Top 11 startup về trí tuệ nhân tạo (AI) đáng chú ý trong năm 2025

Gần 8 trên 10 giám đốc điều hành cấp cao cho biết các trợ lý AI đã được triển khai trong các công ty của họ, thay đổi cách các nhóm xử lý dự án, ra quyết định và quy trình công việc hàng ngày. Hai phần ba trong số họ thậm chí đã báo cáo về sự gia tăng đáng kể về năng suất.

Với sự gia tăng trong việc áp dụng, nhiều startup về trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển các công cụ để giúp tự động hóa kinh doanh và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Đối với các nhà sáng lập, nhà đầu tư và lãnh đạo công nghệ, theo dõi làn sóng startup này có nghĩa là hiểu rõ tiêu đề lớn của phần mềm tự động hóa trong tương lai.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số startup AI có lãi suất cao nhất mà bạn nên theo dõi! Hãy bắt đầu ngay. 👀

Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

Một AI agent là một hệ thống phần mềm có khả năng tự động nhận thức môi trường xung quanh, xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định để đạt được các mục tiêu cụ thể.

Các tác nhân AI (hoặc tác nhân AI có tính năng tự chủ) kết hợp khả năng nhận thức, suy luận và hành động, thu thập thông tin, phân tích và thực hiện các công việc để đạt được các đối tượng đã định trước, đồng thời học hỏi từ phản hồi và kinh nghiệm.

🧠 Thú vị: Các AI agent cho tự động hóa có thể hoạt động trong môi trường mô phỏng để học các chiến lược phức tạp. Ví dụ, AlphaStar của DeepMind đã được đào tạo như một AI agent tự động để chơi StarCraft II và cuối cùng đã đánh bại các game thủ chuyên nghiệp trong một trong những trò chơi chiến lược phức tạp nhất thế giới.

Tại sao các startup đang dẫn đầu làn sóng AI Agent?

Các startup đang trở thành tâm điểm của phong trào AI agent, và số thống kê đã chứng minh điều đó. Theo CB Insights, các startup về AI agent đã huy động được $3,8 tỷ USD trong năm ngoái, gấp gần ba lần so với số vốn họ thu hút được trong năm trước đó.

Mức đầu tư này cho thấy sự tò mò và tin tưởng từ các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) và doanh nghiệp rằng các tác nhân AI đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang giai đoạn thiết yếu.

Một phần sức hút nằm ở tốc độ. Khác với các doanh nghiệp lớn, các startup có thể phát triển nhanh chóng, áp dụng kiến trúc ưu tiên agent và thử nghiệm các trường hợp sử dụng trực tiếp với người dùng sớm. Sự linh hoạt này khiến họ trở thành những người tiên phong tự nhiên trong việc chuyển đổi AI từ các trợ lý thụ động thành các giải pháp tự động giải quyết vấn đề.

Nghe chia sẻ từ KPMG:

Các AI agent đang nhanh chóng được đưa vào sản xuất, với tốc độ phát triển ngày càng gia tăng. Các nhà lãnh đạo không chỉ có chế độ xem chúng là công cụ cắt giảm chi phí mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng và tạo/lập giá trị. Sự chuyển đổi nhanh chóng này gia tăng áp lực lên các yếu tố như niềm tin, quản trị, dữ liệu, sự đồng thuận của lãnh đạo và sự sẵn sàng của lực lượng lao động. Các nhà đầu tư sớm vào các nền tảng này đang mở rộng quy mô một cách tự tin, đặt vị trí để dẫn đầu.

Các AI agent đang nhanh chóng được đưa vào sản xuất, với tốc độ phát triển ngày càng gia tăng. Các nhà lãnh đạo không chỉ có chế độ xem chúng là công cụ tiết kiệm chi phí mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng và tạo/lập giá trị. Sự chuyển đổi nhanh chóng này gia tăng áp lực lên các yếu tố như niềm tin, quản trị, dữ liệu, sự đồng thuận của lãnh đạo và sự sẵn sàng của lực lượng lao động. Các nhà đầu tư sớm vào các nền tảng này đang mở rộng quy mô một cách tự tin, đặt vị trí để dẫn đầu.

Các startup về AI Agent và các công ty lựa chọn trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan nhanh về các startup hàng đầu về AI Agent:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Giải pháp toàn diện nâng cao năng suất làm việc cho cá nhân, nhóm doanh nghiệp vừa và lớn ClickUp Brain cho câu trả lời theo ngữ cảnh, Trợ lý AI cho tự động hóa quy trình làm việc, Tự động hóa với hơn 100 mẫu, Brain MAX cho AI toàn hệ điều hành, Tài liệu, Bảng trắng, Trò chuyện Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Adept AI Tự động hóa các công việc phức tạp của phần mềm và trình duyệt cho các nhóm doanh nghiệp Hiểu biết về giao diện đa phương thức, Ngôn ngữ Quy trình Làm việc Nâng cao (AWL), tự động hóa chuỗi cung ứng, xử lý tài liệu tài chính và tuân thủ quy định trong lĩnh vực y tế Giá cả tùy chỉnh Crew AI Hệ thống điều phối đa tác nhân thân thiện với nhà phát triển cho quy trình làm việc của các nhóm phân tán Nhóm đa tác nhân cho nghiên cứu/nội dung/kiểm tra chất lượng, điều phối với luồng, triển khai trên đám mây hoặc tự chủ, hơn 1.200 tích hợp, chỉ số hiệu suất thời gian thực Giá cả tùy chỉnh Lindy AI Tự động hóa quy trình làm việc bằng AI agent không cần lập trình cho doanh nghiệp nhỏ và nhóm đang phát triển Xây dựng các tác nhân với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tích hợp hơn 2.500 ứng dụng, phân loại hộp thư đến, tham gia và tóm tắt cuộc họp, tự động hóa tiếp cận bán hàng Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49.99/tháng Glean Tìm kiếm doanh nghiệp thông minh và trợ lý AI cho quy trình làm việc nội bộ dựa trên kiến thức Tìm kiếm đồ thị kiến thức ngữ nghĩa, trợ lý AI cho hỏi đáp, hỗ trợ onboarding tự động hóa, quản lý dịch vụ CNTT, quy trình tuân thủ Giá cả tùy chỉnh Được đánh dấu Tự động hóa văn phòng trước bằng trí tuệ nhân tạo cho các phòng khám vật lý trị liệu Lịch trình tự động hóa + nhắc nhở, tích hợp hệ thống hồ sơ y tế điện tử (WebPT), giao tiếp thời gian thực với bệnh nhân, xử lý hủy lịch chờ Giá cả tùy chỉnh Enhans Triển khai các tác nhân AI tập trung vào lĩnh vực bán lẻ để hỗ trợ ra quyết định vận hành Triển khai các AI agent tùy chỉnh trong 7 ngày, cá nhân hóa bằng Action Transformer, ra quyết định đa mô hình, theo dõi dữ liệu thị trường và hoạt động thời gian thực Giá cả tùy chỉnh Naratix Tối ưu hóa danh mục sản phẩm thương mại điện tử và đang theo dõi đối thủ cạnh tranh cho các nhà bán lẻ trực tuyến Làm sạch và làm giàu dữ liệu sản phẩm thô, mô tả tối ưu hóa SEO, tùy chỉnh nội dung dựa trên nhân vật, theo dõi đối thủ cạnh tranh, tích hợp Shopify/ERP Giá cả tùy chỉnh Pixel Robotics Logistics kho hàng tự động cho đội xe kết hợp AMR-con người Robot vận chuyển pallet PIXEL PT, cảm biến 3D + lập bản đồ, quản lý đội xe cho AMR + thủ công, tích hợp kho hàng hybrid, hoạt động tự động 16 giờ Giá cả tùy chỉnh LangChain Xây dựng các ứng dụng và tự động hóa được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho các nhóm nghiên cứu và phát triển (R&D) và các nhóm phát triển phần mềm LangSmith gỡ lỗi/theo dõi, tích hợp hơn 600 công cụ, điều phối quy trình làm việc với LCEL, hợp tác giữa bộ nhớ và đại lý Kế hoạch miễn phí cho nhà phát triển; Kế hoạch Pro bắt đầu từ $39/người dùng được cấp phép/tháng Enso Nền tảng thị trường AI agent giá cả phải chăng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) trong các lĩnh vực bán hàng, tiếp thị, quản trị viên và hỗ trợ hơn 300 tác nhân đã được đào tạo sẵn, hơn 70 giải pháp tự động hóa cho các ngành, hỗ trợ các lĩnh vực tiếp thị, bán hàng, quản trị viên và pháp lý, tích hợp LangChain, mở rộng nội dung và quy trình làm việc $49/tháng cho mỗi người dùng

Các startup và công ty AI Agent tiềm năng đáng chú ý

Hãy cùng khám phá một số công cụ AI agent tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để tăng tốc quy trình làm việc và nâng cao năng suất.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho năng suất làm việc của nhóm với AI bối cảnh)

Sử dụng ClickUp Brain để nhận được các câu trả lời chi tiết từ khắp không gian làm việc của bạn

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên một nền tảng duy nhất — được thúc đẩy bởi tự động hóa AI thế hệ mới và công nghệ tìm kiếm tiên tiến.

Nó có một hệ sinh thái tuyệt vời, nơi mỗi thành phần AI kết nối và bổ sung cho nhau.

Hệ thống AI nhận thức ngữ cảnh của bạn

ClickUp Brain là lớp AI bối cảnh được tích hợp sẵn trong không gian làm việc của bạn. Nó có thể truy cập các công việc, tài liệu, trò chuyện và các tích hợp bên ngoài như Google Drive, GitHub, Jira và nhiều hơn nữa. Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt câu hỏi cụ thể theo vai trò hoặc dự án và nhận được câu trả lời chi tiết ngay lập tức.

Ví dụ, bạn không cần phải lục lọi hàng chục tài liệu để tìm hiểu quy trình triển khai ứng dụng di động của mình. Bạn chỉ cần hỏi: ‘Quy trình triển khai ứng dụng di động của chúng ta là gì?’ và nhận được câu trả lời rõ ràng, được tổng hợp từ tài liệu liên quan, các công việc trước đó và trò chuyện.

Các công cụ tự động hóa có khả năng suy nghĩ và hành động

Tạo các đại lý AI tùy chỉnh hoặc sử dụng các đại lý AI ClickUp có sẵn để tự động hóa không gian làm việc của bạn

Dựa trên trí tuệ của ClickUp Brain, các ClickUp AI Agents sẽ chủ động thực hiện công việc thay cho bạn:

Các tác nhân đã được xây dựng sẵn: Xử lý Xử lý các quy trình làm việc thông thường của tác nhân AI như gửi cập nhật cho khách hàng, phân công công việc hoặc định tuyến để tuân thủ quy định

Trợ lý tùy chỉnh: Cho phép bạn tạo các quy trình làm việc tự động hóa không cần mã, được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của nhóm của bạn

Giả sử một khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ bằng cách điền vào biểu mẫu. Một AI Agent đã được xây dựng sẵn có thể phát hiện điều này, tạo các công việc và công việc con cho từng hành động, phân công chúng dựa trên khối lượng công việc của nhóm và tự động gửi các bản cập nhật tóm tắt.

Dưới đây là cách thức công việc của quy trình thiết lập:

Ứng dụng AI đa năng trên desktop

Trong khi ClickUp Brain và các trợ lý AI hoạt động bên trong công cụ, ClickUp Brain MAX mở rộng phạm vi của AI như một trợ lý trên desktop. Nó giải quyết vấn đề mở rộng AI, thống nhất tìm kiếm, tự động hóa, lệnh giọng nói và các mô hình AI trên tất cả các công cụ của bạn để mang lại cho bạn:

tìm kiếm toàn diện theo ngữ cảnh: *Một thanh tìm kiếm duy nhất để tìm kiếm mọi thứ, dù là trong ClickUp, Google Drive hay SharePoint

Năng suất chuyển đổi giọng nói thành văn bản: Đọc lệnh các công việc, email và tin nhắn một cách tự nhiên và nhanh gấp 4 lần so với gõ phím

bảo mật cấp doanh nghiệp: *Các mô hình AI của bên thứ ba không được đào tạo trên dữ liệu của công ty bạn

Tích hợp tất cả các công cụ AI của bạn với ClickUp Brain MAX

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Loại bỏ công việc thủ công tốn thời gian: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và công việc vặt bằng cách sử dụng hơn 100 mẫu có sẵn và công cụ Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và công việc vặt bằng cách sử dụng hơn 100 mẫu có sẵn và công cụ tự động hóa quy trình làm việc AI , cho phép tạo quy tắc từ các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên

ghi chép quy trình một cách rõ ràng: *Tạo các wiki động, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và ghi chú cuộc họp với ClickUp Tài liệu , kèm theo tính năng liên kết công việc và hợp tác thời gian thực

tạo và hoàn thiện nội dung của bạn: *Sử dụng trí tuệ nhân tạo tích hợp trong nhiệm vụ ClickUp và tài liệu ClickUp để nhanh chóng soạn thảo bản cập nhật, điều chỉnh giọng điệu và chỉnh sửa văn bản cồng kềnh

Giao tiếp mượt mà: Giữ các cuộc thảo luận dự án, tệp tin và cập nhật trong cùng một không gian làm việc bằng Giữ các cuộc thảo luận dự án, tệp tin và cập nhật trong cùng một không gian làm việc bằng ClickUp Chat , với tóm tắt chủ đề do AI hỗ trợ để giúp bạn luôn cập nhật

giữ liên lạc với các bên liên quan: *Sử dụng biểu đồ, chỉ số và báo cáo để có chế độ xem tổng quan về tiến độ thông qua bảng điều khiển ClickUp

*tăng năng suất cuộc họp: Ghi chú và chuyển đổi văn bản cuộc họp tự động với ClickUp AI Notetaker , và chia sẻ các mục cần thực hiện và tóm tắt với các bên liên quan

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc do có nhiều tính năng và tùy chọn tùy chỉnh phức tạp

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đoạn trích ngắn từ người dùng thực tế:

ClickUp cung cấp một phạm vi tính năng ấn tượng giúp dễ dàng tùy chỉnh quy trình làm việc, quản lý công việc và đang theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất. Tôi rất thích cách có thể tạo các chế độ xem tùy chỉnh cho từng dự án, thiết lập tự động hóa và tích hợp với các công cụ khác mà tôi đã sử dụng. Nó rất linh hoạt, dù là theo dõi tác vụ cá nhân hay các hoạt động kinh doanh phức tạp. Các mẫu và bảng điều khiển đặc biệt hữu ích để giữ mọi thứ gọn gàng và dễ theo dõi.

ClickUp cung cấp một phạm vi tính năng ấn tượng giúp dễ dàng tùy chỉnh quy trình làm việc, quản lý công việc và đang theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất. Tôi rất thích cách có thể tạo các chế độ xem tùy chỉnh cho từng dự án, thiết lập tự động hóa và tích hợp với các công cụ khác mà tôi đã sử dụng. Nó rất linh hoạt, dù là để theo dõi tác vụ cá nhân hay các hoạt động kinh doanh phức tạp. Các mẫu và bảng điều khiển đặc biệt hữu ích để giữ mọi thứ gọn gàng và dễ theo dõi.

2. Adept AI (Phù hợp nhất cho việc tự động hóa các công việc văn phòng phức tạp)

qua Adept AI

Adept là một nền tảng AI đại lý cho phép các tổ chức sử dụng các đại lý đáng tin cậy để tự động hóa quy trình làm việc trên các trang web và ứng dụng phần mềm.

Nền tảng dữ liệu đào tạo độc quyền của họ là duy nhất. Họ đã cung cấp cho các mô hình của mình hàng nghìn tỷ token từ các giao diện web thực tế và việc sử dụng phần mềm, giúp các tác nhân có hiểu biết trực quan về cách các công cụ kỹ thuật số thực hiện công việc trong thực tế.

Sức mạnh của nền tảng này nằm ở cách tiếp cận đa phương thức. Các tác nhân này có thể phân tích giao diện một cách trực quan, hiểu các mối quan hệ không gian giữa các yếu tố và suy luận về các bố cục phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Adept AI

Điều khiển máy tính của bạn như một con người bằng cách cho phép Adept AI nhận diện màn hình một cách trực quan và mô phỏng các hành động của con người: nhấp chuột, gõ phím và điều hướng

Tùy chỉnh tự động hóa quản lý dự án với Ngôn ngữ Quy trình Làm việc Adept (AWL), tạo các tương tác đa phương thức hoặc viết các bước bằng ngôn ngữ tự nhiên

Tự động hóa logistics chuỗi cung ứng, xử lý tài liệu tài chính và quản lý quy trình tuân thủ trong lĩnh vực y tế

Trả lời các câu hỏi từ các nguồn phức tạp, bao gồm PDF, biểu đồ và bảng, thông qua khả năng Web VQA của nó

Giới hạn của Adept AI

Thường yêu cầu phát triển thêm hoặc tùy chỉnh

Phụ thuộc mạnh vào dữ liệu đào tạo chất lượng, có thể bị thiên vị hoặc không đầy đủ

Giá cả của Adept AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Adept AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

3. Crew AI (Phù hợp nhất cho việc điều phối AI đa tác nhân thân thiện với nhà phát triển)

qua Crew AI

Crew AI hỗ trợ tự động hóa doanh nghiệp bằng cách phối hợp các loại AI agent chuyên biệt hoạt động như các nhóm dự án con người. Thay vì phụ thuộc vào một AI duy nhất để xử lý mọi thứ, nó tạo ra các 'đội' nơi mỗi agent mang lại chuyên môn riêng biệt. Điều này có nghĩa là một agent có thể xử lý nghiên cứu, một agent khác quản lý việc tạo/lập nội dung và agent thứ ba giám sát kiểm soát chất lượng.

Điều đáng chú ý là sự tự nhiên của các hệ thống này so với tự động hóa truyền thống. Các tác nhân này phối hợp một cách trơn tru trong các quy trình làm việc phức tạp, thích ứng với sự thay đổi và đưa ra quyết định một cách tập thể.

Nền tảng sẵn sàng cho doanh nghiệp này cung cấp các tùy chọn triển khai linh hoạt, tích hợp với hơn 1.200 ứng dụng và cung cấp các công cụ không cần mã.

Các tính năng nổi bật của Crew AI

Quản lý quy trình làm việc với 'luồng' cho phép kiểm soát chính xác dựa trên sự kiện và điều kiện logic

Triển khai trên đám mây, tự lưu trữ hoặc môi trường cục bộ, mang lại quyền kiểm soát hoàn toàn về hạ tầng và bảo mật dữ liệu

Theo dõi hiệu suất và ROI của các AI agent thông qua các chỉ số thời gian thực, nhật ký và theo dõi, cho phép tối ưu hóa liên tục và đảm bảo tính minh bạch

Tăng tốc phát triển với cộng đồng hoạt động lớn gồm hơn 100.000 nhà phát triển được chứng nhận, cung cấp hỗ trợ và chia sẻ tài nguyên

Giới hạn của Crew AI

Việc phối hợp nhiều tác nhân chuyên biệt có vai trò được định nghĩa rõ ràng là một thách thức phức tạp

Cấu hình quy trình làm việc và tích hợp các tác nhân vào các hệ thống lớn là một quá trình tốn nhiều thời gian

Giá cả của Crew AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Crew AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? 51% tổ chức hiện đang triển khai các tác nhân AI, trong khi 35% còn lại có kế hoạch triển khai trong hai năm tới.

💡 Mẹo hay: Tại sao phải viết những hướng dẫn dài dòng cho trợ lý AI của bạn khi bạn có thể nói trực tiếp? Với tính năng Talk to Văn bản của ClickUp Brain MAX, bạn có thể làm điều đó!

4. Lindy AI (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc của AI agent không cần mã)

qua Lindy AI

Lindy đang giúp AI tự động hóa trở nên dễ tiếp cận hơn bằng cách cho phép các doanh nghiệp tạo ra 'nhân viên AI' thông qua các mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản. Chỉ cần nói cho Lindy biết việc cần làm, và nó sẽ tạo ra các AI agent tùy chỉnh có thể xử lý mọi thứ từ tiếp thị bán hàng đến lịch trình cuộc họp.

Điều ấn tượng là mức độ tích hợp sâu rộng: nền tảng này kết nối với hơn 2.500 ứng dụng. Nhờ vậy, các AI agent có thể thực hiện công việc mượt mà trên toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn. Lindy quản lý tất cả các tác vụ này đồng thời duy trì mức độ bảo mật cấp doanh nghiệp với tuân thủ SOC 2 và HIPAA.

Ngoài ra, nó là không phụ thuộc vào mô hình, vì vậy bạn có thể lựa chọn mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nào để trang bị cho các đại lý của mình.

Nhiều AI agent có thể hợp tác trong các quy trình làm việc phức tạp, tương tự như nhân viên con người, đồng thời vẫn giữ con người trong vòng lặp để phê duyệt hoặc nâng cấp. Bạn thậm chí có thể nhúng các agent này trực tiếp vào trang web của mình hoặc truy cập chúng qua ứng dụng di động.

Các tính năng nổi bật của Lindy AI

Tạo các đại lý tùy chỉnh và chia sẻ chúng giữa các đội nhóm

Tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc trên nhiều ứng dụng, từ việc theo dõi khách hàng tiềm năng, tạo báo cáo đến lịch trình cuộc họp và hỗ trợ khách hàng

Thêm logic dựa trên AI và nhiều kích hoạt vào quy trình làm việc của bạn

Đào tạo trợ lý của bạn bằng cách đơn giản là cho nó xem cách bạn hoàn thành các công việc, không cần mã

Xây dựng các ứng dụng sẵn sàng cho sản xuất bằng cách sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên

Giới hạn của Lindy AI

Người dùng phàn nàn về số lượng giới hạn hướng dẫn và kiến thức giới hạn

Việc khởi tạo các công việc mới có thể mất tới 20 giây, điều này có thể được coi là chậm đối với nhu cầu tự động hóa thời gian thực

Các công cụ gỡ lỗi của nền tảng này còn giới hạn, khiến việc chẩn đoán và khắc phục sự cố trở nên khó khăn và kém hiệu quả

Giá cả của Lindy AI

Miễn phí

Pro: $49.99/tháng

Kinh doanh: $199.99/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Lindy AI

G2: 4.9/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Lindy AI?

Trích từ đánh giá trên G2:

Lindy AI đã thực sự thay đổi cách làm việc của tôi. Nó giúp việc tạo ra và quản lý các tác nhân AI trở nên đơn giản, trực quan và thậm chí thú vị… Tuy nhiên, có một số điểm tôi mong muốn cải thiện. Tôi mong có thêm các hướng dẫn hoặc ví dụ để giúp người dùng mới khai thác hết tiềm năng của các tác nhân. Ngoài ra, việc phải trả phí có thể khiến một số người e ngại, dù tôi cho rằng giá trị mà nó mang lại hoàn toàn xứng đáng khi bạn thấy những gì có thể làm được.

Lindy AI đã thực sự thay đổi cách làm việc của tôi. Nó giúp việc tạo ra và quản lý các tác nhân AI trở nên đơn giản, trực quan và thậm chí thú vị… Tuy nhiên, có một số điểm tôi mong muốn cải thiện. Tôi mong có thêm các hướng dẫn hoặc ví dụ để giúp người dùng mới khai thác hết tiềm năng của các tác nhân. Ngoài ra, việc phải trả phí có thể khiến một số người e ngại, dù tôi cho rằng giá trị mà nó mang lại hoàn toàn xứng đáng khi bạn thấy những gì có thể làm được.

📮 ClickUp Insight: 43% người cho rằng các công việc lặp đi lặp lại là nhà cung cấp cấu trúc hữu ích cho ngày làm việc của họ, nhưng 48% cho rằng chúng gây mệt mỏi và làm phân tâm khỏi công việc có ý nghĩa. Mặc dù thói quen có thể mang lại cảm giác năng suất, nhưng nó thường giới hạn sự sáng tạo và cản trở bạn đạt được tiến độ có ý nghĩa. ClickUp giúp bạn thoát khỏi chu kỳ này bằng cách tự động hóa các tác vụ thường xuyên thông qua các AI Agent thông minh, giúp bạn tập trung vào công việc sâu. Tự động hóa các nhắc nhở, cập nhật và phân công công việc, và để các tính năng như Tự động chia thời gian và Ưu tiên công việc bảo vệ thời gian làm việc hiệu quả của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng ClickUp Automations — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

5. Glean (Tốt nhất cho tìm kiếm doanh nghiệp thông minh)

qua Glean

Glean giải quyết một trong những nguyên nhân chính gây giảm năng suất của doanh nghiệp: việc tìm kiếm thông tin rải rác trên hàng chục ứng dụng và hệ thống. Bạn không cần phải chuyển đổi giữa Gmail, Slack, Jira, Salesforce và vô số công cụ khác.

Nó tạo ra một trải nghiệm tìm kiếm thông minh hiểu rõ toàn bộ hệ sinh thái kiến thức của công ty bạn đồng thời tuân thủ tất cả các quyền truy cập và quy trình bảo mật hiện có.

Trợ lý AI của nền tảng có thể trả lời các câu hỏi phức tạp, soạn thảo nội dung và thậm chí tự động hóa các quy trình làm việc nhiều bước. Cần nghiên cứu về một khách hàng tiềm năng? Hay muốn tự động xử lý các yêu cầu hỗ trợ phổ biến bằng cách truy xuất từ cơ sở kiến thức của bạn? Các tác nhân tự động của Glean xử lý các công việc phức tạp này một cách trơn tru.

Khám phá các tính năng nổi bật

Sử dụng công nghệ tìm kiếm ngữ nghĩa tiên tiến kết hợp với đồ thị kiến thức có khả năng hiểu các thuật ngữ chuyên ngành, dự án và vai trò cụ thể của từng công ty

Tạo các tác nhân AI một cách dễ dàng bằng ngôn ngữ tự nhiên và triển khai chúng cho các công việc trong phạm vi quản lý dịch vụ CNTT đến quá trình onboarding nhân viên

Chọn từ các mẫu thư viện đại lý (Agent Library templates) có sẵn để bắt đầu nhanh chóng

Cài đặt các tác nhân để kích hoạt dựa trên lịch trình, cập nhật nội dung hoặc các kích hoạt cụ thể

Sử dụng công nghệ suy luận thông minh của các tác nhân để điều chỉnh phản hồi một cách động theo các quy trình kinh doanh

Tích hợp các tác nhân vào bất kỳ ứng dụng kết nối nào của bạn thông qua API của Glean

Nhận biết các giới hạn

Kết quả tìm kiếm quá rộng, và cần nhiều lần nhấp chuột để tìm được thứ mình cần

Các công cụ phân tích cứng nhắc không thể điều chỉnh

Nền tảng cung cấp một số lượng giới hạn các mẫu quy trình làm việc ngành đã được xây dựng sẵn, có thể yêu cầu nỗ lực tùy chỉnh thêm

Xem giá cả

Giá cả tùy chỉnh

Xem đánh giá và nhận xét

G2: 4.7/5 (130+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Glean?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Điều tôi thích nhất ở Glean là cách nó giúp tôi tìm kiếm và truy cập thông tin một cách mượt mà trên tất cả các ứng dụng làm việc của mình. Nó tiết kiệm thời gian, giảm thiểu công việc trùng lặp và làm cho việc hợp tác trở nên hiệu quả hơn.

Điều tôi thích nhất ở Glean là cách nó giúp tôi tìm kiếm và truy cập thông tin một cách mượt mà trên tất cả các ứng dụng công việc của mình. Nó tiết kiệm thời gian, giảm thiểu công việc trùng lặp và nâng cao hiệu quả hợp tác.

🧠 Thú vị: Các tác nhân AI cũng đang được thử nghiệm trong lĩnh vực khám phá khoa học. Năm 2022, các nhà nghiên cứu tại Carnegie Mellon và Meta đã đào tạo một tác nhân để đề xuất các phản ứng hóa học mới. Hệ thống đã phát hiện ra các phản ứng mà con người chưa từng ghi chép trước đó, cho thấy AI có thể thúc đẩy nghiên cứu vào những lĩnh vực chưa được khám phá.

6. Penciled (Phù hợp nhất cho tự động hóa văn phòng trước bằng AI trong vật lý trị liệu)

qua Penciled

Penciled đang thay đổi cách thức quản lý lịch hẹn tại các phòng khám vật lý trị liệu, cung cấp cho các phòng khám một trợ lý lễ tân AI không mệt mỏi

Công cụ này chủ động quản lý toàn bộ chu kỳ giao tiếp với bệnh nhân. Nó hỗ trợ gửi văn bản cho bệnh nhân về các cuộc hẹn bị bỏ lỡ, xử lý các nhắc nhở, sắp xếp lại lịch hẹn từ danh sách chờ và thậm chí xử lý các khoản phí trễ hạn.

Sự tích hợp sâu rộng với các hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR) như WebPT là điểm đặc biệt của nó. Nó đọc dữ liệu bệnh nhân và tài liệu kế hoạch chăm sóc của bạn theo thời gian thực, hiểu ai cần được lên lịch, khi nào và cho mục đích gì.

Khi có sự hủy bỏ, Penciled ngay lập tức liên hệ với các bệnh nhân trong danh sách chờ và đặt lịch cho người đầu tiên phản hồi, tất cả đều diễn ra mà không cần sự can thiệp của con người.

Các tính năng nổi bật

Trích xuất và đang theo dõi tiến độ hoàn thành kế hoạch chăm sóc bệnh nhân giữa các nhà cung cấp dịch vụ y tế để đảm bảo tuân thủ và tối ưu hóa quy trình chăm sóc bệnh nhân

Giảm bớt các cuộc gọi và văn bản lặp đi lặp lại để giải phóng nhân viên lễ tân, giúp họ tập trung vào việc chăm sóc bệnh nhân trực tiếp

Theo dõi giao tiếp của bệnh nhân theo thời gian thực, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào và cho phép nhân viên phòng khám giám sát các phản hồi của AI

Giới hạn đã được ghi chú

Thiếu sự hiểu biết tinh tế cần thiết để đối phó với bệnh nhân

Hiệu quả phụ thuộc vào việc tích hợp mượt mà với các hệ thống EHR

Giá dự kiến

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét sơ bộ

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

7. Enhans (Phù hợp nhất cho các nền tảng AI tập trung vào lĩnh vực bán lẻ)

qua Enhans

Enhans giải quyết khoảng cách giữa công nghệ đầy hứa hẹn và việc triển khai thực tế, hiệu quả. Họ đã xây dựng một nền tảng chuyên biệt để triển khai nhanh chóng các trợ lý AI thông minh có thể hoạt động chỉ trong vòng bảy ngày.

Hệ thống quan sát các hành động của người dùng trong các công cụ như email, CRM và bảng tính để học các mẫu công việc cá nhân. Nó có thể được hướng dẫn bằng các mục tiêu cấp cao — chẳng hạn như “chuẩn bị báo cáo bán hàng hàng tuần” hoặc “liên hệ lại với tất cả các khách hàng tiềm năng mới từ hôm qua” — mà nó thực hiện bằng cách tự động điều hướng và vận hành phần mềm cần thiết thay mặt cho người dùng.

Các tác nhân này chủ động xác định các thách thức và điều chỉnh phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng và các yếu tố môi trường.

Nâng cao các tính năng tốt nhất

Thu thập và theo dõi dữ liệu thị trường và hoạt động thời gian thực một cách tự động, cho phép tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng

Ra quyết định đa mô hình bằng cách kết hợp nhiều mô hình AI để tối ưu hóa giá cả, hàng tồn kho và chương trình khuyến mãi

Chuyển đổi tương tác với Action Transformer , công cụ cá nhân hóa phản hồi dựa trên hành vi của người dùng

Thực hiện các công việc phức tạp, nhiều bước từ các hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản

Nâng cao giới hạn

Vận hành các mô hình AI phức tạp đòi hỏi sức mạnh tính toán cao

Việc tích hợp các tác nhân AI với hạ tầng CNTT cũ có thể gặp nhiều thách thức

Có thể gặp khó khăn với các công việc yêu cầu hiểu biết sâu sắc về ngữ cảnh hoặc phán đoán chủ quan

Nâng cao giá cả

Giá cả tùy chỉnh

Nâng cao đánh giá và nhận xét

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Trong các môi trường đa tác nhân như mô phỏng trò chơi trốn tìm, các bot đã phát triển sự hợp tác tự phát thông qua các chiến lược làm việc nhóm thông minh mà không ai dạy cho chúng, chẳng hạn như khối cửa bằng các hộp ảo để bắt đối thủ.

📖 Xem thêm: Các AI Agent tốt nhất cho quản lý dự án

8. Naratix (Phù hợp nhất cho tự động hóa và nâng cao danh mục sản phẩm thương mại điện tử)

qua Naratix

Naratix biến dữ liệu nhà cung cấp lộn xộn thành các danh mục sản phẩm sạch sẽ, có thể bán được. Thay vì mất hàng giờ để đối phó với các mô tả sản phẩm không đầy đủ và danh sách không tuân thủ, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử giờ đây có thể tải lên dữ liệu thô của họ và chứng kiến nó biến thành các danh mục sản phẩm được tối ưu hóa SEO chỉ trong một đêm.

Trí tuệ nhân tạo (AI) tăng cường dữ liệu bằng cách cung cấp mô tả nhất quán với thương hiệu, phân loại chính xác và nội dung được địa phương hóa cho các thị trường khác nhau, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của nền tảng thương mại điện tử.

Nền tảng này tích hợp mượt mà với các hệ thống hiện có như Shopify, BigCommerce và ERP mà không yêu cầu các quá trình di chuyển tốn kém.

Các tính năng nổi bật của Naratix

Tự động tạo mô tả sản phẩm, trang thương hiệu và trang danh mục phù hợp với thương hiệu từ dữ liệu sản phẩm ở các định dạng như JSON, CSV và XLX

Tự động hóa việc theo dõi liên tục đối thủ cạnh tranh về giá cả và xu hướng thị trường

Sử dụng Client Persona Engine để tùy chỉnh mô tả sản phẩm và nội dung cho các nhóm khách hàng mục tiêu và sở thích cụ thể

Phát hiện các lỗ hổng trong kho hàng và rủi ro tồn kho quá mức để đưa ra quyết định mua hàng thông minh hơn

Giới hạn của Naratix

Có tài liệu giới hạn hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu chưa quen với các công cụ phân tích AI

Khó khăn trong việc mô tả sản phẩm mang tính sáng tạo cao, giàu trí tưởng tượng hoặc sử dụng ẩn dụ

Một số người dùng đã báo cáo gặp khó khăn trong việc cài đặt và duy trì tích hợp

Giá cả của Naratix

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Naratix

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Xem thêm: Cách tự động hóa quy trình bán hàng của bạn bằng AI

9. Pixel Robotics (Tốt nhất cho robot di động tự động trong logistics nội bộ)

qua Pixel Robotics

Pixel Robotics hỗ trợ tự động hóa kho hàng với các robot di động được trang bị trí tuệ nhân tạo có khả năng điều hướng trong môi trường công nghiệp thực tế.

Nền tảng này kết hợp công nghệ thị giác máy tính tiên tiến, mô hình số (digital twins), học tăng cường (reinforcement learning) và công nghệ định vị AI được cấp bằng sáng chế. Điều này cho phép cánh tay robot và robot di động thực hiện các công việc phức tạp, không lặp lại như chọn và phân loại các mục đa dạng trong kho, lắp ráp sản phẩm có sự khác biệt nhỏ hoặc thực hiện kiểm tra chất lượng.

Những robot này có khả năng thích ứng với bất kỳ môi trường nào chúng được triển khai, phát hiện vị trí pallet trong thời gian thực và thậm chí nhận diện và tránh va chạm với xe nâng.

Các tính năng nổi bật của Pixel Robotics

Tận dụng các công cụ quản lý đội xe để điều phối cả robot di động tự động (AMR) và vận chuyển thủ công, phục vụ cho quản lý kho hàng kết hợp và tự động hóa khu vực đệm

Hình dung và tối ưu hóa quy trình logistics bằng công nghệ cảm biến 3D và bản đồ môi trường photorealistic

Thích ứng theo thời gian thực với những thay đổi trong môi trường, chẳng hạn như mục bị đặt sai vị trí hoặc chướng ngại vật mới

Đạt được thời gian hoạt động tự động liên tục lên đến 16 giờ với sạc Li-Ion tự động và thời gian ngừng hoạt động tối thiểu

Giới hạn của Pixel Robotics

Việc tích hợp dữ liệu từ các cảm biến đa dạng (máy ảnh, LiDAR, radar, v.v.) vào một hệ thống điều khiển liền mạch vẫn là một thách thức

Khả năng linh hoạt bị giới hạn trong môi trường không thể dự đoán trước

Giá cả của Pixel Robotics

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Pixel Robotics

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thú vị: OpenAI đã đào tạo các tác nhân trong mô phỏng tay robot để thao tác với các đối tượng như khối Rubik. Các tác nhân đã học cách thích nghi với các tình huống như ngón tay "hỏng" trong mô phỏng, cho thấy khả năng linh hoạt đáng ngạc nhiên trong giải quyết vấn đề.

10. LangChain (Phù hợp nhất để phát triển ứng dụng và tự động hóa dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM))

qua LangChain

LangChain không phải là sản phẩm dành cho người dùng cuối mà là một khung nền tảng mã nguồn mở dành cho các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng AI có khả năng tự chủ.

Nó giúp chuyển đổi các mô hình ngôn ngữ thử nghiệm thành các ứng dụng thông minh sẵn sàng cho sản xuất. Nó cung cấp các công cụ để xây dựng, điều phối và triển khai các tác nhân AI tự động có thể xử lý các quy trình làm việc phức tạp, nhiều bước.

Công cụ tạo quy trình làm việc AI với phương pháp tiếp cận toàn diện trong phát triển ứng dụng giúp tối ưu hóa việc điều phối quy trình làm việc, quản lý bộ nhớ phức tạp và tạo/lập các tác nhân hợp tác.

Ngoài ra, giao diện phát triển tích hợp (IDE) trực quan và các mẫu có thể tái sử dụng của nó cho phép các nhóm nhanh chóng tạo mẫu và cải tiến các giải pháp AI.

Các tính năng nổi bật của LangChain

Sử dụng các công cụ gỡ lỗi, giám sát và đánh giá nâng cao thông qua LangSmith để có cái nhìn sâu sắc về hiệu suất chuỗi và xác định lỗi một cách hiệu quả

Trang bị cho các ứng dụng khả năng ghi nhớ ngắn hạn và dài hạn để duy trì ngữ cảnh

Tích hợp mượt mà với hơn 600 công cụ, bao gồm cơ sở dữ liệu, API và các dịch vụ AI chuyên biệt, để mở rộng khả năng quy trình làm việc của bạn mà không cần mã tùy chỉnh phức tạp

Quản lý các quy trình làm việc phức tạp, nhiều bước bằng ngôn ngữ biểu thức LangChain (LCEL), cho phép kiểm soát chính xác logic và thực thi trên các thành phần AI và dữ liệu

Giới hạn của LangChain

Tài liệu còn thiếu sót đối với các trường hợp sử dụng nâng cao

Với tư cách là một khung nền tảng, nó yêu cầu kỹ năng lập trình và kỹ thuật xử lý lệnh mạnh mẽ để sử dụng hiệu quả; đây không phải là giải pháp "không cần mã"

Chất lượng và độ tin cậy của bất kỳ agent nào được xây dựng bằng LangChain cuối cùng cũng bị giới hạn bởi khả năng của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được sử dụng

Giá cả của LangChain

Nhà phát triển: Bắt đầu miễn phí, sau đó thanh toán theo nhu cầu

Plus: $39/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép (sau đó thanh toán theo nhu cầu)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh (sau đó thanh toán theo nhu cầu sử dụng)

Đánh giá và nhận xét về LangChain

G2: 4.7/5 (35+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về LangChain?

Từ một đánh giá trên G2:

Langchain cung cấp một cách tiếp cận mô-đun và có thể mở rộng để công việc với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Khả năng kết hợp LLMs với các công cụ, bộ nhớ và nguồn dữ liệu bên ngoài giúp Langchain trở nên vô cùng mạnh mẽ cho các ứng dụng thực tế… Đường cong học tập có thể khá dốc đối với người mới bắt đầu, đặc biệt là những người chưa có kinh nghiệm làm việc với LLMs hoặc Python.

Langchain cung cấp một cách tiếp cận mô-đun và có thể mở rộng cho công việc với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Khả năng kết hợp LLMs với các công cụ, bộ nhớ và nguồn dữ liệu bên ngoài khiến nó trở nên vô cùng mạnh mẽ cho các ứng dụng thực tế… Đường cong học tập có thể khá dốc đối với người mới bắt đầu, đặc biệt là những người chưa có kinh nghiệm làm việc với LLMs hoặc Python.

11. Enso (Phù hợp nhất cho thị trường AI agent giá cả phải chăng dành cho tự động hóa doanh nghiệp vừa và nhỏ)

qua Enso

Enso là một nền tảng giao dịch AI agent và trung tâm tự động hóa dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Các doanh nghiệp SMB có thể đăng ký sử dụng công cụ này để truy cập hơn 300 AI agent đã được đào tạo sẵn trong các lĩnh vực như tiếp thị, bán hàng, quản trị viên, tài chính, pháp lý, hỗ trợ khách hàng và nhiều lĩnh vực khác.

Không có sự phức tạp trong quá trình thiết lập: các agent đã sẵn sàng sử dụng, được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn tốt nhất trong ngành và tích hợp với các công cụ hiện có như email, CRM và các nền tảng quản lý dự án. Kinh doanh có thể đạt được tự động hóa toàn diện mà không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu.

Các tính năng nổi bật của Enso

Quản lý việc tạo nội dung nhất quán với thương hiệu và cá nhân hóa theo thời gian thực

Mở rộng hoạt động kinh doanh một cách dễ dàng với các giải pháp AI chuyên biệt cho từng ngành, phủ sóng hơn 70 ngành nghề

Đánh giá và nâng cao quy trình làm việc được điều khiển bởi AI thông qua việc mở rộng liên tục và hợp tác, bao gồm tích hợp với LangChain

Thay thế nhiều freelancer và lao động thủ công bằng các AI agent đáng tin cậy, luôn cung cấp hỗ trợ kinh doanh chất lượng cao một cách nhất quán

Giới hạn của Enso

Người dùng đã báo cáo gặp phải các vấn đề kỹ thuật

Giới hạn sử dụng như chạy từng AI agent tối đa 10 lần mỗi ngày cho mỗi người dùng

Giá cả của Enso

$49/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Enso

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Gần 9 trên 10 giám đốc điều hành cho biết họ đang tăng ngân sách AI trong năm nay nhờ vào AI đại lý. Hơn một phần tư trong số họ có kế hoạch tăng ngân sách lên 26% hoặc cao hơn, cho thấy các công ty đang chuẩn bị cho việc áp dụng AI quy mô lớn và đầy tham vọng.

Các xu hướng thị trường khóa trong lĩnh vực AI đại lý

Thị trường AI agent toàn cầu đang phát triển với tốc độ bùng nổ. Dự kiến sẽ đạt 50,31 tỷ USD trong vài năm tới với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) là 45,8%. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng về tự động hóa, sự phát triển trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhu cầu ngày càng cao về trải nghiệm khách hàng tùy chỉnh.

Xu hướng đầu tư phản ánh đà phát triển này. Các startup về trí tuệ nhân tạo (AI) đã huy động được $2,8 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm, với các nhà phân tích dự án dự báo tổng đầu tư trong năm nay sẽ vượt quá $6,7 tỷ USD.

Châu Âu đã trở thành một trung tâm sôi động, với hơn €1 tỷ được huy động qua 65 giao dịch trong quý 1, vượt qua tổng số của năm ngoái. Lượng vốn đổ vào này cho thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư rằng các startup đang dẫn đầu trong việc chuyển đổi AI từ các trợ lý thụ động thành các đồng nghiệp tự động có khả năng thực hiện các công việc đa bước với sự can thiệp tối thiểu của con người.

Việc áp dụng công nghệ này cũng mạnh mẽ không kém ở phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc áp dụng không chỉ giới hạn ở các công ty công nghệ hàng đầu. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước khác nhau trong các lĩnh vực y tế, tài chính và dịch vụ pháp lý cũng đang tích hợp các trợ lý ảo để tự động hóa tuân thủ, hỗ trợ khách hàng và các quy trình vận hành.

Đồng thời, sự phát triển nhanh chóng của AI đại lý đã mang lại những thách thức mới. Bảo mật và độ tin cậy là những vấn đề hàng đầu, được nhấn mạnh bởi việc Noma Bảo mật vừa huy động thành công $100 triệu để bảo vệ các hệ thống tự động khỏi lỗi hoặc sử dụng độc hại.

Điều này cho thấy mặc dù thị trường đang mở rộng nhanh chóng, thành công bền vững sẽ phụ thuộc vào việc triển khai thực tế, sự tin tưởng và giá trị kinh doanh có thể chứng minh được.

📖 Xem thêm: Công cụ điều phối AI cho quy trình làm việc kinh doanh

Thách thức & Rủi ro khi áp dụng các tác nhân AI

Bây giờ, hãy cùng xem xét một số vấn đề khi sử dụng các tác nhân AI và các chiến lược để giảm thiểu chúng:

Thách thức hoặc rủi ro Giải pháp Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư Triển khai mã hóa end-to-end, kiểm soát truy cập mạnh mẽ, kiểm toán tuân thủ và các quy trình xử lý dữ liệu chuyên biệt cho AI Sự thiên vị, công bằng và phân biệt đối xử Đảm bảo đa dạng trong dữ liệu đào tạo, thiết lập các chỉ số công bằng và thường xuyên kiểm tra sự thiên vị của thuật toán Tuân thủ quy định Cập nhật các quy định pháp luật (ví dụ: GDPR), thực hiện kiểm toán định kỳ và thiết kế quy trình làm việc AI tuân thủ từ đầu Độ tin cậy hoạt động Cài đặt các vòng giám sát, theo dõi liên tục, cơ chế dự phòng và chỉ định chủ sở hữu vận hành cho hành vi của các tác nhân Định vị và thao tác mô hình Bảo mật các đường ống mô hình, theo dõi hoạt động đối kháng, thực hiện quét lỗ hổng bảo mật và giới hạn tiếp xúc với dữ liệu không đáng tin cậy Hành vi không thể dự đoán hoặc gây hại Sử dụng hệ thống bảo vệ có sự tham gia của con người cho các quyết định quan trọng, kiểm tra phản ứng của các tác nhân trong môi trường động và giới hạn tính tự chủ Tích hợp với các hệ thống cũ Đầu tư vào phần mềm trung gian, lớp API và kế hoạch di chuyển theo giai đoạn; ưu tiên khả năng tương tác Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp Ưu tiên các tiêu chuẩn mở, kiến trúc mô-đun và duy trì khả năng chuyển đổi nhà cung cấp hoặc nền tảng Quá tối ưu hóa hoặc sự không đồng nhất về mục tiêu Kỳ kỳ đánh giá và cập nhật đối tượng của các tác nhân, kiểm tra sự phù hợp và tham khảo ý kiến các bên liên quan trong việc xác định tiêu chí tối ưu hóa Gánh nặng chi phí và bảo trì liên tục Dự trù kinh phí cho việc đào tạo lại liên tục, cập nhật và tuân thủ các yêu cầu thay đổi; tự động hóa các công việc bảo trì khi có thể

📮 ClickUp Insight: 13% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng AI để đưa ra các quyết định khó khăn và giải quyết các vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, chỉ 28% cho biết họ sử dụng AI thường xuyên trong công việc. Một lý do có thể: Lo ngại về bảo mật! Người dùng có thể không muốn chia sẻ dữ liệu ra quyết định nhạy cảm với một AI bên ngoài. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách mang giải pháp giải quyết vấn đề dựa trên AI trực tiếp vào không gian làm việc an toàn của bạn. Từ SOC 2 đến các tiêu chuẩn ISO, ClickUp tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu cao nhất và giúp bạn sử dụng công nghệ AI tạo sinh một cách an toàn trên toàn bộ không gian làm việc của mình.

Triển vọng tương lai cho các AI agent

Các AI agent đang dần chuyển từ các thí nghiệm ngách sang trở thành công cụ kinh doanh chính thống, thay đổi cách thức hoàn thành công việc trên nhiều ngành nghề.

Các nhà phân tích dự đoán thị trường sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 45%, với gần như mọi doanh nghiệp đều có kế hoạch tăng cường áp dụng trong 12 tháng tới. Động lực này được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa những lợi ích thực tế như tăng năng suất và giảm công việc thủ công, cùng với triển vọng về sự hợp tác tự động hơn giữa con người và hệ thống.

Dưới đây là một số xu hướng định hình tương lai:

Quy trình làm việc tự động: Các tác nhân đang phát triển từ vai trò "trợ lý" thành các hệ thống có khả năng nhận diện vấn đề, thiết kế giải pháp và Các tác nhân đang phát triển từ vai trò "trợ lý" thành các hệ thống có khả năng nhận diện vấn đề, thiết kế giải pháp và thực thi trên toàn bộ hệ sinh thái kỹ thuật số

Hyperautomation: Kết hợp RPA, phân tích dữ liệu và học máy giúp các tác nhân thúc đẩy Kết hợp RPA, phân tích dữ liệu và học máy giúp các tác nhân thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh toàn diện từ đầu đến cuối

Edge AI: Dự kiến các tác nhân sẽ xử lý dữ liệu tại chỗ để đưa ra quyết định nhanh chóng và thời gian thực, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, bán lẻ và sản xuất

🔍 Bạn có biết? 58% doanh nghiệp sử dụng các công cụ AI cho nghiên cứu và tóm tắt, trong khi 53,5% dựa vào chúng cho các công việc năng suất cá nhân như lập lịch và soạn thảo email.

ClickUp + AI = Cách công việc thông minh hơn

Các startup về trí tuệ nhân tạo (AI) mà chúng ta vừa tìm hiểu đang mở rộng giới hạn của những gì AI có thể làm. Điều này bao gồm tự động hóa nghiên cứu, tối ưu hóa trải nghiệm tùy chỉnh hoặc thúc đẩy toàn bộ quy trình làm việc.

ClickUp đã cung cấp cho bạn một nền tảng tất cả trong một, nơi các công cụ như ClickUp Brain, Trợ lý AI và Tự động hóa kết nối mượt mà với các tác vụ, tài liệu và giao tiếp của nhóm.

Nếu bạn muốn vượt qua khái niệm về AI để thực sự sử dụng nó nhằm hoàn thành công việc một cách thông minh và nhanh chóng hơn, ClickUp chính là giải pháp.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅