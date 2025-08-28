Cách tổ chức một buổi đánh giá dự án thúc đẩy sự thay đổi

Bạn có thấy nhóm dự án của mình gặp khó khăn trong việc đáp ứng thời hạn hoặc liên tục gặp phải những rào cản tương tự, sprint sau sprint? Đó là dấu hiệu cho thấy nhóm của bạn cần một phương pháp tốt hơn để phản ánh và cải thiện.

Tham gia vào buổi đánh giá dự án, một phương pháp agile mạnh mẽ để thúc đẩy cải tiến liên tục.

Nhưng đây là vấn đề: các buổi đánh giá dễ bị thực hiện sai. Nếu không có cấu trúc, chúng có thể biến thành những phiên than phiền hoặc những khoảng im lặng khó xử.

Cần một chút trợ giúp? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tổ chức một buổi đánh giá dự án thành công, chỉ trong sáu bước đơn giản. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, để giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ, tập trung và mang lại hiệu quả cao.

*phiên họp đánh giá dự án là gì?

Buổi đánh giá dự án là một nghi thức cốt lõi trong phương pháp Agile, được thiết kế để giúp nhóm phản ánh về một dự án hoặc sprint đã hoàn thành. Điều đó không có nghĩa là chỉ đơn thuần tóm tắt những gì đã làm.

Trong một không gian an toàn và có cấu trúc, nhóm công việc cùng người lãnh đạo dự án để xác định các lĩnh vực cần cải thiện bằng cách thảo luận về những điều đã làm tốt, những điều có thể làm tốt hơn và hướng đi tiếp theo. Phản hồi xây dựng tạo ra một không khí tích cực và thúc đẩy hành động thực tế.

Các buổi đánh giá dự án được thiết kế để thúc đẩy tài khoản và hợp tác trong nhóm.

so sánh giữa buổi đánh giá dự án và buổi phân tích sau dự án: Những điểm khóa khác biệt*

Buổi đánh giá sau dự án và buổi phân tích sau sự cố đều là các hoạt động phản ánh trong quản lý dự án, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau.

Các buổi đánh giá được tích hợp vào nhịp độ của các dự án đang diễn ra, giúp nhóm liên tục cải thiện sau mỗi sprint, trong khi các buổi phân tích sau dự án (post-mortem) cung cấp chế độ xem tổng quan sau khi dự án kết thúc.

Bảng dưới đây nêu bật những điểm khác biệt khóa:

Aspect *buổi đánh giá dự án *phân tích sau dự án Tập trung Xác định những gì là công việc và những gì cần cải thiện ngay lập tức Phân tích những thành công, thất bại và bài học kinh nghiệm của dự án Mục tiêu Đồng bộ hóa nhóm trong ngắn hạn và cải tiến liên tục Ghi nhận kiến thức và ngăn ngừa sai lầm trong các dự án tương lai Thành viên tham gia Chỉ dành cho nhóm dự án hoặc nhóm Scrum Nhóm rộng hơn bao gồm các bên liên quan và các nhóm chức năng đa dạng Tần suất Các phiên định kỳ, lặp lại sau mỗi giai đoạn hoặc cột mốc của dự án Đánh giá một lần sau khi dự án hoàn thành

*các loại cấu trúc đánh giá dự án phổ biến

Dưới đây là bốn cấu trúc đánh giá dự án phổ biến, mỗi cấu trúc mang đến một góc nhìn độc đáo để đánh giá hiệu suất của nhóm:

: Ở đây, các nhóm thảo luận về những việc cần làm, dừng lại và tiếp tục làm. Phương pháp này được sử dụng để xác định các hành vi có thể thực hiện được cho các cải tiến trong tương lai và công nhận những thành tựu đã đạt được Bắt đầu, Dừng lại, Tiếp tục: Ở đây, các nhóm thảo luận về những việc cần làm, dừng lại và tiếp tục làm. Phương pháp này được sử dụng để xác định các hành vi có thể thực hiện được cho các cải tiến trong tương lai và công nhận những thành tựu đã đạt được

4Ls (Thích, Học được, Thiếu sót, Mong muốn): Khi áp dụng phương pháp này, các thành viên trong nhóm chia sẻ những điều họ thích, học được, thiếu sót và mong muốn trong một giai đoạn cụ thể của dự án. Khi áp dụng phương pháp này, các thành viên trong nhóm chia sẻ những điều họ thích, học được, thiếu sót và mong muốn trong một giai đoạn cụ thể của dự án. Định dạng "bài học kinh nghiệm" này rất hữu ích khi lãnh đạo muốn làm nổi bật các phản ứng cảm xúc và nhu cầu chưa được đáp ứng bên cạnh báo cáo dự án

Mad, Sad, Glad: Khi sử dụng phương pháp kinh điển này, các thành viên sẽ chia sẻ những điều khiến họ tức giận, buồn bã hoặc vui vẻ trong quá trình thực hiện dự án. Giống như phương pháp 4Ls, phương pháp này cũng nhấn mạnh các yếu tố cảm xúc, nhưng đồng thời còn tiết lộ động lực và tinh thần của nhóm

phiên họp đánh giá dự án theo định dạng thuyền buồm : * Với cách tiếp cận trực quan hơn, định dạng này phân tích dự án như một chiếc thuyền buồm, với neo (rào cản), gió (yếu tố thúc đẩy), đá (rủi ro) và kho báu (mục tiêu). Mục đích chính của việc áp dụng định dạng này là giúp nhóm xác định các rào cản, yếu tố hỗ trợ và mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai một cách hợp tác

Bạn có biết? Chuyên gia Agile Norman Kerth đã phổ biến thuật ngữ ‘Dự án retrospective’. Nó còn được gọi là debriefing, after-action review, sprint retrospective và reflection workshop.

*tại sao nên tổ chức buổi đánh giá dự án?

Buổi đánh giá dự án là một phương pháp có cấu trúc để nhìn lại quá khứ. Khi được thực hiện đúng cách, chúng có thể giúp nhóm tiếp tục tiến về phía trước và điều chỉnh công việc của mình.

Dưới đây là lý do tại sao một buổi đánh giá dự án được lên kế hoạch kỹ lưỡng là điều không thể thiếu trong quản lý dự án:

Nêu bật những gì đang làm công việc hiệu quả: Áp dụng buổi đánh giá lại giúp Áp dụngbuổi đánh giá lại giúp các đội Scrum tập trung vào những yếu tố đang thúc đẩy thành công. Việc nhấn mạnh những điều đã làm tốt cũng giúp xây dựng động lực và sự tự tin cho nhóm

phát hiện các vấn đề lặp lại: Phát hiện *các mẫu chậm trễ, giao tiếp kém hoặc rào cản trở nên dễ dàng với các buổi đánh giá. Ngoài ra, chúng giúp bạn nhanh chóng xác định các điểm yếu để cải thiện

khuyến khích phản hồi mở và xây dựng: *Việc áp dụng các buổi đánh giá lại vào văn hóa nhóm cũng tạo ra một không gian an toàn cho các thành viên chia sẻ. Điều này bao gồm việc nêu ra những điểm khó khăn, đánh giá đồng nghiệp một cách trung thực và phát triển hợp tác

tạo ra kết quả tập trung vào hành động: *Một buổi đánh giá dự án tốt kết thúc với những điểm chính rõ ràng, người chịu trách nhiệm và thời hạn. Điều này biến những phàn nàn thành những điểm cải thiện có thể thực hiện được

đọc thêm: * Cách cài đặt lịch trình sprint hiệu quả

Khi nào nên tổ chức buổi đánh giá dự án?

Một cuộc họp đánh giá được tổ chức đúng thời điểm có thể chấm dứt tình trạng hỗn loạn và mang lại sự rõ ràng cho các sprint tiếp theo. Dưới đây là ba tình huống lý tưởng để tổ chức các buổi đánh giá dự án:

sau các cột mốc quan trọng của dự án: *Các sự kiện ra mắt lớn, chuyển giao quan trọng hoặc các cột mốc khóa là thời điểm lý tưởng để dừng lại và suy ngẫm. Việc tổ chức các buổi đánh giá dự án ở giai đoạn này giúp nhóm áp dụng những bài học quan trọng vào sprint tiếp theo của dự án

khi nhóm mới được biểu mẫu: *Áp dụng buổi đánh giá dự án khi nhóm mới được biểu mẫu hoặc thành viên mới gia nhập giúp đồng bộ phong cách công việc, thiết lập kỳ vọng và khởi động các vòng phản hồi sớm. Điều này cũng khuyến khích các thành viên trong nhóm xây dựng niềm tin và thói quen giao tiếp ngay từ đầu

Sau các sự kiện hoặc vấn đề bất ngờ: Buổi đánh giá dự án là công cụ tuyệt vời để khắc phục tình huống đã đi chệch hướng. Ngoài ra, nó giúp xác định nguyên nhân gốc rễ và khắc phục các lỗ hổng trong quy trình

*cách tổ chức một buổi đánh giá dự án

Bây giờ bạn đã biết khi nào tổ chức một cuộc họp đánh giá dự án thành công, hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện. Dưới đây là sáu bước cần thực hiện và các thực hành khóa để hoàn thành từng bước một.

*bước 1: Xây dựng một lịch trình rõ ràng

Không ai thích một cuộc họp lan man không đi đến đâu. Một lịch trình cuộc họp rõ ràng giúp cài đặt kỳ vọng, duy trì tiến độ và đảm bảo mọi người đều nắm rõ kế hoạch hành động.

Để tránh "cái bẫy của các cuộc họp", hãy xem xét các thực hành sau:

Khối ít nhất 30-45 phút và kiểm tra sự sẵn sàng của mọi người để tôn trọng thời gian của họ

Gửi kèm lịch trình cuộc họp với lời mời họp để nhóm của bạn không bị bất ngờ

Xác định các giai đoạn khóa và khung thời gian để quản lý thời gian hiệu quả hơn

Đặt quy tắc cơ bản ngay khi cuộc họp bắt đầu

Sử dụng các mẫu sẵn có cho lịch trình giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. ClickUp cung cấp nhiều mẫu đánh giá dự án và thậm chí cả các giải pháp kế hoạch sprint.

Tải miễn phí mẫu Thực hiện các buổi đánh giá, tổ chức các điểm hành động và triển khai kế hoạch cải thiện theo giai đoạn với Mẫu Đánh giá Dự án của ClickUp

Mẫu đánh giá dự án của ClickUp giúp chuyển đổi quá trình đánh giá từ suy ngẫm sang hành động với thiết lập sạch sẽ và sẵn sàng sử dụng.

Bảng theo dõi tiến độ chuyên dụng và trạng thái công việc rõ ràng giúp làm nổi bật những gì đang tiến triển và những gì cần chú ý. Ngoài ra, còn có hướng dẫn bắt đầu nhanh giúp mọi người (kể cả thành viên mới) nhanh chóng đồng bộ hóa. Theo dõi các hoạt động dự án trong Xem dạng danh sách công việc và lập kế hoạch giải pháp và cải tiến với Retrospect Bảng chế độ xem

📮 ClickUp Insight: 83% nhân viên văn phòng chủ yếu dựa vào email và trò chuyện để giao tiếp trong nhóm. Tuy nhiên, gần 60% thời gian làm việc của họ bị lãng phí khi chuyển đổi giữa các công cụ này và tìm kiếm thông tin. Với một ứng dụng tất cả trong một cho công việc như ClickUp, quản lý dự án, tin nhắn, email và trò chuyện của bạn sẽ được tập trung tại một nơi! Đã đến lúc tập trung và tạo động lực!

*bước 2: Xác định bối cảnh cho nhóm

Bắt đầu ngay vào việc phản hồi mà không có sự chuẩn bị có thể khiến mọi người cảm thấy đột ngột. Việc cài đặt bối cảnh giúp mọi người đồng thuận về những gì đang được phản ánh và tại sao điều này quan trọng.

Dưới đây là cách cài đặt bối cảnh phù hợp ngay từ những cuộc họp đầu tiên:

và các bài tập xây dựng nhóm như vẽ lại cuối tuần của bạn để giữ cho các buổi đánh giá dự án thú vị, không nhàm chán Bắt đầu với các hoạt động phá băng nhanh chóng và các bài tập xây dựng nhóm như vẽ lại cuối tuần của bạn để giữ cho các buổi đánh giá dự án thú vị, không nhàm chán

tổng kết* tất cả các thông tin dự án, mục tiêu cuối cùng và dòng thời gian thực hiện các hoạt động

Nhấn mạnh các thời điểm khóa quan trọng như các sự kiện ra mắt lớn, các rào cản hoặc những điều bất ngờ như những khía cạnh cần được phân tích

biểu đồ trực quan như dòng thời gian, Sử dụng cácnhư dòng thời gian, biểu đồ đốt cháy hoặc bản chụp bảng Kanban để thể hiện cách dự án hoặc sprint đã có tiến độ

Đang theo dõi tiến độ sprint hiện tại và các công việc còn lại thông qua biểu đồ burndown trong ClickUp

Tạo bối cảnh đòi hỏi sự rõ ràng trong suy nghĩ và giao tiếp minh bạch. Đối với các nhóm không thích khoảng cách giữa nói và làm, ClickUp’s Quản lý dự án Software sẽ hỗ trợ bạn.

Brainstorm và phát triển ý tưởng cùng nhau bằng Bảng trắng ClickUp , và biến những ý tưởng xuất sắc thành các công việc

Chọn từ nhiều chế độ xem khác nhau, chẳng hạn như Chế độ xem Bảng Kanban , để tổ chức và ưu tiên các mục cần thực hiện

Tổng kết dự án, tự động hóa quy trình làm việc và tạo ra những thông tin hữu ích chỉ trong vài giây với ClickUp Brain , trợ lý AI tích hợp

đọc thêm: * Khám phá sức mạnh của ClickUp AI cho các nhóm phần mềm

bước 3: Thu thập phản hồi chân thành*

Khi mọi thứ đã được cài đặt, chúng ta đang ở giai đoạn quan trọng nhất của buổi đánh giá để thu thập ý kiến chân thực, không qua lọc. Nếu thiếu điều đó, bạn chỉ đang làm cho có lệ.

Tuy nhiên, việc thu thập phản hồi một cách hiệu quả đòi hỏi phải xử lý nhiều yếu tố mềm như thiên vị dữ liệu và cảm xúc chủ quan. Áp dụng các phương pháp tốt nhất này để có được những thông tin chính xác và rõ ràng:

Chia sẻ bản sao của cấu trúc buổi đánh giá với nhóm để họ có thể trở thành nhà cung cấp phản hồi nhanh chóng hơn trong quá trình thảo luận

Yêu cầu mọi người viết ra suy nghĩ của mình trước tiên. Các ý kiến được đưa ra một cách im lặng mà không có thảo luận nội bộ giúp ngăn chặn sự thiên vị và tăng cường sự tham gia

Bắt đầu thảo luận về các góc nhìn khác nhau mà bạn có. Nhóm các phản hồi tương tự lại với nhau, thảo luận kỹ lưỡng và đặt các câu hỏi mở để tìm hiểu thêm

Nếu ai đó im lặng, hãy nhẹ nhàng mời họ chia sẻ, hoặc thử chia thành nhóm nhỏ hơn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chia sẻ các gợi ý hoặc câu hỏi để giúp tạo luồng ý kiến trong vòng phản hồi im lặng.

Tải miễn phí mẫu Sáng tạo ý tưởng, phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch cải tiến chi tiết cho mọi dự án với mẫu Brainstorming Đánh giá Sprint của ClickUp

Mẫu Brainstorming Đánh giá Sprint ClickUp là giải pháp bảng trắng lý tưởng để biến các phản ánh về sprint thành tiến độ thực tế. Tổ chức các ý tưởng và phản hồi được brainstorming thành các mục "điều đã làm tốt", "điều có thể cải thiện", "các nhiệm vụ hành động" và "mục tiêu". Nó giúp cuộc thảo luận rõ ràng, trung thực và dễ theo dõi.

Dưới đây là chia sẻ của Jakub, Trưởng nhóm Tiếp thị Inbound tại STX Next, về ClickUp:

ClickUp đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc của chúng tôi đến mức mọi thứ đều phải được lưu trữ trong đó, nếu không thì nó không tồn tại! Bằng cách đưa công việc lên ClickUp và tổ chức nó thành các sprint, chúng tôi đã tạo điều kiện thuận lợi để làm việc xuyên suốt các bộ phận mà không bị quá tải bởi các cuộc họp và chủ đề email.

ClickUp đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc của chúng tôi đến mức mọi thứ đều phải được lưu trữ trong đó, nếu không thì nó không tồn tại! Bằng cách đưa công việc lên ClickUp và tổ chức nó thành các sprint, chúng tôi đã làm cho việc hợp tác giữa các bộ phận trở nên dễ dàng mà không phải gánh nặng bởi các cuộc họp và chủ đề email.

*bước 4: Ghi chép những khóa chính và hình dung các mẫu

Các buổi đánh giá dự án, dù quan trọng đến đâu, không chỉ dừng lại ở những cuộc hội thoại thẳng thắn. Tất cả phản hồi phải được chuyển hóa thành những bài học kinh nghiệm giải quyết các vấn đề hệ thống thay vì chỉ tập trung vào các vấn đề riêng lẻ.

Để đạt được những nhận thức có giá trị, hãy xem xét áp dụng các thực hành sau:

tổng hợp phản hồi thành các chủ đề* để giải quyết nhiều yếu tố, đo lường mức độ nỗ lực và nguyên nhân gốc rễ. Xem xét các khía cạnh như ‘liệu sự chậm trễ có phải luôn do phạm vi không rõ ràng?’ hoặc ‘liệu việc chuyển giao có phải là điểm đau đầu lặp đi lặp lại?’

Hiển thị tất cả dữ liệu để phát hiện xu hướng và các mẫu ẩn. Nhóm có thể sử dụng các giải pháp như bản đồ nhiệt, biểu đồ xu hướng, sơ đồ liên kết, biểu đồ tiến độ và đám mây từ

tổng hợp* tất cả các thông tin và nhấn mạnh các điểm bất thường và những khoảnh khắc "aha!" để mọi người đều trên cùng một trang

ClickUp giúp mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều với một công cụ kết hợp phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và trực quan hóa ấn tượng.

Tạo báo cáo tùy chỉnh, theo dõi tiến độ sprint và thúc đẩy các hành động dựa trên dữ liệu với ClickUp bảng điều khiển

ClickUp Bảng điều khiển giúp dữ liệu dự án của bạn trở nên sinh động với các tiện ích và biểu đồ đang theo dõi công việc, thời gian, mục tiêu và nhiều hơn nữa. Trong các buổi đánh giá, chúng cung cấp thông tin chi tiết về cách mỗi công việc được thực hiện, nơi tiến độ bị đình trệ và nhiều hơn nữa.

Với các bảng điều khiển tùy chỉnh, nhóm có thể nhanh chóng nhận diện các xu hướng tiến độ, các điểm nghẽn lặp lại, danh sách công việc chưa được quản lý tốt hoặc các khoảng trống trong quá trình giao hàng.

đọc thêm:* Các công cụ đánh giá hiệu quả hàng đầu cho các nhóm làm việc theo phương pháp Agile

bước 5: Xác định và phân công các nhiệm vụ hành động *

Các cuộc họp đánh giá dự án mà không có hành động tiếp theo giống như việc thu thập đánh giá của khách hàng mà không làm gì với chúng. Các điểm hành động cho thấy rằng cuộc thảo luận đã được lắng nghe.

Dưới đây là một số yếu tố quan trọng cần tích hợp để kết thúc với những điểm hành động phù hợp nhất:

Biến phản hồi thành một kế hoạch hành động rõ ràng mà nhóm có thể thực hiện. Ví dụ, ‘cải thiện kế hoạch sprint’ trở thành ‘thêm một phiên tinh chỉnh câu chuyện 15 phút vào mỗi Monday’

Đừng cố gắng giải quyết mọi vấn đề trong một buổi đánh giá. Chọn chỉ 1–3 hành động để giữ cho mọi thứ đơn giản và khả thi

Giao từng nhiệm vụ cho một người cụ thể, kèm theo thời hạn rõ ràng . Việc này nên được hoàn thành ngay trong cuộc họp và không nên để sau đó

Đảm bảo có một hệ thống đang theo dõi để mọi người có thể theo dõi tiến độ

Tổ chức các cuộc họp Scrum, tạo báo cáo sprint, xác định các điểm sprint rõ ràng và tự động hóa kế hoạch cột mốc với ClickUp cho các nhóm Agile

ClickUp for Agile Teams cung cấp cho bạn các tính năng kế hoạch và đang theo dõi tác vụ tức thì với ngày đáo hạn, tệp đính kèm, công việc con, trường AI và nhiều hơn nữa.

Với các tự động hóa không cần mã và các quy trình làm việc sẵn sàng sử dụng cho Scrum, Kanban và các phương pháp agile khác, các nhóm có thể hoàn thành nhiều việc cần làm hơn trong thời gian ngắn hơn.

Tự động chuyển tiếp các công việc chưa hoàn thành, ưu tiên các hoạt động khóa và tập trung vào việc tung ra các sản phẩm chất lượng cao với ClickUp sprint

Ngoài ra, quản lý sprint trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với ClickUp Sprints. Thiết lập và tổ chức sprint tự động, thêm điểm sprint và dòng thời gian, đồng bộ hóa tất cả kế hoạch phát hành với các công cụ như GitHub.

Với các báo cáo sprint chỉ với một cú nhấp chuột về burndown, velocity và cumulative luồng, các nhà quản lý có thể tập trung vào cảm nhận của nhóm, các thông tin khác, ưu tiên và các dự án tương lai.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các giải pháp AI như ClickUp AI Notetaker để ghi chú và tạo danh sách mục cần thực hiện, giúp nhóm tập trung vào cuộc thảo luận.

bước 6: Đã đóng với một ghi chú tích cực*

Kết thúc phiên đánh giá lại bằng những lời tri ân và công nhận, hoặc một buổi kiểm tra nhanh của nhóm. Điều này giúp duy trì tinh thần cao và củng cố niềm tin.

Đảm bảo rằng các bước tiếp theo được xác định rõ ràng và ghi chép đầy đủ, đồng thời cài đặt dòng thời gian theo dõi để không mất đà.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đội ngũ có thể sử dụng ClickUp Docs hợp tác để tạo ra một bản ghi có thể theo dõi về các kế hoạch cải tiến và cách chúng được hình thành. Với trí tuệ nhân tạo tích hợp, trang con, định dạng phong phú, liên kết và hình ảnh nhúng, cùng tính năng chỉnh sửa trực tiếp cho đội ngũ, bạn có thể tạo ra một bản ghi tập trung về các cuộc thảo luận đánh giá, ghi chú cuộc họp và các bước tiếp theo. Các liên kết bảo mật đảm bảo rằng tất cả các thành viên liên quan trong đội ngũ có thể truy cập chúng một cách dễ dàng. Hợp tác với nhóm của bạn trong thời gian thực trên ClickUp Tài liệu

Những thách thức phổ biến trong các buổi đánh giá dự án và cách vượt qua chúng

Dưới đây là bốn thách thức mà các nhóm thường gặp phải khi tổ chức và thực hiện các buổi đánh giá dự án và cách giải quyết chúng.

Thiếu sự tham gia

Bạn đã bao giờ tham gia một buổi đánh giá sau dự án mà nửa nhóm im lặng? Đó thường là lúc buổi đánh giá trở thành một thủ tục hình thức, không có kết quả rõ ràng hay sự thay đổi thực sự. Một định dạng mơ hồ hoặc giọng điệu quá thoải mái có thể biến nó thành một phiên than phiền. Các thành viên mới cũng có thể im lặng, không chắc liệu việc phát biểu có an toàn hay không.

Sự thiếu tham gia này làm giảm tác động của việc lập kế hoạch cải tiến.

📌 Câu trả lời là gì? Gửi một lịch trình rõ ràng kèm theo một số gợi ý, tốt nhất là cùng với lời mời tham gia sprint

Một cấu trúc tiêu chuẩn như Start-Stop-Continue hoặc Mad/Sad/Glad giúp tăng cường sự tập trung

Chỉ định một người điều phối cuộc họp trung lập hoặc Scrum Master để khuyến khích những thành viên ít phát biểu và nhắc nhở nhóm rằng ý kiến của mọi người đều quan trọng

Thay đổi người điều phối thường xuyên để các thành viên khác nhau trong nhóm có quyền sở hữu quá trình

Không khí đổ lỗi

Khi các phiên đánh giá trở thành những cuộc tranh cãi đổ lỗi, sự an toàn tâm lý của nhóm bị ảnh hưởng. Mọi người trở nên phòng thủ, và sự phản ánh chân thành bị kìm nén. Thay vì học hỏi từ sai lầm, nhóm bắt đầu tránh né chúng.

Văn hóa đổ lỗi này phá hủy niềm tin và bất kỳ cơ hội nào cho sự cải thiện thực sự.

📌 Câu trả lời là gì? Tạo ra một không gian an toàn và cởi mở cho tất cả các thành viên tham gia để các buổi đánh giá dự án diễn ra mà không có sự đổ lỗi miễn phí

Bắt đầu mỗi buổi đánh giá lại bằng lời nhắc nhở rằng tiến độ là ưu tiên hàng đầu

Khi đề cập đến những vấn đề đã xảy ra, tập trung vào quy trình , không phải con người. Sử dụng các câu như “Điều gì đã dẫn đến điều này?” thay vì “Ai đã gây ra điều này?”

Sử dụng các kỹ thuật như 5 Whys hoặc sơ đồ Fishbone để xác định nguyên nhân gốc rễ mà không quy trách nhiệm

Các cuộc thảo luận không liên quan

Hầu hết các cuộc họp đánh giá dự án dần dần đi chệch hướng, với các cuộc thảo luận trở thành những lời than phiền hoặc tập trung vào các chủ đề không liên quan. Khi các buổi đánh giá thiếu tập trung, chúng lãng phí thời gian và năng lượng thay vì thúc đẩy sự phát triển của nhóm.

📌 Câu trả lời là gì? Tuân thủ lịch trình và tuân theo một định dạng đánh giá lại có cấu trúc để tránh bị lạc đề

Tạo một không gian ‘Parking lot’ dành cho các chủ đề không liên quan; ghi chép lại và theo dõi riêng biệt

Chỉ định một người quản lý thời gian để nhẹ nhàng điều hướng cuộc thảo luận trở lại đúng hướng khi nó lệch khỏi chủ đề đang theo dõi

Hạn chế về thời gian

Đẩy toàn bộ buổi đánh giá dự án vào 15 phút cuối cùng của buổi đánh giá sprint vào thứ Sáu khiến mọi thứ trở nên vội vàng và vô nghĩa. Không ai còn năng lượng, và nhóm dự án chỉ muốn kết thúc nhanh chóng.

Sự vội vã này dẫn đến việc phản ánh hời hợt và không có hành động tiếp theo.

📌 Câu trả lời là gì? Khối thời gian (tối thiểu 30-45 phút) cho các buổi đánh giá, tách biệt với các buổi đánh giá sprint

Tránh các khung giờ cuối ngày hoặc cuối tuần khi sự tập trung giảm sút

Kết thúc bằng danh sách công việc 3 ưu tiên hàng đầu và chỉ định người chịu trách nhiệm để đảm bảo tính trách nhiệm trong việc cải thiện các điểm cần nâng cao

Đọc thêm: Cách quản lý chu kỳ sprint

nâng cao hiệu quả sau mỗi chu kỳ dự án với ClickUp*

Các buổi đánh giá dự án giúp nhóm phát triển sau một sprint hoặc một trở ngại bất ngờ. Chúng nâng cao tinh thần nhóm, nhấn mạnh những thành công và các lĩnh vực cần cải thiện, đồng thời giúp quản lý dự án hợp tác hiệu quả hơn với các bên liên quan.

Với sáu bước chúng ta đã đề cập, nhóm của bạn sẽ có một lộ trình rõ ràng để tránh những yếu tố gây xao nhãng, tối ưu hóa kế hoạch dự án và cải thiện quy trình làm việc. Và với công cụ phù hợp, việc cải tiến liên tục trở nên tự nhiên và dựa trên dữ liệu.

Nếu bạn đang tìm kiếm AI, phân tích, tự động hóa và quản lý sprint trong một nền tảng duy nhất, ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Sẵn sàng nâng cao chất lượng triển khai dự án? Đăng ký với ClickUp ngay hôm nay!