10 Phần mềm Tự động hóa Tuyển dụng để Tối ưu hóa Quy trình Tuyển dụng vào năm 2025

Tuyển dụng ngày nay không chỉ đơn thuần là đăng tin tuyển dụng và chờ đợi—nó đã trở nên linh hoạt hơn, với trọng tâm là cải thiện trải nghiệm của ứng viên. Bạn cần hành động nhanh chóng, duy trì sự tổ chức và tìm kiếm ứng viên đủ tiêu chuẩn trước khi đối thủ làm điều đó.

Nền tảng tự động hóa tuyển dụng phù hợp có thể biến đổi quy trình tuyển dụng của bạn, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm nhân tài hàng đầu, quản lý ứng viên và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tổng hợp danh sách công việc các phần mềm tự động hóa tuyển dụng tốt nhất để giảm thời gian tuyển dụng và nâng cao nỗ lực thu hút nhân tài.

Sẵn sàng đơn giản hóa hành trình tuyển dụng của bạn? Hãy bắt đầu ngay.

Những yếu tố cần xem xét khi chọn phần mềm tự động hóa tuyển dụng

Khi lựa chọn phần mềm tự động hóa tuyển dụng, bạn cần hơn cả những bảng điều khiển bắt mắt. Hãy tập trung vào các tính năng giúp thúc đẩy các thực hành tuyển dụng công bằng, tối ưu hóa các công việc thủ công và giúp bạn tìm kiếm ứng viên đủ tiêu chuẩn nhanh hơn. Dưới đây là những tính năng không thể thiếu cho hệ thống công nghệ tuyển dụng của bạn:

tự động hóa quy trình làm việc*: Giao công việc, lên lịch phỏng vấn và tự động hóa giao tiếp chỉ với vài cú nhấp chuột

Phối hợp ứng viên : Sử dụng các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để phối hợp ứng viên với mô tả công việc dựa trên các tiêu chí đã được định trước

Lịch phỏng vấn : Tự động sắp xếp lịch phỏng vấn mà không cần trao đổi liên tục

Công cụ tiếp thị tuyển dụng : Quảng bá tin tuyển dụng và thu hút nhân tài hàng đầu thông qua các chiến dịch mục tiêu

báo cáo tự động hóa*: Tạo báo cáo về thời gian tuyển dụng, hiệu quả nguồn tuyển dụng và mức độ tương tác của ứng viên

Công cụ tương tác với ứng viên : Giữ liên lạc và duy trì sự quan tâm của ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng

tích hợp với CRM và ATS*: Đồng bộ hóa dữ liệu ứng viên một cách dễ dàng mà không cần mục nhập thủ công phức tạp

🔍 Bạn có biết? 92% doanh nghiệp cho biết đã nhận thấy lợi ích từ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyển dụng.

Phần mềm tự động hóa tuyển dụng tốt nhất

Đã đến lúc nâng cấp bộ công cụ của bạn với phần mềm tự động hóa tuyển dụng tiên tiến, giúp tăng tốc quá trình tìm kiếm và sàng lọc ứng viên đồng thời giảm bớt các công việc hành chính. Hãy cùng tìm hiểu về các công cụ tự động hóa tuyển dụng tốt nhất:

*clickUp (Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi quy trình tuyển dụng từ đầu đến cuối và hợp tác)

Bắt đầu tự động hóa quản lý nhân sự (HRM) với ClickUp Tự động hóa quy trình làm việc của nhóm Nhân sự từ đầu đến cuối với ClickUp cho nhóm Nhân sự — từ tuyển dụng và onboarding đến đánh giá hiệu suất

ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, là nền tảng quản lý tuyển dụng toàn diện của bạn, kết hợp các quy trình làm việc tùy chỉnh, theo dõi ứng viên, tự động hóa tác vụ và nhiều tính năng khác.

Với ClickUp dành cho đội ngũ nhân sự, bạn có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, tối ưu hóa quản lý ứng viên và lưu trữ ghi chú chi tiết về ứng viên để tham khảo trong một ứng dụng duy nhất.

Bắt đầu bằng cách tạo một không gian “Tuyển dụng” chuyên dụng cho nhóm của bạn thực hiện công việc. Đây là nguồn thông tin chính xác duy nhất cho các quy trình tuyển dụng, mô tả công việc, đánh giá ứng viên và mọi thứ khác.

Thêm mẫu ClickUp Hiring Candidates, mẫu này sẽ tạo ra một thư mục và tạo danh sách cho từng bộ phận hoặc vị trí đang tuyển dụng. Bạn có thể tạo các nhiệm vụ ClickUp cho từng ứng viên, hoạt động như các bản ghi động và có thể theo dõi trong suốt quá trình tuyển dụng.

Đang theo dõi quy trình tuyển dụng với trạng thái tác vụ tùy chỉnh của ClickUp

Mẫu này cung cấp chế độ xem có cấu trúc về quy trình tuyển dụng, với các trạng thái công việc tùy chỉnh như Đã nộp, Phỏng vấn qua điện thoại, Đề nghị và Đã tuyển dụng. Nó cũng đi kèm với các trường dữ liệu sẵn có để ghi chép CV, ghi chú của nhà tuyển dụng và kết quả phỏng vấn. Bạn thậm chí có thể đính kèm tệp đính kèm CV hoặc liên kết danh mục đầu tư trực tiếp vào công việc của ứng viên, giúp so sánh giữa các ứng viên trở nên dễ dàng.

Kết hợp với mẫu Kế hoạch Hành động Tuyển dụng ClickUp, giúp các nhóm tuyển dụng thiết lập dòng thời gian rõ ràng và phân công trách nhiệm trong suốt chu kỳ tuyển dụng. Mẫu này bao gồm danh sách công việc cho các giai đoạn tuyển dụng, sàng lọc, phỏng vấn và onboarding, cùng với các quy tắc tự động hóa ClickUp để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước nào.

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu Kế hoạch Hành động Tuyển dụng của ClickUp để có ngay một cấu trúc sẵn sàng sử dụng cho việc tổ chức các giai đoạn ứng viên, danh sách kiểm tra phỏng vấn, bảng điểm đánh giá và nhắc nhở

Tự động di chuyển ứng viên qua các giai đoạn, giao công việc tiếp theo, gửi nhắc nhở hoặc kích hoạt các bước theo dõi để quy trình tuyển dụng của bạn luôn nhất quán và hiệu quả. Sử dụng các dòng thời gian tích hợp sẵn để theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng và phát hiện các điểm tắc nghẽn trước khi chúng làm chậm quá trình tuyển dụng.

Cài đặt các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh để đưa ứng viên qua quy trình tuyển dụng, giao công việc cho nhóm của bạn và gửi nhắc nhở và theo dõi

Trong nền tảng, ClickUp Docs đóng vai trò là trung tâm lưu trữ ghi chú ứng viên, phản hồi phỏng vấn và đánh giá chia sẻ, trong khi ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo công việc toàn diện nhất thế giới, giúp bạn soạn thảo mô tả công việc, tóm tắt đơn ứng tuyển và tạo câu hỏi phỏng vấn ngay lập tức — tiết kiệm hàng giờ cho nhà tuyển dụng.

Tạo mô tả công việc, tóm tắt hồ sơ, phân tích hồ sơ ứng viên và nhiều hơn nữa với AI nhận thức ngữ cảnh của ClickUp Brain

Đang tìm kiếm thêm cách sử dụng AI trong tuyển dụng? Dưới đây là những lời khuyên tốt nhất của chúng tôi:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa việc cập nhật quy trình tuyển dụng với ClickUp Autopilot Agents. Khi có ứng viên mới, một agent có thể tự động gắn thẻ họ theo vai trò, tạo công việc kèm theo tệp đính kèm CV của họ và thêm họ vào danh sách hoặc bảng phù hợp. Nó thậm chí có thể đánh giá CV bằng AI để nhà tuyển dụng ngay lập tức thấy các ứng viên phù hợp nhất ở vị trí hàng đầu.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo quy trình tuyển dụng tùy chỉnh để đưa ứng viên qua từng giai đoạn tuyển dụng

Sử dụng các mẫu đang theo dõi ứng viên có sẵn để xây dựng các quy trình tuyển dụng có cấu trúc một cách dễ dàng

Áp dụng tự động hóa công việc không cần mã để lên lịch phỏng vấn và xử lý các bước theo dõi tự động

Sử dụng tài liệu để tạo ghi chú hợp tác và hồ sơ ứng viên mà bạn có thể cập nhật theo thời gian thực và khôi phục phiên bản trước đó với tính năng kiểm soát phiên bản

*giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng có thể quá phức tạp đối với các nhóm nhỏ

Các tùy chọn tùy chỉnh có thể yêu cầu thời gian để làm quen

Giá cả của ClickUp

*đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2:

ClickUp giải quyết các vấn đề từ marketing, bán hàng, tài chính, tuyển dụng, nội dung… gần như tất cả các bộ phận. Các kịch bản bán hàng của chúng tôi được tích hợp trong ClickUp. Quy trình onboarding khách hàng mới được tự động hóa từ ClickUp. Người dùng tạo biểu mẫu Google sẽ có tác vụ được tạo tự động. Nhân viên của chúng tôi sẽ nhận được cảnh báo nếu tác vụ mất quá nhiều thời gian. Có rất nhiều tính năng khác. ClickUp là tất cả, ở mọi nơi, cùng một lúc. Và giờ đây với ClickUp AI… Wow, chúng tôi đang tóm tắt bản ghi âm các cuộc họp của mình (và nhiều hơn nữa).

ClickUp giải quyết các vấn đề từ marketing, bán hàng, tài chính, tuyển dụng, nội dung… gần như tất cả các bộ phận. Các kịch bản bán hàng của chúng tôi được tích hợp trong ClickUp. Quy trình onboarding khách hàng mới được tự động hóa từ ClickUp. Người dùng tạo biểu mẫu Google sẽ có tác vụ được tạo tự động. Nhân viên của chúng tôi sẽ nhận được cảnh báo nếu tác vụ mất quá nhiều thời gian. Có rất nhiều tính năng khác. ClickUp là tất cả, ở mọi nơi, cùng một lúc. Và giờ đây với ClickUp AI… Wow, chúng tôi đang tóm tắt bản ghi âm các cuộc họp của mình (và nhiều hơn nữa).

qua Workable

Workable được thiết kế dành cho các nhóm tuyển dụng muốn hành động nhanh chóng mà không bỏ lỡ những ứng viên xuất sắc. Phần mềm này nổi bật trên thị trường phần mềm tự động hóa tuyển dụng nhờ kết hợp các tính năng mạnh mẽ như tìm kiếm ứng viên, ghép đôi ứng viên bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và đang theo dõi ứng viên một cách hiệu quả trong một hệ thống duy nhất.

Đăng tin tuyển dụng trên hơn 200 trang web tuyển dụng chỉ với một cú nhấp chuột và truy cập vào cơ sở dữ liệu với hơn 400 triệu hồ sơ để tìm kiếm ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng. Tự động hóa sàng lọc CV, phỏng vấn tự sắp xếp và mô tả công việc do AI tạo ra giúp giảm thiểu đáng kể các công việc lặp đi lặp lại. Điều này giúp bạn tập trung vào việc lựa chọn những ứng viên xuất sắc nhất thay vì bị ngập trong công việc quản trị viên.

Các tính năng nổi bật của Workable

Sử dụng công nghệ phân tích CV dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và tinh chỉnh văn bản bảng điểm để tiêu chuẩn hóa đánh giá và nâng cao chất lượng đánh giá ứng viên

Cài đặt thông báo email tự động hóa để giữ liên lạc với ứng viên và các thành viên trong nhóm tuyển dụng trong suốt quá trình tuyển dụng

Cung cấp các cuộc phỏng vấn tự đặt lịch với tính năng đồng bộ lịch để phối hợp nhanh chóng hơn

*giới hạn của Workable

Một số tính năng AI chỉ có sẵn ở các gói giá cao hơn

Tính năng tùy chỉnh báo cáo có thể cảm thấy giới hạn so với các công cụ BI độc lập

Giá cả hợp lý

Gói Tiêu chuẩn: $299/tháng cho tối đa 20 người dùng

Premier: $599/tháng cho tối đa 20 người dùng

Đánh giá và nhận xét về Workable

G2: 4.5/5 (650+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (600+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Workable?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Giao diện người dùng (UI) rất tốt, trung tâm hỗ trợ AI rất hữu ích, và các cuộc phỏng vấn ứng viên có thể được lên lịch bằng cách kết nối với email chính thức của chúng tôi… Đôi khi portal hoạt động chậm nếu có nhiều dữ liệu, tuy nhiên việc tải lại trang tiếp theo mất hơn 10 giây

Giao diện người dùng (UI) rất tốt, trung tâm hỗ trợ AI rất hỗ trợ, và các cuộc phỏng vấn ứng viên có thể được lên lịch bằng cách kết nối với email chính thức của chúng tôi… Đôi khi portal hoạt động chậm nếu có nhiều dữ liệu, tuy nhiên việc tải lại trang tiếp theo mất hơn 10 giây

🔍 Bạn có biết? 90% nhà tuyển dụng cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) đã đẩy nhanh quá trình tuyển dụng, trong khi gần 80% cho biết nó đã giúp họ tiết kiệm chi phí. Các công cụ tự động hóa không chỉ là xu hướng—chúng đang trở thành tiêu chuẩn mới trong tuyển dụng để tìm kiếm, sàng lọc và tuyển dụng nhanh hơn bao giờ hết.

3. Greenhouse (Phù hợp nhất cho quy trình tuyển dụng có cấu trúc và quy trình làm việc có thể mở rộng)

qua Greenhouse

Greenhouse nổi bật trong không gian phần mềm tuyển dụng với phương pháp tuyển dụng có cấu trúc. Nó giúp bạn mở rộng quy mô một cách chính xác và công bằng. Thay vì dựa vào trực giác để đưa ra quyết định tuyển dụng, Greenhouse đảm bảo tính nhất quán ở mọi giai đoạn, từ tuyển dụng đến onboarding.

Sử dụng nó để cài đặt quy trình làm việc tùy chỉnh, sử dụng bảng điểm để đồng bộ hóa đánh giá của nhóm và tự động hóa lịch phỏng vấn. Nó vượt xa hệ thống đang theo dõi ứng viên cơ bản với tích hợp sâu, công cụ DE&I mạnh mẽ và báo cáo chi tiết để nâng cao quyết định tuyển dụng và thúc đẩy thành công lâu dài của nhân tài.

Các tính năng nổi bật của Greenhouse

Xây dựng quy trình tuyển dụng có cấu trúc với các quy trình làm việc tùy chỉnh và bộ công cụ phỏng vấn

Sử dụng bảng điểm ứng viên để thống nhất phản hồi và đưa ra quyết định nhất quán và có căn cứ

Kết nối với hơn 500 tích hợp sẵn có, như LinkedIn, Indeed và ZipRecruiter, để đồng bộ hóa dữ liệu và tối ưu hóa quy trình làm việc

Hạn chế của Greenhouse

Người dùng cho biết việc báo cáo có thể khá phức tạp để điều hướng

Các email được gửi qua nền tảng có thể đôi khi bị chuyển vào thư mục spam của ứng viên

Giá cả của Greenhouse

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Greenhouse

G2: 4. 4/5 (3.300+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (730+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Greenhouse?

Dưới đây là nhận xét của một người dùng G2 về Greenhouse:

Chúng tôi thích rằng phần mềm này có nhiều tùy chỉnh với giao diện dễ học và sử dụng. Tôi thích rằng họ giúp sản phẩm của họ phù hợp với nhóm tuyển dụng của bạn, đồng thời khuyến khích thói quen tốt và việc ghi chép cẩn thận.

Chúng tôi thích rằng phần mềm này có nhiều tùy chỉnh với giao diện dễ học và dễ dàng trong công việc. Tôi thích rằng họ giúp sản phẩm của họ phù hợp với nhóm tuyển dụng của bạn, đồng thời khuyến khích thói quen tốt và việc ghi chép cẩn thận.

➡️ Đọc thêm: Tìm hiểu về một ngày làm việc của một nhà tuyển dụng

4. Zoho Recruit (Phù hợp nhất cho tự động hóa tuyển dụng tùy chỉnh dành cho các công ty tuyển dụng và nhóm nhân sự)

qua Zoho Recruit

Zoho Recruit kết hợp ATS và CRM thành một công cụ duy nhất để tăng tốc độ, khả năng mở rộng và linh hoạt. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể đăng tin tuyển dụng trên hơn 75 bảng, quản lý toàn bộ nguồn nhân lực thông qua các giai đoạn tùy chỉnh và tự động hóa quy trình tuyển dụng từ việc tìm kiếm ứng viên đến quá trình onboarding.

Trong khi tính năng khớp ứng viên và phân tích CV dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) giúp đơn giản hóa quá trình sàng lọc, các tính năng như Cổng thông tin cho Khách hàng và Ứng viên mang lại hiển thị toàn diện cho cả hai bên trong hành trình tuyển dụng. Nhờ các tùy chọn tùy chỉnh sâu rộng, hỗ trợ tuyển dụng tạm thời và tính năng tuyển dụng từ xa, Zoho Recruit thích ứng với quy trình tuyển dụng của bạn thay vì ép buộc bạn vào một hệ thống cứng nhắc.

Các tính năng nổi bật của Zoho Recruit

Nâng cao tương tác với ứng viên bằng Zia, trợ lý AI của Zoho Recruit, để ghép ứng viên với các vị trí tuyển dụng và tạo điểm tương thích

Quản lý khách hàng và ứng viên một cách dễ dàng thông qua các cổng thông tin chuyên dụng

Tối ưu hóa lịch phỏng vấn với Calendar Bookings, cho phép ứng viên tự chọn khung giờ và giảm thiểu xung đột lịch trình cũng như khối lượng công việc sắp xếp thủ công

*giới hạn của Zoho Recruit

Hàm của ứng dụng di động có thể cảm thấy cơ bản so với phiên bản web

Các tùy chỉnh nâng cao có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Giá của Zoho Recruit

Miễn phí vĩnh viễn

Tiêu chuẩn: $30/người dùng

Chuyên nghiệp: $60/người dùng

Doanh nghiệp: $90/người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Recruit

G2: 4. 4/5 (1.790+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (1.070+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zoho Recruit?

Một người dùng Capterra cho biết công cụ này có thể hơi đắt, nhưng nó vẫn là:

Một nền tảng quản lý việc làm và hồ sơ ứng viên toàn diện. Chúng tôi không có nhóm HR lớn, và Zoho Recruit cho phép nhóm HR nhỏ của chúng tôi làm việc cần làm, mà họ yêu thích một cách hiệu quả cao!!! Không có tính năng nào mà chúng tôi mong đợi từ một nền tảng tuyển dụng lại thiếu trong Zoho Recruit!

Một nền tảng quản lý việc làm và hồ sơ ứng viên toàn diện. Chúng tôi không có nhóm HR lớn, và Zoho Recruit cho phép nhóm HR nhỏ của chúng tôi thực hiện việc cần làm mà họ yêu thích một cách hiệu quả cao!!! Không có tính năng nào mà chúng tôi mong đợi từ một nền tảng tuyển dụng lại thiếu trong Zoho Recruit!

➡️ Đọc thêm: Mẫu và biểu mẫu HR miễn phí để cải thiện quy trình HR

5. Recruit CRM (Phù hợp nhất cho các công ty tuyển dụng dựa trên tự động hóa)

qua Recruit CRM

Recruit CRM kết hợp hàm ATS và CRM vào một phần mềm tự động hóa tuyển dụng duy nhất, được thiết kế riêng cho các công ty tuyển dụng và tìm kiếm nhân sự cấp cao. Sử dụng hệ thống đánh giá hai tiêu chí, phần mềm CRM tuyển dụng này loại bỏ các công việc thủ công tốn thời gian nhờ tự động hóa quy trình làm việc mạnh mẽ, phân tích CV bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và khớp ứng viên nâng cao.

Bạn có thể tìm kiếm ứng viên trực tiếp từ LinkedIn, quản lý quy trình tuyển dụng một cách trực quan với bảng Kanban, và thậm chí cho phép ứng viên cập nhật hồ sơ của họ chỉ với một cú nhấp chuột. Ngoài ra, tích hợp GPT cho mô tả công việc và mẫu email giúp bạn làm việc nhanh hơn và dành nhiều thời gian hơn để thu hút nhân tài hàng đầu thay vì phải xử lý các bảng tính.

Các tính năng nổi bật của Recruit CRM

Sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tùy chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với nhu cầu tuyển dụng cụ thể

Nhận thông báo chủ động về các ứng viên bị đình trệ hoặc tiến độ công việc, đảm bảo can thiệp kịp thời và duy trì động lực

Áp dụng xử lý hàng loạt để quản lý khối lượng dữ liệu lớn và tối ưu hóa hiệu suất

giới hạn của Recruit CRM*

Tính năng nhắn văn bản hàng loạt và báo cáo nâng cao chỉ có sẵn ở các gói giá cao hơn

Một số người dùng báo cáo các vấn đề đồng bộ thỉnh thoảng xảy ra với tích hợp LinkedIn

Giá cả của Recruit CRM

Pro: $100/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: Bắt đầu từ $125/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $165/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Recruit CRM

G2: 4.8/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (430+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Recruit CRM?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2:

Recruit CRM & ATS rất dễ sử dụng và có đầy đủ các công cụ cần thiết để tối ưu hóa quy trình tuyển dụng—tự động hóa, tích hợp và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh.

Recruit CRM & ATS rất dễ sử dụng và có đầy đủ các công cụ cần thiết để tối ưu hóa quy trình tuyển dụng—tự động hóa, tích hợp và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn tùy chỉnh quy trình tự động hóa để phù hợp với quy trình tuyển dụng của bạn. Hãy nhớ rằng các cài đặt sẵn có hiếm khi tối ưu. Điều chỉnh các câu hỏi sàng lọc ứng viên, thời gian gửi email và các điều kiện kích hoạt để đạt kết quả tốt hơn.

qua Manatal

Manatal, một công cụ phần mềm tự động hóa tuyển dụng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tối ưu hóa quy trình tuyển dụng của bạn để tìm kiếm ứng viên thông minh hơn, sàng lọc nhanh hơn và đặt ứng viên phù hợp hơn. Nó vượt xa việc phân tích CV thông thường bằng cách bổ sung thông tin từ hơn 20 nền tảng mạng xã hội vào hồ sơ ứng viên, giúp nhà tuyển dụng có chế độ xem toàn diện mà không cần thêm công việc.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng lên hơn 2.500 trang web tuyển dụng, tự động hóa đánh giá ứng viên và tạo trang nghề nghiệp thương hiệu chỉ trong vài phút. Các quy trình làm việc trực quan, bảng Kanban tùy chỉnh và đề xuất dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) của Manatal giúp quản lý tuyển dụng quy mô lớn vừa linh hoạt vừa cá nhân hóa — không có thiết lập cồng kềnh hay giao diện phức tạp cản trở công việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của Manatal

Sử dụng giao diện kéo và thả để tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh cho các quy trình tuyển dụng khác nhau

Đang theo dõi các chỉ số hiệu suất chính để xác định các điểm nghẽn và tối ưu hóa chiến lược tuyển dụng

Tùy chỉnh trang tuyển dụng mà không cần mã để củng cố thương hiệu nhà tuyển dụng

*giới hạn của Manatal

Tự động hóa giới hạn trong việc giao tiếp với ứng viên giữa các giai đoạn tuyển dụng

Một số tính năng CRM nâng cao yêu cầu thiết lập thủ công

Giá cả của Manatal

Chuyên nghiệp : $19/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $39/tháng cho mỗi người dùng

doanh nghiệp Plus : $59/tháng cho mỗi người dùng

kế hoạch tùy chỉnh: *Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Manatal

G2: 4.8/5 (140+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (130+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Manatal?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2:

Manatal có một số tính năng tuyệt vời, chẳng hạn như phần mở rộng Chrome, giúp các nhóm xác định các hồ sơ đã được thêm vào hệ thống theo dõi ứng viên (ATS). Họ cũng có trang tuyển dụng có thể tùy chỉnh.

Manatal có một số tính năng tuyệt vời, chẳng hạn như phần mở rộng Chrome, giúp các nhóm xác định các hồ sơ đã được thêm vào hệ thống theo dõi ứng viên (ATS). Họ cũng có trang tuyển dụng có thể tùy chỉnh.

➡️ Đọc thêm: Mẫu kế hoạch tuyển dụng miễn phí cho nhà tuyển dụng

7. Paradox (Phù hợp nhất cho tuyển dụng và tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc hội thoại)

qua Paradox

Paradox thay đổi hoàn toàn quy trình tuyển dụng truyền thống bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trò chuyện để tự động hóa toàn bộ chiến dịch tuyển dụng từ đầu đến cuối. Thay vì để bạn phải đối mặt với các bảng điều khiển phức tạp, trợ lý AI Olivia sẽ xử lý việc tìm kiếm việc làm, sàng lọc ứng viên, lên lịch phỏng vấn, chuẩn bị cho ứng viên và quá trình onboarding—tất cả thông qua các cuộc hội thoại đơn giản qua trò chuyện hoặc văn bản.

Nó biến các quy trình ATS cồng kềnh thành các tương tác nhanh chóng, mượt mà, giúp ứng viên luôn hứng thú và giảm bớt các công việc thủ công cho nhà tuyển dụng. Dù bạn đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng, quản lý sự kiện hay tạo đề nghị, Paradox giúp nhà tuyển dụng lấy lại thời gian và tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ, chứ không phải đối phó với phần mềm.

Các tính năng nổi bật của Paradox

Kết nối và tương tác ngay lập tức với các ứng viên tiềm năng bằng hơn 100 ngôn ngữ

Tạo thư mời làm việc và tài liệu onboarding thông qua các luồng cuộc hội thoại

Tổ chức các sự kiện tuyển dụng trực tuyến hoặc trực tiếp với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Giai đoạn giới hạn của Paradox

Phiên bản dùng thử miễn phí cung cấp các tính năng ATS giới hạn cho các nhà tuyển dụng cần quản lý quy trình tuyển dụng mạnh mẽ

Giá cả linh hoạt

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Paradox

G2: 4.7/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Paradox?

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ:

Điều tôi thích nhất ở Paradox là nó thực sự giúp tiết kiệm thời gian. Tôi không còn phải liên hệ thủ công với ứng viên hoặc lọc qua họ để tìm những người phù hợp với nhu cầu của chúng tôi… Có thể hơi khó người dùng hơn một chút. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng một khi bạn đã làm quen, nó sẽ dễ dàng hơn.

Điều tôi thích nhất ở Paradox là nó thực sự giúp tiết kiệm thời gian. Tôi không còn phải liên hệ thủ công với ứng viên hoặc lọc qua họ để tìm những người phù hợp với nhu cầu của chúng tôi… Có thể hơi thiếu thân thiện với người dùng. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng một khi bạn làm quen với nó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

✨ Mẹo bổ sung: Bạn đang thắc mắc giai đoạn nào có tỷ lệ bỏ cuộc cao nhất trong quy trình tuyển dụng của mình? Hay nguồn nào mang lại ứng viên chất lượng nhất? Sử dụng phân tích tự động hóa để phát hiện xu hướng và để dữ liệu hướng dẫn bạn đưa ra những quyết định tối ưu.

qua Fetcher

Fetcher kết hợp yếu tố con người với trí tuệ nhân tạo (AI) trong phần mềm tự động hóa tuyển dụng. Thay vì mất hàng giờ trên nhiều trang web tuyển dụng hoặc cơ sở dữ liệu, bạn sẽ nhận được các nhóm ứng viên được AI lựa chọn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng cụ thể của bạn.

Fetcher cũng cá nhân hóa các chiến dịch tiếp cận thông qua email tự động, giúp tạo ra sự tương tác thực sự, hỗ trợ bạn xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao nhanh chóng. Với các tiêu chí đa dạng, tự động hóa linh hoạt, chế độ tuyển dụng và phân tích thông minh, bạn sẽ có lợi thế cạnh tranh phát triển đồng bộ với mục tiêu tuyển dụng đầy tham vọng của mình.

Các tính năng nổi bật của Fetcher

Sử dụng bảng điều khiển phân tích của Fetcher để theo dõi hiệu quả tuyển dụng, tương tác của ứng viên và hiệu suất của nhóm

Ra quyết định tuyển dụng tối ưu dựa trên dữ liệu tuyển dụng và tương tác theo thời gian thực

Tích hợp dễ dàng với hệ thống ATS, CRM và email của bạn

*giới hạn của Fetcher

Phù hợp nhất cho việc tuyển dụng chủ động, không phải là hệ thống đang theo dõi ứng viên đầy đủ

Giá cả có thể cao đối với các nhóm nhỏ cần tuyển dụng số lượng lớn

Giá của Fetcher

Tăng trưởng: $499/tháng

Amplify: $849/tháng

Đánh giá và nhận xét của Fetcher

G2: 4.6/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Paradox?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2:

Fetcher. ai đã trở thành một bước ngoặt đối với công ty chúng tôi. Trước đây, chúng tôi phải mất hàng giờ để tìm kiếm ứng viên thủ công, nhưng với Fetcher, chúng tôi đã lấp đầy mọi vị trí một cách dễ dàng. Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng thông minh hơn theo thời gian, gửi cho chúng tôi những ứng viên chất lượng cao thực sự phù hợp, không còn phải lọc qua hàng trăm CV nữa.

Fetcher. ai đã trở thành một bước ngoặt đối với công ty chúng tôi. Trước đây, chúng tôi phải mất hàng giờ để tìm kiếm ứng viên thủ công, nhưng với Fetcher, chúng tôi đã lấp đầy mọi vị trí một cách dễ dàng. Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng thông minh hơn theo thời gian, gửi cho chúng tôi những ứng viên chất lượng cao thực sự phù hợp, không còn phải lọc qua hàng trăm CV nữa.

➡️ Đọc thêm: Các công cụ tuyển dụng AI tốt nhất cho nhóm tuyển dụng

9. SmartRecruiters (Phù hợp nhất cho tự động hóa tuyển dụng doanh nghiệp quy mô lớn)

qua SmartRecruiters

SmartRecruiters được thiết kế để hỗ trợ tự động hóa tuyển dụng quy mô lớn, kết hợp hệ thống theo dõi ứng viên (ATS) thông minh với các công cụ AI giúp đưa ra quyết định tuyển dụng nhanh chóng. Trợ lý AI Winston của SmartRecruiters tự động hóa lịch phỏng vấn, đề nghị việc làm và quy trình onboarding, với các quy trình làm việc linh hoạt phù hợp cho cả startup và doanh nghiệp toàn cầu.

SmartRecruiters cũng tích hợp với Zoom, LinkedIn, DocuSign và các nền tảng khác mà bạn đã sử dụng. Điều này giúp hợp tác giữa các nhóm trở nên trơn tru và tăng cường sự tương tác của ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.

Các tính năng nổi bật của SmartRecruiters

Tạo các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu tuyển dụng cụ thể của từng nhóm

Nhận các gợi ý và phân tích để hành động nhanh chóng và chiến lược hơn

Tập trung quản lý tuyển dụng, CRM, đánh giá và tiếp thị tuyển dụng

*giới hạn của SmartRecruiters

Các tính năng báo cáo nâng cao đôi khi yêu cầu thiết lập bổ sung

Việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ khách hàng có thể gặp khó khăn và tốn nhiều thời gian

Giá cả của SmartRecruiters

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SmartRecruiters

G2: 4.3/5 (490+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (140+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về SmartRecruiters?

Một người dùng Capterra chia sẻ:

Giao diện trực quan của nền tảng giúp nhà quản lý tuyển dụng, nhân viên tuyển dụng và thậm chí cả ứng viên dễ dàng đồng bộ hóa trang. Ngoài ra, khả năng tùy chỉnh quy trình làm việc cho các quy trình kinh doanh phức tạp là một lợi thế lớn.

Giao diện trực quan của nền tảng giúp nhà quản lý tuyển dụng, nhân viên tuyển dụng và thậm chí cả ứng viên dễ dàng đồng bộ hóa trang. Ngoài ra, khả năng tùy chỉnh quy trình làm việc cho các quy trình kinh doanh phức tạp là một lợi thế lớn.

➡️ Đọc thêm: Cách nâng cao kỹ năng tuyển dụng của bạn

qua SeekOut

SeekOut cung cấp sức mạnh mạnh mẽ cho phần mềm tự động hóa tuyển dụng, kết hợp khả năng tìm kiếm nhân tài sâu rộng với các công cụ quản lý nhân tài trên một nền tảng thống nhất. Nó được thiết kế để giải quyết các thách thức tuyển dụng phức tạp - dù bạn đang tìm kiếm nhân tài đã được xác minh, lấp đầy các vai trò kỹ thuật chuyên sâu, hay xây dựng các kênh tuyển dụng đa dạng.

Nó giúp bạn tìm kiếm nhân tài phù hợp nhanh hơn với công nghệ tìm kiếm dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), tin nhắn cá nhân hóa và phân tích lực lượng lao động trên hơn 750 triệu hồ sơ công khai. Ngoài ra, thị trường nhân tài cho phép di chuyển nội bộ, giúp các công ty không chỉ tuyển dụng mà còn phát triển và giữ chân nhân viên.

Các tính năng nổi bật của SeekOut

Xây dựng các kênh ứng viên đa dạng với các tiêu chí tuyển dụng tùy chỉnh

Kết nối dữ liệu ứng viên bên ngoài với hệ thống HR nội bộ để cải thiện kế hoạch nhân sự

Khuyến khích sự phát triển của nhân viên và di chuyển nội bộ với thị trường nhân tài tích hợp sẵn

giới hạn của SeekOut*

Một số tính năng, như kế hoạch nhân sự, yêu cầu thiết lập và tích hợp sâu hơn

Một số người dùng báo cáo dữ liệu không chính xác không khớp với hồ sơ LinkedIn của ứng viên

Giá cả của SeekOut

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của SeekOut

G2 : 4.5/5 (750+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (180+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về SeekOut?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2:

Chúng tôi đã sử dụng Seekout trong hơn một năm rưỡi, công cụ này đã cải thiện đáng kể quá trình tìm kiếm của chúng tôi. Chúng tôi thường được giao các vai trò chuyên môn cao, yêu cầu kỹ năng phức tạp, và Seekout luôn là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi để bắt đầu quá trình tìm kiếm. Nó rất dễ sử dụng, có các tùy chọn chuyên gia và y tế tuyệt vời, giúp chúng tôi cải thiện và hỗ trợ đa dạng hóa - một trong những đối tượng quan trọng của chúng tôi.

Chúng tôi đã sử dụng Seekout trong hơn một năm rưỡi, công cụ này đã cải thiện đáng kể quá trình tìm kiếm của chúng tôi. Chúng tôi thường được giao các vai trò chuyên môn cao, yêu cầu kỹ năng phức tạp, và Seekout luôn là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi để bắt đầu quá trình tìm kiếm. Nó rất dễ sử dụng, có các tùy chọn chuyên gia và y tế tuyệt vời, giúp chúng tôi cải thiện và hỗ trợ đa dạng hóa - một trong những đối tượng quan trọng của chúng tôi.

