp giúp bạn dành thời gian cho những thói quen nhỏ giúp tâm trí và cơ thể luôn ổn định.

Bạn có thể đang theo dõi mọi thói quen với sáu trạng thái tích hợp sẵn như Đã hoàn thành, Chệch hướng, hoặc Tạm hoãn, giúp bạn dễ dàng nhận biết liệu mình đang duy trì hay đang tụt hậu. Hơn nữa, với chế độ xem lịch ClickUp, bạn có thể nhìn thấy các thói quen của mình được hiển thị rõ ràng trong tuần, khiến việc chăm sóc bản thân trở nên thực tế và dễ nhận biết như bất kỳ cuộc họp hay hạn chót nào.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi sức khỏe tinh thần, thể chất và cảm xúc trong một nơi duy nhất.

Sử dụng chế độ xem danh sách và lịch để lên lịch các hoạt động chăm sóc bản thân hàng ngày hoặc hàng tuần.

Thêm các trường tùy chỉnh như loại sức khỏe và ghi chú để cá nhân hóa.

Theo dõi tiến độ với các trạng thái như Đã hoàn thành, Chưa đạt được hoặc Đang tạm dừng.

✨ Phù hợp cho: Những người muốn tạo ra các thói quen giúp nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần, thể chất và cảm xúc của mình.

6. Mẫu mục tiêu hàng ngày ClickUp

Mẫu mục tiêu hàng ngày ClickUp cung cấp cho bạn khung cấu trúc để xác định ưu tiên, chia nhỏ thành các hành động nhỏ hơn và theo dõi tiến độ tích lũy trong suốt ngày. Với các chế độ xem bảng, danh sách và lịch tích hợp sẵn, việc tự giám sát bản thân trở nên dễ dàng.

Bạn thậm chí có thể sử dụng chế độ xem Bảng để kéo và thả các công việc theo thứ tự ưu tiên hoặc chuyển sang chế độ xem Lịch để đảm bảo không bỏ lỡ hạn chót. Đối với việc ghi chú nhanh, chế độ xem Ghi chú Hàng ngày cung cấp cho bạn một bản ghi liên tục về những gì bạn việc cần làm và lượng công việc đã hoàn thành.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng chế độ xem bảng và lịch để ưu tiên và lên lịch các hạn chót.

Theo dõi tiến độ với các trạng thái rõ ràng như Hoàn thành, Đã xem xét hoặc Việc cần làm.

Giữ động lực với các cột mốc đánh dấu những thành công nhỏ.

✨ Phù hợp cho: Những người muốn cài đặt các mục tiêu nhỏ hàng ngày để hướng tới những thành tựu lớn hơn.

📖 Xem thêm: Những thói quen hàng ngày đơn giản để tối đa hóa năng suất

7. Mẫu lịch trình hàng ngày ClickUp

Nhiều người thường đánh giá thấp lượng năng lượng tinh thần mà họ lãng phí khi quyết định việc cần làm tiếp theo. Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp đóng vai trò như một hướng dẫn nhẹ nhàng, giúp bạn tổ chức ngày của mình thành một kế hoạch ổn định và dễ quản lý, thay vì lộn xộn và áp đảo.

Và đây là nơi ClickUp Docs giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể sử dụng tài liệu như một công cụ hỗ trợ cho sổ tay của mình, ghi chép ghi chú cuộc họp, suy ngẫm nhanh hoặc thậm chí là ưu tiên cho ngày mai. ClickUp Docs kết nối trực tiếp ý tưởng của bạn với công việc bạn sẽ thực hiện. 💯

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giữ các tác vụ cá nhân, công việc và liên quan đến mục tiêu cùng nhau trong một nơi duy nhất.

Xác định những điều thực sự quan trọng bằng cách đánh dấu ưu tiên.

Sử dụng chế độ xem danh sách, bảng hoặc lịch để xem ngày của bạn theo cách bạn thích.

Đánh dấu các công việc với các trạng thái đơn giản như “Đang mở” và “Hoàn thành”.

✨ Phù hợp cho: Những người bận rộn muốn xem tất cả các ưu tiên hàng ngày và ghi chú của mình trong một nơi duy nhất.

8. Mẫu lịch hàng tháng ClickUp

Mẫu lịch hàng tháng giúp bạn có chế độ xem tổng quan để xác định những việc cần ưu tiên và những việc có thể hoãn lại. Mẫu lịch hàng tháng ClickUp giúp bạn lập kế hoạch cho tháng một cách rõ ràng, giữ công việc, mục tiêu cá nhân và các cột mốc quan trọng trong một nơi duy nhất.

Bạn cũng có thể thêm các Trường Tùy chỉnh, chẳng hạn như Loại công việc hoặc Phòng ban, để chế độ xem hàng tháng của bạn không chỉ là một danh sách dài mà là một bản đồ có cấu trúc rõ ràng về từng mục thuộc về đâu.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập hợp các công việc, hạn chót và sự kiện vào một chế độ xem hàng tháng duy nhất.

Ưu tiên theo mức độ quan trọng để những mục tiêu lớn không bị lạc trong những việc nhỏ nhặt.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem danh sách, bảng và lịch để lập kế hoạch dễ dàng.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm và cá nhân muốn lập bản đồ cho các dự án, sự kiện và hạn chót cho tháng tới.

9. Mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp

Mẫu ClickUp Daily Việc Cần Làm được thiết kế để mang lại cảm giác trật tự và thoải mái cho thói quen hàng ngày của bạn. Thay vì phải xoay sở với những mảnh giấy ghi chú hay những nhắc nhở trong đầu, nó tập hợp tất cả các công việc của bạn vào một nơi gọn gàng.

Định dạng danh sách kiểm tra tích hợp giúp mọi mục đã hoàn thành trở nên hiển thị, mang lại cảm giác tiến độ nhẹ nhàng, thúc đẩy động lực suốt cả ngày. Đến cuối ngày, bạn sẽ có một bản ghi chép rõ ràng về những gì đã hoàn thành thay vì một ký ức mơ hồ về những nỗ lực rời rạc.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Danh sách tất cả những việc cần làm trong một chế độ xem rõ ràng và có tổ chức.

Sử dụng danh sách kiểm tra tích hợp để chia nhỏ công việc thành các bước nhỏ hơn, dễ thực hiện.

Thêm các trường tùy chỉnh để ghi lại chi tiết như ưu tiên hoặc ngày đáo hạn.

Đánh dấu các mục khi hoàn thành và tận hưởng động lực từ tiến độ hiển thị.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn quản lý ngày của mình với các danh sách kiểm tra đơn giản và thỏa mãn.

10. Mẫu thách thức sức khỏe ClickUp 75 Hard

Bạn có xác suất đã thấy Thử thách 75 Hard xuất hiện trên TikTok hoặc Instagram. Mọi người chia sẻ hình ảnh tiến độ, bình nước và chuỗi tập luyện của mình kèm theo chú thích như “Ngày 42, vẫn tiếp tục mạnh mẽ.”

Điều làm nên sự khác biệt không chỉ là các bài tập hay việc đọc sách, mà còn là sự kỷ luật trong việc duy trì thói quen hàng ngày. Mẫu thách thức sức khỏe ClickUp 75 Hard Wellness Challenge cung cấp một phương pháp có cấu trúc cho thách thức nổi tiếng trên mạng. Bạn có thể ghi lại tiến độ của mình với các trạng thái như "việc cần làm", "Đang thực hiện" và "Đã hoàn thành", giúp mỗi thành công nhỏ đều được nhìn thấy rõ ràng trên hành trình.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để ghi chép chi tiết như mục tiêu, suy ngẫm và cột mốc.

Chuyển đổi giữa chế độ xem tóm tắt và chi tiết để nắm bắt cả bức tranh tổng thể và tiến độ hàng ngày.

Kỷ niệm những thành công với các trạng thái như “Tôi đã làm được”, “Đang tiến độ” hoặc “Việc cần làm”.

Năm chế độ xem tích hợp sẵn, bao gồm Tóm tắt Thử thách và Biểu đồ Gantt Thử thách, giúp bạn đang theo dõi các hành động hàng ngày đồng thời nhìn thấy bức tranh tổng thể về quãng đường bạn đã đi được.

✨ Phù hợp cho: Những người sẵn sàng commit tham gia thách thức 75 ngày có cấu trúc để xây dựng thói quen lành mạnh.

11. Mẫu nhật ký tập luyện ClickUp

Sự tiến bộ thực sự trong tập luyện thường thể hiện qua những chi tiết nhỏ. Có thể là nâng tạ nặng hơn một chút so với tuần trước, chạy thêm vài phút, hoặc đơn giản là tham gia tập luyện vào những ngày bạn không muốn. Mẫu nhật ký tập luyện ClickUp giúp bạn ghi chép mọi buổi tập một cách rõ ràng, cho phép bạn đang theo dõi tiến độ và thấy được mình đã tiến bộ như thế nào theo thời gian.

Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem như Lịch tập luyện để lập kế hoạch trước hoặc Nhật ký tập luyện để xem lại, giúp dễ dàng nhận ra tiến độ và điều chỉnh lịch trình khi cần thiết.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại số lần lặp, số lần tập, trọng lượng và thời lượng cho mỗi buổi tập.

Ghi chép các loại bài tập khác nhau, từ cardio, sức mạnh đến sự linh hoạt.

Thêm ghi chú về biểu mẫu, mức năng lượng hoặc các điều chỉnh cần thiết.

✨ Phù hợp cho: Những người đam mê thể dục muốn theo dõi các buổi tập, số hiệp, số lần lặp và thành tích cá nhân theo thời gian.

12. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Bạn không thể đạt đến mức độ của mục tiêu của mình; bạn sẽ rơi xuống mức độ của hệ thống của mình

Đó chính là lúc mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp Personal Habit Tracker Template bước vào. Nó cung cấp một cấu trúc đơn giản nhưng mạnh mẽ, giúp bạn hiển thị chuỗi ngày liên tục và đo lường tiến độ một cách rõ ràng. Thay vì cố gắng nhớ mọi thứ trong đầu hoặc ghi chép lung tung ở ba nơi khác nhau, bạn có thể thấy được mức độ nhất quán của mình, những gì đang hoạt động hiệu quả và những điểm cần điều chỉnh.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt ra các mục tiêu rõ ràng và biến chúng thành thói quen hàng ngày có thể theo dõi.

Theo dõi tiến độ với các trường tùy chỉnh như số bước đi, số trang đã đọc hoặc lượng nước uống.

Sử dụng chế độ xem bảng và xem dạng danh sách để có cái nhìn tổng quan dễ dàng về sự nhất quán.

✨ Phù hợp cho: Cá nhân muốn duy trì trách nhiệm bằng cách đang theo dõi thói quen hàng ngày và các thói quen lâu dài.

13. Mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp

Hầu hết chúng ta đều đã từng đứng trước tủ lạnh vào lúc 7 giờ tối, đói bụng và mệt mỏi, tự hỏi mình câu hỏi đáng sợ: Hôm nay ăn gì?

Mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp cung cấp cho bạn cách thức rõ ràng để tổ chức công thức nấu ăn, lập kế hoạch thực đơn hàng tuần và ghi chép những gì có trong tủ lạnh. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa Bảng Loại Bữa Ăn để nhóm các món ăn, Chế độ Xem Lịch để lên lịch bữa ăn cho tuần, hoặc Tóm tắt Hàng Tuần để xem tổng quan mọi thứ.

Cập nhật trạng thái từ "Chưa hoàn thành" sang "Hoàn thành" giúp bạn biết chính xác bữa ăn nào đã sẵn sàng và bữa ăn nào vẫn cần chuẩn bị. Điều này giống như có một trợ lý bếp nhớ danh sách mua sắm của bạn và giúp bạn duy trì mục tiêu dinh dưỡng một cách nhất quán.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch bữa ăn hàng tuần với danh sách kéo và thả đơn giản.

Sắp xếp công thức nấu ăn vào các thư mục dễ tìm kiếm.

Đang theo dõi nguyên liệu và tạo danh sách mua sắm tự động.

Theo dõi calo, macros hoặc nhu cầu dinh dưỡng với các trường tùy chỉnh.

✨ Phù hợp cho: Người nấu ăn tại nhà, đầu bếp và gia đình muốn lập kế hoạch bữa ăn, tổ chức công thức nấu ăn và đơn giản hóa việc mua sắm thực phẩm.

14. Mẫu năng suất cá nhân ClickUp

Mẫu năng suất cá nhân ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống rõ ràng để tổ chức, ưu tiên và đang theo dõi ngày của bạn, giúp bạn cảm thấy kiểm soát thay vì bị quá tải. Với tối đa mười lăm trạng thái tùy chỉnh như "Bữa ăn đã lên kế hoạch", "Công thức nấu ăn" hoặc "Hoàn thành", bạn có thể chia nhỏ các công việc thành các giai đoạn cụ thể thay vì để chúng trong một danh sách dài.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp và ưu tiên các công việc để bạn biết nên bắt đầu từ đâu.

Theo dõi tiến độ với các trạng thái và chế độ xem rõ ràng giúp bạn tập trung.

Tạo lịch trình cân bằng giữa thời hạn và thời gian linh hoạt.

Sử dụng tính năng theo dõi thời gian để xem năng lượng của bạn thực sự được sử dụng vào đâu mỗi ngày.

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia muốn quản lý công việc và ưu tiên một cách rõ ràng hơn và giảm bớt căng thẳng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm trường tùy chỉnh để ghi lại chi tiết bổ sung và sử dụng tính năng theo dõi thời gian để xem thời gian của bạn thực sự được sử dụng vào đâu, biến suy đoán thành thông tin thực tế.

15. Mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp Fitness

Mỗi tháng Giêng, các phòng tập gym bắt đầu trông giống như cảnh quay trong phim Rocky: mọi người tràn đầy năng lượng, quyết tâm và những mục tiêu tập luyện cao cả. Nhưng giống như trong phim, động lực có thể phai nhạt nếu không có kế hoạch rõ ràng để duy trì nó.

Mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp Fitness giúp biến "Năm mới, con người mới" thành hơn cả một khẩu hiệu. Nó cung cấp cho bạn một hệ thống thực tiễn để cài đặt, đang theo dõi và điều chỉnh mục tiêu tập luyện trong 12 tháng, giúp bạn thấy được tiến độ thực sự và ổn định thay vì những đợt tăng đột biến ngắn ngủi.

Bạn có thể chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các công việc nhỏ hơn, theo dõi chúng với các trạng thái như Đang thực hiện hoặc Hoàn thành, và thêm các Trường Tùy chỉnh để ghi lại chi tiết như loại tập luyện hoặc ngày cột mốc. ClickUp chế độ xem cho phép bạn lập kế hoạch các buổi tập luyện trong suốt năm, trong khi ClickUp Bảng điều khiển cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh chóng về việc bạn có đang tiến triển đúng tiến độ hay không.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được về sức mạnh, sức bền hoặc sức khỏe tổng thể.

Phân chia chúng thành các cột mốc nhỏ hơn mà bạn có thể đang theo dõi được.

Sử dụng các chế độ xem và bảng điều khiển để theo dõi tiến độ của bạn theo thời gian.

✨ Phù hợp cho: Những người muốn cài đặt mục tiêu sức khỏe hàng năm và theo dõi tiến độ từng tháng.

ClickUp: Điểm nhấn bất ngờ bạn cần trong sổ tay của mình

Cuối cùng, việc giữ một cuốn sổ tay là để tạo không gian cho tiếng nói của bạn. Dù là để giải tỏa tâm trí bận rộn, theo dõi những thành công nhỏ, hay đơn giản là ghi lại những khoảnh khắc bạn không muốn quên.

Có rất nhiều công cụ hứa hẹn mang lại cấu trúc, nhưng ClickUp lại nổi bật vì không chỉ dừng lại ở việc ghi chú.

Nó cho phép bạn kết hợp suy ngẫm với công việc, mục tiêu và kế hoạch, giúp sổ tay trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày của bạn.

Nếu bạn đang chờ đợi thời điểm thích hợp để bắt đầu, hãy xem đây là dấu hiệu dành cho bạn. 🥳 Hãy thử ngay, tùy chỉnh theo ý thích và đăng ký ClickUp miễn phí ngay bây giờ!